นำไปสู่การปิดการขาย: ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างบทบาทของ SDR และ BDR

ในกระบวนการสร้างรายได้ขององค์กร มีหลายบทบาทที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิจัยการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ (PR) การตลาด สื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรม การเป็นพันธมิตร การขาย เป็นต้น
ในองค์กรธุรกิจแบบธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) ทีมสร้างรายได้จะมีโครงสร้างที่กระชับมากขึ้น โดยเฉพาะในบริษัทที่ขายเทคโนโลยีและบริษัทที่ให้บริการซอฟต์แวร์แบบ SaaS (SaaS companies) เครื่องจักรสร้างรายได้จะประกอบด้วยทีมการตลาด ทีมขาย และทีมความสำเร็จของลูกค้า
ในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างแผนกเหล่านี้ ภายในสิ่งที่มักเรียกว่า ทีมขายภายใน มีบทบาทที่แตกต่างกันสองบทบาทปรากฏขึ้น: ตัวแทนพัฒนาการขาย (SDR) และตัวแทนพัฒนาธุรกิจ (BDR)
การถกเถียงระหว่าง SDR กับ BDR นั้นดำเนินมาอย่างยาวนาน บางองค์กรให้ความสำคัญกับการแยกความแตกต่างระหว่างทั้งสองอย่างชัดเจน ในขณะที่บางองค์กรใช้บทบาททั้งสองนี้สลับกันเนื่องจากต่างก็มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
ก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าจะจัดโครงสร้างทีมของคุณอย่างไร นี่คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ SDR และ BDR
การกำหนดบทบาทของ SDR และ BDR
ภายในองค์กรขาย ทั้ง SDR และ BDR มีบทบาทที่แตกต่างกันและสำคัญมาก นี่คือลักษณะของบทบาทเหล่านั้น
ผู้แทนพัฒนาการขาย
SDR มุ่งเน้นการคัดกรองลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาและส่งต่อให้กับผู้บริหารบัญชี บทบาทของพวกเขาคือ:
- ตรวจสอบลูกค้าที่เข้ามา
- ประเมินพวกเขาว่าเป็นลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการขาย (SQL) หรือลูกค้าที่มีศักยภาพ
- ติดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของพวกเขา
- บันทึกข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและส่งต่อให้กับผู้บริหารบัญชี
ผู้แทนพัฒนาธุรกิจ
BDR มีหน้าที่รับผิดชอบในการค้นหาลูกค้าเป้าหมายภายนอก บทบาทของพวกเขาคือ:
- ดำเนินการติดต่อเชิงรุกกับกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์
- ระบุโอกาสทางธุรกิจ
- การพัฒนาบริการสนับสนุน
- นัดหมายการประชุมกับทีมขาย
บทบาทและความรับผิดชอบของ SDR นั้นแตกต่างจาก BDR อย่างมาก มาดูกันว่ามีแง่มุมใดบ้างที่พวกเขาแตกต่างกัน
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง SDR และ BDR
💡 คุณทราบหรือไม่? มากกว่า 50% ของลูกค้าจะมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ผ่าน 3-5 ช่องทางตลอดเส้นทางการซื้อของพวกเขากลุ่มผู้ซื้อโดยทั่วไปประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6-10 คน และ 75% ของผู้ซื้อแบบ B2B ชอบประสบการณ์ที่ไม่ต้องมีตัวแทนขายเข้ามาเกี่ยวข้อง
ระหว่าง SDR และ BDR นั้น มีความเหมือนกันพื้นฐานบางประการ ทั้งสองเป็นตำแหน่งงานในอาชีพเริ่มต้นที่มีโอกาสเติบโตอย่างมากสู่การเป็นผู้นำด้านการขาย โดยทั่วไปแล้ว ทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของทีมขาย ทั้งสองทำงานร่วมกับทีมการตลาดและทีมความสำเร็จของลูกค้าเป็นประจำ
ที่สำคัญกว่านั้น ในฐานะ SDR หรือ BDR เป้าหมายของคุณคือการสร้างรายได้ให้กับองค์กร ความคล้ายคลึงกันสิ้นสุดเพียงเท่านี้ นี่คือความแตกต่าง
พื้นที่มุ่งเน้น
SDRs มุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา (inbound leads) ในขณะที่ BDRs ดูแลแคมเปญที่ติดต่อออกไป (outbound campaigns) ดังนั้น SDRs จึงมีหน้าที่สร้างและดูแลลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้เกิดการปิดการขาย ส่วน BDRs จะเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ช่วยเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับธุรกิจ
ตัวอย่างเช่น เมื่อทีมการตลาดสร้างโอกาสทางการขายในรูปแบบของการดาวน์โหลดสินทรัพย์ ตัวแทนพัฒนาการขายจะติดต่อพวกเขาเพื่อเสนอความช่วยเหลือและเริ่มต้นการสนทนา
ในทางกลับกัน ตัวแทนพัฒนาธุรกิจจะทำการวิจัยในกลุ่มลูกค้าปัจจุบันและตลาดใหม่เพื่อระบุโอกาสในการเติบโต
การมีส่วนร่วมในวงจรการขาย
SDR มีหน้าที่เชิงกลยุทธ์ในการดึงดูดความสนใจ ระบุความต้องการ และส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นให้กับผู้บริหารบัญชี (AE) พวกเขาไม่ได้ปิดการขาย นั่นหมายความว่าพวกเขามุ่งเน้นที่ส่วนบนสุดของช่องทางการขาย
BDR มีภารกิจเชิงกลยุทธ์ในการติดตามแนวโน้ม ทำวิจัยตลาด และระบุโอกาสที่เป็นไปได้ พวกเขาจะมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบ—มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของวงจร
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
เป้าหมายของ SDR คือการผลักดันให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าก้าวหน้าไปในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขายมากขึ้น ซึ่งรวมถึง:
- การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของอีเมลที่ส่งหรือการโทรศัพท์
- อัตราการเปลี่ยนแปลงจากลูกค้าที่เข้ามาเป็นลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- อัตราการรับรองคุณสมบัติที่ถูกต้อง
- อัตราการจองการประชุม
เป้าหมายของ BDR กระจายอยู่ตลอดวงจรการขาย ซึ่งรวมถึง:
- ลูกค้าเป้าหมายที่ได้มา
- อัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมาย
- ขนาดคำสั่งซื้อเฉลี่ย
- รายได้ที่สร้างขึ้น
มาสรุปกันเถอะ
|คุณสมบัติ
|SDR
|BDR
|โฟกัส
|การคัดกรองลูกค้าเป้าหมายที่เข้ามาผ่านการตลาดขาเข้า
|การค้นหาลูกค้าเป้าหมายขาออก
|ขอบเขต
|ยอดบนสุดของช่องทางการตลาด
|ฟูลฟันเนล
|วัตถุประสงค์
|วางรากฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจและส่งต่อให้กับ AE
|สร้างความสัมพันธ์และดูแลให้เติบโตไปสู่รายได้
|บทบาท
|เชิงกลยุทธ์ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนลูกค้าเป้าหมายผ่านกระบวนการขาย
|เชิงกลยุทธ์ มุ่งเน้นการสร้างสัมพันธ์
|ปริมาณลีด
|ติดตามลูกค้าให้น้อยลงแต่ใช้เวลาในการมีส่วนร่วมมากขึ้น
|ติดตามลูกค้าให้น้อยลงแต่ใช้เวลาในการมีส่วนร่วมมากขึ้น
|ความเหมาะสมกับบทบาท
|ดีที่สุดในองค์กรที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ราคาต่ำโดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเพียงไม่กี่ราย
|ดีที่สุดในองค์กรที่มีมูลค่าตั๋วสูง การตัดสินใจมีความซับซ้อน และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก
ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ ความต้องการ และเป้าหมายขององค์กรของคุณ คุณอาจต้องการ SDR, BDR หรือทั้งสองอย่าง มาดูรายละเอียดกัน
SDRs และ BDRs: สร้างทีมขายภายในที่เหมาะสม
ตัวแทนพัฒนาการขายเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมหาก:
- คุณมีเครื่องมือการตลาดที่เติบโตเต็มที่ซึ่งกำลังสร้างการรับรู้แบรนด์และความสนใจที่ดี
- คุณมีลูกค้าเป้าหมายจำนวนมากที่เข้ามา และคุณต้องการใครสักคนที่จะคัดกรองพวกเขาให้ถึงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ
- คุณมีคำจำกัดความที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับบุคลิกภาพของลูกค้าในอุดมคติ (ICP)
- ขนาดของตั๋วสินค้าของคุณค่อนข้างเล็ก และการตัดสินใจสามารถทำได้รวดเร็ว
ตัวแทนพัฒนาธุรกิจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมหาก:
- คุณเป็นธุรกิจในระยะเริ่มต้น กำลังสร้างเครื่องจักรทางการตลาดอยู่
- คุณต้องการทีมขายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อโอกาสทางรายได้ในระยะยาว
- คุณกำลังสำรวจ ICPs และอาจต้องการการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติม
- ขนาดของตั๋วสินค้าของคุณมีขนาดใหญ่และเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
นอกจากนี้ การผสมผสานอย่างสมดุลระหว่าง BDR และ SDR จะเหมาะสมที่สุดในหลากหลายสถานการณ์
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผลิตภัณฑ์ SaaS ที่ขายให้กับบุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่ คุณสามารถให้บริการแบบบริการตนเองสำหรับบุคคลทั่วไป มอบหมาย SDR ให้กับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และมอบหมาย BDR สำหรับบัญชีองค์กรขนาดใหญ่
หากคุณอยู่ตรงกลางของสเปกตรัมของการรับรู้แบรนด์ ความเชี่ยวชาญทางการตลาด ความเข้าใจใน ICP ฯลฯ คุณอาจควรมีทีมที่ประกอบด้วย SDR และ BDR อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องให้พวกเขาทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ความร่วมมือระหว่าง SDR และ BDR
ทีมขายภายในส่วนใหญ่ในปัจจุบันนิยมจ้างทั้ง SDR และ BDR เพื่อสนับสนุนความพยายามในการสร้างรายได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะงานและเป้าหมายร่วมกันของพวกเขา อาจมีความทับซ้อนในความพยายามของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังขายเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการชำระเงิน SDR อาจพบลูกค้าเป้าหมายจากผู้จัดการฝ่ายการตลาดขององค์กรหนึ่ง แม้ว่า ICP จะไม่ตรงกัน แต่บริษัทที่พวกเขาทำงานอยู่ก็อาจเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
ในกรณีเช่นนี้ SDR สามารถส่งต่อโอกาสให้กับ BDR เพื่อสำรวจได้ การส่งต่อที่ไม่ต้องใช้ความพยายามนี้ต้องการความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าสิ่งนี้ได้ด้วยเครื่องมือจัดการโครงการขายแบบครบวงจรอย่างClickUp
ตั้งค่า CRM ร่วมกัน
ในการขายสมัยใหม่ ข้อมูลคือความมั่งคั่ง ดังนั้น ก่อนสิ่งอื่นใด ให้เพิ่มแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)เข้าไปในชุดเทคโนโลยีการขายของคุณ
รวมข้อมูลทั้งหมดในกระบวนการขายด้วยClickUp CRM ตั้งค่าความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างฐานข้อมูล จัดการงานขาย ร่วมมือกันในดีลต่างๆ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ—ทั้งหมดนี้ด้วยClickUp
เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้เปิดการเข้าถึงระบบ CRM ของคุณให้กับ SDRs และ BDRs กำหนดงานให้กับบุคคล สร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ และมอบอำนาจให้กับทีมขายภายในเพื่อให้มีบริบทที่ครบถ้วนสำหรับการตัดสินใจ
เริ่มต้นได้ทันทีด้วยเทมเพลต CRM ฝ่ายขายของ ClickUp ใช้เพื่อจัดการข้อมูลลูกค้า การสื่อสาร การติดตามผล ด้วยเทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้ คุณยังสามารถติดตามลูกค้าเป้าหมาย แสดงโอกาสทางการขาย และรับข้อมูลแบบเรียลไทม์ในทุกสิ่งที่สำคัญ
สร้างการมองเห็น
การมีข้อมูลทั้งหมดในที่เดียวไม่เพียงพอ คุณยังต้องการการมองเห็นที่เหมาะสมอีกด้วย ใช้มุมมองที่ปรับแต่งได้สิบสองแบบและเทมเพลต ClickUp Sales Pipelineที่ทรงพลังเพื่อให้ได้การมองเห็นที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับทุกโครงการของคุณ
หากต้องการดูลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดตามขั้นตอนในวงจรการขาย ให้ลองใช้มุมมองกระดานคัมบัง หากต้องการดูตารางการติดตามผล ให้ใช้มุมมองปฏิทิน หากต้องการติดตามเวลาที่ใช้ในการปิดการขาย ให้ลองใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์
เพื่อกรองและจัดเรียงลีดของคุณตามพารามิเตอร์ใด ๆ ที่คุณบันทึกไว้ ให้ใช้โหมดรายการที่เชื่อถือได้ตลอดเวลา.เทมเพลต ClickUp Sales Trackerจะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว.
ใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้สูงนี้เพื่อดูลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดของคุณตามลำดับที่คุณต้องการ รวมถึงข้อมูลประสิทธิภาพการขายเพื่อติดตามตัวชี้วัดและการบรรลุเป้าหมาย
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถติดตามจำนวนชั่วโมงที่ใช้ไปกับแต่ละดีลและประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของแต่ละดีลได้ หรือคุณสามารถดูได้ว่า BDR แต่ละคนกำลังจัดการดีลอยู่กี่ดีลในเวลาเดียวกัน และจัดสรรงานใหม่ให้เหมาะสม
บริหารจัดการการดำเนินงานด้านการขายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
⚡️ คลังแม่แบบ: ตรวจสอบแม่แบบกระบวนการขายที่ปรับแต่งได้สำหรับธุรกิจของคุณ
ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ
เมื่อเราพูดถึงการทำงานร่วมกัน เรามักจะนึกถึงบุคคลสองคนหรือมากกว่านั้นที่นั่งประชุมกันเพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ต่างๆ แม้ว่านั่นจะเป็นส่วนสำคัญ แต่ช่องว่างมากมายในการทำงานร่วมกันสามารถเติมเต็มได้ด้วยเครื่องมืออัตโนมัติด้านการขาย
ใช้ClickUp Automationsเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานต่าง ๆ ให้ราบรื่นขึ้น ซึ่งช่วยให้ SDRs และ BDRs ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น ตัวอย่างบางส่วนได้แก่:
- เมื่อ SDR ทำเครื่องหมายลูกค้าเป้าหมายที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ว่าเป็นโอกาสที่มีศักยภาพสำหรับ BDR ให้กำหนดงานนั้นไปยัง BDR ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
- เมื่อบุคคลจากโอกาสที่ BDR กำลังติดตามกลายเป็นลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา ให้ส่งการแจ้งเตือนไปยัง BDR
- เมื่อลูกค้าเป้าหมายร้องขอฟีเจอร์ที่อยู่ในแผนงาน ให้ติดแท็กโดยอัตโนมัติว่าเป็นเช่นนั้น
- หากข้อตกลงไม่มีความคืบหน้านานเกินไป ให้แจ้งเตือน SDR/BDR ที่เกี่ยวข้อง
ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ไม่ว่าคุณจะพยายามมากแค่ไหน กระบวนการขายก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงหรือเรียบง่ายแต่อย่างใด ลูกค้าเป้าหมายอาจสมัครรับจดหมายข่าวของคุณ แต่ปฏิเสธการติดต่อทั้งหมดจาก SDR ของคุณ จากนั้น ผู้จัดการของพวกเขาอาจแสดงความสนใจระหว่างการติดต่อจาก BDR ทำให้พวกเขากลับมาอยู่ในกระบวนการสนทนาอีกครั้ง
คนที่ไม่ได้สนใจในตอนนี้ อาจสนใจในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าได้ มีความเป็นไปได้มากมาย วิธีเดียวที่จะนำทางผ่านทั้งหมดนี้และบรรลุเป้าหมายการขายได้คือการร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ ภายใน ClickUp มีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายมากมายหลายสิบตัวที่ช่วยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้
การจัดการงาน
ใช้ความคิดเห็นแบบซ้อนในClickUp Tasksเพื่อวางกลยุทธ์สำหรับโปรแกรมการติดต่อสื่อสาร โดยอิงจากข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ ให้อภิปรายตัวเลือกต่าง ๆ ทดสอบแนวทางแบบ A/B และสร้างแม่แบบแผนการขายที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ
บทสนทนา
ใช้ClickUp Chatเพื่อรวบรวมทุกการสนทนาเกี่ยวกับดีลไว้ในที่เดียว เพิ่มงานเข้าไปในการสนทนา หรือเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานก็ได้ เพิ่มโพสต์เกี่ยวกับการประกาศหรืออัปเดตที่สำคัญ จัดระเบียบการสนทนาให้เป็นแต่ละพื้นที่ และเปิดใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปข้อมูลให้คุณ ระดมความคิด ระดมสมอง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงขึ้นถึง 10 เท่า!
อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI ในการขาย
การจัดการความรู้
คัดสรรสคริปต์การโทรทั้งหมดของคุณด้วยเทมเพลตการโทรขายของ ClickUp ใช้เทมเพลตระดับกลางนี้เพื่อ:
- เก็บสคริปต์การโทรทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
- สร้างรายการตรวจสอบสำหรับการคัดกรองลูกค้าเป้าหมายขาเข้า
- เข้าถึงแหล่งข้อมูลสำหรับการจัดการข้อโต้แย้งได้อย่างง่ายดาย
- ให้จดจ่อกับการสนทนาในระหว่างการโทร
ด้วยเหตุนี้ คุณจึงมีความชัดเจนและระบบที่จำเป็นในการสร้างทีมขายภายในที่แข็งแกร่ง แต่คุณจะจ้างคนที่เหมาะสมได้อย่างไร? นี่คือวิธีการ
เส้นทางอาชีพและทักษะ
ตามที่คุณได้เห็นข้างต้น บทบาทของ SDR และ BDR มีความคล้ายคลึงกันแต่ก็แตกต่างกัน ดังนั้น ทักษะและเส้นทางอาชีพจึงมักจะแตกต่างกันด้วยเช่นกัน
ประสบการณ์การทำงาน
SDR จะตรวจสอบลูกค้าที่เข้ามา ประเมินคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ชัดเจน สร้างการติดต่อเบื้องต้น และรวบรวมข้อมูลความต้องการพื้นฐาน ด้วยกระบวนการและรายการตรวจสอบที่ชัดเจน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่หรือมืออาชีพในช่วงต้นอาชีพสามารถจัดการงานนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในทางกลับกัน BDR ทำหน้าที่วิจัยเชิงสำรวจ พวกเขาจำเป็นต้องมีวิธีการที่ชาญฉลาดในการระบุกลุ่มเป้าหมาย ติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสมกับบริบท และสร้างความสนใจ ซึ่งต้องการบุคคลที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและตลาดมากกว่า
การฝึกอบรมและการสนับสนุน
ตัวแทนพัฒนาการขายต้องการการฝึกอบรมที่เน้นเฉพาะด้าน ในขณะที่ BDR มีความสามารถในการจัดการกับอิสระในระดับหนึ่ง
ตัวอย่างเช่น ทั้งสองบทบาทเกี่ยวข้องกับการวิจัยในระดับหนึ่ง SDR จะทำการวิจัยรายละเอียดของลีดที่เข้ามา องค์กร และความต้องการที่เป็นไปได้ ดังนั้น SDR จึงต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอน
ในทางกลับกัน ตัวแทนพัฒนาธุรกิจจะศึกษาตลาดใหม่และสำรวจความเป็นไปได้ กรอบการทำงานที่ยืดหยุ่นหรือแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมก็เพียงพอแล้ว
การริเริ่ม
SDR ทำงานกับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา ดังนั้นพวกเขาเพียงแค่ต้องมีแรงจูงใจในการจัดการอีเมลในกล่องขาเข้าและทำงานอย่างละเอียดเท่านั้น ในขณะที่ BDR จำเป็นต้องค้นหาโอกาสในสถานการณ์ที่ไม่มีโอกาสปรากฏ พวกเขาต้องมีทักษะในการสร้างเครือข่าย ทัศนคติเชิงรุก ความคิดริเริ่ม และการจูงใจตนเองเพื่อที่จะยังคงพยายามต่อไปแม้ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติเช่น ความเห็นอกเห็นใจลูกค้า ความเต็มใจที่จะเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาความคุ้นเคยกับเครื่องมือการส่งเสริมการขาย ฯลฯ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทั้งสองบทบาท หากคุณต้องการเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้ นี่คือคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการเข้าสู่การขายเทคโนโลยี
หากพูดถึงเส้นทางอาชีพแล้ว SDRs และ BDRs มีโอกาสมากมายมหาศาล
สำหรับผู้เริ่มต้น ทั้ง SDR และ BDR สามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านการขายได้ ทั้งสองตำแหน่งสามารถพัฒนาทักษะและความสามารถในบทบาทของกันและกัน โดยเริ่มจากการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย หัวหน้าฝ่ายขายภายใน หัวหน้าฝ่ายขายประจำภูมิภาค และหัวหน้าฝ่ายขาย
SDR สามารถเข้าใกล้ทีมการตลาดแบบอินบาวน์มากขึ้น ซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ทรัพยากรใดที่สร้างโอกาสทางการขายที่มีคุณภาพมากที่สุด เนื้อหาประเภทใดที่ดึงดูดความสนใจ เป็นต้น ด้วยการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม พวกเขาสามารถก้าวไปสู่บทบาทด้านการดำเนินงานด้านรายได้ได้
BDR สามารถย้ายไปยังงานวิจัยหลักเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งในการระบุตลาด อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ความร่วมมือ และการทำงานร่วมกัน พวกเขาสามารถรับผิดชอบการขายที่มีมูลค่าสูงในฐานะผู้มีส่วนร่วมรายบุคคล หรือกลายเป็นผู้สนับสนุนงานวิจัยให้กับทีมที่มุ่งสู่ตลาด
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณกำลังพิจารณาเส้นทางนี้ ไม่ว่าจะเป็น SDR หรือ BDR นี่คือภาพรวมของวันทำงานในหนึ่งวันของผู้จัดการฝ่ายขาย
เสริมความแข็งแกร่งให้กับทีม SDR และ BDR ของคุณด้วย ClickUp
กระบวนการขายสมัยใหม่มีความซับซ้อน และการขายนั้นยาก! นอกจากการจ้างคนที่ดีที่สุดในตลาดแล้ว คุณยังต้องเตรียมความพร้อมให้พวกเขาประสบความสำเร็จด้วย CRM ที่เหมาะสม เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และการทำงานอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ
ClickUp สำหรับทีมขายมอบทุกสิ่งนี้และมากกว่าให้คุณ ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการอย่างสูง ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลการขายทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว มอบทั้งการมองเห็นและบริบทให้กับ SDR และ BDR ของคุณ
คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลังช่วยให้การทำงานร่วมกันและการแจ้งเตือนเป็นไปอย่างทันท่วงที คุณจึงไม่มีโอกาสพลาดโอกาสสำคัญ เมื่อมีข้อสงสัย ให้ใช้ ClickUp Brain เพื่อถามคำถามใดก็ได้ รับคำตอบทันทีเพื่อขจัดอุปสรรคของคุณออกไป