verimliliğinizi Artırmak için 20'den Fazla Temel Zoom Kısayolu

Dürüst olmak gerekirse, Zoom oldukça basit ve güvenilir bir video konferans platformudur.

Ama bunu daha da iyi hale getirebilecek bir şey var: Zoom klavye kısayolları.

Zoom kısayol tuşları olarak da bilinen bu tuşlar, belirli görevleri yerine getiren hızlı tuş kombinasyonları sayesinde zaman kazandırır ve verimliliği artırır. Böylece, bir toplantı planlamak için bile menülerde dolaşmanıza gerek kalmaz.

Size en iyi Zoom kısayollarını sunmak için kısayolların dünyasını araştırdık.

Kullanmaya başladığınızda, bu kısayollar olmadan o maraton toplantıları nasıl atlattığınızı merak edeceksiniz.

⏰ 60 Saniyelik Özet Bu makalede ele alınan konuların kısa bir özeti aşağıda verilmiştir: Zoom kısayolları zaman kazandırır : Sesi kapatma, videoyu anahtar ve görünümleri anında değiştirme gibi görevleri gerçekleştirin

Avantajlar arasında odaklanma ve erişilebilirlik bulunur : Fareyle uğraşmadan dikkatinizi kaybetmeden çalışın ve kolayca gezin

En sık kullanılan kısayollar : Alt+M tümünü sessize alır, Boşluk tuşu bas-konuş işlevini etkinleştirir ve Alt+F1 aktif konuşmacı görünümüne geçer

Zoom'un sınırlamaları : Güvenlik endişeleri, 40 dakikalık ücretsiz toplantı sınırı ve istikrarlı internet bağlantısına bağımlılık

Zoom alternatifi olarak ClickUp: Merkezi takvimler, gerçek zamanlı görev oluşturma ve sorunsuz işbirliği

Zoom Kısayolları Nedir?

Zoom kısayolları, fareye ihtiyaç duymadan Zoom'un özellikleri arasında hızlıca geçiş yapmanızı sağlayan klavye kombinasyonlarıdır. Görünümler arasında geçiş yaparken, katılımcıları yönetirken veya ayarlarda gezinirken zaman kazanmanızı ve Zoom toplantılarınızı daha verimli hale getirmenizi sağlamak için tasarlanmıştır.

✍🏻 Not: Bu Zoom klavye kısayollarını ve kısayol tuşlarını kullanmak için Zoom masaüstü uygulamanızın (Windows, macOS veya Linux) en son sürüme güncellendiğinden emin olun. iPad kullanıcıları da Zoom mobil uygulamasını gerekli sürüme güncelleyerek kısayollardan yararlanabilir.

İşte Windows işletim sisteminde kullanabileceğiniz birkaç örnek:

Ctrl+Alt+Shift : Ekran paylaşımı sırasında Zoom toplantı denetimleri araç çubuğuna geçin

PageUp : Galeri Görünümünde önceki sayfaya geçin

Sayfa Aşağı : Galeri Görünümünde bir sonraki sayfaya geçin

Alt : "Toplantı denetimlerini her zaman göster" seçeneğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın

Alt+F1: Konuşmacı Görünümüne Geç

📌 Örnek: Bu kısayolların nasıl yardımcı olabileceğini görelim. 50'den fazla katılımcının olduğu büyük bir takım toplantısını yönettiğinizi hayal edin. Görünümü değiştirmek veya ekran paylaşımını yönetmek için kontrolleri manuel olarak aramak yerine, Windows'ta Ctrl + Alt + Shift + H veya Mac'te Ctrl + Option + Command + H gibi kısayolları kullanarak kontrollere değil toplantıya odaklanabilirsiniz. Böylece zaman kazanır ve dikkatinizin dağılmasını önlersiniz.

Zoom'da Kısayolları Kullanmanın Avantajları

Zoom klavye kısayolları, toplantılarda gezinme deneyiminizi iyileştirmenin iyi bir yoludur. Fareye olan bağımlılığı azaltarak, bu Zoom ipuçlarıyla daha verimli çalışabilir, odaklanmanızı koruyabilir ve hatta erişilebilirliği artırarak daha sorunsuz bir deneyim yaşayabilirsiniz .

🧠 Biliyor muydunuz: Geliştirici Bruno Michels'in araştırmasına göre, kopyalama ve yapıştırma gibi yaygın görevler için fare yerine klavye kısayollarını kullanmak, her eylemde beş saniyeye kadar zaman tasarrufu sağlayabilir. Bir yıl boyunca bu, yaklaşık 134 saat veya 17 tam iş günü zaman tasarrufu anlamına gelir.

İşte bazı (kısayol) tuşlarının avantajları:

1. Daha hızlı eylemlerle zaman kazanın

Klavye kısayolları, sesi kapatma/açma, kamerayı açma/kapama veya anında elinizi kaldırma gibi temel görevleri gerçekleştirmenizi sağlar. Genellikle birden fazla tıklama gerektiren bu eylemler saniyeler içinde tamamlanır ve iş akışınızı daha hızlı ve daha verimli hale getirir.

💡 Profesyonel İpucu: Zoom hesabınızı Google Takvim veya ClickUp gibi araçlarla entegre ederseniz, Zoom toplantılarını planlamak daha da kolay hale gelir. İşte Zoom toplantılarını kolayca planlamanın bir kılavuzu.

2. Toplantılar sırasında odaklanın

Ellerinizi klavyede tutarak, kesintiye uğramadan toplantıya tamamen odaklanabilirsiniz. Konuşmadan veya elinizdeki görevden dikkatinizi dağıtabilecek fareye uzanmanıza gerek yoktur.

3. Zoom'u daha erişilebilir hale getirin

Erişilebilirlik ihtiyacı olan kullanıcılar için klavye kısayolları, Zoom ile etkileşim kurmanın alternatif bir yolunu sunarak herkesin toplantılara sorunsuz bir şekilde tam olarak katılabilmesini sağlar.

🍪 Bonus: Konuşmadığınız zaman mikrofonunuzu sessize almaktan kamerada kendinizi iyi kadraja almaya kadar, küçük ayrıntılar profesyonel bir izlenim yaratmada büyük fark yaratır. Bu kılavuzla Zoom görgü kurallarını ve en iyi uygulamaları öğrenin.

4. Kısayollarla Zoom'da kolayca gezinin

Zoom kısayolları, hatırlanması kolay olacak şekilde özenle tasarlanmıştır. Örneğin, "Alt + M" tuşlarına basarak mikrofonunuzu sessize alabilirsiniz (Windows için); "Command + Shift + A" tuşlarına basarak mikrofonunuzu sessize alabilirsiniz (Mac için) ve "Alt + V" tuşlarına basarak videonuzu anahtar olarak kullanabilirsiniz (Windows için); "Command + Shift + V" tuşlarına basarak videonuzu açıp kapatabilirsiniz (Mac için) — bu kısayolları rutininize dahil etmek çok daha kolay.

5. Hızlı kontrollerle profesyonel görünün

Kısayolları kullanarak toplantı kontrollerine hızlıca erişmek, daha kendinden emin ve hazırlıklı görünmenize yardımcı olabilir. Arka plan sesini kapatmak veya görünümleri değiştirmek gibi bu küçük anahtar kombinasyonları, kusursuz ve sorunsuz bir sunum yapmanıza katkıda bulunur.

💡 Pro İpucu: Zoom'un plan seçeneklerini anlayarak, önemli Zoom toplantıları sırasında zamanın dolması stresinden kurtulun. Ücretsiz plana devam etmek veya gelişmiş özellikler için yükseltme yapmak isterseniz, Zoom'un ücretsiz ve ücretli planları hakkında bir kılavuz bulabilirsiniz.

Zoom'da Kısayolları Kullanma

Zoom, klavye kısayollarını görüntülemeyi, kullanmayı ve hatta tercihlerinize göre özelleştirmeyi kolaylaştırır. İster zaman kazanmak ister iş akışınıza uygun kısayollar oluşturmak isteyin, bu özelliği en iyi şekilde kullanmanın yollarını burada bulabilirsiniz.

1. Ön tanımlı Zoom klavye kısayollarını görüntüleme

Masaüstünüzde Zoom'u açın : Zoom uygulamasını başlatın ve oturum açın

Erişilebilirlik Ayarları: Sağ üst köşedeki profil resminize tıklayın ve açılır menüden Ayarlar seçeneğini seçin

Klavye Kısayollarına Git: Zoom Ayarları penceresinde, sol tarafta Klavye Kısayolları seçeneğini bulun. Kullanılabilir kısayolların listesini görüntülemek için üzerine tıklayın

Kısayol listesini kontrol edin: Önceden yapılandırılmış kısayollara göz atın ve kullanmak istediklerinizi not alın

2. Zoom klavye kısayollarını özelleştirme

Zoom, kısayolları kişiselleştirmenize olanak tanıyarak uygulama içinde gezinme esnekliği ve kontrolü sağlar. Aşağıdaki adımları izleyin:

Ayarlar: Zoom uygulamasını açın, profil resminize tıklayın ve Ayarlar'ı seçin

Klavye kısayollarına git: Ayarlar menüsünde, yan panelden Klavye Kısayolları seçeneğine tıklayın

Düzenlemek için bir fonksiyon seçin: Listeden özelleştirmek istediğiniz eylemi bulun. Örneğin, mikrofonunuzu sessize alma/sessizden çıkarma

İstediğiniz tuşlara basın: Mevcut kısayol alanına tıklayın ve ardından atamak istediğiniz tuş kombinasyonuna basın

Değişikliklerinizi kaydedin: Yeni tuş kombinasyonunu girdiğinizde Zoom kısayolu otomatik olarak günceller

💡 Profesyonel İpucu: Zoom, iki tür klavye kısayolu sunar: genel ve yerel kısayol tuşları. Genel kısayol tuşları tüm uygulamalarda çalışır, yani Zoom açılır penceresi etkin olmadığında bile kullanabilirsiniz; bu da toplantı sırasında çoklu görevler için mükemmeldir. Örneğin, başka bir programda çalışırken kendi sesinizi kapatabilir veya videoyu anahtarla kapatabilirsiniz. Öte yandan, yerel kısayollar uygulamaya özeldir, örneğin Zoom kısayolları yalnızca Zoom uygulamasında çalışır, Slack kısayolları ise Slack içinde kalır.

3. Zoom kısayollarında çakışmaları önleme

Zoom, iki fonksiyonun aynı anahtar kombinasyonunu paylaştığı kısayol çakışmalarını önler. Çakışma ortaya çıkarsa:

Kısayol listesinde çakışan toplantı komutlarının ve sohbet komutlarının yanında kırmızı kutular görünür

Ekranın altında sizi uyarmak için bir hata mesajı görüntülenir

Çakışmayı gidermek için, ilgili kısayollardan birini düzenleyin ve benzersiz bir anahtar kombinasyonu atayın.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar, belgeler veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile konuşmaları tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizde anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Verimliliğinizi Artıracak En İyi 20+ Zoom Kısayolu

Aşağıda, Windows ve macOS için gerekli Zoom klavye kısayollarının kapsamlı bir tablosu bulunmaktadır.

Fonksiyon Windows Kısayolu macOS Kısayolu Sunucu hariç tüm mikrofonları sessize al Alt + M Komut ⌘ + Control + M Tüm mikrofonların sesini açın Alt + M Komut ⌘ + Control + U Konuşmacının mikrofonunu sessize al Alt + A Komut ⌘ + Shift ⇧ + A Sessiz moddayken konuşmak için bas Çubuk Çubuk Ekran paylaşımını başlatın veya durdurun (yalnızca araç çubuğu odaklı) Alt + Shift + S Komut ⌘ + Shift ⇧ + S Kaydı duraklatın veya devam ettirin Alt + P Komut ⌘ + Shift ⇧ + P Ekran paylaşımını duraklatın veya devam ettirin (yalnızca araç çubuğu odaklı) Alt + T Komut ⌘ + Shift ⇧ + T Toplantıda aktif konuşmacıya geçin Alt + F1 Komut ⌘ + Shift ⇧ + W Galeri görünümüne geçin Alt + F2 Komut ⌘ + Shift ⇧ + W Galeri görünümünde önceki 25 video akışını görüntüleyin Sayfa Yukarı Control + P Galeri görünümünde sonraki 25 video akışını görüntüleyin Sayfa Aşağı Control + N Zoom toplantısını sonlandırma veya terk etme uyarısı Alt + Q Komut ⌘ + W Uzaktan kontrol edin Alt + Shift + R Ctrl + Shift + R Uzaktan kontrolü durdurun Alt + Shift + G Ctrl + Shift + G Elinizi kaldırın veya indirin Alt + Y Seçenek + Y Katılımcı panelini göster veya gizle Alt + U Komut ⌘ + U Davet penceresini aç Alt + I Komut ⌘ + I Geçerli pencereyi kapatın Alt + F4 Komut ⌘ + W Video komutunu başlatma veya durdurma Alt + V Komut ⌘ + Shift ⇧ + V Bulut kaydını başlatın veya durdurun Alt + C Komut ⌘ + Shift ⇧ + C Yerel kaydı başlatın veya durdurun Alt + R Komut ⌘ + Shift ⇧ + R Tam ekrana girin veya çıkın Alt + F Komut ⌘ + Shift ⇧ + F Yüzen toplantı kontrollerini göster veya gizle Ctrl + Alt + Shift + H Ctrl + Option + Komut + H Ekran görüntüsü alın Alt + Shift + T Komut ⌘ + T Biriyle sohbet etmek için atlayın Ctrl + T Komut ⌘ + K Mevcut sohbeti kapat Ctrl + W Yok Önceki sohbete git Ctrl + Yukarı Yok Arama Ctrl + F Yok Sonraki sohbete geçin Ctrl + Aşağı Yok Dikey veya yatay görünüme geçin Alt + L Yok

Zoom Kullanımının Sınırlamaları

Zoom çok yönlü ve yaygın olarak kullanılan bir platform olsa da, bazı durumlarda rahatsız edici olabilir.

Güvenlik açıkları : Zoom, şifreleme kusurları ve yetkisiz katılımcıların toplantıları kesintiye uğratması gibi güvenlik sorunları nedeniyle eleştirilmiştir. Örneğin, bir finans şirketi, davetsiz katılımcıların katılmasıyla gizli bir strateji toplantısı sırasında kesintiler yaşayabilir

Ücretsiz kullanıcılar için sınırlı toplantı süresi : Ücretsiz Zoom hesapları, üç veya daha fazla katılımcının bulunduğu grup toplantıları için 40 dakikalık bir sınır getirir. Bu, bir öğretmenin çevrimiçi ders verdiği durumlarda, zaman sınırlaması nedeniyle toplantıyı birden çok kez yeniden başlatması ve bu nedenle kesintiler yaşanması anlamına gelir

İnternet bağlantısına bağımlılık: Zoom'un performansı büyük ölçüde istikrarlı bir internet bağlantısına bağlıdır; zayıf bağlantılar gecikme veya kesintilere neden olabilir

🧠 Biliyor muydunuz: Yöneticilerin %45'inden fazlası toplantı yükünden bunalmış hissediyor. Verimli toplantılar yapma ve takım verimliliğini artırma konusunda rehberiniz burada.

Uyumluluk ve erişilebilirlik sorunları : Zoom, eski cihazlarda veya düşük bant genişliğine sahip bölgelerde iyi çalışmayabilir. Ayrıca, platformda engelli kullanıcılar için kapsamlı erişilebilirlik özellikleri bulunmadığından, bazı kullanıcıların etkin bir şekilde katılımı zor olabilir

Sanal yorgunluk ve tükenmişlik: Sürekli video toplantıları " : Sürekli video toplantıları " Zoom yorgunluğuna " yol açarak zihinsel sağlığı ve verimliliği etkileyebilir

💡 Profesyonel İpucu: Etkili toplantılar, net hedefler ve gündemlerle başlar. Tartışma konularını düzenleyebileceğiniz, eylem öğeleri atayabileceğiniz ve herkesin bir başarı duygusuyla ayrılmasını sağlayabileceğiniz etkili toplantılar düzenlemenin yollarını öğrenin.

ClickUp ile tanışın: En iyi Zoom alternatifi

Çalışma şeklimiz önemli ölçüde değişti ve verimliliğimizi korumak için kullandığımız araçlar da değişti.

Harvard Business Review tarafından yapılan bir araştırma, çalışanların günde yaklaşık 1.200 kez sekmeler arasında geçiş yaptığını ve bunun da yaklaşık dört saatlik verimlilik kaybına neden olduğunu ortaya koydu.

ClickUp'ın harika bir Zoom alternatifi olmasının nedeni, gerçek zamanlı iletişimi görev yönetimi ile birleştirmesidir.

Google Takvim etkinlikleri, Zoom toplantıları ve Apple Takvim hatırlatıcılarının çakışmasını yönetmeye çalıştığınızı düşünün. Her şeyi takip etmek çok zor olabilir. ClickUp'ın Takvim Görünümü, tüm takvimleri tek bir yerde merkezileştirerek bu sorunu çözer

Tercihlerinize göre görünümü özelleştirin: günlük, haftalık veya aylık görünümler arasında geçiş yapın

Görevleri veya toplantıları farklı zaman dilimlerine sürükleyip bırakarak öncelikleri anında ayarlayın

Google Takvim, Zoom veya Apple Takvim'deki harici etkinlikler dahil olmak üzere tüm planlanmış etkinlikleri, görevleri ve toplantıları görünümde görüntüleyerek düzenli kalın

📌 Örnek: Takımınızın müşteri aramaları ve iç incelemelerle dolu yoğun bir Pazartesi günü varsa, ClickUp'ı kullanarak yüksek öncelikli görevleri vurgulayabilir ve toplantı öncesi hazırlıkları ile toplantı sonrası takipleri doğrudan Takvim Görünümü'nde planlayabilirsiniz.

Şu anda toplantı uygulamalarını kullanma şeklimizde başka bir büyük zorluk var: çoğu toplantı, anahtar noktalar veya eylem öğeleriyle sonuçlanır, ancak bunların takibi zor olabilir.

ClickUp Toplantılar bunu halleder. Notları takip edin, gündemleri düzenleyin ve sorumluluğu sağlamak için eylem öğeleri atayın — hepsi tek bir platformda. Haftalık toplantılarınızı belgelemek ClickUp'ın en güçlü özelliklerinden bazılarını açar!

Ayrıca, ClickUp Yorum Atama özelliğini kullanarak, görevleri doğrudan ClickUp Toplantıları içinden delege edebilir ve herkesin ne yapması gerektiğini bilmesini sağlayabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Belgeleri'ni kullanarak toplantı gündemlerini belgelendirin ve gerçek zamanlı olarak ortak notlar alın, sanal toplantıları daha etkileşimli hale getirin. Toplantı sırasında herkes katkıda bulunabilir ve ClickUp Brain ile tartışmalar otomatik olarak eyleme geçirilebilir görevler halinde özetlenir.

Şimdi, seri toplantı katılımcıları için en faydalı ClickUp özelliği: Bazen, yazılı notlar bir toplantının tüm nüanslarını yakalamak için yeterli olmaz. ClickUp'ın Klipler özelliği, kullanıcıların toplantı içeriğini zahmetsizce kaydetmesini ve paylaşmasını sağlayarak bu boşluğu doldurur

ClickUp Clips ile toplantılarınızı zaman damgalarıyla birlikte AI ile otomatik olarak transkripsiyonlayın

Vida Health'in Etkinlik Pazarlama Müdürü Alaina Maracotta'nın paylaştığı gibi, "ClickUp'a geçtikten sonra toplantılarda ne kadar zaman kazandığımızı görmek inanılmazdı. Etkinlik planlama ve güncellemeler için haftada üç saatimizi alan işler artık bir saatten biraz fazla sürüyor."

ClickUp Klipleri ile kayıt yapma:

ClickUp Alanını açın ve eylem menüsünden Klipler'i seçin

Ses girişinizi seçin (ön tanımlı mikrofon, mikrofon yok veya ek seçenekler)

Kayıt seçeneği seçin: tam ekran, pencere veya mevcut sekme

Paylaşım ekranı pencerenizi, sesinizi veya her ikisini birden yakalamak için Kaydı başlat'a tıklayın

Kayıtları doğrudan çalışma alanınızdan kaydedin ve paylaşın

📌 Örnek: Bir eğitim oturumu yönetiyorsanız, ClickUp Clips ile oturumun tamamını kaydedebilir ve katılamayan takım üyeleriyle kısa video güncellemelerini paylaşabilirsiniz. Kayıtlar otomatik olarak kaydedilir ve paylaşılmaya veya ilgili görevlere eklenmeye hazır hale gelir.

Daha fazla bilgi mi ihtiyacınız var? ClickUp'ın AI Toplantı Not Alıcı ile tanışın! AI'nın sizin yerinize toplantılara katılmasını ve size eylem öğelerini ve toplantının önemli noktalarını getirmesini sağlayın. Daha fazla bilgi edinin. 👇🏼

ClickUp kısayol tuşları ve kısayollarla ş akışınızı optimize edin

ClickUp'ın klavye kısayolları, iş akışınızı basitleştirmek ve gereksiz el hareketlerini en aza indirmek için tasarlanmıştır. ClickUp kısayollarını kullanmaya başlamak için şunları yapabilirsiniz:

Kısayolları etkinleştirin: Ön tanımlı olarak, ClickUp kısayolları devre dışıdır. Etkinleştirmek için:

Sağ üst köşedeki kişisel avatarınıza gidin

Ayarlar'ı seçin, Tercihler'e gidin ve Klavye kısayolları anahtarını açın

Değişiklikleri kaydet'i tıklayın

Tüm kısayollara erişin: Kısayolların tam listesini görmek için avatarınıza tıklayın ve açılır menüden Klavye kısayolları seçeneğini seçin. Buradan çeşitli kısayol kategorilerini keşfedebilirsiniz.

İşte fonksiyonlarına göre kategorize edilmiş en kullanışlı ClickUp kısayollarının ayrıntılı bir tablosu:

ClickUp Fonksiyonu Kısayol (Mac) Kısayol (Windows) Global kısayollar Bir görevi veya pencereyi kapatın Esc Esc Komut Merkezi'ni açın Cmd + K Ctrl + K Kenar çubuğunu göster/gizle Q Q Görev oluşturun T T Not Defteri'ni açın P P Bildirimler Alan Alan Metin kısayolları Bir kişiden bahsetme @ @ Bir görevden bahsetme @@ @@ Ok ekle ➝ -> -> Bağlantı oluşturun Cmd + K Ctrl + K Görev kısayolları Kendinize görev atayın Fareyi üzerine getir + M Fareyi üzerine getir + M Tepsiye ekle/tepsiden kaldır Shift + T Shift + T Sonraki göreve geçin Cmd + Shift + Ok Ctrl + Shift + Ok Toplu alt görevler oluşturun Listeyi alt göreve yapıştır Listeyi alt göreve yapıştır Kısayolları görün Takvim görünümü C C Pano görünümü B B Liste görünümü L L Gösterge paneli görünümü D D Takım görünümü X X Belge kısayolları Seçili metin bloğunu vurgulayın Cmd + Shift + H Ctrl + Shift + H Madde işaretli liste oluşturun Cmd + Shift + 9 Ctrl + Shift + 9 Kontrol listesi oluşturun Cmd + Shift + 8 Ctrl + Shift + 8 Numaralı liste oluşturun Cmd + Shift + 7 Ctrl + Shift + 7 Metni merkeze hizalayın Cmd + Shift + E Ctrl + Shift + E Metin bloğunu çoğaltın Cmd + D Ctrl + D

ClickUp Verimliliği ile Toplantı Yorgunluğundan Kurtulun

Hepimiz Zoom'u seviyoruz (en azından çoğumuz seviyoruz). Ancak toplantı notları ve kayıtları için koştururken girip çıktığımız bir platform daha.

ClickUp kullanıcıları genellikle zaman kazanmak için bu yolculuğa çıkarlar, ancak kısa sürede görevleri otomatikleştirmek ve iş akışlarını kolaylaştırmak için bir dizi özellik keşfederler.

Merkezi takvim yönetiminden gerçek zamanlı görev oluşturmaya, toplantı kayıtları için işbirliğine dayalı Belgeler ve Klipler'e kadar, ClickUp takımların iş ve iletişimi yönetme şeklini dönüştürür.

Zamanınızı geri kazanmaya ve iş akışınızı basitleştirmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve verimliliği kendiniz deneyimleyin.