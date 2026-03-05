การจัดการสายงาน AI: วิธีที่ฉันสร้าง ClickUp Super Agent เพื่อแก้ไขปัญหาสายงานบริการที่รั่วไหล

หากธุรกิจบริการของคุณกำลังสูญเสียลูกค้า ปัญหาอาจเล็กกว่าที่คุณคิด และแก้ไขได้ง่ายกว่ามาก
ลูกค้าอาจรอการตอบกลับนานเกินไป งานอาจหยุดชะงักในขณะที่ทุกคนรอชิ้นส่วนอยู่ ลูกค้าอาจรู้สึกไม่พอใจเพราะไม่มีใครอัปเดตข้อมูลให้ในรอบสัปดาห์
นั่นคือเหตุผลที่เครื่องมือจัดการสายงาน AI กำลังได้รับความสนใจ เมื่อตัวแทน AIสามารถเฝ้าดูสายงานอย่างต่อเนื่อง— ติดตามงานที่ล่าช้า งานที่หยุดชะงัก และลูกค้าที่ไม่พอใจ — มันสามารถเปิดเผยความเสี่ยงก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาด้านชื่อเสียง (และรายได้)
แต่ตัวแทน AI จะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อมีพื้นฐานอยู่บนกระบวนการทำงานจริงที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วเท่านั้น
แทนที่จะถามว่า "ฉันควรสร้างตัวแทน AI แบบไหน?" ฉันขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยคำถามที่แตกต่างออกไป: มีจุดไหนในกระบวนการที่ข้อมูลรั่วไหลอยู่แล้วบ้าง?
ในบทความนี้ ผมจะพาคุณไปดูตัวอย่างในรูปแบบที่เหมือนจริง:
- ลูกค้าสมมติ, เบน ผู้รับเหมาก่อสร้าง, ซึ่งกระบวนการบริการของเขากำลังรั่วไหลรายได้และความไว้วางใจอย่างเงียบๆ
- วิธีที่ผมใช้การตั้งค่าClickUpที่มีอยู่แล้วของเขาเป็นพื้นฐานสำหรับ Project Recovery Coach Super Agent
- วิธีที่เฉพาะเจาะจงที่ตัวแทนติดตามท่อส่งของเขา, ระบุความเสี่ยง, และกระตุ้นให้เขาทำตามขั้นตอนต่อไปที่ถูกต้องทุกวัน
ทั้งหมดนี้ไม่จำเป็นต้องใช้การสร้าง AI ที่ซับซ้อนเกินไป เพียงแค่ใช้ClickUp's Converged AI Workspaceและ ClickUp Super Agent เท่านั้น แต่มันได้เปลี่ยนวิธีที่เบ็นมองการทำงานของเขาอย่างสิ้นเชิง—และทำให้เขาสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างน่าเชื่อถือมากขึ้น
เกี่ยวกับฉัน: ระบบ, การดูแลลูกค้า, และ ClickUp Super Agents
ฉันชื่อแอนนา บูลล็อก ผู้ร่วมก่อตั้ง ABX2 Agency ฉันเป็นนักกลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ ผู้จัดการโครงการ และนักคิดเชิงระบบ—และเป็นที่ปรึกษาธุรกิจของคุณเมื่อคุณต้องการความชัดเจนและการดูแลเอาใจใส่
ผ่านการให้คำปรึกษา, การสร้างเนื้อหา, และการพัฒนาพื้นที่ทำงานออนไลน์, ฉันช่วยเหลือผู้ที่มีความทะเยอทะยาน:
- เปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำ
- สร้างระบบสนับสนุนรอบงานของพวกเขา
- สร้างธุรกิจที่เหมาะกับชีวิตของพวกเขาอย่างแท้จริง
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นั่นหมายถึงการช่วยเหลือผู้สร้าง ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการและทีมขนาดเล็กจำนวนมากให้ใช้ ClickUpไม่ใช่แค่เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำ แต่เป็นกระดูกสันหลังของการดำเนินงานของพวกเขา
เมื่อClickUp Super Agentsมาถึง ฉันไม่ต้องการที่จะติดตั้ง AI บนระบบที่ยุ่งเหยิง ฉันต้องการ:
- ตัวแทนที่เข้ากันได้โดยตรงกับทีมกระบวนการทำงานจริงที่ใช้งานอยู่แล้ว
- ระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดความยุ่งยากแทนที่จะเพิ่มแท็บและการรายงานด้วยตนเอง
- วิธีสำหรับเจ้าของธุรกิจในการรับข้อมูลอัปเดตโดยไม่ต้องคอยตามทีมทั้งวัน
"ท่อรั่ว" ของเบนผู้สร้างเป็นสนามเด็กเล่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างสิ่งนั้น
🦄 เพิ่งเริ่มใช้ ClickUp หรือเป็น Super Agents ใช่ไหม?
ClickUp Super Agents คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายใน ClickUp ซึ่งช่วยจัดการงานโดยอัตโนมัติ แทนที่จะต้องรอคำสั่ง คุณสามารถให้พวกเขาเฝ้าดูพื้นที่ทำงานของคุณ เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละงาน เอกสาร และการสนทนา และแนะนำขั้นตอนถัดไปให้ คุณยังสามารถกำหนดบทบาทเฉพาะให้กับพวกเขาได้ เช่น การติดตามกระบวนการขาย สรุปความคิดเห็นของลูกค้า หรือแสดงลำดับความสำคัญประจำวัน
🎥 ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขา:
ปัญหาที่แท้จริง: ท่อการขายที่เต็มไปด้วยรอยรั่วเงียบๆ
ก่อนที่ฉันจะสร้างตัวแทน ฉันได้เข้าไปในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของเบนและถามคำถามง่ายๆ หนึ่งข้อ:
งานกำลังดำเนินการอยู่ที่ไหน—และประสบการณ์กำลังล้มเหลวที่ใด?
เบนไม่ใช่คนใหม่สำหรับ ClickUp. พื้นที่ทำงานของเขาได้รวมเอา Ben's Building Yard Space ไว้แล้ว ซึ่งเป็นที่เก็บคำขอที่เข้ามาและงานที่กำลังดำเนินการอยู่. เขายังมีแดชบอร์ดสำหรับติดตามและพื้นที่การตลาดสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า.
ดังนั้นนี่ไม่ใช่การเริ่มต้นจากศูนย์
แต่เมื่อฉันเริ่มลงมือทำภารกิจต่าง ๆ ปัญหาการรั่วไหลในกระบวนการก็ปรากฏชัดเจน:
- มีข้อมูลบางอย่างถูกส่งต่อไปยังลีโอ อดีตลูกศิษย์ของเบน
- คนอื่นๆ นั่งอยู่เฉยๆ โดยไม่มีใครแตะต้องนานกว่าที่ควรจะเป็น
- ลูกค้าที่รออะไหล่เริ่มรู้สึกหงุดหงิดมากขึ้น เนื่องจากไม่มีใครแจ้งความคืบหน้าให้ทราบ ทั้งที่ภายในองค์กรทราบดีอยู่แล้วว่าเกิดความล่าช้า
- จากนั้นก็มีการซ่อมแซมที่กำลังดำเนินการอยู่
ในเบื้องต้น ทุกอย่างดูเหมือนจะเรียบร้อยดี แต่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เช่น บันทึกงานที่ไม่สมบูรณ์หรือที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้การเข้าเยี่ยมในครั้งถัดไปกลายเป็นงานค้างได้อย่างง่ายดาย
🚩และสัญญาณอันตรายที่ใหญ่ที่สุดคืออะไร? คำขอที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ
ลูกค้าได้ส่งตั๋วผ่านเว็บไซต์มาว่า "เฮ้ เบน ช่วยแก้ไขสิ่งนี้หน่อยได้ไหม?" แต่บางคำขอนั้นยังไม่ได้ถูกเปิดดูเลยด้วยซ้ำ
เมื่อฉันกรองพื้นที่ทำงานตามวันที่ครบกำหนด รูปแบบก็ปรากฏชัดเจน:
- บางงานล่าช้าเป็นวันหรือสัปดาห์
- คนอื่นๆ มีกำหนดส่งงานที่ใกล้เข้ามาโดยมีกิจกรรมล่าสุดเพียงเล็กน้อย
- และโครงการระยะยาวหลายโครงการยังไม่เร่งด่วน—แต่ในที่สุดจะกลายเป็นเหตุฉุกเฉินหากไม่มีใครเข้ามาแทรกแซง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp ที่เข้าใจบริบทของพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร แชท และความคิดเห็น แทนที่จะต้องสแกนรายการด้วยตนเอง คุณสามารถถามคำถาม เช่น "งานไหนในพื้นที่นี้ที่เลยกำหนดหรือมีความเสี่ยง?" แล้วระบบจะวิเคราะห์กิจกรรม วันที่ครบกำหนด และการอัปเดตต่างๆ เพื่อแสดงงานที่ค้างอยู่ทันที
มีงานมากเกินไปที่เกิดขึ้นในหลายงานเกินไปสำหรับคนคนเดียวที่จะคอยดูอยู่ตลอดเวลา
นี่คือจุดที่การจัดการระบบ AI pipeline แสดงให้เห็นถึงพลังอย่างแท้จริง
แทนที่จะให้มนุษย์ตรวจสอบงานหลายสิบงานด้วยตนเองทุกวัน คุณสามารถมอบหมายความรับผิดชอบนั้นให้กับตัวแทน AI ซึ่งมีหน้าที่เพียง เฝ้าดูกระบวนการและเน้นสิ่งที่ต้องการความสนใจต่อไป
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของ ClickUpระบุว่าตัวแทน AI นั้นติดตั้งหรือเชื่อมต่อกับเครื่องมือของพวกเขาได้ยาก และอีก 13% ระบุว่าขั้นตอนในการใช้งานตัวแทนเพื่อทำสิ่งง่ายๆ นั้นมีมากเกินไป
วิธีแก้ไข: การออกแบบตัวแทนจัดการกระบวนการขายด้วย AI ใน ClickUp
เมื่อฉันเข้าใจแล้วว่าท่อส่งกำลังรั่วอยู่ที่ไหน ฉันก็เริ่มสร้างซูเปอร์เอเจนต์
เริ่มต้นจากแท็บ AI
ในการสร้างโค้ชฟื้นฟูโครงการของเบน ฉัน:
- ไปที่ แท็บ AI ในเมนูนำทางด้านซ้าย
- คลิก สร้างซูเปอร์เอเจนต์
- มอบคำขวัญที่เรียบง่ายซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับเส้นทางการให้บริการหลักของเรา Space
ผู้สร้างจัดการส่วนที่เหลือทั้งหมด—แนะนำความสามารถต่างๆ ถามคำถามติดตามผล และเสนอวิธีการที่มันควรจะมีปฏิสัมพันธ์กับงานในพื้นที่ทำงานของเบน
ฉันไม่จำเป็นต้องเดาว่าอะไรเป็นไปได้ เพราะผู้สร้างรู้จักสภาพแวดล้อม ClickUp ของเขาเป็นอย่างดี จึงสามารถตอบคำถามต่างๆ เช่น:
- ตัวแทนนี้สามารถอัปเดตฟิลด์ที่กำหนดเองเหล่านี้ได้หรือไม่?
- สามารถเข้าถึงพื้นที่นี้หรือรายการเหล่านี้ได้หรือไม่?
- เครื่องมืออะไรที่สามารถใช้ในการดำเนินการจริง ไม่ใช่แค่สรุป?
แทนที่จะเขียนคำแนะนำที่ยาวหรือซับซ้อน ผู้สร้างได้ช่วยฉันจัดการตัวแทนด้วยบทบาทที่ชัดเจน:
คุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและประสบการณ์ลูกค้าของฉัน ฉันติดตามโครงการทั้งหมดที่เข้ามาและที่กำลังดำเนินการอยู่ในพื้นที่ Ben's Building Yard และฉันต้องการให้คุณใช้ข้อมูลจากที่นั่นเพื่อช่วยฉันนำโครงการกลับมาเป็นไปตามแผน
คุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและประสบการณ์ลูกค้าของฉัน ฉันติดตามโครงการทั้งหมดที่เข้ามาและที่กำลังดำเนินการอยู่ในพื้นที่ Ben's Building Yard และฉันต้องการให้คุณใช้ข้อมูลจากที่นั่นเพื่อช่วยฉันนำโครงการกลับมาเป็นไปตามแผน
ไม่มีโจทย์ยาวสิบย่อหน้า ไม่มีวลีวิเศษอะไรทั้งนั้น แค่:
ไม่มีโจทย์ยาวสิบย่อหน้า ไม่มีวลีวิเศษอะไรทั้งนั้น แค่:
- ใคร ตัวแทนคือใคร (ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและประสบการณ์ลูกค้า)
- ที่ไหน ที่ควรดู (พื้นที่ลานก่อสร้างของเบน)
- ผลลัพธ์ ที่เราให้ความสำคัญ (การนำโครงการกลับมาดำเนินการตามแผน)
จากนั้น ตัวสร้างตัวแทนก็ทำสิ่งที่ฉันชอบมาก: มันขอคำชี้แจงเพิ่มเติม
ร่วมกัน เราได้ปรับปรุงงานเพื่อให้ตัวแทน:
- อัปเดตฟิลด์สุขภาพและความรู้สึก: ตัวอย่างเช่น ปรับฟิลด์ความพึงพอใจหรือปัจจัย B เมื่องานดูเหมือนมีความเสี่ยงหรือลูกค้าไม่พอใจอย่างชัดเจน
- สังเกตลูกค้าที่มีความสุขและโอกาสในการขอคำรับรอง: เมื่อเห็นงานที่มีแท็ก "มีความสุข" หรือมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ควรเตือนให้เราติดต่อเพื่อขอคำรับรอง
- แท็ก Ben และฉันด้วยขั้นตอนต่อไปที่แนะนำ: ทุกครั้งที่งานใดงานหนึ่งล่าช้าหรือไม่มีกิจกรรมเป็นเวลามากกว่าสามวัน ควร: เน้นความเสี่ยงนั้น แนะนำการดำเนินการต่อไปที่เป็นไปได้ (ติดต่อ, อัปเดตข้อมูลให้ลูกค้า, ตรวจสอบ ETA ของชิ้นส่วน, ฯลฯ)
- เน้นย้ำความเสี่ยงนั้น
- แนะนำขั้นตอนต่อไปที่เป็นไปได้ (ติดต่อ, อัปเดตข้อมูลให้ลูกค้า, ตรวจสอบ ETA ของชิ้นส่วน, เป็นต้น)
- เน้นย้ำความเสี่ยงนั้น
- แนะนำขั้นตอนต่อไปที่เป็นไปได้ (ติดต่อ, อัปเดตข้อมูลให้ลูกค้า, ตรวจสอบ ETA ของชิ้นส่วน, เป็นต้น)
เมื่อสิ้นสุดการสนทนานี้ เราได้กำหนดบทบาทของตัวแทนการจัดการสายงาน AI อย่างชัดเจนแล้ว: โค้ชฟื้นฟูโครงการของเบนผู้สร้างแทนที่จะเป็นผู้ช่วย AI ทั่วไป ตัวแทนนี้มีภารกิจที่ชัดเจน: ตรวจสอบสายงานบริการและแนะนำการดำเนินการที่ปกป้องประสบการณ์ของลูกค้า
การสอนตัวแทนเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคุณ: ความรู้ ความจำ และอีเมล
ซูเปอร์เอเจนต์จะมีประโยชน์ได้เพียงเท่าที่มันเข้าใจบริบทเท่านั้น
สำหรับกระบวนการทำงานของเบน นั่นหมายถึงการให้ตัวแทนเข้าถึงข้อมูลสามประเภท:
- ประการแรก พื้นที่ทำงาน ตัวแทนจำเป็นต้องเข้าใจพื้นที่ที่ Ben ใช้จัดการงาน รวมถึงรายการและแดชบอร์ดที่แสดงถึงกระบวนการให้บริการของเขา
- สอง, เราได้เพิ่ม หน่วยความจำและเอกสาร. ซึ่งรวมถึง รายการลูกค้า, บันทึกผู้จัดจำหน่าย, และกฎง่าย ๆ ไม่กี่ข้อเกี่ยวกับส่วนลดและแพ็กเกจบริการ
- ในที่สุด เราได้เชื่อมต่อ การเข้าถึงอีเมล ผ่านบัญชี Gmail เพื่อให้ตัวแทนสามารถร่างคำตอบสำหรับลูกค้าและการติดตามผู้ขายได้
ผมยังปฏิบัติต่อตัวแทนเหมือนเป็นสมาชิกทีมระดับจูเนียร์ และกำหนดค่าความชอบและขอบเขตการป้องกัน เช่น:
- อีเมลเทมเพลตใดที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
- เมื่อต้องขออนุมัติจากฉันก่อนที่จะส่ง
- เมื่อได้รับอนุญาตให้ส่งเทมเพลตที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าโดยอัตโนมัติตามค่าของฟิลด์ที่กำหนด
เนื่องจากทุกอย่างอยู่ใน ClickUp—งาน เอกสาร และการสื่อสาร—เจ้าหน้าที่สามารถอ่านบริบทในที่เดียวและดำเนินการในที่อื่นได้ ตัวอย่างเช่น อาจตรวจพบงานที่ล่าช้าภายในงานและแนะนำการอัปเดตทางอีเมลสำหรับลูกค้าทันที
นี่คือหนึ่งในข้อได้เปรียบของ พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ เมื่องาน การสนทนา และเอกสารต่าง ๆ อยู่ร่วมกันAI จะสามารถเข้าใจบริบทได้อย่างครบถ้วนแทนที่จะคาดเดาจากข้อมูลเพียงบางส่วน
📮 ClickUp Insight: 19% ของคนกล่าวว่าพวกเขาต้องการให้ตัวแทน AI ช่วยจัดการเวิร์กโฟลว์ของโครงการ
แต่กระบวนการทำงานด้านการบริหารโครงการไม่ได้เป็นเพียงรายการตรวจสอบเท่านั้น มันเป็นระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งประกอบด้วยการตัดสินใจแลกเปลี่ยน การส่งต่องาน และการปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญ ที่แผนของเมื่อวานแทบจะไม่สะท้อนความเป็นจริงของวันนี้
ClickUp's Super Agentsถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสถานะของงานของคุณ ไม่ใช่แค่คำสั่งเท่านั้น พวกเขาทำงานตามตารางเวลาที่คุณกำหนดและคอยฟังสัญญาณเตือน เช่น คำถามที่ถูกถาม งานใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น หรือแบบฟอร์มที่ถูกส่ง และสามารถแจ้งเตือนปัญหาได้อย่างเชิงรุก!
การใช้เอเจนต์เป็นผู้ช่วยจัดการสายงาน AI
เมื่อโค้ชฟื้นฟูโครงการได้รับการกำหนดค่าแล้ว เบนเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับตัวแทนเหมือนเป็นเพื่อนร่วมทีม
ปล่อยให้ตัวแทนวางแผนวัน
ในการสนทนาโดยตรงกับตัวแทน เบนสามารถทำให้เรื่องง่าย ๆ เป็นเช่นนี้:
สวัสดีครับ ผมชื่อเบน นี่คือบริษัทของผม คุณช่วยแนะนำสิบคนแรกที่ผมควรติดต่อในวันนี้ได้ไหมครับ?
สวัสดีครับ ผมชื่อเบน นี่คือบริษัทของผม คุณช่วยแนะนำ 10 คนแรกที่ผมควรติดต่อในวันนี้ได้ไหมครับ?
ตัวแทนวิเคราะห์ท่อส่งและสิ่งที่ปรากฏ:
ตัวแทนวิเคราะห์ท่อส่งและสิ่งที่ปรากฏ:
- งานที่ค้างชำระหรือเสี่ยงที่ลูกค้าอาจรู้สึกไม่พอใจ
- โอกาสที่มีมูลค่าสูงซึ่งการเช็คอินอาจช่วยรักษาความสัมพันธ์ได้
- ลูกค้าที่พึงพอใจอย่างมากที่เราควรติดต่อเพื่อขอคำรับรองในวันนี้
แทนที่จะจ้องมองรายการงานยาวเหยียด เบนได้รับรายการปฏิบัติการที่คัดสรรมาแล้ว
การสอนงานตัวแทนเกี่ยวกับงานจริง
อีกวิธีหนึ่งที่เราทำงานร่วมกับตัวแทนคือโดยตรงในงาน
ลองนึกภาพว่าเรากำลังเปิดงานที่รอชิ้นส่วนอยู่ ผู้จัดจำหน่ายเป็นที่รู้กันดีว่ามักจะล่าช้า และเราต้องการให้เจ้าหน้าที่จำเรื่องนี้ไว้
ฉันสามารถแท็กตัวแทนและพูดว่า:
@Project Recovery Coach, ผู้ขายที่นี่คือ Influx—พวกเขามักจะล่าช้า. ทุกครั้งที่คุณเห็นงานย้ายไปที่ 'รอชิ้นส่วน,' โปรดแจ้งให้ฉันทราบว่าผู้ขายคือใคร และเก็บไว้ในใจเมื่อคุณแนะนำขั้นตอนต่อไป.
@Project Recovery Coach, ผู้ขายที่นี่คือ Influx—พวกเขามักจะล่าช้า. ทุกครั้งที่คุณเห็นงานย้ายไปที่ 'รอชิ้นส่วน,' โปรดแจ้งให้ฉันทราบว่าผู้ขายคือใคร และให้ระวังไว้เมื่อคุณแนะนำขั้นตอนต่อไป.
ตอนนี้ โดยไม่ต้องออกจากงาน เรามี:
ตอนนี้ โดยไม่ต้องออกจากงาน เรามี:
- เมื่อตัวแทนมีความรู้ในโดเมนใหม่ (Influx ช้า)
- กำหนดกฎเล็ก ๆ สำหรับการติดตามในอนาคต
- ฝังความละเอียดอ่อนนั้นไว้ตรงจุดที่งานดำเนินอยู่
ฉันไม่จำเป็นต้องนั่งรอการตอบกลับ เมื่อมีการตอบกลับ การอัปเดตจะปรากฏในกล่องจดหมาย ClickUp ของฉัน ซึ่งฉันสามารถหยิบขึ้นมาดูเมื่อไหร่ก็ได้ที่พร้อม
📌 ในตัวอย่างหนึ่ง คำตอบจากตัวแทนมีลักษณะดังนี้:
"ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฉันได้สังเกตเห็นว่า Influx มักจะล่าช้า ขอให้สอบถามผู้จัดส่งเพื่อขอเวลาที่ชัดเจน แล้วแจ้งลูกค้าให้ทราบ คุณต้องการร่างอีเมลสำหรับเรื่องนี้หรือไม่?"
"ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฉันได้สังเกตเห็นว่า Influx มักจะล่าช้า ขอให้สอบถามผู้จัดส่งเพื่อขอเวลาที่ชัดเจน แล้วแจ้งลูกค้าให้ทราบ คุณต้องการร่างอีเมลสำหรับเรื่องนี้หรือไม่?"
จากที่นั่น, ฉันสามารถพูดได้ว่า:
จากที่นั่น, ฉันสามารถพูดได้ว่า:
"ใช่ค่ะ กรุณาส่งบทให้ด้วย"
"ใช่ค่ะ กรุณาส่งบทให้ด้วย"
และสามารถสร้าง:
และสามารถสร้าง:
- คำขอแจ้งเวลาที่คาดว่าจะมาถึง อย่างสุภาพถึงผู้ขาย
- การอัปเดตที่โปร่งใส ให้กับลูกค้า
- การแจ้งเตือนติดตามผล เพื่อไม่ให้เราพลาดติดตามอีกครั้ง
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยที่เบนไม่ต้องค้นหาอีเมลเก่าหรือสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
การเรียนรู้เชิงบริบทประเภทนี้ทำให้ตัวแทนรู้สึกเหมือนเป็นเครื่องมือน้อยลงและเหมือนเป็นผู้ช่วยปฏิบัติการระดับจูเนียร์มากขึ้น
อะไรที่เปลี่ยนไปเมื่อตัวแทน AI เริ่มเฝ้าดูระบบท่อ
โค้ชฟื้นฟูโครงการไม่ทำอะไรที่ดูหวือหวา
มันไม่ได้ปิดการขายโดยอัตโนมัติหรือสร้างระบบ CRM ของเบนขึ้นมาใหม่
แต่มันทำสิ่งที่มีคุณค่าอย่างเหลือเชื่อ: มันเฝ้าดูกระบวนการอย่างต่อเนื่องและแสดงสิ่งที่สำคัญออกมา ทำให้เบนรู้ว่าต้องทำอะไรต่อไป
หลังจากที่เราได้จัดวางโค้ชฟื้นฟูโครงการของเบนเรียบร้อยแล้ว มีบางสิ่งเปลี่ยนแปลงไป:
หลังจากที่เราได้จัดวางโค้ชฟื้นฟูโครงการของเบนเรียบร้อยแล้ว มีบางสิ่งเปลี่ยนแปลงไป:
- งานที่มีความเสี่ยงปรากฏให้เห็นเร็วขึ้น เบนเห็นปัญหาทันทีที่งานล่าช้าหรือหยุดชะงัก
- ความล่าช้าของชิ้นส่วนไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจอีกต่อไป ตัวแทนกระตุ้นให้เราสอบถามกำหนดเวลาที่คาดว่าจะได้รับและสื่อสารกับลูกค้าอย่างเชิงรุก
- ลูกค้าที่พึงพอใจกลายเป็นคำรับรองจริง เรามีคำกระตุ้นให้ขอรีวิวอย่างต่อเนื่องในขณะที่ประสบการณ์ยังสดใหม่
- ภาระทางจิตใจของเบ็นลดลง เขาไม่จำเป็นต้องเก็บกระบวนการทั้งหมดไว้ในหัวอีกต่อไป ตัวแทนได้เข้ามารับหน้าที่เฝ้าระวังแทน
👀 คุณรู้หรือไม่? ทีมขายที่ใช้ AIมีโอกาสเพิ่มขึ้น 1.3เท่าที่จะเห็นการเติบโตของรายได้
วิธีสร้างตัวแทนจัดการกระบวนการขายด้วย AI ของคุณเอง
หากคุณกำลังดูที่พื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณเองและคิดว่า "ฉันรู้ว่าฉันควรใช้ Super Agents แต่ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหน" นี่คือกรอบการทำงานที่ฉันแนะนำ:
- เลือกกระบวนการที่มีปัญหา: กระบวนการขาย, การให้บริการ, การเริ่มต้นใช้งาน, การต่ออายุ—เลือกกระบวนการเดียวที่การพลาดโอกาสส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
- ค้นหาจุดรั่วไหลในพื้นที่ของคุณ: ตรวจสอบงานที่ค้างอยู่, ตั๋วที่ไม่ได้ดำเนินการ, และจุดที่ลูกค้าต้องรอ
- กำหนดบทบาทที่เรียบง่ายสำหรับ Super Agent ของคุณ: สำหรับ Ben บทบาทนี้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและประสบการณ์ลูกค้าที่มุ่งเน้นการนำโครงการกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้อง
- บอกให้มันรู้ว่าอยู่ที่ไหน: ชี้ไปที่พื้นที่หรือชุดรายการเฉพาะ (เช่น ลานก่อสร้างของเบน) และเชื่อมต่อความรู้ เอกสาร และบัญชีอีเมลที่ถูกต้อง
- เริ่มต้นด้วยงานที่ชัดเจนเพียงหนึ่งอย่าง: ตัวอย่างเช่น "ตรวจสอบท่อส่งนี้และแจ้งให้ฉันทราบว่าควรติดต่อใครในแต่ละวัน" หรือ "ทำเครื่องหมายงานใดก็ตามที่ล่าช้าหรือไม่มีกิจกรรมเป็นเวลาสามวัน และแนะนำขั้นตอนถัดไป"
- ปฏิบัติต่อมันเหมือนเพื่อนร่วมทีม: สนทนากับมันโดยตรง ติดแท็กมันในภารกิจที่ความละเอียดอ่อนมีความสำคัญ และปรับแต่งหรือขยายสิทธิ์ตามความเหมาะสมเมื่อคุณสร้างความไว้วางใจ
เมื่อตัวแทนพิสูจน์ว่ามีประโยชน์ คุณสามารถขยายหน้าที่ความรับผิดชอบของมันได้
🎥 นี่คือวิดีโอแนะนำสั้น ๆ เพื่อเริ่มต้นใช้งาน Super Agents:
ต้องการดูการทำงานของกระบวนการนี้ในทางปฏิบัติหรือไม่?
เป้าหมายของฉันกับบทความนี้ไม่ใช่เพื่อทำให้คุณประทับใจกับคำสั่งที่ชาญฉลาด
เพื่อแสดงให้เห็นว่า เอเจนต์ระดับซูเปอร์ที่มีความมุ่งมั่นสามารถ:
- ซ่อมแซมรอยรั่วในท่อส่งบริการของคุณ
- ปกป้องประสบการณ์ของลูกค้าของคุณ
- ให้คุณมีพื้นที่หายใจเพื่อมุ่งเน้นกับงานที่มีความหมาย
หากคุณต้องการดูการทำงานของกระบวนการนี้หรือดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง คุณสามารถเยี่ยมชมได้ที่:annabullock.com/builder
นั่นคือที่ที่เบนและฉันรวบรวมคำถาม แบ่งปันแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม และส่งลิงก์ไปยังเครื่องมือที่กล่าวถึงในกระบวนการทำงานนี้
แอนนา บูลล็อก เป็นนักกลยุทธ์สร้างสรรค์ ผู้จัดการโครงการ และนักคิดเชิงระบบ—และเป็น "คุณแม่ธุรกิจ" ของคุณเมื่อต้องการความชัดเจนและการดูแลเอาใจใส่ ผ่านการให้คำปรึกษา การสร้างเนื้อหา และการพัฒนาพื้นที่ทำงานออนไลน์ เธอช่วยให้คนที่มีความมุ่งมั่นเปลี่ยนความคิดให้เป็นการลงมือทำ สร้างระบบที่สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจที่เข้ากับชีวิตของพวกเขาอย่างแท้จริง