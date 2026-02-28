10 แม่แบบกระบวนการนโยบายการใช้งาน AI ฟรี

ทีมของคุณตื่นเต้นกับAI สร้างสรรค์ แต่ทุกคนกำลังใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันโดยไม่มีผู้ควบคุม หากไม่มีกรอบการทำงานที่ชัดเจน คุณจะเปิดโอกาสให้บริษัทของคุณเผชิญกับการแพร่กระจายของ AIอย่างไม่ตั้งใจ — การเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดของเครื่องมือ, แบบจำลอง, และแพลตฟอร์มของ AI ที่ไม่มีการควบคุม, กลยุทธ์, หรือการควบคุม
ซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล คุณภาพงานที่ไม่สม่ำเสมอ และปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำคัญ เนื่องจากพนักงานป้อนข้อมูลที่เป็นความลับเข้าสู่โมเดล AI สาธารณะโดยไม่รู้ตัว
ช่องว่างด้านความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นนั้นยากและใช้เวลานานในการแก้ไข โดยมีองค์กร 69% ที่สงสัยหรือมีหลักฐานว่าพนักงานใช้เครื่องมือ AI ที่ห้ามใช้
บทความนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับ 10 แม่แบบเวิร์กโฟลว์นโยบายการใช้งาน AI ฟรี ที่จะเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรของคุณให้กลายเป็นกระบวนการที่สามารถบังคับใช้และติดตามได้
|คู่มือพนักงาน, นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มโดย ClickUp™
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่กำลังสร้างคู่มือนโยบาย AI ฉบับแรก หรือรวบรวมแนวทางที่กระจัดกระจายให้อยู่ในแหล่งข้อมูลหลักที่เชื่อถือได้
|12 ส่วนนโยบายที่สร้างไว้ล่วงหน้า; ระบบควบคุมเวอร์ชันและประวัติการแก้ไขในตัว; การติดตามการรับรอง; ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดแท็กตามแผนก ระดับความเสี่ยง หรือวันที่ตรวจสอบครั้งถัดไป
|นโยบายบริษัทโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ต้องการนโยบายการใช้ AI ที่ยอมรับได้ซึ่งมีจุดมุ่งเน้นเฉพาะในรูปแบบเอกสารแยกต่างหาก (โดยไม่ต้องจัดการคู่มือฉบับเต็ม)
|ส่วนสรุปนโยบาย; กระบวนการอนุมัติผ่านการมอบหมายงาน (ฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ผู้นำ); วันที่มีผลบังคับใช้และการแจ้งเตือนการทบทวนผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง; ทรัพยากรที่เชื่อมโยง (การฝึกอบรม, คำถามที่พบบ่อย, เอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด)
|แม่แบบแผนการกำกับดูแลโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|องค์กรที่ดำเนินการกำกับดูแล AI อย่างเป็นทางการโดยมีบทบาทการตัดสินใจและการกำกับดูแลที่กำหนดไว้
|การวางแผนโครงสร้างการบริหาร (การเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ); คลังข้อมูลการประเมินความเสี่ยง; ตัวติดตามการประชุมสำหรับการทบทวนการบริหาร; บันทึกการตัดสินใจ
|แม่แบบความปลอดภัยทางไอทีโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมไอทีและทีมความปลอดภัยที่บันทึกการควบคุมทางเทคนิคที่สนับสนุนการกำกับดูแลระบบปัญญาประดิษฐ์ (การเข้าถึง, การคุ้มครองข้อมูล, การตรวจสอบเครื่องมือ)
|เอกสารการควบคุมการเข้าถึงและการอนุญาตตามบทบาท; ตารางการจัดประเภทข้อมูลที่เชื่อมโยงกับการอนุญาตการใช้งาน; ขั้นตอนการตอบสนองต่อเหตุการณ์สำหรับกรณีละเมิดที่เกี่ยวข้องกับ AI; แบบตรวจสอบการประเมินผู้จัดหาสำหรับผู้ให้บริการเครื่องมือ AI
|แม่แบบกระบวนการและขั้นตอนโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่เปลี่ยนนโยบาย AI ให้เป็นขั้นตอนที่สามารถทำซ้ำได้และเป็นขั้นตอนที่พนักงานสามารถปฏิบัติตามได้ทุกวัน
|การแยกขั้นตอนการทำงานเป็นขั้นตอน; การมอบหมายบทบาทสำหรับแต่ละขั้นตอน; จุดตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดผ่านรายการตรวจสอบแบบซ้อน; การแสดงภาพการไหลของกระบวนการเพื่อการเข้าใจในทันที
|แม่แบบการจัดการการดำเนินงานโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ดำเนินการนโยบาย AI ในที่ทำงานและจัดการการร่าง การฝึกอบรม การเปิดตัว และการนำไปใช้เหมือนโครงการ
|แผนการเปิดตัวแบบเป็นระยะพร้อมการพึ่งพา; การติดตามการสื่อสารและการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย; การจัดการงานฝึกอบรมและการติดตามการเสร็จสิ้น; การวัดผลการใช้งานผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง
|แบบฟอร์มตรวจสอบภายในโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมการปฏิบัติตามข้อกำหนด, ความเสี่ยง, และการตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบการใช้ AI ตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง
|รายการตรวจสอบเกณฑ์การตรวจสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า; การรวบรวมหลักฐานผ่านไฟล์แนบ (ภาพหน้าจอ, บันทึก, เอกสาร); การจัดหมวดหมู่การค้นพบตามความรุนแรงและการดำเนินการที่จำเป็น; การติดตามการแก้ไข
|แบบฟอร์มตรวจสอบการควบคุมภายในโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ติดตามการควบคุมอย่างเชิงรุกเพื่อป้องกันการละเมิดนโยบาย AI (แทนที่จะตรวจสอบเพียงหลังเกิดเหตุ)
|วัตถุประสงค์การควบคุม (สิ่งที่แต่ละการควบคุมป้องกัน/ตรวจพบ); ขั้นตอนการทดสอบที่เป็นลายลักษณ์อักษร; การมอบหมายเจ้าของการควบคุมเพื่อความรับผิดชอบ; การบันทึกข้อยกเว้นพร้อมเหตุผลทางธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร
|แม่แบบนโยบายการตรวจสอบโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|องค์กรที่มาตรฐานวิธีการดำเนินการตรวจสอบ AI (ขอบเขต, ความถี่, คุณสมบัติ, การรายงาน)
|การกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ (เครื่องมือ, กิจกรรม, ทีม); ความถี่ในการตรวจสอบและปัจจัยกระตุ้น; คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ/ข้อกำหนดการฝึกอบรม; ข้อกำหนดการรายงานมาตรฐานสำหรับผลการตรวจสอบ
|นโยบายการใช้ AI แบบฟอร์มโดย HubSpot สำหรับสตาร์ทอัพ
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|สตาร์ทอัพและทีมในระยะเริ่มต้นที่ต้องการนโยบาย AI เบื้องต้นอย่างรวดเร็วโดยไม่มีทรัพยากรด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมายโดยเฉพาะ
|ภาษาที่เป็นมิตรกับสตาร์ทอัพ; บันทึกคำแนะนำการปรับแต่ง; การปรับใช้ที่รวดเร็วด้วยการแก้ไขเพียงเล็กน้อย
นโยบายการใช้ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?
นโยบายการใช้ AI คือเอกสารอย่างเป็นทางการที่หยุดความวุ่นวาย เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียวที่ระบุอย่างชัดเจนว่าพนักงานสามารถใช้เครื่องมือ AI ในการทำงานได้อย่างไรบ้าง และไม่สามารถใช้ได้อย่างไรบ้าง นี่ไม่ใช่เพียงแค่แนวทางไม่เป็นทางการอีกฉบับหนึ่ง แต่เป็นมาตรฐานที่ได้รับการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการและสามารถบังคับใช้ได้ ซึ่งช่วยปกป้ององค์กรของคุณ
นโยบาย AI ที่มีประสิทธิภาพสำหรับบริษัทมักครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้:
- เครื่องมือ AI ที่ได้รับการอนุมัติ: รายการที่ชัดเจนของแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน
- การใช้งานที่ห้าม: กิจกรรมที่ห้ามอย่างชัดเจน เช่น การป้อนข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนเข้าสู่แชทบอทสาธารณะ
- การจัดการข้อมูล: กฎเกณฑ์เกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่สามารถแบ่งปันกับระบบ AI ได้
- การทบทวนผลลัพธ์: ข้อกำหนดสำหรับการตรวจสอบโดยมนุษย์ก่อนการใช้เนื้อหาที่สร้างโดย AI
- ความรับผิดชอบ: มีลำดับชั้นที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่มีอำนาจในการบังคับใช้นโยบายและจัดการคำร้องขอ
📮ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้ AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย
แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
ทำไมทีมของคุณจึงต้องมีกระบวนการนโยบายการใช้งาน AI
คุณได้เขียนนโยบายการใช้ AI ที่ยอมรับได้แล้ว ปัญหาคือ ตอนนี้มันอยู่ในไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน กำลังสะสมฝุ่นดิจิทัล นโยบายที่ไม่มีใครอ่านก็เหมือนไม่มีนโยบายเลย สร้างความรู้สึกปลอดภัยที่ผิดพลาดในขณะที่พฤติกรรมเสี่ยงยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่มีการตรวจสอบ
แทนที่จะหวังให้ผู้คนจำกฎได้ คุณควรฝังการปฏิบัติตามกฎไว้โดยตรงในกระบวนการทำงานประจำวันของพวกเขา นี่คือกุญแจสำคัญในการบังคับใช้นโยบาย AI อย่างมีประสิทธิภาพ
แม่แบบเวิร์กโฟลว์จะเปลี่ยนนโยบายของคุณจากเอกสารที่นิ่งเฉยให้กลายเป็นกระบวนการที่ทำงานโดยอัตโนมัติและมีประโยชน์ที่ชัดเจน:
- ความสม่ำเสมอ: สมาชิกทุกคนในทีมปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกันทุกประการสำหรับการขอใช้เครื่องมือ AI การอนุมัติ และการรายงานเหตุการณ์
- การมองเห็น: ผู้นำจะได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าAI ถูกใช้งานอย่างไร โดยใคร และเพื่อวัตถุประสงค์ใด
- ความสามารถในการปรับตัว: เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับ AI คุณสามารถอัปเดตขั้นตอนการทำงานเพียงครั้งเดียว และกระบวนการใหม่จะถูกนำไปใช้กับทุกคนทันที โดยไม่จำเป็นต้องฝึกอบรมใหม่ทั่วทั้งองค์กร
- ความรับผิดชอบ: ด้วยการกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับการตรวจสอบ การจัดการข้อยกเว้น และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ClickUpช่วยรวมศูนย์การสร้างนโยบาย การติดตาม และการทำงานร่วมกันไว้ด้วยกัน พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์โครงการที่ใช้ AI ซึ่งช่วยลดความซ้ำซ้อนของเครื่องมือและเสริมสร้างการกำกับดูแล
นโยบายการใช้ AI ควรมีอะไรบ้าง?
ก่อนที่คุณจะหยิบเทมเพลตมาใช้ คุณจำเป็นต้องรู้ว่าเทมเพลตที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร ทีมของคุณอาจถูกล่อใจให้เขียนกฎเพียงไม่กี่ข้ออย่างรวดเร็ว แต่การมีนโยบายที่อ่อนแอจะทำให้คุณเสี่ยงไม่ต่างจากการไม่มีนโยบายเลยนโยบายการใช้ AI ในที่ทำงานที่ครอบคลุมคือแนวป้องกันแรกของคุณต่อการขยายตัวของ AIอย่างไม่ควบคุมและความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ใช้รายการนี้เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายของคุณครอบคลุมทุกด้านที่สำคัญ
- ขอบเขตและการนำไปใช้: ระบุอย่างชัดเจนว่านโยบายนี้ใช้กับพนักงาน ผู้รับเหมา และแผนกใดบ้าง
- รายการเครื่องมือที่ได้รับการอนุมัติ: รักษาไว้เป็นรายการแบบไดนามิกของแพลตฟอร์ม AI ที่ได้รับการรับรอง และกระบวนการสำหรับการขอใช้และตรวจสอบแพลตฟอร์มใหม่
- กิจกรรมที่ห้ามกระทำ: กำหนดขอบเขตที่ชัดเจน เช่น ห้ามป้อนข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (PII) หรือข้อมูลลูกค้าที่เป็นความลับลงในเครื่องมือ AI สาธารณะ
- การจัดประเภทข้อมูล: จัดเตรียมกรอบการทำงานที่ง่ายสำหรับพนักงานในการกำหนดว่าข้อมูลใดปลอดภัยที่จะใช้กับระบบ AI ตามความอ่อนไหวของข้อมูล
- ข้อกำหนดการตรวจสอบโดยมนุษย์: ระบุเวลาที่ผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI ต้องได้รับการตรวจสอบและยืนยันโดยมนุษย์ก่อนการใช้งาน
- การรายงานเหตุการณ์: สร้างกระบวนการที่ชัดเจนสำหรับพนักงานในการแจ้งเตือนการละเมิดนโยบายหรือข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ AI
- การฝึกอบรมและการรับทราบ: บันทึกวิธีการที่พนักงานจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบาย และวิธีการที่พวกเขาจะยืนยันว่าพวกเขาได้อ่านและเข้าใจนโยบายแล้ว
- ความถี่ในการทบทวน: กำหนดความถี่ในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่และข้อบังคับ
📮ClickUp Insight: ในขณะที่ 34% ของผู้ใช้ดำเนินการด้วยความมั่นใจเต็มที่ในระบบ AI แต่กลุ่มที่ใหญ่กว่าเล็กน้อย (38%) ยังคงใช้แนวทาง "เชื่อแต่ต้องตรวจสอบ"
เครื่องมือแบบสแตนด์อโลนที่ไม่คุ้นเคยกับบริบทการทำงานของคุณมักมีความเสี่ยงสูงที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นที่น่าพอใจ
นี่คือเหตุผลที่เราสร้างClickUp Brain, AI ที่เชื่อมต่อการจัดการโครงการ, การจัดการความรู้, และการร่วมมือของคุณผ่านพื้นที่ทำงานและเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ผสานรวมไว้. รับคำตอบตามบริบทโดยไม่ต้องสลับไปมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณถึง 2-3 เท่า, เช่นเดียวกับลูกค้าของเราที่Seequent.
10 แม่แบบกระบวนการนโยบายการใช้งาน AI ฟรี
การเริ่มต้นการกำกับดูแล AI จากหน้าเปล่าต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก คุณจะสงสัยว่าจะรวมอะไรไว้บ้าง ควรจัดโครงสร้างอย่างไร และจะทำให้บังคับใช้ได้อย่างไร สิ่งนี้นำไปสู่ความล่าช้าที่ทำให้บริษัทของคุณต้องเผชิญกับความเสี่ยงนานขึ้น
เทมเพลตกระบวนการทำงานนโยบายการใช้ AI เหล่านี้มอบโครงสร้างที่คุณต้องการเพื่อสร้างกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตเหล่านี้ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพหรือองค์กรขนาดใหญ่
1. แม่แบบคู่มือพนักงาน, นโยบาย และขั้นตอนการทำงาน โดย ClickUp™
คู่มือพนักงาน, นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มโดย ClickUpคือกรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการบันทึกนโยบายของบริษัททั้งหมด รวมถึงนโยบายการใช้ AI ใหม่ของคุณไว้ในที่เดียวที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่กำลังสร้างนโยบาย AI อย่างเป็นทางการครั้งแรก หรือรวบรวมแนวทางที่กระจัดกระจายให้เป็นคู่มือฉบับเดียวที่มีอำนาจในการอ้างอิง
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ส่วนนโยบายที่สร้างไว้ล่วงหน้า: เริ่มต้นด้วยข้อกำหนดนโยบาย 12 ข้อที่พร้อมใช้งาน ครอบคลุมการจัดประเภทข้อมูล รายการเครื่องมือที่ได้รับอนุมัติ และการรายงานเหตุการณ์—ปรับแต่งภาษาให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณ
- การควบคุมเวอร์ชัน: ติดตามทุกการอัปเดตของนโยบาย AI ของคุณโดยอัตโนมัติด้วยประวัติการแก้ไขในตัว เพื่อให้คุณมีบันทึกที่ชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรและเมื่อใด
- การติดตามการรับทราบ: หยุดการติดตามลายเซ็นโดยการตรวจสอบว่าพนักงานคนใดได้ตรวจสอบและยอมรับนโยบายแล้วโดยตรงภายในระบบ
- ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp: จัดระเบียบนโยบายของคุณโดยการติดแท็กตามแผนก ระดับความเสี่ยง หรือวันที่ตรวจสอบครั้งถัดไป เพื่อการกรองและรายงานที่ง่ายดาย
📚 อ่านเพิ่มเติม:สร้างฐานความรู้ที่แข็งแกร่งสำหรับนโยบายการใช้งาน AI
2. แม่แบบนโยบายบริษัทโดย ClickUp
ใช้แม่แบบนโยบายบริษัทโดย ClickUpเพื่อสร้างเอกสารนโยบายการใช้งาน AI ที่มีความเฉพาะเจาะจงและโครงสร้างที่ชัดเจน พร้อมด้วยกระบวนการอนุมัติในตัว
เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการนโยบายการใช้ AI ที่ยอมรับได้โดยเฉพาะ โดยไม่ต้องมีความซับซ้อนในการจัดการคู่มือพนักงานเต็มรูปแบบ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ส่วนสรุปนโยบาย: กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และการใช้บังคับของนโยบายไว้ที่ด้านบนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ทันทีว่าอะไรที่ครอบคลุม
- กระบวนการอนุมัติ: ลดการส่งอีเมลไปมาด้วยการมอบหมายงานในClickUp Tasksที่ฝังอยู่ภายใน ซึ่งจะส่งนโยบายไปยังฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารโดยอัตโนมัติเพื่อขออนุมัติ
- การติดตามวันที่มีผลบังคับใช้: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อบันทึกวันที่นโยบายมีผลบังคับใช้และตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดทบทวนครั้งถัดไป
- ทรัพยากรที่เชื่อมโยง: เชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกันโดยการแนบเอกสารการฝึกอบรม, คำถามที่พบบ่อย, หรือเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายนอกไว้กับนโยบายโดยตรง
3. แม่แบบแผนการกำกับดูแลโดย ClickUp
แม่แบบแผนการกำกับดูแลของ ClickUpเป็นแม่แบบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้คุณสร้างกรอบองค์กรที่สมบูรณ์ซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้าง บังคับใช้ และปรับปรุงนโยบาย AI ของคุณอย่างต่อเนื่อง
เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ดำเนินการกำกับดูแล AI อย่างเป็นทางการ โดยมีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และกระบวนการตัดสินใจที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- การวางแผนโครงสร้างการบริหารจัดการ: กำหนดให้เห็นภาพชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบการตัดสินใจนโยบาย AI ตั้งแต่ผู้บริหารผู้สนับสนุนไปจนถึงผู้นำระดับแผนก
- ส่วนการประเมินความเสี่ยง: สร้างคลังข้อมูลกลางเพื่อบันทึกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก AIและกลยุทธ์การลดความเสี่ยงที่คุณจะใช้เพื่อแก้ไขปัญหา
- ตัวติดตามจังหวะการประชุม: กำหนดเวลาและจัดการการทบทวนของคณะกรรมการกำกับดูแลที่เกิดขึ้นเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจในการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง
- บันทึกการตัดสินใจ: บันทึกการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลไว้เป็นเอกสารที่สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงเหตุผลและผลลัพธ์ เพื่อให้สามารถอ้างอิงได้ในอนาคต
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เสริมพลังให้ผู้ใช้สามารถช่วยเหลือตนเองและเข้าใจนโยบายได้อย่างอิสระใน ClickUp รวมนโยบายทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางเดียวด้วยClickUpDocs และทำเครื่องหมายนโยบายที่สำคัญเป็นวิกิการค้นหาสำหรับองค์กรใน ClickUpช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาคำตอบและสรุปโดย AI ได้อย่างรวดเร็วตามต้องการ
วิดีโอด้านล่างนี้จะแสดงวิธีการใช้ AI เป็นเครื่องมือค้นหาภายใน
4. แม่แบบความปลอดภัยด้านไอทีโดย ClickUp
จัดการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคของการกำกับดูแล AI ของคุณโดยการบันทึกการควบคุมการเข้าถึง มาตรการปกป้องข้อมูล และโปรโตคอลความปลอดภัยของผู้ให้บริการClickUp's IT Security Templateได้รับการออกแบบมาสำหรับทีม IT และทีมความปลอดภัยที่ให้ความสำคัญกับมิติทางเทคนิคของการใช้ AI เช่น การจำกัดการป้อนข้อมูลและการตรวจสอบเครื่องมือ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- เอกสารการควบคุมการเข้าถึง: กำหนดอย่างชัดเจนว่าใครสามารถใช้เครื่องมือ AI ใดได้บ้าง และในระดับสิทธิ์ใด เพื่อบังคับใช้การเข้าถึงตามบทบาท
- เมทริกซ์การจัดประเภทข้อมูล: แผนผังระดับความอ่อนไหวของข้อมูลกับการอนุญาตการใช้งาน AI ที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถแชร์ได้อย่างปลอดภัย
- ขั้นตอนการตอบสนองต่อเหตุการณ์: จัดทำเอกสารขั้นตอนอย่างละเอียดล่วงหน้าสำหรับการจัดการกับการละเมิดความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ AIก่อนที่จะเกิดขึ้น
- รายการตรวจสอบการประเมินผู้ขาย: มาตรฐานวิธีการประเมินผู้ให้บริการเครื่องมือ AI ใหม่ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของบริษัทของคุณ
5. แม่แบบกระบวนการและขั้นตอนโดย ClickUp
เปลี่ยนนโยบายระดับสูงของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถทำซ้ำได้ซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติตามได้โดยไม่ต้องเดา.เทมเพลตขั้นตอนและกระบวนการของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการให้พนักงานทราบอย่างชัดเจนว่าจะขอใช้, ใช้, และรายงานเกี่ยวกับเครื่องมือ AI ในงานประจำวันของพวกเขาได้อย่างไร.
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- การแยกงานเป็นขั้นตอน: กำหนดแต่ละขั้นตอนของกระบวนการใช้งานเครื่องมือ AI ตั้งแต่การขอใช้งานครั้งแรกจนถึงการตรวจสอบผลลัพธ์สุดท้าย
- การมอบหมายบทบาท: ให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเพื่อลดความสับสนและรับประกันความรับผิดชอบ
- รายการตรวจสอบ ClickUp: ฝังจุดตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดลงในขั้นตอนของคุณโดยตรงโดยใช้รายการตรวจสอบแบบซ้อนที่ต้องทำให้เสร็จในแต่ละขั้นตอน
- การมองเห็นกระบวนการทำงาน: แผนผังขั้นตอนของคุณด้วยการใช้แผนภาพเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้ในทันที
6. แม่แบบการจัดการการดำเนินงานโดย ClickUp
จัดการการนำนโยบาย AIของคุณไปใช้เหมือนกับโครงการอย่างเป็นทางการที่มีเป้าหมายชัดเจน งานที่ต้องทำ และกำหนดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่นระหว่างการเปิดตัวClickUp's Implementation Management Templateถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่กำลังเปิดตัวนโยบาย AI ในที่ทำงานใหม่ที่ต้องการจัดการทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การร่าง การฝึกอบรม ไปจนถึงการนำไปใช้จริง
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดการเปิดตัว: วางแผนการเปิดตัวนโยบายของคุณเป็นขั้นตอน โดยระบุการพึ่งพาและกำหนดเวลาอย่างชัดเจนบนแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
- เครื่องมือติดตามการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: บันทึกการติดต่อทั้งหมดกับแผนกต่างๆ และติดตามสถานะการรับทราบในที่เดียว
- การจัดการงานฝึกอบรม: มอบหมายและติดตามการเสร็จสิ้นการฝึกอบรมนโยบาย AI สำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- ตัวชี้วัดการนำไปใช้: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อติดตามการรับรู้และอัตราการปฏิบัติตามนโยบายทั่วทั้งองค์กรหลังจากการเปิดตัว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:Ambient Answers ซึ่งเป็นตัวแทน Autopilot ที่สร้างไว้ล่วงหน้าในช่องแชท ให้คำตอบที่ละเอียด แม่นยำ และเข้าใจบริบทสำหรับคำถามของทีมคุณ
7. แบบฟอร์มตรวจสอบภายในโดย ClickUp
ดำเนินการตรวจสอบการใช้ AI ของบริษัทคุณตามนโยบายที่กำหนดไว้ด้วยClickup's Internal Audit Checklist Template. ออกแบบมาเพื่อทีมการตรวจสอบภายใน, ทีมการตรวจสอบความเสี่ยง, และทีมการตรวจสอบภายในที่ต้องการดำเนินการตรวจสอบนโยบายการใช้ AI ตามกำหนดการเป็นประจำ.
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- รายการตรวจสอบเกณฑ์การตรวจสอบ: ประหยัดเวลาด้วยรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบในแต่ละการตรวจสอบนโยบาย AI เพื่อให้มั่นใจถึงความสอดคล้องในการตรวจสอบทั้งหมด
- การรวบรวมหลักฐาน: แนบเอกสารประกอบ, ภาพหน้าจอ, หรือบันทึกการใช้งานไปยังแต่ละรายการตรวจสอบโดยตรงเพื่อสร้างบันทึกที่สมบูรณ์และสามารถอ้างอิงได้
- การค้นหาการจัดหมวดหมู่: ติดแท็กปัญหาตามความรุนแรง (เช่น สูง กลาง ต่ำ) และการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของการแก้ไข
- การติดตามการแก้ไข: มอบหมายการดำเนินการแก้ไขสำหรับข้อค้นพบจากการตรวจสอบและติดตามสถานะจนกว่าจะได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
8. แบบฟอร์มรายการตรวจสอบการควบคุมภายในโดย ClickUp
เปลี่ยนจากการตรวจสอบแบบรับมือเหตุการณ์เป็นระบบควบคุมเชิงรุก โดยการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่ามาตรการป้องกัน AI ของคุณทำงานตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่.แบบตรวจสอบการควบคุมภายในของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดนโยบาย AI ก่อนที่จะเกิดขึ้น แทนที่จะตรวจพบปัญหาในภายหลัง.
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- วัตถุประสงค์การควบคุม: กำหนดอย่างชัดเจนว่าการควบคุมภายในแต่ละรายการถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันหรือตรวจจับอะไร (เช่น "ป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ถูกป้อนเข้าสู่เครื่องมือ AI สาธารณะ")
- ขั้นตอนการทดสอบ: บันทึกขั้นตอนที่จำเป็นอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละการควบคุมทำงานอย่างถูกต้อง
- ควบคุมการมอบหมายเจ้าของ: ชี้แจงความรับผิดชอบโดยการมอบหมายการคุ้มครองแต่ละอย่างให้กับบุคคลหรือทีมที่เฉพาะเจาะจงในแผนกต่าง ๆ
- การบันทึกข้อยกเว้น: สร้างกระบวนการอย่างเป็นทางการเพื่อติดตามกรณีที่มีการหลีกเลี่ยงการควบคุม และบันทึกเหตุผลทางธุรกิจไว้
9. แม่แบบนโยบายการตรวจสอบโดย ClickUp
สร้างชั้นเมตาของโปรแกรมการกำกับดูแลของคุณโดยการกำหนดอย่างเป็นทางการว่านโยบายการตรวจสอบ AI ของคุณจะดำเนินการอย่างไร เมื่อไร และโดยใคร.แม่แบบนโยบายการตรวจสอบโดย ClickUpเหมาะสำหรับองค์กรที่พร้อมจะมาตรฐานแนวทางของตนในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยมาตรฐานและตารางเวลาที่มีการบันทึกไว้.
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- การกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ: ระบุกิจกรรม AI, เครื่องมือ, และทีมใดบ้างที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของการตรวจสอบของคุณ
- ความถี่ในการตรวจสอบ: กำหนดระยะเวลาการทบทวนที่ชัดเจน—ไม่ว่าจะเป็นรายไตรมาส รายปี หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะ เช่น การนำเครื่องมือใหม่มาใช้
- คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ: กำหนดเกณฑ์และหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตรวจสอบนโยบาย AI
- ข้อกำหนดในการรายงาน: มาตรฐานรูปแบบการบันทึกและสื่อสารผลการตรวจสอบไปยังผู้นำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการความช่วยเหลือในการปรับเปลี่ยนนโยบาย AI ที่มีอยู่ในที่ทำงานของคุณหรือไม่? ClickUp Brain's generative AI สามารถช่วยได้ เพียงให้คำแนะนำ แล้วมันจะปรับแต่งข้อความตามที่คุณต้องการ
10. แบบนโยบายการใช้ AI โดย HubSpot สำหรับสตาร์ทอัพ
รับนโยบาย AI สำหรับเริ่มต้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสร้างขึ้นเองด้วยเทมเพลตนโยบายการใช้ AI จาก HubSpot for Startups ซึ่งเป็นเอกสารที่พร้อมใช้งานและออกแบบมาสำหรับทีมขนาดเล็กและสตาร์ทอัพโดยเฉพาะ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทในระยะเริ่มต้นที่ต้องการวางกรอบการกำกับดูแลตั้งแต่เนิ่น ๆ แต่ขาดบุคลากรด้านกฎหมายหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเฉพาะ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ภาษาที่เป็นมิตรกับสตาร์ทอัพ: นโยบายนี้ถูกเขียนขึ้นโดยคำนึงถึงทีมที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเฉพาะ
- ส่วนนโยบายหลัก: ครอบคลุมสิ่งจำเป็น รวมถึงการใช้ที่ยอมรับได้ ข้อจำกัดของข้อมูล และข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูล
- คำแนะนำในการปรับแต่ง: แม่แบบประกอบด้วยหมายเหตุที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการปรับส่วนต่างๆ ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือรูปแบบธุรกิจเฉพาะ
- การปรับใช้อย่างรวดเร็ว: ออกแบบมาเพื่อการนำไปใช้ที่รวดเร็ว ช่วยให้คุณมีนโยบายพื้นฐานที่พร้อมใช้งานได้ด้วยการแก้ไขเพียงเล็กน้อย
นี่คือสรุปอย่างรวดเร็วของทุกวิธีที่ AI ใน ClickUp ช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงาน:
สร้างกระบวนการกำกับดูแล AI ที่มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
การกำกับดูแล AI ต้องการมากกว่าเอกสารที่หยุดนิ่ง—มันต้องการกระบวนการทำงานที่ฝังนโยบายไว้ในกิจกรรมประจำวัน การมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ. ทีมที่นำ AI มาใช้โดยไม่มีนโยบายที่มีโครงสร้างอาจเผชิญกับการขยายตัวอย่างไม่ควบคุมของ AI ความเสี่ยงทางการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการปฏิบัติที่ไม่สม่ำเสมอ.
เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ AI ช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการกำกับดูแลการใช้งาน AI โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด เมื่อความสามารถของ AI ขยายตัวและกฎระเบียบเข้มงวดมากขึ้น องค์กรที่มีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งสามารถบังคับใช้ได้ จะปรับตัวได้รวดเร็วกว่าองค์กรที่พยายามตามให้ทัน
เริ่มต้นใช้งานฟรีกับ ClickUpและสร้างกระบวนการทำงานนโยบายการใช้งาน AI ของคุณวันนี้
คำถามที่พบบ่อย
นโยบายการใช้ AI กำหนดกฎระเบียบในการใช้งานประจำวันสำหรับพนักงาน ในขณะที่นโยบายการกำกับดูแล AI เป็นกรอบการทำงานในระดับสูงสำหรับวิธีที่องค์กรของคุณจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ด้าน AI คิดว่าการใช้งานคือ "อะไร" และการกำกับดูแลคือ "วิธีการและเหตุผล"
แม่แบบเวิร์กโฟลว์เปลี่ยนนโยบายของคุณให้กลายเป็นกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์. พวกมันฝังจุดตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการอนุมัติไว้ในงานประจำวันโดยตรง สร้างเส้นทางการตรวจสอบอัตโนมัติ และทำให้แน่ใจว่ากฎได้รับการปฏิบัติตามโดยไม่ต้องพึ่งพาความจำ.
นโยบายการใช้ปัญญาประดิษฐ์ขององค์กรควรครอบคลุมถึงพนักงานทุกคน ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการภายนอกที่เข้าถึงระบบหรือข้อมูลของบริษัท โดยพื้นฐานแล้ว ทุกคนที่อาจใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ในระหว่างการทำงานให้กับองค์กรจำเป็นต้องรวมอยู่ด้วย
ส่วนใหญ่แล้วองค์กรจะทบทวนนโยบายการใช้ AI ของตนทุกไตรมาส หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้น เช่น การนำเครื่องมือ AI ใหม่มาใช้ การปรับปรุงกฎระเบียบที่สำคัญ หรือเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย นโยบายของคุณควรมีการกำหนดระยะเวลาการทบทวนไว้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้ล้าสมัย