Slack ile entegrasyonlar sunan en iyi 13 proje yönetimi aracı

Slack, özellikle hızlı tempolu girişimler, pazarlama ajansları, teknoloji şirketleri ve uzaktan veya hibrit iş ortamlarında modern takımlar için vazgeçilmez bir iletişim merkezi olmuştur.

Gerçek zamanlı mesajlaşma ve dosya paylaşımından kanallara ve takvim senkronizasyonuna kadar Slack, işbirliğinin akışkan bir şekilde devam etmesini sağlar. Ancak proje yönetimi zaman çizelgelerini ve yürütmeyi yönetmek söz konusu olduğunda, bazen Slack tek başına yeterli olmaz.

Konuşmalar genellikle önemli görevleri gölgede bırakarak takip işlemlerinin kaçırılmasına neden olur. Doğru Slack entegrasyonu ile Slack mesajlarını görevlere dönüştürebilir, konuşmaları teslim edilecekler ile ilişkilendirebilir ve takım sohbetleri ile gerçek uygulama arasındaki kopukluğu azaltabilirsiniz.

Bu makalede, Slack ile sorunsuz bir bağlantı kuran en iyi proje yönetimi araçlarını ve çözüm yazılımı seçeneklerini ele alacağız.

İşte, gerçek zamanlı işbirliği desteği olan ve Slack ile entegre olan müşteri hizmetleri için en iyi proje yönetimi araçlarının hızlı bir karşılaştırması:

Araç En Uygun Anahtar Özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Hepsi bir arada, yapay zeka destekli proje yönetimi, takım iletişimi ve işbirliği Gantt grafiklerinin yanı sıra, Kanban, özel iş akışları, ClickUp Brain ve gerçek zamanlı Slack görev senkronizasyonu Ücretsiz plan; kurumsal için özel özelleştirmeler Wrike Proje alımını ve takım arası işi basitleştirme Dinamik formlar, Kanban panoları, özel ş Akışları, Slack istek yakalama Ücretsiz plan, kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan ücretli planlar Notion Fikirleri paylaşım esasına dayanan sistemlerde düzenleme Wiki'ler, belgeler, AI özetleri, Slack sayfa önizlemeleri Ücretsiz plan, kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan ücretli planlar Trello Görsel görev izleme ve basit ş Akışı Kanban panoları, Butler otomasyonları, Slack kart oluşturma Ücretsiz plan, kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlayan ücretli planlar Jira Çevik görev izleme ve sprint planlaması Scrum panoları, birikmiş işlerin düzenlenmesi, Slack hata biletleri Ücretsiz plan, kullanıcı başına aylık 8,60 $'dan başlayan ücretli planlar Basecamp Dağınıklık olmadan asenkron takım iletişimi Yapılacak liste, Campfire sohbeti, Slack konu değiştirme Ücretsiz plan, kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlayan ücretli planlar Miro Görsel işbirliği ve beyin fırtınası Beyaz Tahtalar, Slack'ten yapışkan notlar, Jira senkronizasyonu Ücretsiz plan, kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlayan ücretli planlar MeisterTask Görsel görev izleme + orta boyutlu takım otomasyonu Kanban, Slack bildirimleri, AI yardımı, günlük görev senkronizasyonu Ücretsiz plan, kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlayan ücretli planlar Takım çalışması Müşteri projelerini hassas bir şekilde yönetme Slack komutları, sözleşmeli çalışan izleme, kaynak kitaplığı Ücretsiz plan, kullanıcı başına aylık 13,99 $'dan başlayan ücretli planlar Todoist Slack'te hafif görev yakalama Slack komutları, kontrol listeleri, öncelik etiketleri Ücretsiz plan, kullanıcı başına aylık 2,50 $'dan başlayan ücretli planlar Zoho Proje Ayrıntılı proje temel belirleme ve izleme Gantt grafiklerinin, zaman kayıtlarının ve Slack güncellemelerinin bir kombinasyonu 15 gün ücretsiz deneme, özel fiyatlandırma Linear Ürün ve mühendislik takımları Görsel yol haritaları, sorun önceliklendirme, Slack konu senkronizasyonu Ücretsiz plan, kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan ücretli planlar Hive Esnek proje görünümleri ve takım işbirliği Şablonlar, Kanban, HiveMind AI, Slack sohbet-görev Ücretsiz plan, kullanıcı başına aylık 1,50 $'dan başlayan ücretli planlar

Slack ile entegrasyonlar sunan bir proje yönetimi aracını neden kullanmalısınız?

Takımınız, araçlar arasında geçiş yapmak yerine, basit bir entegrasyonla aynı Slack çalışma alanında görevleri yönetebilir ve iletişim kurabilir.

En iyi Slack entegrasyonlarının yatırıma değer olmasının nedenleri şunlardır:

Slack mesajlarını paylaşılan Slack kanalları üzerinden görevler, zaman çizelgeleri ve teslim edilecekler ile ilişkilendirerek proje iletişimini merkezileştirin .

Slack'ten ayrılmadan takımların uyum içinde çalışmasını sağlamak için Slack bildirimleri olarak gerçek zamanlı proje güncellemeleri ve son teslim tarihleri alın.

Kullanıcıların doğrudan Slack'ten görevleri atamasına, durumları güncellemesine ve ilerlemeyi izlemesine olanak tanıyarak görev yönetimini geliştirin.

Slack uygulamasında dosya paylaşımı, tartışmalar ve entegre eylemler aracılığıyla gerçek zamanlı işbirliğini destekleyin.

Slack ile entegre bir proje yönetimi aracında aranması gereken anahtar özellikler

Çevik metodolojiler kullanan takımların %50'si ve takımların projeleri yönetme şekli, bunları eldeki projeye uydurmak için diğer araçlarla da birleştiriyor.

Bu nedenle, proje yönetimi yazılımını doğrudan Slack çalışma alanınıza entegre etmek stratejik bir seçimdir.

Ancak tüm entegrasyonlar aynı değildir. Peki, en iyi Slack proje yönetimi araçlarını seçerken hangi özellikler gerçekten önemlidir?

Görev yönetimi: Slack'ten ayrılmadan görevler oluşturun, atayın ve güncelleyin

✅ Çözüm: Bir tasarımcı Slack mesajına bir maket ekler ve bir ekip üyesi bunu anında son teslim tarihi olan bir göreve dönüştürür.

2. Gerçek zamanlı bildirimler: Proje güncellemelerini, son tarih değişikliklerini ve yorumları doğrudan Slack'te alın

✅ Çözüm: Takımınız, Slack kanalında görevlerin ilerleme durumunu canlı olarak görebilir, böylece son teslim tarihlerini kaçırmak ve sonsuz kontrol işlemleri yapmak zorunda kalmaz.

3. Dosya paylaşımı ve merkezi belgeler: Görevler veya konu dizileriyle bağlantılı dosyaları paylaşın ve sabitleyin

✅ Çözüm: Kampanya sprintleri sırasında, kreatif varlıklar ve Google Dokümanlar tek bir yerde erişilebilir durumda kalır; artık e-postaları aramak zorunda kalmazsınız.

4. Diğer araçlarla entegrasyon: Google Drive, Trello, Jira ve daha fazlasıyla senkronizasyon

✅ Çözüm: Sekmeler arasında anahtar kullanmak yerine, Slack'iniz tüm proje araçlarınızın birbiriyle iletişim kurduğu merkezi bir alan haline gelir.

5. Ş Akışı otomasyonu : Tekrarlayan adımları otomatikleştirmek için botları veya özel tetikleyiciyi kullanın

✅ Çözüm: Yeni bir görev formü, doğru kanala bir Slack mesajı gönderme tetikleyicisi olarak işlev görür, bir görev atar ve hatırlatıcıları ayarlar — tüm bunlar insan müdahalesi olmadan gerçekleşir.

Bağlamı korumak için altı farklı sekme arasında geçiş yapmanıza gerek yok.

Bu durumda, proje yönetimi otomasyonu vaat ettiği faydaları sağlamamaktadır.

Ancak, Slack ile doğrudan bağlantı kuran bu 13 araçla, siz uyurken bile takımlarınızın uyumlu çalışmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp (Hepsi bir arada AI destekli proje yönetimi ve takım iletişimi için en iyisi)

Slack'ten doğrudan işlem yapın ve araçlar arasında geçiş yapmadan takımınızın senkronizasyonunu sağlayın

Takımınızın Slack'i günlük kontrol, görev bildirimleri ve dosya bağlantılarıyla doluysa, ClickUp her şeyi tek bir alanda bir araya getiren tek proje yönetimi platformudur.

ClickUp'ın yapılandırılmış proje yönetimi ile projelerinizi yönetin

ClickUp'ın proje yönetimi özellikleri sayesinde proje zaman çizelgenizi anında görünümüyle görselleştirin ve uyarlayın

ClickUp'ın proje yönetimi platformu, Dokümanlar, Wiki'ler, Sohbet, üretken AI araçları, AI Ajanları ve Otomasyonları bir araya getiren birleşik bir AI Çalışma Alanıdır.

Takımların projeleri bağımsız olarak planlamasına, izlemesine ve yönetmesine yardımcı olmak için listeler, panolar, Gantt grafik ve takvimler dahil olmak üzere esnek görünümler sunar. Görevleri klasörler halinde gruplandırabilir, bağımlılıkları ayrıştırabilir ve anahtar hedeflerle uyumlu dönüm noktaları ayarlayabilirsiniz.

Örnek, bir ürün lansmanı üzerinde çalışan uzaktan tasarım ekibi, tüm proje zaman çizelgesini Gantt görünümünde görselleştirebilir ve ardından görev güncellemelerini doğrudan paylaşılan bir Slack kanalına senkronizasyon yaparak herkesin gerçek zamanlı olarak bilgilendirilmesini sağlayabilir.

Her şeyi bağlantıda tutan Slack entegrasyonu

ClickUp entegrasyonu ile sohbetleri görevlere, güncellemelere ve ş akışlarına gerçek zamanlı olarak bağlayarak Slack'i bir verimlilik merkezine dönüştürün

ClickUp'ın Slack ile sıkı entegrasyonları sayesinde şunları yapabilirsiniz:

Slack mesajlarından doğrudan görevler oluşturun

Uygulamalara geçmeden yorumlar veya güncellemeler ekleyin.

Slack çalışma alanınızda görev hatırlatıcıları ve son teslim tarihi uyarıları alın.

Takımınızın Slack kanallarında gerçek zamanlı görev etkinlikleri sayesinde güncel bilgilere ulaşın.

Hawke Media'nın Genel Müdür Yardımcısı Lauren Makielski, ClickUp hakkında şöyle diyor:

Tüm öğrenme stilleri ve tercihlerine uygun şekilde proje görünürlüğüne sahip olmak bizim için çok önemli. ClickUp, Slack ve Gmail ile entegrasyonlara da olanak tanıyarak platformlar arasında iş akışımızı kolaylaştırıyor.

Tüm öğrenme stillerine ve tercihlerine uygun şekilde proje görünürlüğüne sahip olmak bizim için çok önemli. ClickUp, Slack ve Gmail ile entegrasyonlar sunarak platformlar arasında iş akışımızı sorunsuz hale getiriyor.

ClickUp Chat ile konuşmaları ve ClickUp görevlerini tek bir alana bir araya getirin

ClickUp Chat ile tartışmaları görevlere dönüştürün, sahipler atayın ve bağlamı bozulmadan koruyun

ClickUp Chat, Slack tarzı iletişimin en iyi özelliklerini proje yönetimi platformunuza getirir, ancak önemli bir fark vardır. Slack ile ClickUp arasındaki fark , ikincisinin görevlerinize, zaman çizelgelerinize ve ş akışlarınıza doğrudan bağlantısıdır.

Bir proje senkronizasyonu sırasında, bir ekip arkadaşınız eksik bir varlık hakkında bir hatırlatıcı bırakırsa veya bir engel tespit ederse, araçları değiştirmek veya daha sonra Slack konu dizilerini araştırmak zorunda kalmazsınız. Bu mesajı anında bir göreve dönüştürebilir, atayabilir, son teslim tarihi belirleyebilir ve doğru projeye bağlayabilirsiniz. Ya da ClickUp Brain'e bunu sizin için yapmasını komut verebilirsiniz, doğrudan sohbetinizden!

Bu fonksiyon, mesajlaşma ile görev oluşturma oluşturan ClickUp'ı hepsi bir arada bir mesajlaşma uygulama haline getirir.

Kişisel AI asistanınız ClickUp Brain'in ağır işleri yapmasına izin verin

ClickUp Brain, günlük ş akışınıza pratik yapay zeka getirir. Bağlamı tanıyarak tekrarlayan manuel görevleri ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır.

Örnek, bir takım toplantısından sonra ClickUp Brain bir proje özeti oluşturabilir, ilgili takım arkadaşlarına sonraki adımları atayabilir ve hatta çakışan son teslim tarihlerini işaretleyebilir.

ClickUp Brain'i ücretsiz deneyin Slack konuşmalarınızın anlık özetlerini alın ve ClickUp Brain ile takımınız için uygulanabilir sonraki adımları belirleyin.

Aradan sonra işlerinizi yakalamak istiyorsanız, ClickUp Brain'in "Catch Me Up" özelliğini kullanarak Slack konuşmalarından öne çıkanlar, yeni yorumlar ve blok görevler dahil projelerinizdeki güncellemeleri anında özet olarak görebilirsiniz.

Ayrıca ClickUp Brain'e "3. çeyrek pazarlama planının durumu nedir?" gibi bir soru da sorabilirsiniz. ClickUp Brain, görev listenizden, proje belgelerinizden ve konuşma kaynaklarından gerçek zamanlı bilgileri alır.

🎥 ClickUp Brain'de soru sormanın nasıl işlediğini anlatan kısa bir video:

💡 Bonus: Dağınıklığı ortadan kaldıran ve bir iş yapay zekasında isteyebileceğiniz her şeyi size sunan bir masaüstü uygulama mı arıyorsunuz? ClickUp Brain MAX tam size göre olabilir. Aşağıdakilerle proje yönetimi şeklinizi dönüştürün: Sorunsuz otomasyon: Birbirinden bağımsız çalışan birden fazla AI aracını değiştirin ve rutin görevleri otomatikleştiren, ilerlemeyi izleyen ve her proje için eyleme geçirilebilir içgörüler sunan akıllı bir platformla ChatGPT, Gemini ve Claude gibi premium harici AI modellerine erişin.

Merkezi bilgi: ClickUp, Google Drive, SharePoint ve tüm bağlı uygulamalarınızda ve ayrıca web'de proje planlarını, zaman çizelgelerini ve dosyaları anında arayın ve bunlara erişin.

Konuşma Metinine Dönüştürme: Sesli komutları kullanarak notları metin olarak yazın, görevler oluşturun, proje durumlarını güncelleyin ve sorumlulukları ellerinizi kullanmadan atayın, böylece proje yönetimini daha hızlı ve verimli hale getirin. Sesli komutları kullanarak notları metin olarak yazın, görevler oluşturun, proje durumlarını güncelleyin ve sorumlulukları ellerinizi kullanmadan atayın, böylece proje yönetimini daha hızlı ve verimli hale getirin. ClickUp Brain MAX, işinizi bildiği için sizi gerçekten anlayan bir AI Süper Uygulamasıdır. AI araçlarının karmaşıklığını bir kenara bırakın, sesinizi kullanarak işler tamamlandı, belgeler oluşturun, takım üyelerine görevler atayın ve daha fazlasını yapın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gantt grafikleri, Kanban panoları, takvimler ve özel ş akışları ile projeleri yönetin.

Görevleri, belgeleri, beyaz tahtaları ve formları tek bir merkezi alanda bağlantılandırın.

Gerçek zamanlı düzenleme, konu yorumları ve canlı beyaz tahtalar aracılığıyla işbirliği yapın.

ClickUp Brain'i kullanarak konularını özetleyin, görevleri otomatik olarak oluşturun ve çalışma alanınızda soruları yanıtlayın.

Slack mesajlarını görevlere dönüştürün, güncellemeleri alın ve işler hakkında yorum yapın — hepsi Slack kanalınızdan.

ClickUp sınırları

Özelliklerinin derinliği nedeniyle yeni kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir.

Çok büyük çalışma alanlarında ara sıra yaşanan gecikmeler veya senkronizasyon gecikmeleri

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5,0 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (4.000'den fazla yorum)

Kullanıcıların ClickUp hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları paylaşım yaptı:

Uygulamalar arasında geçiş yapmadan çevik sprintler gerçekleştiriyor, belgeler yayınlıyor ve OKR'leri yönetiyoruz. Yerel entegrasyonlar (Slack, Drive, GitHub) hızlı bir şekilde kurulabilir.

Uygulamalar arasında geçiş yapmadan çevik sprintler gerçekleştiriyor, belgeler yayınlıyor ve OKR'leri yönetiyoruz. Yerel entegrasyonlar (Slack, Drive, GitHub) hızlı bir şekilde kurulabilir.

2. Wrike (Proje alımını basitleştirmek ve işlevler arası iş yüklerini yönetmek için en iyisi)

via Wrike

Dağınık yapılacak listeler, kurumsal takımlarda sıkça karşılaşılan bir sorundur, çünkü görevler genellikle Slack, e-posta, toplantılar ve elektronik tablolar gibi çeşitli kanallardan gelir. Ayrıca, sahiplik veya ilerleme izleme için net bir sistem de yoktur.

Wrike, dinamik giriş formları, otomatik atanan görevler ve takıma özel iş akışları kullanarak gelen talepleri resmi projelere dönüştürmenizi sağlar. Yerleşik Slack entegrasyonu ile Wrike, ekibinizin Slack kanalından ayrılmadan güncel bilgileri almasını sağlar, böylece karşılıklı iletişim ihtiyacını azaltır ve departmanlar arasında net bir sorumluluk dağılımı sağlar.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Dinamik formlar kullanarak gelen talepleri yakalayın ve otomatik olarak yönlendirin.

Kanban panoları, Gantt çizelgeleri ve özel gösterge panelleriyle işleri görselleştirin.

Wrike'ın Slack uygulamasını kullanarak mesajlardan görevler oluşturun ve gerçek zamanlı proje güncellemelerini alın.

Onay akışları ve bağımlılıklar ile farklı departmanlar için özel iş akışları oluşturun.

Daha iyi takım işbirliği için dosyaları, geri bildirimleri ve görev iletişimini merkezileştirin.

Wrike sınırları

İş akışları ve izinler için ilk kurulum karmaşık olabilir.

Bazı kullanıcılar, yeni takım üyeleri için öğrenme eğrisinin zor olduğunu bildiriyor.

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 10 $

İş : Kullanıcı başına aylık 25 $

Kurumsal : Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5,0 (4.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5,0 (2.800'den fazla yorum)

Kullanıcıların Wrike hakkında söyledikleri

Capterra incelemesi şunları vurguladı:

Wrike, proje operasyonlarımızı basit ve verimli bir şekilde yönetmemizi sağlayan güçlü proje yönetimi özelliklerine sahiptir.

Wrike, proje operasyonlarımızı basit ve verimli bir şekilde yönetmemizi sağlayan güçlü proje yönetimi özelliklerine sahiptir.

3. Notion (Yapılandırılmamış işleri düzenlemek ve fikirleri paylaşım sistemlerine dönüştürmek için en iyisi)

via Notion

Çoğu uzaktan takımda, fikir üretme ve uygulama arasında net bir köprü yoktur. Notion, wiki'ler, belgeler, projeler ve görevlerin bir arada bulunduğu esnek, hepsi bir arada bir çalışma alanı olarak bu sorunu çözer.

Slack gibi platformlarla entegrasyonlar sayesinde, Notion güncellemeleri doğrudan takım konuşmalarınıza akış gösterir, böylece takım bilgisi silolarda hapsolmaz veya sonsuz DM'lerde kaybolmaz.

Notion'un en iyi özellikleri

Esnek sürükle ve bırak bloklarını kullanarak paylaşım sayfalarda görevleri, notları ve toplantı özetlerini kaydedin.

Proje izleme için pano, liste, zaman çizelgesi ve takvim görünümleri arasında geçiş yapın.

Bilgiyi, takım genelinde görünürlük sağlamak için dahili wiki'lerde ve çapraz bağlantılı veritabanlarında düzenleyin.

Slack ile entegre ederek güncellemeleri alın, yapılandırılmış mesajlar gönderin ve Notion sayfalarını doğrudan sohbette önizleyin.

Notion AI'yı kullanarak yazılar yazın, özetler oluşturun, alanları otomatik olarak doldurun ve belgelerden veya notlardan eylem öğelerini çıkarın.

Notion sınırları

Yerleşik zaman takibi veya Gantt şeması desteği yoktur.

2FA gibi güvenlik özellikleri ücretsiz planında mevcut değildir.

Karmaşık çalışma alanları, yapılandırılmamış veya yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilir.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500'den fazla yorum)

Kullanıcıların Notion hakkında söyledikleri

G2 incelemesinde şu not yer almaktadır:

Notion AI'nın Notion, Slack ve Google Drive dahil olmak üzere çeşitli entegre araçlardan kapsamlı, bağlam farkında cevaplar alabilme özelliğini çok seviyorum. Bu entegrasyonlar, bilgi tabanımızdaki içgörüleri ortaya çıkararak bilgi erişimini kolaylaştırıyor.

Notion AI'nın Notion, Slack ve Google Drive dahil olmak üzere çeşitli entegre araçlardan kapsamlı, bağlam farkında cevaplar alabilme özelliğini çok seviyorum. Bu entegrasyonlar, bilgi tabanımızdaki içgörüleri ortaya çıkararak bilgi erişimini kolaylaştırıyor.

👀 Eğlenceli Bilgi: e-posta ve Slack ortaya çıkmadan önce, birçok büyük şirket katlar arasında yazılı notlar göndermek için fiziksel "mesaj tüpleri" kullanıyordu. Bazı tarihi binalarda bu tüpler hala duvarlarda gizli olarak bulunmaktadır.

4. Trello (Görsel görev izleme ve basit ş akışı için en iyisi)

via Trello

Proje Yönetimi Enstitüsü'nün yaptığı bir ankete göre, proje yöneticilerinin %64'ü görevleri etkili bir şekilde önceliklendirmenin başarılı projeler teslim etmenin anahtarı olduğunu söyledi. Ancak çoğu takım neler olup bittiğini, kimin sorumlu olduğunu veya işlerin ne zaman teslim edileceğini bilmiyor.

Trello, takımlara işleri gerçek zamanlı olarak izleme imkanı sunan ortak bir görsel pano sunarak bu sorunu çözüyor. Her görev, "Yapılacak", "Devam Ediyor" ve "Tamamlandı" gibi aşamalardan geçen bir kartta yer alıyor.

Slack entegrasyonu ile mesajlardan doğrudan Trello kartları oluşturabilir, hatırlatıcı ayarlayabilir ve güncellemeleri otomatik olarak kanallarınıza geri gönderebilirsiniz.

Trello'nun en iyi özellikleri

Kanban panoları, kontrol listeleri, etiketler ve ek dosya ile projeleri düzenleyin.

Basit kısayollar kullanarak Slack mesajlarından doğrudan Trello kartları oluşturun.

Trello ve Slack kanalları arasında güncellemeleri ve son teslim tarihi hatırlatıcılarını senkronizasyon sağlayın.

Bahsetmeler, yorumlar ve üye etiketlemeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.

Butler (Trello'nun yerleşik otomasyon aracı) ile tekrarlayan ş akışlarını otomatikleştirin.

Trello sınırları

Gelişmiş raporlama veya iş yükü görünümleri eksik

Otomasyonlar ve güçlendiriciler ücretsiz plan sınırlıdır.

Karmaşık proje hiyerarşilerini veya bağımlılıkları desteklemez.

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5,0 (13.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (23.600'den fazla yorum)

Kullanıcıların Trello hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları içeriyor:

Uygulama kolaylığı da bir artıdır, kullanmaya başlamak için çok az kurulum gerektirir. Ayrıca, entegre ş Akışı için Slack ve Google Drive gibi diğer araçlarla entegrasyon kolaylığından da memnunum.

Uygulama kolaylığı da bir artıdır, kullanmaya başlamak için çok az kurulum gerektirir. Ayrıca, entegre ş Akışı için Slack ve Google Drive gibi diğer araçlarla entegrasyon kolaylığından da memnunum.

5. Jira (Çevik görev izleme ve sprint planlaması için en iyisi)

via Jira

Görevler sohbetlerde işaretlendiğinde ancak sprint panonuza hiç ulaşmadığında, birikmiş işleriniz dağınık hale gelir ve yönetilmesi zorlaşır. Bu, mühendislik takımlarının sıklıkla karşılaştığı bir zorluktur.

Jira, Slack'i çevik çalışma alanınızın bir uzantısı haline getirerek bu boşluğu doldurur. Scrum panoları, sprint raporları ve backlog grooming'i tek bir sistemde bir araya getiren Jira, bu sürtüşmeyi ortadan kaldırır.

Ayrıca, sohbetinizden ayrılmadan bir Slack mesajını hata bileti haline getirebilir, sprint tetikleyiciyi tetikleyebilir veya sorun durumunu güncelleyebilirsiniz.

Jira'nın en iyi özellikleri

Slack'i Jira'ya bağlayarak Slack mesajlarından doğrudan sorunlar oluşturun.

Filtreler veya tetikleyicilere göre Slack'te anlık proje bildirimleri alın.

Özelleştirilebilir çevik panolar kullanarak epik, hikaye ve hataları düzenleyin.

Bilet atama veya durum güncelleme gibi tekrarlayan eylemleri otomasyon ile gerçekleştirin.

Her yineleme için sprint burndown grafiklerinin ve hız raporlarının görünümü alın.

Jira sınırları

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için karmaşık kurulum ve yapılandırma

UI, geliştirme dışındaki çapraz fonksiyonlu takımlar için katı gelebilir.

Fiyatlandırma, daha büyük takımlar veya gelişmiş ihtiyaçlar ile hızla artar.

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 8,60 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 17 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Jira puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5,0 (6.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5,0 (15.100'den fazla yorum)

Kullanıcıların Jira hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesinde öne çıkan özellikler:

Confluence, Slack ve GitHub gibi araçlarla entegrasyonlar, onu daha da güçlü hale getirir. İşbirliği yapmak, görevleri atamak, son teslim tarihlerini belirlemek ve departmanlar arasında hesap verebilirliği sağlamak çok kolaydır.

Confluence, Slack ve GitHub gibi araçlarla entegrasyonlar, onu daha da güçlü hale getirir. İşbirliği yapmak, görevleri atamak, son teslim tarihlerini ayarlamak ve departmanlar arasında hesap verebilirliği sağlamak çok kolaydır.

6. Basecamp (Dağınıklık olmadan takım iletişimi için en iyisi)

via Basecamp

Çok fazla toplantı, aslında iş yapmak için harcanabilecek zamanı boşa harcar. Takımlar uyumu sağlamak için yalnızca telefon görüşmelerine bağımlı kaldıklarında, verimlilikleri düşer.

Basecamp, takımlara güncellemeleri paylaşım, görevleri izleme ve eşzamansız iletişim kurmak için merkezi bir alan sunarak bu denklemi tersine çevirir. Slack konu dizilerini takip etmek veya senkronizasyon çağrıları ayarlamak zorunda kalmazsınız; Basecamp'ı açarak neyin teslim tarihi geldiğini, neyin paylaşım olduğunu ve neye katkıda bulunmanız gerektiğini görebilirsiniz.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Yapılacak listeleri, belgeler, programlar ve mesaj panoları ile projeleri tek bir yerde düzenleyin.

Dağınık Slack konularını yerleşik grup sohbeti (Campfire) ile değiştirin.

Merkezi depolama ile belge ve dosyaların paylaşımını gerçekleştirin

Takvim ve otomatik kontrol ile anahtar proje tarihlerini izleme.

Görsel ilerleme için tepe grafikleriyle gerçek zamanlı proje güncellemelerini alın.

Basecamp sınırları

Sınırlı görev bağımlılıkları ve otomasyon özellikleri

Yerel zaman takibi özelliği yok

Karmaşık, çoklu takım proje ş Akışları için daha az uygun

Basecamp fiyatlandırması

Ücretsiz

Basecamp Plus : 15 $/kullanıcı/ay

Basecamp Pro Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 299 $ (yıllık faturalandırılır)

Basecamp puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (5.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.500'den fazla yorum)

Kullanıcıların Basecamp hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları paylaşım:

Otomasyon, işleri yeni bir düzeye taşıyor: Eskiden tamamlanması saatler süren görevler artık kendiliğinden çözülüyor. Slack ve diğer yardımcı araçlarla entegrasyonları hakkında da bahsetmeden edemem.

Otomasyon, işleri yeni bir düzeye taşıyor: Eskiden tamamlanması saatler süren görevler artık kendiliğinden çözülüyor. Slack ve diğer yardımcı araçlarla nasıl entegrasyonlar sağladığını da bahsetmeden edemem.

7. Miro (Takımlar arasında görsel işbirliği ve beyin fırtınası için en iyisi)

via Miro

Metin araçları görsel düşünme için tasarlanmamıştır. Takımlar, sprintleri planlamaya, ş akışlarını harita etmeye veya elektronik tablolar ve belgelerde fikir üretmeye çalıştıklarında genellikle fikirleri basitleştirirler.

Miro, görsel bir işbirliği alanı sunarak bu ikilemi çözüyor. Araçlar arasında anahtar kullanmadan, tek bir yerde eskizler çizebilir, fikirlerinizi yapılandırabilir ve sunabilirsiniz. Slack ve Jira gibi entegrasyonlarla geri bildirimler tuval ile bağlantılı kalır.

Miro'nun en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı beyin fırtınası ve çevik planlama için etkileşimli beyaz tahtalar oluşturun.

Özel müşteri yolculuğu haritaları, Kanban panoları ve geriye dönük değerlendirmeler için önceden oluşturulmuş şablonları kullanın.

Slack mesajlarını anında fikirlerinizi kaydetmek için Miro yapışkan notlarına dönüştürün.

Yerleşik video, yorumlar ve sunum modu ile canlı olarak işbirliği yapın.

Jira, Asana, ClickUp ve Google Takvim gibi araçlarla görevleri senkronizasyon sağlayın.

Miro sınırları

Tek bir panoda çok fazla işbirlikçinin olması durumunda karmaşık hale gelebilir.

Birden fazla medya öğesi içeren karmaşık veya ağır panolarda performans düşüklüğü

Ücretsiz plan sınırlı sayıda pano ve depolama alanı vardır.

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 8 $

İş : Kullanıcı başına aylık 16 $

Kurumsal: 30 üyeden başlayan özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5,0 (8.100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların Miro hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları vurguladı:

Miro, Jira, Trello, Slack ve Google Workspace gibi bir dizi popüler verimlilik aracıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur, bu da verimli bir ş Akışı sürdürmek için çok önemlidir.

Miro, Jira, Trello, Slack ve Google Workspace gibi bir dizi popüler verimlilik aracıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur, bu da verimli bir ş akışı sürdürmek için çok önemlidir.

8. MeisterTask (Orta boyutlu takımlar için otomasyonlu görsel görev izleme için en iyisi)

via MeisterTask

MeisterTask, sadece birkaç tıklamayla gündelik konuşmaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştüren yerel bir Slack entegrasyonu sunar.

Bu entegrasyonlar, kullanıcıların günlük görev özetlerini almalarını, Slack mesajlarını MeisterTask görevlerine veya yorumlarına dönüştürmelerini ve tüm projeleri gerçek zamanlı güncellemeler için Slack kanallarına bağlamalarını sağlar. Ekibiniz için sorunsuz görev sahiplik izleme ve son tarih yönetimi garanti eder.

MeisterTask'ın en iyi özellikleri

Kanban panoları ve takvim görünümleriyle projeleri görselleştirin.

Görev oluşturma, atama ve geçişleri otomasyonla gerçekleştirin

Görevler içinde doğrudan zamanı ve ilerlemeyi takip edin

Kontrol listeleri, etiketler, bağımlılıklar ve dosya ek dosyaları ekleyin.

Özetler, yazma yardımı ve bilgi arama için Meister AI'yı kullanın.

Slack bildirimleri alın ve mesajlardan görevler oluşturun

MeisterTask sınırları

Görev panosu düzenlerini özel olarak ayarlamada sınırlı esneklik

Zaman çizelgesi yoğun takımlar için yerleşik Gantt grafikları yoktur.

Gelişmiş otomasyon veya alanlar ayar için öğrenme eğrisi

Canlı sohbet desteği belirli saatlerle sınırlıdır.

MeisterTask fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 9 $

İş : Kullanıcı başına aylık 16 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

MeisterTask puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5,0 (170'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (1.160+ yorum)

Kullanıcıların MeisterTask hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları içeriyor:

İş akışımızı yeterince sorunsuz hale getirmek için Zendesk, GitHub, Slack ve diğer birçok popüler ürünle entegrasyonlarını çok beğeniyorum. MeisterTask her şeyi basit ve kolay hale getirdi.

İş akışımızı yeterince sorunsuz hale getirmek için Zendesk, GitHub, Slack ve diğer birçok popüler ürünle entegrasyonlarını çok beğeniyorum. MeisterTask her şeyi basit ve kolay hale getirdi.

9. Teamwork (Müşteri işlerini hassas bir şekilde yönetmek için en iyisi)

via Teamwork

Birden fazla görev yönetimi yazılımında müşteri projelerini yönetmek, faturalandırılabilir saatler ve kaynak kullanımı konusunda görünürlüğü kaybetmeyi kolaylaştırır.

Teamwork, proje yönetimi, kaynak planlama ve müşteri iletişimini bir araya getiren, hizmet tabanlı ekipler için özel olarak geliştirilmiş bir araçtır. İş yüklerini tahmin ediyor veya bir sözleşmeli projede marjları izleme, bu ekip iletişim uygulaması iş akışınızı zorlamadan size özel kontrol imkanı sunar.

Teamwork'ün en iyi özellikleri

Canlı güncellemeler ve otomasyonlar ile projeye özel Slack kanalları oluşturun.

Tek bir komutla ("/tw help") Slack mesajlarını görevlere dönüştürün.

Slack'te paylaşım bağlantılarından paylaşım bir kaynak kitaplığı oluşturun.

Proje etkinliği tetikleyicilerine göre Slack uyarılarını otomasyon edin.

Marjları izlemek için yerleşik karlılık ve sabit ücret izleme özelliğini kullanın.

Takım çalışması sınırları

Arayüz, daha küçük takımlar için karmaşık gelebilir.

Karlılık izleme gibi gelişmiş özellikler, daha yüksek planlarda mevcuttur.

Müşteri ile yüz yüze olmayan iç proje iş akışları için ideal değildir.

Takım çalışması fiyatlandırması

Ücretsiz

Teslimat : Kullanıcı başına aylık 13,99 $

Grow : Kullanıcı başına aylık 25,99 $

Ölçek : Özel fiyatlandırma

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Takım çalışması derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.170'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların Teamwork hakkında söyledikleri

G2 incelemesinde şu not yer almaktadır:

Geliştiriciler ve tasarımcılarla düzenli olarak iş yapan herkes, projelerin zamanında tamamlandı olmasını istiyorsanız hesap verebilirliğin gerekli olduğunu bilir. Slack entegrasyonu da bu konuda yararlıdır.

Geliştiriciler ve tasarımcılarla düzenli olarak iş yapan herkes, projelerin zamanında yapılacak olmasını istiyorsanız hesap verebilirliğin gerekli olduğunu bilir. Slack entegrasyonu da bu konuda yararlıdır.

10. Todoist (Slack içinde hafif görev izleme için en iyisi)

via Todoist

Slack kanallarınız gün boyu yoğun olduğunda, hızlı görevler ve gündelik talepler kolayca kaybolabilir. Todoist, herhangi bir Slack mesajını anında eyleme geçirilebilir bir görev olarak yakalamanızı sağlayarak bu boşluğu doldurur.

Hatırlatıcıları kopyalayıp yapıştırmak veya hatırlamayı ummak yerine, işlerin yapıldığı yerde yapılacaklar listenizi güncel tutabilirsiniz.

Todoist'in en iyi özellikleri

/todoist komutlarıyla Slack mesajlarını Todoist görevlerine dönüştürün.

Slack'ten ayrılmadan görevleri öncelik, etiket ve projeye göre düzenleyin.

Görev hatırlatıcıları ve son teslim tarihleri için bildirimleri doğrudan Slack'te alın.

Proje bağlantılarının ve kontrol listelerinin paylaşımıyla, görev bağlamını konu dizilerinde sağlayıcı.

Todoist sınırları

Temel görev ve proje görünümleriyle sınırlıdır (zaman çizelgesi veya Gantt yok)

Karmaşık bağımlılıklar veya kaynak yönetimi için ideal değildir.

Slack entegrasyonu, bireysel veya küçük takım iş akışları için en uygunudur.

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç seviyesi : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 2,50 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $

Todoist puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.600'den fazla yorum)

Kullanıcıların Todoist hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları aktarıyor:

Kullanım kolaylığı ve liste ayırmanın etkili yolu. Ayrıca, tasarımı çok basittir ve uygulama Slack, Teams, Apple, Android ve Windows tarafından desteklenmektedir.

Kullanım kolaylığı ve liste ayırmanın etkili yolu. Ayrıca, tasarımı çok basittir ve uygulama Slack, Teams, Apple, Android ve Windows tarafından desteklenmektedir.

11. Zoho Projects (Ayrıntılı proje plan ve temel belirleme için en iyisi)

via Zoho

Takımların yalnızca %48'i proje programlarını tutarlı bir şekilde temel alır, bu da ilerlemeyi ölçmeyi ve zaman çizelgelerini ayarlamayı zorlaştırır. Zoho Projects, dinamik Gantt grafikleriyle, hassas zaman takibi ve ayrıntılı görev yönetimi ile bu sorunu çözer, böylece takımlar planı görebilir, sapmaları tespit edebilir ve işi hızlı bir şekilde yoluna koyabilir.

Slack entegrasyonu, proje ilerlemenizin işleri tekrarlama gereği olmadan doğrudan günlük sohbetlere akışı anlamına gelir.

Zoho Proje'nin en iyi özellikleri

Özel ş Akışları ve bağımlılıklar ile görevleri ve alt görevleri izleme.

Etkileşimli Gantt grafikleriyle programları ve darboğazları görselleştirin.

Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri doğrudan faturalara kaydedin.

Sürükle ve bırak görev kuralları ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirin.

Zoho CRM, Slack, Google Drive ve daha fazlasıyla bağlantı kurun.

Zoho Proje sınırları

İlk kez kullanıcılar için öğrenme eğrisi zorlu gelebilir.

Mobil uygulamanın, masaüstü sürümünden daha az sağlam olduğu söyleniyor.

Bazı özel seçenekler, gelişmiş rakiplere kıyasla sınırlıdır.

Zoho Proje fiyatlandırması

15 gün boyunca ücretsiz deneme

Özel fiyatlandırma

Zoho Proje puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (470+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.200'den fazla yorum)

Kullanıcıların Zoho Proje hakkında söyledikleri

G2 incelemesinde şu not yer almaktadır:

Diğer Zoho uygulamaları ve üçüncü taraf araçlarla entegrasyonlar sorunsuzdur, bu da onu uçtan uca proje yönetimi için ideal hale getirir.

Diğer Zoho uygulamaları ve üçüncü taraf araçlarla entegrasyonlar sorunsuzdur, bu da onu uçtan uca proje yönetimi için ideal hale getirir.

12. Linear (modern ürün ve mühendislik takımları için en iyisi)

via Linear

Modern ürün ve mühendislik takımları, birbirinden bağımsız araçlar arasında planlama belgelerini, teknik özellikleri, yol haritalarını ve hata izleyicileri bir araya getirmek için sayısız saat kaybedebilir.

Linear, ürün yönlendirmesini, proje güncellemelerini ve sorun izlemeyi tek bir, ışık hızında çalışan sistemde birleştirir.

Sonuç olarak, takımlar yol haritalarını görsel olarak planlayabilir, döngüleri takip edebilir, hataları öncelik sırasına koyabilir ve gerçek zamanlı içgörüler ve konuşma ve görevler arasındaki senkronizasyonu sağlayan düşünceli bir Slack entegrasyonu sayesinde uyumlu çalışmaya devam edebilir.

Linear'ın en iyi özellikleri

Dönüm noktaları, girişimler ve aşamalarla ürün yol haritalarını görsel olarak planlayın ve yönetin.

Özel ş Akışları, sprintler ve öncelik sırası kuyrukları ile sorunları, hataları ve görevleri izleme.

Kod oluşturma gibi görevler için güçlü AI ajanları ile rutin işleri otomatikleştirin.

Slack'e bağlayarak konuların senkronizasyonunu sağlayın, güncellemeleri paylaşımla paylaşın ve bağlam içinde sorunlar oluşturun veya yorum yapın.

Kapsamı, döngü süresini ve takım hızını ölçmek için gerçek zamanlı ilerleme bilgileri edinin.

Doğrusal sınırlar

Öncelikle ürün ve mühendislik takımları için tasarlanmış olup, genel proje ş akışı için daha az uygundur.

Daha geniş kapsamlı operasyonlar için yerel kaynaklar veya finansal yönetim araçları eksiktir.

Bazı gelişmiş entegrasyonlar, eski kurumsal sistemlere göre hala modern yığınlara yönelmektedir.

Doğrusal fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 10 $

İş : Kullanıcı başına aylık 16 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Doğrusal derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların Linear hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları vurguladı:

Linear, her boyuttaki projeye uyum sağlayabilir ve kısa sürede uygulanabilir. Birçok üçüncü tarafla entegre edilebilir.

Linear, her boyuttaki projeye uyum sağlayabilir ve kısa sürede uygulanabilir. Birçok üçüncü tarafla entegre olur.

13. Hive (Esnek proje görünümleri ve takım işbirliği için en iyisi)

via Hive

Aynı anda birden fazla müşteri kampanyasını yöneten bir kreatif ajans düşünün. Tasarımcılar onayları bekler, pazarlamacılar kampanya görevlerini izler ve proje yöneticileri durum güncellemesi almak için saatlerce sohbetler, e-postalar ve elektronik tablolar arasında geçiş yapar.

Hive, takımlara tüm bunları yönetmek için tek bir çalışma alanı sunarak bu sorunu çözer. Bu araç Slack ile doğrudan bağlantılıdır, böylece takımınız Slack sohbetlerini Hive görevlerine dönüştürebilir, görevleri Slack kanallarında paylaşabilir ve gerçek zamanlı güncellemeler alabilir.

Hive'ın en iyi özellikleri

100'den fazla proje şablonunu kullanarak saniyeler içinde yeni girişimler başlatın.

Kanban panoları, Gantt çizelgeleri, takvimler, tablolara ve zaman çizelgesi görünümleri arasında sorunsuzca geçiş yapın.

E-postalarınızı Hive'a aktarın ve mesajları anında görevlere dönüştürün.

Not, anlık iş mesajları ve Zoom gibi video entegrasyonları ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.

Hive (Esnek proje görünümleri ve takım işbirliği için en iyisi)

Özel ş akışları ve Hive'ın yapay zeka asistanı HiveMind ile tekrarlayan işleri otomasyon edin.

Hive sınırları

Premium eklentiler, gelişmiş özellikler için toplam maliyeti artırabilir.

Daha büyük platformlara kıyasla sınırlı yerel entegrasyonlar

Mobil uygulamanın bazı masaüstü fonksiyonları eksiktir.

Hive fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 1,50 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 5 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Hive puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (610+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (210+ yorum)

Kullanıcıların Hive hakkında söyledikleri

G2 incelemesinde şu not yer almaktadır:

Hive'ın entegrasyon özellikleri, araç arayüzü aracılığıyla Google Drive ve Slack ile sorunsuz bağlantı sağlar. Hive, basit arayüz yapısını kullanıcı ihtiyaçlarına göre uyarlayarak, teknoloji konusunda deneyimi olmayan takım üyelerinin bile zorluk çekmeden kullanabilmesini sağlar.

Hive'ın entegrasyon özellikleri, araç arayüzü aracılığıyla Google Drive ve Slack ile sorunsuz bağlantı sağlar. Hive, basit arayüz yapısını kullanıcı ihtiyaçlarına göre uyarlayarak, teknoloji konusunda deneyimi olmayan takım üyelerinin bile zorluk çekmeden kullanabilmesini sağlar.

İşte Slack entegrasyonları da sunan ve bahsettiğimiz araçlarla uyumlu olacak 3 ek proje yönetimi aracı:

Asana : Mesajları Asana görevlerine dönüştürmenize, görevler güncellendiğinde Slack'te bildirimler almanıza ve görevler hakkında doğrudan Slack konu dizilerinden yorum yapmanıza olanak tanır.

Smartsheet : Görevler değiştiğinde uyarılar alın, satırlara yorum yapın ve sayfaları doğrudan Slack kanallarında paylaşım yapın.

Airtable : Airtable otomasyonlarına dayalı Slack bildirimleri gönderin, Slack mesajlarından kayıtlar oluşturun ve güncellemeleri doğrudan Slack kanallarına bağlayın.

Slack ile Sorunsuz Entegrasyonla Bir Adım Öne Geçin

Proje takımları Slack'te çalışıyor ancak doğru proje yönetimi entegrasyonları yoksa, bu konuşmalar çoğu zaman kaybolup gider.

Slack'i bir proje yönetimi çözümüyle bağlantıya geçirmek, her mesajın bir eylem öğesine dönüşebileceği, her son tarihin görünürlük kalacağı ve her projenin sonsuz gidip gelmeler olmadan izleneceği anlamına gelir.

Birçok işbirliği aracı bu bağlantıyı vaat etse de, çoğu hala yarı bitmiş görevler, eksik bağlam ve bağlantısız ş akışı arasında geçiş yapmanızı gerektirir. ClickUp, gerçek zamanlı Slack entegrasyonu, yapay zeka destekli özetler, görev oluşturma ve sohbetten göreve dönüştürme özellikleriyle bu boşluğu doldurur.

Mesajlar ve dönüm noktaları arasında zaman kaybetmeyi bırakmaya hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun!