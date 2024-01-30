แนะนำ ClickUp Brain: เครือข่ายประสาทเทียม AI ตัวแรกสำหรับการทำงาน

ClickUp ก้าวกระโดดนำหน้าอุตสาหกรรมด้วยผู้ช่วย AI สามตัวที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การทำงานของคุณราบรื่นและประหยัดเวลา
ซานดิเอโก, 30 มกราคม 2024 — วันนี้ClickUp แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่รวมการทำงานไว้ในที่เดียว ประกาศเปิดตัว ClickUp Brain ซึ่งเป็นAI รุ่นถัดไปของClickUp ClickUp Brain เป็นบริการ AI แรกที่ดึงความรู้จากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานขององค์กรเพื่อขจัดงานที่เกี่ยวกับงาน
ClickUp Brain ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สามประเภทที่แตกต่างกันแต่เสริมกันได้อย่างลงตัว ได้แก่ AI Knowledge Manager™, AI Project Manager™ และ AI Writer for Work™ เมื่อใช้งานร่วมกัน จะช่วยเร่งความเร็วในการทำงานประจำได้อย่างมาก ทำให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นที่นวัตกรรมและความเป็นผู้นำมากขึ้น
- ผู้จัดการความรู้ด้วย AI: ถามคำถามและรับคำตอบที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับบริบทจากเอกสาร งาน และโครงการของคุณ
- ผู้จัดการโครงการ AI: จัดการและทำให้การทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ รวมถึงรายงานความคืบหน้า การประชุมสแตนด์อัพรายบุคคล และการอัปเดตของทีม
- AI Writer สำหรับการทำงาน: ปรับปรุงงานเขียนของคุณให้สมบูรณ์แบบด้วยคำแนะนำที่เหมาะกับบทบาทของคุณ ซึ่งเหมาะกับความต้องการเฉพาะของงานของคุณ
ClickUp Brain คือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพียงหนึ่งเดียวที่ดึงข้อมูลเชิงลึกจากทุกที่ที่งานของคุณอยู่ ไม่ว่าจะเป็นงานเอกสาร, เอกสาร, และแดชบอร์ด ในขณะที่ผู้ช่วยเขียนอื่น ๆ ใช้ AI สร้างสรรค์พื้นฐานที่มีผิวหน้าเหมือน ChatGPT, AI Writer for Work ใช้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของคุณและบริบทของสถานการณ์เพื่อเขียนเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมเหมาะกับโอกาส
ClickUp Brain เข้าถึงได้ง่ายกว่าที่เคย ด้วยอินเทอร์เฟซแบบสนทนา คุณสามารถนำทางไปยัง ClickUp Brain ได้อย่างง่ายดายจากทุกที่ในแพลตฟอร์มและถามคำถามในแบบที่คุณจะถามเพื่อนร่วมงาน ClickUp Brain อยู่ในสตรีมงานของคุณ ทำให้พร้อมใช้งานได้ทันทีและขจัดความยุ่งยากและเวลาที่เสียไปกับการสลับไปยังเครื่องมืออื่น
"ที่ ClickUp ภารกิจของเราคือการประหยัดเวลาให้กับผู้คนเสมอ" กล่าวโดย เซบ เอฟเวนส์ ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง ClickUp "เครื่องมือ AI มีอยู่ทุกที่ แต่ไม่มีเครื่องมือใดที่ช่วยประหยัดเวลาให้คุณในทุกขั้นตอนของวันทำงานของคุณ ClickUp Brain ได้ถูกฝังลึกไว้ในที่ที่คุณทำงาน มันเชื่อมช่องว่างและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างการทำงาน การสื่อสาร และความรู้ของคุณ ClickUp Brain อยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณประหยัดเวลาและกำจัดงานเกี่ยวกับงาน"
"ClickUp Brain ได้ปฏิวัติกระบวนการทำงานของเราอย่างสิ้นเชิง โดยยกระดับการอัปเดตผู้นำประจำสัปดาห์ด้วยเรื่องราวที่มีชีวิตชีวาและละเอียดครบถ้วน" ฟิลลิป ควินแลน หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมด้านการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยคอลเลจแห่งดับลิน กล่าว "ฟีเจอร์ Docs ช่วยให้การเตรียมการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น ยกระดับเนื้อหาให้เหนือกว่าข้อความสั้น ๆ และเครื่องมือสรุปแชทยังช่วยสรุปประเด็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความชัดเจนและการดำเนินการ ClickUp Brain คือยุคใหม่ของ AI ที่สร้างผลกระทบอย่างแท้จริง"
ClickUp Brain พร้อมให้บริการแล้วสำหรับลูกค้าทุกท่านในราคาเพียง $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้งานฟรี
เกี่ยวกับ ClickUp
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของผู้คนได้อย่างยืดหยุ่น มันแทนที่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานแต่ละประเภทด้วยแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ซึ่งรวมถึงการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันในเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด ตารางสเปรดชีต และเป้าหมาย ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 และมีสำนักงานใหญ่ในซานดิเอโก ClickUp มีภารกิจในการทำให้โลกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในฐานะหนึ่งในบริษัท SaaS ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนและทีมกว่า 2 ล้านทีมมีชีวิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและประหยัดเวลาได้อย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมwww.clickup.com