2025'te Müşteri İletişimini Bir Üst Düzeye Taşıyacak 10 Intercom Entegrasyonu

Teknoloji, iletişim şeklimizi büyük ölçüde değiştirdi ve etkili iletişim araçları, özellikle müşteri ilişkileri ve desteği alanlarında, artık bir şirketin başarısını veya başarısızlığını belirleyebilir. Intercom, müşteri iletişimi için açık ara önde gelen bir platformdur. Ancak asıl önemli nokta, diğer araçlarla birlikte kullanıldığında süper güçlerinin ortaya çıkmasıdır. Diğer araçlarla sorunsuz entegrasyon, verimliliği ve müşteri memnuniyetini önemli ölçüde artırabilir. Intercom entegrasyonlarının iş iletişiminizi nasıl bir üst seviyeye taşıyabileceğini inceleyelim.

En iyi Intercom entegrasyonlarında aramanız gereken özellikler ve 2024'te dikkate almanız gereken en iyi 10 Intercom entegrasyonu aşağıda yer almaktadır.

Intercom entegrasyonlarında nelere dikkat etmelisiniz?

Intercom için birçok entegrasyon türü mevcuttur. Şirketiniz için en uygun Intercom entegrasyonlarını değerlendirirken, kapsamlı seçimler yapabilmek için aşağıdaki özellik ve yetenekleri göz önünde bulundurun.

Veri senkronizasyon özellikleri: Ürünler arasında veri senkronizasyonu, müşteri verilerinin birleştirilmiş olarak tutulması için çok önemlidir. Bu özellik, müşteri etkileşimlerinin ve müşteri bilgilerinin tüm platformlarda her zaman güncel olmasını sağlar

Otomatik bilet oluşturma: Intercom konuşmalarından müşteri biletlerini otomatik olarak oluşturma ve izleme özelliği ile destek ekibinin verimliliği artacaktır

Geri bildirim toplama: Verimli müşteri iletişimi, değerli geri bildirimler alınmasını sağlar. Bu süreci kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek çeşitli Intercom entegrasyonları mevcuttur

Birinci taraf müşteri verilerinin entegrasyonu: Müşteri verileri çok değerlidir. Üçüncü taraf çerezlerin ortadan kalkmasıyla birlikte, birinci taraf verileri çok daha önemli hale geliyor. Birinci taraf müşteri verilerini sisteminize doğrudan entegre etmenizi sağlayan entegrasyonları arayın

Sorunsuz iş akışı entegrasyonu: Seçtiğiniz tüm entegrasyonlar, müşteri deneyimini iyileştirirken mevcut müşteri desteği iş akışlarınızla sorunsuz bir şekilde uyumlu olmalıdır

Müşteri tutma ve potansiyel müşteri oluşturma: Müşteri tutmaya ve potansiyel müşteri oluşturmaya yardımcı olan entegrasyonları arayın. Bunlar, kapsamlı bir müşteri ilişkileri yönetim sisteminin hayati bileşenleridir

kullanabileceğiniz En İyi 10 Intercom Entegrasyonu

Yaygın olarak kullanılan bir platform olan Intercom, çok sayıda uygulama ile sorunsuz entegrasyon sunar. Intercom'un işlevselliğini artırabilecek veya işlevselliğini genişletebilecek güçlü araçların bir listesini hazırladık.

Profesyoneller, ClickUp Evrensel Arama'yı kullanarak Intercom'da müşteri kayıtlarını ve daha fazlasını bulabilir ve eksiksiz içgörüler elde edebilir

ClickUp'ın hepsi bir arada verimlilik platformu, tek başına etkileyici bir özellik listesi sunar. Kapsamlı üçüncü taraf entegrasyonları, işlevselliğini daha da genişletir.

ClickUp'ın Intercom entegrasyonu, ClickUp'ın Evrensel Arama özelliğini içerir. Bu araçla kullanıcılar, bağlı tüm uygulamalarında, dosyalarında ve daha fazlasında hızlı arama yapabilir. Bu işlevsellik, kullanıcıların bağlı tüm uygulamalarında aynı anda arama yapmalarını sağlayarak her birini ayrı ayrı aramak zorunda kalmalarını ortadan kaldırır.

ClickUp'ın sunduğu çok sayıda şablon, işletmelerin günlük olarak karşılaştığı birçok kullanım durumunu kapsar ve ClickUp'ın tüm özelliklerini kullanmanızı sağlar. Örneğin, e-posta otomasyon şablonu, ClickUp'ın Intercom ile entegrasyonunu kullanarak müşteri konuşmalarını kolaylaştırır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Uygulamalar ve dosyalar arasında hızlı erişim için Evrensel Arama

Uygulamaları verimli bir şekilde bulmak için Arama'yı genişletin

Merkezi iletişim için Intercom'un gelen kutusuyla entegrasyon

Görevleri otomatikleştiren ve verimliliği artıran otomasyon araçları

Müşteri etkileşimlerinin kapsamlı görünümü

Müşteri biletlerinin ve sorgularının kolay yönetimi

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar için zor öğrenme süreci

Belirli özelliklerde sınırlı özelleştirme

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda üye başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Kampanya Monitörü

Campaign Monitor aracılığıyla

Campaign Monitor, şirketlerin e-posta pazarlamasını kullanarak müşteri ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olur. E-posta kampanyalarını Intercom kişileriyle entegre etmek, daha hedefli iletişim için kapıları açar. Müşteri verileriyle bu bağlantı, hedef kitlenizde daha iyi yankı uyandıracak daha alakalı içerikler oluşturmanıza da olanak tanır.

Campaign Monitor'ün en iyi özellikleri

Hedefli e-posta kampanyaları için Intercom kişilerinin sorunsuz senkronizasyonu

Çeşitli müşteri yolculukları için özelleştirilebilir şablonlar

Takım performansını ölçmek için ayrıntılı analizler

Teknik bilgisi sınırlı küçük işletmeler için uygun, kullanımı kolay bir arayüz

Potansiyel müşterileri ve müşterileri beslemek için otomatik mesajlar

Etkili potansiyel müşteri oluşturma için açılış sayfalarıyla entegrasyon

Campaign Monitor sınırlamaları

Gelişmiş otomasyon için sınırlı seçenekler

Bazı şablonlar yalnızca belirli sektörler için çok yönlü olabilir

Raporlama araçları daha ayrıntılı bilgiler sunabilir

Campaign Monitor fiyatlandırması

Temel: Aylık 9 $

Sınırsız: Aylık 29 $

Premier: Aylık 149 $

Campaign Monitor incelemeleri

G2: 4/1/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,5/6 (500 yorum)

3. Productboard

Productboard aracılığıyla

Productboard, kapsamlı bir ürün yönetim aracıdır. Intercom uygulamasıyla sıkı entegrasyonu, müşteri geri bildirimleri ile ürün geliştirme arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olur. Bu Intercom entegrasyonu ile işletmeler, müşteri içgörülerini doğrudan Intercom konuşmalarından elde edebilir. Bu verilerle takımlar, gerçek kullanıcı geri bildirimlerine dayalı olarak ürün yol haritalarını ve özelliklerini şekillendirebilir.

Productboard'un en iyi özellikleri

Intercom'un gelen kutusuyla doğrudan entegrasyon, müşteri konuşmaları içinde müşteri geri bildirimlerini toplamanızı sağlar

Müşteri verileri ve taleplerine göre özellikler üzerinde oylama ve önceliklendirme

Müşteri ihtiyaçlarını ve geri bildirimlerini vurgulayan yol haritası görselleştirme araçları

Intercom ve Productboard arasında müşteri bilgileri ve geri bildirimlerin sorunsuz senkronizasyonu

Daha iyi ürün kararları almak için müşteri geri bildirimlerini toplama, düzenleme ve analiz etme araçları

İşbirliği özellikleri, takımların müşteri içgörülerini tartışmasına ve ürün geliştirme sürecine entegre etmesine olanak tanır

Productboard sınırlamaları

Bazı kullanıcılar için birçok özelliği öğrenmek zor olabilir

Diğer uygulamalarla entegrasyonlar manuel kurulum ve ayarlamalar gerektirebilir

Fiyatlandırma, küçük şirketler veya yeni kurulan şirketler için pahalı olabilir

Productboard fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Essentials: Kullanıcı başına aylık 20 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 80 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Productboard incelemeleri

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)

4. Calendly

Calendly aracılığıyla

Calendly, her boyuttaki işletme için güçlü ve güvenilir bir planlama aracıdır. Yazılımının gücü, Intercom ile entegre edildiğinde daha da artar. Intercom'u Calendly ile entegre etmek, toplantıların doğrudan Intercom konuşmalarından planlanmasını sağlar, böylece müşterilerin anında toplantı zamanları bulma deneyimini önemli ölçüde iyileştirir ve destek ekibinin verimliliğine yardımcı olur.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Intercom'un mesajlaşma uygulamasıyla doğrudan entegrasyon, müşterilerin zahmetsizce toplantı planlamasına olanak tanır

Çeşitli müşteri ihtiyaçlarına uygun özelleştirilebilir toplantı seçenekleri

Planlamanın otomasyonu, satış takımlarının ve destek temsilcilerinin iş yükünü azaltır

Farklı platformlar arasında takvimleri senkronize ederek çift rezervasyonları önleyin

Planlanmış etkileşimler aracılığıyla müşteri yolculuğunun kapsamlı bir görünümünü sunar

Otomatik mesajlar, hem müşterilere hem de personele yaklaşan toplantıları hatırlatarak takım performansını artırır

Calendly sınırlamaları

Ücretsiz sürümde sınırlı özelleştirme

Diğer bazı uygulamalarla entegrasyon zorluğu

Bazı kullanıcılar için daha az sezgisel arayüz.

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Standart: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Calendly yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

5. Mailchimp

Mailchimp aracılığıyla

Mailchimp, e-posta pazarlama yazılımlarının en büyük isimlerinden biridir. Müşteri iletişimi ve pazarlama çabalarını iyileştiren Intercom entegrasyonları ararken, Mailchimp sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu entegrasyon, müşteri verilerini ve Intercom kişilerini kullanarak daha hedefli e-posta kampanyaları oluşturmanıza olanak tanır.

İşletmeler, bu bağlantıyı kurarak daha iyi müşteri sadakati elde edebilir ve daha fazla büyüme fırsatı yaratabilir.

Mailchimp'in en iyi özellikleri

Intercom kullanıcı verilerine dayalı gelişmiş segmentasyon, kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları sağlar

Müşteri davranışlarına göre otomatik olarak e-postalar oluşturan ve gönderen otomasyon özellikleri

Platformlar arasında tutarlı mesajlaşma için Intercom'un gelen kutusuyla entegrasyon

E-posta kampanyalarının performansını ve müşteri etkileşimlerini izlemek için ayrıntılı analizler

Görsel olarak çekici e-postalar oluşturmak için kullanımı kolay tasarım araçları

Yeni kullanıcıları çekmek ve dönüştürmek için açılış sayfası ve potansiyel müşteri oluşturma araçları

Mailchimp sınırlamaları

Abonelerinizin sayısı arttıkça fiyatlar da yükselir

İleri düzey kullanıcılar için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Diğer uygulamalarla bazı entegrasyonların kurulumu karmaşık olabilir

Mailchimp fiyatlandırması

Ücretsiz plan (kişi ve gönderim sayısını sınırlar)

Temel özellikler: Aylık 13 $

Standart: Aylık 20 $

Premium: 350 $/ay

Mailchimp yorumları

G2: 4,6/5 (16.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (12.000'den fazla yorum)

6. Jira

Jira aracılığıyla

Jira, Atlassian'ın tanınmış bir sorun ve proje izleme çözümüdür. Yazılım, Intercom ile etkili bir şekilde entegre olarak, müşteri desteği iş akışlarını kolaylaştırır ve takım verimliliğini artırır. Bu entegrasyon, takımların müşteri biletlerini ve geri bildirimlerini doğrudan Jira içinde yönetmesine olanak tanır ve Jira'nın zaten güçlü özelliklerine ek olarak müşteri sorunlarına ve destek ekibi görevlerine daha koordineli bir yaklaşım sağlar.

Jira'nın en iyi özellikleri

Intercom konuşmalarıyla sorunsuz entegrasyon, müşteri biletlerinin kolay izlenmesini ve yönetilmesini sağlar

Takım performansını izlemek ve iyileştirmek için gelişmiş proje yönetimi araçları

Özel müşteri desteği ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir iş akışları

Gerçek zamanlı güncellemeler için Intercom ve Jira arasında veri senkronizasyonu

Müşteri geri bildirimlerini izleme ve ürün geliştirmeye dahil etme özellikleri

Güçlü raporlama araçları, müşteri etkileşimleri ve proje durumunun kapsamlı bir görünümünü sunar

Jira sınırlamaları

Belirli özellikler için zor öğrenme eğrisi

Diğer uygulamalarla entegrasyon bazen daha az sezgisel olabilir

Jira fiyatlandırması

Projeler: 10 kullanıcı için aylık 10 ABD doları

Hizmet Masası: 10 kullanıcı için aylık 20 ABD doları

Geliştirme: 10 kullanıcı için aylık 20 ABD doları

Jira incelemeleri

G2: 4,3/5 (5.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

7. Slack

Slack aracılığıyla

İletişim süreçlerini kolaylaştıran Intercom entegrasyonları ararken, en popüler mesajlaşma platformlarından biri olan Slack listenizin en başında yer almalıdır. Bu entegrasyon, Intercom konuşmalarını doğrudan Slack kanallarına taşıyarak müşteri iletişimini dönüştürür. Ayrıca, destek ekipleri ve satış ekipleri müşteri sorguları üzerinde etkili bir şekilde işbirliği yapabilir.

Slack'in en iyi özellikleri

Intercom'un gelen kutusunun Slack kanallarıyla doğrudan entegrasyonu, gerçek zamanlı iletişimi kolaylaştırır

Daha hızlı çözüm için Slack içinde müşteri biletlerini paylaşma ve tartışma olanağı

Paylaşılan kanallar aracılığıyla takım performansının izlenmesi

Daha hızlı yanıt sürelerinin sonucu olarak gelişmiş müşteri deneyimi

Müşteri geri bildirimlerinin izlenmesini ve yönetilmesini sağlayan üçüncü taraf entegrasyonları

Müşteri sorunlarında takım işbirliğini basitleştirin, sorun çözme yeteneklerini geliştirin

Slack sınırlamaları

Yoğun kanallarda bilgi yüklemesi potansiyeli

Konuşma aralığı, bazı kullanıcıların dikkatinin dağılmasını kolaylaştırır

Entegrasyon, iş akışlarını optimize etmek için ilk kurulum süresi gerektirebilir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6,67 ABD doları

Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Slack yorumları

G2: 4,5/5 (32.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000+ yorum)

8. SurveySparrow

SurveySparrow aracılığıyla

Önemli kullanıcı geri bildirimlerini toplamak için Intercom entegrasyonlarını değerlendirirken, SurveySparrow Intercom ile sorunsuz bir şekilde entegre olur. Yazılım, müşteri içgörülerini doğrudan toplamak için dinamik bir yol sunarak, işletmelerin müşteri deneyimini iyileştirmek için adımlar atmasına olanak tanır. SurveySparrow entegrasyonu sayesinde, Intercom müşteri konuşmaları başka bir değerli geri bildirim kaynağına dönüşebilir.

SurveySparrow'un en iyi özellikleri

Anketleri doğrudan Intercom konuşmaları aracılığıyla kolayca oluşturun ve dağıtın

Belirli müşteri etkileşimlerine veya dönüm noktalarına dayalı otomatik anket tetikleyicileri

Anket yanıtlarından değerli içgörüler elde etmek için zengin analitik özellikler

Şirketin markasına kolayca uyarlanabilen özelleştirilebilir anket şablonları

Diğer uygulamalarla entegrasyonlar, proaktif geri bildirim toplama yoluyla müşteri memnuniyetini artırmaya yardımcı olur

İş stratejilerini bilgilendirmek için birinci taraf müşteri verilerini toplamak için kullanışlıdır

SurveySparrow sınırlamaları

Ücretsiz sürümde sınırlı özelleştirme seçenekleri

Anket mantığı bazen yapılandırması karmaşık olabilir

Entegrasyon için bazı ilk kurulum ve alıştırma gerekebilir

SurveySparrow fiyatlandırması

Ücretsiz (aktif anket ve soru sayısında sınır vardır)

Temel: Aylık 19 $

Temel özellikler: Aylık 49 $

İş: Aylık 99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

SurveySparrow yorumları

G2: 4,4/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (83 yorum)

9. Salesforce

Salesforce aracılığıyla

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) lideri Salesforce, Intercom ile sağlam bir entegrasyon sunar. Bu sıkı entegrasyon, şirketlerin Intercom konuşmalarını ve müşteri verilerini satışları artırmak ve müşteri desteğini iyileştirmek için kullanmasına olanak tanır. Entegrasyon, sorunsuz bir bilgi akışı sağlayarak daha fazla müşteri memnuniyeti ve satış ekibi verimliliği sunar.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Intercom ile derin entegrasyon sayesinde birleşik müşteri verileri görünümü sağlayın

Zenginleştirilmiş CRM kayıtları için Intercom'dan Salesforce'a veri ve müşteri ayrıntılarını senkronizasyon yeteneği

Intercom kişilerinin Salesforce ile otomatik senkronizasyonu, potansiyel müşteri oluşturma ve takip süreçlerini geliştirir

Daha iyi satış süreci yönetimi için Salesforce görevleri ve fırsatları doğrudan Intercom'dan oluşturulabilir

Müşteri etkileşimlerini ve takım performansını analiz etmek için gelişmiş raporlama araçları

Müşteri desteği iş akışlarını kolaylaştırarak, destek temsilcilerinin Intercom içinden Salesforce kayıtlarına erişmesine ve bunları güncellemesine olanak tanır

Salesforce sınırlamaları

Karmaşıklık, yeni kullanıcılar için çok zor olabilir

Özelleştirme ve entegrasyon için teknik uzmanlık gerekebilir

Diğer CRM çözümlerine kıyasla daha yüksek maliyet

Salesforce fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 80 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 ABD doları

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $

Salesforce yorumları

G2: 4,3/5 (18.000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (18.000+ yorum)

10. Zendesk

Zendesk aracılığıyla

Zendesk, müşteri desteği yazılımında liderdir. Ayrıca sorunsuz bir Intercom entegrasyonu sunar. Bu iki güçlü yazılımın birleşimi, müşteri biletlerinin ve destek taleplerinin yönetimini iyileştirir. Intercom, Zendesk'i daha verimli ve duyarlı bir müşteri desteği sistemine dönüştürür. Müşteri sorunlarının daha iyi izlenmesini ve çözülmesini sağlayarak müşteri memnuniyetini ve destek ekibinin verimliliğini doğrudan etkiler.

Zendesk'in en iyi özellikleri

Intercom'un gelen kutusuyla doğrudan entegrasyon, müşteri konuşmalarını destek biletlerine dönüştürerek iş akışını kolaylaştırır

Müşteri sorgularını ve geri bildirimlerini verimli bir şekilde yöneten gelişmiş bilet sistemi

Çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir destek iş akışları

Daha kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi için Intercom konuşmalarıyla entegrasyon

Takım performansını ve müşteri etkileşim trendlerini izlemek için güçlü raporlama araçları

Proaktif müşteri desteğine yardımcı olan, sorunları önceden tahmin eden ve verimli bir şekilde çözen özellikler

Zendesk sınırlamaları

Arayüzde gezinmek yeni kullanıcılar için zor olabilir

Bazı gelişmiş özellikler için ek abonelik ücreti gerekebilir

Diğer uygulamalar ve sistemlerle entegrasyon için teknik yardım gerekebilir

Zendesk fiyatlandırması

Takım: Kullanıcı başına aylık 19 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 55 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 115 ABD doları

Zendesk yorumları

G2: 4,3/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.000'den fazla yorum)

Intercom ve ClickUp'ı Entegre Etmenin Gücü

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