AI Kullanarak Araştırma Yönetimi Yapılacak İşlemler

ABD üniversitelerindeki öğretim üyeleri, federal fonlarla desteklenen araştırma zamanlarının %44,3'ünü gerçek araştırma yerine idari görevlere ayırmaktadır. Sektör genelinde, araştırma ile ilgili uyumluluk maliyetleri tek başına yılda yaklaşık 10 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir. Bir proje yönetimi platformu içinde oluşturulan bir AI ajanı, protokol izleme, uyumluluk izleme, COI açıklamaları, laboratuvar güvenlik denetimleri ve çoklu PI koordinasyonunu otomasyonla otomatikleştirebilir ve böylece araştırma yöneticileri ve öğretim üyelerine her hafta saatler kazandırabilir.

Aşağıda , ClickUp'a yapıştırarak dakikalar içinde tam bir araştırma yönetimi çalışma alanı oluşturabileceğiniz, kopyalamaya hazır bir AI ajanı komutu bulunmaktadır. Ancak bunu kullanmadan önce, bu tür bir sistemin düzeltmek için tasarlandığı operasyonel yayılmayı incelemek faydalı olacaktır. Çoğu araştırma ofisi için sorun, sistem eksikliği değildir. Sorun, protokol platformları, elektronik tablolar, gelen kutuları ve birbirinden bağımsız uyumluluk araçları arasında dağılmış manuel koordinasyon işleridir.

Bu araştırma yönetimi kurulumunu kimler kullanmalıdır: Bu kurulum, araştırma uyumluluk ofisleri, IRB ve IACUC yöneticileri, araştırma operasyonları liderleri, uyumluluk koordinatörleri, ihracat kontrol takımları ve protokol veya uyumluluk açısından yoğun araştırma ortamlarını yöneten öğretim kadrosu destek personeli için tasarlanmıştır. Bu, halihazırda gönderi sistemlerine sahip ancak yenilemeleri, denetimleri, açıklamaları ve takımlar arası takibi yönetmek için hala manuel koordinasyona güvenen kurumlar için özellikle yararlıdır.

Sorun: Araştırma Ofisiniz Uyum Belgeleriyle Boğulurken, PI'lar Cevap Bekliyor

Bir araştırma ofisinde çalışıyorsanız, bu durum size tanıdık gelecektir. Takımınız, IRB, IACUC, IBC ve ihracat kontrolü kapsamında, her biri kendi gönderi gereklilikleri, inceleme zaman çizelgeleri ve yenileme son tarihleri olan yüzlerce aktif protokolü yönetmektedir. Çıkar çatışması açıklamaları, farklı kurumlardan farklı zamanlarda gelir. Laboratuvar güvenlik denetimleri bir sistemde, veri yönetimi planları başka bir sistemde ve buluş açıklamaları ise üçüncü bir sistemde izlenir.

Federal Demonstration Partnership'in 2018 Fakülte İş Yükü Anketi, araştırma yöneticilerinin zaten bildiği bir gerçeği doğruladı: fakülte üyeleri, araştırma zamanlarının %44,3'ünü idari görevlere ayırdıklarını bildirdi. Bu oran, önceki anketlerde %42 idi ve federal hükümetin yükü azaltma konusunda yıllardır verdiği sözlere rağmen herhangi bir iyileşme görülmedi. Bu arada, tüm yükseköğretim sektörü, federal mevzuata uyum için yılda tahmini 27 milyar dolar harcıyor ve bunun 10 milyar doları doğrudan araştırma ile ilgili uyum için harcanıyor.

Bu, ödüllerin finansal yaşam döngüsüne odaklanan hibe yönetiminden farklıdır. Araştırma yönetimi daha geniştir. Araştırma kuruluşu genelinde protokol onaylarını, açıklamaları, denetimleri, veri yönetimini ve çoklu takım koordinasyonunu destekleyen uyumluluk, yönetişim ve operasyonel sistemleri içerir. Birçok kurumda, bu iş hala kurumsal hafıza, e-posta zincirleri ve kimsenin tam olarak güvenmediği elektronik tablolarla yürütülmektedir.

Bu, ödüllerin finansal yaşam döngüsüne odaklanan hibe yönetiminden farklıdır. Araştırma yönetimi daha geniş bir kavramdır. Araştırma kuruluşu genelinde protokol onaylarını, açıklamaları, denetimleri, veri yönetimini ve çoklu takım koordinasyonunu destekleyen uyumluluk, yönetişim ve operasyonel sistemleri içerir. Birçok kurumda, bu işler hala kurumsal hafıza, e-posta zincirleri ve kimsenin tam olarak güvenmediği elektronik tablolarla yürütülmektedir.

CU Anschutz bunu nasıl çözdü: Colorado Üniversitesi'nin CU Anschutz kampüsü, merkezi BT takımındaki 170'den fazla kullanıcı için beş eski sistemi ClickUp ile değiştirdi. Manuel raporlama sıfıra düştü. Anna Alex, Kampüs Teknoloji Hizmetleri Direktörü: Takımın morali yükseldi çünkü insanlar pivot tablolar oluşturmak değil, sorunları çözmek istiyorlar. Takımın morali yükseldi çünkü insanlar pivot tablolar oluşturmak değil, sorunları çözmek istiyorlar.

İşte fırsat burada yatıyor. Kurumsal sistemleri değiştirmek değil, bu sistemlerle ilgili manuel koordinasyon işlerini azaltmak. Bu modeli test etmenin en hızlı yolu, proje yönetimi platformunuzda çalışan bir araştırma yönetimi kurulumu oluşturmaktır.

İşte fırsat burada yatıyor. Kurumsal sistemleri değiştirmek değil, bu sistemlerle ilgili manuel koordinasyon çalışmalarını azaltmak. Bu modeli test etmenin en hızlı yolu, proje yönetimi platformunuzda çalışan bir araştırma yönetimi kurulumu oluşturmaktır.

Komut: AI ile Araştırma Yönetimi Çalışma Alanınızı Oluşturun

Bu komutu kopyalayın, ClickUp Brain'e yapıştırın ve kendi ClickUp Süper Ajanınızı oluşturun, kurumunuzun ayrıntılarını girin ve protokol izleyicileri, uyumluluk takvimleri, otomasyon kuralları ve ilgili ş akışları içeren eksiksiz bir araştırma yönetimi çalışma alanı elde edin.

Sonuç, görev hiyerarşileri, son tarih mantığı ve uyumluluk kontrol noktaları dahil olmak üzere işletim yapınızın güçlü bir ilk taslağını size sunmalıdır. Takımınız daha sonra bunu kurumunuzun türüne, inceleme komitelerine ve sponsor gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirebilir.

Araştırma Yönetimi Süper Ajanı

Kendi araştırma ofisinizde benzer bir modeli denemek ister misiniz? Aşağıdaki araştırma yönetimi istemiyle başlayın ve kurumunuza göre uyarlayın!

Komut:

→ İlk araştırma yönetimi Süper Ajanınızı oluşturmaya hazır mısınız? ClickUp Brain'i açın ve yukarıdaki komutu yapıştırarak protokol izleme, uyumluluk dönüm noktaları ve eskalasyon ş akışlarını içeren bir çalışma alanı yapısı oluşturun. Başlamak ücretsizdir.

Ajan planınız oluşturulduktan sonra, bir sonraki adım onu araştırma ofisinizin her gün kullanabileceği pratik bir Çalışma Alanı'na dönüştürmektir.

ClickUp'ta Nasıl Ayarlanır (4 Adım)

Alanınızı kurmadan önce, takımınızın araştırma operasyonlarını yönetmek için halihazırda kullandığı bilgileri toplayın. Bu bilgiler genellikle aktif protokol listelerini, PI sahipliğini, son kullanma tarihlerini, açıklama döngülerini, denetim programlarını, sponsor gereksinimlerini, eğitim kayıtlarını ve IRB, IACUC, IBC veya COI izleme için halihazırda kullanılan tüm sistemleri içerir. Temiz girdilerle başlamak, otomasyonlarınızı, gösterge panellerinizi ve eskalasyon ş akışlarınızı çok daha güvenilir hale getirir.

Çalışma Alanı yapınızı oluşturun Araştırma Yönetimi adlı özel bir alan oluşturun. Araştırma yönetimi yaşam döngüsü boyunca çalışmaları düzenlemek için beş klasör ekleyin: IRB, IACUC, IBC ve ihracat kontrol incelemeleri için Protokol Yönetimi, COI açıklamaları ve eğitim uyumu için Uyum ve Açıklamalar, denetimler ve düzeltici eylemler için Laboratuvar Güvenliği, açıklamalar ve patent faaliyetleri için IP ve Buluşlar ve çoklu PI projeleri, alt ödüller ve personel değişiklikleri için Araştırma Takımları. Her araştırma görevinde Özel Alanlar yapılandırın Protokol ve uyumluluk görev şablonlarınıza Özel Alanlar ekleyin, böylece takımınız araştırma ş Akışları genelinde aynı temel verileri takip edebilir. Protokol numarası, baş araştırmacı, inceleme türü, sponsor kurum, uyumluluk durumu, son kullanma tarihi, risk seviyesi ve ilgili hibeler için alanlar ekleyin. Bu tutarlı yapı, gösterge panellerini, otomasyonları ve eskalasyon iş akışlarını çok daha güvenilir hale getirir. Komut istemini ClickUp Brain'e yapıştırın Yeni Alanınızda ClickUp Brain'i açın ve yukarıdaki komut istemini yapıştırın. Kurum adı, kurum türü, araştırma harcamaları, aktif protokol sayısı, personel boyutu ve ana sponsorlar dahil olmak üzere değişkenlerinizi girin. Oluşturulan çıktıyı kullanarak protokol izleme sisteminizin, uyumluluk takvimlerinizin ve otomasyon mantığınızın ilk taslağını oluşturun, ardından kurumunuzun ş akışlarına göre bu taslağı iyileştirin. Sürekli yönetim için otomasyonlar kurun Araştırma yönetimi işlerinin sürekli manuel takip gerektirmeden ilerlemesini sağlamak için otomasyonlar oluşturun. Kuralları kullanarak protokol yenileme görevlerini tetikleyin, yıllık COI açıklaması döngülerini başlatın, çözülmemiş laboratuvar güvenliği bulgularını üst düzeye taşıyın, Bayh-Dole raporlama görevleri oluşturun ve sponsorun bilgilendirilmesi gereken önemli personel değişikliklerini işaretleyin.

Araştırma Yönetimi adlı özel bir alan oluşturun. Araştırma yönetimi yaşam döngüsü boyunca işleri düzenlemek için beş klasör ekleyin: IRB, IACUC, IBC ve ihracat kontrol incelemeleri için Protokol Yönetimi, COI açıklamaları ve eğitim uyumu için Uyum ve Açıklamalar, denetimler ve düzeltici eylemler için Laboratuvar Güvenliği, açıklamalar ve patent faaliyetleri için IP ve İcatlar ve çoklu PI projeleri, alt ödüller ve personel değişiklikleri için Araştırma Takımları.

Protokol ve uyumluluk görev şablonlarınıza Özel Alanlar ekleyin, böylece takımınız araştırma ş Akışları genelinde aynı temel verileri izleyebilir. Protokol numarası, baş araştırmacı, inceleme türü, sponsor kurum, uyumluluk durumu, son kullanma tarihi, risk seviyesi ve ilgili hibeler için alanlar ekleyin. Bu tutarlı yapı, gösterge panellerini, otomasyonları ve eskalasyon iş akışlarını çok daha güvenilir hale getirir.

Yeni Alanınızda ClickUp Brain'i açın ve yukarıdaki komutu yapıştırın. Kurum adı, kurum türü, araştırma harcamaları, aktif protokol sayısı, personel boyutu ve ana sponsorlar dahil olmak üzere değişkenlerinizi girin. Oluşturulan çıktıyı kullanarak protokol izleme sisteminizin, uyumluluk takvimlerinizin ve otomasyon mantığınızın ilk taslağını oluşturun, ardından kurumunuzun ş akışlarına göre bunu iyileştirin.

Araştırma yönetimi işinin sürekli manuel takip gerektirmeden ilerlemesini sağlamak için otomasyonlar oluşturun. Kuralları kullanarak protokol yenileme görevlerini tetikleyin, yıllık COI açıklaması döngülerini başlatın, çözülmemiş laboratuvar güvenliği bulgularını üst düzeye taşıyın, Bayh-Dole raporlama görevleri oluşturun ve sponsorun bilgilendirilmesi gereken anahtar personel değişikliklerini işaretleyin.

Bu ş akışlarını tekrarlanabilir bir sisteme dönüştürmeye hazır mısınız? ClickUp'ta araştırma yönetimi Çalışma Alanınızı oluşturun.

💡 Profesyonel İpucu: Sistemi tüm kurumsal araştırma kuruluşuna yaymadan önce bir ofis, protokol türü veya uyumluluk ş Akışıyla başlayın. Daha küçük bir pilot uygulama, takımınızın ölçeklendirme öncesinde yapıları, otomasyon kurallarını ve izinleri iyileştirmesine yardımcı olur.

Araştırma yönetimi görevleri için önerilen özel alanlar

Bu alanlar, protokoller, açıklamalar, denetimler ve araştırma takımı ş akışları arasında tutarlı bir çalışma kaydı oluşturarak gösterge panelleri ve otomasyonları çok daha kullanışlı hale getirir.

Alan Tür Amaç Protokol sayısı Kısa metin IRB, IACUC veya IBC tanımlayıcı Baş araştırmacı İnsanlar Baş araştırmacı İnceleme türü Açılır menü Muaf, Hızlandırılmış, Tam pano, Uygulanamaz Sponsor kurum Açılır menü NSF, NIH, DOE, DOD, ED, Vakıf, Eyalet, Diğer Uyumluluk durumu Açılır menü Uyumlu, Eylem gerekli, Gecikmiş, İnceleme aşamasında Son kullanma tarihi Tarih Protokol veya kimlik bilgilerinin geçerlilik süresinin dolması Risk seviyesi Açılır menü Düşük, Orta, Yüksek, Kritik İlgili hibeler İlişki Hibe çalışma alanında hibe görevlerine bağlantı ekleyin

📘 Ayrıca okuyun: Hibe ş akışınız için en uygun alanları belirlemek üzere tüm Özel Alan türlerini inceleyin.

Araştırma yönetimi için temel otomasyon örnekleri

Özel Alanlarınızı ayarladıktan sonra, tekrar tekrar manuel takip yapmanıza gerek kalmadan son tarihleri, yenilemeleri ve eskalasyon ş akışlarını devam ettiren otomasyonlar oluşturun.

Ne zaman… Sonra… Protokolün geçerlilik süresi 90 gün sonra sona eriyor Sürekli inceleme görevi oluşturun ve bunu PI ve uyumluluk koordinatörüne atayın. Çıkar çatışması bildirimleri için son tarih mali yılın başlangıcında dolmaktadır Tüm aktif PI'lar için açıklama görevleri oluşturun ve 30 günlük bir son tarih belirleyin. Laboratuvar güvenliği bulgusu 30 gün içinde çözülmez Sorunu üst düzeye taşıyın, bölüm başkanını bilgilendirin ve risk seviyesini Yüksek olarak değiştirin. İcat açıklaması, federal fonlu bir proje kapsamında dosyalanır Ajans bildirim son tarihi ile Bayh-Dole raporlama görevi oluşturun. Önemli personel değişikliği bildirildi Sponsor bildirim görevini oluşturun ve çaba tahsisi güncellemelerini doğrulayın.

📘 Ayrıca okuyun: Otomasyonlarda Özel Alanların nasıl çalıştığını öğrenin

Ajanın Araştırma Yönetimi Yaşam Döngüsü Boyunca Kapsadığı Konular

Araştırma yönetimi için bir AI ajanı, federal düzenlemeleri yorumlayan bir sohbet robotu değildir. Proje yönetimi çalışma alanınızda çalışan ve araştırma ofisinizin şu anda elle yaptığı yapılandırılmış, tekrarlanabilir işleri yapan bir sistemdir: protokol yenilemelerini izlemek, uyum sürelerini izlemek, çoklu PI takımlarını koordine etmek ve gecikmiş öğeleri üst düzeye taşımak.

Yaşam döngüsü aşaması Ajanın yaptığı şeyler Neyin yerini alır? Protokol gönderi Ajansa özgü gerekliliklerle protokol görev yapılarını oluşturur, komite aşamalarında inceleme durumunu izler, revizyon döngülerini yönetir. E-posta tabanlı gönderi izleme ve elektronik tablo durum panoları Uyumluluk izleme Otomasyon ile son tarih izlemeyi kullanarak COI açıklamaları döngülerini, eğitim uyumluluğunu (CITI, RCR) ve ihracat kontrol incelemelerini yönetir. Yıllık elektronik tablo denetimleri ve manuel hatırlatıcı e-postalar Laboratuvar güvenliği Laboratuvar türüne ve sıklığına göre denetimleri planlar, düzeltici eylem ş akışları aracılığıyla bulguları izler, çözülmemiş sorunları üst düzeye taşır. Kağıt denetim formları ve dosya dolaplarında bulunan kayıtlar Veri yönetimi Fon sağlayıcıların gereksinimlerine göre veri yönetimi planlarını takip eder, aktif ödüller için DMP uyumluluğunu izler, kapalı projeler için veri arşivlemesini yönetir. Ödül başlangıcında dosyalanan ve bir daha hiç gözden geçirilmeyen DMP belgeleri IP yönetimi Patentlenebilirlik değerlendirmesi ve lisanslama yoluyla buluş açıklamalarını izler, federal fonlarla desteklenen buluşlar için Bayh-Dole uyumluluğunu sağlar. Teknoloji transfer ofisi sorgulamalarının ardından reaktif izleme Takım koordinasyonu Çoklu PI dönüm noktalarını, alt ödül izlemeyi, sponsorun bildirimini gerektiren personel değişikliklerini ve araştırma takımı toplantı programlarını yönetir. Bağlantısı kesilmiş e-posta konuları ve PI tarafından yönetilen elektronik tablolar

Süper Ajanların gerçek bir ClickUp ortamında nasıl çalıştığını görmek ister misiniz? Aşağıdaki tanıtım videosunu izleyerek AI tarafından oluşturulan iş akışlarının, görevlerin ve otomasyonların pratikte nasıl bir araya geldiğini görün.

Farklı Kurum Türleri için Varyasyonlar

Yukarıdaki komut, ClickUp kullanan tüm yükseköğretim kurumlarında çalışır. Komutu kurumunuza göre ayarlayın:

Kurum türü Önemli ayarlamalar R1 araştırma üniversitesi (1.000'den fazla aktif protokol) Komut istemini olduğu gibi kullanın. Departman düzeyinde uyumluluk gösterge panelleri ekleyin. 15'ten fazla aktif IRB/IACUC/IBC komitesi bekleyin. İhracat kontrolü ve CUI izlemeyi dahil edin. Hibe yönetimi ş Akışlarıyla entegre edin. R2 üniversitesi (200–500 aktif protokol) IRB ve IACUC izlemesini basitleştirin (uygulanabilir değilse IBC ve ihracat kontrolünü kaldırın). Eskalasyon kademelerini bir seviye azaltın. Laboratuvar güvenliği ve uyumluluğu tek bir klasörde birleştirin. Öncelikle lisans düzeyinde eğitim veren kurumlar (20–100 aktif protokol) Lisans araştırma projeleri için IRB'ye odaklanın. Çıkar çatışmalarını yalnızca yıllık fakülte açıklamalarına indirgeyin. Öğrenci araştırmacı mentorluk kontrol listeleri ekleyin. Dış işbirliğiniz yoksa alt ödül izlemeyi kaldırın. Topluluk koleji (5–20 aktif protokol) Sınıf temelli araştırmalar için IRB muafiyet incelemelerine odaklanın. Temel uyumluluk eğitimi izlemesini (CITI) basitleştirin. IP/icat izlemesini kaldırın. Toplum temelli katılımcı araştırma koordinasyonunu ekleyin. Kariyer/meslek okulu (minimum araştırma faaliyeti) Endüstri destekli araştırma uyumluluğu ve veri kullanım anlaşmalarına odaklanın. IRB/IACUC'yi endüstri sertifikası izleme ile değiştirin. Kurumsal ortaklıklar için özel veri koruma ş Akışları ekleyin.

Araştırma Yönetimini Tek Bir Yerden Yürütün

Araştırma yönetimi, kurumların sistem eksikliği nedeniyle bozulmaz. Kritik işler çok fazla sisteme dağılmış olduğunda bozulur. ClickUp Brain, Özel Alanlar ve Otomasyonlar ile takımınız protokol izleme, uyumluluk izleme, açıklamalar, denetimler ve çoklu takım koordinasyonunu tek bir tekrarlanabilir işletim sistemine dönüştürebilir.

Hafızanıza, e-posta zincirlerine ve birbirinden bağımsız araçlara güvenmek yerine, ofisinizde herkesin son tarihleri daha erken görebilmesini, daha hızlı hareket edebilmesini ve tüm araştırma döngüsü boyunca uyumlu çalışabilmesini sağlayan ortak bir Çalışma Alanı oluşturun. Yukarıdaki komutla başlayın, kurumunuza göre uyarlayın ve takımınızın her gün güvenle çalışabileceği bir kurulum oluşturun.

AI Kullanarak Araştırma Yönetimi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Evet. Ajan, düzenlemeleri yorumlamaz; kurumlara özgü ş akışlarını uygular. NIH, NSF, DOE ve DOD'un her birinin farklı COI eşikleri, raporlama zaman çizelgeleri ve veri yönetimi gereksinimleri vardır. Komut istemi, kurum başına ayrı uyumluluk izleme yolları oluşturur, böylece takımınız hangi kuralların geçerli olduğunu hatırlamak zorunda kalmadan her bir ödül için doğru kontrol listesini takip edebilir.

Hayır. IRBManager, Cayuse IRB ve iRIS gibi sistemler, gönderi ve inceleme platformlarıdır. ClickUp ajanı, protokol durumunu izleyen, yenileme son tarihlerini yöneten, araştırma ofisi ile PI'lar arasında koordinasyonu sağlayan ve gönderi döngüleri arasında hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayan operasyonel katmandır. Her biri farklı amaçlara hizmet eder ve birlikte en iyi şekilde çalışır.

ClickUp , SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 ve ISO 42001 sertifikalarına sahiptir ve SSO, rol tabanlı izinler ve depolama ve aktarım sırasında şifrelemeyi destekler. Protokol düzeyinde izinler, PI'ların yalnızca kendi gönderilerini görmelerini sağlar. AI modellerini eğitmek için hiçbir veri kullanılmaz. CUI veya ihracat kontrollü araştırmalar için, ek yapılandırma konusunda BT güvenlik ofisinize danışın.

Hibe yönetimi, finansal yaşam döngüsüne odaklanır: bütçeler, harcama oranları, çaba raporlaması ve kapanış. Araştırma yönetimi ise daha geniş kapsamlı uyumluluk ve operasyonel altyapıyı kapsar: protokoller, COI, laboratuvar güvenliği, veri yönetimi ve IP. Çoğu kurum her ikisine de ihtiyaç duyar ve paylaşım yapar (protokoller hibelerle bağlantılıdır, COI açıklamaları fon kaynaklarına atıfta bulunur), ancak farklı ofislere ve farklı ş akışlarına hizmet ederler.

Kesinlikle. Küçük kurumlarda genellikle tüm araştırma uyumluluk sorumluluklarını tek bir kişi üstlenir. Bu durumlarda, tam kadrolu bir ofisin sağlayacağı yapı ve hatırlatıcıları oluşturan bu aracı özellikle değerlidir. Tek kişilik bir operasyonu, hafızaya bağlı olmayan bir sisteme dönüştürür.