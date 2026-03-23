เคยสร้างคำสั่งที่ทำงานได้อย่างสวยงาม... แล้วต้องมาเห็นมันพังทันทีที่มีคนอื่นนำไปใช้ซ้ำหรือไม่?
เพราะส่วนที่ยากไม่ใช่การเขียนข้อความเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม แต่คือการทำให้แน่ใจว่าข้อความนั้นยังคงถูกต้องเมื่อบริบทเปลี่ยนแปลง เวอร์ชันเปลี่ยนไป หรือโมเดลมีพฤติกรรมต่างออกไป ข้อความเริ่มต้นเริ่มต้นจากการทดลอง แต่ทีมต้องการให้มันทำงานเหมือนสินทรัพย์: ได้รับการตรวจสอบ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และปลอดภัยสำหรับการนำไปใช้ในกระบวนการทำงานประจำวัน
เข้าสู่เทมเพลต PromptOps เทมเพลตเหล่านี้มอบโครงสร้างที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับการสร้าง ทดสอบ เอกสาร อนุมัติ และปรับปรุงคำสั่ง (prompts) ของคุณอย่างต่อเนื่อง
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับ 10 เทมเพลต ClickUp PromptOps สำหรับเวิร์กโฟลว์ AI ที่คุณสามารถคัดลอก ปรับแต่ง และนำกลับมาใช้ใหม่ได้
PromptOps Templates สรุปแบบรวดเร็ว
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเทมเพลต PromptOps ที่ครอบคลุมในคู่มือนี้และส่วนของวงจรชีวิตของคำสั่งที่แต่ละเทมเพลตช่วยให้คุณมาตรฐาน
|แม่แบบ
|ลิงก์ดาวน์โหลด
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|คำแนะนำสำหรับ ChatGPT สำหรับเทมเพลตการจัดการโครงการโดย ClickUp
|การกำหนดมาตรฐานขั้นตอนการทำงานของโครงการที่เกิดขึ้นซ้ำด้วยคำแนะนำ
|190+ คำถามสำหรับผู้รับมอบหมายงาน, ผลงานโครงการ, ตัวสร้างทะเบียนความเสี่ยง
|คำแนะนำสำหรับ ChatGPT สำหรับแม่แบบการจัดการผลิตภัณฑ์โดย ClickUp
|การจัดโครงสร้างคำแนะนำผลิตภัณฑ์ด้วยบริบทของฟีเจอร์
|ห้องสมุดคำสั่งที่จัดหมวดหมู่, งานและเอกสารที่เชื่อมโยง, กระบวนการทำงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
|คำสั่งสำหรับ ChatGPT แบบเทมเพลตทางวิศวกรรมโดย ClickUp
|การจัดการคำสั่งงานวิศวกรรมสำหรับกระบวนการทำงานของนักพัฒนา
|200+ คำถาม, แดชบอร์ดติดตามการใช้งาน, ระบบการทำงานอัตโนมัติ
|คำแนะนำสำหรับ ChatGPT สำหรับเทมเพลต HR โดย ClickUp
|การรักษาความปลอดภัยและการจัดระเบียบคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล
|การควบคุมสิทธิ์, ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน, ตัวสร้างการสัมภาษณ์
|คำแนะนำสำหรับ ChatGPT เพื่อสร้างเทมเพลตการเขียน โดย ClickUp
|การรักษาความสอดคล้องของเสียงแบรนด์ในเนื้อหา AI
|แนวทางการใช้โทนเสียง การแก้ไขแบบร่วมมือ การจัดกลุ่มคำสั่งตามรูปแบบ
|แบบฟอร์มคำสั่ง ChatGPT สำหรับการเงิน โดย ClickUp
|การกำกับดูแลการเงินด้วยการอนุมัติ
|สถานะวงจรชีวิตที่แจ้งเตือนทันที, กระบวนการรายงาน, การวิเคราะห์ทางการเงิน
|เทมเพลตข้อความสำหรับ Gemini โดย ClickUp
|การกำหนดมาตรฐานของคำแนะนำ (prompts) สำหรับกรณีการใช้งานของ Gemini
|ศูนย์รวมคำสั่งเฉพาะแผนก, การติดตามเวอร์ชัน, คำสั่งเฉพาะสำหรับโมเดล
|คำแนะนำและแนวทางสำหรับบล็อกโพสต์โดยใช้เทมเพลตจาก ClickUp
|การดำเนินงานเวิร์กโฟลว์บล็อก AI แบบครบวงจร
|ระบบการทำงานแบบงานย่อย, คำสั่งแก้ไขแบบโครงร่าง, การสนับสนุน SEO
|แบบฟอร์มขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานโดย ClickUp
|การกำหนดการกำกับดูแลและการทำงานที่ชัดเจน
|เอกสาร SOP, กฎการเวอร์ชัน, กระบวนการทบทวนและการยกเลิกการใช้งาน
|แม่แบบคู่มือการดำเนินงานโดย ClickUp
|การนำ PromptOps ไปใช้ในทีมต่างๆ
|การติดตามการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม, การวางแผนโครงการนำร่อง, การตรวจสอบการใช้ปัญญาประดิษฐ์
PromptOps คืออะไร?
PromptOps (ย่อมาจาก Prompt Operations) คือการปฏิบัติที่นำความเข้มงวดทางวิศวกรรมและการดำเนินงานมาใช้กับวงจรชีวิตของพรอมต์ที่ใช้กับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) เปรียบเสมือน "DevOps สำหรับพรอมต์" ที่นำกระบวนการที่เป็นระบบมาใช้กับการเขียน ทดสอบ จัดการเวอร์ชัน ใช้งาน และตรวจสอบพรอมต์
PromptOps มักจะประกอบด้วย:
- การกำหนดเวอร์ชันและการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- การทดสอบและการประเมินผลตามตัวอย่างข้อมูลนำเข้า
- การเปรียบเทียบรูปแบบคำสั่ง
- การปรับใช้และการย้อนกลับ
- การติดตามผลลัพธ์ในกระบวนการผลิต
- การกำกับดูแล, การอนุมัติ, และเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด
✨ โบนัส: นี่คือตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานของ PromptOps 👇
- สร้าง:วิศวกรการเขียนข้อความ (Prompt Engineer)ร่างข้อความใหม่หรือปรับปรุงข้อความที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมการพัฒนา
- เวอร์ชันและการตรวจสอบ: คำสั่งถูกบันทึกไว้ในระบบควบคุมเวอร์ชัน ได้รับการตรวจสอบโดยเพื่อนร่วมทีม และมีการบันทึกไว้เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ
- ทดสอบและประเมินผล: การตรวจสอบอัตโนมัติประเมินคุณภาพของคำตอบ ความสม่ำเสมอ ความปลอดภัย และค่าใช้จ่ายก่อนการเผยแพร่
- การปล่อย: กระบวนการปรับใช้จะผลักดันข้อความที่ได้รับการอนุมัติไปยังขั้นตอนเตรียมการหรือขั้นตอนการผลิต
- มอนิเตอร์: ทีมติดตามคุณภาพของผลลัพธ์, ความน่าเชื่อถือ, และการใช้งานเพื่อตรวจจับปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ
- ปรับปรุง: ข้อมูลเชิงลึกจากการประเมินผล ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ และประสิทธิภาพการผลิต นำไปสู่การปรับปรุงในรอบถัดไป
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:อลัน ทัวริงได้ร่างแนวคิดหลักเบื้องหลังปัญญาประดิษฐ์ก่อนที่ AI จะมีชื่อเสียอีก ในปี 1950 เขาได้เสนอ "เกมเลียนแบบ" และในความคิดเห็นต่อจากบทความนั้น เขาได้กล่าวว่าเขาคิดว่าเครื่องจักรอาจหลอกผู้พิพากษาที่เป็นมนุษย์ได้ประมาณ 30% ของเวลาหลังจากถูกซักถามเป็นเวลาห้านาทีภายในปี 2000
10 เทมเพลต ClickUp PromptOps สำหรับเวิร์กโฟลว์ AI
การจัดการคำสั่งในสเปรดชีตแยกหรือเครื่องมือเฉพาะทางบังคับให้ทีมของคุณต้องสลับแท็บอยู่ตลอดเวลา ความขัดแย้งนี้ทำลายสมาธิและรับประกันว่าในที่สุดผู้คนจะเลิกใช้คลังคำสั่งทั้งหมด
เก็บคำสั่งของคุณไว้ตรงจุดที่งานของคุณเกิดขึ้นจริงด้วยClickUp เรียกใช้คำสั่งได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานของคุณ เปลี่ยนภาษาธรรมชาติให้เป็นกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม ทีมของคุณจะปรับตัวใช้ AI ได้อย่างราบรื่น เพราะเทมเพลตถูกผสานเข้ากับงานประจำวันและกระบวนการทำงานของ AI อย่างลงตัว
ดังนั้น มาดูกันว่ามีแม่แบบใดบ้างที่จะช่วยให้คุณมาตรฐานการทำงานของ AI ได้ 👇
1. คำสั่งสำหรับ ChatGPT เพื่อเทมเพลตการจัดการโครงการโดย ClickUp
ผู้จัดการโครงการไม่ควรต้องสร้างการอัปเดต, สรุปงาน, หรือสรุปการประชุมใหม่ทุกสัปดาห์ แต่เมื่อมีคำแนะนำที่มีประโยชน์อยู่ในโน้ตที่สุ่มหรือบุ๊กมาร์กของใครบางคน ทีมก็จะต้องสร้างงานขึ้นมาใหม่แทนที่จะทำให้เป็นมาตรฐาน
ChatGPT Prompts สำหรับเทมเพลตการจัดการโครงการโดย ClickUpมอบห้องสมุดคำสั่งที่ใช้ร่วมกันให้กับทีมโครงการภายในClickUp Docs นั่นหมายความว่าคำสั่งที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับงานโครงการที่เกิดขึ้นซ้ำจะถูกบันทึกไว้ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย และเข้าถึงได้อย่างสะดวกในกระบวนการทำงาน แทนที่จะสูญหายไปตามแท็บและเครื่องมือต่างๆ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- มาตรฐานงาน PM ที่ทำซ้ำได้: ใช้คำแนะนำที่เขียนไว้ล่วงหน้า 190+ สำหรับผลลัพธ์ทั่วไป เช่น สรุปโครงการ, การอัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และการทบทวน
- เก็บข้อความให้อยู่ในบริบท: จัดเก็บคลังข้อความของคุณไว้ใน ClickUp Docs พร้อมกับข้อมูลความรู้ของโครงการอื่น ๆ เพื่อให้ทีมทราบว่าจะค้นหาและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ที่ไหน
- ผู้สร้างทะเบียนความเสี่ยง: อธิบายขอบเขตของโครงการเพื่อรับตารางความเสี่ยงที่มีรูปแบบพร้อมการประเมินความน่าจะเป็นและผลกระทบ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและผู้นำ PMO ที่กำลังสร้างกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้ด้วยความช่วยเหลือจาก AI
ต้องการดูว่าเทมเพลตช่วยให้การวางแผนโครงการใน ClickUp เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร? เรามีคำแนะนำแบบละเอียดสำหรับคุณ:
📚 อ่านเพิ่มเติม: คำสั่ง ChatGPT ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ
2. คำสั่งสำหรับ ChatGPT สำหรับเทมเพลตการจัดการผลิตภัณฑ์โดย ClickUp
การจัดการผลิตภัณฑ์จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อสะท้อนภาพรวมทั้งหมด รวมถึงบุคลิกผู้ใช้ เป้าหมายทางธุรกิจ และข้อจำกัดทางเทคนิค หากขาดบริบทดังกล่าว แม้แต่คำสั่งที่ทรงพลังก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดูทั่วไปจนไม่มีประโยชน์ได้
เทมเพลตคำสั่ง ChatGPT สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์โดย ClickUpช่วยให้ทีมจัดระเบียบคำสั่งในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการนำกลับมาใช้ ปรับปรุง และนำไปใช้กับงานผลิตภัณฑ์จริง
คุณสามารถเชื่อมต่อเทมเพลตกับงานใน ClickUpและเอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์, อีปิค, หรือโครงการริเริ่มเฉพาะได้ ด้วยวิธีนี้ ทีมของคุณจะมีจุดเดียวในการทำงานเมื่อใช้ AI สำหรับงานผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ พร้อมบริบทของโครงการที่เกี่ยวข้องที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- รวมคำสั่งไว้ที่เดียว: รวบรวมคำสั่งการจัดการผลิตภัณฑ์มากกว่า 130 รายการไว้ในเอกสาร ClickUp Doc เดียว แทนที่จะกระจายอยู่ในโน้ต, แชท, และแท็บต่างๆ
- ค้นหาคำแนะนำได้เร็วขึ้น: จัดกลุ่มคำแนะนำตามกรณีการใช้งานผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถไปยังคำแนะนำสำหรับการออกแบบ การวางแผน การวิจัย และการจัดทำเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
- มาตรฐานกระบวนการทำงานของ AI: เปลี่ยนการป้อนคำสั่งแบบครั้งเดียวให้กลายเป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้ ซึ่งทีมของคุณสามารถนำกลับมาใช้ ปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ที่สร้างเวิร์กโฟลว์ AI ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับ PRD, การวิจัย, การวางแผนการเปิดตัว และการจัดทำเอกสารคุณลักษณะ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เคยมีโมเดลข้อความที่ "สมบูรณ์แบบ" อยู่ดีๆ ก็เริ่มให้ผลลัพธ์ทั่วไปหลังจากทำงานไปไม่กี่รอบหรือไม่? นั่นคือปัญหาการเบี่ยงเบนของข้อความ (Prompt Drift) และนี่คือสิ่งที่ PromptOps ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมโดยเฉพาะ
เพิ่มClickUp Super Agentลงในคลังคำสั่งของคุณ เพื่อให้ทุกครั้งที่รันดึงบริบทล่าสุด (PRD, งานที่เชื่อมโยง, การตัดสินใจ, ข้อจำกัด) ตรวจสอบช่องว่าง และสร้างร่างที่สอดคล้องกันได้อย่างรวดเร็ว
คุณยังสามารถอัปเดตเอเจนต์ได้ทันทีตามการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงานของคุณ นั่นหมายความว่าคุณสามารถควบคุมคำสั่งของมันได้ เปลี่ยนสิ่งที่มันตรวจสอบ หรือเพิ่มตัวกระตุ้นใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ซึ่งช่วยให้กระบวนการแจ้งเตือนของคุณมีความถูกต้อง สามารถทำซ้ำได้ และพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นี่แหละที่เรียกว่าการผสานรวมอย่างแท้จริง! 🤝
3. คำสั่งสำหรับ ChatGPT แบบเทมเพลตทางวิศวกรรมโดย ClickUp
คำแนะนำทางวิศวกรรมที่แข็งแกร่งสามารถช่วยประหยัดเวลาในการแก้ไขข้อผิดพลาด, ทำให้การเอกสารรวดเร็วขึ้น, และช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถทำงานทางเทคนิคที่ซ้ำซากได้รวดเร็วขึ้น
เทมเพลต ChatGPT Prompts สำหรับวิศวกรรมโดย ClickUpมอบคลังคำถามเริ่มต้นที่จัดระเบียบตามกรณีการใช้งานด้านวิศวกรรมทั้งหมด พร้อมคำถามมากกว่า 200 รายการ ให้แก่ทีม แทนที่ทีมจะต้องจดจำว่าวิธีใดได้ผล คุณจะได้ระบบที่ใช้ร่วมกันสำหรับการรวบรวม นำกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงคำถามเริ่มต้นสำหรับการเขียนโค้ด รายงานข้อบกพร่อง และกระบวนการทำงานอื่นๆ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกคำสั่งที่พิสูจน์แล้ว: บันทึกคำสั่งที่มีคุณค่าสูงสำหรับการเขียนโค้ด การแก้ไขข้อผิดพลาด และการเขียนเอกสารทางวิศวกรรม ก่อนที่มันจะหายไปในแชทหรือเอกสารส่วนตัว
- ทดสอบและแสดงการใช้งาน: ใช้ClickUp Dashboardsเพื่อติดตามวิธีการใช้คำสั่งในกระบวนการทำงานของทีมวิศวกรรม และระบุแนวทางที่ควรนำมาใช้เป็นมาตรฐาน
- ทำให้งานที่ทำซ้ำเป็นอัตโนมัติ: ใช้ClickUp Automationsเพื่อเชื่อมต่องานที่ขับเคลื่อนด้วยคำสั่งกับกระบวนการทำงานทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ และลดการส่งต่องานด้วยตนเอง
✅ เหมาะสำหรับ:ทีมวิศวกรรมและนักพัฒนาอาวุโสที่ต้องการสร้างกระบวนการทำงานของ AI ที่ทำซ้ำได้สำหรับการดีบั๊ก, การสร้างโค้ด, และการแบ่งปันความรู้ทางเทคนิค
✨ โบนัส: เมื่อหนึ่งในคำแนะนำทางวิศวกรรมของคุณนำไปสู่การแก้ไขจริง ให้ส่งตรงไปยังClickUp Codegen ทันที ระบุ @codegen (หรือมอบหมายงานให้กับ Codegen) แล้วมันจะใช้บริบทในการสร้างโค้ด ตอบคำถาม และแม้กระทั่งสร้าง PR ได้
📮 ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าพวกเขาถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือปัญหาที่บานปลายเป็นประจำ เมื่อเส้นทางในการส่งต่อปัญหาไม่ชัดเจน ปัญหาเร่งด่วนมักจะตกไปอยู่ที่คนเดิม ๆ อยู่เสมอ เมื่อเวลาผ่านไป คนเหล่านั้นจะกลายเป็นเสมือนตาข่ายนิรภัยโดยปริยายสำหรับทุกสิ่งที่พังเสียหาย
กฎการยกระดับที่มีโครงสร้างจะกระจายภาระงานนั้นออกไปClickUp Automationsสามารถส่งต่อเหตุการณ์ตามลำดับความสำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะ ในขณะที่ Super Agents จะจัดการกับการติดตามผลที่เป็นกิจวัตรหรืองานที่มีความรุนแรงต่ำ
4. คำสั่ง ChatGPT สำหรับแม่แบบ HR โดย ClickUp
กระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูงและเกี่ยวข้องกับบุคคล ซึ่งไม่ควรนำไปวางในบัญชี AI ส่วนบุคคลโดยเด็ดขาด
เก็บรักษาข้อมูลลับนี้ให้ปลอดภัยในเทมเพลตคำสั่ง ChatGPT สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดย ClickUp
คุณสามารถใช้สิทธิ์การเข้าถึงของ ClickUpเพื่อจำกัดการดูและการแก้ไขข้อมูล ทำให้คำแนะนำที่ละเอียดอ่อนปลอดภัยภายในพื้นที่ทำงาน ด้วยวิธีนี้ ทีม HR ของคุณสามารถใช้ศักยภาพเต็มรูปแบบของการดำเนินงานด้วย AI โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของพนักงาน
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบคำแนะนำตามขั้นตอนการทำงาน: ใช้มุมมองของ ClickUpเพื่อจัดโครงสร้างคำแนะนำด้านทรัพยากรบุคคลตามหมวดหมู่ เช่น การปฐมนิเทศ การอัปเดตคู่มือพนักงาน การพัฒนาอาชีพ และขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
- ชุดคำถามสัมภาษณ์: กรุณากรอกประเภทของตำแหน่งและสมรรถนะที่ต้องการเพื่อรับคำถามเชิงพฤติกรรมที่ตรงเป้าหมาย
- เครื่องมือสร้างรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศ: เพิ่มแผนกและวันที่เริ่มงานเพื่อรับแผนการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่แบบรายสัปดาห์
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล, และทีมภายในที่ดูแลกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้และมีความอ่อนไหวซึ่งมีการช่วยเหลือจาก AI.
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การที่ AI ทำให้มนุษย์ตกใจด้วยการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิดนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ DeepMind กล่าวว่าMove 37 อันเป็นตำนานของ AlphaGoมีโอกาสเพียง 1 ใน 10,000 เท่านั้นที่มนุษย์จะเล่น และมันกลายเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ของ AI
5. คำสั่ง ChatGPT สำหรับการสร้างแบบฟอร์มการเขียน โดย ClickUp
คำสั่งทั่วไปสำหรับ AI ในการสร้างเนื้อหาจะผลิตข้อความที่ทั่วไปและเหมือนหุ่นยนต์ ซึ่งไม่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณเลย
เก็บแนวทางเสียงของแบรนด์ของคุณไว้เคียงข้างกับคำสั่งที่ได้รับการสนับสนุนในเทมเพลตคำสั่ง ChatGPT สำหรับการเขียนโดย ClickUp และสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไร? คุณสามารถปรับปรุงพวกมันพร้อมกันได้แบบเรียลไทม์ นั่นหมายความว่านักเขียนและบรรณาธิการของคุณสามารถอัปเดตคำอธิบายโทนเสียงและตัวอย่างประโยคได้พร้อมกัน การแก้ไขจะปรากฏขึ้นในเวลาจริง ดังนั้นทีมของคุณจะทำงานจากเวอร์ชันคำสั่งที่ทันสมัยที่สุดเสมอ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- เครื่องมือสร้างโครงร่างบล็อก: ป้อนคำหลักเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับโครงร่างพร้อมคำแนะนำมุมมองเฉพาะด้วย ClickUp Brain
- จัดระเบียบหัวข้อตามรูปแบบ: รวมหัวข้อการเขียนสำหรับบล็อก ชีวประวัติ หนังสือ การเขียนเชิงโต้แย้ง และอื่นๆ ไว้ในเอกสารเดียวที่สามารถค้นหาได้
- ปรับปรุงคำแนะนำร่วมกัน: ใช้ ClickUp Docs เพื่ออัปเดตแนวทางโทนเสียง ตัวอย่าง และถ้อยคำของคำแนะนำร่วมกันแบบเรียลไทม์
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านเนื้อหา, ทีมแบรนด์, และผู้จัดการบรรณาธิการที่สร้างกระบวนการทำงานด้วย AI สำหรับการสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้แถบคำสั่ง AI ของ ClickUpเพื่อดึงบริบทที่นักเขียนต้องการได้อย่างแม่นยำ—ไม่ว่าจะเป็นวิกิเสียงแบรนด์ล่าสุดของคุณ, เอกสาร "หัวข้อการเขียน" ที่ได้รับการอนุมัติ, และงานแคมเปญที่เชื่อมโยงกัน ใน ClickUp เปิดใช้งานด้วย Cmd + K / Ctrl + K บนแอปเดสก์ท็อป คุณยังสามารถใช้ Cmd + J / Ctrl + J เพื่อค้นหาและถาม AI จากทุกที่บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้อีกด้วย
6. แบบฟอร์มคำสั่ง ChatGPT สำหรับการเงิน โดย ClickUp
เมื่อทีมของคุณใช้ AI สำหรับบันทึกงบประมาณ, การให้ความเห็นเกี่ยวกับความแตกต่าง, หรือการรายงาน, ความท้าทายจะอยู่ที่การระบุคำสั่งที่ได้รับการตรวจสอบ, เวอร์ชันปัจจุบัน, และตัวเลือกที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัย.
เทมเพลตคำสั่ง ChatGPT สำหรับการเงินโดย ClickUpช่วยให้คุณจัดการคลังคำสั่งภายในกรอบเอกสาร คุณสามารถจัดกลุ่มคำสั่งการเงินตามกรณีการใช้งาน ปรับปรุงคำสั่งเหล่านั้นเมื่อเวลาผ่านไป และสร้างระบบที่ควบคุมได้มากขึ้นสำหรับงาน AI ที่ทำซ้ำได้
จับคู่กับสถานะที่กำหนดเองของ ClickUpเพื่อย้ายคำแนะนำผ่านขั้นตอนต่างๆ เช่น ร่าง, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, ได้รับการอนุมัติ, หรือเลิกใช้แล้ว
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- เครื่องมือสร้างรายงานสรุปประจำไตรมาส: ป้อนตัวชี้วัดหลักเพื่อรับสรุปที่พร้อมนำเสนอผู้บริหาร พร้อมระบุข้อสมมติฐานอย่างชัดเจน
- คำอธิบายการวิเคราะห์ความแปรปรวน: เพิ่มรายการและข้อมูลจริงเพื่อรับคำอธิบายตามภาษาธรรมชาติเกี่ยวกับความเบี่ยงเบนของงบประมาณ
- สนับสนุนกระบวนการทำงานทางการเงิน: ด้วยClickUp สำหรับทีมการเงิน คุณสามารถเชื่อมต่อคลังคำสั่งของคุณกับรอบการรายงาน การอนุมัติ และแดชบอร์ดที่ใช้ในการจัดทำงบประมาณและการดำเนินงานทางการเงิน
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการ FP&A,ทีมบัญชี, และผู้นำด้านการดำเนินงานทางการเงินที่ต้องการสร้างกระบวนการทำงานของ AI ที่มีการควบคุมสำหรับการรายงานและการวิเคราะห์
🎥 AI ในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงทิศทางของงานบัญชีสำหรับทีมการเงินทั้งหมด ตั้งแต่การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ไปจนถึงการตรวจสอบบัญชี AI มีอยู่ทุกที่ ทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมความแม่นยำที่คงอยู่ อยากเห็นการทำงานจริงหรือไม่? ชมวิดีโอนี้:
7. แม่แบบข้อความสำหรับราศีเมถุนโดย ClickUp
โมเดล AI ที่แตกต่างกันตอบสนองต่อคำสั่งที่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิงแตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่าคำสั่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับ ChatGPT อาจล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในGemini ของ Google
นั่นคือเหตุผลที่คุณมีGemini Prompts Template โดย ClickUp มันคือศูนย์กลางคำแนะนำที่จัดหมวดหมู่ไว้ในรูปแบบของหน้าย่อยที่สามารถคลิกได้ (กลยุทธ์และการวางแผน, การตลาดและการขาย, ทรัพยากรบุคคล, กฎหมาย, เทคโนโลยี, และอื่น ๆ) ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถค้นหา, นำกลับมาใช้,และปรับปรุงคำแนะนำตามฟังก์ชันได้ดีที่สุดสำหรับทีมที่จะทำให้การใช้ Gemini เป็นมาตรฐานในแผนกต่าง ๆ โดยไม่ต้องทำให้การแบ่งปันคำแนะนำกลายเป็นโครงการข้างเคียง
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- เครื่องมือวิเคราะห์สเปรดชีต: อัปโหลดภาพหน้าจอหรือไฟล์เพื่อรับสรุปแนวโน้มและค่าผิดปกติในรูปแบบภาษาที่เข้าใจง่าย
- รักษาคำแนะนำให้เป็นปัจจุบัน: อัปเดตข้อความ ตัวอย่าง และแนวทางในเอกสารเดียว จากนั้นใช้ประวัติเวอร์ชันเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- เรียกดูตามแผนก: คำสั่งพร้อมใช้งานอยู่ในหน้าย่อยเฉพาะ เช่น การเงิน, ฝ่ายปฏิบัติการ, และบริการลูกค้า ทำให้ "ค้นหาคำสั่งที่เหมาะสม" เป็นเพียงการคลิกเดียว
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้นำฝ่ายปฏิบัติการหรือทีมสนับสนุนที่รับผิดชอบในการนำแนวทางการใช้งาน Gemini ไปใช้ในหลายฝ่ายงาน
8. คำสั่งและแนวทางสำหรับ AI เพื่อสร้างเทมเพลตโพสต์บล็อกโดย ClickUp
ทีมคอนเทนต์มักประสบปัญหาในการผสานรวมขั้นตอนการวิจัย การร่าง และการแก้ไขของบทความบล็อกให้กลายเป็นกระบวนการทำงานของ AI ที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์
คุณสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้เป็นมาตรฐานได้โดยใช้AI Prompt and Guide for Blog Posts Template โดย ClickUp เมื่อผู้เขียนเริ่มเขียนโพสต์ใหม่ การนำเทมเพลตไปใช้จะสร้างงานย่อยใน ClickUp ที่จำเป็นสำหรับการวางแผน การร่าง และการแก้ไขโดยอัตโนมัติ
งานย่อยช่วยเพิ่มระดับการจัดระเบียบให้กับลำดับชั้นของคุณ โดยแบ่งเนื้อหาขนาดใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ง่าย พร้อมคำแนะนำที่ชัดเจนเชื่อมโยงกับแต่ละขั้นตอน
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- เครื่องมือสร้างกลุ่มหัวข้อ: ป้อนคำหลักเริ่มต้นเพื่อรับแผนผังกลุ่มพร้อมไอเดียบทความสนับสนุน
- ผู้ร่างส่วน: เพิ่มหัวข้อโครงร่างและเป้าหมายจำนวนคำเพื่อรับร่างที่ตรงกับคำแนะนำด้านน้ำเสียงของคุณ
- เครื่องมือแนะนำลิงก์ภายใน: อธิบายคลังเนื้อหาที่คุณมีอยู่เพื่อรับคำแนะนำการเชื่อมโยงที่มีบริบทสูง
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านเนื้อหาและผู้จัดการบล็อกที่ต้องการกระบวนการทำงานที่ซ้ำได้และได้รับการช่วยเหลือจาก AI สำหรับการร่าง แก้ไข และตรวจสอบ SEO ของบทความบล็อก
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Brainในแต่ละงานย่อยของบล็อก (ร่างโครงเรื่อง → ร่างฉบับแรก → แก้ไข) เพื่อให้ทุกขั้นตอนมีความสอดคล้องกัน Brain สามารถร่างและปรับปรุงเนื้อหาโดยใช้บริบทในพื้นที่ทำงานของคุณ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องคัดลอกคำแนะนำใหม่ทุกครั้ง
หากมุมเปลี่ยนในระหว่างการร่าง ให้ขอให้ Brain อัปเดตเฉพาะส่วนนั้น (บทนำ, H2 เดียว, คำถามที่พบบ่อย) แทนที่จะเริ่มเขียนใหม่ทั้งหมด จะดียิ่งขึ้นหลังจากที่คุณทำเสร็จแล้ว ให้ขอให้ Brain มอบหมายชิ้นงานให้กับผู้เผยแพร่
หนึ่งขั้นตอนการทำงานเพื่อจัดการทุกอย่าง!
9. แบบฟอร์มขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานโดย ClickUp
มีคนปรับแต่งข้อความกระตุ้น, ข้ามการประเมิน, ส่งออกไปอยู่ดี—และสองสัปดาห์ต่อมา, ไม่มีใครอธิบายได้ว่าทำไมคุณภาพถึงลดลงหรือเวอร์ชันไหนที่ถูกใช้งานจริง
เทมเพลตขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานโดย ClickUpเป็นคู่มือปฏิบัติการในรูปแบบเอกสารสำหรับทีมที่จัดการคำสั่งงานเสมือนสินทรัพย์การผลิต เป็นที่ที่คุณจะกำหนดขั้นตอนการทำงานของคำสั่งงานอย่างชัดเจน—ร่างกฎเกณฑ์ จุดตรวจสอบการทบทวน ขั้นตอนการประเมิน การตรวจสอบก่อนใช้งาน และการติดตามผล—จากนั้นอัปเดตให้เป็นปัจจุบันเมื่อระบบมีการพัฒนา
สร้างเป็นวิกิ SOP แบบซ้อน: หนึ่งหน้าต่อหนึ่งขั้นตอนการทำงาน (คำสั่งใหม่, แก้ไขคำสั่ง, ย้อนกลับคำสั่ง) พร้อมหน้าย่อยสำหรับมาตรฐานต่างๆ เช่น โทนเสียง, ความปลอดภัย, รูปแบบ, และความคาดหวังในการทดสอบ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- เกณฑ์การตรวจสอบ: ระบุสิ่งที่ทำให้คำสั่งได้รับการอนุมัติตามคุณภาพของผลลัพธ์และความสอดคล้องของรูปแบบ
- กฎการกำหนดเวอร์ชัน: กำหนดกฎที่ชัดเจนว่าเมื่อใดควรสร้างเวอร์ชันใหม่และเมื่อใดควรแก้ไขข้อความเดิม
- กระบวนการเลิกใช้: ระบุขั้นตอนที่ชัดเจนในการทำเครื่องหมายและลบข้อความแจ้งเตือนที่ไม่เหมาะสมอีกต่อไปซึ่งไม่สร้างผลลัพธ์ที่ดี
✅ เหมาะสำหรับ: วิศวกรคำสั่งและทีม AI ที่ต้องการมาตรฐานในการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง, การตรวจสอบ, และการประเมินผล
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ELIZAแชทบอทที่มีชื่อเสียงตัวแรกนั้นน่าเชื่อถือมากจนแม้แต่ผู้สร้างมันเอง Joseph Weizenbaum ก็รู้สึกไม่สบายใจที่ผู้คนสามารถถ่ายทอดความเข้าใจไปยังมันได้อย่างรวดเร็ว ปฏิกิริยานั้นกลายเป็นที่รู้จักในนามของปรากฏการณ์ ELIZA
10. แม่แบบคู่มือการดำเนินงานโดย ClickUp
การนำกลยุทธ์ AI ใหม่มาใช้ทั่วทั้งองค์กรมักล้มเหลวเนื่องจากผู้นำขาดการมองเห็นอัตราการยอมรับที่แท้จริง ติดตามความสำเร็จของคลังคำสั่งและคู่มือการนำไปใช้ของคุณโดยใช้แม่แบบคู่มือการนำไปใช้จาก ClickUp
ในความเป็นจริง คุณยังสามารถเชื่อมต่อClickUp Dashboardsเพื่อรับภาพรวมระดับสูงของข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณได้อีกด้วย ฟีเจอร์นี้ช่วยแสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อต้องติดตามจำนวน prompt ที่เพิ่มเข้าไป อัตราการใช้งานในแต่ละสัปดาห์ และแผนกที่มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์ PromptOps ของคุณกำลังสร้างคุณค่าทางธุรกิจอย่างแท้จริง แทนที่จะถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ถูกใช้งาน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- การตรวจสอบการใช้ AI: บันทึกว่าใครกำลังใช้เครื่องมือ AI ใดอยู่ และคำสั่งของพวกเขาอยู่ที่ไหนในปัจจุบัน
- แผนนำร่อง: เลือกหนึ่งแผนกเพื่อสร้างห้องสมุดเริ่มต้นและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน
- ตัวติดตามการนำไปใช้: เพิ่มคำแนะนำในการวัดและคะแนนคุณภาพเฉลี่ยของผลลัพธ์เพื่อให้แน่ใจว่าระบบทำงานได้จริง
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโปรแกรม AI ที่กำลังเปิดตัว PromptOps และติดตามการนำไปใช้ในแต่ละแผนก
สร้างระบบ PromptOps ที่ทำซ้ำได้ ด้วย ClickUp
อุปสรรคใหญ่ที่สุดในการนำ AI มาใช้คือความวุ่นวายในการดำเนินงานอยู่เสมอ คำสั่ง (Prompts) อยู่ในเอกสารที่สุ่ม, การอนุมัติเกิดขึ้นในแชท, ข้อมูลบริบทกระจัดกระจาย, และไม่มีใครแน่ใจว่าเวอร์ชันใดปลอดภัยที่จะนำมาใช้ใหม่ได้
เทมเพลตของ PromptOps ช่วยแก้ปัญหาโครงสร้าง และ ClickUp ช่วยให้คุณรักษาโครงสร้างนั้นให้คงอยู่
เมื่อคลังข้อความ คำแนะนำ ขั้นตอนการกำกับดูแล และงานที่ขับเคลื่อนโดยสิ่งเหล่านี้ อยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกันที่ผสานรวมกัน ข้อความหรือคำแนะนำต่าง ๆ จะดูแลรักษา ไว้วางใจ และขยายการใช้งานระหว่างทีมได้ง่ายขึ้น และทีมที่เริ่มนำระบบนี้ไปใช้งานจริงตั้งแต่ตอนนี้ จะยิ่งได้เปรียบมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อโมเดลต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คำถามที่พบบ่อย
เทมเพลตคำสั่งคือโครงสร้างที่สามารถใช้ซ้ำได้และกรอกข้อมูลลงในช่องว่างที่ออกแบบมาเพื่อภารกิจเฉพาะ ในขณะที่วิศวกรรมคำสั่งคือทักษะที่กว้างขึ้นในการสร้างคำสั่งที่มีประสิทธิภาพจากศูนย์ คิดถึงวิศวกรรมคำสั่งว่าเป็นงานฝีมือทางเทคนิค และเทมเพลตคำสั่งเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ทุกคนในทีมสามารถใช้ได้อย่างง่ายดาย
จัดเก็บแม่แบบข้อความสำหรับแชทไว้ในตำแหน่งที่แชร์และค้นหาได้ ซึ่งทีมงานทั้งหมดของคุณใช้งานอยู่แล้วในการทำงานประจำวัน แทนที่จะกระจายเก็บไว้ในบันทึกส่วนตัวของแต่ละคน ติดแท็กแต่ละแม่แบบด้วยข้อมูลเมตาสำหรับแผนกและกรณีการใช้งาน เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมสามารถกรองและค้นหาคำแนะนำที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาที
โครงสร้างหลักของเทมเพลตคำสั่งสามารถถ่ายโอนข้ามโมเดลได้ แต่ผลลัพธ์สุดท้ายจะแตกต่างกันไปเนื่องจากแต่ละโมเดลตีความคำสั่งแตกต่างกัน ทดสอบแต่ละเทมเพลตกับทุกโมเดลที่คุณใช้และจดบันทึกว่าเทมเพลตใดทำงานได้ดีที่สุดสำหรับงานเฉพาะนั้น