AI Kullanarak Mesleki Gelişim İzleme Nasıl Yapılacak?

ABD'deki kuruluşlar, çalışan başına yıllık ortalama 1.254 dolar öğrenme ve gelişim harcaması yapmaktadır, ancak çoğu üniversite hala öğretim üyeleri ve personelin gelişimini elektronik tablolar, e-posta dizileri ve dosya dolaplarında izlemektedir. Bir proje yönetimi platformu içinde oluşturulan bir AI ajanı, her departmanda gelişim planı izlemesini, sertifika yenilemelerini, atölye programlamasını, kadro portföyünün oluşturulmasını ve bütçe tahsisini otomasyonla gerçekleştirebilir.

Aşağıda, ClickUp'a yapıştırarak dakikalar içinde eksiksiz bir mesleki gelişim çalışma alanı oluşturabileceğiniz, kullanıma hazır bir AI ajanı komutu bulunmaktadır. Ancak bunu kullanmadan önce, bu tür bir sistemin çözmeyi amaçladığı koordinasyon sorununa bir göz atmak faydalı olacaktır. Çoğu kurum için sorun, gelişim faaliyetlerinin eksikliği değildir. Sorun, hedeflerin, katılım kayıtlarının, sertifikaların, bütçelerin ve değerlendirme zaman çizelgelerinin ayrı yerlerde bulunması ve bu nedenle hiç kimsenin ilerleme durumuna ilişkin güvenilir bir görünümü olmamasıdır.

Bu mesleki gelişim kurulumunu kimler kullanmalı: Bu kurulum, öğretim üyesi gelişim merkezleri, İK ve öğrenim takımları, rektör yardımcısı ofisi personeli, bölüm başkanları, dekanlar ve öğretim üyeleri ile personelin mesleki gelişimini izleme görevini üstlenen yöneticiler için tasarlanmıştır. Halihazırda gelişim programları sunan ancak planları, katılımı, sertifikaları, değerlendirmeleri ve finansmanı yönetmek için hala manuel koordinasyona dayanan kurumlar için özellikle yararlıdır.

Sorun: Fakülte Gelişim Merkeziniz, mesleki gelişimi "güven sistemine" dayalı olarak izliyor

Bir üniversitede mesleki gelişimi yönetiyorsanız, bu zorluğu zaten biliyorsunuzdur. Öğretim üyelerinin kadro ve terfi portföyleri, kimsenin bakımını yapmadığı paylaşımlı sürücülerde bulunur. Atölye katılımları, hiçbir zaman dijitalleştirilmeyen katılım listelerine kaydedilir. Sürekli eğitim kredileri, bireysel e-posta gelen kutularında durur. Ve akreditasyon kurumları sistematik öğretim üyesi gelişimi kanıtı istediğinde, takımınız bir düzine bağlantısız kaynaktan bunları bir araya getirmek için çabalıyor.

Sorunun boyutu abartılamaz. Tüm kolej ve üniversite öğretim görevlilerinin yaklaşık %75'i geçici öğretim görevlisi, yarı zamanlı veya tam zamanlı kadroya alınmamış öğretim görevlileridir ve çoğu kurumda mesleki gelişimlerini izlemek için merkezi bir sistem bulunmamaktadır. Kadrolu öğretim görevlileri bile yılda ortalama sadece 47 saat eğitim almaktadır ve tamamlanan, bekleyen ve gecikmiş olanları kaydetmek için bir sistem olmadığından, gelişim planlaması stratejik olmaktan ziyade reaktif hale gelmektedir.

Sonuç: kadroya alınma sürecindeki öğretim üyeleri portföy teslim tarihlerini kaçırır, personel sertifikaları kimse fark etmeden geçerliliğini yitirir, akademik izin talepleri birikir ve bölümdeki iş yükü görünürlük kaybı yaşar; ayrıca veriler tek bir yerde bulunmadığı için dekanlar gelişim yatırımları hakkında rapor veremez.

CU Anschutz bunu nasıl çözdü: Wake Forest Üniversitesi, ClickUp gösterge panellerini kullanarak silo haline gelmiş platformlardaki takımları tek bir sistemde birleştirdi ve böylece gerçek zamanlı veri raporlaması ile departmanlar arası uyumu sağladı. Morey Graham, Mezunlar ve Bağışçılar Hizmetleri Direktörü Proje: Artık tek bir sistem içinde işbirliği yapabiliyor ve kritik verilere görünürlük sağlıyoruz. Bu sayede çeşitli takımlarımız ilerleme raporları hazırlayabiliyor, iş yükü ve kapasite sorunlarını tespit edebiliyor ve daha doğru bir şekilde planlama yapabiliyor.

İşte fırsat burada yatıyor. Mevcut sistemleri değiştirmek değil, bunların etrafında ortak bir operasyonel katman oluşturmak. Bu modeli test etmenin en hızlı yolu, proje yönetimi platformunuzun içinde işlevsel bir mesleki gelişim kurulumu oluşturmaktır.

Yol gösterici: AI ile Mesleki Gelişim İzleme Çalışma Alanınızı Oluşturun

Bu komutu kopyalayın, ClickUp Brain'e yapıştırarak kendi ClickUp Süper Ajanınızı oluşturun, kurumunuzun bilgilerini girin ve izleme tabloları, sertifika takvimleri, otomasyon kuralları ve ilgili ş akışlarını içeren eksiksiz bir mesleki gelişim çalışma alanı elde edin.

Sonuç, görev hiyerarşileri, dönüm noktası izleme, yenileme mantığı ve gelişim kontrol noktalarını içeren, işletim yapınızın sağlam bir ilk taslağını sunmalıdır. Ardından takımınız, bunu kurum türünüze, rol kategorilerinize ve gelişim önceliklerinize uyacak şekilde özelleştirebilir.

Öğretim Üyesi Geliştirme Çalışma Alanı Oluşturucu Süper Temsilci

Yönlendirme:

ClickUp'ta nasıl ayarlanır (4 adım)

Alanınızı kurmadan önce, kurumunuzun öğretim üyeleri, İK, akademik liderlik ve personel gelişimi alanlarında halihazırda kullandığı mesleki gelişim bilgilerini toplayın. Bu bilgiler genellikle bireysel gelişim planlarını, atölye takvimlerini, sertifika kayıtlarını, kadro ve terfi zaman çizelgelerini, yayın kayıtlarını ve mesleki gelişim bütçe tahsisatlarını içerir. Temiz girdilerle başlamak, otomasyonlarınızı, gösterge panellerinizi ve inceleme ş Akışlarınızı çok daha güvenilir hale getirir.

Çalışma Alanı Yapınızı Oluşturun Öğretim Üyeleri ve Personel Gelişimi adlı özel bir Alan oluşturun. Mesleki gelişim döngüsü boyunca işleri düzenlemek için dört klasör ekleyin: rol tabanlı bireysel gelişim planları için Gelişim Planları, etkinlik planlama ve izleme için Atölye Çalışmaları ve Eğitim, uyumluluk ve yenileme yönetimi için Yeterlilikler ve Sertifikalar ve dönüm noktası izleme, belge toplama ve inceleme ş akışları için Kariyer Süresi ve Terfi. Her Gelişim Görevinde Özel Alanları Yapılandırın Gelişim görevi şablonlarınıza Özel Alanlar ekleyin, böylece her etkinlik, sertifika ve değerlendirme dönüm noktası, takımınızın ilerlemeyi ve uyumu yönetmek için ihtiyaç duyduğu temel verileri içerir. Çalışan kimliği, rol türü, departman, yetkinlik alanı, CEU veya kredi değeri, sertifika son kullanma tarihi, bütçe kaynağı ve geri ödeme durumu için alanlar ekleyin. Bu tutarlı yapı, gösterge panellerini, otomasyonları ve gelişim raporlamasını çok daha güvenilir hale getirir. Komutu ClickUp Brain'e Yapıştırın Yeni Alanınızda ClickUp Brain'i açın ve yukarıdaki komutu yapıştırın. Kurum adı, kurum türü, öğretim üyesi ve personel sayısı, bölüm sayısı, değerlendirme döngüsü ve mesleki gelişim bütçesi dahil olmak üzere değişkenlerinizi girin. Oluşturulan çıktıyı kullanarak IDP şablonlarınızın, sertifika takviminizin, kadro portföyü takipçinizin ve bütçe ş akışlarınızın ilk taslağını oluşturun, ardından kurumunuzun yapısına göre bu taslakları iyileştirin. Sürekli Yönetim için Otomasyonlar Oluşturun Sürekli manuel takip gerektirmeden mesleki gelişim çalışmalarının devam etmesini sağlamak için otomasyonlar oluşturun. Kuralları kullanarak sertifika yenileme hatırlatıcılarını tetikleyin, kıdem dönüm noktası hazırlık görevlerini başlatın, atölye katılım durumunu kaydedin, yıllık gelişim değerlendirmelerini planlayın ve fonlar çok azalmadan önce bütçe eşiklerini işaretleyin.

💡 Profesyonel İpucu: Sistemi kurumun tamamına yaymadan önce, kadroya alınma sürecindeki öğretim üyeleri, yardımcı öğretim üyeleri veya personel sertifikaları gibi tek bir hedef kitle ile başlayın. Daha küçük ölçekli bir pilot uygulama, takımınızın ölçeklendirmeden önce şablonları, izinleri ve otomasyon kurallarını iyileştirmesine yardımcı olur.

Mesleki Gelişim İzleme için Önerilen Özel Alanlar

Bu alanlar, gelişim planları, atölye çalışmaları, sertifikalar, kıdem dönüm noktaları, yayınlar ve mesleki gelişim bütçeleri arasında tutarlı bir çalışma kaydı oluşturur.

Alan Tür Amaç Çalışan ID Kısa metin Benzersiz öğretim üyesi veya personel tanımlayıcısı Rol Türü Açılır menü Kadrolu öğretim üyeleri, kadrosuz öğretim üyeleri, yardımcı öğretim üyeleri, idari personel, sınıflandırılmış personel Bölüm Açılır menü Akademik veya idari birim Yetkinlik Alanı Açılır menü Öğretim, araştırma, hizmet, liderlik, uyumluluk, teknoloji CEU/Kredi Değeri Sayı Mesleki gelişim kredisi veya sürekli eğitim değeri Yeterlilik Sertifikalarının Süresi Dolması Tarih Sertifika veya eğitimin son geçerlilik tarihi Bütçe Kaynağı Açılır menü Kurumsal, hibe destekli, harici burs, bölüm tahsisi Geri Ödeme Durumu Açılır menü Gönderilmedi, gönderildi, onaylandı, geri ödeme yapıldı Dönüm Noktasını İnceleyin Açılır menü Üçüncü yıl değerlendirmesi, kadro, terfi, kadro sonrası değerlendirme, yıllık gelişim değerlendirmesi Kanıt Durumu Açılır menü Başlanmadı, ilerleme var, kanıt sunuldu, doğrulandı, tamamlandı

Mesleki Gelişim İzleme Örnekleri

Özel Alanlarınızı ayarladıktan sonra, gelişim planlarını, sertifikaları ve değerlendirme ş akışlarını tekrarlanan manuel takip gerektirmeden devam ettiren otomasyonlar oluşturun.

Ne zaman… Ardından… Bir sertifikanın geçerlilik süresi 90 gün sonra sona eriyor Yenileme görevi oluşturun ve bunu çalışana atayın Bir sertifikanın geçerlilik süresi 30 gün sonra sona eriyor Konuyu amire iletin ve kaydı "Riskli" olarak işaretleyin Kariyer süresi veya terfi dönüm noktasına 12 ay kaldı Portföy hazırlık kontrol listesini oluşturun ve gerekli alt görevleri atayın Bir atölye çalışmasına katılım durumu "Katıldı" olarak işaretlenir Tamamlanma durumunu kişinin gelişim geçmişine kaydedin ve etkinlik sonrası değerlendirmeyi tetikleyici olarak başlatın Yıllık değerlendirme kontrol tarihi geldi Bir öz değerlendirme görevi oluşturun ve çalışana ve amirine bildirin Bir kişi yıllık mesleki gelişim kotasının %80'ini aşar Bölüm onaylayıcısını bilgilendirin ve inceleme için bütçe kaydını işaretleyin

Temsilcinin mesleki gelişim döngüsü boyunca ele aldığı konular

Mesleki gelişim için bir AI ajanı, kadro gereklilikleri hakkındaki soruları yanıtlayan bir sohbet robotu değildir. Bu, proje yönetimi Çalışma Alanınızın içinde çalışan ve fakülte geliştirme merkezinizin şu anda manuel olarak yaptığı yapılandırılmış, tekrarlanabilir işleri gerçekleştiren bir sistemdir: sertifikaları izlemek, portföy kontrol listelerini derlemek, atölye katılımlarını kaydetmek ve son tarihleri işaretlemek.

Yaşam döngüsü aşaması Temsilcinin yapacakları Neyin yerini alıyor? Hedef belirleme Rol özel şablonlarla bireysel gelişim planlarını yapılandırır, hedefleri kurumsal önceliklerle ilişkilendirir ve dönüm noktası kontrol noktalarını belirler Takip sistemi olmayan yıllık hedef belirleme konuşmaları Etkinlik yönetimi Kayıt izleme, kapasite yönetimi, bekleme listeleri ve etkinlik sonrası değerlendirmeleri içeren atölye görevleri oluşturur Katılım listeleri, manuel e-posta ile katılım teyitleri ve takip edilmeyen katılım Yeterlilik izleme Sertifika son kullanma tarihlerini izler, 90/60/30 gün öncesinde yenileme uyarıları gönderir, süresi dolan kimlik bilgilerini İK'ya bildirir Yılda bir kez güncellenen (eğer güncelleniyorsa) elektronik tablolar Portföy oluşturma Son başvuru tarihlerinden 12 ay önce kadro ve terfi kontrol listeleri oluşturur, inceleme aşamaları boyunca belge gönderi izlemini yapar Değerlendirme öncesindeki aylarda telaşlı belge toplama Raporlama Gelişim faaliyetleri, bütçe kullanımı ve yeterlilik uyumluluğuna ilişkin bölüm ve kurum düzeyinde özetler oluşturur Akreditasyon ziyaretleri için manuel rapor derleme Bütçe yönetimi Bireysel ve departman bazında mesleki gelişim bütçelerini izler, bütçe aşımlarını işaretler, geri ödeme ş akışlarını yönetir E-posta tabanlı geri ödeme talepleri ve elektronik tablo ile izleme

Farklı kurum türleri için varyasyonlar

Yukarıdaki komut, ClickUp kullanan tüm yükseköğretim kurumlarında geçerlidir. Komutu kurumunuza göre uyarlayın:

Kurum türü Önemli ayarlamalar R1 araştırma üniversitesi (500'den fazla öğretim üyesi) Yayın ve hibe izlemesini birincil gelişim metrikleri olarak ekleyin. Sabatikal izin talebi ş akışlarını dahil edin. Araştırma verimlilik gösterge panellerini ve bölümler arası ortak PI işbirliği izlemesini öne çıkarın. R2 üniversitesi (200–500 öğretim üyesi) Öğretim ve araştırma izlemesini eşit bir şekilde dengeleyin. Yayın izlemesini yıllık sayılara indirgeyin. Topluluk katılımını bir gelişim yetkinlik alanı olarak ekleyin. Öncelikle lisans düzeyinde eğitim veren kurum (50–200 öğretim üyesi) Öğretim gelişimine odaklanın: meslektaş gözlemi planlaması, ders yeniden tasarım projeleri, pedagojik eğitim. Araştırma izlemesinin karmaşıklığını azaltın. Öğrenci mentorluğunu takip edilen bir etkinlik olarak ekleyin. Topluluk koleji (yardımcı öğretim görevlisi ağırlıklı) Yardımcı öğretim görevlilerinin işe alım süreci ve uyum eğitimlerinin izlemesine odaklanın. Çift kayıt ve işgücü sertifikasyon yollarını ekleyin. FERPA, Title IX, ADA, disiplin lisansı gibi temel yeterliliklere odaklanın. Kariyer/meslek okulu (sektör sertifikaları) Kıdem izlemesini sektör sertifikası yönetimi ile değiştirin. İşveren danışma kurulu katılım izlemesini ekleyin. Mevcut sektör sertifikalarının ve mesleki lisans yenilemelerinin sürdürülmesine odaklanın.

Mesleki Gelişim İzlemesini Tek Bir Yerden Yürütün

Hedefler, sertifikalar, atölye kayıtları, değerlendirme dönüm noktaları ve bütçeler ayrı ayrı elektronik tablolarda, gelen kutularında ve paylaşılan sürücülerde bulunduğunda mesleki gelişim izleme aksar. ClickUp Brain, Özel Alanlar ve Otomasyonlar ile kurumunuz, gelişim planlaması, sertifika yenilemeleri, kadro portföyü takibi, atölye yönetimi ve mesleki gelişim bütçesi izlemeyi tekrarlanabilir tek bir operasyonel sisteme dönüştürebilir.

Hedef, LMS, HRIS veya kurumsal kayıt sistemlerinizi değiştirmek değildir. Hedef, bu sistemlerle ilgili koordinasyon işlerini azaltmak, departmanlar arası görünürlüğü artırmak ve mesleki gelişimin hafızaya, manuel takibe veya eksik belgelere bağlı olmamasını sağlamaktır. Yukarıdaki komutla başlayın, bunu kurumunuzun değerlendirme döngüsüne ve gelişim önceliklerine göre uyarlayın ve takımınızın her gün gerçekten kullanabileceği bir kurulum oluşturun.

AI Kullanarak Mesleki Gelişim İzleme Hakkında Sık Sorulan Sorular

Evet. Sistem, kadroya alınma kararlarını vermez. Süreci yürütür: doğru zamanda kontrol listeleri oluşturur, inceleme aşamaları boyunca belge gönderilerini izler ve son tarihler yaklaştığında durumu üst yönetime bildirir. Fakülte komiteleri portföyleri değerlendirmeye devam eder, ancak artık eksik belgeleri takip etmek veya birinin dış inceleme mektuplarını gönderip göndermediğini merak etmek zorunda kalmazlar.

Yol gösterici, farklı çalışan sınıflandırmaları için ayrı gelişim planı şablonları ve izleme ş Akışları oluşturmanıza olanak tanıyan bir rol türü değişkeni içerir. Sendikaya özgü gereklilikler (sözleşmeye bağlı PD saatleri, müzakere edilen finansman seviyeleri, şikayetle ilgili belgeler), diğer izleme süreçlerini etkilemeden o rol türü için şablona eklenebilir.

ClickUp , SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 ve ISO 42001 sertifikalarına sahiptir ve SSO, rol tabanlı izinler ile depolama ve aktarım sırasında şifrelemeyi destekler. Bireysel gelişim planları, yalnızca çalışan, amiri ve İK'nın erişebileceği şekilde kısıtlanabilir. AI modellerini eğitmek için hiçbir veri kullanılmaz.

Hayır. 50 yardımcı öğretim görevlisi bulunan bir topluluk kolejinin, sertifika son kullanma tarihi uyarılarından ve uyumluluk izlemesinden, 2.000 öğretim görevlisi bulunan bir R1 üniversitesi kadar faydalanır. Uyarı değişkenleri, kurumunuzun boyutuna göre ölçeklenir. Daha küçük kurumlar, tamamen manuel süreçleri ortadan kaldırdıkları için genellikle daha hızlı bir yatırım getirisi elde ederler.

LMS'niz (Canvas, Blackboard) öğrencilere verilen dersleri izler. HRIS'iniz (Banner, Workday, PeopleSoft) istihdam kayıtlarını yönetir. Hiçbiri mesleki gelişim hedeflerini, atölye katılımını, portföy oluşturmayı ve mesleki gelişim bütçesi tahsisini tek bir yerden izlemek için tasarlanmamıştır. AI ajanı ile ClickUp, bu faaliyetleri birbirine bağlayan operasyonel katmandır. Ayrıca, gelişim planları araştırma fonu hedeflerini içeren öğretim üyeleri için hibe yönetimi ş akışlarıyla da uyumludur.