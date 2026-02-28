บล็อก ClickUp

10 แม่แบบกระบวนการนโยบายการใช้งาน AI ฟรี

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
28 กุมภาพันธ์ 2569

ทีมของคุณตื่นเต้นกับAI สร้างสรรค์ แต่ทุกคนกำลังใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันโดยไม่มีผู้ควบคุม หากไม่มีกรอบการทำงานที่ชัดเจน คุณจะเปิดโอกาสให้บริษัทของคุณเผชิญกับการแพร่กระจายของ AIอย่างไม่ตั้งใจ — การเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดของเครื่องมือ, แบบจำลอง, และแพลตฟอร์มของ AI ที่ไม่มีการควบคุม, กลยุทธ์, หรือการควบคุม

ซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล คุณภาพงานที่ไม่สม่ำเสมอ และปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำคัญ เนื่องจากพนักงานป้อนข้อมูลที่เป็นความลับเข้าสู่โมเดล AI สาธารณะโดยไม่รู้ตัว

ช่องว่างด้านความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นนั้นยากและใช้เวลานานในการแก้ไข โดยมีองค์กร 69% ที่สงสัยหรือมีหลักฐานว่าพนักงานใช้เครื่องมือ AI ที่ห้ามใช้

บทความนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับ 10 แม่แบบเวิร์กโฟลว์นโยบายการใช้งาน AI ฟรี ที่จะเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรของคุณให้กลายเป็นกระบวนการที่สามารถบังคับใช้และติดตามได้

10 แบบฟอร์มเวิร์กโฟลว์นโยบายการใช้งาน AI ฟรี 10 แบบ

ชื่อเทมเพลตลิงก์ดาวน์โหลดเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุด
คู่มือพนักงาน, นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มโดย ClickUp™รับเทมเพลตฟรีทีมที่กำลังสร้างคู่มือนโยบาย AI ฉบับแรก หรือรวบรวมแนวทางที่กระจัดกระจายให้อยู่ในแหล่งข้อมูลหลักที่เชื่อถือได้12 ส่วนนโยบายที่สร้างไว้ล่วงหน้า; ระบบควบคุมเวอร์ชันและประวัติการแก้ไขในตัว; การติดตามการรับรอง; ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดแท็กตามแผนก ระดับความเสี่ยง หรือวันที่ตรวจสอบครั้งถัดไป
นโยบายบริษัทโดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมที่ต้องการนโยบายการใช้ AI ที่ยอมรับได้ซึ่งมีจุดมุ่งเน้นเฉพาะในรูปแบบเอกสารแยกต่างหาก (โดยไม่ต้องจัดการคู่มือฉบับเต็ม)ส่วนสรุปนโยบาย; กระบวนการอนุมัติผ่านการมอบหมายงาน (ฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ผู้นำ); วันที่มีผลบังคับใช้และการแจ้งเตือนการทบทวนผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง; ทรัพยากรที่เชื่อมโยง (การฝึกอบรม, คำถามที่พบบ่อย, เอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด)
แม่แบบแผนการกำกับดูแลโดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีองค์กรที่ดำเนินการกำกับดูแล AI อย่างเป็นทางการโดยมีบทบาทการตัดสินใจและการกำกับดูแลที่กำหนดไว้การวางแผนโครงสร้างการบริหาร (การเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ); คลังข้อมูลการประเมินความเสี่ยง; ตัวติดตามการประชุมสำหรับการทบทวนการบริหาร; บันทึกการตัดสินใจ
แม่แบบความปลอดภัยทางไอทีโดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมไอทีและทีมความปลอดภัยที่บันทึกการควบคุมทางเทคนิคที่สนับสนุนการกำกับดูแลระบบปัญญาประดิษฐ์ (การเข้าถึง, การคุ้มครองข้อมูล, การตรวจสอบเครื่องมือ)เอกสารการควบคุมการเข้าถึงและการอนุญาตตามบทบาท; ตารางการจัดประเภทข้อมูลที่เชื่อมโยงกับการอนุญาตการใช้งาน; ขั้นตอนการตอบสนองต่อเหตุการณ์สำหรับกรณีละเมิดที่เกี่ยวข้องกับ AI; แบบตรวจสอบการประเมินผู้จัดหาสำหรับผู้ให้บริการเครื่องมือ AI
แม่แบบกระบวนการและขั้นตอนโดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมที่เปลี่ยนนโยบาย AI ให้เป็นขั้นตอนที่สามารถทำซ้ำได้และเป็นขั้นตอนที่พนักงานสามารถปฏิบัติตามได้ทุกวันการแยกขั้นตอนการทำงานเป็นขั้นตอน; การมอบหมายบทบาทสำหรับแต่ละขั้นตอน; จุดตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดผ่านรายการตรวจสอบแบบซ้อน; การแสดงภาพการไหลของกระบวนการเพื่อการเข้าใจในทันที
แม่แบบการจัดการการดำเนินงานโดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมที่ดำเนินการนโยบาย AI ในที่ทำงานและจัดการการร่าง การฝึกอบรม การเปิดตัว และการนำไปใช้เหมือนโครงการแผนการเปิดตัวแบบเป็นระยะพร้อมการพึ่งพา; การติดตามการสื่อสารและการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย; การจัดการงานฝึกอบรมและการติดตามการเสร็จสิ้น; การวัดผลการใช้งานผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง
แบบฟอร์มตรวจสอบภายในโดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมการปฏิบัติตามข้อกำหนด, ความเสี่ยง, และการตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบการใช้ AI ตามนโยบายอย่างต่อเนื่องรายการตรวจสอบเกณฑ์การตรวจสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า; การรวบรวมหลักฐานผ่านไฟล์แนบ (ภาพหน้าจอ, บันทึก, เอกสาร); การจัดหมวดหมู่การค้นพบตามความรุนแรงและการดำเนินการที่จำเป็น; การติดตามการแก้ไข
แบบฟอร์มตรวจสอบการควบคุมภายในโดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมที่ติดตามการควบคุมอย่างเชิงรุกเพื่อป้องกันการละเมิดนโยบาย AI (แทนที่จะตรวจสอบเพียงหลังเกิดเหตุ)วัตถุประสงค์การควบคุม (สิ่งที่แต่ละการควบคุมป้องกัน/ตรวจพบ); ขั้นตอนการทดสอบที่เป็นลายลักษณ์อักษร; การมอบหมายเจ้าของการควบคุมเพื่อความรับผิดชอบ; การบันทึกข้อยกเว้นพร้อมเหตุผลทางธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร
แม่แบบนโยบายการตรวจสอบโดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีองค์กรที่มาตรฐานวิธีการดำเนินการตรวจสอบ AI (ขอบเขต, ความถี่, คุณสมบัติ, การรายงาน)การกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ (เครื่องมือ, กิจกรรม, ทีม); ความถี่ในการตรวจสอบและปัจจัยกระตุ้น; คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ/ข้อกำหนดการฝึกอบรม; ข้อกำหนดการรายงานมาตรฐานสำหรับผลการตรวจสอบ
นโยบายการใช้ AI แบบฟอร์มโดย HubSpot สำหรับสตาร์ทอัพดาวน์โหลดเทมเพลตนี้สตาร์ทอัพและทีมในระยะเริ่มต้นที่ต้องการนโยบาย AI เบื้องต้นอย่างรวดเร็วโดยไม่มีทรัพยากรด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมายโดยเฉพาะภาษาที่เป็นมิตรกับสตาร์ทอัพ; บันทึกคำแนะนำการปรับแต่ง; การปรับใช้ที่รวดเร็วด้วยการแก้ไขเพียงเล็กน้อย

นโยบายการใช้ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?

นโยบายการใช้ AI คือเอกสารอย่างเป็นทางการที่หยุดความวุ่นวาย เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียวที่ระบุอย่างชัดเจนว่าพนักงานสามารถใช้เครื่องมือ AI ในการทำงานได้อย่างไรบ้าง และไม่สามารถใช้ได้อย่างไรบ้าง นี่ไม่ใช่เพียงแค่แนวทางไม่เป็นทางการอีกฉบับหนึ่ง แต่เป็นมาตรฐานที่ได้รับการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการและสามารถบังคับใช้ได้ ซึ่งช่วยปกป้ององค์กรของคุณ

นโยบาย AI ที่มีประสิทธิภาพสำหรับบริษัทมักครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้:

  • เครื่องมือ AI ที่ได้รับการอนุมัติ: รายการที่ชัดเจนของแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน
  • การใช้งานที่ห้าม: กิจกรรมที่ห้ามอย่างชัดเจน เช่น การป้อนข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนเข้าสู่แชทบอทสาธารณะ
  • การจัดการข้อมูล: กฎเกณฑ์เกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่สามารถแบ่งปันกับระบบ AI ได้
  • การทบทวนผลลัพธ์: ข้อกำหนดสำหรับการตรวจสอบโดยมนุษย์ก่อนการใช้เนื้อหาที่สร้างโดย AI
  • ความรับผิดชอบ: มีลำดับชั้นที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่มีอำนาจในการบังคับใช้นโยบายและจัดการคำร้องขอ

📮ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้ AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย

แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!

ทำไมทีมของคุณจึงต้องมีกระบวนการนโยบายการใช้งาน AI

คุณได้เขียนนโยบายการใช้ AI ที่ยอมรับได้แล้ว ปัญหาคือ ตอนนี้มันอยู่ในไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน กำลังสะสมฝุ่นดิจิทัล นโยบายที่ไม่มีใครอ่านก็เหมือนไม่มีนโยบายเลย สร้างความรู้สึกปลอดภัยที่ผิดพลาดในขณะที่พฤติกรรมเสี่ยงยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่มีการตรวจสอบ

แทนที่จะหวังให้ผู้คนจำกฎได้ คุณควรฝังการปฏิบัติตามกฎไว้โดยตรงในกระบวนการทำงานประจำวันของพวกเขา นี่คือกุญแจสำคัญในการบังคับใช้นโยบาย AI อย่างมีประสิทธิภาพ

แม่แบบเวิร์กโฟลว์จะเปลี่ยนนโยบายของคุณจากเอกสารที่นิ่งเฉยให้กลายเป็นกระบวนการที่ทำงานโดยอัตโนมัติและมีประโยชน์ที่ชัดเจน:

  • ความสม่ำเสมอ: สมาชิกทุกคนในทีมปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกันทุกประการสำหรับการขอใช้เครื่องมือ AI การอนุมัติ และการรายงานเหตุการณ์
  • การมองเห็น: ผู้นำจะได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าAI ถูกใช้งานอย่างไร โดยใคร และเพื่อวัตถุประสงค์ใด
  • ความสามารถในการปรับตัว: เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับ AI คุณสามารถอัปเดตขั้นตอนการทำงานเพียงครั้งเดียว และกระบวนการใหม่จะถูกนำไปใช้กับทุกคนทันที โดยไม่จำเป็นต้องฝึกอบรมใหม่ทั่วทั้งองค์กร
  • ความรับผิดชอบ: ด้วยการกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับการตรวจสอบ การจัดการข้อยกเว้น และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ClickUpช่วยรวมศูนย์การสร้างนโยบาย การติดตาม และการทำงานร่วมกันไว้ด้วยกัน พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์โครงการที่ใช้ AI ซึ่งช่วยลดความซ้ำซ้อนของเครื่องมือและเสริมสร้างการกำกับดูแล

นโยบายการใช้ AI ควรมีอะไรบ้าง?

ก่อนที่คุณจะหยิบเทมเพลตมาใช้ คุณจำเป็นต้องรู้ว่าเทมเพลตที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร ทีมของคุณอาจถูกล่อใจให้เขียนกฎเพียงไม่กี่ข้ออย่างรวดเร็ว แต่การมีนโยบายที่อ่อนแอจะทำให้คุณเสี่ยงไม่ต่างจากการไม่มีนโยบายเลยนโยบายการใช้ AI ในที่ทำงานที่ครอบคลุมคือแนวป้องกันแรกของคุณต่อการขยายตัวของ AIอย่างไม่ควบคุมและความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ใช้รายการนี้เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายของคุณครอบคลุมทุกด้านที่สำคัญ

  • ขอบเขตและการนำไปใช้: ระบุอย่างชัดเจนว่านโยบายนี้ใช้กับพนักงาน ผู้รับเหมา และแผนกใดบ้าง
  • รายการเครื่องมือที่ได้รับการอนุมัติ: รักษาไว้เป็นรายการแบบไดนามิกของแพลตฟอร์ม AI ที่ได้รับการรับรอง และกระบวนการสำหรับการขอใช้และตรวจสอบแพลตฟอร์มใหม่
  • กิจกรรมที่ห้ามกระทำ: กำหนดขอบเขตที่ชัดเจน เช่น ห้ามป้อนข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (PII) หรือข้อมูลลูกค้าที่เป็นความลับลงในเครื่องมือ AI สาธารณะ
  • การจัดประเภทข้อมูล: จัดเตรียมกรอบการทำงานที่ง่ายสำหรับพนักงานในการกำหนดว่าข้อมูลใดปลอดภัยที่จะใช้กับระบบ AI ตามความอ่อนไหวของข้อมูล
  • ข้อกำหนดการตรวจสอบโดยมนุษย์: ระบุเวลาที่ผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI ต้องได้รับการตรวจสอบและยืนยันโดยมนุษย์ก่อนการใช้งาน
  • การรายงานเหตุการณ์: สร้างกระบวนการที่ชัดเจนสำหรับพนักงานในการแจ้งเตือนการละเมิดนโยบายหรือข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ AI
  • การฝึกอบรมและการรับทราบ: บันทึกวิธีการที่พนักงานจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบาย และวิธีการที่พวกเขาจะยืนยันว่าพวกเขาได้อ่านและเข้าใจนโยบายแล้ว
  • ความถี่ในการทบทวน: กำหนดความถี่ในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่และข้อบังคับ

📮ClickUp Insight: ในขณะที่ 34% ของผู้ใช้ดำเนินการด้วยความมั่นใจเต็มที่ในระบบ AI แต่กลุ่มที่ใหญ่กว่าเล็กน้อย (38%) ยังคงใช้แนวทาง "เชื่อแต่ต้องตรวจสอบ"

เครื่องมือแบบสแตนด์อโลนที่ไม่คุ้นเคยกับบริบทการทำงานของคุณมักมีความเสี่ยงสูงที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นที่น่าพอใจ

นี่คือเหตุผลที่เราสร้างClickUp Brain, AI ที่เชื่อมต่อการจัดการโครงการ, การจัดการความรู้, และการร่วมมือของคุณผ่านพื้นที่ทำงานและเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ผสานรวมไว้. รับคำตอบตามบริบทโดยไม่ต้องสลับไปมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณถึง 2-3 เท่า, เช่นเดียวกับลูกค้าของเราที่Seequent.

10 แม่แบบกระบวนการนโยบายการใช้งาน AI ฟรี

การเริ่มต้นการกำกับดูแล AI จากหน้าเปล่าต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก คุณจะสงสัยว่าจะรวมอะไรไว้บ้าง ควรจัดโครงสร้างอย่างไร และจะทำให้บังคับใช้ได้อย่างไร สิ่งนี้นำไปสู่ความล่าช้าที่ทำให้บริษัทของคุณต้องเผชิญกับความเสี่ยงนานขึ้น

เทมเพลตกระบวนการทำงานนโยบายการใช้ AI เหล่านี้มอบโครงสร้างที่คุณต้องการเพื่อสร้างกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตเหล่านี้ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพหรือองค์กรขนาดใหญ่

1. แม่แบบคู่มือพนักงาน, นโยบาย และขั้นตอนการทำงาน โดย ClickUp™

เทมเพลตคู่มือพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนการทำงานของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนและแนะนำพนักงานเกี่ยวกับวิธีการทำงานด้วยเทมเพลตคู่มือพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนของ ClickUp

คู่มือพนักงาน, นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มโดย ClickUpคือกรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการบันทึกนโยบายของบริษัททั้งหมด รวมถึงนโยบายการใช้ AI ใหม่ของคุณไว้ในที่เดียวที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่กำลังสร้างนโยบาย AI อย่างเป็นทางการครั้งแรก หรือรวบรวมแนวทางที่กระจัดกระจายให้เป็นคู่มือฉบับเดียวที่มีอำนาจในการอ้างอิง

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ส่วนนโยบายที่สร้างไว้ล่วงหน้า: เริ่มต้นด้วยข้อกำหนดนโยบาย 12 ข้อที่พร้อมใช้งาน ครอบคลุมการจัดประเภทข้อมูล รายการเครื่องมือที่ได้รับอนุมัติ และการรายงานเหตุการณ์—ปรับแต่งภาษาให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณ
  • การควบคุมเวอร์ชัน: ติดตามทุกการอัปเดตของนโยบาย AI ของคุณโดยอัตโนมัติด้วยประวัติการแก้ไขในตัว เพื่อให้คุณมีบันทึกที่ชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรและเมื่อใด
  • การติดตามการรับทราบ: หยุดการติดตามลายเซ็นโดยการตรวจสอบว่าพนักงานคนใดได้ตรวจสอบและยอมรับนโยบายแล้วโดยตรงภายในระบบ
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp: จัดระเบียบนโยบายของคุณโดยการติดแท็กตามแผนก ระดับความเสี่ยง หรือวันที่ตรวจสอบครั้งถัดไป เพื่อการกรองและรายงานที่ง่ายดาย

📚 อ่านเพิ่มเติม:สร้างฐานความรู้ที่แข็งแกร่งสำหรับนโยบายการใช้งาน AI

2. แม่แบบนโยบายบริษัทโดย ClickUp

ใช้เทมเพลตนโยบายบริษัทของ ClickUp เพื่อสร้างและจัดการนโยบายบริษัทของคุณในที่เดียวที่ง่ายและเข้าถึงได้
รับเทมเพลตฟรี
ใช้เทมเพลตนโยบายบริษัทของ ClickUp เพื่อสร้างและจัดการนโยบายบริษัทของคุณในที่เดียวที่ง่ายและเข้าถึงได้

ใช้แม่แบบนโยบายบริษัทโดย ClickUpเพื่อสร้างเอกสารนโยบายการใช้งาน AI ที่มีความเฉพาะเจาะจงและโครงสร้างที่ชัดเจน พร้อมด้วยกระบวนการอนุมัติในตัว

เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการนโยบายการใช้ AI ที่ยอมรับได้โดยเฉพาะ โดยไม่ต้องมีความซับซ้อนในการจัดการคู่มือพนักงานเต็มรูปแบบ

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ส่วนสรุปนโยบาย: กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และการใช้บังคับของนโยบายไว้ที่ด้านบนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ทันทีว่าอะไรที่ครอบคลุม
  • กระบวนการอนุมัติ: ลดการส่งอีเมลไปมาด้วยการมอบหมายงานในClickUp Tasksที่ฝังอยู่ภายใน ซึ่งจะส่งนโยบายไปยังฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารโดยอัตโนมัติเพื่อขออนุมัติ
  • การติดตามวันที่มีผลบังคับใช้: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อบันทึกวันที่นโยบายมีผลบังคับใช้และตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดทบทวนครั้งถัดไป
  • ทรัพยากรที่เชื่อมโยง: เชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกันโดยการแนบเอกสารการฝึกอบรม, คำถามที่พบบ่อย, หรือเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายนอกไว้กับนโยบายโดยตรง

3. แม่แบบแผนการกำกับดูแลโดย ClickUp

แม่แบบแผนการกำกับดูแลของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างเอกสารอ้างอิงสำหรับนโยบายและขั้นตอนของบริษัทเมื่อเข้าถึงทรัพยากรไอทีโดยใช้แม่แบบแผนการกำกับดูแลของ ClickUp

แม่แบบแผนการกำกับดูแลของ ClickUpเป็นแม่แบบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้คุณสร้างกรอบองค์กรที่สมบูรณ์ซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้าง บังคับใช้ และปรับปรุงนโยบาย AI ของคุณอย่างต่อเนื่อง

เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ดำเนินการกำกับดูแล AI อย่างเป็นทางการ โดยมีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และกระบวนการตัดสินใจที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • การวางแผนโครงสร้างการบริหารจัดการ: กำหนดให้เห็นภาพชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบการตัดสินใจนโยบาย AI ตั้งแต่ผู้บริหารผู้สนับสนุนไปจนถึงผู้นำระดับแผนก
  • ส่วนการประเมินความเสี่ยง: สร้างคลังข้อมูลกลางเพื่อบันทึกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก AIและกลยุทธ์การลดความเสี่ยงที่คุณจะใช้เพื่อแก้ไขปัญหา
  • ตัวติดตามจังหวะการประชุม: กำหนดเวลาและจัดการการทบทวนของคณะกรรมการกำกับดูแลที่เกิดขึ้นเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจในการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง
  • บันทึกการตัดสินใจ: บันทึกการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลไว้เป็นเอกสารที่สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงเหตุผลและผลลัพธ์ เพื่อให้สามารถอ้างอิงได้ในอนาคต

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เสริมพลังให้ผู้ใช้สามารถช่วยเหลือตนเองและเข้าใจนโยบายได้อย่างอิสระใน ClickUp รวมนโยบายทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางเดียวด้วยClickUpDocs และทำเครื่องหมายนโยบายที่สำคัญเป็นวิกิการค้นหาสำหรับองค์กรใน ClickUpช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาคำตอบและสรุปโดย AI ได้อย่างรวดเร็วตามต้องการ

Docs Hub พร้อมระบบจัดการความรู้
Docs Hub พร้อมระบบจัดการความรู้

วิดีโอด้านล่างนี้จะแสดงวิธีการใช้ AI เป็นเครื่องมือค้นหาภายใน

4. แม่แบบความปลอดภัยด้านไอทีโดย ClickUp

เทมเพลตความปลอดภัยด้านไอทีของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพและจัดการโปรโตคอลความปลอดภัยด้านไอทีทั้งหมดของคุณด้วยเทมเพลตความปลอดภัยด้านไอทีของ ClickUp

จัดการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคของการกำกับดูแล AI ของคุณโดยการบันทึกการควบคุมการเข้าถึง มาตรการปกป้องข้อมูล และโปรโตคอลความปลอดภัยของผู้ให้บริการClickUp's IT Security Templateได้รับการออกแบบมาสำหรับทีม IT และทีมความปลอดภัยที่ให้ความสำคัญกับมิติทางเทคนิคของการใช้ AI เช่น การจำกัดการป้อนข้อมูลและการตรวจสอบเครื่องมือ

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • เอกสารการควบคุมการเข้าถึง: กำหนดอย่างชัดเจนว่าใครสามารถใช้เครื่องมือ AI ใดได้บ้าง และในระดับสิทธิ์ใด เพื่อบังคับใช้การเข้าถึงตามบทบาท
  • เมทริกซ์การจัดประเภทข้อมูล: แผนผังระดับความอ่อนไหวของข้อมูลกับการอนุญาตการใช้งาน AI ที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถแชร์ได้อย่างปลอดภัย
  • ขั้นตอนการตอบสนองต่อเหตุการณ์: จัดทำเอกสารขั้นตอนอย่างละเอียดล่วงหน้าสำหรับการจัดการกับการละเมิดความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ AIก่อนที่จะเกิดขึ้น
  • รายการตรวจสอบการประเมินผู้ขาย: มาตรฐานวิธีการประเมินผู้ให้บริการเครื่องมือ AI ใหม่ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของบริษัทของคุณ

5. แม่แบบกระบวนการและขั้นตอนโดย ClickUp

แม่แบบกระบวนการและขั้นตอนของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
บันทึกขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจนด้วย ClickUp Process and Procedures Template

เปลี่ยนนโยบายระดับสูงของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถทำซ้ำได้ซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติตามได้โดยไม่ต้องเดา.เทมเพลตขั้นตอนและกระบวนการของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการให้พนักงานทราบอย่างชัดเจนว่าจะขอใช้, ใช้, และรายงานเกี่ยวกับเครื่องมือ AI ในงานประจำวันของพวกเขาได้อย่างไร.

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • การแยกงานเป็นขั้นตอน: กำหนดแต่ละขั้นตอนของกระบวนการใช้งานเครื่องมือ AI ตั้งแต่การขอใช้งานครั้งแรกจนถึงการตรวจสอบผลลัพธ์สุดท้าย
  • การมอบหมายบทบาท: ให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเพื่อลดความสับสนและรับประกันความรับผิดชอบ
  • รายการตรวจสอบ ClickUp: ฝังจุดตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดลงในขั้นตอนของคุณโดยตรงโดยใช้รายการตรวจสอบแบบซ้อนที่ต้องทำให้เสร็จในแต่ละขั้นตอน
  • การมองเห็นกระบวนการทำงาน: แผนผังขั้นตอนของคุณด้วยการใช้แผนภาพเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้ในทันที

6. แม่แบบการจัดการการดำเนินงานโดย ClickUp

เทมเพลตการจัดการการนำไปใช้ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณจัดการการนำไปใช้ของบริการ AI ของคุณในที่เดียว
รับเทมเพลตฟรี
เทมเพลตการจัดการการนำไปใช้ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณจัดการการนำไปใช้ของบริการ AI ของคุณในที่เดียว

จัดการการนำนโยบาย AIของคุณไปใช้เหมือนกับโครงการอย่างเป็นทางการที่มีเป้าหมายชัดเจน งานที่ต้องทำ และกำหนดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่นระหว่างการเปิดตัวClickUp's Implementation Management Templateถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่กำลังเปิดตัวนโยบาย AI ในที่ทำงานใหม่ที่ต้องการจัดการทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การร่าง การฝึกอบรม ไปจนถึงการนำไปใช้จริง

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • กำหนดการเปิดตัว: วางแผนการเปิดตัวนโยบายของคุณเป็นขั้นตอน โดยระบุการพึ่งพาและกำหนดเวลาอย่างชัดเจนบนแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
  • เครื่องมือติดตามการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: บันทึกการติดต่อทั้งหมดกับแผนกต่างๆ และติดตามสถานะการรับทราบในที่เดียว
  • การจัดการงานฝึกอบรม: มอบหมายและติดตามการเสร็จสิ้นการฝึกอบรมนโยบาย AI สำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  • ตัวชี้วัดการนำไปใช้: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อติดตามการรับรู้และอัตราการปฏิบัติตามนโยบายทั่วทั้งองค์กรหลังจากการเปิดตัว

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:Ambient Answers ซึ่งเป็นตัวแทน Autopilot ที่สร้างไว้ล่วงหน้าในช่องแชท ให้คำตอบที่ละเอียด แม่นยำ และเข้าใจบริบทสำหรับคำถามของทีมคุณ

รับคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามด้วย AI Answers ใน ClickUp

7. แบบฟอร์มตรวจสอบภายในโดย ClickUp

แม่แบบรายการตรวจสอบการตรวจสอบภายใน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เพิ่มการคุ้มครองพนักงานและลูกค้าโดยการรับประกันมาตรฐานคุณภาพผ่านแบบฟอร์มตรวจสอบภายในของ ClickUp

ดำเนินการตรวจสอบการใช้ AI ของบริษัทคุณตามนโยบายที่กำหนดไว้ด้วยClickup's Internal Audit Checklist Template. ออกแบบมาเพื่อทีมการตรวจสอบภายใน, ทีมการตรวจสอบความเสี่ยง, และทีมการตรวจสอบภายในที่ต้องการดำเนินการตรวจสอบนโยบายการใช้ AI ตามกำหนดการเป็นประจำ.

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • รายการตรวจสอบเกณฑ์การตรวจสอบ: ประหยัดเวลาด้วยรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบในแต่ละการตรวจสอบนโยบาย AI เพื่อให้มั่นใจถึงความสอดคล้องในการตรวจสอบทั้งหมด
  • การรวบรวมหลักฐาน: แนบเอกสารประกอบ, ภาพหน้าจอ, หรือบันทึกการใช้งานไปยังแต่ละรายการตรวจสอบโดยตรงเพื่อสร้างบันทึกที่สมบูรณ์และสามารถอ้างอิงได้
  • การค้นหาการจัดหมวดหมู่: ติดแท็กปัญหาตามความรุนแรง (เช่น สูง กลาง ต่ำ) และการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของการแก้ไข
  • การติดตามการแก้ไข: มอบหมายการดำเนินการแก้ไขสำหรับข้อค้นพบจากการตรวจสอบและติดตามสถานะจนกว่าจะได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์

8. แบบฟอร์มรายการตรวจสอบการควบคุมภายในโดย ClickUp

แม่แบบรายการตรวจสอบการควบคุมภายใน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการความเสี่ยงด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบการควบคุมภายในของ ClickUp

เปลี่ยนจากการตรวจสอบแบบรับมือเหตุการณ์เป็นระบบควบคุมเชิงรุก โดยการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่ามาตรการป้องกัน AI ของคุณทำงานตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่.แบบตรวจสอบการควบคุมภายในของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดนโยบาย AI ก่อนที่จะเกิดขึ้น แทนที่จะตรวจพบปัญหาในภายหลัง.

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • วัตถุประสงค์การควบคุม: กำหนดอย่างชัดเจนว่าการควบคุมภายในแต่ละรายการถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันหรือตรวจจับอะไร (เช่น "ป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ถูกป้อนเข้าสู่เครื่องมือ AI สาธารณะ")
  • ขั้นตอนการทดสอบ: บันทึกขั้นตอนที่จำเป็นอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละการควบคุมทำงานอย่างถูกต้อง
  • ควบคุมการมอบหมายเจ้าของ: ชี้แจงความรับผิดชอบโดยการมอบหมายการคุ้มครองแต่ละอย่างให้กับบุคคลหรือทีมที่เฉพาะเจาะจงในแผนกต่าง ๆ
  • การบันทึกข้อยกเว้น: สร้างกระบวนการอย่างเป็นทางการเพื่อติดตามกรณีที่มีการหลีกเลี่ยงการควบคุม และบันทึกเหตุผลทางธุรกิจไว้

9. แม่แบบนโยบายการตรวจสอบโดย ClickUp

แม่แบบนโยบายการตรวจสอบโดย ClickUp ช่วยให้การสร้างนโยบายการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณเป็นเรื่องง่าย
รับเทมเพลตฟรี
แม่แบบนโยบายการตรวจสอบโดย ClickUp ช่วยให้การสร้างนโยบายการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณเป็นเรื่องง่าย

สร้างชั้นเมตาของโปรแกรมการกำกับดูแลของคุณโดยการกำหนดอย่างเป็นทางการว่านโยบายการตรวจสอบ AI ของคุณจะดำเนินการอย่างไร เมื่อไร และโดยใคร.แม่แบบนโยบายการตรวจสอบโดย ClickUpเหมาะสำหรับองค์กรที่พร้อมจะมาตรฐานแนวทางของตนในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยมาตรฐานและตารางเวลาที่มีการบันทึกไว้.

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • การกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ: ระบุกิจกรรม AI, เครื่องมือ, และทีมใดบ้างที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของการตรวจสอบของคุณ
  • ความถี่ในการตรวจสอบ: กำหนดระยะเวลาการทบทวนที่ชัดเจน—ไม่ว่าจะเป็นรายไตรมาส รายปี หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะ เช่น การนำเครื่องมือใหม่มาใช้
  • คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ: กำหนดเกณฑ์และหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตรวจสอบนโยบาย AI
  • ข้อกำหนดในการรายงาน: มาตรฐานรูปแบบการบันทึกและสื่อสารผลการตรวจสอบไปยังผู้นำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการความช่วยเหลือในการปรับเปลี่ยนนโยบาย AI ที่มีอยู่ในที่ทำงานของคุณหรือไม่? ClickUp Brain's generative AI สามารถช่วยได้ เพียงให้คำแนะนำ แล้วมันจะปรับแต่งข้อความตามที่คุณต้องการ

ClickUp Brain ที่ผสานรวมอยู่ใน ClickUp Docs คือผู้ช่วยเขียนของคุณ
ใช้ ClickUp Brain เป็นผู้ช่วยเขียนของคุณ

10. แบบนโยบายการใช้ AI โดย HubSpot สำหรับสตาร์ทอัพ

ผ่านทาง HubSpot

รับนโยบาย AI สำหรับเริ่มต้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสร้างขึ้นเองด้วยเทมเพลตนโยบายการใช้ AI จาก HubSpot for Startups ซึ่งเป็นเอกสารที่พร้อมใช้งานและออกแบบมาสำหรับทีมขนาดเล็กและสตาร์ทอัพโดยเฉพาะ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทในระยะเริ่มต้นที่ต้องการวางกรอบการกำกับดูแลตั้งแต่เนิ่น ๆ แต่ขาดบุคลากรด้านกฎหมายหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเฉพาะ

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ภาษาที่เป็นมิตรกับสตาร์ทอัพ: นโยบายนี้ถูกเขียนขึ้นโดยคำนึงถึงทีมที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเฉพาะ
  • ส่วนนโยบายหลัก: ครอบคลุมสิ่งจำเป็น รวมถึงการใช้ที่ยอมรับได้ ข้อจำกัดของข้อมูล และข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูล
  • คำแนะนำในการปรับแต่ง: แม่แบบประกอบด้วยหมายเหตุที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการปรับส่วนต่างๆ ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือรูปแบบธุรกิจเฉพาะ
  • การปรับใช้อย่างรวดเร็ว: ออกแบบมาเพื่อการนำไปใช้ที่รวดเร็ว ช่วยให้คุณมีนโยบายพื้นฐานที่พร้อมใช้งานได้ด้วยการแก้ไขเพียงเล็กน้อย

นี่คือสรุปอย่างรวดเร็วของทุกวิธีที่ AI ใน ClickUp ช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงาน:

สร้างกระบวนการกำกับดูแล AI ที่มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

การกำกับดูแล AI ต้องการมากกว่าเอกสารที่หยุดนิ่ง—มันต้องการกระบวนการทำงานที่ฝังนโยบายไว้ในกิจกรรมประจำวัน การมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ. ทีมที่นำ AI มาใช้โดยไม่มีนโยบายที่มีโครงสร้างอาจเผชิญกับการขยายตัวอย่างไม่ควบคุมของ AI ความเสี่ยงทางการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการปฏิบัติที่ไม่สม่ำเสมอ.

เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ AI ช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการกำกับดูแลการใช้งาน AI โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด เมื่อความสามารถของ AI ขยายตัวและกฎระเบียบเข้มงวดมากขึ้น องค์กรที่มีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งสามารถบังคับใช้ได้ จะปรับตัวได้รวดเร็วกว่าองค์กรที่พยายามตามให้ทัน

เริ่มต้นใช้งานฟรีกับ ClickUpและสร้างกระบวนการทำงานนโยบายการใช้งาน AI ของคุณวันนี้

คำถามที่พบบ่อย

นโยบายการใช้ AI กำหนดกฎระเบียบในการใช้งานประจำวันสำหรับพนักงาน ในขณะที่นโยบายการกำกับดูแล AI เป็นกรอบการทำงานในระดับสูงสำหรับวิธีที่องค์กรของคุณจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ด้าน AI คิดว่าการใช้งานคือ "อะไร" และการกำกับดูแลคือ "วิธีการและเหตุผล"

แม่แบบเวิร์กโฟลว์เปลี่ยนนโยบายของคุณให้กลายเป็นกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์. พวกมันฝังจุดตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการอนุมัติไว้ในงานประจำวันโดยตรง สร้างเส้นทางการตรวจสอบอัตโนมัติ และทำให้แน่ใจว่ากฎได้รับการปฏิบัติตามโดยไม่ต้องพึ่งพาความจำ.

นโยบายการใช้ปัญญาประดิษฐ์ขององค์กรควรครอบคลุมถึงพนักงานทุกคน ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการภายนอกที่เข้าถึงระบบหรือข้อมูลของบริษัท โดยพื้นฐานแล้ว ทุกคนที่อาจใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ในระหว่างการทำงานให้กับองค์กรจำเป็นต้องรวมอยู่ด้วย

ส่วนใหญ่แล้วองค์กรจะทบทวนนโยบายการใช้ AI ของตนทุกไตรมาส หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้น เช่น การนำเครื่องมือ AI ใหม่มาใช้ การปรับปรุงกฎระเบียบที่สำคัญ หรือเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย นโยบายของคุณควรมีการกำหนดระยะเวลาการทบทวนไว้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้ล้าสมัย