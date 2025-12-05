วิธีเขียนคำสั่งสำหรับ AI: เคล็ดลับ, แม่แบบ และตัวอย่าง

เคยบอกเครื่องมือ AI ว่า "เขียนบล็อกโพสต์" แล้วมันกลับมาด้วยอะไรที่จืดชืดหรือฟังดูเป็นหุ่นยนต์ไหม?
นั่นเป็นเพราะคำแนะนำของคุณไม่ชัดเจนพอ
คำสั่ง AI ที่ดีเปรียบเสมือนบรีฟที่ดี—ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และมีเป้าหมายที่ชัดเจน คำสั่งที่ไม่ดีจะสร้างงานเพิ่มขึ้นเท่านั้น
เมื่อปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเขียน การเขียนโค้ด และกลยุทธ์ การเขียนคำสั่งจึงกลายเป็นทักษะสร้างสรรค์ที่ขาดไม่ได้
คู่มือนี้จะแสดงวิธีการสร้างข้อความกระตุ้น (prompts) ที่ช่วยให้ผลลัพธ์ฉลาดขึ้น เร็วขึ้น และมีประโยชน์มากขึ้น พร้อมตัวอย่างและเทมเพลตที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที
อะไรคือคำสั่ง AI?
คำสั่ง AI คือคำแนะนำที่คุณให้กับเครื่องมือ AI เพื่อให้ได้คำตอบกลับมา เป็นจุดเริ่มต้นของการโต้ตอบ และประสิทธิภาพของ AI ขึ้นอยู่กับความชัดเจนและคุณภาพของคำแนะนำนั้นเป็นอย่างมาก
หากคุณกำลังเรียนรู้วิธีเขียนคำสั่งสำหรับ AI ให้เริ่มต้นที่นี่: คำสั่งของคุณกำหนดโทน, โครงสร้าง, และความลึกของผลลัพธ์
หากคำแนะนำของคุณไม่ชัดเจน ระบบ AI จะคาดเดา และผลลัพธ์มักจะไม่ตรงตามที่ต้องการ การกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนจะช่วยแก้ไขปัญหานี้
✅ ดี: "เปลี่ยนย่อหน้านี้ให้เป็นรูปแบบข้อเท็จจริงสนุก ๆ เช่น: 'คุณรู้หรือไม่ว่า…?'" ❌ ไม่ดี: "ทำให้สิ่งนี้น่าสนใจมากขึ้น"
👀 คุณรู้หรือไม่?นักวิเคราะห์ตลาดประมาณการว่าตลาดการวิศวกรรมคำสั่ง (Prompt Engineering) เติบโตจากประมาณ 0.85 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 เป็นประมาณ 1.13 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ประมาณ 32.7% การเติบโตนี้เกิดจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการปรับแต่ง AI, ระบบอัตโนมัติ, และการสร้างเนื้อหาโดยใช้ AI
ทำไมการเขียนคำสั่ง AI ที่ดีจึงมีความสำคัญ
การเรียนรู้ที่จะสร้างคำสั่งที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือจากเครื่องมือ AI
นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันจึงสร้างความแตกต่างมากกว่าที่คนส่วนใหญ่คิด:
- มันช่วยลดความคลุมเครือในผลลัพธ์: AI จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการอย่างชัดเจน การเขียนคำสั่งที่ชัดเจนจะช่วยกำจัดผลลัพธ์ที่คลุมเครือหรือออกนอกประเด็น ซึ่งต้องเสียเวลาคัดกรองในกระบวนการเขียนของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเมื่อคุณสร้างบทความบล็อกหรือพยายามเขียนคำสั่งสำหรับ AI เพื่อสร้างงานศิลปะสำหรับโปรเจกต์ภาพ
- คุณใช้เวลาในการแก้ไขและทำซ้ำน้อยลง: เมื่อคำสั่งของคุณไม่ชัดเจน คุณมักจะได้ผลลัพธ์ที่ธรรมดาและเสียเวลาไปกับการปรับแต่ง คำสั่งที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับที่ต้องการตั้งแต่ครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเนื้อหาที่สร้างโดย AI ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
- คุณหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่หลอนหรือไม่เกี่ยวข้อง: คำสั่งที่ไม่ชัดเจนมักนำไปสู่ข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องหรือข้อความที่เติมเต็มโดยไม่จำเป็น ยิ่งคำสั่งของคุณมีความตั้งใจชัดเจนมากเท่าไร ระบบ AI ที่สร้างเนื้อหาจะยิ่งไม่ต้อง 'เติมเต็มช่องว่าง' ด้วยข้อมูลที่อาจแต่งขึ้นเองน้อยลงเท่านั้น
- ช่วยให้รักษาความสม่ำเสมอในโทนและโครงสร้าง: หากคุณกำลังทำงานกับเอกสารหลายฉบับ, บทสรุป, หรือโครงการต่าง ๆ การใช้สไตล์การกระตุ้นซ้ำ ๆ จะช่วยให้รักษาเสียง, รูปแบบ, และความลึกที่สม่ำเสมอได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการขยายการกระตุ้นการเขียนไปยังทีมต่าง ๆ
⚡ คลังแม่แบบ: ต้องการตัวอย่างพร้อมใช้งานที่คุณสามารถปรับแต่งและบันทึกได้หรือไม่? ลองดูแม่แบบคำสั่ง AIเหล่านี้เพื่อเริ่มต้นคลังของคุณ!
ประเภทของคำสั่ง AI (พร้อมตัวอย่าง)
มาแยกประเภทหลักของคำสั่ง AI ที่คุณจะได้พบกัน:
1. คำแนะนำในการสอน
คำแนะนำในการสอนช่วยนำทางให้แบบจำลอง AI ดำเนินการตามภารกิจเฉพาะหรือสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ คำแนะนำเหล่านี้ให้คำสั่งโดยตรงแก่ AI เช่น เขียน สรุป วางแผน หรืออธิบาย
✅ ใช้คำแนะนำเชิงสั่งเมื่อคุณต้องการให้ AI สร้างเป้าหมายที่กำหนดไว้
📌 ตัวอย่าง: เขียนบทความบล็อกความยาว 500 คำสำหรับบริษัท FinTech เพื่อแนะนำแอปจัดการการเงินส่วนบุคคลใหม่ของพวกเขาที่ชื่อว่า 'BudgetBuddy' อธิบายว่าแอปนี้เชื่อมต่อกับบัญชีธนาคารอย่างไร จัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย ส่งการแจ้งเตือนการออม และช่วยให้ผู้ใช้ตั้งเป้าหมายรายเดือนได้อย่างไร ใช้โทนที่เป็นมิตรและเข้าใจง่ายสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
2. ข้อความแจ้งข้อมูล
คำแนะนำเชิงข้อมูลช่วยให้คุณดึงข้อเท็จจริงเฉพาะ คำจำกัดความ หรือสรุปจากฐานความรู้ของ AI ได้ ใช้เพื่อเรียนรู้บางสิ่งหรือรับคำอธิบายที่ชัดเจนโดยไม่ต้องมีเนื้อหาที่ไม่จำเป็น
✅ ใช้คำแนะนำเชิงข้อมูลเมื่อคุณต้องการข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
📌 ตัวอย่าง: อะไรคือความแตกต่างหลักระหว่างสถาปัตยกรรมแบบโมโนลิธิกและไมโครเซอร์วิสในการพัฒนาซอฟต์แวร์? อธิบายข้อดีและข้อเสียของแต่ละแบบ รวมถึงกรณีการใช้งานทั่วไป และให้คำอธิบายที่ไม่เป็นเทคนิคมากพอที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโค้ดสามารถเข้าใจได้
3. คำกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
คำแนะนำสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับจินตนาการทั้งหมด. พวกมันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ระบบปัญญาประดิษฐ์สร้างเนื้อหาต้นฉบับ เช่น เรื่องราว, บทกวี, คำร้องเพลง, หรือแม้กระทั่งภาพที่คาดคะเน, โดยใช้ เครื่องมือสร้างศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์. อย่าลืมให้ระบบปัญญาประดิษฐ์มีพื้นที่เพียงพอในการแสดงออกและคิดสร้างสรรค์เมื่อเขียนคำแนะนำสำหรับศิลปะปัญญาประดิษฐ์.
✅ ใช้คำแนะนำที่สร้างสรรค์เมื่อคุณต้องการไอเดียที่สดใหม่ มีจินตนาการ หรือมีความเป็นศิลปะ
📌 ตัวอย่าง: เขียนเรื่องสั้นที่ตั้งอยู่ในอนาคตที่มนุษย์สื่อสารกับต้นไม้ผ่านการสัมผัส ตัวละครหลักเป็นนักวางผังเมืองที่ค้นพบต้นโอ๊กอายุหลายศตวรรษที่เก็บความทรงจำของแผ่นดินก่อนที่มันจะถูกพัฒนาเป็นเมือง โทนเรื่องควรเป็นการสะท้อนความคิด เศร้าเล็กน้อย และจบด้วยจุดพลิกผันที่ทำให้ผู้วางผังเมืองต้องพิจารณาโครงการต่อไปของตนใหม่
4. ข้อเสนอแนะเชิงวิเคราะห์
คำแนะนำเชิงวิเคราะห์จะขอให้ AI ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ระบุรูปแบบ หรือสรุปข้อสรุป คำแนะนำเหล่านี้ต้องการการคิดวิเคราะห์จาก โมเดล AI ไม่ใช่แค่การดึงข้อมูลเท่านั้น มักใช้ในงานวิจัย กลยุทธ์ หรือการคาดการณ์
✅ ใช้คำแนะนำเชิงวิเคราะห์เมื่อคุณต้องการการแยกแยะอย่างละเอียดหรือข้อมูลเชิงลึกที่อิงจากตัวแปรหลายตัว
📌 ตัวอย่าง: วิเคราะห์สาเหตุที่การใช้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าลดลงในพื้นที่เมือง แม้จะมีการยอมรับในระยะแรกสูง ให้การวิเคราะห์ที่มีโครงสร้างพร้อมเหตุผลหลักอย่างน้อยสามข้อ และเสนอแนะสองวิธีที่บริษัทสามารถตอบสนองได้
5. ข้อความกระตุ้นให้ชี้แจง
การขอคำชี้แจงช่วยให้คุณเจาะลึกในส่วนเฉพาะของคำตอบหรือแนวคิดก่อนหน้านี้ได้มากขึ้น คุณสามารถขอให้ AI อธิบายบางสิ่งให้ดีขึ้นหรือแยกย่อยเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขียนหรือใช้เครื่องมือ AI ที่ซับซ้อน
✅ ใช้คำถามเพื่อขอคำชี้แจงเมื่อมีสิ่งที่ไม่ชัดเจนหรือต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม
📌 ตัวอย่าง: คุณได้กล่าวถึงความเหนื่อยล้าจากการสมัครสมาชิกที่กำลังเป็นความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจ DTC คุณสามารถอธิบายได้ไหมว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเหนื่อยล้านี้จากมุมมองจิตวิทยาผู้บริโภค และแบรนด์สามารถรับมือกับมันได้อย่างไรโดยไม่ต้องพึ่งพาการลดราคา?
6. ข้อเสนอแนะสมมติ
ข้อความสมมติช่วยให้โมเดล AI สำรวจสถานการณ์ในจินตนาการหรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ เป็นข้อความที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนสถานการณ์ในอนาคต คุณสามารถใช้เพื่อทดสอบแนวคิดสร้างสรรค์หรือสร้างโลกสมมติในสไตล์ป๊อปอาร์ตสำหรับการเล่าเรื่องด้วยภาพได้อีกด้วย
📌 ตัวอย่าง: จินตนาการถึงโลกที่อินเทอร์เน็ตมีให้บริการเพียงสองชั่วโมงต่อวัน. สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อการศึกษา, การทำงานทางไกล, การช้อปปิ้งออนไลน์, และพฤติกรรมทางสื่อสังคมอย่างไร? แบ่งคำตอบของคุณออกเป็นสี่ส่วน และรวมถึงผลกระทบทั้งบวกและลบ.
7. คำสั่งแบบโซ่แห่งความคิด (CoT)
การกระตุ้นแบบ "Chain-of-thought"ขอให้ AI ทำการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนก่อนที่จะให้คำตอบสุดท้าย. สิ่งนี้มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเมื่อต้องการเขียนคำสั่งสำหรับ AI สำหรับงานที่ต้องการการใช้ตรรกะหรือการคิดอย่างเป็นระบบ.
✅ ใช้คำถามแบบแสดงกระบวนการคิดเมื่อคุณให้ความสำคัญกับเหตุผลมากพอๆ กับคำตอบ
📌 ตัวอย่าง: บริษัทแห่งหนึ่งขายการสมัครสมาชิกในราคา $150 ต่อปี ในเดือนมกราคม บริษัทได้ลูกค้าใหม่ 100 ราย ทุกเดือน บริษัทมีการเติบโตของลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น 10% แต่มีอัตราการยกเลิกการสมัครสมาชิกอยู่ที่ 5% คำนวณรายได้ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุด 6 เดือน แสดงวิธีการคำนวณอย่างละเอียด รวมถึงวิธีที่อัตราการยกเลิกการสมัครสมาชิกและการเติบโตมีผลต่อยอดรวมรายเดือน
ClickUp Brain MAXช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียให้เป็นการกระทำได้ทันที ด้วยฟีเจอร์ Talk-to-Textบนเดสก์ท็อป คุณสามารถพูดร่างข้อความ ไอเดียเนื้อหา หรือบันทึกการวิจัยของคุณ แล้วดูมันแปลงเป็นข้อความที่ชัดเจนและมีโครงสร้างภายในเอกสารหรืองานของคุณ สิ่งนี้ช่วยรักษาการไหลของความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้คงอยู่ และขจัดความยุ่งยากจากการสลับแท็บหรือการสูญเสียไอเดียระหว่างคิด
Brain MAX มอบวิธีเร็วที่สุดในการทดลองใช้คำสั่ง ปรับปรุงร่าง และจัดเก็บทุกอย่างไว้ใน Converged AI Workspace ที่เข้าใจบริบทของคุณอยู่แล้ว
8. การเชื่อมโยงคำสั่ง
การเชื่อมต่อคำสั่งใช้ผลลัพธ์ของคำสั่งหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับคำสั่งถัดไป. สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อสร้างงานที่มีชั้นเชิง เช่น การพัฒนาแบรนด์หรือการเล่าเรื่องผ่านภาพ.
✅ ใช้การเชื่อมโยงคำสั่งเมื่อสร้างงานหลายขั้นตอนหรือปรับปรุงผลลัพธ์ในหลายขั้นตอน
📌 ตัวอย่าง:
- ขั้นตอนที่ 1: สร้างชื่อแบรนด์ที่ไม่ซ้ำกันสามชื่อสำหรับผงซักฟอกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ขั้นตอนที่ 2: นำชื่อที่สองมาเขียนเรื่องราวแบรนด์หนึ่งย่อหน้า ที่ดึงดูดกลุ่มมิลเลนเนียลในเมืองที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและการออกแบบ
- ขั้นตอนที่ 3: จากเรื่องราวของแบรนด์ เขียนสคริปต์โฆษณา YouTube ความยาว 30 วินาที ที่แนะนำแบรนด์ด้วยน้ำเสียงสดใหม่และร่าเริง
📚 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างการวิศวกรรมคำสั่ง, เทคนิค และการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
วิธีเขียนคำสั่ง AI ที่มีประสิทธิภาพ: ขั้นตอนต่อขั้นตอน
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าทำไมคำสั่งที่ดีจึงมีความสำคัญ มาดูกันว่าจะเขียนคำสั่งเหล่านั้นได้อย่างไรทีละขั้นตอน 👇
ขั้นตอนที่ 1: ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
การผิดพลาดของ AI ส่วนใหญ่เริ่มต้นจากคำสั่งที่ไม่ชัดเจน หากข้อมูลนำเข้าของคุณเป็นทั่วไป ผลลัพธ์ก็จะทั่วไปเช่นกัน แทนที่จะพูดว่า:
'เขียนเกี่ยวกับภาวะผู้นำสำหรับ LinkedIn'
ลองทำแบบนี้ดู:
'เขียนโพสต์บน LinkedIn เกี่ยวกับเหตุผลที่ภาวะผู้นำที่มีความเห็นอกเห็นใจนำไปสู่ประสิทธิภาพของทีมที่ดีขึ้น อย่าให้ฟังดูเหมือนกำลังสั่งสอน ใช้โทนที่มั่นใจแต่เข้าถึงได้'
การเปลี่ยนแปลงเพียงครั้งเดียวสร้างความแตกต่างทั้งหมด
นี่คือสิ่งที่ช่วยได้:
- พูดตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการ: อย่าพูดอ้อมค้อม ให้พูดว่า 'เขียนอีเมลหาลูกค้า SaaS ที่เคยเข้าชมหน้าเพจราคาของเราสองครั้ง' ไม่ใช่ 'ช่วยขายซอฟต์แวร์ให้หน่อย'
- หลีกเลี่ยงคำเติม: ข้ามคำเช่น อาจจะ, คุณช่วยได้ไหม, หรือ ถ้าเป็นไปได้ ไปได้เลย AI ไม่ต้องการความสุภาพ มันต้องการความชัดเจน
- ยึดจุดประสงค์ของคุณด้วยคำกริยา: เริ่มต้นคำสั่งของคุณด้วยการกระทำ: เขียน, สรุป, อธิบาย, รายการ, คิดค้น, อธิบาย. คำเหล่านี้บอกให้ AI ทราบล่วงหน้าว่าต้องทำอะไร
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ข้อความยาวไม่ได้หมายความว่าจะดีกว่าเสมอไป ความชัดเจนสำคัญกว่าความยาว ประโยคเดียวที่ทรงพลังสามารถให้ผลลัพธ์ดีกว่าย่อหน้าที่วกวน
เมื่อคุณเริ่มเขียนและปรับปรุงคำสั่ง (prompts) คุณจะตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าคุณต้องการที่เก็บคำสั่งเหล่านั้น คุณต้องการสถานที่สำหรับทดลองสิ่งใหม่ ๆ กลับมาดูสิ่งที่ได้ผล และติดตามการพัฒนาของคุณ
นั่นคือจุดที่ClickUp Docsช่วยคุณได้ สร้างเอกสารเฉพาะสำหรับคำสั่ง AI ของคุณ และจัดระเบียบตามกรณีการใช้งาน แผนก หรือประเภทของงาน
ตัวอย่าง:
- ส่วนสำหรับคำแนะนำทางการตลาด (โฆษณา, หน้า landing, เนื้อหาอีเมล)
- อีกหนึ่งสำหรับฝ่ายสนับสนุน (ตอบกลับตั๋วงาน, ติดตามผล, ปรับโทนการสื่อสาร)
- ตัวอย่างบางส่วนที่คุณได้ลองและปรับปรุงแล้ว เปรียบเทียบเคียงข้างกัน
- แรงบันดาลใจด้านศิลปะภาพสำหรับงานกราฟิกของคุณ
แต่ละส่วนสามารถมีหัวข้อ, รายการที่สามารถยุบได้, และแม้กระทั่งการร่วมมือแบบเรียลไทม์หากคุณกำลังปรับปรุงคำสั่งให้ละเอียดเป็นทีม
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างตาราง 'ข้อความที่ไม่ดี / ข้อความที่ดีกว่า' ภายในเอกสารของคุณ เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้จากการปรับปรุงจริง เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะสังเกตเห็นรูปแบบที่ทำให้คุณเป็นนักเขียนข้อความที่เฉียบคมยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 2: ให้บริบท (บทบาท, ผู้ชม, รูปแบบ)
บริบทช่วยให้ AI เข้าใจว่าควรจะเป็นใคร กำลังพูดกับใคร และควรนำเสนอข้อความอย่างไร นี่คือวิธีสร้างบริบทนั้นเข้าไปในคำสั่งของคุณ:
1. กำหนดบทบาท
บรรทัดนี้กำหนดบทบาทและมุมมองของ AI เพื่อให้สามารถตอบสนอง "ตามบทบาท" ได้อย่างสม่ำเสมอและมีบริบทมากขึ้น
- คุณเป็นหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนลูกค้า...
- ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาวุโสในการเขียนบันทึกภายใน...
- สมมติว่าคุณเป็นนักออกแบบ UI/UX กำลังตรวจสอบหน้าแรกของเว็บไซต์...
- คุณเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมคำสั่งที่ทำการฝึกอบรมโมเดล AI
2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
แจ้งให้ AI ทราบว่าข้อความนี้ส่งถึงใคร จะช่วยให้ปรับใช้ภาษา น้ำเสียง และความลึกซึ้งของเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม
- …เขียนถึงผู้ก่อตั้งที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค…
- …อธิบายสิ่งนี้ให้กับผู้ใช้ครั้งแรก…
- ...มุ่งเน้นไปที่นักพัฒนาอาวุโสที่กำลังตรวจสอบเครื่องมือโอเพนซอร์ส...
3. ระบุรูปแบบ
การบอก AI ถึงโครงสร้างที่ควรปฏิบัติตามจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่เป็นข้อความยาวเหยียดไร้ระเบียบได้ สิ่งนี้สำคัญเป็นพิเศษเมื่อรูปแบบของเนื้อหาส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ เช่น อีเมลกับบทสรุปสำหรับนำเสนอ
วิธีการระบุบางประการ:
- จัดรูปแบบเป็นรายการหัวข้อย่อยข้อดีและข้อเสีย
- เขียนบทนำบล็อก 3 ย่อหน้า พร้อมจุดดึงดูดใจ ข้อมูลเชิงลึก และคำกระตุ้นการตัดสินใจ
- ใช้ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างเครื่องมือต่างๆ
เมื่อคุณเพิ่มบทบาท, กลุ่มเป้าหมาย, และรูปแบบแล้ว คุณสามารถปรับปรุงคำแนะนำได้ด้วยClickUp Brain. สิ่งนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อคุณกำลังเรียนรู้วิธีเขียนคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพ. แม้ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ก็พึ่งพาการปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น.
สมมติว่าคุณได้ร่างโพสต์บน LinkedIn แล้ว แต่ยังไม่แน่ใจว่าข้อความชัดเจนเพียงพอหรือไม่ ให้ ClickUp Brain ช่วยปรับปรุงโพสต์นั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งในด้านความชัดเจน น้ำเสียง หรือโครงสร้าง
นี่คือจุดที่ AI กลายเป็นพันธมิตรในกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ ช่วยคุณสร้างคำแนะนำที่แม่นยำและรอบคอบมากขึ้น เพื่อให้ผลลัพธ์ของคุณสามารถนำไปใช้ได้ตั้งแต่ครั้งแรก
📮 ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเรา พึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในหลากหลายบทบาทและอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นเพื่อถามคำถาม AI ทุกครั้ง ต้นทุนทางความคิดจากการสลับบริบทอย่างต่อเนื่องนี้จะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอย่างสูง! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่าด้วย ClickUp!
🎥 ดูตัวอย่างการสร้างคำสั่งจริงและทำความรู้จักกับ AI ที่เข้าใจขั้นตอนการทำงานของคุณโดยไม่ต้องใช้คำสั่งยาว
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดรูปแบบหรือความยาวของผลลัพธ์
ลองนึกภาพว่าคุณมอบโจทย์ให้ดีไซเนอร์ของคุณโดยแค่บอกว่า "ทำให้ดูดี" คุณคงไม่ทำแบบนั้น—และการเขียนโจทย์งานก็ไม่ต่างกันเลย
ยิ่งคุณระบุรูปแบบและขนาดของผลลัพธ์อย่างแม่นยำมากเท่าไร คุณก็จะยิ่งใช้เวลาในการแก้ไขผลลัพธ์ที่ยุ่งเหยิงหรือขอให้ AI ลองใหม่น้อยลงเท่านั้น
ดังนั้น, ถามตัวเองว่า:
- คุณกำลังพยายาม แจ้งข้อมูลอย่างรวดเร็ว อยู่หรือไม่? → ใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการที่มีหมายเลข
- ต้องการ สร้างเหตุผล หรือ เล่าเรื่องราว ใช่ไหม? → ขอให้เขียนเป็นย่อหน้าที่มีโครงสร้าง
- ต้องการ เปรียบเทียบตัวเลือก หรือไม่? → ขอตารางที่มีหัวข้อ
- แค่ต้องการ จุดดึงดูด? → ขอประโยคสั้นๆ ไม่เกิน 25 คำ
บางครั้งปัญหาคือคุณไม่รู้ว่ารูปแบบใดจะเหมาะสมที่สุด ในช่วงเวลาเหล่านั้น ให้ใช้ClickUp Brain เป็นผู้ช่วยเขียน AI ของคุณ
ก่อนที่คุณจะเริ่มเขียนหัวข้อของคุณ ให้ถามตัวเองว่า:
- วิธีที่ดีที่สุดในการนำเสนอประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในประกาศเปิดตัวคืออะไร?
- 'ฉันควรใช้ย่อหน้า, รายการ, หรือตารางคุณสมบัติสำหรับจดหมายข่าวนี้ดี?'
- ฉันต้องการเน้นเรื่องราวของผู้ก่อตั้งบน LinkedIn รูปแบบใดที่จะได้รับการมีส่วนร่วมมากขึ้น?
แทนที่จะเดา ClickUp Brain สามารถแนะนำโครงสร้างที่เหมาะสมตามเป้าหมายของคุณ เช่น การมีส่วนร่วม หรือการสแกนได้ (รวมถึงจำนวนคำ)
ขั้นตอนที่ 4: ทดสอบ ปรับปรุง และทำซ้ำ
แม้แต่คำแนะนำที่ละเอียดก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่รู้สึกแข็งกระด้าง ยาวเกินไป ตื้นเกินไป หรือไม่ตรงกับโทนที่ต้องการได้ นั่นไม่ได้หมายความว่าคำแนะนำล้มเหลว—แต่หมายความว่าคุณได้เริ่มต้นร่างแรกที่สามารถพัฒนาต่อได้แล้ว
นี่คือลูปง่ายๆ 👇
- ลองใช้เวอร์ชันสั้น 2–3 แบบบางครั้งการใช้ข้อความกระตุ้นสองแบบที่แตกต่างกันอาจช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการใช้ข้อความเดียวที่แก้ไขอย่างละเอียดมาก วางทั้งสองแบบไว้ข้างกันแล้วเลือกส่วนที่ดีที่สุด
- รันคำสั่งนี้หนึ่งครั้งอย่าหมกมุ่นกับความสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรก ให้สร้างเวอร์ชันออกมาแล้วดูว่ามันทำงานอย่างไร
- ทบทวนผลลัพธ์อย่างวิพากษ์วิจารณ์ ถามตัวเองว่า: โทนของเนื้อหาตรงกับที่ฉันคิดไว้หรือไม่? มีสิ่งสำคัญใดที่ขาดหายไปหรืออธิบายมากเกินไปหรือไม่? โครงสร้างที่แตกต่างออกไป (รายการ, เรื่องราว, ตาราง) จะช่วยให้ชัดเจนขึ้นหรือไม่?
- ปรับปรุงทีละตัวแปร เปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบ หรือน้ำเสียง—แต่ไม่ใช่ทั้งหมดพร้อมกัน
ในขั้นตอนนี้ ให้ใช้ ClickUp Docs เพื่อจัดการการทดสอบและการปรับปรุงคำสั่งของคุณ คุณสามารถสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งคำสั่งร่างของคุณ ผลลัพธ์จาก AI และข้อเสนอแนะอยู่ร่วมกัน
สร้างเอกสารสำหรับแต่ละโครงการหรือกรณีการใช้งาน ภายในเอกสาร คุณสามารถ:
- เก็บรักษาฉบับร่างแรกของข้อความกระตุ้นความคิดของคุณและติดแท็กว่าแต่ละชิ้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
- วางผลลัพธ์จาก AI ตรงด้านล่างนี้เพื่อเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน
- เขียนบันทึกสั้น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ได้ผล (น้ำเสียง? ความลึกซึ้ง? โครงสร้าง?)
- เพิ่มเวอร์ชันที่ปรับปรุงแล้วไว้ด้านล่าง เพื่อให้การปรับปรุงของคุณได้รับการบันทึกไว้
เมื่อคุณได้ทดสอบรูปแบบต่าง ๆ ไปแล้ว ให้เชิญเพื่อนร่วมทีมมารีวิวข้อความกระตุ้นการตอบสนอง พวกเขาสามารถแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาหรือโครงสร้างได้โดยตรง หรือแม้แต่แนะนำวิธีปรับข้อความกระตุ้นให้เหมาะสมกับช่องทางเฉพาะ เช่น การย่อข้อความสำหรับโพสต์บน Twitter หรือการปรับให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคนิค
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถสร้างประวัติเวอร์ชันที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ และหากมีสิ่งใดที่ทำงานได้ดี คุณสามารถคัดลอกคำสั่งสุดท้ายนั้นไปยังคลังคำสั่งที่ใช้ร่วมกันของคุณเพื่อใช้ในภายหลังได้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 2018ภาพเหมือนที่สร้างโดย AIถูกขายที่ Christie's ในราคาสูงถึง $432,500 ซึ่งสูงกว่าการประเมินถึง 40 เท่า ทำให้เป็นหนึ่งในผลงานศิลปะที่สร้างโดยเครื่องจักรชิ้นแรกๆ ที่ทำผลงานได้ดีกว่าผลงานที่จัดแสดงเคียงข้างกับศิลปินชื่อดังอย่าง Andy Warhol และ Roy Lichtenstein
ขั้นตอนที่ 5: บันทึกและนำข้อความที่ประสบความสำเร็จกลับมาใช้ใหม่
ทุกคำสั่งที่คุณเขียนไว้อย่างดีคือทางลัดสำหรับครั้งต่อไป หากคุณวางแผนที่จะรวบรวมคำสั่งที่ทำงานได้ดี จำไว้ว่า:
ยิ่งคุณนำกลับมาใช้ใหม่โดยตั้งใจมากเท่าไร คุณจะยิ่งมั่นใจมากขึ้นในการขยายผลลัพธ์ โดยปราศจากความวุ่นวาย
🔄 เปรียบเทียบก่อน/หลังคำสั่ง
|❌ ก่อน
|✅ หลังจาก (บันทึกและใช้ซ้ำได้)
|เขียนโพสต์บนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับ ClickUp เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการวางแผนโครงการ
|เขียนโพสต์บน LinkedIn แนะนำเครื่องมือวางแผนโครงการที่ใช้ AI ชื่อว่า ClickUp เริ่มต้นด้วยปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการงานข้ามแพลตฟอร์ม เน้นย้ำว่าฟีเจอร์นี้สามารถรวมไทม์ไลน์ การมอบหมายงาน และการอัปเดตของทีม (รวมถึง AI) ไว้ที่ศูนย์กลางเดียวกัน จบด้วยคำถามที่เชิญชวนให้ผู้เชี่ยวชาญแบ่งปันวิธีจัดการความวุ่นวายของโครงการในปัจจุบัน ใช้โทนที่กระชับ รอบคอบ และเน้นความเป็นผู้นำ จำนวนคำ 200 คำ ใช้รูปแบบผสมผสานระหว่างรายการและย่อหน้า
ดูด้วยตัวคุณเอง:
❌ ก่อน (น่าเบื่อ!)
✅ หลังจาก (ดีขึ้นแล้ว!)
กรอบการเขียนแบบมีคำแนะนำที่ควรลอง
หากคุณต้องการปรับปรุงผลลัพธ์ของ AI ให้ดีขึ้น ให้เริ่มต้นด้วยการปรับปรุงข้อมูลนำเข้าของคุณให้ดีขึ้น คำสั่งที่ดีจะมาจากคำแนะนำที่ชัดเจนและละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เครื่องมือเช่น ClickUp Brain หรือการสร้างกระบวนการทำงานที่พึ่งพา AI สร้างสรรค์
นี่คือแปดกรอบการเขียนแบบมีหัวข้อที่ช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นในงานต่างๆ เช่น การเขียน กลยุทธ์ และแม้แต่การเขียนหัวข้อสำหรับงานศิลปะ
1. บทบาท + งาน + เป้าหมาย
รูปแบบ: 'ทำหน้าที่เป็น [บทบาท] และช่วยฉัน [งาน] เพื่อให้ฉันสามารถ [เป้าหมาย]. '
📌 ตัวอย่างคำแนะนำ: ทำหน้าที่เป็นนักวิจัย UX และช่วยฉันเขียนคำถามสำหรับแบบสำรวจ เพื่อที่ฉันจะได้ค้นหาสาเหตุที่ผู้ใช้เลิกใช้งานในขั้นตอนการชำระเงิน
2. C. R. A. F. T. (บริบท – บทบาท – การกระทำ – รูปแบบ – น้ำเสียง)
โครงสร้างคำแนะนำที่ละเอียดนี้แยกทุกแง่มุมของคำขอเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกันในเสียง, วัตถุประสงค์, และการส่งมอบ.
|ส่วนประกอบ
|สิ่งที่มันถาม
|ตัวอย่าง
|บริบท
|สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง?
|เรากำลังเปิดตัวแอปเพิ่มประสิทธิภาพใหม่
|บทบาท
|AI ควรทำตัวเป็นใคร?
|นักการตลาดผลิตภัณฑ์
|การกระทำ
|คุณต้องการให้ทำอะไร?
|เขียนอีเมลเปิดตัวผลิตภัณฑ์
|รูปแบบ
|โครงสร้างอะไร?
|อีเมลสั้นพร้อมหัวข้อ, คำกระตุ้นการตัดสินใจ, และเนื้อหา
|โทน
|เสียงอะไรน่ะ?
|กระตือรือร้นและโน้มน้าวใจ
3. P. A. S. (ปัญหา – ความไม่พอใจ – การแก้ไข)
P. A. S. เป็นกรอบการเล่าเรื่องที่ใช้ในการตลาดและการเขียนคำโฆษณาเพื่อกำหนดกรอบปัญหาของผู้ชมและวางตำแหน่งโซลูชันของคุณเป็นคำตอบ นี่คือกรอบการเขียนคำโฆษณาที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะดียิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับ AI ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี
📌 ตัวอย่างคำแนะนำ: เขียนหน้าแลนดิ้งเพจสำหรับแอปติดตามเวลาโดยใช้ P. A. S. กลุ่มเป้าหมายคือนักออกแบบอิสระ
4. เป้าหมาย – อุปสรรค – คำแนะนำ
กรอบงาน GOG ช่วยให้ AI สามารถคิดวิเคราะห์ผ่านข้อจำกัดและเสนอแนวทางแก้ไขหรือแนวคิดโดยคำนึงถึงข้อแลกเปลี่ยน
📌 ตัวอย่างคำแนะนำ: ฉันต้องการเพิ่มจำนวนผู้ติดตามในจดหมายข่าวของฉันเป็น 5,000 คนภายใน 3 เดือน แต่ไม่มีงบประมาณสำหรับโฆษณา กรุณาแนะนำแผนการเติบโตที่เน้นเนื้อหาเป็นหลัก
5. R. A. G. (ดึงข้อมูล – เสริมข้อมูล – สร้างข้อมูลใหม่)
กลยุทธ์ R. A. G prompt มักถูกใช้ในระบบ AI ขั้นสูง มันดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพิ่มบริบท และสร้างคำตอบสุดท้าย
- ดึงข้อมูล: คุณต้องการให้พิจารณาเนื้อหาพื้นฐานใดบ้าง?
- เสริม: ข้อมูลหรือคำแนะนำเพิ่มเติมใดที่จะช่วยได้?
- สร้าง: ผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร?
📌 ตัวอย่างคำขอ: 'นี่คือการสัมภาษณ์ลูกค้าแบบดิบๆ [วาง] กรุณาสรุปประเด็นปัญหาหลัก 3 ข้อที่พบซ้ำบ่อยที่สุด พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขสำหรับแต่ละข้อ จัดรูปแบบเป็นตาราง'
เครื่องมือที่ช่วยให้คุณสร้างคำสั่ง AI ที่ดียิ่งขึ้น
มีระบบนิเวศของเครื่องมือที่กำลังเติบโตซึ่งช่วยให้คุณได้รับแรงบันดาลใจ ทดลองได้เร็วขึ้น และแม้กระทั่งสร้างแม่แบบจากสิ่งที่ได้ผล
1. ตลาดที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
แพลตฟอร์มเหล่านี้มีไอเดียคำสั่งที่เขียนไว้ล่วงหน้าซึ่งส่งโดยผู้สร้างและผู้ใช้ในชุมชน นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสำรวจกรณีการใช้งานที่แตกต่างกันหรือเรียนรู้โครงสร้างของคำสั่ง
- PromptBase: ตลาดที่คุณสามารถซื้อและขายคำสั่งที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับโมเดล AI ที่หลากหลาย
- FlowGPT: ไลบรารีที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนสำหรับชุดคำสั่งที่แชร์กัน สามารถค้นหาได้ตามหมวดหมู่และประเภทของโมเดล
- PromptHero: คอลเลกชันคำสั่งที่คัดสรรมาอย่างดีสำหรับการสร้างภาพ การเขียน การเขียนโค้ด และอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องมือภาพอย่าง Midjourney และเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI ชั้นนำอื่นๆ
2. ตัวสร้างข้อความสำหรับ AI
สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างข้อความกระตุ้นที่ดีขึ้นโดยให้ข้อมูลนำเข้าที่มีโครงสร้าง เช่น เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบ จากนั้นจึงสร้างข้อความกระตุ้นเต็มรูปแบบตามข้อมูลนั้น
- AIPRM: ส่วนขยาย Chrome สำหรับ ChatGPT ที่เพิ่มไลบรารีของคำสั่งที่จัดระเบียบตามการตลาด, SEO, และประสิทธิภาพการทำงาน
- PromptPerfect: ปรับปรุงคำสั่งของคุณให้เหมาะสมที่สุดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดกับโมเดลต่าง ๆ เช่น GPT-4, Claude หรือ Bard
- ClickUp Brain: ช่วยคุณสร้างข้อความแนะนำที่ดีขึ้นโดยเสนอโครงสร้าง, น้ำเสียง, และรูปแบบตามเป้าหมายของคุณ คุณสามารถไฮไลต์ข้อความแนะนำที่ยังไม่สมบูรณ์และขอให้ Brain ปรับปรุงความชัดเจน, ปรับให้เหมาะกับผู้ชมที่แตกต่างกัน, หรือปรับโครงสร้างเป็นรายการ, ย่อหน้า, หรืออีเมล
3. แม่แบบข้อความสำหรับ ClickUp AI
คุณไม่จำเป็นต้องคิดคำถามใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ ด้วยเทมเพลตคำถามของ ClickUp Brain คุณสามารถบันทึกคำถามที่ใช้ได้ผลและไม่ต้องเขียนใหม่ตั้งแต่ต้นอีกต่อไป
อะไรที่ทำให้มันทรงพลัง? คุณไม่ต้องติดอยู่กับเทมเพลตทั่วไปที่เตรียมไว้ล่วงหน้า คุณจะได้สร้างของคุณเองตามสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง
- กำลังวางแผนเปิดตัวสินค้าใหม่? 👉 บันทึกข้อความที่ใช้บ่อยสำหรับการเขียนประกาศเปิดตัวที่เต็มไปด้วยพลัง พร้อมคำกระตุ้นการตัดสินใจที่โดดเด่น
- ต้องการความช่วยเหลือในการเขียนข้อความตอบกลับ? 👉 สร้างข้อความที่ช่วยเขียนคำตอบเกี่ยวกับการคืนเงินใหม่ด้วยความเห็นอกเห็นใจ และ ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ไว้
- ทำทุกอย่างคนเดียว? 👉 สร้างข้อความเริ่มต้นที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อเปลี่ยนบันทึกที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นอัปเดตประจำสัปดาห์ที่เรียบร้อย
เมื่อคุณได้รูปแบบที่ใช้งานได้แล้ว ให้บันทึกไว้ ครั้งต่อไปก็แค่คลิกเดียว
👀 คุณรู้หรือไม่? 62% ขององค์กร ระบุว่าพวกเขากำลังทดลอง ใช้ตัวแทน AI ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงจากการช่วยเหลือแบบพาสซีฟไปสู่การดำเนินการอย่างอัตโนมัติและเชิงรุก
ข้อผิดพลาดทั่วไปในการตั้งคำถามที่ควรหลีกเลี่ยง
แม้แต่ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ก็อาจพลาดได้บางครั้ง นี่คือสิ่งที่ควรระวังเมื่อคุณพยายามสร้างคำสั่งที่ใช้งานได้จริง
- การเขียนโดยไม่มีจุดอ้างอิง: การเริ่มต้นจากโจทย์โดยไม่มีพื้นฐานมักนำไปสู่ผลลัพธ์ที่กระจัดกระจาย ใช้รูปแบบที่ชัดเจน ตัวอย่าง หรือผลลัพธ์ก่อนหน้าเพื่อให้ AI ทราบถึงทิศทางที่ควรดำเนินการ
- ให้บริบทไม่เพียงพอ: AI ไม่ได้อ่านใจคุณ. ยิ่งคุณให้บริบทมากขึ้น เช่น น้ำเสียง, ผู้ชม, หรือรูปแบบ, ผลลัพธ์ก็จะยิ่งชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- สมมติว่า AI จะอนุมานเจตนา: หากไม่มีภารกิจเฉพาะเจาะจง โมเดลอาจพลาดเป้าหมายของคุณไปโดยสิ้นเชิง การระบุเจตนาอย่างชัดเจนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้เจตนา เช่น สรุปเนื้อหา หัวข้อ สคริปต์ หรือร่างแรก
- การใช้คำเติมแทนฟังก์ชัน: คำกระตุ้นที่คลุมเครือเช่น "คุณช่วยฉันกับสิ่งนี้ได้ไหม?" ไม่ได้ช่วยมากนัก ควรเน้นผลลัพธ์และใช้คำกริยาที่แสดงการกระทำเพื่อชี้นำโมเดลไปสู่โครงสร้างที่ถูกต้อง
เชี่ยวชาญการเขียนข้อความเริ่มต้นและขยายกระบวนการทำงานของคุณด้วย ClickUp
การเขียนคำสั่ง AI เพียงคำสั่งเดียวอาจเป็นเรื่องง่าย แต่คำถามที่ใหญ่กว่าคือคุณสามารถทำได้ดีและทำซ้ำได้หรือไม่ ครอบคลุมทุกทีม?
หากไม่มีกระบวนการที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโครงสร้างที่ชัดเจน สิ่งต่าง ๆ ก็จะเริ่มยุ่งเหยิง คุณกำลังมุ่งเน้นไปที่ความชัดเจน น้ำเสียง ผลลัพธ์ รูปแบบ บริบท และทั้งหมดนี้ภายใต้แรงกดดัน
เมื่อระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถูกผสานเข้ากับกระบวนการทำงานมากขึ้น คุณจำเป็นต้องมีระบบสำหรับสร้างข้อความกระตุ้น ทดสอบ และนำกลับมาใช้ใหม่
