Kampanyalara Göre İçerik Takviminizi Nasıl Düzenleyebilirsiniz?

İçerik pazarlama takvimini gönderiler, e-postalar ve reklamlarla doldurmak kolaydır. Zor olan kısım ise her bir varlığın ve pazarlama çabasının iş sonuçlarına katkıda bulunduğunu kanıtlamaktır.

Takviminizi kampanyalara göre düzenlemek, pazarlama girişimleri, bloglar, sosyal medya paylaşımları ve e-posta gibi tüm faaliyetleri daha büyük bir nesneye bağlayan birleşik bir yapı sağlar.

Satış takımları, hangi varlıkların satış sürecinin büyümesini desteklediğini anında görebilir. Ürün pazarlama takımı, lansman mesajlarının tam olarak nereye ulaştığını bilir. Liderlik, kampanyaların üç aylık hedeflerle nasıl uyumlu olduğu konusunda netlik kazanır.

Bu kılavuzda, kampanyalara göre içerik takvimini nasıl düzenleyeceğinizi adım adım anlatacağız.

⭐ Özellik Şablonu Kampanya tarihlerini, görevleri ve içeriği yönetmek kısa sürede çok zor hale gelebilir. ClickUp Kampanya Takvimi Şablonu, her şeyi tek bir net takvimde toplayarak işi kolaylaştırır. Yaklaşan, ilerleme aşamasında ve tamamlandı işleri anında görebilirsiniz. Ücretsiz şablonu indirin ClickUp İçerik Takvimi Şablonu, her şeyi tek bir yerde düzenlemenizi sağlayarak kampanya planlamasını kolaylaştırır Ayrıca, kampanya hedefleri, bütçeler ve son tarihler için alanların yanı sıra takvim, zaman çizelgesi ve görev listesi gibi birden fazla görünüm de elde edersiniz. Bu, takımınızı aynı sayfada tutmanın ve her kampanyanın sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamanın basit bir yoludur.

Kampanya Temelli İçerik Planlaması Neden Daha İyi İşliyor?

Genel olarak bakıldığında, kampanya tabanlı plan, tek tek yayınlardan oluşan bir takvimin çözemediği sorunları çözer. Örneğin:

Gürültü yerine stratejik uyum: Dağınık gönderiler yerine, kampanyalar her içerik oluşturma çabayı ölçülebilir bir iş hedefe bağlayarak, faaliyeti sonuçlara dönüştürür

Takımlar için daha net görünürlük: Kampanya odaklı bir Kampanya odaklı bir büyüme pazarlama stratejisi , satış, ürün pazarlama ve liderlik takımlarının her bir varlığın büyümeyi nasıl desteklediğini kolayca görmesini sağlar

Daha güçlü işbirliği: Yazarlar, tasarımcılar ve pazarlamacılar, içerik pazarlama çabalarını aynı kampanya nesnesine göre uyumlu hale getirerek, yinelemeleri veya boşlukları önlerler

Daha iyi kaynak tahsisi: Kampanya düzeyinde planlama, blog, e-posta veya sosyal medya takviminiz gibi birden fazla kanalda dengeli iş yükü sağlar.

Daha kolay performans izleme: Başarı, tek tek gönderilerin gösterişli metrikleriyle değil, kampanya düzeyinde ölçülebilir: potansiyel müşteriler, dönüşümler, farkındalık

Ölçeklenebilirlik ve tutarlılık: Kampanya yapıları, takviminiz genişledikçe içerik oluşturma sürecinizi düzenli ve yeniden kullanılabilir tutar, her bir gönderiyi ayrı ayrı planlamaktan farklı olarak

👀 Biliyor muydunuz? Renk psikolojisi araştırmaları, kırmızının en hızlı dikkat çeken renk olduğunu ve bu nedenle kampanya takviminde engelleri veya acil son teslim tarihlerini işaretlemek için yararlı olduğunu göstermektedir. Yeşil renk ilerlemeyi gösterir ve tamamlanan içerikleri veya onaylanan kampanyaları işaretlemek için etkilidir. Pazarlama içerik takviminizde renk kodlaması kullanmak, netlik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda takımların bilgileri daha hızlı işlemelerine de yardımcı olur.

Kampanya Tabanlı İçerik Takviminin Anahtar Unsurları

Pazarlamacılar, tasarımcılar ve liderler dahil olmak üzere tüm paydaşlar için kampanya planını etkili hale getirmek için takviminizde şu temel unsurlar bulunmalıdır:

Kampanya hedefleri ve KPI'lar: Hedefler (ör. ürün lansmanı farkındalığı, potansiyel müşteri oluşturma) ve kayıtlar, dönüşümler veya etkileşim oranları gibi KPI'lar için alanlar ekleyin

i̇çerik temaları ve mesajlar:* Her kampanyanın ana hikayesini veya temel fikrini belirleyin. Bu, blogları, reklamları, e-postaları ve sosyal medya varlığını parçalı mesajlar oluşturmak yerine tek bir hikaye altında uyumlu hale getirir

*kanal ve biçim planlaması: Her bir kampanya öğesinin nerede (LinkedIn, YouTube, haber bültenleri, açılış sayfaları) ve hangi biçimde (video, blog, infografik) yayınlanacağını belirleyin

Hedef kitle segmentleri: Her kampanya varlığı için hedef kitle grubu hakkında notlar ekleyin; bu, farkındalık aşamasındaki potansiyel müşteriler, mevcut özel müşteriler veya niş alıcı profilleri olabilir. Yayın takviminiz, hacimden çok ilgili içerğe odaklanmalıdır

Zaman çizelgesi ve dönüm noktaları: Fikir üretme, üretim, onaylar ve yayınlama dahil olmak üzere kampanya aşamalarının ana hatlarını belirleyin. Dönüm noktaları eklemek, takımların son teslim tarihlerine uymasını sağlar ve son dakika telaşını önler

*görev sahipliği ve işbirliği: Her bir varlık için net sorumluluklar atayın: metin yazarları, tasarımcılar, video düzenleyicileri veya kampanya yöneticileri

Erişilebilirlik ve uyumluluk kontrolleri: Erişilebilirlik incelemeleri (alt metin, altyazılar, transkriptler) ve marka veya yasal standartlara uyumluluk için kontrol noktaları oluşturun

*performans izleme: Etkileşim, potansiyel müşteriler veya dönüşümler gibi analizleri izlemek için bir alan ayırın. Böylece, içerik stratejinizin başarı mı yoksa başarısız mı olduğunu ve nelerin değiştirilmesi gerektiğini bilirsiniz

👀 Biliyor muydunuz? ABD'deki yetişkinlerin yaklaşık 4'te 1'i engelli. Bu, kampanyalarınızın herkesin katılımına açık olacak şekilde tasarlanması gerektiği anlamına gelir. Erişilebilirliği artırmak için şunları yapabilirsiniz: Metin ve düğmeler için yüksek kontrastlı renkler seçin

Tüm görseller için alternatif metin kullanın

Sosyal medya içerik takviminizdeki tüm videolar için altyazıları, transkriptleri ve sesli açıklamaları planlayın

Metin ve düğmeler için yüksek kontrastlı renkler seçin

Kampanyaya Göre İçerik Takvimi Düzenleme Adımları

Kendi kampanya odaklı içerik takviminizi oluşturmak için takip edebileceğiniz açık ve adım adım bir kılavuz.

1. Kampanya hedeflerinizi belirleyin

İçerik takviminizi gönderiler, e-posta veya reklamlarla doldurmadan önce, kampanyanın neyi başarmayı amaçladığını belirleyin.

Peki, kampanya nesnelerini belirlemenin doğru yolu nedir?

✅ Sonuçlara odaklanın = 4. çeyrek web seminerlerinden 500 potansiyel müşteri elde edin

❌ Çıktıya odaklanın = Dört blog yazısı yayınlayın

Hedefiniz, gelir artışı, ürün benimseme veya müşteri sadakati gibi daha geniş iş öncelikleriyle uyumlu olmalıdır. Bu, satış, ürün ve liderlik takımlarından destek almayı kolaylaştırır.

ClickUp Hedefleri, büyük kampanyaları ölçülebilir hedeflere bölmenize, bunları görevlerle bağlantıya geçirmenize ve ilerlemeyi otomatik olarak izlemenize olanak tanır. Otomatik olarak güncellenmeyen elektronik tablolarda hedefleri yönetmek yerine, kampanya işleri ilerledikçe ve daha geniş hedeflere geri bildirim sağladıkça ClickUp içinde canlı güncellemeleri görebilirsiniz.

ClickUp Hedefleri ile kampanya hedeflerini zahmetsizce izleme, yönetme ve gerçekleştirin

📌 Örnek: Girişimin üç aylık bir özellik lansmanı olduğunu varsayalım. Genel hedef "4. çeyrekte demo taleplerini %20 artırmak" olsun. Bu hedefi, ClickUp'ta ölçülebilir hedefler halinde bölün, örneğin: Yeni ürünle ilgili üç adet düşünce liderliği blogu yayınlayın

1.000 kişinin kaydolduğu bir web semineri serisi başlatın

%10 tıklama oranına sahip bir e-posta besleme dizisi başlatın

Güvenli beş sektör medyasında bahsetme sağlayın

Belirli görevleri veya hatta tüm projeleri her bir Hedefe bağlayarak, iş tamamlandıkça ilerleme durumunun otomatik olarak güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

ClickUp Hedeflerine görevleri ve projeleri bağlayarak, işler tamamlandıktan sonra otomatik ilerleme güncellemeleri alın

💡 Profesyonel İpucu: Doğru hedefi belirlemekte veya net bir kampanya mesajı oluşturmakta zorlanıyorsanız, ClickUp Brain'in saniyeler içinde sonuç odaklı hedefler, mesaj fikirleri ve hatta KPI önerileri oluşturmasına izin verin. Dünyanın en eksiksiz ve bağlam farkında çalışan iş yapay zekası olan Brain, beyin fırtınasından kampanya sonuçlarının analizine kadar her konuda size yardımcı olur.

ClickUp'ın kendi pazarlama takımından, bağlamsal yapay zeka asistanı olarak hayatımızı nasıl kolaylaştırdığını dinleyin.

2. Kampanya temalarını ve zaman çizelgelerini harita olarak planlayın

Kampanya temaları, pazarlama kampanyanızın yaratıcı omurgasını oluşturur. Mesajları, görselleri ve biçimleri bir araya getirerek, hedef kitleniz için tüm kanallarda tutarlı bir hikaye oluştururlar.

Örnek olarak, bir ürün lansmanı teması "ölçeklenebilir basitlik" etrafında şekillenebilir ve blog başlıklarından reklam metinlerine kadar her şeyi şekillendirebilir.

Öte yandan, zaman çizelgeleri harika fikirlerinizin planlandığı gibi hayata geçirilmesini sağlar. Zaman çizelgeleri, içerik oluşturma dönüm noktaları, inceleme aşamaları, onaylar ve lansman tarihlerini içermelidir.

Bunu erken aşamada haritalamak, son dakika telaşını önler. Ayrıca yazarlar, tasarımcılar, pazarlamacılar ve paydaşlar dahil olmak üzere tüm takımlara, varlıkların ne zaman teslim edileceği ve daha geniş kapsamlı kampanyaya nasıl uyum sağlayacağı konusunda net bir görünürlük sağlar.

ClickUp Beyaz Tahtaları, bu süreci daha görsel ve işbirliğine dayalı hale getirir. Bunu, aşağıdakileri yapabileceğiniz etkileşimli bir tuval olarak düşünün:

Yapışkan notlar, eskizler veya zihin haritaları ile kampanya temaları hakkında beyin fırtınası yapın

Görevleri sürükleyip birbirine bağlantı kurarak zaman çizelgelerini görsel olarak planlayın

Blog taslaklarının sosyal medya snippet'lerine nasıl aktarıldığı gibi varlıklar arasındaki bağımlılıkları gösterin

Paydaşları gerçek zamanlı olarak sürece dahil edin, böylece geri bildirimler e-postalara dağılmak yerine doğrudan panoda gerçekleşsin

ClickUp Beyaz Tahtaları ile beyin fırtınası yapın, işbirliği yapın ve fikirleri görevlere dönüştürün

Temaları ve zaman çizelgelerini bir beyaz tahtaya harita yaparak, varlık oluşturma sürecine başlamadan önce soyut fikirlerden herkesin anlayabileceği bir kampanya planına geçebilirsiniz.

Kampanya temasını belirledikten sonra, kampanya kapsamındaki tüm faaliyetler için gerçekçi bir zaman çizelgesi oluşturma zamanı gelmiştir. Bunu adım adım nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:

*kampanya süresini ayarlayın: Kampanyanın ne kadar süreceğini ayarlayın. İki haftalık bir promosyon mu, altı haftalık bir web semineri mi yoksa üç aylık bir ürün lansmanı mı?

Aşamalara ayırın: Kampanyayı mantıklı parçalara bölün. Basit bir akış şöyle görünür: Teaser aşaması → Lansman aşaması → Sürdürme/Besleme aşaması → Sonuçlandırma

anahtar dönüm noktaları ekleyin*: Her aşamada, kampanyayı yolunda tutacak kontrol noktaları ekleyin (içerik kilitleme tarihi, tasarım teslimi, kalite kontrol incelemesi, yayına alma vb.)

Yayın tarihinden geriye doğru çalışın : Son teslim tarihinden başlayın ve geriye doğru plan yapın. Web semineri 30 Mayıs'ta ise, tanıtım e-postalarınız 20 Mayıs'a kadar, tasarım işleriniz 10 Mayıs'a kadar ve metinleriniz 5 Mayıs'a kadar hazır olmalıdır

Bağımlılıkları hesaplayın : Hangi görevlerin diğerlerine bağlı olduğunu not edin (reklamlar için açılış sayfaları, reklam öğeleri için onaylanmış metinler gerekir). Bir gecikmenin her şeyi bozmaması için zaman çizelgenizi bu şekilde oluşturun

Yedek süre ekleyin: Her aşamada iki gün ekstra süre eklemek, bir aksaklık olması durumunda kampanyayı kurtarabilir

Bunun için ClickUp Gantt Charts'ı kullanarak bağımlılıklar ile birlikte tüm kampanya zaman çizelgesini taslak olarak çizebilirsiniz (örneğin, "Tasarım varlıkları" "Açılış sayfasını yayınlama"dan önce tamamlandı).

ClickUp Gantt Charts ile zaman çizelgelerini görselleştirin, bağımlılıkları takip edin ve kampanyaları programa uygun şekilde yürütün

Sıfırdan başlamak istemiyorsanız, ClickUp'ın Kampanya Takvimi Şablonu, kampanyaları doğrudan takvim görünümüne harita olarak aktarabileceğiniz kullanıma hazır bir yapı sunar.

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Kampanya Takvimi Şablonu ile her kampanya görevini net başlangıç ve son teslim tarihleriyle harita

Beyaz tahtalar (beyin fırtınası için) veya Gantt çizelgeleri (görevleri sıralamak için) aksine, Kampanya Takvimi Şablonu şu amaçlarla tasarlanmıştır:

Paylaşılan zaman çizelgesinde tüm kampanyaları bir bakışta gösterin

Bloglar, e-posta veya reklamlar gibi varlıkları yayınlanacakları güne göre harita

Kampanyalar arasındaki çakışmaları vurgulayarak iş yükünü dengeleyin

Pazarlama, ürün ve liderlik arasında uyumu sağlayan tutarlı bir biçim sağlayın

Çoğu kuruluş bunu, her kampanyanın son tarihleriyle birlikte bulunduğu bir operasyonel takvim olarak kullanır. Bu sayede, devam eden kampanyaların sayısına bakılmaksızın genel durumu izlemeyi kaçırmazsınız.

📊 Profesyonel İpucu: Neyi yayınlayacağınızı planlamak işin sadece yarısıdır. Ne zaman yayınlayacağınızı bilmek de aynı derecede önemlidir. Hootsuite Q1 2025 verileri, çeşitli platformlarda en iyi yayınlama zamanlarını göstermektedir: Facebook: Salı günleri saat 9'da

X (Twitter): Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri sabah 9–11

LinkedIn: Salı ve Çarşamba günleri sabah 4–6 arası

TikTok: Perşembe günleri 7–11 arası

Konular: Salı günleri saat 8'de

Pinterest: Cuma günleri saat 12:00

Instagram: Mondays 15:00–21:00 Kampanyanızın sosyal medya takvimini planlarken bunu aklınızda bulundurun. Bu zaman aralıklarına uyum sağlamak, içeriğinizin etkileşimde daha başarılı olmasını sağlayabilir.

3. Kampanyaları varlıklara ve biçimlere ayırın

Kampanyanız için çeşitli içerik öğelerine ihtiyacınız olacak: blog gönderileri, videolar, sosyal medya gönderileri, e-posta dizileri, açılış sayfaları ve daha fazlası. Bunları erken aşamada ayrıştırmak, iki yaygın sorunu önler:

Takımlar, anahtar bir varlığın eksik olduğunu çok geç fark ederler

Düşük değer içerikler oluşturmak için çok fazla zaman harcamak

Bunu yapmak için şunları yapacaksınız:

Gerekli varlıkları listeye alın

Kampanya temanız ve mesajlaşma temellerinize göre, her bir huninin aşamasında hangi varlıklara ihtiyacınız olduğunu belirleyin. Örneğin, farkındalık için bloglar ve sosyal reklamlar gerekebilirken, dönüşüm için vaka çalışmaları ve ürün demoları gerekebilir.

Biçimleri kanallara eşleştirin

Tek bir fikir, farklı kanallarda çeşitli formlarda kullanılabilir. Bir web semineri, blog özetleri, sosyal medya klipleri veya e-posta serileri olarak yeniden kullanılabilir.

Etkiye göre önceliklendirin

Her varlık aynı etkiyi yaratmaz. Örneğin, derinlemesine bir vaka çalışması, beş kısa blog yazısından daha fazla geç aşama dönüşüm üretebilir.

Benzer şekilde, hedefiniz satış kanalının büyümesi ise, zamanlaması iyi ayarlanmış besleme dizileri ve ürün odaklı e-postalar içeren güçlü bir e-posta pazarlama stratejisine odaklanmak, ekstra sosyal medya gönderileri üretmekten daha yüksek bir yatırım getirisi sağlayabilir.

💡 Profesyonel İpucu: Diğer B2B pazarlamacılarının yatırım yaptığı en yaygın içerik kanalları şunlardır: Organik sosyal medya: %89

Web sitesi/blog: %87

Yüz yüze etkinlikler: %64

Haber bültenleri: %63

Video: %57

Kampanyaları varlıklara ayırırken, net bir özetle başlayın. ClickUp'ın Kampanya Özeti Şablonu, kampanya hedeflerini, gerekli varlıkları ve kanal eşlemelerini belgelemek için kullanıma hazır bir yapı sunarak bu işlemi kolaylaştırır.

🎺 ClickUp Avantajı: Slaytlar, elektronik tablolar ve sonsuz e-posta dizileriyle kampanya planlarını bir araya getirmeyi deneyebilirsiniz. Ancak bu tür bir iş dağınıklığı, silolara, sürüm karmaşasına ve kaçırılan son tarihlere yol açar. İşte burada ClickUp'ın Pazarlama Kampanyası Yönetim Yazılımı devreye giriyor. Hedeflerinizi, özetlerinizi, zaman çizelgelerinizi, varlıklarınızı ve performans izlemeyi tek bir Converged AI Çalışma Alanında bir araya getirerek, takımınızın her zaman bir sonraki adımın ne olduğunu ve kampanyaların nasıl performans gösterdiğini bilmesini sağlar. Pazarlama Kampanyası Yönetimi için ClickUp ile kampanyaları baştan sona planlayın, başlatın ve ölçün

Sosyal medya yönetimi söz konusu olduğunda, ClickUp kadar güçlü başka bir araç yoktur. Herhangi bir anda neler olup bittiğini tam olarak bilmek istiyorsanız, başka hiçbir araç size aynı düzeyde bilgi sağlayamaz.

4. Sahipliği ve sorumlulukları atayın

Herkes hedefi biliyor ama kimse kendi rolünü bilmiyorsa kampanya başarısız olur. Sonuçları daha küçük görevlere bölmeyi, her göreve bir sorumlu atamayı ve gerçekçi son tarihler eklemeyi düşünebilirsiniz.

İşte izlemeniz gereken basit bir akış:

Birincil ve destekleyici rol atayın : Her görev, tamamlandı hesabına bir kişi tarafından yönetilmelidir. Destekleyici katkıda bulunanlar (görseller için tasarımcı veya incelemeler için metin düzenleyici gibi) işbirlikçi olarak atanabilir, ancak nihai hesap tek bir kişiye ait olmalıdır

Bağımlılıkları tanımlayın : Bazı varlıklar, diğerleri tamamlanana kadar ilerleyemez. Örneğin, bir sosyal medya promosyon grafiği, onaylanan blog başlığına bağlıdır. Bu bağımlılıkları önceden haritalandırarak, takım üyelerinizin ne zaman başlayacaklarını ve ne zaman bekleyeceklerini bilmelerini sağlayabilirsiniz

İş yükünü dengeleyin: Bir kişi aşırı iş yükü altındayken diğerleri yeterince değerlendirilmezse kampanyalar rayından çıkabilir. Dengeli bir görevlendirme süreci, takım genelinde doğru kapasiteyi sağlar

ClickUp, birden fazla atananan kişi ekleme ve her birini bir görev tamamlandıktan sorumlu tutma özelliği ile bu uygulamaları kolaylaştırır. Ayrıca, ClickUp Görev Bağımlılıkları ile görevler arasında ilişki ayarlayabilir (örneğin, "Görev A tamamlanana kadar Görev B başlatılamaz.") ve ş Akışı sırasını daha iyi yönetebilirsiniz.

ClickUp görevi bağımlılıkları ile ş akışlarını kolaylaştırın ve görev sırasını yönetin

Görevleri manuel olarak atayarak zaman kaybetmemek için, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak görevleri otomatik olarak atayabilirsiniz. Örneğin, bir görevinin durumu "Kopyalama Onaylandı" olarak değiştiğinde, sıradaki görev olan "Tasarım" otomatik olarak tasarımcıya atanır (bu durumda tasarımcı otomatik bir bildirim alır).

ClickUp Otomasyonları ile duruma göre anında görev devri tetikleyici gerçekleştirin

Bunu ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu içinde yönetebilirsiniz. Her bir çıktı için görevler oluşturabilir ve bunları liste olarak gruplandırabilirsiniz. Her görev için ilgili takımı veya kişiyi ekleyebilirsiniz. Örnek olarak, sosyal medya yöneticisi, video prodüksiyon ekibi tarafından hazırlanan sahne arkası içerik videosunun yayınlanmaya hazır olduğunu bilecektir. Bu şablon, pazarlama kampanyası yönetim sürecinizdeki her şeyi merkezileştirir.

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp'ın Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu ile kampanyanızın her aşamasını tek bir yerden izlemeyi sağlayın

Bu liste şablonu şunları içerir:

Her kampanyanın ilerlemesini izlemek için beş özel durum

Kampanya hakkında önemli bilgileri kaydetmek için on bir özel özellik

Kampanya bilgilerinizi düzenlemek için yedi özel görünüm

Bir adım daha ileri gitmek için, ClickUp'ın Pazarlama Kampanyası Planı Şablonu size sadece tek tek görevleri değil, tüm kampanyaları kuşbakışı bir görünüm sunar. Görev atamaları sahipliği garanti ederken, bu şablon sahipleri, varlıkları, onayları ve zaman çizelgelerini tek bir kampanya yol haritasında bağlantılamanızı sağlar.

Bunu, stratejiden uygulamaya kadar kampanyanızın tüm hareketli parçalarının sorunsuz bir şekilde iş yapmasını sağlayan bir oyun kitabı olarak düşünün.

📮 ClickUp Insight: Her 4 çalışandan 1'i, iş yerinde bağlam oluşturmak için dört veya daha fazla araç kullanıyor. Anahtar bir ayrıntı bir e-postada gizli kalabilir, bir Slack konu dizisinde genişletilebilir ve ayrı bir araçta belgelenebilir, bu da takımların işlerini yapmak yerine bilgi aramakla zaman kaybetmelerine neden olabilir. ClickUp, tüm ş akışınızı tek bir platformda birleştirir. ClickUp E-posta Proje Yönetimi, ClickUp Sohbet, ClickUp Dokümanlar ve ClickUp Brain gibi özelliklerle her şey birbirine bağlı, senkronizasyon ve anında erişilebilir hale gelir. "İşle ilgili işlere" veda edin ve verimlilik zamanınızı geri kazanın. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabiliyorlar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Ekibinizin her çeyrekte fazladan bir hafta daha verimlilikle neler yaratabileceğini bir düşünün!

5. Erişilebilirlik ve onay ş Akışı oluşturun

Kampanya inceleme sürecinize erişilebilirlik ve onay ş Akışlarını neden dahil etmelisiniz?

Çünkü bu kılavuz, aşağıdaki gibi yaygın tuzaklardan kaçınmanıza yardımcı olur:

Belirsiz incelemeci rolü (herkes yorum yapıyor, kimse onaylamıyor)

Dağınık geri bildirimler (e-posta/DM'ler/sürüş notları = bağlam kaybı)

zaman çizelgesini bozan "son dakika" erişilebilirlik düzeltmeleri (alt metin, altyazılar, kontrast)

Peki çözüm nedir?

İnceleme aşamalarını (içerik, marka/yasal, erişilebilirlik) harita ve her adımda onay için tek bir sorumlu atayın. Geri bildirimlerin yapılandırılmış ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlamak için basit bir kontrol listesi kullanın: doğruluk, ses, alternatif metin, altyazılar ve SEO temelleri.

ClickUp Proofing'i kullanarak, blog taslağı, video küçük görsel veya sosyal medya grafiği gibi yaratıcı varlıklara doğrudan bağlamsal geri bildirim ve yorumlar bırakabilirsiniz. Bu sayede geri bildirimler, değişiklik yapılması gereken tam noktaya bağlı kalır.

ClickUp Proofing ile yaratıcı varlıklar hakkında kesin ve bağlamsal geri bildirimler verin

İnceleme tartışmalarını kolayca izleme ve takip edebilmek için bunları ClickUp Belge'de kaydedin. Böylelikle, geri bildirimler uzun e-posta konularında veya Slack mesajlarında kaybolmak yerine, takımınızın revizyonlar, onaylar ve son notların bulunduğu tek bir alana sahip olur ve bu alan gelecekteki projeler için de güvenilir bir kaynak görevi görür.

Onay döngüsünü kolaylaştırmak için ClickUp'ın Kampanya ve Promosyon Yönetimi Şablonunu kullanın. Bu şablonda, her kampanyanın durumunu izleyebilir, farklı kampanyaları kategorilere ayırabilir, pazarlama kanallarını faaliyetlere göre ekleyebilir ve her faaliyet için pazarlama hedefini de belirtme imkanı bulabilirsiniz.

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp'ın Kampanya ve Promosyon Yönetimi Şablonu ile promosyonları, incelemeleri ve devirleri tek bir yerden izleme

Ayrıca şunları da içerir:

Kampanya görevlerinin yanı sıra promosyonel pazarlama faaliyetlerini izleme için ayrılmış alan

Onaylar için net durumlar, bir şeyin İnceleme veya Yayınlanmaya Hazır aşamasında takılıp kalıp kalmadığını görmek için

Takımlar arası geçişlerin sorunsuz olmasını sağlamak için yerleşik bağımlılık izleme özelliği

Tüm promosyonları (sosyal medya, reklamlar, ortaklıklar) merkezi bir görünümde görüntüleyerek ana kampanya zaman çizelgesiyle uyumlu hale getirin

6. Yürütmeyle birlikte performansı da izlemeyi sürdürün

En iyi kampanyalar, son varlık yayınlandığında sona ermez. Asıl değer, kampanyanın performansını değerlendirip bu bilgileri bir sonraki kampanyayı daha da etkili hale getirmek için kullanmaktır.

Bunu pratikte nasıl yapılacak aşağıda açıklanmıştır:

Kampanya özetinde belirlediğiniz pazarlama hedeflerine (kayıt ol, tıklamalar, rezerve edilen demolar) bakın ve bu hedeflere ne kadar yaklaştığınızı görün. Hedefleri tuttunuz mu, aştınız mı yoksa geride mi kaldınız?

Sonuçları en iyi performans gösteren içerikler (kanal ve biçim) göre ayırın. E-posta, sosyal medyadan daha iyi performans gösterdi mi? Video reklamlar, statik görsellerden daha iyi potansiyel müşteriler mi getirdi?

Benzer bir kampanyayı tekrar yürütürken, takviminizi kopyalayın, öğrendiklerinize göre ayarlamalar yapın ve daha sıkı bir pazarlama stratejisi uygulayın

Sonuçları sadece bir belgede saklamayın. Takımla ve yönetimle hızlı bir özet paylaşımında bulunun. Bu, döngüyü tamamlar ve kampanya tabanlı planlamanın neden iş olduğunu pekiştirir.

ClickUp Gösterge Paneli ile tüm kampanya performans verilerinizi merkezileştirerek herkesin kampanyanın durumunu görebilmesini sağlayabilirsiniz. Trafik, potansiyel müşteriler, etkileşim oranları veya dönüşüm ilerlemesi için kartlar oluşturabilir ve bağlantılı görevlerden ve Hedeflerden doğrudan güncellemeleri alabilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri ile kampanya KPI'larını gerçek zamanlı olarak izleyin

Ancak görünürlük, hikayenin sadece yarısıdır. Bu sayılar ne anlama geldiğini de anlamanız gerekir. İşte burada ClickUp AI Notetaker devreye girer. Kampanya değerlendirme toplantıları sırasında, AI Note Taker'ın tartışmayı kaydetmesine izin verin: neyin işlediği, neyin beklenenin altında kaldığı ve neyin değiştirilmesi gerektiği.

ClickUp AI Notetaker ile anahtar tartışmaları ve kararları otomatik olarak kaydedin

Bu video, ClickUp'ın Notetaker ve Calendar özelliklerini kullanarak toplantı notlarını ve görevleri nasıl otomasyonlayabileceğinizi gösterir.

📌 İçgörü: PMI'nın 2025 Pulse Raporu, kapsam, zamanlama ve maliyet gibi üç klasik kısıtlamanın hala proje başarısını belirlediğini ortaya koydu. Bunlar arasında, zamanlama baskısı takımların yönetmesi gereken en büyük zorluktur. Gerçekçi zaman çizelgeleri (yedek zaman dahil) oluşturmak, kampanyaların sorunsuz bir şekilde sonuçlanmasıyla başarısız olması arasındaki farkı belirler.

Daha Akıllı Kampanya Planlaması için Yapay Zekayı Karışıma Ekleyin

Günümüzde kampanya planlaması, daha fazla kanal, daha fazla varlık ve daha fazla veri ile her zamankinden daha hızlı ilerliyor. Daha az kaynakla yapılacak daha fazlası ihtiyacının ortasında, stratejik planlama aracınız olarak yapay zekaya ihtiyacınız var. İşte kampanya planlamasının her aşamasında dijital pazarlamada yapay zekayı kullanmanın bazı pratik yolları.

1. Kampanya özetleri oluşturma

Kampanya özetleri, mesajlaşma kılavuzları veya yaratıcı taslaklar, genellikle birinin oturup bunları yazması gerektiği için gecikir. ClickUp Brain ile kampanya belgelerini anında oluşturabilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak kampanyanız için yaratıcı ve SEO özetleri oluşturun

Size şu konularda yardımcı olur:

Hedefler, anahtar mesajlar ve yaratıcı özetler hazırlayın

Netlik ve tutarlılık için içeriği yeniden yazın veya iyileştirin

Uzun araştırma notlarını paydaşlar için anlaşılır noktalar halinde özetleyin

Bu video, ClickUp Brain'i kullanarak dokümantasyon yazma konusunda daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacaktır.

2. Kampanya ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirmek için ClickUp Agents

ClickUp Ajanları, çalışma alanınızda akıllı asistanlar gibi çalışır. Hatırlatıcıları manuel olarak ayar yapmak, görevleri güncellemek veya takip mesajları göndermek yerine, bunları sizin için yapması için ajanları görevlendirebilirsiniz.

Kampanya planlaması için temsilciler şunları yapabilir:

Bir varlık incelemeye hazır olduğunda paydaşları bilgilendirin ve hatta bir kontrol listesi (veya marka kılavuzları) kullanarak özerk bir ön inceleme gerçekleştirin

Kampanya durumu değiştiğinde mantık ve değerlendirmeye dayalı dinamik görevleri otomatik olarak atayın

Dönüm noktalarına ulaşıldığında e-posta veya Slack güncellemelerini tetikleyici olarak kullanın ve taslak olarak kaydedin

ClickUp'ta görevleri otomasyon için bir AI Ajanı nasıl oluşturabilirsiniz?

📚 Daha fazla bilgi: AI Agentic ş Akışı Nasıl Oluşturulur?

3. İş Dağınıklığını Azaltmak için Brain MAX

Çoğu pazarlama takımları, çok fazla araçla uğraşmak zorunda kalır: biri dokümantasyon, diğeri proje izleme, bir diğeri ise içerik özetleri için. Brain MAX, gelişmiş AI özellikleri sunar ve birden fazla AI modeline erişimi doğrudan masaüstü bilgisayarınız için bir Süper Uygulamada birleştirir, böylece birbirinden bağımsız platformlar arasında anahtar kullanmak zorunda kalmazsınız.

Kampanya metinleri ve mesajlar için harici AI yazma araçlarını Brain ile değiştirin

ClickUp'ın Kurumsal AI Arama özelliğini tüm kampanya belgelerinde, özetlerinde ve görevlerinde tek bir yerden kullanın

Beyin fırtınası, taslak hazırlama ve yürütme işlemlerini tek bir merkezde birleştirin

Bu video, Brain MAX'ı bağımsız bir uygulama olarak denemeniz için ek nedenler sağlar.

4. Kampanya bağlamı için yapay zeka bilgi erişimi

ClickUp Brain, çalışma alanınız için bir AI bilgi tabanı olarak da çalışır. Bir iş arkadaşınıza "3. çeyrek kampanya özeti nerede?" diye sorarak dikkatini dağıtmak yerine, ClickUp içinde Brain'e sorabilirsiniz ve Brain, ClickUp Çalışma Alanınızdan ilgili bilgileri alır.

Bu sayede yeni takım üyeleri, serbest çalışanlar veya paydaşlar bağlamı hızlı bir şekilde anlayabilir. Doğru bilgiyi bulmak için artık e-postaları veya konuşma konularını aramanıza gerek yok.

Brain, çalışma alanınızdan bağlamsal bilgileri alır ve projeyle ilgili anında yanıtlar sunar

5. Görseller ve görsel öğeler oluşturun

Her grafik için tasarımcılara güvenmek istemiyorsanız veya tasarım takımınız meşgulse, ClickUp Brain yapay zeka destekli görüntü oluşturma özelliği ile size yardımcı olur.

Çalışma Alanınızda doğrudan taslak görseller, reklam maketleri veya konsept grafikleri oluşturun. AI tarafından oluşturulan görseller, hızlı bir blog başlığı, sosyal medya grafiği veya kampanya teması illüstrasyonu ihtiyacınız olduğunda takımınıza hızlı bir başlangıç noktası sağlayabilir.

ClickUp Brain'i kullanarak kampanyalarınız için özel görseller oluşturun

ClickUp ile Daha Akıllı İçerik Kampanyaları Düzenleyin

Kampanyalara göre içerik takviminizi düzenlemeye hazır mısınız?

ClickUp, kampanya planlamanızı, varlıklarınızı, geri bildirim tartışmalarınızı ve hatta izleme işlemlerinizi tek bir uygulamasında merkezileştirir. Özellikleri, şablonları ve Bağlamsal Yapay Zeka ile içerik takvimleri biraz daha az karmaşık ve çok daha etkili hale gelir.

Başlamak için ClickUp'a ücretsiz olarak kaydolun.