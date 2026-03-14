AI Kullanarak Öğretim Üyelerinin İşe Alım Sürecini Nasıl Yapabilirsiniz?

ABD'deki kolej ve üniversiteler , toplam öğretim kadrosunun yaklaşık %40'ını oluşturan 650.000'den fazla yardımcı öğretim üyesi istihdam etmektedir ve tüm öğretim üyelerinin %68'i artık sık sık değişen geçici görevlerde bulunmaktadır. Kadrolu veya yardımcı olsun, her yeni işe alınan kişinin ilk gününden önce kimlik doğrulama, uyum belgeleri, sistem erişimi, oryantasyon ve öğretim hazırlığı süreçlerinden geçmesi gerekir. Bir proje yönetimi platformu içinde oluşturulan bir yapay zeka ajanı, işe alım kontrol listesinin oluşturulmasını, kimlik bilgilerinin doğrulamasının izlenmesini, oryantasyon programının planlanmasını ve İK, bölüm başkanları ve BT arasında mentorluk programının koordinasyonunu otomasyonla gerçekleştirebilir.

Aşağıda, ClickUp'a yapıştırarak dakikalar içinde eksiksiz bir öğretim üyesi oryantasyon çalışma alanı oluşturabileceğiniz, kullanıma hazır bir AI ajanı komutu bulunmaktadır. Ancak bunu kullanmadan önce, bu tür bir sistemin çözmeyi amaçladığı koordinasyon sorunlarını incelemek faydalı olacaktır. Çoğu kurum için sorun, oryantasyon adımlarının bilinmemesi değildir. Sorun, bu adımların çok fazla ofis, çok fazla sistem ve çok fazla görev devri arasında dağılmış olması ve bu nedenle hiç kimsenin tüm süreci net bir şekilde görememesidir.

Bu öğretim üyesi oryantasyon kurulumunu kimler kullanmalı? Bu kurulum, yeni öğretim üyelerinin teklif kabulünden derslere hazır hale gelmelerine kadar olan süreci yönetmekten sorumlu İK ekipleri, öğretim üyeleri işleri ofisleri, rektör yardımcısı personeli, bölüm başkanları, dekanlar, BT yöneticileri ve işe alım koordinatörleri için tasarlanmıştır. Bu kurulum, sık sık yardımcı öğretim üyeleri, misafir öğretim üyeleri veya kadroya alınmayacak öğretim görevlileri işe alan ve birden fazla ofis arasında işe alım sürecini koordine etmek için daha güvenilir bir yönteme ihtiyaç duyan kurumlar için özellikle yararlıdır.

Sorun: Her yeni öğretim üyesi işe alımı, baştan sona kimsenin sorumluluğunu üstlenmediği aynı 47 adımlık süreci tetikleyici olarak kullanıyor

Yeni bir öğretim üyesinin işe alınması, nadiren tek bir sistemi paylaşan en az üç ofisi ilgilendirir. İK, teklif mektubunu, I-9 doğrulamasını, geçmiş kontrolünü, sosyal haklar kaydını ve otopark kartını yönetir. Bölüm başkanı ders atamalarını, ofis tahsisini, anahtar dağıtımını ve mentor eşleştirmesini yönetir. BT, e-posta, LMS erişimi, kampüs ağı kimlik bilgileri ve yazılım lisanslarını sağlar. Rektör yardımcısının ofisi, en yüksek akademik dereceleri doğrular ve kadroya geçiş başlangıç tarihlerini izler. Ve eğer işe alınan kişi iki hafta sonra başlayacak bir yardımcı öğretim üyesi ise, tüm süreç her şeyin mükemmel gideceği varsayımıyla sıkıştırılmış bir zaman çizelgesine sığar.

Bu neredeyse hiç gerçekleşmez. Dönemlik öğretim üyelerinin işe alım sürecine ilişkin kapsamlı bir inceleme, etkili bir işe alım sürecinin önündeki en yaygın engellerin, bölümler arası parçalı süreçler, standartlaştırılmış oryantasyonun eksikliği ve geçici öğretim üyeleri için yetersiz kurumsal destek olduğunu ortaya koydu. Bunun ölçeğini düşündüğünüzde bu durum şaşırtıcı değildir: CUPA-HR'nin 2024–25 anketi, tüm kurum türlerinde öğretim kadrosunun yaklaşık %40'ını yardımcı öğretim görevlilerinin oluşturduğunu, özel kurumlarda ise bu oranın %46'ya kadar çıktığını bildirmektedir. Bunlar tek seferlik işe alımlar değildir. Kurumlar her dönem yüzlerce yardımcı öğretim görevlisi işe alım döngüsünden geçer.

Etkisi gerçektir. Hazırlıksız hisseden öğretim üyeleri, sınıfta daha az etkilidir, kurum kültürüne daha az bağlantıları vardır ve ayrılma olasılıkları daha yüksektir. İşgücü hazırlığı için öğretim kadrosunun işe alımına ilişkin bir araştırma, yapılandırılmış işe alım programlarının, rol netliğinden teknoloji erişimine ve mentorluk bağlantılarına kadar ölçülen 11 kategoriden 10'unda memnuniyet puanlarını artırdığını ortaya koydu. Sorun, kurumların iyi bir işe alım sürecinin nasıl olması gerektiğini bilmemeleri değil. Sorun, sürecin çok fazla ofis arasında çok fazla aktarım içermesi ve her şeyin gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediğini izleyen tek bir sistemin olmamasıdır.

Miami Üniversitesi bunu nasıl çözdü: Miami Üniversitesi, ClickUp'ı kullanarak 25 kişilik bir takımdaki süreçleri standartlaştırdı, yılda 200'den fazla etkinliği %98 başarı oranıyla yönetti ve 19.107 öğrenciyi bu süreçlere dahil etti. Etkinlik koordinasyonunu ölçeklendiren aynı şablon tabanlı, merkezi yaklaşım, işe alım ş Akışlarına da doğrudan uygulanabilir. Michael Turner, Yardımcı Direktör: Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen kariyer merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyoruz. ClickUp, başarıya giden yolun haritasını çizmemiz için vazgeçilmez bir araç. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen kariyer merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyoruz. ClickUp, başarıya giden yol haritamızı oluşturmamızda vazgeçilmez bir rol oynuyor.

İşte fırsat burada yatıyor. Kurumsal sistemleri değiştirmek değil, aralarındaki geçişler etrafında görünür bir işletim katmanı oluşturmak. Bu modeli test etmenin en hızlı yolu, proje yönetimi platformunuzun içinde işleyen bir öğretim üyesi oryantasyon kurulumu oluşturmaktır.

Kendi oryantasyon sürecinizde benzer bir modeli denemek ister misiniz? Aşağıdaki kılavuzla başlayın ve bunu öğretim kadrosunuzun yapısına, yeterlilik gerekliliklerine ve paydaş yapısına göre uyarlayın.

Yönlendirme: AI ile Öğretim Üyesi Oryantasyon Çalışma Alanınızı Oluşturun

Bu komutu kopyalayın, ClickUp Brain'e yapıştırarak kendi ClickUp Süper Ajanınızı oluşturun, kurumunuzun bilgilerini girin ve rol özelinde kontrol listeleri, kimlik izleme, oryantasyon planlaması ve mentorluk koordinasyonu içeren eksiksiz bir öğretim üyesi oryantasyon çalışma alanı elde edin.

Sonuç olarak, rol tabanlı görev hiyerarşileri, uyum kontrol noktaları, son tarih mantığı ve ofisler arası sahiplik da dahil olmak üzere, operasyonel yapınızın sağlam bir ilk taslağını elde edeceksiniz. Ardından takımınız, bu taslağı öğretim kadrosu yapınız, akreditasyon kuralları ve işe alım zaman çizelgenize uyacak şekilde özelleştirebilir.

Öğretim Üyesi İşe Alım Süper Temsilcisi

Yönlendirme:

→ İlk hibe yönetimi Süper Ajanınızı oluşturmaya hazır mısınız? ClickUp Brain'i açın ve yukarıdaki komutu yapıştırarak Çalışma Alanınız için özel bir Süper Ajan oluşturun.

ClickUp'ta nasıl ayarlanır (4 adım)

Alanınızı kurmadan önce, takımınızın işe alım sürecini yönetmek için halihazırda kullandığı bilgileri toplayın. Bu bilgiler genellikle randevu türlerini, işe alım kontrol listelerini, kimlik doğrulama gereksinimlerini, gerekli eğitim listelerini, başlangıç tarihi zaman çizelgelerini ve İK, akademik işler, BT ve departmanlar genelindeki ofis sahipliğini içerir. Temiz girdilerle başlamak, otomasyonlarınızı, gösterge panellerinizi ve kontrol listesi ş Akışlarınızı çok daha kullanışlı hale getirir.

Çalışma Alanı Yapınızı Oluşturun Öğretim Üyesi İşe Alım adlı özel bir alan oluşturun. Oryantasyon döngüsü boyunca işleri düzenlemek için dört klasör ekleyin: atama türüne göre yeni işe alınanlar için Aktif Oryantasyon, transkript doğrulama ve akreditasyon izleme için Yetki Belgelendirme, oturum planlama, gerekli eğitimlerin tamamlanması ve mentorluk koordinasyonu için Oryantasyon ve Eğitim ve rol tabanlı kontrol listeleri, karşılama materyalleri ve yeniden kullanılabilir oryantasyon kılavuzları için Şablonlar ve Kaynaklar. Her Oryantasyon Görevinde Özel Alanlar Yapılandırın Oryantasyon görev şablonlarınıza Özel Alanlar ekleyin, böylece her yeni işe alım kaydı, ekibinizin baştan sona tüm süreci koordine etmek için ihtiyaç duyduğu temel verileri içerir. Öğretim üyesi adı, atama türü, başlangıç tarihi, bölüm, kimlik doğrulama durumu, eğitim durumu, oryantasyon sorumlusu ve erişim hazırlığı için alanlar ekleyin. Bu tutarlı yapı, gösterge panellerini, otomasyonları ve son tarih izlemesini çok daha güvenilir hale getirir. Komutu ClickUp Brain'e yapıştırın Yeni Alanınızda ClickUp Brain'i açın ve yukarıdaki komutu yapıştırın. Kurum adı, öğretim üyesi sayısı, yıllık işe alımlar, akreditasyon kurumu, öğretim üyesi dağılımı ve mevcut araçlar dahil olmak üzere değişkenlerinizi girin. Oluşturulan çıktıyı kullanarak rolünüze özel kontrol listelerinin, yeterlilik takipçisinin, oryantasyon programının ve uyumluluk ş akışlarının ilk taslağını oluşturun, ardından kurumunuzun işe alım süreci için bunu iyileştirin. Sürekli Yönetim için Otomasyonlar Kurun Sürekli manuel takip gerektirmeden işe alım sürecini devam ettirmek için otomasyonlar oluşturun. Kuralları kullanarak randevu türüne göre kontrol listesi şablonlarını tetikleyin, gecikmiş kimlik doğrulama veya eğitim görevlerini üst düzeye taşıyın, başlangıç tarihleri yaklaştığında sahiplerini uyarın ve ilk günden önce BT, İK ve departman düzeyindeki görevlerin tamamlandığını onaylayın.

💡 Profesyonel İpucu: Sistemi tüm işe alım sürecine yaymadan önce, yardımcı öğretim üyesi veya kadroya alınacak öğretim üyesi gibi tek bir işe alım türüyle başlayın. Daha küçük ölçekli bir pilot uygulama, takımınızın ölçeklendirmeden önce şablonları, son tarihleri ve sahiplik kurallarını iyileştirmesine yardımcı olur.

Öğretim Üyeleri İşe Alım Görevleri için Önerilen Özel Alanlar

Bu alanlar, rol özgü kontrol listeleri, yetki belgelendirme, eğitim, mentorluk ve işe alım sürecinin tamamlanması ş akışları arasında tutarlı bir çalışma kaydı oluşturur.

Alan Tür Amaç Öğretim üyesi adı Kısa metin Yeni çalışanın adı Atama türü Açılır menü Kadrolu, kadrosuz tam zamanlı, yardımcı, misafir Başlangıç tarihi Tarih Resmi işe başlangıç tarihi Bölüm Açılır menü Akademik birim işe alım Yetki belgesi durumu Açılır menü Başlanmadı, İnceleniyor, Tamamlandı, İstisna işaretlendi Eğitim durumu Açılır menü Başlanmadı, İlerleme var, Tamamlandı, Gecikti Oryantasyon sorumlusu İnsanlar İşe alımdan sorumlu baş koordinatör Erişim hazırlığı Açılır menü Başlanmadı, İlerleme var, Hazır Zorunlu oryantasyon programı Açılır menü Kurumsal, Üniversite, Bölüm, Araştırma, Çevrimiçi öğretim Mentorluk durumu Açılır menü Atanmamış, Atanmış, Aktif, Tamamlandı

Akademik Personel Oryantasyonu için Temel Otomasyon Örnekleri

Özel Alanlarınızı ayarladıktan sonra, yeni işe alınan çalışanların kontrol listeleri, kimlik doğrulama ve eğitim ş akışlarını tekrarlanan manuel takip gerektirmeden devam ettiren otomasyonlar oluşturun.

Ne zaman… Ardından… "Yardımcı" atama türüyle yeni bir çalışan oluşturulur Yardımcı öğretim görevlisi işe alım kontrol listesi şablonunu uygulayın ve kritik görevleri hemen atayın Başlangıç tarihine 30 gün kaldı ve kimlik doğrulama işlemi tamamlanmadı Yetki belgelendirme sorumlusunu ve bölüm başkanını bilgilendirin, ardından kaydı "Riskli" olarak işaretleyin Gerekli eğitim süresi dolmuştur Bir sonraki aşamadan sonra hala tamamlanmamışsa, önce bölüm başkanına, ardından dekana iletin. Başlangıç tarihi 7 gün sonra ve erişim hazırlığı Henüz Hazır değil BT departmanını ve oryantasyon sorumlusunu bilgilendirin ve acil bir takip görevini oluşturun 14. güne kadar mentorluk ataması yapılmamıştır Mentor eşleştirme görevi oluşturun ve bölüm başkanını bilgilendirin Tüm işe alım görevleri tamamlandı Durumu "Tamamen işe alım tamamlandı" olarak değiştirin ve memnuniyet anketini tetikleyici olarak kullanın

Temsilcinin öğretim kadrosu işe alım döngüsü boyunca üstlendiği görevler

Akademik personel oryantasyonu için bir AI ajanı, İK sorularını yanıtlayan bir sohbet robotu değildir. Bu, proje yönetimi Çalışma Alanınızın içinde çalışan ve kurumunuzun her yeni işe alım için yürüttüğü çok ofisli oryantasyon sürecini koordine eden bir sistemdir: kontrol listeleri oluşturur, uyumluluk son tarihlerini izler, erişim sağlar ve İK, departman ve BT arasında hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

Yaşam döngüsü aşaması Temsilcinin yapacakları Neyin yerini alıyor? Geliş öncesi Başlangıç tarihine göre son tarihler içeren rol özel oryantasyon kontrol listeleri oluşturur, görevleri İK, departman, BT ve tesis birimlerine otomatik olarak atar Genel bir hoş geldiniz e-posta ve bölüm başkanının kontrol listesini hatırlamasını ummak Yetki Belgelendirme Her öğretim üyesi için transkript alımını, en yüksek akademik derece doğrulamasını ve akreditasyon kurumu yeterlilik uyumluluğunu izler, denetim bulgularına dönüşmeden önce eksiklikleri işaretler Rektör yardımcısının ofisinde, belki de her dönem bir kez güncellenen bir elektronik tablo Uyum 3 günlük federal son tarihe göre I-9 formunun doldurulmasını izler, geçmiş kontrolünün durumunu takip eder ve otomasyon ile gerekli eğitimlerin tamamlanmasını sağlar Son başvuru tarihi geçtikten sonra İK, evrak işleri için departmanları manuel olarak takip ediyor Oryantasyon ve eğitim Çok düzeyli oryantasyon programları (kurumsal, fakülte, bölüm) planlayın, katılımı ve gerekli eğitimlerin tamamlanmasını izleyin, süresi dolmuş modüller için hatırlatıcılar gönderin Spam kutusuna düşen takvim davetiyeleri ve kimsenin kontrol etmediği eğitim portalları Mentorluk Yeni öğretim üyelerini mentorlarla eşleştirin, yapılandırılmış toplantı programları ve tartışma kılavuzları oluşturun, toplantıların tamamlanmasını izleyin ve sona eren mentorluk ilişkilerini işaretleyin Hiçbir sonuca varmayan, "mentorunuz Dr. Smith, lütfen kendisiyle iletişime geçin" şeklinde yazılmış gayri resmi bir e-posta Teknoloji sağlama Başlangıç tarihine göre BT hesabı oluşturma, LMS erişimi, bina erişimi ve fiziksel kaynak tahsisini koordine eder, zamanında sağlanmayan her şeyi üst yönetime bildirir İlk gününde e-posta erişimi veya ofis anahtarı olmadan gelen yeni bir öğretim üyesi

Farklı Kurum Türleri için Varyasyonlar

Yukarıdaki komut, ClickUp kullanan tüm yükseköğretim kurumlarında geçerlidir. Komutu kurumunuza göre uyarlayın:

Kurum türü Önemli ayarlamalar R1 araştırma üniversitesi (yılda 200'den fazla yeni işe alım) Komut satırını olduğu gibi kullanın. Araştırmaya özgü oryantasyonları ekleyin: laboratuvar güvenliği eğitimi, araştırma uyumluluğu (IRB, IACUC), başlangıç fonu hesap kurulumu, lisansüstü öğrenci danışmanlığı oryantasyonu. Doktora sonrası araştırma görevlisi oryantasyon sürecini de dahil edin. Her dönem toplu işleme gerektirecek yüksek hacim bekleyin. R2 üniversitesi (yılda 50–200 yeni işe alım) Belirli bölümler gerektirmedikçe araştırma bileşenlerini basitleştirin. Yetki belgelendirmeyi HLC veya bölgesel akreditasyon kurumlarının standartlarına odaklayın. Öğretime odaklı oryantasyon ekleyin: sınıf teknolojisi eğitimi, değerlendirme ve notlandırma sistemleri, akademik danışmanlık protokolleri. Ağırlıklı olarak lisans eğitimi veren kurum (yılda 20–50 yeni işe alım) Öğretim hazırlıklarına önem verin: bölüm başkanıyla ders programı gözden geçirme, ders gözlem programı, öğrenci danışmanlığı eğitimi. Araştırma alanına yeni başlayanların uyum sürecini basitleştirin. Küçük kurumlardaki yeni öğretim üyeleri genellikle kendilerini yalnız hissettikleri için, birinci sınıf akran gruplarıyla bağlantı kurma fırsatları ekleyin. Topluluk koleji (50–150 yardımcı öğretim üyesi/dönem) Şablonu, yardımcı öğretim görevlilerine özel hızlı oryantasyona (14 günden az) odaklayın. Kadro süresi ve araştırma bileşenlerini kaldırın. Lise öğrencilerine ders veren öğretim üyeleri için çift kayıt kimlik doğrulamasını ekleyin. LMS eğitimi ve öğrenci başarı platformu oryantasyonuna vurgu yapın. Meslek/meslek okulu (20–80 yardımcı öğretim üyesi/dönem) Sektör sertifikalarının doğrulamasına ve mesleki lisansların izlemesine odaklanın. Sağlık ve meslek programları için klinik/staj yeri oryantasyonunu ekleyin. İki randevu türüne (tam zamanlı öğretim görevlisi, yardımcı öğretim görevlisi) indirgeyin. Öğretim kadrosuna katılan sektör profesyonelleri için işveren danışma kurulu oryantasyonunu dahil edin.

Öğretim Üyelerinin İşe Alım Sürecini Tek Bir Yerden Yürütün

Yeterlilik belgelendirme, uyumluluk evrakları, sistem erişimi, oryantasyon ve mentorluk, paylaşım olmadan ayrı sistemlerde yönetildiğinde, öğretim üyelerinin işe alım süreci aksar. ClickUp Brain, Özel Alanlar ve Otomasyonlar ile kurumunuz, öğretim üyelerinin işe alım sürecini, teklifin kabulünden tam hazırlığa kadar İK, bölüm liderliği, BT ve akademik işleri koordine eden tekrarlanabilir bir operasyonel sisteme dönüştürebilir.

Hedef, HRIS veya kimlik bilgisi dosya sistemlerinizi değiştirmek değildir. Hedef, bu sistemlerle ilgili koordinasyon işlerini azaltmak, her devir teslim sürecinde görünürlüğü artırmak ve yeni işe alınan hiçbir öğretim üyesinin eğitim, erişim veya önemli belgelerden yoksun olarak sömestreye başlamamasını sağlamaktır. Yukarıdaki talimatla başlayın, bunu öğretim kadrosunuzun yapısına ve akreditasyon kurumunun gerekliliklerine göre uyarlayın ve takımınızın her dönem gerçekten kullanabileceği bir kurulum oluşturun. ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın.

AI Kullanarak Öğretim Üyelerinin İşe Alınmasıyla İlgili Sık Sorulan Sorular

Evet. Komut, her atama türü için ayrı kontrol listesi şablonları oluşturur. Kadroya alınacak personel, yeterlilik belgelendirme, mentorluk, kadro kurulumu ve araştırma başlangıcı dahil olmak üzere 47 adımlık tam süreci izler. Yardımcı personel ise temel unsurlara odaklanan hızlandırılmış bir kontrol listesi alır: I-9, geçmiş kontrolü, LMS erişimi, ders ataması ve bina erişimi. Sistem, atama türüne göre doğru şablonu otomatik olarak uygular.

Temsilci, öğretim üyesinin niteliklerini akreditasyon kurumunuzun standartlarıyla (HLC Varsayılan Uygulamaları, SACSCOC Yönergeleri vb.) karşılaştıran bir yeterlilik izleme aracı oluşturur. Bu araç, yeterlilik dosyası tamamlanmamış halde ders veren öğretim üyelerini işaretler ve bölüm başkanına ve rektör yardımcılığına bildirimde bulunur. Bu, kurumunuzun halihazırda yönettiği akreditasyon uyumluluk ş Akışlarını doğrudan destekler.

ClickUp , SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 ve ISO 42001 sertifikalarına sahiptir ve SSO, rol tabanlı izinler ile depolama ve aktarım sırasında şifrelemeyi destekler. İşe alım Çalışma Alanları, erişimi kısıtlayabilir; böylece İK ekibi uyumluluk verilerini, bölüm başkanları kendi işe alımlarını ve BT ekibi ise yalnızca kaynak sağlama görevlerini görebilir. AI modellerini eğitmek için hiçbir veri kullanılmaz. Hassas belgeler (Sosyal Güvenlik numaraları, geçmiş kontrol sonuçları) HRIS'inizde kalmalıdır; ClickUp Çalışma Alanı, belgelerin kendisini depolamadan durum ve tamamlanma durumunu izler.

Otomatikleştirilmiş kontrol listesi ve paralel görev ataması sayesinde, kritik yol öğeleri (I-9, geçmiş kontrolü, LMS erişimi, ders ataması) izlenebilir ve 5–7 iş günü içinde tamamlanabilir. Sistem, tüm görevleri sırayla değil aynı anda atar, böylece İK, BT ve departman birbirlerini beklemek yerine paralel olarak çalışır. Otomatik hatırlatıcılar, hiçbir şeyin aksaklığa uğramamasını sağlar.

AI ajanı çalışma alanı, HRIS'inizin yanında görev koordinasyon katmanı olarak çalışır. Workday veya Banner, istihdam verileri, bordro ve sosyal haklar için kayıt sisteminiz olmaya devam eder. ClickUp, işe alım ş akışını yönetir: kimin neyi ne zamana kadar yapması gerektiği ve işin yapılıp yapılmadığı. İşe alım çalışma alanındaki durum güncellemeleri (ör. "I-9 doğrulandı"), HRIS'inizde tamamlanan eylemleri yansıtır ve doğrudan entegrasyon gerektirmeden her iki sistemi uyumlu tutar.