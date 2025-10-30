Mẫu tên người dùng và mật khẩu miễn phí để duy trì sự tổ chức.

Chúng ta đều đã từng trải qua tình huống này—đứng trước màn hình đăng nhập, chắc chắn rằng mình nhớ mật khẩu… cho đến khi không còn nhớ nữa.

Có một nghiên cứu rất thú vị do nhà tâm lý học Jelena Mirkovic đã hoàn thành, giải thích tại sao mọi người hay quên mật khẩu: tính dễ nhớ thường mâu thuẫn với tính bảo mật.

Người dùng thường tạo mật khẩu yếu dựa trên thông tin cá nhân hoặc sử dụng lại mật khẩu mạnh trên nhiều tài khoản, cả hai thói quen này đều tiềm ẩn rủi ro. Giải pháp cho vấn đề này rất đơn giản—bạn có thể sử dụng mẫu mật khẩu.

Các tài liệu này giúp bạn tổ chức tất cả mật khẩu và thông tin đăng nhập của mình tại một nơi duy nhất.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu các mẫu mật khẩu in sẵn miễn phí tốt nhất mà bạn có thể sử dụng cho công việc và mục đích cá nhân.

Các mẫu mật khẩu hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là bảng tóm tắt các mẫu mật khẩu tốt nhất:

Mẫu mật khẩu tải xuống miễn phí là gì?

Mẫu mật khẩu là một tài liệu được thiết kế sẵn, thường là bảng tính như Excel hoặc Google Trang tính, giúp bạn tổ chức và đang theo dõi tất cả thông tin đăng nhập cho các trang web, ứng dụng và tài khoản trực tuyến của mình tại một nơi bảo mật.

Mẫu mật khẩu bao gồm các trường cho tên người dùng, mật khẩu, URL và đôi khi là câu hỏi bảo mật hoặc ghi chú. Chúng giúp bạn đang theo dõi tất cả mật khẩu của mình theo một định dạng có cấu trúc cho mục đích cá nhân, từ đó giảm bớt nhu cầu phải ghi nhớ hoặc tái sử dụng chúng.

Cách công việc của chúng như sau:

✅ Cung cấp định dạng có cấu trúc để tổ chức và lưu trữ mật khẩu.

✅ Có thể lưu trữ ở một nơi có bảo mật cao với bảo vệ bằng mật khẩu

✅ Cho phép truy cập tập trung vào tất cả thông tin đăng nhập của bạn

✅ Hỗ trợ tùy chỉnh cho các tài khoản và danh mục khác nhau

✅ Cung cấp một giải pháp đơn giản, có thể in được thay thế cho trình quản lý mật khẩu.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu mật khẩu tốt?

Một mẫu mật khẩu tốt nên giúp bạn tạo ra các mật khẩu vừa mạnh mẽ vừa dễ nhớ.

Dưới đây là một số mẹo bạn có thể áp dụng:

Sử dụng ít nhất 12 đến 15 ký tự cho mỗi mật khẩu.

Kết hợp chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt.

Tránh sử dụng các mẫu mật khẩu dễ đoán hoặc các con số đơn giản như “123456”.

Luôn sử dụng mật khẩu khác nhau cho các tài khoản khác nhau.

Thử sử dụng các cụm mật khẩu mà bạn có thể nhớ nhưng người khác không thể đoán được.

📖 Xem thêm: Công cụ SSO cho truy cập bảo mật

10 Mẫu Mật Khẩu Miễn Phí Tốt Nhất

Hãy bắt đầu ngay!

Dưới đây là 10 mẫu mật khẩu tải xuống miễn phí tốt nhất để giúp bạn đang theo dõi tất cả mật khẩu của mình một cách an toàn và duy trì sự tổ chức trên các tài khoản khác nhau.

1. Mẫu danh sách công việc ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Muốn có một hệ thống có cấu trúc mà không cần sử dụng trình quản lý mật khẩu riêng biệt? Hãy thử mẫu danh sách công việc ClickUp.

Quản lý danh sách ngày càng dài các thông tin đăng nhập—cho các tài khoản cá nhân, công việc hoặc khách hàng—có thể nhanh chóng trở nên lộn xộn.

Mẫu danh sách ClickUp cung cấp cho bạn một hệ thống có cấu trúc để tổ chức mật khẩu mà không cần sử dụng trình quản lý mật khẩu riêng biệt. Nó cũng giúp bạn phân loại và sắp xếp mật khẩu theo thứ tự ưu tiên và mức độ quan trọng.

✅ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Phân chia dữ liệu đăng nhập phức tạp thành các danh sách công việc có tổ chức, dễ truy cập.

Phân loại tài khoản theo ngân hàng, công cụ kinh doanh, mạng xã hội hoặc khách hàng.

Tạo danh sách công việc định kỳ cho các kiểm tra bảo mật thường xuyên và nhắc nhở gia hạn.

Ưu tiên các tài khoản nhạy cảm bằng cách sử dụng thẻ hoặc nhãn tùy chỉnh.

Chia sẻ danh sách công việc với các thành viên trong nhóm đồng thời kiểm soát quyền truy cập.

✨ Phù hợp cho: Các freelancer, quản lý dự án và chủ doanh nghiệp nhỏ cần một cách thức có cấu trúc để ưu tiên và đang theo dõi tất cả mật khẩu của mình.

👀 Thú vị: Từ "password" lần đầu tiên được sử dụng trong bối cảnh quân sự, không phải máy tính. Các binh sĩ sử dụng chúng như mã lời nói để qua các trạm kiểm soát.

2. Mẫu Quản lý Tài sản ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tránh các lỗi như mất thông tin đăng nhập hoặc bỏ lỡ việc gia hạn giấy phép bằng cách sử dụng Mẫu Quản lý Tài sản của ClickUp.

Khi quản lý dữ liệu nhạy cảm, gói đăng ký hoặc giấy phép, việc xem mật khẩu như tài sản kỹ thuật số là điều quan trọng. Mẫu Quản lý Tài sản ClickUp giúp tránh các lỗi như mất thông tin đăng nhập hoặc bỏ lỡ việc gia hạn giấy phép bằng cách tập trung đang theo dõi tài sản.

Nó cũng giúp bạn tổ chức và lưu trữ mật khẩu trong một cơ sở dữ liệu giúp bạn đang theo dõi việc sử dụng tài sản, cũng như chế độ xem tất cả dữ liệu của bạn thông qua biểu đồ Gantt.

✅ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Ghi lại thông tin đăng nhập, khóa cấp phép, ngày gia hạn và ghi chú trong một cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm.

Theo dõi việc sử dụng, gán quyền sở hữu và giám sát trạng thái giấy phép.

Phân loại tài sản dựa trên loại công cụ, cấp độ đăng ký hoặc mức độ sử dụng của nhóm.

Lưu trữ thông tin nhạy cảm một cách bảo mật với các tùy chọn kiểm soát truy cập.

Tạo báo cáo cho việc gia hạn, kiểm toán tài sản hoặc đánh giá tuân thủ.

✨ Phù hợp cho: Quản trị viên CNTT, chủ kinh doanh và trưởng nhóm muốn quản lý mật khẩu, giấy phép phần mềm và dữ liệu đăng nhập.

Quản lý dự án đã trở nên dễ dàng hơn nhiều giữa các bộ phận trong công ty. Khi có dự án mới, chúng ta có thể sử dụng mẫu để tạo tất cả các phiếu yêu cầu ngay lập tức. Không chỉ vậy, mọi người sẽ được tự động phân công nhiệm vụ nên không có sự nhầm lẫn về việc ai sẽ làm phần công việc nào.

Quản lý dự án đã trở nên dễ dàng hơn nhiều giữa các bộ phận trong công ty. Khi có dự án mới, chúng ta có thể sử dụng mẫu để tạo tất cả các phiếu yêu cầu ngay lập tức. Không chỉ vậy, mọi người sẽ được tự động phân công công việc nên không có sự nhầm lẫn về việc ai sẽ làm phần công việc nào.

3. Mẫu cơ sở kiến thức ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Trải nghiệm cách chuyên nghiệp để đang theo dõi thông tin đăng nhập và bảo vệ thông tin kinh doanh nhạy cảm với mẫu cơ sở kiến thức ClickUp.

Nhiều tổ chức thường đối mặt với nguy cơ rò rỉ dữ liệu. Các công ty lớn như LinkedIn và Ticketmaster đã trở thành nạn nhân của điều này, dẫn đến hơn nửa triệu thông tin khách hàng bị lộ trên dark web.

Mẫu Cơ sở Kiến thức ClickUp giúp bạn ngăn chặn các vụ vi phạm bằng cách giúp bạn đang theo dõi thông tin đăng nhập của mình đồng thời bảo vệ thông tin kinh doanh nhạy cảm.

Mẫu này đã được tích hợp sẵn các phần dành cho câu hỏi thường gặp (FAQ) và bài viết kiến thức, giúp dễ dàng lưu trữ, tổ chức và chia sẻ mật khẩu cũng như các thực hành tốt nhất trong công ty.

✅ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Xây dựng thư viện kiến thức có cấu trúc với tính năng lưu trữ thông tin đăng nhập.

Cài đặt các phần riêng biệt cho Câu hỏi thường gặp (FAQ), Quy trình tiêu chuẩn (SOP), Chính sách và Hướng dẫn hệ thống.

Giữ cho các nhóm luôn cập nhật với một nguồn tài nguyên tập trung cho việc truy cập và cập nhật.

Cung cấp tài liệu hướng dẫn và tài liệu tham khảo cho nhân viên mới.

Bảo quản một bản ghi bảo mật, có thể tìm kiếm được của thông tin nhạy cảm.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm, quản trị viên IT và quản lý vận hành đang tìm kiếm một nền tảng tập trung để ghi chép mật khẩu, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và hướng dẫn truy cập cho mục đích sử dụng nội bộ hoặc đối với khách hàng.

Dưới đây là video hướng dẫn nhanh về cách các tính năng của ClickUp hợp tác để mang lại trải nghiệm quản lý kiến thức tối ưu:

📖 Xem thêm: Các biện pháp bảo mật dữ liệu mà mọi nhóm chuyên nghiệp nên thực hiện

4. Mẫu SOP ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Giữ quyền kiểm soát các điểm truy cập quan trọng bằng cách tập trung các quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) của bạn thông qua mẫu SOP ClickUp.

Khi các nhóm thiếu quy trình rõ ràng để quản lý thông tin đăng nhập, các lỗ hổng bảo mật và sự nhầm lẫn là điều không thể tránh khỏi. Đây chính là lúc các Quy trình Hoạt động Tiêu chuẩn (SOPs) có thể đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong các quy trình và thủ tục quản lý mật khẩu.

Mẫu SOP ClickUp giúp tập trung hóa quy trình quản lý mật khẩu và bảo vệ các điểm truy cập quan trọng.

Sử dụng mẫu này, bạn có thể tự động hóa quy trình với danh sách kiểm tra, đảm bảo tính nhất quán trong quản lý mật khẩu trên toàn tổ chức và nâng cao sự hợp tác giữa các bộ phận.

✅ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Xác định quy trình làm việc cho việc cài đặt, cập nhật và thu hồi quyền truy cập tài khoản.

Tạo các quy trình làm việc chi tiết (SOP) cho việc quản lý mật khẩu trên các nhóm.

Sử dụng danh sách kiểm tra tích hợp sẵn cho các công việc bảo mật định kỳ và đánh giá.

Tiêu chuẩn hóa quy trình cho việc onboarding khách hàng hoặc chuyển giao nhóm.

✨ Phù hợp cho: Chủ kinh doanh, quản lý vận hành và trưởng nhóm cần một hệ thống tiêu chuẩn, có thể lặp lại để quản lý mật khẩu, quyền truy cập tài khoản và thông tin đăng nhập nhạy cảm.

📖 Xem thêm: 25 Phần mềm quản lý dự án miễn phí tốt nhất

📮ClickUp Insight: Trung bình, một chuyên gia dành hơn 30 phút mỗi ngày để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc—đó là hơn 120 giờ mỗi năm bị lãng phí khi phải lục lọi email, các chủ đề trên Slack và các tệp tin rải rác. Một trợ lý AI thông minh được tích hợp vào không gian làm việc của bạn có thể thay đổi điều đó. Hãy gặp ClickUp Brain. Nó cung cấp thông tin và câu trả lời tức thì bằng cách hiển thị các tài liệu, cuộc hội thoại và chi tiết công việc phù hợp chỉ trong vài giây — giúp bạn ngừng tìm kiếm và bắt đầu làm việc. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp—tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người—bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

5. Mẫu Quản lý Tài khoản ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Thay vì dựa vào các ghi chú rời rạc hoặc nhiều tài liệu, hãy đang theo dõi mọi tài khoản bằng Mẫu Quản lý Tài khoản của ClickUp.

Với hơn 5,2 tỷ tài khoản mạng xã hội trên toàn thế giới, hầu hết các doanh nghiệp đang quản lý nhiều tài khoản và thông tin đăng nhập hơn họ nghĩ. Dù là cổng thông tin khách hàng, công cụ làm việc nhóm hay nền tảng đăng ký, việc có một nơi duy nhất để quản lý các thông tin này có thể giúp bạn tránh được nhiều rắc rối phút chót.

Mẫu Quản lý Tài khoản ClickUp cung cấp cho bạn một nơi duy nhất để quản lý mọi thông tin tài khoản, không còn phải lo lắng về các ghi chú rải rác hay thông tin đăng nhập bị quên. Mẫu này cũng giúp bạn thiết kế quy trình onboarding khách hàng với quyền truy cập chia sẻ mật khẩu và tổ chức tất cả dữ liệu của bạn vào các danh mục và thư mục riêng biệt.

✅ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin đăng nhập tài khoản tại một nơi được tổ chức gọn gàng.

Theo dõi quyền truy cập của khách hàng, chi tiết đăng ký và nhắc nhở cập nhật.

Tối ưu hóa quy trình onboarding bằng cách quản lý thông tin đăng nhập và ghi chú tài khoản cùng nhau.

Bảo mật thông tin nhạy cảm bằng quyền truy cập của nhóm và các biện pháp kiểm soát truy cập.

Tối ưu hóa giao tiếp bằng cách ghi lại các thay đổi và cập nhật tài khoản.

✨ Phù hợp cho: Quản lý tài khoản, nhóm dịch vụ khách hàng và chủ kinh doanh cần một cách đơn giản để tổ chức tài khoản khách hàng và quản lý thông tin đăng nhập một cách bảo mật.

📖 Xem thêm: Cách phát triển các chính sách và quy trình CNTT hiệu quả

6. Mẫu danh sách mật khẩu Excel của Vertex42

qua Vertex42

Mẫu danh sách mật khẩu Excel của Vertex42 giúp việc quản lý mật khẩu trở nên đơn giản cho những người dùng ưa chuộng một công cụ theo dõi mật khẩu đơn giản, có thể in được.

Mẫu Excel này cho phép bạn duy trì danh sách gọn gàng, có tổ chức của các thông tin đăng nhập và đã được tích hợp sẵn các mẹo quan trọng để bảo vệ mật khẩu của bạn an toàn và bảo mật mọi lúc. Mẫu này có sẵn ở cả định dạng Excel và PDF.

✅ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Ghi lại tên người dùng, mật khẩu, trang web và ghi chú trong một bảng có cấu trúc.

In danh sách mật khẩu của bạn để tham khảo offline và sao lưu.

Tùy chỉnh các cột hoặc danh mục theo nhu cầu cá nhân hoặc kinh doanh.

Sắp xếp các mục nhập theo thứ tự alphabet hoặc theo danh mục để truy cập nhanh chóng.

Bảo quản một bản ghi bảo mật, tập trung mà bạn có thể lưu trữ offline.

✨ Phù hợp cho: Người dùng thông thường và chủ doanh nghiệp nhỏ muốn có danh sách mật khẩu có thể in ra để lưu trữ bảo mật tại nhà hoặc văn phòng.

👀 Thú vị: Trong bộ phim Horse Feathers của Marx Brothers năm 1932, Groucho cố gắng vào một quán bar bí mật và được yêu cầu nhập mật khẩu. Sau nhiều lần đoán sai, anh cuối cùng đã đúng với "Swordfish", điều này trở thành một trò đùa kéo dài trong phim. Trước khi internet ra đời, cảnh này đã châm biếm ý tưởng về việc sử dụng từ mật để kiểm soát truy cập. Điều này cho thấy mật khẩu đã vừa thực tế vừa hài hước trong gần một thế kỷ.

7. Mẫu sổ ghi mật khẩu Excel của Vertex42

qua Vertex42

60% người Mỹ thừa nhận việc tái sử dụng mật khẩu trên nhiều tài khoản, khiến họ trở thành mục tiêu dễ dàng cho các cuộc tấn công nhồi nhét thông tin đăng nhập và tấn công dò mật khẩu. Đây là thói quen nguy hiểm, thường xuất phát từ việc khó nhớ quá nhiều mật khẩu.

Mẫu biểu mẫu mật khẩu Excel của Vertex42 giúp bạn tránh việc tái sử dụng mật khẩu nguy hiểm bằng cách cung cấp một cách đáng tin cậy để ghi lại tất cả thông tin đăng nhập tại một nơi bảo mật.

Nó được cài đặt sẵn với hai bảng tính để đang theo dõi thông tin đăng nhập của bạn trên các tài khoản khác nhau và có sẵn ở cả hai chế độ dọc và ngang.

✅ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Ghi lại tên người dùng, mật khẩu, tên trang web và ghi chú tùy chỉnh trong một tệp duy nhất.

Chọn giữa bố cục dọc và ngang tùy theo sở thích của bạn.

In bản ghi để sử dụng offline hoặc lưu trữ bản sao bảo mật trên thiết bị của bạn.

Sắp xếp và quản lý mật khẩu theo danh mục, loại tài khoản hoặc mức độ bảo mật.

Đang theo dõi các cập nhật và thay đổi với các cột có thể chỉnh sửa.

✨ Phù hợp cho: Các freelancer, người dùng cá nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ ưa chuộng sổ ghi mật khẩu in được dựa trên Excel, có thể bảo mật và cập nhật khi cần thiết.

📖 Xem thêm: Cách quản lý nhiều tài khoản Gmail

8. Password Keeper của TemplateLab

qua TemplateLab

Với số tài khoản trực tuyến ngày càng tăng, việc tái sử dụng mật khẩu có thể khiến bạn gặp rủi ro về bảo mật.

The Password Keeper by TemplateLab cung cấp giải pháp đơn giản để quản lý thông tin đăng nhập tài khoản cá nhân và tài khoản chia sẻ trong một bảng in được. Mẫu này có sẵn ở nhiều định dạng, chẳng hạn như PDF, và có thể sử dụng trong các phần mềm như Adobe Photoshop, Microsoft Word và PowerPoint.

✅ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Danh sách tên người dùng, mật khẩu, tên trang web và ghi chú tài khoản trong một tài liệu duy nhất.

Lưu trữ mật khẩu cá nhân hoặc văn phòng trong một định dạng tập trung, dễ tra cứu.

In và lưu trữ bảo mật để truy cập nhanh chóng khi cần thiết.

Tránh việc phải đặt lại mật khẩu nhiều lần với một bản ghi duy nhất và đáng tin cậy.

Tùy chỉnh bố cục để phù hợp với nhu cầu cá nhân, nhóm hoặc gia đình.

✨ Phù hợp cho: Cá nhân, freelancer và các nhóm làm việc văn phòng cần một danh sách mật khẩu in được để quản lý nhiều tài khoản cá nhân hoặc liên quan đến công việc.

👀 Thú vị: Các binh sĩ La Mã cổ đại đã sử dụng các mật khẩu bí mật gọi là “watchwords” để phân biệt bạn bè với kẻ thù trong các cuộc tuần tra ban đêm.

9. Trình theo dõi đặt lại mật khẩu của mẫu. net

Công cụ Password Reset Tracker by Template. net giúp các nhóm IT và quản trị viên theo dõi các yêu cầu đặt lại mật khẩu và tuân thủ các quy trình bảo mật.

Công cụ theo dõi này ghi lại mọi yêu cầu, giúp bạn duy trì trách nhiệm và tăng cường các quy trình bảo mật. Nó cũng có thể được chỉnh sửa trong công cụ AI trình chỉnh sửa của trang web, và người dùng có thể chọn tải xuống hoặc in mẫu này cho mục đích cá nhân và chuyên nghiệp.

✅ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Ghi lại yêu cầu đặt lại mật khẩu kèm theo ngày, ID người dùng và trạng thái.

Theo dõi các bước xác minh và đảm bảo theo dõi từng yêu cầu.

Ghi lại chi tiết hoàn thành để phục vụ cho việc kiểm tra tuân thủ và đánh giá an ninh.

Bảo trì một nhật ký tập trung cho mục đích sử dụng nội bộ và trách nhiệm giải trình.

Cải thiện quy trình quản lý mật khẩu trên các bộ phận.

✨ Phù hợp cho: Đội ngũ hỗ trợ CNTT, quản trị viên văn phòng và quản lý cần một hệ thống chuyên dụng để đang theo dõi yêu cầu đặt lại mật khẩu và nâng cao bảo mật mật khẩu cho người dùng.

10. Bảng tên người dùng và mật khẩu do mẫu. net cung cấp.

Bảng tên người dùng và mật khẩu của mẫu.net là giải pháp đơn giản cho các nhóm nhỏ quản lý thông tin đăng nhập chia sẻ.

Thay vì gặp rủi ro về vấn đề truy cập do ghi chú lộn xộn, bảng đơn giản này cho phép bạn tổ chức tên người dùng và mật khẩu cho các hệ thống hoặc công cụ nội bộ. Nó cũng hoàn toàn có thể tùy chỉnh và chỉnh sửa bằng trình chỉnh sửa AI tích hợp sẵn trên trang web.

✅ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Danh sách tên người dùng, mật khẩu và ghi chú tài khoản trong một tài liệu duy nhất.

Sử dụng cho các công cụ văn phòng chia sẻ, hệ thống nội bộ hoặc cổng thông tin khách hàng.

In và lưu trữ bảo mật trong môi trường có kiểm soát truy cập.

Cập nhật và chỉnh sửa các mục nhập khi thông tin đăng nhập thay đổi theo thời gian.

Giảm bớt sự nhầm lẫn bằng cách cung cấp một nguồn thông tin chính xác duy nhất từ nhà cung cấp cho việc truy cập của nhóm.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm nhỏ, quản lý văn phòng và nhân viên IT cần một mẫu tên người dùng và mật khẩu đơn giản, có thể in để quản lý quyền truy cập tài khoản nội bộ miễn phí.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng nhật ký kiểm tra để nâng cao bảo mật và tuân thủ.

ClickUp trò chơi mật khẩu của bạn với các mẫu miễn phí

Chúng ta đều đã từng trải qua điều này: nhập sai mật khẩu với hy vọng đoán đúng, chỉ để bị khối tài khoản trong vài giờ.

Đến một lúc nào đó, việc chấp nhận rằng quản lý tất cả mật khẩu mà không có hệ thống chỉ làm tăng nguy cơ bị xâm nhập và lãng phí thời gian là điều khôn ngoan.

Trong số tất cả các tùy chọn và trang web khác, các mẫu của ClickUp nổi bật nhờ tính linh hoạt, các tính năng hợp tác tích hợp sẵn và khả năng quản lý nhiều hơn chỉ là mật khẩu.

Dù bạn muốn tạo một công cụ theo dõi mật khẩu chi tiết hay xây dựng quy trình làm việc (SOP) cho việc truy cập, các mẫu sẵn sàng sử dụng của ClickUp sẽ giúp bạn tùy chỉnh quy trình làm việc của mình.

Bạn đã sẵn sàng chấm dứt phiền toái khi phải tìm kiếm mật khẩu bị quên? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!