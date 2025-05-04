10 ซอฟต์แวร์โค้ชขายที่ดีที่สุดในปี 2025

ทีมขายที่ยอดเยี่ยมสร้างขึ้นจากการโค้ชที่สม่ำเสมอและมีผลกระทบสูง
แต่พูดกันตามตรง ด้วยวิธีการโค้ชแบบดั้งเดิม ตัวแทนขายมักจะลืมสิ่งที่ได้เรียนรู้ ผู้จัดการเองก็ลำบากในการติดตามความก้าวหน้า และการทบทวนดีลก็กลายเป็นเพียงการถกเถียงตามความคิดเห็นส่วนตัว
ซอฟต์แวร์การโค้ชการขายที่เหมาะสมช่วยแก้ไขปัญหานั้นได้ ตั้งแต่การวิเคราะห์ด้วย AI ไปจนถึงการจำลองสถานการณ์แบบมีโครงสร้าง แพลตฟอร์มเหล่านี้ทำให้การโค้ชสามารถวัดผลได้ ทำซ้ำได้ และมีประโยชน์
ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้รวบรวมเครื่องมือการโค้ชการขายที่ดีที่สุดบางส่วนเพื่อทำให้การฝึกอบรมเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 🎯
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์การสอนการขาย?
การโค้ชขายที่ดีคือการเสริมสร้าง การเรียนรู้แบบเรียลไทม์ และการปรับปรุงที่สามารถวัดได้ ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมจะช่วยให้ตัวแทนขายสามารถปรับปรุงทักษะของตน ปิดการขายได้มากขึ้น และสร้างความสำเร็จในระยะยาว
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อประเมินซอฟต์แวร์โค้ชชิ่งด้านการขาย 👀
- การโค้ชด้วยระบบ AI: ให้ข้อเสนอแนะโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เน้นจุดแข็ง จุดอ่อน และขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์: ให้การโค้ชชิ่งทันทีในขณะสนทนาทางโทรศัพท์ อีเมล หรือการประชุม เพื่อช่วยให้ตัวแทนปรับแนวทางของตนได้ทันที
- ปัญญาในการสนทนา: บันทึกและวิเคราะห์การโต้ตอบกับลูกค้าเพื่อระบุรูปแบบ ข้อคัดค้าน และพฤติกรรมที่ประสบความสำเร็จ
- การสวมบทบาทและการจำลองสถานการณ์: ช่วยให้ตัวแทนฝึกฝนการนำเสนอ การรับมือกับข้อโต้แย้ง และกลยุทธ์การเจรจาต่อรองในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจากความเสี่ยง
- การตรวจสอบข้อตกลงอัตโนมัติ: แจ้งเตือนข้อตกลงที่มีความเสี่ยง, เน้นย้ำการกล่าวถึงคู่แข่ง, และให้คำแนะนำการโค้ชที่อิงข้อมูล
- การร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน: ช่วยให้ตัวแทนเรียนรู้จากกันและกันผ่านการแชร์การโทร, การประชุมกลุ่มโค้ชชิ่ง, และห้องสมุดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
- การติดตามประสิทธิภาพ: วัดผลกระทบของการโค้ชด้วยข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่ติดตามการพัฒนาทักษะ การบรรลุเป้าหมาย และการก้าวหน้าของดีล
🔍 คุณรู้หรือไม่? ทีมขายภายในทีมแรกในสหรัฐอเมริกาถูกก่อตั้งขึ้นในปี1957 โดย DialAmerica(เดิมชื่อ Life Circulation Company) ทีมขายทั้งหมดประกอบด้วยผู้หญิง! ทำไม? น่าเสียดายที่เป็นเพราะในขณะนั้นผู้หญิงได้รับค่าจ้างต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม พวกเธอได้พิสูจน์อย่างรวดเร็วว่าทักษะของพวกเธอมีคุณค่ามากกว่านั้นมาก
10 อันดับซอฟต์แวร์โค้ชขายที่ดีที่สุดในพริบตา
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|การติดตามเป้าหมาย, การร่วมมือ, และการทำงานอัตโนมัติ
|การตั้งเป้าหมายด้วย OKRs, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, ข้อมูลเชิงลึกจาก AI ผ่าน ClickUp Brain, สรุปการประชุม, การโค้ชแบบโต้ตอบด้วย Whiteboards
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือนต่อผู้ใช้
|ฉาบ
|ข้อมูลเชิงลึกของดีลและการติดตามการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|การวิเคราะห์การสนทนา, การเปรียบเทียบพฤติกรรม, การแบ่งปันเทปเกม, การตรวจจับช่องว่างทักษะ
|ราคาตามความต้องการ
|เซลส์ลอฟท์
|การมีส่วนร่วมและการทำงานอัตโนมัติในการขายผ่านหลายช่องทาง
|Conversations AI, Rhythm AI สำหรับกระบวนการโค้ช, คำแนะนำการเจรจาต่อรองด้วย AI, การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
|ราคาตามความต้องการ
|Avoma
|บันทึกการประชุม & การวิเคราะห์การประชุมทางโทรศัพท์
|การถอดเสียงแบบเรียลไทม์, การให้คะแนนการโทรด้วย AI, เพลย์ลิสต์การโค้ช, ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้
|29–99 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
|คอรัส
|การวิเคราะห์การโทร & ข้อเสนอแนะการโค้ช
|การถอดความการโทรขาย, การติดตามข้อโต้แย้ง, การทำงานอัตโนมัติของ CRM, สาระสำคัญในการโค้ช
|ราคาตามความต้องการ
|มายด์ติ๊กเกิล
|การฝึกอบรมการขายที่มีโครงสร้างและการเสริมสร้างทักษะ
|ดัชนีความพร้อม, ข้อเสนอแนะที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การโค้ชตามบทบาท, แม่แบบการฝึกอบรม
|ราคาตามความต้องการ
|ฮับสปอต
|ระบบ CRM แบบบูรณาการพร้อมการโค้ชการขายแบบมีแนวทาง
|การขายโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวนำ, การวิเคราะห์การขาย, หลักสูตรจาก HubSpot Academy, การติดตามการมีส่วนร่วมทางโทรศัพท์/อีเมล
|เริ่มต้นที่ $100/เดือน ต่อผู้ใช้
|จิมินนี่
|ปัญญาในการสนทนา & ข้อมูลเชิงลึกในการโค้ช
|การโค้ชการโทรแบบเรียลไทม์, ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การโค้ชจากเพื่อนร่วมงาน, การอัปเดต CRM อัตโนมัติ
|ราคาตามความต้องการ
|เซลส์ฟอร์ซ
|การโค้ชการขายที่ปรับแต่งได้
|โค้ชการขาย Einstein, แพลตฟอร์มการเรียนรู้ Trailhead, การให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์, การปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกับ Work.com
|เริ่มต้นที่ $25/เดือนต่อผู้ใช้
|Lessonly โดย Seismic
|การฝึกบทบาทสมมติและการโค้ชผ่านวิดีโอ
|เส้นทางการฝึกอบรมการขาย, สถานการณ์จำลอง, ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์, การผสานเนื้อหา
|ราคาตามความต้องการ
10 ซอฟต์แวร์โค้ชขายที่ดีที่สุด สำหรับทีมที่มีประสิทธิภาพสูง
เราได้คัดสรรรายชื่อซอฟต์แวร์โค้ชชิ่งการขายที่ดีที่สุด 10 อันดับเพื่อผสานเข้ากับชุดเทคโนโลยีการขายของคุณ ครอบคลุมคุณสมบัติ ข้อจำกัด ราคา และรีวิว เพื่อให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ
มาเริ่มกันเลย! 💪
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเป้าหมาย, การทำงานร่วมกัน, และการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน)
ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจากการโค้ชให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการ ด้วยแผนการฝึกอบรมที่มีโครงสร้าง การติดตามประสิทธิภาพ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากการโทร ไปจนถึงการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล มันทำให้การโค้ชเป็นกระบวนการที่ดำเนินต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของยอดขาย
เมื่อผสานรวมกับClickUp CRM จะช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ติดตามดีล และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพในที่เดียวซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขายของ ClickUpจะช่วยทีมขายให้สามารถทำงานอัตโนมัติ ตรวจสอบสถานะการขาย และปิดการขายได้เร็วขึ้นด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
มาสำรวจกันว่าแพลตฟอร์มนี้ช่วยได้อย่างไร
ClickUp Goalsมอบวิธีการที่มีโครงสร้างให้กับทีมขายในการตั้งเป้าหมาย ติดตาม และบรรลุผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ แทนที่จะคาดหวังผลการปฏิบัติงานที่คลุมเครือ ผู้จัดการฝ่ายขายและโค้ชสามารถกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) ที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการฝึกอบรมนำไปสู่ความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรม
ต้องการติดตามเป้าหมายทั้งหมดของคุณหรือไม่? ให้ClickUp Dashboards ช่วยคุณ
แดชบอร์ดช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขาย โค้ช และธุรกิจต่างๆ สามารถมองเห็นความก้าวหน้าของทีมได้แบบเรียลไทม์และชัดเจนในทันที ด้วยบัตรที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่การสร้างแดชบอร์ด CRM การติดตามความคืบหน้าของดีล การตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวแทน และการวิเคราะห์อัตราการสำเร็จการฝึกอบรมกลายเป็นเรื่องที่สะดวก
เพื่อให้การโค้ชมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นClickUp Brainทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยฝ่ายขายแบบออนดีมานด์ มอบข้อมูลเชิงลึกทันที ตอบคำถาม และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อตัวแทนขายต้องการมากที่สุด
ผู้จัดการความรู้ด้วย AI ของระบบสามารถตอบคำถามได้ทันทีจากเอกสาร, งาน, และโครงการ ทำให้ผู้จัดการและตัวแทนสามารถค้นหาข้อมูลการขายที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเครื่องมือช่วยเหลือการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถสร้างคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล, เอกสารการฝึกอบรม, และกลยุทธ์การขายที่เหมาะกับตัวแทนแต่ละคนได้
นอกจากนี้ClickUp AI Notetakerยังบันทึกประเด็นสำคัญจากการประชุมขายและการให้คำปรึกษาอีกด้วยเครื่องมือ AI สำหรับบันทึกการประชุมนี้จะจับภาพการสนทนาโดยอัตโนมัติสรุปข้อมูลเชิงลึก และเน้นรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ทุกการติดตามผลได้รับการดำเนินการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกและแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: รวบรวมความรู้ไว้ในที่เดียว รวมถึงเนื้อหาที่ช่วยเสริมการขาย กลยุทธ์การขายที่พิสูจน์แล้ว สคริปต์การรับมือกับข้อโต้แย้ง และแนวทางการโค้ช ใน ClickUp Docs
- มอบแผนการโค้ชที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล: ใช้ ClickUp Tasks เพื่อกำหนดงานโค้ชสำหรับแต่ละบุคคล ติดตามความคืบหน้า และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่สำคัญให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาพร้อมการแจ้งเตือน
- ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์: ให้คำแนะนำแบบโค้ช หารือเกี่ยวกับการรีวิวการโทร และร่วมมือกันในกลยุทธ์การขายผ่านการแชทในทีมได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยClickUp Chat
- ปรับปรุงการฝึกซ้อมบทบาทให้มีประสิทธิภาพ: สร้างสถานการณ์การโค้ชแบบโต้ตอบ วางแผนการสนทนาด้านการขาย และแสดงภาพพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงสำหรับตัวแทนขายด้วยClickUp Whiteboards
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจมีการเรียนรู้ที่ชันเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าและการปรับแต่ง
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
ความยืดหยุ่นของ ClickUp คือจุดแข็งที่สุด—ความสามารถในการปรับแต่งมุมมอง สถานะ และกระบวนการทำงานให้เข้ากับกระบวนการของทีมได้เกือบทุกประเภท จำนวนฟีเจอร์ที่มีมากมายช่วยให้เราจัดการทุกอย่างได้ตั้งแต่ภารกิจประจำวันไปจนถึงแผนงานระยะยาวในที่เดียว การมีงานทั้งหมดรวมศูนย์ไว้ที่เดียวเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยม และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ก็ช่วยให้การรายงานผลชัดเจนและตรงกับความต้องการของเรา...
ความยืดหยุ่นของ ClickUp คือจุดแข็งที่สุด—ความสามารถในการปรับแต่งมุมมอง สถานะ และกระบวนการทำงานให้เข้ากับกระบวนการของทีมได้เกือบทุกประเภท จำนวนฟีเจอร์ที่มีมากมายช่วยให้เราจัดการทุกอย่างได้ตั้งแต่ภารกิจประจำวันไปจนถึงแผนงานระยะยาวในที่เดียว การมีงานทั้งหมดรวมศูนย์ไว้ที่เดียวเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยม และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ก็ช่วยให้การรายงานผลชัดเจนและตรงกับความต้องการของเรา...
📮ClickUp Insight: 21% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อความเป็นเลิศในอาชีพ โดยการนำไปใช้กับการประชุม อีเมล และโครงการต่างๆ แม้ว่าแอปอีเมล แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ และแม้แต่ซอฟต์แวร์การโค้ชขายส่วนใหญ่จะมีการผสาน AI เป็นฟีเจอร์อยู่แล้ว แต่มันอาจไม่ราบรื่นพอที่จะรวมเวิร์กโฟลว์ข้ามเครื่องมือต่างๆ ได้
ClickUpเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น ในฐานะซอฟต์แวร์โค้ชชิ่งการขาย มันนำเสนอการบันทึกการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI การติดตามผลอัตโนมัติ และการติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ในที่เดียว ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถจับข้อมูลเชิงลึกในการโค้ช มอบหมายงานเพื่อพัฒนาทักษะ และติดตามความก้าวหน้าของตัวแทน—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ
2. กง (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกของดีลที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการติดตามการขาย)
การโค้ชทีมขายไม่ควรรู้สึกเหมือนเป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดของคำติชมที่คลุมเครือและสัญชาตญาณ Gong เปลี่ยนความวุ่นวายนั้นให้กลายเป็นความชัดเจนด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งระบุสิ่งที่ได้ผลอย่างแม่นยำ
คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาบันทึกที่กระจัดกระจายและความคิดเห็นที่มีอคติอีกต่อไปซอฟต์แวร์การร่วมมือด้านการขายจะมอบมุมมองที่ครบถ้วนและอิงข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของตัวแทนขายของคุณ
มันติดตามทุกการสนทนา, ไฮไลต์พฤติกรรมสำคัญ, และเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับผู้ขายชั้นนำ. สิ่งนี้ช่วยให้โค้ชขายและผู้จัดการสามารถระบุช่องว่างทักษะ, ให้คำแนะนำที่ตรงจุด, และขยายแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดไปทั่วทั้งทีม.
คุณสมบัติเด่นของกง
- วิเคราะห์ข้อมูลการโทรของพนักงานทุกคนเพื่อระบุพฤติกรรมที่ประสบความสำเร็จและช่องว่างด้านทักษะอ่อน
- ให้ตัวแทนขายได้รับวิดีโอการแข่งขันของผู้เล่นที่มีผลงานดีที่สุดเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแทนในแต่ละทีมเพื่อค้นหาโอกาสในการฝึกอบรม
- เพิ่มอัตราการชนะโดยเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจากการโค้ชให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่นำไปปฏิบัติได้จริงทั่วทั้งทีม
ข้อจำกัดของก้อง
- อินเทอร์เฟซที่ดูเทอะทะทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ข้อกำหนดขั้นต่ำของจำนวนที่นั่งอาจไม่เหมาะสมสำหรับทีมขนาดเล็ก
การกำหนดราคาฆ้อง
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของก้อง
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
- Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? ธุรกรรมขายครั้งแรกที่มีการบันทึกเกิดขึ้นในเมโสโปเตเมีย ซึ่งพ่อค้าใช้แผ่นดินเผาเพื่อติดตามการค้าขาย นี่คือ CRM ยุคโบราณที่ใช้งานจริง!
3. Salesloft (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมและการทำงานอัตโนมัติในการขายหลายช่องทาง)
Salesloft เป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมในการขายชั้นนำที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสร้างรายได้เชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการกระบวนการขาย และปิดการขายได้สำเร็จ ระบบจะบันทึกปฏิสัมพันธ์ที่สำคัญกับผู้ซื้อ ระบุรูปแบบ และนำเสนอคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ต้องปรับปรุง
มันทำให้วันของผู้จัดการฝ่ายขายง่ายขึ้น เปลี่ยนตัวแทนขายให้กลายเป็นผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้วยการโค้ชแบบเฉพาะบุคคล มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อมูลย้อนกลับแบบเรียลไทม์ ข้อมูลเชิงลึกของดีล และคู่มือกลยุทธ์
คุณสมบัติเด่นของ Salesloft
- จับและวิเคราะห์การโต้ตอบของผู้ซื้อแบบเรียลไทม์ด้วย Conversations AI เพื่อค้นหาพฤติกรรมที่นำไปสู่การปิดการขาย
- ทำให้กระบวนการโค้ชเป็นอัตโนมัติด้วย Rhythm AI โดยให้ความสำคัญกับการกระทำที่มีผลกระทบมากที่สุดของตัวแทน
- รับคำแนะนำในการเจรจาต่อรองด้วย AI กับ ข้อเสนอ เพื่อติดตามและปิดการขายกับผู้ขายได้เร็วขึ้น
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานระหว่างทีมเพื่อระบุความสามารถที่ขาดและโอกาสในการฝึกอบรม
ข้อจำกัดของ Salesloft
- การผสานรวม CRM พื้นฐานที่จำกัดนอกเหนือจาก Salesforce
- ปัญหาโทรศัพท์บ่อยครั้งและการขาดการเชื่อมต่อเป็นระยะ ๆ ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
ราคาของ Salesloft
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Salesloft
- G2: 4. 5/5 (4,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Salesloft อย่างไรบ้าง?
ดูว่าผู้รีวิวจาก Capterraคนนี้มีความคิดเห็นอย่างไร:
Salesloft เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป ใช้งานง่าย และพนักงานขายรวมถึงทีมต้อนรับของพวกเขาก็ทำงานได้ดีมากในการตั้งค่าทุกอย่างให้ฉัน...ฉันหวังว่าพวกเขาจะมีการเชื่อมต่อแบบเนทีฟกับ CRM มากกว่านี้ Salesforce เป็นระบบหลักที่พวกเขาเชื่อมต่อด้วย
Salesloft เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป ใช้งานง่าย และพนักงานขายรวมถึงทีมต้อนรับของพวกเขาก็ทำงานได้ดีมากในการตั้งค่าทุกอย่างให้ฉัน...ฉันหวังว่าพวกเขาจะมีการเชื่อมต่อแบบเนทีฟกับ CRM มากกว่านี้ Salesforce เป็นระบบหลักที่พวกเขาเชื่อมต่อด้วย
🧠 เกร็ดความรู้: โจ จิราร์ดถือสถิติขายรถยนต์มากกว่า 13,000 คันภายในเวลาเพียง 15 ปี! อาวุธลับของเขาคืออะไร? การปรับให้เข้ากับบุคคล เขาจะส่งโน้ตเขียนด้วยลายมือถึงลูกค้าและแม้กระทั่งติดตามผลระหว่างการเข้ารับบริการ
4. Avoma (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมและการวิเคราะห์การโทร)
Avoama เป็นผู้ช่วยประชุมและแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านการสนทนาที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายและการทำงานร่วมกัน มันสามารถถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์ จับช่วงเวลาสำคัญ และช่วยให้ผู้จัดการสามารถโค้ชพนักงานขายได้อย่างแม่นยำ
แพลตฟอร์มยังช่วยตรวจจับรูปแบบการสนทนา, แจ้งเตือนความเสี่ยงของดีล, และช่วยให้ตัวแทนขายทำงานตามแผนที่ชนะได้ ผู้จัดการฝ่ายขายจะมีความชัดเจนในการมองเห็น, ตัวแทนขายได้รับคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้, และธุรกิจมีการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการใช้ข้อมูลเป็นฐาน
คุณสมบัติเด่นของ Avoma
- ความเสี่ยงจากข้อตกลงผิวเผิน และปรับปรุงความแม่นยำของการคาดการณ์ด้วยข้อมูลเชิงลึกทางรายได้
- ให้บริการโค้ชชิ่งเฉพาะบุคคลด้วย การให้คะแนนการสนทนาด้วย AI เพื่อระบุจุดแข็งและช่องว่าง
- ปรับปรุงการกำหนดตารางเวลาและการจัดเส้นทางลูกค้าให้เป็นระบบด้วยระบบกำหนดเวลาและการจัดเส้นทางแบบ 1:1 และแบบทีมอัตโนมัติ
- สร้างเพลย์ลิสต์การโค้ชที่คัดสรรมาอย่างดีจากบทสนทนาที่ดีที่สุดของตัวแทนที่มีผลงานยอดเยี่ยม
ข้อจำกัดของ Avoma
- ปัญหาการบันทึกเป็นครั้งคราวและความล่าช้าในการเข้าร่วมประชุมของผู้บันทึก
- ผู้ใช้บางคนพบว่าอินเตอร์เฟซมีความซับซ้อนเกินไป และมีข้อมูลมากเกินไป
ราคาของ Avoma
- ผู้ช่วยประชุมด้วย AI: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ปัญญาในการสนทนา: 69 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้: $99/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Avoma
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
5. บทประสานเสียง (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การร้องและการให้คำแนะนำในการฝึกซ้อม)
คอรัส. ai โดย ZoomInfo เปลี่ยนการโทรขายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ทรงพลัง. บันทึกและวิเคราะห์การโทร, อีเมล, และการประชุมทุกครั้งโดยอัตโนมัติ, มอบข้อมูลที่ทีมขายต้องการเพื่อปิดการขายได้มากขึ้น. บันทึกน้ำเสียง, ความรู้สึก, และการมีส่วนร่วม, เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้จัดการเห็นสิ่งที่ทำงานได้ดีและจุดที่ต้องปรับปรุง.
ข้อมูลเชิงลึกด้านการเจรจาต่อรองและข้อมูลตลาดช่วยให้ผู้จัดการระบุพฤติกรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ โค้ชชิ่งตัวแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงกลยุทธ์การขายให้ดียิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ตัวแทนยังได้เห็นตัวอย่างจริงของการโทรที่ประสบความสำเร็จ การจัดการข้อโต้แย้ง และการกล่าวถึงคู่แข่ง
จุดเด่นของคอรัส
- ถอดเสียงและวิเคราะห์การโทรขายแบบเรียลไทม์ด้วยการวิเคราะห์การโทรขาย
- ระบุการกล่าวถึงคู่แข่งที่สำคัญและข้อโต้แย้งของลูกค้าด้วยข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด
- ทำให้การอัปเดต CRM เป็นอัตโนมัติด้วย Connected Intelligence ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- สร้างห้องสมุดการโค้ชด้วย Snippets และ Playlists ของช่วงเวลาการขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อจำกัดของคอรัส
- การมีปัญหาในการระบุตัวผู้เข้าร่วมในบางสายโทรศัพท์ ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของการรายงาน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานช้าและอินเทอร์เฟซหน่วง
การกำหนดราคาแบบชอร์รัส
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของคอรัส
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,900 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Chorus อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2สรุปไว้ว่า:
ฉันได้ใช้ Chorus มาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว และฉันชื่นชมเสมอว่ามันสามารถเชื่อมต่อและบันทึกการโทรของฉันได้โดยอัตโนมัติ แม้กระทั่งในแพลตฟอร์มการประชุมอื่น ๆ ที่ฉันอาจต้องเข้าร่วมตามความต้องการของลูกค้า…ระบบอีเมล AI อาจดีขึ้นได้ – มันมักจะซ้ำข้อมูลบางครั้งถึง 3 ครั้งในบริเวณต่าง ๆ เช่น สรุปการประชุม, รายการที่ต้องทำ, และการสรุปอีกครั้ง ดังนั้นฉันจึงต้องอ่านอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างไหลลื่นและมีความหมาย
ฉันได้ใช้ Chorus มาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว และฉันชื่นชมเสมอว่ามันสามารถเชื่อมต่อและบันทึกการโทรของฉันได้โดยอัตโนมัติ แม้กระทั่งในแพลตฟอร์มการประชุมอื่น ๆ ที่ฉันอาจต้องเข้าร่วมตามความต้องการของลูกค้า…ระบบอีเมล AI อาจดีขึ้นได้ – มันมักจะซ้ำข้อมูลบางครั้งถึง 3 ครั้งในบริเวณต่าง ๆ เช่น สรุปการประชุม, รายการที่ต้องทำ, และการสรุปอีกครั้ง ดังนั้นฉันจึงต้องอ่านอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างไหลลื่นและมีความหมาย
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: การปรับแต่งเป็นสิ่งสำคัญ ปรับการโค้ชให้เข้ากับจุดแข็ง จุดอ่อน และรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล ใช้การประเมินผลและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างแผนที่เฉพาะบุคคล
6. Mindtickle (เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกอบรมการขายที่มีโครงสร้างและการเสริมสร้างทักษะ)
Mindtickle เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำด้านการเตรียมความพร้อมและการเสริมศักยภาพทีมขายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขาย โดยมอบทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมที่จำเป็นเพื่อให้พวกเขาประสบความสำเร็จในบทบาทของตน แพลตฟอร์มนี้นำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงโมดูลการฝึกอบรม โปรแกรมการโค้ช และการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งหมดนี้มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างรายได้
แพลตฟอร์มนี้ก้าวไปไกลกว่าการเป็นเพียงแพลตฟอร์มสำหรับการเริ่มต้นขายโดยนำเสนอการเรียนรู้แบบโต้ตอบ การโค้ชตามบทบาท และการฝึกปฏิบัติจริงด้วย AI
คุณสมบัติเด่นของ Mindtickle
- ติดตามผลกระทบของการฝึกสอนและประเมินความสามารถของตัวแทนด้วยดัชนีความพร้อม
- เสริมสร้างการฝึกอบรมด้วยข้อเสนอแนะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจำลองสถานการณ์การขายจริง
- ทำให้การวิเคราะห์ช่องว่างทักษะเป็นอัตโนมัติและมอบหมายการเรียนรู้ที่ตรงเป้าหมายพร้อมกับการมอบหมายงานโค้ช
- ส่งมอบการโค้ชที่มีโครงสร้างด้วยเทมเพลตแผนการขายและแบบฟอร์มการโค้ชที่มีคำแนะนำ
ข้อจำกัดของ Mindtickle
- ไม่มีตัวเลือกในการทำแบบประเมินใหม่โดยไม่ต้องเรียนทั้งหลักสูตรซ้ำ
- วิดีโอที่บังคับบางรายการไม่สามารถข้ามได้ แม้ว่าจะไม่จำเป็นก็ตาม
ราคาของ Mindtickle
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Mindtickle
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,200+)
- Capterra: 4. 8/5 (120+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? ขนาดตลาดซอฟต์แวร์การโค้ชการขายทั่วโลกคาดว่าจะถึง 6.11 พันล้านดอลลาร์ในปี 2030 ซึ่งหมายความว่าจะเติบโตที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี15.1% จากปี 2025 ถึง 2030 การเติบโตของอุตสาหกรรมนี้สามารถสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในความสนใจไปที่การฝึกอบรมเพื่อลดเวลาที่ใช้ไปกับงานที่ทำซ้ำๆ
7. HubSpot Sales Hub (เหมาะที่สุดสำหรับการรวม CRM และการโค้ชการขายแบบมีแนวทาง)
การโค้ชการขายที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง HubSpot's Sales Hub ทำให้การฝึกอบรมเป็นเรื่องง่ายด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของตัวแทนขาย, ข้อตกลง, และการโต้ตอบกับลูกค้า นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการโค้ชการขายฟรีผ่าน HubSpot Academy ซึ่งมอบวัสดุการฝึกอบรมที่มีคุณค่าให้กับทีมขายเพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพของพวกเขา
โดยใช้ซอฟต์แวร์ติดตามการขาย ผู้จัดการสามารถติดตามสุขภาพของเส้นทางการขาย ตรวจสอบพฤติกรรมทางการขาย และให้คำแนะนำที่มีโครงสร้างได้โดยไม่ทำให้กระบวนการทำงานหยุดชะงัก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot Sales Hub
- สนับสนุนตัวแทนฝ่ายสนับสนุนด้วยการขายที่นำโดย AI โดยให้คำแนะนำขั้นตอนถัดไปตามข้อมูลเชิงลึกของดีล
- ติดตามประสิทธิภาพของตัวแทนขายและแนวโน้มของท่อการขายด้วยการวิเคราะห์การขายและการรายงาน
- ปรับปรุงการให้คำปรึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการติดตามการโทรและตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมทางอีเมลเพื่อวัดประสิทธิผล
- ให้บริการการฝึกอบรมตามความต้องการด้วยเครื่องมือการเรียนรู้แบบโต้ตอบภายใน HubSpot
ข้อจำกัดของ HubSpot Sales Hub
- ความสามารถในการพยากรณ์ไม่แข็งแกร่งเท่ากับของคู่แข่งบางราย
- การอัปเดตบ่อยครั้งทำให้ผู้ใช้ต้องเรียนรู้ฟีเจอร์ใหม่และปรับกระบวนการทำงาน
ราคาของ HubSpot Sales Hub
- Sales Hub Professional: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- Sales Hub Enterprise: 150 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
HubSpot Sales Hub คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (12,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (470+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hubspot Sales Hub อย่างไรบ้าง?
รีวิวหนึ่งจากCapterraได้กล่าวไว้ว่า:
หากคุณเป็นสตาร์ทอัพ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ Hubspot เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับแต่งได้ 100% ตามความต้องการของคุณโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากบุคคลที่สาม คุณสามารถทำทุกอย่างได้ภายในองค์กร ไม่เหมือนกับ Salesforce... Hubspot อาจทำได้ดีกว่าในแง่ของการทำนายแนวโน้ม นั่นคือสิ่งที่ Salesforce ทำได้ดีมากและ Hubspot ยังขาดในแผนกนั้น
หากคุณเป็นสตาร์ทอัพ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ Hubspot เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับแต่งได้ 100% ตามความต้องการของคุณโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากบุคคลที่สาม คุณสามารถทำทุกอย่างได้ภายในองค์กร ไม่เหมือนกับ Salesforce... Hubspot อาจทำได้ดีกว่าในแง่ของการทำนายแนวโน้ม นั่นคือสิ่งที่ Salesforce ทำได้ดีมากและ Hubspot ยังขาดในแผนกนั้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? การนำเสนอขายสามารถเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้!ในศตวรรษที่ 16 โยฮันน์ เตเซล ขายใบไถ่บาปให้กับคริสตจักรคาทอลิกด้วยประโยคที่มีชื่อเสียงว่า: "เมื่อใดที่เหรียญกระทบในหีบ บาปก็หลุดพ้นจากนรก" ซึ่งสร้างรายได้มหาศาลและจุดประกายการปฏิรูปศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์
8. จิมินนี่ (เหมาะที่สุดสำหรับปัญญาในการสนทนาและข้อมูลเชิงลึกในการโค้ช)
Jiminny เปลี่ยนทุกการโทรขาย อีเมล และการประชุมให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้ โดยอัตโนมัติทั้งการให้คำแนะนำเชิงโค้ช การให้คะแนนการโทร และการอัปเดต CRM เพื่อให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การขายได้อย่างเต็มที่ ด้วยฟีเจอร์ Whisper และ Chat ผู้จัดการสามารถให้คำแนะนำกับพนักงานขายแบบเรียลไทม์ ทำให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ความฉลาดในการสนทนา และการจัดการอัตโนมัติ มอบข้อเสนอแนะทันทีให้กับตัวแทนขาย ในขณะที่ผู้จัดการสามารถมองเห็นภาพรวมประสิทธิภาพของทีมได้อย่างชัดเจน ไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไปในการตรวจสอบสถานะการขาย—มีเพียงแนวโน้มที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และการปรับปรุงเท่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของจิมินนี่
- วิเคราะห์การโทรของลูกค้า ทั้งวิดีโอและเสียง ด้วย การบันทึกการโทร เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
- ส่งเสริมการพัฒนาตนเองด้วยการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ให้ตัวแทนขายสามารถทบทวนและเรียนรู้จากผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยม
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI กับ Ask Jiminny เพื่ออัตโนมัติงานด้านผู้ดูแลระบบและรับข้อมูลเชิงลึกหลังจากการโทร
ข้อจำกัดของจิมินี
- คุณภาพการถอดเสียงไม่ดี โดยเฉพาะในกรณีที่มีเสียงรบกวนจากพื้นหลัง
- ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเมื่อลูกค้าเข้าร่วมการแชร์หน้าจอ
ราคาของจิมินนี่
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของจิมินนี่
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 750+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 เกร็ดความรู้: 'ดีลการขาย' ครั้งแรกไม่ได้ปิดด้วยการจับมือ—แต่เป็นการแลกเปลี่ยนของกันและกัน ย้อนกลับไปเมื่อ6,000 ปีก่อนคริสตกาล ผู้คนแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแทนการใช้เงิน ลองนึกภาพการแลกแพะกับข้าวสาลี—นี่คือจุดเริ่มต้นของการค้าขาย
9. Salesforce (เหมาะที่สุดสำหรับการโค้ชการขายที่ปรับแต่งได้)
Salesforce's Agentforce Sales Coach ช่วยให้ทีมขายพัฒนาขึ้นผ่านการโค้ชที่ขับเคลื่อนด้วย AI และสามารถปรับแต่งได้ ผู้จัดการสามารถปรับแต่งการฝึกอบรมให้เหมาะกับสถานการณ์การซื้อจริง ทำให้ตัวแทนขายสามารถฝึกฝนการเจรจาต่อรองและการจัดการกับข้อโต้แย้งได้ ซึ่งช่วยให้พวกเขาปรับปรุงเทคนิคการปิดการขายในสภาพแวดล้อมที่สมจริง
ข้อมูล CRM แบบเรียลไทม์ให้ข้อมูลย้อนกลับทันที ทำให้ตัวแทนขายได้รับคำแนะนำตามบริบทของดีลที่เกิดขึ้นจริง ด้วยฟีเจอร์การเล่นบทบาทสมมติและการปรับแต่งที่ขยายได้ ธุรกิจสามารถปรับปรุงการฝึกอบรมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- ติดตามแนวโน้มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Work.com พร้อมปรับเป้าหมายการโค้ชให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
- ทำให้คำแนะนำการขายเป็นอัตโนมัติด้วย Einstein Sales Coach สร้างคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละดีล
- เข้าถึงการฝึกอบรมตามความต้องการด้วย Trailhead แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบโต้ตอบของ Salesforce สำหรับการพัฒนาด้านการขาย
ข้อจำกัดของ Salesforce
- อินเทอร์เฟซที่ดูเทอะทะทำให้การค้นหาข้อมูลและการสร้างรายงานเป็นเรื่องท้าทาย
- ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก พร้อมฟีเจอร์ที่อาจไม่ได้ใช้งาน
ราคา Salesforce
- ห้องสวีทเริ่มต้น: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- โปร สวีท: $100/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: 165 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไม่จำกัด: $330/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Einstein 1 Sales: 500 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 4/5 (23,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (18,800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Salesforce อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2 คนหนึ่งกล่าวว่า:
ฉันยังไม่พบข้อเสียใด ๆ เลย แต่ฉันอยากจะบอกว่าเนื่องจากฉันใช้สิ่งนี้ทุกวันอย่างง่ายดาย เวลาที่ระบบหยุดทำงานนั้นแทบไม่มีเลย และมันง่ายต่อการนำไปใช้ด้วย...การสนับสนุนลูกค้ายังตอบสนองอย่างรวดเร็วและแก้ไขข้อสงสัยได้ทันที
ฉันยังไม่พบข้อเสียใด ๆ เลย แต่ฉันอยากจะบอกว่าเนื่องจากฉันใช้สิ่งนี้ทุกวันอย่างง่ายดาย เวลาที่ระบบหยุดทำงานนั้นแทบไม่มีเลย และมันง่ายต่อการนำไปใช้ด้วย...การสนับสนุนลูกค้ายังตอบสนองอย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหาได้ทันที
🤝 ขอเตือนอย่างเป็นกันเอง: การเตรียมตัวสำหรับเซสชันการโค้ชมีความสำคัญไม่แพ้ตัวเซสชันเอง กรุณามาพร้อมข้อมูลเชิงลึก คำถาม และตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้การสนทนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้แน่ใจว่าตัวแทนของคุณรู้สึกได้รับการสนับสนุน ไม่ใช่การถูกวิจารณ์
10. SalesHood (เหมาะที่สุดสำหรับการขายแบบร่วมมือและการฝึกอบรมที่ขับเคลื่อนโดยเพื่อนร่วมงาน)
SalesHood ช่วยให้ทีมขายสามารถปรับตัวและทำงานได้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านการสอนแบบใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ตามบทบาท. ผู้มาใหม่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วผ่านการอบรมที่มีโครงสร้างชัดเจน ในขณะที่ตัวแทนขายสามารถปรับปรุงทักษะของตนผ่านการจำลองสถานการณ์ในโลกจริง.
ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการให้ข้อเสนอแนะ การทำงานร่วมกันจึงเป็นเรื่องง่ายและสามารถติดตามความก้าวหน้าได้ด้วยซอฟต์แวร์โค้ชชิ่งการขายนี้ ผลลัพธ์ที่ได้? การเริ่มต้นงานที่รวดเร็วขึ้น การบรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้นและการปรับปรุงกระบวนการขายอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติเด่นของ SalesHood
- จัดกิจกรรม Coaching Huddles เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงานและเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
- ติดตามความก้าวหน้าด้วยการใช้เกมมิฟิเคชัน โดยใช้กระดานผู้นำและตราสัญลักษณ์เพื่อรักษาความสนใจของตัวแทน
- ให้การโค้ชแบบทันเวลาพอดีสำหรับการให้คำแนะนำตามบริบทในระหว่างการทำธุรกรรมสด
- ปรับปรุงการนำเสนอด้วย AI Pitch Practice วิเคราะห์รูปแบบการพูดและประสิทธิภาพของคำสำคัญ
ข้อจำกัดของ SalesHood
- แอปพลิเคชันมือถือต้องการการเข้าสู่ระบบบ่อยครั้ง ทำให้เกิดความไม่สะดวก
- ปัญหาการนำทาง เช่น ปุ่ม 'ถัดไป' หายไปในโมดูลการฝึกอบรม
ราคาของ SalesHood
- จำเป็น: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเอง
- เปลี่ยนแปลง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ SalesHood
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 เกร็ดความรู้: เบนจามิน แฟรงคลิน ไม่ได้เป็นเพียงหนึ่งในบิดาผู้ก่อตั้งประเทศเท่านั้น แต่เขายังเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมด้านการขายในยุคแรก ๆ อีกด้วย ในปี ค.ศ. 1752 เขาได้ร่วมก่อตั้งบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง ซึ่งส่งตัวแทนออกไปขายประกันอัคคีภัยถึงหน้าประตูบ้าน เรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์การขายที่ร้อนแรงจริง ๆ
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้าฟรี
ยกระดับกลยุทธ์การขายของคุณด้วย ClickUp
การโค้ชขายคือการสร้างวัฒนธรรมแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ขับเคลื่อนผลกระทบต่อรายได้ที่แท้จริง
ซอฟต์แวร์การโค้ชการขายทุกตัวในรายการนี้มีสิ่งที่โดดเด่นเฉพาะตัว—ในขณะที่บางตัวมีความเชี่ยวชาญในการโค้ชด้วย AI บางตัวมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์การสนทนา การเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการของทีมและลำดับความสำคัญในการโค้ชของคุณ
อย่างไรก็ตาม ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน โดดเด่นในการโค้ชการขายด้วยความสามารถแบบครบวงจร ด้วยการติดตามเป้าหมายเพื่อวัดประสิทธิภาพของตัวแทนขาย, ผู้ช่วยจดบันทึก AI เพื่อจับประเด็นสำคัญจากการโทรขาย, และ Brain สำหรับการโค้ชแบบเรียลไทม์ ClickUp ช่วยปรับกระบวนการขายของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รวมทุกอย่างเข้ากับการจัดการงาน การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการจัดการความรู้ ทั้งหมดในหนึ่งเดียวที่ผสานรวมกับ AI และคุณจะไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่นนอกจาก ClickUp!
ทำไมต้องรอ?สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅