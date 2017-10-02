Ürün Yönetimi ve Proje Yönetimi Arasındaki Fark

Ürünler mi? Projeler mi? Ürün yönetimi mi, proje yönetimi mi?

Bunların hepsi ne anlama geliyor?

Şirketiniz bir ürünün yaratılmasıyla uğraşıyorsa — ister SaaS ister başka bir şey olsun — bu terimleri her gün duyacaksınız, ancak aradaki farkı güvenle anlamak, iş arkadaşlarınız tarafından "aptal" etiketi takılmamak için çok önemlidir.

Kariyerinizi bu rollerden birine odaklamaya karar verdiyseniz veya sadece insanların ne hakkında konuştuğunu anlamak istiyorsanız, proje ve ürün yönetimi arasındaki farkı netleştirelim ve bunların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu bulalım.

Proje yöneticileri, genel iş akışını, verimliliği ve takımların iletişimini yöneten kişilerdir. Hedefleri, ürün yöneticisinin vizyonunu basitçe uygulamaktır. Hayatlarında edindikleri tüm becerileri bir araya getirerek, hayal edebilecekleri en verimli süreci kullanır ve sahip oldukları kaynaklarla işleri doğru bir şekilde yaparlar.

En iyi proje yöneticileri, organizasyonel olarak stratejik bir zihin ve iddialı hedefler uygulayabilirler. Temel olarak, masa oyunları oynamak istendiğinde kaçındığınız kişilerdir. Sistemleri bir bütün olarak görme yaklaşımlarını taklit etmek isteyeceksiniz. Sınırlı bir süre içinde şaşırtıcı sayıda görevi yerine getirmek için takımlarını dikkatlice koordine ederler. Risk, kapsam, zaman yönetimi ve mevcut kaynaklar hakkında düşünürler. Ve insanları. Evet, takım üyeleriyle, iş yükleriyle ve diğer çeşitli görevleri nasıl idare ettikleriyle ilgilenmek zorundadırlar.

Sonuç olarak, proje yönetimi, farklı beceri setlerine sahip birçok katılımcının karmaşık çabalarını denetlemeyi içerir. Bir proje yöneticisi, nihayetinde proje hedeflerini zamanında ve bütçeye uygun olarak başarıyla tamamlama becerisine göre değerlendirilir, bu nedenle hedef, doğru zamanda verimli işler yapmak için en iyi kişileri doğru yerlere yerleştirmektir.

Ürün yönetimi, ürünün planlanması, tasarlanması ve iyileştirilmesiyle ilgilidir. Ürün yöneticileri tarafından alınan kararlar, genel vizyonu hayata geçiren proje yöneticilerine aktarılır. Rekabet gücünü korumak için, sektörlerindeki mevcut ürünleri ve potansiyel müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını yakından takip ederek ürünlerin nasıl değişmesi gerektiğini veya hangi yeni ürünlerin üretilmesi gerektiğini belirlemeleri gerekir.

Ürün yöneticisi, tasarım seçimlerinden, temel markalaşma faaliyetlerinden ve ürünün başarısı için doğru teknik gereksinimlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

Ürün yönetimi becerileri ve Ürün Yöneticisi Mülakat Soruları için mutlaka göz atın

Peki… Ürün Yöneticileri ile Proje Yöneticileri Arasındaki Fark Nedir?

Temel olarak, ürün yöneticileri ürünü tasarlarken, proje yöneticileri proje planları ve proje şartnameleri ile bu vizyonun zamanında ve bütçe dahilinde gerçekleştirilmesini sağlar. Neden ikisi de? Birçok takım ve üründe ürün ve proje yöneticisi görevini tek bir kişi üstlense de, ölçeklenebilir herhangi bir ürün için iki ayrı birimin olması çok önemlidir.

Proje yöneticileri, ürün yöneticilerinin bazen istediği korkunç " kapsam genişlemesi "nden kaçınırken, süreç ve verimliliğe odaklanmalıdır. Ürün yöneticileri ise yalnızca strateji, tasarım ve bitmiş ürünün gerçekten istedikleri şekilde çalışacağından emin olmakla ilgilenirler.

İdeal olarak, ürün yöneticisi ürün metrikleri, müşteri analizi ve ürünün temel vizyonunu tanımlama/geliştirme üzerinde zamanını en verimli şekilde kullanabilmelidir. Proje yöneticisi, proje hedeflerini başlatmak, planlamak, kontrol etmek ve yürütmek için tanımlanan parametreleri kullanmalıdır.

Proje yöneticileri ve ürün yöneticileri nasıl birlikte çalışır?

İyi proje yöneticileri, ürün yöneticileriyle yakın işbirliği içinde çalışır ve işbirliğine dayalı, kaynakları en iyi şekilde kullanarak mümkün olduğunca fazla değer yaratmanın takımın ortak hedefi olduğunu bilir. Dijital çağ, bu iki yönetim stilini bir araya getirerek verimlilikte inanılmaz sıçramalar sağladı.

Kaynak Yönetimi

Ürün yöneticisi, tüm takımın yeni bir ürün oluşturma ve geliştirme yetenek ve becerilerine sahip olmasını sağlar. Proje yöneticisi, iş yükünü dengelemek, projenin dönüm noktalarını belirlemek ve programı oluşturmak için bireylerle ve belirli programlarla çalışır. Proje yöneticisi ayrıca, her şeyin uyumlu olmasını sağlamak için ürün yöneticisiyle kapsam ve bütçe konusunda koordinasyon sağlar.

Zaman Yönetimi

Zamanı dış ve iç olarak düşünün. *

Çoğu zaman, ürün yöneticisi dış zamanın yönetiminden sorumludur. Bu, müşterinin veya liderlik takımının beklentileri ve pazara giriş zamanlaması ve stratejisi konusunda pazarlama ekibiyle birlikte çalışmak olabilir. Öte yandan, proje yöneticisi iç zaman yönetiminden sorumludur; ürünün geliştirme, imalat veya üretiminin planlandığı gibi ilerlemesini ve proje dönüm noktalarının karşılanmasını sağlar.

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Proje Yönetimi Yazılımı ile İletişim

Bu durum daha önce başınıza geldi mi?

Mühendisler, sorunları, hataları ve güncellemeleri izlemek için tek bir çözüm kullanıyor

Ürün takımı, araştırma ve kapsam belirleme için başka bir proje yönetimi aracı kullanıyor

Ve üst düzey yöneticiler herkese e-posta ile sorular yağdırıyor

Bununla birlikte, proje yönetimi yazılımı ve ürün yönetimi yazılımı genellikle iki farklı platformda ayrılır. Ancak, birçok takım birbirleriyle iletişim kurma ve en azından diğer takımların ne üzerinde çalıştığını ve nasıl ilerlediklerini izleme ihtiyacı duymaktadır.

Bu neden yararlıdır?

Tek noktadan hizmet: Bilgi ve iletişim tek bir yerde merkezileştirilir

Hiçbir şey kaybolmaz: Tüm son teslim tarihleri ve ayrıntılar e-postalarda kaybolmaz

Daha kısa toplantılar: İzleyici olarak, ürün ve proje yöneticileri birbirlerinin takımlarında neler olup bittiğinin farkında olabilirler. Bu sayede, ürün toplantılarında durum güncellemeleri yapmak gerekmez ve bunun yerine gerçek sorunlar ele alınabilir.

ClickUp gibi güçlü proje yönetimi yazılımlarıyla, takımlar hem ürün hem de proje yönetimi iş akışlarını tek bir verimlilik platformunda birleştirebilir. ClickUp, farklı alışkanlıklara sahip işlevler arası takımların birlikte çalışabilmesi için pano, kutu veya liste gibi farklı görünümler sunar.

Ancak ClickUp, ürün ve proje yönetimi iş akışlarını tek bir verimlilik platformunda birleştirmeyi amaçlamaktadır.

Yazan: Teknoloji Danışmanlığı