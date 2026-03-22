AI Kullanarak Departman Koordinasyonu Yapılacak İşlemler

Üniversitelerdeki idari pozisyonlar 1993 ile 2009 yılları arasında %60 oranında artarken, bu artış kadrolu öğretim üyelerinin artış oranının on katıydı; ancak üniversite bölümleri hâlâ e-posta, paylaşımlı sürücüler ve toplantılar yoluyla koordinasyon sağlıyor. Öğretim üyeleri , çalışma haftalarının %30'unu öğretim veya araştırma yerine toplantılara ve e-postalara ayırıyor. Temel zorluk, üniversitelerin koordineli hareket etmeye çalışan merkezi olmayan kuruluşlar olmasıdır. Bir proje yönetimi platformu içinde oluşturulan bir yapay zeka ajanı, bölümler arası proje izlemesini, komite yönetimini, ortak yönetişim ş Akışlarını ve stratejik plan raporlamasını otomasyonla gerçekleştirebilir.

Aşağıda, ClickUp'a yapıştırarak dakikalar içinde eksiksiz bir departman koordinasyon çalışma alanı oluşturabileceğiniz, kullanıma hazır bir AI ajanı komutu bulunmaktadır. Ancak bunu kullanmadan önce, bu tür bir sistemin gidermeyi amaçladığı koordinasyon eksikliğine bir göz atmak faydalı olacaktır. Çoğu üniversite için sorun, komitelerin, planların veya sistemlerin eksikliği değildir. Sorun, kararların, görev devirlerinin ve eylem ögelerinin çok fazla sayıda birbirinden kopuk yere dağılmış olması ve bu nedenle kimsenin genel durumu net bir şekilde görememesidir.

Bu departman koordinasyonu kurulumunu kimler kullanmalı? Bu kurulum, akademik ve idari birimler arasında iş koordinasyonundan sorumlu rektör yardımcısı ofisi personeli, dekanlar, bölüm başkanları, komite yöneticileri, stratejik planlama liderleri, fakülte yönetim personeli ve üniversite operasyon takımları için tasarlanmıştır. Bu kurulum, halihazırda iletişim ve dosya paylaşım araçlarına sahip olmasına rağmen projeleri, teklifleri ve kararları ilerletmek için hala manuel koordinasyona güvenen kurumlar için özellikle yararlıdır.

Sorun: Üniversitenizde 47 komite, 12 ortak yönetim organı var, ancak bunların ne yaptığını görebileceğiniz tek bir yer yok

Akademik bölümler ve idari birimler arasında iş koordinasyonu yapıyorsanız, şu paradoksu bilirsiniz: Üniversiteler, diğer tüm organizasyon türlerinden daha fazla komite, görev gücü ve çalışma grubu oluşturur, ancak bu grupların gerçekte ne ürettiğine dair en az görünürlüğe sahiptir. Müfredat değişikliği, bölümün, fakülte müfredat komitesinin, üniversite senatosunun ve bazen de rektör yardımcısının onayını gerektirir. Bir öğretim üyesinin işe alınması, bölüm, dekanlık, İK, bütçe, BT ve tesisler arasında koordinasyon gerektirir. Stratejik plan girişimi, kampüsteki her birimi kapsar ve kimsenin güncellemediği bir PowerPoint sunumunda kalır.

Üniversite veri yönetimi üzerine yapılan bir UCLA ve MIT Press araştırması, kurumsal etkinliğin önündeki en büyük engellerden birinin, verileri ve işleri departmanlar arasında silolara hapseden ademi merkeziyetçilik olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, "üniversitelerin genellikle birbiriyle uyumlu çalışmayan silolar halinde ticari çözümler satın aldığını" ve üniversite yöneticilerinin "beklenmedik bir şekilde altyapı düşüncesinde yaygın bir boşlukla karşılaştığını" not etti. Kısacası: sistemler mevcut, ancak kimse bunları birbirine bağlamamış.

Sonuç olarak işlerin tekrarlanması, karar alma süreçlerinde tıkanıklıklar ve onaylandıkları anda geçerliliğini yitiren stratejik planlar ortaya çıkar. Bölüm başkanları, programlarını yönetmek yerine onay peşinde koşarak zamanlarını harcarlar. Rektör yardımcısının ofis personeli, stratejiyi yönlendirmek yerine raporları derlemekle meşgul olur. Peki ya komite üyeleri? Toplantılarda oturup diğer komitelerin ne karar verdiğini merak ederler.

Wake Forest Üniversitesi bunu nasıl çözdü: Wake Forest Üniversitesi Mezunlar ve Bağışçılar Hizmetleri, ClickUp gösterge panelleri aracılığıyla gerçek zamanlı veri raporlaması sunan tek bir sistemde, silo haline gelmiş platformlardaki dağınık takımları bir araya getirdi. Morey Graham, Direktör: Artık tek bir sistem içinde işbirliği yapabiliyor ve kritik verilere görünürlük sağlıyoruz. Bu sayede çeşitli takımlarımız ilerleme raporları sunabiliyor, iş yükü ve kapasite sorunlarını tespit edebiliyor ve daha doğru bir şekilde planlama yapabiliyor.

İşte fırsat burada yatıyor. Üniversite yönetim yapılarının yerini almak değil, aralarında gerçekleşen işlerin etrafında görünür bir operasyon katmanı oluşturmak. Bu modeli test etmenin en hızlı yolu, proje yönetimi platformunuzun içinde işleyen bir departman koordinasyon kurulumu oluşturmaktır.

Kendi üniversite koordinasyon ş Akışınızda benzer bir modeli denemek ister misiniz? Aşağıdaki kılavuzla başlayın ve bunu bölüm yapınıza, komite yükünüze ve planlama önceliklerinize göre uyarlayın.

Yönlendirme: AI ile Departman Koordinasyon Çalışma Alanınızı Oluşturun

Bu komutu kopyalayın, ClickUp Brain'e yapıştırarak kendi ClickUp Süper Ajanınızı oluşturun, kurumunuzun bilgilerini girin ve proje izleme, komite yönetimi, yönetişim akışları ve stratejik plan gösterge panellerini içeren eksiksiz bir koordinasyon çalışma alanı elde edin.

Sonuç olarak, görev hiyerarşileri, onay akışı, toplantı takibi ve ilerleme raporlama kontrol noktalarını içeren, operasyonel yapınızın sağlam bir ilk taslağını elde edeceksiniz. Ardından takımınız, bunu yönetişim yapınıza, raporlama sıklığınıza ve kurumsal karmaşıklığınıza uyacak şekilde özelleştirebilir.

Departman Koordinasyonu Süper Ajanı

→ İlk Süper Temsilcinizi oluşturmaya hazır mısınız? ClickUp Brain'i açın ve yukarıdaki komutu yapıştırarak Çalışma Alanınız için özel bir Süper Ajan oluşturun.

ClickUp'ta Nasıl Kurulur (4 Adım)

1. Adım: Çalışma Alanı yapınızı oluşturun

“Üniversite Koordinasyonu” adlı özel bir Alan oluşturun ve içine dört klasör ekleyin:

Departmanlar Arası Projeler: proje türüne göre düzenlenmiş listeler (müfredat, akreditasyon, teknoloji, tesisler, işe alım, etkinlikler)

Komiteler ve Yönetişim: her bir yönetim organı ve komite için listeler; toplantı yönetimi, eylem ögeleri ve yıllık raporlar için alt listeler

Stratejik Plan: stratejik hedeflere göre düzenlenmiş listeler; her girişim ve ilgili eylem ögeleri için alt listeler

İşe Alım ve İşe Alıştırma: pozisyon talebinden işe alıştırma sürecinin tamamlanmasına kadar aşamaları içeren, departmanlara göre düzenlenmiş aktif arama listeleri

2. Adım: Her görevde özel alanları yapılandırın

Bu alanları koordinasyon görev şablonlarınıza ekleyin ( tüm Özel Alan türlerini görün ):

Alan Tür Amaç Departmanı yönetin Açılır menü Bu proje veya eylemin sorumluluğu hangi departmana ait? İlgili departmanlar Etiketler Katılması gereken tüm departmanlar Yönetişim aşaması Açılır menü Taslak, Bölüm, Kolej, Senato, Rektör Yardımcısı, Onaylandı Stratejik hedef İlişki Görevi, desteklediği stratejik plan hedefi ile ilişkilendirir Komite Açılır menü Bu, hangi komiteye veya yönetim organına aittir? Karar durumu Açılır menü Beklemede, Onaylandı, İade Edildi, Ertelendi, Geri Çekildi Akreditasyon standardı Kısa metin Belirli akreditasyon gerekliliklerine uygunluk haritası İlerleme durumu Açılır menü Yolunda, Risk altında, Geride, Tamamlandı

3. Adım: Komut istemini ClickUp Brain'e yapıştırın

Departman Koordinasyonu Süper Ajan Oluşturucu

Yeni Alanınızda ClickUp Brain'i açın ve yukarıdaki komutu yapıştırın. Değişkenlerinizi (kurum adı, departman sayısı, komite sayısı, mevcut araçlar, stratejik plan yapısı) girin. Brain, proje izleme, komite yönetimi, yönetişim ş Akışları ve stratejik plan gösterge panellerini hemen kullanabileceğiniz görevler ve alt görevler olarak oluşturur. (Super Agents'ı ilk kez mi kullanıyorsunuz? İlk adımınızı adım adım nasıl oluşturacağınızı öğrenin. )

4. Adım: Sürekli yönetim için otomasyonlar kurun

Süper Ajan Otomasyonu

Sistemin kendi kendine çalışması için bu temel otomasyonları yapılandırın ( Otomasyonlarda Özel Alanların nasıl çalıştığını öğrenin ):

Ne zaman… Ardından… Yönetişim önerisi herhangi bir aşamada 21 günden fazla bekletiliyor Komite başkanını ve teklif sponsorunu bilgilendirin, rektör yardımcısı gösterge panelinde "riskli" olarak işaretleyin Komite toplantısına 3 iş günü kaldı Gönderilen öğelerden gündemi otomatik olarak derleyin, üyelere dağıtın ve ilgili ek dosyaları ekleyin Komite toplantısından çıkan eylem ögesi için son tarih geçti Komite başkanına iletin, bir sonraki toplantı gündemine otomatik olarak aktarın Stratejik plan girişiminin durumu "Geride" olarak değişir Girişim liderini ve bölüm başkan yardımcısını bilgilendirin, kurtarma planı görevini oluşturun İşe alım ş akışı aşamasında 10 iş günü boyunca hiçbir etkinlik yok Arama komitesi başkanını ve bölüm başkanını bilgilendirin, İK gösterge panelinde darboğazı işaretleyin

Koordinasyon döngüsü boyunca ajanın sorumlulukları nelerdir?

Departman koordinasyonu için bir AI ajanı, bir toplantı planlayıcı değildir. Bu, proje yönetimi çalışma alanınızın içinde çalışan ve merkezi olmayan üniversitelerde eksik olan bağlantı dokusunu sağlayan bir sistemdir: departmanlar arası görünürlük, karar izleme, yönetişim iş akışı yönetimi ve stratejik hesap verebilirlik. Kararlar hala komite odalarında insanlar tarafından alınmaktadır. Ajan, bu kararların izlenmesini, atanmasını ve yerine getirilmesini sağlar.

Yaşam döngüsü aşaması Temsilcinin yapacakları Neyin yerini alıyor? Proje başlatma İlgili departmanlar, zaman çizelgeleri, onay aşamaları ve bağımlılık haritaları ile departmanlar arası proje yapıları oluşturur "Bunun üzerinde kim iş yapıyor?" ve "Neredeyiz?" gibi soruların yer aldığı e-posta konuları Komite faaliyetleri Gündem hazırlığından eylem ögelerinin izlemesine kadar toplantı döngülerini yönetir, her kararı gerekçesi ve sorumlu taraflarla birlikte kaydeder E-posta ek dosyalarında saklanan tutanaklar ve kimsenin izlemediği eylem ögeleri Yönetişim ş akışları Teklifleri her yönetim aşamasında izler, takvimi toplantı programlarıyla uyumlu hale getirir ve askıya alınmış teklifleri işaretler Gündem son tarihini kaçırdıkları için 18 ay süren teklifler Stratejik planlama İlerleme izleme, KPI gösterge panelleri ve girişim liderlerinden derlenen açıklayıcı raporlarla hedef-girişim-eylem hiyerarşisini koruyun Bir sonraki akreditasyon ziyaretine kadar kimsenin güncellemediği, klasörlerdeki stratejik planlar İşe Alım Pozisyon talebinden işe alım sürecine kadar çok departmanlı ş akışını koordine eder, darboğazları izler ve uyumluluk adımlarını uygular Kim kimin kararını beklediğini kimse bilmediği için aylarca süren işe alım zaman çizelgeleri Akreditasyon Stratejik planın ilerlemeyi ve yönetişim kararlarını akreditasyon standartlarıyla eşleştirir, kanıt portföyünü sürekli olarak derler Akreditasyon paniği: Başından beri izlemeniz gereken kanıtları derlemek için 18 ay boyunca koşturmak

Farklı Kurum Türleri için Varyasyonlar

Yukarıdaki komut, ClickUp kullanan tüm yükseköğretim kurumlarında geçerlidir. Komutu kurumunuza göre uyarlayın:

Kurum türü Önemli ayarlamalar R1 araştırma üniversitesi (50'den fazla departman) Yol göstericiyi olduğu gibi kullanın. Araştırma merkezi koordinasyonu ve disiplinlerarası enstitü yönetimini ekleyin. Birden fazla senato alt komitesi için yönetişim izlemesini genişletin. Bölümler arası araştırma projeleri için hibe yönetimi ile entegre edin. 30'dan fazla aktif komite bekleyin. R2 üniversitesi (20-50 departman) Senato, müfredat komitesi ve 3-5 daimi komiteye yönelik yönetişim izlemesini basitleştirin. Proje türlerini en yaygın olanlarla (müfredat, işe alım, akreditasyon) sınırlandırın. Dekan düzeyinde daha kapsamlı gösterge paneli görünümleri ekleyin. Ağırlıklı olarak lisans düzeyinde eğitim veren kurum (10-20 bölüm) Öğretim üyeleri sayılarına göre daha fazla komitede görev aldıkları için, fakülte komite iş yönetimi üzerinde durun. Stratejik plan izlemesini 3-5 hedefe indirgeyin. Ortak yönetişim için öğrenci komite temsilciliği izlemesini ekleyin. Topluluk koleji (5-15 departman) Program inceleme koordinasyonu ve işgücü danışma kurulu yönetimine odaklanın. Araştırma odaklı yönetişimi, program geliştirme ve transfer anlaşması ş Akışlarıyla değiştirin. Eyalet raporlama gerekliliklerine uyum sağlayın. Kariyer/meslek okulu (3-10 departman) Sektör danışma kurulu koordinasyonu ve program akreditasyonu ş akışlarına odaklanın. Yönetişimi tek bir müfredat komitesi ve danışma yapısına indirgeyin. İşveren katılımı izlemesini stratejik plan KPI'sı olarak ekleyin. Sonuç raporlaması için kariyer hizmetleri ile koordinasyon sağlayın.

Departman Koordinasyonunu Tek Bir Yerden Yönetin

Projeler, komite kararları, yönetim onayları, stratejik plan güncellemeleri ve işe alım ş akışları, ortak bir çalışma görünümü olmayan ayrı sistemlerde yer aldığında departman koordinasyonu bozulur. ClickUp Brain, Özel Alanlar ve Otomasyonlar ile kurumunuz, departmanlar arası koordinasyonu liderlere görünürlük sağlayan, darboğazları azaltan ve toplantı bittikten sonra kararların kaybolmasını önleyen tekrarlanabilir bir sisteme dönüştürebilir.

Hedef, belge sistemlerinizi, iletişim araçlarınızı veya yönetişim platformlarınızı değiştirmek değildir. Hedef, bunlarla ilgili koordinasyon işlerini azaltmak, görev devri ve onay süreçlerinde görünürlüğü artırmak ve departmanların e-posta arşivlerine başvurmaya gerek kalmadan işlerini ilerletmelerine yardımcı olmaktır. Yukarıdaki talimatla başlayın, bunu yönetişim yapınıza ve departman sayınıza göre uyarlayın ve kurumunuzun her dönem gerçekten kullanabileceği bir kurulum oluşturun.

Sık Sorulan Sorular

AI, öğretim üyelerinin özerkliğine zarar vermeden ortak yönetişime gerçekten yardımcı olabilir mi?

AI ajanları yönetişim kararları almaz. Yönetişim lojistiğini yönetirler: tekliflerin onay sürecinde hangi aşamada olduğunu izler, gündemleri derler, kararları kaydeder ve eylem ögelerini takip ederler. Karar verme, oylama ve karar verme süreçleri yine öğretim üyelerine aittir. Ajan sadece tekliflerin komite toplantıları arasında kaybolmamasını ve kararların belgelenip uygulanmasını sağlar.

47 farklı departmanın aynı sistemi kullanmasını nasıl sağlarsınız?

İşe alım süreci veya müfredat onayı gibi herkesi etkileyen, görünürlüğü yüksek bir ş akışıyla başlayın. Bölüm başkanları, yeni sistemin e-posta hacmini azalttığını ve tekliflerinin ne durumda olduğunu izlediğini gördüklerinde, sistemi benimseme süreci de başlar. Wake Forest vaka çalışması bu örneği göstermektedir: daha önce mevcut olmayan kritik verilere görünürlük sağlayarak dağınık takımları bir araya getirdiler.

Personel ve yönetişim kayıtlarının veri güvenliği ne durumda?

ClickUp , SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 ve ISO 42001 sertifikalarına sahiptir ve SSO, rol tabanlı izinler ile depolama ve aktarım sırasında şifrelemeyi destekler. Klasör ve liste düzeyindeki izinler, işe alım arama komitelerinin yalnızca kendi aramalarını görmesini ve personel işlemlerinin yalnızca yetkili yöneticiler tarafından görünürlüklerinin sağlanmasını sağlar. AI modellerini eğitmek için hiçbir veri kullanılmaz. Ayrıntılı bilgiler güvenlik sayfasında yer almaktadır.

Bu, SharePoint veya takımdan ne farkı var?

SharePoint ve Teams, iletişim ve belge depolama platformlarıdır. Dosya paylaşımı ve sohbet konusunda mükemmeldirler. AI ajanı ile ClickUp, iş akışı katmanını ekler: görev atama, son tarih takibi, onay yönlendirme, durum gösterge panelleri ve işin gerçekten ilerlemesini sağlayan otomasyon kuralları. Bir belgeyi depolamak, herhangi birinin bu belgeye göre hareket edip etmediğini izlemekle aynı şey değildir.

Bu, mevcut yönetişim yönetim sistemimizle birlikte işleyebilir mi?

Evet. Teklif gönderi veya oylama için halihazırda bir yönetişim platformu kullanıyorsanız, AI ajanı Çalışma Alanı bununla ilgili her şeyi yönetir: toplantı öncesi hazırlık, toplantı sonrası izleme, komiteler arası bağımlılık yönetimi ve stratejik plan entegrasyonu. İki sistem farklı amaçlara hizmet eder ve birbirini tamamlar.