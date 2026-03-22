AI Kullanarak Kayıt İşlemlerini Yapılacak İşler Arasında Yerine Getirme

Kurumların %62'si son beş yılda transkript talebi hacminde artış gördü , mevcut kayıt memurlarının ise %40'ının önümüzdeki 5-10 yıl içinde emekli olması bekleniyor. Kayıt ofisi her öğrenciyle ve her akademik bölümle ilgilenir, ancak birbirleriyle neredeyse hiç iletişim kurmayan eski sistemler üzerinde çalışır. Bir proje yönetimi platformu içinde oluşturulan bir yapay zeka ajanı, ders planlama ş akışlarını, kayıt istisnalarının yönetimini, transkript işlemeyi, derece denetimlerini ve FERPA uyumluluk izlemesini otomatikleştirebilir.

Aşağıda, ClickUp'a yapıştırarak dakikalar içinde eksiksiz bir kayıt memurluğu işlemleri çalışma alanı oluşturabileceğiniz, kullanıma hazır bir AI ajanı komutu bulunmaktadır. Ancak bunu kullanmadan önce, bu tür bir sistemin çözmek üzere tasarlandığı operasyonel zorluklara göz atmak faydalı olacaktır. Çoğu kayıt memurluğu ofisi için sorun, işin belirsiz olması değildir. Sorun, işin çok fazla sistem, son tarih ve onay arasında dağılmış olması ve bu nedenle hiç kimsenin tüm süreci net bir şekilde görememesidir.

Bu kayıt kurulumunu kimler kullanmalı? Bu kurulum, kayıt memurları, yardımcı kayıt memurları, planlama takımları, kayıt personeli, derece denetim yöneticileri, transfer kredi değerlendiricileri, mezuniyet koordinatörleri ve kayıt işlerini birden fazla sistem ve son teslim tarihi arasında aktarmakla sorumlu uyum personeli için tasarlanmıştır. Bu kurulum, halihazırda bir SIS'e sahip olan ancak istisnaları, onayları, kayıt iş akışlarını ve politika odaklı süreçleri yönetmek için hala manuel koordinasyona güvenen kurumlar için özellikle yararlıdır.

Sorun: Kayıt Ofisiniz kurumun belkemiğidir ve Banner ile koli bandıyla bir arada tutulmaktadır

Kayıt bürosunda işiniz varsa, kampüsün geri kalanının tam olarak farkında olmadığı bir şeyi biliyorsunuzdur: bürosunuz, kayıt işlemlerinden mezuniyete kadar neredeyse her öğrenci temas noktasında yer almaktadır. Ders planlama, kayıt, not verme, transkriptler, derece denetimleri, transfer kredileri, FERPA uyumu, katalog yönetimi, mezuniyet işlemleri. Ve bir şekilde, tüm bunlar 20 yıllık bir SIS, e-posta ve personelinizden sadece iki kişinin anladığı bir dosyalama sisteminin birleşimiyle yürütülüyor.

Operasyonel baskı hiç bitmiyor. Bir GAO araştırması, bir kurumda kazanılan kredilerin ortalama olarak %43'ünün transfer sırasında kaybedildiğini ortaya koydu ve transfer kredisi değerlendirmesi, ofisteki en yoğun manuel işlemlerden biridir. Buna ek olarak: manuel müdahale gerektiren kayıt istisnaları, her dönem sonunda ani artış gösteren transkript talepleri, on yıl öncesine kadar uzanan katalog yıllarını uzlaştırması gereken derece denetimleri ve her yeni çalışanın alması gereken, ancak geri dönen çalışanların unuttuğu FERPA eğitimi de var.

Kayıt ofisi, kurumsal politikaların operasyonel gerçekliğe dönüştüğü yerdir. Müfredat komiteleri değişiklikleri onayladığında, kayıt memuru bunları kataloğa ekler. Öğretim üyeleri notlandırma ölçeklerini değiştirdiğinde, kayıt memuru sistemi yeniden kodlar. Öğrencilerin kayıtlarına ihtiyaç duyduklarında, kayıt memuru bunların sorumlusudur. Kampüsteki en fazla düzenlemeye tabi, süreç yoğun idari ofis burasıdır ve kronik olarak personel eksikliği çekmektedir.

CU Anschutz bunu nasıl çözdü: Colorado Üniversitesi'nin CU Anschutz kampüsü, merkezi BT takımındaki 170'den fazla kullanıcı için beş eski sistemi ClickUp ile değiştirdi. Manuel raporlama sıfıra düştü. Anna Alex, Kampüs Teknoloji Hizmetleri Direktörü: Takımın morali yükseldi çünkü insanlar pivot tablolar oluşturmak değil, sorunları çözmek istiyor.

İşte fırsat burada yatıyor. SIS'i değiştirmek değil, sistemler, personel ve onaylar arasında gerçekleşen işlerin etrafında görünür bir operasyon katmanı oluşturmak. Bu modeli test etmenin en hızlı yolu, proje yönetimi platformunuzun içinde işleyen bir kayıt işlem kurulumunu oluşturmaktır.

Kendi kayıt işlemlerinizde benzer bir modeli denemek ister misiniz? Aşağıdaki talimatla başlayın ve bunu SIS'inize, kayıt hacminize ve ş akışı darboğazlarına göre uyarlayın.

Yönlendirme: AI ile Kayıt İşlemleri Çalışma Alanınızı Oluşturun

Bu komutu kopyalayın, ClickUp Brain'e yapıştırarak kendi ClickUp Süper Ajanınızı oluşturun, kurumunuzun bilgilerini girin ve planlama ş akışları, istisna izleme, transkript yönetimi ve uyumluluk izleme özelliklerine sahip eksiksiz bir kayıt işleri çalışma alanı elde edin.

Sonuç, görev hiyerarşileri, yönlendirme mantığı, hizmet düzeyi kontrol noktaları ve onay ş Akışlarını içeren, işletim yapınızın sağlam bir ilk taslağını sunmalıdır. Ardından takımınız, bunu kurum türünüze, SIS kurulumunuza ve kayıt iş yükünüze uyacak şekilde özelleştirebilir.

ClickUp'ta Nasıl Kurulur (4 Adım)

Adım 1: Çalışma Alanı yapınızı oluşturun

“Kayıt İşlemleri” adlı özel bir Alan oluşturun ve içine dört klasör ekleyin:

Zamanlama ve Kayıt: ders programı oluşturma, bölüm yönetimi, kayıt istisnaları ve kayıt takibi için listeler

Kayıtlar ve Transkriptler: transkript talepleri, derece denetimleri, mezuniyet onayı ve transfer kredisi değerlendirmeleri için listeler

Uyum ve Politika: FERPA eğitimi izleme, bilgi paylaşım günlükleri, katalog güncellemeleri ve müfredat değişikliği uygulamaları için listeler

Mezuniyet ve Törenler: mezuniyet başvuruları, tören lojistiği, diploma işlemleri ve onur listesi doğrulaması için listeler

Adım 2: Her görevde Özel Alanları yapılandırın

Bu alanları kayıt memuru görev şablonlarınıza ekleyin ( tüm Özel Alan türlerini görün ):

Alan Tür Amaç Öğrenci ID Kısa metin Kayıt bağlama için öğrenci kimlik numarası Talep türü Açılır menü Transkript, İstisna, Denetim, Transfer değerlendirmesi, FERPA, Diğer Öncelik Açılır menü Standart, Acele, Hızlandırılmış, Acil Katalog yılı Kısa metin Derece denetimi için öğrencinin geçerli katalog yılı Bekletme durumu Açılır menü Yok, Mali, Akademik, Disiplin, Çoklu SLA İşleme Tarih Talep türüne göre hedef tamamlanma tarihi Onay zinciri Kişiler Bu talebe atanan danışman, bölüm ve kayıt memuru FERPA işareti Onay kutusu Görevde FERPA ile korunan kayıtların yer aldığını gösterir

3. Adım: Komut istemini ClickUp Brain'e yapıştırın

Kayıt İşlemleri Süper Ajan Oluşturucu

Yeni Alanınızda ClickUp Brain'i açın ve yukarıdaki komutu yapıştırın. Değişkenlerinizi (kurum adı, öğrenci nüfusu, SIS, transkript hacmi, personel sayısı) girin. Brain, zamanlama ş akışlarını, istisna yönlendirmelerini, transkript süreçlerini ve uyumluluk izlemesini hemen kullanabileceğiniz görevler ve alt görevler olarak oluşturur. (Super Agents'ı ilk kez mi kullanıyorsunuz? İlk adımı adım adım nasıl oluşturacağınızı öğrenin. )

4. Adım: Sürekli yönetim için otomasyonları kurun

Süper Ajan Otomasyonu

Sistemin kendi kendine çalışması için bu temel otomasyonları yapılandırın ( Otomasyonlarda Özel Alanların nasıl çalıştığını öğrenin ):

Ne zaman… Ardından… Bekletme durumu ile alınan transkript talebi ≠ Yok İşlemi duraklatın, öğrenciye askıya alma türünü bildirin, askıya alma çözümleme görevini oluşturun Kayıt istisnası 48 saat içinde işlenmedi Kayıt memuru amirine bildirin, öğrenciye gecikme konusunda bilgi verin FERPA eğitiminin son teslim tarihi tüm çalışanlar için 30 gün sonra Eğitim hatırlatıcı görev oluşturun, son tarihe kadar tamamlanmazsa amire bildirin Mezuniyet başvurusu gönderildi Otomasyon ile derece denetimi kontrolü gerçekleştirin, kalan gereksinimleri işaretleyin, sınır durumları için manuel inceleme görevi oluşturun Alınan kredi transferi değerlendirmesi Aynı ders/kurumun önceki değerlendirmeleri için eşdeğerlik veritabanını kontrol edin, eşleşme bulunursa otomatik olarak doldurun

Kayıt İşlemleri Yaşam Döngüsü Boyunca Temsilcinin Kapsadığı Konular

Kayıt işlemleri için bir AI ajanı, SIS'in yerini almaz. Bu, proje yönetimi çalışma alanınızın içinde çalışan ve SIS'inizin üstesinden gelmek üzere tasarlanmadığı ş akışı karmaşıklığını yöneten bir sistemdir: onayların yönlendirilmesi, istisnaların izleme süreci, SLA'ların uygulanması ve departmanlar arası koordinasyon. SIS verileri depolar. Ajan ise işi yürütür.

Yaşam döngüsü aşaması Temsilcinin yapacakları Neyin yerini alıyor? Program oluşturma Bölüm taleplerinden çatışma çözümüne ve nihai SIS yüklemesine kadar çok adımlı ş akışını yönetir, oda kullanımını ve doluluk oranlarını izler E-posta tabanlı çakışma çözümü ile elektronik tablo tabanlı planlama Kayıt İstisna taleplerini türüne göre onay zincirlerinden geçirir, son tarihleri uygular, işlem sürelerini izler Ön koşul geçersiz kılma ve kapasite istisnaları için kağıt formlar ve e-posta zincirleri Transkript işleme Bekletme kontrolleri, SLA izleme ve yoğun dönem personel alımı uyarıları ile talep-teslimat sürecini yönetir İşleme darboğazlarına ilişkin görünürlük sağlamayan manuel kuyruk yönetimi Derece denetimleri Program değişiklikleri genelinde ikame taleplerini, mezuniyet onay ş Akışlarını ve katalog yılı mutabakatını izler Hangi istisnaların onaylandığına dair kurumsal bilgi birikimine dayalı bireysel denetim incelemeleri FERPA uyumluluğu Eğitim tamamlanma durumunu izler, bilgilendirmeleri kaydeder, olay soruşturmalarını yönetir ve üçüncü taraf anlaşmalarını izler Kontrol edilmeyen yıllık eğitim e-postaları ve klasörlerdeki ifşa günlükleri Kredi transferi Eşdeğerlik veritabanlarını yönetir, bölüm danışmanlıklarını yönlendirir, kabul oranlarını izler ve geçiş anlaşmalarını yönetir Daha önce değerlendirilmiş dersler için bile her seferinde sıfırdan ders bazında değerlendirme

Farklı Kurum Türleri için Varyasyonlar

Yukarıdaki komut, ClickUp'ı kullanan tüm yükseköğretim kurumlarında geçerlidir. Komutu kurumunuza göre uyarlayın:

Kurum türü Önemli ayarlamalar R1 araştırma üniversitesi (30.000'den fazla öğrenci) Komut istemini olduğu gibi kullanın. Yüksek lisans/meslek programlarının karmaşıklığını ekleyin (tez kredileri, kapsamlı sınav izleme, staj gereklilikleri). Yüksek lisans düzeyindeki dersler için transfer kredisi değerlendirmesini genişletin. Araştırma asistanlığı kaydı için hibe yönetimi ş akışlarıyla entegre edin. R2 üniversitesi (10.000-30.000 öğrenci) Zamanlamayı merkezi bir modele indirgeyin. En iyi 20 besleyici kuruma odaklanarak transfer kredisi değerlendirmesinin karmaşıklığını azaltın. Müfredat değişikliği yönetimi için bölüm koordinasyon ş Akışları ekleyin. Ağırlıklı olarak lisans eğitimi veren kurum (2.000-5.000 öğrenci) İstisna yönetiminin kişisel yönünü vurgulayın (daha az talep, ancak her biri daha önemli). Daha az sayıda personel için FERPA izlemesini basitleştirin. Danışman-öğrenci oranları daha düşük olduğundan, derece denetim incelemeleri için daha güçlü danışman entegrasyonu ekleyin. Topluluk kolejleri (5.000-20.000 öğrenci) Transfer kredisi değerlendirmesine ve ortaklık anlaşması yönetimine yoğun bir şekilde odaklanın (bu, temel zorluktur). Çift kayıt/eşzamanlı kayıt izlemesini ekleyin. Derece denetimini sertifika ve ön lisans gerekliliklerine göre basitleştirin. Eyalet transfer çerçeveleriyle uyumlu hale getirin. Meslek okulu (500-5.000 öğrenci) Program tamamlama izlemesi ve yeterlilik belgelerinin (sertifikalar, diplomalar) düzenlenmesine odaklanın. Geleneksel transkript işleme süreçlerini, yeterlilik belgesi doğrulama ş akışlarıyla değiştirin. Lisans uygunluk takibini, derece denetimi bileşeni olarak ekleyin. Sektöre özgü program gereksinimlerine göre basitleştirin.

Kayıt İşlemlerini Tek Bir Yerden Yürütün

Zamanlama, istisnalar, transkriptler, denetimler, transfer değerlendirmeleri ve uyumluluk izleme, ortak bir çalışma görünümü olmayan ayrı sistemlerde yer aldığında kayıt işlemlerinde aksaklıklar yaşanır. ClickUp Brain, Özel Alanlar ve Otomasyonlar sayesinde kurumunuz, kayıt işlemlerini daha hızlı yönlendirme, darboğazlara daha iyi görünürlük, daha net devirler ve daha güçlü uyumluluk izleme sağlayan tekrarlanabilir bir sisteme dönüştürebilir.

Hedef, SIS veya transkript tedarikçinizi değiştirmek değildir. Hedef, bunlarla ilgili koordinasyon işlerini azaltmak, son tarihler ve onaylar konusunda görünürlüğü artırmak ve ofisinizin e-posta arşivlerini ve yerel hafızaya güvenmeden yüksek hacimli, politika ağırlıklı işleri yönetmesine yardımcı olmaktır. Yukarıdaki komutla başlayın, bunu kurum türünüze ve SIS ortamınıza göre uyarlayın ve kayıt takımınızın her dönem gerçekten kullanabileceği bir kurulum oluşturun. ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın.

Sık Sorulan Sorular

AI, oda çakışmaları ve eğitmen kısıtlamaları gibi ders programlamasının karmaşıklığını yönetebilir mi?

AI ajanları, NP-zor optimizasyon problemlerini çözmez. Zamanlama ile ilgili ş akışını yönetirler: bölüm taleplerini toplar, kısıtlama ihlallerini izler, çakışma çözme görevlerini yönlendirir ve zamanlama yayınlandıktan sonra değişiklikleri kaydeder. Zamanlama kararlarını hala kayıt memuru verir, ancak ajan, talep ile nihai zamanlama arasında hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

Bu, Banner, Colleague veya PeopleSoft ile çalışır mı?

AI ajanı Çalışma Alanı, mevcut SIS'inizle birlikte çalışır. SIS'inizden doğrudan okuma veya yazma işlemi yapmaz. Bunun yerine, SIS işlemlerini çevreleyen operasyonel akışları (onaylar, istisnalar, uyumluluk izleme) yönetir. Bunu, kayıt sisteminizin üstündeki proje yönetimi katmanı olarak düşünün; tıpkı CU Anschutz 'un beş eski sistemi tek bir operasyonel katmanda birleştirmesine benzer şekilde.

Çalışma Alanı’ndaki öğrenci kayıtları için FERPA uyumluluğu ne durumda?

ClickUp , SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 ve ISO 42001 sertifikalarına sahiptir ve SSO, rol tabanlı izinler ile depolama ve aktarım sırasında şifrelemeyi destekler. Çalışma Alanı, FERPA erişim kontrollerinizle uyumlu izin düzeyleriyle yapılandırılmıştır. Personel, yalnızca kendi rolleriyle ilgili görevleri görebilir. AI modellerini eğitmek için hiçbir veri kullanılmaz. Ayrıntılı bilgiler güvenlik sayfasında yer almaktadır.

Yoğun dönemlerde transkript talepleri nasıl yönetilir?

Otomasyon, transkript hacmini haftalık olarak izler ve geçmişteki eğilimlerle karşılaştırır. Hacim, personel kapasitesi eşiğinizi aştığında, geçici personel görevlendirilmesi veya fazla mesai onayı için uyarılar tetiklenir. SLA izleme, acil ve hızlandırılmış taleplerin önceliklendirilmesini sağlar ve bekletme kontrolü otomasyonu, engellenecek talepler için işleme süresinin boşa harcanmasını önler.

Bu, kayıt memurlarının emeklilik dalgasına yardımcı olabilir mi?

Evet, ancak kayıt memurlarının yerini alarak değil. Ajan, kurumsal bilgileri yapılandırılmış ş akışlarında toplar: belgelenmiş onay süreçleri, eşdeğerlik veritabanları, istisna emsalleri ve uyum prosedürleri. Deneyimli kayıt memurları emekli olduğunda, operasyonel bilgiler o kişiyle birlikte kaybolmak yerine sistemde kalır.