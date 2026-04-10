AI Kullanarak Mezun İlişkileri Yapılacak İşler

ABD'deki üniversiteler 2024 mali yılında 61,5 milyar dolarlık bağış aldı, ancak toplam bağış miktarı yüksek seviyelerde kalmasına rağmen bağışçı mezunların sayısı %30 azaldı. Geliştirme ofisleri, uzun vadeli bağışları sürdüren geniş bir katılımcı mezun tabanını kaybediyor.

Bir proje yönetimi platformu içinde oluşturulan bir yapay zeka ajanı, etkileşim puanlamasını, bağış toplama kampanyalarının izlemesini, etkinlik koordinasyonunu ve bağışçı yönetimi akışlarını otomasyonla gerçekleştirerek, dağınık mezun verilerini organize bir sisteme dönüştürebilir.

Aşağıda, ClickUp'a yapıştırarak dakikalar içinde eksiksiz bir mezun ilişkileri çalışma alanı oluşturabileceğiniz, kullanıma hazır bir AI ajanı komutu bulunmaktadır. Ancak bunu kullanmadan önce, bu tür bir sistemin gidermeyi amaçladığı operasyonel boşluğu incelemek faydalı olacaktır. Çoğu geliştirme takımı için sorun, mezun verilerinin eksikliği değildir. Sorun, etkileşim, kampanyalar, etkinlikler ve yönetimin, kimsenin ilişkiyi net bir şekilde göremeyeceği kadar çok sayıda birbirinden bağımsız sistemde yer almasıdır.

Bu mezun ilişkileri kurulumunu kimler kullanmalı? Bu kurulum, mezun ilişkileri takımları, geliştirme operasyonları personeli, yıllık bağış takımları, bağışçı yönetimi personeli, etkileşim görevlileri ve mezunlarla iletişim, etkinlikler, kampanyalar ve bağışçı takibinden sorumlu üniversite geliştirme liderleri için tasarlanmıştır. Bu kurulum, halihazırda bir CRM sistemine sahip olmasına rağmen etkileşim puanlaması, kampanya yürütme ve ş akışlarını yönetmek için hala manuel koordinasyona güvenen kurumlar için özellikle yararlıdır.

Sorun: Geliştirme Ofisiniz, birbirinden bağımsız beş sistemde 200.000 mezun kaydını yönetiyor

Mezun ilişkileri alanında işiniz varsa, karşılaştığınız zorluk mezun sayısının azlığı değildir. Asıl sorun, kimin etkileşimde olduğu, kimin uzaklaştığı ve kimin bağış yapmaya hazır olduğu konusunda yeterli görünürlük olmamasıdır. Takımınız, CRM'niz, e-posta platformunuz, etkinlik kayıt sisteminiz, gönüllü veritabanınız ve bağış günü koordinatörünüzün geçen yıl oluşturduğu her türlü elektronik tabloya yayılmış on binlerce (bazen yüz binlerce) mezun kaydını yönetmektedir.

Sonuç bellidir: Mezun katılım oranları 1980'lerdeki yaklaşık %20'den %7,8'e düşmüştür; bağış toplama kampanyaları etkileşim verileri yerine sezgiye dayalı olarak yürütülmektedir; etkinlik takibi haftalarca gecikmektedir (ya da hiç yapılmamaktadır) ve mezun organizasyonlarının %70'i etkileşimi artırmayı en önemli hedefleri olarak belirtirken, %27'si bunu başarmak için özel bir stratejileri olmadığını itiraf etmektedir. Bu arada, CASE standartları sürekli gelişiyor ve takımınız hala kayıtları manuel olarak uzlaştırıyor.

Asıl sorun, mezun ilişkilerinin artık ev tipi araçlarla oynanan bir hacim oyununa dönüşmüş olmasıdır. 10.000 kişiye işe yarayan yöntemleri kullanarak 100.000 mezuna kişiselleştirilmiş bir iletişim kuramazsınız. Ayrıca, takımınız ilişki kurmaktan çok veri girişine zaman harcıyorsa, sürdürülebilir bir bağış kanalı oluşturamazsınız.

Wake Forest Üniversitesi bunu nasıl çözdü: Wake Forest Üniversitesi Mezunlar ve Bağışçılar Hizmetleri, farklı platformlara dağılmış takımları tek bir sistemde birleştirdi ve ClickUp gösterge panelleri aracılığıyla gerçek zamanlı veri raporlaması ile Üniversite Geliştirme birimi genelinde departmanlar arası uyumu sağladı. Morey Graham, Mezunlar ve Bağışçı Hizmetleri Projesi Direktörü: Artık tek bir sistem içinde işbirliği yapabiliyoruz ve kritik verilere görünürlük sağlıyoruz. Bu sayede çeşitli takımlarımız ilerleme raporları hazırlayabiliyor, iş yükü ve kapasite sorunlarını tespit edebiliyor ve daha doğru bir şekilde planlama yapabiliyor.

İşte fırsat burada yatıyor. Geliştirme sistemlerini değiştirmek değil, aralarında gerçekleşen işlerin etrafında görünür bir operasyon katmanı oluşturmak. Bu modeli test etmenin en hızlı yolu, proje yönetimi platformunuzun içinde işleyen bir mezun ilişkileri kurulumu oluşturmaktır. Kendi geliştirme faaliyetlerinizde benzer bir modeli denemek ister misiniz? Aşağıdaki kılavuzla başlayın ve bunu mezun tabanınıza, kampanya karışımınıza ve etkileşim hedeflerinize göre uyarlayın.

Yönlendirme: Yapay Zeka ile Mezun Etkileşim Çalışma Alanınızı Oluşturun

Bu komutu kopyalayın, ClickUp Brain'e yapıştırarak kendi ClickUp Süper Ajanınızı oluşturun, kurumunuzun bilgilerini girin ve etkileşim puanlaması, kampanya izleme, etkinlik yönetimi ve bağışçı yönetimi ş akışlarını içeren eksiksiz bir mezun ilişkileri çalışma alanı elde edin.

Sonuç olarak, segmentasyon mantığı, kampanya kontrol noktaları, etkinlik ş Akışları ve bağışçı yönetimi takip süreçlerini içeren, işletme yapınızın sağlam bir ilk taslağını elde edeceksiniz. Ardından takımınız, bu taslağı mezun nüfusunuza, bağış toplama önceliklerinize ve iletişim kanallarınıza uyacak şekilde özelleştirebilir.

Mezun İlişkileri Süper Temsilcisi

Yönlendirme:

→ İlk Süper Temsilcinizi oluşturmaya hazır mısınız? ClickUp Brain'i açın ve yukarıdaki komutu yapıştırarak ClickUp Çalışma Alanınız için özel bir Süper Ajan oluşturun.

Temsilci şablonunuz oluşturulduktan sonra, bir sonraki adım bunu geliştirme takımınızın her gün kullanabileceği pratik bir Çalışma Alanı'na dönüştürmektir.

ClickUp'ta Nasıl Kurulur (4 Adım)

Space'inizi kurmadan önce, takımınızın mezun etkileşimini yönetmek için halihazırda kullandığı bilgileri toplayın. Bu bilgiler genellikle etkileşim kategorilerini, kampanya takvimlerini, bağışçı kademelerini, etkinlik türlerini, iletişim segmentlerini ve yönetici beklentilerini içerir. Temiz girdilerle başlamak, otomasyonlarınızı, gösterge panellerinizi ve erişim akışlarınızı çok daha kullanışlı hale getirir.

Çalışma Alanı Yapınızı Oluşturun "Mezun İlişkileri ve Geliştirme" adlı özel bir alan oluşturun. Mezun katılım döngüsü boyunca işleri düzenlemek için dört klasör ekleyin: Mezun segmentasyonu, iletişim, bölgesel şubeler ve ilgi grupları için "Katılım ve Dış İlişkiler", yıllık fon, bağış günü, sermaye kampanyaları, planlı bağışlar ve mezunlar buluşması bağışları için "Bağış Toplama Kampanyaları", mezunlar buluşmaları, mezunlar günü, bölgesel etkinlikler, mentorluk programları ve gönüllü koordinasyonu için "Etkinlikler ve Programlar" ve bağışçılara teşekkür ş Akışları, etki raporlaması, takdir izleme ve bağışını kesen bağışçıların yeniden katılımı için "Yönetim ve Takdir". Mezun Görevinde Özel Alanlar Yapılandırın Mezun görev şablonlarınıza Özel Alanlar ekleyin, böylece her kayıtta takımınızın etkileşimi izlemek ve sosyal yardım faaliyetlerini koordine etmek için ihtiyaç duyduğu temel veriler yer alsın. Etkileşim puanı, mezuniyet yılı, bağışçı kademesi, son etkileşim tarihi, coğrafi bölge, iletişim tercihi, atanan kampanya ve ömür boyu bağış gibi alanları dahil edin. Bu tutarlı yapı, gösterge panellerini, otomasyonları ve portföy raporlamasını çok daha güvenilir hale getirir. Yazıyı ClickUp Brain'e Yapıştırın Yeni Alanınızda ClickUp Brain'i açın ve yukarıdaki yazıyı yapıştırın. Kurum adı, mezun sayısı, personel boyutu, mevcut araçlar, yıllık bağış toplama hedefi, katılım oranı ve etkileşim kanalları dahil olmak üzere değişkenlerinizi girin. Oluşturulan çıktıyı kullanarak etkileşim puanlama modelinizin, kampanya ş Akışlarınızın, etkinlik şablonlarınızın ve yönetici yapınızın ilk taslağını oluşturun, ardından geliştirme operasyonunuz için bunu iyileştirin. Sürekli Yönetim için Otomasyonlar Oluşturun Mezun ilişkileri işinin sürekli manuel takip gerektirmeden ilerlemesini sağlamak için otomasyonlar oluşturun. Kuralları kullanarak etkileşime dayalı iletişim faaliyetlerini tetikleyici olarak kullanın, kampanya dönüm noktalarını başlatın, etkinlik takibini planlayın, mentorluk görüşmelerini hatırlatın ve bağışlar alındıktan sonra bağışçı yönetimi süreçlerini başlatın.

Bu ş akışlarını tekrarlanabilir bir sisteme dönüştürmeye hazır mısınız? ClickUp'ta hibe yönetimi Çalışma Alanınızı oluşturun.

💡 Profesyonel İpucu: Sistemi tüm geliştirme operasyonuna yaymadan önce, bağış günü, bağış yapmayı bırakmış bağışçıların yeniden katılımı veya mezun etkinliklerinin takibi gibi tek bir ş akışıyla başlayın. Daha küçük ölçekli bir pilot uygulama, takımınızın ölçeklendirmeden önce şablonları, puanlama mantığını ve iletişim kurallarını iyileştirmesine yardımcı olur.

Mezun İlişkileri Görevleri için Önerilen Özel Alanlar

Bu alanlar, etkileşim puanlaması, kampanyalar, etkinlikler, mentorluk ve bağışçı yönetimi ş akışları genelinde tutarlı bir faaliyet kaydı oluşturur.

Alan Tür Amaç Etkileşim Puanı Sayı Mezunların faaliyetlerine dayalı ağırlıklı puan Mezuniyet Yılı Sayı veya Açılır Menü Mezun kohortu yılı Bağışçı Kategorisi Açılır menü İlk kez bağış yapanlar, Tekrar bağış yapanlar, Liderlik yıllık bağışları, Büyük bağışlar, Planlı bağışlar Son Etkileşim Tarihi Tarih En son mezun etkileşimi Coğrafi Bölge Açılır menü Bölge veya şube konumu İletişim Tercihi Açılır menü E-posta, Doğrudan posta, Telefon, Metin, Sosyal medya Kampanya Atandı Açılır menü Yıllık fon, Bağış günü, Sermaye kampanyası, Mezunlar buluşması bağışları, Planlı bağışlar Ömür Boyu Bağış Para birimi Toplam geçmiş bağış tutarı Etkileşim Segmenti Açılır menü Yüksek düzeyde etkileşimde, Etkileşimde, Düşük düzeyde etkileşimde, Etkileşimde değil, İletişim kesilmiş Affinity Group Etiketler Spor, Yunan kulüpleri, Akademik program, Gönüllülük, Genç mezunlar, Bölgesel şube Etkinlik Katılım Durumu Açılır menü Davet edildi, Kayıt oldu, Katıldı, Gelmedi, Takip tamamlandı Yönetim Durumu Açılır menü Makbuz gönderildi, Teşekkür mesajı gönderildi, Etki raporu gönderildi, Yeniden etkileşim etkin

Mezun İlişkileri için Temel Otomasyon Örnekleri

Özel Alanlarınızı kurduktan sonra, tekrar tekrar manuel izleme yapmaya gerek kalmadan etkileşim izleme, kampanyalar, etkinlikler ve bağışçı yönetimini sürdüren otomasyonlar oluşturun.

Ne zaman… Ardından… Bir mezun bağışta bulunur Bağışçı kademesine göre yönetim sürecini tetikleyin ve takip görevlerini atayın Bir etkileşim puanı, etkileşimsiz alana düşer Yeniden etkileşim görevini oluşturun ve uygun erişim segmentini atayın Bağış günü geri sayımı önemli bir dönüm noktasına ulaştı Bir sonraki kampanya kontrol listesini oluşturun ve kanala özel görevleri atayın Bir etkinlik Tamamlandı olarak işaretlenir Etkinlik sonrası anketi gönderin ve katılımcılar ile etkinliğe katılmayanlar için takip görevleri oluşturun Bir bağışçı 13, 18 veya 24 aydır aktif değil Tetikleyiciyi kullanarak bir sonraki bağış kesintisi yaşayan bağışçıların yeniden etkileşim sürecini başlatın Bir mentorluk eşleşmesi oluşturulur Kontrol görevlerini planlayın ve dönüm noktalarına ilişkin takip değerlendirmelerini atayın

Temsilcinin Mezun Katılım Döngüsü Boyunca Kapsadığı Konular

Mezun ilişkileri için bir yapay zeka ajanı, mezun olduğunuz okul hakkındaki soruları yanıtlayan bir sohbet robotu değildir. Bu, proje yönetimi çalışma alanınızın içinde çalışan ve katılım puanlaması, kampanyaların koordinasyonu, etkinlik sonrası takip ve bağışçı yönetiminin gözden kaçmaması gibi, geliştirme takımınızın şu anda manuel olarak yaptığı yapılandırılmış ve tekrarlanabilir işleri yürüten bir sistemdir.

Yaşam Döngüsü Aşaması Temsilcinin Yapılacak Görevleri Neye Yer Dergi Etkileşim izleme CASE etkileşim modları genelinde mezunların faaliyetlerini puanlayın ve segment durumunu güncelleyin Hesap tabloları ve birbirinden bağımsız araçlar arasında dağınık etkileşim kayıtları Bağış toplama kampanyaları Kampanya hedeflerini, süreçleri, dönüm noktalarını ve bağışçı takibini izler Tek seferlik kampanya sayfaları ve takımlar arası manuel koordinasyon Etkinlikler ve programlar Etkinlik planlaması, kayıt, gönüllü roller, anketler ve takip işlemlerini yönetir Bir sonraki etkinliğe hiçbir şekilde bilgi sağlamayan e-posta konuları, paylaşılan sürücüler ve etkinlik notları Mentorluk programları Eşleşmeleri, toplantıları, memnuniyeti ve sürdürülebilir etkileşimi takip eder Geçici mentor tabloları ve tutarsız program takibi İletişim Hedef kitle segmentlerini, kampanya zamanlamasını, kanal karışımını ve abonelikten çıkma kurallarına uyumu koordine eder İletişim takvimlerini ve manuel hedef kitle yönetimini ayırın Bağışçı yönetimi ve takdir Teşekkür zamanlamasını, etki raporlarını, takdir ögelerini ve yeniden etkileşim tetikleyicilerini izler Geciken takip ve bağışçı yönetimi, gelen kutularında kayboluyor

Super Agents'ın gerçek bir ClickUp ortamında nasıl çalıştığını görmek ister misiniz? Aşağıdaki tanıtım videosunu izleyerek yapay zeka tarafından oluşturulan ş akışlarının, görevlerin ve otomasyonların pratikte nasıl bir araya geldiğini görün.

Farklı Kurum Türleri için Varyasyonlar

Yukarıdaki komut, ClickUp'ı kullanan tüm yükseköğretim kurumlarında geçerlidir. Komutu kurumunuza göre uyarlayın:

Kurum Türü Önemli Ayarlamalar R1 araştırma üniversitesi Yol göstericiyi olduğu gibi kullanın. Daha karmaşık kampanya segmentasyonu, daha geniş mezun nüfusu ve daha güçlü bağış görevlisi portföy koordinasyonu ekleyin. R2 Üniversitesi Tüm yapıyı koruyun, ancak personel takımının daha küçük olduğu bazı kampanya katmanlarını basitleştirin. Yıllık fon, etkinlikler ve bölgesel katılımı ön plana çıkarın. Liberal Sanatlar Koleji Daha küçük mezun nüfusları arasında, kişisel temasın yoğun olduğu mezun etkileşimlerine, mezunlar buluşması bağışlarına, gönüllü programlarına ve güçlü bağışçı ilişkilerine odaklanın. Topluluk koleji Büyük bağışların karmaşıklığı yerine, yerel mezun katılımını, işgücüyle uyumlu mentorluğu, daha küçük kampanya yapılarını ve ilişki kurmayı ön plana çıkarın. Kariyer veya Meslek Okulu Mezunların kariyer sonuçlarına, sektör mentorluğuna, işverenlerle bağlantılı etkileşime ve kariyer başarı hikayeleriyle bağlantılı hedefli bağışçı yönetimine odaklanın.

Mezun İlişkilerini Tek Bir Yerden Yönetin

Katılım geçmişi, kampanyalar, etkinlikler, mentorluk programları ve bağışçı yönetimi, ortak bir çalışma görünümü olmadan ayrı sistemlerde tutulduğunda mezun ilişkileri bozulur. ClickUp Brain, Özel Alanlar ve Otomasyonlar ile kurumunuz, mezun katılımını daha güçlü takip, daha net segmentasyon, daha iyi etkinlik koordinasyonu ve daha tutarlı yönetimi destekleyen tekrarlanabilir bir sisteme dönüştürebilir.

Hedef, CRM veya geliştirme veritabanınızı değiştirmek değil. Bunlarla ilgili koordinasyon işlerini azaltmak, kimin etkileşimde olduğunu ve kimin uzaklaştığını daha fazla görünürlükle görmek ve takımınızın kayıtları düzenlemek yerine ilişkilerle daha fazla zaman geçirmesine yardımcı olmaktır. Yukarıdaki kılavuzla başlayın, bunu mezun tabanınıza ve geliştirme önceliklerinize göre uyarlayın ve takımınızın yıl boyunca gerçekten kullanabileceği bir kurulum oluşturun.

Sıkça Sorulan Sorular

AI, mezunların katılım oranlarını gerçekten artırabilir mi?

AI ajanları mezunları aramaz veya samimi teşekkür notları yazmaz. Kişiselleştirilmiş etkileşimi büyük ölçekte mümkün kılan operasyonel işleri otomasyonla otomatikleştirirler: etkileşim puanlaması, hedef kitlelerin segmentlere ayrılması, zamanında iletişim kurulması ve bağışçıların kaybolmadan önce işaretlenmesi. Takımınız veri girişine daha az zaman harcadıkça, ilişkilere daha fazla zaman ayırabilir. Katılım oranları işte bu şekilde artar.

Bu, Raiser’s Edge veya Salesforce gibi mevcut CRM sistemlerimizle uyumlu mu?

AI ajanı çalışma alanı, mevcut gelişim CRM'nizle birlikte çalışır. Raiser’s Edge, Blackbaud veya Salesforce'tan gelen etkileşim verileri, mezun görevlerindeki özel alanlarla senkronize edilir. Ajan, kayıt sisteminizin yerini almaz. Takımınızın kampanyaları izlediği, etkinlikleri koordine ettiği ve bağışçı verilerinin üzerine yönetişim ş Akışlarını yönettiği operasyonel katman haline gelir.

Hassas bağışçı bilgilerinin veri güvenliği ne olacak?

ClickUp , SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 ve ISO 42001 sertifikalarına sahiptir ve SSO, rol tabanlı izinler ile depolama ve aktarım sırasında şifrelemeyi destekler. Bağışçı düzeyinde izinler, bağış sorumlularının yalnızca kendilerine atanan portföyleri görmelerini sağlar. AI modellerini eğitmek için hiçbir veri kullanılmaz. Ayrıntılı bilgi için güvenlik sayfasına bakın.

Bu, CASE raporlama gerekliliklerini nasıl karşılar?

Etkileşim puanlama sistemi, CASE'nin dört etkileşim modu (hayırseverlik, gönüllülük, deneyimsel, iletişim) ile uyumludur. Özel Alanlar her modu ayrı ayrı izler, böylece Çalışma Alanınızdan doğrudan CASE uyumlu etkileşim raporları oluşturabilirsiniz. Aracı, verileri CASE'nin beklediği şekilde yapılandırır, bu da anket yanıtlarının hazırlanmasını basitleştirir.

Bu sadece büyük geliştirme ofisleri için mi yararlıdır?

Hayır. Komut satırı, kurum türü, mezun sayısı ve personel boyutu gibi değişkenleri içerir. Bir topluluk kolejindeki iki kişilik mezunlar ofisi, bir R1 üniversitesindeki 50 kişilik geliştirme birimiyle aynı kampanya izleme ve yönetme otomasyonlarından yararlanır. Sistem, mezun tabanınız ve takımınızla birlikte ölçeklenir.