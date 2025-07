düzenli bir ev için 10 ücretsiz ev işleri grafiği şablonu

Özellikle çocukların da olduğu kalabalık bir aileyle aynı çatı altında yaşamak, evinizi kısa sürede bir faaliyet fırtınasına dönüştürebilir. Sevdiklerinize sürekli sorumluluklarını hatırlatmak yerine, her şeyi kontrol altında tutmanın bir yolu var: hızlıca erişilebilen bir ev işleri grafiği.

İşte bu yüzden ev işleri grafiği şablonları var! Bu kullanışlı araçlar, ev işlerinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olur. Planlama, zaman yönetimi ve görev atama için önceden ayarlanmış alanlar ve bölümler içerir ve aynı zamanda benzersiz aile dinamiklerinize tamamen uyarlanabilir.

Hayatınızı daha da kolaylaştırmak için, ücretsiz olarak edinebileceğiniz en iyi ev işleri grafiği şablonlarını bir liste halinde derledik. Bunları bu kadar harika yapan şeyin ne olduğunu görelim!

Ev İşi Grafiği Şablonu Nedir?

Ev işleri grafiği şablonu, günlük, haftalık ve aylık ev işlerini ve her üyenin sorumluluklarını düzenlemenize ve izlemenize yardımcı olan önceden tasarlanmış ve özelleştirilebilir bir belgedir. Genellikle ailelerde, ortak evlerde veya sınıf ortamlarında ev işlerini paylaştırmak ve herkesin görevlerini sorunsuz bir şekilde tamamlamasını sağlamak için kullanılır. ✅

Bu şablonlar, basılı sayfalar, dijital belgeler veya özel yapılacaklar listesi uygulamaları gibi biçimlerde sunulur. Bir ev işleri grafiği kullanmak, takım çalışmasını ve zaman yönetimini teşvik edebilir, ayrıca bireylere, özellikle çocuklara sorumluluk bilinci aşılayabilir.

Görev grafiği şablonlarında bulunan ortak öğeler şunlardır:

Görev listesi: Bunlar, bulaşık yıkamak gibi basit günlük görevlerden çim biçmek veya garajı temizlemek gibi daha seyrek yapılan sorumluluklara kadar değişebilir Atanan kişiler: Her ev işi genellikle kimin sorumlu olduğunu netleştirmek için belirli bir kişiye atanır Program: Belirli bir ev işinin ne sıklıkla yapılması gerektiğini gösterir İzleme: İşaretler ve çıkartmalar, tamamladığınız ev işlerini işaretlemenize yardımcı olur Ödüller veya cezalar: Bu, tamamlanan ev işleri için kazanılan ayrıcalıklar ve harçlıklar veya tamamlanmayan ev işleri için cezalar olabilir

İyi bir ev işleri grafiği şablonu nedir?

İşte bir ev işleri grafiği şablonunu etkili kılan bazı anahtar özellikler:

Netlik ve basitlik : Şablon, ev işlerini ve programı açık bir şekilde listeleyen, kolay anlaşılır olmalıdır

Görsel çekicilik : Renk kodları ve çıkartmalar gibi unsurlarla daha ilgi çekici hale getirilmeli ve görsel olarak çekici olmalıdır

Özelleştirilebilirlik : İyi bir şablon, evinizin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmelidir. Bu, görev ekleme veya kaldırma, atanan kişileri değiştirme ve programları ayarlama gibi işlemleri içerir

İzleme öğeleri : Şablon, herkesin motivasyonunu korumak için başarıları izlemek ve ödüllendirmek için bir alan içermelidir

Erişilebilirlik: Uygun bir ev işleri grafiği tüm ev halkı tarafından erişilebilir olmalıdır. Dijital şablonlar, paylaşım ve güncelleme için özellikle kullanışlıdır

kullanabileceğiniz 10 Ev İşi Grafiği Şablonu

Ev işlerinin kaosuna veda edin ve daha düzenli ve uyumlu bir yaşam alanına merhaba deyin! Hayatınızı kolaylaştırmak ve motivasyonunuzu korumak için Canva, PDF ve ClickUp' ta 10 ücretsiz ev işleri grafiği şablonu seçtik. Bu şablonların sunduğu kullanışlı özelliklere göz atalım!

1. ClickUp Ev İşi Grafiği Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Ev İşleri Grafiği Şablonu ile tüm kişisel veya ailevi ev işlerinin zamanında yapıldığından emin olun

Ev işlerinizi kontrol altında tutmanın kolay bir yolunu mu arıyorsunuz? ClickUp Ev İşleri Grafiği Şablonu ile aramanıza son verin! Görevleriniz için önceden hazırlanmış alanlar, görevlerin zaman aralıkları, görevlerden sorumlu kişiler, önemli ayrıntıları not alabileceğiniz notlar ve hatta ev işlerini tamamladığınızda alacağınız ödüller bulunur.

Ev işlerini verimli bir şekilde organize edin:

Günlük Ev İşi Grafiği: Sabah ve öğleden sonra bölümlerine ayrılmış, saatlere göre sıralanmış Haftalık Ev İşi Grafiği: Haftanın günlerine göre düzenlenmiştir Aylık Görev Grafiği: Haftalara göre sıralanmış, her biri haftanın her günü için sütunlar içeren bir tablo içerir

Şablon, gününüzü, haftanızı veya ayınızı planlamanıza yardımcı olacak kişisel ev işleri grafikleri ve evdeki her şeyi senkronize tutmak için aile ev işleri grafikleri içerir. Her iki tür de görevler ve notlar için ayrılmış alanlarla aynı yapıya sahiptir. Ancak, aile ev işleri grafikleri, her aile üyesinin adını atanan görevlerine ekleyebileceğiniz kullanışlı bir sütun içerir.

Bu Belge şablonu ihtiyaçlarınıza göre tamamen özelleştirilebilir, böylece istediğiniz bölümü ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. Ayrıca, aileler üyelerine erişim izni verebilir ve her üyenin şablonu düzenlemesini sağlayabilir. Görevleri tamamlandı olarak işaretleyebilir veya listeye yenilerini ekleyebilir, böylece şablonu son derece etkileşimli ve kullanıcı dostu hale getirebilirsiniz.

2. ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu

ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu ile günlük görevleri sabah, öğleden sonra ve akşam görevlerine bölerek düzenleyin ve izleyin

Günlük rutininizin karmaşık bir kaos ağı gibi hissetmesinden bıktınız mı? ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonunu keşfedin! Bu kullanımı kolay Görev şablonu , iç içe alt görevler ve özelleştirilebilir durumlar kullanarak alışkanlıklar oluşturmanıza ve bunlara başarıyla bağlı kalmanıza yardımcı olmak için burada.

Aşağıdaki Özel Alanlar ile günlük aktivitelerinizi izleyin:

Nerede : Görevin konumunu not edin, ister market, ister bir arkadaşınızın evi, spor salonu veya favori restoranınız olsun

Kategori : Görevleri kariyer, sağlık ve fitness veya ev işleri olarak sınıflandırın, böylece zamanınızı tam olarak nereye ayırdığınızı bilin

Seri Sayacı : Görev veya alışkanlık serilerinizi izleyin

Notlar: Ekstra hatırlatıcılar veya plan değişikliklerinin nedenlerini yazın

Daha etkili bir organizasyon için gününüzü Sabah, Öğleden Sonra ve Akşam olarak bölün. Ardından, günün her bölümü için iç içe alt görevler ekleyin. Örneğin, "Akşam Rutini" alt görevi oluşturabilir ve akşam yemeği hazırlamak, cilt bakımı yapmak ve yatmadan önce kitap okumak gibi yapılacaklarla doldurabilirsiniz.

3. ClickUp İşleri Tamamlama Şablonu

David Allen'ın GTD sistemine dayanan ClickUp İşleri Tamamla Şablonu, projeleri kolayca eyleme geçirilebilir görevlere bölerek düzenlemenize yardımcı olur

ClickUp İşleri Tamamlama (GTD) Şablonu, yoğun programları kolayca halletmenizi sağlar! David Allen'ın GTD sistemine dayanan bu şablon, sorumlulukları yönetmek için yapılandırılmış bir yaklaşımla görevlerinizi sipariş altına alır, stresi azaltır ve süreç verimliliğini artırır.

Bu kullanışlı Klasör şablonu, net bir düzen sağlamak için Listeler ve görünümlerle doludur. Tüm görevleri kaydetmek ve açıklamak için Gelen kutusu listesini kullanın. Ardından, ne kadar süreceklerini tahmin edin, bir ila beş arasında çaba ölçeğinde derecelendirin ve eyleme geçirilebilir olup olmadıklarına karar verin.

Görsel planlamayı mı tercih edersiniz? Şablon, GTD Akış Şeması içeren özelleştirilebilir bir Beyaz Tahta özelliğine sahiptir. Görevlerinizi gözden geçirmenize ve eyleme geçme zamanının gelip gelmediğine karar vermenize yardımcı olacak yol gösterici sorular içerir.

Görevlerinizi ev, iş veya kendi özel kategorilerinizi oluşturarak etiketler uygulayarak düzgün bir şekilde sıralayabilirsiniz. Hassas sıralama için aşağıdaki listeleri keşfedin

Takvimde Planlanmış : Zaman blokları halinde görevleriniz için Takvim görünümü sağlar

Proje Listesi : Karmaşık projeleri bölümlere ayırmak ve Karmaşık projeleri bölümlere ayırmak ve görevlere öncelik vermek için ideal

Hatırlatıcı/Bir Gün Belki: Gelecekte tamamlayabileceğiniz görevler için

Şablonu GTD iş akışınıza mükemmel şekilde uyacak şekilde özelleştirin. Özel Alanlarınızı ekleyin ve Pano görünümünde herhangi bir listeyi açarak görevleri sürükle ve bırak Kanban panosunda kartlar halinde düzenli bir şekilde görüntüleyin. Bu şekilde, ilerledikçe kolayca güncellemeler yapabilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için yapay zeka kullanmak istiyor. Diğer %15 ise rutin görevleri ve idari işleri yapay zekanın halletmesini istiyor. Bunun için yapay zekanın şunları yapabilmesi gerekir: bir iş akışındaki her görevin öncelik düzeyini anlamak, görevleri oluşturmak veya görevleri ayarlamak için gerekli adımları çalıştırmak ve otomatik iş akışları kurmak. Çoğu araç, bu adımlardan bir veya ikisini yerine getirir. Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamayı birleştirmelerine yardımcı oldu! Görevlerin ve toplantıların öncelik düzeylerine göre takviminizdeki açık zaman dilimlerine kolayca tahsis edilebildiği AI destekli planlamayı deneyimleyin. Ayrıca, rutin görevleri yönetmek için ClickUp Brain aracılığıyla özel otomasyon kuralları da ayarlayabilirsiniz. Yoğun işlere veda edin!

4. ClickUp Kişisel Bakım Yapılacaklar Şablonu

ClickUp Kişisel Bakım Yapılacaklar Şablonu ile sağlıklı yaşam alışkanlıklarınızı izleyerek kendinize biraz sevgi gösterin

Yoğun programlarımızın ortasında, kişisel bakımımızı ihmal etmek çok kolaydır. Neyse ki, ClickUp Kişisel Bakım Yapılacaklar Şablonu, kişisel bakım rutininizi izlemeyi çocuk oyuncağı haline getiren önceden tasarlanmış bir düzen ile sağlığınızı önceliklendirmenize yardımcı olmak için burada.

Bu şablon, Özel Alanlar, kullanışlı bir görev listesi, bir Kanban panosu ve bir takvim ile birlikte gelir; sağlığınızın doğru yolda olduğundan emin olmak için ihtiyacınız olan her şey.

Kişisel Bakım liste görünümünde, etkinlikleriniz Zihin, Beden ve Ruh gibi Sağlık Türlerine göre düzenli bir şekilde organize edilir. Özel Durumlar'ı kullanarak günlük veya haftalık kişisel bakım görevlerinizi kolayca takip edebilir ve ilerlemelerini izleyebilirsiniz. Ayrıca, planın dışında kalan veya beklemede olan görevleri önceliklendirebilir ve yönetebilirsiniz.

Kişisel Bakım Takvimi, programınızı takip etmenize yardımcı olmak için devreye girer. Dönüm noktalarınızı takip etmek, yeni etkinlikler planlamak ve görevleri zamanında tamamlamak için notlar eklemek için kullanın, böylece sağlık hedeflerinize bir adım daha yaklaşın!

5. ClickUp Ders Ödevleri Yapılacaklar Listesi Şablonu

ClickUp Sınıf Ödevleri Yapılacaklar Listesi Şablonu, öğretmenlerin sınıf ödevlerini takip etmeleri ve görevleri önceliklendirmeleri için mükemmeldir

Öğretmenlik, ders hazırlığı ve not verme gibi görevlerden bitmek bilmeyen idari işlere kadar ağır sorumluluklar gerektirir. ClickUp Ders Ödevleri Şablonu, öğretmenlerin derslerini denetlemelerine, not almalarına ve akademik yolculuklarını planlamalarına yardımcı olur.

Şablon, İlkbahar ve Sonbahar dönemleri için iki ayrı klasör içerir. Bu klasörlerin her birinin içinde, belirli konulara ayrılmış listeler bulacaksınız. Bu listeler, görevleri durumlarına göre (Tamamlandı, Yapılacak veya Devam Ediyor) düzenli bir şekilde kategorilere ayırmanıza olanak tanır.

Ayrıca, ödevleri Ödev Türüne göre ayrı bir listede sıralayarak her dönem için sınav, test veya ödev sayısını kolayca takip edebilirsiniz. Son teslim tarihleri, işlenecek bölümler ve tahmini tamamlanma süreleri gibi önemli ayrıntıları not alabilirsiniz.

Ders planınızı ve çalışma materyallerinizi, biri sınıf notları, diğeri okuma notları için olmak üzere iki Belge görünümü ile etkili bir şekilde düzenleyin.

6. ClickUp Taşınma Yapılacaklar Listesi Şablonu

Taşınmak zordur, ancak büyük güne hazırlanmak için kontrol edebileceğiniz ayrıntılı bir listeniz varsa o kadar da zor değildir

İster basit bir taşınma ister daha karmaşık bir taşınma için hazırlanıyor olun, paketleme ve planlama oldukça stresli olabilir. Ancak endişelenmeyin, ClickUp Taşınma Yapılacaklar Listesi Şablonu yeni evinize taşınırken güvenilir yardımcınız olacak!

Bu kullanışlı şablon, halletmeniz gereken görevlerin bir kontrol listesini oluşturmanıza ve tamamlananları kaydetmenize olanak tanır. Görev Listesi görünümünü açtığınızda, taşınmanın her aşamasında sıralanan görevlerin net bir resmini, Taşınma Aşaması açılır menü alanında düzgün bir şekilde kategorize edilmiş olarak görürsünüz.

Her görev için öncelik belirleyebilir ve son tarihler ayarlayabilir veya belirli görevlerden sorumlu kişileri atayabilirsiniz. Ayrıca, ilerlemenizi kolayca takip etmenize yardımcı olan bir ilerleme çubuğu da vardır.

Taşınma Aşamaları pano görünümü, görevlerin kartlara dönüştüğü ve taşınma aşamalarına göre sütunlar arasında kolayca karıştırabileceğiniz bir Kanban panosu sunar. Görevler, Taşınma Aşamasına göre düzgün bir şekilde gruplandırılır, böylece hazırlık aşamasında, taşınma gününde veya yerleşme döneminde kolayca düzenlenebilir.

7. ClickUp Ev Tadilatı Yapılacaklar Listesi Şablonu

ClickUp Ev Tadilatı Yapılacaklar Listesi Şablonu ile tüm önemli görevleri, son teslim tarihlerini, envanteri ve maliyetleri takip edin

Ev tadilatı için iyi yapılandırılmış bir proje yönetim sistemi, ev iyileştirmeleri sırasında maliyetleri kontrol etmenin ve bütçenize sadık kalmanın anahtarıdır. ClickUp Ev Tadilatı Yapılacaklar Listesi Şablonu, tadilat öncesi ve gerçek tadilat görevleri için yapılacaklar listeleri oluşturmak için ideal çözümdür. Bütçeleri, proje zaman çizelgelerini ve yüklenici ayrıntılarını etkili bir şekilde izleyin.

Yenileme projeleriniz için gerekli tüm malzemeleri Malzeme Listesi'ne ekleyin. Böylece, verimli bir bütçe yönetimi için gerekli fırça, boya veya bant miktarını, tahmini ve gerçek maliyetleriyle birlikte izleyebilirsiniz.

Projeler Listesi 'ni açarak aşağıdaki görünümlerle yenileme yönetim sürecini kolaylaştırın:

Tüm Projeler Listesi: Tüm yenileme projelerinizi gösterir ve son teslim tarihleri, gerekli öğeler, işçilik maliyeti, malzemeler ve proje geneliyle ilgili önemli ayrıntıları sağlar Proje Aşamaları panosu: Devam Eden ve Tamamlandı gibi aşamalara göre düzenlenmiş ve gruplandırılmış tüm yenileme projelerinizin genel bir görünümünü sunarak Devam Eden ve Tamamlandı gibi aşamalara göre düzenlenmiş ve gruplandırılmış tüm yenileme projelerinizin genel bir görünümünü sunarak projelerinize öncelik vermenize yardımcı olur Ev Yenileme Projeleri Takvimi: Tüm yenileme görevlerinin : Tüm yenileme görevlerinin takvim görünümünü sunarak, son tarihlerin izlenmesini ve yeniden planlamayı basitleştirir

Şablonu yeni Özel Alanlar ile özelleştirerek kişisel bir dokunuş katın. Listeleri, iyi organize olmanızı ve uygun maliyetli bir yenileme süreci geçirmenizi sağlayacak öğelerle doldurun!

8. Canva Günlük Ev İşi Grafiği Şablonu

Canva Günlük Ev İşi Grafiği Şablonu, günlük görevlerinizi planlamak ve izlemek için basit bir yol sunar

Günlük ev işlerinizi takip etmek için basit ama etkili bir yöntem arıyorsanız, Canva Günlük Ev İşleri Grafiği Şablonu tam size göre. Bu tek sayfalık şablon, haftanın her günü için görevlerinizi kolayca planlayabilmeniz için tamamen özelleştirilebilir bölümler sunar.

Şablon, tamamlamanız gereken haftalık görevleri listelemeniz için boş alanlar sağlar ve her güne karşılık gelen renk kodlu daireler bulunur. Bu daireleri , her bir görevin programını işaretlemek için kullanın.

Her öğe düzenlenebilir veya değiştirilebilir, böylece yaratıcılığınızı serbest bırakabilirsiniz. Renkleri değiştirin, daireleri farklı şekillerle değiştirin veya yazı tipini değiştirin. Uzun görev listeniz için tek bir sayfa yeterli değilse, kolayca başka bir sayfa ekleyebilir ve gerektiği gibi doldurabilirsiniz.

Bu ev işleri grafiği şablonunu PDF veya JPEG olarak kaydedebilir, yazdırabilir, duvara asabilir veya kolay güncelleme ve bağlantı paylaşımı için dijital formda kullanabilirsiniz.

9. ThirtyHandMadeDays tarafından hazırlanan Çocuklar için Günlük Ev İşleri Grafiği PDF Şablonu

ThirtyHandMadeDays'in PDF Günlük Ev İşleri Grafiği Şablonu ile çocuklarınızın günlük ve haftalık ev işlerini kolayca tamamladığından emin olun

Çocuklarınıza iyi alışkanlıklar ve ev işlerini tamamlamanın önemini öğretmek bazen hiç bitmeyen bir hatırlatıcı döngüsü gibi hissettirebilir. Neyse ki, ThirtyHandMadeDays'in PDF Günlük Ev İşleri Grafiği Şablonu imdadınıza yetişiyor.

Bu şablon, haftanın her günü için farklı renklerde daireler içeren günlük kayıtlar için alanlar içerir. Diş fırçalama, ödev yapma veya çöpü çıkarma gibi her görevin ne zaman tamamlanacağını işaretlemek çok kolaydır. Ayrıca, şablonun altında haftalık ev işleri için alanlar bulunur; bu alanlar, temizlik veya çamaşırları ayırma gibi yinelenen görevler için idealdir.

Ek bir teşvik olarak, çocuklarınız hafta sonunda tüm baloncukları doldurduklarında özel bir ödül kazanacaklarını bilerek heyecanlanacaklar.

10. PDFfiller tarafından hazırlanan Çocuklar için PDF Görev Grafiği Şablonu

PDFfiller'ın Çocuklar İçin PDF Görev Grafiği Şablonu, çocuklarınızın günlük ve haftalık görevlerini etkili bir şekilde düzenlemenize ve izlemenize yardımcı olur

PDFfiller'ın Çocuklar için PDF Görev Grafiği Şablonu, çocuklar için kişiselleştirilmiş görev grafikleri oluşturmak için kullanışlı bir araçtır. Böylece, temel görevleri takip ederek çocuklarınıza kişisel sorumluluklarını öğretirken biraz boş zaman kazanabilirsiniz.

İşte nasıl işliyor:

Çocuğunuz için yatak yapma, masa ayarları veya köpeği besleme gibi yaşına uygun ev işleri seçin

Her çocuğa yaşına ve yeteneklerine göre belirli ev işleri atayın (evde birden fazla çocuk varsa)

Günlük, haftalık veya aylık görev planı oluşturun

Metni değiştirerek, yeni öğeler ekleyerek veya sayfaları yeniden düzenleyerek şablonu gereksinimlerinize göre uyarlayın

Bu yazdırılabilir ev işleri grafiğini buzdolabı veya ilan panosu gibi kolayca görülebilecek bir yere asın, böylece çocuklarınız için günlük bir hatırlatıcı görevi görsün. Programı takip etmelerini sağlamak için, görevleri düzenli olarak tamamlayanlara çıkartma veya küçük ödüller verin.

Bonus: Aile Takvimi Uygulamaları!

Ücretsiz Yazdırılabilir Ev İşi Grafiği Şablonu ile Ev İşlerinizi Takip Edin

Günde bir ev işini halletmenin kaosu önlediği bir gerçektir, ancak bu görevlerin zamanında tamamlanmasını sağlamak, kalıcı bir düzen duygusu sağlar. En iyi ücretsiz yazdırılabilir ev işleri grafikleriyle, tüm hedeflerinizi ve görevlerinizi kolayca planlayabilir ve takip edebilir, minimum çabayla evinizde uyumu sağlayabilirsiniz!

ClickUp şablon kitaplığında bulunan 1.000'den fazla şablona erişim ile, durum ne olursa olsun organizasyonel üstünlüğünüzü asla kaybetmeyin! Hazır yapılacaklar listeleri, güçlü proje yönetimi araçları ve görevleri bir profesyonel gibi yönetmek için önceliklendirme şablonlarının dünyasına dalın.