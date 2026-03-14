Yapay Zeka Kullanarak Kariyer Hizmetleri İzlemesini Nasıl Yapabilirsiniz?

Ortalama bir kariyer merkezi, her bir profesyonel personel başına 1.381 öğrenciye hizmet vermektedir; ancak öğrencilerin yalnızca %43’ü kariyer hizmetleri deneyimlerini yararlı bulmaktadır. Kariyer merkezleri, randevu lojistiği, işverenlerle ilgili takip işleri ve ilk iş bulma anketlerinin peşinde koşmakla boğuşurken, asıl kariyer danışmanlığı hizmeti ise ihmal edilmektedir. Bir proje yönetimi platformu içine entegre edilmiş bir yapay zeka ajanı, randevu izleme, işveren ilişkileri yönetimi, kariyer fuarı koordinasyonu ve sonuç raporlamasını otomasyonla gerçekleştirir; böylece personel, öğrencilere odaklanmak için daha fazla zaman kazanabilir.

Aşağıda, ClickUp'a yapıştırarak dakikalar içinde eksiksiz bir kariyer hizmetleri çalışma alanı oluşturabileceğiniz, kullanıma hazır bir AI ajanı komutu yer almaktadır. Ancak bunu kullanmadan önce, bu tür bir sistemin çözmeyi amaçladığı koordinasyon sorunlarını gözden geçirmek faydalı olacaktır. Çoğu kariyer merkezinde sorun, öğrenci talebinin veya işveren faaliyetlerinin yetersizliğinden kaynaklanmamaktadır. Asıl sorun, randevular, işverenlerle iletişimin kurulması, etkinlikler ve sonuç raporlamasının, takımın verimli bir şekilde yönetemeyeceği kadar çok sayıda birbirinden bağımsız araçta dağınık bir şekilde bulunmasıdır.

Bu kariyer hizmetleri kurulumunu kimler kullanmalıdır? Bu kurulum, kariyer merkezi müdürleri, işveren ilişkileri takımları, kariyer danışmanları, deneyimsel öğrenim personeli, ilk iş yeri anketi sorumluları ve öğrenci desteği, işveren ilişkileri ile sonuç raporlamasını koordine etmekten sorumlu öğrenci başarı liderleri için tasarlanmıştır. Bu kurulum, halihazırda bir kariyer hizmetleri platformu kullanıyor ancak randevu, etkinlik, takip ve raporlama işlemlerini yönetmek için hâlâ manuel koordinasyona güvenen kurumlar için özellikle yararlıdır.

Sorun: Kariyer Merkeziniz, bir elektronik tablo, Handshake ve e-posta üzerinden 10.000 öğrenci etkileşimini izliyor

Bir üniversite kariyer merkezini yönetiyorsanız, bu gerilimi zaten biliyorsunuzdur. Kampüsteki her öğrencinin mezuniyet sonrası yolunu bulmasına yardımcı olmak, akreditasyon kurumlarına elde ettiğiniz sonuçları kanıtlamak, onlarca işverenle ilişkileri yönetmek, kariyer fuarları düzenlemek ve bir şekilde bire bir kariyer danışmanlığı için zaman ayırmak sizin sorumluluğunuzdadır. 5 ila 15 kişiden oluşan takımınız, sayıları binleri bulan bir öğrenci nüfusu ile hizmet vermektedir.

Operasyonel gerçeklik acımasızdır: Randevu planlaması bir sistemde, işveren iletişim bilgileri başka bir sistemde, ilk iş yeri anket verileri üçüncü bir sistemde ve etkinlik koordinasyonu ise e-posta konu başlıklarında tutulmaktadır. Kariyer merkezi personelinin %59,3’ü şu anda bir şekilde yapay zeka kullanmaktadır, ancak bu kullanım çoğunlukla sistematik iş akışı otomasyonu yerine geçici görevler için gerçekleşmektedir. Bu arada, NACE'nin ilk iş yeri anketi, lisans mezunları için bilgi oranının sadece %55 olduğunu gösteriyor; bu da mezunlarınızın sonuçlarının neredeyse yarısının bilinmediği anlamına geliyor. Bu bir veri sorunu değil. Bu bir ş Akışı sorunu.

Kariyer merkezi, kurumun değerini gösteren en görünür göstergelerden biridir. Akreditasyon kurumları istihdam oranlarını görmek ister. Veliler somut sonuçlar bekler. Öğrenciler ise iş bulmak ister. Oysa takımınız sonuçlar sunmak yerine verileri uyumlu hale getirmekle uğraşmak zorunda kalıyor.

Miami Üniversitesi bu sorunu nasıl çözdü: Miami Üniversitesi Kariyer Keşif ve Başarı Merkezi (25 takım üyesi), ClickUp'ı kullanarak yılda 200'den fazla öğrenci etkinliğini %98'lik bir başarı oranıyla yönetti ve 19.107 öğrencinin katılımını sağladı. Michael Turner, Yardımcı Direktör: Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen kariyer merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyoruz. ClickUp, başarıya giden yolun haritasını çizmemiz için vazgeçilmez bir araçtır.

İşte fırsat da burada yatıyor. Kariyer hizmetleri platformunuzu değiştirmek değil, öğrenciler, işverenler, etkinlikler ve raporlama arasındaki geçişlerin etrafında görünürlük sağlayan bir operasyon katmanı oluşturmak. Bu modeli test etmenin en hızlı yolu, proje yönetimi platformunuzun içinde işlevsel bir kariyer hizmetleri kurulumu oluşturmaktır. Kendi kariyer merkezinizde benzer bir modeli denemek ister misiniz? Aşağıdaki soruyla başlayın ve bunu öğrenci nüfusunuza, işveren ağınıza ve hedeflediğiniz sonuçlara göre uyarlayın.

İşte fırsat da burada yatıyor. Kariyer hizmetleri platformunuzu değiştirmek değil, öğrenciler, işverenler, etkinlikler ve raporlama arasındaki geçişlerin etrafında görünürlük sağlayan bir operasyon katmanı oluşturmak. Bu modeli test etmenin en hızlı yolu, proje yönetimi platformunuzun içinde işlevsel bir kariyer hizmetleri kurulumu oluşturmaktır.

Kendi kariyer merkezinizde benzer bir modeli denemek ister misiniz? Aşağıdaki soruyla başlayın ve bunu öğrenci nüfusunuza, işveren ağınıza ve hedeflediğiniz sonuçlara göre uyarlayın.

Kendi kariyer merkezinizde benzer bir modeli denemek ister misiniz? Aşağıdaki soruyla başlayın ve bunu öğrenci nüfusunuza, işveren ağınıza ve hedeflediğiniz sonuçlara göre uyarlayın.

Konu: Yapay Zeka ile Kariyer Hizmetleri İzleme Çalışma Alanınızı Oluşturun

Bu komut satırını kopyalayın, ClickUp Brain'e yapıştırarak kendi ClickUp Süper Ajanınızı oluşturun, kurumunuzun bilgilerini girin; randevu izleme, işveren CRM'si, kariyer fuarı yönetimi ve sonuç raporlaması özelliklerine sahip tam bir kariyer hizmetleri çalışma alanı elde edeceksiniz.

Bu çıktı, görev hiyerarşileri, erişim stratejisi, raporlama kontrol noktaları ve takip ş akışlarını içeren, işletme yapınızın sağlam bir ilk taslağını sunmalıdır. Takımınız daha sonra bunu personel kapasitenize, işveren yapınıza ve öğrenci katılımına ilişkin önceliklerinize uyacak şekilde özelleştirebilir.

Bu çıktı, görev hiyerarşileri, erişim stratejisi, raporlama kontrol noktaları ve takip ş akışlarını içeren, işletme yapınızın sağlam bir ilk taslağını sunmalıdır. Takımınız daha sonra bunu personel kapasitenize, işveren yapınıza ve öğrenci katılımına ilişkin önceliklerinize uyacak şekilde özelleştirebilir.

Kariyer Hizmetleri İzleme Süper Temsilcisi

Yönlendirme:

ClickUp'ta Nasıl Kurulur (4 adım)

Space'inizi kurmadan önce, takımınızın randevular, işveren etkileşimleri, etkinlikler ve sonuç raporlamaları kapsamında halihazırda kullandığı kariyer hizmetleri verilerini bir araya getirin. Bu veriler genellikle randevu türlerini, öğrenci segmentlerini, işveren iletişim bilgilerini, etkinlik takvimlerini, ilk iş bulma anketi zaman çizelgelerini ve staj izleme verilerini içerir. Temiz verilerle başlamak, otomasyonlarınızı, gösterge panellerinizi ve takip ş akışlarınızı çok daha güvenilir hale getirir.

Çalışma Alanı Yapınızı Oluşturun “Kariyer Hizmetleri” adında özel bir alan oluşturun. Öğrenci ve işveren yaşam döngüsü boyunca çalışmaları düzenlemek için dört klasör ekleyin: Randevular, ziyaretler, koçluk vakaları ve yetkinlik izleme için Öğrenci Katılımı; işveren profilleri, işe alım faaliyetleri ve ortaklık yönetimi için İşveren İlişkileri; fuarlar, ağ oluşturma etkinlikleri, bilgilendirme oturumları ve etkinlik lojistiği için Etkinlikler ve Kariyer Fuarları; ilk iş yeri anketleri, bilgi oranı izleme, akreditasyon raporlaması ve yıllık veri incelemeleri için Sonuçlar ve Raporlama. Her Görevde Özel Alanları Yapılandırın Kariyer hizmetleri şablonlarınıza özel alanlar ekleyin; böylece her öğrenci etkileşimi, işveren ilişki, etkinlik ve sonuç kaydı, ekibinizin ilerlemeyi takip etmek ve sonuçları raporlamak için ihtiyaç duyduğu anahtar verileri içersin. Öğrenci kimlik numarası, sınıf yılı, ana dal, ziyaret sayısı, ilk nesil öğrenci durumu, sonuç durumu, işveren ortağı kademesi ve bilgi oranı için alanlar ekleyin. Bu tutarlı yapı, gösterge panellerini, otomasyonları ve ekipler arası raporlamayı çok daha güvenilir hale getirir. Yukarıdaki komut satırını ClickUp Brain'e yapıştırın Yeni Alanınızda ClickUp Brain'i açın ve yukarıdaki komut satırını yapıştırın. Kurum adı, öğrenci nüfusu, personel sayısı, mevcut araçlar, işveren sayısı, kariyer fuarı sayısı, bilgi oranı ve sonuç oranı dahil olmak üzere değişkenlerinizi girin. Oluşturulan çıktıyı kullanarak randevu sisteminizin, işveren CRM'inizin, etkinlik ş akışlarınızın ve sonuç gösterge panellerinizin ilk taslağını oluşturun, ardından merkezinizin işleyişine göre bu taslakları iyileştirin. Sürekli Yönetim için Otomasyonlar Oluşturun Kariyer hizmetleri faaliyetlerinin sürekli manuel takip gerektirmeden devam etmesini sağlamak için otomasyonlar oluşturun. Kuralları kullanarak, etkileşimde bulunmayan öğrencilere ulaşın, kariyer fuarı geri sayım görevlerini yönetin, ilk iş yeri anketi takip aşamalarını başlatın, süresi dolan işveren ortaklarını işaretleyin ve zaman içinde staj dönüşümlerini izleyin.

"Kariyer Hizmetleri" adında özel bir alan oluşturun. Öğrenci ve işveren yaşam döngüsü boyunca işleri düzenlemek için dört klasör ekleyin: Randevular, randevusuz ziyaretler, koçluk vakaları ve yetkinlik izleme için "Öğrenci Etkileşimi"; işveren profilleri, işe alım faaliyetleri ve ortaklık yönetimi için "İşveren İlişkileri"; fuarlar, ağ oluşturma etkinlikleri, bilgilendirme oturumları ve etkinlik lojistiği için "Etkinlikler ve Kariyer Fuarları"; ilk iş bulma anketleri, bilgi aktarım oranı izleme, akreditasyon raporlaması ve yıllık veri incelemeleri için "Sonuçlar ve Raporlama".

Kariyer hizmetleri şablonlarınıza Özel Alanlar ekleyin; böylece her öğrenci etkileşimi, işveren ilişki, etkinlik ve sonuç kaydı, ekibinizin ilerlemeyi izlemek ve sonuçları raporlamak için ihtiyaç duyduğu anahtar verileri içersin. Öğrenci ID numarası, sınıf yılı, ana dal, ziyaret sayısı, ilk nesil öğrenci statüsü, sonuç durumu, işveren ortağı kademesi ve bilgi oranı için alanlar ekleyin. Bu tutarlı yapı, gösterge panellerini, otomasyonları ve takımlar arası raporlamayı çok daha güvenilir hale getirir.

Yeni Alanınızda ClickUp Brain'i açın ve yukarıdaki komutu yapıştırın. Kurum adı, öğrenci nüfusu, personel sayısı, mevcut araçlar, işveren sayısı, kariyer fuarı sayısı, bilgi oranı ve sonuç oranı dahil olmak üzere değişkenlerinizi girin. Oluşturulan çıktıyı kullanarak randevu sisteminizin, işveren CRM'inizin, etkinlik ş akışlarınızın ve sonuç gösterge panellerinizin ilk taslağını oluşturun, ardından merkezinizin işleyişine uygun şekilde bu taslakları iyileştirin.

Kariyer hizmetleri süreçlerinin sürekli manuel takip gerektirmeden sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için otomasyonlar oluşturun. Kuralları kullanarak, etkileşimde bulunmayan öğrencilere ulaşın, kariyer fuarı geri sayım görevlerini yönetin, ilk iş yeri anketinin takip aşamalarını başlatın, sözleşmesi sona eren işveren ortaklarını işaretleyin ve staj dönüşüm oranlarını zaman içinde takip edin.

💡 Profesyonel İpucu: Sistemi kariyer merkezinin tamamına yaymadan önce, ilk hedef anketleri, randevu izleme veya işverenle iletişimi gibi tek bir ş akışıyla başlayın. Daha küçük çaplı bir pilot uygulama, takımınızın ölçeklendirmeye geçmeden önce şablonları, sahiplik kurallarını ve raporlama görünümlerini iyileştirmesine yardımcı olur.

Kariyer Hizmetleri İzleme İçin Önerilen Özel Alanlar

Bu alanlar, öğrenci randevuları, işverenlerle iletişim, etkinlikler, sonuç raporlaması ve staj koordinasyonu arasında tutarlı bir kayıt sistemi oluşturur.

Alan Tür Amaç Öğrenci ID Kısa metin Öğrenci kimlik numarası Mezuniyet Yılı Açılır menü Birinci sınıf, İkinci sınıf, Üçüncü sınıf, Dördüncü sınıf, Yüksek lisans, Mezunlar Büyük Açılır menü Öğrenci akademik programı Ziyaret Sayısı Sayı Kariyer merkezi ile yapılan etkileşim sayısı Birinci Nesil Durumu Açılır menü Birinci nesil, Birinci nesil değil, Bilinmiyor Sonuç Durumu Açılır menü Tam zamanlı çalışan, Yarı zamanlı çalışan, Sürekli eğitim, Askerlik/hizmet, İş arayan, Eğitim arayan, Arayışta olmayan, Bilinmiyor İşveren Ortağı Seviyesi Açılır menü Potansiyel müşteri, Nişanlı, Aktif ortak, Stratejik ortak, İlişkisi sona ermiş Bilgi Oranı Sayı (%) Bilinen mezun sonuçlarının yüzdesi Etkinlik Türü Açılır menü Kariyer fuarı, Bilgi oturumu, Ağ oluşturma etkinliki, Panel, Atölye çalışması Kariyere Hazırlık Becerisi Etiketler İletişim, Eleştirel düşünme, Takım çalışması, Teknoloji, Eşitlik ve kapsayıcılık, Profesyonellik, Kariyer ve kişisel gelişim, Liderlik

Kariyer Hizmetleri İzleme için Temel Otomasyon Örnekleri

Özel Alanlarınızı oluşturduktan sonra, randevuları, işveren etkileşimini, fuarları ve sonuç raporlamasını tekrarlanan manuel takip gerektirmeden sorunsuz bir şekilde yürüten otomasyonlar oluşturun.

Ne zaman… Sonra… Bir öğrenci, kariyer danışmanlığı hizmetinden hiç yararlanmadan üçüncü sınıfa geçiyor Bir sosyal destek görevini oluşturun ve bunu bir danışmana veya öğrenci başarısından sorumlu kişiye atayın Bir mezun, mezuniyetinden 30, 60, 90 veya 120 gün sonra hala bilinmeyen durumdadır Tetikleyiciyi kullanarak bir sonraki ilk varış noktası anketi kampanyasını başlatın ve denemeyi kaydedin İşveren son 12 ay içinde işçi çalıştırmamıştır Yeniden etkileşim görevi oluşturun ve bunu ilişki sorumlusuna atayın Kariyer fuarına 14 gün kaldı Nihai lojistik kontrol listesini hazırlayın ve stant, pazarlama ve personel alımı alt görevlerini dağıtın Bir öğrencinin randevusu "Tamamlandı" olarak işaretlenmiştir Takip eylemleri oluşturun ve ele alınan yetkinlikleri kaydedin Stajın bitiş tarihi geçiyor Bir dönüşüm takip görevini oluşturun ve öğrenciye veya işverene yerleştirme sonuçlarına ilişkin verileri isteyin

Kariyer Hizmetleri Süreci Boyunca Danışmanın Kapsadığı Konular

Kariyer hizmetleri için bir yapay zeka ajanı, bir iş eşleştirme algoritması değildir. Bu, proje yönetimi Çalışma Alanınızın içinde çalışan ve kariyer merkezinizin ihtiyaç duyduğu operasyonel altyapıyı (zamanlama, izleme, izleme, raporlama) yöneten bir sistemdir. Kariyer koçluğu insan elinde kalır. Lojistik süreçler ise otomasyonla gerçekleştirilir.

Yaşam döngüsü aşaması Temsilcinin yapacakları Neyin yerine geçiyor Öğrenci alımı İlk ziyaretleri izler, hizmetlerden yeterince yararlanamayan nüfus gruplarını belirler, danışmanları bölüm ve vaka yükü dengesi göz önünde bulundurularak atar Kayıt defterleri ve manuel elektronik tablo izleme Kariyer danışmanlığı Randevu sonuçlarını kaydeder, yetkinlik gelişimini izler, her oturumun ardından takip görevlerini tetikler Kağıt notlar ve birbirinden bağımsız randevu özetleri İşveren katılımı Potansiyel işverenlerden stratejik ortaklara kadar işveren aday havuzunu yönetir, kampüs ziyaretlerini ve işe alım sonuçlarını izler Handshake, e-posta ve kişisel adres defterlerine dağılmış kişiler Kariyer fuarları Kayıt işlemlerinden fuar sonrası takip çalışmalarına kadar lojistik süreçleri koordine eder, öğrenci başına maliyetleri izler Merkezi bir kontrol listesi olmadan e-posta konu başlıklarıyla etkinlik planlaması Sonuçların izleme süreci Çok kaynaklı ilk varış noktası veri toplama işlemini yürütür, eskalasyon dalgalarıyla bilgi oranını izler, ana kategorilere göre raporlar oluşturur Anketlerin manuel olarak takibi ve yıl sonu veri telaşı Akreditasyon raporlaması Akreditasyon kurumlarına sunulmaya hazır raporlar için sonuçları demografik özelliklere, ana dal ve programa göre toplar Saha ziyaretlerinden önce haftalarca süren manuel veri derleme

Super Agents'ın gerçek bir ClickUp ortamında nasıl çalıştığını görmek ister misiniz? Aşağıdaki tanıtım videosunu izleyerek yapay zeka tarafından oluşturulan ş akışlarının, görevlerin ve otomasyonların pratikte nasıl bir araya geldiğini görebilirsiniz.

Farklı Kurum Türlerine Göre Değişiklikler

Yukarıdaki komut, ClickUp kullanan tüm yükseköğretim kurumlarında geçerlidir. Komutu kurumunuza göre uyarlayın:

Kurum türü Önemli değişiklikler R1 araştırma üniversitesi (20.000–50.000 öğrenci) Komut satırını olduğu gibi kullanın. Üniversiteye özgü kariyer merkezlerini (mühendislik, iş, sanat ve bilim) ekleyin. İşveren CRM'sini 500'den fazla şirkete genişletin. Yüksek lisans öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar için kariyer izleme özelliğini ekleyin. Mezun ilişkileri ş Akışlarıyla entegre edin. R2 üniversitesi (10.000–20.000 öğrenci) Merkezi bir kariyer merkezi modeline geçin. İşveren kategorilerini üçe indirin (potansiyel, aktif, stratejik). Verimlilik amacıyla, ilk iş bulma izlemesini kayıt sayısına göre en çok tercih edilen ilk 10 ana dal üzerine yoğunlaştırın. Ağırlıklı olarak lisans eğitimi veren kurum (2.000–5.000 öğrenci) Yoğun etkinlik programlamasından ziyade kariyer koçluğu ilişki modeline ağırlık verin. Kariyer danışmanlığı için öğretim kadrosuyla daha sıkı entegrasyonlar sağlayın. Kariyer fuarlarının sıklığını azaltın, ancak işverenlerin kalitesini izleme çalışmalarını artırın. Halk yüksekokulu (5.000–20.000 öğrenci) Geleneksel kariyer fuarı modelini işveren danışma kurulları ve işe alım etkinlikleriyle değiştirin. İşgücü geliştirme ve çıraklık programlarının izlemesini ekleyin. Sonuçları, sertifika-istihdam geçiş süreçlerine odaklayın. Perkins V raporlamasıyla uyumlu hale getirin. Meslek okulu (500–5.000 öğrenci) İstihdam oranının izlemesini birincil gösterge olarak ele alın (akreditasyon şartı). İşveren CRM sistemini klinik/staj yeri yönetimi ile değiştirin. Mesleki yeterlilik sınavı başarı oranının izlemesini ekleyin. Sonuç kategorilerini üç gruba indirgeyin: ilgili alandaki istihdam, ilgili olmayan alandaki istihdam, mesleki gelişim.

Kariyer Hizmetleri İzlemesini Tek Bir Yerden Yürütün

Öğrenci randevuları, işveren ilişkileri, etkinlikler, anket çalışmaları ve sonuç verileri ortak bir çalışma görünümü olmadan ayrı sistemlerde tutulduğunda, kariyer izleme süreci aksaklıklar yaşar. ClickUp Brain, Özel Alanlar ve Otomasyonlar sayesinde kurumunuz randevu izleme süreci, işveren etkileşimi, kariyer fuarı koordinasyonu ve ilk istihdam raporlamasını tek bir tekrarlanabilir operasyonel sisteme dönüştürebilir.

Hedef, kariyer hizmetleri platformunuzu veya öğrenci bilgi sistemlerinizi tamamen değiştirmek değil. Hedef, bu sistemler etrafında yapılan koordinasyon işlerini azaltmak, öğrenci ve işveren ş Akışları arasında görünürlüğü artırmak ve personelinizin veri peşinde koşmak yerine öğrencilere rehberlik etmeye daha fazla zaman ayırmasını sağlamaktır. Yukarıdaki şablonu kullanarak başlayın, bunu öğrenci nüfusunuza ve işveren ağınıza göre uyarlayın ve takımınızın her dönem gerçekten kullanabileceği bir kurulum oluşturun. ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın.

Yapay Zeka Kullanarak Kariyer Hizmetleri İzleme Hakkında Sık Sorulan Sorular

AI ajanları mezunlara anket uygulamaz. Bilgi oranlarını artıran, aşamalı iletişim kampanyalarını otomasyonla otomatikleştirirler. Ajan, mezuniyet anında anket görevleri oluşturur; 30, 60, 90 ve 120. günlerde e-posta, metin ve öğretim üyeleriyle iletişimi tetikler; hangi mezunların durumunun hâlâ bilinmediğini izler ve bilgi oranı durduğunda durumu üst yönetime bildirir. NACE, %65’lik bir bilgi oranı hedefi belirlemiştir. Bu hedefe ulaşmanın yolu, sistematik bir takip sürecinden geçer.

AI danışman çalışma alanı, mevcut kariyer hizmetleri yönetim platformunuzla birlikte çalışır. Handshake veya Symplicity'den gelen işveren verileri, randevu geçmişi ve iş ilanları, görevlerin özel alanlarıyla senkronize edilir. Danışman, kariyer hizmetleri yöneticinizin (CSM) yerini almaz. Bu sistem, takımınızın iş akışlarını yönetip sonuçları izlediği ve bu veriler üzerinden kariyer fuarları düzenlediği bir koordinasyon katmanı işlevi görür.

ClickUp , SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 ve ISO 42001 sertifikalarına sahiptir ve SSO, rol tabanlı izinler ile depolama ve aktarım sırasında şifreleme özelliklerini destekler. Kariyer merkezi izinleri, danışmanların yalnızca kendilerine atanan öğrencileri görebilmesini sağlar. AI modellerinin eğitilmesinde hiçbir veri kullanılmaz. Ayrıntılı bilgi için güvenlik sayfasına bakın.

Handshake, öğrencileri işverenlerle ve iş ilanlarıyla buluşturur. Bu bir iş platformudur. Yapay zeka asistanına sahip ClickUp ise kariyer merkezinizin iç ş Akışlarını yönettiği operasyonel katmandır: randevu düzenlemeleri, personel iş yükü, kariyer fuarı planlaması, izleme ve akreditasyon raporlaması. Her ikisi de farklı amaçlara hizmet eder ve birlikte en iyi şekilde çalışır.

Özellikle küçük bir takım için. Üç kişi 5.000 öğrenciye hizmet verdiğinde, otomatikleştirilebilecek her manuel işlem, en önemli iş olan kariyer danışmanlığına daha fazla zaman ayırmanızı sağlar. Sistem, randevu izlemeyi, takip görevlerini ve anket dağıtımını üstlenir; böylece personeliniz elektronik tablolar yerine öğrencilere odaklanabilir.