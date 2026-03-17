วิธีที่เอไอซูเปอร์เอเจนต์ช่วยให้ทีมขายปิดการขายได้เร็วขึ้น

เรียกมันตามความเป็นจริง—ทีมขายส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องกระบวนการขาย แต่พวกเขามีปัญหาเรื่องการลงมือทำต่างหาก
ดีลมักจะไม่หยุดชะงักเพราะพนักงานขายไม่สามารถปิดการขายได้ สาเหตุที่แท้จริงนั้นง่ายกว่ามาก (และแก้ไขได้ง่ายกว่ามากเช่นกัน): การติดตามผลหลุดลอยไป ข้อมูลสำคัญกระจายอยู่ในห้าเครื่องมือที่แตกต่างกัน และครึ่งวันหายไปกับการอัปเดต CRM การแจ้งเตือนภายใน และการเช็คอินที่ "รวดเร็ว"
⚠️ Salesforce รายงานว่า ตัวแทนขายใช้เวลาเพียง28–30% ของเวลาทั้งหมดในการขายจริง ส่วนที่เหลือสูญเสียไปกับงานธุรการและงานภายในองค์กร
✅ วิธีแก้ไขที่ง่ายกว่าที่เราได้พูดถึง? AI สามารถเพิ่มรายได้ได้ถึง 3–15%และปรับปรุง ROI ของการขายได้ถึง 20% โดยส่วนใหญ่มาจากการทำงานซ้ำๆ ที่เป็นงานอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการปิดการขาย
ดังนั้น โอกาสจึงชัดเจน แต่บริษัทต่างๆ กลับเสียโอกาสไปกับเครื่องมือ AI ที่แยกส่วน—อันหนึ่งสำหรับอีเมล อีกอันสำหรับบันทึก อีกอันสำหรับการคาดการณ์
สิ่งที่คุณต้องการคือ AI Super Agents ที่สามารถทำได้ทุกอย่าง พวกเขาติดตามลูกค้าเป้าหมาย อัปเดตข้อมูล ปรับปรุงความเสี่ยงของดีล และผลักดันโอกาสให้ก้าวหน้าไปข้างหน้า โดยไม่ต้องรอคุณ
คู่มือนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเอเจนต์ AI ขั้นสูง ประเภทต่างๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการขายในขั้นตอนเฉพาะ และวิธีการนำไปใช้ภายในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ เพื่อให้ตัวแทนขายของคุณใช้เวลาในการขายมากขึ้น และลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลจากระบบที่แยกจากกัน
อะไรคือเอไอ ซูเปอร์ เอเจนต์ สำหรับการขาย?
AI Super Agents สำหรับการขายคือระบบ AI อิสระที่ทำมากกว่าการตอบคำถามหรือทำงานอัตโนมัติเพียงงานเดียว พวกเขาถูกออกแบบมาเพื่อประสานงานกระบวนการขายที่ซับซ้อนและครบวงจร ตั้งแต่ช่วงเวลาที่ลูกค้าเป้าหมายเข้ามาจนกระทั่งปิดการขาย พวกเขาทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทีมที่พร้อมทำงานตลอดเวลาและจัดการชั้นการประสานงานของการขาย
พวกเขาทำหน้าที่เป็นระบบประสาทส่วนกลาง ดึงบริบทจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง ทำให้งานที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติ และชี้นำตัวแทนไปสู่กิจกรรมที่มีคุณค่าสูงสุดอย่างเชิงรุก
ต่างจากแชทบอททั่วไป ซูเปอร์เอเจนต์ผสานเทคโนโลยีหลายอย่างเข้าด้วยกัน เช่น โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ไว้ในระบบเดียว มันเรียนรู้จากคู่มือการขายของคุณและปรับตัวตามเวลาด้วยข้อมูลย้อนกลับจากมนุษย์
ตัวอย่างเช่นClickUp Super Agents จะทำงานอยู่ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ตรงจุดที่การเจรจาธุรกิจ งาน และบทสนทนาต่าง ๆ เกิดขึ้นอยู่แล้ว สำหรับทีมขาย นั่นหมายความว่า Super Agents เหล่านี้จะช่วยดูแลทุกอย่าง ตั้งแต่การดูแลข้อมูล CRM ให้เป็นระเบียบ ไปจนถึงการบริหารจัดการการปิดดีลอย่างใกล้ชิด
พวกเขาสามารถติดตามกิจกรรมในท่อส่งข้อมูลและตีความบริบทจากงาน, เอกสาร, แชท, และความคิดเห็นใน ClickUp ของคุณได้ พวกเขายังสามารถกระตุ้นการติดตามผล, อัปเดตสถานะของดีล, และสร้างสรุปหรือขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติ—โดยไม่ต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากพวกเขาไม่ใช่เครื่องมือภายนอกที่พยายามรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายเข้าด้วยกัน จึงไม่มีการสูญเสียบริบท ทุกการกระทำจะอิงจากกิจกรรมการซื้อขายแบบเรียลไทม์ ผลลัพธ์ที่ได้? การติดตามผลมีความแม่นยำมากขึ้น การส่งต่อราบรื่นขึ้น และการดำเนินงานมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
🎥 ชมวิธีการที่เราใช้ Sales Demo Coordinator Super Agent เพื่อจัดตารางการโทรสาธิต สร้างเอกสารเตรียมการ และจัดการติดตามผล
ประเภทของตัวแทนขาย AI
ไม่ทุกตัวแทนขาย AI ทำหน้าที่เหมือนกัน และการใช้ตัวแทนที่ไม่เหมาะกับปัญหาเฉพาะของทีมคุณอาจเป็นวิธีที่รวดเร็วในการเสียเวลาและเงิน. มาดูประเภทที่พบบ่อยที่สุดของตัวแทนขาย AI ที่บริษัทใช้ในปัจจุบัน:
ตัวแทนสนทนาปัญญาประดิษฐ์
นี่คือตัวแทนที่พูดคุยกับลูกค้าของคุณในนามของคุณ พวกเขาจัดการการโต้ตอบแบบเรียลไทม์กับลูกค้าที่มีศักยภาพผ่านแชท อีเมล หรือแม้แต่การสนทนาทางเสียง ทำหน้าที่เป็นด่านแรกในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
งานหลักของพวกเขาคือการคัดกรองลูกค้าเป้าหมายโดยการถามคำถามเพื่อค้นหาข้อมูล ตอบคำถามทั่วไป และจองการประชุมในปฏิทินของตัวแทน
ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาคืออะไร? คุณจะพบว่าพวกเขายังคงมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง แม้หลังจากที่ทีมของคุณได้ลงเวลาเลิกงานไปแล้วก็ตาม
ตัวแทนวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
ตัวแทนการวิเคราะห์เชิงทำนายคือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลของทีมคุณ พวกเขาวิเคราะห์ข้อมูลการขายในอดีตและสัญญาณพฤติกรรมแบบเรียลไทม์เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์และระบุรูปแบบที่คุณอาจพลาดไป
- การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย: พวกเขาไม่เพียงแต่ดูข้อมูลประชากรพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับลูกค้าเป้าหมายตามความเป็นไปได้ที่แท้จริงในการเปลี่ยนเป็นลูกค้า เพื่อที่ทีมของคุณจะได้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มที่มีโอกาสเหมาะสมที่สุด
- การจัดลำดับความสำคัญของดีล: พวกเขาสามารถทำเครื่องหมายดีลในกระบวนการขายของคุณที่มีความน่าจะเป็นสูงที่สุดในการปิดการขาย ช่วยให้ตัวแทนขายจัดสรรเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การทำนายการยกเลิกการใช้บริการ: สำหรับธุรกิจที่ใช้บริการแบบสมัครสมาชิก ตัวแทนเหล่านี้สามารถระบุบัญชีที่มีความเสี่ยงที่จะยกเลิกการใช้บริการก่อนที่มันจะสายเกินไป
ตัวแทนอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
ตัวแทนอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์คือเครื่องมือที่ทำงานหนักซึ่งจัดการกับกระบวนการหลายขั้นตอนและซ้ำซากที่ทำให้ทีมขายของคุณติดขัด พวกเขาดำเนินการตามงานโดยอัตโนมัติตามตัวกระตุ้นและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวแทน AI สำหรับ B2B ในหมวดหมู่นี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการภายในที่ซับซ้อนให้ราบรื่นขึ้น
📌 ตัวอย่างเช่น ตัวแทนเวิร์กโฟลว์สามารถสร้างใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ ส่งสัญญารอการลงนาม บันทึกหมายเหตุการโทรใน CRM และประสานงานการส่งต่อระหว่างผู้แทนพัฒนาการขาย (SDR) และผู้บริหารบัญชี (AE) โดยไม่ต้องมีใครต้องยกนิ้วขึ้นมาทำภารกิจเหล่านี้ด้วยตนเอง
ผู้ช่วยสอนการขาย
ตัวแทนเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นโค้ชด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคล—ในรูปแบบของการโค้ชการขาย—สำหรับตัวแทนทุกคนในทีมของคุณ พวกเขาวิเคราะห์การบันทึกการโทร กระทู้อีเมล และผลลัพธ์ของดีล เพื่อมอบคำแนะนำแบบเรียลไทม์และข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล สิ่งนี้ช่วยให้คุณขยายความพยายามในการเสริมศักยภาพการขายและทำให้มั่นใจว่าตัวแทนทุกคนได้รับประโยชน์จากนิสัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของพนักงานที่มีผลงานดีที่สุดของคุณ พวกเขาสามารถระบุพื้นที่เฉพาะที่ต้องปรับปรุง เช่น อัตราส่วนการพูดต่อฟัง หรือแม้แต่ให้คำแนะนำตามบริบทระหว่างการโทรสด
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: บริษัทที่ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการฝึกอบรมการขายและติดตามผลกระทบของการฝึกอบรมนั้นจะได้รับอัตราการชนะที่สูงขึ้นถึง 32%และบรรลุเป้าหมายการขายได้มากขึ้นถึง 28%
ทำไมตัวแทนขาย AI ช่วยให้ทีมปิดการขายได้เร็วขึ้น
ความเร็วคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการปิดดีล ทีมที่ตอบสนองก่อน ติดตามผลเร็วที่สุด และนำลูกค้าผ่านกระบวนการขายได้อย่างราบรื่นโดยเสียแรงน้อยที่สุด มักจะเป็นฝ่ายได้เปรียบเสมอ ตัวแทนขายที่ใช้ AI ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับอุปสรรคด้านความเร็วที่ใหญ่ที่สุดสามประการในการขายยุคใหม่
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตามรายงานสถานะการขายปี 2025 ของ HubSpot:
- 84% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่า AI ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
- 83% พบว่ามีประโยชน์สำหรับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายแบบเฉพาะบุคคล
- 82% ให้เครดิตกับการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นจากข้อมูล
พวกเขาช่วยลดงานธุรการที่ใช้เวลามาก
ตัวแทนของคุณอาจใช้เวลาถึง 72% ของสัปดาห์ไปกับกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น การบันทึกการโทร การอัปเดตข้อมูลใน CRM การเขียนอีเมลติดตามผล และการนัดหมายประชุม ทุกนาทีที่ใช้ไปกับการทำงานด้านธุรการเหล่านี้ คือนาทีที่พวกเขาไม่ได้สร้างความสัมพันธ์หรือผลักดันดีลให้ก้าวหน้า ซึ่งการสูญเสียประสิทธิภาพนี้ส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของคุณ
AI Super Agents คืนเวลาให้คุณโดย:
- บันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ
- การปรับปรุงบันทึกข้อตกลงด้วยข้อมูลล่าสุด
- ร่างอีเมลติดตามผลที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และ
- จัดการการติดต่อประสานงานทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดตารางเวลา
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อการทำงานอัตโนมัตินี้เกิดขึ้นภายในConverged AI Workspace อย่าง ClickUp ซึ่งงานของคุณอยู่รวมกันอยู่แล้ว คุณยังจะลด "ภาษีการสลับ" จากการเปลี่ยนระหว่างแอปต่างๆ ได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาได้มากขึ้น
📮ClickUp Insight: 30% ของผู้คนกล่าวว่าความหงุดหงิดใจมากที่สุดกับตัวแทน AI คือพวกเขาฟังดูมั่นใจแต่กลับทำผิดพลาด
นั่นมักเกิดขึ้นเพราะตัวแทนส่วนใหญ่ทำงานอย่างโดดเดี่ยว พวกเขาตอบสนองต่อคำสั่งเดียวโดยไม่ทราบว่าคุณชอบทำอะไรอย่างไร คุณทำงานอย่างไร หรือกระบวนการที่คุณชอบใช้
ซูเปอร์เอเจนต์ทำงานแตกต่างออกไป พวกเขาดำเนินการด้วยบริบท 100% ที่ดึงมาจากงาน เอกสาร การแชท การประชุม และการอัปเดตของคุณโดยตรงแบบเรียลไทม์ และพวกเขายังคงความจำล่าสุด ความจำตามความชอบ และแม้กระทั่งความจำแบบเป็นตอนๆ ไว้ได้ตลอดเวลา
และนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนตัวแทนจากการเดาอย่างมั่นใจให้กลายเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีความกระตือรือร้นซึ่งสามารถก้าวทันเมื่อการทำงานมีการพัฒนา
พวกเขาเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลที่กระจัดกระจาย
ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับดีลแทบจะไม่มีอยู่ในที่เดียว ข้อมูลเหล่านี้มักถูกฝังอยู่ในอีเมล, การสนทนาใน Slack, การบันทึกการโทร และบันทึกใน CRM ตัวแทนขายของคุณไม่สามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้ได้เร็วพอที่จะดำเนินการในทันที เมื่อพวกเขาประกอบภาพรวมทั้งหมดของบัญชีได้ หน้าต่างการซื้ออาจปิดไปแล้ว
ตัวแทน AI มีความเชี่ยวชาญในภารกิจนี้. พวกเขาสามารถดึงบริบทได้ทันทีจากทุกระบบของคุณ, ระบุรูปแบบที่ซ่อนอยู่, และมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้โดยตรงให้กับตัวแทนของคุณ.
📌 ตัวอย่างเช่น ตัวแทนสามารถแจ้งเตือนได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักยังไม่ได้มีส่วนร่วม หรือมีข้อโต้แย้งเฉพาะที่มักเกิดขึ้นในดีลที่คล้ายกัน ช่วยให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการเชิงรุกได้มากขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หยุดค้นหาข้อมูลข้อเสนอและรับคำตอบทันทีด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรงเพื่อตอบคำถามและดำเนินการต่างๆ ให้คุณ คุณสามารถถามคำถามในภาษาธรรมชาติได้ เช่น "ประเด็นสำคัญจากการโทรครั้งล่าสุดกับ Acme Corp คืออะไร?" เพียงแค่พิมพ์ @brain ในความคิดเห็นของงานหรือใน ClickUp Chat ClickUp Brain จะค้นหาข้อมูลทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ—รวมถึงงานใน ClickUp,เอกสารใน ClickUp และความคิดเห็นต่างๆ—เพื่อตอบคำถามของคุณภายในไม่กี่วินาที
พวกเขาช่วยให้สามารถปรับแต่งให้เป็นส่วนตัวในระดับใหญ่ได้
ผู้ซื้อทุกคนในปัจจุบันคาดหวังการติดต่อที่ปรับให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล
71% ของลูกค้าคาดหวังการปรับแต่งเฉพาะบุคคล และ 76% รู้สึกหงุดหงิดเมื่อไม่ได้รับประสบการณ์ดังกล่าว ขณะที่ 73% ของผู้ซื้อ B2B เลือกที่จะเพิกเฉยต่อการติดต่อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยสิ้นเชิง 🤯
แต่การปรับแต่งทุกจุดสัมผัสด้วยมือเพียงอย่างเดียวไม่สามารถขยายขนาดได้ ตัวแทนของคุณต้องติดอยู่ระหว่างการส่งเทมเพลตทั่วไปที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือใช้เวลาถึง 52% ของเวลาไปกับการสร้างข้อความเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย มันเป็นสงครามที่ไม่มีวันชนะ
AI Super Agents แก้ไขปัญหานี้ได้ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย สัญญาณจากบริษัท และประวัติการสนทนาที่ผ่านมา พวกเขาสามารถสร้างข้อความ ข้อเสนอ และคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้อย่างอัตโนมัติระดับของการปรับแต่งเฉพาะบุคคลนี้ ซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ที่สามารถมองเห็นพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณ—รวมถึงเอกสาร งานที่ต้องทำ และการสนทนา—จะทำงานได้ดีกว่าแม่แบบทั่วไปจากเครื่องมือที่แยกจากกันเสมอ
วิธีที่ตัวแทน AI เปลี่ยนแปลงกระบวนการขาย
เมื่อมองผิวเผิน "การปิดการขายให้เร็วขึ้น" ฟังดูเหมือนเป็นปัญหาที่อยู่ในขั้นตอนต้นของกระบวนการหรือปัญหาด้านบุคลากร การหาลูกค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น ตัวแทนขายที่ดีขึ้น การนำเสนอที่ดีขึ้น
แต่ในความเป็นจริงแล้ว ข้อตกลงส่วนใหญ่จะชะลอตัวลงหลังจากการสนทนาครั้งแรก
พวกเขาชะงักอยู่ในช่วงระหว่างที่การติดตามผลที่ไม่ได้ส่งออกไป ข้อเสนอที่ยังไม่ได้แตะต้อง และการอนุมัติภายในที่ต้องกระตุ้นถึงสามครั้ง
ความเร็วในการขายไม่ได้หมายถึงการเคลื่อนไหวที่เร็วขึ้น แต่หมายถึงการกำจัดทุกสิ่งที่ทำให้การปิดการขายช้าลง
นั่นคือสิ่งที่ตัวแทนขาย AI ทำอย่างแท้จริง
แทนที่จะหยุดเพียงแค่การปรับปรุงส่วนใดส่วนหนึ่งของกระบวนการขาย พวกเขาเร่งกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่จุดสัมผัสแรกจนถึงสัญญาที่ลงนามสุดท้าย:
การสร้างและคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย
ลองนึกถึงบทบาทของ SDR ในการขายแบบดั้งเดิม พวกเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นคว้าข้อมูลลูกค้าเป้าหมายด้วยตนเอง ส่งอีเมลหรือข้อความตามแบบฟอร์มสำเร็จรูป และคัดกรองลูกค้าผ่านการโทรสอบถามซ้ำๆ เพื่อประเมินความสนใจ
ตอนนี้ลองคิดถึงแนวทางของซูเปอร์เอเจนต์ดู
การใช้ AI สำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย, AI Super Agents สามารถระบุบัญชีที่เหมาะสมสูงตามข้อมูลเจตนา, เพิ่มเติมโปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมายด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ, และติดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ทันทีผ่านแชทหรืออีเมล. จากนั้นพวกเขาจะทำการให้คะแนนและส่งต่อเฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดไปยังตัวแทนของคุณโดยตรง, ทำให้มั่นใจได้ถึงเวลาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นและคุณภาพของกระบวนการขายที่สูงขึ้น.
👀 คุณรู้หรือไม่? ผู้ขายที่ใช้ AIอย่างต่อเนื่องมีโอกาสสูงกว่า 3.7เท่าที่จะบรรลุเป้าหมายของตน
การติดต่อและการติดตามผลแบบเฉพาะบุคคล
หากไม่มี AI ตัวแทนขายมักจะต้องเขียนอีเมลแต่ละฉบับและติดตามการติดตามผลด้วยตนเองในสเปรดชีต ซึ่งมักนำไปสู่การพลาดโอกาสกับลูกค้าเป้าหมายและการสูญเสียดีลเพียงเพราะการติดตามผลที่ลืมไป
ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถร่างลำดับการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลทั้งหมดตามพฤติกรรมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและบริบทของดีล พวกเขาจะกระตุ้นการติดตามผลโดยอัตโนมัติในเวลาที่เหมาะสมที่สุดและสามารถปรับข้อความตามสัญญาณการมีส่วนร่วม เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีลูกค้าเป้าหมายคนใดถูกมองข้าม
การจัดการข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรอง
เมื่อมีข้อโต้แย้งที่ยากเกิดขึ้น ตัวแทนขายมักต้องพึ่งพาความจำและประสบการณ์ที่ผ่านมาในการตอบกลับ ซึ่งมักนำไปสู่คำตอบที่ไม่สอดคล้องกันในทีมและพลาดโอกาสในการแก้ไขข้อกังวลของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวแทน AI แก้ไขช่องว่างนี้โดยตรง พวกเขาสามารถนำเสนอเคสตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเชิงลึกจากคู่แข่ง และคำตอบที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าแบบเรียลไทม์ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์หรือขณะที่พนักงานกำลังร่างอีเมล ทีมของคุณจึงสามารถจัดการกับข้อโต้แย้งใดๆ ได้อย่างมั่นใจ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมที่สุด
การปิดการขายและการจัดการท่อส่ง
สำหรับผู้นำฝ่ายขายหลายคน การประชุมทบทวนสถานะการขายเป็นเหมือนการวิ่งวุ่นทุกสัปดาห์ และความเสี่ยงของดีลมักปรากฏขึ้นเมื่อสายเกินไปแล้ว การคาดการณ์ยอดขายอาจรู้สึกเหมือนการเดามากกว่าการเป็นวิทยาศาสตร์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ตัวแทน AI นำความคาดการณ์ได้มาสู่กระบวนการทำงานของคุณ พวกเขาสามารถตรวจสอบสุขภาพของทุกดีลอย่างต่อเนื่อง แจ้งเตือนโอกาสที่มีความเสี่ยง และแนะนำการดำเนินการที่เหมาะสมที่สุดถัดไปเพื่อผลักดันดีลให้ก้าวหน้า นอกจากนี้ยังสามารถสร้างใบเสนอราคาที่แม่นยำสูงสำหรับการขายได้อีกด้วย
การจัดการท่อส่งแบบเชิงรุกนี้หมายถึงการลดความประหลาดใจในช่วงสิ้นไตรมาสและการเติบโตของรายได้ที่คาดการณ์ได้มากขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถสร้างรายงานภาพรวมระดับสูงที่แสดงสถานะของกระบวนการขายแบบเรียลไทม์ กิจกรรมของตัวแทนขาย และความแม่นยำของการคาดการณ์ได้ ซึ่งจะทำให้คุณมีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียวสำหรับการดำเนินงานขายทั้งหมดของคุณ—โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขาย AI ในองค์กรขนาดใหญ่ที่จัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนในปริมาณมาก หากต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนยิ่งขึ้นลองดูเทมเพลต ClickUp Sales Pipelineเพื่อช่วยในการมองเห็น ติดตาม และจัดการดีลของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ตัวแทนขาย AI
การซื้อเครื่องมือขาย AI ใหม่เพียงอย่างเดียวจะไม่ทำให้กระบวนการขายของคุณดีขึ้นอย่างมหัศจรรย์. แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเปิดตัวเครื่องมือขายใหม่จะแยกทีมที่ได้ผลลัพธ์จริงออกจากทีมที่เพียงแค่เพิ่มการสมัครสมาชิกอีกอย่างหนึ่งเข้าไปในชุดเทคโนโลยีของพวกเขา.
เริ่มต้นด้วยการทำให้งานธุรการที่ซ้ำซากเป็นอัตโนมัติ
วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้ทีมของคุณยอมรับ AI คือการเริ่มต้นด้วยความสำเร็จที่รวดเร็ว การทำให้งานอัตโนมัติ เช่น การอัปเดต CRM, สรุปการประชุม, และร่างอีเมลติดตามผล จะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทันทีโดยไม่รบกวนการขายหลักของทีมคุณ ระบุสามงานด้านการบริหารที่ตัวแทนของคุณบ่นมากที่สุด และตั้งค่า AI Super Agent เพื่อทำให้งานเหล่านั้นเป็นอัตโนมัติก่อน
นำระบบให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วยปัญญาประดิษฐ์มาใช้
แบบจำลองการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบดั้งเดิมมักมีความเข้มงวดเกินไปและพลาดรายละเอียดปลีกย่อยของเจตนาในการซื้อของลูกค้า การให้คะแนนด้วยระบบ AI ซึ่งอาศัยสัญญาณการซื้อจริงและรูปแบบการมีส่วนร่วม ช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น เริ่มต้นโดยใช้การให้คะแนนด้วย AI เป็นส่วนเสริมของเกณฑ์ที่มีอยู่ จากนั้นค่อยๆ เพิ่มน้ำหนักให้กับโมเดล AI เมื่อพิสูจน์ความแม่นยำได้
👀 คุณรู้หรือไม่? ด้วยเทคโนโลยี AI~7 ใน 10 ของผู้ขายรายงานว่ามีการลดระยะเวลาเฉลี่ยของวงจรการขายลงหนึ่งสัปดาห์
ใช้ AI เป็นเครื่องมือในการโค้ชการขาย
ผู้จัดการฝ่ายขายของคุณไม่สามารถเข้าร่วมทุกการโทรได้ แต่ตัวแทน AI ที่ให้คำแนะนำสามารถทำได้ เครื่องมือเหล่านี้ให้ข้อเสนอแนะที่สม่ำเสมอและปรับขนาดได้ ซึ่งช่วยเร่งการพัฒนาตัวแทนและเสริมสร้างพฤติกรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ มุ่งเน้นที่การติดตามตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้ เช่น อัตราส่วนการพูดต่อการฟัง หรือจำนวนคำถามที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล แทนที่จะเป็นเป้าหมายที่คลุมเครือเช่น "ปรับปรุงการโทรของคุณ"
เชื่อมต่อ AI เข้ากับพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์
เอไอ ซูเปอร์ เอเจนต์ จะฉลาดได้เพียงเท่าที่ข้อมูลที่เข้าถึงได้เท่านั้น หากเครื่องมือของคุณถูกแยกออกจากกัน เอไอของคุณจะมีจุดบอด พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์จะช่วยให้เอไอของคุณมีบริบทที่ครบถ้วน ตรวจสอบชุดเครื่องมือปัจจุบันของคุณว่ามีข้อมูลที่แยกออกจากกันหรือไม่ และให้ความสำคัญกับการรวมเครื่องมือก่อนเพิ่มโซลูชันเอไอแบบเฉพาะจุดเพิ่มเติม
🌟 ข้อได้เปรียบของ ClickUp
ทีมขายส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือมากเกินไปอยู่แล้ว สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือโซลูชัน AI แบบเฉพาะทางอีกตัวหนึ่งที่จะสร้างปัญหา Work Sprawl มากขึ้น—การเข้าสู่ระบบมากขึ้น, ข้อมูลแยกส่วนมากขึ้น, และการสลับบริบทมากขึ้น
ClickUp มีแนวทางที่แตกต่างออกไป มันคือConverged AI Workspace—แพลตฟอร์มเดียวที่ปลอดภัยซึ่งโครงการ เอกสาร การสนทนา และการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ร่วมกันพร้อมด้วย Contextual AI ที่ฝังเป็นชั้นของปัญญา — ที่ทีมของคุณสามารถจัดการข้อตกลง ร่วมมือในข้อเสนอ ติดตามกระบวนการ และรับความช่วยเหลือจาก AI ทั้งหมดในที่เดียว 🛠️
เมื่อ AI ของคุณอาศัยอยู่ภายในพื้นที่ทำงานของคุณแทนที่จะถูกติดตั้งจากภายนอก มันจะมีบริบทที่ครบถ้วนซึ่งจำเป็นต่อการช่วยให้คุณปิดดีลได้เร็วขึ้น
วิธีที่ ClickUp Super Agents ช่วยให้ทีมขายปิดการขายได้เร็วขึ้น
ในฐานะเพื่อนร่วมทีม AI ของคุณที่สามารถจัดการงานได้อย่างอิสระ ClickUp Super Agents จะช่วยให้กระบวนการขายทั้งหมดของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
เนื่องจากพวกเขาอาศัยอยู่ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ พวกเขาจึงไม่ต้องคาดเดาจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน พวกเขามองเห็นภาพรวมทั้งหมดของกระบวนการทำงาน งานสนทนา เอกสาร และงานต่าง ๆ ของคุณได้อย่างชัดเจน—ทำให้ทุกการดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของบริบทที่แท้จริง
ที่ที่ ClickUp Super Agents เร่งการปิดดีล
1. พวกเขาติดตามผลทันที (และสม่ำเสมอ)
ความเร็วคือทุกสิ่งในการขาย—และทีมส่วนใหญ่สูญเสียมันไปหลังการติดต่อครั้งแรก
ซูเปอร์เอเจนต์สามารถเข้ามาช่วยรักษาโมเมนตัมให้ดำเนินต่อไปได้ คุณสามารถส่งเอเจนต์หนึ่งคนเพื่อกระตุ้นการติดตามผลหลังจากการโทรหรือช่วงเวลาที่ไม่ได้มีการโต้ตอบ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความสนใจของลีดที่เย็นอยู่โดยอัตโนมัติด้วยเช่นกัน และหากคุณกำลังประสบปัญหาในการเริ่มต้นบทสนทนา เอเจนต์ยังสามารถปรับแต่งการติดต่อให้มีความเฉพาะบุคคลโดยใช้บริบทของดีลได้อีกด้วย
ใน ClickUp, ซูเปอร์เอเจนต์ไม่เริ่มต้นจากศูนย์ทุกครั้ง พวกเขาถูกตั้งค่าให้เข้าถึงความรู้ในพื้นที่ทำงานของคุณ (งาน, เอกสาร, แชท และแหล่งข้อมูลที่เลือก) และพวกเขาสามารถ จัดเก็บและเรียกคืนข้อมูลได้ตลอดเวลา
พวกเขาใช้หน่วยความจำสามประเภท:
- ความจำล่าสุด → จดจำการโต้ตอบและกิจกรรมที่ผ่านมา
- การตั้งค่า → เรียนรู้วิธีที่คุณต้องการให้สิ่งต่าง ๆ ดำเนินไป (น้ำเสียง, โครงสร้าง, กระบวนการทำงาน)
- ความฉลาด → จัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงการกระทำในอนาคต
แทนที่จะทำงานเหมือนระบบอัตโนมัติที่ทำเพียงครั้งเดียว ตัวแทนจะทำงานเหมือนเพื่อนร่วมทีมที่ เรียนรู้ ปรับตัว และเก่งขึ้นทุกครั้งที่มีการโต้ตอบ — ทำให้การติดต่อและการดำเนินการของคุณดีขึ้นตลอดเวลา ไม่ใช่แค่ทำงานได้เร็วขึ้นเท่านั้น
2. พวกเขาช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณสะอาดอยู่เสมอ—โดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง
ความฝันของทุกตัวแทน! ระบบ CRM ที่อัปเดตตัวเองได้ ด้วย ClickUp Super Agents มันสามารถเป็นความจริงของคุณได้
หากCRMของคุณอยู่ใน ClickUpและสร้างขึ้นจากCustom Fields, Super Agents สามารถ:
- อัปเดตขั้นตอนข้อตกลง ฟิลด์ที่กำหนดเอง หรือ สถานะที่กำหนดเอง ตามกิจกรรม
- สรุปบันทึกและขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติตามบันทึกการประชุมของคุณ
- แจ้งเตือนข้อตกลงที่ติดขัดหรือมีความเสี่ยง
3. พวกเขาขจัดอุปสรรคภายใน
อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากมีการโทรค้นพบที่ประสบความสำเร็จ? ความวุ่นวายของงานจริงเริ่มต้นขึ้น: สรุปการโทร, อัปเดต CRM, จัดการขั้นตอนต่อไป, แจ้งให้วิศวกรโซลูชันทราบ, สร้างงานติดตาม, แบ่งปันข้อเสนอ, ติดตามการอนุมัติภายใน, และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่นก่อนการติดต่อครั้งต่อไป
ต้องใช้ทั้งหมู่บ้านในการปิดดีล และซูเปอร์เอเจนต์สามารถช่วยได้ดังนี้:
- การเรียกใช้กระบวนการอนุมัติ (การกำหนดราคา, กฎหมาย, ส่วนลด)
- มอบหมายงานภายในทันทีที่ข้อตกลงมีความคืบหน้า
- ติดตามความคืบหน้าตามกำหนดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจนกว่าการดำเนินการจะเสร็จสมบูรณ์
ขอแสดงความยินดี คุณไม่มีดีลใด ๆ ที่รอการดำเนินการภายในอีกต่อไป!
4. พวกเขาเตรียมตัวแทนขายก่อนทุกการติดต่อ
การสลับบริบททำลายแรงขับเคลื่อนของทีมคุณก่อนที่มันจะสำคัญที่สุด หากพนักงานขายต้องวุ่นวายกับการค้นหาข้อมูลจาก 10 เครื่องมือทุกครั้งก่อนการโทร พวกเขาจะพลาดบางอย่างเสมอ ทำให้งานง่ายขึ้นสำหรับพวกเขาด้วยการรวมบริบททั้งหมดไว้ในที่ทำงานเดียว (เช่น ClickUp!) เพื่อให้ Super Agents ของคุณสามารถ:
- สร้างสรุปก่อนการโทรพร้อมประวัติข้อตกลงและความเสี่ยง
- สรุปการสนทนาที่ผ่านมาในหลากหลายงาน เอกสาร และการแชท
- เน้นสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป
ผลลัพธ์จะพูดแทนตัวเอง: พนักงานขายจะเข้าสู่ทุกการโทรด้วยความพร้อม ไม่มีการเร่งรีบ
5. พวกเขาให้ความสำคัญกับดีลที่มีแนวโน้มจะปิดการขายได้มากที่สุด
ไม่ใช่ทุกข้อเสนอที่ควรได้รับความสนใจเท่าเทียมกัน
ซูเปอร์เอเจนต์จะวิเคราะห์กิจกรรม การมีส่วนร่วม และไทม์ไลน์ภายใน Workspace ของคุณอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาดีลที่มีความตั้งใจสูงหรือมีความเสี่ยงสูง และแนะนำตัวแทนขายให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไปที่ดีที่สุด เพื่อให้ความพยายามมุ่งเน้นไปที่จุดที่สร้างผลกระทบต่อรายได้อย่างแท้จริง
ปิดการขายได้เร็วขึ้น? คุณต้องมีระบบ ไม่ใช่แค่พนักงานขาย
ยิ่งทีมของคุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นการดำเนินการที่ประสานงานกันได้เร็วเท่าไร การปิดดีลก็จะยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้น การปิดดีลจะช้าลงเมื่อการทำงานกระจายอยู่ในเครื่องมือ ทีม และไทม์ไลน์ที่แตกต่างกัน—ไม่ใช่เมื่อพนักงานขายขาดทักษะ
เมื่อการทำงานดำเนินไปโดยอัตโนมัติในเบื้องหลัง ทีมของคุณจะใช้เวลาในการจัดการดีลน้อยลง—และใช้เวลาในการปิดดีลมากขึ้น
คุณทำให้กระบวนการขายของคุณทำงานโดยอัตโนมัติได้อย่างไร? แน่นอนว่า Super Agents คือคำตอบ!
ใน ClickUp, Super Agents สามารถเปลี่ยนสรุปการโทรให้เป็นงาน, มอบหมายขั้นตอนถัดไป, แจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม, และทำให้ดีลดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องรอการติดตามผลด้วยตนเอง. และนี่คือระบบที่ทำให้ทีมขายที่มีประสิทธิภาพสูงแตกต่างออกไป.
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ไม่, ตัวแทน AI มาเพื่อเสริมสร้าง ไม่ใช่แทนที่ ตัวแทนขายมนุษย์. พวกเขาจัดการกับงานที่ซ้ำซากและต้องการข้อมูลมากเพื่อให้ตัวแทนของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด: การสร้างความสัมพันธ์, การจัดการการเจรจาที่ซับซ้อน, และการขายเชิงกลยุทธ์.
เริ่มต้นด้วยกรณีการใช้งานเพียงหนึ่งเดียวที่มีผลกระทบสูง ซึ่งช่วยแก้ปัญหาที่ชัดเจนให้กับตัวแทนของคุณ เช่น การอัตโนมัติสรุปการโทรหรือการป้อนข้อมูล CRM การชนะอย่างรวดเร็วเหล่านี้ช่วยสร้างความไว้วางใจและแรงผลักดันสำหรับการนำไปใช้ในวงกว้าง
ส่วนใหญ่แล้ว ตัวแทน AI แบบสแตนด์อโลนจะเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ผ่านทาง API ซึ่งอาจมีความซับซ้อนในการตั้งค่าและบำรุงรักษา อย่างไรก็ตาม ตัวแทนที่ถูกสร้างขึ้นโดยตรงในเวิร์กสเปซแบบรวมศูนย์ จะมีการเข้าถึงข้อมูลของคุณทั้งหมดโดยตรง และต้องการการผสานระบบน้อยมาก