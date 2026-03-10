โคล้ด vs. จีมินี vs. ชัตจีพีที สำหรับการทำงานในปี [ปี]

ทีมส่วนใหญ่เสียเวลาหลายชั่วโมงในการถกเถียงว่าจะใช้โมเดล AI ใดดี สุดท้ายกลับพบว่าโมเดลที่เลือกไม่สามารถจัดการงานได้ถึงครึ่งหนึ่งของงานจริง หรือที่แย่กว่านั้นคือต้องจ่ายเงินสำหรับสมาชิกสามแบบเพราะไม่มีเครื่องมือใดที่ทำได้ครบทุกอย่าง
คู่มือนี้จะอธิบายรายละเอียดว่าควรใช้ Claude, Gemini หรือ ChatGPT เมื่อใดสำหรับงานจริง เช่น การเขียน การเขียนโค้ด และการวิจัย
เรายังแสดงให้คุณเห็นวิธีหลีกเลี่ยงความวุ่นวายจากการขยายตัวของ AIอย่างไร้ทิศทาง — การแพร่กระจายของเครื่องมือ โมเดล และแพลตฟอร์ม AI ที่ไม่มีการวางแผนและขาดการควบคุม
Claude, Gemini และ ChatGPT คืออะไร?
คุณคงเคยได้ยินชื่อเหล่านี้มาแล้ว แต่การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานจริงนั้นยากกว่าที่คิด ทีมต่าง ๆ มักติดอยู่กับภาวะวิเคราะห์จนไม่ตัดสินใจ พยายามหาว่าผู้ช่วย AI ตัวไหน "ดีที่สุด" สุดท้ายก็เลือกจากเดโมที่ดูเจ๋ง แต่กลับพบว่าใช้ไม่ได้กับงานจริง
ซึ่งนำไปสู่การเสียเวลา, เพื่อนร่วมงานที่หงุดหงิด, และการสมัครสมาชิกอีกอันที่กลายเป็นฝุ่นดิจิทัล
นี่คือผู้เล่นหลักสามคน:
- ChatGPT: สร้างโดย OpenAI นี่คือผู้ช่วย AI ที่คนส่วนใหญ่รู้จัก เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ทำได้ทุกอย่าง รู้จักกันดีในด้านความเร็วและระบบนิเวศของปลั๊กอินขนาดใหญ่
- โคล้ด: พัฒนาโดย Anthropic โมเดลนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเน้นที่ความปลอดภัยและการให้เหตุผลที่คล้ายมนุษย์ โคล้ดมักจะให้คำตอบที่มีความละเอียดอ่อนและยาวขึ้น ซึ่งผู้ใช้หลายคนอธิบายว่ามีความ 'รอบคอบ' มากขึ้น—แม้ว่าสิ่งนี้อาจแตกต่างกันไปตามงานที่ทำ
- Gemini: นี่คือ AI ของ Google ที่ออกแบบมาเพื่อความเร็วและการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือค้นหาและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google เป็นตัวเลือกแรกของคุณสำหรับข้อมูลแบบเรียลไทม์และงานหลายรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับภาพหรือเสียง
ทั้งสามถูกสร้างขึ้นบนแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) แต่ได้รับการฝึกฝนด้วยเป้าหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่าคำสั่งเดียวกันสามารถให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมากถึงสามแบบ
ในการทดสอบของเรา คำสั่งข้อความทางการตลาดเดียวกันให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด: ChatGPT ให้ความสำคัญกับความเร็วและความหลากหลาย Claude เน้นความสม่ำเสมอของโทนเสียง และ Gemini นำบริบทเชิงข้อเท็จจริงเข้ามามากกว่า
เพื่อเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าอะไรคือพลังขับเคลื่อนผู้ช่วย AI เหล่านี้ โปรดชมวิดีโอนี้ที่อธิบายเทคโนโลยีเบื้องหลัง ChatGPT และวิธีที่โมเดลภาษาขนาดใหญ่ประมวลผลและสร้างคำตอบ:
การเข้าใจบุคลิกภาพหลักเหล่านี้ช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับแต่ละงาน
ถัดไป: พวกเขาทำงานอย่างไรสำหรับงานที่คุณทำจริง
โคล้ด vs. จีมินี vs. ชัตจีพีที: ข้อได้เปรียบและข้อเสีย
ทีมของคุณเบื่อกับการเปรียบเทียบทั่วไปที่ไม่สามารถนำไปใช้กับงานจริงได้ คุณไม่ต้องการคะแนนมาตรฐาน คุณต้องการรู้ว่า AI จะช่วยประหยัดเวลาให้คุณหรือสร้างงานที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม การเลือกผิดหมายถึงคุณต้องทนกับจุดอ่อนของมัน เช่น AI ที่ช้าเกินไปสำหรับคำถามที่ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็ว หรือ AI ที่มั่นใจเกินเหตุในการสร้างข้อมูลขึ้นมาเอง
นี่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาว่าแต่ละรุ่นมีจุดเด่นและจุดอ่อนตรงไหนบ้าง
|มิติ
|โคลด
|แชทจีพีที
|ราศีเมถุน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|การให้เหตุผลที่ซับซ้อน เอกสารยาว การเขียนที่มีความละเอียดอ่อน
|ความหลากหลาย, การเขียนโค้ด, ระบบนิเวศของปลั๊กอิน
|ข้อมูลแบบเรียลไทม์, ความเร็ว, การผสานกับ Google
|รูปแบบการเขียน
|เป็นธรรมชาติ, รอบคอบ, ไม่เป็นหุ่นยนต์
|มีความสามารถแต่รู้สึกเหมือนเป็นไปตามสูตร
|ใช้งานได้จริง บางครั้งอาจสั้นกระชับ
|การเขียนโค้ด
|การแก้ไขข้อผิดพลาดและการอธิบายที่แข็งแกร่ง
|การสร้างและการปรับปรุงที่ยอดเยี่ยม
|มีความสามารถแต่ขาดความสม่ำเสมอ
|หน้าต่างบริบท
|สูงสุด 1 ล้านโทเค็น (API); 200,000 มาตรฐาน
|สูงสุด 1 ล้านโทเค็น (GPT-4. 1 API); 128K สำหรับ GPT-4o/GPT-5 Pro
|สูงสุด 2 ล้านโทเค็น (Gemini 1. 5 Pro); ขนาดใหญ่ที่สุดที่มี
|ความเร็ว
|ช้าลง, ระมัดระวังมากขึ้น
|รวดเร็ว
|เร็วที่สุด
|จุดอ่อน
|การตอบสนองที่ช้าลง, การผสานรวมที่จำกัด
|สามารถเห็นภาพหลอนได้อย่างมั่นใจ พูดมาก
|คุณภาพไม่สม่ำเสมอ, การให้เหตุผลอ่อนแอ
สรุป:
โคล้ดชนะในด้านความลึกและความสามารถในการทำงานกับเอกสารที่มีปริมาณมาก. ChatGPT ให้ความกว้างขวางและเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา. Gemini มอบความเร็วที่ดีที่สุดและการเข้าถึงข้อมูลสด.
ต้นทุนที่ซ่อนอยู่ของการทำผิดพลาดนี้มหาศาล เมื่อคุณขอให้ผู้พัฒนาใช้ AI ที่ไม่เก่งในการเขียนโค้ด หรือขอให้ผู้เขียนใช้ AI ที่มีน้ำเสียงหุ่นยนต์ คุณไม่ได้แค่ได้ผลลัพธ์ที่แย่เท่านั้น คุณกำลังทำลายความไว้วางใจของพวกเขาที่มีต่อ AI ในฐานะเครื่องมือที่มีประโยชน์ ทำให้ยากขึ้นในการได้รับการยอมรับสำหรับโครงการ AI ใด ๆในอนาคต
👀 คุณรู้หรือไม่: การศึกษาพบว่าเครื่องมือ AIที่เหมาะสมสามารถลดเวลาในการเขียนได้ถึง 65%
แต่ไม่ใช่กับ ClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอย่างมาก สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่าด้วย ClickUp!
📮ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแบบแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
แต่ไม่ใช่กับ ClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอย่างมาก สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่าด้วย ClickUp!
โมเดล AI ที่ดีที่สุดสำหรับงานทั่วไป
ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนจากจุดแข็งทั่วไปไปสู่ภารกิจการทำงานเฉพาะเจาะจงในชีวิตประจำวัน และประกาศผู้ชนะในแต่ละด้าน
การเขียนและการสร้างเนื้อหา
ทีมการตลาดของคุณต้องการข้อความที่ฟังดูเป็นมนุษย์ ไม่ใช่หุ่นยนต์ ทีมสื่อสารของคุณต้องร่างประกาศภายในที่มีโทนเสียงที่เหมาะสม การใช้ AI ที่ไม่เหมาะสมในที่นี้หมายถึงการต้องเขียนใหม่หลายชั่วโมง และผลลัพธ์ที่ได้มักจะเป็นเนื้อหาที่จืดชืด ทั่วไป และพลาดเป้าหมาย
สำหรับงานอย่างการเขียนและการสร้างเนื้อหาClaude คือผู้ชนะ
ทีมคอนเทนต์หลายทีมรายงานว่าสไตล์การเขียนของ Claude รู้สึกเป็นธรรมชาติและไม่เป็นสูตรสำเร็จ ในระหว่างการทดสอบผู้ใช้ Claude มักจะทำได้ดีในการรักษาเสียงของแบรนด์ให้คงที่ในเอกสารที่ยาวขึ้น
- บทบาทของ ChatGPT: ยังคงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง ใช้สำหรับการระดมความคิดและสร้างโครงร่างหรือร่างคร่าวๆ ได้ภายในไม่กี่วินาทีเมื่อความรวดเร็วสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบ
- บทบาทของ Gemini: เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาที่ต้องการดึงเหตุการณ์ปัจจุบันเข้ามา เช่น สรุปข่าวประจำสัปดาห์สำหรับทีมของคุณ อย่างไรก็ตาม สไตล์การเขียนอาจสั้นกระชับและขาดความสร้างสรรค์เมื่อเทียบกับสองแบบอื่น
สำหรับการเขียนที่มีความสำคัญสูง เช่น ข้อเสนอให้กับลูกค้าหรืออีเมลถึงผู้บริหาร เป็นต้น ให้เริ่มต้นด้วยร่างของ Claude แล้วให้มนุษย์เป็นผู้ขัดเกลาขั้นสุดท้าย วิธีนี้มักจะเร็วกว่าการให้โมเดลอื่นแก้ไขตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกเกือบทุกครั้ง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทีมที่ใช้ ClickUp สามารถเปิดClickUp Brain ซึ่งเป็น AI ที่ผสานรวมอยู่ใน ClickUp เพื่อสร้างเนื้อหาในสไตล์และน้ำเสียงที่ต้องการได้ทันที
การเขียนโค้ดและการพัฒนา
ทีมวิศวกรรมของคุณกำลังติดขัด พวกเขาใช้ AI ที่สร้างโค้ดได้อย่างรวดเร็วแต่ไม่สามารถอธิบายตรรกะของตัวเองได้ หรือใช้ AI ที่อธิบายแนวคิดได้ดีแต่สร้างโค้ดพื้นฐานได้ช้า ความขัดแย้งนี้ทำให้รอบการพัฒนาช้าลงและนำไปสู่ความหงุดหงิด
ผู้ชนะในที่นี้คือผลตัดสินแบบแบ่งคะแนน: โคล้ดสำหรับการทำความเข้าใจและแก้ไขข้อบกพร่อง และ ChatGPT สำหรับการสร้างโค้ดอย่างรวดเร็ว
- ข้อได้เปรียบของ Claude: มีความสามารถในการใช้เหตุผลผ่านตรรกะที่ซับซ้อนและอธิบาย เหตุผล ว่าทำไมโค้ดถึงมีปัญหาได้ดีกว่า มอบฐานโค้ดขนาดใหญ่ให้ Claude และหน้าต่างบริบทขนาดใหญ่ของมันจะช่วยให้เข้าใจภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้เป็นคู่หูที่ทรงพลังในการดีบั๊ก
- ข้อได้เปรียบของ ChatGPT: ถูกออกแบบมาเพื่อความเร็วและการทำงานซ้ำ สำหรับการสร้างฟังก์ชันมาตรฐาน การเขียนหน่วยทดสอบ หรือการใส่โค้ดพื้นฐานลงในหน้าเว็บ มันรวดเร็วและสม่ำเสมออย่างน่าทึ่ง โมเดลพื้นฐานของ ChatGPT ยังเป็นพลังขับเคลื่อนของ GitHub Copilot ทำให้ผู้พัฒนาที่คุ้นเคยกับเครื่องมือหนึ่งมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ง่ายขึ้นกับอีกเครื่องมือหนึ่ง
Gemini เป็นตัวเลือกที่สามที่มีความสามารถแต่ไม่น่าเชื่อถือเท่าที่ควร เหมาะสำหรับการค้นหาอย่างรวดเร็วหรือการเขียนสคริปต์สำหรับบริการของ Google ความเป็นจริงสำหรับทีมวิศวกรรมส่วนใหญ่คือการมีสิทธิ์เข้าถึงทั้ง Claude และ ChatGPT คือการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ตัวแทน AI Codegenใน ClickUp คือผู้ช่วย AI อัตโนมัติที่ช่วยให้คุณเขียนและแก้ไขโค้ด เปิด PR อัปเดตเอกสารทางเทคนิค ร่างบันทึกการปล่อยและบันทึกการเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp!
นักพัฒนาสามารถ @mention ตัวแทน Codegen ในงานหรือแชทเพื่อถามคำถามได้ ตัวแทนจะค้นหาทั้งฐานโค้ดและเอกสารประกอบใน ClickUp ของคุณเพื่อให้คำตอบที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Codegen ในวิดีโอของเรา
การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อพูดถึงการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล ทีมของคุณจำเป็นต้องสังเคราะห์ข้อมูล แต่พวกเขากลับได้ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกัน คนหนึ่งใช้ AI ที่แสดงข้อมูลล้าสมัย ในขณะที่อีกคนพยายามวิเคราะห์รายงานใหม่ด้วยเครื่องมือที่ไม่สามารถประมวลผลเอกสารทั้งหมดได้
ซึ่งนำไปสู่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง การเสียเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการตัดสินใจที่ผิดพลาดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
เครื่องมือที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลของคุณ Gemini ชนะสำหรับการค้นคว้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ขณะที่ Claude เป็นแชมป์ในการวิเคราะห์เอกสารที่มีอยู่
- จุดแข็งของ Gemini: การผสานรวมโดยตรงกับ Google Search ทำให้สามารถเข้าถึงเว็บได้แบบเรียลไทม์ เมื่อคุณต้องการทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้หรือรวบรวมแนวโน้มล่าสุดของอุตสาหกรรม Gemini จะให้คำตอบที่ทันสมัยพร้อมการเกิดภาพหลอนน้อยลง
- จุดแข็งของ Claude: เมื่อคุณมีข้อมูลต้นฉบับอยู่แล้ว—เช่น บทสัมภาษณ์ลูกค้าหรือรายงานการเงินรายไตรมาส—หน้าต่างบริบทขนาดใหญ่ของ Claude จะเปลี่ยนเกมให้คุณได้ คุณสามารถอัปโหลดเอกสารยาวเท่าหนังสือทั้งเล่มและถามคำถามที่ละเอียดได้ พร้อมรับการสังเคราะห์และการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ
ChatGPT อยู่ในตำแหน่งกลาง ๆ ให้สมดุลที่ดีพอสมควร แต่ต้องการการดูแลมากขึ้น
ขั้นตอนการทำงานสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง: ใช้ Gemini เพื่อรวบรวมบทความและแหล่งข้อมูลปัจจุบัน จากนั้นป้อนเอกสารเหล่านั้นเข้าสู่ Claude เพื่อสรุปเนื้อหาอย่างลึกซึ้งและละเอียดอ่อน
คำถามสั้น ๆ และงานประจำวัน
บางครั้งคุณแค่ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็ว คุณไม่ได้กำลังเขียนนวนิยายหรือแก้ไขข้อผิดพลาดของกระสวยอวกาศ; คุณกำลังแก้ไขประโยคที่ดูไม่ลื่นไหลในอีเมลหรือขอคำอธิบายง่ายๆ ของคำที่คุณเพิ่งได้ยินในการประชุม
การใช้ AI ที่ช้าและรอบคอบสำหรับงานเหล่านี้ก็เหมือนกับการใช้ค้อนทุบถั่ว—มันเกินความจำเป็นและทำให้คุณช้าลง สำหรับการช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน ความหน่วงต่ำและความพร้อมใช้งานคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
สำหรับคำขอเฉพาะกิจเหล่านี้ ChatGPT คือผู้ชนะ เนื่องจากความเร็วและความหลากหลายที่ไม่มีใครเทียบได้
เวลาตอบสนองที่รวดเร็วและความสามารถในการจดจำบทสนทนาที่มั่นคงทำให้มันเป็นผู้ช่วยที่สมบูรณ์แบบสำหรับช่วงเวลา "เร็ว ช่วยฉันด้วย" หลายร้อยครั้งที่ผุดขึ้นระหว่างวันทำงาน
Gemini มีความเร็วเท่ากันและเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหากคำถามของคุณเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันหรือสิ่งที่อยู่ในระบบนิเวศของ Google คำตอบของ Claude มักจะละเอียดมากกว่า ซึ่งอาจรู้สึกช้ากว่าเมื่อคุณต้องการคำตอบอย่างรวดเร็ว สำหรับคำถามที่ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็ว คำตอบเริ่มต้นที่กระชับของ ChatGPT มักจะให้ความรู้สึกที่ฉับไวกว่า
กำลังมองหาเครื่องมือ AI ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่หรือเปล่า? ในวิดีโอนี้เราจะนำเสนอ 7 เครื่องมือที่น่าสนใจให้คุณได้รู้จัก
วิธีเลือก AI ที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ
ความชอบส่วนบุคคลนั้นง่าย แต่การปรับขนาด AI สำหรับทีมนั้นยาก หากคุณปล่อยให้ทุกคนเลือกใช้เครื่องมือของตัวเอง คุณจะพบกับฝันร้ายของการขยายตัวของ AI อย่างรวดเร็ว คุณจะมีขั้นตอนการทำงานที่กระจัดกระจาย ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกัน และการสมัครสมาชิก AI หลากหลายแบบในบัตรบริษัทโดยไม่มีผู้ควบคุม ความโกลาหลนี้ทำให้เสียเงินและทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปไม่ได้
การเลือก AI ที่ "ดีที่สุด" มีความสำคัญน้อยกว่าการสร้างกลยุทธ์ที่ทีมของคุณจะปฏิบัติตามได้จริง ก่อนที่คุณจะตัดสินใจ คุณต้องมีกรอบการตัดสินใจ
- ตรวจสอบงานที่มีปริมาณสูงสุดของคุณ: อย่าปรับให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานที่หายากและน่าสนใจ แต่ให้มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ทีมของคุณทำทุกวัน: การเขียนข้อความทางการตลาด การแก้ไขข้อบกพร่องของโค้ด หรือการสรุปการโทรขาย
- พิจารณาความต้องการในการผสานรวม: ทีมของคุณใช้งาน Google Workspace เป็นหลักหรือไม่? Gemini มีความได้เปรียบในฐานะเครื่องมือที่ใช้งานบนแพลตฟอร์มเดียวกัน พวกเขาเป็นผู้ใช้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาอย่างหนักหรือไม่? ระบบนิเวศของ ChatGPT ยากที่จะเอาชนะ
- ประเมินความต้องการของบริบท: คุณทำงานกับเอกสารยาว ๆ, บทความวิจัย, หรือฐานโค้ดขนาดใหญ่เป็นประจำหรือไม่? หน้าต่างบริบทที่เหนือกว่าของ Claude เป็นคุณสมบัติที่สำคัญ ไม่ใช่แค่สิ่งที่มีไว้ให้ใช้
- คิดเกี่ยวกับการกำกับดูแล AI: ใครจะได้เข้าถึงเครื่องมือใดบ้าง? ข้อมูลของบริษัทใดที่ปลอดภัยที่จะแบ่งปันกับ AI ภายนอก? คุณจะติดตามการใช้งานและค่าใช้จ่ายอย่างไร?
ค่าใช้จ่ายแฝงจากการให้ทุกคนใช้ทั้งสามอย่างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การสมัครสมาชิกแบบโปรหลายรายการรวมกันแล้วมีค่าใช้จ่ายสูง และความยุ่งยากในการสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ เพื่อทำงานที่แตกต่างกันทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
ทางออกที่ดีที่สุดไม่ใช่การเลือกใช้โมเดลใดโมเดลหนึ่งแล้วอยู่กับข้อบกพร่องของมัน แต่คือการได้รับประโยชน์จากทุกโมเดลโดยปราศจากความวุ่นวาย
แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ? ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
ClickUp Brain ผสาน Claude, Gemini และ ChatGPT อย่างไร
การเลือกใช้โมเดล AI หนึ่งตัว หมายถึงการต้องยอมรับจุดอ่อนของมันด้วย คุณอาจต้องการสไตล์การเขียนของ Claude ความรวดเร็วของ ChatGPT และข้อมูลเรียลไทม์ของ Gemini แต่การได้ทั้งหมดนี้มาพร้อมกัน อาจต้องเปิดหลายแท็บ จ่ายค่าบริการซ้ำซ้อน และคอยคัดลอกข้อความไปมาระหว่างหน้าต่างแชทต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา การขยายตัวของ AI ในลักษณะนี้คือตัวทำลายประสิทธิภาพการทำงานอย่างมหาศาล
คุณไม่จำเป็นต้องเลือกเพียงอย่างเดียว เข้าถึงโมเดล AI หลายแบบได้จากพื้นที่ทำงานเดียวด้วยClickUp Brain ใช้เหตุผลของ Claude สำหรับงานทั่วไป ความหลากหลายของ ChatGPT สำหรับงานสร้างสรรค์ และความเร็วของ Gemini สำหรับคำตอบอย่างรวดเร็ว—ในขณะที่ ClickUp Brain เองก็ให้คำตอบที่เข้าใจบริบทโดยใช้ข้อมูลจากพื้นที่ทำงานจริงของคุณ
นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain ช่วยให้การเข้าถึงหลายโมเดลง่ายขึ้น:
- การเข้าถึง LLM หลายตัว: รับประโยชน์สูงสุดจากทุกโลกโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp ใช้การวิเคราะห์เชิงลึกด้วยเหตุผลอันทรงพลังของ Claude, ความหลากหลายของ ChatGPT สำหรับงานสร้างสรรค์, และความรวดเร็วของ Gemini สำหรับคำตอบที่รวดเร็ว ทั้งหมดจากที่เดียว
- ปัญญาประดิษฐ์ที่ตระหนักถึงบริบท: เนื่องจาก ClickUp Brain ทำงานในที่เดียวกับงานของคุณ มันจึงมีบริบทอยู่แล้ว มันเข้าใจโครงการ งาน และเอกสารของคุณ ดังนั้นคุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับคำสั่ง "ขอเตือนว่า ฉันเป็นผู้จัดการโครงการที่กำลังทำงานเกี่ยวกับ..." อีกต่อไป
- การค้นหาแบบรวมศูนย์: หยุดการค้นหาข้อมูลที่ยุ่งยาก เพียงถามคำถาม แล้วClickUp Connected Searchจะสแกนทุกอย่างทันที ไม่ว่าจะเป็นงาน ความคิดเห็นClickUp Docs หรือแม้แต่แอปที่เชื่อมต่อ เพื่อค้นหาคำตอบที่คุณต้องการ
- AI ที่ลงมือทำ: ClickUp Brain ไม่ใช่แค่แชทบอทธรรมดา เพียงแค่มention Brain ในความคิดเห็นของงานหรือในClickUp Chatเพื่อให้มันดำเนินการต่างๆ เช่น สร้างงานย่อย อัปเดตสถานะโครงการ หรือร่างอีเมลติดตามผล มันเปลี่ยน AI จากผู้ช่วยที่เฉยๆ ให้กลายเป็นสมาชิกทีมที่กระตือรือร้น
ข้ามการสลับบริบทที่เครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลนต้องการด้วย ClickUp Brain
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: จะเป็นอย่างไรถ้าแทนที่จะมีโมเดล AI เพียงหนึ่งหรือสองตัว คุณสามารถมีทีม AI ที่ทำงานอัตโนมัติเป็นเพื่อนร่วมทีมได้? นั่นคือสิ่งที่คุณจะได้รับจากSuper Agents ใน ClickUp!
คิดถึง Super Agents ว่าเป็นเพื่อนร่วมทีมที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาภายใน ClickUp—คุณสามารถ @mention พวกเขา, มอบหมายงาน, และส่งข้อความหาพวกเขาได้เหมือนกับคนทั่วไป
ตัวแทนที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์เหล่านี้พร้อมความจำไม่จำกัด ถูกออกแบบมาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานและเครื่องมือของคุณ พวกเขาทำงานตลอด 24/7 จำบริบทได้ และดำเนินการข้ามงานและไทม์ไลน์เพื่อผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า ทีมต่างๆ ใช้พวกเขาเพื่อ ประหยัดเวลาสองวันทุกสัปดาห์ โดยการอัตโนมัติงานที่ซ้ำซากในขณะที่ยังคงมีการตรวจสอบจากมนุษย์
ต้องการลองสร้าง Super Agent ตัวแรกของคุณหรือไม่? ง่ายมาก และวิดีโอนี้จะแสดงให้คุณเห็น:
หยุดใช้เครื่องมือ AI หลายตัวพร้อมกัน; รวมทุกอย่างไว้ใน ClickUp
การถกเถียงระหว่าง Claude, Gemini และ ChatGPT จะมีความสำคัญน้อยลงเมื่อคุณสามารถเข้าถึงทั้งหมดได้ผ่าน ClickUp Workspace เพียงที่เดียว
ด้วย ClickUp คุณสามารถใช้ AI ที่เหมาะสมกับงานใดก็ได้ แทนที่จะต้องผูกติดกับโซลูชันที่ใช้โมเดลเดียว นอกจากนี้ AI ใน ClickUp ยังเข้าใจงานของทีมคุณ สิทธิ์การเข้าถึง และเป้าหมายของคุณอยู่แล้ว—ซึ่งแตกต่างจากผู้ช่วยทั่วไป
พร้อมที่จะหยุดการสลับเครื่องมือ AI ที่ยุ่งยากหรือไม่?เริ่มต้นฟรีกับ ClickUpและใช้โมเดล AI หลายตัวทำงานร่วมกันในพื้นที่ทำงานเดียว
คำถามที่พบบ่อย
โคล้ดมีความเชี่ยวชาญในงานที่ต้องใช้เหตุผลเชิงลึกและรายละเอียดที่ซับซ้อน เช่น การวิเคราะห์เอกสารยาวหรือการสร้างเนื้อหาในน้ำเสียงของแบรนด์เฉพาะ
สำหรับงานเขียนที่เรียบลื่นและเป็นมืออาชีพที่ต้องการการแก้ไขน้อย Claude มักจะดีกว่า ในขณะที่ ChatGPT เร็วกว่าสำหรับการระดมความคิดและการสร้างร่างแรก
ใช่ แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์เช่น ClickUp ให้การเข้าถึงหลาย LLM (Multi-LLM) ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแบบจำลองต่าง ๆ สำหรับงานต่าง ๆ ภายในเวิร์กโฟลว์เดียว
แพ็กเกจแบบชำระเงินมอบประโยชน์ที่สำคัญสำหรับผู้ใช้หนัก แต่พื้นที่ทำงานแบบรวมที่มีการเข้าถึงหลายรูปแบบในตัวมักเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและราบรื่นกว่าสำหรับทีม