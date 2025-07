25+ phần mở rộng Chrome tốt nhất cho năng suất trong năm 2025

Bạn làm việc trên trình duyệt web nhiều hơn trên ứng dụng máy tính?

Từ chặn các yếu tố gây xao lãng đến quản lý dự án, bạn có thể cải thiện trải nghiệm duyệt web (và năng suất tổng thể!) với sự trợ giúp của các phần mở rộng Google Chrome.

Phần mở rộng Chrome là các chương trình phần mềm được xây dựng để cung cấp cho bạn các chức năng bổ sung trong trình duyệt Chrome.

Với hơn 100.000 phần mở rộng Chrome có sẵn, làm thế nào để bạn chọn những phần mở rộng nào sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và nỗ lực? Bạn đã đến đúng nơi! Tôi đã tổng hợp một bộ sưu tập các phần mở rộng Google Chrome tốt nhất để giúp bạn tận dụng tối đa trải nghiệm Chrome của mình.

Hãy bắt đầu ngay! ⚡️

⏰ Tóm tắt 60 giây Tăng năng suất của bạn với các phần mở rộng Chrome hàng đầu được thiết kế để hợp lý hóa công việc, tăng cường sự tập trung và cải thiện hiệu quả quy trình làm việc: Phần mở rộng ClickUp cho Chrome OneTab Loom cho Chrome HubSpot Hộp thư đến phù hợp Lưu vào Pocket Grammarly cho Chrome Momentum StayFocusd Dashlane – Quản lý mật khẩu Timewarp Email Tracker cho Gmail – Mailtrack RescueTime cho Chrome và Chrome OS Forest: Giữ tập trung, sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại Chụp ảnh chụp màn hình trang web hoàn toàn – FireShot Marinara: Trợ lý Pomodoro® MightyText – Gửi SMS từ PC và văn bản từ máy tính Hunter – Phần mở rộng tìm kiếm email Clockify - Công cụ theo dõi thời gian Ghostery – Trình chặn quảng cáo bảo mật Chiến thắng trong ngày Noisli Workona Tab Manager Cite This For Me – Trích dẫn web tự động Clean Master – Trình dọn dẹp bộ nhớ cache Chrome Scribe – Quản lý kiến thức

20 phần mở rộng Chrome tốt nhất để tăng năng suất

1. Phần mở rộng ClickUp cho Chrome

Bắt đầu với ClickUp Tăng năng suất với phần mở rộng Chrome của ClickUp

Phần mở rộng ClickUp cho Chrome là một trong những phần mở rộng Chrome hàng đầu, mang các tính năng quản lý dự án yêu thích của bạn đến cửa sổ trình duyệt. Cho dù bạn thực hiện công việc trong hay ngoài nền tảng ClickUp, bạn sẽ tiết kiệm thời gian và tăng tốc độ công việc.

ClickUp là công cụ tối ưu để tăng năng suất!

Chỉ với một tính năng từ phần mở rộng ClickUp cho Google Chrome, bạn đã trên đường đạt được năng suất cao nhất:

Ghi chú với tính năng chỉnh sửa văn bản phong phú trong Notepad trong ClickUp

Đánh dấu trang web và lưu dưới dạng công việc

Chụp ảnh màn hình toàn bộ tab trình duyệt hoặc chọn một khu vực nhất định để thêm vào công việc hoặc tải xuống máy tính của bạn

Tìm công việc của bạn trong phần mở rộng và chọn nó để bắt đầu theo dõi thời gian

Đính kèm email Gmail hoặc Outlook vào công việc và tạo công việc từ email

Nút nổi ClickUp cho phép bạn truy cập nhanh vào Notepad, Đánh dấu trang, Ảnh chụp màn hình, Theo dõi thời gian và tạo nhiệm vụ từ bất kỳ trang web nào

Giá ClickUp

Đánh giá trung bình: 4.9/5 (hơn 100 đánh giá)

2. OneTab

Nói đến vấn đề tab, OneTab có thể giải quyết nó. Thay vì mở tất cả các tab, phần mở rộng Google Chrome này sẽ đặt chúng vào một danh sách tiện lợi trong chỉ một trang tab mới. Bằng cách đó, tất cả các liên kết khóa mà bạn muốn sử dụng chỉ cách bạn một cú nhấp chuột.

Bạn có thể tiết kiệm tới 95% bộ nhớ trình duyệt web vì không phải mở nhiều tab.

Không còn vấn đề, không còn tab. Điều này giúp bạn duy trì năng suất và màn hình máy tính gọn gàng.

Đánh giá trung bình: 4.6/5 (hơn 13.000 đánh giá)

3. Loom cho Chrome

Với Loom, bạn có thể dễ dàng quay video và chia sẻ với nhóm. Đừng gửi email vô nghĩa nữa, hãy giải thích rõ ràng và toàn diện hơn bằng một video ngắn. Trình quay màn hình Loom cho Chrome là phần mở rộng trình duyệt web hoàn hảo cho các nhóm làm việc ảo và nhanh chóng, những người muốn kết nối cá nhân.

Bạn tò mò muốn biết về phần mềm quay màn hình tốt nhất, phần mềm quay màn hình không có hình mờ và các lựa chọn thay thế cho Loom? Hãy thử tính năng Clip của ClickUp, cho phép bạn quay màn hình trực tiếp trong nhiệm vụ!

Đánh giá trung bình: 4.8/5 (hơn 10.000 đánh giá)

4. HubSpot

Gửi email và tiếp cận khách hàng có thể là một trong những công việc tốn thời gian và lặp đi lặp lại nhất mà bộ phận dịch vụ khách hàng hoặc nhóm bán hàng của bạn phải xử lý. Nếu bạn muốn cắt giảm thời gian viết email, tiện ích mở rộng Chrome của HubSpot là một giải pháp tuyệt vời. Bạn có thể tải xuống phần mở rộng miễn phí và truy cập ngay vào các mẫu email có thể tái sử dụng, theo dõi giao tiếp, CRM cho Gmail và các công cụ năng suất bán hàng trong hộp thư đến của bạn.

Với hơn 900.000 người dùng, phần mở rộng của HubSpot giúp bạn gửi ít email hơn, đạt nhiều kết quả hơn và tăng năng suất cho bạn và doanh nghiệp của bạn.

Phần thưởng: Phần mở rộng AI cho Chrome!

5. Hộp thư đến phù hợp

Thay đổi cách sử dụng tài khoản Gmail của bạn với phần mở rộng năng suất Gmail Right Inbox. Right Inbox cho phép người dùng dành ít thời gian hơn trong hộp thư đến và nhiều thời gian hơn cho những việc quan trọng.

Với tổng cộng 11 tính năng, đây là tiện ích không thể thiếu cho bất kỳ người dùng email nào.

Các tính năng này bao gồm:

Email lặp lại: ngừng gửi cùng một email nhiều lần

Theo dõi email: biết ai đã mở email của bạn và khi nào

Email Sequences: Tự động hóa quá trình theo dõi email trong Gmail của bạn

Hợp nhất email: Mở rộng phạm vi tiếp cận email của bạn với tính năng gửi email hàng loạt.

6. Lưu vào Pocket

Thành thật mà nói, tôi không biết làm thế nào để có thể hoàn thành công việc trong ngày nếu không có Pocket. Cần chia sẻ điều gì đó? Hãy lưu vào Pocket. Pocket đã trở thành trang web clipper tốt nhất hiện nay, vượt qua Instapaper và các trang khác nhờ công cụ đề xuất, giao diện tuyệt vời và các tính năng cộng đồng.

Tôi lưu tất cả nội dung muốn đọc sau này qua biểu tượng phần mở rộng Pocket, sau đó chia sẻ với bạn bè trên mạng xã hội từ hộp thư đến của mình.

Khi tôi đang duyệt web và tìm thấy nội dung thú vị, tôi sẽ lưu nó vào hộp thư đến của trình cắt web bằng phần mở rộng Chrome tiện lợi này. Văn bản, liên kết hoặc hình ảnh sẽ xuất hiện trên điện thoại hoặc máy tính bảng của tôi, nơi tôi có thể nhấp vào nó sau.

Đây là hộp thư đến web clipper tuyệt vời để tham khảo, cho bạn nhiều cơ hội quay lại và duyệt sau.

Đánh giá trung bình: 4.1/5 (7.500+ đánh giá)

7. Grammarly cho Chrome

Ôi, tôi yêu bạn biết bao, Grammarly, để tôi kể cho bạn nghe!

Bạn sửa tất cả những gì tôi làm sai (và thậm chí cả những điều tôi làm đúng). Grammarly nâng tính năng kiểm tra chính tả lên một tầm cao mới vì nó có thể kiểm tra chính tả của bạn bất kể bạn đang sử dụng chương trình nào, bao gồm cả Tài liệu Google và WordPress, nơi Grammarly thường xuyên xuất hiện với tôi nhất.

Thông qua phần mở rộng, Grammarly cũng có thể sửa các bài đăng trên mạng xã hội, email và bất kỳ nội dung nào khác trong trình duyệt Chrome của bạn. Ngoài ra, nó còn là công cụ kiểm tra chính tả cho các tệp tải lên web, giúp chúng ta luôn tỉnh táo.

Ngoài ra, bạn còn được sử dụng trình kiểm tra chính tả và ngữ pháp trên trang web Grammarly và kiểm tra tất cả các loại lỗi chính tả trong các tệp tải lên Google Drive.

Đánh giá trung bình: 4.5/5 (hơn 40.000 đánh giá)

8. Momentum

Khởi chạy nền này với mỗi tab mới trong trình duyệt Chrome của bạn. Trang web này sẽ mang đến cho bạn những giây phút bình yên với nguồn cảm hứng để làm việc hiệu quả hơn. Lấy cảm hứng từ hình ảnh và trích dẫn hàng ngày, đặt mục tiêu tập trung hàng ngày và theo dõi danh sách công việc cần làm.

Loại bỏ các yếu tố gây xao lãng và đánh bại sự trì hoãn bằng cách nhắc nhở bạn tập trung vào công việc trong ngày trên tất cả các trang web.

Đánh giá trung bình: 4.4/5 (13.500+ đánh giá)

9. StayFocusd

StayFocusd là phần mở rộng hữu ích của Chrome giúp theo dõi thời gian bạn đã dành cho các trang web cụ thể và cho phép bạn chặn các trang web phổ biến như Reddit, Facebook, Twitter hoặc các trang mạng xã hội phiền phức khác để giúp bạn tập trung vào công việc đang làm.

Nhưng nếu bạn muốn thay đổi cài đặt, bạn phải trả lời và hoàn thành một thử thách, khiến bạn khó quay trở lại thói quen cũ hơn!

Đánh giá trung bình: 4.5/5 (7.000+ đánh giá)

10. Dashlane – Quản lý mật khẩu

Là một trong những phần mở rộng hữu ích nhất của Google Chrome, Dashlane rất hữu ích khi bạn truy cập vào từng trang web và không thể nhớ mật khẩu của mình.

Vấn đề không phải là trí nhớ của bạn, mà là thế giới chúng ta đang sống (ít nhất là tôi nghĩ vậy). Nhưng thế giới không hoàn toàn là nơi tồi tệ, đặc biệt là khi nhóm Dashlane đến cứu bạn khỏi những cơn ác mộng do mật khẩu gây ra. Chỉ cần nhấp vào nút Dashlane, và nó sẽ chia sẻ mật khẩu bạn cần.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Dashlane và các giải pháp khác trong bài viết này về trình quản lý mật khẩu.

Đánh giá trung bình: 4.4/5 (1.500+ đánh giá)

11. Timewarp

Đây là một trong những phần mở rộng trình duyệt nghe có vẻ như một trò đùa, nhưng sau đó bạn sẽ nhận ra rằng đó chính là thứ mà bạn đã thiếu trong suốt cuộc đời mình.

Tương tự như StayFocusd, nhưng khi bạn nhập một trang web không hiệu quả, lãng phí thời gian, nó sẽ đưa bạn trở lại một trang web hiệu quả hơn, một câu trích dẫn, hình ảnh hoặc bộ đếm thời gian để cho bạn biết bạn đã dành bao nhiêu thời gian trên trang web đó.

Đã đến lúc hoàn thành công việc, và TimeWarp đảm bảo bạn có nhiều thời gian để làm việc đó.

Đánh giá trung bình: 4.5/5 (hơn 200 đánh giá)

12. Email Tracker cho Gmail – Mailtrack

Bạn có bao giờ tự hỏi liệu ai đó đã mở email của bạn hay chưa? Với Mailtrack, bạn sẽ không còn phải lo lắng về điều đó nữa.

Phần mở rộng Chrome miễn phí cho Gmail này sẽ hiển thị cho bạn:

Nếu email của bạn đã được nhận

Nếu đã được mở

Khi được mở

Đã mở bao nhiêu lần

Bạn thậm chí có thể lọc email dựa trên những email đã được mở hoặc chưa được mở. Đây là một ứng dụng tuyệt vời nếu bạn đang quản lý khách hàng và cần biết họ đã nhận được email của bạn hay chưa.

Đánh giá trung bình: 4.4/5 (hơn 11.000 đánh giá)

13. RescueTime cho Chrome và Chrome OS

Đúng vậy, RescueTime theo dõi các trang web bạn truy cập, nhưng với RescueTime, bạn quyết định trang nào là trang hiệu quả và trang nào không hiệu quả với các gợi ý về những yếu tố tạo nên một trang web "hiệu quả" (không gian lận nhé).

Vào cuối ngày hoặc cuối tuần, công cụ này sẽ cho bạn điểm năng suất để chủ doanh nghiệp biết họ đã dành bao nhiêu thời gian cho các trang web hiệu quả so với các trang web không hiệu quả. Công cụ này là điều bắt buộc cho bất kỳ doanh nhân nghiêm túc nào!

Đánh giá trung bình: 4.1/5 (hơn 200 đánh giá)

14. Forest: Giữ tập trung, sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại

Công cụ năng suất phổ biến này cũng có sẵn trên Chrome Web Store.

Forest giúp bạn dành ra các khoảng thời gian để hoàn thành công việc trong danh sách việc cần làm mà không bị xao lãng hay nhượng bộ trước những cơn lười biếng. Mục tiêu của phần mở rộng Chrome cho danh sách việc cần làm này là trồng một cây bằng cách tập trung vào một công việc tại một thời điểm, không truy cập vào bất kỳ trang web nào trong danh sách đen của bạn.

Đánh giá trung bình: 4/5 (hơn 900 đánh giá)

15. Chụp ảnh chụp màn hình trang web hoàn toàn – FireShot

Fireshot là một phần mở rộng khác không thể thiếu trong bộ công cụ của bạn. Mọi người đều biết tính năng chụp ảnh màn hình hữu ích như thế nào trên thiết bị di động. Fireshot mang tính năng đó đến máy tính để bàn của bạn. Bạn có thể chụp ảnh toàn trang hoặc chọn một phần để chụp trong vài giây.

Thấy công thức nấu ăn bạn thích trên một trang web? Chụp ảnh màn hình. Cần chụp ảnh một số dữ liệu bạn tìm thấy trên mạng? Chụp ảnh màn hình. Tìm thấy một chiếc áo thun đẹp bạn muốn mua nhưng cần ý kiến của người khác? Chụp ảnh màn hình.

Fireshot cho phép bạn chụp, chỉnh sửa và lưu ảnh chụp màn hình dưới dạng PDF, JPEG, GIF và PNG. Bạn thậm chí có thể thêm chúng trực tiếp vào OneNote hoặc bảng tạm. Tất cả các tệp này sẽ được lưu trữ cục bộ và bạn thậm chí có thể sử dụng chúng ngoại tuyến!

Đánh giá trung bình: 4.9/5 (hơn 32.000 đánh giá)

16. Marinara: Trợ lý Pomodoro®

Đây là phần mở rộng Chrome hoàn hảo trong Chrome Web Store để giúp bạn tập trung vào công việc đồng thời tìm thời gian nghỉ ngơi.

Kỹ thuật Pomodoro là một kỹ thuật quản lý thời gian giúp bạn tập trung vào công việc trong những khoảng thời gian cụ thể, sau đó cho bạn thời gian nghỉ ngơi.

Một Pomodoro thường kéo dài 25 phút, sau đó bạn có 3 đến 5 phút nghỉ ngơi. Sau đó, sau một vài Pomodoro nữa, bạn sẽ có thời gian nghỉ ngơi dài hơn, thường là 15 đến 30 phút.

Sử dụng phần mở rộng trình duyệt Pomodoro này, bạn có thể theo dõi Pomodoro của mình ngay trên trình duyệt Chrome mà không cần sử dụng công cụ theo dõi thời gian bổ sung.

Nhận thông báo trên trình duyệt hoặc trên màn hình máy tính.

Đánh giá trung bình: 4.9/5 (hơn 1.000 đánh giá)

17. MightyText – Gửi SMS từ PC và văn bản từ máy tính

Được rồi, tiện ích này chỉ dành cho người dùng Android, nhưng nó có thể thay đổi cuộc chơi. Với MightyText, tin nhắn văn bản sẽ xuất hiện trên trình duyệt của bạn, vì vậy bạn không cần phải lấy điện thoại ra và nhấp vào nút Home mỗi khi nó rung.

Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bạn có thể dễ dàng hình thành mối quan hệ yêu/ghét với tiện ích này vì đôi khi bạn không muốn nhận bất kỳ thông báo nào, đặc biệt là khi chúng ta đang sống trong một xã hội bị quá tải thông báo từ mạng xã hội.

Với ứng dụng MightyText, bạn có thể tắt tính năng đó. Tất nhiên, bạn cũng cần cài đặt ứng dụng web trên điện thoại của mình.

Đánh giá trung bình: 4.1/5 (8.800+ đánh giá)

18. Hunter – Phần mở rộng tìm kiếm email

Nếu bạn giống tôi, điều đó có nghĩa là bạn ghét phải tìm kiếm khắp các trang web để tìm địa chỉ email hỗ trợ hoặc bộ phận cụ thể.

Ứng dụng Hunter khắc phục vấn đề này bằng cách thu thập địa chỉ email trên trang web và trả về tất cả kết quả trong vài giây kèm theo tên, địa chỉ email và bộ phận. Sau đó, nhấp vào biểu tượng phần mở rộng trên trình duyệt Chrome và bạn sẽ có mọi thứ mình cần.

Tốt nhất là, chúng miễn phí và thông qua phần mở rộng. Các dịch vụ khác tính phí hàng trăm đô la để làm điều tương tự từ trang web của họ!

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng công cụ tìm email của UpLead.

Đánh giá trung bình: 4.9/5 (hơn 12.000 đánh giá)

19. Clockify - Trình theo dõi thời gian

Theo dõi thời gian đang trở nên phổ biến hơn khi mọi người thử sức với công việc tự do thay vì làm việc từ 9 giờ đến 5 giờ.

Các chủ doanh nghiệp có thể sử dụng Clockify để tạo bảng chấm công miễn phí. Clockify cũng có ứng dụng di động và tốt nhất là tích hợp hoàn hảo với ClickUp. Kết quả là, các chủ doanh nghiệp sẽ không còn phải lo lắng về việc nhớ số giờ làm việc để tính hóa đơn cho khách hàng!

Đánh giá trung bình: 4/5 (hơn 100 đánh giá)

20. Ghostery – Trình chặn quảng cáo bảo mật

Kiểm soát dữ liệu và quảng cáo của bạn với phần mở rộng Adblock Chrome. Adblock đảm bảo bạn có thể duyệt web nhanh hơn vì các trình theo dõi trong quảng cáo sẽ bị chặn.

Giống như Ublock Origin và Mercury Reader, Ghostery loại bỏ các yếu tố gây phiền nhiễu như quảng cáo pop-up hoặc phần mềm độc hại khi duyệt web, giúp giảm thiểu sự khó chịu của bạn.

Adblock này cho phép bạn quyết định xem muốn chặn trình theo dõi trong quảng cáo trên bất kỳ trang web nào hay đưa chúng vào danh sách trắng. Sau đó, mọi quyết định hoàn toàn thuộc về bạn. Trình duyệt của bạn cũng sẽ ẩn danh để giúp giải quyết mọi lo ngại về bảo mật.

Đánh giá trung bình: 4.6/5 (hơn 13.000 đánh giá)

21. Chiến thắng trong ngày

Phần mở rộng Chrome miễn phí này vừa là công cụ theo dõi thói quen, vừa là công cụ đặt mục tiêu. Bạn đặt thời hạn cho mục tiêu của mình, từ một ngày đến 13 tuần, sau đó theo dõi tiến độ của mình.

Bạn cũng có thể theo dõi và kiểm tra các hoạt động hàng ngày của mình để hình thành những thói quen tốt hơn, chẳng hạn như tập thể dục, viết lách hoặc học ngoại ngữ.

Biểu tượng phần mở rộng Chrome là nơi lý tưởng để đặt mục tiêu của bạn vì nó hiển thị ngay khi bạn mở màn hình để bắt đầu công việc trong ngày.

Tiền thưởng: Ứng dụng web cũng chặn các trang web gây mất tập trung nhất để bạn có thể tập trung vào công việc.

Đánh giá trung bình: 4/5 (hơn 40 đánh giá)

22. Noisli

Plugin Noisli đã nhanh chóng trở nên phổ biến nhờ một ý tưởng đầy hứa hẹn: tạo ra âm thanh nền mà bạn muốn nghe (không phải do quán cà phê ngẫu nhiên quyết định)! Plugin này có các kết hợp âm thanh khác nhau để đọc, viết hoặc tập trung.

Kết hợp với bộ đếm thời gian năng suất, bạn sẽ có một người bạn đồng hành hoàn hảo cho ngày mới.

Đánh giá trung bình: 4/5 (hơn 800 đánh giá)

23. Workona Tab Manager

Đừng để bất kỳ bài báo nào bị mất trong "nghĩa địa" ảo vì quá tải tab Chrome!

Phần mở rộng Google Chrome này dành cho bạn nếu bạn không thể nhìn thấy một tab nào nữa vì có 36 tab được gói trong một cửa sổ Chrome.

Workona cho phép bạn nhóm các tab Chrome có liên quan vào các bảng điều khiển riêng biệt (không gian làm việc), để bạn có thể chuyển đổi thoải mái giữa các tab. Hệ thống quản lý tab giúp bạn tập trung vào công việc hiện tại mà không cần đóng và mở lại các tab mỗi ngày.

Điều này rất phù hợp cho những người làm việc trên nhiều dự án cùng một lúc. Khi dự án của bạn phát triển, không gian làm việc linh hoạt này cũng phát triển theo!

Đánh giá trung bình: 5/5 (hơn 2.500 đánh giá)

24. Cite This For Me – Trích dẫn web tự động

Đó là năm 2005, và bạn chỉ còn cách một lỗi chính tả nữa là có thể từ bỏ bài nghiên cứu đó... mặc dù bạn biết rằng bạn không thể hoàn thành bài tập nếu không có các trích dẫn cần thiết. Vài giờ (và vài giọt nước mắt) sau, một danh sách tham khảo hoàn chỉnh đã được tạo ra!

Tuy nhiên, có vẻ như bạn đã định dạng theo APA Style, không phải MLA Style như mong muốn. 🥲

Ngày nay, bạn có thể tự động tạo trích dẫn trong vài giây! Nhấp vào biểu tượng Cite This For Me để sao chép và dán kiểu bạn muốn vào nội dung của mình hoặc lưu vào thư mục tài liệu tham khảo trực tuyến để sử dụng sau.

Đánh giá trung bình: 4.9/5 (hơn 500 đánh giá)

25. Clean Master – Trình dọn dẹp bộ nhớ cache Chrome

Vâng, tôi đã làm việc đó rồi.

Câu nói dối đầu tiên tôi nói với các nhân viên IT khi họ hỏi: "Bạn đã xóa bộ nhớ cache chưa?" Khi tôi (hầu như) bị chọn để trải nghiệm sự tức giận của Internet chậm, tôi rất hoảng loạn và không tin rằng đó là việc đơn giản như xóa bộ nhớ cache.

Bộ nhớ cache là nơi trình duyệt web lưu trữ các mục đã tải xuống trên ổ cứng của bạn, do đó làm chậm tốc độ truy cập trang web.

Phần mở rộng Chrome này xóa bộ nhớ cache bằng cách làm trống dữ liệu để lần tiếp theo bạn truy cập trang web, hình ảnh và định dạng sẽ được tải xuống mới.

Lời nói dối thứ hai mà tôi đã nói với bộ phận CNTT là: "Tôi sẽ nhớ điều đó cho lần sau!"

Đánh giá trung bình: 5/5 (hơn 2.700 đánh giá)

Bạn phải tạo nhiều tài liệu cho nhân viên, đồng nghiệp hoặc khách hàng? Việc tạo video hoặc tham gia cuộc gọi nhanh để trình bày quy trình làm mất quá nhiều thời gian của bạn?

Scribe tạo các hướng dẫn này cho bạn. Nó ghi lại các nhấp chuột và thao tác gõ phím của bạn trong khi bạn hoàn thành một quy trình, sau đó biến nó thành hướng dẫn thực hiện – kèm theo các bước và ảnh chụp màn hình.

Hướng dẫn được tạo ngay lập tức và sẵn sàng để chia sẻ, hoặc có thể chỉnh sửa để thêm hoặc xóa các bước, thêm ghi chú bổ sung, chỉnh sửa thông tin nhạy cảm và hơn thế nữa.

Ứng dụng này có sẵn dưới dạng phần mở rộng trình duyệt Chrome hoặc ứng dụng máy tính.

Đánh giá trung bình: 5/5 (hơn 100 đánh giá)

Những gì bạn thêm vào trình duyệt của mình rất quan trọng

Hy vọng danh sách này giúp bạn thu hẹp phạm vi tìm kiếm các phần mở rộng Chrome giúp tăng năng suất tốt nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian và nỗ lực. Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên thử phần mở rộng nào trước tiên, tôi khuyên bạn nên dùng phần mở rộng ClickUp cho Chrome! Bạn sẽ được sử dụng các tính năng phổ biến của nền tảng ClickUp trên toàn bộ trải nghiệm web của mình:

Ghi chú không giới hạn

Chuyển đổi ghi chú thành công việc

Đính kèm email vào công việc và tạo công việc từ email

Lưu trang web để xem sau chỉ với một cú nhấp chuột

Theo dõi thời gian và hơn thế nữa

Tải xuống phần mở rộng ClickUp cho Chrome ngay hôm nay và tập trung làm việc hiệu quả! 💡