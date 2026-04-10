AI Kullanarak Öğrenci Vaka Yönetimi Yapılacak İşlemler

Günümüzde üniversite öğrencilerinin %60'ından fazlası en az bir ruh sağlığı sorunu kriterini karşılıyor ve kurumların %97'sinde kampüste bir davranış müdahale takımı bulunuyor. Yine de çoğu CARE takımı, vakaları e-posta zincirleri, birbirinden kopuk Maxient raporları ve birinin gelen kutusunda kalan toplantı notları aracılığıyla koordine etmeye devam ediyor.

Proje yönetimi platformu içinde oluşturulan bir yapay zeka ajanı, FERPA uyumlu erişim kontrollerini korurken vaka kabulü, risk düzeyine göre önceliklendirme, departmanlar arası yönlendirmeler ve sonuç izlemesini otomasyonla gerçekleştirebilir.

Aşağıda, ClickUp'a yapıştırarak dakikalar içinde eksiksiz bir öğrenci vaka yönetimi çalışma alanı oluşturabileceğiniz, kullanıma hazır bir AI ajanı komutu bulunmaktadır. Ancak bunu kullanmadan önce, bu tür bir sistemin çözmeyi amaçladığı koordinasyon sorunlarını incelemek faydalı olacaktır. Çoğu öğrenci destek ekibi için sorun, yönlendirmelerin eksik olması değildir. Sorun, bu yönlendirmelerin birbirinden kopuk çok sayıda ofis aracılığıyla gelmesi ve bu durumun, iyi bir yanıt verebilmek için gerekli olan genel durumu yeterince erken görmeyi zorlaştırmasıdır.

Bu öğrenci vaka yönetimi kurulumunu kimler kullanmalı? Bu kurulum, CARE takımları, davranışsal müdahale takımları, öğrenci dekanlıkları, öğrenci davranış takımları, danışmanlık koordinasyon personeli, vaka yöneticileri ve birden fazla departmanda triyaj, yönlendirme ve takipten sorumlu öğrenci işleri liderleri için tasarlanmıştır. Bu kurulum, halihazırda çeşitli sistemler aracılığıyla yönlendirmeler alan ancak risk, devretme ve vaka görünürlüğünü yönetmek için hala manuel koordinasyona güvenen kurumlar için özellikle yararlıdır.

Sorun: CARE Takımınız Öğrenci Krizlerini E-posta ve Elektronik Tablolar Aracılığıyla Koordinasyon Yapıyor

Öğrenci işleri uzmanları bu gerçeği zaten biliyor. Bir öğretim üyesi, endişe verici bir davranış raporu sunar. Bir yurt danışmanı, günlerdir odasından çıkmayan bir öğrenciyi işaretler. Çevrimiçi portal üzerinden bir Title IX raporu gelir. Bir akademik danışman, bir öğrencinin derslere katılmayı bıraktığını fark eder. Bu yönlendirmelerin her biri farklı bir sisteme girer, farklı bir ofise yönlendirilir ve CARE ekibi veya BIT'in, notlarını getirmeyi hatırlayan kişilere dayanan haftalık toplantı sırasında durumun tam resmini görmesi beklenir.

Talep giderek artıyor. Kampüs danışma merkezlerinde yardım arayan öğrenci sayısı 2009 ile 2015 arasında neredeyse %40 arttı ve pandemi dönemine kadar artmaya devam etti. 2024–25 Healthy Minds Study araştırması, üniversite öğrencilerinin yaklaşık %40'ının orta ila şiddetli düzeyde depresyon yaşadığını ve %68'inin zihinsel veya duygusal zorlukların akademik performanslarını etkilediğini bildirdiğini ortaya koydu. Bu öğrenciler net bir şekilde etiketlenemez. Davranış sorunları, barınma şikayetleri, akademik deneme süresi uyarıları ve engellilik konaklama talepleri olarak karşımıza çıkarlar ve genellikle aynı anda birden fazla ofise başvururlar.

Sonuç bellidir: diğer ofislerin aynı öğrenciyle iletişime geçtiğini bilmeden üç ofisin aynı öğrenciyle iletişime geçmesi, öğrenci davranışları ve danışmanlık birimleri arasında devredilen işlerin kaybolması, sadece toplantı tutanaklarında var olan müdahale planları ve sevk edilen öğrencinin kendisine yönlendirilen kaynaklarla gerçekten bağlantı kurup kurmadığını izlemek için sistematik bir yolun olmaması.

Miami Üniversitesi bunu nasıl çözdü: Miami Üniversitesi Kariyer Keşif ve Başarı Merkezi, ClickUp'ı kullanarak standartlaştırılmış süreçler ve merkezi izleme sayesinde yılda 200'den fazla öğrenci etkinliğini %98 başarı oranıyla yönetti ve 19.107 öğrenciyi bu etkinliklere dahil etti. Michael Turner, Yardımcı Direktör: ClickUp, etkinlikleri düzenli ve planlandığı gibi yürütmek için kullandığımız harika bir araçtır. Bu platform bize bir bilgi deposu sağladı.

Aynı değer, öğrenci vaka yönetiminde de önemlidir. Davranış veya danışmanlık sistemlerinin yerini almak değil, sevkler, devretmeler ve takip etrafında görünürlük sağlayan bir operasyon katmanı oluşturmaktır. Bu modeli test etmenin en hızlı yolu, proje yönetimi platformunuzun içinde işleyen bir öğrenci vaka yönetimi kurulumu oluşturmaktır. Kendi CARE veya BIT ş akışınızda benzer bir modeli denemek ister misiniz? Aşağıdaki yönergeyle başlayın ve bunu takım yapınıza, sevk hacminize ve uyum gerekliliklerine göre uyarlayın.

Yönlendirme: AI ile Öğrenci Vaka Yönetimi Çalışma Alanınızı Oluşturun

Bu komutu kopyalayın, ClickUp Brain'e yapıştırarak kendi ClickUp Süper Ajanınızı oluşturun, kurumunuzun bilgilerini girin ve kayıt ş akışları, risk değerlendirme çerçeveleri, sevk izleme ve sonuç belgeleri içeren eksiksiz bir öğrenci vaka yönetimi çalışma alanı elde edin.

Sonuç olarak, görev hiyerarşileri, önceliklendirme mantığı, izinlere duyarlı iş akışları ve takip kontrol noktalarını içeren, işletim yapınızın sağlam bir ilk taslağını elde edeceksiniz. Ardından takımınız, vaka hacminize, kampüs yapınıza ve uyumluluk ortamınıza uyacak şekilde bunu özelleştirebilir.

Öğrenci vaka yönetimi süper ajanı

Yönlendirme:

Temsilci şablonunuz oluşturulduktan sonra, bir sonraki adım bunu vaka yönetimi takımınızın her gün kullanabileceği pratik bir Çalışma Alanı'na dönüştürmektir.

ClickUp'ta Nasıl Kurulur (4 Adım)

Alanınızı kurmadan önce, takımınızın sevkler, vaka notları, erken uyarılar, departmanlar arası devirler ve uyum raporlamaları kapsamında halihazırda kullandığı öğrenci destek verilerini toplayın. Bu veriler genellikle öğrenci kimlik verilerini, sevk kaynaklarını, endişe türlerini, mevcut risk seviyelerini, atanan vaka yöneticilerini, önceki müdahale geçmişini, sevk hedeflerini ve FERPA veya Title IX işleme gerekliliklerini içerir. Temiz girdilerle başlamak, otomasyonlarınızı, gösterge panellerinizi ve devir ş akışlarınızı çok daha güvenilir hale getirir.

Çalışma Alanı Yapınızı Oluşturun "Öğrenci Vaka Yönetimi" adlı özel bir alan oluşturun. Başlangıçtan itibaren sıkı izin ayarlarına sahip dört klasör ekleyin: Risk düzeyine göre düzenlenmiş açık vakalar için "Aktif Vakalar", yeni yönlendirmeler, akademik uyarılar ve inceleme bekleyen kendi kendine yönlendirmeler için "Yönlendirmeler ve Erken Uyarılar", danışmanlık, engelli hizmetleri, davranış, Title IX ve dış kaynaklara gönderilen yönlendirmeler için "Departmanlar Arası Koordinasyon" ve toplu raporlama, Clery izleme, Title IX zaman çizelgeleri ve vaka sonuç özetleri için "Raporlama ve Uyum". Her Vaka Görevinde Özel Alanları Yapılandırın Vaka görev şablonlarınıza Özel Alanlar ekleyin, böylece her öğrenci vakası, ekibinizin vakaları tutarlı bir şekilde önceliklendirme, koordine etme ve belgeleme için ihtiyaç duyduğu temel verileri içerir. Öğrenci kimliği, sevk kaynağı, sorun türü, risk seviyesi, vaka yöneticisi, FERPA paylaşım durumu, son iletişim tarihi, gönderilen sevkler ve sonuç durumu için alanlar ekleyin. Bu tutarlı yapı, gösterge panellerini, otomasyonları ve vaka koordinasyonunu çok daha güvenilir hale getirir. Komutu ClickUp Brain'e Yapıştırın Yeni Alanınızda ClickUp Brain'i açın ve yukarıdaki komutu yapıştırın. Kurum adı, takım yapısı, aylık sevk hacmi, uyum gereklilikleri ve mevcut araçlar dahil olmak üzere değişkenlerinizi girin. Oluşturulan çıktıyı kullanarak kabul ş akışınızın, risk değerlendirme çerçevenizin, sevk takipçinizin ve uyum gösterge panonuzun ilk taslağını oluşturun, ardından kurumunuzun vaka yönetimi sürecine göre bunu iyileştirin. Sürekli Yönetim için Otomasyonlar Oluşturun Sürekli manuel takip gerektirmeden öğrenci vakalarının ilerlemesini sağlamak için otomasyonlar oluşturun. Kuralları kullanarak nöbetçi personeli kriz vakaları hakkında bilgilendirin, birden fazla sevk biriktiğinde riski yükseltin, toplantılardan sonra takip görevlerini başlatın, sevk edilenlerin gelmemesi durumlarını işaretleyin ve hiçbir öğrencinin gözden kaçmaması için kapanış incelemeleri planlayın.

💡 Profesyonel İpucu: Sistemi tüm CARE veya BIT operasyonuna yaymadan önce, kayıt triyajı veya departmanlar arası sevkler gibi tek bir ş akışıyla başlayın. Daha küçük ölçekli bir pilot uygulama, takımınızın ölçeklendirmeden önce şablonları, izinleri ve eskalasyon mantığını iyileştirmesine yardımcı olur.

Öğrenci Vaka Yönetimi Görevleri için Önerilen Özel Alanlar

Bu alanlar, kayıt, ön değerlendirme, sevk, müdahaleler ve vaka sonuçları arasında tutarlı bir çalışma kaydı oluşturur.

Alan Tür Amaç Öğrenci ID Kısa metin Benzersiz öğrenci kimlik numarası Yönlendirme Kaynağı Açılır menü Öğretim üyeleri, Personel, Öğrenciler, Kendi kendine yönlendirme, Anonim Sorun Türü Açılır menü Akademik, Davranışsal, Ruh sağlığı, Davranış, Güvenlik, Mali, Barınma Risk Seviyesi Açılır menü Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3, Seviye 4, Seviye 5 Vaka Yöneticisi Kişiler Koordinasyondan sorumlu birincil personel FERPA Yayın Durumu Açılır menü Kayıtlı, Kayıtlı değil, Gerekli değil Son İletişim Tarihi Tarih En son öğrenci veya ofis iletişimi Yönlendirmeler Gönderildi Etiketler veya İlişki Danışmanlık, Rehberlik, Davranış, Title IX, Mali Yardım, Engelli Hizmetleri, Harici kaynak Sonuç Durumu Açılır menü Aktif, İzleniyor, Çözüldü, Dışarıya yönlendirildi, Geri çekildi Acil Durum Seviyesi Açılır menü Acil/Kriz, Yüksek, Orta, Düşük/Bilgilendirme Katılım Durumu Açılır menü Bağlantılı, Gelmeyenler, Reddedilen hizmetler, Bekleme listesi, İlerleme Onay Durumu Açılır menü Öğrenci onayı alındı, Sınırlı onay, Onay gerekmiyor

Öğrenci Vaka Yönetimi için Temel Otomasyon Örnekleri

Özel Alanlarınızı ayarladıktan sonra, tekrarlanan manuel takip gerektirmeden triyaj, sevk, müdahale ve takip ş akışlarını devam ettiren otomasyonlar oluşturun.

Ne zaman… Ardından… Yeni bir sevk, Acil/Kriz olarak işaretlenir Nöbetçi personeli ve kampüs güvenliğini derhal bilgilendirin, ardından vakayı kriz ş Akışına atayın Bir öğrenciye, halihazırda aktif bir vaka varken ikinci bir açık sevk alınır Vakayı yinelenen inceleme için işaretleyin ve risk inceleme önceliğini artırın Bir sevk gönderildi ancak öğrenci beklenen süre içinde bağlantı kurmadı Vaka yöneticisini bilgilendirin ve bir takip görevini oluşturun Bir öğrenciye Risk Seviyesi 4 veya 5 atanır Yoğun müdahale ş akışını tetikleyin ve tüm müdahale takımını bilgilendirin Takip tarihi geldiğinde güncellenmiş iletişim bilgisi kaydedilmemiş Bir takip görevini oluşturun ve bunu vaka yöneticisine atayın Bir vaka Çözüldü olarak işaretlenir Kapanış incelemesi kontrol noktası planlayın ve sonuç özeti istemini oluşturun

Temsilcinin Öğrenci Destek Döngüsü Boyunca Yaptığı İşler

Öğrenci vaka yönetimi için bir AI ajanı, öğrencilere tavsiye veren bir sohbet robotu değildir. Bu, proje yönetimi çalışma alanınızın içinde çalışan ve CARE ekibinizin şu anda manuel olarak yaptığı yapılandırılmış, tekrarlanabilir koordinasyon işlerini yürüten bir sistemdir. Bu işler arasında sevklerin yönlendirilmesi, müdahalelerin izleme süreci, ofisler arası devirlerin yönetimi ve öğrencilerin desteğe gerçekten bağlanıp bağlanmadığının belgelenmesi yer alır.

Yaşam Döngüsü Aşaması Temsilcinin Yapılacak Görevleri Neyin Yerine Geçiyor Vaka kabulü ve ön değerlendirme Yönlendirmeleri standartlaştırır, aciliyet atar, yinelenenleri işaretler ve vakaları doğru ş Akışına yönlendirir E-posta zincirleri, elektronik tablo kayıtları ve tutarsız notlar Risk değerlendirmesi Risk faktörlerini izler, vaka önceliğini günceller ve seviyeye göre eskalasyonu destekler Takım hafızası, manuel puanlama ve haftalık toplantılardaki tahminler Departmanlar arası sevkler Yönlendirmelerin nereye gönderildiğini, öğrencilerin bağlantı kurup kurmadığını ve hangi takip işlemlerinin gerekli olduğunu izler Ofisler arasında kopuk iş devri ve belirsiz sahiplik dağılımı Müdahale izleme Sosyal yardım faaliyetleri, toplantılar, müdahaleler ve vaka kararlarının kronolojik zaman çizelgesini tutar Gelen kutularında, toplantı tutanaklarında veya ayrı ofis kayıtlarında gömülü notlar Uyum ve raporlama İlgili Clery veya Title IX yükümlülükleri için izin duyarlı izleme, toplu raporlama ve zaman çizelgesi yönetimini destekler Ayrı raporlama tabloları ve reaktif uyumluluk incelemesi Erken uyarı yanıtı Risk arttığında akademik ve davranışsal uyarı kalıplarını aktif vakalara dönüştürür Asla bir bütün halinde birleştirilmeyen tek kanallı uyarılar

Genel AI araçlarından farklı olarak, bu, takımınızın halihazırda görevleri yönettiği aynı Çalışma Alanı'nda çalışan bir ClickUp Super Agent 'tır. Her eylem, çalışanların halihazırda çalıştığı yerde gerçekleşir. Ekstra oturum açma veya kontrol etmek için ayrı bir sisteme gerek yoktur.

Farklı Kurum Türleri için Varyasyonlar

Yukarıdaki komut, ClickUp'ı kullanan tüm yükseköğretim kurumlarında geçerlidir. Komutu kurumunuza göre uyarlayın:

Kurum Türü Önemli Ayarlamalar R1 araştırma üniversitesi Komut istemini olduğu gibi kullanın. Daha karmaşık takım yapıları, daha yüksek sevk hacmi ve danışmanlık, davranış, barınma ve rehberlik alanlarında daha güçlü koordinasyon ekleyin. Bölgesel üniversite Vaka yönetimi yapısını tamamen koruyun, ancak daha az ofisin dahil olduğu uzmanlık sevk yollarını basitleştirin. Verimli devir teslim süreçlerine ve orta ölçekli raporlamaya önem verin. Liberal sanatlar üniversitesi Sıkı sıkıya bağlı bir öğrenci destek ortamında, yoğun müdahaleye, küçük takımlar arası koordinasyona ve izin gerektiren görev devretmelerine odaklanın. Topluluk koleji Gündelik öğrenci erişimini, finansal ve akademik endişeleri, dış topluluk yönlendirmelerini ve birden fazla rolü üstlenen daha küçük takımları vurgulayın. Meslek okulu veya meslek lisesi İlerlemeyle ilgili müdahalelere, devam sorunlarına, uygun olduğu durumlarda barınma veya ulaşım engellerine ve kolaylaştırılmış sevk yollarına odaklanın.

Öğrenci Vaka Yönetimini Tek Bir Yerden Yürütün

Yönlendirmeler, müdahale notları, erken uyarılar ve departmanlar arası devirler, ortak bir çalışma görünümü olmayan ayrı sistemlerde tutulduğunda öğrenci vaka yönetimi aksar. ClickUp Brain, Özel Alanlar ve Otomasyonlar sayesinde kurumunuz, vaka kabulü, ön değerlendirme, yönlendirme izleme ve müdahale izlemesini tekrarlanabilir tek bir operasyonel sisteme dönüştürebilir.

Hedef, disiplin sisteminizi, danışmanlık kayıtlarınızı veya kurumsal kayıt sistemlerinizi değiştirmek değildir. Hedef, bunlarla ilgili koordinasyon işlerini azaltmak, tüm destek süreci boyunca görünürlüğü artırmak ve hiçbir öğrencinin departmanlar arasında kaybolmamasını sağlamaktır. Yukarıdaki komutla başlayın, bunu takım yapınıza ve uyumluluk gereksinimlerinize göre uyarlayın ve takımınızın her gün gerçekten kullanabileceği bir kurulum oluşturun.

Sık Sorulan Sorular

Bir AI ajanı, FERPA ile korunan öğrenci bilgilerini işleyebilir mi?

Evet, uygun yapılandırma ile. Çalışma Alanı rol tabanlı izinler kullanır, böylece yalnızca yetkili CARE takımı üyeleri vaka ayrıntılarını görebilir. ClickUp , SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 ve ISO 42001 sertifikalarını, SSO entegrasyonunu ve depolama ve aktarım sırasında şifrelemeyi destekler. Vaka düzeyindeki izinler, görünürlüğü belirli takım üyeleriyle sınırlayabilir. AI modellerini eğitmek için hiçbir veri kullanılmaz. Kurumunuzun FERPA sorumlusu, kurulum sırasında izin ayarlarını gözden geçirmelidir.

Bu, Maxient veya diğer öğrenci davranış sistemlerinin yerini alacak mı?

Hayır. Maxient ve benzeri platformlar, yargılama, yaptırım ve uyum kayıtlarının tutulması için tasarlanmış davranış kayıt sistemleridir. AI ajanı çalışma alanı, CARE takımınızın vakaları önceliklendirip, yönlendirmeleri izleyip, müdahaleleri belgelendirip, departmanlar arası devir teslimleri yönettiği koordinasyon ve ş akışı katmanıdır. Birçok kurum her ikisini de kullanır: Maxient'i davranış kayıt sistemi olarak, ClickUp'ı ise vaka yönetimi koordinasyonu için operasyonel katman olarak.

Bu, erken uyarı sistemlerine nasıl yardımcı olur?

Temsilci, erken uyarı tetikleyicilerini (derslere katılmama, not düşüşü, öğretim üyelerinin endişeleri) riskin yüksek olduğunu gösteren kalıplar ortaya çıktığında vaka yönetimi görevlerine dönüştürür. Bir öğretim üyesinin tek bir danışmana gönderilen bir uyarı sunması yerine, sistem uyarıları davranışsal yönlendirmeler ve diğer sinyallerle birleştirerek CARE takımına bütünsel bir görünüm sunar. Bu, uyumluluk ve hibe yönetimi gibi diğer yükseköğretim akışlarında kullanılan koordinasyon yaklaşımıyla aynıdır.

Birden fazla departman söz konusu olduğunda öğrenci gizliliği ne olacak?

Çalışma alanı, ClickUp'ın izin sistemi aracılığıyla "bilmesi gereken" erişimi uygular. Bir vaka yöneticisi, vakanın tam zaman çizelgesini görebilir. Bir danışma merkezi sevk sorumlusu, yalnızca sevk yapıldığını ve öğrencinin bağlantı kurup kurmadığını görebilir, ancak altta yatan davranış ayrıntılarını göremez. Orijinal uyarıyı gönderen öğretim üyesi, yalnızca vakanın alındığı ve ele alındığına dair onayı görebilir. İzin düzeyleri, FERPA'nın meşru eğitimsel çıkar standardına uygundur.

Bu, yalnızca özel CARE takımları bulunan büyük üniversiteler için mi yararlıdır?

Hayır. Personel sayısı sınırlı olan toplum kolejleri ve küçük kurumlar, otomasyonlu triyaj ve sevk izleminden en fazla fayda sağlar çünkü genellikle daha az sayıda kişi daha fazla rolü üstlenir. İki kişilik bir öğrenci işleri ofisi, bir araştırma üniversitesindeki 15 kişilik CARE takımıyla aynı yapılandırılmış ş Akışı, eskalasyon yolları ve belge izine sahip olur. Sistem, ekibinizin boyutuna ve sevk hacmine göre anında ölçeklenir.