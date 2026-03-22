AI Kullanarak Kurumsal Araştırma Yapılacak İşlemler

IR ofisleri zamanlarının yarısından fazlasını uyum raporlamasına ayırıyor, ancak IR liderlerinin yalnızca %39'u personel seviyelerinin yeterli olduğunu söylüyor. Bir proje yönetimi platformu içinde oluşturulan bir AI ajanı, IPEDS gönderi izlemeyi, veri talebi yönetimiyi, anket yönetimini, akreditasyon desteğiyi ve emsal karşılaştırma ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirir ve IR takımınızın, liderliğinizin gerçekten ihtiyaç duyduğu stratejik analize odaklanmasını sağlar.

Aşağıda, ClickUp'a yapıştırarak dakikalar içinde eksiksiz bir kurumsal araştırma çalışma alanı oluşturabileceğiniz, kullanıma hazır bir AI ajanı komutu bulunmaktadır. Ancak bunu kullanmadan önce, bu tür bir sistemin çözmeyi amaçladığı operasyonel yükü gözden geçirmek faydalı olacaktır. Çoğu IR ofisi için sorun, veri uzmanlığının eksikliği değildir. Sorun, uyum döngüleri, geçici talepler, anket zaman çizelgeleri ve akreditasyon desteğinin, birbirinden kopuk ş akışlarında dikkat çekmek için birbiriyle rekabet etmesidir.

Bu kurumsal araştırma kurulumunu kimler kullanmalı? Bu kurulum, kurumsal araştırma direktörleri, analistler, kurumsal etkinlik takımları, anket yöneticileri, akreditasyon destek personeli ve raporlama, analitik ve uyum koordinasyonundan sorumlu karar destek ofisleri için tasarlanmıştır. Bu kurulum, halihazırda raporlama ve iş zekası araçlarına sahip ancak son teslim tarihlerini, veri taleplerini, anketleri ve tekrarlayan raporlama döngülerini yönetmek için hala manuel koordinasyona güvenen kurumlar için özellikle yararlıdır.

Sorun: IR Ofisiniz, stratejik bir varlık olması gerekirken bir raporlama fabrikasına dönüşmüş durumda

Bir kurumsal araştırma ofisi yönetiyorsanız, bu döngüyü bilirsiniz: IPEDS gönderileri aylarca sürer, geçici veri talepleri işleyebileceğinizden daha hızlı birikir, akreditasyon öz değerlendirmeleri sıfırdan yeniden oluşturmanız gereken geçmiş verileri gerektirir ve rektör yardımcısı Cuma gününe kadar kayıt tahminlerini ister.

Rakamlar bunu doğruluyor. 2021 yılında yapılan bir AIR anketi, çoğu IR ofisinin zamanının yarısından fazlasını raporlamaya ayırdığını ortaya koydu; bu raporlamalar, federal uyumdan eyalet tarafından zorunlu kılınan gönderilere ve iç karar destek analizlerine kadar uzanıyor. Öte yandan, 2023 AIR kapasite anketi, IR uzmanlarının %53'ünün mevcut iş yükünü yerine getirmek için personel boyutunun yetersiz olduğunu, IR liderlerinin ise yalnızca %39'unun personel boyutunu yeterli bulduğunu ortaya koydu. NCES, yalnızca IPEDS raporlamasının kurum başına yılda 157 ila 193 saat sürdüğünü tahmin ediyor ve önerilen federal genişlemeler, sektör genelinde 740.000 saatin üzerinde ek yük getirebilir.

Sonuç: IR ofisleri, kurumlarının ihtiyaç duyduğu stratejik analiz ortakları yerine, reaktif raporlama fabrikalarına dönüşür. Öğretim üyeleri veri taleplerinin yanıtlanması için haftalarca bekler. Gösterge panelleri, ancak birinin vakti olduğunda güncellenir. Akreditasyon hazırlıkları acil durum tatbikatına dönüşür. Ve tüm bunları bir araya getiren kurumsal bilgi, tek bir kişinin kafasında saklanır.

CU Anschutz bunu nasıl çözdü: Colorado Üniversitesi'nin CU Anschutz kampüsü, merkezi BT takımındaki 170'den fazla kullanıcı için beş eski sistemi ClickUp ile değiştirdi. Manuel raporlama sıfıra düştü. Anna Alex, Kampüs Teknoloji Hizmetleri Direktörü: Takımın morali yükseldi çünkü insanlar pivot tablolar oluşturmak değil, sorunları çözmek istiyor. İşte fırsat burada yatıyor. Analitik araçlarınızı değiştirmek değil, son teslim tarihleri, talepler ve bunlarla ilgili raporlama işleri etrafında görünürlük sağlayan bir operasyon katmanı oluşturmak. Bu modeli test etmenin en hızlı yolu, proje yönetimi platformunuzun içinde işleyen bir kurumsal araştırma kurulumu oluşturmaktır. Kendi IR ofisinizde benzer bir modeli denemek ister misiniz? Aşağıdaki kılavuzla başlayın ve bunu raporlama yükümlülüklerinize, personel boyutunuza ve ş akışındaki zorluklara göre uyarlayın.

Yönlendirme: Yapay Zeka ile Kurumsal Araştırma Çalışma Alanınızı Oluşturun

Bu komutu kopyalayın, ClickUp Brain'e yapıştırarak kendi ClickUp Süper Ajanınızı oluşturun, kurumunuzun bilgilerini girin ve IPEDS izleme, veri talebi yönetimi, anket ş Akışları ve daha fazlasını içeren eksiksiz bir IR operasyon çalışma alanı elde edin.

Sonuç, görev hiyerarşileri, iç teslim tarihleri, sahiplik devirleri ve raporlama kontrol noktalarını içeren, işletim yapınızın sağlam bir ilk taslağını sunmalıdır. Takımınız daha sonra bunu kurum türünüze, raporlama yükümlülüklerinize ve personel kapasitenize uyacak şekilde özelleştirebilir.

Kurumsal Araştırma Süper Temsilcisi

ClickUp'ta Nasıl Kurulur (4 Adım)

1. Adım: Çalışma Alanı yapınızı oluşturun

Temel fonksiyonlarınıza karşılık gelen klasörler içeren “Kurumsal Araştırma” adlı özel bir alan oluşturun:

IPEDS ve federal raporlama: her veri toplama dönemi (sonbahar, kış, ilkbahar) için listeler ve anket bileşenlerine göre görevler

Veri talepleri: alım kuyruğu, ilerleme aşamasında, inceleme aşamasında, teslim edilen ve bilgi bankası arşivi için listeler

Anketler ve değerlendirmeler: aktif anketler listesi, anket takvimi, sonuç arşivi ile birlikte tamamlanan anketler

Akreditasyon: akreditasyon kurumu veya akreditasyon döngüsü bazında listeler, her standart için alt listeler

Analitik ve gösterge panelleri: kayıt izleme, öğrenci tutma analizi, emsal karşılaştırması, stratejik plan KPI'ları ve bilgi kitabı güncellemeleri için listeler

Adım 2: Her IR görevinde Özel Alanları yapılandırın

IR görev şablonunuza bu alanları ekleyin, böylece her projenin temel verilerini bir bakışta görebilirsiniz ( tüm Özel Alan türlerini görün ):

Alan Tür Amaç Rapor/bileşen adı Kısa metin IPEDS bileşeni, anket adı veya talep başlığı Toplama penceresi Açılır menü Sonbahar, Kış, İlkbahar, Özel Anahtar sahibi Kişiler Veri gönderiinden birincil olarak sorumlu kişi Veri kaynağı Açılır menü Afiş, PeopleSoft, Veri ambarı, Manuel, Harici Federal son başvuru tarihi Tarih NCES/akreditasyon kurumu gönderi son tarihi İç son tarih Tarih Federal son tarihten 10 iş günü önce ayarlayın Öncelik Açılır menü Acil, Standart, Düşük Talep Eden Kısa metin Veri talebinde bulunan kişi veya departman

3. Adım: Komutu ClickUp Brain'e yapıştırın

Yeni Alanınızda ClickUp Brain'i açın ve yukarıdaki komutu yapıştırın. Değişkenlerinizi (kurum adı, türü, kayıt sayısı, personel sayısı, raporlama yükümlülükleri, mevcut araçlar) girin. Brain, görev yapısını, IPEDS takvimlerini, veri talebi ş Akışlarını ve otomasyon kurallarını hemen kullanabileceğiniz görevler ve alt görevler olarak oluşturur. (Super Agents'ı ilk kez mi kullanıyorsunuz? İlk adımı adım adım nasıl oluşturacağınızı öğrenin. )

4. Adım: Sürekli yönetim için otomasyonlar kurun

Sistemin kendi kendine çalışması için bu temel otomasyonları yapılandırın ( Otomasyonlarda Özel Alanların nasıl çalıştığını öğrenin ):

Ne zaman… Ardından… IPEDS veri toplama penceresi açılır (tarihe göre) Her anket bileşeni için görevler oluşturun, sorumlu kişileri atayın, iç son tarihleri belirleyin Kayıt formu aracılığıyla gönderilen veri talebi Konuya göre analiste otomatik olarak atayın, önceliğe göre tahmini tamamlanma tarihini belirleyin Anket yanıt oranı, hatırlatıcı eşiğinde hedefe ulaşamıyor IR direktörüne iletin, ek hatırlatıcı dalgasını tetikleyici olarak kullanın İç son tarih 5 gün sonra ve görev durumu "İnceleniyor" değil Anahtar sahibine ve IR direktörüne uyarı gönderin Akreditasyon öz değerlendirme son tarihi 30 gün sonra Veri teslimi kontrol listesi oluşturun, her bir standarda atanan IR personeline bildirimde bulunun

Temsilcinin Kurumsal Araştırma Yaşam Döngüsü Boyunca Kapsadığı Konular

Kurumsal araştırma için bir AI ajanı, bir raporlama aracı veya bir gösterge paneli değildir. Bu, proje yönetimi çalışma alanınızın içinde çalışan ve takımınızın şu anda manuel olarak yaptığı yapılandırılmış, son tarihe dayalı koordinasyon işlerini gerçekleştiren bir sistemdir: IPEDS zaman çizelgelerini yönetmek, veri taleplerini yönlendirmek, anket kampanyalarını izlemek ve akreditasyon kanıtlarını düzenlemek.

Yaşam döngüsü aşaması Temsilcinin yapacakları Neyin yerini alıyor? Federal raporlama Anahtar sahibi atamaları, bileşenler arası tutarlılık kontrolleri ve gönderi onayları ile üç toplama penceresindeki 12 IPEDS bileşeninin tümünü izleyin Manuel takvim izleme, e-posta tabanlı anahtar sorumlusu koordinasyonu, son dakika veri mutabakatı Veri talepleri Gelen talepleri konuya göre analistlere yönlendirir, işlem sürelerini izler, tamamlanan işlerden oluşan aranabilir bir bilgi tabanı oluşturur E-posta tabanlı veri alımı, elektronik tablo kuyrukları, iki yıl önce tamamlanan analizlerin yeniden oluşturulması Anket yönetimi Anket araçlarının seçiminden sonuçların yayınlanmasına kadar anketin tüm yaşam döngüsünü yönetir, otomasyonlu hatırlatıcılarla yanıt oranlarını izler ve benzer kurumlarla karşılaştırmalar yapar Parçalı anket yönetimi, manuel hatırlatıcı e-postalar, kimsenin okumadığı klasörlerde duran sonuçlar Akreditasyon destekleri Veri gereksinimlerini akreditasyon standartlarıyla eşleştirin, kanıt toplama sürecini izleyin ve sürüm kontrolü ile öz değerlendirme veri akışını yönetin Acil durum tatbikatı niteliğindeki veri toplama, sürüm bilgisi olmayan belgeler, paylaşılan sürücülere dağılmış kanıtlar Analitik ve raporlama Otomasyon ile veri yenileme ve emsal karşılaştırma ile kayıt, devamlılık ve mezuniyet gösterge panellerini yönetir Yıllık manuel bilgi kitapçığı güncellemeleri, geçici emsal karşılaştırmaları, güncel olmayan gösterge panelleri Bilgi yönetimi Kurumsal bilgiyi yapılandırılmış görev geçmişleri, veri talebi arşivleri ve belgelenmiş metodolojilerde korur IR personelinin değişmesi durumunda kritik bilgilerin kaybolması, analistler arasında metodoloji tutarsızlıkları

Super Agents'ın gerçek bir ClickUp ortamında nasıl çalıştığını görmek ister misiniz? Aşağıdaki adım adım kılavuzu izleyerek yapay zeka tarafından oluşturulan ş akışlarının, görevlerin ve otomasyonların pratikte nasıl bir araya geldiğini görün.

Farklı Kurum Türleri için Varyasyonlar

Yukarıdaki komut, ClickUp kullanan tüm yükseköğretim kurumlarında geçerlidir. Komutu kurumunuza göre uyarlayın:

Kurum türü Önemli ayarlamalar R1 araştırma üniversitesi (büyük IR ofisi, 5+ personel) Yol göstericiyi olduğu gibi kullanın. Araştırma harcamalarının izlemesini (HERD anketi) ekleyin. Lisansüstü düzeyinde analizler (mezuniyet süresi, finansman paketleri, istihdam sonuçları) ekleyin. Hedef ve gerçek akran grupları ile karmaşık akran grubu yönetimi bekleyin. R2 üniversitesi (orta boyutlu IR ofisi, 3-5 personel) NSSE ve 1-2 kurumsal anketin yönetimini basitleştirin. Akran karşılaştırmasını bölgesel rakiplere odaklayın. IR hibe raporlama verilerini yönetiyorsa, sponsorlu programlar veri desteği ş Akışını ekleyin. Öncelikle lisans düzeyinde eğitim veren kurum (küçük IR ofisi, 1-3 personel) IPEDS izleme ve veri taleplerini tek bir ş akışında birleştirin, çünkü her ikisini de tek bir kişi yönetebilir. Küçük ofisler, personel değişiminden kaynaklanan bilgi kaybına karşı en savunmasız olduğundan bilgi tabanına önem verin. Öğretim etkinliği analizlerini ekleyin. Topluluk koleji (IR/IE birleşik ofis, 1-4 personel) NSSE'yi CCSSE ile değiştirin. Perkins V ve eyalet performans fonlama ölçütlerini ekleyin. Gelişimsel eğitim sonuçlarına, transfer oranlarına ve işgücü geliştirme ölçütlerine odaklanın. Rehberli yol etkinliği izlemesini ekleyin. Meslek/meslek okulu (asgari IR, 1-2 personel) IPEDS raporlamasını, kazançlı istihdam açıklamalarını ve akreditasyon kurumu veri gereksinimlerini basitleştirin. Mezuniyet oranlarına, iş bulma oranlarına ve lisans sınavı başarı oranlarına odaklanın. IR, Clery raporlamasını yönetiyorsa kampüs güvenliği izlemesini ekleyin.

Sık Sorulan Sorular

AI, IPEDS raporlamasına gerçekten yardımcı olabilir mi?

Evet. AI ajanları, IPEDS anketlerini sizin yerinize doldurmaz. IPEDS ile ilgili ş akışını yönetirler: hangi bileşenlerin teslim tarihi geldiğini izler, anahtar sahiplerini atar, iç teslim tarihlerini uygular, bileşenler arası tutarlılık kontrolleri yapar ve revizyonları belgeler. Veri uzmanlığı IR takımınızda kalır. Proje yönetimi yükü otomasyonla otomatikleştirilir.

Bu, sürekli gelen geçici veri taleplerini nasıl yönetir?

Veri talebi yönetim sistemi, mevcut "IR'ye ilk e-posta gönderen ilk cevaplanır" modelinin yerine geçen yapılandırılmış bir alım, öncelik sınıflandırması ve kuyruk oluşturur. Talepler konuya göre etiketlenir, analistlere atanır ve aranabilir bir bilgi tabanında arşivlenir. Gelecek yıl birisi aynı soruyu sorduğunda, önceki analiz saniyeler içinde bulunabilir.

Peki ya veri güvenliği ve FERPA uyumluluğu?

ClickUp , SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 ve ISO 42001 sertifikalarına sahiptir ve SSO, rol tabanlı izinler ile depolama ve aktarım sırasında şifrelemeyi destekler. IR Çalışma Alanı izinleri, erişimi role göre kısıtlayabilir, böylece yalnızca yetkili analistler öğrenci düzeyindeki verilere erişebilir. AI modellerini eğitmek için hiçbir veri kullanılmaz. Ayrıntılı bilgiler güvenlik sayfasında yer almaktadır.

Bu, Tableau veya Power BI'nin yerini alacak mı?

Hayır. AI ajanı içeren ClickUp, analitik çalışmalarınızla ilgili ş akışını ve proje koordinasyonunu yönetir. Tableau, Power BI ve R/Python ise görselleştirme ve istatistiksel analizi üstlenir. Ajan, gösterge panellerinin ne zaman güncellenmesi gerektiğini izler, veri taleplerini analistlere yönlendirir ve IPEDS zaman çizelgelerini yönetir. Her biri farklı amaçlara hizmet eder ve birlikte en iyi şekilde çalışır.

Bu, sadece bir veya iki kişiden oluşan küçük IR ofislerine nasıl yardımcı olur?

Küçük ofisler bundan en fazla yararlanır. IPEDS, veri talepleri, anketler ve akreditasyon işlerini tek bir kişi yürütürse, işlerin aksama riski en yüksek seviyededir. AI ajanı, son teslim tarihlerini takip eder, bir bilgi tabanı oluşturur (bu kişi ayrıldığında çok önemli bir rol oynar) ve 1-2 kişinin beş kişilik bir takım gibi çalışmasını sağlayan bir yapı sunar. AI ajanlarının akademik danışmanlık ve mali yardım ofislerinize nasıl yardımcı olabileceğini de inceleyin.