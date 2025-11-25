วิธีเลือกซอฟต์แวร์เสริมการขายที่ขับเคลื่อนรายได้

ทีมขายประสบปัญหาการแยกส่วน รายงานสถานะการเสริมศักยภาพการขายของ Highspot พบว่า29% ของบริษัทยังคงพึ่งพาเครื่องมือหลายตัวที่ไม่เชื่อมต่อกัน
หากเราแบ่งแยกสิ่งนี้ออกเป็นชิ้น ๆ จะได้ดังนี้: หนึ่งสำหรับการจัดเก็บเนื้อหา, อีกหนึ่งสำหรับการลงทะเบียน, และอีกหนึ่งสำหรับการวิเคราะห์. แต่ละอย่างใช้ภาษาของตัวเอง, แต่ละอย่างต้องการการดูแลรักษาของตัวเอง, และเมื่อรวมกันแล้วพวกมันสร้างเป็นเขาวงกตของความไม่มีประสิทธิภาพ.
เรียกสิ่งนี้ว่าช่องว่างแห่งการสนับสนุน และมันมีค่าใช้จ่ายสูง
แต่บริษัทที่แยกตัวออกจากความซับซ้อนนี้และยอมรับการสนับสนุนการขายแบบรวมเป็นหนึ่งเดียว จะได้รับอัตราความสำเร็จในการปิดการขายตามการคาดการณ์ถึง49%เมื่อนายจ้างนำกลยุทธ์การสนับสนุนการขายที่ดีที่สุดมาใช้ ตัวแทนขาย84%จะสามารถบรรลุเป้าหมายการขายได้
ซอฟต์แวร์เสริมประสิทธิภาพการขายจะช่วยให้คุณรวมกระบวนการขายให้เป็นหนึ่งเดียว
ในคู่มือนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการเลือกซอฟต์แวร์เสริมการขายที่ช่วยเพิ่มรายได้
แม่แบบแนะนำ
เมื่อข้อมูลการขายของคุณอยู่ในสเปรดชีตและเครื่องมือที่แยกจากกัน การพิสูจน์ว่าความพยายามในการเสริมศักยภาพ—การฝึกอบรม เนื้อหา หรือการโค้ช—ส่งผลต่อ ROI นั้นเป็นเรื่องยากแม่แบบการติดตาม KPI สำหรับการเสริมศักยภาพการขายของ ClickUpช่วยให้คุณติดตาม วัดผล และปรับปรุงตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการเสริมศักยภาพการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์การสนับสนุนการขายคืออะไร?
ซอฟต์แวร์เสริมศักยภาพการขายคือชุดเครื่องมือที่มอบทรัพยากรและข้อมูลที่จำเป็นให้กับพนักงานขาย เพื่อใช้ในการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายและปิดการขาย
ประกอบด้วยระบบการจัดการการเรียนรู้สำหรับการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาทีมขาย, ระบบการจัดการเนื้อหาสำหรับการเก็บรักษาเอกสารการขาย, และระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าสำหรับการติดตามผลกระทบ
📌 ตัวอย่างการเสริมศักยภาพฝ่ายขายในทางปฏิบัติ
จินตนาการถึงบริษัท SaaS ที่ขายผลิตภัณฑ์องค์กรที่ซับซ้อน โปรแกรมการสนับสนุนการขายที่แข็งแกร่งประกอบด้วย:
- ให้ตัวแทนขายมี บัตรต่อสู้ เพื่อจัดการกับการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
- สร้าง สคริปต์สาธิตตามบุคลิกภาพ สำหรับผู้ซื้อประเภทต่างๆ
- ส่งมอบ โมดูลการฝึกอบรม เกี่ยวกับการเจรจาต่อรองและการจัดการข้อโต้แย้ง
- ใช้ แพลตฟอร์มเสริมการขายเช่น ClickUp เพื่อรวมศูนย์เนื้อหา ติดตามความพร้อม และวัดประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์คือ? ตัวแทนขายด้วยความมั่นใจ การสื่อสารคงที่ และทุกการติดต่อกับลูกค้าดูเหมือนมีเจตนา
ทำไมการเลือกซอฟต์แวร์เสริมการขายที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญ
คำถามที่สำคัญที่สุดเพียงข้อเดียวเมื่อเลือกซอฟต์แวร์เพื่อเสริมศักยภาพการขายคือ: ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้พนักงานขายขายได้ดีขึ้น เร็วขึ้น และสม่ำเสมอมากขึ้นหรือไม่?
นี่คือเหตุผลว่าทำไมการเลือกซอฟต์แวร์การเสริมสร้างการขายที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญ
ลดเวลาการปรับตัวและสร้างประสิทธิภาพในการทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอ
แพลตฟอร์มการเสริมสร้างทักษะการขายที่ดีช่วยลดระยะเวลาที่ตัวแทนขายต้องใช้ในการพัฒนาจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
นั่นเป็นเพราะตัวแทนขายสามารถเข้าถึงคู่มือการขาย, แผ่นนำเสนอ, สรุปข้อมูลคู่แข่ง, และแนวทางสนทนาที่ปรับให้เหมาะกับผู้ซื้อที่พวกเขาติดต่อได้ทันที
พนักงานใหม่สามารถติดตามการโทรที่มีประสิทธิภาพสูง, ทบทวนการสาธิตที่มีคำอธิบายประกอบ, และฝึกการจัดการข้อโต้แย้งได้โดยตรงในแพลตฟอร์ม
ยกระดับการโค้ชด้วยข้อมูลเชิงลึก
เครื่องมือการเสริมสร้างการขายสมัยใหม่สามารถจับข้อมูลเชิงลึกจากการโทร, รูปแบบการปฏิบัติงานของตัวแทนขาย, และช่องว่างทางพฤติกรรมตลอดทั้งกระบวนการขาย
ผู้จัดการของคุณสามารถตรวจสอบวิธีที่ตัวแทนขายชั้นนำจัดการกับข้อโต้แย้ง เมื่อพวกเขาแนะนำราคา หรือวิธีที่พวกเขาวางกรอบปัญหาที่ลูกค้าประสบ ซอฟต์แวร์จะเน้นช่องว่างทักษะสำหรับแต่ละตัวแทนและแนะนำบทเรียนหรือโมดูลฝึกฝน
เชื่อมต่อฝ่ายขาย การตลาด และผลิตภัณฑ์เพื่อให้ข้อความสอดคล้องกัน
ทุกเด็คและสคริปต์ถูกซิงค์กับระบบอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์. นั่นหมายความว่าเมื่อข้อความเปลี่ยนแปลง ทุกคนจะได้รับการแจ้งเตือน. ทีมขายของคุณไม่ต้องทำงานกับเอกสารที่ไม่เป็นปัจจุบัน.
การตลาดไม่จำเป็นต้องคอยติดตามพวกเขาเพื่ออัปเดตข้อมูล
และทีมผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกการนำเสนอสะท้อนถึงคุณสมบัติล่าสุด คุณมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกันให้กับผู้ซื้อในทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า
อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นมือใหม่ในการใช้ AI ในการขาย วิดีโอนี้จะแสดงเครื่องมือ แม่แบบ และขั้นตอนการทำงานที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
👀 คุณรู้หรือไม่?คำว่า 'สแปม' สำหรับอีเมลที่ไม่ต้องการนั้นมาจากสเก็ตช์ของ BBC ในยุค 1970 เกี่ยวกับเนื้อกระป๋อง 'Spam' เพราะอีเมลจำนวนมากที่ส่งถึงคนจำนวนมากมีเนื้อหาซ้ำๆ เหมือนกับเนื้อร้องในสเก็ตช์นั้น
องค์ประกอบหลักของซอฟต์แวร์สนับสนุนการขาย
แพลตฟอร์มการเสริมศักยภาพการขาย เมื่อได้รับการติดตั้งคุณสมบัติต่อไปนี้ จะกลายเป็นตัวคูณกำลังในการขับเคลื่อนทุกสิ่งที่คุณพยายามทำร่วมกับทีมขายของคุณ
- การจัดการเนื้อหาแบบครบวงจร: คลังข้อมูลส่วนกลางที่รวบรวมเอกสารสนับสนุนการขายทั้งหมด เช่น กรณีศึกษา การนำเสนอ และแผ่นข้อมูล ให้อยู่ในที่เดียว จัดระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
- การวิเคราะห์และรายงานการขาย: เชื่อมโยงตัวชี้วัดความสำเร็จของการสนับสนุนการขายกับรายได้ และดูว่าเนื้อหาและการโค้ชมีผลกระทบต่อทั้งกระบวนการขายอย่างไร
- การผสานระบบ CRM: การผสานระบบโดยตรงกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ช่วยให้ข้อมูลมีความสอดคล้องและสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา การบันทึกกิจกรรมอัตโนมัติช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง และทำให้การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทุกครั้งถูกบันทึกไว้
- ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสำหรับแต่ละขั้นตอนของการขายหรือแต่ละบุคคล เพิ่มการวิเคราะห์การโทรด้วย AI และตัวแทนอัตโนมัติเข้าไปในกระบวนการ และรับข้อมูลประสิทธิภาพเชิงลึกได้ทุกที่ทุกเวลา
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวด: การควบคุมการเข้าถึงที่แข็งแกร่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจะถูกแชร์อย่างปลอดภัย ช่วยคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายได้ บันทึกการตรวจสอบช่วยรักษาความโปร่งใสโดยการติดตามการใช้งานเนื้อหาและกิจกรรมการแชร์
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1905 มาดาม ซี. เจ. วอล์คเกอร์ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการขายตรง เธอสร้างผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมของตัวเองและก่อตั้งบริษัท มาดาม ซี. เจ. วอล์คเกอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง คอมพานี ฝึกอบรมผู้หญิงหลายพันคนให้ขายผลิตภัณฑ์ของเธอแบบเคาะประตูบ้าน เธอได้กลายเป็นหนึ่งในเศรษฐีที่สร้างตัวเองคนแรกของอเมริกาในกระบวนการนี้
คุณควรจ่ายเงินสำหรับซอฟต์แวร์เสริมการขายเท่าไร
จำนวนเงินที่คุณควรคาดหวังว่าจะต้องจ่ายสำหรับซอฟต์แวร์เสริมการขายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กรของคุณ คุณสมบัติที่ต้องการ และความต้องการในการผสานรวม
แผนพื้นฐาน: $10–$30 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
มันรวมถึงคุณสมบัติเช่นการจัดการเนื้อหา, การวิเคราะห์พื้นฐาน, การผสานระบบอีเมล, และการเข้าถึงการฝึกอบรมมาตรฐาน
แผนขั้นสูง: $30–$70 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
เพิ่มการจัดการเนื้อหาขั้นสูง, การวิเคราะห์ที่ปรับปรุงแล้ว, การผสานระบบ CRM, การสร้างแบรนด์ตามความต้องการ, และการสนับสนุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
โซลูชันสำหรับองค์กร: $70–$100+ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
ระดับราคาดังกล่าวนี้รวมถึงฟีเจอร์ที่ครอบคลุม การผสานระบบตามความต้องการ และการสนับสนุนที่มีลำดับความสำคัญ บางแพลตฟอร์มอาจคิดค่าบริการพื้นฐานบวกกับค่าใช้จ่ายรายปีต่อผู้ใช้
สัญญาองค์กรอาจมีมูลค่าเกิน 90,000 ดอลลาร์ต่อปีในบางครั้ง ขึ้นอยู่กับขนาดและความต้องการในการปรับแต่ง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แพลตฟอร์มเสริมศักยภาพการขายจะมีประสิทธิภาพได้เพียงเท่าระบบที่เชื่อมต่อเท่านั้น
หากไม่สามารถผสานการทำงานกับระบบ CRM, เครื่องบันทึกเสียง, CMS และเครื่องมือฝึกอบรมของคุณได้อย่างราบรื่น ทีมงานของคุณจะต้องทำงานซ้ำซ้อนและเพิ่มต้นทุนการดำเนินงาน
ซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกใช้ควรช่วยลดการสลับบริบทและขจัดงานที่กระจายตัวเนื่องจากทีมของคุณใช้เวลาในการจัดการงานมากกว่าการทำงานจริงอยู่แล้ว
📮 ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย
ผู้ช่วย AI ที่ชาญฉลาดซึ่งฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย
วิธีเลือกซอฟต์แวร์เสริมการขายที่เหมาะสม
ดังนั้นหากคุณกำลังสงสัยว่าจะเริ่มต้นที่ไหนดี ให้เริ่มต้นที่นี่ 👇
1. เริ่มต้นด้วยความต้องการทางธุรกิจของคุณ
ทำไมคุณถึงต้องการซอฟต์แวร์เพื่อเสริมศักยภาพการขายตั้งแต่แรก?
ถามคำถามเช่น:
- ผู้จัดการฝ่ายขายของคุณเสียเวลาหรือทำงานต่ำกว่ามาตรฐานที่ไหนบ้าง?
- เครื่องมือการเสริมศักยภาพการขายสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการขายได้อย่างไรโดยการลดงานธุรการที่ซ้ำซ้อนและจัดให้ตัวแทนขายมีเนื้อหาที่ถูกต้อง?
- ตัวชี้วัดใดที่สำคัญสำหรับคุณ?
- เส้นทางของผู้ซื้อของคุณเป็นอย่างไร? มันยาวและซับซ้อนหรือสั้นและเน้นการทำธุรกรรม?
- คุณมีเครื่องมือใดอยู่แล้วบ้าง และเครื่องมือใหม่นี้จะเหมาะสมหรือสามารถนำมาใช้ร่วมกับสิ่งที่มีอยู่ได้อย่างไร?
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: บันทึกกรณีการใช้งานหลักและตัวชี้วัดความสำเร็จของคุณไว้ อาจเป็น: ตัวแทนต้องสามารถค้นหาเนื้อหาที่ถูกต้องได้ภายใน 2 นาที หรือระยะเวลาการปรับตัวของพนักงานใหม่ต้องลดลงจาก 12 สัปดาห์เหลือ 8 สัปดาห์
2. ประเมินผู้ขายและทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
คุณควรเข้าใจว่าเครื่องมือแต่ละอย่างเหมาะสมกับกระบวนการขายของคุณอย่างไร และสามารถผสานการทำงานกับระบบของคุณได้อย่างไร
การวิเคราะห์เปรียบเทียบของคุณควรประกอบด้วย:
|เกณฑ์
|เหตุใดจึงสำคัญ
|ตัวอย่างในทางปฏิบัติ
|ความเหมาะสมของกรณีการใช้งาน
|ควรสอดคล้องกับการนำเสนอขายของคุณ
|หากคุณดำเนินธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย คุณจำเป็นต้องมีเส้นทางการขายที่มีแนวทางชัดเจนและคู่มือปฏิบัติที่แบ่งตามบทบาท ไม่ใช่แค่คลังเนื้อหาเท่านั้น
|ความลึกของการบูรณาการ
|การผสานระบบ CRM ที่ลึกซึ้ง, ระบบบันทึกการโทร, ระบบจัดการเนื้อหา (CMS), และระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS) สร้างกระบวนการทำงานแบบครบวงจรสำหรับตัวแทน
|ตัวแทนจบการโทรใน Gong → ข้อมูลเชิงลึกและแท็กซิงค์กับ Salesforce → เครื่องมือสนับสนุนการขายแนะนำสินทรัพย์ถัดไปโดยอัตโนมัติ
|ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ
|AI ควรนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม วิเคราะห์การสนทนา และทำให้การโค้ชเป็นไปโดยอัตโนมัติ
|ระหว่างการโทรเจรจาเรื่องราคา เครื่องมือจะแสดงการ์ดเปรียบเทียบแบบเรียลไทม์และไฮไลต์รูปแบบข้อโต้แย้งโดยอัตโนมัติเพื่อใช้ในการโค้ช
|การจัดการเนื้อหาและการวิเคราะห์
|การควบคุมที่แข็งแกร่ง + การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ใดที่ช่วยเร่งกระบวนการขาย และสินทรัพย์ใดที่ตัวแทนขายมองข้าม
|คุณสังเกตเห็นเด็คที่เพิ่มอัตราการชนะขึ้น 18%—เครื่องมือจะผลักดันมันอย่างเชิงรุกให้กับตัวแทนขายในดีลที่คล้ายกัน
|การยอมรับและการใช้งานของตัวแทน
|ความสะดวกในการใช้งานส่งผลโดยตรงต่อการสนทนาที่ดีขึ้นและกระบวนการที่รวดเร็วขึ้น
|ตัวแทนเปิดคู่มือการขายก่อนโทรเพราะสามารถคลิกเพียงครั้งเดียวภายในระบบ CRM
สองสิ่งเพิ่มเติมที่คุณต้องประเมินคือ:
- การกำกับดูแล: ประเมินการควบคุมเวอร์ชัน, การอนุญาตตามบทบาท, การแปลเนื้อหาข้ามภูมิภาค, และประสิทธิภาพของระบบภายใต้การขยายขนาด
- ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO): นอกเหนือจากค่าลิขสิทธิ์แล้ว ให้รวมค่าใช้จ่ายในการย้ายข้อมูลเนื้อหา การจัดการการเปลี่ยนแปลง การบูรณาการระบบ การทำความสะอาดข้อมูล และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp มอบความปลอดภัยระดับองค์กรด้วยการรับรองSOC 2 Type II และ ISO 27001, โฮสต์บน AWS และใช้การเข้ารหัสแบบ end-to-end (AES-256 สำหรับข้อมูลที่เก็บไว้, TLS 1.2+ สำหรับข้อมูลที่ส่งผ่าน) พร้อมการทดสอบและตรวจสอบจากบุคคลที่สามอย่างต่อเนื่อง
คุณจะได้รับระบบควบคุมการเข้าถึงขั้นสูง รวมถึง SSO, การจัดเตรียมผู้ใช้แบบ SCIM, และสิทธิ์ตามบทบาท พร้อมตัวเลือกการเก็บข้อมูลที่ยืดหยุ่นสำหรับทีมที่ดำเนินงานภายใต้ GDPR หรือข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบในภูมิภาค
3. ดำเนินการพิสูจน์แนวคิด
คุณต้องการดูว่าเครื่องมือนี้ทำงานอย่างไรในกระบวนการขายจริง ดังนั้นให้ทดสอบซอฟต์แวร์กับกลุ่มตัวแทนขายขนาดเล็กและดูว่าพวกเขาใช้งานหรือไม่
นอกจากนี้ ให้อัปโหลดข้อมูลดีล เช่น บัตรต่อสู้, สำรับไพ่, และบันทึกการโทร. สิ่งนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่าแพลตฟอร์มจัดการการสนทนาของผู้ซื้อจริง, การอัปเดตเนื้อหา, และการให้คำแนะนำในระหว่างดีลอย่างไร.
เชื่อมต่อกับระบบ CRM, CMS และเทคโนโลยีของคุณเพื่อดูว่าข้อมูลไหลลื่นไหลอย่างไร
คุณอาจต้องการวัดผลกระทบด้วย—เวลาที่ประหยัดได้, การใช้เนื้อหา, และหากทีมขายคิดว่ามีประโยชน์
ประเมินระยะเวลาที่ใช้ในการอัปเดตเนื้อหา สร้างคู่มือปฏิบัติงาน และตั้งค่าขั้นตอนการทำงานสำหรับการโค้ช
📊 ข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย: ผู้ซื้อสมัยใหม่ไม่ได้เดินตามเส้นทางตรงอีกต่อไป พวกเขาเดินทางข้ามเว็บไซต์ อีเมล การโทรศัพท์ และโซเชียลมีเดียไปมาอย่างสลับซับซ้อนก่อนที่จะตัดสินใจ นั่นคือเหตุผลที่การเสริมศักยภาพการขายกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก65% ของทีมขายยอมรับว่าเส้นทางการซื้อของลูกค้าซับซ้อนมากขึ้นจนวิธีการขายแบบใหม่กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการก้าวทัน
3 เครื่องมือเสริมการขายยอดนิยมในตลาด
นี่คือรายการเครื่องมือเสริมการขายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่คุณจะพบในตลาดปัจจุบัน ⬇️
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วย AI)
ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการทำงานครบวงจรที่มีเวิร์กโฟลว์การขายอัจฉริยะในตัว
นี่คือวิธีที่ทีมขายสามารถใช้ ClickUp ได้
บริหารจัดการการเสริมศักยภาพการขายในที่เดียว
ClickUp for Salesถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ต้องการมุมมองระดับสูงของวงจรรายได้ โซลูชันนี้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย ตั้งแต่การดึงดูดลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขาย และทำให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญ
ClickUp Formsรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายหรือคำขอภายในและแปลงเป็นงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์โดยตรง นอกจากนี้ คำตอบทั้งหมดจะถูกกรอกรายละเอียดข้อตกลงที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ จึงลดโอกาสการส่งต่อข้อมูลที่สูญหาย
ด้วยการใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ เช่น มูลค่าดีล, ภูมิภาค, ขั้นตอนถัดไป หรือสายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทุกโอกาสมีบริบทที่มีความหมายและปรับแต่งได้ตามต้องการ
นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นระบบ CRM ที่ยืดหยุ่นได้อีกด้วย มันรวมการจัดการกระบวนการขาย การทำงานอัตโนมัติ และการติดตามความสัมพันธ์ไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวกันกับที่เนื้อหาการเสริมสร้างศักยภาพและการฝึกอบรมของคุณอยู่
⚡ คลังแม่แบบ:ใช้แม่แบบ ClickUp Sales Pipelineหากคุณกำลังจัดการโอกาสเปิดหลายสิบรายการในหลายภูมิภาคและไม่สามารถบอกได้ว่าโอกาสใดกำลังหลุดลอยไปหรือใครเป็นผู้ติดตามล่าสุด
แต่ละขั้นตอนในเทมเพลตนี้ เช่น ผ่านการคัดกรอง, การสาธิต, ข้อเสนอ, และปิดการขาย จะช่วยจัดกลุ่มดีลตามความคืบหน้า ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นโอกาสที่หยุดชะงักหรือระบุได้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่หลุดไปในช่วงใด
นี่คือวิธีที่ทีมสามารถใช้ได้:
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับขนาดดีล, ความน่าจะเป็น, หรือภูมิภาคเพื่อทำนายได้แม่นยำยิ่งขึ้น
- บันทึกทุกอีเมลหรือการโทรในภารกิจของดีลเพื่อเก็บประวัติการสื่อสารไว้ในที่เดียว
- กรองตามตัวแทนหรือขั้นตอนเพื่อดูว่าใครกำลังปิดการขายและดีลใดกำลังรวมตัวกันอยู่
- ติดตามมูลค่ารวมของงานในขั้นตอนต่างๆ โดยอัตโนมัติที่ด้านล่างของมุมมองของคุณ
เปลี่ยนความรู้ให้เป็นคำตอบทันทีด้วย ClickUp Brain
ลองคิดดูว่าทีมของคุณเสียเวลาไปกี่นาที—หรือแม้กระทั่งชั่วโมง—กับการค้นหาอีเมล บันทึกการแชท และสไลด์ เพียงเพื่อจะตอบคำถามง่ายๆ หนึ่งข้อ
ClickUp Brain, เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับทีมขาย, เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น. มันฟังว่างานของคุณถูกจัดระเบียบอย่างไร (ผ่านงาน, เอกสาร, ความคิดเห็น) และให้คุณเข้าถึงมันเหมือนที่คุณถามเพื่อนร่วมงาน: 'สถานะของเนื้อหาการรับสมัครเป็นอย่างไร?' หรือ 'ดีลไหนที่ยังไม่ได้มีการติดต่อในสองสัปดาห์?'
นี่คือสิ่งที่ตัวแทนฝ่ายขายและผู้นำด้านการสนับสนุนทีมขายใช้มัน:
- ในแชทหรือแถบด้านข้างของสมอง ให้ถามว่า 'อะไรคือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในเวอร์ชัน 5 ของเพลย์บุ๊ก?' ระบบจะตรวจสอบเอกสาร งาน และความคิดเห็น แล้วให้รายละเอียดแก่คุณ
- ใช้ Workspace Q&A เพื่อถามว่า 'แสดงข้อเสนอทั้งหมดที่ใช้งานอยู่และมีมูลค่าเกิน $50K ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา' แล้ว Brain จะแสดงงานที่ต้องทำ กรองผลลัพธ์ และแสดงผลทันที
- พิมพ์ @Brain ในความคิดเห็นของงานและถามคำถามที่เกี่ยวข้อง Brain จะส่งสรุปข้อมูลสำคัญพร้อมกับการดำเนินการถัดไปที่แนะนำกลับมา
แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ClickUp Brain MAXขยายการค้นหาให้กว้างไกลกว่า ClickUp—ไม่ว่าจะเป็น Google Drive, GitHub, SharePoint หรือแม้แต่บนเว็บ—และให้คุณถามคำถามได้โดยไม่ต้องพิมพ์ ด้วยฟีเจอร์Talk to Text
สร้างและจัดการคู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้งานได้จริงด้วย ClickUp Docs
ClickUp Docsคือห้องสมุดอ้างอิงที่มีชีวิตของทีมคุณ สร้างเอกสารการขาย จัดทำหน้าย่อย เพิ่มภาพหน้าปก และจัดรูปแบบเนื้อหาเหมือนวิกิ
เอกสารอนุญาตให้คุณฝังงาน, ไฟล์, ลิงก์, ตาราง, และอื่น ๆ ได้. พวกมันเปลี่ยนคู่มือการขายของคุณให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่สามารถทำได้จริงซึ่งตัวแทนสามารถทำตามและอัปเดตได้แบบเรียลไทม์.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ CRM ให้เหมาะสมกับกระบวนการขายเฉพาะของคุณ
- บันทึกและถอดความบทสนทนาการขายและสกัดประเด็นการดำเนินการจากบทสนทนาด้วยAI Meeting Notetaker
- ติดตามความคืบหน้าและจัดการการพึ่งพาสำหรับกิจกรรมการขายของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Tasks
- ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นในสัญญา, PDF, และสคริปต์ ฯลฯ เพื่อการตอบกลับและการอนุมัติที่ราบรื่น
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลติดต่อหรือการติดตามผลด้วยClickUp Automations
- ใช้การเชื่อมต่อ ClickUpเพื่อเชื่อมต่อเครื่องมือการจัดการการขายกับระบบเทคโนโลยีของคุณ
- สร้างข้อความสำหรับการติดต่อได้อย่างรวดเร็วด้วย AI Writer for Work
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติและระบบอัตโนมัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนได้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,555+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
2. Gong (เหมาะที่สุดสำหรับปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์การสนทนา)
Gong เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะสำหรับการสนทนาสำหรับทีมขาย มันวิเคราะห์การโทรขาย อีเมล และการโต้ตอบกับลูกค้า ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะของดีลและประสิทธิภาพของตัวแทนขาย
เครื่องมือ AI ระบุรูปแบบต่างๆ ทั่วทั้งกระบวนการของคุณ: ตัวแทนขายชั้นนำพูดอะไร ข้อโต้แย้งใดที่ทำให้ดีลหยุดชะงัก และจุดที่ผู้ซื้อแสดงความตั้งใจ
ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ของ Gong ช่วยให้ผู้นำด้านการเสริมศักยภาพการขายสามารถเพิ่มอัตราการชนะ ลดระยะเวลาในการปิดดีล และรักษาการสื่อสารที่สอดคล้องกันในทุกจุดสัมผัส
คุณสมบัติเด่นของ Gong
- วิเคราะห์การโทรขายด้วย AI เพื่อตรวจจับอัตราส่วนการพูด ข้อโต้แย้ง การกล่าวถึงคู่แข่ง และสัญญาณสำคัญของการปิดการขาย
- ติดตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และการกล่าวถึงคู่แข่งตั้งแต่เนิ่นๆ โดยการติดตามภาษาที่ลูกค้าใช้
- สร้างโปรแกรมการโค้ชที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยใช้บัตรคะแนนตัวแทน ไลบรารีตัวอย่าง และเกณฑ์มาตรฐานพฤติกรรม
ข้อจำกัดของกง
- การวิเคราะห์ขั้นสูงและคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI มีให้บริการเฉพาะในแพ็กเกจราคาที่สูงขึ้น
การกำหนดราคาของก้อง
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของก้อง
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
3. Spekit (เหมาะที่สุดสำหรับการเสริมสร้างศักยภาพด้านการขายและความสำเร็จของลูกค้า)
Spekit เป็นแพลตฟอร์มการเสริมศักยภาพแบบทันเวลาที่ต้องการ ซึ่งมอบการฝึกอบรม คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการ และเนื้อหาของคู่มือปฏิบัติการโดยตรงภายในเครื่องมือที่ทีมขายของคุณใช้งานอยู่แล้ว—Salesforce, Outreach, Slack และอื่นๆ
แทนที่จะส่งตัวแทนไปยัง LMS หรือวิกิแบบคงที่ Spekit จะนำเสนอคำแนะนำที่กระชับพอดีในขนาดที่พอดีในเวลาและสถานที่ที่พวกเขาต้องการ
สิ่งนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งมีการอัปเดตกระบวนการ การสื่อสาร หรือแนวทางการขายอยู่ตลอดเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Spekit
- แชร์เนื้อหาผ่านลิงก์ SmartSend ภายใน Spekit แล้วดูการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อผู้มุ่งหวังเปิดหรือมีส่วนร่วม
- ใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ดใน Spekit เพื่อติดตามว่าตัวแทนขายดูอะไร ตอบสนองต่ออะไร และแชร์อะไร
- สร้างการแนะนำแบบมีไกด์เพื่อช่วยให้ตัวแทนใหม่สามารถเริ่มงานได้เร็วขึ้นและเสริมสร้างกระบวนการใหม่โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ
ข้อจำกัดของ Spekit
- การปรับขนาดเนื้อหาให้ครอบคลุมหลายทีมอาจต้องใช้ความพยายามในการจัดการอย่างมากเมื่อเทียบกับระบบสนับสนุนแบบรวมศูนย์
ราคา Spekit
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Spekit
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
⭐ โบนัส: ให้ClickUp AI Agentsทำงานหนักแทนคุณ ใช้เอเจนต์ที่ปรับแต่งเองหรือที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อ:
- ติดตามสถานะของดีล: ตรวจสอบโอกาสที่หยุดชะงัก ขั้นตอนที่ขาดหายไป และกิจกรรมของตัวแทนขายตลอดทั้งกระบวนการในแบบเรียลไทม์
- ช่วงเวลาการขายบนพื้นผิว: ค้นหารูปแบบในบันทึกการโทร เช่น ข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นซ้ำหรือความสนใจในราคา และแจ้งเตือนตัวแทนขายทันที
- อัปเดตคู่มือปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติ: เขียนบทสนทนาใหม่, ปรับปรุงการ์ดกลยุทธ์, หรือปรับข้อความเมื่อมีการอัปเดตผลิตภัณฑ์หรือการเปลี่ยนแปลงจากคู่แข่ง
- ยกระดับปัญหาอย่างชาญฉลาด: แจ้งเตือนดีลที่มีความเสี่ยงต่อผู้จัดการตามขั้นตอน ความตั้งใจของผู้ซื้อ หรือการไม่มีการดำเนินการ
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง
ก่อนที่คุณจะตัดสินใจขั้นสุดท้าย การทราบถึงข้อผิดพลาดที่อาจทำให้ผู้คนหลีกเลี่ยงเครื่องมือเสริมการขายที่ดีที่สุดจะเป็นประโยชน์:
❌ การเลือกเครื่องมือโดยไม่กำหนดกระบวนการขายของคุณ: ทีมมักจะซื้อซอฟต์แวร์ก่อนที่จะวางแผนว่ากระบวนการขายของพวกเขาทำงานอย่างไรจริง ๆ เช่น การขายแบบอินบาวด์เทียบกับเอาท์บาวด์, PLG เทียบกับองค์กรขนาดใหญ่ หรือแบบผสมผสาน หากไม่มีความชัดเจน แม้แต่เครื่องมือที่ทรงพลังก็จะไม่เหมาะสมกับกระบวนการทำงาน
❌ การประเมินการกำกับดูแลเนื้อหาต่ำเกินไป: หลายทีมมุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาที่ช่วยเสริมศักยภาพ แต่ละเลยการควบคุมเวอร์ชัน การติดแท็ก และการจัดเก็บเอกสาร ส่งผลให้พนักงานขายเสียเวลาในการค้นหาเอกสารหรือใช้สไลด์ที่ล้าสมัยในการประชุมสำคัญ
❌ การละเลยความสะอาดของข้อมูลและคุณภาพการผสานรวม: ทุกคนพูดว่าการผสานรวมมีความสำคัญ แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ซิงค์มานั้นสะอาดและใช้งานได้จริงเพียงใด ข้อมูลขยะเข้า = ข้อมูลขยะออก
❌ การมองว่าการเสริมศักยภาพเป็นเพียงการตั้งค่าครั้งเดียว: ทีมมักจะเปิดตัวแพลตฟอร์มการเสริมศักยภาพแล้วคิดว่าเสร็จสิ้น แทนที่จะดูแลรักษาให้เป็นระบบนิเวศที่มีชีวิต ความเกี่ยวข้องจะลดลงอย่างรวดเร็วหากไม่มีการปรับแต่งอย่างต่อเนื่อง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการนำไปใช้ที่ประสบความสำเร็จ
แม้แต่ซอฟต์แวร์สนับสนุนการขายที่ล้ำหน้าที่สุดก็อาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หากการนำไปใช้หยุดอยู่แค่การตั้งค่าทางเทคนิคและการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน
นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่มักถูกมองข้าม 👇
✅ สร้างแบบจำลองการบริหารจัดการเนื้อหา ก่อนที่จะอัปโหลดสิ่งใด ๆ
หนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดในการเปิดตัวเครื่องมือสนับสนุนการขายใหม่คือการโยนเนื้อหาเก่าเข้าไปในนั้น แทนที่จะทำเช่นนั้น ควรสร้างกรอบการกำกับดูแลที่ระบุชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของในการสร้างเนื้อหา การคัดกรอง การอนุมัติ และการยกเลิกการใช้งาน กำหนดกฎการควบคุมเวอร์ชันและมาตรฐานเมตาดาต้าตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้ข้อมูลทันสมัยและเกี่ยวข้องกับบริบท
✅ ดำเนินการให้มีการให้ข้อมูลย้อนกลับระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดผ่านเครื่องมือ
ส่วนใหญ่แล้ว องค์กรจะรวบรวมข้อเสนอแนะแบบไม่เป็นทางการ ควรทำให้เป็นทางการมากกว่านั้น กำหนดค่าเครื่องมือสนับสนุนการขายของคุณให้ตัวแทนฝ่ายขายสามารถโหวต เพิ่มความคิดเห็น หรือทำเครื่องหมายทรัพยากรในเวลาจริง และส่งข้อเสนอแนะนั้นไปยังฝ่ายการตลาดโดยตรง สิ่งนี้จะสร้างระบบนิเวศข้อเสนอแนะที่มีชีวิตชีวา ซึ่งช่วยปรับปรุงความเกี่ยวข้องของเนื้อหาและประสิทธิภาพของข้อความอย่างต่อเนื่อง
✅ ใช้ตัวชี้วัดการนำไปใช้ในระดับจุลภาค
อย่าเพียงแค่วัด 'การใช้งาน' หรือ 'ผลกระทบต่ออัตราการชนะ' ให้ติดตามสัญญาณพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง เช่น เวลาที่ใช้ในการค้นหาครั้งแรก อัตราส่วนการค้นหาต่อการคลิกเนื้อหา หรือความถี่ในการแชร์สินทรัพย์กับเพื่อนร่วมงาน ตัวชี้วัดขนาดเล็กเหล่านี้จะเผยให้เห็นว่าพนักงานขายกำลังสร้างนิสัยที่แท้จริงเกี่ยวกับซอฟต์แวร์สนับสนุนการขายหรือไม่
✅ เสริมสร้างศักยภาพผู้นำฝ่ายขายด้วยข้อมูลเชิงลึกเพื่อการโค้ชที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
บ่อยครั้งที่แพลตฟอร์มการเสริมศักยภาพการขายมุ่งเน้นเพียงการส่งมอบเนื้อหาให้กับตัวแทนขาย โดยมองข้ามความต้องการของผู้นำ องค์กรควรมอบแดชบอร์ดให้กับผู้นำฝ่ายขายที่สามารถแสดงข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพจริง เช่น อิทธิพลของเนื้อหาต่อความเร็วในการปิดการขาย ช่องว่างในการมีส่วนร่วมตามกลุ่มลูกค้า และคะแนนความพร้อมในระดับตัวแทนขาย
รายการตรวจสอบ: ข้อควรทำและไม่ควรทำในการประเมินแพลตฟอร์ม
|สิ่งที่ควรทำ
|สิ่งที่ห้ามทำ
|✅ เดินผ่านสถานการณ์การขายจริง นั่งร่วมกับตัวแทนขายจริงและจำลองวงจรการปิดการขายแบบสด เพื่อดูว่าพวกเขาสามารถค้นหา แบ่งปัน และปรับแต่งเนื้อหาได้ง่ายเพียงใด
|❌ ตัดสินจากคุณสมบัติเพียงอย่างเดียว แพลตฟอร์มอาจดูทรงพลังบนกระดาษ แต่ล้มเหลวในสนามหากทำให้ตัวแทนขายทำงานช้าลงหรือซ่อนสินทรัพย์สำคัญไว้หลังการคลิก
|✅ ขอข้อมูลหรือกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มมีอิทธิพลต่อการบรรลุโควต้าหรือความเร็วในการปิดดีลอย่างไร
|❌ ยอมรับการอ้างผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ที่คลุมเครือ หากผู้ขายไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการใช้งานกับผลลัพธ์ด้านรายได้ได้ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นก็อาจไม่มีประโยชน์สำหรับคุณเช่นกัน
|✅ ตรวจสอบว่าทีมสนับสนุนหรือทีมปฏิบัติการของคุณสามารถอัปเดตสิทธิ์การเข้าถึง, แท็กเนื้อหา, และกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดายเพียงใด โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ให้บริการภายนอก
|❌ พึ่งพาฝ่ายไอทีหรือผู้ให้บริการภายนอกทั้งหมดสำหรับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ระบบที่เข้มงวดเกินไปจะชะลอความก้าวหน้าและก่อให้เกิดความขัดแย้งในระยะยาว
|✅ ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ที่ใช้งานง่าย แพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมช่วยให้ผู้นำและตัวแทนเข้าใจสิ่งที่ได้ผล (โดยไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลในการแปลผล)
|❌ ละเลยการใช้งานในด้านการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่หลังแดชบอร์ดที่ซับซ้อนมักไม่ถูกใช้งาน ทำให้คุณค่าของมันสูญเปล่า
ขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้อย่างสม่ำเสมอด้วย ClickUp สำหรับการเสริมศักยภาพฝ่ายขาย
เครื่องมือการเสริมศักยภาพการขายหลายตัวสัญญาว่าจะทำทุกอย่างได้ แต่มีเพียงไม่กี่ตัวที่นำความชัดเจน การทำงานร่วมกัน และการดำเนินการมารวมไว้ในที่เดียว
ClickUp โดดเด่นท่ามกลางตัวเลือกอื่น ๆ ทั้งหมด
ด้วยโซลูชันทีมของ ClickUp ทุกขั้นตอนของวงจรการขายของคุณจะกลายเป็นสิ่งที่มองเห็นได้และสามารถดำเนินการได้
ทีมของคุณสามารถจัดการกับระบบท่อ, ตรวจสอบประสิทธิภาพ, และติดตามการเจรจาได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มเลย. สร้างทรัพยากรที่มีชีวิตชีวา เช่น คู่มือการปฏิบัติการ และเอกสารการนำเสนอ ใน ClickUp Docs เพื่อให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกันและมีความมั่นใจในทุกการติดต่อกับลูกค้า.
และสิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างคือAI ที่เข้าใจบริบท
ClickUp Brain และ ClickUp Brain MAX ช่วยให้ทีมขายทำงานได้เร็วขึ้นโดยอัตโนมัติในการติดตามผล สรุปข้อมูลเชิงลึกของดีล และสร้างข้อความที่ปรับให้เหมาะสมได้ทันที
พร้อมที่จะเห็นวิธีที่ทีมขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสร้างความสำเร็จในทุกๆ วันหรือไม่?
เริ่มต้นด้วย ClickUpและเปลี่ยนเป้าหมายการขายของคุณให้เป็นจริง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ความแตกต่างหลักอยู่ที่หน้าที่หลักและขอบเขตการใช้งาน: ซอฟต์แวร์ CRM (Customer Relationship Management) เป็นระบบบันทึกข้อมูลที่มุ่งเน้นการจัดการข้อมูลลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย ช่วยติดตามกระบวนการขาย บันทึกกิจกรรม และรายงานผลการขาย ซอฟต์แวร์ Sales Enablement มุ่งเน้นการดำเนินกลยุทธ์การเสริมศักยภาพการขาย โดยจัดเตรียมทรัพยากร ความรู้ และเนื้อหาการขายที่เหมาะสมให้กับผู้จัดการฝ่ายขายและพนักงานขาย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการจัดการเนื้อหาแบบรวมศูนย์ การฝึกอบรม และการโค้ช
ทีมขายขนาดเล็กต้องการเครื่องมือที่ช่วยลดภาระงานด้านการบริหาร จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่สร้างผลกระทบสูงสุดด้วยความซับซ้อนน้อยที่สุด มองหาการจัดการเนื้อหาแบบรวมศูนย์ การขายแบบมีแนวทาง เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ซื้อ และการเชื่อมต่อกับระบบ CRM
แม้ว่าปัจจัยจะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเสริมศักยภาพการขายเป็นหลัก แต่โดยประมาณแล้ว สำหรับองค์กรขนาดเล็กที่มีผู้ใช้จำกัดและการเชื่อมต่อระบบน้อย จะใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ สำหรับบริษัทขนาดกลางที่มีการเชื่อมต่อระบบ การทำความสะอาดข้อมูล และความต้องการในการฝึกอบรมที่จำกัด จะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน และสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อระบบที่ซับซ้อน การปรับแต่งจำนวนมาก และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย อาจใช้เวลาตั้งแต่ 6-12 เดือนหรือมากกว่านั้น คุณต้องพิจารณาการฝึกอบรมการขายและการโค้ชสำหรับทีมด้วย
ใช่ อย่างมีนัยสำคัญ AI กำลังกลายเป็นองค์ประกอบหลักในการบรรลุกลยุทธ์การเสริมสร้างการขายที่ประสบความสำเร็จ นั่นเป็นเพราะ AI ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยคำแนะนำเนื้อหาที่ชาญฉลาด การสร้างเนื้อหาตามบริบท การโค้ชการขายอัตโนมัติ และแม้กระทั่งช่วยในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านการขาย
การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สำหรับซอฟต์แวร์เสริมศักยภาพการขายนั้นมากกว่าการเปรียบเทียบตัวเลขรายได้กับต้นทุนอย่างง่าย การประเมินอย่างครบถ้วนจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบของการเสริมศักยภาพที่มีต่อประสิทธิภาพการขาย (เช่น อัตราการปิดการขาย ระยะเวลาการขาย) ประสิทธิภาพของเนื้อหา ความมีประสิทธิภาพในการเริ่มต้นใช้งาน และผลประโยชน์ทางอ้อม (เช่น ภาพลักษณ์ของแบรนด์ ประสบการณ์ของผู้ซื้อ และการประสานงาน)