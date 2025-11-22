Verimlilik ve Düşünceler için Ücretsiz Evernote Günlük Şablonları

Zaman paradır derler. Ancak, günlük hayatın koşuşturmacasında, zaman genellikle yeterince özen göstermediğimiz tek şeydir.

Araştırmalar, insanların %68'inin gün içinde kesintisiz odaklanma konusunda yetersiz kaldığını düşündüğünü gösteriyor. Dikkat dağınıklığı, dikkatlerini farklı yönlere çekerek küçük görevlerin bile gereğinden uzun sürmesine neden oluyor.

Çoğu kişi için günlük tutmak, durmaksızın bildirimler, görevler ve sorumluluklarla dolu bir günün çözümü. Ancak günlüğünüzü sıfırdan başlatmanız gerekmez.

Evernote günlük şablonu, kendi dijital günlüğünüz gibi önceden biçimlendirilmiş bir şablondur. Düşüncelerinizi, günlük kayıtlarınızı, görevlerinizi veya hayatla ilgili düşüncelerinizi yazabileceğiniz bir alan sunar. Bu makalede, daha net bir şekilde yazmak isteyenler için en iyi Evernote günlük şablonlarını inceleyeceğiz.

Evernote Günlük Şablonları Nedir?

Evernote'taki günlük şablonu, yazmaya başlamadan önce size bir günlük sayfa yapısı sunan hazır bir sayfadır. Her yeni sayfa veya yeni günlük başlattığınızda aynı biçim oluşturmak için zaman harcamak yerine, yeni bir not açın, şablonu uygulayın ve doldurmaya başlayın.

Evernote aracılığıyla

Evernote şablonunu kullanmak, özellikle zaten bir Evernote hesabınız varsa, hızlı bir başlangıç yapmanın yolu olabilir. Uygulama, okulda öğrenci, projeleri yöneten bir geliştirici veya sanat veya günlük yaşamda motivasyon arayan bir kişi olsanız da, farklı ihtiyaçlara uygun çeşitli düzenler sunar.

Evernote günlük şablonlarını özellikle kullanışlı kılan şey esneklikleridir. Evernote galerisinden bir şablon seçebilir veya sık kullandığınız bir notu kaydederek kendi şablonunuzu oluşturabilirsiniz.

Bir Evernote kullanıcısının Reddit tartışmasında belirttiği gibi,

Her gün için fikirlerimi ve toplantı notlarımı kaydetmeme yardımcı olan bir şablonum var. ” Bu yön duygusu, şablonu gerçekten yararlı kılan şeydir.

Günlük Şablonlarına Genel Bakış

İşte tüm Evernote ve ClickUp günlük şablonlarının özet tablosu:

İyi bir Evernote günlük şablonu nedir?

Evernote'ta iyi bir günlük şablonu, oturup yazmaya başlamayı ve geçmiş girdileri hızlı ve minimum hazırlıkla bulmayı kolaylaştıran şablondur.

En etkili şablonlar genellikle birkaç ortak özelliğin paylaşımındadır. Aramanız gereken özellikler şunlardır:

Günlük kayıt, düşünceler veya görevler gibi net başlıklar ve bölümler kullanarak her notu kolayca tarayabilir ve yazabilirsiniz.

Yazınızı yönlendirmek ve sıfırdan başlamadan ayrıntıları doldurmanıza yardımcı olmak için ipuçları veya kontrol listeleri ekleyin.

Notları başlıklarda veya etiketlerde tarihlerle düzenleyin, böylece girişler günler, haftalar ve aylar boyunca sıralı kalır.

Esnekliğe yer bırakın, böylece alışkanlıklarınız, hedefleriniz veya projeleriniz değiştikçe şablonu düzenleme yapabilirsiniz.

İlerlemeyi izleme, tamamlanmamış görevleri ileriye taşımak ve içgörüleri kaydetmek için alan ekleyerek incelemeyi kolaylaştırın.

Günlük tutmak, bunu düzenli olarak yapan kişiler için iş yaratabilir. Günlük şablonları, başlamak için harika bir yoldur. Ayrıca, yorum eklemek, özel bölümleri özelleştirmek ve her bir özelliği denemek gibi basit ipuçlarını deneyerek daha verimli hissetmenize yardımcı olabilir.

En İyi 10 Evernote Günlük Şablonu

Her günlük aynı görünmez ve Evernote'ta şablon kullanmanın güzelliği de budur.

Dağınık notlarınızı, sürdürmekten gerçekten keyif alacağınız bir sisteme dönüştürmenize yardımcı olacak on seçenek aşağıda verilmiştir.

1. Günlük Günlük Şablonu

via Evernote

Birden fazla çalışmanın incelenmesi, düzenli olarak günlük tutan kişilerin, tutmayanlara kıyasla zihinsel sağlık sonuçlarında %5'lik bir iyileşme gösterdiğini ortaya koydu.

Evernote'taki Günlük Günlük Şablonu, günlükler, düşünceler ve hatta alışkanlık izleme için hazır bölümler sağlar. Ne yazacağınızı karar vermekte zorlanmak yerine, basitçe başlayabilirsiniz ve zamanla bu küçük, düzenli girişler, sürdürmesi doğal gelen bir ritim haline gelir.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Düşünceler, görevler ve düşünceler için net bölümler ile her girişi düzenleyin.

Yerleşik onay kutuları ile alışkanlıkları ve rutinleri izleme.

Düzen konusunda endişelenmeden günün önemli anlarını yakalayın.

Yeni bir not defterinde tarihli girdileri kaydırarak ilerlemenizi kolayca gözden geçirin.

✨ İdeal kullanım alanı: Günlük yazma alışkanlığı kazanmak isteyenler.

2. 2025 Yıllık Takvim Şablonu

via Evernote

Hepimiz tüm yılı net bir şekilde görmek istiyoruz: o büyük seyahat, bir arkadaşımızın düğünü ve evde geçireceğimiz sakin geceler. Ancak yılınızı düzenli bir görünümde göremezseniz, planlarınız çakışır. Bu nedenle Evernote'taki Yıllık Takvim Şablonu size yeni bir bakış açısı sağlayıcı olabilir.

Bunun gibi Evernote şablonları, önemli tatilleri, dönüm noktalarını ve etkinlikleri işaretleyebileceğiniz tek bir sayfa sunar, böylece neyin geleceğini her zaman bilirsiniz.

Her şey net bir şekilde düzenlendiğinde, yoğun iş haftalarınızın nerede olduğunu ve daha sakin zamanların size dinlenmek için ne kadar alan tanıdığını görebilirsiniz. Ayrıca, doğum günlerini unutmak veya seyahat rezervasyonlarını son dakikada yapmak gibi son dakika telaşlarından da kurtulmanıza yardımcı olur.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tatilleri, son tarihleri ve etkinlikleri tek bir yerde işaretleyin

Detayları kaçırmadan seyahatlerinizi ve aile toplantılarınızı planlayın.

Yıllık hedeflerinizi aylara veya çeyrek dönemlere bölerek izlemeyin.

Yılın ilerleyişini hızlıca gözden geçirerek gelişmeleri takip edin.

✨ İdeal kullanım alanları: Yılın genelini bir bakışta görebilmek isteyen, hırslı planlayıcılar.

3. Yemek Planlama Takip Şablonu

via Evernote

Haftanın yarısı ne yiyeceğimize karar vermekle geçiyor gibi hissedilir. Son dakika siparişleri, unutulan market alışverişleri veya tekrarlanan yemekler insanları yorabilir ve fazla harcama yapmalarına neden olabilir. Evernote'taki Yemek Planlama İzleme Şablonu, günlük yemeklerinizi planlamak, market ihtiyaçlarınızı izlemek ve hazırlık notlarınızı kaydetmek için size alan sağlar.

Yemeklerin artık günlük bir koşuşturma gibi değil, daha çok keyif alabileceğiniz bir şey gibi hissedildiğini fark edeceksiniz. En yoğun akşamlarda bile, hazır bir planınız olması, zaten yorgun olduğunuzda ne pişireceğinize karar verme stresini ortadan kaldırır.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Alışverişi kolaylaştırmak için kategoriye göre market listeleri oluşturun.

Toplu yemek pişirme veya ürünleri önceden çözme gibi hazırlık notlarını kaydedin.

Beslenme hedeflerinizi izleme ve alışkanlıklarınızı gözden geçirerek iyileştirin.

✨ İdeal kullanım alanları: Yemeklerini ve market alışverişlerini düzenlemek isteyen kişiler.

👀 Kullanıcı Dostu İpucu: Günlük tutmanın en büyük engellerinden biri başlamaktır — düşünceleriniz varken yazmak yavaş gelebilir. ClickUp'ın Talk to Text ( Brain MAX aracılığıyla) özelliği, düşüncelerinizi yüksek sesle söylemenizi ve ardından bunları düzgün bir metne dönüştürmenizi sağlar. ClickUp Brain MAX'ta Talk to Text özelliği ile fikirlerinizi ve günlük düşüncelerinizi metin olarak kaydedin.

4. Egzersiz Takip Şablonu

via Evernote

Biz, tekrar tekrar yapılacak şeylerin toplamıyız. Mükemmellik, bir eylem değil, bir alışkanlıktır. *

Bu hatırlatıcı, gerçek ilerlemenin tek bir yoğun antrenmandan değil, zaman içinde düzenli pratik yapmaktan geldiği fitness ile mükemmel uyum sağlar.

Evernote'taki Egzersiz Takipçisi şablonu bu tutarlılığı sağlamaya yardımcı olur. Her egzersizi kaydetmek, setlerinizi ve tekrarlarınızı not etmek, oturum sırasında nasıl hissettiğinizi kaydetmek için alan sağlar. Haftalık hedeflerinizi kontrol edebilir, kişisel rekorlarınızı kutlayabilir ve neleri iyileştirebileceğinizi düşünebilirsiniz.

Küçük iyileştirmelerin nasıl birikip ilerlemenin asla boşa gitmediğini hatırlatıcı gördüğünüzde. Motivasyonunuzun düşük olduğu günlerde, kendi çabalarınızı içeren kayıtlara bakmak sizi harekete geçiren itici güç olabilir.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Setler, tekrarlar, ağırlıklar ve dinlenme süreleri ile egzersizlerinizi kaydedin.

Süre, kalori ve kişisel rekorlarınızla ilerlemenizi takip edin.

Haftalık egzersiz hedeflerini ayarlayın ve başarılarınızı gözden geçirin.

Her oturumdan sonra ruh halinizi, enerjinizi ve iyileştirilmesi gereken alanları değerlendirin.

✨ İdeal kullanım alanı: Günlük, haftalık ve aylık ilerlemelerini izlemeyi hedefleyen fitness meraklıları.

5. Seyahat İstek Listesi Şablonu

via Evernote

Çoğu insan için tatiller yılın en önemli olaylarıdır. Japonya'da kiraz çiçekleri veya Patagonya'da yürüyüş yapmak, biletler rezerve edilmeden çok önce heyecan verici bir his uyandırır. Ancak plan olmadan, hayallerdeki seyahatler sadece hayaller olarak kalabilir.

Evernote'taki Seyahat İstek Listesi şablonu, ilhamı daha somut bir şeye dönüştürmenize yardımcı olur. Hayalinizdeki destinasyonlar, mevsimsel notlar, rehberlere bağlantılar ve hatta hızlı plan kontrol listeleri için alan sağlar.

Şablonu doldururken, şablon fikirlerinizi kategorilere ayırarak yakın gelecek için gerçekçi olanları ve uzun vadeli listenize ait olanları görmenizi sağlar. Artık açık tarayıcı sekmeleri yok, her şey tek bir yerde ve harekete geçmeye başlayabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Not, bağlantılar ve ziyaret için en uygun mevsimler ile hayalinizdeki destinasyonları listeye alın.

Macera, kültür, yemek ve dinlenme için ilham toplayın.

Uçuş uyarıları, vize kontrolleri ve bütçeler gibi planlanan yapılacakları izleme.

Seyahat araçlarını ve hızlı bağlantıları tek bir kolay erişilebilir sayfada saklayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Hayalindeki destinasyonları bir listeye eklemeyi ve planlı bir şekilde seyahat etmeyi seven gezginler.

6. Okuma Liste Şablonu

via Evernote

Çoğu insanın "bir gün okumayı planladığı" kitaplar giderek artan bir yığın oluşturur. Z kuşağı bunun için ilginç bir terim bile icat etmiştir: TBR [okunacaklar]. ✨ Ne yazık ki, yarısı okunmuş başlıklar komodinlerin üzerinde durur.

Evernote'taki Okuma Listesi şablonu kitaplarınızı net bölümlere ayırır: okumak istedikleriniz, şu anda okuduklarınız ve bitirdikleriniz. Ayrıca bu şablon, yorumlar, favori alıntılar ve hatta kitap kapaklarının resimleri için de alan ayırır.

Ayrıca, notlarınız ve vurguladığınız kısımlar hazır halde geçmiş okumalarınıza geri dönebilirsiniz, sanki sizin için önemli olan şeyleri hatırlayan kişisel bir kütüphaneniz varmış gibi.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Arkadaşlarınız ve ailenizden gelen önerileri tek bir yerde toplayın.

Sayfa sayısı ve notlarla mevcut okuma ilerlemenizi izleme.

Bitirdiğiniz kitapları inceleyin, puanlar ekleyin ve anlamlı alıntıları veya içgörüleri kaydedin.

✨ İdeal kullanım alanları: Bookstagrammerlar, kitap severler ve okuduklarını ve okumak istediklerini listelemek isteyen herkes.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %78'i uzun vadeli hedeflere motivasyonla yaklaşmakta zorlanıyor. Bu, motivasyon eksikliğinden değil, beynimizin işleyişinden kaynaklanıyor! Motivasyonumuzu korumak için başarılarımızı görmemiz gerekiyor. 💪ClickUp tam da bu noktada devreye giriyor. ClickUp Dönüm Noktaları ile başarılarınızı izleme, rollup'larla anlık ilerleme özetleri almanız ve ClickUp Hatırlatıcıları ile odaklanmanız; bu küçük başarıları görselleştirmek, uzun vadede ivme kazanmanızı sağlar. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp kullanıcıları, aşırı yük hissetmeden yaklaşık %10 daha fazla işi halledebildiklerini bildiriyor.

7. Ev Görevleri Kontrol Listesi Şablonu

via Evernote

Evernote'taki Ev Görevleri Kontrol Listesi şablonu, ev hayatının daha az bunaltıcı hissettirilmesi için tasarlanmıştır. Temizlik, düzenleme ve hatta küçük proje fikirlerini tek bir basit notta toplar. Haftalık dönüşümlü ve paylaşımla belirlenen sorumluluklarla, ev işleri daha kolay yönetilebilir hale gelir.

Kontrol listesi her şeyi odaya göre gruplandırır, böylece neyi önce halletmeniz gerektiğini düşünerek dolaşmak yerine, takip edebileceğiniz hazır bir planınız olur.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Her odayı net yapılacak listeyle düzenleyin

Her hafta temizlik sorumluluklarının aile üyeleri arasında paylaşımını gerçekleştirin.

Proje fikirlerini ve ilham kaynaklarını tek bir yerde toplayın

✨ İdeal kullanım alanları: Ev işlerini ve programlarını birlikte yöneten aileler veya haneler.

8. Haftalık Planlayıcı Şablonu

via Evernote

Haftalar bir anda geçip gidebilir. Bir an Monday sabahıdır, bir bakmışsınız Cuma akşamı gelmiş ve hala yapılmamış bir liste vardır. Evernote'taki Haftalık Planlayıcı şablonu, önceliklerinizi, günlük planlarınızı ve küçük alışkanlıklarınızı tek bir basit görünümde bir araya getirir.

Bu şablon, haftayı bir bakışta görebilmenize, taahhütlerinizi dengeleyebilmenize ve kağıt parçalarıyla uğraşmadan harcamalarınızı izlemeye yardımcı olur. Haftanın sonunda, bir ara verip düşünmek ve bir sonraki adım için yeniden başlamak için bir alanınız bile olur.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Önemli şeylerin gözden kaçmaması için en önemli öncelikleri yazın.

İş, sağlık ve kişisel yaşamınız için yapılacaklar liste leriyle her gününüzü planlayın.

Haftalık harcamalarınızı izleme yaparak harcamalarınızı kontrol altında tutun.

Basit bir takip aracıyla alışkanlıklar oluşturun ve ilerlemenizi değerlendirin.

✨ İdeal kullanım alanları: Haftalık hedeflerini düzenlemek için her günün net bir yapıya sahip olmasını isteyen profesyoneller ve öğrenciler, böylece yapışkan notlar veya yarısı yazılmış liste arasında geçiş yapmak zorunda kalmazlar.

📮 Kullanıcı Dostu İpucu: ClickUp Notepad , fikirlerinizi, günlük girdilerinizi ve yapılacaklarınızı anında not alabileceğiniz özel bir alan sağlar . Tüm bunları tek bir yerde, çalışma alanınızın her yerinden erişebilirsiniz: Not Defteri'nde zengin metin biçimlendirme, kontrol listeleri ve madde işaretleri kullanarak günlük girdilerinizi, günlük düşüncelerinizi veya beyin fırtınası oturumlarınızı yapılandırın.

Sürükle ve bırak fonksiyonu ve renk kodlu vurgularla notlarınızı düzenleyin, böylece önemli düşüncelerinizi önceliklendirip tekrar gözden geçirmek kolaylaşır.

Tek bir tıklama ile herhangi bir notu anında ClickUp görevi veya hatırlatıcıya dönüştürerek, içgörülerinizi ve düşüncelerinizi eyleme geçirilebilir adımlara dönüştürün. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve duygularınızı ClickUp Notepad'e dökün.

9. Gider Takip Şablonu

via Evernote

Genellikle bütçeyi dengesiz hale getiren küçük harcamalardır. Buradan birkaç kahve, oradan bir streaming aboneliği ve ayın sonunda sayılar tutarsız hale gelir. Evernote'taki Gider Takipçisi şablonu, dikkatli olmanızı kolaylaştırır.

Günlük kayıtlar, harcamaları sıralamak için kategoriler ve haftalık veya aylık olarak eğilimleri gösteren özetler için alan sağlar. Hem gerekli hem de beklenmedik masrafları kaydederek eğilimleri tespit edebilir, gerektiğinde kesinti yapabilir ve gelecek için gerçekçi hedefler belirleyebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kategori, ödeme yöntemi ve not gibi ayrıntılarla günlük harcamalarınızı kaydedin.

Harcamaları haftalık veya aylık olarak özetleyerek paranın nereye gittiğini görün.

Alışkanlıkları ayarlamak ve israfı azaltmak için içgörüleri ve kalıpları gözden geçirin.

✨ İdeal kullanım alanları: Kişisel bütçelerini yakından takip etmek ve yönetmek isteyen kişiler.

🧠 Biliyor muydunuz: ABD'de ortalama bir kişi, finansal durumunu aktif olarak yönetmek için günde 2 dakikadan az zaman harcıyor. Yine de birçok Amerikalı, günde yaklaşık 4 saatini para hakkında düşünerek geçiriyor. Öte yandan, sadece %54'ü kişisel finansal durumları hakkında yeterince bilgi sahibi olduklarını söylüyor. Daha güçlü finansal güven, genellikle daha istikrarlı bir servet ve daha iyi uzun vadeli sonuçlarla ilişkilendirilir.

10. Seyahat Planı Şablonu

via Evernote

Seyahat planlarken, heyecanlanmak yerine strese girmek çok kolaydır. Sonuçta, uçuş rezervasyonu yapmak, yemek yiyecek yerler bulmak ve masrafları izleme arasında ayrıntıları gözden kaçırmak çok kolaydır. Evernote'taki Seyahat Planı Şablonu, her şeyi tek bir yerde tutmanın basit bir yolunu sunar.

Bütçenizi, uçuşlarınızı, otelinizi, restoranları ve mutlaka görülmesi gereken yerleri kapsar. Günlük seyahat programları ve gider izleme için de yer vardır. Seyahat ederken, her gün için size rehberlik edecek planınız hazır olduğu için, anı yaşamak daha kolay hale gelir.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Uçuşlardan otellere kadar seyahat ayrıntılarını tek bir notta düzenleyin.

Gezilecek yerlerin kontrol listeleriyle günlük gezi programlarını planlayın.

Tahmini ve gerçek maliyetleri izleyerek bütçenizi aşmayın.

Restoran fikirlerini, ilham kaynaklarını ve gelecek seyahatler için notları kaydedin.

✨ İdeal kullanım alanı: Detaylı seyahat planları yapmayı seven gezginler.

Günlük Şablonları için Evernote Kullanmanın Sınırlamaları

Reddit'te uzun süredir Evernote hesabı kullanan bir kullanıcı, hayal kırıklığını şöyle özetledi:

Evernote'u 10 yıl kullandım ve bir düzine arkadaşımı da kullanmaya ikna ettim. Birkaç yıl boyunca harikaydı, ta ki varlık nedenini yitirip şişkin, yavaş, hatalı, hantal ve dağınık hale gelene kadar.

Evernote'u 10 yıl kullandım ve bir düzine arkadaşımı da kullanmaya ikna ettim. Birkaç yıl boyunca harikaydı, ta ki varlık nedenini yitirip şişkin, yavaş, hatalı, hantal ve dağınık hale gelene kadar.

Bu görüş, günlük tutan kişiler arasında giderek artan bir endişeyi yansıtıyor: Evernote güçlü bir temele sahip olsa da, performans ve kullanılabilirlik sorunları bazen tutarlılığı engelliyor. Günlük tutmayı sorunsuz ve zahmetsiz bir şekilde yapmak isteyenler için bu aksaklıklar cesaret kırıcı olabilir:

Şablonu düzenleme genellikle ek adımlar gerektirir, çünkü değişiklikler doğrudan uygulanmak yerine yeni bir şablon olarak kaydedilmelidir.

Özel, sınırlıdır; etiketler veya görevler gibi belirli öğeler her zaman sorunsuz bir şekilde aktarılmaz.

Şablon galerisi dağınık görünebilir, bu da belirli günlük düzenlerini düzenlemeyi ve bulmayı zorlaştırabilir.

Cihaz senkronizasyon sınırları ve düşük yükleme limitleri gibi ücretsiz plan kısıtlamaları, medya ağırlıklı günlük tutmayı daha az pratik hale getirir.

Yavaş yükleme, senkronizasyon gecikmeleri veya beklenmedik hatalar gibi performans sorunları, günlük yazma akışını kesintiye uğratabilir.

Alternatif Günlük Şablonları

Her rutin, tek bir Evernote günlük şablonuna sığmaz. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız, ClickUp'ın bu alternatif günlük şablonları farklı stillere ve ihtiyaçlara uyum sağlayabilir.

En iyi yanı ne mi? ClickUp ile not uygulamanızdan iş uygulamanıza geçmenize gerek kalmaz. Günlük notlarınız ve iş notlarınız dahil her şey aynı alanda bulunabilir.

Bunun nedeni, ClickUp'ın tüm iş uygulamalarını, verileri ve ş akışlarını bir araya getiren dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olmasıdır. Günlük şablonları, görevlerinizin ve projelerinizin hemen yanında yer alır, böylece uygulamalar arasında geçiş yapmadan düşüncelerinizi kaydetmek, kalıpları izleme ve ilerlemenizi değerlendirmek çok kolaydır.

İşlerin dağılması yok, unutulan girdiler yok. Böylece günlük tutmak daha eğlenceli ve etkileşimli hale geliyor. Gerçekten tutarlı bir günlük tutmak isteyen not tutanlar ve verimlilik meraklıları için bazı ücretsiz ClickUp şablonları:

ClickUp Günlük Notlar Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Günlük Notlar Şablonunu kullanarak, her gün için geri dönebileceğiniz özel bir alan oluşturun.

Hiç bir görevden diğerine koşturup, akşam olduğunda yaptıklarınızın yarısını bile hatırlayamadığınız günler oldu mu? İşte bu noktada günlük not sistemi işleri değiştirebilir.

Dağınık yapışkan notlar veya yarısı dolu günlükler yerine, ClickUp Günlük Notlar Şablonu size düşüncelerinizi kaydetmek, yapılanları izleme yapmak ve gün bitmeden önce düşüncelerinizi yansıtmak için net bir sayfa sunar. Notlarınızı, atananan kişiler ve son tarihler ile eylem öğelerine dönüştürebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Aklınıza gelen hızlı notları, fikirleri veya hatırlatıcıları anında kaydedin.

Günlük hedeflerinizi daha küçük görevlere bölün ve ilerlemenizi işaretleyin.

Her günün sonunda kazandıklarınızı ve öğrendiklerinizi düşünün.

Notlarınızı düzenli tutmak ve kolayca tekrar gözden geçirmek için liste, pano veya kılavuz görünümleri arasında geçiş yapın.

✨ İdeal kullanım alanları: Günlük düşüncelerini, görevlerini ve düşüncelerini tek bir yerde toplamak isteyen profesyoneller veya bireyler.

🎥 İzleyin: Günlük tutmak, çok verimli bir rutinin önemli bir parçası olabilir. İşte, işlerinizi daha iyi yönetebilmeniz için görevlerinizi öncelik sırasına koymayı öğrenmenize yardımcı olacak kısa bir video.

2. ClickUp Yaşam Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Yaşam Planı Şablonu ile düzenli olarak düşünün ve öncelikleriniz değiştikçe planlarınızı ayarlayın.

Çoğu insan, varoluşsal soruların sadece 40 yaşına geldiğinizde ortaya çıktığını düşünür, ancak bu doğru değildir. Bu, herhangi bir zamanda (genellikle 20'li yaşlarda) olabilir. Aniden, kendinizi şu soruyu sorarken bulursunuz: Hayatım hangi başlığa sahip?

ClickUp Yaşam Planı Şablonu, bu tür anlar için oluşturulmuştur. Bu yapılandırılmış yaşam planı, uzun vadeli hedefleri kaydetmek, bunları daha küçük dönüm noktalarına bölmek ve ilerlemenizi sağlayacak şekilde izleme yapmak için alan yaratır.

Özel Alanlar'ı kullanarak, ait olduğu yaşam alanı veya sizi doğru yolda tutan bir sorumluluk ortağı gibi bağlam bilgileri de ekleyebilirsiniz.

🌻Bu şablonu neden seveceksiniz:

Anlamlı hedefler belirleyin ve bunları daha küçük, uygulanabilir görevlere bölün.

Dönüm noktalarını kullanarak ilerlemenizi ölçün ve bu süreçte motivasyonunuzu koruyun.

Hedeflerinizi sağlık, kariyer veya ilişki gibi yaşam alanlarına göre düzenleyin.

"Yapılacaklar", "Devam Ediyor" ve "Tamamlandı" gibi özel durumlar sayesinde, her bir hedefin tam olarak nerede olduğunu her zaman bilirsiniz.

✨ İdeal olanlar: Uzun vadeli hayallerini net dönüm noktaları olan yapılandırılmış hedeflere dönüştürmek isteyenler.

💡 Profesyonel İpucu: Günlük yazmaya nereden ve nasıl başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Kişisel AI asistanınız ClickUp Brain 'den yardım alın. Son etkinliklerinize, hedeflerinize veya zorluklarınıza göre düşünceli, size özel günlük soruları oluşturabilir ve daha derin ve tutarlı bir şekilde düşünmenize yardımcı olabilir. Ve çok daha fazlası yapılabilir, örneğin: Günlük girdilerinizden eyleme geçirilebilir içgörüler belirleyin ve otomatik olarak görevler ve hatırlatıcılar önerin veya oluşturun.

ClickUp içinde günlük girdilerinizi ve notlarınızı düzenleyerek kolayca erişin ve sürekli gelişim sağlayın.

Günlük tutma ve verimlilik alışkanlıklarınızı analiz ederek size özel ipuçları ve alışkanlık önerileri sunun.

Notlarınızı özetleyin ve görevleriniz, hedefleriniz ve daha fazlası hakkında raporlar paylaşım.

3. ClickUp Günlük Eylem Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin En önemli şeyleri önceliklendirin ve ClickUp Günlük Eylem Planı Şablonu ile gününüzün en başına yerleştirin.

Güne olumlu niyetlerle başlamak, ancak görevler biriktikçe odaklanmayı kaybetmek yaygın bir durumdur. ClickUp Günlük Eylem Planı Şablonu, önceliklerinizi belirlemenizi, bunları daha küçük adımlara bölmenizi ve bir günde gerçekçi olarak ne kadarını başarabileceğinizi görmenizi sağlar. Bu şablonla, ilerleme ezici değil, istikrarlı hissedilir.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tek bir günlük hedefi net ve uygulanabilir adımlara dönüştürün.

Görevleri aciliyet sırasına göre düzenleyin, böylece bir sonraki yapılacak görevde ne yapacağınızı asla tahmin etmek zorunda kalmazsınız.

Görünürlüğü kaybetmeden sorumlulukları takım arkadaşlarınızla paylaşım içinde olun.

Gününüzü gözden geçirerek neyin işe yaradığını ve yarın neleri değiştirebileceğinizi belirleyin.

Görev Karmaşıklığı ve Hedef İlerlemesi dahil olmak üzere dört Özel Alan, her bir görevinin ne kadar zorlu olduğunu izlemeabilmen için ekstra bir netlik katmanı ekler.

✨ İdeal olanlar: Önceliklerini ön plana alarak gününe düzen getirmek isteyen herkes.

4. ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kişisel Gelişim Planı şablonunu kullanarak belirsiz hedeflerinizi gerçek ilerlemelere dönüştürün.

Bir araştırma, bireysel gelişim planları olan çalışanların iş memnuniyetinin %86 olduğunu, buna karşılık bu planları olmayan işyerlerinde bu oranın sadece %44 olduğunu ortaya koydu. Bu, büyümenin yapılandırılmış ve kasıtlı olduğunu güçlü bir hatırlatıcı.

Hedeflerine ulaşmayı ciddiye alan herkes için ClickUp'ın Kişisel Gelişim Planı Şablonu, bu netliği hayata geçirmeye yardımcı olur. Hedeflerinizi belirsiz bırakmak yerine, onları belirli hedeflere bölebilir, başarılarınızı izleyebilir ve neyin işe yaradığını düşünebilirsiniz. Büyümenizi görünürlük ve yönetilebilir tutar, böylece günlük hayatınız yoğunlaştığında ivmenizi kaybetmezsiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Büyüme alanlarını belirleyin ve gerçekçi, anlamlı hedefler ayarlayın.

Dönüm noktalarını takip edin ve zaman içindeki ilerlemeyi ölçün

Kaynakları, görevleri ve zaman çizelgelerini tek bir yerde düzenleyin

Başarılarınızı değerlendirin ve planınızı kolaylıkla ayarlayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Kişisel gelişim hedefleri ayarlamak ve zaman içindeki istikrarlı ilerlemeyi izlemeyen profesyoneller.

🧠 Biliyor muydunuz: Güçlü gelişim programları sunan şirketlerin, rakiplerinden finansal olarak 2,4 kat daha iyi performans gösterme olasılığı daha yüksektir ve özel gelişim planlarını uygulamaya koyduktan sonra verimliliklerinde %17 artış görülür.

5. ClickUp Kişisel Bakım Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kişisel Bakım Planı Şablonunu kullanarak zihninizi ve vücudunuzu dengede tutan küçük ritüeller için alan açın.

ClickUp Kişisel Bakım Planı Şablonu, zihninizi ve vücudunuzu dengede tutan küçük ritüeller için zaman bloklamanıza yardımcı olur.

Her alışkanlığı Başarılı, Hedeften Saptı veya Beklemede gibi altı yerleşik durumla izleme yapabilirsiniz, bu da hedeflerinize ulaşıp ulaşmadığınızı net bir şekilde gösterir. Ayrıca, ClickUp Takvim Görünümü ile haftalık ritüellerinizi harita üzerinde görebilir, böylece kişisel bakımınızı herhangi bir toplantı veya son tarih kadar gerçek ve görünürlük kazanmış hale getirebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Zihinsel, fiziksel ve duygusal sağlığınızı tek bir yerde izleme.

Liste ve takvim görünümlerini kullanarak günlük veya haftalık kişisel bakım planınızı yapın.

Kişiselleştirme için sağlık türü ve notlar gibi Özel Alanlar ekleyin.

"Başarılı", "Hedeften sapma" veya "Beklemede" gibi durumlarla ilerlemeyi izleyin.

✨ İdeal kullanım alanları: Zihinsel, fiziksel ve duygusal sağlığını besleyen rutinler oluşturmak isteyen kişiler.

6. ClickUp Günlük Hedef Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Günlük Hedef Şablonu ile daha büyük hedeflerinizle uyumlu, ölçülebilir günlük hedefler belirleyin.

ClickUp Günlük Hedef Şablonu, öncelikleri belirlemeniz, bunları daha küçük eylemlere bölmeniz ve gün boyunca ilerlemenin nasıl biriktiğini görmeniz için gerekli yapıyı sağlar. Yerleşik pano, liste ve takvim görünümleri sayesinde, kendinizi sorumlu tutmak çok kolay.

Hatta, öncelik sırasına göre görevleri sürükleyip bırakmak için Pano görünümünü kullanabilir veya son teslim tarihlerini kaçırmadığınızdan emin olmak için Takvim görünümüne geçebilirsiniz. Hızlı not almak için Günlük Notlar görünümü, yapmayı planladığınız şeylerin ve ne kadarını tamamladığınızın sürekli kaydını tutar.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Pano ve takvim görünümlerini kullanarak önceliklerinizi belirleyin ve son tarihlerinizi planlayın.

Tamamlandı, İncelendi veya Yapılacaklar gibi net durumlarla ilerlemeyi takip edin.

Küçük başarıları kutlayan dönüm noktalarıyla motivasyonunuzu koruyun.

✨ İdeal olan kişiler: Daha büyük başarılara ulaşmak için küçük günlük hedefler ayarlamak isteyen kişiler.

7. ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Günün sonunda düşüncelerinizi yansıtın ve ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu ile öğrendiklerinizi yarınlara taşıyın.

İnsanlar genellikle bir sonraki yapılacak ne yapacağına karar verirken harcadıkları zihinsel enerjiyi hafife alırlar. ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu, gününüzü dağınık ve bunaltıcı olmaktan ziyade istikrarlı ve yönetilebilir hale getirmenize yardımcı olan nazik bir rehber görevi görür.

Ve işte ClickUp Docs işleri daha da kolaylaştırıyor. Bir belgeyi planlayıcınızın tamamlayıcısı olarak kullanabilir, toplantı notlarını, hızlı düşüncelerinizi ve hatta yarının önceliklerini not alabilirsiniz. ClickUp Docs, fikirlerinizi gerçekten gerçekleştireceğiniz işlerle doğrudan bağlantılandırır. 💯

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kişisel, iş ve hedeflerle ilgili görevleri tek bir yerde bir araya getirin.

Öncelikleri işaretleyerek gerçekten önemli olan şeyleri belirleyin.

Liste, tablo veya takvim görünümlerini kullanarak gününüzü istediğiniz şekilde görüntüleyin.

"Açık" ve "Tamamlandı" gibi basit durumlarla görevleri işaretleyin.

✨ İdeal kullanım alanı: Günlük önceliklerini ve notlarını tek bir yerde görmek isteyen yoğun profesyoneller.

8. ClickUp Aylık Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Aylık Planlayıcı Şablonu ile ilerlemenizi takip edin ve değişiklikler olduğunda planlarınızı ayarlayın.

Aylık planlayıcı, size kuşbakışı bir görünüm sunarak, gerçekten dikkat edilmesi gerekenleri ve bekleyebilecekleri görebilmenizi sağlar. ClickUp Aylık Planlayıcı Şablonu, iş, kişisel hedefler ve önemli dönüm noktalarını tek bir yerde harita olarak göstererek, ayınızı net bir şekilde planlamanıza yardımcı olur.

Ayrıca, Görev Türü veya Departman gibi Özel Alanlar ekleyerek aylık görünümünüzün sadece uzun bir liste değil, her şeyin yerini gösteren yapılandırılmış bir harita olmasını sağlayabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Görevleri, son teslim tarihlerini ve etkinlikleri tek bir aylık görünümde toplayın.

Önem sırasına göre önceliklendirin, böylece büyük hedefler küçük ayrıntılar arasında kaybolmasın.

Kolay planlama için liste, pano ve takvim görünümleri arasında geçiş yapın.

✨ İdeal kullanım alanları: Önümüzdeki ay için projeler, etkinlikler ve son tarihleri harita yapmak isteyen takımlar ve bireyler.

9. ClickUp Günlük Yapılacaklar Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Günlük Yapılacaklar Şablonunu kullanarak hatırlamak yerine bitirmeye odaklanın.

ClickUp Günlük Yapılacaklar Şablonu, günlük rutininize düzen ve rahatlık getirmek için tasarlanmıştır. Yapışkan notlar veya zihinsel hatırlatıcılarla uğraşmak yerine, tüm görevlerinizi tek bir düzenli yerde toplar.

Yerleşik kontrol listesi biçim, tamamlanan her öğeyi görünürlük kazandırır ve gün boyunca ivmeyi artıran ince bir ilerleme hissi sağlar. Günün sonunda, dağınık çabaların belirsiz hatıraları yerine, neler tamamlandı net bir şekilde görebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yapılacak her şeyi net ve düzenli bir görünümde liste olarak yazın.

Yerleşik kontrol listelerini kullanarak görevleri daha küçük, gerçekleştirilebilir adımlara bölün.

Öncelik veya son teslim tarihi gibi ayrıntıları kaydetmek için özel alanlar ekleyin.

Gittiğiniz yere kadar öğeleri işaretleyin ve görünür ilerlemenin momentumunun tadını çıkarın.

✨ İdeal kullanım alanı: Günü basit ve tatmin edici kontrol listeleriyle yönetmek isteyen herkes.

10. ClickUp 75 Zorlu Sağlık Mücadelesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Şablonu ile her günün egzersizlerini, öğünlerini ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını tek bir yerde izleme.

Olasılık , TikTok veya Instagram'da 75 Hard Challenge'ı görmüşsünüzdür. İnsanlar ilerleme fotoğraflarını, su sürahilerini ve egzersiz serilerini "42. gün, hala güçlü devam ediyorum" gibi başlıklarla paylaşım yapmaktadırlar.

Bunu sürdürülebilir kılan sadece egzersizler veya okumalar değil, her gün düzenli olarak devam etme disiplini. ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Şablonu, internette ünlü olan bu mücadeleye yapılandırılmış bir yaklaşım sunar. İlerlemenizi "Yapılacak", "Devam Ediyor" ve "Yaptım" gibi durumlarla kaydedebilir, böylece her küçük başarıya görünürlük sağlar.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Özel Alanları kullanarak hedefler, düşünceler ve dönüm noktaları gibi ayrıntıları kaydedin.

Özet ve ayrıntılı görünümler arasında geçiş yaparak hem genel durumu hem de günlük ilerlemeyi görebilirsiniz.

"Başardım", "ilerleme" veya "yapılacak" gibi durumlarla başarılarınızı kutlayın.

Challenge Summary ve Challenge Gantt dahil olmak üzere beş yerleşik görünüm, günlük eylemlerinizi izleme imkanı sunarken, aynı zamanda ne kadar yol kat ettiğinizi genel bir bakışla görebilmenizi sağlar.

✨ İdeal olanlar: Daha sağlıklı alışkanlıklar edinmek için 75 günlük yapılandırılmış bir mücadeleye commit olan kişiler.

11. ClickUp Egzersiz Günlüğü Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Egzersiz Günlüğü şablonu ile zaman içinde günlüğünüzü inceleyerek ilerlemenizi takip edin ve başarılarınızı kutlayın.

Fitness'ta gerçek ilerleme genellikle küçük ayrıntılarda görülür. Belki geçen haftaya göre biraz daha ağır kaldırmak, birkaç dakika daha uzun koşmak veya sadece canınız istemediği günlerde antrenmana gitmek olabilir. ClickUp Egzersiz Günlüğü Şablonu, her antrenmanı net bir şekilde kaydetmenize yardımcı olarak ilerlemenizi izlemeyi ve zaman içinde ne kadar yol kat ettiğinizi görmenizi sağlar.

Ayrıca, önceden plan yapmak için Egzersiz Programı gibi görünümler arasında geçiş yapabilir veya geriye dönüp bakmak için Egzersiz Günlüğü gibi görünümler arasında geçiş yapabilirsiniz. Böylece ilerlemenizi daha kolay takip edebilir ve gerektiğinde rutininizi ayarlayabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Her antrenman için setleri, tekrarları, ağırlıkları ve süreci kaydedin.

Kardiyodan kuvvet antrenmanına ve esnekliğe kadar farklı egzersiz türlerini kaydedin.

Form, enerji seviyeleri veya gerekli ayarlamalar hakkında notlar ekleyin.

✨ İdeal kullanım alanları: Zaman içinde antrenmanlarını, setlerini, tekrarlarını ve kişisel rekorlarını izlemeyi tercih eden fitness meraklıları.

12. ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu ile tamamlandı alışkanlıklarınızı değerlendirin ve uzun vadeli başarı için rutinlerinizi iyileştirin.

Hedeflerinize ulaşmazsınız; sistemlerinizin seviyesine düşersiniz

İşte burada ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu devreye girer. Basit ama güçlü bir yapı sunarak, serilerinizi görünür ve ilerlemenizi ölçülebilir hale getirir. Her şeyi kafanızda hatırlamaya çalışmak veya üç farklı yere notlar karalamak yerine, ne kadar tutarlı olduğunuzu, neyin iş olduğunu ve nerede değişiklik yapmanız gerektiğini görebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Net hedefler belirleyin ve bunları günlük, takip edilebilir alışkanlıklara dönüştürün.

Atılan adımlar, okunan sayfalar veya su tüketimi gibi Özel Alanlar ile ilerlemenizi takip edin.

Tutarlılığı kolayca görebilmek için tablo ve liste görünümlerini kullanın.

✨ İdeal kullanım alanları: Günlük alışkanlıklarını ve uzun vadeli rutinlerini izleme yaparak hesaplarını tutmak isteyen kişiler.

13. ClickUp Yemek Planlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yemek Planlama Şablonu ile yediğiniz yemeklerin tadını çıkarın.

Çoğumuz akşam saat 7'de, aç ve yorgun bir şekilde buzdolabının önünde durup kendimize şu korkunç soruyu sorarız: Akşam yemeğinde ne var?

ClickUp Yemek Planlama Şablonu, tarifleri düzenlemek, haftalık menüleri planlamak ve kilerinizdekileri kaydetmek için net bir yol sunar. Ayrıca, yemekleri gruplandırmak için Yemek Türü Pano, haftalık yemekleri planlamak için Takvim Görünümü veya her şeyi bir bakışta görmek için Haftalık Özet arasında geçiş yapabilirsiniz.

Durumu "Açık"tan "Tamamlandı"ya güncellemek, hangi yemeklerin hazır olduğunu ve hangilerinin hala hazırlanması gerektiğini tam olarak bilmenizi sağlar. Bu, alışveriş listenizi hatırlayan ve beslenme hedeflerinize sadık kalmanıza yardımcı olan bir mutfak asistanına sahip olmak gibidir.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Basit sürükle ve bırak listeyle haftalık yemeklerinizi planlayın.

Tarifleri kolayca bulunabilecek klasörler halinde düzenleyin

Malzemeleri izlemeyin ve alışveriş listelerini otomatik olarak oluşturun

Özel Alanlar ile kalori, makro besinler veya beslenme ihtiyaçlarını izleyin.

✨ İdeal kullanım alanları: Evde yemek pişirenler, şefler ve yemek planı yapmak, tarifleri düzenlemek ve market alışverişini kolaylaştırmak isteyen aileler.

14. ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu ile yorgunluk yerine istikrarlı bir akış yaratın.

ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu, gününüzü düzenlemek, önceliklendirmek ve izlemek için net bir sistem sunarak, kendinizi bunalmış hissetmek yerine kontrolün sizde olduğunu hissetmenizi sağlar. Planlanan Yemekler, Tarifler veya Tamamlandı gibi on beş adede kadar özel durumla, görevleri tek bir uzun liste yerine kesin aşamalara bölebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Görevleri düzenleyin ve öncelik sırasına koyun, böylece önce neyi halletmeniz gerektiğini bilin.

Ilerlemenizi takip edin, net durumlar ve görünümlerle odaklanmanızı sağlayın.

Son teslim tarihleri ile nefes alma süresi arasında denge kuran programlar oluşturun.

Zaman takibi özelliğini kullanarak her gün enerjinizi nereye harcadığınızı görün.

✨ İdeal kullanım alanları: Görevleri ve öncelikleri daha net ve daha az stresle yönetmek isteyen profesyoneller.

💡 Profesyonel İpucu: Ekstra ayrıntıları kaydetmek için Özel Alanlar ekleyin ve zaman takibi özelliğini kullanarak saatlerinizi gerçekte nereye harcadığınızı görün, tahminleri gerçek içgörülere dönüştürün.

15. ClickUp Fitness Yıllık Hedefler Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Fitness Yıllık Hedefler Şablonu ile fitness yolculuğunuz ilerledikçe zaman çizelgelerini ve görevleri ayarlayın.

Her Ocak ayında spor salonları Rocky filmindeki montaj sahnesi gibi görünmeye başlar: enerji, kararlılık ve yüksek fitness hedefleriyle dolu insanlar. Ancak filmlerde olduğu gibi, bunu sürdürmek için net bir plan yoksa bu ivme kaybolabilir.

ClickUp Fitness Yıllık Hedefler Şablonu, "Yeni Yıl, Yeni Ben" sloganını bir slogan olmaktan öteye taşır. On iki ay boyunca fitness hedeflerinizi ayarlamanız, izlemeniz ve ayarlamanız için pratik bir sistem sunar, böylece kısa süreli patlamalar yerine gerçek ve istikrarlı bir ilerleme görebilirsiniz.

Büyük hedefleri daha küçük görevlere bölebilir, "Devam Ediyor" veya "Tamamlandı" gibi durumlarla izleme yapabilmeniz ve eğitim türü veya dönüm noktası tarihleri gibi ayrıntıları kaydetmek için Özel Alanlar ekleyebilirsiniz. ClickUp Görünümleri, yıl boyunca antrenmanlarınızı harita etmenize olanak tanırken, ClickUp Gösterge Panelleri, hedeflerinize uygun şekilde ilerleyip ilerlemediğinizi hızlıca görebilmenizi sağlar.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Güç, dayanıklılık veya genel sağlık için net ve ölçülebilir hedefler belirleyin.

Bunları, gerçekten izleme yapabileceğiniz daha küçük dönüm noktalarına bölün.

Görünümleri ve gösterge panellerini kullanarak zaman içinde kaydettiğiniz ilerlemeyi görün.

✨ İdeal kullanım alanı: Yıllık fitness hedeflerini ayarlamak ve aylık ilerlemeyi görmek isteyen kişiler.

ClickUp: Günlüğünüzde İhtiyacınız Olan Hikaye Dönüşümü

Sonuçta, günlük tutmak, kendi sesiniz için bir alan yaratmak demektir. İster yoğun zihninizi boşaltmak, ister küçük başarılarınızı izleme, ister sadece unutmak istemediğiniz anları kaydetmek için olsun.

Yapılandırma vaat eden birçok araç var, ancak ClickUp, sadece not almayla sınırlı kalmadığı için sessizce öne çıkıyor.

Günlüğünüzün günlük ritminizin bir parçası haline gelmesi için düşüncelerinizi görevler, hedefler ve planlarla birleştirme özgürlüğü sunar.

Başlamak için doğru anı bekliyorsanız, bunu bir işaret olarak kabul edin. 🥳 Deneyin, kendinize göre uyarlayın ve ClickUp'a şimdi ücretsiz olarak kaydolun!