Sanat yönetmenlerinin ve CEO'ların %90'ından fazlası kendi hızında çalışıyor — İşte kendi hızında çalışmak için diğer en iyi işler

Günümüzde bir işin çalışanlarına sunabileceği en cazip şey, işi her yerde ve her zaman yapabilme imkanıdır.

Pandemi, işverenleri uzaktan çalışma uygulamalarına yönelmeye zorladığından beri yapılan çok sayıda çalışan anketi bunu doğruluyor. Citrix'in, sözde bilgi çalışanları için 2035 yılında işin geleceğinin nasıl olacağını değerlendirmek amacıyla yaptığı bir ankette, çalışanların %88'i tam esneklik aradıklarını söyledi.

2022 Bureau of Labor Statistics verilerini kullanarak, ClickUp olarak kendi hızınızda çalışabileceğiniz en iyi 15 işi sıraladık. Meslekler, iş yükünün kendi hızlarında olduğunu belirten çalışanların payına göre sıralanmıştır ve mevcut verilere göre 150'den fazla meslek arasından en iyi işlerdir.

BLS verilerine göre, ülke genelinde sivil çalışanların yalnızca yaklaşık %17'si iş yüklerinin hızını kendilerinin kontrol ettiğini belirtmiştir. BLS verileri ayrıca, yönetim rollerindeki çalışanların en fazla esnekliğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, en kendi hızında çalışılan iş pozisyonlarında üst düzey yöneticiler üst sıralarda yer alıyor. Bir organizasyonun tepesinde kararları siz veriyorsanız, iş gününüz muhtemelen omzunuzun üzerinden bakan biri tarafından denetlenmiyor.

Sıradan bilgi çalışanları için daha ilginç olan ise, halkla ilişkiler yöneticilerinin ve acil durum yönetimi alanında çalışanların önemli bir kısmının, genellikle krizlere müdahale eden işlerde çalışmasına rağmen, çalışma programları üzerinde benzer düzeyde kontrol sahibi olduğunu belirtmesidir.

İşinizde en fazla esnekliğe sahip olanlar arasında kendi rolünüzün olup olmadığını görmek için okumaya devam edin.

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15. Pazarlama müdürleri

fizkes // Shutterstock

İşini kendi hızında yaptığını söyleyenlerin yüzdesi : 76,2

Ülke genelinde toplam istihdam : 278.690 (1.000 iş başına 1,98)

Ortalama yıllık maaş: 135.030 $ (saat başına 64,92 $)

Bir pazarlama müdürü, insanları şirketin ürün veya hizmetlerini satın almaya ikna eden pazarlama kampanyalarını planlayan ve dağıtan takımları denetler. Dijital pazarlama ve otomasyonun ortaya çıkması, sektörün garip saatlerde çalışmasını ve kampanyaları önceden ayarlamasını mümkün kılmıştır.

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14. Ücret ve yan haklar yöneticileri

fizkes // Shutterstock

İşini kendi hızında yaptığını söyleyenlerin yüzdesi : 77,6

Ülke genelinde toplam istihdam : 15.330 (1.000 iş başına 0,11)

Ortalama yıllık maaş: 127.530 $ (saat başına 61,31 $)

Ücret ve yan haklar yöneticileri, çalışanların zamanında maaşlarını almalarını ve cazip yan haklardan yararlanmalarını sağlamak için sağlık planları ve dış tedarikçilerle işbirliği yapan insan kaynakları uzmanlarıdır. Workday, Gusto ve Paycom gibi bu işin çeşitli yönlerini otomatikleştiren yazılım paketleri, ABD işveren pazarını başarıyla doldurmuştur.

13. Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri

Çerçeve Stok Görüntüleri // Shutterstock

İşini kendi hızında yaptığını belirtenlerin yüzdesi : 78,1

Ülke genelinde toplam istihdam : 485.190 (1.000 iş başına 3,44)

Ortalama yıllık maaş: 159.010 $ (saat başına 76,45 $)

Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri, bir kuruluş içindeki teknik zekalı bilgisayar mühendisleri ile teknik bilgisi daha az olan iş liderleri arasında tercümanlık yapar. Yeni teknolojilere yatırım kararları için seçenekleri araştırır ve çeşitli şirket paydaşlarının karmaşık sorunlar hakkında başarılı bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olur.

12. Arşivciler

Stokkete // Shutterstock

İşinin kendi hızında olduğunu belirtenlerin yüzdesi : 78,4

Ülke genelinde toplam istihdam : 6.120 (1.000 iş başına 0,04)

Ortalama yıllık maaş: 60.050 $ (saat başına 28,87 $)

Arşivciler, hem özel hem de kamu sektöründeki kuruluşlarda çalışarak değerli bilgileri toplar, belgeler ve gelecekte kullanılmak üzere verimli bir şekilde saklar. Bunlar yönetici pozisyonları değildir ve çalışanların kendi hızlarında çalışabildiklerini bildirdikleri diğer rollere göre daha az ücretlidir.

11. Eğitim ve geliştirme yöneticileri

rawpixel. com // Shutterstock

İşini kendi hızında yaptığını söyleyenlerin yüzdesi : 78,7

Ülke genelinde toplam istihdam : 35.830 (1.000 iş başına 0,25)

Ortalama yıllık maaş: 120.130 $ (saat başına 57,76 $)

Eğitim ve geliştirme yöneticileri, meslektaşlarının yeni beceriler öğrenmesine ve eski becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Bunlar, çalışanların yeni beceriler kazanmak ve kendilerini geliştirmek için iş değiştirmeye başladığı son yıllarda çok sayıda işe alım yapılan modern şirketlerde kritik öneme sahip pozisyonlardır.

10. Siyaset bilimi öğretmenleri, yükseköğretim

Maymun İşleri Görüntüleri // Shutterstock

İşini kendi hızında yaptığını söyleyenlerin yüzdesi : 79,1

Ülke genelinde toplam istihdam : 14.060 (1.000 iş başına 0,10)

Ortalama yıllık maaş: 81.980 $ (Saatlik ücret mevcut değil)

Üniversite ve yüksekokul siyaset bilimi öğretmenleri de dahil olmak üzere bazı öğretim rolleri, yüksek düzeyde kendi hızında çalışma imkanı sunmaktadır. Bu kendi hızında çalışma grubunda en düşük ücretli işler arasındadır. Siyaset bilimi öğretmenliği rolleri, bilgisayar ve bilgi sistemleri yönetimi uzmanı veya pazarlama müdürü pozisyonlarından daha azdır.

9. Küratörler

Canva

İşini kendi hızında yaptığını söyleyenlerin yüzdesi : 79,4

Ülke genelinde toplam istihdam : 11.030 (1.000 iş başına 0,08)

Ortalama yıllık maaş: 60.110 $ (saat başına 28,90 $)

Küratörler, kuruluşlar için sanat eserleri ve diğer önemli eşyaları elde etmek ve sergilemek için çalışır. Sanat veya tarih müzelerinde çalışabilirler ve yönetici değildirler.

8. Doğa bilimleri yöneticileri

VE. Studio // Shutterstock

İşinin kendi hızında olduğunu söyleyenlerin yüzdesi : 80,6

Ülke genelinde toplam istihdam : 74.760 (1.000 iş başına 0,53)

Ortalama yıllık maaş: 137.900 $ (saat başına 66,30 $)

Doğa bilimleri yöneticileri, bilim adamlarının çalışmalarını denetleyen amirlerdir. Çalışanların araştırma ve teori testlerini yürütmelerine yardımcı olurlar.

7. Acil durum yönetimi direktörleri

VE. Studio // Shutterstock

İşini kendi hızında yaptığını söyleyenlerin yüzdesi : 80,9

Ülke genelinde toplam istihdam : 10.320 (1.000 iş başına 0,07)

Ortalama yıllık maaş: 76.730 $ (saat başına 36,89 $)

Acil durum yönetimi direktörleri, ABD'nin hiçbir bölgesi COVID-19 pandemisinden etkilenmediği için son yıllarda toplumda kritik bir rol oynamıştır. Fırtınalar, kazalar ve diğer afetler sonrasında yardım hizmetlerinin ve afet hafifletme çabalarının planlanmasını ve denetlenmesini sağlarlar.

6. Halkla ilişkiler yöneticileri

Pressmaster // Shutterstock

İşini kendi hızında yaptığını belirtenlerin yüzdesi : 81,7

Ülke genelinde toplam istihdam : 59.850 (1.000 iş başına 0,43)

Ortalama yıllık maaş: 125.780 $ (saat başına 60,47 $)

Halkla ilişkiler yöneticileri, çoğu gizli ve kamu kuruluşunun kriz müdahale koludur. Bu profesyoneller ayrıca, şirketin daha fazla mal ve hizmet satmasına yardımcı olacak bir mesaj hazırlamak için çalışır.

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5. Ekonomi öğretmenleri, yükseköğretim

Syda Productions // Shutterstock

İşini kendi hızında yaptığını söyleyenlerin yüzdesi : 82,3

Ülke genelinde toplam istihdam : 11.790 (1.000 iş başına 0,08)

Ortalama yıllık maaş: 104.940 $ (Saatlik ücret mevcut değildir)

Siyaset bilimi öğretmenleri gibi, bu sıralamaya giren diğer kendi hızında çalışılan işlere kıyasla üniversite ekonomi öğretmenlerinin sayısı daha azdır. Bu çalışanların yıllık ortalama gelirleri de daha yüksektir.

4. Kentsel ve bölgesel planlamacılar

Chad McDermott // Shutterstock

İşini kendi hızında yaptığını söyleyenlerin yüzdesi : 83,5

Ülke genelinde toplam istihdam : 38.940 (1.000 iş başına 0,28)

Ortalama yıllık maaş: 78.500 $ (saat başına 37,74 $)

Kentsel ve bölgesel planlamacılar genellikle kamu ve özel sektör arasında köprü görevi görür, arazi kullanımı ve inşaat projeleri hakkında özel geliştiricilerle iletişim kurar.

3. Yazılım kalite güvence analistleri ve test uzmanları

Roman Samborskyi // Shutterstock

İşini kendi hızında yaptığını söyleyenlerin yüzdesi : 86,7

Ülke genelinde toplam istihdam : 190.120 (1.000 iş başına 1,35)

Ortalama yıllık maaş: 98.220 $ (saat başına 47,22 $)

Yazılım ve kalite güvence analistleri ve test uzmanları, insanların iş ve evlerinde kullandıkları yazılımları ve eğlence için kullandıkları video oyunlarını stres testlerine tabi tutar. Bu çalışanlar, kodlardaki hataları bulur ve programların sorunsuz çalışması için düzeltir.

2. Genel müdürler

Gorodenkoff // Shutterstock

İşini kendi hızında yaptığını belirtenlerin yüzdesi : 90,2

Ülke genelinde toplam istihdam : 200.480 (1.000 iş başına 1,42)

Ortalama yıllık maaş: 179.520 $ (saat başına 86,31 $)

Sürpriz, sürpriz — CEO'nuz muhtemelen kendi çalışma saatlerini ayarlıyor. Çalışma saatleri uzun olabilir, ancak üst düzey yöneticiler, çalışma programları ve konumları açısından en esnek ikinci iş olarak bu işi gösteriyor.

1. Sanat yönetmenleri

rawpixel. com // Shutterstock

İşini kendi hızında yaptığını söyleyenlerin yüzdesi : %91

Ülke genelinde toplam istihdam : 42.080 (1.000 iş başına 0,30)

Ortalama yıllık maaş: 100.890 $ (saat başına 48,51 $)

Sanat yönetmenleri, çalışma koşullarında en üst düzeyde özgürlük olduğunu belirtiyor. Bu profesyoneller, eğlence, pazarlama, reklamcılık ve diğer yaratıcı firmalarda çok arzu edilen pozisyonlarda çalışıyor.

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Misafir Yazar:

Dom DiFurio