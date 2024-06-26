كيفية استخدام طريقة شطيرة التغذية الراجعة

بذلت إحدى أعضاء فريقك، آشلي، جهداً كبيراً في عرض تقديمي، لكنها لم تستطع تقديمه بشكل جيد. وبصفتك مديرها، يمكنك ببساطة الإشارة إلى الخطأ الذي ارتكبته أو الاعتراف بجهودها أثناء تقديم ملاحظاتك. في حين أن النهج الأول سيثبط من عزيمة آشلي على الأرجح، فإن النهج الثاني سيحفزها على تقديم أداء أفضل في المرة القادمة.

هذا ما تدور حوله طريقة شطيرة الملاحظات: التحسين المستمر.

يسخر هذا النهج قوة الملاحظات البناءة لتسريع تطوير المهارات ومساعدة الموظفين على فهم توقعات مكان العمل بشكل أفضل.

بصفتك مديرًا أو قائدًا، من المهم بالنسبة لك التأكد من تقديم الملاحظات التقييمية بشكل متسق وبنّاء. تُعد طريقة ساندويتش التغذية الراجعة أداة فعالة يمكن أن تساعدك على تقديم التغذية الراجعة البناءة بطريقة مدروسة.

تشرح هذه المقالة طريقة ساندويتش التغذية الراجعة وأهميتها وكيفية استخدامها.

فهم طريقة ساندويتش التغذية الراجعة

ساندويتش التغذية الراجعة، والمعروف أيضًا باسم "ساندويتش المجاملة"، هو أسلوب للتغذية الراجعة يتضمن تقديم نقد بنّاء بين طبقتين من التغذية الراجعة الإيجابية.

ويبدأ هذا الأسلوب ب الاعتراف بنقاط قوة الفرد أو إنجازاته لوضع ملاحظة إيجابية. ثم تتبعها ملاحظات بناءة وتختتم ببيان إيجابي آخر لتعزيز قيمته وإمكاناته. تضمن الملاحظة الإيجابية الختامية تحفيز المتلقي على التعلم والنمو.

وتؤسس شطيرة الملاحظات التقييمية شعوراً بالثقة وتخلق بيئة مريحة. كما أنه يشجع الموظفين على أن يكونوا أكثر تقبلاً لـ النقد البناء وحتى بشكل استباقي طلب التعليقات في الحالات المستقبلية.

هل تعلم؟ يُطلق عليها اسم "ساندويتش" الملاحظات لأن المديح الإيجابي يمثل الخبز، والملاحظات السلبية هي الحشوة.

مزايا وعيوب "ساندويتش" الملاحظات طريقة ساندويتش الملاحظات تلقى الكثير من الاهتمام السلبي في الآونة الأخيرة. حيث يجادل العديد من القادة بأن تقديم التغذية الراجعة السلبية المدفونة داخل التغذية الراجعة الإيجابية يرسل "إشارات مختلطة" أو غالبًا ما تكون "ضائعة في الترجمة".

دعونا نستعرض إيجابيات هذه المنهجية وسلبياتها لتحقيق أفضل استفادة منها.

مزايا وعيوب ساندويتش التغذية الراجعة _

المزايا العيوب يعزز من تقبل التغذية الراجعة يقلل من وضوح التغذية الراجعة تزيد من التحفيز والروح المعنوية تزيد من التحفيز والروح المعنوية تزيد من التحفيز والمعنويات تزيد من المجاملات أو المديح غير الحقيقي تعزز بيئة داعمة وتعاونية تخفف من مخاوف التلاعب يقلل من النزاعات والتوتر تركز على حماية مقدم الملاحظات

والآن دعونا نستكشف هذه الأمور بالتفصيل.

مزايا شطيرة التغذية الراجعة

فيما يلي المزايا الرئيسية التي يجلبها ساندويتش التغذية الراجعة إلى الطاولة:

تعزيز التجاوب مع الملاحظات

تعمل طريقة ساندويتش الملاحظات على تعزيز قدرة المتلقي على معالجة النقد البناء من خلال خلق حاجز نفسي. ويحرص هذا النهج على ألا يكون الهدف هو انتقاده أو التقليل من شأنه، بل مساعدته على النمو وتطوير مهاراته الخاصة.

زيادة التحفيز والروح المعنوية

تُعد الملاحظات الإيجابية الحقيقية حافزًا قويًا. فمن خلال الإقرار بنقاط قوة الموظفين وإنجازاتهم، فإنك تؤكد على صحة جهودهم وتعزز قيمتهم بالنسبة للفريق.

كما أن الاعتراف بنقاط قوة الموظف يساعده أيضًا على تحديد المجالات التي يتفوق فيها والاستفادة من نقاط القوة تلك لمعالجة المجالات التي تحتاج إلى تحسين. يعزز هذا الشعور بالتمكين والفعالية الذاتية من التحفيز والروح المعنوية.

يبني جوًا تعاونيًا

تغذي النبرة الإيجابية والترحيبية التي تتسم بها شطيرة الملاحظات بيئة داعمة وتعاونية. كما أن هذا النهج يبني الثقة والعلاقة، مما يخلق أساسًا للتواصل الصريح والصادق.

وعلاوة على ذلك، فإن تأطير الملاحظات بشكل إيجابي يؤدي إلى مستمع أكثر تقبلاً وتفاعلاً.

تقليل النزاعات والتوتر

تساعد طريقة ساندويتش التغذية الراجعة في التخفيف من حدة الدفاع أو الغضب أو الإحباط الناتج عن النقد المباشر، خاصةً إذا كنت تقدم ملاحظات سلبية حول موضوع حساس.

يضمن هذا الأسلوب أن يستمع المتلقي بانتباه وينظر في الملاحظات بموضوعية، مما يؤدي إلى تبادل أقل انفعالاً. وبهذه الطريقة، يمكن لكلا الطرفين إيجاد الحلول وتحقيق نتائج إيجابية.

بالإضافة إلى الملاحظات التقييمية على المستوى الإداري والوظيفي وداخل الفريق، إليك فوائد شطيرة الملاحظات التقييمية على مستوى القيادة:

تعزز السلوكيات المرغوبة: من خلال تسليط الضوء على إجراءات ونتائج إيجابية محددة، يشجع القادة الموظفين على تكرار هذا السلوك والحفاظ عليه. ويكون هذا الأمر مؤثرًا بشكل خاص عندما تتوافق الملاحظات مع الأهداف المؤسسية

من خلال تسليط الضوء على إجراءات ونتائج إيجابية محددة، يشجع القادة الموظفين على تكرار هذا السلوك والحفاظ عليه. ويكون هذا الأمر مؤثرًا بشكل خاص عندما تتوافق الملاحظات مع الأهداف المؤسسية تطوير الموظفين: توفر شطيرة التغذية الراجعة إطارًا إيجابيًا للتغذية الراجعة البناءة، مما يعزز النمو دون تقويض الثقة. كما أنه يحفز الوعي الذاتي ويشجع الموظفين على تولي مسؤولية تطويرهم

توفر شطيرة التغذية الراجعة إطارًا إيجابيًا للتغذية الراجعة البناءة، مما يعزز النمو دون تقويض الثقة. كما أنه يحفز الوعي الذاتي ويشجع الموظفين على تولي مسؤولية تطويرهم تحسين ديناميكيات الفريق: تتضمن هذه الطريقة عنصرًا داعمًا يلعب دورًا كبيرًا في بناء التعاون والثقة والتواصل المفتوح بين أعضاء الفريق.

العيوب والانتقادات لطريقة ساندويتش التغذية الراجعة

فيما يلي بعض العيوب والانتقادات المرتبطة بأسلوب ساندويتش التغذية الراجعة.

عدم الوضوح

إذا لم تنقل التغذية الراجعة الانتقادات السلبية والتعليقات الإيجابية بوضوح، فإن هذه الطريقة لا تنقل أي فوائد. وهذه مشكلة خاصة إذا

إذا كان المجال الذي يحتاج إلى التحسين مهمًا: إذا كانت الرسالة الأساسية مدفونة تحت طبقات من المديح، فقد يفوت المتلقي الفائدة الرئيسية أو يقلل من أهمية معالجة المشكلة

إذا كانت الرسالة الأساسية مدفونة تحت طبقات من المديح، فقد يفوت المتلقي الفائدة الرئيسية أو يقلل من أهمية معالجة المشكلة إذا لم يكن المتلقي معتادًا على تلقي الملاحظات بهذا الشكل: قد يجد بعض الأفراد أن الإطار الإيجابي مربكًا أو مضللًا، خاصةً إذا كانوا معتادين على نهج أكثر مباشرة

عدم الأصالة المتصورة

أحد الجوانب السلبية لشطيرة التغذية الراجعة هي المجاملات القسرية. إذا كانت الملاحظات الإيجابية تبدو قسرية أو غير صادقة، فقد يشعر المتلقون بالتلاعب أو التعالي، مما يؤدي إلى الاستياء وعدم الثقة. إذا كنت تجد صعوبة في العثور على شيء إيجابي لتقوله، فهذا يشير إلى أن أسلوب ساندويتش الملاحظات ليس الأسلوب الأنسب في هذه الحالة.

مخاوف التلاعب

يجادل بعض النقاد بأن أسلوب ساندويتش الملاحظات هو أسلوب تلاعب. فهي تحاول تخفيف وطأة النقد بالمديح. وفي حين أنه قد ينجح في المرات القليلة الأولى، إلا أنه عند تكراره بشكل متكرر، قد يصبح الموظفون أكثر تشاؤمًا أو عدم ثقة في هذا النهج.

مقدم التعليقات مقابل متلقي التعليقات

غالبًا ما يتم انتقاد ساندويتش التغذية الراجعة لأنه يحمي مقدم التغذية الراجعة من الشعور بعدم الارتياح عند تقديم التغذية الراجعة السلبية، بدلًا من مساعدة الموظف فعليًا من خلال نقاط عمل واضحة.

وعلى الرغم من أن هذه الانتقادات والعيوب هي مخاوف حقيقية، إلا أن التنفيذ الفعال والنهج الواعي يعالجها جميعًا بلا شك. مع وضع ذلك في الاعتبار، دعونا نلقي نظرة على كيفية تطبيق أسلوب ساندويتش التغذية الراجعة في مكان عملك.

كيفية استخدام ساندويتش التغذية الراجعة

يجب مراعاة العديد من العوامل، مثل طريقة العرض، ونبرة الصوت، والتوصيل، أثناء استخدام طريقة ساندويتش التغذية الراجعة.

ويتمثل الجزء الأول من إنشاء جلسة تغذية راجعة فعالة في فهم الدور الخفي والفعال في هذه العملية للتواصل غير اللفظي.

الفروق في التواصل غير اللفظي أثناء ساندويتش التغذية الراجعة

تلعب الإشارات غير اللفظية دورًا حيويًا في كيفية تلقي رسالتك. قد يُساء تفسير الرسالة المصاغة جيدًا بسهولة إذا لم تتوافق لغة جسدك ونبرة صوتك مع كلماتك.

أثناء توصيل شطيرة الملاحظات، احرص على إظهار الدفء والود والاحترام من خلال لغة جسدك ونبرة صوتك. إليك بعض العناصر الرئيسية غير اللفظية وكيفية استخدامها بفعالية:

حافظ على التواصل البصري: قم بالتواصل البصري على فترات منتظمة خلال المحادثة. فهذا يدل على أنك حاضر ومتفاعل ومنخرط في المحادثة ومهتم بها

قم بالتواصل البصري على فترات منتظمة خلال المحادثة. فهذا يدل على أنك حاضر ومتفاعل ومنخرط في المحادثة ومهتم بها اعتمد لغة جسد منفتحة: انحنِ قليلاً لإظهار الاهتمام وتجنب الانحناء إلى الخلف، مما يدل على عدم الاهتمام أو عدم الموافقة. تخلق لغة الجسد المنفتحة جواً أكثر جاذبية وتظهر أنك متقبل لاستجابة المتلقي

انحنِ قليلاً لإظهار الاهتمام وتجنب الانحناء إلى الخلف، مما يدل على عدم الاهتمام أو عدم الموافقة. تخلق لغة الجسد المنفتحة جواً أكثر جاذبية وتظهر أنك متقبل لاستجابة المتلقي استخدم نبرة صوت هادئة ومشجعة: تحدث بنبرة هادئة ومتزنة وتجنب الصوت القاسي أو المتعالي. نوّع من نبرة صوتك للحفاظ على جاذبية المحادثة. من الضروري أن تتحدث بنبرة صوت مشجعة لتعكس إيمانك بقدرة المتلقي على التحسن

تذكر أن إشاراتك غير اللفظية يجب أن تعزز الطبيعة الداعمة والبناءة للملاحظات.

التأكيد وأثره على طريقة ساندويتش التغذية الراجعة

أن تكون حازمًا يضمن عدم طغيان الملاحظات البناءة أو تخفيفها. يعد تحقيق التوازن بين الحزم والتأطير الإيجابي لأسلوب ساندويتش التغذية الراجعة عملاً دقيقًا ولكنه ضروري لتقديم تغذية راجعة مؤثرة ومقبولة بشكل جيد.

إليك ما يمكّنك دمج الحزم في شطيرة الملاحظات من القيام به:

بناء المصداقية: سوف يُنظر إليك كمصدر موثوق وجدير بالثقة لتقديم الملاحظات

سوف يُنظر إليك كمصدر موثوق وجدير بالثقة لتقديم الملاحظات الحفاظ على لهجة محترمة: حتى عند معالجة أوجه القصور، يساعدك الحزم في الحفاظ على مهنيتك واحترامك للشخص الآخر

حتى عند معالجة أوجه القصور، يساعدك الحزم في الحفاظ على مهنيتك واحترامك للشخص الآخر تأكد من الوضوح: سيفهم المتلقي بوضوح المجالات التي تحتاج إلى تحسين والتغييرات المتوقعة

سيفهم المتلقي بوضوح المجالات التي تحتاج إلى تحسين والتغييرات المتوقعة التأكيد على الرسالة: التأكيد على الرسالة: يضمن التأكيد على أن المستمع سيكون أكثر استعدادًا لتقبل الملاحظات واتخاذ إجراءات للتحسين

## نصائح وممارسات أساسية لإتقان تقديم الملاحظات

مع الفهم القوي للإشارات غير اللفظية، والتواصل غير المباشر، والتأكيد على الملاحظات، فإن شطيرة الملاحظات الخاصة بك قد بدأت الآن بداية قوية. دعنا نعزز نظام ملاحظاتك من خلال بعض النصائح والممارسات الأساسية.

النصيحة رقم 1: الثناء الحقيقي والمحدد

يجب أن تكون الملاحظات الإيجابية صادقة ومحددة. تُظهر المجاملات العامة عدم اهتمام من جانبك وغالبًا ما تترك المتلقي يشعر بالتقليل من قيمته والتقليل من شأنه. بدلاً من ذلك، ركز على أفعال أو سلوكيات أو نتائج محددة تقدرها حقًا. سيساعد ذلك على تعزيز معنوياتهم وتحفيزهم وتقديرهم لذاتهم، مما يخلق بيئة أكثر تقبلاً للملاحظات البناءة التي تلي ذلك.

عند صياغة المديح الخاص بك، راجع هذه العناصر وادمجها:

التأثير: هل كان لتصرفات المتلقي تأثير إيجابي على الفريق أو المشروع أو المؤسسة؟

هل كان لتصرفات المتلقي تأثير إيجابي على الفريق أو المشروع أو المؤسسة؟ المبادرة: هل تجاوز المتلقي واجباته الوظيفية؟

هل تجاوز المتلقي واجباته الوظيفية؟ المهارات والمواهب: هل أظهر المتلقي مهارة أو موهبة معينة تستحق التقدير؟

هل أظهر المتلقي مهارة أو موهبة معينة تستحق التقدير؟ الجهد والتحسين: هل بذل المتلقي جهدًا كبيرًا في مهمة أو مشروع، أو أظهر تحسنًا في مجال معين؟

من خلال تقديم ملاحظات محددة وثناء صادق، فإنك تُظهر للمتلقي أنك تقدر مساهماته وجهوده. غالبًا ما يتطلب الأمر بعض الوقت لتجميع هذه التفاصيل، ومن الأفضل التخطيط المسبق للمراجعة. عند كتابة مثل هذه الملاحظات، يمكن استخدام أدوات مثل ClickUp Docs يمكن أن يساعد في تحويل عملية التغذية الراجعة الخاصة بك من حيث الجودة والوقت.

إنشاء خطة عمل ملموسة، ووضع شطائر التغذية الراجعة، وتوثيق كل وجهة نظر، ومشاركة السجلات دون عناء أثناء جلسات التغذية الراجعة باستخدام مستندات ClickUp

ClickUp Docs هي أداة توثيق تتيح لك تسليط الضوء على النقاط الرئيسية مع إمكانيات تحرير غنية. استخدمها لـ تطوير خطط عمل واضحة وتفويض المهام المتعلقة بتحسين الأداء لموظفيك على الفور.

بينما يعمل مستندات ClickUp Docs كنقطة مرجعية لاجتماع الملاحظات، استخدم ClickUp Brain لإنشاء ملخص للاجتماع بحيث يتم توثيق النقاط الرئيسية بشكل جيد للرجوع إليها في المستقبل.

النصيحة رقم 2: النقد البناء مع اقتراحات قابلة للتنفيذ

الملاحظات البناءة هي فرصة لمعالجة مجالات التحسين وتوجيه المتلقي نحو النمو. ومع ذلك، لكي تكون هذه الملاحظات التصحيحية فعالة حقًا، يجب أن تكون هذه الملاحظات قابلة للتنفيذ.

توفر الاقتراحات القابلة للتنفيذ للمتلقي خارطة طريق للتحسين. إليك كيفية جعل نقدك البنّاء قابلاً للتنفيذ:

كن محددًا وهادفًا: حدد السلوك أو الفعل الذي تريد تغييره بدقة

حدد السلوك أو الفعل الذي تريد تغييره بدقة ركز على السلوك الذي يمكن ملاحظته: تجنب الافتراضات حول نوايا المتلقي أو دوافعه، والتزم بما لاحظته وخبرته

تجنب الافتراضات حول نوايا المتلقي أو دوافعه، والتزم بما لاحظته وخبرته قدم حلولاً ملموسة: بدلاً من الإشارة فقط إلى المشكلة، اقترح حلولاً أو استراتيجيات محتملة

بدلاً من الإشارة فقط إلى المشكلة، اقترح حلولاً أو استراتيجيات محتملة اجعلها ذكية: كلما كان ذلك ممكنًا, اجعل اقتراحاتك ذكية : S محددة، قابلة للتحقيق، قابلة للتحقيق، قابلة للتحقيق، ذكية ذات صلة، محددة زمنيًا

كلما كان ذلك ممكنًا, اجعل اقتراحاتك ذكية : محددة، قابلة للتحقيق، ذكية محددة زمنيًا تعاون: أشرك المتلقي في مناقشة حول الحلول المحتملة. اطلب مساهماتهم وأفكارهم. يؤدي هذا النهج التعاوني إلى حلول أكثر إبداعًا وفعالية ويساعد المتلقي على الشعور بمزيد من الاستثمار في تحسينه

تقليل الجداول الزمنية للاتصالات، وإعداد تبادل الملاحظات على الفور، وتفويض مهام التحسين باستخدام طريقة عرض الدردشة ClickUp Chat View عرض الدردشة ClickUp Chat View هي أداة مراسلة فورية لمنصة استثنائية لإنشاء خط اتصال مباشر مع موظفيك. تتيح لك هذه الأداة التواصل الفوري مع من تريد توصيل الملاحظات إليه، كما أنها تدعم إنشاء المهام الفورية داخل التطبيق بعد تسليمك الملاحظات الخاصة بك، مما يقلل من الوقت الذي يستغرقه المستلم لاتخاذ إجراء فوري وفعال.

جمع ملاحظات الموظفين على نطاق واسع

إن الشيء الرائع في Feedback Sandwich هو أنه يعمل في كلا الاتجاهين. يقدم ClickUp مجموعة متنوعة من أمثلة على ملاحظات الموظفين من خلال القوالب الجاهزة للاستخدام للمساعدة في دفع جلسات التغذية الراجعة المثمرة بينك وبين فريقك.

يُعد قالب ملاحظات الموظفين ClickUp خيارًا مثاليًا لابتكار ملاحظات قابلة للتنفيذ.

اجمع ملاحظاتك للموظفين وقم بإدارتها وتصورها ومشاركتها مع الموظفين دون أن تفوتك فرصة استخدام قالب ملاحظات الموظفين ClickUp

قالب ملاحظات الموظفين في ClickUp هو الحل الأمثل لجمع الملاحظات وإدارتها ومشاركتها مع الموظفين. فهو يمكّن المديرين من توحيد الملاحظات بطريقة منظمة ومتسقة. ويوضح هذا القالب، من خلال تصوراته الواضحة، الاتجاهات الإيجابية وكذلك مجالات التحسين. تنزيل هذا القالب كقالب قابل للتخصيص بالكامل، يتضمن ClickUp ملاحظات الموظفين حالات وحقولاً وطرق عرض مخصصة لمساعدتك في تتبع تقدم الملاحظات وتحليل تقدم الموظفين. ميزة المراسلة الفورية للمنصة, عرض دردشة ClickUp يتيح لك الإشارة إلى الموظفين وتقديرهم ومكافأتهم على الفور على مساهماتهم واقتراحاتهم وإنجازاتهم.

ولتسهيل تجربة تعليقات سلسة لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين على حد سواء، يمكنك استخدام نماذج ClickUp .

_هيكل مطالباتك، واجمع بيانات الملاحظات وتصورها، وقم بتطويرها باستخدام نماذج ClickUp

باستخدام أداة ClickUp Forms، يمكنك أن تطلب من موظفيك مشاركة ملاحظات واضحة وقابلة للتنفيذ. شجّعهم على مشاركة تغييرين مرحب بهما ومجال واحد للتحسين من الربع الأخير، على سبيل المثال، حتى تظل روح التغذية الراجعة ساندويتش سليمة.

اسمح بخيارات إرسال مجهولة المصدر لتعزيز الصدق التواصل في مكان العمل ودفع عجلة التحسين المستمر.

بمجرد ورود الردود، قم بتحليلها لـ تحديد الاتجاهات واتخاذ الإجراءات اللازمة لخلق بيئة عمل إيجابية يشعر فيها الجميع بأنه مسموع ومقدر. يمكن أيضًا تخصيص هذه الأداة بسهولة لجمع بيانات التغذية الراجعة ذات الصلة بمشروع أو عمل أو صناعة معينة.

تصور تقدم الموظفين بسلاسة وعزز التواصل في كل جلسة متابعة للملاحظات مع قالب ملاحظات الموظفين وقوالب تسجيل الملاحظات

نصيحة احترافية: استخدم قالب نموذج الملاحظات الخاص ب ClickUp لتقديم ملاحظات الموظفين، وتصور مستويات الرضا بكفاءة، ومعالجة المخاوف، وتعزيز التواصل. ويتميز بأدوات مدمجة مثل ClickUp Chat View للتواصل الفوري مع موظفيك ومهام ClickUp Tasks لـ إنشاء المهام وتعيينها على الفور بناءً على نتائج الجلسة. تنزيل هذا القالب

النصيحة رقم 3: وازن بين نسبة التغذية الراجعة الإيجابية مقابل السلبية

هناك ممارسة رئيسية أخرى في طريقة التغذية الراجعة وهي الموازنة بين التغذية الراجعة الإيجابية والسلبية.

على الرغم من عدم وجود قاعدة صارمة، إلا أن القاعدة الأساسية الجيدة هي أن تهدف إلى نسبة 2:1 من الملاحظات الإيجابية إلى السلبية. وهذا يضمن أن الملاحظات الإيجابية تضفي طابعًا إيجابيًا وتعزز نقاط قوة المتلقي، بينما تظل الملاحظات البناءة هي النقطة المحورية في المحادثة.

يجب تعديل النسبة اعتمادًا على الموقف المحدد وشخصية المتلقي. إذا كان متلقي ملاحظاتك

جديد في الدور أو المهمة أو غير واثق من نفسه ، فقد ترغب في زيادة نسبة الملاحظات الإيجابية إلى الملاحظات البناءة. يساعد ذلك على بناء ثقته ويخلق له مساحة آمنة لتلقي الملاحظات

، فقد ترغب في زيادة نسبة الملاحظات الإيجابية إلى الملاحظات البناءة. يساعد ذلك على بناء ثقته ويخلق له مساحة آمنة لتلقي الملاحظات محترف متمرس وواثق من نفسه، قد تتمكن من استخدام نسبة أكثر توازناً قليلاً من الملاحظات الإيجابية إلى السلبية. ومع ذلك، لا يزال من المهم البدء ببعض الملاحظات الإيجابية لتهيئة الأجواء والإقرار بنقاط القوة لديهم

يرجى التذكر: هذه اقتراحات عامة، وينبغي أيضًا مراعاة الحكم الشخصي القائم على الطبيعة الفردية عند تحديد نسبة الملاحظات الإيجابية إلى السلبية.

إليك بعض النصائح الإضافية لموازنة نسبة الملاحظات الإيجابية إلى السلبية:

اجعل الملاحظات الإيجابية دقيقة وموجزة ومركزة. الهدف هو تحديد نبرة إيجابية، وليس الإفراط في المديح

اختتم بملاحظة إيجابية. كرر ثقتك في قدرة المتلقي على التحسن وقدم دعمك له

النصيحة رقم 4: التوقيت هو المفتاح

يعد تقديم الملاحظات في الوقت المناسب جزءًا أساسيًا من شطيرة الملاحظات. فهو يجعل الملاحظات أكثر ملاءمة وقابلية للتنفيذ. سوف يتذكر المتلقي بسهولة التفاصيل المحددة وسياق الملاحظات لفهم أفضل.

إن الملاحظات الفورية جلسة التغذية الراجعة قد لا يبدو ممكنًا دائمًا. لكن أدوات مثل تقويم ClickUp يساعدك على وضع خطة عمل على الفور مع ضمان عدم إعاقة أي من مهامك اليومية.

تتبع جلسات شطيرة الملاحظات القادمة الخاصة بك، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز إدارة الوقت باستخدام تقويم ClickUp

استخدمه لتنظيم جلسات الملاحظات، وتخطيط الجداول الزمنية لمراجعة الأداء، وتصوير تقدم فريقك على تقويم مرن لإبقاء الجميع على نفس الصفحة. كما تدمج الأداة أيضاً المهام القادمة لفريقك وأعباء العمل بحيث يكون توقيت مشاركة الملاحظات في الوقت المناسب دون الإضرار بالإنتاجية الإجمالية.

إدارة اجتماعات الملاحظات الخاصة بك بكفاءة باستخدام ClickUp Meetings

إذا كنت تعمل عن بُعد اجتماعات ClickUp هي الطريقة المثلى لتقديم الملاحظات في الوقت المناسب. فهو يتكامل مع مهام إدارة المشروع في ClickUp، مما يتيح سهولة الوصول إلى المعلومات ذات الصلة والسياق أثناء جلسة تقديم الملاحظات.

كما يتيح أيضًا ملاحظات غير متزامنة من خلال التعليقات والتعليقات التوضيحية على المهام أو المستندات، مما قد يكون مفيدًا للمتابعة أو المواقف التي لا يمكن فيها عقد اجتماعات في الوقت الفعلي.

النصيحة رقم 5: تقديم الملاحظات في بيئة خاصة

من الممارسات الحاسمة لجلسة "ساندويتش الملاحظات" إجراءها في بيئة خاصة. وفيما يلي الأسباب الرئيسية لضرورة ذلك:

في بيئة خاصة، من المرجح أن يكون المتلقي أكثر تقبلاً للملاحظات ومنفتحاً على مناقشتها بصراحة وصدق. أما الانتقاد العلني فهو محرج ومهين وسيضر بتقدير المتلقي لذاته ودوافعه

يسمح الوضع الخاص بإجراء محادثة أكثر دقة وسرية. قد تحتاج إلى مناقشة المواضيع الحساسة أو التحديات الشخصية التي قد لا يشعر المتلقي بالراحة في مشاركتها أمام الآخرين

النصيحة رقم 6: التواصل من خلال التعاطف والتفاهم

يضع التعاطف والتفاهم في شطيرة التغذية الراجعة أساس هذه الطريقة الإيجابية. هذان العنصران يساعدان في تحديد الواقع والتحديات والوقت والجهد لتطوير عادة جديدة أو سلوك إيجابي.

من خلال التعاطف مع مشاعر الشخص الآخر وتفهم مشاعره، سيقدم حوارك الدعم والتشجيع و التعبير عن ثقتك في قدرته على التحسن.

النصيحة رقم 7: احرص على إجراء حوار مفتوح

يجب أن تكون أنظمة التغذية الراجعة عبارة عن محادثة ثنائية الاتجاه. بالإضافة إلى وجهة نظر المدير أو القائد، يجب أن يكون المتلقي قادرًا أيضًا على طرح أسئلة توضيحية ومشاركة وجهة نظره وتقديم ملاحظاته و مناقشة الحلول المحتملة بشكل تعاوني.

يخدم الحوار المفتوح هنا هذه الأغراض الرئيسية:

يساعد على التأكد من أن الملاحظات مفهومة تمامًا كما هو مقصود . قد يكون المتلقي قد أساء تفسير شيء ما قلته أو لم يكن مدركًا تمامًا لتأثير سلوكه

. قد يكون المتلقي قد أساء تفسير شيء ما قلته أو لم يكن مدركًا تمامًا لتأثير سلوكه تسمح الحوارات المفتوحة للمتلقي بمشاركة وجهة نظره. يمكن أن يوفر هذا الأمر رؤى قيمة حول الموقف، ويحسن من فهمك للموقف، ويساعدك على تكييف ملاحظاتك. قد تكون هناك عوامل كامنة لم تكن على دراية بها، أو قد يكون لدى المتلقي تفسيرًا صحيحًا لسلوكه

ويساعدك على تكييف ملاحظاتك. قد تكون هناك عوامل كامنة لم تكن على دراية بها، أو قد يكون لدى المتلقي تفسيرًا صحيحًا لسلوكه إن مناقشة الحلول المحتملة بشكل تعاوني يبني إحساسًا بالملكية والمساءلة والشمولية. يدفع الحوار المفتوح إلى حل المشاكل بشكل تعاوني. وهذا يمهد الطريق لحلول أكثر إبداعًا وفعالية من تلك التي يتم إملاء التغييرات الواضحة عليها

ابدأ حواراً مفتوحاً حول تحسين المهارات والتقدم مع نموذج ClickUp للموظف على انفراد

قالب الموظف على انفراد للموظف ClickUp مثالي لإجراء حوار مفتوح بين المديرين والموظفين. يتيح لك هذا القالب تحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز بشكل تعاوني على المستويين الفردي والجماعي. كما أنه مثالي لتنظيم الملاحظات والملاحظات والموارد من كل اجتماع تقييمي ويضمن عدم ترك أي خطأ دون تصحيحه. تنزيل هذا النموذج

نصيحة رقم 8: إجراء مكالمات المتابعة

جلسة التغذية الراجعة هي مجرد بداية. يحدث التعلّم الحقيقي من خلال حلقة التغذية الراجعة . يجب على المدراء والقادة العازمين على قيادة التغيير أن يضمنوا أن تكون تفاعلاتهم مثمرة وتمكن موظفيهم من التكيف بسرعة.

جدولة اجتماع متابعة يُظهر التزامك المستمر بتطوير المتلقي ويعزز أهمية الملاحظات. يتيح لك هذا الاجتماع أيضًا مناقشة تقدم المتلقي بمزيد من التفصيل.

إليك بعض الأسئلة المحددة التي يجب طرحها خلال اجتماع المتابعة:

هل سنحت لك الفرصة للتفكير في الملاحظات التي قدمتها؟

ما هي الخطوات التي تتخذها لتنفيذ الاقتراحات التي ناقشناها؟

هل هناك أي تحديات تواجهك في إجراء هذه التغييرات؟

هل هناك أي دعم إضافي تحتاج إليه مني؟

من خلال الاستماع الفعال لردود المتلقي وتقديم الدعم المستمر، ستكون مجهزًا بشكل أفضل لمساعدته على ترجمة الملاحظات إلى إجراءات ملموسة وتحقيق إمكاناته الكاملة بشكل أسرع.

على سبيل المثال، استخدم تذكير النقر فوق تذكير لمتابعة وإدارة وقت الجميع بفعالية دون الإخلال بإنتاجية الموظفين. تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لـ Click Reminders في أنه يقوم أيضًا بجدولة التنبيهات نيابةً عن فريقك. وهذا يضمن دائمًا أن يكون جميع أعضاء الفريق على نفس الصفحة.

تتبع اجتماعات الملاحظات الخاصة بك وجدولتها ببضع نقرات فقط باستخدام ClickUp Reminders

علاوة على ذلك، قم بتخصيص مهامك وتعيين مستويات أولوية محددة لضمان أن يكون متلقي ملاحظاتك قادرًا على تصور وفهم أهمية الإجراءات التي يجب أن يتبناها. مهام ClickUp تتيح لك التخطيط والتنظيم والتعاون مع فريقك لإجراء عمليات متابعة للتفاعل مع تعليقاتك على الشطيرة.

إضافة المهام القابلة للتنفيذ وإدارتها على الفور من جلسة الملاحظات الخاصة بك باستخدام مهام ClickUp Tasks

النصيحة رقم 9: التكيف مع الفرد

بغض النظر عن مدى توحيد معايير العمل، فإن الموظفين الذين يشكلون فريق العمل يكونون فريدين من نوعهم. من الممارسات المهمة في طريقة ساندويتش التغذية الراجعة أن تضع في اعتبارك أن الجميع لا يستجيبون للتغذية الراجعة بشكل متشابه.

فيما يلي المواقف الرئيسية وكيفية معالجتها:

المتواصلون المباشرون: يقدرون النهج المباشر والمباشر في تلقي الملاحظات. قد يجد هؤلاء الأشخاص أنه من المفيد سماع النقد البناء بوضوح ودقة دون تلطيف الكلام

يقدرون النهج المباشر والمباشر في تلقي الملاحظات. قد يجد هؤلاء الأشخاص أنه من المفيد سماع النقد البناء بوضوح ودقة دون تلطيف الكلام المتواصلون غير المباشرين: يفضلون نهجاً لطيفاً ودقيقاً. قد يستفيد هؤلاء الأفراد من تأطير أكثر إيجابية للتغذية الراجعة لأنهم حساسون تجاه النقد

يجب عليك تكييف ومزج طريقة ساندويتش التغذية الراجعة مع أسلوب التواصل الخاص بكل فرد وشخصيته وأسلوبه. ومع ذلك، من المهم أيضًا مراعاة البيانات الموضوعية للموظف، مثل الأداء السابق وبيانات التدريب وتقييمات المهارات وما إلى ذلك. ClickUp Brain يمكن أن يساعدك على تلخيص النقاط الرئيسية لتفاصيل وبيانات أداء موظفيك على الفور. وهذا يمكّنك من تكييف خطة التواصل الخاصة بتقييماتك بشكل خاص حول نقاط القوة والضعف لدى موظفيك. يمكن أن يصبح مساعدك الافتراضي مساعدك الافتراضي لتخصيص خطط تطوير موظفيك بسرعة، واقتراح المهام التي يجب اعتمادها، وحتى مشاركة نظرة عامة على عبء العمل الخاص بهم.

هذه النصائح والحيل هي جوهر تقديم النقد البناء بطريقة محفزة وداعمة. دعنا نلقي نظرة على مثال سريع لإعطائك منظورًا أوضح.

مبدأ سريع: مثال على ساندويتش التغذية الراجعة

على الرغم من أنه قد يكون لديك العديد من الأفكار في ذهنك من خلال هذه الممارسات والفروق الدقيقة فقط، إليك مثال عملي سريع على شطيرة التغذية الراجعة لمساعدتك على البدء:

حالة: أنت مدير تقدم ملاحظاتك لموظف يدعى جاك، وهو مصمم جرافيك موهوب ينتج باستمرار أعمالاً عالية الجودة ولكنه يعاني من صعوبة في الوفاء بالمواعيد النهائية.

أفضل شطيرة من الملاحظات الإيجابية: " جاك، إبداعك واهتمامك بالتفاصيل ينتج باستمرار تصاميم رائعة. العملاء يشيدون بعملك، وموهبتك لا يمكن إنكارها"

جاك، إبداعك واهتمامك بالتفاصيل ينتج باستمرار تصاميم رائعة. العملاء يشيدون بعملك، وموهبتك لا يمكن إنكارها" ملء التعليقات البناءة: " ومع ذلك، لاحظت أنك لم تلتزم بالمواعيد النهائية في العديد من المشاريع، مما شكل ضغطاً على الفريق وأثر على علاقاتك مع العملاء. الوفاء بالمواعيد النهائية أمر بالغ الأهمية لالتزاماتنا"

ومع ذلك، لاحظت أنك لم تلتزم بالمواعيد النهائية في العديد من المشاريع، مما شكل ضغطاً على الفريق وأثر على علاقاتك مع العملاء. الوفاء بالمواعيد النهائية أمر بالغ الأهمية لالتزاماتنا" شريحة من الملاحظات الإيجابية: "أنا واثق من قدرتك على تقديم عمل ممتاز في الوقت المحدد. دعنا نستكشف استراتيجيات لمساعدتك على إدارة وقتك وترتيب أولويات المهام بشكل أفضل. أنا هنا لدعمك"

## أساليب التغذية الراجعة البديلة

على الرغم من أن شطيرة الملاحظات مفيدة في كل موقف تقريبًا، إلا أنها ليست الطريقة الوحيدة لإبداء الملاحظات. فيما يلي بعض الأساليب البديلة التي يجب أن تكون في متناول اليد اعتمادًا على الوقت والسياق وطبيعة الملاحظات:

1. التغذية الراجعة (الموقف-السلوك-التأثير) *SBI (الموقف-السلوك-التأثير)

يركز هذا البديل المنظم لطريقة التغذية الراجعة على تقديم تغذية راجعة واضحة ومحددة وموضوعية. والهدف الأساسي من هذا النهج هو إجراء محادثة أكثر مباشرة، مع التركيز على الحقائق بدلاً من التفسيرات.

فيما يلي ثلاث خطوات رئيسية تنطوي على تنفيذ طريقة SBI:

الموقف: وصف السياق المحدد الذي حدث فيه السلوك

وصف السياق المحدد الذي حدث فيه السلوك السلوك: وصف السلوك المرصود بموضوعية

وصف السلوك المرصود بموضوعية التأثير: اشرح عواقب السلوك عليك أو على الفريق أو المشروع

توفر طريقة SBI ملاحظات واضحة وقابلة للتنفيذ مع التقليل من الدفاعية. ومع ذلك، يمكن أن يُنظر إلى صراحتها على أنها قاسية، ويتطلب الأمر إعدادًا دقيقًا لتجنب التفسيرات الذاتية.

2. التغذية الراجعة

هناك نهج استباقي آخر هو التغذية الراجعة الاستباقية. يركز نظام التغذية الراجعة البناءة الموجهة نحو المستقبل على مساعدة الأفراد على تحسين أدائهم وتحقيق أهدافهم. وبدلاً من الخوض في أخطاء الماضي، فإنه يركز على الحلول المحتملة والخطوات القابلة للتنفيذ من أجل التحسين.

فيما يلي العناصر الأربعة الرئيسية التي تشكل هذه الطريقة:

التركيز على المستقبل: تحويل المحادثة من الخطأ الذي حدث إلى ما يجب القيام به بشكل مختلف في المستقبل

تحويل المحادثة من الخطأ الذي حدث إلى ما يجب القيام به بشكل مختلف في المستقبل طرح الأسئلة: إشراك المتلقي في حوار حول أهدافه وتطلعاته مع طرح أسئلة ذات صلة بالملاحظات

إشراك المتلقي في حوار حول أهدافه وتطلعاته مع طرح أسئلة ذات صلة بالملاحظات تقديم اقتراحات: تقديم اقتراحات قابلة للتنفيذ للتحسين، مع التركيز على سلوكيات ومهارات محددة يجب تطويرها

تقديم اقتراحات قابلة للتنفيذ للتحسين، مع التركيز على سلوكيات ومهارات محددة يجب تطويرها التعاون: العمل معاً لوضع خطة لتنفيذ الاقتراحات وتحقيق النتائج المرجوة

من المهم أن تتذكر أن هذا النهج يتطلب ثقة قوية بين الطرفين وقد لا يعالج الأسباب الكامنة وراء المشاكل السابقة. وهو الأنسب للأفراد الذين يتمتعون بعقلية النمو والمنفتحين على استكشاف الحلول والتحسينات المستقبلية.

3. تغذية راجعة 360 درجة

إن ملاحظات 360 درجة تعتمد العملية على مدخلات وأبحاث إضافية. ويجمع هذا النهج المدخلات من مصادر متعددة، بما في ذلك الأقران والمرؤوسين والمشرفين وأحيانًا العملاء أو الزبائن.

يوفر هذا النهج منظورًا شاملاً لأداء الفرد ويعزز المساءلة. وهو مفيد في تحديد النقاط العمياء ومجالات التطوير التي قد لا تكون واضحة دون التعمق في البحث.

فيما يلي خطوات تنفيذ منهجية التغذية الراجعة بزاوية 360 درجة,

تحديد المقيّمين: اختيار الأفراد الذين تفاعلوا مع المتلقي في سياقات مختلفة وقدموا وجهات نظر متنوعة حول أدائه

اختيار الأفراد الذين تفاعلوا مع المتلقي في سياقات مختلفة وقدموا وجهات نظر متنوعة حول أدائه جمع التغذية الراجعة: استخدام الاستبيانات أو المقابلات أو غيرها من الأدوات لجمع التغذية الراجعة من المقيّمين المختارين

استخدام الاستبيانات أو المقابلات أو غيرها من الأدوات لجمع التغذية الراجعة من المقيّمين المختارين تحليل التغذية الراجعة: تجميع وتحليل التغذية الراجعة والبحث عن المواضيع والأنماط المشتركة

تجميع وتحليل التغذية الراجعة والبحث عن المواضيع والأنماط المشتركة مشاركة التغذية الراجعة: تزويد المتلقي بملخص للتغذية الراجعة مع تسليط الضوء على نقاط القوة الرئيسية ومجالات التطوير

تزويد المتلقي بملخص للتغذية الراجعة مع تسليط الضوء على نقاط القوة الرئيسية ومجالات التطوير وضع خطة عمل: التعاون مع المتلقي لوضع خطة لمعالجة مجالات التحسين والاستفادة من نقاط القوة

ومع ذلك، من المهم مراعاة أن هذا النهج قد يستهلك الكثير من الوقت والموارد، كما أنه ينطوي على احتمال التحيز في الملاحظات.

4. التدريب

التدريب هو استراتيجية بديلة للتغذية الراجعة تقود علاقة تعاونية. في هذا النهج، يكون مانح التغذية الراجعة بمثابة لوحة صوتية ومرشد ومربي لتحسين مجموعة واسعة من احتياجات التطوير.

من خلال سلسلة من المحادثات والأنشطة، يعمل مقدم التغذية الراجعة (أو المدرب في هذا النهج) مع المتلقي لتحديد نقاط القوة والضعف لديه، وتحديد الأهداف، ووضع خطط العمل ومراقبتها.

فيما يلي الخطوات الرئيسية التي ينطوي عليها التدريب كنهج للتغذية الراجعة:

تحديد الأهداف: تحديد الأهداف بشكل تعاوني

تحديد الأهداف بشكل تعاوني التقييم: تحديد نقاط القوة والضعف لدى الفرد

تحديد نقاط القوة والضعف لدى الفرد تخطيط العمل: وضع خطة بخطوات محددة وجداول زمنية وموارد محددة

وضع خطة بخطوات محددة وجداول زمنية وموارد محددة الدعم المستمر: تقديم التوجيه المستمر والتغذية الراجعة والموارد

تقديم التوجيه المستمر والتغذية الراجعة والموارد التقييم: تقييم التقدم المحرز بانتظام وتعديل الخطة حسب الحاجة

تذكر أن التدريب يتطلب التزامًا كبيرًا بالوقت، وخبرة من المدرب، وعلاقة قوية بين المدرب والمتلقي لتحقيق النجاح.

يختلف أسلوب التغذية الراجعة الأكثر فعالية باختلاف الفرد والموقف. يساعد فهم الأساليب المختلفة المتاحة وتكييف أسلوب تقديم الملاحظات على جعل التحسين المستمر والنمو سلسًا.

قيادة التغيير باستخدام ساندويتش التغذية الراجعة

يعتبر نهج "ساندويتش التغذية الراجعة" البنّاء ذا صلة وقيمة وشعبية في مكان عمل ديناميكي بشكل متزايد يرحب بالتنوع والتفرد.

إن تركيزها على التعزيز الإيجابي، إلى جانب الاقتراحات الواضحة والقابلة للتنفيذ من أجل التحسين، لديه القدرة على تحويل بيئة العمل إلى مكان أكثر ترحيباً.

مع النصائح والممارسات الرئيسية التي قمنا بتغطيتها، لم يتبق سوى التأكد من أن لديك نظامًا قويًا ومتطورًا باستمرار لإدارة الملاحظات. و ClickUp هي المنصة المثالية التي يمكنك الشراكة معها.

فبدلاً من مجرد تقديم الملاحظات، يمنحك ClickUp جميع الأدوات التي تحتاجها - من تحديد الأهداف إلى تتبع الأداء - لإنشاء وتنفيذ خطة عمل للمساعدة في توجيه موظفيك نحو التميز. اشترك في ClickUp اليوم لجعل جلسات الملاحظات الخاصة بك أكثر إنتاجية!