Keşifsel Test Nedir? Kılavuz, Teknikler ve Araçlar

Çoğu test bir senaryoyu izler. Buraya tıklayın, şunu girin ve bunu doğrulayın. Bu, planlamadığınız bir hata ortaya çıkana kadar öngörülebilir bir süreçtir.

Keşifsel test, senaryoyu bir kenara atar. Öğrenirken test edersiniz, ortaya çıkan ipuçlarını takip edersiniz. Garip bir şey mi buldunuz? Peşine düşün. Bir kalıp mı fark ettiniz? Daha derine inin.

Bu yaklaşım, araştırma ile sezgiyi birleştirerek önceden tanımlanmış test senaryolarınızın gözden kaçırdığı sorunları ortaya çıkarır.

Bu blog yazısında, keşifsel testin ne olduğunu açıklayacağız, anahtar teknikleri gözden geçireceğiz ve ClickUp'tan başlayarak süreci daha sorunsuz hale getiren araçları öne çıkaracağız.

Keşifsel Test Nedir?

Keşifsel test, test uzmanlarının ürünü test ederken aktif olarak ürün hakkında bilgi edindikleri, uygulamalı ve uyarlanabilir bir yaklaşımdır.

Uygulanacak sabit bir senaryo yoktur. Sistemi anladığınız kadarıyla hareket eder, hızlı kararlar alır ve ürünün size gerçek zamanlı olarak gösterdiği şeylere yanıt verirsiniz.

Bu yaklaşım, işler hızlı ilerlediğinde veya gereksinimler tam olarak tanımlanmadığında iyi işler. Araştırmalar yapabilir, daha iyi sorular sorabilir ve ürünün nasıl davrandığına odaklanabilirsiniz. Her oturum, düşünme, gözlemleme ve keşfetmenin bir karışımı haline gelir.

🧠 İlginç Bilgi: Keşifsel test terimi, 1980'lerde ve 90'larda yazılım test uzmanı ve yazar Cem Kaner tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Onun yaklaşımı, test oturumları sırasında öğrenmeyi, araştırmayı ve uyum sağlama becerisini vurguluyordu.

Keşifsel Testler ve Komut Dosyası Testi

Keşifsel ve komut dosyası tabanlı testler farklı sorunları çözer. Biri yapı sağlarken, diğeri hız sağlar.

İşte iki tür yazılım testinin açık bir dökümü:

Aspect Keşifsel test Komut dosyası tabanlı test Yaklaşım Araştırmacı ve esnek Yapılandırılmış ve tekrarlanabilir Test tasarımı Öğrenmeye dayalı olarak anında oluşturulmuştur. Test başlamadan önce önceden tanımlanmış Test uzmanı rol Gerçek zamanlı olarak düşünür, karar verir ve uyum sağlar Sabit bir adım dizisini izler En uygun olduğu durumlar Sınır durumları ve bilinmeyen sorunları bulma Bilinen fonksiyonu doğrulama Dokümantasyon Test sırasında kaydedilen notlar ve içgörüler Test senaryoları önceden tam olarak belgelenir Zaman yatırımı Minimum hazırlık, gerçek testlere daha fazla zaman ayırın Test senaryoları oluşturmak ve sürdürmek için yüksek ön çabası

🔍 Biliyor muydunuz? Tarihteki ilk hata raporlarının bazıları keşifsel nitelikteydi. 1947 yılında Harvard Mark II bilgisayarında bulunan ünlü kelebek vakası, bir komut dosyası sayesinde tespit edilmedi. Operatörler, düzensiz davranışları manuel olarak gözlemlediler ve araştırmak için donanımı açtılar.

Keşifsel Testin Faydaları

Keşifsel test, takımlara kaliteden ödün vermeden hızlı hareket etme esnekliği sağlar. Ürün sezgisini gerçek zamanlı araştırma ile dengeleyerek, test uzmanlarının keskin kalmasına ve senaryolu testlerin genellikle gözden kaçırdığı şeyleri ortaya çıkarmasına yardımcı olur.

İşte size sunduğu avantajlar:

Yapısal testlerde gözden kaçan gizli hataları ortaya çıkarır

Hızla değişen geliştirme döngülerine ayak uydurur

Gerçek senaryolarda kullanılabilirliği ve sınır durumları vurgular

Rutin uygulamalar yerine eleştirel düşünmeyi teşvik eder

Ad hoc testlere benzer şekilde, önceden tanımlanmış test senaryoları yazmak için harcanan zamanı azaltır.

Büyük test paketlerine ihtiyaç duymadan kapsama alanını artırır

🧠 İlginç Bilgi: Birçok oyun stüdyosu, geliştirme sürecinin son aşamalarında keşifsel testi farklı bir adla, yani oyun testi olarak kullanmaya devam ediyor. QA test uzmanlarına genellikle neredeyse son halini almış bir sürüm verilir ve sistemlerle beklenmedik şekillerde etkileşim kurarken ortaya çıkan sorunları tespit etmeleri istenir.

🎥 Bu video, sadece gösterişli metrikleri değil, yazılım kalitesini ve performansını gerçekten yansıtan KPI'ları nasıl belirleyeceğinizi öğreneceksiniz. Doğru verilerin gizli verimsizlikleri nasıl ortaya çıkarabileceğini ve takımların test ve teslimat süreçlerini nasıl güçlendirebileceğini keşfedin.

Keşifsel Test Teknikleri

Keşifsel testi daha etkili ve tekrarlanabilir hale getiren dört teknik aşağıda verilmiştir. 🔁

1. Oturum tabanlı test

Bu, koruyucu önlemler içeren keşifsel test sürecidir. 60-120 dakikalık bir zamanlayıcı ayarlar ve kendinize bir görev verirsiniz. "Giriş sistemini test edin ve kullanıcılar garip şeyler yaptığında neyin bozulduğunu görün" gibi bir görev olabilir.

Bunun iş için, içgüdülerinizi takip ederken odaklanmanız gerekir. Şüpheli bir şey mi buldunuz? Gidip araştırın. Ancak, net bir hedefi ve zaman sınırı olduğu için üç saatinizi boşuna harcamayacaksınız.

Gerçekte yapacağınız şey: Başlamadan önce görevinizi yazın

İşlem sırasında notlar alın (hatalar, sorular, garip davranışlar)

Zamanlayıcı çaldığında durun

Öğrendiklerinizi gözden geçirin

Notlarınız, bu alanı test edecek bir sonraki kişi için çok değerli olacaktır. Bu kişi, sizin hangi konuları ele aldığınızı ve hangilerinin eksik olduğunu tam olarak bilecektir.

✅ ClickUp ile deneyin: ClickUp Zaman Takibi, görevinize doğrudan bir zamanlayıcı başlatmanıza olanak tanıyarak test oturumu sürenizin sınırları içinde kalmanıza yardımcı olur. Araçlar arasında geçiş yapmadan her bir görev için ne kadar zaman harcadığınızı takip edebilirsiniz. ClickUp'ta görevlerinizi Zamanlamaya Başlayın ClickUp Zaman Takibi ile oturumlara harcanan zamanı izleme Örnek, 90 dakika boyunca oturum açma sistemini test ediyorsanız, ClickUp'ta zamanlayıcıyı başlatır, gözlemlerinizi görev açıklamasında veya ClickUp Not Defteri'nde not alır ve oturum bittiğinde durdurursunuz. Bu, odaklanmanızı keskin tutar ve zamanınızı verimli kullanmanızı sağlar.

2. Serbest stil test

Bu, tamamen keşif modudur. Zamanlayıcı yok, belirli hedef yok. Sadece yazılımı inceleyin ve neler olduğunu görün.

Kulağa kaotik gelebilir, ancak iyi test uzmanları sorunlu noktalara karşı altıncı his geliştirirler. Doğal olarak sınır koşullarına, hata senaryolarına ve "kullanıcı bunu yaparsa ne olur?" anlarına yönelirler.

En iyi iş yaptığı durumlar: Ürünü çok iyi tanıyorsunuz

Baskı olmadan keşfetmek için zamanınız var.

Kimsenin düşünmediği garip uç durumları bulmak istiyorsunuz

Dezavantajı nedir? İlginç sorunların peşinde koşarken bariz şeyleri gözden kaçırabilirsiniz.

✅ ClickUp ile deneyin: ClickUp Clips, ekranınızı sesle birlikte kaydetmenize olanak tanır, böylece akışın ortasında hataları ve garip davranışları yakalayabilirsiniz. Diyelim ki bir gösterge paneli için keşifsel test yapıyorsunuz ve ekranı yeniden boyutlandırdığınızda analiz bileşeni kayboluyor. Kaydet düğmesine basın, gördüklerinizi anlatın ve klibi ClickUp'ın Agile Proje Yönetimi Yazılımı içindeki bir hata görevine ek dosya olarak ekleyin, böylece geliştiricileriniz neyin bozulduğunu tahmin etmek zorunda kalmazlar.

3. Çiftli test

İki kişi, bir klavye, iki kat daha fazla hata bulma gücü. Bir kişi sürerken, diğeri izler ve sorular sorar.

Neden bu kadar etkili: Yeni bakış açıları, tek başına gözden kaçırabileceğiniz şeyleri yakalar.

Gerçek zamanlı tartışmalar daha iyi test fikirlerine yol açar

Yeni test uzmanlarını eğitmek için harika

Tünel görüşünü önler

Sürücü, işlerin yolunda gitmesine odaklanır. Gözlemci, kullanılabilirlik sorunlarını tespit eder ve tutarsızlıkları fark eder.

✅ ClickUp ile deneyin: ClickUp Beyaz Tahtalar ile, tıklamaya başlamadan önce test fikirlerinizi, akış diyagramlarınızı ve sınır durumlarınızı harita için paylaşım bir görsel alan elde edersiniz. Diyelim ki yeni bir kullanıcı onboarding akışını birlikte test ediyorsunuz. Her bir onboarding adımı Beyaz Tahta'ya bırakıyorsunuz, ortağınız neyin yanlış gidebileceğine dair notlar ekliyor ve ikiniz de kimin neyi test edeceğine karar veriyorsunuz. Ardından, hatalar veya takip edilecekler ortaya çıktıkça her bir yapışkan notu bir göreve dönüştürün.

4. Tur tabanlı test

Bunları, her biri belirli bir odak noktasına sahip, yazılımınızı incelemek için farklı yöntemler olarak düşünün.

Popüler turlar arasında şunlar yer almaktadır: Para turu: Para kazandıran tüm özellikleri keşfedin

Suçlu turu: Güvenliği aşmaya çalışın ve kötü şeyler yapılacak

Önemli özellikler turu: Başlıca özelliklere hızlı bir genel bakış edinin

Obsesif-kompulsif tur: Her ayrıntıyı ve veriyi kontrol edin

Her tur size farklı bir bakış açısı sunar. Money Tour, gelir özelliklerinizin işlediğinden emin olur. Criminal Tour, bir hacker gibi düşünür. Landmark Tour, duman testi için mükemmeldir.

İşte püf noktası: Endişelendiğiniz konulara göre turları karıştırıp eşleştirebilirsiniz. Yeni ödeme sistemi mi var? Para Turu ve Suç Turu'nu çalıştırın. Önemli UI değişiklikleri mi var? Önce Landmark Turu'nu deneyin.

✅ ClickUp ile deneyin: ClickUp Görev Kontrol Listeleri, test görevlerinizi odaklanmış adımlara bölmenize olanak tanır, böylece araçlar arasında geçiş yapmadan her turun hangi bölümlerinin tamamlandıığını tam olarak izleme yapabilirsiniz. Örneğin, yeni ödeme akışında bir Criminal Tour çalıştırıyorsanız, kontrol listeniz "Geçersiz ödeme denemesi", "Kupon alanını atlama" ve "URL'yi değiştirme" gibi adımları içerebilir. Her birini işledikçe, kontrol listesi öğesinin altına yanlış bir şey görürseniz işaretleyin ve not bırakın.

Keşifsel Test Örnek (Senaryo ile)

Diyelim ki bir yemek siparişi uygulamasının ödeme sürecini test ediyorsunuz.

Keşif oturumunuz: 90 dakikalık "sorunlar ortaya çıktığında sipariş" testi

Test 1: Ödeme sırasında bağlantı kesiliyor

25 dolarlık bir sipariş veriyorsunuz. "Şimdi Öde" düğmesine bastığınız anda, bağlantıyı simüle etmek için WiFi'nizi kapatıyorsunuz. Yeniden bağlandığınızda, sepetinizde iki adet aynı sipariş görünüyor. Uygulama ilk denemeyi silmemiş.

🐞 Bulunan hata: Ödeme sırasında ağ bağlantısı kesildiğinde siparişler iki kez kaydediliyor.

Test 2: Yoğun saatlerde sipariş verme

Akşam yemeği saatinin yoğun olduğu bir zamanda (19:00) sipariş veriyorsunuz. Uygulama "25 dakika teslimat süresi" gösteriyor, ancak restoran listesinin sürekli değiştiğini fark ediyorsunuz. Zaman çizelgesinin ekran görüntüsünü alıyorsunuz, ancak daha sonra bunun yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Uygulama sessizce farklı restoranları denerken, siz hala "25 dakika" yazısını görüyorsunuz.

🐞 Bulunan hata: Yüksek talep dönemlerinde yanıltıcı teslimat tahminleri

Test 3: Ödeme sonrası adres değişikliği

Ödeme yaptıktan sonra eski adresinizi girdiğinizi fark edersiniz. Uygulamada adresinizi güncellemeye çalışırsınız ve bir hata mesajı alırsınız. Uygulama çöker, ancak kartınızdan ödeme zaten alınmıştır.

🐞 Bulunan hata: Ödeme işlendi, ancak adres değiştirildiğinde sipariş başarısız oluyor.

📊 Sonuçlar: 90 dakika içinde, müşterilerin gerçek anlamda hayal kırıklığına uğramasına ve potansiyel gelir kaybına neden olabilecek üç kritik hata keşfedildi. Normal test senaryolarınız, mutlu son senaryolarına odaklandığı için bu senaryoları asla kapsamıyordu.

Keşifsel testler hızlı ilerler. Düşüncelerinizi izleme, hataları kaydetme ve bağlam kaybolmadan önce takip etmeniz gerekir. Doğru araçlar, önemli olanı yakalamanıza ve test işini daha geniş ürün geliştirme süreciyle bağlantılı tutmanıza yardımcı olur.

İşte birkaç seçenek. 🗂️

1. ClickUp

ClickUp for Software Teams, not alma ve hata izleme işlemlerinden takip ve raporlamaya kadar her adımda keşifsel testlerin yürütülmesini destekler.

Test sırasında ayrıntılı notlar alın

Bulguları düzenlemek için başlıkları kullanarak ClickUp Belgesini güncelleyin

ClickUp Belge, test oturumu sırasında gözlemlerinizi yazabileceğiniz temiz bir alan sunar. Notlarınızı düzenlemek için açıklama kutuları, başlıklar ve kontrol listeleri kullanın.

Örnek, bir otel rezervasyon uygulamasını test ediyorsanız, arama filtrelerinin masaüstünde işlediğini ancak mobil cihazlarda işlemeyeceğini kaydedebilir, ödeme ekranında bir gecikme olduğunu not edebilir ve "Rezervasyonlarım" sekmesinin doğru şekilde yüklendiğini vurgulayabilirsiniz. Belge, test klasörünüzde kalır, böylece takımınız daha sonra kolayca bulabilir.

Hata görevleri oluşturun

Test oturumunuzdan ClickUp görevleri oluşturarak hataları anında kaydedin

ClickUp görevi, hataları gidermeye yardımcı olur. Ekran görüntüsü, hatayı yeniden oluşturma adımları ve cihaz bilgisi gibi tüm anahtar ayrıntıları hemen ekleyin, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın.

Diyelim ki iOS'ta check-in takviminin çöktüğü bir hata buldunuz. Test belgesinden doğrudan bir görev oluşturun, bunu mobil geliştiriciye atayın ve mevcut sprint altında etiketleyin.

⚙️ Bonus: ClickUp'ın dünya çapındaki yazılım takımlarının işleyişini nasıl değiştirdiğini keşfedin.

Yapılandırılmış hata raporlama biçimlerini yeniden kullanın

Net bir hata kaydı yapısı izlemek için ClickUp görevi şablonlarını uygulayın

ClickUp Görevi Şablonları, hataların tutarlı bir biçimde kaydedilmesini kolaylaştırır. Şablonlar, ortam, önem derecesi, test alanı ve ekran görüntüsü gibi alanları içerebilir.

Örnek olarak, kayıt ol akışlarını sık sık test ediyorsanız, "Tekrar Etme Adımları", "Beklenen ve Gerçek Sonuç" ve "Tarayıcı Bilgileri" gibi alanları içeren bir şablon kullanın. Bu, zaman kazandırır ve anahtar ayrıntıların gözden kaçmasını önler.

Hataları doğru işe bağlantıda tutun

ClickUp Görev İlişkileri, hataları özelliklere, test planlarına veya geçmiş raporlara bağlamanıza olanak tanır. Bu, takımınızın ilgili görevleri belirlemesine ve yinelenen işlerden kaçınmasına yardımcı olur.

Daha iyi izlenebilirlik için ClickUp görevi ilişkilerini kullanarak hataları ve özellikleri birbirine bağlayın

Yeni bir sadakat programını test ediyorsanız ve ödüllerin senkronizasyon sorunları ile ilgili sorunlar bulursanız, her bir hatayı ana sadakat özelliği görevine bağlayın. Artık, ürün yöneticileri ve geliştiriciler testlerin ortaya çıkardıklarını görebilirler.

📮ClickUp Insight: Görünmez görevler birikince, sonuçları da gerçek oluyor: Çalışanların %14'ü bunun ana işlerine odaklanmalarını "zorlaştırdığını", %21'i ise ek baskı nedeniyle yavaşladıklarını ve bunaldıklarını söylüyor. Bu sessiz yük sadece bir rahatsızlık değil, takım performansına ve refahına doğrudan bir tehdit. ClickUp Brain ile gizli işler uzun süre gizli kalmaz. Gecikmiş, atanmamış veya durdurulmuş görevleri otomatik olarak ortaya çıkararak, sorunlar büyümeden önce takımların harekete geçmesini sağlar. ClickUp AI'nın ağır işleri üstlenmesine izin verin, böylece takımınız en iyi şekilde çalışabilir.

Tek bir yerde büyük resmi görün

ClickUp Dashboard'larda hataları, test durumu ve takım iş yükünü takip edin

ClickUp Gösterge Panelleri, testlerin ilerlemeyi, açık hataları ve eğilimleri hızlıca görebilmenizi sağlar. Test kapsamı, hata ciddiyeti ve iş yükü gibi metrikleri izleme imkanı sunar.

Takımınız bir yeniden tasarımı test ediyorsa, hangi özelliklerin tamamlandığını, hangi hataların hala açık olduğunu ve kimin ne üzerinde iş yaptığını gösteren bir gösterge paneli oluşturun. Bu, QA, PM'ler ve mühendislerin uyumlu çalışmasını sağlar.

Yoğun işleri yapay zekaya bırakın

Son olarak, ClickUp Brain notlarınızı özetleyerek, bulguları görevlere dönüştürerek ve işi alt görevlere ayırarak test oturumlarını destekler.

ClickUp Brain ile testleri özetleyin ve otomatik olarak takip işlemleri oluşturun

Örnek, yeni bir yönlendirme sistemi ile ilgili bir oturumun ardından, ClickUp Brain test edilenleri özetleyebilir, takım yüküne göre son tarihler önerebilir ve "Yönlendirme kodunun doğrulamasını düzelt" veya "Hata mesajlarını güncelle" gibi alt görevler oluşturabilir.

AI, ClickUp içinde keşifsel testi nasıl geliştirir? Modern kalite güvencesi sadece sezgiye dayalı değildir; yapay zeka içgörüleriyle desteklenir. ClickUp Brain MAX , belgeler, görevler ve hata raporlarını tarayarak kalıpları veya tekrarlayan sorunları belirler.

ClickUp AI Notetaker oturum tartışmalarını veya stand-up'ları yakalar ve özetler, aranabilir, canlı belgeler oluşturur.

ClickUp Answeres Agents hızlı bir bağlam sağlayıcıdır: "Geçen hafta ödeme akışında bulunan tüm hataları göster"

ClickUp AI Ajanları , sorunları önem derecesine göre etiketlemek veya ilgili bir hata yeniden açıldığında geliştiricileri bilgilendirmek gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir. , sorunları önem derecesine göre etiketlemek veya ilgili bir hata yeniden açıldığında geliştiricileri bilgilendirmek gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir. Bu araçlar, QA takımlarının reaktif hata avcılığından proaktif sorun önlemeye geçmesine yardımcı olur.

İşleri hızlandıran şablonlar

Ücretsiz Şablon Alın Keşif oturumlarını incelemek için ClickUp Test Yönetimi Şablonunu kullanın.

ClickUp Test Yönetimi Şablonu, QA takımınıza sağlam bir başlangıç noktası sağlar. "Yapılacak", "ilerleme" ve "İncelemeye Hazır" gibi önceden oluşturulmuş durumların yanı sıra Test Türü ve Beklenen Sonuç için Özel Alanlar içerir.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Hata ve Sorun İzleme Şablonu'nu kullanarak hataları kolayca yönetin.

ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu, tüm hata raporlarını düzenli ve eyleme geçirilebilir halde tutar.

Bildirilen Hatalar, Hata Ana Sayfası ve Sınırlamalar ve Çözüm Yolları gibi kullanıma hazır listelerle birlikte gelir, böylece takımınız sorunları hemen kaydetmeye ve sınıflandırmaya başlayabilir.

En iyi özellikler

Keşifsel testler sırasında sağlam not alma: başlıklar, kontrol listeleri ve açıklamalar içeren Belgeler'i kullanarak gözlemlerinizi bağlam içinde kaydedin.

Test oturumlarından doğrudan görev oluşturma: notları anında hata görevlerine dönüştürün (ekran görüntüsü, cihaz bilgi vb. ile)

Yapılandırılmış hata şablonları: ortam, önem derecesi ve test alanı gibi tutarlı alanlar için yeniden kullanılabilir Görev şablonları

İzlenebilirlik ve gösterge panelleri: hataları özelliklere/test planlarına bağlayın; Gösterge panelleri kapsama alanını, açık hataları ve iş yükünü gösterir.

AI destekli özetleme: Brain, test oturumu notlarını özetleyebilir ve bunları eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürebilir.

Sınırlar

Geniş özellik seti, araca yeni başlayan takımlar için daha dik bir öğrenme eğrisi anlamına gelir.

Gelişmiş özelleştirme, işleri yönetilebilir tutmak için kurulum süresi veya yönetişim gerektirebilir.

Fiyatlandırma

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (10.607 yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. TestRail

TestRail, yapılandırılmış test planlamasını keşifsel testlerle birleştiren takımlar için iş yapar.

Oturumları etiketleyebilir, notlar kaydedebilir ve zaman içindeki kapsamı gösteren raporlar oluşturabilirsiniz. Hem komut dosyası tabanlı hem de komut dosyası tabanlı olmayan test stillerini destekler, bu da onu çevik proje yönetimi uygulayan takımlar için uygun hale getirir.

En iyi özellikler

Hem komut dosyası tabanlı hem de keşifsel testler için güçlü yapılandırılmış test senaryosu, test paketi ve test çalıştırma yönetimi

Ayrıntılı raporlama ve izlenebilirlik: gereksinimleri, test senaryolarını, çalıştırmaları ve kusurları birbirine bağlayın.

Esnek dağıtım: Bulut + Yerinde (Sunucu) seçenekleri

Sınırlar

Sadece keşifsel yöntemlerden ziyade yapılandırılmış test senaryosu yönetimine daha fazla odaklanabilir.

Fiyatlandırma ve bazı özellik detayları genellikle kullanıcı sayısı/lisans türüne bağlı bir bağımlılıktadır.

Fiyatlandırma

Profesyonel Bulut: 38 $/kullanıcı/ay

Kurumsal Bulut: 71 $/kullanıcı/ay

Yerinde Sunucu: 2.499 $'dan başlayan fiyatlarla

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: ~4,4/5 (593 yorum)

Capterra: 4,3/5 (173 yorum)

3. Xray ve Zephyr

Xray ve Zephyr, Jira'ya entegre edilmiş QA eklentileridir. Agile takımlarının test senaryolarını yönetmesine, hataları Jira sorunları olarak kaydetmesine ve testleri doğrudan kullanıcı hikayelerine bağlamasına yardımcı olurlar.

Takımınız halihazırda Jira'yı sürekli dağıtım aracı olarak kullanıyorsa, bunlar çevik test akışınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabilir.

En iyi özellikler

Geliştirme ve dağıtım için halihazırda Jira'yı kullanan takımlar için Jira'ya yerel entegrasyon

Test senaryolarını yönetin, hataları Jira sorunları olarak kaydedin ve testleri kullanıcı hikayelerine bağlayın.

Çevik test akışlarını kolaylaştırır

Sınırlar

Jira ekosistemine yatırım yapmanız gerekir; bu, maliyet/lisans ek yükü getirebilir.

Keşifsel test özellikleri, yalnızca kalite güvencesi için geliştirilmiş araçlara kıyasla daha az gelişmiş olabilir.

Fiyatlandırma

Jira eklenti fiyatları değişiklik gösterir

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

4. BugHerd

BugHerd, ön uç QA iş için görsel bir hata izleme yazılımıdır. Test uzmanları ve test uzmanı olmayanlar, basit bir tarayıcı uzantısı kullanarak web sitesi arayüzünde doğrudan hata bildiriminde bulunabilirler.

Bu araç, özellikle tasarımın erken doğrulama aşamalarında, modern QA test uygulamalarıyla birlikte iyi iş yapar.

En iyi özellikler:

Görsel hata izleme: test uzmanları veya test uzmanı olmayanlar, bir web sayfasına doğrudan tıklayarak hataları bağlamıyla birlikte kaydedebilirler.

Her hata gönderisi için teknik ayrıntıları (tarayıcı, işletim sistemi, URL) otomatik olarak yakalar.

Erken tasarım/UX doğrulama ve paydaşlardan geri bildirim toplama için idealdir.

Sınırlar:

Tamamlandı QA/test yönetimi ş Akışlarından ziyade, çoğunlukla web/UI hata izleme üzerine odaklanmıştır.

Bazı kullanıcılar, daha derin hata ayıklama özelliklerinde (ör. oturum tekrarı, konsol günlüğü yakalama) sınırlar olduğunu bildiriyor.

Fiyatlandırma:

Standart: Aylık 50 $

Studio: Aylık 80 $

Premium: 150 $/ay

Özel kurumsal fiyatlandırma mevcuttur

Derecelendirmeler ve yorumlar:

G2: 4,8/5 (158 yorum)

Capterra: 4,7/5 (65 yorum)

5. PractiTest

PractiTest, Jira, GitHub ve CI/CD boru hatları gibi araçlarla entegrasyonlara sahip bir test yönetimi çözümüdür. Test uzmanlarına, testlerin ürün hedefleriyle nasıl uyumlu olduğu konusunda daha geniş bir görünüm sağlamak için tasarlanmıştır.

Çevik test aracı, QA takımlarının keşifsel, resmi ve otomasyon test stratejileri arasında denge kurması gerektiğinde kullanışlıdır.

En iyi özellikler:

Uçtan uca test yönetimi platformu: test senaryoları, çalıştırmalar, sorunlar ve gereksinimler tek bir yerde

Güçlü izlenebilirlik ve raporlama; çevik/hibrit ş akışlarını destekler

Jira, CI/CD boru hatları ve diğer geliştirme/test araçlarıyla entegrasyonlar

Sınırlar:

Bazı kullanıcılar, özellikle küçük takımlar için kurulum/yapılandırma konusunda bir öğrenme eğrisi olduğunu bahsetme.

Fiyatlandırma/lisanslama, daha basit QA araçlarına kıyasla daha yüksek olabilir.

Fiyatlandırma:

Takım planı kullanıcı başına aylık 49 ABD dolarından başlar.

Daha büyük/kurumsal takımlar için özel fiyatlandırma

Derecelendirmeler ve yorumlar:

G2: 4,3/5 (223 yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Keşifsel Test için En İyi Uygulamalar

Etkili bir keşifsel test yöntemi için yapılandırma gereklidir. İşte gerçekten işleyen yöntemler. 🛠️

Net kurallar ve hedefler belirleyin

Her oturumun bir misyon beyanı olmalıdır. Odak noktanızı tanımlayan bir cümle yazın: "Kullanıcıların hesap bakiyeleri düşük olduğunda ödeme akışını test edin" veya "Uluslararası adres biçimleriyle form doğrulamayı keşfedin".

Tüzüğünüz pusula görevi görür. 🧭

Test takımları ilginç bir şey keşfettiğinde, daha fazla araştırma yapmaya karar verebilir veya bunu gelecekteki bir oturum için not alabilirsiniz. Bu dayanak olmadan, deneyimli test uzmanları önemli fonksiyonları gözden kaçırırken, önemsiz sorunlara değerli zamanlarını harcayacaklardır.

En iyi tüzükler, özgüllük ve esneklik arasında bir denge kurar. Sizi yüksek riskli alanlara yönlendirir, ancak şüpheli bir durum olduğunda içgüdülerinizi takip etmenize izin verir.

Zaman sınırlı keşifsel test oturumları

Beyniniz yaklaşık 60-90 dakika boyunca en yüksek dedektif modunda çalışır. Bundan sonra, örüntü tanıma yeteneği düşer ve yeni bir bakış açısıyla hemen fark edilebilecek ince sorunları gözden kaçırmaya başlarsınız.

Sınırları ayarlamak aciliyet yaratır.

Doğal olarak, önce en kritik yolları test etmeye öncelik verecek, ardından kalan zamanla test senaryolarını keşfedeceksiniz. Bu, temel fonksiyon test edilmeden tüm öğleden sonralarını küçük ş Akışı ayrıntılarını mükemmelleştirmeye harcamak gibi yaygın bir tuzağa düşmenizi önler.

Oturumlar arasında molalar planlayın. Bilinçaltınız, molalarda öğrendiklerinizi işler ve genellikle bilgisayar yazılımını test etmek için bir sonraki turda kullanabileceğiniz yeni test fikirleri ortaya çıkarır.

Her şeyi belgelendirin

Keşiflerinizi kaydedin, ancak mantığınızı da not edin. Hangi alanların istikrarlı olduğunu, sizi şüphelendiren unsurları ve daha fazla zamanınız olsaydı daha derinlemesine araştırmak isteyeceğiniz alanları not edin.

Oturum notlarınız kurumsal bilgi haline gelir. Aylar sonra başka biri aynı özelliği test ettiğinde, sizin hangi senaryoları zaten keşfettiğinizi anlayacaktır.

Bu, test uzmanlarının enerjilerini keşfedilmemiş alanlara odaklamalarına yardımcı olur.

✅ ClickUp ile deneyin: ClickUp Test Raporu Şablonu, test ettiklerinizi, bulduklarınızı ve ikinci kez bakılması gerekenleri kaydetmek için temiz bir yol sunar. Bu hata raporu şablonu, hedefler, metodoloji, sonuç ve eylem öğeleri gibi bölümlerle önceden ayarlanmıştır, böylece gelecekteki test çabalarını sıfırdan başlatmak zorunda kalmazsınız.

Hata ile Karşılaşma: Modern QA Takımları için ClickUp

Önceden tanımlanmış komut dosyalarının genellikle gözden kaçırdığı şeyler. Ancak notlarınız dağınık, hatalar kaydedilmez veya takipler bağlamını yitirirse, en hızlı içgörüler bile anlamını yitirir.

İşte burada ClickUp vazgeçilmez hale geliyor.

Gözlemleri düzenli raporlara, hata notlarını eyleme geçirilebilir görevlere ve dağınık ş akışlarını birleşik sistemlere dönüştürür. Çalışma alanınızdan ayrılmadan oturumları zamanlayabilir, test görüntülerini yakalayabilir, görsel olarak işbirliği yapabilir ve her hatayı etkilediği işe bağlayabilirsiniz.

Testleri bağlantılı, görünürlük ve hızlı tutan platform ClickUp'ta bir sonraki oturumunuzu oluşturun.

Bugün ücretsiz kaydolun! 📝

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Keşifsel testi ne zaman kullanmalısınız?

Gereksinimler belirsiz olduğunda veya sürekli değiştiğinde, özellikle de agile gibi hızlı tempolu projelerde keşifsel testler yapmalısınız. Bu testler, normal testlerin gözden kaçırabileceği olağandışı uç durumlar veya kullanılabilirlik sorunları gibi beklenmedik sorunları tespit etmeye yardımcı olur. Ayrıca, yüksek riskli özellikleri test etmek veya uygulamanın kullanıcılar için nasıl hissettirdiğini kontrol etmek için de yararlıdır.

Keşifsel testler çevikliğin bir parçası mıdır?

Evet, keşifsel testler esnek oldukları ve kısa geliştirme döngüleri sırasında hızlı geri bildirim sağladıkları için çevik metodolojilerle uyumludur. Test uzmanlarının serbestçe keşif yapmalarına ve geliştiricilerle işbirliği yapmalarına olanak tanıyarak, Agile'ın takım çalışması ve kullanıcı ihtiyaçlarına odaklanmasını destekler.

Keşifsel test sonuçlarını nasıl belgelendiririm?

Keşifsel testi belgelemek için, neyi neden test edeceğinizi belirten basit bir plan (test tüzüğü olarak adlandırılır) ile başlayın. Tarih, adınız, test ettiğiniz özellik ve bulduğunuz hatalar veya sorunlar gibi anahtar ayrıntıları yazın. Mümkünse, sorunları yeniden oluşturmak için gerekli adımları ekran görüntüsü veya video ile birlikte ekleyin. Her şeyi düzenli tutmak için ClickUp gibi araçları kullanın.

ClickUp, QA test yönetimi aracı olarak kullanılabilir mi?

Evet, ClickUp QA testleri için iyi işleyen bir sistemdir ve görevleri yönetmenize, test senaryolarını izlemenize ve hataları kaydetmenize olanak tanır. Özellikle çevik projeler için takımınızın ihtiyaçlarına göre özel olarak özelleştirebilirsiniz.

Keşifsel test uzmanları başarıyı nasıl ölçer?

Oturum kapsamını, saat başına bulunan hataları ve içgörülerin kalitesini izleme. ClickUp Gösterge Panelleri bu verileri gerçek zamanlı olarak görselleştirmeye yardımcı olur.

Keşifsel testler, senaryolu testlerin yerini alabilir mi?

Hayır, onu tamamlar. Keşifsel testler beklenmedik sorunları erken aşamada tespit ederken, komut dosyası testleri bilinen gereksinimleri daha sonra doğrular.