projeyi Daha Hızlı Planlamak için En İyi 8 AI Gantt Grafik Oluşturucu (2025)

Tetris oyununda hata yapmış gibi görünen bir elektronik tablo ile proje zaman çizelgesini düzenlemeye çalıştınız mı? Evet, biz de bunu yaşadık. İşte bu noktada Gantt grafikleri, proje planlamanın süper kahramanları gibi devreye girer. Ancak artık yapay zeka ile destekleniyorlar ve diyelim ki... ciddi bir gelişme kaydettiler. 🦾✨İyi bir Gantt şeması AI oluşturucu, bağımlılıkları harita, zaman çizelgelerini gerçek zamanlı olarak ayarlar, takımınıza bir sonraki adımların net bir görünümünü sunar ve gecikmeleri önceden tahmin eder.
Bu yazıda, projeleri zamanı esneten bir sihirbaz gibi planlamanıza yardımcı olacak en iyi AI Gantt şeması oluşturucularını inceleyeceğiz. İster bir ürün lansmanını yönetiyor, ister yaratıcı bir takımını yönetiyor, ister sadece proje kaosunu anlamaya çalışıyor olun, bu araçlar zaman çizelgenizi "uh-oh"dan "heck yes"e dönüştürmek için burada
En İyi Gantt Grafik AI Yazılımlarına Genel Bakış
İşte en iyi AI Gantt grafik araçlarına ve bunların sunduğu avantajlara hızlı bir bakış.
|ClickUp
|AI destekli zamanlama ile hepsi bir arada proje yönetimiTakım boyutu: Bireyler, girişimciler ve kurumsal için ideal
|AI tarafından oluşturulan zaman çizelgeleri, görev bağımlılıkları, otomasyon, İş Yükü Görünümü ve entegre ve bağlamsal AI yardımı
|Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur
|TeamGantt
|Kişiselleştirilmiş görünümlerle sürükle ve bırak Gantt zamanlaması Takım boyut: Pazarlama ekipleri ve ajanslar için ideal
|Görevlerim görünümü, dönüm noktası uyarıları, portföy yönetimi ve müşteri dostu paylaşım
|Ücretsiz; Yönetici başına aylık 59 $'dan başlayan fiyatlarla
|Gantt. io
|Paydaş sunumları için görsel olarak geliştirilmiş Gantt grafiklerinin görsel olarak geliştirilmiş versiyonları Takım boyutu: Danışmanlar ve tasarım odaklı takımlar için ideal
|Yüksek çözünürlüklü Gantt grafiği dışa aktarma seçenekleri, grafik özelleştirme, markalı düzenler ve araç ipucu notları
|Ücretsiz; Aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla
|Instagantt
|AI destekli zaman çizelgesi optimizasyonu ve proje özetleriTakım boyutu: Çapraz fonksiyonlu zaman çizelgelerini yöneten takımlar için ideal
|Zaman çizelgesi önerileri, mobil güncellemeler, temel izleme, genel bağlantılar
|Ücretsiz; Aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla
|Lucidchart
|Proje ş Akışları ve sistemleri için entegre diyagram oluşturma Takım boyutu: Çeşitli görsellere ihtiyaç duyan karma takımlar için ideal
|Canlı veri bağlantısı, akış şeması + Gantt desteği, biçimlendirme AI
|Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla
|EdrawMax
|Farklı sektörlerde şablon ağırlıklı Gantt şeması oluşturmaTakım boyutu: Kurumsal takımlar ve eğitim sektörleri için ideal
|Görev renk kuralları, markalama, sektöre özgü simgeler
|Abonelik ücreti yıllık 79 $'dan başlar
|Toggl Plan
|Kapasite yönetimi ile görsel zaman çizelgesi planlamaTakım boyutu: Yaratıcı ajanslar ve uzaktan çalışan takımlar için ideal
|Kapasite uyarıları, renk kodlu işler, dönüm noktası haritalama, iş yükü raporları
|5 kullanıcıya kadar ücretsiz; kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlayan fiyatlarla
|Gantt Grafik AI
|Komut istemlerinden tamamen otomasyona dayalı proje zaman çizelgesi oluşturmaTakım boyutu: Küçük takımlar ve bireysel girişimciler için ideal
|Doğal dil girişi, makine öğrenimi destekli süreler, konuşma tarzında düzenleme
|Ücretsiz krediler; 3 $'dan başlayan fiyatlarla (30 kredi)
Gantt Grafik AI Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Doğru AI Gantt grafik oluşturucu, iş yükünüzü aktif olarak hafifletmeli ve planlarınızı ilerletmelidir.
İşte aramanız gerekenler. 👀
- Otomasyonlu zamanlama: Bağımlılıklar, görev süreleri ve takım bant genişliğine göre zaman çizelgelerini ayarlar
- Öngörüsel içgörüler: Olası gecikmeleri erken aşamada işaretler ve gerçekçi ayarlamalar önerir
- Canlı güncellemeler: Görevlerin ilerlemesiyle birlikte, Gantt grafiklerinde gerçek zamanlı değişiklikleri yansıtır
- Akıllı kaynak planlama: Takım üyelerinin projeler arasında en uygun şekilde dağıtılmasını önerir
- ş Akışı öğrenimi: Önerileri takımınızın benzersiz plan modeline göre uyarlar
- Darboğaz tespiti: Proje dönüm noktalarına ulaşılmasını engelleyen faktörleri, teslimatı aksatmadan önce vurgular
- Özel görünümler: Yüksek düzey ve ayrıntılı zaman çizelgeleri arasında zahmetsizce geçiş yapmanızı sağlar
En İyi Gantt Grafik AI Yazılımı
clickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz*
Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz.
ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.
Planınızı bir üst seviyeye taşımaya hazırsanız, zaman ayırmaya değer Gantt grafik yazılım araçları şunlardır.
Hemen başlayalım. 🛠️
1. ClickUp (Akıllı zamanlama ile hepsi bir arada proje yönetimi için en iyisi)
Geleneksel Gantt araçları zaman çizelgelerini planlamaya yardımcı olur, ancak görev ekleme, süreleri hesaplama ve ilerleme izleme gibi tüm manuel işleri size bırakır.
ClickUp bunu değiştirir.
ClickUp Brain ile daha akıllı Gantt zaman çizelgeleri oluşturun
Projeyi planlamak ve gerçek zamanlı olarak ayarlamalar yapmak için esnek bir görsel düzen arıyorsanız, ClickUp Gantt Şeması Görünümü ideal bir seçimdir. Görev sürelerini harita edebilir, ClickUp Görev Bağımlılıkları'nı kullanarak bağlantılar oluşturabilir ve önemli teslimatları işaretlemek için ClickUp Dönüm Noktaları ekleyebilirsiniz.
ClickUp'ta Gantt görünümünü nasıl kullanacağınızı izleyin:
Ancak, onu diğer Gantt araçlarından ayıran özelliği, planlama boşluklarını doldurmak için yapay zeka kullanmasıdır
ClickUp Brain'i kullanarak projenizi düz metin olarak tanımlayabilirsiniz; AI, tahmini süreler, önerilen bağımlılıklar ve önerilen dönüm noktaları içeren eksiksiz bir görev listesi oluşturur.
Bir kampanya lansmanını koordine ettiğinizi varsayalım. Takım, sıkı bir son teslim tarihi içinde metinleri ve mesajları son haline getirmeli, tanıtım materyallerini tasarlamalı, sosyal medyayı güncellemeli, platformlarda lansmanı gerçekleştirmeli ve metrikleri gerçek zamanlı olarak izlemeyi gerçekleştirmelidir.
Örnek, metin düzenlemelerinin yeni teminat tasarımından önce yapılması gerekiyorsa, ClickUp bu görevleri otomatik olarak birbirine bağlar. Sosyal kampanya devri, metrik gösterge panosunun tamamlanmasına bağlıysa, bu zincir de zaten haritalanmıştır.
Bunlar doğrudan Gantt Grafik Görünümünde gösterilir, böylece kutuları değil, mantıkla oluşturulmuş bir zaman çizelgesini görürsünüz.
AI tarafından oluşturulan bu plan, görsel zaman çizelgenizin temelini oluşturur.
Yerleşik Zaman Takibi özelliği ile iş ilerledikçe zaman çizelgelerini uyarlayın
Grafiğiniz harekete geçtiğinde, ClickUp Proje Zaman Takibi gerçeklere bağlı kalmanıza yardımcı olur. İçerik takımı marka kılavuzlarını yazmak için planlanandan daha fazla zaman harcarsanız, bu verileri kullanarak gelecek aşamalardaki riskleri işaretleyebilir ve zaman çizelgelerini doğrudan Gantt şeması AI görünümünde ayarlayabilirsiniz.
ClickUp Otomasyonları ile sonraki adımları otomatikleştirin
Ayrıca, ivmeyi sürdürmek için ClickUp Otomasyonlarını da ayarlayabilirsiniz.
Örnek olarak, "Nihai Tasarım Onayı" gibi bir dönüm noktasına ulaşıldığında, AI planlama asistanı bir sonraki aşamanın durumunu otomatik olarak güncelleyebilir, geliştirme takımını bilgilendirebilir ve sıradaki görevyi atayabilir. Bu, manuel devirleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve işin akışını kesintisiz bir şekilde sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Kapasiteyi bir bakışta yönetin: Mevcudiyet ve genel iş yüküne göre ClickUp İş Yükü Görünümü'nü kullanarak görevleri dağıtın
- bağlam değiştirmeden işbirliği yapın: *ClickUp Chat'i kullanarak güncellemeleri paylaşın ve görevleri tartışın, böylece her şey tek bir yerde kalır
- Gerçek zamanlı olarak fikirleri harita haline getirin: ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak iş akışları oluşturun ve bunları anında yürütmek için doğrudan görevlere bağlantıya getirin, farklı görselleştirme tekniklerine uyum sağlayın
- *performansı takip edin: Birden fazla projede ClickUp Gösterge Panelleri kullanarak ilerlemeyi, zamanı ve takım çabalarını görselleştirin
- Size özel bir program oluşturun: ClickUp Takvim'i kullanarak günlük planlamayı otomasyonla gerçekleştirin, odaklanma zamanlarını bloklayın ve görevleri izleme altında tutun
ClickUp sınırları
- Özellikle yüksek düzeyde özelleştirilebilir araçlara alışkın olmayan takımlar için başlangıçta zor gelebilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
Bu G2 incelemesi her şeyi açıklıyor:
Platformun özelleştirilebilir olmasını çok seviyorum — ş Akışım doğrultusunda Liste, Pano ve Gantt görünümleri arasında geçiş yapabiliyorum. Entegre Sohbet özelliği de gerçek zamanlı işbirliğini çok kolaylaştırıyor ve ClickUp'ı günlük olarak kullanmamın nedenlerinden biri. Ayrıca, otomasyonlar ve AI araçları tekrarlayan görevlerde bana çok zaman kazandırıyor. Proje alanları, görevler ve otomasyonları ayarlamak şaşırtıcı derecede kolaydı. Takım birkaç hızlı eğitim oturumundan sonra bu işin püf noktalarını öğrendi. Ayrıca yardım belgeleri ve canlı sohbet çok hızlı yanıt veriyor, böylece uzun süre takılıp kalmıyoruz. Yaptığımız şeylerden biri, ClickUp'ı sadece birkaç tıklamayla Google Drive ile entegre etmekti, bu da bize zaman kazandırdı ve araç değiştirme zahmetinden kurtardı.
Platformun özelleştirilebilir olmasını çok seviyorum. Ş Akışıma göre Liste, Pano ve Gantt görünümleri arasında geçiş yapabiliyorum. Entegre Sohbet özelliği de gerçek zamanlı işbirliğini çok kolaylaştırıyor ve ClickUp'ı günlük olarak kullanmamın nedenlerinden biri. Ayrıca, otomasyonlar ve AI araçları tekrarlayan görevlerde bana çok zaman kazandırıyor. Proje alanları, görevler ve otomasyonları ayarlamak şaşırtıcı derecede kolaydı. Takım birkaç hızlı eğitim oturumundan sonra bu işin püf noktalarını öğrendi. Ayrıca yardım belgeleri ve canlı sohbet çok hızlı yanıt veriyor, böylece uzun süre takılıp kalmıyoruz. Yaptığımız şeylerden biri, ClickUp'ı sadece birkaç tıklamayla Google Drive ile entegre etmekti, bu da bize zaman kazandırdı ve araç değiştirme zahmetinden kurtardı.
💡 Bonus: Gantt grafiklerinize ve proje planlamanıza gerçek zeka katan AI Süper Uygulaması ClickUp Brain MAX 'ı deneyin. İş dağınıklığına veda edin ve sorunsuz, bağlamsal proje yönetimine merhaba deyin. İşte nasıl:
- ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve tüm bağlantılı uygulamalarınızda + web'de dosyalarınızı anında arayın
- Talk to Text ile ellerinizi kullanmadan, her yerden sesinizle işlerinizi isteyin, dikte edin ve komut verin
- Tek bir bağlamsal, kurumsal kullanıma hazır çözümle, ChatGPT, Claude ve Gemini gibi premium AI araçlarını doğrudan uygulamadan kullanın
ClickUp Brain MAX ile karmaşık Gantt grafiklerini yönetmek daha akıllı, daha verimli hale gelir ve proje yönetimi ekosisteminize tamamen entegre olur.
2. TeamGantt (Basitleştirilmiş sürükle ve bırak plan için en iyisi)
teamGantt aracılığıyla
TeamGantt, karmaşık proje planlamasını herkesin yapabileceği bir şeye dönüştürür. Sürükle ve bırak arayüzü, kullanıcıların takvimdeki tarihleri sürükleyerek görevler oluşturmasına olanak tanır ve zaman çizelgesi ayarlamalarını doğal hale getirir.
Bu aracı diğerlerinden ayıran özelliği, takım üyelerine karmaşık proje hiyerarşileri arasında gezinmek zorunda kalmadan kişiselleştirilmiş bir gösterge paneli sunan Görevlerim görünümüdür. Gantt şeması AI aracı, zamanlama yetenekleri ile kullanıcı dostu tasarım arasında bir denge kurarak, sağlam planlamaya ihtiyaç duyan takımlar için erişilebilir hale getirir.
TeamGantt'ın en iyi özellikleri
- Müşterileri ve paydaşları, proje zaman çizelgeniz üzerinde kontrolü elinizde tutmak için düzenleme erişimi olmadan proje ilerlemesini görünümü için davet edin
- Görevler atandığında, son tarihler yaklaştığında veya proje dönüm noktalarına ulaşıldığında takım üyeleri için otomatik e-posta uyarıları ayarlayın
- Gantt şeması alternatifleri olarak portföy görünümleri oluşturarak birden fazla projeyi aynı anda kuşbakışı bir perspektifle görüntüleyin
- Tamamlandı görevlere göre proje ilerlemesini otomatik olarak hesaplayan yüzde tamamlanma göstergeleri oluşturun
TeamGantt sınırları
- Karmaşık projeler için gelişmiş kaynak yönetimi yetenekleri yoktur
- Bazı incelemelerde, geri alma işlemlerinde zorluk, sütunların boyutlandırılması veya açıklamalarda gezinme gibi kullanıcı arayüzü sorunları not edilmekte ve bu durumun kullanıcıları rahatsız edebileceği ifade edilmektedir
TeamGantt fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Yönetici başına aylık 59 $
- Her şey sınırsız: Özel fiyatlandırma
- İnşaat sürümü: Özel fiyatlandırma (yıllık faturalandırma)
TeamGantt puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (890+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar TeamGantt hakkında ne diyor?
G2 incelemesinden alıntı:
TeamGantt'ın @ etiketleme, tartışmalar ve dosya paylaşımı gibi özelliklerle proje ortamında takım iletişimi ve koordinasyonunu nasıl sağladığını gerçekten çok beğeniyorum […] Beğenmediğim bir şey yok, sadece raporlama özellikleri nispeten basit, derinlik ve ayrıntıdan yoksun olabilir
TeamGantt'ın @ etiketleme, tartışmalar ve dosya paylaşımı gibi özelliklerle proje ortamında takım iletişimi ve koordinasyonunu mümkün kılması gerçekten çok hoşuma gidiyor […] Hoşuma gitmeyen bir şey yok, sadece raporlama özellikleri nispeten basit, derinlik ve ayrıntıdan yoksun olabilir
📮 ClickUp Insight: Yöneticilerin %31'i görsel panoları tercih ederken, diğerleri Gantt, gösterge paneli veya kaynak görünümlerine güveniyor.
Ancak çoğu araç sizi birini seçmeye zorlar. Görünüm, düşünme şeklinize uymuyorsa, bu sadece başka bir sürtüşme kaynağı haline gelir.
ClickUp ile seçim yapmak zorunda kalmazsınız. Tek bir tıklama ile AI destekli Gantt grafik, Kanban panoları, Gösterge paneli veya İş Yükü Görünümü arasında geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca ClickUp AI ile , siz, bir yönetici veya tasarımcınız gibi kimlerin baktığına göre özelleştirilmiş görünümler veya özetler otomatik olarak oluşturabilirsiniz.
💫 Gerçek Sonuçlar: CEMEX, ClickUp'ı kullanarak ürün lansmanlarını %15 hızlandırdı ve iletişim gecikmelerini 24 saatten saniyelere indirdi.
🧠 Yararlı İpucu: Görev listenizi oluşturmadan önce, önemli teslimat noktalarını tanımlayın, örneğin "Web Sitesi Lansmanı", "Son Müşteri İncelemesi" veya "Ürün Beta Canlı Yayını". Ardından, her birini gerçekleştirmek için yapılması gereken görevleri belirlemek için geriye doğru işleyin. AI Gantt grafiği oluşturucunuzda, dönüm noktalarını farklı işaretlerle (ClickUp'ta elmaslar) temsil edin.
3. Gantt. io (Görsel sunum odaklı en iyi araç)
gantt.io aracılığıyla
Bazen, projenizin hak ettiği kadar profesyonel görünen bir Gantt oluşturmanız gerekir. Gantt. io, paydaşları ve müşterileri etkileyen görsel olarak çekici grafikler konusunda uzmanlaşmıştır.
Her türlü özelliği tek bir arayüze sıkıştırmak yerine, grafik oluşturma ve sunum deneyimini kolaylaştırır.
Platform, gerçek zamanlı çoklu kullanıcı düzenlemeyi destekler, yani takımınız birlikte grafik oluşturabilir veya düzenleyebilir ve güncellemeleri anında görebilir. Ayrıca, zaman yolculuğu özelliği sayesinde geçmiş sürümleri gözden geçirebilir ve grafiklerin geri yüklemesini veya çatallanmasını yapabilirsiniz, bu da denemeler yapmak için çok yararlıdır.
Gantt. io'nun en iyi özellikleri
- Şirketinizin markasına uyacak şekilde, yazı tipleri, renkler, ızgara çizgileri ve alanlar dahil olmak üzere grafiklerin her görsel öğesini özel olarak ayarlayın
- Grafikleri geniş format kağıda yazdırın veya proje edildiğinde net kalitesini koruyan yüksek çözünürlüklü görüntüler olarak dışa aktarın
- Görüntüleyenler belirli zaman çizelgesi öğelerinin üzerine geldiklerinde araç ipuçlarında görünen ayrıntılı görev ve proje açıklamaları ile notlar ekleyin
- Birden fazla grafik varyasyonunu görev yönetimi şablonu olarak kaydedin, böylece benzer proje düzenlerini hızlı bir şekilde yeniden oluşturabilirsiniz
Gantt.io sınırları
- Yerleşik zaman takibi veya kaynak tahsis özellikleri yoktur
- Büyük veri kümeleriyle çalışırken yavaşlayabilir
Gantt. io fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Aylık 8 $
Gantt. io puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
🧠 İlginç Bilgi: Frederick Taylor ile birlikte çalışan Henry Gantt, 1910 civarında fabrikalardaki üretimi ve kaynakları izlemek için bu konsepti geliştirdi ve böylece ilk görsel iş planlayıcısını yarattı. Bu, teslim edilecekler ve zaman kavramının ilk birkaç örneğinden biriydi.
4. Instagantt (AI destekli zaman çizelgesi optimizasyonu için en iyisi)
instagantt aracılığıyla
Instagantt, yapay zekayı doğrudan proje planlamasına getirerek zaman çizelgesi optimizasyonunun sıkıcı işlerini otomatikleştirir. Platform, AI kullanarak zaman çizelgelerini otomatikleştirir, zaman çizelgelerini optimize eder ve daha akıllı, daha hızlı planlama için takım işbirliğini kolaylaştırır.
Instagantt'ı benzersiz kılan, görev bağımlılıkları ve kaynak kullanılabilirliğine göre zaman çizelgesinde iyileştirmeler önerme yeteneğidir. AI, proje yapınızı analiz eder ve darboğazları önleyebilecek veya genel proje süresini kısaltabilecek ayarlamalar önerir. Ayrıca, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için arayüzü erişilebilir tutarken ağır işleri de halleder.
Instagantt'ın en iyi özellikleri
- Orijinal zaman çizelgenizi mevcut ilerlemeyle birlikte gösteren temel karşılaştırma özelliklerini kullanarak gecikmeleri kolayca belirleyin
- Standart görevler ve sürelerle otomatik olarak doldurulan yinelenen Gantt şeması şablonları oluşturun
- Takım üyeleri, mobil uygulama ile görevlerin ilerleyişini güncelleyebilir ve proje zaman çizelgelerini her yerden görünümü sağlayabilir
- Dış paydaşların proje ilerlemesini görebilmesini sağlayan genel paylaşım bağlantıları oluşturun
Instagantt sınırları
- AI önerileri, benzersiz iş kısıtlamalarını hesaba katmayabilir
- AI optimizasyon parametrelerinin sınırlı özelleştirilmesi
Instagantt fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Bireysel: Aylık 12 $
- Takım: Aylık 24 $, 3 işbirlikçiyi içerir (ek işbirlikçileri için 8 $)
Instagantt puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (25+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (445+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Instagantt hakkında ne diyor?
Bu G2 incelemesi faiz bir bakış açısı sunuyor:
Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olduğu için kullanımı kolay, projemle bağlantı kurup izleme yapabiliyorum. Ayrıca, birden fazla projeyi birleştirip müşterimle paylaşım seçeneğini de çok beğeniyorum. […] Yeni bir görev açma bağlantısı bazen çalışmıyor, ayrıca bildirilen belirli görev açamıyorum. Ayrıca, dışa aktarım için PDF kullandığımda PDF veya görüntüler net çıkmıyor.
Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olduğu için kullanımı kolay, projemle bağlantı kurup izleme yapabiliyorum. Ayrıca, birden fazla projeyi birleştirip müşterimle paylaşım seçeneğini de çok beğeniyorum. […] Yeni bir görev açma bağlantısı bazen çalışmıyor, ayrıca bildirilen belirli görevi açamıyorum. Ayrıca, dışa aktarım için PDF kullandığımda PDF veya görüntüler net çıkmıyor.
🎥 İzleyin: ClickUp'ta Gantt grafiklerinin nasıl kullanıldığına dair bir video:
5. Lucidchart (Entegre diyagram ş Akışı için en iyisi)
Lucidchart, Gantt grafiklerini daha geniş bir diyagram ekosisteminin parçası olarak ele alır ve bu, proje planlama sırasında birden fazla görsel araca ihtiyaç duyan takımlar için idealdir.
Takımlar, çoklu diyagram ş Akışı için Gantt çizelgeleri, akış şemaları, organizasyon şemaları ve süreç haritaları arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilir. Örneğin, bir ürün takımı akış şemasını kullanarak özellikleri haritalandırabilir ve zaman çizelgelerini Gantt görünümünde anında görselleştirebilir, her iki diyagramı da bağlantılı veriler veya paylaşım nesneleriyle birbirine bağlayabilir.
Lucidchart'ın en iyi özellikleri
- Gantt grafiklerinizi Google E-Tablolar gibi canlı veri kaynaklarına doğrudan bağlayarak zaman çizelgesi bilgilerinin otomatik olarak güncellenmesini sağlayın
- Akıllı biçimlendirme özelliğini kullanarak görevleri otomatik olarak hizalayın, alanları ayarlayın ve grafikler oluştururken görsel hiyerarşi iyileştirin
- Toplantı sırasında farklı proje aşamalarına tıklayabileceğiniz veya belirli zaman çizelgesi bölümlerini yakınlaştırabileceğiniz etkileşimli sunumlar oluşturun
- Sürüm geçmişi ile grafiklerinizi oluştururken yapılan her değişikliği izleyin ve önceki sürümlere geri dönün veya belirli proje öğelerini kimin ve ne zaman değiştirdiğini tam olarak görün
Lucidchart sınırları
- Gantt şeması AI özellikleri, özel proje yönetimi araçlarına göre daha az özelleştirilmiştir
- Lucidchart'ın arayüzü, basit proje zaman çizelgesi oluşturma isteyen kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir
Lucidchart fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Bireysel: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Lucidchart puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (6.465+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.190'dan fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Lucidchart hakkında ne diyor?
Bir G2 incelemesi bunu şu şekilde ifade ediyor:
Lucid Visual Collaboration Suite'in en beğendiğim özelliği, karmaşık fikirleri net ve görsel ş Akışlarına dönüştürme yeteneğidir. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, çok çeşitli şablonlar ve gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, beyin fırtınası, süreç haritalama ve teknik mimari tartışmaları için inanılmaz derecede etkili olmasını sağlar... Lucid Visual Collaboration Suite'in bir dezavantajı, özellikle tüm özelliklere erişim gerektiren büyük takımlar için, ölçeklendirildiğinde pahalı hale gelebileceğidir. Ayrıca, çok karmaşık veya ayrıntılı diyagramlarda, özellikle birden fazla kullanıcı aynı anda düzenleme yaparken performans biraz düşebilir...
Lucid Visual Collaboration Suite'in en beğendiğim özelliği, karmaşık fikirleri net ve görsel ş akışlarına dönüştürme yeteneğidir. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, çok çeşitli şablonlar ve gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, beyin fırtınası, süreç haritalama ve teknik mimari tartışmaları için inanılmaz derecede etkili olmasını sağlar... Lucid Visual Collaboration Suite'in bir dezavantajı, özellikle tüm özelliklere erişim gerektiren büyük takımlar için, ölçeklendirildiğinde pahalı hale gelebileceğidir. Ayrıca, çok karmaşık veya ayrıntılı diyagramlarda, özellikle birden fazla kullanıcı aynı anda düzenleme yaparken performans biraz düşebilir...
6. EdrawMax (Şablon ağırlıklı grafik oluşturma için en iyisi)
EdrawMax, akış şemaları ve Gantt grafiklerinden elektrik şemaları ve planlara kadar 280'den fazla diyagram türünü sürükle ve bırak kolaylığıyla destekleyen bir masaüstü ve çevrimiçi diyagram oluşturma uygulamasıdır.
1.500 yerleşik Gantt şeması proje şablonu ve 26.000'den fazla vektör sembolü içeren devasa bir kütüphaneye ve kullanıcılar tarafından oluşturulan bir topluluk galerisine sahiptir, bu da görselleri hızlı bir şekilde oluşturmayı ve takımlar arasında tutarlılığı korumayı kolaylaştırır
EdrawMax'ın en iyi özellikleri
- Binlerce simge, şekil ve görsel öğe içeren sektöre özel sembol kitaplıklarını inceleyin
- Koşul biçimlendirme ile öncelik düzeylerine, tamamlanma duruma veya atanan takım üyelerine göre renkleri otomatik olarak değiştirin
- Tutarlı bir marka kimliği oluşturmak için şirket logonuzu, renk şemalarınızı ve standart görev kategorilerinizi içeren ana şablonlar tasarlayın
EdrawMax sınırları
- Web sürümü yoğun yük altında gecikme yaşayabilir ve masaüstü uygulama uzun süreli kullanımdan sonra bazen donabilir veya yavaşlayabilir
- Lisanslama sistemi kısıtlayıcıdır, genellikle tek bir makineyle sınırlıdır ve yeniden yükleme veya cihaz değiştirme işlemleri için ek lisanslama adımları gerekebilir
EdrawMax fiyatlandırması
- Bireyler: Abonelik: 79 $ (yarı yıllık) Sonsuz: 245 $ tek seferlik ödeme) Sonsuz paket planı: 300 $ (tek seferlik ödeme)
- Abonelik: 79 $ (yarı yıllık)
- Sürekli: 245 $ tek seferlik ödeme)
- Sürekli plan: 300 $ (tek seferlik ödeme)
- Takımlar ve işler: Kullanıcı başına 119 $ (yıllık plan)
- Öğrenciler: 68 $ (yarı yıllık)
- Eğitimciler: özel fiyatlandırma
- Abonelik: 79 $ (yarı yıllık)
- Sürekli: 245 $ tek seferlik ödeme)
- Sürekli plan: 300 $ (tek seferlik ödeme)
EdrawMax puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (135+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (205+ yorum)
Gerçek kullanıcılar EdrawMax hakkında ne diyor?
Bir G2 incelemesine göre:
EdrawMax'ın kullanımı sezgiseldir. Uygulamanın kullanmaya başlaması çok kolaydır. İş şablonlarından BT ve mühendisliğe, pazarlamadan UI/UX'e kadar birçok farklı alanda kullanılabilen hazır şablonları gerçekten çok beğeniyorum. Uygulamanın kullanıcıya sunduğu esneklik bence eşsiz... Bu kadar çok şey sunan bir uygulama, her şeyi sunuyor gibi hissettiriyor. Hazır görüntüler gibi, kolayca kullanılabileceğini düşündüğümüz bazı şeyler var, ancak bunlar mevcut değil.
EdrawMax'ın kullanımı sezgiseldir. Uygulamanın kullanmaya başlaması çok kolaydır. İş şablonları, BT ve mühendislikten pazarlama ve UI/UX'e kadar birçok farklı alanda kullanılabilen hazır şablonları gerçekten çok beğeniyorum. Uygulamanın kullanıcıya sunduğu esneklik bence eşsiz... Bu kadar çok şey sunan bir uygulama, her şeyi sunuyormuş gibi hissettiriyor. Hazır görüntüler gibi, kolayca kullanılabileceğini düşündüğümüz bazı şeyler var, ancak bunlar mevcut değil.
🧠 Dostça bir ipucu: "Zaman Çizelgesi Risk Haritalama" yöntemini deneyin. Takımınızı toplayın ve "Bu Gantt zaman çizelgesinde hangi aşamalarda başarısız olabiliriz?" diye sorun. Yakından izlemek için bu görevleri bayraklarla veya özel etiketlerle işaretleyin. Bunu, yüksek riskli aşamalarda acil durum tamponlarıyla birleştirin
7. Toggl Plan (Kaynak odaklı zaman çizelgesi yönetimi için en iyisi)
toggl Plan aracılığıyla
Toggl Plan, Gantt grafiğinin odağını görevlerden insanlara kaydırarak kaynak tahsisi ve takım kapasite yönetimini vurgular . Ne yapılması gerektiğini, işi kimin yapacağını ve ne zaman müsait olduklarını görselleştirir.
Takımlar, hangi üyelerin aşırı yüklenmiş, yeterince kullanılmamış veya birden fazla proje arasında mükemmel bir dengeye sahip olduğunu bir bakışta görebilir. Proje yönetimi yazılımının zaman çizelgesi görünümü, kaynak çatışmalarını sorun haline gelmeden önce ortaya çıkararak proaktif zamanlama ayarlamalarına olanak tanır.
Toggl Plan'ın en iyi özellikleri
- Her takım üyesi için bir iş yükü sınırı belirleyin, böylece herhangi birine çok fazla iş atandığında otomatik uyarılar alırsınız
- Proje kategorilerini renk kodlarıyla işaretleyerek herkesin odaklandığı iş türünü anında görün
- İş yükü raporları ile her bir kişinin farklı türdeki faaliyetlere ne kadar zaman ayırdığını anlayın
Toggl Plan sınırları
- Yineleyen görevlerin desteklenmemesi, tekrarlayan manuel işlere neden olur
- Sürüm geçmişi olmadığı için değişiklikleri geri almak veya denetlemek zor
Toggl Plan fiyatlandırması
- 5 kullanıcıya kadar ücretsiz
- Kapasite: Kullanıcı başına aylık 6 $
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 15 $
Toggl Plan puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (40'tan fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (115+ yorum)
Gerçek hayattaki kullanıcılar Toggl Plan hakkında ne diyor?
Capterra'nın bu incelemesine bir göz atın:
Toggl Plan, projelerin eklenmesini ve yönetilmesini kolaylaştıran gerçekten güzel ve temiz bir arayüze sahiptir. Gantt grafikleri, proje zaman çizelgelerini yönetmek için harika bir yoldur. […] Dürüst olmak gerekirse, Toggl Plan'ın tek gerçek dezavantajı, ayrı bir abonelik satın almadan Toggl Track fonksiyonelliğini içermemesidir.
Toggl Plan, projelerin eklenmesini ve yönetilmesini kolaylaştıran gerçekten güzel ve temiz bir arayüze sahiptir. Gantt grafikleri, proje zaman çizelgelerini yönetmek için harika bir yoldur. […] Dürüst olmak gerekirse, Toggl Plan'ın tek gerçek dezavantajı, ayrı bir abonelik satın almadan Toggl Track fonksiyonelliğini içermemesidir.
🧠 Yararlı İpucu: Gantt grafiğinizi tek seferlik bir kurulum değil, canlı bir araç haline getirin. Tekrarlayan 15 dakikalık bir inceleme ayarlayın:
- Engellenen görevleri yeniden atayın veya engellemeyi kaldırın
- Ortaya çıkan yeni öğeleri ekleyin
- İşler aksarsa zaman çizelgelerini değiştirin
8. Gantt Chart AI (Otomasyonlu zaman çizelgesi oluşturma için en iyisi)
gantt Grafik AI aracılığıyla
Gantt Chart AI, makine öğrenimini kullanarak minimum girdi ile kapsamlı proje zaman çizelgeleri oluşturur. Kullanıcılar proje hedeflerini ve anahtar kısıtlamalarını tanımlar, ardından AI algoritmalarının ayrıntılı programlar oluşturmasını, gerçekçi süreler atamasını ve mantıklı görev bağımlılıkları belirlemesini izler.
Platform, binlerce başarılı proje üzerinden öğrenerek gerçekçi zaman çizelgeleri önerir ve potansiyel riskleri belirler. Böylelikle, takımınızın ilk zaman çizelgesini mükemmelleştirmek için haftalarca zaman harcamak yerine, uygulamaya odaklanabilirsiniz.
Gantt Grafik AI'nın en iyi özellikleri
- Görev karmaşıklığını, takım boyutunu ve benzer projelerden elde edilen geçmiş verileri dikkate alan akıllı süre tahminleri alın
- Potansiyel zamanlama çakışmalarını, kaynak darboğazlarını veya gerçekçi olmayan son teslim tarihlerini belirleyen proaktif risk değerlendirmeleri ve önerilen çözümleri alın
- Konuşma dilinde doğal dil komutlarını kullanarak AI tarafından oluşturulan programları ince ayar yapın
Gantt AI sınırları
- Belirli algoritma parametreleri ve varsayımları üzerinde sınırlı kontrol
- Piyasadaki yerleşik araçlara kıyasla hala gelişme aşamasındadır
Gantt Grafik AI fiyatlandırması
- Ücretsiz (2 kredi)
- 30 kredi: 3 $ (30 kredi)
- 100 kredi: 6 $ (100 kredi)
Gantt Grafik AI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
🧠 İlginç Bilgi: Gantt şeması bilgisayarlar ortaya çıkmadan önce tasarlandı, bu nedenle her çubuk ve güncelleme elle çizildi. Yöneticiler, her üretim değişikliğinden önce zaman çizelgelerini düzeltmek için kelimenin tam anlamıyla cetvel ve kalem kullanmak zorundaydı. Gantt'ın meslektaşları, onun oluşturduğu bu aracı "çubuk grafik" olarak adlandırdı ve bu terim, araç gelişse de kullanılmaya devam etti.
Gantt'a inanıyor musunuz? ClickUp en iyisini yapıyor
Bir AI Gantt grafik oluşturucu seçimi için, değişiklikleri öngören, gerçek zamanlı olarak yeniden ayarlanan ve ham girdileri yapılandırılmış bir uygulamaya dönüştüren bir sistem gerekir.
ClickUp bu değişime öncülük ediyor.
Gantt şeması AI'sı, yapılandırılmış zaman çizelgeleri oluşturur, bağımlılıkları hizalar, gerçek iş yükü verilerine göre zaman çizelgelerini ayarlar ve manuel takip gerektirmeden devralmaları otomatikleştirir.
Her değişiklik sisteme geri bildirilir ve böylece uygulama gerçeklerle uyumlu kalır.