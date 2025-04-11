Glean Fiyatlandırma: Size En Uygun Planı Seçmek İçin Planlar ve Özellikler

Doğru kurumsal arama yazılımını seçmek, özellikle fiyatlandırma önceden belirtilmediğinde, bir labirentte yolunu bulmaya benzeyebilir.

İşiniz için Glean'ı düşünüyorsanız, muhtemelen Bu aslında ne kadara mal olacak? diye merak ediyorsunuzdur. Glean'ın özel fiyatlandırma modeli, benzersiz ihtiyaçlarınıza uygun bir çözüm vaat eder, ancak sayıların şeffaf olmaması kararı zorlaştırabilir.

Glean'in fiyatlandırması hakkında bilmeniz gerekenleri ve yatırım yapmaya değer olup olmadığına nasıl karar vereceğinizi inceleyelim. Ve biraz daha bizimle kalırsanız, iş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp formunda güçlü bir AI destekli arama alternatifi ve bilgi yöneticisi ile tanıştıracağız (evet, gerçekten "her şeyi" dedik!)

⏰ 60 Saniyelik Özet Glean'ın sunduğu özelliklerin ve fiyatlandırma yapısının kısa bir özetini burada bulabilirsiniz. Glean, takımların Google Drive, Slack ve Salesforce gibi iş yeri uygulamalarında bilgileri hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olan bir kurumsal arama ve bilgi yönetimi platformudur

Kişisel asistan görevi görerek, tek bir arayüz üzerinden çeşitli araçlardan bilgi alımını sorunsuz hale getirir

Glean, AI kullanarak kullanıcıların rolleri, görevleri ve etkinliklerine göre kişiselleştirilmiş arama sonuçları sunar

İş akışlarını kolaylaştırır, işbirliğini geliştirir ve takımların güncel verilerle bilinçli kararlar almasını sağlar

Glean, halka açık fiyatlar olmadan özel bir fiyatlandırma modeli izler ve işletmelerin özel bir teklif için demo talep etmelerini gerektirir

Fiyatlandırma yapısı şirketin boyutuna, ihtiyaç duyulan özelliklere ve verilerin karmaşıklığına göre belirlenir ve esnek çözümler sunar

Özel fiyatlandırma, ölçeklenebilirlik ve kişiselleştirilmiş danışmanlık, Glean'ın fiyatlandırma modelinin bazı avantajlarıdır

Glean'ın fiyatlandırmasında şeffaflık eksikliği, zaman alıcı teklif verme sürecine ve küçük takımlar için potansiyel olarak daha yüksek maliyetlere sonuçlanabilir

İş ihtiyaçlarını değerlendirin, uygulama ve destekle ilgili sorular hazırlayın ve Glean'i satın almadan önce bütçe kısıtlamalarını anlayın

ClickUp , kapsamlı proje yönetimi ve bilgi yönetimi özellikleriyle daha şeffaf (ve uygun fiyatlı!) bir fiyatlandırma modeli sunarak, daha düşük maliyetler ve daha fazla ölçeklenebilirlik arayan takımlar için mükemmel bir alternatif haline gelir

Glean nedir?

glean aracılığıyla

Glean, takımların çeşitli işyeri araçları ve uygulamalarında bilgileri hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir kurumsal arama ve bilgi yönetimi platformudur.

Google Drive, Slack, Dropbox, Salesforce ve diğerleri gibi her gün kullandığınız platformlarla bağlantı kurar. Glean'ı kullanarak, tek bir arayüzden belgeleri, konuşmaları, proje güncellemelerini ve daha fazlasını zahmetsizce arayabilir ve keşfedebilirsiniz.

Bunu, bulması zor bir belgeyi, en son bütçeye bağlantı içeren bir yorumu veya üzerinde bloklanmış olduğunuz bir proje güncellemesini bulmak için kişisel bir asistanınız olduğunu düşünün. Glean size zaman kazandırır ve her şeyi düzenli tutar, böylece siz ve takımınız en iyi yaptığınız şeye odaklanabilirsiniz: sonuçlar elde etmek ve işleri halletmek.

Glean bilgi aramalarını nasıl basitleştirir?

Sıkı bir teslim tarihine yetişmeye çalışıyorsunuz ve işlerin ilerlemesi için belirli bir belgeye veya mesaja ihtiyacınız var. Glean'ın yapay zeka destekli arama özelliği, araçlar arasında gezinerek değerli zamanınızı boşa harcamak yerine, saniyeler içinde tam olarak ihtiyacınız olanı bulur.

İşyerinde bir arama motoru kullanmak gibi, sadece daha akıllı. Glean tüm uygulamalarınıza bağlanır, ilgili bilgileri toplar ve sonsuz klasörleri taramanın getirdiği sıkıntılardan sizi kurtarır. Artık kaybolan dosyalar, boşa harcanan zaman yok, sadece kesintisiz verimlilik var.

📮 ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, işiyle ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcar. Bu, e-postaları, Slack konularını ve dağınık dosyaları aramak için yılda 120 saatten fazla zaman kaybı anlamına gelir. Çalışma alanınıza entegre edilmiş akıllı bir AI asistanı bunu değiştirebilir. ClickUp Brain'e girin. Doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak anında içgörüler ve cevaplar sunar, böylece aramayı bırakıp işe başlayabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir haftalık verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

Glean verimliliği ve işbirliğini nasıl artırır?

Glean, işyerindeki bilgilere erişimi basitleştirerek herkesin bağlantıda kalmasını, odaklanmasını ve bilgilendirilmesini sağlar. İşte nasıl:

Zaman tasarrufu: Birden fazla uygulamada arama yapmanın sıkıntısını unutun. Glean, ihtiyacınız olanı saniyeler içinde sunarak iş akışınızı kolaylaştırır ve değerli zamanınızı boşaltır

Sorunsuz işbirliği: Artık sonsuz Slack aramaları veya e-posta alışverişleri yok. Her şey merkezileştirildiğinden, takım işbirliği zahmetsiz ve daha etkili hale gelir

Daha akıllı kararlar: Güncel, kolay erişilebilir veriler, takımınızın hızlı ve güvenli bir şekilde bilinçli kararlar almasını sağlar

Kişiselleştirilmiş arama: Glean'ın yapay zekası, rolünüze, görevlerinize ve faaliyetlerinize göre arama sonuçlarını özelleştirerek her zaman en alakalı bilgileri almanızı sağlar

Glean ile takımınız bilgi bulmaya daha az, sonuçlara ulaşmaya daha fazla odaklanabilir.

👀 Biliyor muydunuz? Kötü veri kalitesi, gereksiz veriler ve veri kaybı, şirketlerin işletme bütçelerinin %15 ila %25'ine mal olabilir.

Glean Fiyatlandırma Planları

Yazılım çözümlerinin fiyatlandırma yapılarını ve avantajlarını incelemek, özellikle bilgiler kolayca ulaşılabilir olmadığında, genellikle zorlu bir süreç olabilir.

Kuruluşunuzun ihtiyaçları için Glean'i değerlendiriyorsanız, fiyatlandırma ve planlar hakkında bildiklerimizi burada bulabilirsiniz.

Glean'ın fiyatlandırma yaklaşımı

Glean, fiyatlandırma ayrıntılarını kamuya açıklamamaktadır. Bu, kuruluşunuzun gereksinimlerine özel bilgiler almak için satış ekibiyle bir demo randevusu ayarlamanız gerektiği anlamına gelir.

Bu kişiselleştirilmiş yaklaşım, Glean'in şirket boyutu, istenen özellikler ve belirli müşteri kullanım durumları gibi faktörleri değerlendirerek özel bir fiyatlandırma paketi sunmasını sağlar.

Neden şeffaf fiyatlandırma yok?

Standart bir fiyatlandırma modelinin olmaması, Glean'in her kuruluşun kendine özgü ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış çözümler sunma hedefine bağlanabilir.

Glean, tek tip bir fiyatlandırma yapısına bağlı kalmayarak, veri ortamlarının karmaşıklığı ve farklı kurumsal müşterilerin ihtiyaç duyduğu özel fonksiyonlar gibi çeşitli faktörleri dikkate alabilir.

Demo planlamadan önce dikkate alınması gerekenler

Glean satış ekibine ulaşmadan önce şunları yapmanız faydalı olacaktır:

İhtiyaçlarınızı değerlendirin: Kuruluşunuzun ihtiyaç duyduğu belirli özellikleri ve entegrasyonları belirleyin

Sorularınızı hazırlayın: Uygulama, destek ve olası ek maliyetlerle ilgili sorularınızı bir liste halinde hazırlayın

Bütçenizi planlayın: Demo sırasında uygulanabilir seçenekleri tartışmak için bütçe kısıtlamalarınızı anlayın

Glean'ın halka açık fiyatlandırmasının olmaması, ilk değerlendirme aşamasında zorluklar yaratabilir, ancak özel olarak tasarlanmış yaklaşımı, çözümün kuruluşunuzun ihtiyaçlarına tam olarak uyum sağlamasını garanti eder.

Satış ekibiyle doğrudan iletişime geçerek, bilinçli bir karar vermek için ihtiyacınız olan netliği elde edebilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Tipik bir bilgi çalışanı, işini tamamlamak için ortalama 6 kişiyle bağlantı kurmak zorundadır. Bu, temel bağlamı toplamak, öncelikleri uyumlu hale getirmek ve projeleri ilerletmek için her gün 6 temel bağlantıya ulaşmak anlamına gelir. Mücadele gerçek: Sürekli takip, sürüm karmaşası ve görünürlük sorunları takımın verimliliğini azaltır. Bağlantılı Arama ve AI Bilgi Yöneticisi gibi merkezi bir platform olan ClickUp, bağlamı anında parmaklarınızın ucuna getirerek bu sorunu çözer.

Glean Fiyatlandırmasının Artıları ve Eksileri

Her kurumsal yazılım gibi, Glean'ın fiyatlandırma modelinin de avantajları ve dezavantajları vardır.

Seçeneklerinizi değerlendirmenize yardımcı olacak kısa bir özet:

Avantajlar

Özel fiyatlandırma: Glean, kuruluşunuzun boyutuna, ihtiyaçlarına ve kullanım durumlarına göre fiyatlandırmayı özelleştirir, böylece gereksiz özellikler için ödeme yapmamanızı sağlar

Ölçeklenebilirlik: Özel fiyatlandırma modeli, küçük takımlardan büyük kurumsal şirketlere kadar farklı boyutlardaki işletmelere uyum sağlar

Kişiselleştirilmiş danışmanlık: Demo tabanlı yaklaşım, iş ihtiyaçlarınız ve Glean'in bunları nasıl karşılayabileceği hakkında ayrıntılı tartışmalar yapılmasına olanak tanır

Eks

Şeffaflık eksikliği: Önceden fiyatlandırma ayrıntıları olmadan, maliyetleri tahmin etmek veya Glean'ı rakiplerle erken aşamada karşılaştırmak zor olabilir

Zaman alıcı süreç: Demo randevuları ayarlamak ve özel teklifleri beklemek karar verme sürecini yavaşlatabilir ve gecikmeler maliyetli olabilir

Potansiyel olarak daha yüksek maliyetler: Özel fiyatlandırma, sabit, kademeli fiyatlandırma modellerine kıyasla daha küçük takımlar veya yeni kurulan şirketler için daha yüksek maliyetlere yol açabilir

Sonuç olarak, Glean'ın fiyatlandırma yaklaşımı, özel, üst düzey bir çözüm arayan kuruluşlar için işe yarar, ancak basit ve şeffaf bir model tercih edenler için uygun olmayabilir.

📖 Ayrıca okuyun: ClickUp ile Daha Hızlı Çalışmak ve İşleri Tamamlamak İçin İpuçları

Glean'e alternatifleri neden düşünmelisiniz?

Glean güçlü bir araçtır, ancak fiyatlandırması özellikle orta ölçekli takımlar için bir engel oluşturabilir. Genellikle kurumsal düzeyde bir araç olarak konumlandırılır ve buna bağlı olarak kurumsal düzeyde bir fiyat etiketi taşır.

Her özelliğe ihtiyacınız yoksa, yine de sağlam, evrensel bağlantılı arama ve yapay zeka yetenekleri sunan daha uygun maliyetli çözümler (ClickUp gibi) mevcuttur.

AI, Glean'in temelini oluştursa da, diğer araçlar GPT-4, Claude veya açık kaynaklı modeller gibi büyük dil modelleriyle daha sorunsuz bir şekilde entegre olabilir ve AI'nın yapabilecekleri, cevapları veya ince ayarları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlar.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Tek bir AI asistanında hepsine erişebilecekken neden kendinizi bir LLM ile sınırlayasınız? Doğru, ClickUp'ın yerel AI'sı ClickUp Brain, GPT-4o, o1, o3-mini ve Claude 3. 7 Sonnet özelliklerine sahiptir ve bir düğmeye tıklayarak işiniz için en uygun modeli (Soru-Cevap, özetleme, yazma ve daha fazlası) seçmenize yardımcı olur! ClickUp Brain ile her görev için mükemmel AI modelini tek bir yerden seçin

Glean alternatifleri ararken, takımınızın gerçek ihtiyaçlarının ne olduğunu düşünün; gelişmiş özellikler mi, bütçe dostu seçenekler mi, yoksa kolay entegrasyonlar mı? Yeni aracınızın bu özellikleri karşıladığından emin olun!

📖 Ayrıca okuyun: Belgeleme için AI nasıl kullanılır?

ClickUp: Glean'e En İyi Alternatif

Bilgileri hızlı bir şekilde bulmanıza ve tüm ekibinizin uyumlu çalışmasına yardımcı olacak bir Glean alternatifi arıyorsanız, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'tan başka yere bakmayın.

ClickUp, bilgi, görev ve işbirliğinizi bağlam farkındalığı yüksek yapay zeka ile desteklenen tek bir platformda bir araya getiren nihai verimlilik merkezidir. Proje yönetimi, güncelleme paylaşımı veya iş akışları düzenleme gibi tüm işlerinizi tek bir yerden yapın, bağlantıda kalın ve daha akıllı çalışın.

ClickUp neden harika bir seçimdir?

ClickUp sadece bir arama aracı değildir; eylem için bir başlangıç noktasıdır. Bilgi bulmanın sadece ilk adım olduğu, hemen ardından doğal olarak eyleme geçmenin geldiği eksiksiz bir iş yönetimi platformudur.

Takımımızın süreç belgeleri ve görev yönetiminin tek bir yerde olması, aradığımız şeyleri bulmak için zaman kazanmamıza yardımcı oluyor. Ayrıca, bilgi için tek bir doğru kaynak sağlıyor.

Takımımızın süreç belgeleri ve görev yönetiminin tek bir yerde olması, aradığımız şeyleri bulmak için zaman kazanmamıza yardımcı oluyor. Ayrıca, bilgi için tek bir doğru kaynak sağlıyor.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

Anahtar özellikler

Görevler, belgeler ve hedefler arasında merkezi arama

ClickUp Bağlantılı Arama ile çalışma alanınızdan ve bağlı uygulamalardan görevleri, belgeleri ve tartışmaları anında bulun

Google Drive, Slack ve Jira arasında gidip gelirken "Bunu bir yerde görmüştüm..." diye düşündüğünüz oldu mu? ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği, sekmeler arasında geçiş yapma derdine son veriyor.

ClickUp ve bağlı tüm uygulamalarınızdaki bilgilerinizi tek bir arama çubuğunda bir araya getirir. Böylece, kaybolmuş bir belge, belirli bir Jira bileti veya geçen hafta birinin bahsettiği bir Slack konusu arıyorsanız, hepsini saniyeler içinde bulabilirsiniz.

Nasıl yapacağınızı öğrenmek için bu videoyu izleyin!

AI bilgi yönetimi

ClickUp Brain ile, ClickUp çalışma alanınızda (ve bağlı uygulamalarda) kuruluşunuzun toplu bilgilerine anında erişebilirsiniz.

AI yetenekleri, doğal dilde sorular sormanıza ve Çalışma Alanı'nızdaki tüm belgeler, wiki'ler, görevler ve yorumlarda arama yaparak kesin cevaplar almanıza olanak tanır, böylece değerli zamanınızdan tasarruf edersiniz.

En iyi yanı ne mi? Brain kaynaklarını belirtir, böylece bilgileri doğrudan doğrulayabilirsiniz.

ClickUp Brain ile çalışma alanınızla ilgili sorularınıza bağlamsal yanıtlar alın

Kuruluşunuz için daha iyi bir AI bilgi tabanı oluşturmak mı istiyorsunuz? Başlamak için bu videoyu izleyin👇🏽

Ş Akışınızı ClickUp'ın güçlü entegrasyonlarıyla senkronize edin

ClickUp, takımınızın halihazırda kullandığı araçlarla çalışarak sorunsuz bir iş akışı sağlar. Google Çalışma Alanı ve Slack'ten Zoom'a ve 1.000'den fazla diğer uygulamaya kadar, ClickUp Entegrasyonları tüm işlerinizi birbirine bağlar, böylece siz işlerinizi halletmeye odaklanabilirsiniz.

İşleri daha verimli bir şekilde halletmek için, doğrudan Slack mesajlarından ClickUp Görevleri oluşturun, Google Drive'dan belgeleri senkronize edin veya farklı uygulamalar arasındaki iş akışlarını otomatikleştirin.

ClickUp Görevleri'ndeki Özel Alanlar'ı kullanarak görev ayrıntılarını ve bağlamını merkezileştirin

Bu entegrasyon düzeyi, sürekli uygulama değiştirme ihtiyacını azaltarak, ivmeyi kaybetmeden işbirliğini kolaylaştırır. Takımınız belge işbirliği yazılımına güveniyorsa, ClickUp'ın entegrasyonları her şeyi senkronize tutarak verimliliği daha da artırır.

İşlemleri kolaylaştırmak için özelleştirilebilir ş Akışları

Pazarlamadan mühendisliğe kadar her takım için özel iş akışları oluşturun, hepsi ClickUp'ta!

Her takım farklı şekilde çalışır ve ClickUp, benzersiz süreçlerinize uyum sağlamak için tasarlanmıştır. Tamamen özelleştirilebilir iş akışları ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir, sorumlulukları atayabilir ve ilerlemeyi zahmetsizce takip edebilirsiniz.

Son teslim tarihleri belirlemeniz, bildirimler göndermeniz veya görevleri farklı aşamalara taşımanız gerekse de, ClickUp Otomasyonları hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar; hatta tekrarlayan yoğun işlere daha az zaman ayırmanıza da olanak tanır.

ClickUp Otomasyonları ile takımınızın iş akışından tekrarlayan görevleri ortadan kaldırın

Tartışmaları tek bir tıklama ile eyleme geçirilebilir adımlara dönüştürerek, takımlar uyum içinde çalışmaya devam ederken projeleri daha hızlı ilerletebilir.

Şirket bilgilerini, SOP'leri ve proje belgelerini düzenlemek için yapılandırılmış bir yönteme ihtiyacınız varsa, ClickUp'ın Bilgi Bankası Şablonu mükemmel bir çözümdür.

Bu şablon, takımların önemli bilgileri farklı platformlara dağıtmak yerine tek bir yerde depolamasına, yönetmesine ve anahtar belgelere erişmesine olanak tanır.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Bilgi Bankası Şablonu ile önemli şirket bilgilerini zahmetsizce düzenleyin, yönetin ve erişin

Görevler ve iş akışlarıyla tamamen entegre olduğu için, ilgili bilgileri devam eden projelere kolayca bağlayabilir ve bilgi paylaşımını sorunsuz hale getirebilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce azaltıyor. Araştırmamız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilseydiniz ne olurdu? ClickUp, iş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir platformda birleştirir. AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutarken, sohbet, belgeler, beyaz tahtalar ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin!

Fiyatlandırma genel bakış

ClickUp, bireylere, küçük takımlara ve büyük kuruluşlara esnek fiyatlandırma planları sunar.

Kişisel kullanım için mükemmel olan Sonsuza Kadar Ücretsiz plan, 100 MB depolama alanı, sınırsız görev, beyaz tahtalar ve 7/24 destek sunar. Küçük takımlar için, kullanıcı başına aylık 7 $ fiyatlı Sınırsız plan, sınırsız depolama, entegrasyonlar, gösterge panelleri ve misafir izinleri ve zaman takibi gibi ek özellikler ekler.

Kullanıcı başına aylık 12 $ fiyatlı İş planı, Sınırsız plan içindeki her şeyi içerir, ayrıca gelişmiş otomasyon, özel dışa aktarma, iş yükü yönetimi ve sınırsız mesaj geçmişi sunar. Büyük kuruluşlar için Enterprise planı özel fiyatlandırma sunar ve tüm İş özelliklerini, gelişmiş güvenliği, beyaz etiketlemeyi ve özel iş yükü kapasitesini içerir.

ClickUp Brain'i herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık sadece 7 $'dan ekleyebilirsiniz! Bundan daha iyisi olamaz, değil mi?

💡Pro İpucu: Bağlı kalmaktan çekiniyor musunuz? ClickUp Sonsuza Kadar Ücretsiz planıyla başlayın ve ihtiyaçlarınız değiştikçe yükseltin. ClickUp ile ölçeklendirme kolay ve sorunsuz!

ClickUp ile Daha Fazlasını Yapın

Glean'dan ClickUp'a geçmek sadece bir araç değişikliği değildir. İş akışınız için bir yükseltmedir. Birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaya son verin; ClickUp, iletişim, görev yönetimi ve proje planlamasını tek bir sorunsuz platformda birleştirir.

Artık dağınık uygulamalar veya parçalı konuşmalar yok. ClickUp, daha akıllı ve sezgisel bilgi ve görev yönetimi için işyerinde yapay zeka dahil olmak üzere geleneksel araçların ötesinde çözümler sunan mükemmel bir Glean alternatifidir.

ClickUp'a geçiş yapan takımlar şunları bildiriyor: haftada 3 saatten fazla zaman tasarrufu (müşterilerin %60,2'si)

3 veya daha fazla araç değiştirildi (müşterilerin %40,9'u)

Geliştirilmiş görünürlük (müşterilerin %87,5'i)

Bu avantajları kuruluşunuz için de mi istiyorsunuz? ClickUp'ı bugün deneyin!