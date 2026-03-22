Yapay Zeka Kullanarak Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılacak?

ABD’deki kolej ve üniversiteler 2010 yılından bu yana 2,7 milyon öğrenci kaybetti ve demografik düşüşün 2041 yılına kadar lise mezunu sayısını %13 daha azaltacağı tahmin ediliyor. Kayıt takımları, başvuru aşamasından kayıt aşamasına kadar geçen süreci hâlâ birbirinden kopuk CRM sistemleri, elektronik tablolar ve e-posta konu başlıkları üzerinden yönetiyor. Bir proje yönetimi platformu içinde oluşturulan bir AI ajanı, başvuru işleme, verim izleme, iletişim kampanyaları, transfer kredi değerlendirmesi ve ilk sorgulamadan taşınma gününe kadar departmanlar arası koordinasyonu otomasyonla gerçekleştirir. Aşağıda, ClickUp'a yapıştırarak dakikalar içinde eksiksiz bir kayıt işlemleri çalışma alanı oluşturabileceğiniz, kullanıma hazır bir AI ajanı komutu bulunmaktadır.

Aşağıda, ClickUp'a yapıştırarak dakikalar içinde eksiksiz bir kayıt işlemleri çalışma alanı oluşturabileceğiniz, kullanıma hazır bir AI ajanı komutu yer almaktadır. Ancak bunu kullanmadan önce, bu tür bir sistemin çözmeyi amaçladığı koordinasyon sorunlarını gözden geçirmek faydalı olacaktır. Çoğu kayıt takımı için sorun, araç eksikliğinden kaynaklanmamaktadır. Sorun, başvuru aşamasından taşınma gününe kadar olan süreci kimsenin net bir şekilde göremeyeceği kadar çok sistem ve ofisi kapsayan bir süreç olmasıdır.

Bu kayıt işlemleri kurulumunu kimler kullanmalıdır? Bu kurulum, öğrencileri ilk başvuru aşamasından kayıtlı durumuna geçirme sürecinden sorumlu kayıt operasyon takımları, öğrenci kabul sorumluları, mali yardım personeli, CRM yöneticileri, transfer koordinatörleri, oryantasyon takımları ve işlevler arası kayıt yöneticileri için tasarlanmıştır. Bu kurulum, halihazırda bir CRM ve SIS sistemine sahip olmasına rağmen, birimler arası görev devri, son başvuru tarihleri ve kayıt oranlarını yönetmek için hâlâ manuel koordinasyona güvenen kurumlar için özellikle yararlıdır.

Kayıt yönetimi alanında işiniz varsa, rakamlar aleyhinize işliyor. Sözde kayıt düşüşü çoktan başladı: üniversiteler 2010 ile 2021 yılları arasında toplamda %15'lik bir kayıt düşüşü yaşadı ve WICHE, 38 eyalette 2041 yılına kadar lise mezunlarının sayısında daha da fazla düşüş yaşanacağını öngörüyor. Dört yıllık kurumlardaki ortalama kayıt oranı %33,7 civarına düştü; bu da kabul edilen her üç öğrenciden ikisinin başka bir yere kaydolduğu anlamına geliyor.

Oysa çoğu kayıt ofisi hâlâ aynı dağınık araç setiyle çalışıyor: bilgi taleplerini yönetmek için bir CRM, başvuru işlemlerini yürütmek için ayrı bir öğrenci bilgi sistemi (SIS), kabul oranlarını modellemek için elektronik tablolar, mali yardım, konaklama ve oryantasyon birimleriyle departmanlar arası koordinasyon için e-posta ve süreçin her aşamasında manuel aktarımlar. Bir aday öğrenci bilgi talebinden başvuru sahibine, kabul edilen adaya, depozito ödeyen adaya ve kayıtlı öğrenciye doğru ilerledikçe veriler defalarca giriliyor, iletişim boşlukları ortaya çıkıyor ve hiçbir sistem tek başına genel tabloyu gösteremiyor.

Riskler hiç olmadığı kadar yüksek. Verimlilikteki her bir yüzde puanlık artış, milyonlarca dolarlık öğrenim ücreti geliri anlamına gelebilir. İletişim sürecindeki her bir kaçırılan temas noktası, bir öğrencinin rakip kurumlara yönelmesine neden olabilir. Ve kredi transferi değerlendirmesindeki her bir günlük gecikme, bir öğrencinin kayıt kararını kaybetmeye mal olabilir.

Wake Forest Üniversitesi bu sorunu nasıl çözdü: Wake Forest Üniversitesi, ClickUp gösterge panellerini kullanarak farklı platformlarda çalışan takımları tek bir sistem altında birleştirdi ve böylece gerçek zamanlı veri raporlaması ile departmanlar arası uyumu sağladı. Morey Graham, Mezunlar ve Bağışçılar Hizmetleri Projesi Direktörü: Artık tek bir sistem içinde işbirliği yapabiliyor ve kritik verilere görünürlük sağlıyoruz. Bu sayede çeşitli takımlarımız ilerleme durumunu raporlayabiliyor, iş yükü ve kapasite sorunlarını tespit edebiliyor ve daha doğru bir şekilde planlama yapabiliyor.

İşte fırsat da burada yatıyor. Temel kayıt sistemlerini değiştirmek değil, bu sistemler arasındaki aktarımların etrafında tek bir görünür çalışma katmanı oluşturmak. Bu modeli test etmenin en hızlı yolu, proje yönetimi platformunuzun içinde işlevsel bir kayıt operasyonları kurulumu oluşturmaktır.

Konu: Yapay Zeka ile Kayıt İşlemleri Çalışma Alanınızı Oluşturun

Bu komut satırını kopyalayın, ClickUp Brain'e yapıştırarak kendi ClickUp Süper Ajanınızı oluşturun, kurumunuzun bilgilerini girin; böylece süreç izleme, iletişim ş Akışı, otomasyon kuralları ve daha fazlasını içeren tam bir kayıt işlemleri çalışma alanı elde edeceksiniz.

Bu çıktı, aşamalara dayalı ş akışları, devir teslim kontrol noktaları, son tarih mantığı ve takımlar arası görünürlük dahil olmak üzere, operasyonel yapınızın sağlam bir ilk taslağını sunmalıdır. Ardından personeliniz, bu taslağı kayıt hacminize, müşteri dönüşüm stratejisine ve kurumsal kısıtlamalara uyacak şekilde özel olarak özelleştirebilir.

Kayıt İşlemleri Süper Temsilci Oluşturucu

Yönlendirme:

→ İlk Süper Ajanınızı oluşturmaya hazır mısınız? ClickUp Brain'i açın ve yukarıdaki komut satırını yapıştırarak Çalışma Alanınız için özel bir Süper Ajan oluşturun.

ClickUp'ta Nasıl Kurulur (4 adım)

1. Adım: Çalışma Alanı yapınızı oluşturun

“Kayıt İşlemleri” adında, beş klasör içeren özel bir alan oluşturun:

İşe Alım Süreci: huninin aşamalarına göre (Potansiyel Adaylar, Bilgi Talep Edenler, Başvuranlar, Kabul Edilenler, Depozito Ödeyenler, Kayıt Yaptıranlar) veya döngü yılına göre düzenlenmiş listeler

İletişim Kampanyaları: Her kampanya dizisi (potansiyel müşteri takibi, başvuru tamamlama, kayıt oranı artırma, kayıt kaybını önleme) için, her temas noktasına göre görevlerin yer aldığı listeler

Mali Yardım Koordinasyonu: FAFSA işlemleri, burs paketlerinin oluşturulması, itirazlar ve burs yönetimi ile ilgili listeler

Transfer ve Kredi Değerlendirmesi: bekleyen değerlendirmeler, ders eşleştirme anlaşmaları ve tamamlanan değerlendirmelerin listeyi

Oryantasyon ve İşe Alım Süreci: oturum yönetimi listeleri, kayıt öncesi kontrol listeleri ve departmanlar arası görev koordinasyonu

2. Adım: Her kayıt görevinde Özel Alanları yapılandırın

Bu alanları kayıt görev şablonlarınıza ekleyin, böylece her potansiyel müşteri ve süreç için gerekli temel veriler elinizin altında olsun ( tüm Özel Alan türlerini inceleyin ):

Alan Tür Amaç Huni aşaması Açılır menü Aday, Başvuru Sahibi, Kabul Edilen, Ödeme Yapan, Kayıtlı Öğrenci kaynağı Açılır menü Lise ziyareti, Üniversite fuarı, Dijital, Tavsiye, Transfer Akademik ilgi Açılır menü Seçilen ana dal veya program İkamet durumu Açılır menü Eyalet içi, Eyalet dışı, Uluslararası Mali yardım durumu Açılır menü FAFSA başvurusu yapılmamış, FAFSA başvurusu alınmış, Doğrulanmış, Dosya hazırlanmış, Ödenek tahsis edilmiş Getiri riski Açılır menü Düşük, Orta, Yüksek (etkileşim sinyallerine göre) Net fiyat Para birimi Toplam maliyetten tüm yardımlar düşüldükten sonra Para yatırma son tarihi Tarih Öğrencinin depozito yatırması gereken son tarih

3. Adım: Komut satırını ClickUp Brain'e yapıştırın

Yeni Alanınızda ClickUp Brain'i açın ve yukarıdaki komut satırını yapıştırın. Değişkenlerinizi girin (kurum adı, hedef sınıf büyüklüğü, başvuru sayısı, kabul oranı, personel sayısı). Brain, boru hattı yapısını, iletişim ş Akışlarını ve otomasyon kurallarını hemen kullanabileceğiniz görevler ve alt görevler olarak oluşturur. (Super Agents'ı ilk kez mi kullanıyorsunuz? İlk Super Agent'ınızı adım adım nasıl oluşturacağınızı öğrenin.)

4. Adım: Sürekli yönetim için otomasyonlar kurun

Kayıt İşlemleri Süper Temsilci Otomasyonu

Sistemin kendi kendine çalışması için bu temel otomasyonları yapılandırın ( Otomasyonlarda Özel Alanların nasıl çalıştığını öğrenin ):

Ne zaman… Sonra… Yeni sorgu oluşturuldu Bilgilendirme ve iletişim sürecini başlatın, bölge danışmanına atayın Başvuru durumu “Tamamlandı” olarak değişir Tetikleyici uygulama inceleme görevini başlat, kabul komitesini bilgilendir Kabul edilen öğrencinin 14 gün sonra depozitosu bulunmamaktadır Getiri riskini "Yüksek" olarak değiştirin, danışman tarafından kişisel iletişim kurulmasını tetikleyici olarak kullanın Kayıtlı öğrenci, son başvuru tarihine kadar oryantasyon programına kaydolmamıştır Takip görevini oluştur, kayıt koordinatörüne bildirim gönder Transfer kredisi değerlendirmesi 5 günlük hizmet seviyesi anlaşmasını aşıyor Bölüm başkanına ilet, aktarım süreci gösterge panelinde işaretle

Temsilcinin Kayıt Süreci Boyunca Yaptığı İşler

Kayıt işlemleri için tasarlanmış bir yapay zeka ajanı, aday öğrencilerin sorularını yanıtlayan bir sohbet robotu değildir. Bu sistem, proje yönetimi çalışma alanınızın içinde çalışır ve kayıt takımınızın şu anda manuel olarak gerçekleştirdiği yapılandırılmış, tekrarlanabilir işleri yerine getirir: aday öğrencileri dönüşüm hunisinin aşamaları arasında ilerletmek, tetikleyici iletişim süreçlerini başlatmak, departmanlar arası koordinasyonu sağlamak ve kaybedilme riski taşıyan öğrencileri önceden tespit etmek.

Yaşam döngüsü aşaması Temsilcinin yapacakları Neyin yerine geçiyor İşe Alım Potansiyel müşteri kaynaklarını izler, bölge atamalarını yönetir, bölge ve program bazında hedeflerle karşılaştırmalı olarak talep hacmini izler Hesap tablosu tabanlı bölge yönetimi ve manuel kaynak izleme Başvuruların işlenmesi Başvuruları inceleme aşamalarından geçirir, eksik dosyaları işaretler, okuyucuları atar, karar durumunu izler CRM geçici çözümleri ve e-posta yoluyla yapılan gözden geçirenler arası koordinasyon Gelir yönetimi Segmentlere göre mevduat oranlarını izler, mevduat yatırmamış yeni müşterilere yönelik kademeli iletişim tetikleyicisini başlatır, getiri riski göstergelerini işaretler SIS dışa aktarımlarından manuel olarak oluşturulan haftalık verim raporları Mali yardım koordinasyonu FAFSA işlem durumu izlemeyi gerçekleştirir, itiraz akışlarını yönetir ve kabul birimlerine burs paketleme zaman çizelgeleri hakkında görünürlük sağlar Kabul birimi ile mali yardım birimi arasında e-posta yoluyla yapılan durum sorgulamaları Transfer değerlendirmesi SLA izleme ve eşleştirme anlaşmalarına bağlantılar içeren transkript değerlendirme sürecini yönetir, gecikmiş incelemeleri üst yönetime iletir Kağıt üzerinde tutulan değerlendirme kayıtları ve departmanlarla manuel iletişim İşe Alım Süreci Konut, kayıt, BT, yemek ve sağlık hizmetleri birimlerinde kayıt öncesi görevleri koordine eder ve bunların tamamlanma durumunu izler Tek bir öğrenci görünümünün bulunmadığı, bölüm bazında ayrı kontrol listeleri

Super Agents'ın gerçek bir ClickUp ortamında nasıl çalıştığını görmek ister misiniz? Aşağıdaki tanıtım videosunu izleyerek yapay zeka tarafından oluşturulan ş akışlarının, görevlerin ve otomasyonların pratikte nasıl bir araya geldiğini görebilirsiniz.

Farklı Kurum Türlerine Göre Değişiklikler

Yukarıdaki komut, ClickUp kullanan tüm yükseköğretim kurumlarında geçerlidir. Komutu kurumunuza göre uyarlayın:

Kurum türü Önemli değişiklikler R1 araştırma üniversitesi (20.000'den fazla başvuru) Yüksek lisans ve mesleki program süreçlerini ekleyin. Mali yardım bölümüne araştırma asistanlığı ve burs izlemesini dahil edin. Uluslararası öğrenciler için I-20 ş Akışlarını ekleyin. İletişim kampanyalarını fakülte/bölüm bazında ölçeklendirin. R2 üniversitesi (5.000–20.000 başvuru) Lisans ve yüksek lisans aday havuzlarına odaklanın. Bölgesel işe alım bölgelerine ilişkin gösterge panelleri ekleyin. Potansiyel aday kaynakları olarak çift kayıt ve erken üniversite programlarını dahil edin. Ağırlıklı olarak lisans eğitimi veren kurum (1.000–5.000 başvuru) Daha küçük bir öğrenci kabul havuzu için kabul oranını yönetmeye ağırlık verin. Kampüs ziyareti planlaması ve izlemesini, kabul oranını öngörmek için bir faktör olarak ekleyin. Sporcu alımı koordinasyonunu da dahil edin. Süreci tek bir lisans öğrenci alım süreci olarak sadeleştirin. Halk yüksekokulu (sınavsız giriş) Seçici kabul sürecini kayıt süreciyle değiştirin. FAFSA doldurma oranlarına ve mali yardım paketlerine odaklanın. Kredi olmayan programlara ve işgücü programlarına kayıt izlemesini ekleyin. Öğrenci tutma odaklı oryantasyon sürecine ağırlık verin. Meslek okulu (sürekli kayıt) Yıllık döngüler yerine, başlangıç tarihi göre grupların yönetimine odaklanın. İşe yerleştirme sürecinde işveren ortaklıklarının izlemesini ekleyin. Gaziler İdaresi (VA) yardımları ile işgücü geliştirme fonlarının koordinasyonunu dahil edin. Kayıt öncesi bir gereklilik olarak lisans sınavına girme şartlarını izleyin.

Kayıt İşlemlerini Tek Bir Yerden Yürütün

Potansiyel öğrenci izleme, iletişim, mali yardım koordinasyonu, transfer değerlendirmeleri ve oryantasyon görevleri, ortak bir çalışma görünümü olmayan ayrı sistemlerde yürütülürse kayıt işlemleri aksar. ClickUp Brain, Özel Alanlar ve Otomasyonlar sayesinde kurumunuz, kayıt işlemlerini daha hızlı takip, daha sorunsuz görev devri, daha iyi verim görünürlüğü ve daha yüksek kayıt öncesi tamamlanma oranlarını destekleyen tekrarlanabilir bir sisteme dönüştürebilir.

Buradaki hedef, CRM, öğrenci bilgi sistemi (SIS) veya finansal yardım sistemlerinizi değiştirmek değildir. Hedef, bu sistemler etrafındaki koordinasyon işlerini azaltmak, kayıt sürecinin tamamında görünürlüğü artırmak ve takımınızın sınıf oluşumunu ve kayıt kayıplarını etkileyen sinyallere daha erken müdahale etmesine yardımcı olmaktır. Yukarıdaki kılavuzla başlayın, bunu kayıt hacminize ve karşılaştığınız zorluklara göre uyarlayın ve takımınızın her döngüde gerçekten kullanabileceği bir kurulum oluşturun. ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın.

Sık Sorulan Sorular

Yapay zeka verim oranlarını gerçekten artırabilir mi?

Bu sistem, hangi öğrencilerin kayıt yaptıracağını tahmin etmez. Bunun yerine, kabul edilen her öğrencinin zamanında ve kişiye özel bir iletişim almasını ve hiç kimsenin gözden kaçmamasını sağlar. İletişim akışlarını otomasyon yoluyla otomatikleştirerek, ilgisini kaybetmiş öğrencilerin depozitolarını işaretleyerek ve danışmanlara öğrenci katılımı ile ilgili göstergelere ilişkin gerçek zamanlı görünürlük sağlayarak, sistem takımınızın çabalarını en önemli alanlara yoğunlaştırmasına yardımcı olur. Yüzde 1-2 gibi küçük bir kayıt oranı artışı bile, geniş ölçekte önemli bir gelir artışına dönüşebilir.

Bu, Slate veya TargetX gibi kayıt yönetim sistemimizin yerini alacak mı?

Hayır. CRM sisteminiz, potansiyel müşteri verileri, başvuru detayları ve iletişim geçmişi için kayıt tutan sistemdir. ClickUp ajanı ise takımınızın departmanlar arası çalışmaları koordine ettiği operasyonel katmandır: mali yardım devirleri, kredi transferi değerlendirmeleri, oryantasyon planlaması ve birden fazla ofisi kapsayan iç ş Akışları gibi. Her ikisi de farklı amaçlara hizmet eder ve birlikte en iyi şekilde çalışır.

Öğrenci kayıtlarının veri güvenliği ve FERPA uyumu konusunda ne durumdayız?

ClickUp , SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 ve ISO 42001 sertifikalarına sahiptir ve SSO, rol tabanlı izinler ile depolama ve aktarım sırasında şifrelemeyi destekler. Kayıt görevleri rollere göre kısıtlanabilir; böylece danışmanlar kendi sorumluluk alanlarını, mali yardım personeli ise burs paketleme ş Akışlarını görebilir. AI modellerinin eğitilmesinde hiçbir veri kullanılmamaktadır.

Bu, açık kayıt uygulayan toplum kolejleri için yararlı mıdır?

Kesinlikle. Açık kabul uygulayan kurumların kayıt işlemleri hâlâ oldukça karmaşıktır: FAFSA başvurularının izleme süreci, yerleştirme sınavlarının koordinasyonu, oryantasyon yönetimi ve kredi olmayan programlara kayıt işlemleri gibi. Bu araç, seçici bir kabul süreciniz olsun ya da olmasın, kayıt işlemlerinin operasyonel kısmını otomasyonla otomatikleştirir. Hızlı değişkenler sayesinde seçici süreci atlayarak kayıt ve yeni öğrenci alıştırma süreçlerine odaklanabilirsiniz.

Bu, diğer yükseköğretim ş akışlarıyla nasıl bağlantılıdır?

Kayıt işlemleri neredeyse tüm departmanları ilgilendirir. Bu Çalışma Alanı, derslik ve konaklama kapasitesi için kaynak planlaması, program talebine yönelik müfredat planlaması ve öğrenci kabul personelinin eğitimi için mesleki gelişim izleme ile doğal bir şekilde bağlantılıdır. ClickUp’ın ilişki alanları, kayıt verilerini diğer herhangi bir Çalışma Alanındaki görevlerle ilişkilendirmenize olanak tanır.