2025'te Müşteri İletişimini Bir Üst Düzeye Taşıyacak 10 Intercom Entegrasyonu

Teknoloji, iletişim şeklimizi büyük ölçüde değiştirdi ve etkili iletişim araçları, özellikle müşteri ilişkileri ve desteği alanlarında, artık bir şirketin başarısını veya başarısızlığını belirleyebilir. Intercom, müşteri iletişimi için açık ara önde gelen bir platformdur. Ancak asıl önemli nokta, diğer araçlarla birlikte kullanıldığında süper güçlerinin ortaya çıkmasıdır. Diğer araçlarla sorunsuz entegrasyon, verimliliği ve müşteri memnuniyetini önemli ölçüde artırabilir. Intercom entegrasyonlarının iş iletişiminizi nasıl bir üst seviyeye taşıyabileceğini inceleyelim.
En iyi Intercom entegrasyonlarında aramanız gereken özellikler ve 2024'te dikkate almanız gereken en iyi 10 Intercom entegrasyonu aşağıda yer almaktadır.
Intercom entegrasyonlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Intercom için birçok entegrasyon türü mevcuttur. Şirketiniz için en uygun Intercom entegrasyonlarını değerlendirirken, kapsamlı seçimler yapabilmek için aşağıdaki özellik ve yetenekleri göz önünde bulundurun.
- Veri senkronizasyon özellikleri: Ürünler arasında veri senkronizasyonu, müşteri verilerinin birleştirilmiş olarak tutulması için çok önemlidir. Bu özellik, müşteri etkileşimlerinin ve müşteri bilgilerinin tüm platformlarda her zaman güncel olmasını sağlar
- Otomatik bilet oluşturma: Intercom konuşmalarından müşteri biletlerini otomatik olarak oluşturma ve izleme özelliği ile destek ekibinin verimliliği artacaktır
- Geri bildirim toplama: Verimli müşteri iletişimi, değerli geri bildirimler alınmasını sağlar. Bu süreci kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek çeşitli Intercom entegrasyonları mevcuttur
- Birinci taraf müşteri verilerinin entegrasyonu: Müşteri verileri çok değerlidir. Üçüncü taraf çerezlerin ortadan kalkmasıyla birlikte, birinci taraf verileri çok daha önemli hale geliyor. Birinci taraf müşteri verilerini sisteminize doğrudan entegre etmenizi sağlayan entegrasyonları arayın
- Sorunsuz iş akışı entegrasyonu: Seçtiğiniz tüm entegrasyonlar, müşteri deneyimini iyileştirirken mevcut müşteri desteği iş akışlarınızla sorunsuz bir şekilde uyumlu olmalıdır
- Müşteri tutma ve potansiyel müşteri oluşturma: Müşteri tutmaya ve potansiyel müşteri oluşturmaya yardımcı olan entegrasyonları arayın. Bunlar, kapsamlı bir müşteri ilişkileri yönetim sisteminin hayati bileşenleridir
kullanabileceğiniz En İyi 10 Intercom Entegrasyonu
Yaygın olarak kullanılan bir platform olan Intercom, çok sayıda uygulama ile sorunsuz entegrasyon sunar. Intercom'un işlevselliğini artırabilecek veya işlevselliğini genişletebilecek güçlü araçların bir listesini hazırladık.
1. ClickUp
ClickUp'ın hepsi bir arada verimlilik platformu, tek başına etkileyici bir özellik listesi sunar. Kapsamlı üçüncü taraf entegrasyonları, işlevselliğini daha da genişletir.
ClickUp'ın Intercom entegrasyonu, ClickUp'ın Evrensel Arama özelliğini içerir. Bu araçla kullanıcılar, bağlı tüm uygulamalarında, dosyalarında ve daha fazlasında hızlı arama yapabilir. Bu işlevsellik, kullanıcıların bağlı tüm uygulamalarında aynı anda arama yapmalarını sağlayarak her birini ayrı ayrı aramak zorunda kalmalarını ortadan kaldırır.
ClickUp'ın sunduğu çok sayıda şablon, işletmelerin günlük olarak karşılaştığı birçok kullanım durumunu kapsar ve ClickUp'ın tüm özelliklerini kullanmanızı sağlar. Örneğin, e-posta otomasyon şablonu, ClickUp'ın Intercom ile entegrasyonunu kullanarak müşteri konuşmalarını kolaylaştırır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Uygulamalar ve dosyalar arasında hızlı erişim için Evrensel Arama
- Uygulamaları verimli bir şekilde bulmak için Arama'yı genişletin
- Merkezi iletişim için Intercom'un gelen kutusuyla entegrasyon
- Görevleri otomatikleştiren ve verimliliği artıran otomasyon araçları
- Müşteri etkileşimlerinin kapsamlı görünümü
- Müşteri biletlerinin ve sorgularının kolay yönetimi
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar için zor öğrenme süreci
- Belirli özelliklerde sınırlı özelleştirme
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda üye başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. Kampanya Monitörü
Campaign Monitor, şirketlerin e-posta pazarlamasını kullanarak müşteri ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olur. E-posta kampanyalarını Intercom kişileriyle entegre etmek, daha hedefli iletişim için kapıları açar. Müşteri verileriyle bu bağlantı, hedef kitlenizde daha iyi yankı uyandıracak daha alakalı içerikler oluşturmanıza da olanak tanır.
Campaign Monitor'ün en iyi özellikleri
- Hedefli e-posta kampanyaları için Intercom kişilerinin sorunsuz senkronizasyonu
- Çeşitli müşteri yolculukları için özelleştirilebilir şablonlar
- Takım performansını ölçmek için ayrıntılı analizler
- Teknik bilgisi sınırlı küçük işletmeler için uygun, kullanımı kolay bir arayüz
- Potansiyel müşterileri ve müşterileri beslemek için otomatik mesajlar
- Etkili potansiyel müşteri oluşturma için açılış sayfalarıyla entegrasyon
Campaign Monitor sınırlamaları
- Gelişmiş otomasyon için sınırlı seçenekler
- Bazı şablonlar yalnızca belirli sektörler için çok yönlü olabilir
- Raporlama araçları daha ayrıntılı bilgiler sunabilir
Campaign Monitor fiyatlandırması
- Temel: Aylık 9 $
- Sınırsız: Aylık 29 $
- Premier: Aylık 149 $
Campaign Monitor incelemeleri
- G2: 4/1/5 (500+ yorum)
- Capterra: 4,5/6 (500 yorum)
3. Productboard
Productboard, kapsamlı bir ürün yönetim aracıdır. Intercom uygulamasıyla sıkı entegrasyonu, müşteri geri bildirimleri ile ürün geliştirme arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olur. Bu Intercom entegrasyonu ile işletmeler, müşteri içgörülerini doğrudan Intercom konuşmalarından elde edebilir. Bu verilerle takımlar, gerçek kullanıcı geri bildirimlerine dayalı olarak ürün yol haritalarını ve özelliklerini şekillendirebilir.
Productboard'un en iyi özellikleri
- Intercom'un gelen kutusuyla doğrudan entegrasyon, müşteri konuşmaları içinde müşteri geri bildirimlerini toplamanızı sağlar
- Müşteri verileri ve taleplerine göre özellikler üzerinde oylama ve önceliklendirme
- Müşteri ihtiyaçlarını ve geri bildirimlerini vurgulayan yol haritası görselleştirme araçları
- Intercom ve Productboard arasında müşteri bilgileri ve geri bildirimlerin sorunsuz senkronizasyonu
- Daha iyi ürün kararları almak için müşteri geri bildirimlerini toplama, düzenleme ve analiz etme araçları
- İşbirliği özellikleri, takımların müşteri içgörülerini tartışmasına ve ürün geliştirme sürecine entegre etmesine olanak tanır
Productboard sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar için birçok özelliği öğrenmek zor olabilir
- Diğer uygulamalarla entegrasyonlar manuel kurulum ve ayarlamalar gerektirebilir
- Fiyatlandırma, küçük şirketler veya yeni kurulan şirketler için pahalı olabilir
Productboard fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Essentials: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 80 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Productboard incelemeleri
- G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)
4. Calendly
Calendly, her boyuttaki işletme için güçlü ve güvenilir bir planlama aracıdır. Yazılımının gücü, Intercom ile entegre edildiğinde daha da artar. Intercom'u Calendly ile entegre etmek, toplantıların doğrudan Intercom konuşmalarından planlanmasını sağlar, böylece müşterilerin anında toplantı zamanları bulma deneyimini önemli ölçüde iyileştirir ve destek ekibinin verimliliğine yardımcı olur.
Calendly'nin en iyi özellikleri
- Intercom'un mesajlaşma uygulamasıyla doğrudan entegrasyon, müşterilerin zahmetsizce toplantı planlamasına olanak tanır
- Çeşitli müşteri ihtiyaçlarına uygun özelleştirilebilir toplantı seçenekleri
- Planlamanın otomasyonu, satış takımlarının ve destek temsilcilerinin iş yükünü azaltır
- Farklı platformlar arasında takvimleri senkronize ederek çift rezervasyonları önleyin
- Planlanmış etkileşimler aracılığıyla müşteri yolculuğunun kapsamlı bir görünümünü sunar
- Otomatik mesajlar, hem müşterilere hem de personele yaklaşan toplantıları hatırlatarak takım performansını artırır
Calendly sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde sınırlı özelleştirme
- Diğer bazı uygulamalarla entegrasyon zorluğu
- Bazı kullanıcılar için daha az sezgisel arayüz.
Calendly fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
- Standart: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Calendly yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
5. Mailchimp
Mailchimp, e-posta pazarlama yazılımlarının en büyük isimlerinden biridir. Müşteri iletişimi ve pazarlama çabalarını iyileştiren Intercom entegrasyonları ararken, Mailchimp sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu entegrasyon, müşteri verilerini ve Intercom kişilerini kullanarak daha hedefli e-posta kampanyaları oluşturmanıza olanak tanır.
İşletmeler, bu bağlantıyı kurarak daha iyi müşteri sadakati elde edebilir ve daha fazla büyüme fırsatı yaratabilir.
Mailchimp'in en iyi özellikleri
- Intercom kullanıcı verilerine dayalı gelişmiş segmentasyon, kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları sağlar
- Müşteri davranışlarına göre otomatik olarak e-postalar oluşturan ve gönderen otomasyon özellikleri
- Platformlar arasında tutarlı mesajlaşma için Intercom'un gelen kutusuyla entegrasyon
- E-posta kampanyalarının performansını ve müşteri etkileşimlerini izlemek için ayrıntılı analizler
- Görsel olarak çekici e-postalar oluşturmak için kullanımı kolay tasarım araçları
- Yeni kullanıcıları çekmek ve dönüştürmek için açılış sayfası ve potansiyel müşteri oluşturma araçları
Mailchimp sınırlamaları
- Abonelerinizin sayısı arttıkça fiyatlar da yükselir
- İleri düzey kullanıcılar için sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Diğer uygulamalarla bazı entegrasyonların kurulumu karmaşık olabilir
Mailchimp fiyatlandırması
- Ücretsiz plan (kişi ve gönderim sayısını sınırlar)
- Temel özellikler: Aylık 13 $
- Standart: Aylık 20 $
- Premium: 350 $/ay
Mailchimp yorumları
- G2: 4,6/5 (16.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (12.000'den fazla yorum)
6. Jira
Jira, Atlassian'ın tanınmış bir sorun ve proje izleme çözümüdür. Yazılım, Intercom ile etkili bir şekilde entegre olarak, müşteri desteği iş akışlarını kolaylaştırır ve takım verimliliğini artırır. Bu entegrasyon, takımların müşteri biletlerini ve geri bildirimlerini doğrudan Jira içinde yönetmesine olanak tanır ve Jira'nın zaten güçlü özelliklerine ek olarak müşteri sorunlarına ve destek ekibi görevlerine daha koordineli bir yaklaşım sağlar.
Jira'nın en iyi özellikleri
- Intercom konuşmalarıyla sorunsuz entegrasyon, müşteri biletlerinin kolay izlenmesini ve yönetilmesini sağlar
- Takım performansını izlemek ve iyileştirmek için gelişmiş proje yönetimi araçları
- Özel müşteri desteği ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir iş akışları
- Gerçek zamanlı güncellemeler için Intercom ve Jira arasında veri senkronizasyonu
- Müşteri geri bildirimlerini izleme ve ürün geliştirmeye dahil etme özellikleri
- Güçlü raporlama araçları, müşteri etkileşimleri ve proje durumunun kapsamlı bir görünümünü sunar
Jira sınırlamaları
- Belirli özellikler için zor öğrenme eğrisi
- Diğer uygulamalarla entegrasyon bazen daha az sezgisel olabilir
Jira fiyatlandırması
- Projeler: 10 kullanıcı için aylık 10 ABD doları
- Hizmet Masası: 10 kullanıcı için aylık 20 ABD doları
- Geliştirme: 10 kullanıcı için aylık 20 ABD doları
Jira incelemeleri
- G2: 4,3/5 (5.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)
7. Slack
İletişim süreçlerini kolaylaştıran Intercom entegrasyonları ararken, en popüler mesajlaşma platformlarından biri olan Slack listenizin en başında yer almalıdır. Bu entegrasyon, Intercom konuşmalarını doğrudan Slack kanallarına taşıyarak müşteri iletişimini dönüştürür. Ayrıca, destek ekipleri ve satış ekipleri müşteri sorguları üzerinde etkili bir şekilde işbirliği yapabilir.
Slack'in en iyi özellikleri
- Intercom'un gelen kutusunun Slack kanallarıyla doğrudan entegrasyonu, gerçek zamanlı iletişimi kolaylaştırır
- Daha hızlı çözüm için Slack içinde müşteri biletlerini paylaşma ve tartışma olanağı
- Paylaşılan kanallar aracılığıyla takım performansının izlenmesi
- Daha hızlı yanıt sürelerinin sonucu olarak gelişmiş müşteri deneyimi
- Müşteri geri bildirimlerinin izlenmesini ve yönetilmesini sağlayan üçüncü taraf entegrasyonları
- Müşteri sorunlarında takım işbirliğini basitleştirin, sorun çözme yeteneklerini geliştirin
Slack sınırlamaları
- Yoğun kanallarda bilgi yüklemesi potansiyeli
- Konuşma aralığı, bazı kullanıcıların dikkatinin dağılmasını kolaylaştırır
- Entegrasyon, iş akışlarını optimize etmek için ilk kurulum süresi gerektirebilir
Slack fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 6,67 ABD doları
- Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 12,50 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Slack yorumları
- G2: 4,5/5 (32.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (23.000+ yorum)
8. SurveySparrow
Önemli kullanıcı geri bildirimlerini toplamak için Intercom entegrasyonlarını değerlendirirken, SurveySparrow Intercom ile sorunsuz bir şekilde entegre olur. Yazılım, müşteri içgörülerini doğrudan toplamak için dinamik bir yol sunarak, işletmelerin müşteri deneyimini iyileştirmek için adımlar atmasına olanak tanır. SurveySparrow entegrasyonu sayesinde, Intercom müşteri konuşmaları başka bir değerli geri bildirim kaynağına dönüşebilir.
SurveySparrow'un en iyi özellikleri
- Anketleri doğrudan Intercom konuşmaları aracılığıyla kolayca oluşturun ve dağıtın
- Belirli müşteri etkileşimlerine veya dönüm noktalarına dayalı otomatik anket tetikleyicileri
- Anket yanıtlarından değerli içgörüler elde etmek için zengin analitik özellikler
- Şirketin markasına kolayca uyarlanabilen özelleştirilebilir anket şablonları
- Diğer uygulamalarla entegrasyonlar, proaktif geri bildirim toplama yoluyla müşteri memnuniyetini artırmaya yardımcı olur
- İş stratejilerini bilgilendirmek için birinci taraf müşteri verilerini toplamak için kullanışlıdır
SurveySparrow sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Anket mantığı bazen yapılandırması karmaşık olabilir
- Entegrasyon için bazı ilk kurulum ve alıştırma gerekebilir
SurveySparrow fiyatlandırması
- Ücretsiz (aktif anket ve soru sayısında sınır vardır)
- Temel: Aylık 19 $
- Temel özellikler: Aylık 49 $
- İş: Aylık 99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
SurveySparrow yorumları
- G2: 4,4/5 (1.900+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (83 yorum)
9. Salesforce
Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) lideri Salesforce, Intercom ile sağlam bir entegrasyon sunar. Bu sıkı entegrasyon, şirketlerin Intercom konuşmalarını ve müşteri verilerini satışları artırmak ve müşteri desteğini iyileştirmek için kullanmasına olanak tanır. Entegrasyon, sorunsuz bir bilgi akışı sağlayarak daha fazla müşteri memnuniyeti ve satış ekibi verimliliği sunar.
Salesforce'un en iyi özellikleri
- Intercom ile derin entegrasyon sayesinde birleşik müşteri verileri görünümü sağlayın
- Zenginleştirilmiş CRM kayıtları için Intercom'dan Salesforce'a veri ve müşteri ayrıntılarını senkronizasyon yeteneği
- Intercom kişilerinin Salesforce ile otomatik senkronizasyonu, potansiyel müşteri oluşturma ve takip süreçlerini geliştirir
- Daha iyi satış süreci yönetimi için Salesforce görevleri ve fırsatları doğrudan Intercom'dan oluşturulabilir
- Müşteri etkileşimlerini ve takım performansını analiz etmek için gelişmiş raporlama araçları
- Müşteri desteği iş akışlarını kolaylaştırarak, destek temsilcilerinin Intercom içinden Salesforce kayıtlarına erişmesine ve bunları güncellemesine olanak tanır
Salesforce sınırlamaları
- Karmaşıklık, yeni kullanıcılar için çok zor olabilir
- Özelleştirme ve entegrasyon için teknik uzmanlık gerekebilir
- Diğer CRM çözümlerine kıyasla daha yüksek maliyet
Salesforce fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 80 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 ABD doları
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $
Salesforce yorumları
- G2: 4,3/5 (18.000+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (18.000+ yorum)
10. Zendesk
Zendesk, müşteri desteği yazılımında liderdir. Ayrıca sorunsuz bir Intercom entegrasyonu sunar. Bu iki güçlü yazılımın birleşimi, müşteri biletlerinin ve destek taleplerinin yönetimini iyileştirir. Intercom, Zendesk'i daha verimli ve duyarlı bir müşteri desteği sistemine dönüştürür. Müşteri sorunlarının daha iyi izlenmesini ve çözülmesini sağlayarak müşteri memnuniyetini ve destek ekibinin verimliliğini doğrudan etkiler.
Zendesk'in en iyi özellikleri
- Intercom'un gelen kutusuyla doğrudan entegrasyon, müşteri konuşmalarını destek biletlerine dönüştürerek iş akışını kolaylaştırır
- Müşteri sorgularını ve geri bildirimlerini verimli bir şekilde yöneten gelişmiş bilet sistemi
- Çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir destek iş akışları
- Daha kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi için Intercom konuşmalarıyla entegrasyon
- Takım performansını ve müşteri etkileşim trendlerini izlemek için güçlü raporlama araçları
- Proaktif müşteri desteğine yardımcı olan, sorunları önceden tahmin eden ve verimli bir şekilde çözen özellikler
Zendesk sınırlamaları
- Arayüzde gezinmek yeni kullanıcılar için zor olabilir
- Bazı gelişmiş özellikler için ek abonelik ücreti gerekebilir
- Diğer uygulamalar ve sistemlerle entegrasyon için teknik yardım gerekebilir
Zendesk fiyatlandırması
- Takım: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 55 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 115 ABD doları
Zendesk yorumları
- G2: 4,3/5 (5.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (3.000'den fazla yorum)
Intercom ve ClickUp'ı Entegre Etmenin Gücü
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