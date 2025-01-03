บล็อก ClickUp

Gemini กับ ChatGPT สำหรับการเขียนโค้ด: อันไหนดีกว่ากัน?

Arya Dinesh
Arya DineshSenior Content Editor
3 มกราคม 2568

ติดขัดกับโปรเจกต์การเขียนโค้ดหรือสับสนกับภาษาโปรแกรมใหม่ๆ อยู่หรือเปล่า? ยุคที่นักพัฒนาและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลต้องพึ่งพา GitHub และแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาอื่นๆ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาได้หมดไปแล้ว

ด้วยการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ChatGPT, Gemini ของ Google และเครื่องมือ AI สร้างสรรค์อื่น ๆ ได้เข้ามาแทนที่พวกมัน

📌82% ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์รายงานว่าใช้ChatGPT เป็นประจำในปี 2024 ตามมาด้วย Google Gemini ที่ 22%

แต่เครื่องมือใดในบรรดาเครื่องมือเหล่านี้ที่โดดเด่นกว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแบบตัวต่อตัว?

เข้าร่วมกับเราในการเปรียบเทียบ Gemini กับ ChatGPT สำหรับการเขียนโค้ด เราจะสำรวจทุกสิ่งตั้งแต่การช่วยเหลือในการเขียนโค้ดไปจนถึงคุณสมบัติการแก้ปัญหา เพื่อช่วยให้คุณค้นหาโมเดล AI ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

อะไรคือ Gemini?

ราศีเมถุน
ผ่านทางGoogle Gemini

Google Gemini ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ Google Bard เป็นแชทบอท AI สร้างสรรค์ขั้นสูงที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT โดยอาศัยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ที่ทรงพลังและความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานสร้างสรรค์และงานที่ต้องการการสร้างเนื้อหาหลากหลายประเภท รวมถึงการเขียนโค้ด

เครื่องมือโค้ด AIนี้ช่วยคุณในการดีบัก สร้างโค้ด ให้ความช่วยเหลือในการเขียนโค้ด และทำความเข้าใจฐานโค้ดที่ซับซ้อน โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติที่เรียบง่าย

ต่างจากเครื่องมือแบบดั้งเดิมที่เน้นการรับข้อมูลเพียงประเภทเดียว Gemini สามารถจัดการกับข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และโค้ดได้ ความหลากหลายนี้ช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมาย อัตโนมัติการทำงาน และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของ Gemini

Gemini ของ Google เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างโค้ดในหลายภาษาหรือการดีบักโค้ดที่มีอยู่เพื่อหาความผิดปกติ

นี่คือคุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการที่ช่วยแก้ไขปัญหาการพัฒนาซอฟต์แวร์

1. ฟังก์ชันการทำงานแบบหลายรูปแบบ

เนื่องจาก Google Gemini รองรับประเภทข้อมูลหลายรูปแบบ จึงสามารถสร้าง วิเคราะห์ และตีความเนื้อหาในหลากหลายรูปแบบได้ คุณสามารถใช้ Google Gemini เพื่อสร้างคำอธิบายจากภาพ สรุปประเด็นสำคัญจากเนื้อหาวิดีโอ และแปลเสียงเป็นข้อความเพื่อการวิเคราะห์

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังอ้างอิงถึงวิดีโอ YouTube สำหรับปัญหาการเขียนโค้ดของคุณ ให้วางลิงก์วิดีโอเพื่อรับสรุปโดยอัตโนมัติหรืออัปโหลดรูปภาพเพื่อดึงข้อมูลรายละเอียด

2. ความช่วยเหลือด้านการเขียนโค้ดขั้นสูง

Gemini ให้คำตอบการเขียนโค้ดที่ถูกต้องในภาษาที่รองรับมากกว่า 20 ภาษา รวมถึง Python, JavaScript และ C++ ไม่ว่าคุณจะต้องการตรวจสอบโค้ดหรือสร้างโค้ดใหม่ตั้งแต่ต้น Google Gemini ก็จัดการได้ทั้งหมด!

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การแก้ไขปัญหาการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างรวดเร็วอาจทำให้เครียดได้ ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่?ค้นหาวิธีพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมของคุณให้ดียิ่งขึ้น ทำความสะอาดโค้ดของคุณ และทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย! 🍃

ขอโค้ดตัวอย่าง แก้ไขโค้ดที่มีอยู่ และรับคำอธิบายอย่างละเอียดสำหรับฟังก์ชันเฉพาะ

Gemini เทียบกับ ChatGPT สำหรับการเขียนโค้ด: การทดสอบโค้ด Python
ภาพหน้าจอของโค้ด Python ที่สร้างขึ้นใน Google Gemini Advanced

ตัวอย่างเช่น โดยการให้คำแนะนำว่า "เขียนฟังก์ชัน Python เพื่อคำนวณตัวเลขฟีโบนัชชี" Gemini AI (Advanced) จะสร้างสคริปต์ Python ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาทันที

3. การผสานรวมกับ Google Apps

ส่วนที่ดีที่สุดของ Google Gemini คือการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับชุดเครื่องมือของ Google เช่น Docs, Sheets, Gmail และ Calendar ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำงานข้ามระบบนิเวศได้โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มเพื่อดึงข้อมูล คุณสามารถดึงตารางและส่งออกโค้ดที่สร้างโดย Google Gemini ไปยัง Docs หรือ Sheets ได้โดยตรง

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขออะไรก็ได้ตั้งแต่การสรุปเอกสารและการสร้างเนื้อหา ไปจนถึงการค้นหาโค้ดที่มีอยู่หรือข้อมูลแบบเรียลไทม์อื่น ๆ จากสเปรดชีต โดยใช้แถบด้านข้าง "Ask Gemini" ภายในแอปต่าง ๆ

ราคาของ Gemini

  • ฟรีตลอดไป
  • การผสานรวม Google Workspace: Gemini Business: $24/เดือน ต่อผู้ใช้ Gemini Enterprise: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ Gemini: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Gemini Enterprise: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผน Google One AI Premium: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Gemini Code Assist: $19/เดือนต่อผู้ใช้ (ผูกมัด 1 ปี)
  • ธุรกิจ Gemini: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Gemini Enterprise: $36/เดือน ต่อผู้ใช้

Google Gemini Advanced API มีให้บริการในรูปแบบชำระเงินตามการใช้งานจริง รุ่นฟรี Gemini 1.5 ให้บริการสูงสุด 1 ล้านโทเคนต่อชั่วโมง พร้อมข้อจำกัดด้านอัตราสำหรับการร้องขอและโทเคน

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังมองหาตัวสร้างโค้ดขั้นสูงอยู่ใช่ไหม? Google ได้พัฒนา Gemini Code Assist โดยเฉพาะสำหรับการสร้างและเติมโค้ดให้สมบูรณ์!

ChatGPT คืออะไร?

แชทจีพีที
ผ่านทางChatGPT

ChatGPT พัฒนาโดย OpenAI เป็นแชทบอท AI ที่มีการสนทนาซึ่งได้กำหนดนิยามใหม่ในการที่บุคคลและธุรกิจมีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยี ออกแบบมาเพื่อความเข้าใจภาษาธรรมชาติและการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ มันถูกใช้ในหลากหลายแอปพลิเคชัน ตั้งแต่การสนทนาทั่วไปไปจนถึงการอัตโนมัติธุรกิจที่มีความสำคัญสูง

🔍 คุณรู้หรือไม่? ChatGPT กำลังกลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์ม AI ที่ถูกใช้มากที่สุดอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้ใช้มากกว่า1 ล้านคนในองค์กรทีม และการศึกษา

ด้วยโมเดล AI ที่ทรงพลัง (สถาปัตยกรรม GPT-4) และความเข้าใจในบริบทChatGPT จึงถูกนำมาใช้สำหรับการเขียนโค้ดด้วยเช่นกัน

ส่วนที่ดีที่สุด? โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ของมันช่วยให้คุณสามารถสร้างการสนทนาที่เหมือนมนุษย์ตามคำแนะนำของผู้ใช้ ทำให้เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาและเขียนโค้ดที่เหมาะอย่างยิ่ง!

คุณสมบัติของ ChatGPT

ความช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ChatGPT โดดเด่นด้วยความสามารถทางภาษาธรรมชาติที่ไร้ที่ติและความหลากหลายในการใช้งาน มันถูกออกแบบมาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับงานต่างๆ และเสริมศักยภาพให้กับนักพัฒนา นักเขียน นักการตลาด และทีมสร้างสรรค์อื่นๆ ในการสร้างโซลูชันที่สร้างสรรค์

มาดูคุณสมบัติของ ChatGPT ที่ทำให้มันเป็นเครื่องมือแก้ไขโค้ดที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานของคุณ:

1. การสร้างโค้ดอัจฉริยะ

ด้วย ChatGPT คุณสามารถสร้างโค้ดได้เกือบจะทันทีโดยใช้คำสั่งที่เหมาะสม มันรองรับหลายภาษาการเขียนโปรแกรม เช่น Python, C++, JavaScript และอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้น ตั้งแต่โค้ด HTML พื้นฐานไปจนถึงความต้องการในการพัฒนาแอปพลิเคชันขั้นสูงมันเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแปลงไอเดียให้กลายเป็นโค้ดที่สามารถใช้งานได้

2. การสนับสนุนการแก้ไขข้อผิดพลาดขั้นสูง

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ ChatGPT คือความสามารถในการดีบั๊ก เมื่อเกิดข้อผิดพลาดที่ขัดขวางการทำงานของคุณ ให้วางโค้ดที่มีปัญหาลงใน ChatGPT ระบบจะระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งแนะนำวิธีแก้ไข

นี่คือตัวอย่างวิธีที่ ChatGPT อัปเดตโค้ดของคุณตามคำแนะนำปัจจุบัน ให้โค้ดตัวอย่างซึ่งโมเดล AI ขั้นสูงจะวิเคราะห์เพื่อชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดหรือความไม่มีประสิทธิภาพในโค้ดของคุณ

Gemini เทียบกับ ChatGPT สำหรับการเขียนโค้ด: การแก้ไขข้อผิดพลาดโดยใช้ ChatGPT
ผ่านทางChatGPT

3. GPT แบบกำหนดเองสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์

Gemini เทียบกับ ChatGPT สำหรับการเขียนโค้ด: Custom gpts
ผ่านทางร้านค้า GPT ของ OpenAI

"Custom GPTs" ของ OpenAI ยกระดับความหลากหลายของ ChatGPT โดยให้คุณสร้างผู้ช่วย AI ที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถปรับแต่ง GPT (Generative pre-trained Transformer) เพื่อออกแบบโมเดล AI ที่ได้รับการฝึกฝนเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแบบจำลอง GPT เป็นผู้ช่วยในการแนะนำการใช้งานทางเทคนิค แบบจำลองนี้สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับ API ของผลิตภัณฑ์ของคุณ อธิบายการนำไปใช้ของโค้ด หรือแนะนำผู้ใช้ผ่านการตั้งค่าที่ซับซ้อนโดยใช้ข้อมูลจากเอกสารของคุณ

ChatGPT เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานอัตโนมัติในงานเขียนโค้ดซ้ำๆ หรืองานสนับสนุนลูกค้า

➡️ อ่านเพิ่มเติม:คู่มือวิธีการเขียนเอกสารประกอบโค้ด (พร้อมความสำคัญ, ประโยชน์, และความท้าทาย)

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรี: $0 (GPT-4o mini)
  • บวก: $20/เดือน (เข้าถึง o1 และ o1-mini ได้จำกัด)
  • ข้อดี: $200/เดือน (เข้าถึง GPT-4o และ o1 ไม่จำกัด)
  • สำหรับทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Gemini เทียบกับ ChatGPT: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

Gemini และ ChatGPT มีโมเดลภาษาที่ทรงพลังซึ่งตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของทีมพัฒนาและซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม พวกมันยังโดดเด่นในด้านอื่นๆ โดยนำเสนอคุณสมบัติเฉพาะที่ปรับให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน

นี่คือภาพรวมของฟังก์ชันการทำงาน จุดแข็ง และข้อจำกัดของพวกเขาในหลายแง่มุมสำคัญ

1. ความสามารถในการสนทนา

เมื่อใช้AI ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณมักจะต้องถามคำถามหลายข้อและขอคำชี้แจงก่อนที่จะเริ่มกระบวนการพัฒนาโค้ด ความสามารถของแชทบอทในการสนทนาที่มีความหมายเป็นสิ่งสำคัญต่อการวางแผนที่ยอดเยี่ยม

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ทำให้การวางแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณง่ายและรวดเร็วขึ้นด้วยเทมเพลตแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ฟรีที่ดีที่สุด!

Google Gemini

Google Gemini มุ่งเน้นในการให้คำตอบที่กระชับและมีโครงสร้างต่อคำถามของผู้ใช้ การผสานรวมกับ Google Search ช่วยให้คำตอบมีความทันสมัย และความสามารถในการประมวลผลหลายรูปแบบทำให้สามารถตีความและตอบสนองต่อข้อมูลที่หลากหลาย เช่น รูปภาพ ข้อความ และเสียง นำเสนอข้อมูลที่รอบด้านและครอบคลุม

แม้ว่าสไตล์การสนทนาของมันจะถูกต้องและมีประสิทธิภาพ แต่มันมีลักษณะที่เน้นงานมากกว่าและมีความพลวัตน้อยกว่าในบทสนทนายาวหรือการเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์

แชทจีพีที

ChatGPT, อย่างไรก็ตาม, มีชื่อเสียงในด้านความสามารถในการรักษาการสนทนาที่เต็มไปด้วยบริบทและลื่นไหล. น้ำเสียงที่เหมือนมนุษย์และความสามารถในการปรับตัวทำให้เหมาะสำหรับการระดมความคิด, การหารืออย่างลึกซึ้ง, และการสร้างผลงานสร้างสรรค์.

แม้จะมีโค้ด, ChatGPT ก็สามารถให้ความลึกและรายละเอียดได้มากกว่าคำตอบที่มักจะสั้นกระชับของ Gemini.

🏆 ผู้ชนะ: ChatGPT สำหรับความลึกซึ้งในการสนทนาที่นำเสนอผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นและความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับตรรกะเบื้องหลังผลลัพธ์เหล่านั้น

2. ความสามารถแบบหลายรูปแบบ

ความสามารถแบบหลายรูปแบบช่วยให้คุณสามารถถามคำถามโดยใช้รูปแบบการป้อนข้อมูลหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ เสียง วิดีโอ และไฟล์แนบ ซึ่งขยายความสามารถของคุณในการทำงานกับแชทบอทในกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน

Google Gemini

ความสามารถในการประมวลผลหลายรูปแบบของ Gemini โดดเด่นด้วยความสามารถในการประมวลผลข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเสียงได้อย่างราบรื่น คุณสามารถขอให้ Gemini สรุปวิดีโอ วิเคราะห์รูปภาพ หรือแนะนำการปรับปรุงเอกสารได้ ผลลัพธ์คือ คุณไม่จำเป็นต้องแปลงข้อมูลเป็นข้อความและคัดลอกวางซ้ำไปซ้ำมาอีกต่อไป ช่วยประหยัดเวลาโดยให้คุณทำงานกับไฟล์ต้นฉบับได้โดยตรง

แชทจีพีที

ในขณะที่ ChatGPT มีความเชี่ยวชาญหลักในการโต้ตอบแบบข้อความ OpenAI ได้แนะนำฟังก์ชันสำหรับการจัดการโค้ดสั้นๆ และอินพุตเฉพาะอื่นๆ

ตอนนี้มันสามารถสร้างภาพหรือเสียงตามคำแนะนำที่ระบุไว้ได้แล้ว แต่ยังไม่มีความลึกซึ้งในความสามารถแบบหลายรูปแบบเท่ากับ Gemini เช่น การวิเคราะห์วิดีโอหรือรูปภาพโดยตรง

🏆 ผู้ชนะ: Google Gemini สำหรับการผสานรวมแบบหลายรูปแบบอย่างแท้จริงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเขียนโค้ดทั้งหมด

3. การเขียนโค้ดและการสนับสนุนทางเทคนิค

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการเลือกเครื่องมือ AI สำหรับนักพัฒนาคือความสามารถในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และทำงานเขียนโค้ดพื้นฐานให้เสร็จสมบูรณ์

ราศีเมถุน

Gemini เทียบกับ ChatGPT สำหรับการเขียนโค้ด: การสร้างโค้ด HTML โดย Gemini
ภาพหน้าจอของโค้ด HTML ที่สร้างขึ้นใน Gemini

Gemini ให้การสนับสนุนการเขียนโค้ดพร้อมฟังก์ชันสำหรับการดีบัก, การสร้างโค้ดตัวอย่าง, และการอธิบายตรรกะของโค้ด. อย่างไรก็ตาม ความเชี่ยวชาญในการเขียนโค้ดของมันอยู่ในระดับพื้นฐานเมื่อเทียบกับ ChatGPT และต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติมสำหรับความต้องการการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อน.

แชทจีพีที

Gemini เทียบกับ ChatGPT สำหรับการเขียนโค้ด: โค้ดมาตรฐานที่สร้างขึ้นใน ChatGPT
ภาพหน้าจอของโค้ดตัวอย่างที่สร้างขึ้นใน ChatGPT

ChatGPT มีความเชี่ยวชาญสูงในการเขียนโค้ด รองรับหลายภาษาการเขียนโปรแกรม และให้คำอธิบายที่ละเอียดสำหรับคำถามทางเทคนิค

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เริ่มต้นเรียนรู้ Python หรือผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขโค้ดที่ซับซ้อน ChatGPT สามารถให้คำตอบที่ละเอียดและมีเหตุผล ซึ่งช่วยลดเวลาในการพัฒนาได้อย่างมาก

🏆 ผู้ชนะ: ChatGPT สำหรับการเขียนโค้ดและการสนับสนุนทางเทคนิคที่เหนือกว่า ช่วยประหยัดเวลาและจัดการทุกข้อสงสัยด้วยวิธีแก้ปัญหาที่ละเอียดครบถ้วน

4. คุณสมบัติการผสานรวมและเพิ่มประสิทธิภาพ

ChatGPT และ Gemini รองรับการผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนโค้ดอื่น ๆ

ราศีเมถุน

Gemini ผสานการทำงานกับระบบนิเวศของ Google ได้อย่างลงตัว ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักพัฒนาและงานต่างๆ เช่น การสรุปอีเมล การปรับปรุงโครงสร้างเอกสาร หรือการปรับแต่งปฏิทิน อย่างไรก็ตาม Gemini มีข้อจำกัดบางประการสำหรับการพัฒนาและการผสานการทำงานที่เกี่ยวข้องกับโค้ด

แชทจีพีที

ChatGPT สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือและ API ของบุคคลที่สามหลายตัว ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม การนำไปใช้ในแอปหรือแพลตฟอร์มเฉพาะยังคงมีความท้าทายอยู่บ้าง

🏆 ผู้ชนะ: เสมอ Google Gemini สำหรับการผสานรวมกับแอป Google; ChatGPT สำหรับความสามารถในการปรับใช้เครื่องมือที่หลากหลายกว่า

Gemini กับ ChatGPT: อันไหนดีกว่ากัน?

แม้ว่า ChatGPT จะมีข้อได้เปรียบเล็กน้อยเหนือ Gemini ในแง่ของความสามารถในการเขียนโค้ด แต่ทั้ง Gemini และ ChatGPT ต่างก็มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมในสาขาของตน

ดังนั้น หากคุณต้องเลือก:

  • เลือก Google Gemini หากคุณต้องการความสามารถแบบหลายรูปแบบ การผสานรวมกับ Google Workspace อย่างไร้รอยต่อ หรือคำตอบที่กระชับสำหรับคำถามต่างๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมืออาชีพที่ทำงานกับแอป Google เป็นประจำ หรือต้องการความช่วยเหลือในหลากหลายรูปแบบ ทั้งข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ
  • เลือก ChatGPT หากคุณให้ความสำคัญกับความลึกซึ้งในการสนทนา ความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ด หรือการสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ๆ นี่คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักพัฒนา ผู้สร้างเนื้อหา และทุกคนที่ต้องการผู้ช่วยอัจฉริยะที่ยืดหยุ่นสำหรับงานหลากหลายรูปแบบ

➡️อ่านเพิ่มเติม:ClickUp เทียบกับ ChatGPT

Gemini ปะทะ ChatGPT บน Reddit

นักพัฒนาและผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีหลายคนได้ถกเถียงกันเกี่ยวกับ ChatGPT v s. Google Geminiสำหรับการเขียนโค้ด และพบว่าทั้งสองมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง

ฉันใช้ Gemini สำหรับการเขียน และฉันรู้สึกว่า ChatGPT มัน...ร่าเริงเกินไป? พยายามมากเกินไปที่จะน่ารัก/เป็นกันเอง/ดึงดูดความสนใจ? Gemini ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังคุยกับคนจริงๆ ที่จริงใจ และฉันชอบท่าทีที่สงบนั้นมากกว่า ChatGPT มาก

ฉันใช้ Gemini สำหรับการเขียน และฉันรู้สึกว่า ChatGPT มัน...ร่าเริงเกินไป? พยายามมากเกินไปที่จะน่ารัก/เป็นกันเอง/ดึงดูดความสนใจ? Gemini ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังคุยกับคนจริงๆ ที่จริงใจ และฉันชอบท่าทีที่สงบนั้นมากกว่า ChatGPT มาก

วิศวกรซอฟต์แวร์ที่นี่ครับ. ผมรู้สึกตกใจมากที่มีใครบางคนบอกว่า Gemini Advanced เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการเขียนโค้ดเมื่อเทียบกับ GPT-4. ผมได้ใช้ทั้งสองอย่างอย่างกว้างขวาง และในความคิดของผม ChatGPT นั้นเหนือกว่าอย่างมาก. Gemini ดูเหมือนไม่สามารถเข้าใจปัญหาที่ง่าย ๆ ได้ รวมถึงการขาดไวยากรณ์ ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วควรเป็นปัญหาที่ง่ายที่สุดในการแก้ไข. การขาดไวยากรณ์ไม่ได้ขอให้โมเดลเข้าใจตรรกะเพียงเพื่อให้แน่ใจว่าไวยากรณ์ถูกต้อง และนี่ควรเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ง่ายที่สุด กลับไปใช้ GPT สำหรับการเขียนโค้ดชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม

วิศวกรซอฟต์แวร์ที่นี่ครับ. ผมรู้สึกตกใจมากที่มีใครบางคนบอกว่า Gemini Advanced เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการเขียนโค้ดเมื่อเทียบกับ GPT-4. ผมได้ใช้ทั้งสองอย่างอย่างกว้างขวาง และในความคิดของผม ChatGPT นั้นเหนือกว่าอย่างมาก. Gemini ดูเหมือนไม่สามารถเข้าใจปัญหาที่ง่าย ๆ ได้ รวมถึงการขาดไวยากรณ์ ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วควรเป็นปัญหาที่ง่ายที่สุดในการแก้ไข. การขาดไวยากรณ์ไม่ได้ขอให้โมเดลเข้าใจตรรกะเพียงแค่เพื่อให้แน่ใจว่าไวยากรณ์ถูกต้อง และนี่ควรเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ง่ายที่สุด กลับไปใช้ GPT สำหรับการเขียนโค้ดชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม

ตามที่ผู้ใช้รายนี้สรุปไว้ Google Gemini เหมาะสำหรับการสร้างเนื้อหา ในขณะที่ ChatGPT สามารถเขียนโค้ดได้ดีกว่าและเหมาะสำหรับการแก้ปัญหา

GPT-4 ทำโค้ดได้ดีกว่า Gemini ขั้นสูง – ทดสอบบน pythonวันนี้ฉันมีปัญหาโค้ด python ที่ค่อนข้างง่าย – และคิดว่าจะใช้ Gemini ขั้นสูงเพื่อช่วยฉัน มันเป็นการโต้ตอบกันไปมาหลายครั้ง และในที่สุด Gemini ก็ไม่รู้วิธีแก้ปัญหาที่โค้ดของฉันมี นำโค้ดไปใส่ใน GPT 4 และมันอธิบายปัญหาได้ทันที

GPT-4 ดีกว่า Gemini ขั้นสูงในการเขียนโค้ด – ทดสอบบน pythonวันนี้ฉันมีปัญหาโค้ด python ที่ค่อนข้างง่าย – และคิดว่าจะใช้ Gemini ขั้นสูงช่วย มันมีการโต้ตอบกันไปมาหลายครั้ง และในที่สุด Gemini ก็ไม่รู้วิธีแก้ปัญหาที่โค้ดของฉันมี นำโค้ดไปใส่ใน GPT 4 และมันอธิบายปัญหาได้ทันที

พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Gemini เทียบกับ ChatGPT

Gemini และ ChatGPT สามารถใช้ได้ดีสำหรับการเขียนโค้ดพื้นฐาน แต่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์เพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ให้เหมาะสมกับโครงการเฉพาะ นั่นหมายความว่าคุณต้องปรับแก้โค้ดตามความจำเป็นและตรวจสอบหรือทดสอบก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง

นี่คือจุดที่แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและส่งเสริมการทำงานร่วมกันด้วย AI อย่างClickUpสามารถเป็นทางเลือกที่มั่นคงได้ คุณรู้สึกสับสนหรือไม่ว่าทำไมเครื่องมือจัดการโครงการจึงมีความเกี่ยวข้องในการสนทนาเกี่ยวกับเครื่องมือ AI สำหรับการเขียนโค้ด? ให้เราอธิบายให้คุณฟัง!

ในความเป็นจริง การจัดการโครงการเขียนโค้ดต้องการมากกว่าการสร้างโค้ดเพียงอย่างเดียว คุณจำเป็นต้องรู้พารามิเตอร์ที่ถูกต้อง การเรียกใช้ฟังก์ชัน และกรอบการทำงานของโค้ดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถนำไปใช้โค้ดที่สร้างขึ้นได้ถูกต้องภายในระบบของคุณ โดยไม่ทำให้ฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญเสียหาย

ClickUp เป็นโซลูชันครบวงจรที่เชื่อมช่องว่างระหว่างการเขียนโค้ดและการจัดการโครงการ ช่วยคุณปรับปรุงการสื่อสาร จัดลำดับความสำคัญของงาน และดูแลทุกแง่มุมของกระบวนการพัฒนาของคุณ

ClickUp's One-Up #1: ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงสำหรับการสร้างโค้ดตามบริบท การเติมโค้ด และการแก้ไขข้อผิดพลาด

ClickUp Brain
ลองใช้ ClickUp Brain ตอนนี้
สร้างเอกสารสำหรับการวางแผนโค้ด การทดสอบ และการปรับใช้โดยใช้พลัง AI ของ Clickup Brain

ใช้ระบบเครือข่ายประสาทเทียม AI ที่ทรงพลังของ ClickUp,ClickUp Brain, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทุกทีมในองค์กรของคุณ รวมถึงนักพัฒนาด้วย

ด้วยคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ สร้างสรุปอย่างรวดเร็ว หรือสร้างเทมเพลตและเอกสารประกอบสำหรับโครงการเขียนโค้ดของคุณ—ช่วยประหยัดเวลาและพลังงานทางความคิด

รับคำแนะนำทันทีสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดในโค้ดของคุณด้วย ClickUp Brain
รับคำแนะนำทันทีสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องในโค้ดของคุณด้วย ClickUp Brain

มันช่วยคุณในการแนะนำการแก้ไขข้อบกพร่อง, การสร้างโค้ด, และการวางแผนโค้ด ทำให้เหมาะสำหรับโครงการและกรณีการใช้งานที่หลากหลาย สร้างโค้ดต้นแบบได้อย่างรวดเร็ว, รับคำแนะนำแบบเรียลไทม์สำหรับการปรับโครงสร้างโค้ดและการแก้ไข, และวิเคราะห์โครงการและตัวอย่างการเขียนโค้ดในอดีตเพื่อเข้าถึงคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการปรับปรุง

ระบบ AI สามารถตีความคำอธิบายงานเขียนโค้ดที่เป็นภาษาอังกฤษธรรมดาได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถอธิบายสิ่งที่ต้องการในภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ คุณสมบัตินี้ช่วยให้สมาชิกในทีมที่อาจไม่คุ้นเคยกับไวยากรณ์การเขียนโค้ดสามารถสื่อสารความต้องการของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนา ClickUp จัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณได้อย่างราบรื่น—ตั้งแต่การเขียนโค้ดไปจนถึงการทดสอบและปรับใช้โครงการ

ClickUp's One-Up #2: เอกสารที่จัดรูปแบบอย่างสมบูรณ์เพื่อรักษาความสอดคล้องในการปฏิบัติด้านการเขียนโค้ด

คลิกอัพ ด็อกส์
ลองใช้ ClickUp Docs ตอนนี้
แก้ไขโค้ดของคุณร่วมกับสมาชิกในทีมเพื่อประหยัดเวลาและลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาด

ClickUp Docsช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอในแนวปฏิบัติด้านการเขียนโค้ดผ่านการร่วมมือที่ดียิ่งขึ้น การมาตรฐาน และการจัดการเอกสารประกอบ คุณสมบัติต่างๆ เช่น ความคิดเห็นแบบอินไลน์ การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และการกล่าวถึง (@mentions) ช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันและสามารถมีส่วนร่วมในการรักษามาตรฐานการเขียนโค้ดได้

การควบคุมเวอร์ชันช่วยลดข้อผิดพลาดและป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำคัญ ทีมงานยังสามารถสร้างโครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับเอกสารของตนโดยใช้โฟลเดอร์และหน้าย่อยแบบซ้อน ซึ่งช่วยในการจัดระเบียบเอกสารการเขียนโค้ดอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์ เช่น การเพิ่มหัวข้อ การสร้างรายการแบบมีสัญลักษณ์หรือตัวเลข การใส่แบนเนอร์สีสันสดใส ฯลฯ ใน Docs เพื่อทำให้เอกสารการพัฒนาของคุณอ่านง่ายและสร้างความประทับใจมากขึ้น

แชร์โค้ดได้อย่างง่ายดายด้วยการจัดรูปแบบบล็อกโค้ด

คลิกอัพ ด็อกส์

ตั้งค่าภาษาการเขียนโค้ดที่คุณต้องการและสร้างโค้ดสั้นๆ ที่สามารถแชร์ได้ภายในเอกสาร ClickUp ของคุณ

การจัดรูปแบบบล็อกโค้ดของ ClickUpทำให้การแชร์โค้ดสั้น ๆ ภายในงานหรือเอกสารของคุณเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมหรือการตรวจสอบโค้ดในระหว่างการสปรินต์ ClickUp ก็ช่วยให้โค้ดของคุณถูกจัดรูปแบบอย่างเรียบร้อยพร้อมการเน้นไวยากรณ์อย่างถูกต้อง

สิ่งนี้ทำให้การอ่าน แก้ไขข้อผิดพลาด และปรับปรุงโค้ดของคุณทำได้ง่ายขึ้นโดยตรงภายในแพลตฟอร์ม ช่วยประหยัดเวลาและป้องกันข้อผิดพลาดระหว่างการร่วมมือกับทีมอื่น

ClickUp's One-Up #3: ศูนย์กลางการทำงานครบวงจรสำหรับทีมซอฟต์แวร์

ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์
ลองใช้ ClickUp ตอนนี้
จัดให้ทุกคนในทีมของคุณมีความเข้าใจตรงกันด้วยแผนงานที่ชัดเจนผ่าน ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์

หากคุณต้องการมากกว่าการสร้างและเติมโค้ดอัตโนมัติ แพลตฟอร์มClickUp ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมซอฟต์แวร์จะช่วยให้คุณสามารถจัดการวงจรการพัฒนาทั้งหมดได้ในศูนย์กลางการทำงานเดียว

มันไม่ได้เป็นเพียงแค่การเขียนโค้ดไม่กี่บรรทัดเท่านั้น—แต่มันคือการสร้างพื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ติดตามความคืบหน้า และส่งมอบงานตรงตามกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย

ใช้เพื่อ:

  • วางแผนโครงการอย่างชาญฉลาด: แยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานใน ClickUp ที่จัดการได้ง่ายด้วยการ วางแผนสปรินต์ การจัดลำดับความสำคัญของงานค้าง และกระบวนการทำงานแบบ Agile
  • ร่วมมือโดยไร้ขีดจำกัด: แบ่งปันไอเดียแบบเรียลไทม์ด้วยความคิดเห็นแบบมีลำดับ การทำงานรีวิวโค้ด และระบบเชื่อมต่อกับ GitHub และ GitLab
  • ติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน: ตรวจสอบไทม์ไลน์ ความเชื่อมโยงของแต่ละงาน และเป้าหมายสำคัญ ด้วยClickUp Dashboardsและมุมมองแบบกำหนดเองของ ClickUpเช่น กระดานคัมบัง และแผนภูมิแกนต์
  • รวมทุกอย่างไว้ที่เดียว: จัดเก็บโค้ด เอกสาร และอัปเดตต่างๆ ไว้ในที่เดียวด้วยการเชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Bitbucket, Jenkins และอื่นๆ

ต้องการทำให้กระบวนการเขียนโค้ดของคุณดียิ่งขึ้นหรือไม่? ลองดูเทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ClickUpเพื่อช่วยจัดโครงสร้างโครงการพัฒนาของคุณ

เทมเพลตที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่นี้เหมาะสำหรับทีมออกแบบ ผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม และคุณภาพในการจัดการกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การสร้างและรักษาแผนที่ผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องและเวอร์ชันใหม่—คุณสามารถทำได้ทั้งหมดด้วยโซลูชันนี้!

ClickUp's One-Up #4: การจัดการโครงการแบบ Agile สำหรับทีมพัฒนาที่ทำงานรวดเร็ว

คลิกอัพ อไจล์
ลองใช้ ClickUp ตอนนี้
ประเมินงานค้างอย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณสามารถจัดการกับกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่นด้วย ClickUp สำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile

ความหลากหลายของ ClickUp ไม่เพียงแต่การติดตามงานอย่างง่ายเท่านั้น ด้วยคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ การผสานรวมอย่างลึกซึ้ง และเครื่องมือขั้นสูงClickUp สำหรับทีม Agileจะช่วยให้คุณสามารถจัดโครงสร้างโครงการการเขียนโค้ดของคุณได้ตามต้องการ

ใช้กระดาน Agile Kanban เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานค้าง ตั้งเป้าหมายสปรินต์ด้วยแผนภูมิการเผาผลาญ และเชื่อมโยงงานโดยตรงกับการคอมมิตใน GitHub หรือ GitLab ตรวจสอบไทม์ไลน์ด้วยแผนภูมิ Gantt ปรับปรุงการตรวจสอบโค้ดให้มีประสิทธิภาพด้วยความคิดเห็นที่มอบหมาย และทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันในทุกขั้นตอน

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับวงจรการตรวจสอบโค้ดที่ซับซ้อน การวางแผนสปรินต์ หรือการแก้ไขข้อบกพร่อง ClickUp ก็พร้อมมอบเครื่องมือที่จำเป็นให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลีกทางให้ Gemini และ ChatGPT ไปได้เลย ด้วย ClickUp คุณส่งโค้ดที่สะอาดกว่าได้เร็วขึ้น

ในขณะที่ ChatGPT และ Gemini ของ Google เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ที่ทรงพลังที่สุด พวกมันตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้

ไม่ว่าคุณต้องการสร้างภาพ, แก้ปัญหา, หรือต้องการความช่วยเหลือในการเขียนโค้ด, คุณภาพของคำสั่งจะเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์จากเครื่องมือเหล่านี้.

สำหรับการเขียนโค้ด ความลึก ความแม่นยำ การจัดระเบียบ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นสิ่งสำคัญ—และนั่นคือจุดเด่นของ ClickUp

ClickUp ไม่ใช่แค่ตัวจัดการงานเท่านั้น แต่เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่สร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนาและทีม Agile ด้วยผู้ช่วย AI ของ ClickUp คุณสามารถสแกนเอกสารโครงการได้ทันที ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ด และสร้างรายการดำเนินการจากการสนทนา ติดตามความคืบหน้าของสปรินต์ด้วยแผนภูมิการเผาไหม้ (burndown charts) มองเห็นภาพรวมของเวิร์กโฟลว์ด้วยแผนภูมิแกนต์ (Gantt charts) และผสานการทำงานกับ GitHub หรือ GitLab เพื่อให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกัน

สมัครใช้ ClickUp วันนี้—เรารับประกันว่าคุณจะไม่เสียใจ!