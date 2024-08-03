10 قوالب مجانية لمراجعات العملاء

تعليقات العملاء الإيجابية هي أداة قوية للتأثير على العملاء المحتملين. ولكن التعليقات النقدية تمنحك أيضًا رؤى لتحسين منتجاتك وخدماتك.

في الواقع، وفقًا لمجلة Adweek, 85% من الأشخاص يجدون أن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون (UGC) أكثر إقناعًا من المحتوى الذي أنشأته العلامة التجارية.

لهذا السبب تنخرط معظم العلامات التجارية في محادثات مع العملاء في نقاط اتصال مختلفة - بدءًا من التسويق عبر البريد الإلكتروني والمراجعات التجريبية في مرحلة التنقيب إلى استبيانات صافي نقاط المروجين (NPS) وجمع التعليقات بعد الشراء. حتى أن بعض العلامات التجارية تنشئ لجنة استشارية تضم أكثر عملائها ولاءً لإنشاء حلقات من التعليقات أثناء تطوير المنتج.

في منشور المدونة هذا، سنستكشف في هذا المقال ما الذي يجعل قالب تقييم العملاء جيدًا ونقاط الاتصال المختلفة التي يمكنك من خلالها الحصول على تقييمات العملاء. سنقدم أيضًا 10 قوالب جاهزة للاستخدام لتسهيل عملية جمع الملاحظات وتحويل المراجعات السلبية والإيجابية الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

ما هي قوالب مراجعات العملاء؟

يقدم نموذج (قوالب) مراجعات العملاء هيكلاً أو شكلاً مصمماً مسبقاً يُستخدم لجمع آراء العملاء حول منتج أو خدمة أو تجربة ما. وعادةً ما تتضمن مجموعة من الأسئلة أو مقاييس التقييم أو مطالبات مفتوحة لتوجيه العملاء في مشاركة أفكارهم.

من خلال توحيد العملية، يمكنك طرح نفس مجموعة الأسئلة على جميع العملاء، مما يسهل عليهم ترك تعليقاتهم. كما يساعدك أيضاً على توسيع نطاق عملية تقييم العملاء ومقارنة التعليقات من عملاء مختلفين.

تتضمن بعض الأنواع الشائعة من نماذج مراجعات العملاء ما يلي:

قوالب تطوير المنتجات: لجمع التعليقات لتحسين المنتجات الحالية أو تطوير منتجات جديدة

لجمع التعليقات لتحسين المنتجات الحالية أو تطوير منتجات جديدة تخطيط رحلة العميل القوالب: لفهم تجربة العميل من البداية إلى النهاية

لفهم تجربة العميل من البداية إلى النهاية قوالب صافي نقاط المروجين (NPS): لقياس ولاء العملاء من خلال سؤالهم عن مدى احتمالية توصيتهم بمنتجك للآخرين

لقياس ولاء العملاء من خلال سؤالهم عن مدى احتمالية توصيتهم بمنتجك للآخرين نماذج رضا العملاء (CSAT): لقياس مدى رضا العملاء عن تجربة الشركة بشكل عام

لقياس مدى رضا العملاء عن تجربة الشركة بشكل عام استبيانات التعليقات: للحصول على تعليقات عامة حول مختلف جوانب عملك، وتحديد مجالات التحسين

من خلال جمع آراء العملاء في مراحل مختلفة، يمكنك اكتشاف الاتجاهات الناشئة أو المشكلات المتكررة. استخدام قوالب محددة لكل نوع من أنواع الملاحظات يبسط هذه العملية، مما يجعلها فعالة وخالية من المتاعب.

ما الذي يجعل قالب مراجعة العملاء جيداً؟

يجب أن يكون قالب مراجعة العملاء الجيد واضحًا، وأن يتضمن أسئلة مستهدفة، وأن يكون سهل الإكمال - بحيث يتفاعل العملاء من البداية إلى النهاية ولا ينقطعون عن المشاركة. إليك توصياتنا الشخصية حول ما يجب أن تبحث عنه:

الوضوح والإيجاز: يجب أن يتضمن النموذج أسئلة محددة تؤثر بشكل مباشر على رضا العملاء وتجربتهم حتى لا يربك العملاء

يجب أن يتضمن النموذج أسئلة محددة تؤثر بشكل مباشر على رضا العملاء وتجربتهم حتى لا يربك العملاء التدفق المنطقي : ابحث عن قالب يخلق رحلة سلسة للعملاء خلال الاستبيان، وتجنب التغييرات المفاجئة في الموضوع

: ابحث عن قالب يخلق رحلة سلسة للعملاء خلال الاستبيان، وتجنب التغييرات المفاجئة في الموضوع أنواع أسئلة متوازنة : يجب أن يوفر القالب أنواعاً متعددة من الأسئلة مثل مقاييس التصنيف، والاختيار من متعدد، والأسئلة المفتوحة - حتى تتمكن من الحصول على بيانات كمية ونوعية على حد سواء

: يجب أن يوفر القالب أنواعاً متعددة من الأسئلة مثل مقاييس التصنيف، والاختيار من متعدد، والأسئلة المفتوحة - حتى تتمكن من الحصول على بيانات كمية ونوعية على حد سواء الجاذبية البصرية : اختر تصميمًا نظيفًا واحترافيًا مريحًا للعينين. نقاط إضافية إذا كان بإمكانك تمييز القالب بشعارك وألوانك

: اختر تصميمًا نظيفًا واحترافيًا مريحًا للعينين. نقاط إضافية إذا كان بإمكانك تمييز القالب بشعارك وألوانك التحسين عبر الهاتف المحمول: مع استخدام الجميع لهواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية للبقاء على اتصال والعمل أثناء التنقل، من الضروري أن تكون قوالب مراجعة العملاء جاهزة للهاتف المحمول لسهولة الوصول إليها

مع استخدام الجميع لهواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية للبقاء على اتصال والعمل أثناء التنقل، من الضروري أن تكون قوالب مراجعة العملاء جاهزة للهاتف المحمول لسهولة الوصول إليها المقدمة والخاتمة : بالنسبة لقوالب استبيان مراجعة العملاء، اختر نموذجًا يحتوي على صفحة مقدمة (لشرح الغرض من الاستبيان) وصفحة ختامية حيث يمكنك شكر المستجيبين وتقديم الخطوات التالية

: بالنسبة لقوالب استبيان مراجعة العملاء، اختر نموذجًا يحتوي على صفحة مقدمة (لشرح الغرض من الاستبيان) وصفحة ختامية حيث يمكنك شكر المستجيبين وتقديم الخطوات التالية تنظيم البيانات: يمنحك نموذج جيد لاستعراض العملاء أيضًا طريقة لتحليل البيانات حتى تتمكن من استخلاص الرؤى وتحديد الاتجاهات في السلوك

هذه بعض المؤشرات الشائعة التي نأمل أن تساعدك في اختيار قالب جيد. ولكن، اعتمادًا على نوع قالب مراجعة العملاء، قد يتعين عليك مراعاة بعض العوامل الإضافية.

على سبيل المثال، في حين أن استبيانات NPS و CSAT يمكن أن تكون سريعة، حيث يمكن أن تكون استبيانات تقييمات العملاء الوطنية سريعة مع كونها ذات نهايات مغلقة، فإن استبيان تطوير المنتج يعمل بشكل أفضل مع الأسئلة المفتوحة والتعليقات النوعية.

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10 قوالب مجانية لمراجعة العملاء

في هذا القسم، سوف نستكشف 10 قوالب مجانية لاستعراض العملاء من مكتبة ClickUp، بالإضافة إلى وقت استخدام كل قالب وكيف يمكن أن يبسط ملاحظات العملاء العملية.

يتضمن القالب الافتراضي أيضًا بعض الحقول المخصصة، مثل "فئة العميل" و"نوع الخدمة التي تم شراؤها" و"سبب التقييم"، والتي يمكن استخدامها لجمع المزيد من ملاحظات العملاء بشكل أكثر دقة.

1. قالب نموذج ملاحظات ClickUp

التقط كلاً من البيانات الكمية والنوعية باستخدام قالب نموذج ملاحظات ClickUp

نموذج قالب نموذج ملاحظات ClickUp متعدد الاستخدامات ومناسب لمختلف حالات الاستخدام. يمكن تعديله ليناسب أي نوع من أنواع استبيانات الملاحظات، سواء كنت ترغب في فهم العملاء، أو تحديد الاتجاهات في سلوك الشراء، أو قياس رضا العملاء عبر المراجعات عبر الإنترنت.

مصمم على نماذج النقر فوق ، يتيح لك هذا النموذج جمع ردود مفصلة مفتوحة وبيانات سريعة وقابلة للقياس الكمي من خلال الأسئلة المغلقة. بالإضافة إلى ذلك، توفر ميزة إعداد التقارير المدمجة نظرة عامة واضحة على جميع الملاحظات في مكان واحد، حتى تتمكن من تحديد الاتجاهات في سلوك العملاء بسرعة.

يحتوي القالب على ثلاثة أجزاء:

الجزء نموذج الملاحظات الذي يمكنك إرساله إلى العملاء لجمع الملاحظات

عرض قائمة ، حيث يمكنك تنظيم الملاحظات القيّمة التي تم جمعها من العملاء وتصفية الردود للعثور على الأنماط

، حيث يمكنك تنظيم الملاحظات القيّمة التي تم جمعها من العملاء وتصفية الردود للعثور على الأنماط عرض لوحة عرض، حيث يمكنك تجميع الردود باستخدام العلامات لتصنيف الملاحظات وتصورها

يتضمن القالب الافتراضي أيضًا بعض الحقول المخصصة، مثل "فئة العميل" و"نوع الخدمة التي تم شراؤها" و"سبب التقييم"، والتي يمكن استخدامها لجمع المزيد من ملاحظات العملاء بشكل أكثر دقة.

2. قالب استبيان ملاحظات المنتج ClickUp

افهم متطلبات العملاء وقم ببناء الميزات التي يقدّرونها حقًا باستخدام قالب استبيان آراء العملاء حول المنتج ClickUp

وفقًا لـ تقرير عملاء Salesforce المتصلين ، 73% من المشترين من الشركات يتوقعون من الشركات توقع احتياجاتهم.

وما هي أفضل طريقة لمعرفة ما يحتاجه العملاء من سؤالهم؟ دوري ملاحظات المنتج يمكن أن تساعدك الاستبيانات على اكتشاف ما يريده العملاء حقًا في منتجك.

وهنا يأتي دور قالب استبيان ملاحظات المنتج ClickUp يأتي في. يمكنه مساعدتك في فهم احتياجات العملاء، وتحديد عيوب المنتج، وتحديد أولويات الميزات التي يحبها العملاء حتى تتمكن من زيادة الإيرادات والتفوق على عملائك.

يأتي القالب مع استبيان بسيط قائم على التقييم يمكنك مراجعته على الفور. يطلب من العملاء تقييم جوانب مختلفة من منتجك:

منذ متى يستخدمون المنتج؟

كيف تبدو تجربة الشراء؟

ما رأيهم في تجربة المستخدم بشكل عام؟

هل السعر مناسب لهم؟

جميع الأسئلة ذات نهايات متقاربة، ويمكن للعملاء إنهاء الاستبيان في بضع دقائق، مما يجعلها طريقة ممتازة لك لإجراء فحص سريع لنبضات قلبك قبل إرسال استبيان أكثر تفصيلاً. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام القائمة وعروض اللوحة لتقسيم عملائك بناءً على كيفية تقييمهم لك وإرسال متابعات مستهدفة لهم.

3. قالب خريطة رحلة العميل ClickUp

تصور كيف يتفاعل العملاء مع علامتك التجارية في نقاط اتصال مختلفة باستخدام قالب خريطة رحلة العميل ClickUp

نموذج قالب خريطة رحلة العميل ClickUp يمكّنك من تحليل كيفية تفاعل عملائك مع علامتك التجارية (ومنتجك) خلال رحلة دورة حياة العميل. ويشمل ذلك نقاط الاتصال الخارجية (وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات ورسائل البريد الإلكتروني) ونقاط الاتصال الداخلية (العروض التوضيحية والإعداد والدعم).

يساعدك هذا النموذج على القياس والتحليل:

الوعي : هذا هو المكان الذي يصبح فيه العميل المحتمل على دراية بعلامتك التجارية. يمكن أن تشمل نقاط الاتصال المنشورات الاجتماعية والمدونات والإعلانات

: هذا هو المكان الذي يصبح فيه العميل المحتمل على دراية بعلامتك التجارية. يمكن أن تشمل نقاط الاتصال المنشورات الاجتماعية والمدونات والإعلانات التفكير : في هذه المرحلة، يفكر العميل بنشاط في شراء المنتج. نقاط الاتصال المحتملة هي العروض التجريبية للمنتج ورسائل البريد الإلكتروني والاشتراكات التجريبية

: في هذه المرحلة، يفكر العميل بنشاط في شراء المنتج. نقاط الاتصال المحتملة هي العروض التجريبية للمنتج ورسائل البريد الإلكتروني والاشتراكات التجريبية التحويل: يصبحون عملاءك رسميًا ويدخلون في عملية التأهيل. يبدأون أيضًا في التفاعل مع فريق الدعم الخاص بك

يمكنك إضافة قائمة بنقاط الاتصال لكل مرحلة من هذه المراحل، إلى جانب معلومات مثل:

ما الإجراء الذي يجلب العملاء المحتملين إلى نقطة الاتصال

ما هو أصل العلامة التجارية (الموقع الإلكتروني، البريد الإلكتروني، المنتج) الذي يتفاعلون معه

ما يشعرون به أثناء التفاعل

من هو المسؤول من فريقك عن امتلاك هذه التجربة

كيف يستفيد منها العميل وكيف يمكنك تحسينها

كما يتم بناء القالب على ClickUp Whiteboards يمكنك أن تكون مبدعًا و إضافة صور لعبارات الحث على الشراء أو إضافة ملاحظات أو حتى تضمين مقاطع فيديو على YouTube لإضافة المزيد من السياق حول كيفية تأثير نقطة اتصال معينة على سلوك الشراء لدى العميل.

4. قالب نموذج الاتصال بالعميل ClickUp

تتبع استفسارات العملاء ومعالجتها باستخدام قالب نموذج الاتصال بالعملاء ClickUp Customer Contact Form

تؤثر سرعة ردك على العملاء بعد الشراء بشكل كبير على سمعة علامتك التجارية. تُظهر الردود الفورية التركيز على العملاء، في حين أن التأخر في الرد أو عدم الرد يمكن أن يضر بالثقة ويؤدي إلى تراجع العملاء.

وفي الوقت نفسه، مع نمو أعمالك، يمكن أن تصبح إدارة سيل من الاستفسارات أمرًا مربكًا. نظام تتبع مثل نظام تتبع مثل قالب نموذج الاتصال بالعملاء ClickUp يمكن أن يساعد.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

إنشاء نموذج اتصال يمكن للعملاء استخدامه لإرسال الاستفسارات

تخصيص النموذج بشعارك ومرئياتك بحيث يكون متوافقًا مع علامتك التجارية

إنشاء مهمة لكل إرسال نموذج حتى تتمكن من تتبع حالته

يمكنك أيضًا استخدام البريد الإلكتروني في ClickUp للرد على العملاء على الفور

أخيرًا، قم بتحليل البيانات التي تم جمعها من العملاء باستخدام لوحة معلومات ClickUp للعثور على الاتجاهات والقواسم المشتركة

هناك ميزتان أخريان من ميزات ClickUp يمكن أن تساعدا في ذلك وهما عرض تقويم ClickUp والذي يمكنك استخدامه لتعيين تذكيرات حتى تتمكن من التحقق من إرسال النموذج بشكل دوري. يمكنك أيضا أتمتة تعيينات المهام وطلبات الملاحظات باستخدام أتمتة ClickUp لضمان عدم سقوط أي استفسار من خلال الشقوق.

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5. قالب إدارة خدمة العملاء ClickUp

تتبع أسئلة دعم العملاء والإجابة عنها باستخدام قالب إدارة خدمة العملاء ClickUp لخدمة العملاء

غالبًا ما يكون دعم العملاء هو نقطة الاتصال الأكثر تكرارًا للعملاء. من الاستفسارات عن المنتج إلى استكشاف المشاكل وإصلاحها، غالبًا ما يلجأ العملاء إلى الدعم للحصول على المساعدة. وهذا يعني أن دعم العملاء الفعال يمكن أن يحول العميل المحبط إلى عميل سعيد يدافع عن علامتك التجارية.

الـ قالب إدارة خدمة العملاء ClickUp هو وكيل مكتب المساعدة الذي يسمح لك بإدارة تذاكر العملاء من البداية إلى النهاية. يأتي مع حقول مخصصة مثل:

الإحصائيات (مفتوحة، معلقة، تحتاج إلى توضيح، قيد التنفيذ، مغلقة) لمساعدتك في تتبع تقدم التذكرة

(مفتوحة، معلقة، تحتاج إلى توضيح، قيد التنفيذ، مغلقة) لمساعدتك في تتبع تقدم التذكرة فئة التذاكر (ملاحظات، متوافقة، إلغاء، خطأ، فواتير) حتى تتمكن من تصنيف التذاكر

(ملاحظات، متوافقة، إلغاء، خطأ، فواتير) حتى تتمكن من تصنيف التذاكر تقييم مشاعر العملاء حتى يتمكنوا من تقييم جودة خدمتك

حتى يتمكنوا من تقييم جودة خدمتك تفاصيل الاتصال بالعميل

في كل مرة ترد فيها تذكرة عميل، يمكنك تعيينها لأحد وكلائك، وتعيين مستوى الأولوية، وحتى تطلب من وكلائك تتبع المدة التي استغرقوها لحل المشكلة (حتى تتمكن من قياس إنتاجيتهم).

ليس ذلك فحسب، بل يمكنك استخدام طريقة عرض التعليقات لمناقشة الحل داخلياً أو إضافة حالة "في الانتظار" إذا كان من الممكن إغلاق التذكرة فقط في حال تم إنجاز شيء آخر (مثل بعد إصلاح الخطأ).

بشكل أساسي، هذا القالب يجعل عمليات خدمة العملاء مركزية مثل تتبع تقدم التذاكر، وقياس أداء الوكيل، وتحليل معدلات رضا العملاء.

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6. قالب استبيان رضا العملاء من ClickUp

قم بقياس مشاعر العملاء تجاه علامتك التجارية باستخدام قالب استبيان رضا العملاء ClickUp

استبيان رضا العملاء يعطيك استبيان رضا العملاء فكرة عن مدى رضا العملاء عن شركتك - المنتج، والعلامة التجارية، ودعم العملاء، وغير ذلك. من خلال إجراء استبيانات CSAT بانتظام وإجراء تحديثات بناءً على الملاحظات التي تم جمعها، يمكنك ضمان تجربة أفضل للعملاء.

إن قالب استبيان رضا العملاء ClickUp يجمع بين الأسئلة المغلقة (مثل مقاييس التقييم) والأسئلة المفتوحة (مثل المربعات النصية)، بحيث تحصل على تعليقات نوعية وكمية من العملاء.

أحد العناصر الرئيسية في القالب هو طريقة عرض "تقييم المعرفة"، وهي لوحة كانبان التي تصنف العملاء بناءً على تقييمهم لإجابة كل وكيل دعم. يمكنك أيضًا إنشاء طرق عرض مماثلة للأسئلة الأخرى للحصول على صورة شاملة لمدى رضا العملاء عن كل جانب من جوانب منتجك.

يقدم هذا القالب عرضاً من 360 درجة لرضا العملاء. فهو يتيح لك معرفة شعور العملاء تجاه علامتك التجارية وفحص أداء الوكيل الفردي.

7. قالب تحليل احتياجات العملاء ClickUp

قم بإعداد عملية لمعرفة ما يحتاجه العملاء بالفعل باستخدام قالب تحليل احتياجات العملاء ClickUp

الـ نموذج تحليل احتياجات ClickUp يغطي كل شيء بدءًا من فهم احتياجات العملاء إلى تنفيذ التحسينات وقياس تأثيرها. يبسط عملية جمع الملاحظات وتحليلها وتنفيذها، مما يضمن أن تكون احتياجات العملاء في طليعة عمليات اتخاذ القرار وتطوير المنتجات.

هذا النموذج هو أداة تعقب التقدم الذي تحرزه، حيث يقيس كيفية إكمال بحث تحليل احتياجات العملاء. على هذا النحو، يأتي مع 13 مهمة فرعية لكل مرحلة من مراحل المشروع.

لإدارة الجوانب المختلفة من المشروع والتواصل مع فريقك، يمكنك تعيين DRI لكل مهمة فرعية، وإنشاء صفحة في مستندات ClickUp لتوثيق بحثك، أو تحميل تسجيلات الفيديو باستخدام كليك أب كليب (أداة تسجيل الفيديو والشاشة المدمجة).

من الميزات المفيدة بشكل خاص أهداف النقر الذي يسمح لك بتحديد أهداف قابلة للقياس للمشروع لضمان بقائك على المسار الصحيح، خاصةً إذا كان لديك موعد نهائي مُلحّ.

8. قالب بيان مشكلة العميل ClickUp

حدد نقاط الألم الحرجة لشخصيات المشترين لديك باستخدام قالب بيان مشكلة العميل ClickUp

تستخدم معظم فرق المنتجات والتسويق بيان مشكلة العميل لوضع أنفسهم مكان عملائهم. وهو يركز على التحديات أو الإحباطات أو الاحتياجات غير الملباة التي يواجهها العملاء دون اقتراح حلول.

من خلال فهم هذه المشاكل بعمق، يمكن للشركات تطوير منتجات أو خدمات أو استراتيجيات تسويقية تلبي احتياجات العملاء بفعالية وتحقق رضاهم.

الـ نموذج بيان مشكلة العميل ClickUp يعطيك إطارًا منظمًا وموحدًا لهذا التمرين. وهذا يعني أن جميع أعضاء الفريق يتبعون نفس النهج عند تحديد مشاكل العملاء، مما يؤدي إلى بيانات مشاكل قابلة للمقارنة.

يتيح لك هذا القالب، المبني على مستندات ClickUp Docs، إنشاء سلسلة من الصفحات المتداخلة - واحدة لكل بيان مشكلة - إلى جانب صفحة رئيسية لتوثيق العمليات وسير العمل الذي تستخدمه لفهم مشاكل العملاء.

تأتي كل صفحة بيان مشكلة مع خمسة أقسام، حيث يمكنك:

تقديم العميل وسماته

سرد الشيء الذي يريد العميل تحقيقه

توضيح المشاكل أو العوائق التي تقف في طريقهم

تحديد سبب وجود المشاكل أو العوائق

وصف ما يواجهه العميل عند مواجهة المشكلة

يمنحك هذا تدفقًا منطقيًا لشرح كل مشكلة بإيجاز دون أن تضيع في الأعشاب الضارة.

9. قالب خطة نجاح العملاء ClickUp

اجعل جميع أنشطة تأهيل العملاء والمتابعة مركزية مع قالب خطة نجاح العملاء ClickUp

فرق نجاح العملاء هم أبطال الخط الأمامي للاحتفاظ بالعملاء. من خلال بناء علاقات قوية وضمان تحقيق العملاء للنتائج المرجوة منهم، فإنهم يحسنون رضا العملاء، وفي بعض الحالات، يحسنون سمعتك على الإنترنت ومتوسط قيمة عمر العميل.

الـ قالب خطة نجاح العميل ClickUp هي جزء من قاعدة بيانات العملاء وجزء من وثيقة استراتيجية، مما يمنح فريقك مركزًا مركزيًا لتخزين معلومات العملاء وتتبع التفاعلات وتطوير الاستراتيجيات المستهدفة.

يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية:

نموذج التسليم الذي يمكن لفريق المبيعات استخدامه لإبلاغ فريق نجاح العملاء عن العملاء الجدد

الذي يمكن لفريق المبيعات استخدامه لإبلاغ فريق نجاح العملاء عن العملاء الجدد عرض مرحلة الحساب الذي يصنف العملاء بناءً على مرحلة ما بعد الشراء - مرحلة الإعداد، ومرحلة الاحتفاظ، ومرحلة الانتظار ومرحلة عدم النشاط

مرحلة الحساب الذي يصنف العملاء بناءً على مرحلة ما بعد الشراء - مرحلة الإعداد، ومرحلة الاحتفاظ، ومرحلة الانتظار ومرحلة عدم النشاط طريقة عرض العملاء حسب الحالة الصحية، حيث يمكنك معرفة العملاء السعداء (باللون الأخضر) والمحايدين (باللون الكهرماني) والمحبطين (باللون الأحمر) - وتخطيط تفاعلات المتابعة

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء مستندات ClickUp Docs (لتوثيق استراتيجيات إدارة العملاء ) أو طرق العرض المخصصة (لتقسيم العملاء بناءً على معايير مختلفة).

10. قالب دعم العملاء ClickUp

قم بتبسيط إدارة تذاكر الدعم باستخدام قالب دعم العملاء ClickUp

نموذج قالب دعم عملاء ClickUp مصمم لتبسيط سير عمل فريق خدمة العملاء لديك. وهو يهدف إلى مساعدة الشركات على تنظيم فرق خدمة العملاء وتتبع طلبات خدمة العملاء.

لهذا، يستخدم نظاماً من مستويين:

سيتعامل المستوى 1 مع طلبات الدعم الواردة

المستوى 2 سيتلقى طلبات التصعيد من المستوى 1

ومع وجود فرق مخصصة للاستفسارات الأولية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها المتقدم، يتلقى العملاء استجابات أسرع ودعمًا أكثر تخصصًا عند الحاجة.

نموذج ClickUp لدعم العملاء: سير العمل

من خلال القيام بذلك، يمكنك أيضًا تحسين مواردك - يمكن لأعضاء الفريق الجدد أو وكلاء الدعم المبتدئين الرد على تذاكر المستوى الأول، بينما يمكن لوكلاء الدعم الأقدم أو وكلاء الدعم الفني تولي تذاكر المستوى الثاني (وتوجيه وكلاء المستوى الأول).

تتضمن الميزات المفيدة الأخرى ما يلي:

اثنان طرق عرض دردشة ClickUp -واحدة للمستوى 1 والأخرى للمستوى 2 حتى يتمكن الوكلاء من إجراء محادثات داخلية وتبادل الأفكار حول الحلول

طرق عرض دردشة ClickUp -واحدة للمستوى 1 والأخرى للمستوى 2 حتى يتمكن الوكلاء من إجراء محادثات داخلية وتبادل الأفكار حول الحلول الأتمتة التي تغير تلقائيًا تاريخ استحقاق التذكرة بناءً على مستوى الأولوية (التذاكر ذات الأولوية العالية لها تاريخ استحقاق أقصر)

التي تغير تلقائيًا تاريخ استحقاق التذكرة بناءً على مستوى الأولوية (التذاكر ذات الأولوية العالية لها تاريخ استحقاق أقصر) عرض الفريق هو في الأساس عبارة عن اجتماع يومي لقياس عبء العمل لكل عضو من أعضاء الدعم

باختصار، يغطي هذا القالب جميع عمليات سير عمل خدمة العملاء وعملياتها - مما يجعله الأداة المثالية للفرق التي بدأت للتو في أتمتة عمليات خدمة العملاء الخاصة بها

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فهم مشاعر العملاء بشكل أفضل باستخدام ClickUp

بقدر ما قد يبدو الأمر مبتذلاً، فإن إسعاد العملاء يجعل الأعمال التجارية مربحة. فمن خلال فهم احتياجات العملاء ومعالجتها بعمق، يمكنك بناء ولاء العملاء، ودفع عجلة النمو، واكتساب ميزة تنافسية.

يمكن أن تساعدك منصة إدارة مساحة العمل المتكاملة من ClickUp (بالإضافة إلى مكتبة القوالب الشاملة) على تسهيل مراجعات العملاء، وتحليل التعليقات، وإجراء التعديلات بناءً على البيانات التي تم جمعها - حتى تتمكن من إنشاء منتجات يحبها عملاؤك ويقدرونها.

ولكن الجزء الأفضل؟ إنه مجاني. اشترك في ClickUp اليوم وابدأ على الفور.