AI Kullanarak Kampüs Etkinlik Yönetimi Ne Zaman Yapılacak?

Etkinliklerde öğrenci katılımını izleyen üniversiteler, yüksek katılım gösteren öğrencilerin devam oranlarının %78'den %92'ye çıktığını görmektedir. Bir proje yönetimi platformu içinde oluşturulan bir yapay zeka ajanı, yıllık yüzlerce etkinlikte etkinlik planlama ş akışlarını, mekan rezervasyonunu, tedarikçi koordinasyonunu, bütçe takibini ve etkinlik sonrası analizleri otomasyonla gerçekleştirebilir.

Aşağıda, ClickUp'a yapıştırarak dakikalar içinde eksiksiz bir kampüs etkinlik yönetimi çalışma alanı oluşturabileceğiniz, kullanıma hazır bir AI ajanı komutu bulunmaktadır. Ancak bunu kullanmadan önce, bu tür bir sistemin gidermeyi amaçladığı koordinasyon eksikliğine bir göz atmak faydalı olacaktır. Çoğu kampüs etkinlik takımı için sorun, fikir veya etkinlik eksikliği değildir. Sorun, planlama, onaylar, tedarikçiler ve raporlamanın çok fazla araca yayılmış olması ve bu nedenle kimsenin genel durumu net bir şekilde görememesidir.

Bu kampüs etkinlik yönetimi kurulumunu kimler kullanmalı? Bu kurulum, öğrenci işleri takımları, kampüs etkinlik ofisleri, kariyer merkezleri, mezunlar takımları, akademik bölümler ve kampüs genelinde etkinliklerin planlanması, tanıtımı ve değerlendirilmesinden sorumlu operasyon personeli için tasarlanmıştır. Bu kurulum, halihazırda oda rezervasyonu veya takvim araçlarını kullanan ancak tedarikçileri, bütçeleri, zaman çizelgelerini ve etkinlik sonrası takip işlemlerini yönetmek için hala manuel koordinasyona güvenen kurumlar için özellikle yararlıdır.

Sorun: Etkinlik Takımınız, E-posta Konuları ve Paylaşımlı Sürücüler Üzerinden Yılda 200'den Fazla Etkinlik Düzenliyor

Öğrenci işleri, kariyer merkezi, mezun ilişkileri veya bir bölüm ofisi aracılığıyla kampüs etkinliklerini yönetiyorsanız, koordinasyonun ne kadar baş ağrıtıcı olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Sadece oryantasyon haftası bile düzinelerce mekan, catering siparişi, AV kurulumları, risk değerlendirmeleri ve pazarlama zaman çizelgelerini içerir. Bunu mezunlar günü, mezuniyet töreni, misafir konuşmacılar, kariyer fuarları, öğrenci organizasyonları etkinlikleri ve her hafta gerçekleşen düzinelerce küçük programla çarpın.

Çoğu takım hala Google Dokümanlar, e-posta zincirleri, elektronik tablolar ve eski oda rezervasyon sistemlerinin bir kombinasyonunu kullanarak koordinasyon sağlıyor. Sonuç: çift rezervasyon yapılmış mekanlar, kaçırılan tedarikçi teslim tarihleri, kredi kartı ekstresi gelene kadar kimsenin fark etmediği bütçe aşımları ve bir etkinliğin gerçekten işe yarayıp yaramadığını ölçmek için standart bir yöntem olmaması. Georgia Southern Üniversitesi, tek bir sonbahar döneminde 1.162'den fazla etkinliği ve 79.408 katılımcıyı izledi ve verileri, en az bir etkinliğe katılan öğrencilerin genel ortalamanın %72'sine kıyasla %79,4 oranında okulda kaldığını gösterdi. Etkinlikler önemlidir, ancak bunları büyük ölçekte yürütmek için gerekli altyapı nadiren buna ayak uydurur.

Kurumlar etkinliğin etkisini ölçmeye çalıştıkça koordinasyon sorunu daha da kötüleşiyor. Houston Üniversitesi'nden alınan verilere göre, dört veya daha fazla kampüs etkinliğine katılan öğrencilerin kalma oranı %92 iken, hiç etkinliğe katılmayan öğrencilerin kalma oranı %78'dir. Herkes etkinliklerin öğrenci kalıcılığını artırdığı konusunda hemfikir, ancak çok az kampüs, takımını yormadan etkinlikleri planlamak, yürütmek ve analiz etmek için gerekli operasyonel sistemlere sahiptir.

Miami Üniversitesi bunu nasıl çözdü: Miami Üniversitesi Kariyer Keşif ve Başarı Merkezi, yılda 200'den fazla öğrenci etkinliğini %98'lik bir başarı oranıyla yöneterek 19.107 öğrenciyi bu etkinliklere dahil ediyor. ClickUp'tan önce, standartlaştırılmış süreçler olmadan e-posta, Google Dokümanlar ve yüz yüze toplantılara güveniyorlardı. Michael Turner, Yardımcı Direktör: ClickUp, etkinlikleri düzenli ve planlı bir şekilde yürütmemizi sağlayan harika bir araçtır. Bu platform bize bir bilgi deposu sunmuştur." Şöyle ekledi: "Amerika Birleşik Devletleri'nde önde gelen bir kariyer merkezi olma yolunda ilerliyoruz. ClickUp, başarıya ulaşmak için gerekli planı oluşturmamızda hayati öneme sahip.

İşte fırsat burada yatıyor. Etkinlik uzmanlığının yerini almak değil, mekanlar, tedarikçiler, bütçeler ve takımlar arasında gerçekleşen işlerin etrafında görünür bir operasyon katmanı oluşturmak. Bu modeli test etmenin en hızlı yolu, proje yönetimi platformunuzun içinde işleyen bir kampüs etkinlik yönetimi kurulumu oluşturmaktır. Kendi etkinlik operasyonunuzda benzer bir modeli denemek ister misiniz? Aşağıdaki kılavuzla başlayın ve bunu mekanlarınıza, etkinlik çeşitliliğinize ve personel modelinize göre uyarlayın.

Yönlendirme: AI ile Kampüs Etkinlik Yönetimi Çalışma Alanınızı Oluşturun

Bu komutu kopyalayın, ClickUp Brain'e yapıştırarak kendi ClickUp Süper Ajanınızı oluşturun, kurumunuzun bilgilerini girin ve planlama şablonları, bütçe takipçileri, tedarikçi koordinasyon ş Akışları ve etkinlik sonrası analizler içeren tam bir etkinlik yönetimi çalışma alanı elde edin.

Sonuç olarak, zaman çizelgesi şablonları, sahiplik devri, bütçe kontrol noktaları ve raporlama ş Akışlarını içeren, işletme yapınızın sağlam bir ilk taslağını elde edeceksiniz. Ardından takımınız, bunu etkinlik hacminize, kampüs boyutunuza ve operasyonel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirebilir.

Kampüs Etkinlik Yönetimi Süper Temsilcisi

→ İlk Süper Ajanınızı oluşturmaya hazır mısınız? ClickUp Brain'i açın ve yukarıdaki komutu yapıştırarak Çalışma Alanınız için özel bir Süper Ajan oluşturun.

ClickUp'ta Nasıl Kurulur (4 Adım)

1. Adım: Çalışma Alanı yapınızı oluşturun

Dört klasör içeren “Kampüs Etkinlikleri” adlı özel bir Alan oluşturun (veya bir etkinlik planlama şablonuyla başlayıp buradan özelleştirin):

Etkinlik Süreci: etkinlik teklifleri, onaylanan/planlanan ve reddedilen/ertelenen etkinlikler için listeler

Aktif Etkinlikler: etkinlik türüne göre düzenlenmiş listeler (oryantasyon, kariyer fuarları, öğrenci yaşamı, mezunlar, akademik/konferanslar, spor)

Tedarikçi ve Mekan Yönetimi: mekan takvimi, tedarikçi kaydı ve sözleşme izleme listeleri

Etkinlik Sonrası ve Arşivler: tamamlanan etkinlikler için listeler ve şablonlar ile çıkarılan derslerin yer aldığı, geçmiş etkinliklerin aranabilir bir arşivi

2. Adım: Her etkinlik görevinde Özel Alanları yapılandırın

Her etkinliğin anahtar verilerini içermesi için bu alanları etkinlik görev şablonunuza ekleyin ( tüm Özel Alan türlerini görün ):

Alan Tür Amaç Etkinlik tarihi Tarih Etkinlik gerçekleştiğinde Mekan Açılır menü Öğrenci birliği, sahne sanatları merkezi, stadyum, avlu vb. Beklenen katılımcı sayısı Sayı Planlama için öngörülen personel sayısı Gerçek katılım Sayı Etkinlik sonrası check-in sayısı Toplam bütçe Para birimi Onaylanmış etkinlik bütçesi Gerçek harcama Para birimi Toplam gider tutarı Etkinlik türü Açılır menü Oryantasyon, kariyer fuarı, misafir konuşmacı, mezunlar günü, öğrenci organizasyonu, mezunlar Risk seviyesi Açılır menü Düşük, Orta, Yüksek (katılımcı boyutu, alkollü içecekler, açık hava etkinliği vb. kriterlere göre)

3. Adım: Komutu ClickUp Brain'e yapıştırın

Kampüs Etkinlik Yönetimi Süper Ajan Oluşturucu

Yeni Alanınızda ClickUp Brain'i açın ve yukarıdaki komutu yapıştırın. Değişkenlerinizi (kurum adı, öğrenci nüfusu, takım boyutu, yıllık etkinlik sayısı, mekanlar, bütçe) girin. Brain, görev yapısını, şablonları, tedarikçi takipçilerini ve otomasyon kurallarını hemen kullanabileceğiniz görevler ve alt görevler olarak oluşturur. (Super Agents'ı ilk kez mi kullanıyorsunuz? İlk adımı adım adım nasıl oluşturacağınızı öğrenin. )

4. Adım: Sürekli yönetim için otomasyonları kurun

Kampüs Etkinlik Yönetimi Süper Ajan Otomasyon Tetikleyici

Sistemin kendi kendine çalışması için bu temel otomasyonları yapılandırın ( Otomasyonlarda Özel Alanların nasıl çalıştığını öğrenin ):

Ne zaman… Ardından… Etkinlik tarihine 8 hafta kaldı Şablondan planlama kontrol listesi oluşturun, etkinlik sorumlusu atayın Etkinlik tarihine 6 hafta kaldı Tanıtım görevleri oluşturun: sosyal medya takvimi, e-posta kampanyası, tabela talepleri Gerçek harcama, toplam bütçenin %90'ını aşıyor Risk seviyesini Yüksek olarak değiştirin, etkinlik sorumlusuna ve bölüm başkanına bildirin Etkinlik durumu "Tamamlandı" olarak değişir Etkinlik sonrası görevleri oluşturun: anket dağıtımı, bütçe mutabakatı, değerlendirme toplantısı Etkinlik sonrası anket görevinin 14 gün içinde tamamlanmadığı belirtildi Yukarıya ilet: 7. gün → hatırlatıcı, 14. gün → müdür

Etkinlik Yönetimi Yaşam Döngüsü Boyunca Temsilcinin Sorumluluk Alanları

Kampüs etkinlik yönetimi için bir AI ajanı, etkinlik planlamasıyla ilgili soruları yanıtlayan bir sohbet robotu değildir. Bu, proje yönetimi Çalışma Alanınızın içinde çalışan ve etkinlik takımınızın şu anda manuel olarak yaptığı yapılandırılmış, tekrarlanabilir işleri gerçekleştiren bir sistemdir: kontrol listeleri oluşturma, tedarikçileri izleme, bütçe aşımlarını işaretleme, etkinlik sonrası verileri toplama.

Yaşam döngüsü aşaması Temsilcinin yapacakları Neyin yerini alıyor? Konsept ve onay Onay aşamaları içeren etkinlik teklif görevleri oluşturur, ana takvime göre mekanların uygunluğunu kontrol eder, bütçe ön onayını doğru departmana yönlendirir E-posta konuları, sözlü onaylar, manuel takvim kontrolleri Planlama Şablondan eksiksiz bir planlama kontrol listesi oluşturur, etkinlik tarihine göre son teslim tarihleri ile takım üyelerine görevler atar, tedarikçi tekliflerini ve sözleşmelerini izler Geçen yılın Google Dokümanlarını kopyalayıp hiçbir şeyin atlanmadığını ummak Tanıtım Kanal özelinde görevler (sosyal medya, e-posta, tabela, web sitesi) içeren bir pazarlama zaman çizelgesi oluşturur, katılım teyitlerini izler, hedeflere göre düşük kayıt sayısını işaretler Dağınık hatırlatıcılar ve son dakika sosyal medya paylaşımları Uygulama Tedarikçilerin yükleme programları, gönüllü görevleri ve acil durum irtibat bilgilerini tek bir yerde toplayan etkinlik günü zaman çizelgesi oluşturur Basılı etkinlik programı klasörleri ve grup metinleri Etkinlik sonrası Etkinlik tamamlandıktan sonra anket dağıtımını, bütçe mutabakatını ve değerlendirme toplantısının oluşturma sürecini otomatik olarak tetikleyin Genellikle yapılmayan manuel takip Portföy analitiği Semester ve yıllık raporlama için tüm etkinliklere ait katılım, harcama, memnuniyet ve müşteri sadakati verilerini toplar Yıl sonunda beş farklı sistemden veri toplamak için yapılan telaş

Super Agents'ın gerçek bir ClickUp ortamında nasıl çalıştığını görmek ister misiniz? Aşağıdaki tanıtım videosunu izleyerek yapay zeka tarafından oluşturulan ş akışlarının, görevlerin ve otomasyonların pratikte nasıl bir araya geldiğini görün.

Farklı Kurum Türleri için Varyasyonlar

Yukarıdaki komut, ClickUp'ı kullanan tüm yükseköğretim kurumlarında geçerlidir. Komutu kurumunuza göre uyarlayın:

Kurum türü Önemli ayarlamalar R1 araştırma üniversitesi (yılda 500'den fazla etkinlik) Komut istemini olduğu gibi kullanın. Departman düzeyinde rollupları ekleyin. Araştırma sempozyumu ve konferans şablonlarını ekleyin. Sektör ortakları için sponsorlu etkinlik izlemesini dahil edin. R2 üniversitesi (yılda 200–500 etkinlik) Tedarikçi yönetimini, tam RFP izleme yerine tercih edilen tedarikçi listeye indirgeyin. Risk değerlendirmesini iki seviyeye (standart/yüksek) indirin. Analizleri en yüksek etkiye sahip ilk 20 etkinliğe odaklayın. Ağırlıklı olarak lisans eğitimi veren kurum (yılda 100–200 etkinlik) Basitleştirilmiş onay akışlarıyla öğrenci organizasyonlarının etkinlik desteğini ön plana çıkarın. Danışman onay aşamaları ekleyin. Tanıtım faaliyetlerini LinkedIn yerine Instagram ve kampüs içi kanallara odaklayın. Topluluk kolejleri (yılda 50–150 etkinlik) Kariyer fuarları, transfer günleri ve topluluk ortaklığı etkinliklerine odaklanın. Uygunsa, çok kampüslü mekan koordinasyonunu ekleyin. Bütçe izlemesini bölüm düzeyindeki tahsisatlara kadar basitleştirin. Meslek okulu (yılda 20–75 etkinlik) İşveren ağ oluşturma etkinliklerine, sertifika törenlerine ve açık gün etkinliklerine odaklanın. İşveren ilişkileri izlemesini ekleyin. Mezun etkinlik şablonlarını sektör ortağı etkinlik şablonlarıyla değiştirin.

Kampüs Etkinlik Yönetimini Tek Bir Yerden Yürütün

Kampüs etkinlik yönetimi, kontrol listelerinin planlanması, mekan rezervasyonları, tedarikçi takibi, bütçe izleme ve etkinlik sonrası raporlama işlemlerinin, ortak bir çalışma görünümü olmadan ayrı sistemlerde yürütülmesi durumunda aksar. ClickUp Brain, Özel Alanlar ve Otomasyonlar sayesinde, kurumunuz kampüs etkinlik operasyonlarını daha iyi planlama, daha az aksaklık, daha güçlü bütçe görünürlüğü ve etkinlik etkisine ilişkin daha net raporlama sağlayan tekrarlanabilir bir sisteme dönüştürebilir.

Hedef, oda rezervasyon araçlarınızı veya dosya depolama sistemlerinizi değiştirmek değildir. Hedef, bunlarla ilgili koordinasyon işlerini azaltmak, tüm etkinlik döngüsü boyunca görünürlüğü artırmak ve takımınızın kendilerini yıpratmadan daha fazla etkinlik düzenlemesine yardımcı olmaktır. Yukarıdaki talimatla başlayın, bunu kampüsünüzün boyutuna ve etkinlik portföyünüze göre uyarlayın ve takımınızın tüm yıl boyunca gerçekten kullanabileceği bir kurulum oluşturun.

Sıkça Sorulan Sorular

AI, mezuniyet töreni gibi büyük kampüs etkinliklerinin karmaşıklığını gerçekten yönetebilir mi?

Evet. AI ajanı, etkinlik tasarımı konusunda karar vermez. Planlama ş Akışını uygular: şablonlardan kontrol listeleri oluşturur, etkinlik tarihine göre son tarihler belirleyerek görevleri atar, tedarikçilerin onaylarını izler ve geciken öğeleri üst yönetime bildirir. 50'den fazla alt görev olan bir mezuniyet töreni için, bu yapı tam da işlerin gözden kaçmasını önleyen şeydir.

Bu, birden fazla departman ve bütçeye yayılan etkinlikleri nasıl yönetir?

Her etkinlik görevi, departman, finansman kaynağı ve bütçe tahsisi için özel alanlar içerir. Temsilci, etkinlik düzeyinde harcamaları izler ve bunları departman ve portföy gösterge panellerine aktarır. Öğrenci işleri ve akademik işler bir etkinliğe ortak sponsor olduğunda, her iki departman da bütçe ve görevlerdeki paylarını ayrı ayrı elektronik tablolarda değil, tek bir yerde görebilir.

Öğrenci etkinlik verilerinin veri güvenliği ne durumda?

ClickUp , SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 ve ISO 42001 sertifikalarına sahiptir ve SSO, rol tabanlı izinler ile depolama ve aktarım sırasında şifrelemeyi destekler. Öğrenci katılım verileri, izin kontrolleri sayesinde çalışma alanınızda kalır. AI modellerini eğitmek için hiçbir veri kullanılmaz.

Bu, 25Live veya EMS gibi mevcut oda rezervasyon sistemimizle entegre edilebilir mi?

AI ajanı çalışma alanı, mevcut planlama araçlarınızla birlikte çalışır. 25Live veya EMS'den alınan mekan uygunluk verileri, her etkinlik görevindeki özel alanlara bilgi sağlayabilir. Ajan, kayıtlı oda rezervasyon sisteminizin yerini almaz. Takımınızın bu rezervasyonlar etrafında oluşturulan etkinlikleri planladığı, koordine ettiği ve raporladığı operasyonel katman haline gelir. Ayrıca, ClickUp'ın entegrasyonları ve API'si aracılığıyla sistemleri birbirine bağlayabilirsiniz.

Bu, etkinlik planlaması için paylaşılan bir Google Drive'ı kullanmaktan ne farkı var?

Paylaşımlı bir sürücü dosyaları depolar. Görev atamaz, son teslim tarihlerini izleyemez, gecikmiş öğeleri üst yönetime iletemez, bütçe sapmalarını hesaplayamaz veya etkinlik sonrası raporlar oluşturamaz. AI ajanı içeren ClickUp, etkinlik planlama sürecinizi otomatikleştirilmiş, takip edilebilir bir sisteme dönüştüren operasyonel katmandır. Planlama belgeleri hala ClickUp Docs'ta bulunabilir, ancak artık görevlere, zaman çizelgelerine ve otomasyonlara bağlıdır. Ayrıca, diğer kampüslerin aynı yaklaşımla hibe yönetimi ve kaynak planlamasını nasıl gerçekleştirdiğini de keşfedebilirsiniz.