10 แม่แบบเวิร์กโฟลว์คำสั่ง AI ฟรี

หลายทีมในปัจจุบันพึ่งพาเครื่องมือ AI แต่หากไม่มีคำแนะนำที่เป็นมาตรฐาน พวกเขารายงานผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกันอย่างรุนแรงซึ่งต้องแก้ไขใหม่เป็นจำนวนมาก
รายงานสถานะของ AI ของ Deloitte สนับสนุนข้อมูลนี้:37% ขององค์กรยังคงใช้ AI ในระดับผิวเผิน โดยมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
บทความนี้อธิบายอย่างละเอียดว่าเทมเพลตเวิร์กโฟลว์คำสั่ง AI คืออะไรกันแน่ และเหตุใดจึงเป็นชั้นที่ขาดหายไประหว่างทีมของคุณกับผลลัพธ์จาก AI ที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังแนะนำ 10 ตัวเลือกพร้อมใช้งานที่ครอบคลุมเนื้อหา การจัดการโครงการ วิศวกรรม ทรัพยากรบุคคล การเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย
อะไรคือแบบแผนการทำงานของคำสั่ง AI Prompt?
เทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับคำสั่ง AI คือเอกสารที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งจับคู่โครงสร้างคำสั่งที่ผ่านการทดสอบแล้วกับขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์รอบๆ มันรวมถึงช่องว่างสำหรับสิ่งต่างๆ เช่น บทบาท, บริบท, ข้อจำกัด, และรูปแบบผลลัพธ์—เพื่อให้คุณไม่ต้องเขียนคำสั่งใหม่ทุกครั้งที่คุณต้องการผลลัพธ์จาก AI
หากไม่มีการมาตรฐาน เราได้เห็นทีมที่คำขอเดียวกัน—'เขียนอีเมลอัปเดตโครงการ'—ให้ผลลัพธ์ที่หลากหลายตั้งแต่ 50 ถึง 500 คำ พร้อมโทนและระดับรายละเอียดที่แตกต่างกันอย่างมาก ไม่มีใครรู้ว่าคำสั่งใดที่ทำงานได้จริง
เทมเพลตเวิร์กโฟลว์คำสั่ง AI ที่ดีจะรวบรวมสามสิ่งเข้าด้วยกัน:
- โครงร่างคำสั่ง: รูปแบบที่มีโครงสร้างชัดเจนพร้อมช่องว่างสำหรับตัวแปร เช่น กลุ่มเป้าหมาย โทนเสียง และประเภทของผลลัพธ์ที่ต้องการ
- บริบทของกระบวนการทำงาน: อะไรที่กระตุ้นให้เกิดการแจ้งเตือน, ใครเป็นผู้ตรวจสอบผลลัพธ์, และผลลัพธ์จะถูกส่งต่อไปที่ไหน
- บันทึกการปรับปรุง: อะไรที่เปลี่ยนแปลงและเหตุผล เพื่อให้เทมเพลตดีขึ้นเรื่อยๆ
🎥 ก่อนที่จะลงลึกในแม่แบบเวิร์กโฟลว์ การเข้าใจพื้นฐานของการถามคำถาม AI อย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นประโยชน์ วิดีโอนี้จะพาคุณผ่านเทคนิคสำคัญในการรับคำตอบที่ดีขึ้นจากเครื่องมือ AI:
ทำไมเทมเพลตคำสั่ง AI ช่วยประหยัดเวลาให้ทีม
ทุกทีมใช้AI ในที่ทำงานในปัจจุบันแต่ส่วนใหญ่ข้ามขั้นตอนการตกลงเกี่ยวกับ วิธีการ ที่จะใช้พวกมัน—McKinsey พบว่ามีน้อยกว่าหนึ่งในสามขององค์กรที่ปฏิบัติตามแนวทางการนำ AI รุ่นใหม่มาใช้และขยายขนาดอย่างถูกต้อง
การใช้เทมเพลตคำสั่งสำหรับ AI มีประโยชน์มากมาย:
- คุณภาพผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ: เมื่อทุกคนใช้โครงสร้างคำสั่งเดียวกัน พนักงานใหม่สามารถสร้างร่างที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับสมาชิกทีมอาวุโส
- เปลี่ยนได้เร็วขึ้น: ตัวแทนที่ชัดเจนช่วยให้คุณเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย, โทน, หรือสิ่งที่ส่งมอบได้ในไม่กี่วินาทีแทนที่จะต้องเขียนใหม่จากศูนย์
- ความรู้ที่ติดตัวไป: คำสั่งที่ดีมีคุณค่า. แบบแผนเปลี่ยนสูตรลับของใครบางคนให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่แบ่งปันได้ซึ่งอยู่รอดผ่านการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
- ลดการสลับเครื่องมือ: เมื่อแม่แบบคำสั่งของคุณอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกันกับที่คุณจัดการโครงการและงานต่างๆ คุณจะลดความยุ่งยากจากการสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ
📮ClickUp Insight: ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามของเราประสบปัญหาในการนำ AI มาใช้; 23% ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ในขณะที่ 27% ต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อทำงานขั้นสูง
ClickUp แก้ปัญหานี้ด้วยอินเทอร์เฟซแชทที่คุ้นเคยซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนการส่งข้อความ ทีมสามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีด้วยคำถามและคำขอที่เรียบง่าย จากนั้นค้นพบฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติและเวิร์กโฟลว์ที่ทรงพลังมากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องเผชิญกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ซับซ้อนซึ่งมักเป็นอุปสรรคสำหรับหลายๆ คน
📮ClickUp Insight: ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามของเราประสบปัญหาในการนำ AI มาใช้; 23% ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ในขณะที่ 27% ต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อทำงานขั้นสูง
ClickUp แก้ปัญหานี้ด้วยอินเทอร์เฟซแชทที่คุ้นเคยซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนการส่งข้อความ ทีมต่างๆ สามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีด้วยคำถามและคำขอที่เรียบง่าย จากนั้นค้นพบฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติและเวิร์กโฟลว์ที่ทรงพลังมากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องเผชิญกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ซับซ้อนซึ่งทำให้หลายคนถอยห่างออกไป
10 แม่แบบเวิร์กโฟลว์คำสั่ง AI ที่ดีที่สุด
เทมเพลตเหล่านี้บางอันสร้างขึ้นสำหรับ ClickUp บางอันสำหรับ ChatGPT หรือ Copilot และอีกอันหนึ่งใช้ Microsoft Lists ในการจัดระเบียบคำสั่ง เลือกอันที่เหมาะกับระบบของคุณ 👀
1. คำสั่งและคำแนะนำสำหรับ AI ในการเขียนบล็อกโดย ClickUp
คำแนะนำ AI และคู่มือสำหรับเทมเพลตโพสต์บล็อกโดย ClickUpนี้มอบเวิร์กโฟลว์คำแนะนำที่สามารถทำซ้ำได้ให้กับทีมคอนเทนต์สำหรับโครงร่างบล็อก ร่าง และบทสรุป
👀 ตัวอย่างโจทย์: "คุณเป็นนักกลยุทธ์เนื้อหาอาวุโส เขียนโครงร่างบทความบล็อกความยาว 1,200 คำสำหรับ [หัวข้อ] ที่มุ่งเป้าไปที่ [กลุ่มเป้าหมาย] ใช้โทนการเขียนที่เป็นกันเอง ใส่ H1, ห้าส่วน H2 และสรุปด้วย CTA ที่กระตุ้นให้ [ดำเนินการ] ให้ความสำคัญกับคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงมากกว่าทฤษฎี"
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ช่องข้อมูลที่กรอกไว้ล่วงหน้าสำหรับหัวข้อ, ผู้ชม, โทน, คำหลัก SEO, และ CTA ช่วยลดการคาดเดาที่ไม่จำเป็น
- เชื่อมโยงกับงานใน ClickUp เพื่อให้ทุกโพสต์ถูกติดตามขณะเคลื่อนผ่านขั้นตอนการร่าง การตรวจสอบ และการเผยแพร่
- ฝึกฝนพื้นฐานการวิศวกรรมคำสั่งเช่น การกำหนดบทบาทและข้อจำกัดของผลลัพธ์ เพื่อให้ร่างแรกสามารถใช้งานได้ ไม่ใช่แบบทั่วไป
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดเนื้อหาที่มีตารางการเผยแพร่เป็นประจำ
2. คำสั่งสำหรับ ChatGPT ในการบริหารโครงการ
เทมเพลตคำสั่ง ChatGPT สำหรับการจัดการโครงการของ ClickUpมอบคำสั่ง ChatGPT ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการเขียนสรุปโครงการ การสรุปการอัปเดตสถานะ การสร้างทะเบียนความเสี่ยง และการแบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อย แต่ละคำสั่งมีช่องว่างสำหรับชื่อโครงการ ระยะเวลา ขนาดทีม และผลลัพธ์ที่ต้องการ
👀 ตัวอย่างคำสั่ง: "ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการ สรุปการอัปเดตโครงการต่อไปนี้ในสามหัวข้อย่อยสำหรับผู้บริหาร โดยเน้น: (1) ความคืบหน้าตามเป้าหมายหลัก (2) ความเสี่ยงที่สำคัญ (3) ความสำคัญลำดับต้นในสัปดาห์หน้า การอัปเดตโครงการ: [วางการอัปเดต]"
โครงสร้างแบบกำหนดไว้ล่วงหน้าบังคับให้คุณให้บริบทที่จำเป็นแก่ AI ซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์แรกสามารถนำไปใช้ได้แทนที่จะเป็นสิ่งที่ทั่วไปอย่างไม่ชัดเจน และหากคุณต้องการข้ามขั้นตอนการคัดลอก-วางไปอย่างสิ้นเชิงClickUp Brainสามารถสร้างสรุปและแยกงานได้โดยตรงจากข้อมูลงานที่มีอยู่
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ครอบคลุมวงจรชีวิตของ PM อย่างครบถ้วน: สรุปงาน, การอัปเดต, บันทึกความเสี่ยง, และการแยกย่อยงานใหญ่
- ช่องว่างสำหรับรายละเอียดเฉพาะโครงการหมายถึงการปรับแต่งคำแนะนำที่น้อยลง
- ข้อความกระตุ้นถูกจัดโครงสร้างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่พร้อมสำหรับการตัดสินใจ ไม่ใช่ย่อหน้าที่ยาวเหยียด
- จับคู่กับ ClickUp Brain โดยอัตโนมัติหากคุณต้องการดึงข้อมูลงานโดยอัตโนมัติ
🚀 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าทีมที่ใช้ ChatGPT ร่วมกับเครื่องมือบริหารโครงการของพวกเขา
🚀 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าทีมที่ใช้ ChatGPT ร่วมกับเครื่องมือบริหารโครงการ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ข้ามช่องว่างทั้งหมดด้วย ClickUp Brain
ทุกเทมเพลตในรายการนี้มี [ช่องว่าง] ให้คุณกรอกด้วยตนเอง: ชื่อโครงการ, กลุ่มเป้าหมาย, ระยะเวลา, และสิ่งที่ต้องส่งมอบ. มันทำงานได้ แต่มันช้า และคุณต้องรวบรวมบริบทเอง.
ClickUp Brain รู้อยู่แล้วว่าชื่องานของคุณคืออะไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ มีกำหนดส่งเมื่อใด มีรายละเอียดอะไรบ้าง และมีข้อมูลจากแอปที่เชื่อมต่ออยู่ แทนที่จะต้องคัดลอกและวางบริบทลงในคำสั่ง Brain จะดึงข้อมูลเหล่านี้จากพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง คำสั่งอัปเดตสถานะที่ใช้เวลาคัดลอกและวางใน ChatGPT ถึงห้านาที จะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีใน ClickUp เพราะบริบททั้งหมดมีอยู่แล้ว
3. คำสั่งสำหรับ ChatGPT ในการจัดการผลิตภัณฑ์
เทมเพลตคำสั่ง ChatGPT สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์โดย ClickUpครอบคลุมถึง PRD (เอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์), ร่างเรื่องราวผู้ใช้, ธีมความคิดเห็นของลูกค้า, และบันทึกการปล่อย. คำสั่งถูกจัดเรียงตามขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์, คุณไม่ต้องเลื่อนผ่านรายการแบนเพื่อค้นหาคำสั่งที่เหมาะสม.
แต่ละคำสั่งมีบริบทของบทบาทฝังอยู่ภายใน และรูปแบบเรื่องราวผู้ใช้ "ในฐานะ... ฉันต้องการ... เพื่อให้..." เป็นมาตรฐานสำหรับคำสั่ง AI สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว การฝังรูปแบบนี้ลงในเทมเพลตหมายความว่าผลลัพธ์จะมาถึงในรูปแบบที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว โดยไม่ต้องจัดรูปแบบใหม่
👀 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น: "คุณเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ กรุณาเขียนเรื่องราวของผู้ใช้ (user stories) จำนวนห้าเรื่องในรูปแบบ 'ในฐานะ [ประเภทผู้ใช้], ฉันต้องการ [การกระทำ] เพื่อให้ได้ [ผลลัพธ์]' สำหรับฟีเจอร์ที่ [คำอธิบายฟีเจอร์] โดยจัดลำดับความสำคัญตามผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้"
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- คำแนะนำสอดคล้องกับขั้นตอนของผลิตภัณฑ์จริง: การค้นพบ, การกำหนด, การพัฒนา, และการเปิดตัว
- ผลลัพธ์ของเรื่องราวผู้ใช้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยทันที
- รวมถึงคำแนะนำสำหรับการสังเคราะห์หัวข้อความคิดเห็นของลูกค้า ไม่ใช่แค่การเขียนเอกสาร
- บริบทของบทบาทในทุกคำสั่งช่วยให้ AI ไม่ให้คำตอบที่ทั่วไปและผิวเผิน
🚀 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ที่จัดการงานค้างและแผนงาน
🚀 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ที่จัดการงานค้างและแผนงาน
🚀 คำแนะนำ AI เหล่านี้จะช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์คิดได้ดีขึ้น ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น และหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
4. คำสั่งสำหรับ ChatGPT ด้านวิศวกรรม
เทมเพลตคำสั่ง ChatGPT สำหรับวิศวกรรมโดย ClickUpครอบคลุมรายการตรวจสอบการตรวจสอบโค้ดเอกสารทางเทคนิค แม่แบบรายงานข้อบกพร่อง และบันทึกการตัดสินใจด้านสถาปัตยกรรม แต่ละคำสั่งมีช่องว่างสำหรับภาษา เฟรมเวิร์ก และระดับเทคนิคของผู้ชม เพื่อให้ผลลัพธ์ตรงกับเทคโนโลยีที่คุณใช้จริง
ข้อจำกัดในการแสดงผลลัพธ์เป็นลำดับหมายเลขในคำแนะนำ เช่นตัวอย่างด้านล่างนี้ จะบังคับให้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลที่สแกนได้และนำไปปฏิบัติได้จริง แทนที่จะเป็นข้อความยาวเหยียด นั่นคือความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์จาก AI ที่คุณนำไปใช้จริง กับผลลัพธ์จาก AI ที่คุณแค่กวาดตาดูแล้วปิดไป
👀 ตัวอย่างคำสั่ง: "ตรวจสอบโค้ดตัวอย่างต่อไปนี้สำหรับ [ภาษา]. ระบุ: (1) ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น, (2) ปัญหาด้านประสิทธิภาพ, (3) การปรับปรุงความอ่านง่าย. อธิบายแต่ละข้อค้นพบในหนึ่งประโยค. โค้ด: [วางโค้ด]. "
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ข้อความกระตุ้นครอบคลุมกระบวนการทำงานทางวิศวกรรมทั้งหมด: การตรวจสอบโค้ด เอกสาร รายงานข้อบกพร่อง และ ADRs
- ช่องว่างของภาษาและกรอบการทำงานช่วยให้ผลลัพธ์มีความเกี่ยวข้องกับระบบของคุณ
- ข้อจำกัดของผลลัพธ์ที่มีหมายเลขช่วยให้การตรวจสอบและดำเนินการตามคำแนะนำของ AI เป็นเรื่องง่าย
- การตั้งค่าตามระดับผู้ชมช่วยให้คุณสร้างเอกสารสำหรับวิศวกรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
🚀 เหมาะสำหรับ: วิศวกรซอฟต์แวร์, ผู้จัดการวิศวกรรม, และทีม DevOps.
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ส่งคำสั่งจากที่ไหนก็ได้ (แม้แต่ด้วยเสียง) ด้วยClickUp Brain MAX.
เทมเพลตคำสั่งจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณสามารถเข้าถึงได้เมื่อมีแรงบันดาลใจเกิดขึ้น ไม่ใช่แค่ตอนที่คุณบังเอิญเปิดแท็บเบราว์เซอร์ที่ถูกต้องเท่านั้น
Brain MAX คือผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่อยู่ในถาดระบบของคุณและเปิดใช้งานได้ด้วยปุ่มลัดเพียงปุ่มเดียว ใช้เพื่อรันคำสั่ง ค้นหาข้อมูลข้าม ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อ เช่น Google Drive, GitHub และ SharePoint และรับคำตอบโดยไม่ต้องสลับหน้าต่าง
หากการพิมพ์คำสั่งอย่างละเอียดรู้สึกเหมือนเป็นภาระBrain MAX's Talk to Textช่วยให้คุณกำหนดคำสั่งได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพียงแค่พูดเหมือนอธิบายงานให้เพื่อนร่วมงานฟัง แล้ว AI จะจัดการส่วนที่เหลือเอง
5. คำสั่งสำหรับ ChatGPT สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เทมเพลต ChatGPT Prompts สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดย ClickUp นี้จัดการกระบวนการหลักของทรัพยากรบุคคลเช่น คำอธิบายงาน ธนาคารคำถามสัมภาษณ์ รายการตรวจสอบการปฐมนิเทศ และสรุปแบบสำรวจพนักงาน รวมถึงมาตรการป้องกัน เช่น "ใช้ภาษาที่เป็นกลางทางเพศ" และ "หลีกเลี่ยงข้อกำหนดที่ไม่จำเป็นอย่างเคร่งครัดสำหรับบทบาทนั้น"
คำแนะนำแบบมีขอบเขตป้องกันอคติช่วยเอาชนะความท้าทายทั่วไปของ AIโดยการป้องกันไม่ให้ AI ใช้รูปแบบภาษาที่กีดกันโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยกว่าที่คุณคิดหากไม่มีคำแนะนำนี้
👀 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น: "เขียนคำอธิบายงานสำหรับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง] ที่บริษัท [ขนาดบริษัท] [อุตสาหกรรม] รวมถึง: สรุปบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบหลัก 5 ข้อ คุณสมบัติที่ต้องการ และคุณสมบัติที่ต้องการเพิ่มเติม ใช้ภาษาที่เป็นกลางทางเพศตลอดทั้งข้อความ"
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ครอบคลุมวงจรงานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งหมด: การสรรหา การปฐมนิเทศ การสร้างการมีส่วนร่วม และการออกจากงาน
- ระบบป้องกันอคติถูกติดตั้งไว้ในคำแนะนำโดยอัตโนมัติ
- คำถามสัมภาษณ์ถูกจัดโครงสร้างตามสมรรถนะ ไม่ใช่แค่ตามตำแหน่ง
- คำแนะนำสรุปการสำรวจช่วยให้คุณสังเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานเป็นหัวข้อได้อย่างรวดเร็ว
🚀 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ผู้สรรหาบุคลากร, และทีมบริหารทรัพยากรบุคคล.
6. คำสั่งสำหรับ ChatGPT ด้านการเงิน
เทมเพลตคำสั่ง ChatGPT สำหรับการเงินของ ClickUpจัดการคำอธิบายความแตกต่างของงบประมาณ สรุปเรื่องราวสำหรับผู้บริหาร กฎการจำแนกประเภทค่าใช้จ่าย และเมทริกซ์เปรียบเทียบผู้ขาย แต่ละรายการมีช่องว่างสำหรับระบุช่วงเวลาการรายงาน สกุลเงิน และระดับอาวุโสของผู้รับรายงาน
คำแนะนำการส่งออกแบบย่อตามย่อหน้าในคำสั่งเช่นตัวอย่างด้านล่างนี้สะท้อนรูปแบบการจัดการทางการเงินของโครงการที่ทีมได้นำเสนอให้กับผู้นำอยู่แล้ว แทนที่จะต้องปรับแต่งข้อความที่สร้างโดย AI ให้เป็นรูปแบบที่นำเสนอได้ คุณสามารถได้รับเรื่องราวที่มีโครงสร้างซึ่งสามารถนำไปใช้ในสไลด์ได้เลย
👀 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น: "สรุปข้อมูลงบประมาณรายไตรมาสต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปแบบของเรื่องเล่าสำหรับผู้บริหาร 3 ย่อหน้า ย่อหน้า 1: เปรียบเทียบผลการดำเนินงานโดยรวมกับแผน ย่อหน้า 2: ปัจจัยหลัก 3 อันดับแรกที่ส่งผลต่อความแตกต่าง ย่อหน้า 3: ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ข้อมูล: [วางข้อมูล]"
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ข้อความกระตุ้นถูกจัดโครงสร้างสำหรับผู้ฟังระดับผู้บริหาร ไม่ใช่การปล่อยข้อมูลดิบ
- ข้อมูลว่างสำหรับช่วงเวลาการรายงาน, สกุลเงิน, และอาวุโส ทำให้การแสดงผลลัพธ์พร้อมสำหรับการนำเสนอ
- การเปรียบเทียบผู้ขายจะสร้างเมทริกซ์แบบเคียงข้างกัน ไม่ใช่ข้อความเรียงความ
- คำอธิบายความแปรปรวนช่วยให้คุณเล่าถึง "เหตุผล" ที่อยู่เบื้องหลังตัวเลข
🚀 เหมาะสำหรับ: นักวิเคราะห์การเงิน, ผู้ควบคุมการเงิน, และทีม FP&A.
💟 โบนัส: เปลี่ยนคำสั่งที่ดีที่สุดของคุณให้กลายเป็นซูเปอร์เอเจนต์ที่พร้อมทำงานตลอดเวลา!
เมื่อคุณพบคำแนะนำที่ใช้งานได้ เช่น สรุปสถานะรายสัปดาห์หรือรายการตรวจสอบการจัดการข้อบกพร่อง ให้หยุดการรันมันด้วยตนเอง สร้างClickUp Super Agentรอบๆ สิ่งนั้นแทน
ซูเปอร์เอเจนต์คือเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งอาศัยอยู่ภายใน ClickUp พร้อมบริบทของพื้นที่ทำงานอย่างครบถ้วน พวกเขาสามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยถูกกระตุ้นจากการเปลี่ยนแปลงสถานะงาน ตารางเวลา หรือการกล่าวถึงด้วย @mention อย่างง่าย
คุณควบคุมเครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ ใครที่สามารถกระตุ้นการทำงานของพวกเขาได้ และขอบเขตที่พวกเขาดำเนินการอยู่ นี่คือความแตกต่างระหว่างคำสั่งที่คุณจำได้ว่าจะใช้ และกระบวนการอัตโนมัติที่ไม่เคยลืม
7. คำสั่งสำหรับ ChatGPT ในการเขียน
เทมเพลตคำสั่ง ChatGPT สำหรับการเขียนโดย ClickUpไปไกลกว่าการสร้างเนื้อหาพื้นฐานเพื่อครอบคลุมถึงอีเมล, ข้อความบนโซเชียลมีเดีย, บันทึกภายใน, และเรื่องราวในข้อเสนอ. มันรวมถึงรูปแบบ "เลียนแบบสไตล์" ที่คุณสามารถวางตัวอย่างของเสียงแบรนด์ของคุณและขอให้ AI ทำตามได้.
การเลียนแบบสไตล์เป็นเทคนิคที่ถูกใช้ไม่มากนักในการสร้างการรับรู้แบรนด์ด้วย AI แทนที่จะอธิบายเสียงของคุณในแง่ที่เป็นนามธรรม เช่น "มืออาชีพแต่เป็นกันเอง" คุณแสดงให้ AI เห็นว่ามันเป็นอย่างไร ผลลัพธ์ที่ได้จะใกล้เคียงกับแบรนด์ตั้งแต่ฉบับร่างแรก
👀 ตัวอย่างคำสั่ง: "เขียน [รูปแบบ: อีเมล / โพสต์ LinkedIn / บันทึกภายใน] เกี่ยวกับ [หัวข้อ] สำหรับ [กลุ่มเป้าหมาย] โทน: [โทน] ความยาว: [จำนวนคำ] ให้สอดคล้องกับสไตล์การเขียนของตัวอย่างนี้: [วางตัวอย่าง] "
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ครอบคลุมทุกรูปแบบงานทั่วไป: อีเมล, โพสต์โซเชียล, บันทึกข้อความ, และข้อเสนอ
- คำแนะนำเลียนแบบสไตล์ช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับแบรนด์โดยไม่ต้องอธิบายโทนเสียงอย่างยืดยาว
- ช่องว่างสำหรับรูปแบบ กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนคำช่วยให้ผลลัพธ์กระชับและตรงเป้าหมาย
- ใช้ได้กับทุกทีมที่เขียน ไม่ใช่แค่ทีมการตลาด
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร, และทุกคนที่ต้องเขียนในงาน
8. คำแนะนำสำหรับราศีเมถุนโดย ClickUp
เทมเพลต Gemini Prompts โดย ClickUpเป็นเอกสาร ClickUp Doc ที่พร้อมใช้งาน บรรจุด้วยคำสั่งเริ่มต้น 600 รายการสำหรับ Google Gemini จัดระเบียบตามฟังก์ชันทางธุรกิจ
ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือในการเขียนข้อความทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนโครงการ หรือการสื่อสารกับลูกค้า มีคำแนะนำที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องเขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด
และเนื่องจากมันอยู่ในเอกสาร ClickUp ทีมของคุณสามารถแก้ไขร่วมกัน เพิ่มบันทึก และพัฒนาต่อจากคำแนะนำที่ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานของคุณ
👀 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น: "วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้าต่อไปนี้และระบุห้าประเด็นหลักที่เกิดซ้ำบ่อยที่สุด สำหรับแต่ละประเด็น ให้สรุปเป็นประโยคเดียวและให้คะแนนความรู้สึกว่าเป็นบวก เป็นกลาง หรือเป็นลบ ข้อมูล: [วางความคิดเห็น]"
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- 600 ข้อเสนอแนะครอบคลุมหลากหลายฟังก์ชันทางธุรกิจ ทำให้คุณไม่ต้องเริ่มต้นจากหน้ากระดาษเปล่า
- ส่งมอบในรูปแบบ ClickUp Doc ทำให้ง่ายต่อการแชร์ แก้ไข และปรับแต่งร่วมกับทีมของคุณ
- คำแนะนำที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น พร้อมใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องมีประสบการณ์ในการสร้างคำแนะนำ
- จับคู่โดยธรรมชาติกับ ClickUp Brain ซึ่งให้คุณเข้าถึงโมเดล AI หลากหลาย (รวมถึง Gemini) ในพื้นที่ทำงานเดียว
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ใช้ Google Gemini และต้องการคลังคำสั่งขนาดใหญ่ที่เป็นระเบียบ สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
9. การทำงานอัตโนมัติทางอีเมลด้วยเทมเพลต ClickUp
เทมเพลตอีเมลอัตโนมัติด้วย ClickUpนี้ผสานการทำงานของ AI promptเข้ากับการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp โดยการทำงานอัตโนมัติจะสร้างขึ้นจากทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการ และเทมเพลตนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการเชื่อมต่ออีเมลอัตโนมัติเข้ากับกระบวนการทำงานของงานที่มีอยู่ของคุณ ✨
เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็นเสร็จสมบูรณ์ ระบบอัตโนมัติจะเรียกใช้ ClickUp Brain โดยใช้ชื่องาน ผู้รับผิดชอบ และคำอธิบายของงานเป็นบริบท และอีเมลที่ร่างไว้จะถูกส่งไปยังเอกสาร ClickUp ที่เชื่อมโยงเพื่อการตรวจสอบ
ไม่มีใครต้องจำที่จะเขียนอีเมลอัปเดต เพราะมันเขียนเองเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง
👀 ตัวอย่างคำสั่ง: "โดยใช้ชื่องาน ผู้รับผิดชอบ วันที่เสร็จสิ้น และคำอธิบายด้านล่าง กรุณาเขียนอีเมลอัปเดตสำหรับลูกค้าในลักษณะมืออาชีพ ยืนยันการเสร็จสิ้น สรุปสิ่งที่ได้ส่งมอบ และระบุเป้าหมายถัดไป โทน: เป็นกันเองแต่ยังคงความเป็นมืออาชีพ"
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- อีเมลจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติทันทีที่งานถูกทำเสร็จสมบูรณ์
- ดึงข้อมูลงานจริง (ชื่อ, ผู้รับผิดชอบ, คำอธิบาย) เข้าสู่คำสั่งโดยอัตโนมัติ
- ร่างจะถูกส่งไปยังเอกสารที่เชื่อมโยงเพื่อตรวจสอบก่อนที่จะส่งออกไป ดังนั้นไม่มีอะไรจะถูกส่งออกไปโดยไม่ได้รับการตรวจสอบ
- ขจัดขั้นตอนที่มักถูกลืมมากที่สุดในการสื่อสารกับลูกค้า: การเขียนอัปเดตจริงๆ
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้าและผู้จัดการบัญชีที่ส่งอีเมลอัปเดตซ้ำๆ
10. แกลเลอรีคำแนะนำของ Copilot โดย Microsoft
แกลเลอรีคำแนะนำ Copilot โดย Microsoft เป็นคลังคำแนะนำที่พร้อมใช้งานสำหรับ Microsoft 365 Copilot ซึ่งจัดเรียงตามกระบวนการทำงาน: ติดตาม, สร้าง, วิเคราะห์, เขียนโค้ด, ดำเนินการ, กำหนดเวลา และอื่นๆ อีกมากมาย แทนที่จะต้องจ้องมองกล่องแชทว่างเปล่า คุณสามารถเลือกคำแนะนำตามงานที่ต้องการ แล้ว Copilot จะดำเนินการตามอีเมล การประชุม เอกสาร และโครงการของคุณ
ข้อความเหล่านี้จะดึงบริบทจากข้อมูล Microsoft 365 ของคุณโดยอัตโนมัติ ข้อความ "ติดตามการประชุม" จะสรุปการตัดสินใจและรายการที่ต้องดำเนินการจากปฏิทินจริงของคุณ ข้อความ "รับอีเมลที่รอการตอบกลับ" จะสแกนกล่องจดหมายเข้าจริงของคุณ ข้อความเหล่านี้จะรวบรวมบริบทสำหรับคุณ
👀 ตัวอย่างคำสั่ง: "ช่วยฉันติดตามสิ่งที่ฉันพลาดไปในที่ประชุมล่าสุด รวมถึงการตัดสินใจที่สำคัญ, รายการที่ต้องดำเนินการ, และขั้นตอนต่อไป"
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- คำสั่งถูกจัดระเบียบตามขั้นตอนการทำงาน (ติดตาม, สร้าง, วิเคราะห์, เขียนโค้ด, เป็นต้น) เพื่อให้คุณหาสิ่งที่คุณต้องการได้รวดเร็ว
- แต่ละคำแนะนำดึงบริบทสดจากข้อมูล Microsoft 365 ของคุณ: อีเมล, การประชุม, เอกสาร, และโครงการ
- ครอบคลุมงานหลากหลายตั้งแต่การสรุปประจำสัปดาห์และการจัดการอีเมล ไปจนถึงการแปลโค้ดและการวิเคราะห์คู่แข่ง
- ไม่จำเป็นต้องใช้การเขียนคำสั่งที่ซับซ้อน เนื่องจากแกลเลอรีจัดการโครงสร้างให้แล้ว คุณเพียงแค่คลิกและใช้งานได้เลย
🚀 เหมาะสำหรับ: องค์กรที่ใช้ SharePoint หรือ Microsoft 365 อยู่แล้ว
📮ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแบบแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
แต่ไม่ใช่กับ ClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอย่างสูง! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่ากับ ClickUp!
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานด้วยคำสั่ง AI
คุณมีเทมเพลตแล้ว ตอนนี้คือวิธีที่จะทำให้พวกมันใช้ได้จริงทั่วทั้งทีมของคุณ 👀
- กำหนดเวอร์ชันให้กับข้อความของคุณ: ให้หมายเลขเวอร์ชันและบันทึกการเปลี่ยนแปลงกับทุกเทมเพลต ภายใน ClickUp Docs ทุกการแก้ไขจะถูกติดตามโดยอัตโนมัติผ่านประวัติเวอร์ชัน ดังนั้นคุณสามารถย้อนกลับได้หากเวอร์ชันใหม่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า
- มอบหมายเจ้าของข้อความ: ควรมีผู้ดูแลแต่ละเทมเพลต หากไม่มีการเป็นเจ้าของ ข้อความจะล้าสมัย เพิ่มหนึ่งบรรทัด: "เจ้าของ: [ชื่อ]. ตรวจสอบล่าสุด: [วันที่]"
- ทดสอบข้ามโมเดล AI: คำสั่งที่โดดเด่นใน GPT-4o อาจล้มเหลวใน Claude หรือ Gemini ทดสอบข้ามโมเดลที่ทีมของคุณใช้และจดบันทึกว่าชุดใดทำงานได้ดีที่สุด
- ออกแบบขั้นตอนการทำงานก่อน:ออกแบบระบบอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงานของคุณก่อน: ตัดสินใจว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นการแจ้งเตือน ใครเป็นผู้ตรวจสอบผลลัพธ์ และมันจะไปที่ไหนต่อไป จากนั้นทำให้ขั้นตอนของการกระตุ้นและการส่งต่อเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations เพื่อให้มนุษย์เพียงแค่ตรวจสอบ
- วางแผนสำหรับผลลัพธ์ที่ไม่ดี: ทุกเทมเพลตควรบอกผู้ใช้ว่าต้องทำอย่างไรเมื่อ AI ไม่ตรงตามเป้าหมาย—เช่น คำแนะนำสำรอง ผู้ตรวจสอบมนุษย์ หรือขั้นตอนการสร้างใหม่
- คำแนะนำที่ปรากฏในพื้นที่ทำงาน: การมีคลังคำแนะนำแยกอยู่ในแอปต่างหากจะก่อให้เกิดเครื่องมือซ้ำซ้อน ส่งผลให้ต้องทำงานซ้ำซ้อนและขาดการมองเห็นภาพรวมของรอยเท้า AI ภายในองค์กรของคุณ คุณอาจพบคำแนะนำในเครื่องมือหนึ่ง นำไปใช้งานในอีกเครื่องมือหนึ่ง แล้วนำผลลัพธ์ไปวางในเครื่องมือที่สาม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรเชื่อมโยงคำแนะนำเข้ากับงานของคุณโดยตรง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ลดการสลับบริบทระหว่างหน้าต่างแชทกับบอร์ดโปรเจกต์ของคุณ—เก็บพรอมต์ไว้ในเอกสาร ClickUp Docs เชื่อมโยงกับงานใน ClickUp และเรียกใช้งานด้วยClickUp Brain ทั้งหมดนี้ได้ในพื้นที่ทำงานเดียว
หยุดการกระตุ้น เริ่มสร้างกระบวนการทำงาน
แม่แบบคำสั่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ยังคงต้องใช้แรงงานคน การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อคำสั่งของคุณมีบริบทฝังอยู่ ทำงานตามตัวกระตุ้นแทนที่จะใช้ความจำ และทำงานต่อเนื่องกันโดยไม่ต้องคอยดูแลทุกขั้นตอน
นี่คือจุดที่พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมของ ClickUp โดดเด่นเหนือใคร
ClickUp Brain ดึงบริบทการทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้คำแนะนำชาญฉลาดตั้งแต่ผลลัพธ์แรกBrain MAXช่วยให้คุณใช้งานได้จากทุกที่บนเดสก์ท็อปของคุณ ทั้งผ่านคีย์บอร์ดหรือเสียง และเมื่อคุณพบคำแนะนำที่คุ้มค่าที่จะใช้ซ้ำSuper Agentsจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเพื่อนร่วมทีมที่พร้อมทำงานตลอดเวลา ดำเนินการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องการมนุษย์จริงๆ
ทีมที่สามารถเอาชนะความท้าทายในการนำ AI มาใช้ได้ไม่ใช่ทีมที่มีโมเดลที่หรูหราที่สุด แต่เป็นทีมที่ได้มาตรฐาน วิธีการ ที่พวกเขาใช้ในการสื่อสารกับ AI และผนวกสิ่งนั้นเข้ากับที่ทำงานเดียวกันกับที่ทำงานจริง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแม่แบบเวิร์กโฟลว์คำสั่ง AI
ความแตกต่างระหว่างเทมเพลตคำสั่ง AI กับคลังคำสั่งคืออะไร?
แม่แบบคำสั่งช่วยคุณเขียนคำสั่งสำหรับ AI โดยให้โครงสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพียงหนึ่งเดียว พร้อมช่องว่างให้คุณเติมข้อมูลสำหรับภารกิจเฉพาะ แม่แบบคำสั่งคือคลังที่รวบรวมแม่แบบจำนวนมากไว้ด้วยกัน โดยจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่เพื่อให้ทีมสามารถค้นหาแม่แบบที่เหมาะสมกับกรณีการใช้งานใด ๆ ได้—เหมือนกับตู้เอกสารกับเอกสารแต่ละฉบับภายในตู้เอกสาร
ฉันสามารถใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์คำสั่ง AI เหล่านี้กับเครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่ ChatGPT ได้หรือไม่?
ใช่. เทมเพลตคำสั่งส่วนใหญ่ไม่ผูกติดกับเครื่องมือใด ๆ และสามารถใช้งานร่วมกับ ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude, หรือ ClickUp Brain ได้. ใช้ระบบอัตโนมัติในการป้อนข้อมูลเพื่อลดการคัดลอกและวางข้อมูลด้วยตนเองเมื่อต้องการอ้างอิงข้อมูลการทำงาน—ClickUp Brain ทำงานภายในพื้นที่ทำงานของคุณพร้อมการเข้าถึงอย่างเต็มที่ต่อภารกิจ, เอกสาร, และบริบทของโครงการของคุณ.
ฉันจะแชร์เวิร์กโฟลว์คำสั่ง AI ระหว่างหลายแผนกได้อย่างไร?
สร้างกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่สามารถขยายได้โดยการเก็บแบบฟอร์มไว้ในที่เก็บกลางที่สามารถแชร์ได้ ซึ่งทุกแผนกสามารถเข้าถึงได้ เช่น ClickUp Doc หรือ Microsoft Lists Prompt Library Template ให้ติดแท็กแต่ละแบบฟอร์มตามแผนกและกรณีการใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาสิ่งที่เกี่ยวข้องได้
เทมเพลตคำสั่งสำหรับ AI ทำงานแตกต่างกันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับโมเดล AI?
เทคนิคการให้คำสั่ง AI ที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญมากกว่าการเลือกแบบจำลองสำหรับงานธุรกิจส่วนใหญ่ แต่แบบจำลองบางตัวสามารถจัดการกับรูปแบบผลลัพธ์บางอย่าง เช่น ตาราง, โค้ด, หรือเรื่องราวแบบยาวได้ดีกว่าแบบจำลองอื่น ๆ ทดสอบเทมเพลตของคุณผ่านแบบจำลองต่าง ๆ และบันทึกผลลัพธ์ไว้ในเทมเพลตเอง