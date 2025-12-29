แนะนำ Super Agents™: เอเย่นต์ AI ที่เหมือนมนุษย์คนแรกของโลก

ซูเปอร์เอเจนต์คือเพื่อนร่วมทีม AI ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ซึ่งอาศัยอยู่ภายใน ClickUp
ต่างจากเครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลน พวกมันมองเห็นและเข้าใจอย่างชัดเจนว่างานของคุณเชื่อมโยงกันอย่างไรระหว่างงานต่าง ๆ, เอกสาร, แชท, การประชุม, ตารางเวลา, และเครื่องมือที่เชื่อมต่อไว้. เหมือนกับที่คุณและทีมของคุณทำ.
ด้วยบริบทที่ครบถ้วน ซูเปอร์เอเจนต์สามารถดำเนินเวิร์กโฟลว์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีม และดำเนินงานภายใต้ความรู้ สิทธิ์ และการควบคุมของบริษัทคุณ
โพสต์นี้จะอธิบายวิธีการทำงานของพวกเขา สาเหตุที่สถาปัตยกรรมพื้นฐานมีความสำคัญ และสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากตัวแทนอื่น ๆ ที่คุณอาจเคยเห็น
ทำไมตัวแทนปัญญาประดิษฐ์แบบดั้งเดิมยังไม่สามารถส่งมอบผลลัพธ์ได้
โครงการ AI ส่วนใหญ่หยุดชะงักด้วยเหตุผลง่าย ๆ ไม่กี่ประการ:
- ไม่มีบริบทที่แท้จริง: แชทบอทและตัวแทนทั่วไปไม่รู้จักงานของคุณจริงๆ พวกเขาเห็นแค่ข้อความที่ป้อนเข้ามา ไม่ใช่โครงการ ลูกค้า หรือการตัดสินใจของคุณ
- เครื่องมือที่แยกจากกัน: งานของคุณ เอกสาร ตั๋ว อีเมล และการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ในแอปต่างๆ การให้ AI ทำงานข้ามแอปทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่ลำบาก
- ระบบอัตโนมัติที่เปราะบาง: คุณสามารถเขียนสคริปต์สำหรับขั้นตอนการทำงานแบบครั้งเดียวได้ แต่ระบบจะล้มเหลวทันทีที่กระบวนการหรือเครื่องมือของคุณเปลี่ยนแปลง
- ไม่มีการร่วมมือในระดับมนุษย์: คุณไม่สามารถมอบหมายงานให้พวกเขา, @mentions พวกเขาในบทสนทนา, หรือไว้วางใจว่าพวกเขาจะ "จำ" สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้
ผลลัพธ์: การทดลองใช้ AI มากมาย แต่มีผลกระทบที่ยั่งยืนน้อยมาก
ซูเปอร์เอเจนต์คืออะไร?
ซูเปอร์เอเจนต์ใน ClickUp คือเพื่อนร่วมงาน AI ที่ถูกสร้างขึ้นภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณโดยตรง พวกเขาจะปรากฏเหมือนกับเพื่อนร่วมทีม เพราะเบื้องหลังนั้น พวกเขาถูกออกแบบให้เหมือนกับผู้ใช้จริงทุกประการ
คุณสามารถ:
- มอบหมายงานให้พวกเขา: มอบความรับผิดชอบในงานประจำ โครงการ หรือกระบวนการทำงานทั้งหมด
- @mention พวกเขาได้ทุกที่: ดึงพวกเขาเข้ามาในเอกสาร งาน หรือแชท เพื่อเพิ่มบริบท ตอบคำถาม หรือขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้า
- ส่งข้อความส่วนตัวถึงพวกเขาโดยตรง: ขอความช่วยเหลือ มอบหมายงานที่ยุ่งยาก หรือรับข้อมูลอัปเดต เหมือนที่คุณทำกับเพื่อนร่วมทีม
- กำหนดตารางเวลาและตัวกระตุ้น: ให้พวกเขาสร้างรายงานทุกเช้า, จัดลำดับความสำคัญของคำขอใหม่เมื่อเข้ามา, หรือตรวจสอบกระบวนการทำงานในเบื้องหลัง
แทนที่จะเพียงแค่ตอบสนองต่อคำสั่ง Super Agents จะเข้าร่วมในกระบวนการทำงานของคุณร่วมกับมนุษย์ และพวกเขาทำเช่นนั้นอย่างต่อเนื่อง, อย่างมีประสิทธิภาพ, และมีการมองเห็นอย่างเต็มที่ในสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่
พลังหลักสามประการของซูเปอร์เอเจนต์
หัวใจสำคัญของ Super Agents คือเสาหลักสามประการ: บริบท, AI สภาพแวดล้อม, และ ความปลอดภัย.
1. บริบท: ฉลาดเสมอ
ซูเปอร์เอเจนต์คือเอเจนต์กลุ่มแรกที่มี ความจำและบริบทในระดับมนุษย์อย่างแท้จริง พวกเขา:
- เชื่อมต่อกับไฟล์ แอป และข้อมูลทั้งหมดของคุณ: Super Agents เชื่อมต่อกับ Workspace และเครื่องมือที่เชื่อมต่อของคุณ สร้างชั้นเดียวของ ข้อมูลอัจฉริยะขององค์กร แทนที่จะเป็นความรู้ที่กระจัดกระจาย
- เห็นงานในแบบที่มนุษย์มองเห็น: งาน, เอกสาร, แชท, การประชุม และการอัปเดตต่างๆ ไม่ใช่ข้อความสุ่ม แต่เป็นบริบทที่มีโครงสร้างและมีชีวิต ซึ่ง Super Agent ของคุณสามารถนำทางและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดเก็บและใช้หน่วยความจำประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึง: หน่วยความจำล่าสุด: สิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดในงาน การสนทนา หรือขั้นตอนการทำงาน ความชอบ: วิธีที่ทีมของคุณชอบให้ทำงาน - โทนเสียง รูปแบบ กฎการส่งต่อ และอื่นๆ หน่วยความจำระยะยาวและเหตุการณ์เฉพาะ: การตัดสินใจที่สำคัญ รูปแบบ และประวัติโครงการที่จัดเก็บไว้ในเอกสารซึ่งผู้ร่วมงานทุกคนสามารถตรวจสอบและปรับปรุงได้
- ความจำล่าสุด: สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ในงาน การสนทนา หรือขั้นตอนการทำงาน
- ความชอบ: วิธีที่ทีมของคุณต้องการให้ทำงาน – โทน, รูปแบบ, กฎการส่งต่อ, และอื่น ๆ
- ความจำระยะยาวและความจำเฉพาะช่วงเวลา: การตัดสินใจที่สำคัญ รูปแบบ และประวัติโครงการที่จัดเก็บไว้ในเอกสาร ซึ่งผู้ร่วมงานทุกคนสามารถตรวจสอบและปรับปรุงได้
- ความจำล่าสุด: สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ในงาน, การสนทนา, หรือกระบวนการทำงาน
- ความชอบ: วิธีที่ทีมของคุณต้องการให้ทำงาน – โทนเสียง, รูปแบบ, กฎการส่งต่อ, และอื่น ๆ
- ความจำระยะยาวและความจำเฉพาะช่วง: การตัดสินใจที่สำคัญ รูปแบบ และประวัติโครงการที่จัดเก็บไว้ในเอกสาร ซึ่งผู้ร่วมงานทุกคนสามารถตรวจสอบและปรับปรุงได้
ซูเปอร์เอเจนต์จะดูดซับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งเวิร์กสเปซของคุณ นั่นคือวิธีที่พวกเขาคงความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงตลอดเวลา
2. เอไอรอบตัว: ทำงานตลอดเวลา
ส่วนใหญ่ระบบ AI จะรอให้คุณถามคำถาม. ซุปเปอร์เอเจนต์ทำตรงกันข้าม: พวกเขาทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อให้คุณไม่ต้องทำ.
นี่คือข้อมูลข่าวกรองที่:
- ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง: ซูเปอร์เอเจนต์จะดำเนินงานตามตารางเวลาที่คุณกำหนด และคอยรับฟังสัญญาณทริกเกอร์ เช่น มีคำถามถูกถาม มีงานใหม่ถูกสร้างขึ้น หรือมีการส่งแบบฟอร์ม
- ใช้ทักษะการทำงานจริง: พวกเขาไม่ได้แค่เรียกใช้ API เท่านั้น แต่สามารถร่างเอกสาร อัปเดตงาน ส่งอีเมล จัดการตั๋วงาน สรุปการประชุม และอื่นๆ อีกมากมายโดยใช้เครื่องมือเดียวกับที่ทีมของคุณใช้อยู่ในปัจจุบัน
- ทำตัวเหมือนเพื่อนร่วมทีม: คุณสามารถส่งข้อความส่วนตัวหาพวกเขาเพื่อขอความช่วยเหลือเฉพาะกิจได้ และยังสามารถแท็กพวกเขาในเอกสารเพื่อเปลี่ยนการระดมความคิดให้กลายเป็นแผนงานที่ชัดเจน
- ขั้นตอนในการดำเนินการเชิงรุก: ซูเปอร์เอเย่นต์สามารถยกระดับปัญหา, เปิดเผยข้อมูลเชิงลึก, และเน้นย้ำความเสี่ยง ก่อน ที่คุณจะสังเกตเห็น
งานใดก็ตามที่คุณมักจะมอบหมายให้บุคคลหนึ่งและต้องรอเป็นวัน ๆ ตอนนี้คุณสามารถมอบหมายให้ Super Agent ได้แล้ว และดูการทำงานของมันในเบื้องหลัง
3. ความปลอดภัย: ปลอดภัยเสมอ
ซูเปอร์เอเจนต์คือผู้ใช้ระดับพรีเมียมในพื้นที่ทำงานของคุณ นั่นคือสิ่งที่ทำให้รูปแบบความปลอดภัยของพวกเขาแตกต่างออกไป
พวกเขาได้รับสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ใช้เช่นเดียวกับทีมของคุณ ดังนั้นคุณสามารถ:
- ตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าแต่ละซูเปอร์เอเจนต์สามารถเห็นอะไรได้บ้างและไม่สามารถเห็นอะไรได้บ้าง
- ควบคุมผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดู, กระตุ้น, หรือจัดการกับซูเปอร์เอเจนต์
- มั่นใจในการเก็บข้อมูลลูกค้า เอกสารภายใน และโครงการที่มีความสำคัญให้ปลอดภัย
ทุกการกระทำของซูเปอร์เอเจนต์จะถูกบันทึกไว้ในบันทึกการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ คุณจึงทราบเสมอว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อไหร่ และทำไม
สำหรับการตัดสินใจที่สำคัญ Super Agents จะให้มนุษย์มีส่วนร่วมในกระบวนการ โดยขอการอนุมัติก่อนดำเนินการที่มีผลกระทบสูง เช่น การขอให้คุณตรวจสอบร่างอีเมลก่อนที่จะส่ง คุณยังคงควบคุมได้ทั้งหมดในขณะที่พวกเขาจัดการงานหนัก
วิธีการทำงานของซูเปอร์เอเจนต์อย่างแท้จริง: ขั้นตอนการทำงานแบบทีละขั้นตอน
มาดูกันว่า การนำเอเจนต์ระดับซูเปอร์เข้ามาในทีมของคุณจะเป็นอย่างไร
1. อธิบายงาน
ด้วย Super Agent Studio คุณไม่จำเป็นต้องออกแบบกระบวนการทำงาน, เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคำสั่ง, หรือเขียนโค้ด.
คุณเพียงแค่บรรยายว่า:
- งานที่คุณต้องการให้ตัวแทนทำ
- ขั้นตอนการทำงานที่คุณต้องการให้ทำงานโดยอัตโนมัติ
- งานจุกจิกที่คุณอยากมอบหมายให้คนอื่น
จากนั้น สตูดิโอจะกำหนดทักษะ เครื่องมือ และมาตรการป้องกันที่เหมาะสม หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและ Super Agents ที่แนะนำ ซึ่งได้รับการปรับแต่งอย่างดีจาก ClickUp
2. เชื่อมโยงบริบทที่ถูกต้อง
ต่อไป คุณสามารถปรับปรุงแหล่งความรู้ที่ตัวแทนของคุณสามารถเข้าถึงได้:
- รายการ, โฟลเดอร์, หรือ พื้นที่ ใน ClickUp
- เอกสารและวิกิที่มีความสำคัญต่อการทำงานของพวกเขา
- แอปที่เชื่อมต่อ เช่น อีเมล ปฏิทิน หรือเครื่องมือสนับสนุน
เนื่องจาก Super Agents ใช้โมเดลผู้ใช้เดียวกับมนุษย์ พวกเขาจึงได้รับ การเข้าถึงโดยปริยาย ต่อความรู้สาธารณะในพื้นที่ทำงานของคุณ และการเข้าถึงโดยชัดแจ้งในทุกที่ที่คุณเลือกแชร์เพิ่มเติม คุณไม่จำเป็นต้องจัดการฐานความรู้แยกกันหลายร้อยแห่งอย่างละเอียดถี่ถ้วน
3. ตัดสินใจว่าควรดำเนินการเมื่อใดและอย่างไร
คุณสามารถวางตัวแทนแต่ละคนไว้ที่:
- ตารางเวลา ("ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 น. สรุปงานของเมื่อวานและส่งรายงาน")
- ทริกเกอร์ ("เมื่อมีการสร้างบั๊กที่มีความสำคัญสูง ให้ทำการคัดแยกและแจ้งเตือนทีมที่เกี่ยวข้อง")
- เวิร์กโฟลว์ตามความต้องการ ("เมื่อฉัน @mention คุณในภารกิจ ให้ทำความสะอาดคำอธิบายและเพิ่มแผนการดำเนินการที่ชัดเจน")
จากนั้น ตัวแทนจะทำงานได้อย่างราบรื่นเหมือนนาฬิกา โดยร่วมมือกับทีมของคุณในภารกิจต่างๆ เอกสาร และการแชท และจะส่งเรื่องต่อให้มนุษย์เมื่อใดก็ตามที่จำเป็นต้องมีการตัดสินใจ
สิ่งที่ซูเปอร์เอเจนต์สามารถทำได้ทั่วทั้งทีมของคุณ
เนื่องจากพวกเขาถูกสร้างขึ้นบนกระบวนการทำงานจริงของคุณ ตัวแทนซูเปอร์จึงสามารถปรับตัวเข้ากับทีมเกือบทุกทีมได้
นี่คือตัวอย่างบางส่วน:
สำหรับผู้นำการดำเนินงานและผู้นำโครงการ
- การรายงานสถานะแบบอัตโนมัติ: ทุกเช้า ซูเปอร์เอเจนต์ของคุณจะดึงข้อมูลอัปเดตจากโครงการสำคัญทั้งหมด ระบุความเสี่ยง และส่งสรุปที่ชัดเจนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- บังคับใช้เพลย์บุ๊ก: เมื่อมีคำขอใหม่เข้ามา ระบบจะติดแท็ก, ส่งต่อ, และจัดโครงสร้างงานตามกระบวนการของคุณ
- รักษาโครงการให้ดำเนินไปตามแผน: ตรวจสอบวันครบกำหนด ความเชื่อมโยง และอุปสรรคต่าง ๆ จากนั้นแจ้งเตือนเจ้าของงานก่อนที่งานจะล่าช้า
สำหรับทีมการตลาดและการสนับสนุน
- การคัดแยกคำร้องที่เข้ามา: จัดประเภท, จัดลำดับความสำคัญ, และส่งต่อตั๋ว, อีเมลของลูกค้า, หรือการส่งแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ
- ร่างคำตอบส่วนบุคคล: ใช้ฐานความรู้และบทสนทนาที่ผ่านมาเพื่อแนะนำคำตอบที่ทีมของคุณสามารถตรวจสอบและส่งได้อย่างรวดเร็ว
- รักษา CRM และ Workspaces ให้สอดคล้องกัน: บันทึกการอัปเดตที่สำคัญ บันทึกย่อ และการติดตามผลในทุกที่ที่ทีมของคุณทำงานจริง
สำหรับผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม
- สรุปข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปฏิบัติ: รวบรวมข้อเสนอแนะจากงาน เอกสาร และการแชทให้เป็นประเด็นหลักที่ชัดเจนและจัดลำดับความสำคัญของงานค้าง
- ติดตามการเผยแพร่: ตรวจสอบสัญญาณข้อผิดพลาด ความคิดเห็นของลูกค้า และข้อมูลการนำไปใช้ จากนั้นนำเสนอสิ่งที่ต้องการความสนใจ
- จัดการการบำรุงรักษาที่เกิดขึ้นซ้ำ: ตั้งแต่การจัดการงานที่ค้างอยู่ไปจนถึงการอัปเดตบันทึกการปล่อยเวอร์ชัน ตัวแทนสามารถรับผิดชอบงานที่ทำซ้ำได้
สำหรับผู้นำ
- รับข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับธุรกิจ: สอบถาม Super Agent เกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดของโครงการสำคัญ และรับคำตอบที่อ้างอิงจากงานจริง เอกสาร และการสนทนาของคุณ
- สังเกตเห็นรูปแบบที่คุณอาจมองข้าม: ดูว่างานประเภทใดที่ทำให้ทีมทำงานช้าลง โครงการใดที่ล่าช้าอยู่เสมอ และ AI สามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานของคนในทีมได้ที่จุดใดบ้าง
ในทุกกรณี เป้าหมายยังคงเหมือนเดิม: มนุษย์มุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ และความสัมพันธ์ ส่วนซูเปอร์เอเจนต์จะจัดการทุกอย่างที่เหลือ
นโยบายการเรียกเก็บเงินที่ยุติธรรมอย่างยิ่ง
เมื่อเราเพิ่มประสิทธิภาพ คุณประหยัดเงิน
เมื่อทีมของเราประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน AI ได้ เราจะส่งต่อความประหยัดนั้นให้คุณ เมื่อเกิดการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้าน AI อย่างกะทันหันอันเป็นผลมาจากโมเดลใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เราจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนนั้นเพื่อที่คุณจะไม่ต้องเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของการใช้เครดิตอย่างกะทันหัน
ยุคใหม่ของมนุษย์ พร้อมด้วยซูเปอร์เอเจนต์
ด้วย ClickUp Super Agents คุณ:
- ใช้เวลาให้น้อยลงกับการอัปเดตสถานะ การจัดเส้นทาง และงานที่ทำซ้ำๆ
- มอบเพื่อนร่วมงาน AI ให้กับสมาชิกในทีมทุกคน ซึ่งเข้าใจงานของพวกเขาอย่างแท้จริง
- สร้างระบบที่งานดำเนินต่อไปได้แม้ไม่มีใครเฝ้าดูกระดาน
คุณเลือกสิ่งที่จะให้ความสำคัญ ส่วนที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของซูเปอร์เอเจนต์ของเรา
เริ่มต้นกับซูเปอร์เอเจนต์คนแรกของคุณ
คุณไม่จำเป็นต้องมีทีมวิทยาศาสตร์ข้อมูล, การดำเนินการที่ใช้เวลาหกเดือน, หรือผนังของสคริปต์เพื่อเริ่มต้น
ใครก็ตามสามารถสร้างซูเปอร์เอเจนต์ได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือสร้างฟรีของเรา ซึ่งจะแนะนำคุณในทุกขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างสูงสุด
พร้อมหรือยังที่จะสัมผัสประสบการณ์ชีวิตการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน AI?
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUp Super Agentsและสร้างตัวแทนคนแรกของคุณวันนี้