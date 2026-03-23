วิธีสร้างตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับทีมขาย

การสร้างตัวแทน AI สำหรับการขายอาจฟังดูน่ากลัวในตอนแรก—โดยเฉพาะสำหรับนักขายที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
คุณอาจกำลังคิดว่า: "ถ้าฉันต้องเขียนโค้ด, ฝึกโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง, หรือเชื่อมต่อระบบที่ซับซ้อนเข้าด้วยกันล่ะ?" 😣
ในความเป็นจริง มันง่ายกว่านั้นมาก
คุณต้องการสามสิ่ง: กลยุทธ์การขายที่ชัดเจน, การวางแผนตัวแทนอย่างรอบคอบ, และแพลตฟอร์ม AI ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดอย่างClickUpเพื่อทำให้ตัวแทนของคุณมีชีวิตชีวา
พร้อมที่จะเรียนรู้วิธีแล้วหรือยัง?
ในโพสต์นี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้างตัวแทน AI ที่ทรงพลังสำหรับทีมขายของคุณโดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคเลย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและประสบความสำเร็จในการเสริมสร้างศักยภาพการขายได้ตั้งแต่วันนี้ 💪🏼
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับทีมขายคืออะไร?
ตัวแทน AI สำหรับทีมขายคือระบบอัจฉริยะที่ทำงานอัตโนมัติในกระบวนการขายตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งรวมถึงการค้นหาลูกค้าเป้าหมาย การคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพ การนัดหมาย และการติดตามผล โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์อย่างต่อเนื่อง
เครื่องมือ AI พื้นฐานที่สร้างอีเมลหรือสรุปเพียงครั้งเดียวไม่เหมือนกับตัวแทน AI ที่เข้าใจบริบท จดจำข้อมูลจากการโต้ตอบต่างๆ เรียนรู้จากผลลัพธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสานการกระทำ/การตัดสินใจข้ามเครื่องมือหลายตัว
ผลลัพธ์ที่ได้คือกระบวนการขายแบบอัตโนมัติ ซึ่งการวางแผน การสื่อสาร การดำเนินการ การส่งต่องาน การวิเคราะห์ และการตัดสินใจทั้งหมดดำเนินการโดย AI
ด้วยตัวแทนขาย AI ที่เข้ามาช่วยงาน ตัวแทนขายของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์และขยายฐานลูกค้าแทนการทำงานที่ซ้ำซากและใช้แรงงาน
🤝 กรณีศึกษา:การจัดการระบบ AI pipeline โดยใช้ ClickUp Super Agents
Anna Bullock ที่ปรึกษา ClickUp (ผู้ร่วมก่อตั้ง ABx2 Agency) ได้สร้างClickUp Super Agentสำหรับสถานการณ์ลูกค้าในวงการก่อสร้างที่กระบวนการให้บริการกำลังพังทลายลงอย่างเงียบๆ ลูกค้าเป้าหมายไม่ได้รับการติดต่อ งานล่าช้า และลูกค้าไม่ได้รับการอัปเดต—ทั้งที่งานทั้งหมดมีอยู่ใน ClickUp แล้ว
แทนที่จะเพิ่มการติดตามด้วยตนเองมากขึ้น แอนนาได้สร้าง "Project Recovery Coach" Super Agent ขึ้นภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ที่มีอยู่ของลูกค้า ตัวแทนนี้เริ่มทำงานทันที โดยเฝ้าติดตาม Space ดังต่อไปนี้:
- มันได้ทำเครื่องหมายงานที่ไม่มีกิจกรรมเป็นเวลา 3 วันขึ้นไป
- มันอัปเดตข้อมูลสุขภาพและอารมณ์สำหรับบัญชีที่อยู่ในขั้นตอนดำเนินการ
- ขั้นตอนต่อไปที่แนะนำ เช่น การติดตามผลหรือการอัปเดตข้อมูลลูกค้า
ทุกวัน ระบบจะสร้างรายการการติดต่อที่ชัดเจนและจัดลำดับความสำคัญ ทำให้ข้อมูลในกระบวนการที่กระจัดกระจายกลายเป็นขั้นตอนต่อไปที่สามารถดำเนินการได้
🌟 ผลลัพธ์: ท่อส่งข้อมูลได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเองจากลูกค้า และส่งผลให้สามารถระบุความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ พร้อมกำหนดการดำเนินการรายวันอย่างชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
👉🏼 ต้องการความช่วยเหลือในการสร้างและปรับใช้เอเจนต์ AI ที่ปรับแต่งให้ทำงานเหมือนทีมขายของคุณหรือไม่?
ตัวแทน AI เทียบกับเครื่องมืออัตโนมัติแบบดั้งเดิม
ทีมขายของคุณคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมืออัตโนมัติเป็นอย่างดี คุณอาจกำลังใช้เครื่องมือเหล่านี้อยู่แล้วในการจัดการงานซ้ำๆ เช่น การส่งอีเมลหรือการอัปเดต CRM แต่ตัวแทนขาย AI นั้นพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดดังกล่าว โดยมอบศักยภาพที่มากกว่าเดิม:
|ลักษณะ
|ตัวแทนขายด้วยปัญญาประดิษฐ์
|เครื่องมืออัตโนมัติการขายแบบดั้งเดิม
|วิธีการทำงานของพวกเขา
|ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs), การเรียนรู้ของเครื่อง (ML), และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทก่อนดำเนินการงาน
|ปฏิบัติตามกฎและตัวกระตุ้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยผู้ใช้
|บทบาทในงานกระบวนการขาย
|ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่ช่วยทีมขายวิเคราะห์ข้อมูล เตรียมการติดต่อ และระบุขั้นตอนต่อไปในดีล
|โดยหลักแล้วให้ทำงานอัตโนมัติสำหรับงานปฏิบัติการที่ซ้ำซ้อนในเบื้องหลัง
|การรับรู้บริบท
|จดจำการโต้ตอบในอดีตผ่านเครื่องมือต่างๆ
|การสูญเสียบริบทสูงเนื่องจากแต่ละรอบเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
|ความสามารถในการปรับตัว
|ปรับการตอบสนอง คำแนะนำ หรือผลลัพธ์ตามสถานการณ์
|ดำเนินการเดียวกันทุกครั้งที่มีเงื่อนไข/ทริกเกอร์เกิดขึ้น
|การประสานงานเครื่องมืออเนกประสงค์
|ดึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ (ระบบ CRM, อีเมล, เครื่องมือประชุม, เป็นต้น)
|โดยปกติแล้วเชื่อมต่อเครื่องมือสองตัวผ่านขั้นตอนการทำงานแบบทริกเกอร์-แอคชั่นที่เรียบง่าย
|การเรียนรู้
|พัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับปรุงคำแนะนำ ข้อมูลการฝึกอบรม และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้
|พฤติกรรมจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อคุณแก้ไขกฎด้วยตนเองเท่านั้น
|ความสามารถในการขยายขนาด
|จัดการการสนทนาส่วนตัวนับพันรายการ
|สูญเสียการปรับแต่งส่วนบุคคลในระดับใหญ่
|คุณภาพของผลลัพธ์
|สามารถสร้างสรุป, ข้อมูลเชิงลึก, คำแนะนำ, และอื่น ๆ
|ดำเนินการพื้นฐาน เช่น การส่งข้อความหรืออัปเดตข้อมูลในฟิลด์ CRM
|เวลาในการตั้งค่า
|จากนาทีถึงชั่วโมง; ใช้ภาษาธรรมชาติและการทำซ้ำ
|อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการเขียนโค้ดและกำหนดกฎด้วยตนเอง
ตัวอย่างจริงของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับทีมขาย
ด้านล่างนี้คือตัวอย่างตัวแทน AIภายใน ClickUp ที่คุณสามารถสร้างหรือปรับใช้เพื่ออัตโนมัติฟังก์ชันการขายต่างๆ:
- ตัวแทนสรุปการประชุม: บันทึกและถอดเสียงการโทรขาย, สร้างสรุป, สกัดข้อมูลการดำเนินการที่สำคัญ, และอัปเดตระบบ CRM
- บอทติดตามผลด้วย AI: ร่างข้อความติดตามผลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลหลังการประชุม แนะนำขั้นตอนถัดไปสำหรับลูกค้าเป้าหมาย และเตรียมอีเมลติดต่อตามการสนทนาที่ผ่านมา
- ตัวแทนคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย: ตรวจสอบลูกค้าเป้าหมายที่เข้ามา วิเคราะห์ข้อมูลบริษัทและสัญญาณการมีส่วนร่วม และจัดลำดับความสำคัญของโอกาสที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้า
- ผู้จัดการข้อโต้แย้ง: วิเคราะห์ดีลที่หยุดชะงัก, เสนอข้อโต้แย้งกลับ, และกลยุทธ์การติดต่อทางอีเมลเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมใหม่
- ตัวติดตามวงจรการขาย: ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมการขาย สรุปการติดต่อล่าสุดกับลูกค้าเป้าหมาย และแจ้งเตือนพนักงานขายเมื่อดีลต้องการความสนใจ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1966ELIZAได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับโลกในฐานะปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสนทนาได้ตัวแรก สร้างขึ้นที่ MIT มันเลียนแบบนักบำบัดได้อย่างน่าเชื่อถือจนผู้ใช้เปิดเผยความลับที่ลึกที่สุดของพวกเขา—พิสูจน์ให้เห็นเมื่อหลายทศวรรษก่อนแล้วว่าเครื่องจักรสามารถมีบทสนทนาที่คล้ายมนุษย์ได้
ทำไมทีมขายจึงต้องการตัวแทน AI
พนักงานขายเสียเวลาทั้งวันไปกับกิจกรรมที่ไม่สามารถปิดการขายได้ การเข้าใจปัญหาเฉพาะเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทำไมตัวแทน AI จึงมีความสำคัญ:
- งานที่ทำซ้ำๆ กินเวลาขายที่มีค่า: การค้นคว้าข้อมูลพื้นฐานของบริษัท การติดแท็กผู้มุ่งหวังด้วยตนเอง การจัดรูปแบบบันทึกการโทร และการนัดหมายติดตามผล ล้วนขโมยเวลา 2-3 ชั่วโมงต่อวันไปจากงานสร้างรายได้ที่แท้จริง AI สามารถเพิ่มรายได้ได้ 3-15%โดยการทำงานซ้ำๆ เหล่านี้ให้เป็นอัตโนมัติ ซึ่งทำให้กระบวนการปิดการขายช้าลง
- บริบทหายไประหว่างเครื่องมือ: ข้อมูลการขายของคุณกระจัดกระจายอยู่ในระบบต่างๆ ตัวอย่างเช่น ข้อความสอบถามจากลูกค้าในอีเมล บันทึกการโทรในแพลตฟอร์มการประชุม ข้อมูลลูกค้าในระบบ CRM เป็นต้น เนื่องจากความยุ่งเหยิงของงานนี้ ทำให้พนักงานขายมักประสบปัญหาในการรักษาภาพรวมที่สมบูรณ์ของแต่ละบัญชี
- ท่อส่งข้อมูลที่เกินขีดความสามารถ: การมีลีดสองร้อยรายต่อตัวแทนหนึ่งคนฟังดูดีจนกว่าคุณจะรู้ว่า 80% ไม่เคยเปลี่ยนเป็นลูกค้าเลย การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของลีดที่เหมาะสมด้วยตนเองในระดับนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลย
- ความสามารถในการคาดการณ์ที่ไม่ดี:เครื่องมือการขายอัตโนมัติแบบดั้งเดิมไม่มีความสามารถในการมองเห็นพฤติกรรมของผู้ซื้อหรือสุขภาพของระบบขายแบบเรียลไทม์ ทำให้ยากต่อการคาดการณ์ประสิทธิภาพในอนาคตและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
- การขาดการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง: ลูกค้าเป้าหมายสามารถติดต่อกับบริษัทได้ตลอดเวลา ในขณะที่พนักงานขายที่เป็นมนุษย์สามารถตอบกลับได้เฉพาะในเวลาทำการเท่านั้น สิ่งนี้อาจนำไปสู่การพลาดโอกาสและทำให้ลูกค้าเป้าหมายรู้สึกไม่พอใจ
- การติดต่อทั่วไป: การปรับการติดต่อให้เป็นส่วนตัวจะยากขึ้นเมื่อรายชื่อผู้ติดต่อของคุณเพิ่มขึ้น คุณไม่มีเวลาหรือบริบทเพียงพอเกี่ยวกับแต่ละบุคคล ซึ่งหมายความว่าข้อความของคุณจะกลายเป็นทั่วไปหรือใช้แบบแม่แบบ
ตัวแทน AI ไม่เพียงแต่ทำให้งานขายที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังดำเนินการด้วยบริบทที่ครบถ้วน พวกเขาสามารถประสานงานการส่งต่อข้อมูลได้เหมือนมนุษย์ เสนอคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และทำงานต่อเนื่องอยู่เบื้องหลังเพื่อให้การดำเนินงานด้านการขายของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นตลอดเวลา
⭐ โบนัส: ClickUp Super Agentsทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำงานอยู่ภายในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง พวกเขาไม่ได้มาแทนที่ตัวแทนขายของคุณ แต่จะรับหน้าที่งานธุรการที่ต้องทำด้วยตนเอง เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์และการขายได้
คุณสามารถโต้ตอบกับซูเปอร์เอเย่นต์ได้เหมือนกับที่คุณทำกับเพื่อนร่วมทีม:
- มอบหมายงานให้พวกเขา
- @กล่าวถึงพวกเขา ในเอกสาร, แชท, และงาน
- ส่งข้อความส่วนตัวถึงพวกเขาโดยตรง เพื่อมอบหมายงานที่ยุ่งยาก
- กำหนดตารางเวลาและตัวกระตุ้น (เช่น "สร้างรายงานทุกวันศุกร์")
ขับเคลื่อนด้วยAI ที่ทำงานในสภาพแวดล้อม พวกมันทำงานตลอด 24/7 ในพื้นหลังแทนที่จะรอให้คุณถามคำถาม พวกมันใช้ทักษะจริง เช่น การส่งอีเมล การอัปเดตงานใน CRM และการสรุปการโทร—ทั้งหมดนี้ในขณะที่ยังคงความจำในระดับมนุษย์
🍒 จุดเด่นที่เหนือระดับ: คุณไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเพื่อสร้าง Super Agent ที่ปรับแต่งเอง เพียงแค่บรรยายสิ่งที่ตัวแทนต้องทำเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา แล้ว Super Agent Studio ของเราจะตั้งค่าให้เสร็จภายในไม่กี่นาที!
🎥 หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างซูเปอร์เอเจนต์ โปรดชมวิดีโอนี้:
องค์ประกอบหลักของตัวแทน AI สำหรับการขาย
เบื้องหลังทุกตัวแทนขาย AI ที่มีประสิทธิภาพคือกรอบการทำงานที่กำหนดวิธีที่มันเข้าใจข้อมูล, ตัดสินใจ, และปฏิบัติภารกิจ:
- บุคลิกภาพ: กำหนดบทบาทที่ตัวแทนมีในกระบวนการขายและวิธีการสื่อสาร ตัวอย่างเช่น ตัวแทนขายที่มีพฤติกรรมเหมือนผู้ช่วย SDR
- การรับรู้/การประมวลผลข้อมูลเข้า: ช่วยให้ตัวแทนสามารถตีความข้อมูลที่เข้ามาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ข้อมูลจากระบบ CRM, อีเมล, บันทึกการประชุม หรือกิจกรรมของผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้า
- ความจำและบริบท: ช่วยเก็บรายละเอียดการสนทนาในระยะสั้น ประวัติความสัมพันธ์ในระยะยาว และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว (เช่น ภาษาที่ลูกค้าต้องการใช้)
- เครื่องมือวางแผน: แยกย่อยเป้าหมาย เช่น "จองเดโม" ออกเป็นขั้นตอนย่อย เพื่อให้ตัวแทนปฏิบัติตามลำดับอย่างมีเหตุผลเมื่อช่วยเหลือในกิจกรรมการขาย
- แกนหลักของการให้เหตุผล: LLMs มอบความฉลาดที่ทำให้ตัวแทนสามารถประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ได้หลายประการ ให้เหตุผลผ่านภารกิจต่าง ๆ ทำความเข้าใจภาษาของมนุษย์ สรุปข้อมูล และสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- การเข้าถึงเครื่องมือ: การเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าและ API ที่กำหนดเองช่วยให้ตัวแทนขายเชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้ว
- กลไกการทำงาน: มอบความสามารถให้กับตัวแทนในการดำเนินการงานต่าง ๆ ภายในกระบวนการทำงาน เช่น การนัดหมายการประชุม การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การร่างคำตอบอีเมล เป็นต้น
- ข้อจำกัด/กรอบการทำงาน: สิ่งเหล่านี้คือขอบเขตที่แต่ละเอเจนต์ดำเนินการอยู่ภายใน เพื่อให้แน่ใจว่าเอเจนต์ปฏิบัติตามแนวทางของบริษัท หลีกเลี่ยงการกระทำที่มีความเสี่ยง และส่งต่อการตัดสินใจที่มีความสำคัญสูงไปยังเอเจนต์มนุษย์
- วงจรการเรียนรู้: แสดงถึงกระบวนการที่ตัวแทนเรียนรู้จากผลลัพธ์ ข้อมูลใหม่ หรือข้อเสนอแนะ และปรับปรุงประสิทธิภาพของตน
- รูปแบบการแสดงผลลัพธ์: เมื่อตัวแทนทำงานเสร็จสิ้น ผลลัพธ์ต้องถูกนำเสนอในรูปแบบที่ทีมขายสามารถใช้งานได้ง่าย
👀 คุณรู้หรือไม่?โรโลเดกซ์ (Rolodex) ซึ่งเปิดตัวในปี 1956 เป็นระบบ CRM ตัวแรกที่แท้จริง บัตรหมุนนี้ช่วยให้พนักงานขายจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและพื้นที่รับผิดชอบได้หลายร้อยรายการโดยไม่ต้องเผชิญกับความวุ่นวายของกระดาษที่กระจัดกระจาย
วิธีสร้างตัวแทน AI สำหรับทีมขาย
ถึงเวลาลงมือทำแล้ว!
ด้านล่างนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับห้าขั้นตอนในการสร้างตัวแทน AI สำหรับทีมขายโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
⭐ อดทนไว้—เราจะแสดงวิธีใช้ ClickUp ในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้กระบวนการนี้ง่ายยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
คุณควรจะสามารถตอบคำถามนี้ได้: ทำไมคุณถึงสร้างตัวแทนนี้?
เป็นการคัดกรองลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา เตรียมการสาธิตแบบเฉพาะบุคคล หรือติดตามการติดตามผลที่ค้างอยู่? ระบุให้ชัดเจนว่าควรแก้ปัญหาอะไร
🔔 โปรดจำไว้: งานที่ต้องการกลยุทธ์สูง เช่น การเจรจาสัญญาที่ซับซ้อน ต้องการความละเอียดอ่อนของมนุษย์ที่ AI ยังไม่สามารถเลียนแบบได้ ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับงานขายที่เป็นงานซ้ำๆ คาดการณ์ได้ และใช้เวลามาก เมื่อคุณระบุงานเหล่านั้นได้แล้ว ให้ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ (เช่น ลดเวลาคัดกรองจาก 30 นาทีเหลือ 2 นาทีต่อลูกค้าเป้าหมาย) เพื่อให้คุณรู้ว่าเมื่อใดที่ตัวแทนกำลังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📄 บันทึกขั้นตอนการทำงานซ้ำ ๆ และเป้าหมายของตัวแทนโดยใช้ ClickUp Docs
เมื่อคุณเริ่มสร้างตัวแทน AI หลายตัว—เช่น ตัวหนึ่งสำหรับการสรุปการประชุม อีกตัวสำหรับการวิจัยลูกค้าเป้าหมาย และตัวที่สามสำหรับข้อมูลเชิงลึกของกระบวนการขาย—มันจะกลายเป็นเรื่องยากอย่างรวดเร็วที่จะติดตามขอบเขตของแต่ละตัวแทน
ClickUp Docsช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนก่อนการสร้างระบบอัตโนมัติใด ๆ กำหนดตัวแทนที่คุณต้องการสร้าง กำหนดกระบวนการทำงานที่พวกเขาสนับสนุน และจัดลำดับความสำคัญว่าควรพัฒนาอะไรก่อน
คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์เพื่อทำให้แผนเหล่านี้สามารถอ่านผ่านได้อย่างรวดเร็ว เชิญสมาชิกในทีมให้เสนอแนะการปรับปรุงในเวลาจริง และเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้โดยตรงในระหว่างการดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 2: ออกแบบสถาปัตยกรรมของตัวแทน
เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายไว้แล้ว ถึงเวลาที่จะอธิบายตัวแทนขาย AI ของคุณและ กำหนดหน้าที่ของมัน เริ่มต้นด้วยพฤติกรรมหลักของตัวแทน:
- งานใดบ้างที่ระบบนี้จะดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ?
- ข้อมูลใดที่จะได้รับเป็นข้อมูลนำเข้า และจะสร้างผลลัพธ์อย่างไร?
📌 ตัวอย่างเช่น หากตัวแทนจัดการการติดตามการประชุม ตัวแทนจะต้องประมวลผลบันทึกการสนทนา ระบุประเด็นสำคัญในการสนทนา และสร้างสรุปที่มีโครงสร้างสำหรับ CRM ของคุณ
ต่อไป กำหนดว่าตัวแทนควรเก็บรักษาบริบทและความจำไว้มากเพียงใด ระบุเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงได้ พร้อมสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ที่จำเป็นสำหรับแต่ละเครื่องมือ
คิดถึงวิธีที่ตัวแทนจะคิดวิเคราะห์ผ่านภารกิจ—มันจะปฏิบัติตามลำดับที่เคร่งครัด (ภารกิจ A > B > C) หรือปรับตามข้อมูล?
สุดท้าย ให้คำนึงถึงระบบหลายตัวแทน หากคุณใช้มากกว่าหนึ่งระบบ ให้ตัดสินใจว่าจะประสานงานกันอย่างไร
✍ วางแผนการตั้งค่าตัวแทน AI ของคุณด้วยภาพโดยใช้ ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboardsมอบผืนผ้าใบไม่จำกัดให้คุณวางแผนตรรกะของตัวแทนของคุณก่อนที่คุณจะเริ่มสร้าง
คุณสามารถ:
- ใช้ รูปทรง ที่แตกต่างกัน เช่น วงกลม สี่เหลี่ยมผืนผ้า และอื่นๆ เพื่อแสดงขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการทำงาน
- เชื่อมต่อพวกเขาด้วย ลูกศร เพื่อแสดงลำดับของงาน
- เพิ่ม โน้ตติดหน้าจอ เพื่อบันทึกข้อมูลเฉพาะ เช่น การเข้าถึงเครื่องมือ รูปแบบผลลัพธ์ และข้อควรระวัง
- ฝังเอกสารเป้าหมายของคุณ (จากขั้นตอนที่ 1) ลงในกระดานไวท์บอร์ดโดยตรงเพื่อสร้างบริบททันที
เนื่องจากไวท์บอร์ดรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ผู้นำฝ่ายขาย ทีมงานปฏิบัติการ และผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ สามารถตรวจสอบสถาปัตยกรรมร่วมกันและเสนอแนะการปรับปรุงได้โดยตรงบนผืนผ้าใบ
ขั้นตอนที่ 3: สร้างองค์ประกอบหลักของตัวแทนขายของคุณ
นี่คือที่ที่คุณพัฒนาตัวแทนตามแผนที่คุณเพิ่งวางไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า
เริ่มต้นด้วยการเลือกเครื่องมือสร้างตัวแทน AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่มีความแข็งแกร่ง เครื่องมือนี้ควรอนุญาตให้คุณออกแบบ ปรับแต่ง ทดสอบ และใช้งานตัวแทนผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย โดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคใดๆ
ClickUpคือพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ที่คุณสามารถสร้างตัวแทนฝ่ายขายได้โดยตรงควบคู่ไปกับงานประจำวันของคุณ ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าที่มักต้องใช้ไปกับการเพิ่มบริบท การตั้งค่าตัวแทน และการย้ายข้อมูลระหว่างเครื่องมือต่างๆ
มาดูกันว่าสิ่งนี้ทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ:
สร้างตัวแทน AI โดยไม่ต้องเขียนโค้ด: ClickUp Super Agents
ClickUp Super Agentsช่วยขจัดความซับซ้อนในการสร้างระบบ AI ที่พบได้ทั่วไป แทนที่จะต้องเชื่อมต่อเครื่องมือต่าง ๆ หรือฝึกโมเดล คุณสามารถสร้างตัวแทนโดยใช้ส่วนประกอบของเวิร์กโฟลว์ที่เรียบง่ายและคุ้นเคย เพื่อทำให้งานจริงเป็นอัตโนมัติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- เริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน กำหนดสิ่งที่ตัวแทนควรทำโดยใช้คำแนะนำที่เข้าใจง่ายในเครื่องมือสร้างตัวแทนภายใน ClickUp
- ปรับปรุงร่วมกัน ทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของตัวแทน (ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้าน ML)
- ใช้พื้นที่ทำงานที่มีอยู่ของคุณเป็นสแต็กสุดยอดตัวแทนของคุณเข้าถึงงาน เอกสาร แชท และการเชื่อมต่อต่างๆ เช่น Slack หรือ GitHub ผ่าน ClickUp
- ออกแบบวิธีการทำงาน ตัดสินใจว่าตัวแทนของคุณจะมีปฏิสัมพันธ์อย่างไร (ผ่านแชทหรืองาน) ข้อมูลไหลเวียนอย่างไร และตอบสนองอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่พื้นที่ทำงานของคุณมีบริบทอยู่แล้ว—ไม่จำเป็นต้องเตรียมข้อมูลหรือติดป้ายกำกับแยกต่างหาก
- สร้างและปรับปรุงอย่างรวดเร็ว ตั้งค่าคำแนะนำ ตัวกระตุ้น และเงื่อนไข จากนั้นปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการปรับแต่งข้อความในภาษาธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องฝึกโมเดลใหม่ตั้งแต่ต้น
- ทดสอบในกระบวนการทำงานจริงตรวจสอบพฤติกรรมของตัวแทนโดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณและปรับตามความจำเป็น
- ติดตั้งและจัดการได้อย่างง่ายดาย ตัวแทนทำงานอย่างปลอดภัยภายใน ClickUp พร้อมสิทธิ์การเข้าถึงที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าและการควบคุมอย่างต่อเนื่อง
🤝 เรื่องราวของลูกค้า:Bell Directพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีทีมเทคนิคก็สามารถนำ AI Super Agents มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้ ClickUp Super Agents ทีมงานได้ทำให้กระบวนการรับและคัดกรองงานทั้งหมดเป็นอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเพิ่มเครื่องมือใหม่ใดๆ
🌟 ผลลัพธ์:
- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 20% หมายถึงการทำงานมากขึ้นเสร็จเร็วขึ้นด้วยทรัพยากรเท่าเดิม
- เพิ่มศักยภาพเทียบเท่าพนักงานประจำ 2 คน ว่างพร้อมสำหรับงานเชิงกลยุทธ์ที่มีมูลค่าสูง
- อีเมลจากลูกค้า 800+ ฉบับต่อวันถูกคัดแยกในเวลาจริง
ใครๆ ก็สามารถเริ่มต้นกับ AI Agents ได้—คุณไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการพัฒนา ClickUp ได้ทำให้การตั้งค่าตัวแทนและนำ AI เข้ามาใช้ในโมเดลการดำเนินงานของเราเป็นเรื่องง่ายมาก
ส่วนที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp Super Agents คืออะไร?
คุณไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลหรือบริบทให้ตัวแทนของคุณด้วยตนเองในระหว่างการพัฒนา
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น พวกเขาจะได้รับบริบทที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ทำงานของคุณ—งาน เอกสาร การสนทนา ความคิดเห็น โครงการ บันทึกการประชุม และปฏิทิน
AI เชิงบริบทนี้จะอัปเดตความเข้าใจอย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ ดังนั้นเมื่อมีข้อมูลใหม่ปรากฏขึ้น เช่น สรุปการประชุมที่เพิ่มเข้าไปในภารกิจ หรือสถานะดีลที่อัปเดตในกระบวนการของคุณ AI จะสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ทันที
สิ่งนี้ช่วยให้ตัวแทนสามารถสร้างผลลัพธ์จากข้อมูลสดแทนที่จะเป็นข้อมูลที่ล้าสมัย
🔑 ข้อสรุปสำคัญ:การสร้างตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน—แต่ต้องอาศัยแนวทางที่รอบคอบ
ต้องการออกแบบตัวแทนที่ปรับแต่งและเฉพาะทางสำหรับกระบวนการทำงานของคุณหรือไม่?
🧠 จัดการบริบทของพื้นที่ทำงานและความจำด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brainคือชั้น AI ที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ มันเชื่อมต่องาน เอกสาร และความรู้ของคุณเข้าด้วยกัน มอบบริบทและข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นให้กับ Super Agents เพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซูเปอร์เอเจนต์สร้างขึ้นบนชั้นนี้—โดยใช้บริบทนั้นเพื่อเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น ตัดสินใจ และดำเนินการในกระบวนการทำงานของคุณ
📌 ตัวอย่าง: เจ้าหน้าที่ติดตามการขายของคุณสามารถตรวจสอบบันทึกจากการโทรค้นหาข้อมูลที่คุณเพิ่งเสร็จสิ้นเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมา รวมกับรายละเอียดของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจากเครื่องมือ CRM ที่ผสานรวมไว้ และร่างข้อความติดตามผลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล—ทั้งหมดนี้โดยอัตโนมัติ
ClickUp Brain แตกต่างจาก ClickUp Super Agents อย่างไร
ClickUp Brain ช่วยให้ทีมของคุณ เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ต้องทำต่อไป มันไม่ได้ทำงานแบบอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบเหมือน Super Agents แต่จะสนับสนุนตัวแทนในขณะนั้นด้วยข้อมูลที่พวกเขาต้องการเพื่อทำงานของพวกเขา
- คำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับดีลทันที"สถานะของดีลนี้เป็นอย่างไร?" → Braun ดึงข้อมูลจากงาน บันทึก และกิจกรรม ในขณะที่ Super Agents ดำเนินการกับดีลนั้น
- สรุปการโทร, อีเมล, และการอัปเดตBrain สามารถเปลี่ยนการสนทนาที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นขั้นตอนต่อไปที่ชัดเจนได้ ในขณะที่ Super Agents ใช้ข้อมูลที่จัดระเบียบไว้เพื่อกระตุ้นการติดตามที่มีบริบท
- ร่างการติดตามผลและข้อเสนอBrain สร้างอีเมลตามบริบทของดีล; ซูเปอร์เอเย่นต์สามารถส่งหรือกำหนดเวลาการดำเนินการได้
- ความเสี่ยงและช่องว่างของพื้นผิวBrain สามารถเน้นให้เห็นดีลที่หยุดชะงักหรือการอัปเดตที่ขาดหายไป ซูเปอร์เอเย่นต์สามารถก้าวไปอีกขั้นโดยแจ้งเตือนหรือมอบหมายงานให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการ
- รวมศูนย์ความรู้ด้านการขาย ด้วยการดึงความรู้จากดีลที่ผ่านมา เอกสาร และคู่มือการขาย Brain สามารถตอบคำถามของตัวแทนขายได้แบบเรียลไทม์ ตัวแทนสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ในกระบวนการทำงานจริง
🎥 โบนัส: นี่คือตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการขายและการทำงานอัตโนมัติของ CRM 👇
⚙ สร้างระบบอัตโนมัติได้ตามที่คุณต้องการ
ClickUp Automationsมอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถพึ่งพาการทำงานอัตโนมัติตามกฎสำหรับงานที่ง่าย เป็นกิจวัตร และคาดการณ์ได้สูง เช่น การเปลี่ยนระดับความสำคัญของงาน
เลือกจากรายการทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการที่สร้างไว้ล่วงหน้าของเรา หรือพูดคุยกับ Brain เพื่อออกแบบระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใด ระบบเหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดการงานธุรการที่ซ้ำซากให้เป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องตั้งค่าเครื่องมือหรือตัวแทน AI เฉพาะสำหรับงานเล็กๆ ทุกงานช่วยลดปัญหา AI ที่เพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น
👀 คุณรู้หรือไม่?ClickUp มีระบบเชื่อมต่อแบบเนทีฟมากกว่า 1,000 รายการให้คุณเชื่อมต่อตัวแทน AI ขายของคุณกับแอปภายนอกได้อย่างง่ายดาย เพียงเลือกเครื่องมือที่คุณใช้ เปิดใช้งาน แล้วเริ่มเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ทันที
ขั้นตอนที่ 4: ทดสอบและปรับปรุงตัวแทน
การทดสอบตัวแทน AI ก่อนนำไปใช้งานในวงกว้างเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะช่วยตรวจสอบความแม่นยำของ AI ความสม่ำเสมอของผลลัพธ์ และความเสถียรโดยรวมของกระบวนการทำงาน
คุณสามารถทดสอบตัวแทนขายของคุณได้หลายวิธี:
- รันเอเจนต์ผ่านสถานการณ์ต่างๆ: ป้อนข้อมูลที่หลากหลายให้กับเอเจนต์ของคุณเพื่อดูว่ามันตอบสนองอย่างไร ตัวอย่างเช่น หากเป็นเอเจนต์จัดการลูกค้าเป้าหมาย ให้ป้อนข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่มีโอกาสสูงเทียบกับกรณีที่ต้องพัฒนาความสัมพันธ์ ตรวจสอบด้วยตนเองว่าคะแนนการคัดกรอง ร่างอีเมล และขั้นตอนถัดไปมีความเกี่ยวข้องกับแต่ละสถานการณ์หรือไม่
- ทดสอบ A/B เวอร์ชันต่างๆ: สร้างตัวแทนของคุณสองหรือสามเวอร์ชันที่มีคำแนะนำหรือรูปแบบผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเล็กน้อย ดำเนินการทดสอบแบบเคียงข้างกันเพื่อดูว่าเวอร์ชันใดให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าก่อนที่จะนำไปใช้งาน
เพื่อประเมินประสิทธิภาพอย่างละเอียด โปรดติดตามตัวชี้วัดต่อไปนี้ของตัวแทนและกระบวนการทำงาน:
- เวลาการตอบกลับของตัวแทน
- อัตราความผิดพลาด
- การปรับปรุงความเร็วของท่อส่ง
- เวลาที่ประหยัดต่อการทำซ้ำ
- การยกแปลง
- การลดงานที่ต้องทำด้วยมือ
สุดท้าย ปรับปรุงตัวแทน AI ของคุณตามความจำเป็น
📊 ติดตามประสิทธิภาพของตัวแทนขายแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ด ClickUp
แดชบอร์ดของ ClickUpรวบรวมข้อมูลตัวแทนและยอดขายของคุณไว้ในมุมมองสดเดียว เพื่อให้คุณมองเห็นปัญหาหรือความสำเร็จด้านประสิทธิภาพได้ทันทีที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาจากรายงาน
ใช้การ์ดแบบลากและวาง—เช่น แผนภูมิวงกลม กราฟเส้น และตาราง—เพื่อแสดงภาพ KPI ของคุณได้อย่างที่คุณต้องการ
ตัวกรองในตัวทำให้สิ่งนี้คมชัดยิ่งขึ้น ไม่จำเป็นต้องสร้างแดชบอร์ดแยกสำหรับแต่ละบทบาท เพียงแค่สร้างแดชบอร์ดหลักและใช้ตัวกรองเพื่อดูเมตริกที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ
ก้าวไปอีกขั้นด้วยAI Cardsที่ขับเคลื่อนโดย ClickUp Brain นี่คือวิดเจ็ตแบบไดนามิกที่วิเคราะห์ข้อมูลแดชบอร์ดของคุณแบบเรียลไทม์
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้บัตร AI Brain เพื่ออ่านข้อมูลในแดชบอร์ดของคุณโดยอัตโนมัติ (เช่น เวลาการตอบกลับของตัวแทน) และแนะนำสามวิธีในการปรับปรุงข้อมูลนั้น
📮 ClickUp Insight: 30% ของผู้คนกล่าวว่าความหงุดหงิดใจที่ใหญ่ที่สุดกับตัวแทน AI คือพวกเขาฟังดูมั่นใจแต่กลับทำผิดพลาด
นั่นมักเกิดขึ้นเพราะส่วนใหญ่แล้วตัวแทนทำงานแบบแยกตัว พวกเขาตอบสนองต่อคำสั่งเพียงอย่างเดียวโดยไม่ทราบว่าคุณชอบทำอะไร คุณทำงานอย่างไร หรือกระบวนการที่คุณชอบใช้
ซูเปอร์เอเจนต์ทำงานแตกต่างออกไป พวกเขาดำเนินการด้วยบริบท 100% ที่ดึงมาจากงาน เอกสาร การแชท การประชุม และการอัปเดตของคุณโดยตรงแบบเรียลไทม์ และพวกเขายังคงความจำล่าสุด ความจำตามความชอบ และแม้แต่ความจำแบบเป็นตอนๆ ไว้ได้ตลอดเวลา
และนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนตัวแทนจากการคาดเดาอย่างมั่นใจให้กลายเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีความกระตือรือร้นซึ่งสามารถก้าวทันเมื่อการทำงานมีการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 5: ดำเนินการทั่วทั้งทีม
สุดท้ายนี้ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเข้ามาดูแลงานประจำที่ทำซ้ำๆ ในแต่ละวัน
ให้ความสนใจว่าตัวแทนขายมีปฏิสัมพันธ์กับมันอย่างไร การนำไปใช้ในระยะแรกมักจะเผยให้เห็นช่องว่างเล็กๆ ที่ไม่ปรากฏในระหว่างการทดสอบ
รวบรวมข้อมูลย้อนกลับนี้ในระหว่างระยะแรกของการPLOY เพื่อปรับปรุงตัวแทนก่อนขยายการใช้งานไปยังทั้งองค์กร
การให้การฝึกอบรมการขายที่เพียงพอมีความสำคัญไม่แพ้กัน ตัวแทนขายควรทราบว่าตัวแทนมีหน้าที่รับผิดชอบอะไร ต้องการข้อมูลประเภทใด และเมื่อใดควรพึ่งพาข้อมูลนั้นแทนที่จะจัดการงานด้วยตนเอง
คำแนะนำที่ชัดเจนช่วยป้องกันความคาดหวังที่ไม่สมจริง และทำให้การส่งต่อระหว่าง AI กับมนุษย์เป็นไปอย่างราบรื่น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: งานปาร์ตี้ Tupperware เริ่มขึ้นในช่วงทศวรรษ 1940เมื่อบราวนี่ ไวส์เริ่มจัดสาธิตการทำอาหารในครัวสำหรับแม่บ้าน ด้วยการขายภาชนะพลาสติกแบบปากต่อปาก เธอได้สร้างรูปแบบการขายตรงที่เสริมพลังให้ผู้ประกอบการหญิงนานก่อนที่อาชีพในบริษัทจะกลายเป็นเรื่องปกติ
ความสามารถของ AI ของ ClickUp สำหรับทีมขาย
ทีมขายสมัยใหม่ต้องรับมือกับข้อมูลจำนวนมหาศาล
แทนที่จะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือ AI แบบแยกเดี่ยว ClickUp Brain จัดการกับความซับซ้อนนี้โดยการนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง
มันผสานการทำงานข้ามงาน เอกสาร แชท แดชบอร์ด และแอปที่เชื่อมต่อ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาข้อมูล ร่างการสื่อสาร สรุปบทสนทนา และสร้างข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลของคุณ
มาดูกันว่า:
เชื่อมต่อและค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
ความสามารถของตัวแทนขายในการค้นหาบริบทที่เหมาะสมได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวัน
ClickUp AI Enterprise Searchช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่บรรยายสิ่งที่คุณต้องการ
ไม่จำเป็นต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์หรือเสียเวลาในการจำว่าคุณบันทึกไฟล์ไว้ที่ไหน เพียงพิมพ์คำค้นหาของคุณในแถบค้นหา ตัวอย่างเช่น "ค้นหาบันทึกการโทรครั้งล่าสุดกับ Acme Corp" หรือ "แสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอราคาสำหรับองค์กร"
ระบบ AI จะสแกนพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณและแอปที่เชื่อมต่อเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดทันที
สร้างอีเมลและสื่อส่งเสริมการขายได้เร็วขึ้น
ใช้ ClickUp Brain เพื่อช่วยให้ทีมขายของคุณสร้างเนื้อหาในสามที่หลัก: เอกสาร, งาน, และ แชท, พร้อมทำให้เป็นมาตรฐานด้วย คำแนะนำที่บันทึกไว้ และ เทมเพลต
ตัวอย่างเช่น ใช้ Brain โดยตรงภายในเอกสารเพื่อร่างอีเมล สรุปเนื้อหา และเปลี่ยนบันทึกให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ Brain สามารถทำงานร่วมกับบริบทของเอกสารทั้งหมดได้ ดังนั้นจึงสามารถรักษาสไตล์และการจัดวางให้สอดคล้องกันตลอดทั้งเอกสาร
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสร้างโบรชัวร์การขายและลำดับอีเมล
หากทีมของคุณมีบันทึก, บทถอดความ, หรือหัวข้อย่อยที่ยุ่งเหยิง, Brain จะช่วยแปลงสิ่งเหล่านี้ให้เป็นผลลัพธ์การขายที่มีโครงสร้างได้อย่างยอดเยี่ยม
👉🏼 คำแนะนำในการใช้งาน:
- สรุปปัญหาของลูกค้า ผลลัพธ์ที่ต้องการ เครื่องมือที่ใช้ในปัจจุบัน และตัวชี้วัดความสำเร็จจากบันทึกข้างต้น
- "สร้างเรื่องราวเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) พร้อมหลักฐาน 5 ประการที่ผมสามารถนำไปใช้ในอีเมลติดตามผลได้"
- "เขียนอีเมลติดตามผลที่สรุปปัญหาหลัก 3 ข้อของพวกเขา ยืนยันขั้นตอนถัดไป และเสนอเวลาที่เหมาะสม"
สิ่งนี้สอดคล้องกับวิธีที่ Brain สามารถสรุปและสร้างรายการดำเนินการจากเนื้อหาที่มีอยู่
นอกจากนี้ ทีมของคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ใน Docs. เครื่องมือการเขียนแบบสมองสามารถทำงานได้ทุกที่. ClickUp รองรับข้อความ (คำอธิบายงาน, ความคิดเห็น, แชท, เป็นต้น).
🎯 การใช้งานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการขาย:
- เขียนและปรับปรุงร่างอีเมลในความคิดเห็นของงาน
- ปรับปรุงความชัดเจนและน้ำเสียง (มั่นใจมากขึ้น กระชับขึ้น มีความเป็นผู้บริหารมากขึ้น)
- แปลหรือปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับท้องถิ่นสำหรับลำดับข้อความที่ส่งออก
ถอดเสียงและสรุปการประชุมขณะเดินทาง
ClickUp's AI Notetakerเข้าร่วมการประชุม Zoom, Google Meet หรือ Teams ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อบันทึก, ถอดความ, และสรุปการสนทนา เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง ระบบจะสร้างสรุปทันทีที่เน้นความเสี่ยง, การตัดสินใจที่สำคัญ, และขั้นตอนต่อไป
มันยังสามารถสกัดรายการที่ต้องดำเนินการออกมาและเปลี่ยนให้เป็นงานที่มอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสมได้โดยที่คุณไม่ต้องยกนิ้วเลย
เข้าถึงโมเดล AI สร้างสรรค์ชั้นนำได้ในที่เดียว
ClickUp Brain MAXคือแอปพลิเคชัน AI ซูเปอร์แอปบนเดสก์ท็อปที่รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำ—ChatGPT, Claude, Gemini และ Brain ที่ขับเคลื่อนด้วยบริบทของ ClickUp—ไว้ในที่เดียวอย่างไร้รอยต่อ
สิ่งนี้ช่วยให้ทีมขายสามารถเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละงานได้: ใช้ Claude สำหรับการวิเคราะห์ตลาด, Gemini สำหรับการปรับแต่งอีเมลให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และ ChatGPT สำหรับการระดมความคิดสร้างคู่มือโค้ชชิ่งด้านการขาย ไม่จำเป็นต้องจัดการกับการเข้าสู่ระบบหรือการสมัครสมาชิกหลายรายการ ทุกอย่างทำงานภายใต้บัญชี ClickUp ของคุณเพียงบัญชีเดียว
พูดคุยและทำงานได้เร็วขึ้น 400 เท่า
สำหรับมืออาชีพด้านการขายที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันในการประชุมหรือการเดินทางBrain MAX's Talk-to-Textทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อ แทนที่จะต้องพิมพ์บันทึกหรืออีเมล คุณเพียงแค่พูดออกมาดัง ๆ แล้ว AI จะเปลี่ยนเสียงของคุณให้เป็นข้อความที่เรียบเรียงอย่างมืออาชีพ
ตัวแทนสามารถกำหนดลำดับการติดต่อได้ระหว่างการเดิน บันทึกการอัปเดตโดยไม่ต้องใช้มือ หรือใช้คำสั่งเสียงในการค้นหา เช่น "ค้นหาโอกาสในไตรมาส 1 ที่หยุดชะงัก" ช่วยประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงทุกสัปดาห์
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ชาวบาบิโลนโบราณราว 1750 ปีก่อนคริสตกาลได้แกะสลักสัญญาซื้อขายฉบับแรกของโลกบนแผ่นดินเหนียว ผู้ซื้อให้คำมั่นว่าจะชำระคืนสินค้า เช่น ข้าวบาร์เลย์หรือปศุสัตว์ โดยมีพยานรับรองสัญญาโดยใช้ตราประทับของพวกเขา
ClickUp AI Agents เทียบกับแพลตฟอร์ม AI Agent ของบุคคลที่สาม
นี่คือวิธีที่ ClickUp AI Agents เปรียบเทียบกับเครื่องมือ AI agent ของบุคคลที่สามทั่วไป:
|คุณสมบัติ
|คลิกอัพ เบรน
|แพลตฟอร์มตัวแทน AI ของบุคคลที่สาม
|การผสานรวมพื้นที่ทำงานแบบเนทีฟ
|สร้างขึ้นโดยตรงในพื้นที่ทำงานเพื่อให้ตัวแทน AI สามารถเข้าถึงข้อมูลการขายแบบเรียลไทม์ได้
|โดยปกติเชื่อมต่อกับพื้นที่ทำงานของคุณผ่าน API ที่กำหนดเองและการซิงค์ด้วยตนเอง
|การรับรู้บริบท
|สามารถอ่านและอ้างอิงงาน หน้าที่เอกสาร ความคิดเห็น และกิจกรรมในพื้นที่ทำงานเพื่อสร้างคำตอบที่มีบริบททางธุรกิจจริง
|พึ่งพาการอัปโหลดด้วยตนเอง; บริบทมักจำกัดอยู่ที่สิ่งที่คุณนำเข้าอย่างชัดเจน; พลาดประวัติการทำงานในเวิร์กสเปซที่มีความละเอียดอ่อน
|การสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
|ตัวแทน AI และกระบวนการทำงานสามารถสร้างขึ้นได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด
|มีเครื่องมือสร้างแบบภาพให้เลือกใช้ แต่บ่อยครั้งจำเป็นต้องใช้การเขียนโค้ดสำหรับตรรกะขั้นสูงหรือการเชื่อมต่อระบบขายแบบกำหนดเอง
|เครื่องมือจัดการโครงการในตัว
|มาพร้อมกับงาน, แดชบอร์ด, กระดานไวท์บอร์ด, และการรายงานที่ปรับแต่งสำหรับกระบวนการขาย, ทั้งหมดได้รับการเสริมด้วย AI ในแอปเดียว
|เน้นเฉพาะตัวแทนเท่านั้น; คุณยังคงต้องใช้ซอฟต์แวร์ PM แยกต่างหาก ซึ่งทำให้เกิดการกระจายเครื่องมือและต้องสลับบริบทบ่อยครั้ง
|รูปแบบการกำหนดราคา
|รวมอยู่ในแผน ClickUp พร้อมเครดิตการใช้งาน; ขยายได้ตามพื้นที่ทำงานของคุณโดยไม่มีค่าธรรมเนียมต่อตัวแทน
|บ่อยครั้งคิดค่าบริการตามจำนวนตัวแทนหรือปริมาณงานต่อคน พร้อมค่าติดตั้งเพิ่มเติมที่สะสมสำหรับทีมขายที่ใช้งานหลายกระบวนการทำงาน
🌟 ClickUp's Certified Agent ได้คะแนน 96 จาก 100 ในการทดสอบเปรียบเทียบโดยตรง ของแผนโครงการที่พร้อมดำเนินการ
คู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดมียอดถึง 61 ในขณะที่ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่ช่วง 40 ถึง 50
ClickUp Certified Agentsถูกสร้าง ทดสอบอย่างเข้มงวด และดูแลรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ของ ClickUp สำหรับคุณโดยเฉพาะ คุณสามารถเลือกใช้งานได้ผ่านแพ็กเกจใดก็ได้:
- ซื้อต่อตัวแทน: รวมถึงการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง, การสนับสนุนที่เร่งด่วนเพื่อการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วขึ้น, และเครดิตไม่จำกัด
- ClickUp Accelerator: คุณสามารถซื้อแพ็กเกจของ Super Agents ที่ออกแบบและสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญของเราได้ ตัวอย่างเช่น แพ็กเกจของ Super Agents สำหรับการจัดการโครงการ หรือ Super Agents สำหรับผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม
ประโยชน์ของตัวแทน AI ในการขาย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้ขายที่ใช้ AI ในการหาลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมีโอกาสสูงกว่า 3.7 เท่าที่จะบรรลุเป้าหมายการขาย
นี่คือวิธีที่ทีมขายได้รับประโยชน์จากตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI:
- กู้คืนเวลาสำหรับการสนทนาที่มีคุณค่าสูง: ตัวแทนขายมักเสียเวลาทั้งเช้าไปกับการป้อนข้อมูล, การค้นคว้า, และการนัดหมาย. ตัวแทน AI จัดการกับงานที่ทำซ้ำ ๆ เหล่านี้, ทำให้ผู้ขายสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้.
- ส่งมอบการเข้าถึงแบบเฉพาะบุคคลในระดับกว้าง: ตัวแทนวิเคราะห์ประวัติและพฤติกรรมของแต่ละผู้มุ่งหวังเพื่อสร้างข้อความที่เป็นเอกลักษณ์และสื่อสารแบบตัวต่อตัว ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการตอบกลับอย่างมีนัยสำคัญ Gartner คาดการณ์ว่า30% ของข้อความขาออกจากองค์กรขนาดใหญ่ในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นโดยระบบสังเคราะห์แต่ยังคงเข้าใจบริบท ส่งผลให้อัตราการตอบกลับและการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้าสูงขึ้น
- การเตรียมตัวที่ดีขึ้นก่อนที่ลูกค้าจะโทรมา: โดยการรวบรวมและสรุปข้อมูลบัญชี ตัวแทน AI จะช่วยให้ตัวแทนขายและผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถเข้าสู่การประชุมพร้อมบริบทที่ลึกซึ้งและประเด็นการสนทนาที่ชัดเจน
- ลดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินดีล: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่สอดคล้องกันสำหรับการส่งต่อข้อมูล การอัปเดต และการส่งเรื่องต่อ เพื่อรักษาความสม่ำเสมอตลอดทั้งกระบวนการ
- รักษาความต่อเนื่องในทุกเขตเวลา: ในขณะที่ตัวแทนขายออฟไลน์อยู่ ตัวแทนยังคงดูแลลูกค้าเป้าหมาย ส่งการติดตามผล และคัดกรองลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการนำเอเจนต์ AI สำหรับการขายมาใช้
ก่อนที่เราจะสรุปกัน ขอให้เราทบทวนข้อผิดพลาดที่ทีมขายมักทำบ่อย ๆ ในการสร้างตัวแทน AI (+ วิธีแก้ไข):
|ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
|วิธีแก้ไข
|พยายามทำให้การตัดสินใจด้านการขายเชิงกลยุทธ์เป็นอัตโนมัติ
|ให้ตัวแทน AI มุ่งเน้นไปที่งานปฏิบัติการมากกว่างานเชิงกลยุทธ์ กิจกรรมเช่น การเจรจาต่อรองราคา กลยุทธ์การเจรจาต่อรองที่ซับซ้อน หรือการบริหารความสัมพันธ์ ควรยังคงดำเนินการโดยมนุษย์
|การทำให้ตัวแทนคนแรกซับซ้อนเกินไป
|เริ่มต้นด้วยขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายและค่อยๆ ขยายออกไป การสร้างตัวแทนที่เล็กกว่าและเน้นเฉพาะก่อนจะทำให้ง่ายต่อการทดสอบ ปรับปรุง และขยายขนาดในภายหลัง
|การข้ามขั้นตอนการทดสอบ
|รันเอเจนต์ผ่านสถานการณ์จำลองหลายแบบและสถานการณ์การขายจริงก่อนนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย การทดสอบช่วยระบุช่องว่างในคำแนะนำ บริบท หรือผลลัพธ์ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
|การปฏิบัติต่อตัวแทนเสมือนเป็นการตั้งค่าครั้งเดียว
|ดำเนินการปรับปรุงตัวแทนอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำและข้อมูลประสิทธิภาพ การอัปเดตคำแนะนำ, กระบวนการทำงาน, และการผสานระบบช่วยให้ตัวแทนสอดคล้องกับกระบวนการขายที่เปลี่ยนแปลงไป
สร้างตัวแทนขาย AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดด้วย ClickUp
แม้ว่าตัวแทนขาย AI จะมีประสิทธิภาพสูงเพียงใด แต่ก็สามารถสร้างได้อย่างง่ายดายด้วยแพลตฟอร์มที่เหมาะสม
ClickUp ใช้การผสานรวมพื้นที่ทำงานอย่างลึกซึ้งและ AI ที่เข้าใจบริบทเพื่อทำให้การพัฒนาตัวแทนเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องพัฒนาโซลูชันโค้ดที่กำหนดเอง
คุณสามารถสนทนากับผู้สร้าง Super Agent ที่ใช้ภาษาธรรมชาติใน ClickUp ได้อย่างง่ายดาย และอ้างอิงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณเพื่ออธิบายว่าคุณต้องการให้ตัวแทนทำงานอย่างไร ผู้สร้างจะจัดการส่วนทางเทคนิคทั้งหมดให้คุณเอง
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ตัวแทน AI ทำให้กระบวนการขายทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่การค้นหาลูกค้าเป้าหมายและการคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพ ไปจนถึงการนัดหมายและการสรุปการโทร พวกเขาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัตโนมัติที่จัดการงานธุรการซ้ำๆ ช่วยให้พนักงานขายสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายที่มีมูลค่าสูงเท่านั้น
กระบวนการและตัวแทน AI ที่ถูกนำไปใช้ผ่านเครื่องมือการขายอัตโนมัติแบบดั้งเดิมมักมีความยืดหยุ่นน้อย มีขอบเขตจำกัด และต้องการการเชื่อมต่อแบบแมนนวลกับฐานข้อมูลหรือเครื่องมือภายนอก ClickUp Brain นั้นแตกต่างออกไป เนื่องจากมีความเข้าใจในบริบทสูง มันเข้าใจข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ จดจำการโต้ตอบในอดีต และใช้เหตุผลในการตัดสินใจแบบไดนามิก ปรับตัวเข้ากับกระบวนการขายที่เปลี่ยนแปลงได้ในเวลาจริง
ไม่เลย ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างตัวแทนที่กำหนดเองได้โดยใช้ภาษาอังกฤษธรรมดา เพียงอธิบายงาน บุคคล และเป้าหมายที่คุณต้องการให้ตัวแทนจัดการ แล้วแพลตฟอร์มจะจัดการการตั้งค่าทางเทคนิคให้คุณเอง
ClickUp Brain มอบอินเทอร์เฟซเดียวสำหรับการเข้าถึงโมเดลชั้นนำอย่าง ChatGPT, Claude และ Gemini นอกจากนี้ยังมีการผสานการทำงานแบบเนทีฟมากกว่า 1,000 รายการที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อตัวแทนของคุณกับ CRM อย่าง HubSpot, Salesforce และเครื่องมือสื่อสารอย่าง Slack ได้โดยตรง
ตัวแทน AI ตรวจสอบกิจกรรมการเจรจา 24/7 โดยจะกระตุ้นการติดตามผลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลทันทีที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเริ่มมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังวิเคราะห์สถานะของโอกาสทางการขายเพื่อแจ้งเตือนตัวแทนเกี่ยวกับดีลที่หยุดชะงัก ทำให้คุณไม่พลาดโอกาสแม้แต่ครั้งเดียวเนื่องจากจังหวะเวลาที่ไม่เหมาะสม