AI Kullanarak Akademik Danışmanlık Yapılacak İşlemler

Ortalama bir akademik danışman 296 öğrenciyi yönetir ve büyük kurumlarda bu sayı 600'e çıkar. Bir proje yönetimi platformu içinde oluşturulan bir yapay zeka ajanı, randevu planlamasını, derece izlemesini, kayıt askıya alma sorunlarının çözümünü ve risk altındaki öğrencilerin işaretlenmesini otomasyonla gerçekleştirebilir. Böylece danışmanlara, öğrencilerin sonuçlarını gerçekten değiştirecek konuşmalar için ihtiyaç duydukları zamanı geri kazandırır.

Aşağıda , ClickUp'a yapıştırarak dakikalar içinde eksiksiz bir danışmanlık operasyonları çalışma alanı oluşturabileceğiniz, kullanıma hazır bir yapay zeka ajanı komutu bulunmaktadır. Ancak bunu kullanmadan önce, bu tür bir sistemin çözmek üzere tasarlandığı operasyonel aşırı yükü incelemek faydalı olacaktır. Çoğu danışmanlık merkezi için sorun, danışmanların öğrencilerin neye ihtiyaç duyduğunu bilmemesi değildir. Sorun, vaka yükleri, bekletmeler, sosyal yardım ve belgelemenin, takımın proaktif bir şekilde çalışabilmesi için birbirinden kopuk çok fazla araçta yer almasıdır.

Bu akademik danışmanlık kurulumunu kimler kullanmalı? Bu kurulum, danışmanlık merkezi müdürleri, akademik danışmanlar, öğrenci başarı takımları, öğrenci tutma personeli, kayıt destek ekipleri ve danışmanlık, sosyal yardım ve öğrenci takibini koordine etmekten sorumlu yöneticiler için tasarlanmıştır. Bu kurulum, halihazırda öğrenci sistemlerine sahip ancak vaka yüklerini, askıya alınmaları, müdahaleleri ve danışmanlık belgelerini yönetmek için hala manuel koordinasyona güvenen kurumlar için özellikle yararlıdır.

Sorun: Danışmanlık Merkeziniz Danışmanlık Yapmak Yerine Önceliklendirme Yapıyor

Bir danışmanlık merkezini yönetiyorsanız, rakamlar aleyhinize işliyor. NACADA'nın ulusal bir anketine göre, tam zamanlı bir profesyonel danışmanın ortalama vaka yükü 296 öğrencidir; büyük kurumlarda ise bu rakam 600'e ulaşmaktadır. Bu oranlarda, bireysel randevular bir lüks haline gelir. Etkileşimlerin çoğu ön tanımlı olarak işlem odaklıdır: askıya almayı kaldırmak, geçersiz kılmayı onaylamak, bugün üçüncü kez ön koşullarla ilgili aynı soruyu yanıtlamak gibi.

Sonuçta ortaya çıkan maliyet ölçülebilir. Inside Higher Ed/College Pulse tarafından yapılan bir ankete göre, öğrencilerin neredeyse yarısı mezuniyet için gerekli dersler ve ders sıralamaları konusunda danışmanlık almamış ve sadece %52'si derece ilerlemeleri konusunda danışmanlık aldığını belirtmiştir. Bu eksiklik, danışmanların ilgisizliğinden kaynaklanmıyor. Bunun nedeni, danışmanların manuel süreçlere boğulmuş olmalarıdır: derece planlarını elektronik tablolara kopyalamak, kayıt hatırlatıcılarını e-posta ile göndermek, danışmanlık notlarını üç farklı sisteme kaydetmek ve randevularını kaçıran öğrencileri takip etmek gibi.

Danışmanlık reaktif olduğunda, öğrenciler gözden kaçar. Bölümünü seçmemiş öğrenciler kaybolur. Transfer kredileri değerlendirilmeden kalır. En fazla rehberliğe ihtiyaç duyan ilk nesil öğrenciler, proaktif olarak randevu alma olasılıkları en düşük olanlar oldukları için en az rehberlik alırlar.

Miami Üniversitesi bunu nasıl çözdü: Miami Üniversitesi, parçalanmış öğrenci odaklı operasyonları ClickUp'ta birleştirdi ve birbirinden kopuk araçları, 19.107 öğrenci etkileşimini izlemek için bir bilgi deposu haline gelen merkezi bir platformla değiştirdi. Michael Turner, Yardımcı Direktör: ClickUp, düzenli ve planlı çalışmamızı sağlayan harika bir araçtır. Bu platform bize bir bilgi deposu sunmuştur.

İşte fırsat burada yatıyor. Danışmanlık sistemlerini değiştirmek değil, öğrenci destek ş akışlarının etrafında görünürlük sağlayan bir operasyon katmanı oluşturmak. Bu modeli test etmenin en hızlı yolu, proje yönetimi platformunuzun içinde işleyen bir danışmanlık operasyonları kurulumu oluşturmaktır.

Kendi danışmanlık merkezinizde benzer bir modeli denemek ister misiniz? Aşağıdaki kılavuzla başlayın ve bunu danışmanlık modelinize, vaka boyutunuza ve öğrenci destek önceliklerinize göre uyarlayın.

Yönlendirme: Yapay Zeka ile Danışmanlık İşlemleri Çalışma Alanınızı Oluşturun

Bu komutu kopyalayın, ClickUp Brain'e yapıştırarak kendi ClickUp Süper Ajanınızı oluşturun, kurumunuzun bilgilerini girin ve iş yükü gösterge panelleri, derece izleme, randevu ş akışları ve daha fazlasını içeren tam bir danışmanlık operasyonları çalışma alanı elde edin.

Sonuç, görev hiyerarşileri, sosyal yardım mantığı, risk kontrol noktaları ve danışmanlık ş Akışlarını içeren, işletim yapınızın sağlam bir ilk taslağını sunmalıdır. Takımınız daha sonra bunu danışmanlık modelinize, öğrenci nüfusunuza ve personel kapasitenize uyacak şekilde özelleştirebilir.

Akademik danışmanlık Süper Temsilcisi

Yönlendirme:

→ İlk danışmanlık Süper Ajanınızı oluşturmaya hazır mısınız? ClickUp Brain'i açın ve yukarıdaki komutu yapıştırarak Çalışma Alanınız için özel bir Süper Ajan oluşturun.

ClickUp'ta Nasıl Kurulur (4 Adım)

Alanınızı kurmadan önce, takımınızın halihazırda vaka yükleri, randevular, derece ilerlemesi, kayıt askıya almaları ve müdahale ş akışlarında kullandığı danışmanlık verilerini toplayın. Bu veriler genellikle öğrenci sınıflandırması, ana dal veya henüz belirlenmemiş durum, atanan danışman, not ortalaması (GPA), tamamlanan krediler, derece denetim bilgileri, kayıt askıya almaları ve son danışmanlık iletişim geçmişini içerir. Temiz girdilerle başlamak, otomasyonlarınızı, gösterge panellerinizi ve sosyal yardım ş akışlarınızı çok daha güvenilir hale getirir.

Çalışma Alanı Yapınızı Oluşturun "Akademik Danışmanlık" adlı özel bir alan oluşturun. Danışmanlık ş akışınızı yansıtan klasörler ekleyin: Danışman veya fakülte bazlı öğrenci listeleri için "Aktif Vaka Yükleri", planlanmış randevular, randevusuz ziyaretler, grup danışmanlığı ve proaktif sosyal yardım kampanyaları için "Randevular ve Sosyal Yardım", askıya alma çözümleri, geçersiz kılma talepleri ve kayıt hazırlığı için "Kayıt ve Askıya Almalar", bölümünü seçmemiş öğrenciler ve bölüm seçimi iş akışları için "Bölüm Keşfi" ve risk altındaki öğrenciler, deneme süresi desteği ve takip planları için "Müdahaleler". Her Öğrenci Görevinde Özel Alanlar Yapılandırın Öğrenci görev şablonlarınıza Özel Alanlar ekleyin, böylece her danışan kaydı, ekibinizin proaktif danışmanlık yapmak ve ilerlemeyi izlemek için ihtiyaç duyduğu temel verileri içerir. Öğrenci kimliği, sınıflandırma, ana dal veya yan dal, atanan danışman, kümülatif not ortalaması, tamamlanan krediler, risk seviyesi, son danışmanlık iletişim tarihi, kayıt askıya alma durumları ve bir sonraki randevu için alanlar ekleyin. Bu tutarlı yapı, gösterge panellerini, otomasyonları ve iş yükü yönetimini çok daha güvenilir hale getirir. Komutu ClickUp Brain'e Yapıştırın Yeni Alanınızda ClickUp Brain'i açın ve yukarıdaki komutu yapıştırın. Kurum adı, kurum türü, danışmanlık modeli, danışman sayısı, ortalama vaka yükü ve mevcut araçlar dahil olmak üzere değişkenlerinizi girin. Oluşturulan çıktıyı kullanarak vaka yükü gösterge panellerinizin, randevu ş akışlarınızın, bekleme yönetimi sisteminizin ve müdahale süreçlerinizin ilk taslağını oluşturun, ardından danışmanlık modelinize göre bunu iyileştirin. Sürekli Yönetim için Otomasyonlar Kurun Sürekli manuel takip gerektirmeden danışmanlık işlerinin devam etmesini sağlamak için otomasyonlar oluşturun. Kuralları kullanarak proaktif sosyal yardım faaliyetlerini tetikleyin, çözülmemiş kayıt askıya alma durumlarını üst düzeye taşıyın, kredi eşiğine yaklaşan beyan edilmemiş öğrencileri işaretleyin, randevu sonrası belgeleri hazırlayın ve risk altındaki öğrencileri görünümde kaybolmadan önce ortaya çıkarın.

Bu ş akışlarını tekrarlanabilir bir sisteme dönüştürmeye hazır mısınız? ClickUp'ta danışmanlık operasyonları Çalışma Alanınızı oluşturun.

💡 Profesyonel İpucu: Sistemi tüm danışmanlık operasyonuna yaymadan önce, kayıt askıya alma, risk altındaki öğrencilere ulaşma veya randevu takibi gibi tek bir ş akışıyla başlayın. Daha küçük ölçekli bir pilot uygulama, takımınızın ölçeklendirmeden önce şablonları, görev devirlerini ve otomasyon kurallarını iyileştirmesine yardımcı olur.

Akademik Danışmanlık Görevleri için Önerilen Özel Alanlar

Bu alanlar, öğrenci iş yükleri, randevular, derece planlaması, askıya alma çözümleri ve müdahale ş akışları arasında tutarlı bir çalışma kaydı oluşturur.

Alan Tür Amaç Öğrenci ID Kısa metin Benzersiz öğrenci kimlik numarası Sınıflandırma Açılır menü Birinci sınıf, İkinci sınıf, Üçüncü sınıf, Dördüncü sınıf, Yüksek lisans, Transfer Ana Dal/Yan Dal Açılır menü Öğrencinin akademik programı veya keşif durumu Danışman Atandı Kişiler Öğrenciden sorumlu birincil danışman Kümülatif not ortalaması Sayı Akademik durum özeti Tamamlanan Krediler Sayı Derece tamamlama yolunda ilerleme Risk Seviyesi Açılır menü Yeşil, Sarı, Kırmızı Son Danışmanlık İletişimi Tarih En son öğrenci-danışman etkileşimi Kayıt Bekletmeleri Etiketler veya Açılır Menü Danışmanlık askıya alma, Mali askıya alma, Aşı askıya alma, Davranış askıya alma, Geçersiz kılma gerekli Sonraki Randevu Tarih Yaklaşan danışmanlık toplantısı Derece İlerleme Durumu Açılır menü Yolunda, İnceleme gerektiriyor, Risk altında, Mezuniyet incelemesi Bölüm Seçmemiş Durum Açılır menü Beyan Edilen, Keşfedilen, Seçenekleri Daraltan, Beyan Etme Niyeti

Akademik Danışmanlık için Temel Otomasyon Örnekleri

Özel Alanlarınızı ayarladıktan sonra, tekrarlanan manuel takip gerektirmeden vaka yükü, sosyal yardım, askıya alma ve müdahale ş akışlarını devam ettiren otomasyonlar oluşturun.

Ne zaman… Ardından… Bir öğrencinin 60 gündür danışmanlık irtibat kişisi yok Proaktif bir sosyal yardım görevini oluşturun ve bunu danışmana atayın Ana dal dersinde ara dönem notu C'nin altına düşer Öğrenciyi Sarı risk olarak işaretleyin ve bir takip randevusu görevi oluşturun Bir öğrencinin kayıtlar açılmadan önce danışmanlık beklemesi var Askıya alma çözümleme görevi oluşturun ve sınıflandırmaya göre sosyal yardım faaliyetlerine öncelik verin Bölümünü seçmemiş bir öğrenci, bölüm seçmeden 45 krediye ulaşır Keşif kontrol listesini tetikleyiciyle tetikleyin ve danışmana bildirin Bir öğrenci Kırmızı risk olarak işaretlendi 2 haftalık ve 6 haftalık takip kontrol noktaları içeren bir müdahale planı görevi oluşturun Randevu Tamamlandı olarak işaretlenir Danışmana notları, eylem ögelerini, yönlendirmeleri ve bir sonraki takip tarihini kaydetmesini hatırlatın

Danışmanlık Süreci Boyunca Danışmanın Sorumluluk Alanları

Akademik danışmanlık için bir AI ajanı, ders kataloglarıyla ilgili soruları yanıtlayan bir sohbet robotu değildir. Bu, proje yönetimi Çalışma Alanınızın içinde çalışan ve takımınızın şu anda manuel olarak yaptığı yapılandırılmış, tekrarlanabilir işleri gerçekleştiren bir sistemdir: vaka yüklerini izleme, risk altındaki öğrencileri işaretleme, askıya almaları yönetme ve danışmanlık etkileşimlerini belgeleme.

Yaşam döngüsü aşaması Temsilcinin yapacakları Neyin yerini alıyor? Kayıt ve görevlendirme Gelen öğrencileri ana dal, sınıflandırma ve vaka kapasitesine göre danışmanlara otomatik olarak atar; danışmanlık öncesi kontrol listeleri oluşturur Manuel olarak hesap tablosu tabanlı vaka yükü dengeleme ve e-posta tanıtımları Derece planlaması Derece gerekliliklerini, ders sıralamasını ve kredi ilerlemesini izler; dört yıllık mezuniyet için yolundan sapan öğrencileri işaretler Danışman, her dönem DegreeWorks ve elektronik tabloları manuel olarak karşılaştırıyor Proaktif sosyal yardım Öğrenciler dönüm noktalarını kaçırdığında sosyal yardım tetikleyicisini çalıştırın: 60 gün içinde iletişim kurulmaması, 45 krediyi geçmesine rağmen bölüm seçmemesi, ara dönem notu uyarıları Öğrencilerin kendilerini tanıtıp randevu almaları gereken reaktif model Kayıt destekı Askıya alma çözüm kuyruklarını yönetir, kayıt dönemlerinden önce danışmanlık onaylarını toplu olarak işler, geçersiz kılma taleplerini izler E-posta zincirleri, randevusuz bekleme kuyrukları ve son dakika kayıt telaşı Ana dal keşfi Keşif etkinlikleri, kariyer değerlendirmeleri ve fakülte toplantıları aracılığıyla, henüz bölüm seçmemiş öğrencilerin ilerlemelerini izleyin Belgeleme veya hesap verme yükümlülüğü olmayan gayri resmi kontrol görüşmeleri Müdahale ve devir Risk puanlaması ile risk altındaki öğrencileri işaretleyin, takip programları içeren müdahale planları oluşturun, danışman değişimlerinde tüm geçmişi aktarın Danışmanlar ayrıldığında veya öğrenciler bölüm değiştirdiğinde kabile bilgisi kaybolur

Super Agents'ın gerçek bir ClickUp ortamında nasıl çalıştığını görmek ister misiniz? Aşağıdaki tanıtım videosunu izleyerek yapay zeka tarafından oluşturulan iş akışlarının, görevlerin ve otomasyonların pratikte nasıl bir araya geldiğini görün.

Farklı Kurum Türleri için Varyasyonlar

Yukarıdaki komut, ClickUp kullanan tüm yükseköğretim kurumlarında geçerlidir. Komutu kurumunuza göre uyarlayın:

Kurum türü Önemli ayarlamalar R1 araştırma üniversitesi (danışman başına 600'den fazla öğrenci) Yol gösterici metni olduğu gibi kullanın. Bölüm danışmanları koordinasyon katmanını ekleyin. Yüksek lisans öğrencileri için danışmanlık süreçlerini dahil edin. Ana dal seçimi sırasında merkezi ve bölüm danışmanlığı devri ile entegre edin. R2 üniversitesi (danışman başına 300-500 öğrenci) Risk puanlamasını iki aşamaya indirgeyin (yolunda / dikkat gerektiriyor). Ana dal keşif ş Akışını azaltarak, 30 krediyi aşmış ve henüz ana dalını seçmemiş öğrencilere odaklanın. Transfer öğrenci değerlendirmesini öncelikli bir ş Akış olarak ekleyin. Öncelikle lisans düzeyinde eğitim veren kurum (danışman başına 100-250 öğrenci) İlişki temelli danışmanlık belgelerine önem verin. Birçok PUI ortak modeller kullandığından, fakülte danışmanlarının koordinasyonunu da ekleyin. Oryantasyon sırasında her öğrenciyle birlikte oluşturulan dört yıllık plan şablonunu dahil edin. Topluluk kolejleri (danışman başına 400'den fazla öğrenci) Rehberli yol haritalarına ve meta-ana dal keşfine odaklanın. Dört yıllık derece izlemesini, ön lisans ve transfer yolu izlemesiyle değiştirin. Eşzamanlı kayıt ve çift kredi izlemeyi ekleyin. Mali yardım SAP izlemesine öncelik verin. Kariyer/meslek okulu (büyük farklılıklar gösterir) Derece planı izlemesini, program tamamlama izlemesiyle değiştirin. Yeterlilik ve sertifika dönüm noktaları izlemesini ekleyin. Sektörde işe yerleştirme sürecine ve işveren ortaklıklarının koordinasyonuna odaklanın. Lisans sınavı hazırlık zaman çizelgelerini dahil edin.

Akademik Danışmanlığı Tek Bir Yerden Yürütün

Vaka yükleri, derece ilerlemesi, randevu notları, kayıt askıya alma işlemleri ve müdahale planları, ortak bir çalışma görünümü olmayan ayrı sistemlerde tutulduğunda akademik danışmanlık işlevleri aksar. ClickUp Brain, Özel Alanlar ve Otomasyonlar sayesinde kurumunuz, danışmanlık işlemlerini vaka yükü yönetimi, derece izleme, askıya alma işlemlerinin çözümü ve proaktif öğrenci erişimini tek bir yerden destekleyen tekrarlanabilir bir sisteme dönüştürebilir.

Hedef, SIS, derece denetim platformu veya danışmanlık platformunuzun yerini almak değildir. Hedef, bu platformlarla ilgili koordinasyon işlerini azaltmak, tüm öğrenci yaşam döngüsü boyunca görünürlüğü artırmak ve danışmanlara, sonuçları gerçekten değiştiren konuşmalar için daha fazla zaman kazandırmaktır. Yukarıdaki talimatla başlayın, bunu danışmanlık modelinize ve öğrenci nüfusunuza göre uyarlayın ve takımınızın her dönem gerçekten kullanabileceği bir kurulum oluşturun.

ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın.

AI Kullanarak Akademik Danışmanlık Hakkında Sık Sorulan Sorular

Hayır. AI ajanları, danışmanların danışmanlık yapmasını engelleyen idari işleri otomasyonla otomatikleştirir: vaka yüklerini izlemek, askıya almaları yönetmek, notları belgelemek ve risk altındaki öğrencileri işaretlemek. Öğrencilerin sonuçlarını değiştiren ilişkisel, gelişimsel danışmanlık (ilk nesil bir öğrencinin ana dalları keşfetmesine yardımcı olmak, akademik deneme süresindeki zorlanan bir öğrenciye koçluk yapmak) hala bir insan danışman gerektirir. Ajan, danışmanlara bu konuşmalar için daha fazla zaman kazandırır.

AI danışman çalışma alanı, mevcut öğrenci bilgileri ve derece denetim sistemlerinizle birlikte çalışır. SIS (Banner, PeopleSoft, Colleague) ve denetim araçlarınızdan (DegreeWorks, uAchieve) gelen derece ilerleme verileri, her öğrenci görevindeki özel alanlarla senkronize edilir. Danışman, kayıt sisteminizin yerini almaz. Danışman ekibinizin, bu öğrenci verilerinin üzerine görevleri, sosyal yardım faaliyetlerini ve işbirliğini izlediği operasyonel bir katman haline gelir.

ClickUp , SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 ve ISO 42001 sertifikalarına sahiptir ve SSO, rol tabanlı izinler ile depolama ve aktarım sırasında şifrelemeyi destekler. Danışman düzeyinde izinler, her danışmanın yalnızca kendisine atanan öğrencileri görebileceği anlamına gelir. AI modellerini eğitmek için hiçbir veri kullanılmaz. Ayrıntılı bilgi için güvenlik sayfasına bakın.

Her danışmanlık etkileşimi, notlar, eylem öğeleri, yönlendirmeler, müdahale planları ve takip programları dahil olmak üzere öğrencinin görev geçmişinde belgelenir. Bir öğrenci danışmanını değiştirdiğinde (ana dal değişikliği, danışmanın ayrılması veya vaka yükünün yeniden dengelenmesi nedeniyle), tüm danışmanlık geçmişi görevle birlikte aktarılır. Danışman değişimi sırasında en sık karşılaşılan şikayet olan kurumsal bilgi kaybı yaşanmaz.

Hayır. Komut satırı, kurum türü ve danışmanlık modeli için değişkenler içerir. Danışman başına 150 öğrencisi olan küçük bir liberal sanatlar koleji, 600 öğrencilik vaka yüküne sahip bir R1 kadar dokümantasyon, devretme ve proaktif sosyal yardım otomasyonlarından yararlanır. Ayrıca, AI ajanlarının kampüs genelinde hibe yönetimi ve kurumsal araştırmalara nasıl yardımcı olabileceğini de görün.