AI Kullanarak Tesis Yönetimi Yapılacak İşlemler

ABD'deki yükseköğretim kurumları, 76 milyar doları aşan ertelenmiş bakım işleri birikimiyle karşı karşıyadır ve Gordian'ın 2025 raporu, sermaye yenileme ihtiyaçlarının brüt metrekare başına 140 doların üzerine çıktığını ve %32,5'lik bir finansman açığı olduğunu göstermektedir. Bir proje yönetimi platformu içinde oluşturulan bir AI ajanı, iş emri izlemesini, önleyici bakım planlamasını, alan kullanım analizini, sermaye projesi yönetimini ve uyum denetimini otomasyonla gerçekleştirir ve tesis takımlarına sorunlar acil durum haline gelmeden önce tespit eden bir sistem sunar.

Aşağıda, ClickUp'a yapıştırarak dakikalar içinde eksiksiz bir tesis yönetimi çalışma alanı oluşturabileceğiniz, kullanıma hazır bir AI ajanı komutu bulunmaktadır. Ancak bunu kullanmadan önce, bu tür bir sistemin çözmeyi amaçladığı operasyonel sorunları incelemek faydalı olacaktır. Çoğu kampüs tesis takımı için sorun, görev eksikliği değildir. Sorun, iş emirleri, denetimler, PM programları ve sermaye güncellemelerinin çok fazla sayıda birbirinden bağımsız sistemde yer alması ve bu nedenle kimsenin genel durumu net bir şekilde görememesidir.

Bu tesis yönetimi kurulumunu kimler kullanmalı Bu kurulum, tesis müdürleri, bakım süpervizörleri, kampüs planlayıcıları, operasyon yöneticileri, sürdürülebilirlik ekipleri, sermaye projesi liderleri ve binalar, sistemler ve hizmet takımları arasında iş koordinasyonundan sorumlu uyum personeli için tasarlanmıştır. Bu kurulum, halihazırda bir CMMS veya varlık sistemine sahip olan ancak iş emirlerini, önleyici bakımı, denetimleri ve proje görünürlüğünü yönetmek için hala manuel koordinasyona güvenen kurumlar için özellikle yararlıdır.

Sorun: Tesis Takımınız, biriken iş yükü giderek artarken, reaktif iş emirleri altında boğuluyor.

Bir kolej veya üniversitede tesis departmanı yönetiyorsanız, bu döngüyü iyi bilirsiniz. Yurtta bir boru patlar, dönem ortasında bir amfide HVAC ünitesi arızalanır, bir öğretim üyesi bozuk bir projektör için iş emri gönderir ve takımınız acil durumları halledene kadar planlı önleyici bakım programı bir ay daha ertelenir. Birikmiş işler artar. Binalar eskir. Bütçe ise eskimez.

Sayılar çarpıcı. Moody’s Ratings, sadece yaklaşık 500 derecelendirilmiş kurumun ertelenen bakım, tesis iyileştirmeleri ve yeni inşaatlarda önemli ilerleme kaydetmesi için önümüzdeki on yıl içinde 750 milyar ila 950 milyar dolarlık harcama gerekeceği konusunda uyarıda bulundu. Bu arada, kampüsler daha az kişiyle daha fazla alanı idare ederken, ortalama bir bakım işçisi artık yaklaşık 106.000 brüt fit kareyi kapsıyor ; bu, 2007'den bu yana %25'lik bir artışa tekabül ediyor.

Sonuç bellidir: iş emirleri eskiyen bir CMMS'de birikir, önleyici bakım "ertelenen bakım" sütununa aktarılır, alan kullanımı kararları veriler yerine içgüdüyle alınır ve portföy genelinde neler olup bittiğine dair gerçek zamanlı görünürlük olmadığı için sermaye projeleri zaman çizelgesini ve bütçeyi aşar.

CU Anschutz bunu nasıl çözdü: Colorado Üniversitesi'nin CU Anschutz kampüsü, merkezi BT takımındaki 170'den fazla kullanıcı için beş eski sistemi ClickUp ile değiştirdi. Manuel raporlama sıfıra düştü. Anna Alex, Kampüs Teknoloji Hizmetleri Direktörü: Takımın morali yükseldi çünkü insanlar pivot tablolar oluşturmak değil, sorunları çözmek istiyor. İşte fırsat burada yatıyor. Tesis sistemlerini değiştirmek değil, bu sistemler genelinde gerçekleşen işlerin etrafında görünür bir operasyon katmanı oluşturmak. Bu modeli test etmenin en hızlı yolu, proje yönetimi platformunuzun içinde işleyen bir tesis yönetimi kurulumu oluşturmaktır. Kendi tesis işletmenizde benzer bir modeli denemek ister misiniz? Aşağıdaki kılavuzla başlayın ve bunu kampüsünüzün boyutuna, birikmiş iş yüküne ve hizmet önceliklerinize göre uyarlayın.

Yönlendirme: AI ile Tesis Yönetimi Çalışma Alanınızı Oluşturun

Bu komutu kopyalayın, ClickUp Brain'e yapıştırarak kendi ClickUp Süper Ajanınızı oluşturun, kurumunuzun bilgilerini girin ve iş emri izleme, önleyici bakım programları, alan kullanımı gösterge panelleri ve sermaye projesi denetimi içeren eksiksiz bir tesis yönetimi çalışma alanı elde edin.

Sonuç, görev hiyerarşileri, eskalasyon mantığı, denetim takvimleri ve proje kontrol noktalarını içeren, işletme yapınızın sağlam bir ilk taslağını sunmalıdır. Takımınız daha sonra bunu kampüsünüzün yapısına, personel modelinize ve bakım önceliklerinize uyacak şekilde özelleştirebilir.

Tesis Yönetimi Süper Temsilcisi

Yönlendirme:

→ İlk hibe yönetimi Süper Ajanınızı oluşturmaya hazır mısınız? ClickUp Brain'i açın ve yukarıdaki komutu yapıştırarak Çalışma Alanınız için özel bir Süper Ajan oluşturun.

ClickUp'ta nasıl kurulur (4 adım)

1. Adım: Çalışma Alanı yapınızı oluşturun

Beş klasör içeren “Kampüs Tesisleri” adlı özel bir Alan oluşturun:

İş Emirleri: acil/acil, rutin ve tamamlanan iş emirleri için listeler

Önleyici Bakım: sistem türüne göre düzenlenmiş listeler (HVAC, elektrik, sıhhi tesisat, yangın/can güvenliği, asansörler, dış alanlar)

Alan Yönetimi: oda envanteri, kullanım izleme ve sınıf teknolojisi yükseltmeleri için listeler

Sermaye Projeleri: proje aşamasına göre düzenlenmiş listeler (planlama, tasarım, inşaat, kapanış)

Uyumluluk ve Sürdürülebilirlik: ADA denetimleri, yangın/can güvenliği denetimleri, çevresel uyumluluk ve enerji izleme için listeler

Adım 2: Her iş emri ve proje görevinde özel alanları yapılandırın

Bu alanları görev şablonlarınıza ekleyin, böylece her öğenin anahtar verileri olsun ( tüm Özel Alan türlerini görün ):

Alan Tür Amaç Bina Açılır menü Kampüs envanterinden bina adı Oda/konum Kısa metin Belirli oda sayısı veya alan Ticaret türü Açılır menü HVAC, sıhhi tesisat, elektrik, yapısal, bakım, bahçe bakımı vb. Öncelik Açılır menü Acil, Önemli, Rutin, Planlanmış Atanan teknisyen İnsanlar Sorumlu işçi Tahmini maliyet Para birimi Parça + işçilik tahmini Gerçek maliyet Para birimi Tamamlandıktan sonra nihai maliyet Varlık ID Kısa metin Ekipman veya sistem tanımlayıcısı PM son teslim tarihi Tarih Bir sonraki planlanmış önleyici bakım

3. Adım: Komutu ClickUp Brain'e yapıştırın

Tesis Yönetimi Süper Ajan Oluşturucu

Yeni Alanınızda ClickUp Brain'i açın ve yukarıdaki komutu yapıştırın. Değişkenlerinizi (kurum adı, kampüs GSF, bina sayısı, personel sayısı, işletme bütçesi, ertelenmiş iş yükü) girin. Brain, görev yapısını, PM programlarını, uyumluluk kontrol listelerini ve otomasyon kurallarını hemen kullanabileceğiniz görevler ve alt görevler olarak oluşturur. (Super Agents'ı ilk kez mi kullanıyorsunuz? İlk adımı adım adım nasıl oluşturacağınızı öğrenin. )

4. Adım: Sürekli yönetim için otomasyonları kurun

Tesis Yönetimi Otomasyonu

Sistemin kendi kendine çalışması için bu temel otomasyonları yapılandırın ( Otomasyonlarda Özel Alanların nasıl çalıştığını öğrenin ):

Ne zaman… Ardından… Öncelik = Acil olarak yeni iş siparişi oluşturuldu Tesis müdürünü ve nöbetçi teknisyeni derhal bilgilendirin İş siparişi 30 dakika (Acil) veya 4 saat (Acil) içinde onaylanmadı Görev bağlantısı ile tesis müdürüne bildirin PM son teslim tarihi 14 gün sonra Şablondan PM iş emri oluşturun, belirlenen teknisyene atayın Bu ay, tüm sistem türlerinde PM tamamlanma oranı %90'ın altına düştü Özet ile bakım süpervizörünü bilgilendirin Proje harcamaları bütçenin %85'ini aşıyor Risk seviyesini Yüksek olarak değiştirin, proje yönetimini ve tesislerden sorumlu başkan yardımcısını bilgilendirin

Tesis Yönetimi Yaşam Döngüsü Boyunca Temsilcinin Sorumluluk Alanları

Tesis yönetimi için bir AI ajanı, APPA standartları hakkındaki soruları yanıtlayan bir sohbet robotu değildir. Bu, proje yönetimi Çalışma Alanınızın içinde çalışan ve tesis ekibinizin şu anda manuel olarak yaptığı yapılandırılmış, tekrarlanabilir işleri gerçekleştiren bir sistemdir: iş emirlerini önceliklendirme, önleyici bakım planlaması, sermaye projelerini izleme, uyumluluk eksikliklerini işaretleme.

Yaşam döngüsü aşaması Temsilcinin yapacakları Neyin yerini alıyor? İş emri alımı Gelen talepleri iş kolu, öncelik ve binaya göre sınıflandırır, iş kolu türüne ve iş yüküne göre doğru teknisyene atar, yanıt süresi sayacını başlatır Telefon görüşmeleri, e-postalar ve şahsen yapılan başvurular kağıt üzerinde veya eski bir CMMS'de kaydediliyor Önleyici bakım PM iş emirlerini programa göre otomatik olarak oluşturur, sistem türüne göre tamamlanma oranlarını izler, ekipmanın beklenen kullanım ömrünü aştığında uyarı verir Şubat ayından sonra kimsenin güncellemediği, elektronik tablo tabanlı PM programları Alan yönetimi Oda kullanım oranlarını takip eder, yeterince kullanılmayan ve aşırı planlanmış alanları işaretler, sınıf teknolojisinin durumunu ve oda başına ADA uyumluluğunu izler Yayınlanmadan önce geçerliliğini yitiren yıllık alan denetimleri Yatırım projeleri Tek bir gösterge panelinde tüm aktif projelerdeki proje dönüm noktalarını, bütçeyi, değişiklik siparişlerini ve programı takip edin, aşımları otomatik olarak işaretleyin Mimarın haftalık e-posta güncellemeleri ve başkan yardımcısının hazırladığı bir elektronik tablo Sürdürülebilirlik Bina düzeyinde enerji tüketimini izler, kullanımdaki anormallikleri işaretler, kampüs sürdürülebilirlik hedeflerine göre yenileme projesinin ilerleyişini izler Faturalar üç ayda bir incelenir, eğer biri bunu yaparsa Uyumluluk Geciken öğeler için otomatik eskalasyon özelliği ile yangın/can güvenliği, ADA, çevre ve yasal gerekliliklere yönelik denetim programlarını yönetin Takvim hatırlatıcıları ve üst düzey personelden gelen kurumsal hafıza

Super Agents'ın gerçek bir ClickUp ortamında nasıl çalıştığını görmek ister misiniz? Aşağıdaki tanıtım videosunu izleyerek yapay zeka tarafından oluşturulan ş akışlarının, görevlerin ve otomasyonların pratikte nasıl bir araya geldiğini görün.

Farklı Kurum Türleri için Varyasyonlar

Yukarıdaki komut, ClickUp kullanan tüm yükseköğretim kurumlarında geçerlidir. Komutu kurumunuza göre uyarlayın:

Kurum türü Önemli ayarlamalar R1 araştırma üniversitesi (5 milyon+ GSF, 200+ bina) Yol göstericiyi olduğu gibi kullanın. Araştırma laboratuvarlarına özgü uyumluluk (biyogüvenlik kabinleri, çeker ocaklar, temiz odalar) ekleyin. Hayvan barındırma tesisi yönetimini ekleyin. Varsa, çok kampüslü koordinasyonu da dahil edin. Yılda 10.000'den fazla iş emri bekleyin. R2 üniversitesi (1–5 milyon GSF, 50–200 bina) Sermaye projesi bölümünü basitleştirerek en önemli 10 aktif projenize odaklanın. Uyumluluk kategorilerini eyaletinizin özel gerekliliklerine indirgeyin. Sürdürülebilirlik izlemesini bina düzeyinden kampüs düzeyine taşıyın. Ağırlıklı olarak lisans eğitimi veren kurum (500.000–2 milyon GSF, 20–75 bina) Öncelikli kategori olarak yurt bakımına odaklanın (en fazla iş emrini bu kategori oluşturur). Ekipman kaydını yalnızca ana sistemlerle sınırlandırın. Otomatik yönlendirme özelliğine sahip bir öğrenci iş emri talep formu ekleyin. Topluluk koleji (200.000–1 milyon GSF, 5–30 bina) Bu alanlar öğrenci kayıtlarını artırdığı için sınıf ve laboratuvar bakımına odaklanın. Uygunsa, çok kampüslü iş emri yönlendirme özelliğini ekleyin. PM programlarını üç aylık döngülere indirgeyin. Sermaye projesi izlemesini, ertelenmiş bakım öncelik listesiyle değiştirin. Meslek okulu (50.000–500.000 GSF, 1–10 bina) Özel ekipman bakımına (atölyeler, laboratuvarlar, simülasyon alanları) odaklanın. Alan yönetimini yalnızca oda planlamasına indirgeyin. Sektöre özgü uyumluluk kuralları ekleyin (ör. kaynak atölyeleri için OSHA, mutfak laboratuvarları için sağlık kuralları).

Tesis Yönetimini Tek Bir Yerden Yürütün

İş emirleri, PM programları, alan verileri, sermaye projeleri ve uyumluluk kayıtları, paylaşılan bir işletim görünümü olmadan ayrı sistemlerde bulunduğunda tesis yönetimi bozulur. ClickUp Brain, Özel Alanlar ve Otomasyonlar ile kurumunuz, tesis operasyonlarını daha hızlı iş emri yanıtı, daha tutarlı önleyici bakım, daha güçlü uyumluluk izleme ve tüm kampüs portföyü genelinde daha iyi görünürlük sağlayan tekrarlanabilir bir sisteme dönüştürebilir.

Hedef, CMMS veya varlık yönetimi sistemlerinizi değiştirmek değildir. Hedef, bu sistemler etrafındaki koordinasyon işlerini azaltmak, öncelikle nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair görünürlüğü artırmak ve takımınızın ertelenen bakım işlerine sürekli tepki vermek yerine bir adım önde olmasını sağlamaktır. Yukarıdaki talimatla başlayın, bunu kampüsünüzün boyutuna ve tesis önceliklerinize göre uyarlayın ve takımınızın her gün gerçekten kullanabileceği bir kurulum oluşturun.

Sık Sorulan Sorular

Bir AI ajanı, SchoolDude veya TMA gibi CMMS'lerimizin yerini gerçekten alabilir mi?

AI ajanı, kayıt tutma amaçlı CMMS sisteminizin yerini almaz. Bunun üzerine eklenen bir operasyonel katman haline gelir. CMMS'nizden gelen iş emri verileri ClickUp özel alanlarıyla senkronize edilebilirken, ajan çoğu eski CMMS aracının yetersiz kaldığı görev atama, eskalasyon, PM planlaması ve raporlama işlemlerini üstlenir. Birçok kampüs tesis takımı, varlık kayıtları için CMMS'lerini korurken ş akışı katmanı olarak ClickUp'ı kullanır. Kampüslerin hibe yönetimi ve kaynak planlaması için de aynı yaklaşımı nasıl kullandığını görebilirsiniz.

Bu, ertelenen bakım işlerimizin birikmiş yükünü azaltmada nasıl yardımcı olur?

Temsilci, tahmini maliyet, öncelik seviyesi, bina üzerindeki etkisi ve güvenlik riski ile birlikte ertelenen her bir öğeyi izler. Tesis yönetimi, tahminlere değil gerçek verilere dayalı olarak önceliklendirilmiş bir birikmiş işler gösterge paneli oluşturur ve bunu idareye ve mütevelli heyetine sunabilir. Sermaye fonları kullanıma hazır hale geldiğinde, birikmiş işler halihazırda sıralanmış ve karar verme aşamasına hazırdır.

Tesis ve bina verilerinin güvenlik durumu ne?

ClickUp , SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 ve ISO 42001 sertifikalarına sahiptir ve SSO, rol tabanlı izinler ile depolama ve aktarım sırasında şifrelemeyi destekler. Bina verileri, kat planları ve uyumluluk kayıtları, izin denetimleri sayesinde çalışma alanınızda kalır. AI modellerini eğitmek için hiçbir veri kullanılmaz.

Bakım teknisyenlerimiz bunu alanda kullanabilir mi?

Evet. ClickUp'ın mobil uygulaması, teknisyenlerin atanan iş emirlerini görüntülemelerine, durumu güncellemelerine, çalışma süresini kaydetmelerine ve telefon veya tabletlerinden fotoğraf eklemelerine olanak tanır. Masaüstü CMMS'yi güncellemek için atölyeye dönmelerine gerek yoktur. Süpervizörler, güncelleme için çalışanları aramak zorunda kalmadan gerçek zamanlı durumu görebilir.

Bu, yalnızca büyük tesis takımları olan büyük üniversiteler için mi yararlıdır?

Hayır. Komut isteminde kampüs boyutu, bina sayısı ve personel sayısı için değişkenler bulunur. 5 binası ve 8 tesis personeli olan bir topluluk koleji, 200 binası ve 150 personeli olan bir araştırma üniversitesiyle aynı PM otomasyonu ve iş emri izleme avantajlarından yararlanır. Sistem, portföyünüzle birlikte ölçeklenir. Daha küçük kurumlar, aynı tür görevleri yerine getiren kişi sayısı daha az olduğu için genellikle en büyük etkiyi görür.