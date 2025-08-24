Daha Fazla Müşteri Kazanmak için Ücretsiz Grafik Tasarım Teklif Şablonları

Mükemmel bir fikriniz var, ancak bunu başarıya nasıl dönüştüreceğinizi bilmiyor musunuz?

Müşterinin dikkatini çekmek için sadece birkaç saniyeniz var, bu nedenle teklifinizin başından itibaren açık, yapılandırılmış ve ikna edici olması gerekir. Teklifinizde proje kapsamı, zaman çizelgesi, teslim edilecekler ve fiyat yer almalıdır. Teklifinizi bir pazarlama aracı olarak düşünün; bu, değerinizi gösterme ve müşteriyi rakipleriniz yerine sizi seçmeye ikna etme şansınızdır.

Hizmetlerinizi net ve kendinden emin bir şekilde sunmanıza yardımcı olacak en iyi grafik tasarım teklif şablonlarını keşfedin.

*grafik Tasarım Teklif Şablonları Nedir?

Grafik tasarım teklif şablonları, hizmetlerinizi, proje anlayışınızı, fiyatlandırmanızı ve zaman çizelgelerinizi potansiyel müşterilere net ve profesyonel bir şekilde sunmanıza yardımcı olan önceden biçimlendirilmiş belgelerdir.

İşte bir proje teklif şablonunun standart öğeleri:

kapak sayfa:* Proje başlık, müşteri ve tasarımcı adı, logo ve gönderi tarihi

Giriş: Ajansınız ve vizyonunuz hakkında kısa bir açıklama

Proje özeti: Müşterinin gereksinimlerinin ve projenin amacının özeti

İş kapsamı: Hizmetlerinizin ayrıntılı dökümü ve sonuçları ölçmek için başarı ölçütleri

Zaman çizelgesi: Proje dönüm noktaları, teslim tarihleri ve tahmini proje süresi

fiyatlandırma yapısı:* Maliyet yapısı ve ödeme yapısının açık bir şekilde dökümü

İş örnekleri: Müşterinin ihtiyaçlarına uygun yapıştır işler

Şartlar ve koşullar: Revizyon sınırlarını, sahiplik ayrıntılarını, iptal politikalarını ve diğer anahtar şartları tanımlayın

CTA: İzlenecek sonraki adımlar ve iletişim bilgileri

İmza: Teklif belgesini sizin ve müşterinizin imzalaması ve onaylaması için alan

*i̇yi bir grafik tasarım teklif şablonu nedir?

İyi bir grafik tasarım teklif şablonu, fikirleri sunmak, deneyimi sergilemek ve net beklentiler belirlemek için bir kılavuz görevi görür. Bu nedenle, bir şablon seçerken aşağıdaki hususlara dikkat edin:

yapı ve netlik:* Müşterilerin teklifinizde kolayca gezinmesine yardımcı olmak için açıkça tanımlanmış bölümler ve düzenler kullanın

Görsel çekicilik: Teklifinizde profesyonel bir izlenim bırakmak için tutarlı tipografi ve alanlara sahip bir şablon seçin

Özelleştirilebilir: Markanıza ve proje ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabileceğiniz şablonları seçin; bu, güvenilirliğinizi artırır ve marka kimliğinizi güçlendirir

*etkileşimli öğeler: Grafik tasarım teklif şablonunda, teklifinizi öne çıkarmak için açılır menüler gibi etkileşimli öğeler bulunmalıdır

Kapsamlı yapı: Giriş, referanslar, proje gereksinimleri, zaman çizelgesi ve daha fazlasını içeren kapsamlı öğelere sahip bir şablon seçin. Bu, bilinçli kararlar alınması için eksiksiz bilgilerin aktarılmasına yardımcı olur

➡️ Daha fazla bilgi: Excel ve ClickUp'ta en iyi ücretsiz süreç ş Akışı şablonları

Grafik Tasarım Teklif Şablonlarına Genel Bakış

Profesyonel gibi sunum yapmak için ücretsiz grafik tasarım teklif şablonları

Grafik tasarım tekliflerini sorunsuz bir şekilde oluşturma sürecine hazır mısınız? İşte ilgi çekici ve profesyonel teklifler oluşturmanıza yardımcı olacak en iyi grafik tasarım teklif şablonlarının listesi:

clickUp Proje Teklifi Şablonu*

Ücretsiz şablon alın ClickUp Proje Teklifi Şablonu ile fikirleri düzenleyin, kontrol listesi oluşturun ve paydaşlarla işbirliği yapın

Kapsamlı ve profesyonel bir teklif, herhangi bir projenin onaylanmasının anahtarıdır. ClickUp Proje Teklifi Şablonu, fikirlerinizi ve önemli ayrıntıları düzenlemenize yardımcı olur.

Şablon, proje hedeflerini ve başarılarını vurgulamanıza ve proje görevleri, takım üyeleri ve paydaşlar arasındaki ilişkiyi görselleştirmenize olanak tanıyarak işbirliğini geliştirir.

Yönetici onayı için hazırlık yapıyor veya proje teklifini kapsamlı tutmaya çalışıyor olsanız da, şablon bilgileri düzenlemek için işbirliğine dayalı bir beyaz tahta sunar.

Neden beğeneceksiniz?

Şekiller ve yapışkan notlarla bilgileri düzenleme, vurgulama veya ekleme yapın

Yerleşik görev izleme, yapılandırılmış aşamalar ve kolay işbirliği ile tasarım sürecinizi kolaylaştırın

İçerik için resimler ekleyerek etkisini artırın

İlgili kaynakları bağlayın ve web sitesi kartları ve metin kutuları ile ek bilgiler ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Teklif bilgilerini iletmek ve proje için güvenlik sağlamak isteyen proje yöneticileri, serbest tasarımcılar ve tasarım ajansları.

💡 Profesyonel İpucu: Dağınık işlerle uğraşıyor musunuz? ClickUp Dokümanları kullanarak belgeleri görevlere bağlayın ve işbirliği ile verimliliği sürdürün. İşte size nasıl yardımcı olur: Grafik tasarım teklifi gereksinimlerini karşılayan tüm belgeleri veya wiki'leri oluşturun

Yorumlar ve eylem öğeleri atayın ve kolay işbirliği için takip edilebilir görevler oluşturun

Tüm kaynakları düzenli tutun

Paylaşılabilir bağlantılarla belgelerinizi koruyun ve erişim izinlerini yönetin

2. ClickUp Yaratıcı Ajans Teklif Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Creative Agency Teklif Şablonu ile proje veritabanı oluşturun, takımları organize edin ve son teslim tarihlerini ayarlayın

Plan olmadan birden fazla teklifi mi yönetiyorsunuz? Bu, ekstra stresle dolu kaotik bir çoklu görevdir. ClickUp Kreatif Ajans Teklif Şablonu, ek kaos yaratmadan teklifleri sıralamanıza ve yönetmenize yardımcı olur.

Her proje için onay durumu, revizyonlar, teslimat takımları, proje nesneleri ve fırsat maliyetleri hakkında hızlı bir genel bakış elde edersiniz. Bu, teklif yönetimi sürecini optimize etmenize ve müşteri taleplerine hızlı bir şekilde yanıt vermenize yardımcı olur.

Neden beğeneceksiniz?

Sunum dosyası bağlantısını ekleyin, böylece paydaşlar teklifi kolayca görünümünde görebilir

Yeni bir adıma başlamadan önce yapılacakları belirlemek için bağımlılıkları işaretleyin, böylece takım senkronizasyonunu korur

Revizyon türlerini kategorilere ayırarak önceliklendirin ve verimli bir şekilde planlayın

Görseller, grafikler ve resimler kullanarak noktalarınızı açıklayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Birden fazla müşteri teklifini yönetmek ve düzenlemek isteyen pazarlama uzmanları, tasarım ajansları ve serbest tasarımcılar.

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi Grafik Tasarım İşbirliği Yazılımları ve Araçları

3. ClickUp Teklif Talep Şablonu*

Ücretsiz şablon alın Teklif talebi tarihlerini ve son tarihlerini izlemeyin, bilgileri düzenleyin ve ClickUp Teklif Talebi Şablonu ile iletişimi kolaylaştırın

ClickUp Teklif Talep Şablonu, düzenli, planlı ve duyarlı olmanıza yardımcı olur. Son teslim tarihini ve ödül tarihini liste etmenizi sağlar, böylece süreç aşamaları zamanında tamamlandı.

Ayrıca, plan, taslak hazırlama, dağıtım, inceleme ve ödül verme gibi özel proje aşamaları sayesinde, RFP sürecinin hangi aşamada olduğunu her zaman bilirsiniz. Dahili görselleştirme özelliği sayesinde projeleri izleme ve raporlayarak her zaman bir adım önde olabilirsiniz.

Neden beğeneceksiniz?

RFP sürecinin her aşaması için kontrol listeleri oluşturun, böylece hiçbir adım veya önemli ayrıntı atlanmasın

Her adım için ayrılan bütçeyi ve tüm süreci izleyin

Kolay erişim, referans ve işbirliği için ilgili dosyaları tek bir yere ek dosya olarak ekleyin ve kaydedin

RFP sürecini listeyin ve bağımlılıkları işaretleyin, en iyi teklifi seçim sürecini kolaylaştırın

🔑 İdeal kullanım alanları: Yaklaşan projeler için RFP sürecini düzenlemek isteyen satın alma takımları ve küçük işler.

4. ClickUp Ticari Teklif Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Ticari Teklif Şablonu ile çekici teklifler oluşturun, öğeleri düzenleyin ve net bir genel bakış sağlayın

Hayalinizdeki işi mi istiyorsunuz? Önce etkileyici bir teklifle başlayın. ClickUp Ticari Teklif Şablonu tam da bunu yapmanıza yardımcı olur. Şirket bilgilerini vermek ve birlikte çalıştığınız müşterileri liste etmek için düzenli bir biçim sunar.

Ayrıca, şablon, müşteriye daha iyi bir genel bakış sunmak için proje kapsamı, zaman çizelgesi, bütçe dökümü ve teslim edilecekler gibi anahtar ayrıntıları eklemenize olanak tanır. Zaman kazandırır, böylece her seferinde sıfırdan başlamak gerekmez.

Neden beğeneceksiniz?

Sorunları, aciliyet hissi uyandırmak için verileri ve temel nedenleri sunun

Ayrıntıları destekleyin ve teklifinizi görseller ve grafiklerle zenginleştirin

Kâr tahminleri ve proje sonuçlarıyla desteklenen hizmetleriniz hakkında tamamlanan bilgi sağlayıcı

Sözleşme bölümünde tüm şartlar ve koşulları, ödeme yöntemlerini ve gizlilik bilgilerini belirterek netliği koruyun

🔑İdeal kullanım alanları: Potansiyel müşterilere etkili bir şekilde ulaşmak isteyen serbest tasarımcılar ve tasarım ajansları.

➡️ Daha fazla bilgi: Excel ve ClickUp'ta ücretsiz bütçe teklif şablonları

5. ClickUp Proje Anlatımı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Proje Anlatım Şablonu ile nesne belirleyin, kaynakları düzenleyin ve güçlü bir anlatım oluşturun

Etkileyici ve kapsamlı bir anlatım, başarılı bir proje teklifinin arayüzünü oluşturur. ClickUp Proje Anlatım Şablonu, takımınızın uyumlu çalışmasını ve vizyonunuzun odaklanmasını sağlar.

Projenin nasıl ve nedenini özetlemek için yapılandırılmış bir biçim sunar. Anlatımı daha ilgi çekici ve kapsamlı hale getirmek için grafikler, diyagramlar ve görseller içerir. Ayrıca, şablon, yeni bir ürün lansmanı veya mevcut ürünlerin iyileştirilmesi için tüm bilgileri tek bir yerde düzenlemenize yardımcı olur ve verimli işbirliği sağlar.

Neden beğeneceksiniz?

Hedefleri ve çıktıları net bir açıklama ve gerekçeyle iletin

Projeyi planlandığı gibi yürütmek için bir proje zaman çizelgesi oluşturun

Her bir çıktı için giderlerin genel bir özetini sağlayın

Takımınızı tanıtmak için fotoğraflar ekleyin ve uzmanlık alanlarını belirtin

🔑 İdeal kullanım alanları: Proje hedeflerini ve çözümlerini belgelemek isteyen proje takımları, serbest tasarımcılar, tasarım ajansları ve küçük işler.

Creative Element'te Grafik Tasarımcı olarak çalışan Matt Brunt, ClickUp'ı kullanma deneyimini şöyle anlatıyor:

Özellikle, alt görev özelliği ve proje bağımlılıklarını tanımlama yeteneği, sık sık birden fazla bileşeni olan ve genellikle ekiplerimizin (veya müşterilerimizin) farklı üyeleri tarafından yürütülen projeler üzerinde iş yaptığımız için bizim için bir dönüm noktası oldu. Ayrıca, kapsamlı bir proje Outlook sunan Ana Sayfa sekmesi, iletişim veya üretimde gereksiz gecikmeleri önlemede çok yardımcı oldu.

Özellikle, alt görev özelliği ve proje bağımlılıklarını tanımlama yeteneği, sık sık birden fazla bileşeni olan ve genellikle takımımızın (veya müşterilerimizin) farklı üyeleri tarafından yürütülen projelerde çalıştığımız için bizim için çok önemli bir değişiklik oldu. Ayrıca, kapsamlı bir proje Outlook sunan Ana Sayfa sekmesi, iletişim veya üretimde gereksiz gecikmeleri önlemede çok yardımcı oldu.

🎨 Tasarım takımlarının ClickUp'ı gerçek hayatta nasıl kullandığını görmek ister misiniz? Bu kısa video, yaratıcı ş akışlarını nasıl organize edeceğinizi, bir varlık kütüphanesi oluşturacağınızı ve bir tasarım projesinin başından sonuna kadar her aşamasını nasıl kolaylaştıracağınızı gösterir.

6. ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu ile sözleşmelerinizin her aşamasını izle ve önemli belgeleri yönetin

Sözleşmeleri yönetmek, kaos ve dağınık bilgilerle uğraşmak anlamına gelmez. ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu, belgeleri depolamak, ş Akışını yönetmek ve zaman çizelgelerini izlemek için alanlar içeren yapılandırılmış bir merkez sunar.

Şablon, tahmini zaman çizelgelerini ve ilerleme yüzdelerini gösterir, böylece her aşamayı bir bakışta izleme daha kolay hale gelir. Her taslağın aşamasını kolayca izlemek için, "Devam Ediyor", "İlk Taslak", "İnceleme" ve "Son Taslak" gibi durum ayarlayabilirsiniz.

Neden beğeneceksiniz?

Hızlı izleme ve ayarlama için özel bir dönemdeki tüm son teslim tarihlerine genel bakış elde edin

Görevler tamamlandı otomatik olarak güncellenen yerleşik bir ölçer kullanarak ilerlemeyi takip edin

Tüm belgeleri Belge görünümünde düzenleyin ve yönetin

Tartışma bölümünde takımınızla görüşün ve işbirliği yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Farklı sözleşmelerle ilgili belgeleri yönetmek isteyen proje yöneticileri, serbest tasarımcılar ve tasarım ajansları.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain gibi yapay zeka destekli araçlar, teklif oluşturma ve müşteri projelerini yönetme süreçlerini kolaylaştırır. İşte size nasıl yardımcı olur: Manuel olarak arama yapmadan belgelerden, görevlerden ve projelerden yanıtlar alın

Tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirerek zaman kazanın ve verimliliği artırın

AI destekli önerilerle grafik tasarım tekliflerinde tutarlı bir akış sağlayın ClickUp Brain ile teklif oluşturma ve müşteri projelerini yönetme sürecini kolaylaştırın

7. ClickUp Grafik Tasarım Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Grafik Tasarım Şablonu ile dosyaları ve zaman tahmini düzenleyin ve görevleri görselleştirin

Proje bir, son dosya, proje bir son dosya iki vb. gibi isimlere sahip kaç tane dağınık dosyanız var? Her müşteri için oluşturulan klasör ve dosyalar, verimsiz süreçlere ve kaosa yol açar. ClickUp Grafik Tasarım Şablonu, yaratıcı bir şekilde düzenli kalmanızı sağlayan tüm araç ve özelliklerle kaosa düzen getirir.

Bu şablon, tasarım projelerini yönetmek için basit ve sade bir kurulum isteyen serbest tasarımcılar veya küçük takımlar için mükemmeldir. Görevleri inceleme durumuna göre (dahili/müşteri/beklemede) ayırın, özetleri ve bağlantıları merkezileştirin ve yapılandırılmış bir tasarım akışı içinde revizyonları izlemeyi sağlayın.

Neden beğeneceksiniz?

Özet bağlantısını, tasarım bağlantısını ve kopyalama bağlantısını tek bir yerde düzenleyin

Görevleri net aşamalara bölerek süreci yapılandırılmış ve yönetilebilir hale getirin

Geri bildirimlerin sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlamak için revizyonları proje aşamasına göre izleyin

Görevle ilgili tüm bağımlılıkları liste, böylece önce neyin tamamlanması gerektiğini bilirsiniz

🔑 İdeal kullanım alanları: Grafik tasarım sürecini ve belgelerini düzenlemek isteyen serbest tasarımcılar ve tasarım ajansları.

➡️ Daha fazla bilgi: Grafik Tasarımda Yapay Zeka Nasıl Kullanılır?

8. ClickUp Grafik Tasarım Gelişmiş Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Grafik Tasarım Gelişmiş Şablonu ile başlangıçtan tamamlanana kadar ş Akışını kolaylaştırın

Ajans ş Akışı veya çoklu tasarımcı işbirliği için, ClickUp Grafik Tasarım Gelişmiş Şablon katmanları otomasyon, dosya türü sıralama (PNG, PSD vb.) ve varlık önizlemeleri için kullanılır. Karmaşık marka çıktılarını yönetirken, birden fazla biçimi yönetirken ve işlevler arası çalışırken idealdir.

Bu grafik tasarım şablonu, izlemeyi kolaylaştırmak için reklam öğelerini ve görselleri pano görünümünde ek dosya olarak eklemenizi sağlar. İlgili görevleri kontrol listelerinde liste olarak listeleyerek hiçbir şeyi gözden kaçırmazsınız. Ayrıca, ilgili dosyaları yükleyerek her görevle ilgili tüm bilgileri tek bir yerde tutabilirsiniz.

Neden beğeneceksiniz?

Akış şemaları ve bağlayıcılar kullanarak fikir aşamasından nihai tasarımlara kadar tüm süreci görselleştirin

Görevleri PNG, PSD, RG, JPEG ve GIF dosya türlerine göre kategorilere ayırın

Görevlerin yanına referans için yorumlar ekleyin

Tutarlılığı sağlamak için marka renkleri ve marka stiliyle ilgili tüm bilgileri liste

🔑 İdeal kullanım alanları: Tutarlı grafikler için proje ayrıntılarını düzenlemek isteyen serbest grafik tasarımcılar ve tasarım ajansları.

💡 Profesyonel İpucu: Daha iyi işbirliği yapmak ve verimli tasarımlar oluşturmak mı istiyorsunuz? Tasarım sürecini yönetmek için ClickUp Designs'ı kullanın. İşte size nasıl yardımcı olur: AI'yı kullanarak tasarım kişilikleri, bileşenler, kullanıcı yolculukları, yaratıcı özetler ve daha fazlasını oluşturun

Hiçbir şeyi kaçırmamak için tasarımları düzenleyin ve öncelikleri ayarlayın

Basit plan için takım iş yükünü görselleştirin

İşbirliğini artırın ve geri bildirimleri kolaylaştırın

9. ClickUp Tasarım Fikir Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Tasarım Fikir Şablonu ile fikirler üretin, bunları düzenleyin ve önceliklendirin, ilerleme izleme yapın

ClickUp Tasarım Fikir Şablonu, fikirlerinizi hayata geçirmek için doğru çerçeveyi sunar. Takımınızla beyin fırtınası yapmak ve önceden plan belirlemek için yapılandırılmış bir yaklaşım sağlar. Bu, bir fikir panosunun düşünceleri tek bir yerde toplayıp düzenlemeye yardımcı olması ve ardından bunları eyleme geçirilebilir adımlara dönüştürmesi ile benzerdir.

Otomasyon sayesinde takımın işleri yolunda gitmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca, beyaz tahta görünümü sayesinde darboğazları kolayca tespit edebilir ve çözüm bulabilirsiniz. Şablon, fikirleri sahiplerine göre kategorize etmenize yardımcı olarak izleme işlemini basitleştirir.

Neden beğeneceksiniz?

Proje takımına, resimlerle birlikte gösterin

Yapışkan notları kullanarak süreç odaklı, ürün odaklı ve insan odaklı fikirleri listeye alın

Otomasyonlarla takımınızı izleme altında tutun

Zihin haritaları, bağlantı elemanları ve şekillerle fikirleri ve süreçleri verimli bir şekilde gösterin

🔑 İdeal kullanım alanları: Fikir üretmek ve organize etmek isteyen serbest tasarımcılar, grafik tasarım takımları ve tasarım ajansları.

10. ClickUp Tasarım Özeti Şablon

Ücretsiz şablon alın ClickUp Tasarım Özeti Şablonu ile projeyi görselleştirin, kapsamını ve yaklaşımını tanımlayın

Dağınık hedefler, belirsiz hedefler ve kaçırılan son tarihler mi? Dağınık bir proje başlangıcının sonucu budur.

Müşterilerinizle aynı sayfada buluşmak için ideal olan ClickUp Tasarım Özeti Şablonu, marka hedeflerini, vizyonunu ve hedef kitlesini belge biçiminde tanımlamanıza yardımcı olur. Zaman çizelgeleri oluşturun, görevler atayın ve referanslar ek dosya olarak ekleyerek erken planlamayı kolaylaştırın.

Bu şablon, bir görevinin sadece iç takımını, sadece müşteriyi veya her ikisini birden ilgilendirip ilgilendirmediğini kontrol etmenizi de sağlar. Ayrıca, izlemeyi kolaylaştıran ölçülebilir hedefler de belirleyebilirsiniz.

Neden beğeneceksiniz?

Etkili plan için müşterinin vizyonunu, marka ayrıntılarını ve hedeflerini liste

Proje akışını yönlendirmek için proje yol haritasını ve yaratıcı yönelimini belirleyin

Hedef, referanslar ve referans için notlar gibi ilgili bilgileri tek bir yerde toplayın

Etkili plan için görevleri odak ve vizyon, hedef kitle, hedeflerin belirlenmesi, marka ve kreatif yön gibi farklı aşamalara bölün

🔑 İdeal kullanım alanları: Tasarım sürecini ve fikirleri yönetmek isteyen serbest tasarımcılar ve tasarım ajansları.

11. ClickUp Tasarım Özeti Beyaz Tahta Şablon

Ücretsiz şablon alın ClickUp Tasarım Özeti Beyaz Tahta Şablonu ile hedefleri belirleyin, tasarım sürecini görselleştirin ve optimizasyon fırsatlarını belirleyin

Müşterilerinizle aynı sayfada buluşmak için ideal olan bu ClickUp Tasarım Özeti Beyaz Tahta Şablonu, işbirliğine dayalı bir beyaz tahta sunar ve marka hedeflerini, vizyonunu ve hedef kitlesini belge biçiminde tanımlamaya yardımcı olur. En iyi beyaz tahta yazılım araçları gibi, ekiplerin zaman çizelgeleri ayarlamasına, görevler atamasına ve referanslar ek dosya eklemesine olanak tanıyarak erken planlamayı kolaylaştırarak görsel işbirliğini destekler. Yapışkan notlar ve şekiller kullanarak bilgileri hızlıca başvurabilmek için farklı bölümlere ayırabilirsiniz. Ayrıca, anahtar öğeleri desteklemek ve düzenlemek için simgeler ve resimler ekleyebilirsiniz.

Şablon, ş Akışını iyileştirmek için optimizasyon fırsatlarını belirlemenize de yardımcı olur. Ayrıca, beyaz tahta görünümüyle takımınızla işbirliği yapabilir ve verimli yönetim için fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

Neden beğeneceksiniz?

Proje genel bir bakış ve netliği sağlamak için yönergeler sağlayın

Müşteri taleplerini, markanın öne çıkan özelliklerini ve hedef pazarı listeleyerek bilinçli fikirler üretin

Etkili uygulama ve izleme için pazarlama yönü ve nesne ekleyin

Bilgileri doğrulamak ve güvenilirliği sağlamak için referanslar ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Her müşterinin proje ayrıntılarını yapılandırılmış bir akışta düzenlemek isteyen grafik tasarımcılar ve tasarım ajansları.

💡Profesyonel İpucu: Fikirleri ortak çalışmalara dönüştürmek mi istiyorsunuz? Fikirleri daha verimli bir şekilde hayata geçirmek için ClickUp Beyaz Tahtası'nı kullanın. Tasarım teklifi sürecini nasıl kolaylaştırdığına göz atın: Belgeleri, görevleri ve sohbetleri birbirine bağlayarak fikirlerinizi düzenli tutun

Takımınızla koordinasyon sağlayın ve fikirleri eyleme dönüştürün

Sohbetler ve şekiller kullanarak vizyonunuzu oluşturun

12. ClickUp Tasarım Portföy Şablon

Ücretsiz şablon alın Projeleri düzenleyin, anahtar ayrıntıları ekleyin ve ilerleme güncellemelerini ClickUp Tasarım Portföy Şablonu ile paylaşım yapın

Portföy, müşterilerin dikkatini çekmek için altın bir fırsattır ve ClickUp Tasarım Portföy Şablonu, portföy oluşturmak için mükemmel bir çerçeve sunar. Farklı projeleri verimli bir şekilde yönetmek için hangi tasarımların onaylandığını ve hangilerinin revize edilmesi gerektiğini izlemenizi sağlar.

Bu şablon, tasarım ayrıntılarını, görevleri, son teslim tarihlerini, önceliklerini ve kategorileri tek bir yerde tutarak birden fazla proje ve müşteriyi yönetmeyi basitleştirir. Müşterilerle güncellemelerin paylaşımını kolaylaştırır ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

Neden beğeneceksiniz?

Kolay organizasyon için marka kimliği, web uygulayıcı, mobil uygulayıcı, web sitesi ve daha fazlası gibi kategoriler oluşturun

Tasarım sürecini bekleme, konsept, tasarım, prototip ve teslimat gibi tasarım aşamalarıyla özetleyin

Kolayca başvurabilmek için nihai çıktı için gerekli dosyaları proje görevinin yanına yükleyin

Karışıklığı önlemek için özetler, hedefler, strateji ve başarı ölçütleri için proje belgelerini saklayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Projelerini düzenlemek ve yönetmek isteyen serbest tasarımcılar ve grafik tasarım ajansları.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %74'ü, e-postalar, sohbetler, notlar, proje yönetimi araçları ve belgeler arasında geçiş yaparken gerekli bilgileri bulmak için iki veya daha fazla araç kullanıyor. Bu sürekli bağlam değiştirme, zaman kaybına ve verimliliğin düşmesine neden oluyor. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, e-postalar, sohbet, belgeler, görevler ve notlar gibi tüm işlerinizi tek bir arama yapılabilir çalışma alanında birleştirir, böylece her şey tam olarak ihtiyacınız olan yerde olur.

13. ClickUp Tasarım Pano Şablonu

Ücretsiz şablon alın Tasarım sürecini düzenleyin, fikirleri görselleştirin ve ClickUp Tasarım Pano Şablonu ile ortak çalışma alanları oluşturun

Tasarım sürecini yakından takip etmek hiç zor olmamalı. ClickUp Tasarım Pano Şablonu, planlamadan lansmana kadar her unsuru hassas bir şekilde takip edebilmeniz için düzenlemenize yardımcı olur.

Tasarım zaman çizelgesi, belirlediğiniz özel zaman diliminde tamamlamanız gereken görevlerin bir özetini sunar. Ayrıca, projeleri planlandığı gibi ilerletmek için hızlı ayarlamalar yapmanızı sağlar.

Neden beğeneceksiniz?

Gerekli olduğunda hızlıca başvurabilmek için yorumlar ve düzeltme notları yazın

Tasarım ş Akışı'na göre tasarım aşamaları oluşturun ve kolay plan ve izleme için görevleri kategorilere ayırın

Her bir görevle birlikte tüm bağımlılıkları vurgulayarak son teslim tarihini tahmin edin ve ş akışını planlayın

Dağınık dosyalar oluşmasını önlemek için tasarım bağlantısını görevle ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Tasarım projelerini yönetmek, organize etmek ve izlemek isteyen serbest grafik tasarımcılar ve tasarım ajansları.

14. ClickUp Wireframing Beyaz Tahta Şablon

Ücretsiz şablon alın ClickUp Wireframing Beyaz Tahta Şablonu ile düzenleri görselleştirin ve takımla işbirliği yapın

ClickUp Wireframing Beyaz Tahta Şablonu ile bir web sitesinin görsel taslağını tasarlamak basit ve sezgisel olacaktır. Şablonun beyaz tahta görünümü, tasarım sürecini kolaylaştırmak için her adımı özetlemenize yardımcı olur.

Net bir beyaz tahta düzeni, takımınızın fikirlerini paylaşmasına ve işbirliği yapmasına olanak tanır, böylece önemli hiçbir ayrıntı veya fikir kaçmaz. Ayrıca, farklı şekillerle şablon, görsel olarak çekici ve düzenli bir ş Akışı oluşturmanıza olanak tanır.

Neden beğeneceksiniz?

Bağlayıcıları kullanarak süreci görselleştirin ve her adımı net bir şekilde harita edin

Ek referanslar veya yapışkan notlarla karar verme sürecine destek sağlayın

Farklı simgeler kullanarak adımları ve eylemleri gösterin

Referans olarak eklemek veya ş Akışını desteklemek için resimler ekleyin

🔑İdeal kullanım alanları: Proje fikirleri için beyin fırtınası yapmak üzere işbirliğine dayalı bir araç arayan tasarım takımları ve serbest tasarımcılar.

➡️ Daha fazla bilgi: Beyin Fırtınası Şablonları ve Teknikleri

15. ClickUp Tasarım İnceleme Şablonu

Ücretsiz şablon alın Fikirleri düzenleyin, geri bildirim paylaşımını gerçekleştirin ve ClickUp Tasarım İnceleme Şablonu ile işbirliği yapın

Son ürünü piyasaya sürmeden önce prototipi test ederek eksiklikleri belirlemelisiniz. ClickUp Tasarım İnceleme Şablonu, sorunları belgelendirmenize, çözümler bulmanıza ve tasarım sürecini iyileştirmenize yardımcı olur.

Şablon, tasarımları değerlendirme ve onaylama ve her ürün için uygun belgeleri tutma konusunda tutarlı bir süreç sunar. Ayrıca, eksiksiz bir genel bakış için tüm ilgili bilgileri, katkıda bulunanları, sahipleri, taslakları, görev bağlantılarını ve diğer bilgileri ekleyebilirsiniz.

Neden beğeneceksiniz?

Sorunları ölçüm metrikleriyle birlikte belgeleyin ve izleme amacıyla kaydedin

Mock-up, senaryo, bilinen gerçekler ve belirlenmesi gereken noktalar dahil olmak üzere tam bir tasarım test planı geliştirin

Belirli tasarım gereksinimlerini ve bunları karşılamak için fikirleri özetleyin

Tarih, plan türü, hedef pazar, not ve eylem öğeleri gibi anahtar ayrıntıları içeren bir dağıtım plan formunu oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanları: Son lansman öncesinde ürün prototipini test etmek ve iyileştirmek isteyen grafik tasarım takımları.

➡️ Daha fazla bilgi: Geri bildirimi basitleştirmek için en iyi görsel geri bildirim araçları

16. PandaDoc tarafından hazırlanan serbest grafik tasarım teklif şablonu

via PandaDoc

Gönderdiğiniz grafik tasarım teklifi, müşteriye hizmetlerin kalitesi hakkında genel bir fikir verir, bu nedenle mükemmel olması gerekir. PandaDoc'un Freelance Grafik Tasarım Teklifi Şablonu, tüm önemli ayrıntıları vurgulayan düzenli bir biçim sunar.

Özel bir bölüme sahip olan şablon, önceki projelerinizin tam bir özetini sağlayıcı olarak sunmanıza ve müşterinin projesine neden uygun olduğunuzu açıklamaya yardımcı olur.

Neden beğeneceksiniz?

Takımınızı tanıtın ve teklifin genel bir özetini verin

Referansları, müşteri yorumlarını ve seçilmiş işleri öne çıkararak güvenilirlik kazanın

Projeyi nasıl gerçekleştireceğinizi ve fiyatlandırma yapısını ayrıntılı olarak açıklayın

Güçlü bir CTA ile müşteriyi sonraki adımlara yönlendirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Müşterilere ulaşmak ve kazanmak isteyen serbest tasarımcılar ve küçük grafik tasarım ajansları.

➡️ Daha fazla bilgi: Proje Uygulama Planı Nasıl Oluşturulur?

17. Proposify tarafından sunulan Grafik Tasarım Teklifi Şablonu

via Proposify

Proposify'ın Grafik Tasarım Teklif Şablonu ile müşterilere sunumlarınız daha düzenli olacak.

Şablon, hizmetlerinize ve müşterinin gereksinimlerini nasıl karşıladığınıza dair kapsamlı bir genel bakış sunmak için özel alan içerir. Şablon, proje tekliflerinizde profesyonel ve ilgi çekici bir üslup kullanmanıza yardımcı olur.

Neden beğeneceksiniz?

Tasarım yeteneklerinizi sergilemek için temiz ve profesyonel bir kapak resmi ve mektup ekleyin

Projenin hedeflerini, gelecekteki çıktılarını, sürecini, zaman çizelgesini ve maliyetini liste

"Neden bizi seçmelisiniz", "müşteri referansları" ve portföy bölümleriyle güveni pekiştirin

Nasıl ilerleyeceğinize karar verin ve süreci hızlandırmak için e-imza ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Grafik tasarımcılar, tasarım firmaları ve hizmetlerini tanıtmak isteyen ajanslar

🔍 Biliyor muydunuz? Çalışanların yaklaşık %64'ü, verimsiz işbirliğinin haftada en az 3 saatlik verimlilik kaybına neden olduğunu belirtiyor.

18. Get Cone tarafından hazırlanan Logo Tasarım Teklifi Şablonu

Logo, marka kimliğini tanımlar ve müşteriler bu konuda çok titizdir. Sunumunuz, müşterinin gereksinimlerine neden en uygun olduğunuzu göstermelidir.

Get Cone'un Logo Tasarım Teklifi Şablonu, hizmetlerinizle ilgili anahtar ayrıntıları profesyonel bir şekilde sunmanıza yardımcı olur. Kapsamlı yapısı sayesinde, serbest tasarım teklifi şablonu, portföyden ödeme koşullarına kadar her yönüyle özelleştirilebilir.

Neden beğeneceksiniz?

Ajansınız, ortaklarınız ve referanslarınız hakkında kısa bir genel bilgi verin

Sunacağınız hizmetler ve fiyatlandırma yapısı hakkında bir bölüm ekleyin

Şartlar ve koşulları ve proje zaman çizelgesini liste olarak sunarak netlik sağlayın

Teşekkürlerinizi iletin ve sorgu için iletişim bilgilerinizi sağlayıcı olarak paylaşın

🔑 İdeal kullanım alanları: Hizmetlerini potansiyel özel müşterilere sunmak isteyen logo tasarımcıları ve tasarım ajansları.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Tasarlanan ilk logo, daha sonra bölgeleri temsil etmek için kullanılan armasıydı.

19. Pitch tarafından tasarlanan Pitch Deck Şablonu

pitch aracılığıyla

Bir müşteri için sunum hazırlamak, müşteriyi sizi neden tercih etmesi gerektiğine ikna edecek tüm unsurları içermelidir.

Şablon, sorunu tanımlamak, çözümü sunmak, hizmetlerinizi tanıtmak ve markanızın geçmişini anlatmak için bir çerçeve sağlar. Bu sayede müşteri, proje hedeflerine nasıl uyum sağladığınızı bilir.

Neden beğeneceksiniz?

İlk bölümde markanızı yansıtan yaratıcı görseller ekleyin

Diğer müşterilere nasıl yardımcı olduğunuzu göstermek için vaka çalışmaları ve tasarım iş örnekleri ekleyin

Kolay iletişim için iletişim bilgilerini ve adresi liste

Netlik sağlamak için ayrıntılı bir zaman çizelgesi oluşturun ve bütçe ayrıntılarını ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Hizmetlerini tanıtmak için kapsamlı bir biçim arayan serbest tasarımcılar ve tasarım ajansları.

20. Proposable tarafından sunulan web tasarım teklif şablonu

via Proposable

Teklifinizi öne çıkarmak mı istiyorsunuz? Proposable'ın Web Tasarım Teklif Şablonu size yardımcı olabilir.

Özelleştirilebilir biçim, birkaç tıklama ile farklı müşteriler için tekliflerinizi düzenleme yapmanıza yardımcı olur. Müşteriyi sonraki adımlara yönlendirmek için imza ve metin alanı öğeleri ekleyin. İsteğe bağlı satır öğeleri, miktarlar ve daha fazlasıyla, şık ve anlaşılması kolay bir biçimi koruyun.

Neden beğeneceksiniz?

Sunumu daha ilgi çekici hale getirmek için video ve zengin medya öğeleri ekleyin

Hızlı başvuru için ürün ve hizmetleri bir katalogda düzenleyin

Verimli işbirliği için takım üyelerini bahsetme veya sahipliği yeniden atayın

Her alıcının etkileşim izleme eğilimini izlemek için ayrıntılı analizler alın

🔑 İdeal kullanım alanları: Freelance tasarımcılar, tasarım ajansları ve benzersiz ve yaratıcı teklifler oluşturmak isteyen işler

21. Qwilr tarafından hazırlanan Grafik Tasarım Teklifi Şablonu

via QWilr

Qwilr'ın Grafik Tasarım Teklifi Şablonu ile müşterilerin dikkatini çekmek çok kolay olacak.

Hikaye anlatımını içeren şablon, müşterinin proje ve tasarım ihtiyaçlarına göre etkili ve yaratıcı teklifler oluşturmanıza yardımcı olur. Müşterileri kazanmak ve başarıya ulaşmak için USP'lerinizi ve sanatsal vizyonunuzu öne çıkarmanızı sağlar.

Neden beğeneceksiniz?

Teklifinizin profesyonel görünmesini ve öne çıkmasını sağlamak için etkileşimli öğeler ekleyin

Zorluklar, hedefler, öncelikler ve mevcut değerlendirmelerle sunumunuzu kişiselleştirin

CRM'nize bağlantı kurarak dakikalar içinde sunumlar ve teklifler oluşturun

Tasarım sektöründeki geçmiş müşterilerinizin sonuçlarını gösterin ve teklifi kabul etmek için son CTA'yı verin

🔑 İdeal kullanım alanları: Hizmetlerini tanıtmak için profesyonel ve etkileşimli bir biçim arayan serbest tasarımcılar, tasarım ajansları ve işler.

clickUp ile Grafik Tasarım Tekliflerinin Başarısını Artırın*

Müşterileri kazanacak ilgi çekici teklifler hazırlamak kafa karıştırıcı ve karmaşık görünebilir, ancak doğru şablonu kullanarak dikkat çeken teklifler oluşturabilirsiniz.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, marka kimliğinizi ve müşteri gereksinimlerine uygunluğunu yansıtan teklifleri sorunsuz bir şekilde oluşturmanızı sağlar. İster serbest olarak tek başına çalışıyor ister bir tasarım ajansında takım halinde çalışıyor olun, ClickUp tek bir yerden ilgi çekici teklifler oluşturmanıza, proje başarısını izlemenize ve portföyünüzü yönetmenize yardımcı olur.

Eksik tekliflerin anlaşmayı mahvetmesine izin vermeyin. Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve net, anlaşılır, gözden kaçması imkansız teklifler sunun! 🚀