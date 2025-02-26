Google Slides ve PowerPoint: Ayrıntılı Karşılaştırma

Efsanevi bir karşılaşma için sahne hazır. Bir tarafta 500 milyondan fazla kullanıcıya sahip Microsoft PowerPoint, diğer tarafta ise altı milyondan fazla işletmeye destek sunan Google Slides var.

Bu iki ağır siklet, sunum dünyasının hüküm süren şampiyonlarıdır. Ama hangisi gerçekten öne çıkıyor?

Her iki aracı da yıllarca sunumlar ve müşteri sunumları oluşturmak için kullandıktan sonra, bazı çarpıcı içgörüler elde ettik ve bunları sizinle paylaşmaktan heyecan duyuyoruz!

İster üst düzey yönetici, ister kurucu, danışman veya bir sonraki sunumunuzda başarılı olmak isteyen biri olun, size uygun bir çözümümüz var. Hadi başlayalım!

⏰ 60 saniyelik özet Google Slides ve PowerPoint'in kısa bir karşılaştırması aşağıda verilmiştir: Google Slides Microsoft PowerPoint Tamamen bulut tabanlı, tarayıcı olan herhangi bir cihazdan erişilebilir ve sorunsuz otomatik güncellemeler sunar Masaüstü tabanlı bir uygulama olarak kullanmak için idealdir, sınırlı bulut özelliklerine sahiptir — web sürümünde bazı gelişmiş seçenekler yoktur Bir web uygulaması olduğu ve bulutta barındırıldığı için otomatik güncellemeler sunar Ortak yazma özelliği sunar, ancak biraz hantal olabilir ve kullanıcı cihazlarına ve dosya konumuna bağlı olabilir Basit, temiz tasarım araçları ve temel animasyonlar ve görüntülerle sorunsuz bir sunum deneyimi sunar Masaüstü sürümüyle tüm özelliklere (animasyonlar, geçişler ve daha fazlası) tam çevrimdışı erişim Otomatik kaydetme özelliği ile işlerinizi otomatik olarak kaydeder — kurulum gerekmez Otomatik kaydetme yalnızca OneDrive veya SharePoint ile kullanılabilir ve ön tanımlı olarak etkin değildir Google Chrome üzerinden kolay erişim sağlar, ancak PowerPoint'ün masaüstü sürümüne kıyasla daha az özelliğe sahiptir Sınırlı ortak yazma ve işbirliği işlevselliği sunar Belgeler, E-Tablolar ve Drive gibi Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyon sağlayarak birleşik bir iş akışı sunar Word, Excel ve Outlook gibi Microsoft 365 araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak uygulamalar arasında güçlü ve uyumlu bir deneyim yaratır

Google Slides nedir?

Google Slaytlar, Google Çalışma Alanı'nda bulunan web tabanlı, ücretsiz bir sunum yazılımıdır. Bulut tabanlı bir araç olarak, birden fazla kullanıcının yazılım yüklemeye gerek olmadan gerçek zamanlı olarak sunumlar oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanır.

Google Slides, Google Drive ile tamamen entegre olduğundan, başkalarıyla paylaşım ve işbirliği yapmak çok kolaydır. Ayrıca, kullanıcı dostu arayüzü, geleneksel sunum yazılımlarına harika bir alternatif olmasını sağlar.

Google Slides'ta yapay zeka kullanarak doğrudan görseller oluşturabilirsiniz. Google Çalışma Alanı için Duet AI, "Görselleştirmeye yardım et" özelliğiyle birlikte gelir.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Çoğumuz Google Slaytlar olarak bilsek de, 2006 yılında Google Dokümanlar'ın bir parçası olarak ilk kez piyasaya sürüldüğünde adı Google Sunumlar idi. Şirket, Google Drive'ın diğer araçlarıyla uyumlu olması için daha sonra adını Google Slaytlar olarak değiştirdi. (İyi bir karar, çünkü "Google Sunumlar" biraz uzun bir isimdi!)

Google Slaytlar özellikleri

Google Slides, çarpıcı sunumlar hazırlamaya yardımcı olan bir dizi özellik ile öne çıkar. İşte bu özelliklerin dökümü:

Özellik #1: Ana Slayt

google Dokümanlar aracılığıyla

Bir takım halinde çalışırken, slaytların renkleri, yazı tipleri veya temaları birbiriyle uyumsuz olabilir. Google Slaytlar'ın Ana Slayt özelliği bu sorunu çözer.

Sunumun tamamına uygulanacak tek bir tutarlı stil oluşturabilirsiniz. Her slayta tek tek eklemeden logolar, resimler veya filigranlar ekleyin.

google Dokümanlar aracılığıyla

🧠 Eğlenceli Bilgi: Bazı kaçış odası oluşturucuları, oyun bulmacalarını ve ipuçlarını tasarlamak için Google Slides'ı kullanıyor! Katılımcıların oyunda ilerlemek için slaytlar arasında gezinerek veya soruları yanıtlayarak çözmesi gereken etkileşimli slaytlar hazırlıyorlar. Yani, bir anlamda Google Slides, bulmaca meraklıları için bir "oyun" yazılımıdır.

Özellik #2: Kişiselleştirilmiş yazı tipi kitaplığı

google Fonts aracılığıyla

Ön tanımlı yazı tiplerinden sıkıldınız mı? Google Slides, Google Yazı Tipleri kitaplığından 800'den fazla yazı tipi sunar. Bu çeşitlilik, sunumlarınıza benzersiz bir dokunuş katmanızı sağlar.

Bu seçenekleri keşfetmek için araç çubuğundaki Yazı Tipleri açılır menüsünü tıklayın ve listenin en üstündeki Daha Fazla Yazı Tipi seçeneğini seçin. Kullanılabilir tüm yazı tiplerini gösteren yeni bir pencere açılacaktır.

Özellik #3: İzleyici Soru-Cevap

google Dokümanlar aracılığıyla

Sunum yapanlar, özellikle sanal ortamlarda izleyicilerin ilgisini çekmekte zorlanırlar. Google Slaytlar'ın İzleyici Soru-Cevap özelliği, katılımcıların paylaşılan bir bağlantı üzerinden anonim olarak veya e-postalarıyla soru göndermelerine olanak tanıyarak bu sorunu çözer. Sunum yapanlar, molalarda soruları inceleyebilir ve yanıt vermeden önce düşünceli cevaplar hazırlayabilir.

Özellik #4: Birden fazla sunumda slaytları senkronize edin

google Dokümanlar aracılığıyla

Aynı slaytı birden fazla sunumda manuel olarak güncellemek sinir bozucu olabilir. Google Slaytlar ile farklı sunumlar arasında slaytları senkronize edebilir ve değişikliklerin her yerde otomatik olarak yansıtılmasını sağlayabilirsiniz.

Bu özellik, düzenli güncellemeler gerektiren iş raporları, takım eğitim sunumları ve kurumsal şablonlar için özellikle kullanışlıdır.

Özellik #5: Web yayınlama

google Dokümanlar aracılığıyla

Google Slides, sunumları çevrimiçi olarak paylaşmak için basit bir yayınlama özelliğine sahiptir. Google hesabı olmayan biriyle sunumunuzu paylaşmak veya kendi kendinize sunum yapmak için mükemmeldir.

Sunumunuzu bir bağlantıyla aynı anda paylaşmak için Web'de Yayınla özelliğini kullanın. Böylece diğerleri sunumu baştan sona izleyebilir.

💡Profesyonel İpucu: İş sunumlarınıza stil ve profesyonellik katmak için ücretsiz Google Slides tema şablonlarını kullanın. Bunlar, fikirlerinizi daha kolay iletmenizi ve izleyicilerinizi etkilemenizi sağlayacaktır.

Google Slides fiyatlandırması

Google Slides, bir Google hesabı ile ücretsiz olarak kullanılabilir. Google Drive'da 15 MB'a kadar depolama alanı dahil olmak üzere tüm temel özelliklere erişebilirsiniz.

İşletmeler ve kuruluşlar için Google Slaytlar, şirketin ihtiyaçlarına ve boyutuna göre farklı fiyatlandırma planları sunan Google Çalışma Alanı planlarına dahildir.

Fiyatlandırma seçeneklerinin dökümü aşağıda verilmiştir:

Ücretsiz

İş Başlangıcı : Kullanıcı başına aylık 7,20 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 14,40 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 21,60 $

Microsoft PowerPoint nedir?

Microsoft PowerPoint, güçlü bir sunum aracıdır. Microsoft Office paketinin bir parçasıdır ve kullanıcıların metin, resim, video ve ses dosyaları içeren slaytlar oluşturmasına olanak tanır.

İlk olarak 1987'de Apple Macintosh için ve 1990'da Windows için piyasaya sürülen PowerPoint, dünya çapında en popüler sunum araçlarından biri haline gelmiştir. Videolar, anketler, animasyonlar, infografikler ve ses gibi birçok multimedya özelliği sunar.

Yerleşik PowerPoint akış şeması şablonları, beyin fırtınası oturumları veya toplantılar için ideal olan göz alıcı sunumları hızlı bir şekilde tasarlamanıza olanak tanır. PowerPoint ayrıca, her şablonu ihtiyaçlarınıza göre ayarlamanıza olanak tanıyan özelleştirme seçenekleri de sunar.

Sezgisel arayüzü, PowerPoint'ü öğrenciler, iş dünyası ve yaratıcı profesyoneller arasında favori haline getirir.

👀 Biliyor muydunuz? PowerPoint, sunumunuzu prova etmenize yardımcı olan Sunum Koçu özelliğiyle birlikte gelir. Konuşmanızı dinler ve hız, ton ve dolgu kelimeleri ("um" veya "uh") hakkında geri bildirim sağlar. AI, sunumunuzu daha ilgi çekici hale getirmek için ipuçları bile verir ve zamanla topluluk önünde konuşma becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur.

Microsoft PowerPoint özellikleri

Microsoft PowerPoint, ilgi çekici sunumlar oluşturmanıza yardımcı olacak bir dizi özellik sunar. İşte bunların en iyileri:

Özellik #1: Slayt düzenleri

microsoft aracılığıyla

Microsoft PowerPoint'teki slayt düzenleri, PowerPoint sunumlarınızın genel görünümünü ve hissini şekillendirmede çok önemlidir. Önceden tasarlanmış bu şablonlar, her slaydın yapısını tanımlayarak içeriğinizin düzenli ve görsel olarak çekici olmasını sağlar.

Seçeceğiniz düzen, sunmak istediğiniz içeriğe bağlıdır. Birçok şirket, süreç standardizasyonunu sağlamak için çalışanlarına önceden hazırlanmış şablonlar sunar.

Özellik #2: Yer tutucular

microsoft aracılığıyla

PowerPoint'te yer tutucu, slayttaki farklı öğeler için bir kap görevi görür. Bu kaplar noktalı bir kenar çubuğuna sahiptir ve genellikle metin kutuları ile karıştırılır. Ancak, metinlerden daha fazlasını desteklerler; resimler, videolar, tablolar ve hatta SmartArt öğelerini de içerebilirler.

Yer tutucular, içeriği slaytlar arasında tutarlı bir şekilde konumlandırmanıza yardımcı olur. Düzen ve tasarımda tekdüzelik sağlamak için önceden biçimlendirilmiş olarak gelirler.

Ayrıca okuyun: PowerPoint için en iyi AI sunum oluşturucular

Özellik #3: Slayt geçişleri

microsoft aracılığıyla

Slayt geçişleri PowerPoint'in bir başka anahtar özelliğidir. Bu efektler, bir slayttan diğerine geçerken yumuşak ve dinamik hareketler ekleyerek sunumunuzun akışını geliştirir. Tutarlılık için geçişleri tek tek slaytlara veya tüm slaytlara aynı anda uygulayabilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? PowerPoint'in Morph geçişi, karmaşık manuel animasyonlara gerek kalmadan harika bir akış oluşturabilir. Bu özellik yalnızca PowerPoint 2019'da ve Office 365 aboneliği ile kullanılabildiğinden birçok kullanıcı bu özelliği kaçırmaktadır.

microsoft aracılığıyla

PowerPoint sunumunuzda bağlantılar (veya köprüler) kullanmak, etkileşimi ve gezinmeyi önemli ölçüde iyileştirebilir. Ek kaynaklar için harici web sitelerine bağlantı verin, sorunsuz geçişler için aynı sunum içindeki belirli slaytlara bağlanın veya tek bir dosyayı karmaşık hale getirmeden içeriği düzenlemek için diğer PowerPoint sunumlarına yönlendirin.

Özellik #5: Animasyonlar

microsoft aracılığıyla

Geçişler ve animasyonlar, PowerPoint'in anahtar özellikleridir. Bu seçenekler, metnin nasıl görüneceğini ve slaytların bir slayttan diğerine nasıl geçeceğini kontrol eder. Animasyon efektiyle, belirli bir içeriğe animasyon uygulayabilirsiniz. Özel Animasyon seçeneği, Giriş, Vurgu, Çıkış ve Hareket Yolu gibi seçenekler sunar.

Slayt Geçişleri, animasyon efektlerini tüm slaytlara uygulayarak slayt gösterisi ilerledikçe yumuşak hareketler oluşturur. Microsoft, profesyonel tasarımlara sahip binlerce ücretsiz şablon sunar. Çeşitli fiyat ve kalitelerde başka şablonlar da çevrimiçi olarak mevcuttur.

Microsoft PowerPoint fiyatlandırması

PowerPoint'in bağımsız sürümü 179,99 $'dır. Doğrudan PowerPoint Ürün Sayfası'ndan satın alabilirsiniz.

Microsoft 365 ile kapsamlı bir deneyim için PowerPoint ve Word ve Excel gibi diğer Office uygulamalarını içeren abonelik planlarını göz önünde bulundurmalısınız.

İşte birkaç seçenek:

Ev kullanımı için:

Microsoft 365 Personal : Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Microsoft 365 Aile: 6 kullanıcı için aylık 9,99 $

İşletmeler için:

Microsoft 365 Business Basic : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Microsoft 365 Business Standard : Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Microsoft 365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 $

Google Slides ve PowerPoint: Özelliklerin Karşılaştırması

Google Slides ile Microsoft PowerPoint'u farklı faktörler açısından karşılaştırarak hangisinin daha iyi olduğunu veya farklı kitlelere hitap edip etmediklerini belirleyelim.

Özellik Google Slides Microsoft PowerPoint Barındırma Hizmetleri Tamamen bulut tabanlı ve tarayıcıya sahip herhangi bir cihazdan erişilebilir Masaüstü tabanlı, sınırlı bulut özellikleri İşbirliği Özellikleri Tüm kullanıcılar tarafından görülebilen anlık güncellemelerle gerçek zamanlı işbirliği Ortak yazma, hantal ve kullanıcı cihazlarına bağımlıdır Özelleştirme ve Tasarım Araçları Temel animasyonlar ve görseller içeren basit ve temiz tasarım araçları Gelişmiş tasarım seçenekleri, karmaşık geçişler, dönüşüm efektleri ve özel animasyonlar Otomatik kaydetme Google Slides, otomatik kaydetme özelliği sayesinde otomatik kaydetmeye olanak tanır Otomatik kaydetme özelliği mevcuttur, ancak yalnızca OneDrive veya SharePoint ile kullanılabilir Çevrimdışı Erişim Google Chrome üzerinden çevrimdışı erişim mevcuttur Masaüstü sürümüyle tüm özelliklere tam çevrimdışı erişim Entegrasyon Seçenekleri Dokümanlar, E-Tablolar ve Drive gibi Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla iyi entegre olur Microsoft 365 araçlarıyla (Word, Excel, Outlook) güçlü entegrasyon

Her bir özelliği ayrıntılı olarak inceleyelim!

Özellik #1: Barındırma hizmetleri

PowerPoint, masaüstü uygulaması olarak geliştirilmiş ve daha sonra bulut özellikleri eklenmiştir. Çoğu kullanıcı hala kendi cihazlarına yüklemektedir, ancak her lisans yalnızca beş cihazı kapsar. Web sürümü mevcut olmakla birlikte, gelişmiş tasarım araçları ve Excel grafik entegrasyonu bulunmamaktadır.

Bulut için tasarlanan Google Slides, tüm cihazlarda ve tarayıcılarda sorunsuz bir şekilde çalışır. Çevrimdışı erişim (Chrome üzerinden) ve ekstra maliyet olmadan tutarlı bir kullanıcı deneyimi sunar. Güncellemeler otomatik olarak yapılır, böylece BT yönetimi sorunları ortadan kalkar ve dosya uyumluluğu sağlanır.

🏆 Kazanan: Bulut erişilebilirliği ve otomatik güncellemeleriyle Google Slides.

Özellik #2: İşbirliği

PowerPoint'in işbirliği araçları, cihazlar, kuruluş ayarları ve dosya depolama gibi faktörlere bağlı olarak karmaşık olabilir. Düzenlemeler ve yorumlar her zaman gerçek zamanlı olarak senkronize edilmeyebilir.

Ancak Google Slides, ekip çalışmasını kolaylaştırır. E-posta veya bağlantı yoluyla paylaşın, herkes cihaz veya tarayıcıdan bağımsız olarak değişiklikleri anında görsün. Mobil cihazlarda veya tabletlerde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir, her yerden çalışabilirsiniz.

🏆 Kazanan: Google Slides, sorunsuz gerçek zamanlı düzenleme, değişikliklerin anında görünürlüğü ve tüm cihazlardan kolay erişim özellikleriyle.

PowerPoint, tasarım özelleştirmede mükemmeldir ve animasyonlar, geçişler ve ayrıntılı biçimlendirme için gelişmiş araçlar sunar. Kullanıcılar, yazı tiplerinden nesne konumlandırmaya kadar her slayt öğesini ince ayarlayabilir ve morph geçişleri gibi karmaşık efektler uygulayabilir.

Google Slides, en temel sunumlar için temiz ve kullanımı kolay bir tasarım deneyimi sunar. Görüntü, metin ve basit animasyonlar ekleyebilirsiniz, ancak özelleştirme seçeneklerinin çeşitliliği ve derinliği PowerPoint kadar güçlü değildir.

🏆 Kazanan: Gelişmiş animasyonları, geçişleri ve ayrıntılı biçimlendirme özellikleri nedeniyle Microsoft PowerPoint.

Özellik #4: Otomatik kaydetme

PowerPoint'in otomatik kaydetme özelliği yalnızca OneDrive veya SharePoint'te oturum açıldığında çalışır ve ön tanımlı olarak etkin değildir. Yerel kaydetme işlemleri manuel yedekleme gerektirir ve sürüm geçmişi, kullanıcının PowerPoint sürümüne ve kuruluş ayarlarına bağlıdır.

Ancak Google Slides, tüm değişiklikleri Google Drive'a otomatik olarak kaydeder ve böylece herhangi bir cihazdan sorunsuz erişim sağlar. BT yöneticileri, yapılandırılmış erişim için paylaşılan sürücüler kurabilir. Sürüm geçmişi otomatiktir, böylece kullanıcılar düzenlemeleri izleyebilir ve önceki sürümleri kolayca geri yükleyebilir.

🏆 Kazanan: Manuel kurulum gerektirmeden tüm cihazlardan kolay erişim ve ayrıntılı sürüm geçmişi için Google Slides.

Özellik #5: Çevrimdışı erişim

PowerPoint'in masaüstü sürümü çevrimdışı erişim sağlar. Yükledikten sonra, internet bağlantısı olmadan sunumlarınız üzerinde çalışabilirsiniz. Tasarım araçları, animasyonlar ve geçişler dahil olmak üzere tüm özelliklere erişmeye devam edersiniz.

Google Slides bulut tabanlıdır, ancak Google Chrome üzerinden etkinleştirirseniz çevrimdışı erişim sunar. Kurulum tamamlandıktan sonra sunumlarınıza çevrimdışı olarak erişebilir ve düzenleyebilirsiniz. Dezavantajı, çevrimdışı özelliklerin masaüstü PowerPoint sürümü kadar kapsamlı olmaması ve çevrimdışı modu etkinleştirerek planlama yapmanız gerekmesidir.

🏆Kazanan: Microsoft PowerPoint, internet bağlantısı olmadan tam işlevsel masaüstü sürümüyle.

Özellik #6: Entegrasyon seçenekleri

PowerPoint, Word, Excel ve Outlook gibi Microsoft 365 araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Microsoft ekosisteminde birden fazla uygulama üzerinde çalışması gereken kullanıcılar için idealdir. Excel grafiklerini kolayca içe aktarabilir, Word belgelerine bağlantı verebilir ve diğer Microsoft programlarından içerik ekleyebilirsiniz.

Google Slaytlar, Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Drive gibi diğer Google Çalışma Alanı araçlarıyla kolayca entegre olur. Google E-Tablolar'dan veri eklemek, Dokümanlar'a bağlantı vermek veya Google Drive'da paylaşılan dosyalara erişmek çok kolaydır. Ancak, PowerPoint'in diğer Microsoft ürünleriyle entegrasyonu, Google dışındaki araçları kullanan kullanıcılar için daha cazip olabilir.

🏆Kazanan: Beraberlik. Microsoft PowerPoint, Microsoft 365 entegrasyonunda mükemmeldir, Google Slides ise Google Çalışma Alanı için idealdir. Seçiminiz, en çok hangi ekosisteme güvendiğinize bağlıdır.

Reddit'te Google Slides ve PowerPoint karşılaştırması

Reddit'e giderek insanların bu araçlar hakkında ne düşündüğünü araştırdık. Reddit'te PowerPoint ve Google Slides'ı aradığınızda, birçok kullanıcı Google Slides'ın daha yararlı gelişmiş özelliklere sahip olduğu konusunda hemfikir:

Bir kullanıcı şöyle diyor

PowerPoint'i yıllardır kullanıyorum. Her gün kullandığım zaman, tüm özelliklerini sevdim, becerilerimi geliştirdim ve verimli ve harika olduğunu düşündüğüm pek çok şeyi yapabiliyordum. Her gün kullanmam gereken bir departmanda çalışmayı bıraktığımda, Google Slides'ın benim için daha uygun olduğunu fark ettim. Çevrimiçi olmasının ve diğerleriyle işbirliği yapmanın kolaylığını sevdim. PowerPoint'in artık çevrimiçi olduğunu ve onunla işbirliği yapabileceğini biliyorum, ancak Google Slides'ı kullanmaktan gerçekten çok keyif aldım. Ancak, özlediğim özellikler var ve bazen ihtiyacım olana kadar farkına varmıyorum lol. Bir denge var, ikisini de kullanıyorum, ancak çoğu zaman Google Slides'a geçiyorum.

PowerPoint'i yıllardır kullanıyorum. Her gün kullandığım zamanlarda, tüm özelliklerini sevdim, becerilerimi geliştirdim ve verimli ve harika olduğunu düşündüğüm pek çok şeyi yapabiliyordum. Her gün kullanmam gereken bir departmanda çalışmayı bıraktığımda, Google Slides'ın benim için daha uygun olduğunu fark ettim. Çevrimiçi olmasının ve diğerleriyle işbirliği yapmanın kolaylığını sevdim. PowerPoint'in artık çevrimiçi olduğunu ve onunla işbirliği yapabileceğini biliyorum, ancak Google Slides'ı kullanmaktan gerçekten çok keyif aldım. Ancak, özlediğim özellikler var ve bazen ihtiyacım olana kadar farkına varmıyorum lol. Bir denge var, ikisini de kullanıyorum, ancak çoğu zaman Google Slides'ı tercih ediyorum.

Bu kullanıcı, Google Slides'ın işbirliği özelliklerini ve bir takım halinde çalışmanın ne kadar kolay olduğunu vurgularken, PowerPoint'ün bazen eksikliğini hissettikleri gelişmiş özellikler sunduğunu da kabul ediyor.

Öte yandan, Microsoft PowerPoint'u tercih eden kullanıcılar genellikle kararlılığından bahseder:

Kurumsal ortamlarda, Microsoft'un istikrara olan bağlılığı kazanan bir özellik olarak kabul edilir. Bu nedenle PowerPoint, neredeyse her zaman büyük, geleneksel kuruluşlarda bulunur. Bu bir standarttır.

Kurumsal ortamlarda, Microsoft'un istikrara olan bağlılığı kazanan bir özellik olarak kabul edilir. Bu nedenle PowerPoint, neredeyse her zaman büyük, geleneksel kuruluşlarda bulunur. Bu bir standarttır.

PowerPoint'in güvenilirliği ve iş ortamlarındaki köklü varlığı, kullanıcıları daha kurumsal ve geleneksel ayarlara çekmektedir.

ClickUp ile tanışın — Google Slides ve Microsoft PowerPoint'e en iyi alternatif

ClickUp Belgelerinde takımınızla işbirliği yaparak yazı tiplerini kişiselleştirin, görev ilişkileri ekleyin veya belge içinde doğrudan Beyaz Tahtalara bağlantı verin

Günümüz dünyasında işler yolunda gitmiyor. Bir iş sunumu hazırlamak için grafik tasarım aracı, sunum aracı, proje yönetimi aracı ve yapay zeka içerik oluşturma aracına ihtiyacınız var. ClickUp ile tüm özellikler tek bir yerde bir araya geliyor.

Google Slides veya PowerPoint kullanıyorsanız, iş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp'ın sizin için neler yapabileceğine göz atmak isteyebilirsiniz. Güçlü AI içerik oluşturma yazılımı, profesyonel sunumları düzenlemeyi, işbirliği yapmayı ve oluşturmayı her zamankinden daha kolay hale getirir.

ClickUp'ın öne çıkan özellikleri şunlardır:

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: Zengin şablon kitaplığı

ClickUp, önceden oluşturulmuş şablonlardan oluşan kapsamlı bir kitaplık sunar; ayrıca, sıfırdan kendi şablonlarınızı da oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ın şablonunu kullanarak sunum bölümlerini kolayca düzenleyin

Sunumlarda netlik ve düzen çok önemlidir. ClickUp Sunum Şablonu ile takımınız için etkileyici ve ilgi çekici sunumlar tasarlamak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız!

Bu şablon, baştan sona net bir yapı sunarak sunum sürecinizi kolaylaştırır. İçeriği son haline getirmeden önce takımınızdan geri bildirim almanızı sağlar ve tüm ilgili görevleri tek bir merkezi alanda düzenli tutar.

Ayrıca okuyun: Tasarımcılar için En İyi AI Sanat Oluşturma Araçları

ClickUp'ın 2. Avantajı: ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı işbirliği

ClickUp, yapılandırılmış hiyerarşisi ve dinamik dokümantasyon araçlarıyla bilgi paylaşımını ve güncellemeleri basitleştirir.

Takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, yorumlar bırakın ve görevleri doğrudan ClickUp Belgenizden üyelere atayın

ClickUp Belgeler ile çarpıcı wiki'ler, sunumlar, bilgi tabanları, kontrol listeleri ve notlar oluşturabilirsiniz. Afişler, tablolar ve zengin metin düzenleme gibi sezgisel stil ve biçimlendirme araçlarını kullanarak bunları kolayca özelleştirebilirsiniz.

İç içe geçmiş sayfalarla net bir görsel yapı oluşturun, fikirleri birbirine bağlamak için geri bağlantılar ekleyin ve metni eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün. ClickUp Belgesinde her zaman daha fazlasını başarabilirsiniz.

ClickUp'ı kullanmaya başladığımızdan beri, takımlarımız dokümantasyon için Google Dokümanlar'dan yavaş yavaş uzaklaştı ve aslında dokümantasyon önemli ölçüde iyileşti.

ClickUp'ı kullanmaya başladığımızdan beri, takımlarımız dokümantasyon için Google Dokümanlar'dan yavaş yavaş uzaklaştı ve aslında dokümantasyon önemli ölçüde iyileşti.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Zihin haritalama ve beyin fırtınası için Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtalarında takımınızla işbirliği yaparak fikirleri görsel olarak birbirine bağlayın, nesneleri birbirine bağlayın ve yol haritaları veya iş akışları oluşturun

ClickUp Beyaz Tahtaları, beyin fırtınası yapmak ve fikirleri düzenlemek için mükemmeldir. Karmaşık görselleştirmeler, iş akışları ve grafikler oluşturabilir ve AI görüntü oluşturma özelliğini kullanabilirsiniz. Beyaz Tahtalar ayrıca, panoya kimlerin katkıda bulunduğunu görerek gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanızı sağlar. Ayrıca, müşterilerinizden ve paydaşlarınızdan geri bildirim almak, bir bağlantı göndermek kadar kolaydır.

Beyaz Tahtaları etkili bir şekilde kullanma:

Fikir üretmeniz mi gerekiyor? Beyaz Tahta'daki Zihin Haritaları özelliğini kullanın. Düşüncelerinizi etkileşimli bir biçimde düzenlemek ve takımınızla paylaşmak için kolay bir yoldur.

💡Profesyonel İpucu: Zihin haritalama konusunda yeni misiniz? Endişelenmeyin, ClickUp size yardımcı olur. Çeşitli ücretsiz zihin haritası şablonları arasından seçim yapın ve hemen başlayın.

ClickUp'ın 4. Avantajı: AI destekli yazma ve sunumlar için ClickUp Brain

ClickUp Brain ile verimliliği artırın

ClickUp Brain, daha verimli çalışmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir asistandır. Yazarın bloğunu aşmak, beyin fırtınası oturumlarını geliştirmek ve içerik oluşturma iş akışınızı basitleştirmek için kullanabileceğiniz bir araçtır.

Bu yapay zeka destekli sunum aracı üç anahtar bileşene sahiptir:

AI Bilgi Yöneticisi : ClickUp içinde görevlerinizden, belgelerinizden ve takımınızdan anında, bağlamsal cevaplar alın. Artık sonsuz dosyaları taramaya gerek yok — ihtiyacınız olan bilgileri hızlıca bulun

AI Proje Yöneticisi : İlerleme güncellemeleri, stand-up toplantıları ve eylem öğeleri dahil olmak üzere rutin proje yönetimi görevlerini otomatikleştirerek tekrarlayan görevlere harcanan zamanı en aza indirin

AI Writer for Work: Çeşitli görevler ve projeler için içerik oluşturun, yanıtlar hazırlayın ve şablonlar oluşturun. Yazım denetimi, hızlı yanıtlar ve sunum oluşturma araçları gibi özellikler, profesyonel içerik ve sunumları kolaylıkla üretmenize yardımcı olur

📮ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bağlamı elde etmek için günde 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki ya tüm bilgiler belgelenmiş ve hazır olsaydı? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi yanınızda olduğunda, bağlam değiştirme artık geçmişte kalır. Çalışma alanınızdan sorunuzu sorun, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri getirir!

ClickUp ile Sunumlarınızı Daha Etkili Hale Getirin

Google Slaytlar, işbirliği özellikleri ve bulut erişilebilirliği ile öne çıkıyor. Web tabanlı bir araç olarak, gerçek zamanlı ekip çalışması için mükemmeldir ve Google hesabı ile ücretsizdir.

PowerPoint ise zengin bir dizi gelişmiş tasarım seçeneği sunar ve genellikle çevrimdışı sunum oluşturmak için kullanılır. Karmaşık animasyonlara ve tam tasarım kontrolüne ihtiyaç duyan kullanıcılar için idealdir.

Slayt oluşturma sürecinde zaman ve çaba tasarrufu yapmak ve çok daha fazlasını yapmak istiyorsanız, ClickUp en iyi seçiminizdir!

ClickUp, beyin fırtınasından sunumun son teslimine kadar tüm takımınızın uyumlu çalışmasını sağlar. İster bir sunum hazırlıyor, ister birden fazla projeyi yönetiyor veya karmaşık iş akışlarını organize ediyor olun, ClickUp her şeyi tek bir yerde merkezileştirerek her boyuttaki işletme için paha biçilmez bir varlık haline gelir.

ClickUp'ı deneyin ve verimliliğinizi nasıl artırabileceğini keşfedin!