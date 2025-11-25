บล็อก ClickUp
วิธีเลือกซอฟต์แวร์เสริมการขายที่ขับเคลื่อนรายได้

25 พฤศจิกายน 2568

ทีมขายประสบปัญหาการแยกส่วน รายงานสถานะการเสริมศักยภาพการขายของ Highspot พบว่า29% ของบริษัทยังคงพึ่งพาเครื่องมือหลายตัวที่ไม่เชื่อมต่อกัน

หากเราแบ่งแยกสิ่งนี้ออกเป็นชิ้น ๆ จะได้ดังนี้: หนึ่งสำหรับการจัดเก็บเนื้อหา, อีกหนึ่งสำหรับการลงทะเบียน, และอีกหนึ่งสำหรับการวิเคราะห์. แต่ละอย่างใช้ภาษาของตัวเอง, แต่ละอย่างต้องการการดูแลรักษาของตัวเอง, และเมื่อรวมกันแล้วพวกมันสร้างเป็นเขาวงกตของความไม่มีประสิทธิภาพ.

เรียกสิ่งนี้ว่าช่องว่างแห่งการสนับสนุน และมันมีค่าใช้จ่ายสูง

แต่บริษัทที่แยกตัวออกจากความซับซ้อนนี้และยอมรับการสนับสนุนการขายแบบรวมเป็นหนึ่งเดียว จะได้รับอัตราความสำเร็จในการปิดการขายตามการคาดการณ์ถึง49%เมื่อนายจ้างนำกลยุทธ์การสนับสนุนการขายที่ดีที่สุดมาใช้ ตัวแทนขาย84%จะสามารถบรรลุเป้าหมายการขายได้

ซอฟต์แวร์เสริมประสิทธิภาพการขายจะช่วยให้คุณรวมกระบวนการขายให้เป็นหนึ่งเดียว

ในคู่มือนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการเลือกซอฟต์แวร์เสริมการขายที่ช่วยเพิ่มรายได้

ซอฟต์แวร์การสนับสนุนการขายคืออะไร?

ซอฟต์แวร์เสริมศักยภาพการขายคือชุดเครื่องมือที่มอบทรัพยากรและข้อมูลที่จำเป็นให้กับพนักงานขาย เพื่อใช้ในการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายและปิดการขาย

ประกอบด้วยระบบการจัดการการเรียนรู้สำหรับการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาทีมขาย, ระบบการจัดการเนื้อหาสำหรับการเก็บรักษาเอกสารการขาย, และระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าสำหรับการติดตามผลกระทบ

📌 ตัวอย่างการเสริมศักยภาพฝ่ายขายในทางปฏิบัติ

จินตนาการถึงบริษัท SaaS ที่ขายผลิตภัณฑ์องค์กรที่ซับซ้อน โปรแกรมการสนับสนุนการขายที่แข็งแกร่งประกอบด้วย:

  • ให้ตัวแทนขายมี บัตรต่อสู้ เพื่อจัดการกับการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
  • สร้าง สคริปต์สาธิตตามบุคลิกภาพ สำหรับผู้ซื้อประเภทต่างๆ
  • ส่งมอบ โมดูลการฝึกอบรม เกี่ยวกับการเจรจาต่อรองและการจัดการข้อโต้แย้ง
  • ใช้ แพลตฟอร์มเสริมการขายเช่น ClickUp เพื่อรวมศูนย์เนื้อหา ติดตามความพร้อม และวัดประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์คือ? ตัวแทนขายด้วยความมั่นใจ การสื่อสารคงที่ และทุกการติดต่อกับลูกค้าดูเหมือนมีเจตนา

ทำไมการเลือกซอฟต์แวร์เสริมการขายที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญ

คำถามที่สำคัญที่สุดเพียงข้อเดียวเมื่อเลือกซอฟต์แวร์เพื่อเสริมศักยภาพการขายคือ: ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้พนักงานขายขายได้ดีขึ้น เร็วขึ้น และสม่ำเสมอมากขึ้นหรือไม่?

นี่คือเหตุผลว่าทำไมการเลือกซอฟต์แวร์การเสริมสร้างการขายที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญ

ลดเวลาการปรับตัวและสร้างประสิทธิภาพในการทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอ

แพลตฟอร์มการเสริมสร้างทักษะการขายที่ดีช่วยลดระยะเวลาที่ตัวแทนขายต้องใช้ในการพัฒนาจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นั่นเป็นเพราะตัวแทนขายสามารถเข้าถึงคู่มือการขาย, แผ่นนำเสนอ, สรุปข้อมูลคู่แข่ง, และแนวทางสนทนาที่ปรับให้เหมาะกับผู้ซื้อที่พวกเขาติดต่อได้ทันที

พนักงานใหม่สามารถติดตามการโทรที่มีประสิทธิภาพสูง, ทบทวนการสาธิตที่มีคำอธิบายประกอบ, และฝึกการจัดการข้อโต้แย้งได้โดยตรงในแพลตฟอร์ม

ยกระดับการโค้ชด้วยข้อมูลเชิงลึก

เครื่องมือการเสริมสร้างการขายสมัยใหม่สามารถจับข้อมูลเชิงลึกจากการโทร, รูปแบบการปฏิบัติงานของตัวแทนขาย, และช่องว่างทางพฤติกรรมตลอดทั้งกระบวนการขาย

ผู้จัดการของคุณสามารถตรวจสอบวิธีที่ตัวแทนขายชั้นนำจัดการกับข้อโต้แย้ง เมื่อพวกเขาแนะนำราคา หรือวิธีที่พวกเขาวางกรอบปัญหาที่ลูกค้าประสบ ซอฟต์แวร์จะเน้นช่องว่างทักษะสำหรับแต่ละตัวแทนและแนะนำบทเรียนหรือโมดูลฝึกฝน

เชื่อมต่อฝ่ายขาย การตลาด และผลิตภัณฑ์เพื่อให้ข้อความสอดคล้องกัน

ทุกเด็คและสคริปต์ถูกซิงค์กับระบบอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์. นั่นหมายความว่าเมื่อข้อความเปลี่ยนแปลง ทุกคนจะได้รับการแจ้งเตือน. ทีมขายของคุณไม่ต้องทำงานกับเอกสารที่ไม่เป็นปัจจุบัน.

การตลาดไม่จำเป็นต้องคอยติดตามพวกเขาเพื่ออัปเดตข้อมูล

และทีมผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกการนำเสนอสะท้อนถึงคุณสมบัติล่าสุด คุณมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกันให้กับผู้ซื้อในทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า

อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นมือใหม่ในการใช้ AI ในการขาย วิดีโอนี้จะแสดงเครื่องมือ แม่แบบ และขั้นตอนการทำงานที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้

👀 คุณรู้หรือไม่?คำว่า 'สแปม' สำหรับอีเมลที่ไม่ต้องการนั้นมาจากสเก็ตช์ของ BBC ในยุค 1970 เกี่ยวกับเนื้อกระป๋อง 'Spam' เพราะอีเมลจำนวนมากที่ส่งถึงคนจำนวนมากมีเนื้อหาซ้ำๆ เหมือนกับเนื้อร้องในสเก็ตช์นั้น

องค์ประกอบหลักของซอฟต์แวร์สนับสนุนการขาย

แพลตฟอร์มการเสริมศักยภาพการขาย เมื่อได้รับการติดตั้งคุณสมบัติต่อไปนี้ จะกลายเป็นตัวคูณกำลังในการขับเคลื่อนทุกสิ่งที่คุณพยายามทำร่วมกับทีมขายของคุณ

  • การจัดการเนื้อหาแบบครบวงจร: คลังข้อมูลส่วนกลางที่รวบรวมเอกสารสนับสนุนการขายทั้งหมด เช่น กรณีศึกษา การนำเสนอ และแผ่นข้อมูล ให้อยู่ในที่เดียว จัดระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
  • การวิเคราะห์และรายงานการขาย: เชื่อมโยงตัวชี้วัดความสำเร็จของการสนับสนุนการขายกับรายได้ และดูว่าเนื้อหาและการโค้ชมีผลกระทบต่อทั้งกระบวนการขายอย่างไร
  • การผสานระบบ CRM: การผสานระบบโดยตรงกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ช่วยให้ข้อมูลมีความสอดคล้องและสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา การบันทึกกิจกรรมอัตโนมัติช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง และทำให้การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทุกครั้งถูกบันทึกไว้
  • ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสำหรับแต่ละขั้นตอนของการขายหรือแต่ละบุคคล เพิ่มการวิเคราะห์การโทรด้วย AI และตัวแทนอัตโนมัติเข้าไปในกระบวนการ และรับข้อมูลประสิทธิภาพเชิงลึกได้ทุกที่ทุกเวลา
  • การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวด: การควบคุมการเข้าถึงที่แข็งแกร่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจะถูกแชร์อย่างปลอดภัย ช่วยคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายได้ บันทึกการตรวจสอบช่วยรักษาความโปร่งใสโดยการติดตามการใช้งานเนื้อหาและกิจกรรมการแชร์

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1905 มาดาม ซี. เจ. วอล์คเกอร์ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการขายตรง เธอสร้างผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมของตัวเองและก่อตั้งบริษัท มาดาม ซี. เจ. วอล์คเกอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง คอมพานี ฝึกอบรมผู้หญิงหลายพันคนให้ขายผลิตภัณฑ์ของเธอแบบเคาะประตูบ้าน เธอได้กลายเป็นหนึ่งในเศรษฐีที่สร้างตัวเองคนแรกของอเมริกาในกระบวนการนี้

คุณควรจ่ายเงินสำหรับซอฟต์แวร์เสริมการขายเท่าไร

จำนวนเงินที่คุณควรคาดหวังว่าจะต้องจ่ายสำหรับซอฟต์แวร์เสริมการขายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กรของคุณ คุณสมบัติที่ต้องการ และความต้องการในการผสานรวม

แผนพื้นฐาน: $10–$30 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

มันรวมถึงคุณสมบัติเช่นการจัดการเนื้อหา, การวิเคราะห์พื้นฐาน, การผสานระบบอีเมล, และการเข้าถึงการฝึกอบรมมาตรฐาน

แผนขั้นสูง: $30–$70 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

เพิ่มการจัดการเนื้อหาขั้นสูง, การวิเคราะห์ที่ปรับปรุงแล้ว, การผสานระบบ CRM, การสร้างแบรนด์ตามความต้องการ, และการสนับสนุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

โซลูชันสำหรับองค์กร: $70–$100+ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

ระดับราคาดังกล่าวนี้รวมถึงฟีเจอร์ที่ครอบคลุม การผสานระบบตามความต้องการ และการสนับสนุนที่มีลำดับความสำคัญ บางแพลตฟอร์มอาจคิดค่าบริการพื้นฐานบวกกับค่าใช้จ่ายรายปีต่อผู้ใช้

สัญญาองค์กรอาจมีมูลค่าเกิน 90,000 ดอลลาร์ต่อปีในบางครั้ง ขึ้นอยู่กับขนาดและความต้องการในการปรับแต่ง

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แพลตฟอร์มเสริมศักยภาพการขายจะมีประสิทธิภาพได้เพียงเท่าระบบที่เชื่อมต่อเท่านั้น

หากไม่สามารถผสานการทำงานกับระบบ CRM, เครื่องบันทึกเสียง, CMS และเครื่องมือฝึกอบรมของคุณได้อย่างราบรื่น ทีมงานของคุณจะต้องทำงานซ้ำซ้อนและเพิ่มต้นทุนการดำเนินงาน

ซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกใช้ควรช่วยลดการสลับบริบทและขจัดงานที่กระจายตัวเนื่องจากทีมของคุณใช้เวลาในการจัดการงานมากกว่าการทำงานจริงอยู่แล้ว

📮 ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย ผู้ช่วย AI ที่ชาญฉลาดซึ่งฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้

เข้าสู่ClickUp Brain มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการดึงเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่ถูกต้องขึ้นมาในเวลาเพียงไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!

วิธีเลือกซอฟต์แวร์เสริมการขายที่เหมาะสม

ดังนั้นหากคุณกำลังสงสัยว่าจะเริ่มต้นที่ไหนดี ให้เริ่มต้นที่นี่ 👇

1. เริ่มต้นด้วยความต้องการทางธุรกิจของคุณ

ทำไมคุณถึงต้องการซอฟต์แวร์เพื่อเสริมศักยภาพการขายตั้งแต่แรก?

ถามคำถามเช่น:

  • ผู้จัดการฝ่ายขายของคุณเสียเวลาหรือทำงานต่ำกว่ามาตรฐานที่ไหนบ้าง?
  • เครื่องมือการเสริมศักยภาพการขายสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการขายได้อย่างไรโดยการลดงานธุรการที่ซ้ำซ้อนและจัดให้ตัวแทนขายมีเนื้อหาที่ถูกต้อง?
  • ตัวชี้วัดใดที่สำคัญสำหรับคุณ?
  • เส้นทางของผู้ซื้อของคุณเป็นอย่างไร? มันยาวและซับซ้อนหรือสั้นและเน้นการทำธุรกรรม?
  • คุณมีเครื่องมือใดอยู่แล้วบ้าง และเครื่องมือใหม่นี้จะเหมาะสมหรือสามารถนำมาใช้ร่วมกับสิ่งที่มีอยู่ได้อย่างไร?

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: บันทึกกรณีการใช้งานหลักและตัวชี้วัดความสำเร็จของคุณไว้ อาจเป็น: ตัวแทนต้องสามารถค้นหาเนื้อหาที่ถูกต้องได้ภายใน 2 นาที หรือระยะเวลาการปรับตัวของพนักงานใหม่ต้องลดลงจาก 12 สัปดาห์เหลือ 8 สัปดาห์

2. ประเมินผู้ขายและทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

คุณควรเข้าใจว่าเครื่องมือแต่ละอย่างเหมาะสมกับกระบวนการขายของคุณอย่างไร และสามารถผสานการทำงานกับระบบของคุณได้อย่างไร

การวิเคราะห์เปรียบเทียบของคุณควรประกอบด้วย:

เกณฑ์เหตุใดจึงสำคัญตัวอย่างในทางปฏิบัติ
ความเหมาะสมของกรณีการใช้งานควรสอดคล้องกับการนำเสนอขายของคุณหากคุณดำเนินธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย คุณจำเป็นต้องมีเส้นทางการขายที่มีแนวทางชัดเจนและคู่มือปฏิบัติที่แบ่งตามบทบาท ไม่ใช่แค่คลังเนื้อหาเท่านั้น
ความลึกของการบูรณาการการผสานระบบ CRM ที่ลึกซึ้ง, ระบบบันทึกการโทร, ระบบจัดการเนื้อหา (CMS), และระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS) สร้างกระบวนการทำงานแบบครบวงจรสำหรับตัวแทนตัวแทนจบการโทรใน Gong → ข้อมูลเชิงลึกและแท็กซิงค์กับ Salesforce → เครื่องมือสนับสนุนการขายแนะนำสินทรัพย์ถัดไปโดยอัตโนมัติ
ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติAI ควรนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม วิเคราะห์การสนทนา และทำให้การโค้ชเป็นไปโดยอัตโนมัติระหว่างการโทรเจรจาเรื่องราคา เครื่องมือจะแสดงการ์ดเปรียบเทียบแบบเรียลไทม์และไฮไลต์รูปแบบข้อโต้แย้งโดยอัตโนมัติเพื่อใช้ในการโค้ช
การจัดการเนื้อหาและการวิเคราะห์การควบคุมที่แข็งแกร่ง + การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ใดที่ช่วยเร่งกระบวนการขาย และสินทรัพย์ใดที่ตัวแทนขายมองข้ามคุณสังเกตเห็นเด็คที่เพิ่มอัตราการชนะขึ้น 18%—เครื่องมือจะผลักดันมันอย่างเชิงรุกให้กับตัวแทนขายในดีลที่คล้ายกัน
การยอมรับและการใช้งานของตัวแทนความสะดวกในการใช้งานส่งผลโดยตรงต่อการสนทนาที่ดีขึ้นและกระบวนการที่รวดเร็วขึ้นตัวแทนเปิดคู่มือการขายก่อนโทรเพราะสามารถคลิกเพียงครั้งเดียวภายในระบบ CRM

สองสิ่งเพิ่มเติมที่คุณต้องประเมินคือ:

  • การกำกับดูแล: ประเมินการควบคุมเวอร์ชัน, การอนุญาตตามบทบาท, การแปลเนื้อหาข้ามภูมิภาค, และประสิทธิภาพของระบบภายใต้การขยายขนาด
  • ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO): นอกเหนือจากค่าลิขสิทธิ์แล้ว ให้รวมค่าใช้จ่ายในการย้ายข้อมูลเนื้อหา การจัดการการเปลี่ยนแปลง การบูรณาการระบบ การทำความสะอาดข้อมูล และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp มอบความปลอดภัยระดับองค์กรด้วยการรับรองSOC 2 Type II และ ISO 27001, โฮสต์บน AWS และใช้การเข้ารหัสแบบ end-to-end (AES-256 สำหรับข้อมูลที่เก็บไว้, TLS 1.2+ สำหรับข้อมูลที่ส่งผ่าน) พร้อมการทดสอบและตรวจสอบจากบุคคลที่สามอย่างต่อเนื่อง

คุณจะได้รับระบบควบคุมการเข้าถึงขั้นสูง รวมถึง SSO, การจัดเตรียมผู้ใช้แบบ SCIM, และสิทธิ์ตามบทบาท พร้อมตัวเลือกการเก็บข้อมูลที่ยืดหยุ่นสำหรับทีมที่ดำเนินงานภายใต้ GDPR หรือข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบในภูมิภาค

3. ดำเนินการพิสูจน์แนวคิด

คุณต้องการดูว่าเครื่องมือนี้ทำงานอย่างไรในกระบวนการขายจริง ดังนั้นให้ทดสอบซอฟต์แวร์กับกลุ่มตัวแทนขายขนาดเล็กและดูว่าพวกเขาใช้งานหรือไม่

นอกจากนี้ ให้อัปโหลดข้อมูลดีล เช่น บัตรต่อสู้, สำรับไพ่, และบันทึกการโทร. สิ่งนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่าแพลตฟอร์มจัดการการสนทนาของผู้ซื้อจริง, การอัปเดตเนื้อหา, และการให้คำแนะนำในระหว่างดีลอย่างไร.

เชื่อมต่อกับระบบ CRM, CMS และเทคโนโลยีของคุณเพื่อดูว่าข้อมูลไหลลื่นไหลอย่างไร

คุณอาจต้องการวัดผลกระทบด้วย—เวลาที่ประหยัดได้, การใช้เนื้อหา, และหากทีมขายคิดว่ามีประโยชน์

ประเมินระยะเวลาที่ใช้ในการอัปเดตเนื้อหา สร้างคู่มือปฏิบัติงาน และตั้งค่าขั้นตอนการทำงานสำหรับการโค้ช

📊 ข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย: ผู้ซื้อสมัยใหม่ไม่ได้เดินตามเส้นทางตรงอีกต่อไป พวกเขาเดินทางข้ามเว็บไซต์ อีเมล การโทรศัพท์ และโซเชียลมีเดียไปมาอย่างสลับซับซ้อนก่อนที่จะตัดสินใจ นั่นคือเหตุผลที่การเสริมศักยภาพการขายกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก65% ของทีมขายยอมรับว่าเส้นทางการซื้อของลูกค้าซับซ้อนมากขึ้นจนวิธีการขายแบบใหม่กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการก้าวทัน

3 เครื่องมือเสริมการขายยอดนิยมในตลาด

นี่คือรายการเครื่องมือเสริมการขายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่คุณจะพบในตลาดปัจจุบัน ⬇️

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วย AI)

ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการทำงานครบวงจรที่มีเวิร์กโฟลว์การขายอัจฉริยะในตัว

นี่คือวิธีที่ทีมขายสามารถใช้ ClickUp ได้

บริหารจัดการการเสริมศักยภาพการขายในที่เดียว

ClickUp's CRM: วิธีเลือกซอฟต์แวร์เสริมการขาย
จัดการทีมขายของคุณ ติดตามความคืบหน้า และควบคุม KPI ของการเสริมศักยภาพการขายด้วย CRM ที่ยืดหยุ่นสำหรับทีมขายจาก ClickUp

ClickUp for Salesถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ต้องการมุมมองระดับสูงของวงจรรายได้ โซลูชันนี้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย ตั้งแต่การดึงดูดลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขาย และทำให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญ

ClickUp Formsรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายหรือคำขอภายในและแปลงเป็นงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์โดยตรง นอกจากนี้ คำตอบทั้งหมดจะถูกกรอกรายละเอียดข้อตกลงที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ จึงลดโอกาสการส่งต่อข้อมูลที่สูญหาย

ด้วยการใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ เช่น มูลค่าดีล, ภูมิภาค, ขั้นตอนถัดไป หรือสายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทุกโอกาสมีบริบทที่มีความหมายและปรับแต่งได้ตามต้องการ

นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นระบบ CRM ที่ยืดหยุ่นได้อีกด้วย มันรวมการจัดการกระบวนการขาย การทำงานอัตโนมัติ และการติดตามความสัมพันธ์ไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวกันกับที่เนื้อหาการเสริมสร้างศักยภาพและการฝึกอบรมของคุณอยู่

ติดตามและจัดการโอกาสทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภูมิภาคด้วยเทมเพลต ClickUp Sales Pipeline

แต่ละขั้นตอนในเทมเพลตนี้ เช่น ผ่านการคัดกรอง, การสาธิต, ข้อเสนอ, และปิดการขาย จะช่วยจัดกลุ่มดีลตามความคืบหน้า ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นโอกาสที่หยุดชะงักหรือระบุได้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่หลุดไปในช่วงใด

นี่คือวิธีที่ทีมสามารถใช้ได้:

  • เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับขนาดดีล, ความน่าจะเป็น, หรือภูมิภาคเพื่อทำนายได้แม่นยำยิ่งขึ้น
  • บันทึกทุกอีเมลหรือการโทรในภารกิจของดีลเพื่อเก็บประวัติการสื่อสารไว้ในที่เดียว
  • กรองตามตัวแทนหรือขั้นตอนเพื่อดูว่าใครกำลังปิดการขายและดีลใดกำลังรวมตัวกันอยู่
  • ติดตามมูลค่ารวมของงานในขั้นตอนต่างๆ โดยอัตโนมัติที่ด้านล่างของมุมมองของคุณ

เปลี่ยนความรู้ให้เป็นคำตอบทันทีด้วย ClickUp Brain

ลองคิดดูว่าทีมของคุณเสียเวลาไปกี่นาที—หรือแม้กระทั่งชั่วโมง—กับการค้นหาอีเมล บันทึกการแชท และสไลด์ เพียงเพื่อจะตอบคำถามง่ายๆ หนึ่งข้อ

ClickUp Brain, เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับทีมขาย, เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น. มันฟังว่างานของคุณถูกจัดระเบียบอย่างไร (ผ่านงาน, เอกสาร, ความคิดเห็น) และให้คุณเข้าถึงมันเหมือนที่คุณถามเพื่อนร่วมงาน: 'สถานะของเนื้อหาการรับสมัครเป็นอย่างไร?' หรือ 'ดีลไหนที่ยังไม่ได้มีการติดต่อในสองสัปดาห์?'

ClickUp Brain
รับข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีจากข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain

นี่คือสิ่งที่ตัวแทนฝ่ายขายและผู้นำด้านการสนับสนุนทีมขายใช้มัน:

  • ในแชทหรือแถบด้านข้างของสมอง ให้ถามว่า 'อะไรคือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในเวอร์ชัน 5 ของเพลย์บุ๊ก?' ระบบจะตรวจสอบเอกสาร งาน และความคิดเห็น แล้วให้รายละเอียดแก่คุณ
  • ใช้ Workspace Q&A เพื่อถามว่า 'แสดงข้อเสนอทั้งหมดที่ใช้งานอยู่และมีมูลค่าเกิน $50K ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา' แล้ว Brain จะแสดงงานที่ต้องทำ กรองผลลัพธ์ และแสดงผลทันที
  • พิมพ์ @Brain ในความคิดเห็นของงานและถามคำถามที่เกี่ยวข้อง Brain จะส่งสรุปข้อมูลสำคัญพร้อมกับการดำเนินการถัดไปที่แนะนำกลับมา
ClickUp Brain: วิธีเลือกซอฟต์แวร์เพื่อเสริมศักยภาพการขาย
ถามคำถามและรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้โดยตรงในความคิดเห็นของงานด้วย ClickUp Brain

แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ClickUp Brain MAXขยายการค้นหาให้กว้างไกลกว่า ClickUp—ไม่ว่าจะเป็น Google Drive, GitHub, SharePoint หรือแม้แต่บนเว็บ—และให้คุณถามคำถามได้โดยไม่ต้องพิมพ์ ด้วยฟีเจอร์Talk to Text

สร้างและจัดการคู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้งานได้จริงด้วย ClickUp Docs

ClickUp Docsคือห้องสมุดอ้างอิงที่มีชีวิตของทีมคุณ สร้างเอกสารการขาย จัดทำหน้าย่อย เพิ่มภาพหน้าปก และจัดรูปแบบเนื้อหาเหมือนวิกิ

คลิกอัพ ด็อกส์
สร้าง จัดระเบียบ และค้นหาฐานความรู้ของทีมคุณได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Docs

เอกสารอนุญาตให้คุณฝังงาน, ไฟล์, ลิงก์, ตาราง, และอื่น ๆ ได้. พวกมันเปลี่ยนคู่มือการขายของคุณให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่สามารถทำได้จริงซึ่งตัวแทนสามารถทำตามและอัปเดตได้แบบเรียลไทม์.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ CRM ให้เหมาะสมกับกระบวนการขายเฉพาะของคุณ
  • บันทึกและถอดความบทสนทนาการขายและสกัดประเด็นการดำเนินการจากบทสนทนาด้วยAI Meeting Notetaker
  • ติดตามความคืบหน้าและจัดการการพึ่งพาสำหรับกิจกรรมการขายของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Tasks
  • ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นในสัญญา, PDF, และสคริปต์ ฯลฯ เพื่อการตอบกลับและการอนุมัติที่ราบรื่น
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลติดต่อหรือการติดตามผลด้วยClickUp Automations
  • ใช้การเชื่อมต่อ ClickUpเพื่อเชื่อมต่อเครื่องมือการจัดการการขายกับระบบเทคโนโลยีของคุณ
  • สร้างข้อความสำหรับการติดต่อได้อย่างรวดเร็วด้วย AI Writer for Work

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติและระบบอัตโนมัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนได้

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,555+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)

2. Gong (เหมาะที่สุดสำหรับปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์การสนทนา)

ก้องแดชบอร์ด: วิธีเลือกซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
ผ่านทางกง

Gong เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะสำหรับการสนทนาสำหรับทีมขาย มันวิเคราะห์การโทรขาย อีเมล และการโต้ตอบกับลูกค้า ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะของดีลและประสิทธิภาพของตัวแทนขาย

เครื่องมือ AI ระบุรูปแบบต่างๆ ทั่วทั้งกระบวนการของคุณ: ตัวแทนขายชั้นนำพูดอะไร ข้อโต้แย้งใดที่ทำให้ดีลหยุดชะงัก และจุดที่ผู้ซื้อแสดงความตั้งใจ

ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ของ Gong ช่วยให้ผู้นำด้านการเสริมศักยภาพการขายสามารถเพิ่มอัตราการชนะ ลดระยะเวลาในการปิดดีล และรักษาการสื่อสารที่สอดคล้องกันในทุกจุดสัมผัส

คุณสมบัติเด่นของ Gong

  • วิเคราะห์การโทรขายด้วย AI เพื่อตรวจจับอัตราส่วนการพูด ข้อโต้แย้ง การกล่าวถึงคู่แข่ง และสัญญาณสำคัญของการปิดการขาย
  • ติดตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และการกล่าวถึงคู่แข่งตั้งแต่เนิ่นๆ โดยการติดตามภาษาที่ลูกค้าใช้
  • สร้างโปรแกรมการโค้ชที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยใช้บัตรคะแนนตัวแทน ไลบรารีตัวอย่าง และเกณฑ์มาตรฐานพฤติกรรม

ข้อจำกัดของกง

  • การวิเคราะห์ขั้นสูงและคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI มีให้บริการเฉพาะในแพ็กเกจราคาที่สูงขึ้น

การกำหนดราคาของก้อง

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของก้อง

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)

3. Spekit (เหมาะที่สุดสำหรับการเสริมสร้างศักยภาพด้านการขายและความสำเร็จของลูกค้า)

Spekit แดชบอร์ด: วิธีเลือกซอฟต์แวร์เสริมการขาย
ผ่านทางSpekit

Spekit เป็นแพลตฟอร์มการเสริมศักยภาพแบบทันเวลาที่ต้องการ ซึ่งมอบการฝึกอบรม คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการ และเนื้อหาของคู่มือปฏิบัติการโดยตรงภายในเครื่องมือที่ทีมขายของคุณใช้งานอยู่แล้ว—Salesforce, Outreach, Slack และอื่นๆ

แทนที่จะส่งตัวแทนไปยัง LMS หรือวิกิแบบคงที่ Spekit จะนำเสนอคำแนะนำที่กระชับพอดีในขนาดที่พอดีในเวลาและสถานที่ที่พวกเขาต้องการ

สิ่งนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งมีการอัปเดตกระบวนการ การสื่อสาร หรือแนวทางการขายอยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติเด่นของ Spekit

  • แชร์เนื้อหาผ่านลิงก์ SmartSend ภายใน Spekit แล้วดูการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อผู้มุ่งหวังเปิดหรือมีส่วนร่วม
  • ใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ดใน Spekit เพื่อติดตามว่าตัวแทนขายดูอะไร ตอบสนองต่ออะไร และแชร์อะไร
  • สร้างการแนะนำแบบมีไกด์เพื่อช่วยให้ตัวแทนใหม่สามารถเริ่มงานได้เร็วขึ้นและเสริมสร้างกระบวนการใหม่โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

ข้อจำกัดของ Spekit

  • การปรับขนาดเนื้อหาให้ครอบคลุมหลายทีมอาจต้องใช้ความพยายามในการจัดการอย่างมากเมื่อเทียบกับระบบสนับสนุนแบบรวมศูนย์

ราคา Spekit

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Spekit

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

⭐ โบนัส: ให้ClickUp AI Agentsทำงานหนักแทนคุณ ใช้เอเจนต์ที่ปรับแต่งเองหรือที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อ:

  • ติดตามสถานะของดีล: ตรวจสอบโอกาสที่หยุดชะงัก ขั้นตอนที่ขาดหายไป และกิจกรรมของตัวแทนขายตลอดทั้งกระบวนการในแบบเรียลไทม์
  • ช่วงเวลาการขายบนพื้นผิว: ค้นหารูปแบบในบันทึกการโทร เช่น ข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นซ้ำหรือความสนใจในราคา และแจ้งเตือนตัวแทนขายทันที
  • อัปเดตคู่มือปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติ: เขียนบทสนทนาใหม่, ปรับปรุงการ์ดกลยุทธ์, หรือปรับข้อความเมื่อมีการอัปเดตผลิตภัณฑ์หรือการเปลี่ยนแปลงจากคู่แข่ง
  • ยกระดับปัญหาอย่างชาญฉลาด: แจ้งเตือนดีลที่มีความเสี่ยงต่อผู้จัดการตามขั้นตอน ความตั้งใจของผู้ซื้อ หรือการไม่มีการดำเนินการ

วิดีโอนี้จะแสดงวิธีการตั้งค่าตัวแทน AI ตัวแรกของคุณ

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจขั้นสุดท้าย การทราบถึงข้อผิดพลาดที่อาจทำให้ผู้คนหลีกเลี่ยงเครื่องมือเสริมการขายที่ดีที่สุดจะเป็นประโยชน์:

❌ การเลือกเครื่องมือโดยไม่กำหนดกระบวนการขายของคุณ: ทีมมักจะซื้อซอฟต์แวร์ก่อนที่จะวางแผนว่ากระบวนการขายของพวกเขาทำงานอย่างไรจริง ๆ เช่น การขายแบบอินบาวด์เทียบกับเอาท์บาวด์, PLG เทียบกับองค์กรขนาดใหญ่ หรือแบบผสมผสาน หากไม่มีความชัดเจน แม้แต่เครื่องมือที่ทรงพลังก็จะไม่เหมาะสมกับกระบวนการทำงาน

❌ การประเมินการกำกับดูแลเนื้อหาต่ำเกินไป: หลายทีมมุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาที่ช่วยเสริมศักยภาพ แต่ละเลยการควบคุมเวอร์ชัน การติดแท็ก และการจัดเก็บเอกสาร ส่งผลให้พนักงานขายเสียเวลาในการค้นหาเอกสารหรือใช้สไลด์ที่ล้าสมัยในการประชุมสำคัญ

❌ การละเลยความสะอาดของข้อมูลและคุณภาพการผสานรวม: ทุกคนพูดว่าการผสานรวมมีความสำคัญ แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ซิงค์มานั้นสะอาดและใช้งานได้จริงเพียงใด ข้อมูลขยะเข้า = ข้อมูลขยะออก

❌ การมองว่าการเสริมศักยภาพเป็นเพียงการตั้งค่าครั้งเดียว: ทีมมักจะเปิดตัวแพลตฟอร์มการเสริมศักยภาพแล้วคิดว่าเสร็จสิ้น แทนที่จะดูแลรักษาให้เป็นระบบนิเวศที่มีชีวิต ความเกี่ยวข้องจะลดลงอย่างรวดเร็วหากไม่มีการปรับแต่งอย่างต่อเนื่อง

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการนำไปใช้ที่ประสบความสำเร็จ

แม้แต่ซอฟต์แวร์สนับสนุนการขายที่ล้ำหน้าที่สุดก็อาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หากการนำไปใช้หยุดอยู่แค่การตั้งค่าทางเทคนิคและการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน

นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่มักถูกมองข้าม 👇

✅ สร้างแบบจำลองการบริหารจัดการเนื้อหา ก่อนที่จะอัปโหลดสิ่งใด ๆ

หนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดในการเปิดตัวเครื่องมือสนับสนุนการขายใหม่คือการโยนเนื้อหาเก่าเข้าไปในนั้น แทนที่จะทำเช่นนั้น ควรสร้างกรอบการกำกับดูแลที่ระบุชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของในการสร้างเนื้อหา การคัดกรอง การอนุมัติ และการยกเลิกการใช้งาน กำหนดกฎการควบคุมเวอร์ชันและมาตรฐานเมตาดาต้าตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้ข้อมูลทันสมัยและเกี่ยวข้องกับบริบท

✅ ดำเนินการให้มีการให้ข้อมูลย้อนกลับระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดผ่านเครื่องมือ

ส่วนใหญ่แล้ว องค์กรจะรวบรวมข้อเสนอแนะแบบไม่เป็นทางการ ควรทำให้เป็นทางการมากกว่านั้น กำหนดค่าเครื่องมือสนับสนุนการขายของคุณให้ตัวแทนฝ่ายขายสามารถโหวต เพิ่มความคิดเห็น หรือทำเครื่องหมายทรัพยากรในเวลาจริง และส่งข้อเสนอแนะนั้นไปยังฝ่ายการตลาดโดยตรง สิ่งนี้จะสร้างระบบนิเวศข้อเสนอแนะที่มีชีวิตชีวา ซึ่งช่วยปรับปรุงความเกี่ยวข้องของเนื้อหาและประสิทธิภาพของข้อความอย่างต่อเนื่อง

✅ ใช้ตัวชี้วัดการนำไปใช้ในระดับจุลภาค

อย่าเพียงแค่วัด 'การใช้งาน' หรือ 'ผลกระทบต่ออัตราการชนะ' ให้ติดตามสัญญาณพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง เช่น เวลาที่ใช้ในการค้นหาครั้งแรก อัตราส่วนการค้นหาต่อการคลิกเนื้อหา หรือความถี่ในการแชร์สินทรัพย์กับเพื่อนร่วมงาน ตัวชี้วัดขนาดเล็กเหล่านี้จะเผยให้เห็นว่าพนักงานขายกำลังสร้างนิสัยที่แท้จริงเกี่ยวกับซอฟต์แวร์สนับสนุนการขายหรือไม่

✅ เสริมสร้างศักยภาพผู้นำฝ่ายขายด้วยข้อมูลเชิงลึกเพื่อการโค้ชที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

บ่อยครั้งที่แพลตฟอร์มการเสริมศักยภาพการขายมุ่งเน้นเพียงการส่งมอบเนื้อหาให้กับตัวแทนขาย โดยมองข้ามความต้องการของผู้นำ องค์กรควรมอบแดชบอร์ดให้กับผู้นำฝ่ายขายที่สามารถแสดงข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพจริง เช่น อิทธิพลของเนื้อหาต่อความเร็วในการปิดการขาย ช่องว่างในการมีส่วนร่วมตามกลุ่มลูกค้า และคะแนนความพร้อมในระดับตัวแทนขาย

รายการตรวจสอบ: ข้อควรทำและไม่ควรทำในการประเมินแพลตฟอร์ม

สิ่งที่ควรทำสิ่งที่ห้ามทำ
เดินผ่านสถานการณ์การขายจริง นั่งร่วมกับตัวแทนขายจริงและจำลองวงจรการปิดการขายแบบสด เพื่อดูว่าพวกเขาสามารถค้นหา แบ่งปัน และปรับแต่งเนื้อหาได้ง่ายเพียงใดตัดสินจากคุณสมบัติเพียงอย่างเดียว แพลตฟอร์มอาจดูทรงพลังบนกระดาษ แต่ล้มเหลวในสนามหากทำให้ตัวแทนขายทำงานช้าลงหรือซ่อนสินทรัพย์สำคัญไว้หลังการคลิก
ขอข้อมูลหรือกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มมีอิทธิพลต่อการบรรลุโควต้าหรือความเร็วในการปิดดีลอย่างไรยอมรับการอ้างผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ที่คลุมเครือ หากผู้ขายไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการใช้งานกับผลลัพธ์ด้านรายได้ได้ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นก็อาจไม่มีประโยชน์สำหรับคุณเช่นกัน
ตรวจสอบว่าทีมสนับสนุนหรือทีมปฏิบัติการของคุณสามารถอัปเดตสิทธิ์การเข้าถึง, แท็กเนื้อหา, และกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดายเพียงใด โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ให้บริการภายนอกพึ่งพาฝ่ายไอทีหรือผู้ให้บริการภายนอกทั้งหมดสำหรับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ระบบที่เข้มงวดเกินไปจะชะลอความก้าวหน้าและก่อให้เกิดความขัดแย้งในระยะยาว
ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ที่ใช้งานง่าย แพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมช่วยให้ผู้นำและตัวแทนเข้าใจสิ่งที่ได้ผล (โดยไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลในการแปลผล)ละเลยการใช้งานในด้านการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่หลังแดชบอร์ดที่ซับซ้อนมักไม่ถูกใช้งาน ทำให้คุณค่าของมันสูญเปล่า

ขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้อย่างสม่ำเสมอด้วย ClickUp สำหรับการเสริมศักยภาพฝ่ายขาย

เครื่องมือการเสริมศักยภาพการขายหลายตัวสัญญาว่าจะทำทุกอย่างได้ แต่มีเพียงไม่กี่ตัวที่นำความชัดเจน การทำงานร่วมกัน และการดำเนินการมารวมไว้ในที่เดียว

ClickUp โดดเด่นท่ามกลางตัวเลือกอื่น ๆ ทั้งหมด

ด้วยโซลูชันทีมของ ClickUp ทุกขั้นตอนของวงจรการขายของคุณจะกลายเป็นสิ่งที่มองเห็นได้และสามารถดำเนินการได้

ทีมของคุณสามารถจัดการกับระบบท่อ, ตรวจสอบประสิทธิภาพ, และติดตามการเจรจาได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มเลย. สร้างทรัพยากรที่มีชีวิตชีวา เช่น คู่มือการปฏิบัติการ และเอกสารการนำเสนอ ใน ClickUp Docs เพื่อให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกันและมีความมั่นใจในทุกการติดต่อกับลูกค้า.

และสิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างคือAI ที่เข้าใจบริบท

ClickUp Brain และ ClickUp Brain MAX ช่วยให้ทีมขายทำงานได้เร็วขึ้นโดยอัตโนมัติในการติดตามผล สรุปข้อมูลเชิงลึกของดีล และสร้างข้อความที่ปรับให้เหมาะสมได้ทันที

พร้อมที่จะเห็นวิธีที่ทีมขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสร้างความสำเร็จในทุกๆ วันหรือไม่?

เริ่มต้นด้วย ClickUpและเปลี่ยนเป้าหมายการขายของคุณให้เป็นจริง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ความแตกต่างหลักอยู่ที่หน้าที่หลักและขอบเขตการใช้งาน: ซอฟต์แวร์ CRM (Customer Relationship Management) เป็นระบบบันทึกข้อมูลที่มุ่งเน้นการจัดการข้อมูลลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย ช่วยติดตามกระบวนการขาย บันทึกกิจกรรม และรายงานผลการขาย ซอฟต์แวร์ Sales Enablement มุ่งเน้นการดำเนินกลยุทธ์การเสริมศักยภาพการขาย โดยจัดเตรียมทรัพยากร ความรู้ และเนื้อหาการขายที่เหมาะสมให้กับผู้จัดการฝ่ายขายและพนักงานขาย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการจัดการเนื้อหาแบบรวมศูนย์ การฝึกอบรม และการโค้ช

ทีมขายขนาดเล็กต้องการเครื่องมือที่ช่วยลดภาระงานด้านการบริหาร จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่สร้างผลกระทบสูงสุดด้วยความซับซ้อนน้อยที่สุด มองหาการจัดการเนื้อหาแบบรวมศูนย์ การขายแบบมีแนวทาง เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ซื้อ และการเชื่อมต่อกับระบบ CRM

แม้ว่าปัจจัยจะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเสริมศักยภาพการขายเป็นหลัก แต่โดยประมาณแล้ว สำหรับองค์กรขนาดเล็กที่มีผู้ใช้จำกัดและการเชื่อมต่อระบบน้อย จะใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ สำหรับบริษัทขนาดกลางที่มีการเชื่อมต่อระบบ การทำความสะอาดข้อมูล และความต้องการในการฝึกอบรมที่จำกัด จะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน และสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อระบบที่ซับซ้อน การปรับแต่งจำนวนมาก และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย อาจใช้เวลาตั้งแต่ 6-12 เดือนหรือมากกว่านั้น คุณต้องพิจารณาการฝึกอบรมการขายและการโค้ชสำหรับทีมด้วย

ใช่ อย่างมีนัยสำคัญ AI กำลังกลายเป็นองค์ประกอบหลักในการบรรลุกลยุทธ์การเสริมสร้างการขายที่ประสบความสำเร็จ นั่นเป็นเพราะ AI ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยคำแนะนำเนื้อหาที่ชาญฉลาด การสร้างเนื้อหาตามบริบท การโค้ชการขายอัตโนมัติ และแม้กระทั่งช่วยในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านการขาย

การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สำหรับซอฟต์แวร์เสริมศักยภาพการขายนั้นมากกว่าการเปรียบเทียบตัวเลขรายได้กับต้นทุนอย่างง่าย การประเมินอย่างครบถ้วนจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบของการเสริมศักยภาพที่มีต่อประสิทธิภาพการขาย (เช่น อัตราการปิดการขาย ระยะเวลาการขาย) ประสิทธิภาพของเนื้อหา ความมีประสิทธิภาพในการเริ่มต้นใช้งาน และผลประโยชน์ทางอ้อม (เช่น ภาพลักษณ์ของแบรนด์ ประสบการณ์ของผู้ซื้อ และการประสานงาน)