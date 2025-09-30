projeyi Daha Hızlı Planlamak için En İyi 8 AI Gantt Grafik Oluşturucu (2025)

Tetris oyununda hata yapmış gibi görünen bir elektronik tablo ile proje zaman çizelgesini düzenlemeye çalıştınız mı? Evet, biz de bunu yaşadık. İşte bu noktada Gantt grafikleri, proje planlamanın süper kahramanları gibi devreye girer. Ancak artık yapay zeka ile destekleniyorlar ve diyelim ki... ciddi bir gelişme kaydettiler. 🦾✨İyi bir Gantt şeması AI oluşturucu, bağımlılıkları harita, zaman çizelgelerini gerçek zamanlı olarak ayarlar, takımınıza bir sonraki adımların net bir görünümünü sunar ve gecikmeleri önceden tahmin eder.

Bu yazıda, projeleri zamanı esneten bir sihirbaz gibi planlamanıza yardımcı olacak en iyi AI Gantt şeması oluşturucularını inceleyeceğiz. İster bir ürün lansmanını yönetiyor, ister yaratıcı bir takımını yönetiyor, ister sadece proje kaosunu anlamaya çalışıyor olun, bu araçlar zaman çizelgenizi "uh-oh"dan "heck yes"e dönüştürmek için burada

En İyi Gantt Grafik AI Yazılımlarına Genel Bakış

İşte en iyi AI Gantt grafik araçlarına ve bunların sunduğu avantajlara hızlı bir bakış.

Araç En İyisi En İyi Özellikler Fiyatlandırma* ClickUp AI destekli zamanlama ile hepsi bir arada proje yönetimiTakım boyutu: Bireyler, girişimciler ve kurumsal için ideal AI tarafından oluşturulan zaman çizelgeleri, görev bağımlılıkları, otomasyon, İş Yükü Görünümü ve entegre ve bağlamsal AI yardımı Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur TeamGantt Kişiselleştirilmiş görünümlerle sürükle ve bırak Gantt zamanlaması Takım boyut: Pazarlama ekipleri ve ajanslar için ideal Görevlerim görünümü, dönüm noktası uyarıları, portföy yönetimi ve müşteri dostu paylaşım Ücretsiz; Yönetici başına aylık 59 $'dan başlayan fiyatlarla Gantt. io Paydaş sunumları için görsel olarak geliştirilmiş Gantt grafiklerinin görsel olarak geliştirilmiş versiyonları Takım boyutu: Danışmanlar ve tasarım odaklı takımlar için ideal Yüksek çözünürlüklü Gantt grafiği dışa aktarma seçenekleri, grafik özelleştirme, markalı düzenler ve araç ipucu notları Ücretsiz; Aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla Instagantt AI destekli zaman çizelgesi optimizasyonu ve proje özetleriTakım boyutu: Çapraz fonksiyonlu zaman çizelgelerini yöneten takımlar için ideal Zaman çizelgesi önerileri, mobil güncellemeler, temel izleme, genel bağlantılar Ücretsiz; Aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla Lucidchart Proje ş Akışları ve sistemleri için entegre diyagram oluşturma Takım boyutu: Çeşitli görsellere ihtiyaç duyan karma takımlar için ideal Canlı veri bağlantısı, akış şeması + Gantt desteği, biçimlendirme AI Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla EdrawMax Farklı sektörlerde şablon ağırlıklı Gantt şeması oluşturmaTakım boyutu: Kurumsal takımlar ve eğitim sektörleri için ideal Görev renk kuralları, markalama, sektöre özgü simgeler Abonelik ücreti yıllık 79 $'dan başlar Toggl Plan Kapasite yönetimi ile görsel zaman çizelgesi planlamaTakım boyutu: Yaratıcı ajanslar ve uzaktan çalışan takımlar için ideal Kapasite uyarıları, renk kodlu işler, dönüm noktası haritalama, iş yükü raporları 5 kullanıcıya kadar ücretsiz; kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlayan fiyatlarla Gantt Grafik AI Komut istemlerinden tamamen otomasyona dayalı proje zaman çizelgesi oluşturmaTakım boyutu: Küçük takımlar ve bireysel girişimciler için ideal Doğal dil girişi, makine öğrenimi destekli süreler, konuşma tarzında düzenleme Ücretsiz krediler; 3 $'dan başlayan fiyatlarla (30 kredi)

Gantt Grafik AI Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru AI Gantt grafik oluşturucu, iş yükünüzü aktif olarak hafifletmeli ve planlarınızı ilerletmelidir.

İşte aramanız gerekenler. 👀

Otomasyonlu zamanlama: Bağımlılıklar, görev süreleri ve takım bant genişliğine göre zaman çizelgelerini ayarlar

Öngörüsel içgörüler: Olası gecikmeleri erken aşamada işaretler ve gerçekçi ayarlamalar önerir

Canlı güncellemeler: Görevlerin ilerlemesiyle birlikte, Görevlerin ilerlemesiyle birlikte, Gantt grafiklerinde gerçek zamanlı değişiklikleri yansıtır

Akıllı kaynak planlama: Takım üyelerinin projeler arasında en uygun şekilde dağıtılmasını önerir

ş Akışı öğrenimi: Önerileri takımınızın benzersiz plan modeline göre uyarlar

Darboğaz tespiti: Proje dönüm noktalarına ulaşılmasını engelleyen faktörleri, teslimatı aksatmadan önce vurgular Proje dönüm noktalarına ulaşılmasını engelleyen faktörleri, teslimatı aksatmadan önce vurgular

Özel görünümler: Yüksek düzey ve ayrıntılı zaman çizelgeleri arasında zahmetsizce geçiş yapmanızı sağlar

En İyi Gantt Grafik AI Yazılımı

Planınızı bir üst seviyeye taşımaya hazırsanız, zaman ayırmaya değer Gantt grafik yazılım araçları şunlardır.

Hemen başlayalım. 🛠️

1. ClickUp (Akıllı zamanlama ile hepsi bir arada proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ın Gantt Şeması Görünümünde Zaman Çizelgenizi Görselleştirin ClickUp'ın Gantt Grafik Görünümünde her şeyi bir bakışta görün

Geleneksel Gantt araçları zaman çizelgelerini planlamaya yardımcı olur, ancak görev ekleme, süreleri hesaplama ve ilerleme izleme gibi tüm manuel işleri size bırakır.

ClickUp bunu değiştirir.

ClickUp Brain ile daha akıllı Gantt zaman çizelgeleri oluşturun

Projeyi planlamak ve gerçek zamanlı olarak ayarlamalar yapmak için esnek bir görsel düzen arıyorsanız, ClickUp Gantt Şeması Görünümü ideal bir seçimdir. Görev sürelerini harita edebilir, ClickUp Görev Bağımlılıkları'nı kullanarak bağlantılar oluşturabilir ve önemli teslimatları işaretlemek için ClickUp Dönüm Noktaları ekleyebilirsiniz.

Ancak, onu diğer Gantt araçlarından ayıran özelliği, planlama boşluklarını doldurmak için yapay zeka kullanmasıdır

ClickUp Brain'i kullanarak projenizi düz metin olarak tanımlayabilirsiniz; AI, tahmini süreler, önerilen bağımlılıklar ve önerilen dönüm noktaları içeren eksiksiz bir görev listesi oluşturur.

Bir kampanya lansmanını koordine ettiğinizi varsayalım. Takım, sıkı bir son teslim tarihi içinde metinleri ve mesajları son haline getirmeli, tanıtım materyallerini tasarlamalı, sosyal medyayı güncellemeli, platformlarda lansmanı gerçekleştirmeli ve metrikleri gerçek zamanlı olarak izlemeyi gerçekleştirmelidir. Örnek, metin düzenlemelerinin yeni teminat tasarımından önce yapılması gerekiyorsa, ClickUp bu görevleri otomatik olarak birbirine bağlar. Sosyal kampanya devri, metrik gösterge panosunun tamamlanmasına bağlıysa, bu zincir de zaten haritalanmıştır.

Bunlar doğrudan Gantt Grafik Görünümünde gösterilir, böylece kutuları değil, mantıkla oluşturulmuş bir zaman çizelgesini görürsünüz.

ClickUp Brain'i kullanarak Gantt tablosuna uygun bir proje planı oluşturun

AI tarafından oluşturulan bu plan, görsel zaman çizelgenizin temelini oluşturur.

Yerleşik Zaman Takibi özelliği ile iş ilerledikçe zaman çizelgelerini uyarlayın

ClickUp Proje Zaman Takibi kullanarak çabaları gerçek zamanlı olarak takip edin

Grafiğiniz harekete geçtiğinde, ClickUp Proje Zaman Takibi gerçeklere bağlı kalmanıza yardımcı olur. İçerik takımı marka kılavuzlarını yazmak için planlanandan daha fazla zaman harcarsanız, bu verileri kullanarak gelecek aşamalardaki riskleri işaretleyebilir ve zaman çizelgelerini doğrudan Gantt şeması AI görünümünde ayarlayabilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları ile sonraki adımları otomatikleştirin

ClickUp otomasyonları ile dönüm noktası tamamlandı veya bağımlılık güncellemelerine dayalı kurallar belirleyin

Ayrıca, ivmeyi sürdürmek için ClickUp Otomasyonlarını da ayarlayabilirsiniz.

Örnek olarak, "Nihai Tasarım Onayı" gibi bir dönüm noktasına ulaşıldığında, AI planlama asistanı bir sonraki aşamanın durumunu otomatik olarak güncelleyebilir, geliştirme takımını bilgilendirebilir ve sıradaki görevyi atayabilir. Bu, manuel devirleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve işin akışını kesintisiz bir şekilde sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Kapasiteyi bir bakışta yönetin: Mevcudiyet ve genel iş yüküne göre Mevcudiyet ve genel iş yüküne göre ClickUp İş Yükü Görünümü'nü kullanarak görevleri dağıtın

bağlam değiştirmeden işbirliği yapın: *ClickUp Chat'i kullanarak güncellemeleri paylaşın ve görevleri tartışın, böylece her şey tek bir yerde kalır

Gerçek zamanlı olarak fikirleri harita haline getirin: ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak iş akışları oluşturun ve bunları anında yürütmek için doğrudan görevlere bağlantıya getirin, farklı ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak iş akışları oluşturun ve bunları anında yürütmek için doğrudan görevlere bağlantıya getirin, farklı görselleştirme tekniklerine uyum sağlayın

*performansı takip edin: Birden fazla projede ClickUp Gösterge Panelleri kullanarak ilerlemeyi, zamanı ve takım çabalarını görselleştirin

Size özel bir program oluşturun: ClickUp Takvim'i kullanarak günlük planlamayı otomasyonla gerçekleştirin, odaklanma zamanlarını bloklayın ve görevleri izleme altında tutun

ClickUp sınırları

Özellikle yüksek düzeyde özelleştirilebilir araçlara alışkın olmayan takımlar için başlangıçta zor gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi her şeyi açıklıyor:

Platformun özelleştirilebilir olmasını çok seviyorum — ş Akışım doğrultusunda Liste, Pano ve Gantt görünümleri arasında geçiş yapabiliyorum. Entegre Sohbet özelliği de gerçek zamanlı işbirliğini çok kolaylaştırıyor ve ClickUp'ı günlük olarak kullanmamın nedenlerinden biri. Ayrıca, otomasyonlar ve AI araçları tekrarlayan görevlerde bana çok zaman kazandırıyor. Proje alanları, görevler ve otomasyonları ayarlamak şaşırtıcı derecede kolaydı. Takım birkaç hızlı eğitim oturumundan sonra bu işin püf noktalarını öğrendi. Ayrıca yardım belgeleri ve canlı sohbet çok hızlı yanıt veriyor, böylece uzun süre takılıp kalmıyoruz. Yaptığımız şeylerden biri, ClickUp'ı sadece birkaç tıklamayla Google Drive ile entegre etmekti, bu da bize zaman kazandırdı ve araç değiştirme zahmetinden kurtardı.

💡 Bonus: Gantt grafiklerinize ve proje planlamanıza gerçek zeka katan AI Süper Uygulaması ClickUp Brain MAX 'ı deneyin. İş dağınıklığına veda edin ve sorunsuz, bağlamsal proje yönetimine merhaba deyin. İşte nasıl: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve tüm bağlantılı uygulamalarınızda + web'de dosyalarınızı anında arayın

Talk to Text ile ellerinizi kullanmadan, her yerden sesinizle işlerinizi isteyin, dikte edin ve komut verin

Tek bir bağlamsal, kurumsal kullanıma hazır çözümle, ChatGPT, Claude ve Gemini gibi premium AI araçlarını doğrudan uygulamadan kullanın ClickUp Brain MAX ile karmaşık Gantt grafiklerini yönetmek daha akıllı, daha verimli hale gelir ve proje yönetimi ekosisteminize tamamen entegre olur.

2. TeamGantt (Basitleştirilmiş sürükle ve bırak plan için en iyisi)

teamGantt aracılığıyla

TeamGantt, karmaşık proje planlamasını herkesin yapabileceği bir şeye dönüştürür. Sürükle ve bırak arayüzü, kullanıcıların takvimdeki tarihleri sürükleyerek görevler oluşturmasına olanak tanır ve zaman çizelgesi ayarlamalarını doğal hale getirir.

Bu aracı diğerlerinden ayıran özelliği, takım üyelerine karmaşık proje hiyerarşileri arasında gezinmek zorunda kalmadan kişiselleştirilmiş bir gösterge paneli sunan Görevlerim görünümüdür. Gantt şeması AI aracı, zamanlama yetenekleri ile kullanıcı dostu tasarım arasında bir denge kurarak, sağlam planlamaya ihtiyaç duyan takımlar için erişilebilir hale getirir.

TeamGantt'ın en iyi özellikleri

Müşterileri ve paydaşları, proje zaman çizelgeniz üzerinde kontrolü elinizde tutmak için düzenleme erişimi olmadan proje ilerlemesini görünümü için davet edin

Görevler atandığında, son tarihler yaklaştığında veya proje dönüm noktalarına ulaşıldığında takım üyeleri için otomatik e-posta uyarıları ayarlayın

Gantt şeması alternatifleri olarak portföy görünümleri oluşturarak birden fazla projeyi aynı anda kuşbakışı bir perspektifle görüntüleyin

Tamamlandı görevlere göre proje ilerlemesini otomatik olarak hesaplayan yüzde tamamlanma göstergeleri oluşturun

TeamGantt sınırları

Karmaşık projeler için gelişmiş kaynak yönetimi yetenekleri yoktur

Bazı incelemelerde, geri alma işlemlerinde zorluk, sütunların boyutlandırılması veya açıklamalarda gezinme gibi kullanıcı arayüzü sorunları not edilmekte ve bu durumun kullanıcıları rahatsız edebileceği ifade edilmektedir

TeamGantt fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Yönetici başına aylık 59 $

Her şey sınırsız: Özel fiyatlandırma

İnşaat sürümü: Özel fiyatlandırma (yıllık faturalandırma)

TeamGantt puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (890+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar TeamGantt hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

TeamGantt'ın @ etiketleme, tartışmalar ve dosya paylaşımı gibi özelliklerle proje ortamında takım iletişimi ve koordinasyonunu nasıl sağladığını gerçekten çok beğeniyorum […] Beğenmediğim bir şey yok, sadece raporlama özellikleri nispeten basit, derinlik ve ayrıntıdan yoksun olabilir

📮 ClickUp Insight: Yöneticilerin %31'i görsel panoları tercih ederken, diğerleri Gantt, gösterge paneli veya kaynak görünümlerine güveniyor. Ancak çoğu araç sizi birini seçmeye zorlar. Görünüm, düşünme şeklinize uymuyorsa, bu sadece başka bir sürtüşme kaynağı haline gelir. ClickUp ile seçim yapmak zorunda kalmazsınız. Tek bir tıklama ile AI destekli Gantt grafik, Kanban panoları, Gösterge paneli veya İş Yükü Görünümü arasında geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca ClickUp AI ile , siz, bir yönetici veya tasarımcınız gibi kimlerin baktığına göre özelleştirilmiş görünümler veya özetler otomatik olarak oluşturabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: CEMEX, ClickUp'ı kullanarak ürün lansmanlarını %15 hızlandırdı ve iletişim gecikmelerini 24 saatten saniyelere indirdi.

3. Gantt. io (Görsel sunum odaklı en iyi araç)

gantt.io aracılığıyla

Bazen, projenizin hak ettiği kadar profesyonel görünen bir Gantt oluşturmanız gerekir. Gantt. io, paydaşları ve müşterileri etkileyen görsel olarak çekici grafikler konusunda uzmanlaşmıştır.

Her türlü özelliği tek bir arayüze sıkıştırmak yerine, grafik oluşturma ve sunum deneyimini kolaylaştırır.

Platform, gerçek zamanlı çoklu kullanıcı düzenlemeyi destekler, yani takımınız birlikte grafik oluşturabilir veya düzenleyebilir ve güncellemeleri anında görebilir. Ayrıca, zaman yolculuğu özelliği sayesinde geçmiş sürümleri gözden geçirebilir ve grafiklerin geri yüklemesini veya çatallanmasını yapabilirsiniz, bu da denemeler yapmak için çok yararlıdır.

Gantt. io'nun en iyi özellikleri

Şirketinizin markasına uyacak şekilde, yazı tipleri, renkler, ızgara çizgileri ve alanlar dahil olmak üzere grafiklerin her görsel öğesini özel olarak ayarlayın

Grafikleri geniş format kağıda yazdırın veya proje edildiğinde net kalitesini koruyan yüksek çözünürlüklü görüntüler olarak dışa aktarın

Görüntüleyenler belirli zaman çizelgesi öğelerinin üzerine geldiklerinde araç ipuçlarında görünen ayrıntılı görev ve proje açıklamaları ile notlar ekleyin

Birden fazla grafik varyasyonunu görev yönetimi şablonu olarak kaydedin, böylece benzer proje düzenlerini hızlı bir şekilde yeniden oluşturabilirsiniz

Gantt.io sınırları

Yerleşik zaman takibi veya kaynak tahsis özellikleri yoktur

Büyük veri kümeleriyle çalışırken yavaşlayabilir

Gantt. io fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 8 $

Gantt. io puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Frederick Taylor ile birlikte çalışan Henry Gantt, 1910 civarında fabrikalardaki üretimi ve kaynakları izlemek için bu konsepti geliştirdi ve böylece ilk görsel iş planlayıcısını yarattı. Bu, teslim edilecekler ve zaman kavramının ilk birkaç örneğinden biriydi.

4. Instagantt (AI destekli zaman çizelgesi optimizasyonu için en iyisi)

instagantt aracılığıyla

Instagantt, yapay zekayı doğrudan proje planlamasına getirerek zaman çizelgesi optimizasyonunun sıkıcı işlerini otomatikleştirir. Platform, AI kullanarak zaman çizelgelerini otomatikleştirir, zaman çizelgelerini optimize eder ve daha akıllı, daha hızlı planlama için takım işbirliğini kolaylaştırır.

Instagantt'ı benzersiz kılan, görev bağımlılıkları ve kaynak kullanılabilirliğine göre zaman çizelgesinde iyileştirmeler önerme yeteneğidir. AI, proje yapınızı analiz eder ve darboğazları önleyebilecek veya genel proje süresini kısaltabilecek ayarlamalar önerir. Ayrıca, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için arayüzü erişilebilir tutarken ağır işleri de halleder.

Instagantt'ın en iyi özellikleri

Orijinal zaman çizelgenizi mevcut ilerlemeyle birlikte gösteren temel karşılaştırma özelliklerini kullanarak gecikmeleri kolayca belirleyin

Standart görevler ve sürelerle otomatik olarak doldurulan yinelenen Gantt şeması şablonları oluşturun

Takım üyeleri, mobil uygulama ile görevlerin ilerleyişini güncelleyebilir ve proje zaman çizelgelerini her yerden görünümü sağlayabilir

Dış paydaşların proje ilerlemesini görebilmesini sağlayan genel paylaşım bağlantıları oluşturun

Instagantt sınırları

AI önerileri, benzersiz iş kısıtlamalarını hesaba katmayabilir

AI optimizasyon parametrelerinin sınırlı özelleştirilmesi

Instagantt fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel: Aylık 12 $

Takım: Aylık 24 $, 3 işbirlikçiyi içerir (ek işbirlikçileri için 8 $)

Instagantt puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (25+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (445+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Instagantt hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi faiz bir bakış açısı sunuyor:

Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olduğu için kullanımı kolay, projemle bağlantı kurup izleme yapabiliyorum. Ayrıca, birden fazla projeyi birleştirip müşterimle paylaşım seçeneğini de çok beğeniyorum. […] Yeni bir görev açma bağlantısı bazen çalışmıyor, ayrıca bildirilen belirli görev açamıyorum. Ayrıca, dışa aktarım için PDF kullandığımda PDF veya görüntüler net çıkmıyor.

5. Lucidchart (Entegre diyagram ş Akışı için en iyisi)

lucidchart aracılığıyla

Lucidchart, Gantt grafiklerini daha geniş bir diyagram ekosisteminin parçası olarak ele alır ve bu, proje planlama sırasında birden fazla görsel araca ihtiyaç duyan takımlar için idealdir.

Takımlar, çoklu diyagram ş Akışı için Gantt çizelgeleri, akış şemaları, organizasyon şemaları ve süreç haritaları arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilir. Örneğin, bir ürün takımı akış şemasını kullanarak özellikleri haritalandırabilir ve zaman çizelgelerini Gantt görünümünde anında görselleştirebilir, her iki diyagramı da bağlantılı veriler veya paylaşım nesneleriyle birbirine bağlayabilir.

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

Gantt grafiklerinizi Google E-Tablolar gibi canlı veri kaynaklarına doğrudan bağlayarak zaman çizelgesi bilgilerinin otomatik olarak güncellenmesini sağlayın

Akıllı biçimlendirme özelliğini kullanarak görevleri otomatik olarak hizalayın, alanları ayarlayın ve grafikler oluştururken görsel hiyerarşi iyileştirin

Toplantı sırasında farklı proje aşamalarına tıklayabileceğiniz veya belirli zaman çizelgesi bölümlerini yakınlaştırabileceğiniz etkileşimli sunumlar oluşturun

Sürüm geçmişi ile grafiklerinizi oluştururken yapılan her değişikliği izleyin ve önceki sürümlere geri dönün veya belirli proje öğelerini kimin ve ne zaman değiştirdiğini tam olarak görün

Lucidchart sınırları

Gantt şeması AI özellikleri, özel proje yönetimi araçlarına göre daha az özelleştirilmiştir

Lucidchart'ın arayüzü, basit proje zaman çizelgesi oluşturma isteyen kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir

Lucidchart fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel: Kullanıcı başına aylık 9 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Lucidchart puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (6.465+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.190'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Lucidchart hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi bunu şu şekilde ifade ediyor:

Lucid Visual Collaboration Suite'in en beğendiğim özelliği, karmaşık fikirleri net ve görsel ş Akışlarına dönüştürme yeteneğidir. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, çok çeşitli şablonlar ve gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, beyin fırtınası, süreç haritalama ve teknik mimari tartışmaları için inanılmaz derecede etkili olmasını sağlar... Lucid Visual Collaboration Suite'in bir dezavantajı, özellikle tüm özelliklere erişim gerektiren büyük takımlar için, ölçeklendirildiğinde pahalı hale gelebileceğidir. Ayrıca, çok karmaşık veya ayrıntılı diyagramlarda, özellikle birden fazla kullanıcı aynı anda düzenleme yaparken performans biraz düşebilir...

6. EdrawMax (Şablon ağırlıklı grafik oluşturma için en iyisi)

edrawMax aracılığıyla

EdrawMax, akış şemaları ve Gantt grafiklerinden elektrik şemaları ve planlara kadar 280'den fazla diyagram türünü sürükle ve bırak kolaylığıyla destekleyen bir masaüstü ve çevrimiçi diyagram oluşturma uygulamasıdır.

1.500 yerleşik Gantt şeması proje şablonu ve 26.000'den fazla vektör sembolü içeren devasa bir kütüphaneye ve kullanıcılar tarafından oluşturulan bir topluluk galerisine sahiptir, bu da görselleri hızlı bir şekilde oluşturmayı ve takımlar arasında tutarlılığı korumayı kolaylaştırır

EdrawMax'ın en iyi özellikleri

Binlerce simge, şekil ve görsel öğe içeren sektöre özel sembol kitaplıklarını inceleyin

Koşul biçimlendirme ile öncelik düzeylerine, tamamlanma duruma veya atanan takım üyelerine göre renkleri otomatik olarak değiştirin

Tutarlı bir marka kimliği oluşturmak için şirket logonuzu, renk şemalarınızı ve standart görev kategorilerinizi içeren ana şablonlar tasarlayın

EdrawMax sınırları

Web sürümü yoğun yük altında gecikme yaşayabilir ve masaüstü uygulama uzun süreli kullanımdan sonra bazen donabilir veya yavaşlayabilir

Lisanslama sistemi kısıtlayıcıdır, genellikle tek bir makineyle sınırlıdır ve yeniden yükleme veya cihaz değiştirme işlemleri için ek lisanslama adımları gerekebilir

EdrawMax fiyatlandırması

Bireyler: Abonelik : 79 $ (yarı yıllık) Sonsuz : 245 $ tek seferlik ödeme) Sonsuz paket planı: 300 $ (tek seferlik ödeme)

Takımlar ve işler: Kullanıcı başına 119 $ (yıllık plan)

Öğrenciler: 68 $ (yarı yıllık)

Eğitimciler: özel fiyatlandırma

EdrawMax puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (135+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (205+ yorum)

Gerçek kullanıcılar EdrawMax hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesine göre:

EdrawMax'ın kullanımı sezgiseldir. Uygulamanın kullanmaya başlaması çok kolaydır. İş şablonlarından BT ve mühendisliğe, pazarlamadan UI/UX'e kadar birçok farklı alanda kullanılabilen hazır şablonları gerçekten çok beğeniyorum. Uygulamanın kullanıcıya sunduğu esneklik bence eşsiz... Bu kadar çok şey sunan bir uygulama, her şeyi sunuyor gibi hissettiriyor. Hazır görüntüler gibi, kolayca kullanılabileceğini düşündüğümüz bazı şeyler var, ancak bunlar mevcut değil.

🧠 Dostça bir ipucu: "Zaman Çizelgesi Risk Haritalama" yöntemini deneyin. Takımınızı toplayın ve "Bu Gantt zaman çizelgesinde hangi aşamalarda başarısız olabiliriz?" diye sorun. Yakından izlemek için bu görevleri bayraklarla veya özel etiketlerle işaretleyin. Bunu, yüksek riskli aşamalarda acil durum tamponlarıyla birleştirin

7. Toggl Plan (Kaynak odaklı zaman çizelgesi yönetimi için en iyisi)

toggl Plan aracılığıyla

Toggl Plan, Gantt grafiğinin odağını görevlerden insanlara kaydırarak kaynak tahsisi ve takım kapasite yönetimini vurgular . Ne yapılması gerektiğini, işi kimin yapacağını ve ne zaman müsait olduklarını görselleştirir.

Takımlar, hangi üyelerin aşırı yüklenmiş, yeterince kullanılmamış veya birden fazla proje arasında mükemmel bir dengeye sahip olduğunu bir bakışta görebilir. Proje yönetimi yazılımının zaman çizelgesi görünümü, kaynak çatışmalarını sorun haline gelmeden önce ortaya çıkararak proaktif zamanlama ayarlamalarına olanak tanır.

Toggl Plan'ın en iyi özellikleri

Her takım üyesi için bir iş yükü sınırı belirleyin, böylece herhangi birine çok fazla iş atandığında otomatik uyarılar alırsınız

Proje kategorilerini renk kodlarıyla işaretleyerek herkesin odaklandığı iş türünü anında görün

İş yükü raporları ile her bir kişinin farklı türdeki faaliyetlere ne kadar zaman ayırdığını anlayın

Toggl Plan sınırları

Yineleyen görevlerin desteklenmemesi, tekrarlayan manuel işlere neden olur

Sürüm geçmişi olmadığı için değişiklikleri geri almak veya denetlemek zor

Toggl Plan fiyatlandırması

5 kullanıcıya kadar ücretsiz

Kapasite: Kullanıcı başına aylık 6 $

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 15 $

Toggl Plan puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (115+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Toggl Plan hakkında ne diyor?

Capterra'nın bu incelemesine bir göz atın:

Toggl Plan, projelerin eklenmesini ve yönetilmesini kolaylaştıran gerçekten güzel ve temiz bir arayüze sahiptir. Gantt grafikleri, proje zaman çizelgelerini yönetmek için harika bir yoldur. […] Dürüst olmak gerekirse, Toggl Plan'ın tek gerçek dezavantajı, ayrı bir abonelik satın almadan Toggl Track fonksiyonelliğini içermemesidir.

🧠 Yararlı İpucu: Gantt grafiğinizi tek seferlik bir kurulum değil, canlı bir araç haline getirin. Tekrarlayan 15 dakikalık bir inceleme ayarlayın: Engellenen görevleri yeniden atayın veya engellemeyi kaldırın

Ortaya çıkan yeni öğeleri ekleyin

İşler aksarsa zaman çizelgelerini değiştirin

8. Gantt Chart AI (Otomasyonlu zaman çizelgesi oluşturma için en iyisi)

gantt Grafik AI aracılığıyla

Gantt Chart AI, makine öğrenimini kullanarak minimum girdi ile kapsamlı proje zaman çizelgeleri oluşturur. Kullanıcılar proje hedeflerini ve anahtar kısıtlamalarını tanımlar, ardından AI algoritmalarının ayrıntılı programlar oluşturmasını, gerçekçi süreler atamasını ve mantıklı görev bağımlılıkları belirlemesini izler.

Platform, binlerce başarılı proje üzerinden öğrenerek gerçekçi zaman çizelgeleri önerir ve potansiyel riskleri belirler. Böylelikle, takımınızın ilk zaman çizelgesini mükemmelleştirmek için haftalarca zaman harcamak yerine, uygulamaya odaklanabilirsiniz.

Gantt Grafik AI'nın en iyi özellikleri

Görev karmaşıklığını, takım boyutunu ve benzer projelerden elde edilen geçmiş verileri dikkate alan akıllı süre tahminleri alın

Potansiyel zamanlama çakışmalarını, kaynak darboğazlarını veya gerçekçi olmayan son teslim tarihlerini belirleyen proaktif risk değerlendirmeleri ve önerilen çözümleri alın

Konuşma dilinde doğal dil komutlarını kullanarak AI tarafından oluşturulan programları ince ayar yapın

Gantt AI sınırları

Belirli algoritma parametreleri ve varsayımları üzerinde sınırlı kontrol

Piyasadaki yerleşik araçlara kıyasla hala gelişme aşamasındadır

Gantt Grafik AI fiyatlandırması

Ücretsiz (2 kredi)

30 kredi: 3 $ (30 kredi)

100 kredi: 6 $ (100 kredi)

Gantt Grafik AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Gantt şeması bilgisayarlar ortaya çıkmadan önce tasarlandı, bu nedenle her çubuk ve güncelleme elle çizildi. Yöneticiler, her üretim değişikliğinden önce zaman çizelgelerini düzeltmek için kelimenin tam anlamıyla cetvel ve kalem kullanmak zorundaydı. Gantt'ın meslektaşları, onun oluşturduğu bu aracı "çubuk grafik" olarak adlandırdı ve bu terim, araç gelişse de kullanılmaya devam etti.

Gantt'a inanıyor musunuz? ClickUp en iyisini yapıyor

Bir AI Gantt grafik oluşturucu seçimi için, değişiklikleri öngören, gerçek zamanlı olarak yeniden ayarlanan ve ham girdileri yapılandırılmış bir uygulamaya dönüştüren bir sistem gerekir.

ClickUp bu değişime öncülük ediyor.

Gantt şeması AI'sı, yapılandırılmış zaman çizelgeleri oluşturur, bağımlılıkları hizalar, gerçek iş yükü verilerine göre zaman çizelgelerini ayarlar ve manuel takip gerektirmeden devralmaları otomatikleştirir.

Her değişiklik sisteme geri bildirilir ve böylece uygulama gerçeklerle uyumlu kalır.

ClickUp'a bugün kaydolun! ✅