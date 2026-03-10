10 แม่แบบการจัดแนวธุรกิจฟรี

การสร้างบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ต้องใช้ 1% ของวิสัยทัศน์ และ 99% ของการประสานงาน
ถ้าคุณเคยเริ่มต้นไตรมาสด้วยความรู้สึกชัดเจน แล้วค่อยๆ เห็นมันค่อยๆ เลื่อนลอยไป คุณจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเขาหมายถึงอะไร
เทมเพลตการปรับธุรกิจให้สอดคล้องช่วยให้คุณจับประเด็นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย:
- อะไรคือ "ดาวเหนือ" สำหรับรอบนี้?
- ตอนนี้เรากำลังปฏิเสธอะไรอยู่?
- ใครคือผู้รับผิดชอบในผลลัพธ์เหล่านี้ในท้ายที่สุด?
- เราจะจัดการกับช่วงเวลาที่ต้องเลือกระหว่างสิ่งนี้กับสิ่งนั้นอย่างไรเมื่อสิ่งต่างๆ เริ่มซับซ้อน?
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแบ่งปันเทมเพลตการปรับธุรกิจให้สอดคล้องที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ทำให้การตัดสินใจมีความสม่ำเสมอ และมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเดียวกัน
แบบฟอร์มการจัดให้สอดคล้องทางธุรกิจในภาพรวม
ด้วยจำนวนเฟรมเวิร์กที่มีอยู่มากมาย อาจทำให้รู้สึกสับสนว่าควรใช้เทมเพลตใดกับปัญหาใด ซึ่งอาจทำให้ทีมเลือกใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสมกับงาน หรือติดอยู่ในภาวะ "การวิเคราะห์จนไม่สามารถตัดสินใจได้" และไม่สามารถเริ่มต้นได้เลย
ตารางด้านล่างสรุปการใช้งานหลักของแต่ละเทมเพลตเพื่อช่วยให้คุณระบุได้อย่างรวดเร็วว่าเทมเพลตใดเหมาะสมกับความต้องการของคุณ:
|แม่แบบ
|ลิงก์ดาวน์โหลด
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|แม่แบบแผนผังการจัดแนวโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การมองเห็นตำแหน่งของทีม/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
|การทำแผนที่ควอดแรนต์, การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
|เทมเพลต OKR และเป้าหมายของบริษัทโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การถ่ายทอดเป้าหมายแบบต่อเนื่องระหว่างทีม
|โครงสร้าง OKR, การติดตามความก้าวหน้า, ความรับผิดชอบ
|เทมเพลตวิสัยทัศน์สู่คุณค่าโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เชื่อมโยงภารกิจกับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน
|วิสัยทัศน์, เอกสารค่านิยมหลัก
|แบบฟอร์มบันทึกงานโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การติดตามโครงการระดับพอร์ตโฟลิโอ
|การตรวจสอบโครงการริเริ่ม การจัดสรรทรัพยากร
|แบบแผนการทำงานประจำปี โดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การวางแผนประจำปีและการติดตามความก้าวหน้า
|มุมมองไทม์ไลน์, แยกตามไตรมาส
|แบบฟอร์มการวิเคราะห์กรณีธุรกิจ โดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การประเมินโครงการใหม่
|กรอบการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์, เกณฑ์การตัดสินใจ
|แบบแผนการสื่อสาร โดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|กลยุทธ์การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
|การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย, การวางแผนช่องทาง
|แบบแผนการประชุมผู้นำโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การประชุมปรับแนวทางผู้บริหาร
|วาระการประชุมที่มีโครงสร้าง, การติดตามรายการดำเนินการ
|แม่แบบแผนที่เส้นทางทีมแบบアジล โดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การวางแผนการวิ่งและการปล่อย
|การแสดงผลไทม์ไลน์, การทำแผนที่การพึ่งพา
|ชุดเครื่องมือการประสานงานการขายและการตลาดโดย HubSpot
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|การประสานงานทีมรายได้
|เอกสาร SLA, กระบวนการส่งมอบ
อะไรคือแบบแผนการจัดให้สอดคล้องทางธุรกิจ?
เทมเพลตการปรับธุรกิจให้สอดคล้องกันคือเอกสารที่มีโครงสร้างหรือพื้นที่ทำงานที่ช่วยให้ทีมเชื่อมโยงเป้าหมายของบริษัทกับงานที่แต่ละแผนกหรือโครงการกำลังดำเนินการ
มันสร้างเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (สิ่งที่ธุรกิจต้องการบรรลุ) และกิจกรรมการดำเนินงาน (สิ่งที่ทีมทำงานจริงทุกวัน) แม่แบบนี้มีความสำคัญสำหรับทีมข้ามสายงาน ผู้นำแผนก และผู้บริหารที่ต้องการมองเห็นภาพรวมว่าโครงการต่างๆ สนับสนุนลำดับความสำคัญของบริษัทอย่างไร
ประโยชน์ของแบบฟอร์มการจัดให้สอดคล้องทางธุรกิจ
มีประโยชน์มากมายจากการใช้แบบแผนการจัดให้สอดคล้องทางธุรกิจ. ยกตัวอย่างเช่น:
- การมองเห็นร่วมกันระหว่างทีม: ทุกคนเห็นลำดับความสำคัญเดียวกัน ลดปัญหา "ฉันไม่รู้ว่านั่นเป็นลำดับความสำคัญ" ที่ทำให้การวางแผนรายไตรมาสล้มเหลว
- การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น: เมื่อวัตถุประสงค์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องถูกบันทึกไว้ในที่เดียว ผู้นำสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมได้โดยไม่ต้องจัดประชุมเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมข้อมูลบริบท
- ลดการสลับบริบท: เทมเพลตที่อยู่ในแพลตฟอร์มการจัดการงานของคุณหมายความว่าคุณไม่ต้องคัดลอกการอัปเดตระหว่างเอกสารกลยุทธ์, ตัวติดตามโครงการ, และสไลด์เด็ค
- ความรับผิดชอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น: การมอบหมายเจ้าของให้กับวัตถุประสงค์และโครงการริเริ่มต่างๆ ช่วยขจัดความคลุมเครือเกี่ยวกับว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบอะไร
- จังหวะการทำงานที่ติดตั้งไว้: เทมเพลตการปรับธุรกิจหลายแบบมีจุดตรวจสอบการทบทวน ทำให้ง่ายต่อการสร้างจังหวะของการอัปเดตความก้าวหน้าโดยไม่ต้องเพิ่มภาระกระบวนการเพิ่มเติม
📮 ClickUp Insight: 34% ของการตัดสินใจติดอยู่ระหว่างการรอการอนุมัติจากผู้บริหาร และอีก 33% หยุดชะงักระหว่างการประสานงานข้ามสายงาน แปลว่า? มีคนทำมากเกินไป แต่ขาดความชัดเจน 👥
ความคิดเห็นที่มอบหมายและผู้ติดตามใน ภารกิจของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถมีส่วนร่วมกับบุคคลที่เหมาะสมในการตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดาย—ไม่มีอีกแล้วกับคำถามว่า "ใครรับผิดชอบเรื่องนี้?" ทุกคนจะได้รับการแจ้งให้ทราบ, มีความสอดคล้อง, และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน
10 แม่แบบการจัดแนวธุรกิจฟรีสำหรับทีม
แม่แบบต่อไปนี้ครอบคลุมความต้องการในการจัดแนวตั้งแต่การทำงานวิสัยทัศน์ระดับสูงไปจนถึงการวางแผนการดำเนินการเชิงยุทธวิธี มาดูกัน:
1. แม่แบบแผนผังการจัดแนวโดย ClickUp
การเปิดตัวโครงการใหม่โดยไม่เข้าใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณอยู่ในจุดไหน เป็นสูตรสำเร็จของความประหลาดใจ คุณอาจต้องสงสัยว่าใครอาจขัดขวางโครงการหรือใครที่คุณต้องโน้มน้าวใจ ซึ่งนำไปสู่ความเร่งรีบในนาทีสุดท้าย
เทมเพลตแผนผังการจัดตำแหน่งโดย ClickUpช่วยให้คุณวางแผนตำแหน่งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมในแต่ละควอดแรนต์บนClickUp Whiteboardsเพื่อจัดการความสัมพันธ์และคาดการณ์ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- การจัดวางแบบควอดแรนต์: กำหนดตำแหน่งบนแกนต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนเทียบกับอิทธิพล หรือความเร่งด่วนเทียบกับผลกระทบ
- การจัดวางด้วยการลากและวาง: ปรับเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วระหว่างการวางแผนแบบเรียลไทม์ร่วมกับเพื่อนร่วมทีม เพื่อสะท้อนข้อมูลใหม่
- การแก้ไขแบบร่วมมือ: ให้ทีมผู้นำทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นบนผืนผ้าใบที่แชร์ร่วมกัน ช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันด้วยภาพที่ชัดเจน
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังดำเนินการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือวางแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลง
2. แม่แบบ OKR และเป้าหมายของบริษัทโดย ClickUp
ทีมของคุณตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานเมื่อต้นไตรมาส แต่กลับสูญเสียเป้าหมายนั้นไปในสัปดาห์ที่สามหรือไม่?เมื่อวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs)อยู่ในสไลด์ที่นิ่งเฉย พวกมันจะขาดความเชื่อมโยงกับงานประจำวันของทีมคุณ
เทมเพลต OKR และเป้าหมายของบริษัทโดย ClickUpช่วยให้ OKR ของคุณมีชีวิตชีวาขึ้นด้วยการเชื่อมโยงโดยตรงกับงานของคุณ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- โครงสร้างลำดับชั้น: ถ่ายทอดเป้าหมายจากระดับบริษัทลงสู่แต่ละทีม เพื่อให้ทุกคนเห็นความเชื่อมโยงของงานตนเองกับเป้าหมายโดยรวม
- การติดตามความก้าวหน้า: รับมุมมองแบบเรียลไทม์ของความก้าวหน้าด้วยตัวบ่งชี้ภาพที่อัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อผลลัพธ์สำคัญเสร็จสมบูรณ์
- การผสานงาน: เชื่อมโยงงาน ClickUpรายวันของคุณโดยตรงกับ OKR ของคุณ ทำให้การเชื่อมโยงระหว่างการดำเนินการและกลยุทธ์ชัดเจน
🚀 เหมาะสำหรับ: องค์กรที่ต้องการการเชื่อมโยงที่ดีขึ้นระหว่างเป้าหมายระดับสูงกับผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
🧠 เกร็ดความรู้: OKRs กลายเป็นระบบการจัดแนวที่ทันสมัยเพราะAndy Grove จาก Intelเป็นผู้เผยแพร่ และ John Doerr ได้นำมันมาที่ Google ในปี 1999 เพื่อเป็นวิธีในการรักษาความมุ่งเน้นในขณะที่ขยายตัว
3. แม่แบบวิสัยทัศน์สู่คุณค่าโดย ClickUp
หากวิสัยทัศน์และพันธกิจของคุณยังคงติดอยู่ในงานนำเสนอเก่า ๆ พวกมันจะไม่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมของคุณหรือชี้นำการตัดสินใจของพวกเขา พนักงานใหม่จะไม่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และทีมที่ทำงานทางไกลอาจสร้างกฎเกณฑ์ที่ขัดแย้งกันเองขึ้นมา
เทมเพลตวิสัยทัศน์สู่คุณค่าโดย ClickUpมอบรูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับการบันทึกและสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของบริษัทของคุณ ด้วยการทำงานภายในClickUp Docs เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดเก็บทุกอย่างตั้งแต่กระบวนการปฐมนิเทศพนักงานไปจนถึงเอกสารวางแผน
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ส่วนหรือหน้าเฉพาะ: จัดระเบียบวิสัยทัศน์และค่านิยมหลักของคุณเป็นแบบเป็นตอน หรือสร้างหน้าซ้อนใน ClickUp Docs
- ตัวอย่างพฤติกรรม: ฝังวิดีโอหรือเขียนตัวอย่างที่ชัดเจนซึ่งสะท้อนค่านิยมของคุณ และเปลี่ยนให้เป็นวิกิที่ได้รับการยืนยัน
- รูปแบบที่แชร์ได้: เผยแพร่เอกสารทั่วทั้งบริษัทพร้อมการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงหลักการชี้นำเดียวกันได้
🚀 เหมาะสำหรับ: ผู้นำที่ต้องการสื่อสารค่านิยมอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของคุณ—พร้อมบริบทการทำงานที่ครบถ้วน เพียงแค่ขอให้ Brain ตรวจสอบแผนของคุณ แล้วมันจะสังเคราะห์ข้อความธุรกิจของคุณออกมาภายในไม่กี่วินาที!
4. แม่แบบสมุดบันทึกงานโดย ClickUp
ในฐานะผู้นำ คุณมีแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ในการดูโครงการทั้งหมดที่กำลังดำเนินการอยู่ทั่วทั้งองค์กรของคุณหรือไม่? หากไม่มีแหล่งข้อมูลนี้ คุณมีแนวโน้มที่จะอนุมัติโครงการใหม่โดยไม่เข้าใจขีดความสามารถของทีม ซึ่งนำไปสู่การจัดสรรทรัพยากรเกินกำลังและลำดับความสำคัญที่ขัดแย้งกันการขาดการมองเห็นในระดับพอร์ตโฟลิโอเช่นนี้ทำให้ไม่สามารถตัดสินใจแลกเปลี่ยนอย่างมีเหตุผลได้
แบบฟอร์มหนังสืองานโดย ClickUpมอบคลังข้อมูลที่ครอบคลุมงานทั้งหมดที่กำลังดำเนินการให้กับทีม PMO หัวหน้าแผนก และผู้บริหาร ช่วยให้มองเห็นภาพรวมที่จำเป็นในการบริหารโครงการทั้งหมดในพอร์ตโฟลิโอของคุณ และปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- การมองเห็นการจัดสรรทรัพยากร: รับมุมมองระดับสูงว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ด้วยมุมมองภาระงานของClickUpเพื่อระบุการทำงานที่เกินกำลัง
- การจัดลำดับความสำคัญ: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อจัดอันดับโครงการต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
- มุมมองหลายแบบ: สลับระหว่างมุมมองต่างๆของ ClickUpได้ทันที เพื่อดูงานของคุณในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการมองเห็นภาพรวมของหลายโครงการและทรัพยากร
✨ เคยรู้สึกไหมว่าคุณกำลังอนุมัติกำหนดเวลาโดยที่ไม่รู้จริงๆ ว่าใครมีเวลาว่าง ใครทำงานเต็มแล้ว และอะไรกำลังจะหลุดไปอย่างเงียบๆ?
ชมวิดีโอนี้เพื่อดูว่าเครื่องมือวางแผนทรัพยากรด้วย AI ทำนายกำลังการผลิตและปรับสมดุลปริมาณงานอย่างไร:
5. แม่แบบแผนงานประจำปีโดย ClickUp
จะเกิดอะไรขึ้นหากทีมของคุณใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการสร้างแผนประจำปีที่ละเอียดถี่ถ้วน แต่เมื่อถึงไตรมาสที่ 2 แผนนั้นกลับล้าสมัยและไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป?
แบบแผนการทำงานประจำปีโดย ClickUpเปลี่ยนแผนประจำปีของคุณให้กลายเป็นแผนที่นำทางแบบเรียลไทม์ที่อัปเดตตามความคืบหน้าของงาน
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- มุมมองไทม์ไลน์: ดูทั้งปีของคุณได้ในภาพรวม พร้อมการแบ่งตามไตรมาสเพื่อแสดงโครงสร้างของแผนอย่างชัดเจนด้วยมุมมอง Gantt ของ ClickUp
- การติดตามความสำเร็จ: ตรวจสอบผลงานหลักและจุดตรวจสำคัญด้วยClickUp Milestonesเพื่อให้มั่นใจว่าคุณกำลังดำเนินการตามเป้าหมายประจำปีอย่างถูกต้อง
- การแมปการพึ่งพา: ระบุข้อกำหนดในการเรียงลำดับระหว่างโครงการต่างๆ อย่างชัดเจนด้วยClickUp Dependenciesเพื่อป้องกันปัญหาคอขวด
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ทำการวางแผนประจำปีหรือผู้นำแผนกที่ต้องการแปลงกลยุทธ์ให้กลายเป็นแผนการดำเนินงาน
🧠 เกร็ดความรู้:กฎ "พิซซ่าสองถาด" ของ Amazonไม่ได้เกี่ยวกับอาหาร! แต่เป็นกฎการออกแบบทีมที่ช่วยให้ความรับผิดชอบชัดเจนและการประสานงานรวดเร็ว เพื่อให้ทีมสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเสียเวลาประชุมจัดแนวความคิดตลอดทั้งสัปดาห์
6. แม่แบบการวิเคราะห์กรณีธุรกิจโดย ClickUp
หากไม่มีกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ การตัดสินใจอาจมีความเสี่ยงที่จะอาศัยข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ซึ่งนำไปสู่การลงทุนที่ไม่สอดคล้องกัน และพอร์ตโฟลิโอของโครงการที่ไม่สนับสนุนเป้าหมายของคุณอย่างเต็มที่
เทมเพลตการวิเคราะห์กรณีธุรกิจโดย ClickUpบังคับให้มีการวิเคราะห์อย่างเข้มงวดที่จำเป็นเพื่อป้องกันความผิดพลาดเหล่านั้น เหมาะสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ที่กำลังประเมินฟีเจอร์ใหม่ ทีมผู้นำที่กำลังประเมินการลงทุน หรือใครก็ตามที่ต้องการสร้างกรณีศึกษาที่แข็งแกร่งสำหรับโครงการที่เสนอ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ส่วนของคำชี้แจงปัญหา: กำหนดโอกาสและปัญหาที่คุณกำลังแก้ไขอย่างชัดเจนก่อนที่จะไปสู่การแก้ปัญหา
- กรอบการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์: จัดโครงสร้างอย่างเป็นระบบสำหรับการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น
- การประเมินความเสี่ยง: บันทึกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและระบุกลยุทธ์การลดความเสี่ยงของคุณ พร้อมเกณฑ์การตัดสินใจ
🚀 เหมาะสำหรับ: บุคคลและทีมที่ต้องการประเมินหรือสร้างกรณีธุรกิจ
7. แม่แบบแผนการสื่อสารโดย ClickUp
กำลังมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แต่การประสานงานกำลังล้มเหลวเนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ได้รับข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันหรือไม่เหมาะสมกับเวลา ซึ่งก่อให้เกิดความสับสน ทำลายความไว้วางใจ และอาจนำไปสู่การล้มเหลวของโครงการทั้งหมดได้ในที่สุด
เทมเพลตแผนการสื่อสารโดย ClickUpช่วยให้การสื่อสารของโครงการคุณเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมายและประสานงานอย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลง การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือโครงการใด ๆ ที่ต้องการการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: บันทึกความต้องการและความชอบในการสื่อสารของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การวางแผนช่องทาง: จัดระเบียบกลยุทธ์การสื่อสารของคุณผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล การประชุม และการแชทของทีม
- การพัฒนาข้อความ: จับประเด็นสำคัญที่ต้องสื่อสารเป็นรายการตรวจสอบใน ClickUpเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนสื่อสารข้อความเดียวกันอย่างสอดคล้องกัน
🚀 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการที่นำการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หรือโครงการที่ข้ามสายงานต่างๆ
8. แบบแผนการประชุมผู้นำโดย ClickUp
การประชุมผู้นำของคุณควรมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ แต่บ่อยครั้งหรือไม่ที่การประชุมเหล่านั้นกลายเป็นเพียงการอัปเดตสถานะ?
แบบแผนการประชุมผู้นำโดย ClickUpได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้การประชุมผู้บริหารของคุณมุ่งเน้นไปที่การสอดคล้องกับธุรกิจหลักและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ แบบแผนนี้มุ่งเน้นไปที่การหารือในระดับสูง และทำให้แน่ใจว่ามีการบันทึกและมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ
เมื่อคุณใช้เทมเพลตนี้ รายการการดำเนินการของการประชุมจะกลายเป็นงานในClickUp โดยอัตโนมัติ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- หัวข้อการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า: จัดระเบียบการประชุมของคุณด้วยช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการอัปเดต การตัดสินใจที่จำเป็น หัวข้อการหารือ และรายการที่ต้องดำเนินการ
- คำแนะนำการจัดสรรเวลา: รักษาการสนทนาให้อยู่ในประเด็นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณครอบคลุมหัวข้อสำคัญทั้งหมด
- พื้นที่สำหรับเอกสารเตรียมอ่านล่วงหน้า: ลิงก์ไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเตรียมตัวมาสำหรับการหารือที่มีประสิทธิภาพ
🚀 เหมาะสำหรับ: ผู้บริหารและผู้นำที่ต้องการการสนทนาที่มุ่งเน้นและนำไปปฏิบัติได้จริง
🔮 โบนัส ClickUp: จับคู่เทมเพลตนี้กับClickUp AI Notetakerเพื่อสร้างรายงานการประชุมที่เรียบร้อยและงานติดตามผลที่มอบหมายโดยอัตโนมัติ
เมื่อการโทรของคุณเริ่มต้นขึ้น ผู้จดบันทึกจะเข้าร่วมโดยอัตโนมัติเพื่อบันทึกการประชุม สร้างบันทึกที่เกี่ยวข้อง และเปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการให้กลายเป็นงานที่ได้รับมอบหมายทันทีหลังจากการโทรเสร็จสิ้น
9. แม่แบบแผนที่เส้นทางทีมแบบ Agile โดย ClickUp
ทีมวิศวกรรมของคุณกำลังทำงานอย่างหนักและส่งมอบฟีเจอร์ต่างๆ แต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทีมไม่มีความเข้าใจว่างานประจำวันเชื่อมโยงกับภาพรวมที่ใหญ่กว่าอย่างไร
เพื่อช่วยเหลือคุณ เข้าสู่Agile Team Roadmap Template โดย ClickUp. มันถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับทีมผลิตภัณฑ์และทีมวิศวกรรมที่ใช้เมธอด Agile. เนื่องจากเทมเพลตนี้สามารถซิงค์กับเวิร์กสเปซทั้งหมดของคุณ ความคืบหน้าก็จะอัปเดตโดยอัตโนมัติผ่านClickUp Sprints ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาด้วยตนเอง.
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- การแสดงภาพไทม์ไลน์: ดูแผนของคุณที่วางไว้พร้อมเครื่องหมายสำหรับสปรินต์และการเปิดตัวหลักในแต่ละไตรมาส
- การริเริ่มและการติดตามงานสำคัญ: จัดกลุ่มงานให้เป็นงานขนาดใหญ่เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของคุณในฟีเจอร์หลัก
- การแมปการพึ่งพา: แสดงภาพการเชื่อมต่อระหว่างทีมและสายงานต่างๆ เพื่อระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ทำงานแบบ Agile ที่วางแผนการสปรินต์หรือการปล่อยเวอร์ชันอย่างมีประสิทธิภาพ
10. ชุดเครื่องมือการปรับให้สอดคล้องกันระหว่างฝ่ายขายและการตลาด (เทมเพลต SLA) โดย HubSpot
ทีมการตลาดเชื่อว่าหากทีมขายติดตามลูกค้าเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น จะสร้างความแตกต่างอย่างมาก ในทางกลับกัน ทีมขายมักชี้ให้เห็นว่าคุณภาพของลูกค้าเป้าหมายไม่ได้มาตรฐานเสมอไป สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนที่เกี่ยวข้องรู้สึกหงุดหงิด
ชุดเครื่องมือการปรับความสอดคล้องระหว่างฝ่ายขายและการตลาดของ HubSpot (เทมเพลต SLA) ช่วยให้คุณสร้างข้อตกลงที่ชัดเจนซึ่งช่วยลดการโยนความผิดและปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น โดยจะชี้แจงคำจำกัดความของลีด กระบวนการส่งต่อ และตัวชี้วัดที่ใช้ร่วมกัน เพื่อสร้างทีมสร้างรายได้ที่เป็นหนึ่งเดียว
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- เกณฑ์การกำหนดนิยามของลีด: บันทึกอย่างชัดเจนว่าอะไรคือลีดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทางการตลาด (MQL) และลีดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทางการขาย (SQL)
- เอกสารกระบวนการส่งต่อ: ชี้แจงความรับผิดชอบของแต่ละทีมในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของลีด
- ข้อผูกพันด้านเวลาในการตอบสนอง: กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาที่ฝ่ายขายจะติดตามผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมขายและการตลาดที่ต้องการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รักษาการจัดเรียงให้คงอยู่ด้วย ClickUp
การปรับธุรกิจให้สอดคล้องกันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันอยู่ใกล้ชิดกับงานเท่านั้น เมื่อใดที่มันกลายเป็นเพียงเอกสารนำเสนอ ทีมงานก็จะกลับไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตัวเองต้องการ และสุดท้ายก็มีการถกเถียงเรื่องเดิม ๆ ซ้ำอีก
ClickUp ช่วยให้คุณรักษาความสอดคล้องในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มต้นด้วยเทมเพลตของ ClickUp จับประเด็นสำคัญใน Docs เปลี่ยนการตัดสินใจให้เป็นงานที่มีเจ้าของชัดเจน และใช้ Views เพื่อติดตามความสำคัญ จากนั้นระบบจะขยายตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การดำเนินงาน หรือการรายงาน ทั้งหมดในที่เดียว
สร้างระบบการจัดการความสอดคล้องของคุณใน ClickUp ✅
คำถามที่พบบ่อย
แม่แบบการจัดแนวธุรกิจเป็นกรอบการทำงานสำหรับการบันทึกและจัดแนววัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ลำดับความสำคัญ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และความรับผิดชอบข้ามสายงานขององค์กร เพื่อให้ทีมต่างๆ ทำงานไปสู่ผลลัพธ์เดียวกัน ในทางตรงกันข้าม แม่แบบแผนงานโครงการจะแปลงการจัดแนวดังกล่าวให้เป็นการดำเนินการโดยการกำหนดขอบเขตของโครงการ ผลลัพธ์ที่ต้องการ งาน ระยะเวลา การพึ่งพาอาศัยกัน และการจัดสรรทรัพยากร
เลือกเทมเพลตการปรับธุรกิจให้สอดคล้องตามประเภทของการปรับที่ทีมของคุณขาดอยู่ในขณะนี้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง เริ่มต้นด้วยการระบุความท้าทายหลักในการปรับของคุณ หากเป็นการเชื่อมโยงงานประจำวันกับวัตถุประสงค์ ให้ใช้เทมเพลต OKR ของ ClickUp แต่ถ้าเป็นเรื่องการมองเห็นพอร์ตโฟลิโอ ให้ใช้เทมเพลต Book of Work ของ ClickUp
แม่แบบ OKR เหมาะที่สุดสำหรับการกำหนดและวัดผลวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในขณะที่แม่แบบแผนงานเหมาะที่สุดสำหรับการแสดงภาพว่างานจะเกิดขึ้นเมื่อใด องค์กรหลายแห่งใช้ทั้งสองอย่างเพื่อกำหนดความสำเร็จและแสดงเส้นทางไปสู่ความสำเร็จนั้น