Ders Planlama için ChatGPT Nasıl Kullanılır?

Öğretmen ve öğrenci ödevler veya değerlendirme kuralları konusunda her zaman aynı fikirde olmayabilir, ancak her ikisi de yapay zekanın değerini görür.

Quizlet'e göre, öğrencilerin %47'si ve öğretmenlerin %48'i AI araçlarının öğrencilerin ilerlemesini artırdığına inanıyor.

Quizlet'in CEO'su Lex Bayer, öğretmenlerin %65'inin (öğrencilerin %61'ine kıyasla) yapay zeka kullandığını da belirtti:

Eğitimde yapay zekayı destekleyen öğretmenlerin sayısının artması cesaret verici. Konuştuğumuz öğretmenlerin çoğu, öğrencilerini gelecekte yaşayacakları dünyaya en iyi şekilde hazırlamaya çalıştıklarını ve yapay zekayı hepimizin geleceğinin kaçınılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurguluyor.

Eğitimde yapay zekayı destekleyen öğretmenlerin sayısının artması cesaret verici. Konuştuğumuz öğretmenlerin çoğu, öğrencilerini gelecekte yaşayacakları dünyaya en iyi şekilde hazırlamaya çalıştıklarını ve yapay zekayı hepimizin geleceğinin kaçınılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurguluyor.

Raporda, öğretimde popüler olan yapay zeka kullanımları vurgulanmaktadır: araştırma (%44), ders planları (%38), özetleme (%38) ve materyal hazırlama (%37).

Birçok eğitimci, iş yükünü hafifletmek ve çevrimiçi öğretim araçlarıyla en son teknolojiyi benimsemek için yapay zekayı kullanıyor.

Nedeniniz ne olursa olsun, bu ayrıntılı kılavuz ChatGPT ders planını etkili bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olur.

⏰60 saniyelik özet Zamandan tasarruf etmek ve öğrencilerin ilgisini çekecek ilginç alıştırmalar oluşturmak için bir ChatGPT ders planı hazırlayın

İçeriği gözden geçirin ve ChatGPT'den belirli bir sınıf veya üniversite seviyesine göre içeriği değiştirmesini isteyin

ChatGPT'yi kullanarak içeriği öğrencilerin özel veya farklı öğrenme ihtiyaçlarına göre optimize edin ve herkesin dersten faydalanmasını sağlayın

ChatGPT temel bir ders planı sunabilir, ancak kendi benzersiz öğretim tarzınızı veya yaratıcı fikirlerinizi ekleyerek dersin etkisini artırabilirsiniz

ChatGPT yanıtlarının hataya açık olmasının nedenleri olan minimum bağlam bilgisi, güçlü gizlilik önlemlerinin olmaması, bilgileri çarpıtma yeteneği gibi sınırlamaların farkında olun. Doğruluğu her zaman iki kez kontrol edin

ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama kullanarak, müfredatınızı tek bir yerden kolayca planlayabilir, izleyebilir ve kolaylaştırabilirsiniz

ClickUp'ın yerel AI asistanı ClickUp Brain, ClickUp içindeki mevcut ders planlarından, belgelerden ve ilerleme takipçülerinden bağlam bilgilerini çekerek optimize edilmiş planlar ve çalışma kaynakları oluşturur

Ders Planları Oluşturmak için ChatGPT'yi Kullanma

Bir İngilizce öğretmeni, ESL (İngilizce İkinci Dil) öğrencileri için ChatGPT ders planı oluşturma deneyimini heyecanla paylaştı.

reddit aracılığıyla

Bu anlatımda öne çıkan birkaç ipucu ve içgörü şunlardır:

ChatGPT'ye komutlar kullanarak özel ihtiyaçlarınızı tanımlayın, araç bu talimatları takip edecektir

Yapılandırılmış ders planları ve etkinlikleri hızlı bir şekilde oluşturarak önemli ölçüde zaman ve çaba tasarrufu sağlayın

ChatGPT ile mevcut ücretsiz veya ücretli ders planlarının kalitesini taklit edin (Bu, eğitimcilere çevrimiçi olarak bulunanlarla karşılaştırılabilir materyaller sağlar)

Metin oluşturma, kelime alıştırmaları hazırlama ve tartışma soruları hazırlama gibi farklı ders planlama gereksinimlerini ChatGPT ile karşılayın (esnekliğini kullanın)

ChatGPT verimliliği artırırken, öğretmenin rolü uygulama, bağlamsallaştırma ve etkileşim açısından kritik önemini korumaktadır. AI henüz bu yönleri tam olarak taklit edememektedir.

Yine de, yapay zeka doğru kullanıldığında harikalar yaratabilir.

ChatGPT'ye sorduğumuz örnek sorularla ders planlamada üretken AI'nın (ChatGPT) bu beş kullanım örneğini inceleyelim.

1. Fikirler üretin

Öğretmenler için AI araçları, çok sayıda yeni fikir sunar. Karmaşık konuları daha basit bir şekilde öğretmek için ders planları oluşturabilir, ilginç ödevler geliştirebilir ve dakikalar içinde çok daha fazlasını başarabilirsiniz.

Komut:

"[Konuyu] inceleyen [sınıf seviyesi] sınıfı için fikirler üretin."

Yanıt:

chatGPT aracılığıyla

2. Kapsayıcı kaynaklar geliştirin

İleri düzey öğrenciler veya ekstra desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler gibi farklı öğrenme ihtiyaçlarına yönelik dersleri, karışıklık yaratmadan veya ayrıntıları atlamadan planlayın.

Komut:

"[Konuyu] öğrenen [ihtiyaçları] olan [sınıf/üniversite seviyesi] öğrencisi için kişiselleştirilmiş bir ders planı önerin. İletişim becerilerini geliştirmek ve öğrenmeye olan faizlerini güçlendirmek için belirli stratejiler ve kaynaklar ekleyin."

Yanıt:

3. Multimedya önerileri isteyin

ChatGPT'den öğrencilere dersleri yaratıcı bir şekilde sunmak için video, oyun ve etkileşimli araçlar önerileri isteyebilirsiniz.

Komut:

"Video/görüntüler/filmler/oyunlar gibi hangi multimedya öğeleri öğrencilerin [konu] öğrenmesine yardımcı olabilir? [Sınıf/üniversite seviyesi] için önerilerde bulunun."

Yanıt:

🧠 Eğlenceli Bilgi: 2022 yılında, Jason Allen'ın yapay zeka ile oluşturduğu sanat eseri "Théâtre d'Opéra Spatial", Colorado Eyalet Fuarı'nda dijital sanat kategorisinde birinci oldu. Bunun üzerine Allen, eserinin telif hakkı koruması için başvuruda bulundu. Ancak ABD Telif Hakkı Ofisi, insan tarafından üretilmeyen eserlerin telif hakkı korumasına uygun olmadığını gerekçe göstererek başvuruyu reddetti.

4. Yaratıcılığı değerlendirme soruları ile birleştirin

Öğretim sürecinizi tamamlayacak ve öğrencilerin yeni fikirler ve beceriler öğrenmesine yardımcı olacak testler, açık uçlu sorular veya proje fikirleri geliştirin.

Komut:

"[Sınıf/üniversite seviyesi] öğrencilerine [konu] hakkında yaz tatili ödevi oluşturun. Talimatları ve hedefleri ekleyin."

Yanıt:

👀 Biliyor muydunuz? Eğitimcilerin %70'i, ChatGPT veya yapay zeka kullanarak ödevlerini veya değerlendirmelerini tamamlayan öğrencilerin intihal yaptığını düşünüyor.

5. Ebeveynlerin evde öğrencilere destek olmalarına yardımcı olun

Okul sınıflarındaki öğrenciler için ders planı oluştururken, evde destekleyici bir ortam geliştirmeleri için velilere de uygun talimatlar verebilirsiniz.

Komut:

"Ebeveynler [sınıf seviyesindeki] çocuklarını evde nasıl destekleyebilir? Belirli etkinlikler, kaynaklar veya tartışma konuları geliştirmek için yollar sağlayın ve [konu] hakkında öğrenmeye yardımcı olun."

Yanıt:

Ders Planlamada ChatGPT Kullanımının Sınırları

Ders planlaması için yapay zeka araçlarını kullanmak eğlenceli görünebilir ve önemli ölçüde zaman kazandırabilir. Ancak, ChatGPT ders planı da diğer yapay zeka araçları gibi aksayabilir.

Ders planlaması için ChatGPT'ye güvenmeden önce şu altı dezavantajı unutmayın:

ChatGPT, ayrıntılı ve bağlamsal komutlarınız olmadan öğrencilerin öğrenme stilleri, kültürel geçmişleri veya bireysel ihtiyaçları gibi belirli bir sınıf bağlamına erişemez

Oluşturulan ders planının kalitesi, komutlarınızın netliği ve özgüllüğü ile doğru orantılıdır

AI aracı, özellikle ileri düzey veya teknik konularda zaman zaman yanlış veya aşırı basitleştirilmiş bilgiler sağlayabilir

Her zaman ders planlamasına son derece özgün yaklaşımlar üretmeyebilir, bu nedenle müfredat yönetimi için sadece bir başlangıç noktası olur ve nihai görev tamamlama aracı olmaz

Sınıf dinamiklerine veya beklenmedik değişikliklere göre planları gerçek zamanlı olarak ayarlayamaz

ChatGPT'nin eğitimi öncelikle kullanıcının girdilerine dayandığından, istemlerde öğrenciler veya sınıflar hakkında hassas bilgilerin paylaşılması gizlilik sorunlarına yol açabilir

💡Pro İpucu: ChatGPT'ye giriş yapın ve sağ üst köşedeki profil simgenize gidin. Ayarlar'a tıklayın ve sol panelden Veri Denetimleri'ni seçin. Verilerinizin paylaşılmasını önlemek için Herkes İçin Modeli İyileştir seçeneğini kapatın.

Ders Planlama için ClickUp Brain'i Kullanma

ChatGPT ile birlikte, ders planlaması için uygun bir araç seçerken ClickUp'ı da deneyebilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbeti kullanıyor. Ancak, çalışma günlerinin neredeyse %60'ı bu araçlar arasında geçiş yapmak ve bilgi aramakla geçiyor. ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama ile proje yönetimi, mesajlaşma, e-postalar ve sohbetler tek bir yerde bir araya gelir ve tüm bunlar dünyanın en uyumlu iş yapay zekası ClickUp Brain tarafından desteklenir.

Ders planlaması için ClickUp Brain'e erişmek birçok avantaj sunar.

ChatGPT'den farklı olarak, ClickUp Brain çalışma alanınızla entegre olur ve görevleri, belgeleri ve diğer bilgileri düzenlemenize yardımcı olur. Sınıf konuşmalarınızdan belirli, gerçek zamanlı verileri (örneğin, öğrencilerin devam eden ihtiyaçları veya kaynakların kullanılabilirliği) alarak kişiselleştirilmiş ders planları oluşturur.

Brain'e basit İngilizce sorular sorarak doğru cevapları parmaklarınızın ucunda bulabilirsiniz.

Hala doğru girdilerle rehberlik etmeniz gerekse de, mevcut ş Akışınıza entegrasyonu, ihtiyaçlarınıza daha uygun olmasını sağlar.

ClickUp Brain'i kullanarak öğretim materyallerinizdeki içeriği düzenleyin

Bu derin entegrasyon, ClickUp Brain'in önceki konuşmalardan da yararlanmasını sağlar. Örneğin, son tartışılan ders planlarından, belgelerden ve ilerleme takipçisinden bilgi alabilir ve çıktılardaki belirsizliği ortadan kaldırabilir.

Sonuç olarak, yanıtları gerekli müfredatlarla daha iyi eşleşir ve farklı dersler veya sınıflar arasında ders planlamasında tutarlılığı korumak için daha kolay bir yol sağlar.

Ne kadar çok kullanırsanız, ders planları o kadar kişiselleştirilmiş ve rafine hale gelir, zamanla genel kalite artar.

İşte ilham alabileceğiniz bazı sorular ve yanıtlar:

1. Ders planları oluşturma

Eğitimciler, ClickUp Brain'i kullanarak konu, sınıf seviyesi ve öğrenme hedefleri gibi ayrıntıları sağlayarak kapsamlı ve özelleştirilmiş ders planları oluşturabilirler.

Yapay zeka, eğitim kaynaklarını, pedagojik stratejileri ve müfredat çerçevelerini analiz ederek yenilikçi öğretim yaklaşımları, çeşitli öğrenme etkinlikleri ve değerlendirme yöntemleri önerir.

ClickUp Brain'i kullanarak sıfırdan kapsamlı ders planları oluşturun

2. Ders planlarını özelleştirme

Ders planları, öğrencinin öğrenme hızına, faizlerine ve eğitim hedeflerine göre özelleştirilebilir.

ClickUp Brain'i kullanarak öğrencinin yaşına, öğrenme seviyesine, hızına ve öğrenme stiline göre ders planlarını özelleştirin

3. Ek kaynaklar oluşturma

Ders planlarınızı ek kaynaklarla destekleyin. ClickUp Brain'den öğrencilerin ilgisini daha fazla çekecek ilginç fikirler ve materyaller önermesini isteyin.

Sıra dışı materyaller ve kaynaklarla öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirin. ClickUp Brain'den fikir alın!

4. Evde eğitim

Evde eğitim için Brain, ebeveynlerin sadece temel konuları değil, aynı zamanda ders dışı etkinlikleri ve yaşam becerileri eğitimini de içeren çeşitli müfredatlar tasarlamasına yardımcı olabilir.

ClickUp Brain ile ev okulu ders planlarınızı özelleştirin

Deneyimli öğretmenler, mevcut çerçeveler için ders planı şablonlarını kullanırken, nihai ürünü şekillendirmek için yaratıcılık alanından da yararlanabilirler.

Örneğin, ClickUp Sınıf Yönetimi Planı Şablonu, davranış yönetimini ders planlamasıyla entegre ederek daha bütünsel bir öğretim ortamı yaratır.

Bu şablon, dört özel görünümü (Sınıf Listesi, Başlangıç Kılavuzu, Sınıf Takvimi ve Gantt) aracılığıyla sınıf yönetimini öğretim planlamasıyla birleştirir. Öğretmenler bu görünümleri kullanarak öğrenci davranışlarını izleyebilir, net beklentiler belirleyebilir ve davranış hedefleri içeren ders planlarına bağlı kalabilir.

ClickUp Brain'in bir diğer öne çıkan avantajı, ders planlarının ilerlemesini izleme, son teslim tarihlerini ayarlama ve devam eden görevlere veya değişen önceliklere göre değişiklikler önerme yeteneğidir.

Bir dersin anında uyarlanması gerektiğinde, eğitimciler görev listesini veya ders akışını gerçek zamanlı olarak güncelleyebilir, böylece ChatGPT'nin sunduğundan daha fazla esneklik elde edebilir.

Yorumları ClickUp Görevlerine dönüştürün veya takıma atayın

ClickUp Brain, bağımsız olarak yeni fikirler üretmeyebilir. Ancak, iş akışlarını yönetme ve izleme yeteneği, onu iki çözüme dönüştürebilir: günlük planlayıcı uygulamanız olurken aynı zamanda görev planlama yazılımı olarak da işlev görebilir.

🧠 Bilmeniz gerekenler: ClickUp Brain de hassas verileri işler, ancak veri gizliliği üzerinde daha fazla kontrol sağlar. ClickUp'ın güvenli platformunun bir parçası olarak, eğitimciler izinleri yönetebilir, erişimi sınırlayabilir ve yalnızca yetkili kullanıcıların ders planlarını veya öğrenciyle ilgili bilgileri görüntüleyebilmesini sağlayabilir. Kapalı bir ekosistem (ClickUp) içinde entegre olduğu için, daha güçlü gizlilik ve güvenlik özellikleri mevcuttur, bu da kazara veri sızıntısı riskini azaltır.

Brain'i, ClickUp'ın Eğitim Proje Yönetimi Yazılımı tarafından sunulan araç setiyle de eşleştirebilirsiniz. Bu ekosistem, zaman tasarrufu sağlar ve işbirliğini ve eğitim hedeflerine bağlılığı artırır.

Dersleri geliştirin ve yönetin:

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak ders planları, ders programları ve ders notları taslaklarını oluşturun, düzenleyin ve organize edin

Dersleri eyleme geçirilebilir görevlerle eşleştirin, son teslim tarihleri, hedefler ve kaynaklar ekleyerek daha sorunsuz bir uygulama sağlayın

Eğitim içeriğini merkezileştirerek, meslektaşlarınızın ve öğrencilerinizin materyallere kolayca erişmesini sağlayın

Örnek kullanım durumu: Bir öğretmen, ClickUp Belgelerinde bir ders programı oluşturabilir, bunu haftalık ders görevlerine bağlayabilir ve belirli son tarihler atayarak derslerin verilmesi için net zaman çizelgeleri oluşturabilir.

ClickUp kullanarak son teslim tarihleri olan Yineleyen Görevler kurun

Programları yönetin ve görselleştirin:

Zaman çizelgelerini görselleştirmek için Gantt Grafikleri ve takvimleri kullanarak haftalar veya aylar boyunca dersleri planlayın

Haftalık testler veya ödev hatırlatıcıları gibi tekrarlayan etkinlikleri otomatikleştirin

Planlama tercihlerinize göre Liste, Takvim veya Pano görünümleri arasında geçiş yapın

Örnek kullanım durumu: Bir ev okulu öğretmeni, Gantt Grafiği'nde dersleri ayarlayarak ve zaman çizelgelerini netleştirerek bir dönemi planlayabilir.

ClickUp'ta Gantt Görünümü ile proje dönüm noktalarını görselleştirin

Takımla işbirliği yapın ve iletişim kurun:

Diğer öğretmenler veya yöneticilerle işbirliği yaparak ders planlarını iyileştirin

Takımların müfredat güncellemelerini veya sınıf stratejilerini tartışması için ClickUp Chat'i kullanarak özel sohbet alanları oluşturun

Görevlere veya belgelere geri bildirim olarak yorumlar ekleyin ve müfredat değişiklikleri için onayları izleyin

Örnek kullanım durumu: Disiplinler arası bir proje üzerinde çalışan bir grup öğretmen, Chat'te beyin fırtınası yapabilir ve ClickUp platformu içindeki Görevler hakkında anında geri bildirim alabilir.

İlgili ClickUp Görevlerinde yorumlar ve geri bildirimler aracılığıyla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Eğitim için önceden oluşturulmuş ClickUp şablonlarını kullanın:

ClickUp Üniversite Ders Planı Şablonu, eğitmenlerin planlama sürecini basitleştirmek ve dersin tüm temel unsurlarının kapsanmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Üniversite Ders Planı Şablonu'nu kullanarak öğretim planlarını düzenleyin ve işbirliği yapın

Öğretmenler ve eğitim sektöründe çalışan diğer kişiler ClickUp şablonunu şu amaçlarla kullanabilir:

Dersleri son teslim tarihleri ve önceliklere göre yönetilebilir görevlere bölün

Ders hedefleri, gerekli materyaller ve öğrenci katılım stratejileri gibi belirli bilgileri ekleyin

Aynı ders planı üzerinde diğer öğretmenlerle çalışın, fikir ve kaynakları gerçek zamanlı olarak paylaşın

Her dersin ilerlemesini izleyin ve gerektiğinde ayarlamalar yapın

Entegre zaman çizelgeleriyle ayrıntılı ders programları hazırlayın

Ders dışı etkinlikleri veya veli-öğretmen görüşmelerini yönetin

Başlangıçta öğrenciler için tasarlanmış olsa da, eğitimciler ClickUp Öğrenci Eğitimi Şablonu yapısını akıllıca yeniden kullanarak dinamik bir planlama ortamı oluşturabilirler.

Özel durumları işaretleyerek dersin ilerlemesini izleyin: planlama, öğretmeye hazır, öğretildi, revizyon gerekiyor

Kapsamlı planlama için üç görünüm sistemini (müfredat, ön koşullar, başlangıç) düzenleyin

Müfredat standartlarını ve öğrenme hedeflerini izlemek için Kurs Sayısı ve Kredi Birimleri alanlarını uyarlayın

Ön Koşullar Görünümü'nü kullanarak kavram bağımlılıklarını haritalayın ve konuların mantıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayın

Ayrıca okuyun: Yükseköğretim için En İyi Üniversite Yönetim Yazılımı

Birkaç yıl önce, çalıştığım eğitim kurumunda ClickUp'ı uygulamaya başladık çünkü organizasyondaki süreçleri iyileştirmemiz gerekiyordu. Yaklaşık 150 çalışanı olan bir şirkette, çalışanların ne yaptığını bilmek ve ilerlemeyi ölçmek çok karmaşıktı. ClickUp'ı kullanarak bunu başardık.

Birkaç yıl önce, çalıştığım eğitim kurumunda ClickUp'ı uygulamaya başladık çünkü organizasyondaki süreçleri iyileştirmemiz gerekiyordu. Yaklaşık 150 çalışanı olan bir şirkette, çalışanların ne yaptığını bilmek ve ilerlemeyi ölçmek çok karmaşıktı. ClickUp'ı kullanarak bunu başardık.

ClickUp ile Dersleri Daha Hızlı Planlayın ve Düzenleyin

Güçlü yönlerine rağmen, ChatGPT, öğrencilerin öğrenme stilleri veya müfredat gereksinimleri gibi sınıfınızın benzersiz ihtiyaçlarını bağlamsal olarak anlamakta yetersizdir.

ChatGPT, okul veya üniversite standartlarına uygun olmadığı için, öğretmenler ilgili sonuçları almak için ayrıntılı ve spesifik komutlar vermelidir.

Öte yandan, ClickUp eşsiz bir çok yönlülük ve derinlik sunar. Görev yönetimi, yapay zeka destekli içgörüler ve gerçek zamanlı işbirliğini tek bir platformda birleştirme özelliği, öğretmenlerin gerçekten önemli olan şeye, yani etkili dersler vermeye odaklanmalarını sağlar.

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