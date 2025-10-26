20 mẫu lịch trình Notion để tổ chức cuộc sống của bạn

Một cuốn sổ kế hoạch tốt sẽ giúp bạn tổ chức công việc cá nhân một cách hiệu quả.

Nó có thể sắp xếp tất cả các công việc cần làm theo ý muốn của bạn và đôi khi thậm chí lên lịch cho chúng dựa trên mức độ cấp bách. Phương pháp ghi chép bằng bút chì vào lịch truyền thống nay đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều với các công cụ lập kế hoạch kỹ thuật số.

Các mẫu lịch trình Notion, bao gồm mẫu theo dõi thời gian Notion cho quản lý dự án Notion, cung cấp các tính năng bổ sung như theo dõi thời gian, bảng tầm nhìn và đồng bộ lịch.

Các công việc của bạn thậm chí có thể hiển thị trên các công cụ bên ngoài như Lịch Google, giúp bạn tránh tình trạng đặt lịch trùng lặp.

Để giúp bạn bắt đầu, dưới đây là một số mẫu lịch Notion miễn phí tốt nhất, hoạt động như một giải pháp tất cả trong một, dễ sử dụng và vô cùng hiệu quả.

Các mẫu lịch trình Notion hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là bảng tóm tắt các mẫu lịch trình tốt nhất cho Notion và ClickUp:

Điều gì làm nên một mẫu lịch trình Notion tốt?

Hãy tưởng tượng bạn mở laptop vào Monday và thấy toàn bộ lịch trình tuần của mình ngay lập tức trên Lịch: các cuộc họp được khối trên lịch, danh sách việc cần làm được phân loại theo màu sắc, ô đánh dấu thói quen và thậm chí cả kế hoạch bữa ăn cho thứ Năm.

Đó chính là công việc của một mẫu lịch trình miễn phí từ thư viện mẫu Notion.

Một mẫu Notion được thiết kế tốt sẽ giúp bạn quản lý thời gian và theo dõi cả các công việc ngắn hạn lẫn mục tiêu dài hạn thông qua các công cụ như mẫu theo dõi thói quen Notion. Để rõ ràng, đây là những dấu hiệu của một mẫu đáng tin cậy:

✅ Xác định rõ mục đích sử dụng, cho dù là cho các công việc hàng ngày, lịch trình hàng tuần hay quản lý dự án

✅ Giữ cấu trúc gọn gàng với các phần được tổ chức khoa học, bộ lọc và các chế độ xem liên kết

✅ Cho phép tùy chỉnh linh hoạt về bố cục, màu sắc, biểu tượng và thẻ, khiến nó trở thành một trong những mẫu có thể tùy chỉnh tốt nhất

✅ Cung cấp nhiều chế độ xem kế hoạch: lịch hàng ngày, phân tích hàng tuần và mục tiêu hàng tháng

✅ Sử dụng các công cụ tích hợp sẵn của Notion như cơ sở dữ liệu, công cụ theo dõi thói quen Notion và đồng bộ lịch

20 Mẫu lịch trình Notion

Bạn đang tìm cách quản lý ngày làm việc, sự kiện đặc biệt, chuyến đi hoặc cả năm một cách hiệu quả hơn?

Dưới đây là 20 mẫu lịch trình và mẫu Notion phổ biến nhất giúp bạn tận dụng tối đa thời gian của mình:

1. Mẫu Lịch Sử Sinh Hoạt Tối Ưu

qua Notion

Bạn đang có kế hoạch chuyển đổi nghề nghiệp, cố gắng duy trì thói quen tập luyện đều đặn, hay muốn giảm bớt chi tiêu bốc đồng? Mẫu kế hoạch cuộc sống tối ưu của Notion hữu ích trong nhiều tình huống, đặc biệt là cho sự phát triển cá nhân.

Mẫu này được thiết kế cho những người cần cấu trúc cho các mục tiêu cá nhân, tài chính và sức khỏe, mà không cần phải chuyển đổi giữa nhiều công cụ. Với lịch tuần tích hợp, công cụ theo dõi tài chính, nhật ký dinh dưỡng và trang quản lý dự án, nó cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan đầy đủ về cuộc sống của bạn trong một nơi duy nhất.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tích hợp sức khỏe, tài chính và phát triển cá nhân trong một bảng điều khiển liền mạch

Các bố cục có thể tùy chỉnh cho phép bạn ưu tiên những điều quan trọng nhất, từ nhật ký dinh dưỡng đến các cột mốc của dự án

Các công cụ theo dõi và biểu đồ tích hợp giúp bạn nhận diện xu hướng và kỷ niệm tiến độ trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

✨ Phù hợp cho: Cá nhân cần cân bằng giữa sức khỏe, tài chính và mục tiêu cá nhân dài hạn trong một không gian làm việc thống nhất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khó khăn trong việc giữ cho cuộc họp tập trung và đi đúng hướng? Hướng dẫn "Cách lập kế hoạch cuộc họp với ClickUp" sẽ giúp bạn tạo ra các lịch trình có cấu trúc và các mục hành động trực tiếp trong không gian làm việc của mình.

2. Mẫu Quản lý Công việc

qua Notion

Đó là sáng Monday, và hộp thư đến của bạn đầy ắp những ý tưởng lộn xộn, danh sách việc cần làm chưa hoàn thành và các hạn chót bị lãng quên. Mẫu Quản lý Nhiệm vụ giúp bạn loại bỏ sự lộn xộn bằng cách thu thập danh sách việc cần làm vào một nơi duy nhất, sau đó sắp xếp chúng theo ưu tiên và dòng thời gian.

Sử dụng Trung tâm Ưu tiên để xem những gì đã quá hạn, những gì tiếp theo và bạn đã hoàn thành bao nhiêu. Mẫu này lý tưởng cho bất kỳ ai cần một kế hoạch hàng ngày với cách tiếp cận có cấu trúc.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Ngay lập tức làm gọn gàng tâm trí bằng cách ghi chép mọi công việc, ý tưởng và hạn chót trong một không gian tổ chức duy nhất

Trung tâm Ưu tiên hiển thị những việc cấp bách và quá hạn, để không bỏ sót bất kỳ điều gì

Các chế độ xem linh hoạt (danh sách công việc, bảng, lịch) phù hợp với quy trình làm việc của bạn — dù bạn là người yêu thích danh sách kiểm tra hay người lập kế hoạch trực quan

✨ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn có một kế hoạch hàng ngày có cấu trúc để ghi chép, ưu tiên và thực hiện công việc mà không bị quá tải.

3. Mẫu theo dõi tài chính

qua Notion

Dù bạn đang quản lý nhiều tài khoản hay cố gắng kiểm soát chi tiêu hàng tuần, mẫu theo dõi tài chính Money Tracker, công cụ theo dõi tài chính, hóa đơn chuyên nghiệp và mẫu hóa đơn Notion sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính trong một mẫu Notion gọn gàng.

Dễ dàng phân loại chi tiêu, ghi chép thu nhập và theo dõi giao dịch, trong khi mẫu Notion theo dõi đăng ký tích hợp giúp bạn tránh các khoản phí bất ngờ.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xem tổng quan về tình hình tài chính của bạn chỉ trong nháy mắt, từ các nguồn thu nhập đến chi phí định kỳ và các gói đăng ký

Phân loại thông minh và biểu đồ giúp việc lập ngân sách và đang theo dõi chi tiêu trở nên dễ dàng

Trình theo dõi đăng ký giúp bạn không bao giờ bị bất ngờ bởi việc quên gia hạn hoặc các khoản phí ẩn nữa

✨ Phù hợp cho: Người làm tự do, sinh viên hoặc chuyên gia quản lý nhiều tài khoản và mong muốn cải thiện tình hình tài chính.

4. Mẫu lịch truyền thông xã hội (kèm Notion AI)

qua Notion

Hiện tại là chiều thứ Năm, và sếp của bạn vừa yêu cầu lịch trình nội dung cho tuần tới, nhưng bạn vẫn đang ghép nối các bài đăng từ ba tài liệu khác nhau.

Lịch truyền thông xã hội giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp cho bạn một mẫu Notion duy nhất để soạn thảo, lên lịch và tổ chức tất cả nội dung truyền thông xã hội của bạn. Chuyển đổi giữa chế độ xem lịch và bảng để kế hoạch trên các nền tảng khác nhau, và sử dụng Notion AI để tạo ý tưởng bài đăng hoặc chỉnh sửa bản nháp ngay lập tức.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Lập kế hoạch, soạn thảo và lên lịch nội dung cho mọi nền tảng trong một nơi duy nhất

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Notion để brainstorm ý tưởng bài viết, tái sử dụng nội dung và tối ưu hóa quy trình xuất bản của bạn

Chuyển đổi giữa chế độ xem lịch và bảng để nhanh chóng nắm bắt những gì sẽ được triển khai và thời gian cụ thể

✨ Phù hợp cho: Những người tạo nội dung và nhóm marketing quản lý lịch trình xuất bản đa nền tảng và tái sử dụng bài viết.

5. Mẫu theo dõi đăng ký

qua Notion

Mẫu theo dõi đăng ký giúp bạn quản lý chi phí định kỳ một cách dễ dàng với bảng điều khiển trực quan. Chế độ xem tất cả các gói đăng ký đang hoạt động, ngày gia hạn gần nhất và tình trạng thanh toán (quá hạn hoặc đã hoàn thành).

Với nút "Thanh toán" chỉ với một cú nhấp chuột và biểu đồ chi phí hàng năm, trình theo dõi đăng ký Notion này là lựa chọn hoàn hảo cho freelancer, sinh viên và bất kỳ ai muốn lấy lại kiểm soát ngân sách hàng tháng của mình.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Bảng điều khiển trực quan giúp bạn nắm bắt ngay lập tức thông tin về tất cả các gói đăng ký đang hoạt động, ngày gia hạn và tổng chi tiêu hàng tháng

Chức năng "Thanh toán" chỉ với một cú nhấp chuột và biểu đồ chi phí hàng năm giúp bạn quản lý thanh toán và tránh rò rỉ ngân sách

Hoàn hảo cho freelancer, sinh viên hoặc bất kỳ ai muốn kiểm soát chi phí định kỳ mà không gặp rắc rối

✨ Phù hợp cho: Người dùng muốn theo dõi chi phí định kỳ một cách đơn giản và luôn nắm bắt được thời hạn gia hạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chán ngán việc phải chuyển đổi giữa năm ứng dụng khác nhau chỉ để duy trì sự tổ chức? Bộ sưu tập 50+ mẫu Notion miễn phí cho Ghi chú, Nhiệm vụ và nhiều hơn nữa giúp bạn tập trung công việc vào một nơi duy nhất. Không còn tình trạng quá tải tab!

6. Mẫu kế hoạch đám cưới, ngân sách, lịch trình, công việc và hơn thế nữa

qua Notion

Còn sáu tháng nữa là đến ngày cưới, bạn cảm thấy choáng ngợp với các cuộc gọi từ nhà cung cấp, danh sách khách mời và các bảng ý tưởng trên Pinterest. Mẫu lịch trình Notion này sẽ giúp bạn gom gọn mọi thứ lại với nhau.

Từ công cụ theo dõi ngân sách và danh sách RSVP đến hợp đồng và nguồn cảm hứng thiết kế, mẫu này thay thế các ghi chú rời rạc. Sử dụng danh sách việc cần làm và chế độ xem dòng thời gian để duy trì tiến độ, và bảng tâm trạng để thống nhất chủ đề với đối tác hoặc người lập kế hoạch của bạn.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tập trung mọi chi tiết — từ thông tin liên hệ nhà cung cấp đến danh sách khách

Công cụ theo dõi ngân sách và dòng thời gian tích hợp giúp kế hoạch của bạn luôn đúng tiến độ và trong phạm vi ngân sách

Bảng tâm trạng và bộ sưu tập cảm hứng giúp dễ dàng thống nhất về chủ đề và chia sẻ tầm nhìn của bạn với người khác

✨ Phù hợp cho: Các cặp đôi đang có kế hoạch đám cưới và muốn tổ chức mọi thứ từ nhà cung cấp đến danh sách khách trong một nơi duy nhất.

7. Mẫu bài tập nhóm cho sinh viên

qua Notion

Mẫu bảng kế hoạch nhóm sinh viên là giải pháp giúp bạn tránh khỏi tình trạng hoảng loạn vào phút chót.

Với các không gian chuyên dụng để phân công trách nhiệm, lưu trữ liên kết và đang theo dõi danh sách việc cần làm, nó mang lại cấu trúc cho công việc nhóm hỗn loạn. Thêm ghi chú cuộc họp, hạn chót và thậm chí một danh sách phát chung để biến công việc nhóm trở nên ít căng thẳng hơn và nhiều tiến độ hơn.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Giao vai trò, đang theo dõi tiến độ và lưu trữ tài nguyên trong một nền tảng hợp tác duy nhất — không còn những cuộc trò chuyện nhóm hỗn loạn.

Ghi chú cuộc họp và lời nhắc hạn chót tích hợp giúp mọi người chịu trách nhiệm và đồng bộ trang.

Các danh sách phát chia sẻ và các phần tùy chỉnh giúp công việc nhóm trở nên thú vị hơn và ít căng thẳng hơn.

✨ Phù hợp cho: Sinh viên đại học hoặc trung học đang làm công việc dự án nhóm cần sự rõ ràng và trách nhiệm chia sẻ.

8. Mẫu Mật khẩu

qua Notion

Mẫu Mật khẩu cung cấp một công cụ đơn giản và dễ sử dụng để lưu trữ tất cả thông tin đăng nhập của bạn trong một không gian bảo mật và có tổ chức. Dù bạn đang quản lý tài khoản cá nhân, tài khoản công việc hay chia sẻ quyền truy cập với nhóm, mẫu Notion này đảm bảo tên người dùng và mật khẩu của bạn luôn sẵn sàng khi cần.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Lưu trữ bảo mật tất cả thông tin đăng nhập của bạn tại một địa điểm được mã hóa, dễ dàng truy cập.

Sắp xếp tài khoản theo danh mục (công việc, cá nhân, chia sẻ) để dễ dàng truy cập khi cần thiết.

Loại bỏ rắc rối khi đặt lại mật khẩu và bị khóa tài khoản — không bao giờ bị khóa ngoài tài khoản của bạn nữa.

✨ Phù hợp cho: Bất kỳ ai đang quản lý nhiều tài khoản và tìm kiếm một hệ thống lưu trữ đăng nhập bảo mật, tập trung.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu danh sách việc cần làm của bạn ngày càng dài hơn so với sổ tay, bài viết trên blog của chúng tôi "Các Ứng Dụng Lập Kế Hoạch Hàng Ngày Tốt Nhất" sẽ giúp bạn tìm được ứng dụng phù hợp cho ngày của mình, từ các công cụ quản lý công việc linh hoạt đến các hệ thống năng suất toàn diện như ClickUp.

9. Mẫu theo dõi sách đọc tối ưu

qua Notion

Công cụ theo dõi sách đọc tối ưu giúp bạn duy trì sự nhất quán bằng cách tổ chức danh sách sách đọc, đang theo dõi số trang đã đọc và ghi chú suy ngẫm trong quá trình đọc. Mỗi cuốn sách sẽ có một trang riêng để ghi lại suy nghĩ, trích dẫn và những điểm nhấn quan trọng.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Quản lý danh sách đọc, tiến độ và suy ngẫm của bạn trong một không gian trực quan, không gây xao nhãng.

Các trang chuyên dụng cho từng cuốn sách giúp bạn ghi chép trích dẫn, ghi chú và những suy ngẫm cá nhân khi đọc.

Theo dõi tiến độ giúp bạn duy trì sự nhất quán và đạt được mục tiêu đọc sách của mình, từng trang một.

✨ Phù hợp cho: Những người đọc muốn duy trì sự nhất quán với mục tiêu đọc sách của mình và suy ngẫm về những điểm khóa.

10. Mẫu lịch trình tất cả trong một của Christine Tay

qua Notion

Mẫu lịch trình Notion tất cả trong một của Christine Tay gom tất cả các công việc của bạn vào một mẫu sạch sẽ, trực quan, dễ dàng điều hướng và tùy chỉnh. Từ danh sách việc cần làm, nhật ký đọc sách đến danh sách mong muốn và mục tiêu dài hạn, nó cung cấp cho bạn một hệ thống để quản lý cả các tác vụ hàng ngày và kế hoạch tổng thể.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Kết hợp danh sách việc cần làm, nhật ký đọc sách, danh sách mong muốn và mục tiêu dài hạn trong một bảng điều khiển trực quan duy nhất.

Dễ dàng tùy chỉnh — thêm các phần, biểu tượng và màu sắc của riêng bạn để phù hợp với phong cách của bạn.

Tối ưu hóa cả công việc hàng ngày và kế hoạch tổng thể, để không có gì bị bỏ sót trong quá trình làm việc.

✨ Phù hợp cho: Các chuyên gia bận rộn quản lý các công việc cá nhân, nhật ký đọc sách và danh sách mong muốn từ một bảng điều khiển duy nhất.

11. Mẫu kế hoạch tổ chức tiệc Giáng sinh

qua Notion

Còn hai tuần nữa là đến buổi tiệc Giáng sinh, và các xác nhận tham dự, thực đơn và ngân sách đang rải rác trong văn bản và ghi chú dán. Mẫu kế hoạch tiệc Giáng sinh sẽ gom tất cả lại để bạn có thể thực sự tận hưởng việc tổ chức!

Mẫu lịch trình Notion này giúp bạn đang theo dõi danh sách khách mời, sắp xếp món ăn và duy trì ngân sách. Nói chung, đây là công cụ không thể thiếu để giảm thiểu các vấn đề phát sinh vào phút chót.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tập hợp danh sách khách mời, thực đơn và ngân sách để bạn có thể lên kế hoạch cho mọi chi tiết mà không cần đến các ghi chú hoặc bảng tính rời rạc.

Các danh sách kiểm tra và nhắc nhở trực quan giúp bạn theo dõi các phản hồi, mua sắm và chuẩn bị — không còn tình trạng hỗn loạn vào phút chót

Được thiết kế để tổ chức sự kiện một cách miễn phí, giúp bạn tập trung vào việc tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ thay vì phải lo lắng về các vấn đề hậu cần.

✨ Phù hợp cho: Chủ nhà có kế hoạch cho các buổi tụ họp lễ hội, tập trung vào ngân sách, danh sách khách mời và phối hợp một cách thoải mái.

qua Notion

Bạn cần một bài viết hữu ích, nhưng nó bị chôn vùi trong lịch sử trình duyệt hoặc một tab ngẫu nhiên mà bạn đã đóng tuần trước. Và ai biết nó ở đâu?

Mẫu Notion "Links, Shortcuts, and Badges" cung cấp một không gian tập trung để lưu trữ các tài nguyên quan trọng, công cụ, kế hoạch bữa ăn và các trang yêu thích. Phù hợp cho sinh viên, nhà nghiên cứu và chuyên gia kỹ thuật số, mẫu này giúp mọi thứ được tổ chức gọn gàng và truy cập chỉ với một cú nhấp chuột.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tập trung tất cả các liên kết, tài nguyên và phím tắt quan trọng của bạn để truy cập nhanh chóng — không còn lo mất tab hay dấu trang

Các nhãn và danh mục có thể tùy chỉnh giúp bạn dễ dàng tổ chức theo dự án, chủ đề hoặc ưu tiên

Hoàn hảo cho sinh viên, nhà nghiên cứu và chuyên gia công nghệ số cần một trung tâm duy nhất cho tất cả các công cụ và tài liệu tham khảo chính của họ

✨ Phù hợp cho: Học sinh, nhà nghiên cứu và nhân viên làm việc trực tuyến cần truy cập nhanh chóng vào các công cụ và tài liệu tham khảo thiết yếu.

📖 Xem thêm: Ứng dụng lập kế hoạch kỹ thuật số miễn phí tốt nhất

13. Mẫu Lập Kế Hoạch Du Lịch, Lịch Trình Du Lịch, Danh Sách Ưu Tiên

qua Notion

Cuối cùng, bạn đã có kế hoạch cho kỳ nghỉ mơ ước mà bạn đã đặt trong danh sách công việc trong ba năm qua.

Nhưng có một vấn đề: chuyến bay của bạn chỉ còn vài ngày nữa, xác nhận đặt phòng khách sạn bị chôn vùi trong hộp thư đến, lịch trình vẫn còn trong ứng dụng Notes, và bạn vừa nhận ra mình quên kiểm tra lịch trình tàu hỏa giữa các thành phố.

Nếu điều này mô tả bạn, mẫu lịch trình du lịch Notion sẽ giúp bạn tổ chức mọi thứ. Mẫu lịch trình du lịch Notion này được thiết kế cho những người du lịch muốn có trải nghiệm liền mạch, với tính năng dành cho lập kế hoạch đa điểm đến, theo dõi chi tiêu đang theo dõi theo từng loại tiền tệ và không gian để ghi chép hành trình của bạn.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Quản lý mọi khía cạnh của chuyến đi của bạn, từ lịch trình, đặt chỗ đến ngân sách và danh sách công việc, tất cả trong một nơi

Kế hoạch cho nhiều điểm đến và đang theo dõi chi tiêu theo từng loại tiền tệ giúp việc quản lý các chuyến đi phức tạp trở nên đơn giản

Chức năng ghi chép tích hợp cho phép bạn ghi lại kỷ niệm, hình ảnh và suy ngẫm trong suốt hành trình

✨ Phù hợp cho: Những người đi du lịch có kế hoạch cho các chuyến đi nhiều điểm dừng, muốn đang theo dõi logistics, ngân sách và ghi chép kỷ niệm.

14. Mẫu Bảng điều khiển Học sinh của Janice Studies

qua Notion

Bảng điều khiển sinh viên của Janice Studies cung cấp cho bạn một giao diện tập trung, thân thiện với người dùng để quản lý toàn bộ cuộc sống học tập và cá nhân của bạn.

Với mẫu này, bạn có thể dễ dàng đang theo dõi các bài tập, kỳ thi và các mục hàng ngày, đồng thời tổ chức ghi chú và lịch trình cho từng môn học để tránh việc học vội vàng vào phút chót.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Kết hợp các bài tập, kỳ thi, ghi chú và lịch trình trong một bảng điều khiển học tập duy nhất, dễ dàng điều hướng

Các công cụ theo dõi trực quan và nhắc nhở giúp bạn luôn chủ động với các hạn chót và tránh tình trạng phải làm gấp vào phút chót

Có thể tùy chỉnh cho bất kỳ khối lượng học tập nào, khiến nó trở nên lý tưởng cho cả học sinh trung học và sinh viên đại học

✨ Phù hợp cho: Học sinh quản lý bài tập, kỳ thi và ghi chú học tập trong một bảng điều khiển học tập tập trung.

15. Mẫu danh sách đồ cần mang khi đi du lịch

qua Notion

Bạn đang ở sân bay và chợt nhận ra mình đã quên mang theo sạc!

Mẫu danh sách đóng gói du lịch giúp tránh những tình huống bất ngờ bằng cách sắp xếp mọi thứ bạn cần theo từng danh mục: quần áo, thiết bị điện tử, đồ dùng cá nhân và nhiều hơn nữa. Dễ dàng thêm các mục cuối cùng vào danh sách mua sắm, kế hoạch trang phục cho từng ngày và kiểm tra các mục đã đóng gói trên điện thoại của bạn khi di chuyển.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Phân loại các vật dụng cần thiết khi đóng gói (quần áo, thiết bị điện tử, đồ dùng cá nhân) để bạn không bao giờ quên một mục nào nữa

Các danh sách kiểm tra tương tác và công cụ lập kế hoạch trang phục giúp bạn đóng gói thông minh hơn và tránh mang theo quá nhiều đồ

Thiết kế thân thiện với thiết bị di động cho phép bạn cập nhật danh sách công việc mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi đang di chuyển

✨ Phù hợp cho: Những người thường xuyên đi du lịch muốn đảm bảo không bao giờ quên những vật dụng cần thiết hoặc mang quá nhiều đồ cho chuyến đi.

📖 Xem thêm: Mẫu kế hoạch công việc miễn phí & ví dụ

16. Mẫu theo dõi mục tiêu và thói quen

qua Notion

Bạn đã bao nhiêu lần quyết định học một ngôn ngữ mới?

Mẫu theo dõi mục tiêu và thói quen giúp bạn khắc phục điều đó bằng cách kết nối ước mơ của bạn với một hệ thống hàng ngày. Phân chia mục tiêu theo dòng thời gian – 12 tuần, 12 tháng hoặc 5 năm – và đang theo dõi chúng trong các lĩnh vực cuộc sống như sự nghiệp, sức khỏe và phát triển cá nhân.

Mẫu theo dõi mục tiêu Notion này giúp bạn duy trì sự nhất quán và đang theo dõi tiến độ một cách trực quan thông qua các bản ghi tiến độ rõ ràng.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Phân chia các mục tiêu lớn thành các thói quen hàng ngày có thể thực hiện được, giúp bạn duy trì động lực và trách nhiệm

Các biểu đồ tiến độ và dòng thời gian giúp bạn theo dõi sự phát triển qua các tuần, tháng hoặc năm

Phù hợp với mọi lĩnh vực trong cuộc sống – sự nghiệp, sức khỏe, học tập hoặc phát triển cá nhân

✨ Phù hợp cho: Bất kỳ ai đang theo đuổi sự phát triển cá nhân hoặc nghề nghiệp lâu dài thông qua việc đang theo dõi mục tiêu và thói quen một cách có hệ thống.

17. Mẫu theo dõi chi phí du lịch và công cụ lập ngân sách

qua Notion

Bạn đã từng phải đối mặt với một chuyến đi nhóm, nơi mọi người liên tục chia sẻ bữa ăn và phương tiện di chuyển, và không ai nhớ ai đã trả tiền cho gì?

Công cụ theo dõi chi phí du lịch và quản lý ngân sách giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép mọi người ghi chép chi phí theo thời gian thực, ngay cả khi sử dụng các loại tiền tệ khác nhau. Với tính năng chuyển đổi tự động và phân tích chi tiết theo từng người đi du lịch, công cụ này giúp bạn thanh toán mà không cần phải tính toán phức tạp sau chuyến đi.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Ghi chép chi tiêu theo thời gian thực và chuyển đổi tiền tệ tự động giúp quản lý các chuyến đi nhóm trở nên dễ dàng

Các phân tích chi tiết dành riêng cho người đi du lịch đảm bảo mọi người đều biết ai đã thanh toán gì — không còn những tính toán rắc rối sau chuyến đi

Các bản tóm tắt ngân sách trực quan giúp bạn duy trì việc đang theo dõi và tránh chi tiêu quá mức

✨ Phù hợp cho: Những người đi du lịch theo nhóm cần chia sẻ chi phí, quản lý ngân sách chung và đang theo dõi chi tiêu theo thời gian thực.

18. Mẫu lời mời chuyến đi nhóm kèm phiếu bầu chọn

qua Notion

Giả sử bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch cuối tuần cùng bạn bè. Nửa số thành viên trong nhóm chưa xác nhận sự tham gia, và không ai trong cuộc trò chuyện đồng ý về các hoạt động sẽ thực hiện.

Mẫu Notion "Mời tham gia chuyến đi nhóm kèm phiếu bầu" giúp đơn giản hóa mọi thứ với biểu mẫu RSVP, thông tin chuyến đi được chia sẻ và các phiếu bầu tích hợp để bỏ phiếu cho các hoạt động hoặc ngày giờ.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Các biểu mẫu RSVP và cuộc thăm dò tích hợp giúp đơn giản hóa quá trình ra quyết định nhóm — không còn những chủ đề trò chuyện kéo dài vô tận

Tập trung thông tin chuyến đi, ngày tháng và các tùy chọn hoạt động để dễ dàng phối hợp

Làm cho việc lập kế hoạch trở nên thú vị và dân chủ, đảm bảo mọi ý kiến đều được lắng nghe

✨ Phù hợp cho: Những người tổ chức chuyến đi cần phối hợp lịch trình, hoạt động và xác nhận tham dự mà không cần đến các cuộc trò chuyện nhóm lộn xộn.

📖 Xem thêm: Mẫu lịch Tài liệu Google miễn phí

19. Mẫu theo dõi quà tặng dịp lễ

qua Notion

Mẫu theo dõi quà tặng dịp lễ giúp bạn lập kế hoạch, quản lý ngân sách và theo dõi mọi món quà trong một mẫu Notion miễn phí. Điểm nổi bật là bạn có thể theo dõi ý tưởng quà tặng, trạng thái mua sắm, chi tiêu cho từng người và cập nhật giao hàng với bố cục trực quan, gọn gàng.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Theo dõi ý tưởng quà tặng, trạng thái mua sắm và ngân sách cho tất cả mọi người trong danh sách của bạn — không còn tình trạng tặng quà trùng lặp hay bỏ sót người nhận

Bố cục trực quan giúp bạn dễ dàng theo dõi ai còn cần mua quà và số tiền đã chi tiêu

Hoàn hảo cho việc mua sắm dịp lễ một cách có tổ chức, không căng thẳng và tặng quà ý nghĩa

✨ Phù hợp cho: Những người tổ chức chuyến đi cần phối hợp lịch trình, hoạt động và xác nhận tham dự mà không cần phải sử dụng các cuộc trò chuyện nhóm lộn xộn.

📖 Xem thêm: Mẫu lịch hàng tháng miễn phí để tổ chức thời gian của bạn

20. Mẫu kế hoạch du lịch đường bộ

qua Notion

Đang giữa chừng chuyến đi đường và không nhớ mình có kế hoạch dừng chân ở thị trấn nào tiếp theo hay nhà hàng nào phải thử? Tôi cũng đã từng như vậy.

Mẫu kế hoạch du lịch đường dài giúp bạn vẽ bản đồ chi tiết trước, bao gồm một bảng điều khiển Notion thẩm mỹ cho các điểm dừng đổ xăng và các tuyến đường phong cảnh.

Với bản đồ Google tích hợp, lịch trình du lịch trực quan và công cụ theo dõi chi tiêu tích hợp, mẫu Notion này là lựa chọn hoàn hảo cho những người du lịch muốn có cấu trúc mà không làm mất đi sự linh hoạt.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Lập kế hoạch chi tiết cho từng điểm dừng, bữa ăn và các tuyến đường phong cảnh với lịch trình tương tác và bản đồ Google Maps tích hợp.

Công cụ theo dõi chi phí và danh sách đồ cần mang theo tích hợp sẵn giúp chuyến đi của bạn được tổ chức chu đáo từ đầu đến cuối.

Bảng điều khiển đẹp mắt giúp việc lập kế hoạch và ghi chép hành trình của bạn trở nên thú vị không kém gì chính hành trình đó.

✨ Phù hợp cho: Những người muốn lập kế hoạch, lập ngân sách và tổ chức quà tặng cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Giới hạn của Notion

Mẫu lịch trình Notion rất tuyệt vời để bắt đầu… nhưng chúng hiếm khi phù hợp với cách bạn thực sự làm công việc.

Bên cạnh đó, Notion còn có một số vấn đề khác mà bạn nên lưu ý trước khi quyết định sử dụng:

Hầu hết các mẫu được thiết kế dựa trên quy trình làm việc của người khác, không phải của bạn, điều này thường dẫn đến việc phải tìm cách khắc phục hoặc làm hỏng các hệ thống khóa chỉ để có thể sử dụng chúng.

Việc tùy chỉnh quá mức một mẫu có thể nhanh chóng gây ra các vấn đề về cơ sở dữ liệu, bộ lọc bị hỏng hoặc cấu trúc trùng lặp, khiến mọi thứ trở nên rối ren hơn là rõ ràng.

Các mẫu thường không thích ứng tốt với sự thay đổi ưu tiên , chẳng hạn như chuyển từ đang theo dõi cá nhân sang quản lý dự án theo nhóm.

Gói miễn phí của Notion giới hạn sử dụng cho đội nhóm với giới hạn 1.000 khối , điều này có thể gây phiền toái cho các không gian làm việc cộng tác.

Khi quy trình làm việc của bạn ngày càng phát triển, bạn sẽ càng cần những mẫu không thể hỗ trợ tự động hóa, tích hợp mượt mà hoặc chế độ xem công việc động.

Vậy, bạn có những lựa chọn thay thế nào cho Notion? Hãy cùng tìm hiểu.

Mẫu Notion thay thế

Khác với Notion, ClickUp không dựa vào các mẫu tĩnh mà bạn phải liên tục điều chỉnh.

Nó đi kèm với các tính năng tự động hóa tích hợp sẵn, theo dõi thời gian gốc, tác vụ lặp lại và hợp tác thời gian thực, giải quyết các vấn đề phổ biến về tùy chỉnh quá mức và khả năng mở rộng giới hạn thường gặp trong nhiều mẫu lịch trình Notion.

Nếu bạn đang tìm kiếm các giải pháp linh hoạt và lâu dài hơn, đây là 10 mẫu lịch trình ClickUp phù hợp hơn cho nhu cầu thay đổi theo thời gian.

1. Mẫu lịch trình hàng ngày ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ mọi thứ gọn gàng mà không cần phải liên tục điều chỉnh hệ thống của bạn với mẫu lịch trình hàng ngày ClickUp.

Bạn đã chán ngán việc phải điều chỉnh các mẫu Notion chỉ để quản lý một ngày làm việc cơ bản? Mẫu Lịch Trình Hàng Ngày ClickUp cung cấp cho bạn một bố cục sẵn sàng sử dụng với tính năng quản lý công việc kéo và thả.

Mẫu lịch trình hàng ngày này thực sự không yêu cầu bất kỳ thiết lập thủ công nào và thậm chí còn có tính năng ưu tiên và đang theo dõi tiến độ trực quan.

Dù bạn đang cân bằng giữa các cuộc họp, việc cá nhân hay công việc có thời hạn, mẫu này giúp bạn phân loại công việc (công việc, cá nhân, mục tiêu), quản lý ưu tiên và duy trì sự tập trung suốt cả ngày.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Bố cục sẵn sàng sử dụng với tính năng quản lý công việc kéo và thả — không cần thiết lập thủ công.

Các ưu tiên tích hợp sẵn và đang theo dõi tiến độ trực quan giúp bạn tập trung vào những điều quan trọng nhất.

Phân loại công việc theo công việc, cá nhân hoặc mục tiêu để có chế độ xem tổng quan về ngày của bạn.

✨ Phù hợp cho: Các chuyên gia và cá nhân đang tìm kiếm một công cụ quản lý công việc hàng ngày đáng tin cậy với tính năng ưu tiên tích hợp.

📖 Xem thêm: Mẫu Goodnotes miễn phí cho việc ghi chú kỹ thuật số

2. Mẫu Nhật ký Hàng ngày ClickUp

Tải miễn phí mẫu Nếu bạn quan tâm đến việc đang theo dõi thói quen hoặc trách nhiệm dự án, hãy thử mẫu ClickUp Daily Log Template.

Nếu bạn cần hơn một danh sách kiểm tra để tổng kết ngày làm việc, mẫu ClickUp Daily Log Template cung cấp một hiển thị có cấu trúc về mọi việc bạn đã hoàn thành.

Mẫu này cho phép bạn ghi chép công việc, theo dõi tiến độ và chế độ xem trạng thái hoàn thành theo thời gian thực. Ngoài ra, với các trường tích hợp cho ngày đáo hạn, ưu tiên và ghi chú, bạn có thể lưu trữ liên tục công việc hàng ngày mà không cần tạo nhiều cơ sở dữ liệu liên kết như trong Notion.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Hệ thống đang theo dõi hoạt động hàng ngày có cấu trúc hỗ trợ xây dựng thói quen và đánh giá hiệu suất.

Ghi chép theo thời gian thực và trạng thái hoàn thành giúp bạn duy trì trách nhiệm và động lực.

Các trường tích hợp sẵn cho ngày đáo hạn, ưu tiên và ghi chú giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng nhiều cơ sở dữ liệu

✨ Phù hợp cho: Người dùng muốn đang theo dõi hoạt động hàng ngày một cách có cấu trúc để hỗ trợ xây dựng thói quen và đánh giá hiệu suất.

👀 Thông tin thú vị: Mẫu lịch trình hàng ngày thương mại đầu tiên được giới thiệu vào đầu những năm 1900 bởi một công ty Anh có tên Letts. Họ vẫn tiếp tục hoạt động cho đến ngày nay, chứng tỏ sức hút bền vững của các mẫu lịch trình.

3. Mẫu lịch trình giờ làm việc hàng ngày ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xây dựng nhịp độ hàng ngày hỗ trợ cả sự tập trung và linh hoạt bằng cách sử dụng mẫu Lịch Trình Giờ Hàng Ngày của ClickUp

Khi ngày của bạn trôi qua mà không biết thời gian đã trôi đi đâu (đang nhìn bạn đấy, Instagram Reels), mẫu này mang lại cấu trúc chi tiết đến từng giờ.

Mẫu lịch trình giờ làm việc hàng ngày ClickUp giúp bạn khối thời gian cho các công việc, cuộc họp, thời gian nghỉ ngơi và công việc tập trung. Đây là lựa chọn lý tưởng cho sinh viên quản lý lịch học hoặc chuyên gia cân bằng giữa công việc chuyên sâu và công việc quản trị viên.

Khác với các sổ tay truyền thống, nó tự động cập nhật theo thời gian thực, giúp bạn nhận ra những yếu tố gây lãng phí thời gian và tối ưu hóa thói quen hàng ngày của mình.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Chia nhỏ thời gian trong ngày theo từng giờ để đạt được sự tập trung tối đa và linh hoạt

Cập nhật tự động với theo dõi thời gian thực để giúp bạn nhận ra những yếu tố gây lãng phí thời gian và tối ưu hóa các thói quen

Hoàn hảo cho sinh viên và chuyên gia cần cân bằng giữa công việc chuyên sâu, cuộc họp và thời gian nghỉ ngơi

✨ Phù hợp cho: Những người áp dụng phương pháp chia khối thời gian hoặc lịch trình có cấu trúc và muốn tối ưu hóa từng giờ trong ngày.

4. Mẫu Báo cáo Hoạt động Hàng ngày của Nhân viên ClickUp

Tải miễn phí mẫu Loại bỏ sự phỏng đoán trong đánh giá hiệu suất với mẫu Báo cáo Hoạt động Hàng ngày của Nhân viên ClickUp

Khi quản lý một nhóm làm việc trên nhiều dự án, dễ dàng mất kiểm soát về ai đang làm việc gì. Điều đó, cho đến khi các hạn chót bắt đầu trễ hẹn.

Mẫu Báo cáo Hoạt động Hàng ngày của Nhân viên cung cấp cho quản lý chế độ xem rõ ràng, theo thời gian thực về việc hoàn thành công việc hàng ngày, thời gian dành cho công việc và năng suất tổng thể. Mẫu này đặc biệt hữu ích cho các nhóm làm việc từ xa hoặc các vai trò tập trung vào hoạt động vận hành.

Nó đang theo dõi hiệu suất cá nhân, chỉ ra các trễ hẹn và giúp tăng cường trách nhiệm thông qua các trường dữ liệu có cấu trúc cho nhật ký công việc và báo cáo tích hợp sẵn.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Cung cấp cho quản lý chế độ xem rõ ràng, theo thời gian thực về tiến độ hoàn thành công việc hàng ngày và năng suất làm việc

Theo dõi hiệu suất cá nhân và nhấn mạnh các trễ hẹn để tăng cường trách nhiệm

Phù hợp cho các nhóm làm việc từ xa và các vai trò công việc tập trung vào hoạt động cần báo cáo có cấu trúc

✨ Phù hợp cho: Quản lý và trưởng nhóm đang theo dõi hiệu suất làm việc và sản lượng hàng ngày của nhân viên trên các dự án.

👀 Thông tin thú vị: Các chuyên gia về năng suất cho biết việc dành 10 phút vào buổi sáng để lập kế hoạch có thể tiết kiệm tới 2 giờ nỗ lực lãng phí trong ngày. Các công cụ lập kế hoạch giúp bạn lấy lại những giờ đó.

5. Mẫu lịch trình dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Phát hiện các rào cản trước khi chúng làm chệch hướng dòng thời gian với mẫu kế hoạch dự án ClickUp

Bạn đã bắt đầu một dự án mới, và sau ba ngày, các công việc bị phân tán, dòng thời gian không rõ ràng và vai trò của các thành viên trong nhóm chưa được xác định.

Mẫu kế hoạch dự án ClickUp giải quyết vấn đề đó một cách nhanh chóng bằng cách cung cấp cho bạn một không gian làm việc có cấu trúc duy nhất để tổ chức các đầu ra, phân công trách nhiệm và theo dõi tiến độ trong các chế độ xem Kanban, Danh sách công việc hoặc Lịch.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Quản lý các đầu ra, phân công trách nhiệm và theo dõi tiến độ trong một không gian làm việc duy nhất

Các chế độ xem đa dạng (Kanban, Danh sách công việc, Lịch) phù hợp với mọi phong cách quản lý dự án

Các tính năng chặn tự động và dòng thời gian đang theo dõi giúp dự án luôn đúng tiến độ và nhóm làm việc đồng bộ

✨ Phù hợp cho: Các nhóm đang có kế hoạch cho các dự án phức tạp và cần có cái nhìn rõ ràng hơn về tiến độ, vai trò và dòng thời gian.

📖 Xem thêm: Mẫu lịch Lịch Google miễn phí

6. Mẫu lịch trình kỳ nghỉ ClickUp

Tải miễn phí mẫu Dễ dàng phối hợp và tập trung tận hưởng thời gian nghỉ ngơi với mẫu lịch nghỉ lễ của ClickUp

Việc phối hợp các chi tiết chuyến đi, như ngày đi, chỗ ở và giấy tờ, có thể trở nên quá tải, đặc biệt khi có nhiều người tham gia.

Mẫu lịch trình kỳ nghỉ ClickUp giúp bạn tập trung tất cả kế hoạch kỳ nghỉ – vé máy bay, chỗ ở, hoạt động và tài liệu du lịch – vào một không gian trung tâm. Dễ dàng phối hợp ngày giờ, đang theo dõi ai đi đâu và lưu trữ các tệp quan trọng như đặt chỗ hoặc lịch trình trong một chế độ xem bảo mật.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tập trung tất cả kế hoạch du lịch – vé máy bay, chỗ ở, hoạt động và tài liệu – trong một không gian an toàn

Dễ dàng phối hợp lịch trình và theo dõi ai đi đâu cho các chuyến đi nhóm hoặc kỳ nghỉ gia đình

Lưu trữ các tệp quan trọng như đặt chỗ và lịch trình để truy cập nhanh chóng bất cứ lúc nào

✨ Phù hợp cho: Gia đình hoặc nhóm du lịch quản lý các công việc liên quan đến kỳ nghỉ như đặt chỗ, giấy tờ và lịch trình.

👀 Thông tin thú vị: Benjamin Franklin đã sử dụng phương pháp lập kế hoạch theo phong cách này vào thế kỷ 18. Ông chia ngày của mình thành các khối thời gian cụ thể – một phiên bản sơ khai của phương pháp chia khối thời gian mà chúng ta vẫn sử dụng ngày nay.

7. Mẫu danh sách việc cần làm trên lịch ClickUp

Tải miễn phí mẫu Không cần chuyển đổi giữa các công cụ, tập trung vào những điều quan trọng nhất với mẫu lịch và danh sách việc cần làm ClickUp

Chế độ xem lịch trình rõ ràng có thể là yếu tố quan trọng khi các công việc bắt đầu chồng chất và các hạn chót trùng lặp.

Mẫu lịch và danh sách việc cần làm ClickUp kết hợp lịch trình và đang theo dõi công việc trong một bố cục linh hoạt, giúp bạn quản lý ưu tiên hàng ngày đồng thời lập kế hoạch cho tương lai. Bạn có thể phân loại công việc theo danh mục, đặt ngày đáo hạn và theo dõi khối lượng công việc theo ngày hoặc tuần.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Kết hợp lịch trình và đang theo dõi công việc trong một bố cục linh hoạt duy nhất

Sắp xếp công việc theo danh mục, đặt ngày đáo hạn và theo dõi khối lượng công việc theo ngày hoặc tuần

Giữ tập trung vào các ưu tiên hàng ngày đồng thời lập kế hoạch trước với các chế độ xem lịch rõ ràng

✨ Phù hợp cho: Người dùng muốn quản lý công việc một cách trực quan và lập kế hoạch thời gian với các chế độ xem hàng ngày và hàng tuần rõ ràng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn đang cố gắng quản lý dự án trong Notion nhưng gặp nhiều khó khăn, bài viết trên blog của chúng tôi, "Cách sử dụng Notion cho quản lý dự án", sẽ phân tích những gì hiệu quả, những gì không hiệu quả và cách tối ưu hóa quy trình công việc của bạn mà không bị quá tải.

8. Mẫu lịch hàng năm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo cấu trúc cho năm của bạn mà không cần phải lo lắng về việc lập kế hoạch thủ công bằng cách sử dụng mẫu Lịch Năm của ClickUp

Giữa năm, bạn đang vội vàng cố nhớ ngày ra mắt sản phẩm đó—hoặc tệ hơn, bạn đã hoàn toàn bỏ lỡ một hạn chót quan trọng.

Mẫu Lịch Năm ClickUp cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan đầy đủ về tất cả các công việc của bạn.

Với phân tích theo tháng và dòng thời gian trực quan, nó giúp bạn đang theo dõi mục tiêu dài hạn và luôn sẵn sàng cho những gì sắp tới.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Cung cấp cái nhìn tổng quan chi tiết về tất cả các công việc, hạn chót và sự kiện trong năm

Các phân tích theo tháng và dòng thời gian trực quan giúp bạn đang theo dõi các mục tiêu dài hạn và cột mốc quan trọng

Tránh bỏ lỡ hạn chót và giúp bạn luôn chủ động với những việc tiếp theo

✨ Phù hợp cho: Những người lập kế hoạch chiến lược và các nhóm cần chế độ xem tổng quan hàng năm để tạo bản đồ cho các hạn chót, sự kiện và cột mốc quan trọng.

9. Mẫu lịch tuần ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ cho tuần của bạn được bản đồ và dễ quản lý bằng mẫu lịch tuần ClickUp

Tuần của bạn bắt đầu mạnh mẽ, nhưng đến thứ Tư, các cuộc họp chồng chéo, hạn chót ập đến, và lịch trình của bạn trở nên mất kiểm soát.

Mẫu Lịch Tuần ClickUp mang lại sự rõ ràng cho sự hỗn loạn bằng cách cho phép bạn lập kế hoạch cho cả tuần với các công việc, sự kiện và khối thời gian được hiển thị một cách trực quan và hấp dẫn.

Với cập nhật thời gian thực và tính năng kéo và thả để sắp xếp lịch trình, đây là công cụ lý tưởng để cân bằng ưu tiên của đội nhóm, quản lý mục tiêu trong kế hoạch hàng tuần và duy trì các cam kết cá nhân.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Lập kế hoạch cho cả tuần với các công việc, sự kiện và khối thời gian được trình bày một cách trực quan và hấp dẫn

Cập nhật thời gian thực và tính năng kéo và thả giúp việc cân bằng ưu tiên trở nên dễ dàng

Hoàn hảo cho việc quản lý nhiều công việc, cuộc họp và sự kiện trong khung thời gian 7 ngày

✨ Phù hợp cho: Cá nhân hoặc nhóm quản lý nhiều công việc, cuộc họp và sự kiện trong khung thời gian 7 ngày.

👀 Thông tin thú vị: Nhật Bản có một nền văn hóa phụ dành riêng cho thẩm mỹ sổ tay gọi là “Jibun Techo”, nơi mọi người trang trí lịch trình của mình bằng sticker, thư pháp và những nét vẽ nguệch ngoạc để việc lập kế hoạch trở nên vui vẻ. Điều này gần như tương tự như Bullet Journaling!

10. Mẫu lịch trình ClickUp Blog

Tải miễn phí mẫu Xây dựng chiến lược nội dung nhất quán để hỗ trợ sự phát triển của đối tượng với mẫu lịch trình blog ClickUp

Tuyệt vời, các bài viết của bạn đang hoạt động tốt! Nhưng có một vấn đề nhỏ: nội dung của bạn đang bị phân tán khắp các sổ tay, tài liệu và bản nháp chưa hoàn thành.

Mẫu lịch trình blog ClickUp biến nội dung rời rạc thành quy trình sản xuất rõ ràng. Kế hoạch bài viết theo danh mục hoặc chiến dịch, giao hạn chót và đang theo dõi tiến độ từ ý tưởng đến khi xuất bản.

Dù bạn là một nhà văn độc lập hay là thành viên của một nhóm nội dung, mẫu này giúp bạn tuân thủ lịch trình và hợp tác một cách trơn tru.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Biến nội dung rời rạc thành quy trình sản xuất rõ ràng từ ý tưởng đến bài viết được đăng tải!

Lập kế hoạch bài đăng theo danh mục hoặc chiến dịch, đặt hạn chót và đang theo dõi tiến độ tại một nơi duy nhất

Hỗ trợ các nhà văn độc lập và đội ngũ nội dung với lịch trình lặp lại và quyền sở hữu chung

✨ Phù hợp cho: Các blogger và nhóm nội dung lập kế hoạch và sản xuất nội dung theo lịch trình định kỳ với quyền sở hữu chia sẻ thông qua một công cụ toàn diện.

Một cú nhấp chuột nhỏ cho bạn, một bước nhảy vọt cho quy trình làm việc của bạn

Mẫu lịch trình có thể thực hiện nhiều công việc khác nhau. Dù bạn đang quản lý một đám cưới, đang theo dõi thói quen cá nhân hay lập kế hoạch cho cả năm học, một mẫu lịch trình tốt sẽ mang lại cấu trúc và sự rõ ràng.

Mặc dù các mẫu lịch trình Notion là một điểm khởi đầu tuyệt vời, hầu hết người dùng cuối cùng sẽ gặp phải thách thức do tính năng tự động hóa giới hạn và việc tùy chỉnh tốn nhiều thời gian.

Đây chính là nơi ClickUp tinh tế thay đổi tình hình. Với các chế độ xem động, tự động hóa tích hợp và hợp tác thời gian thực, các mẫu ClickUp không chỉ giúp bạn duy trì sự tổ chức—mà còn giúp bạn làm việc nhanh hơn.

Thực tế, các nhóm sử dụng RevPartners, khách hàng của ClickUp, báo cáo tốc độ cung cấp dịch vụ tăng 64%, giải phóng thời gian thường được dành để ghép nối các phần riêng lẻ.

Nếu bạn đã sẵn sàng ngừng quản lý kế hoạch và bắt đầu thực hiện chúng, hãy đăng ký ClickUp ngay bây giờ!