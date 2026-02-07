คู่มือการติดตาม OKR: วิธีปรับเป้าหมายให้สอดคล้องและวัดความก้าวหน้า

65% ของทีมยอมรับว่า OKR ของพวกเขาไม่ได้เชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัท 🤯
พูดง่ายๆ คือ: สองในสามทีมกำลังตั้งเป้าหมาย ติดตามผลลัพธ์สำคัญ และตรวจสอบเป้าหมายที่ท้าทาย แต่เป้าหมายเหล่านี้ไม่มีความเชื่อมโยงกับคุณค่าทางธุรกิจที่ชัดเจน
คุณอาจเริ่มต้นไตรมาสด้วย OKR ที่ชัดเจนและความตั้งใจที่ดี
แต่ช่องว่างในการดำเนินการ OKR จะเริ่มปรากฏขึ้นเมื่อแรงกดดันในการดำเนินงานเข้ามาแทนที่ และเป้าหมายเหล่านั้นถูกมองข้ามไป
คู่มือนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้างระบบดังกล่าว—คู่มือการติดตาม OKR สำหรับเป้าหมายที่กว้างขึ้นของบริษัท
⭐ แม่แบบแนะนำ
เทมเพลต OKR และเป้าหมายของบริษัทใน ClickUpมอบพื้นที่ทำงานที่พร้อมใช้งานให้คุณสำหรับดำเนินการ OKR ในรูปแบบรายการวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก พร้อมเจ้าของงาน วันที่ครบกำหนด และความคืบหน้าที่แสดงอยู่ภายใต้ที่เดียว
ใช้ วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามเป้าหมายแต่ละรายการเป็นรายการหลัก และจัดลำดับผลลัพธ์สำคัญ (รวมถึงขั้นตอนการทำงานทีละขั้นตอน) ไว้ใต้เป้าหมายนั้น เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpเช่น แผนก, ระดับชั้น, และไฮไลท์ เพื่อให้บริบทของงานยังคงอยู่ พร้อมด้วยคอลัมน์ความคืบหน้าที่จะช่วยให้สแกนการเสร็จสิ้นงานได้ง่ายขึ้น
อะไรคือ OKRs และเหตุใดจึงมีความสำคัญ
OKRs (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก)เป็นกรอบการตั้งเป้าหมายที่ช่วยให้ทีมและองค์กรสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและท้าทาย พร้อมทั้งติดตามผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เป้าหมายขององค์กรและการตัดสินใจในแต่ละวันเชื่อมโยงกันทั่วทั้งองค์กร
กล่าวอีกนัยหนึ่ง 'วัตถุประสงค์' คือคำตอบสำหรับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ (สร้างแรงบันดาลใจและกำหนดเวลา) ในขณะที่ 'ผลลัพธ์หลัก' คือคำตอบสำหรับวิธีที่คุณจะรู้ว่าคุณบรรลุเป้าหมายแล้ว (ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงและวัดได้)
📌 มาดู ตัวอย่าง OKR กัน
วัตถุประสงค์: ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าสำหรับแอปพลิเคชันมือถือของเราในไตรมาสนี้
- KR1: เพิ่มคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) จาก 30 เป็น 45
- KR2: ลดอัตราการเกิดข้อผิดพลาดของแอปโดยเฉลี่ยจาก 2% เป็น <0.5%
- KR3: เพิ่มอัตราการคงอยู่ 30 วันจาก 18% เป็น 25%
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเขียน OKR ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดหรือไม่? ชมวิดีโอนี้ได้เลย 👇
ทำไม OKRs ถึงมีความสำคัญ?
มีหลายเหตุผลที่การนำ OKRs มาใช้ช่วยรักษาความสอดคล้องและให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจน ได้แก่ 👇
- กำหนดความหมายของ 'เสร็จสิ้น' ไว้ล่วงหน้า: เปลี่ยนความสำเร็จให้เป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน (ตัวเลข, เกณฑ์, จุดสำคัญ) เพื่อให้มั่นใจว่าไตรมาสจะสิ้นสุดลงไม่ได้หากไม่มีหลักฐานที่แสดงถึงสิ่งที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์
- บังคับให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่แท้จริง: จำกัดจำนวนผลลัพธ์ที่คุณสามารถรับผิดชอบได้ ซึ่งทำให้เห็นชัดเจนว่างานใดควรเลื่อนออกไป ตัดทิ้ง หรือไม่เริ่มทำเลย
- จัดแนวทีมผ่านความพึ่งพา: ทำให้กระบวนการจัดแนววัตถุประสงค์ง่ายขึ้นโดยแสดงให้เห็นว่างานของทีมหนึ่งส่งผลกระทบต่ออีกทีมอย่างไร ช่วยให้สามารถระบุอุปสรรคที่ซ่อนอยู่ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และทำให้มั่นใจว่าเป้าหมายยังคงอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางได้ตั้งแต่เนิ่นๆ: เนื่องจาก 'ผลลัพธ์หลัก' ถูกติดตามเป็นรายสัปดาห์ คุณสามารถเห็นได้ทันทีภายในสัปดาห์ที่สองว่าคุณกำลังล่าช้าหรือไม่ และสามารถกระตุ้นให้ทีมปรับเปลี่ยนแผนได้ทันท่วงทีในขณะที่ยังมีเวลาสำหรับการกู้คืน
- สร้างบันทึกการเรียนรู้ที่คุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้: ความสำเร็จและความผิดพลาดกลายเป็นข้อมูล (สิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ไม่ได้ผล หรือสิ่งที่ขัดขวางความก้าวหน้า) ทำให้การเดินทางของ OKR ครั้งต่อไปชัดเจนขึ้นและลดความสุ่มเสี่ยง
🎯 ตัวอย่าง OKR ในโลกจริง: ในปี 1979–1980Intelกำลังเผชิญกับภัยคุกคามทางการแข่งขันอย่างรุนแรงจาก Motorola 68000 ซึ่งลูกค้าเห็นว่ามีความเร็วสูงกว่าและง่ายต่อการเขียนโปรแกรม Intel ต้องการการผลักดันทั่วทั้งองค์กรเพื่อปรับปรุงการยอมรับโดยไม่รอรอบผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด
นั่นคือสิ่งที่ผลักดันให้พวกเขาตั้งเป้าหมาย
วัตถุประสงค์: จัดตั้ง 8086 ให้เป็นตระกูลไมโครโปรเซสเซอร์ 16 บิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ผลลัพธ์สำคัญ:
- พัฒนาและเผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานห้าชุดที่แสดงประสิทธิภาพเหนือกว่าของตระกูล 8086 (แอปพลิเคชัน)
- บรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ตระกูล 8086 ทั้งหมด (ฝ่ายการตลาด)
- นำชิ้นส่วน 8MHz เข้าสู่การผลิต (ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายการผลิต)
- ทดสอบตัวอย่างหน่วยประมวลผลร่วมทางคณิตศาสตร์ไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน (ฝ่ายวิศวกรรม)
มันได้ผลเพราะOKR สำหรับการเติบโตไม่ได้เป็นเพียงความทะเยอทะยานที่คลุมเครืออย่าง 'เอาชนะ Motorola' แต่ละ KR มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงและอย่างน้อยหนึ่งกรณีมีกำหนดเวลาที่แน่นอน (15 มิถุนายน)
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบ OKR ฟรีใน Excel, Word และ ClickUp
ความท้าทายทั่วไปในการติดตาม OKR
นี่คือความท้าทายทั่วไปในการจัดการ OKR ที่คุณต้องตระหนัก:
⚠️ วัตถุประสงค์ขาดเกณฑ์ที่สามารถวัดได้
เมื่อวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่วัดผลได้ (KRs) พึ่งพาคำเช่น 'ปรับปรุง', 'เสริมสร้าง', หรือ 'เพิ่มประสิทธิภาพ' จะไม่มีวิธีที่เป็นวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบผลลัพธ์ ซึ่งทำให้ไม่สามารถวัดความก้าวหน้าได้อย่างสม่ำเสมอและทำให้การทบทวนกลายเป็นเพียงการอภิปรายตามความคิดเห็น
⚠️ ผลลัพธ์สำคัญติดตามเฉพาะงานที่ดำเนินการแล้วเท่านั้น
ทีมมักจะกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้รอบ ๆ งานการส่งมอบมากกว่าการเปลี่ยนแปลงในด้านการยอมรับ, รายได้, หรือการรักษาลูกค้า น่าเสียดายที่สิ่งนี้เพียงสร้างการเคลื่อนไหวโดยปราศจากความรู้ว่ามีผลกระทบที่สำคัญหรือไม่
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: หมุดหมายสำคัญมีมาตั้งแต่สมัยโบราณจริงๆ!ถนนโรมันมีการทำเครื่องหมายทุกไมล์ด้วยหิน และคำว่า 'mile' มีรากศัพท์มาจากคำว่า mille ซึ่งหมายถึง 1,000 ก้าว
⚠️ ความคืบหน้าได้รับการทบทวนไม่บ่อยพอที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
หากผู้นำเพียงแค่ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ทีมจะสูญเสียความสามารถในการติดตามความคืบหน้าในขณะที่ยังมีเวลาในการเปลี่ยนทิศทางได้ เมื่อปัญหาปรากฏให้เห็นแล้ว ความสามารถในการดำเนินการก็หมดไปแล้ว
⚠️ มีความคืบหน้าให้เห็น แต่ผลงานที่สนับสนุนยังไม่ปรากฏ
บางครั้ง คุณอาจเห็นได้ว่าตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่สามารถระบุได้ว่ามาตรการใดเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนั้น นี่คือช่วงเวลาที่ยากต่อการตัดสินใจว่าจะทุ่มเททรัพยากรเพิ่มเติมกับอะไร หรือควรหยุดอะไรไว้
⚠️ ผลลัพธ์หลักไม่เพียงพอ
นี่คือหนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด (และสร้างความเสียหายมากที่สุด) ของ OKR
เมื่อวัตถุประสงค์มีผลลัพธ์หลัก (Key Results) น้อยเกินไป การติดตามผลจะตื้นเขินและอาจทำให้เข้าใจผิดได้ คุณอาจ "บรรลุ" KR ได้ในทางเทคนิค แต่ยังคงพลาดเจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์นั้น
📌 ตัวอย่าง: วัตถุประสงค์: ปรับปรุงประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า ❌ KR: เพิ่มอัตราการเสร็จสิ้นการเริ่มต้นใช้งานเป็น 80%
สิ่งนี้พลาดสัญญาณสำคัญ เช่น เวลาที่ใช้ในการสร้างคุณค่า คุณภาพการเริ่มต้นใช้งาน และภาระการสนับสนุน คุณอาจบรรลุ 80% แต่ยังคงมอบประสบการณ์ที่ไม่ดี
✅ สิ่งที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร: แต่ละวัตถุประสงค์ควรมี ผลลัพธ์หลักที่เสริมกัน 3–5 ข้อ ที่:
- วัดมิติต่าง ๆ ของความสำเร็จ
- สมดุลตัวชี้วัดนำและตัวชี้วัดตาม
- ทำให้ความก้าวหน้าสามารถมองเห็นได้สัปดาห์ต่อสัปดาห์
กฎทั่วไป: หากมี KR หนึ่งที่สามารถเป็นสีเขียวได้ในขณะที่เป้าหมายยังล้มเหลวอยู่ แสดงว่าคุณมีผลลัพธ์หลักไม่เพียงพอ
⚠️ OKRs ในอดีตไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการวางแผนในอนาคต
แม้ว่าวงจรทางประวัติศาสตร์จะถูกเก็บไว้ แต่พวกมันมักไม่ได้รับการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องในการประมาณการหรือในแบบแผนของการดำเนินการ และการละเลยเช่นนี้มักเป็นอุปสรรคต่อความสามารถขององค์กรในการปรับปรุงวิธีการตั้งเป้าหมาย OKR ในอนาคต
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้ติดตาม OKRsโดยใช้รอบเวลาที่แน่นอนทุกสัปดาห์แทนการอัปเดตแบบไม่สม่ำเสมอ กำหนดเวลาการประชุมประจำสัปดาห์ 15 นาทีในวันจันทร์หรือวันศุกร์เพื่อทบทวนความคืบหน้า อัปเดต KRs และแจ้งปัญหาที่ขัดขวางก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม
⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ �
คุณสามารถดูสถานะปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วด้วยสถานะง่ายๆ เช่น 'เป็นไปตามแผน' 'มีความเสี่ยง' และ 'ล่าช้า' พร้อมด้วยเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าสำหรับการตรวจสอบเป็นประจำ
กรอบการติดตาม OKR ที่มีประสิทธิภาพ
ตอนนี้เรามาพูดถึงวิธีที่จะติดตามความก้าวหน้าของคุณกัน:
1. การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (เชิงคุณภาพ)
ในกระบวนการตั้งเป้าหมาย OKR วัตถุประสงค์คือผลลัพธ์เชิงคุณภาพที่คุณมุ่งมั่นที่จะบรรลุ มันคือข้อความที่ว่า 'อะไรควรจะแตกต่างเมื่อสิ้นสุดรอบ'
ตัวอย่าง:
- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม: ให้บริการตนเองเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับความต้องการสนับสนุนทั่วไป
- เพิ่มความเร็ว: ลดระยะเวลาในการดำเนินการสำหรับการปรับปรุงที่ลูกค้าเห็น
- ปรับปรุงคุณภาพและความน่าเชื่อถือ: ทำให้การเปิดตัวสามารถคาดการณ์ได้และมีความเสี่ยงต่ำ
- เพิ่มการยอมรับและการรักษาผู้ใช้: ช่วยให้ผู้ใช้ใหม่เข้าถึงคุณค่าแรกได้เร็วขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพ: ลดการส่งต่อข้อมูลด้วยมือระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงาน
สังเกตว่าสิ่งเหล่านี้ทำอะไร? พวกมันกำลังสร้างทิศทางที่ชัดเจนโดยไม่กำหนดวิธีแก้ปัญหา
ตัวอย่างเช่น 'ทำให้การเปิดตัวมีความคาดการณ์ได้และมีความเสี่ยงต่ำ' อาจหมายถึงการกำหนดเกณฑ์การยอมรับที่เข้มงวดขึ้น การมีส่วนร่วมของ QA ตั้งแต่เนิ่นๆ หรือการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานในนาทีสุดท้ายให้น้อยลง
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: หลังจากที่คุณระบุการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการแล้ว ให้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่เป้าหมายที่ทุกคนเข้าใจตรงกัน
เข้าสู่ClickUp Brain นี่คือวิธีที่มันช่วยให้คุณสร้าง OKR ที่ดียิ่งขึ้น:
- ให้บริบทดิบ ๆ แล้วมันจะร่างตัวเลือกที่เป็นกลางออกมาภายในไม่กี่นาที คุณจึงไม่ต้องมานั่งประดิษฐ์ถ้อยคำใหม่ทั้งหมด
- สรุปประเด็นหลักที่เชื่อมโยงกันในบันทึกของคุณ และมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่จะเขียนเนื้อหาที่คลุมเครือหรือเน้นการเสนอทางแก้ไขเป็นหลัก
2. การกำหนดผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้ (เชิงปริมาณ)
ผลลัพธ์หลักประกอบด้วยสามส่วน: ตัวชี้วัด, ฐานเริ่มต้น, และเป้าหมาย ฐานเริ่มต้นยึดคุณไว้กับความเป็นจริง เป้าหมายกำหนดความสำเร็จ ตัวชี้วัดทำให้การติดตามรายสัปดาห์เป็นไปได้
ในความเป็นจริง ผลลัพธ์สำคัญที่ควรบันทึกคือผลลัพธ์สุดท้าย ไม่ใช่กิจกรรม
โปรดจำไว้: กำหนดตัวชี้วัดก่อนที่ไตรมาสจะเริ่มต้น
📌 ตัวอย่าง: เพื่อแยกแยะ ให้สมมติว่า
- วัตถุประสงค์: ช่วยให้ผู้ใช้ใหม่เข้าถึงค่าแรกได้เร็วขึ้น
- รายงานกิจกรรม (ไม่ใช่ผลลัพธ์หลัก): คุณออกแบบหน้าจอการเริ่มต้นใช้งานใหม่ ส่งการสอน และเผยแพร่เอกสาร
นั่นหมายความว่าผลลัพธ์หลักกำลังช่วยคุณวัดผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง. ในกรณีนี้:
- อัตราการเปิดใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 22% เป็น 30%
- เวลาที่ใช้จนถึงค่าแรกลดลงจาก 2 วันเหลือ 6 ชั่วโมง
- การเสร็จสิ้นการอบรมเพิ่มขึ้นจาก 40% เป็น 55%
3. การตรวจสอบและทบทวนความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ
เมื่อผลลัพธ์หลักของคุณถูกกำหนดแล้ว คำถามต่อไปคือ: ฉันจะดูผลลัพธ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพียงพอเพื่อกำหนดทิศทางบ่อยแค่ไหน?
อย่างไรก็ตาม ให้เตรียมข้อมูลสามประการมาในทุกการทบทวน:
- มูลค่าปัจจุบันของแต่ละผลลัพธ์สำคัญ ถัดจากเป้าหมาย
- หนึ่งประโยคเกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่การตรวจสอบครั้งล่าสุด
- การปรับเปลี่ยนครั้งต่อไปที่คุณจะต้องทำก่อนการทบทวนครั้งถัดไป
หากผลลัพธ์สำคัญไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเวลาสองรอบการตรวจสอบ อย่าเพิ่มกิจกรรมเข้าไปเพื่อเติมเต็มการอัปเดต แต่ให้ถือว่านี่เป็นสัญญาณเตือน คุณอาจกำลังทำงานผิดจุด วัดสิ่งที่ผิด หรือมีอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้า
แต่ถ้าเกิดมีใครสักคนในทีมของคุณลืมเช็คอินตรงเวลาล่ะ?ClickUp Automationsจะเข้ามาช่วยคุณในสถานการณ์นี้
สิ่งที่เราหมายถึงคือ:
- เมื่อถึงกำหนดงานอัปเดต KR → เพิ่มความคิดเห็นเตือนความจำ/แจ้งเตือนเจ้าของ (รักษาความสม่ำเสมอของจังหวะการทำงาน)
- เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น "มีความเสี่ยง" หรือ "ไม่ตรงตามเป้าหมาย" → ให้เพิ่มความคิดเห็นโดยอัตโนมัติพร้อมคำแนะนำให้กรอกข้อมูล 3 รายการ (ปัจจุบันเทียบกับเป้าหมาย, อะไรที่เปลี่ยนแปลง, การปรับครั้งต่อไป) และ @mention เจ้าของงานและผู้บังคับบัญชา
- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์ที่กำหนดเองที่สำคัญ (เช่น ความเชื่อมั่นลดลง, ตั้งค่าสถานะความเสี่ยง) → แจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือส่งต่อเพื่อตรวจสอบ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า 'Deadline' เดิมทีหมายถึง'เส้นตาย' ตามตัวอักษรในค่ายกักกันช่วงสงครามกลางเมืองอเมริกา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตที่คุณสามารถข้ามได้แต่เสี่ยงที่จะถูกยิง ก่อนที่จะกลายมาเป็นกำหนดเวลา
4. การปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นตามผลการดำเนินงาน
ต่างจาก KPI แบบดั้งเดิมซึ่งมักถูกกำหนดเป็นรายปีและคงที่, OKRs ถูกออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่น.
📌 ตัวอย่าง: ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้กำลังออกจากระบบระหว่างการเริ่มต้นใช้งาน ข้อมูลย้อนกลับเบื้องต้นบ่งชี้ว่ากระบวนการมีคำถามมากเกินไป ทีมจึงสันนิษฐานว่าความซับซ้อนเป็นปัญหา หลังจากตรวจสอบเพิ่มเติม พวกเขาพบข้อบกพร่องที่ทำให้ประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานปิดลงก่อนเวลาอันควรสำหรับผู้ใช้บางส่วน
แทนที่จะเขียนกระบวนการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด OKR จะถูกปรับปรุงให้ละเอียดขึ้น:
- วัตถุประสงค์ยังคงมุ่งเน้นไปที่การเปิดใช้งานที่ประสบความสำเร็จ
- ผลลัพธ์หลักได้รับการอัปเดตเพื่อให้ความสำคัญกับการแก้ไขข้อบกพร่องและการตรวจสอบอัตราการเสร็จสิ้น
- เมื่อความเสถียรได้รับการฟื้นฟูแล้ว ทีมงานจะกลับมาทบทวนการลดแรงเสียดทานในกระบวนการ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส โปรดระบุลิงก์หลักฐานหนึ่งลิงก์ต่อการอัปเดตแต่ละครั้ง พร้อมประโยคอธิบายการเปลี่ยนแปลงนั้น การทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันการอัปเดตที่คลุมเครือซึ่งฟังดูมั่นใจแต่ไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้
สิ่งที่ควรรวมไว้ในคู่มือการติดตาม OKR คืออะไร?
กรอบงานนั้นมีประโยชน์ แต่คุณต้องมีส่วนผสมที่เหมาะสมเพื่อให้มันทำงานได้ คู่มือ OKR ของคุณควรประกอบด้วย:
- การติดตามจังหวะ: ซึ่งรวมถึงกำหนดการตรวจสอบรายสัปดาห์ (สิ่งที่ต้องทบทวนและลำดับการทบทวน) กำหนดการทบทวนรายเดือน (สิ่งที่ต้องทบทวนซ้ำกับสิ่งที่คงเดิม) และการปิดไตรมาส (วิธีการให้คะแนน ความหมายของคำว่า 'เสร็จสิ้น' และสถานที่บันทึกบทเรียนที่ได้เรียนรู้)
- ความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ: กำหนดเจ้าของเพียงหนึ่งคนต่อวัตถุประสงค์ พร้อมระบุว่าใครเป็นผู้อัปเดตสถานะ แก้ไขการพึ่งพา และดูแลระบบติดตาม เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ OKR ติดขัดจากความรับผิดชอบที่แบ่งปันกัน
- คำจำกัดความและกฎการติดตามที่ใช้ร่วมกัน: กำหนดมาตรฐานว่าอะไรคือผลลัพธ์เชิงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก อะไรคือ 'เป็นไปตามแผน' หรือ 'มีความเสี่ยง' หลักฐานที่ยอมรับได้คืออะไร และวิธีการบันทึกระดับความมั่นใจอย่างไรให้การอัปเดตไม่กลายเป็นเรื่องอัตวิสัย
- มาตรฐานการเขียน OKR: รวมตัวอย่างที่ชัดเจนของวัตถุประสงค์ที่แข็งแกร่งและผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้ พร้อมคู่มือการเขียนใหม่ที่จะแสดงรูปแบบที่อ่อนแอที่พบบ่อยและวิธีการแก้ไข
- รูปแบบการอัปเดตสถานะ: กำหนดโครงสร้างการอัปเดตให้เป็นแบบสม่ำเสมอ เช่น ค่าปัจจุบันเทียบกับเป้าหมาย อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่การอัปเดตครั้งล่าสุด อะไรเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง อุปสรรค และขั้นตอนถัดไปที่ส่งผลโดยตรงต่อตัวชี้วัด
- เป้าหมายและคะแนน: อธิบายวิธีการแบ่งผลลัพธ์สำคัญออกเป็นเป้าหมายที่สามารถวัดได้, มาตรการการให้คะแนนที่คุณใช้, ความหมายของคะแนนต่าง ๆ, และวิธีการตีความการบรรลุเป้าหมายบางส่วนโดยไม่ทำให้คะแนนดูสูงเกินจริง
- การควบคุมการเปลี่ยนแปลงและความสมบูรณ์: ระบุให้ชัดเจนว่าเมื่อใดที่ยอมรับได้ในการแก้ไขผลลัพธ์สำคัญ วิธีการบันทึกการเปลี่ยนแปลง และมาตรการป้องกันใดที่ป้องกันไม่ให้เป้าหมายเปลี่ยนแปลงกลางไตรมาส
- ธุรกิจตามปกติ vs. งาน OKR: กำหนดสิ่งที่ควรอยู่ในงาน BAU กับ OKRs, จุดที่ควรพิจารณาว่า OKRs แบบธุรกิจตามปกติมีความเหมาะสม และวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ OKRs เพื่อเปลี่ยนการส่งมอบงานประจำให้เป็นผลลัพธ์
👀 คุณรู้หรือไม่?บทสรุปงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยโดมินิกันรายงานว่า การเขียนเป้าหมายลงและเพิ่มการตรวจสอบความรับผิดชอบรายสัปดาห์ช่วยเพิ่มความสำเร็จของเป้าหมายได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ไม่ได้เขียนไว้
วิธีสร้างคู่มือการติดตาม OKR
ถึงเวลาที่จะนำทฤษฎีมาปฏิบัติจริง นี่คือวิธีการสร้างคู่มือการติดตาม OKR ของคุณเอง (ขั้นตอนสำคัญเมื่อคุณนำ OKR ไปใช้ในหลายทีม):
1. กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต
คู่มือการติดตาม OKR คือชุดของกฎที่ช่วยให้ OKR สามารถวัดผลได้ ทบทวนได้ และเปรียบเทียบได้ระหว่างทีมต่างๆ
ก่อนที่คุณจะออกแบบการประชุมหรือแดชบอร์ด ให้ชี้แจงให้ชัดเจนว่าการติดตามจะบรรลุผลอะไรในองค์กรของคุณ
รวม:
- วัตถุประสงค์หลักของการติดตาม OKR คือการให้การมองเห็นความคืบหน้า, การตรวจจับความเสี่ยงล่วงหน้า, และการจัดให้สอดคล้องกันของผู้นำ
- ขอบเขตในการไม่ใช้ OKRs (เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการจ่ายค่าตอบแทน)
- ขอบเขตของ OKRs ทั่วทั้งองค์กร (ไม่ว่าจะนำไปใช้ในระดับบริษัท ทีม หรือระดับบุคคล)
- กรอบเวลาที่สม่ำเสมอสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบความก้าวหน้าได้อย่างมีความหมายระหว่างทีม
พร้อมกันนี้ ให้แน่ใจว่าได้กำหนดขอบเขตไว้ด้วย ตัดสินใจว่าอะไรถือเป็นงาน OKR (ความก้าวหน้าที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์หลัก) และอะไรที่อยู่นอกคู่มือ (การดำเนินงานตามปกติ เว้นแต่ว่าจะส่งผลโดยตรงต่อ KR)
นี่คือเพื่อให้ความสนใจของคุณมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อทำให้จุดมุ่งหมายและขอบเขตชัดเจนขึ้น วาดภาพจุดมุ่งหมายเป็นขั้นตอนง่ายๆ เช่น การมองเห็น → ความเสี่ยงเบื้องต้น → การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น จากนั้นวาดเส้นแบ่งระหว่างความก้าวหน้าเชื่อมโยงกับ OKR และการดำเนินงานตามปกติ
2. กำหนดความเป็นเจ้าของ
เมื่อขอบเขตชัดเจนแล้ว ให้พยายามเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของให้ชัดเจนยิ่งขึ้น นั่นหมายถึงการมีแบบจำลองความเป็นเจ้าของที่แสดง:
- เจ้าของโปรแกรม: ดูแลคู่มือการดำเนินงาน, จังหวะการทำงาน, และมาตรฐาน
- เจ้าของวัตถุประสงค์: เป็นผู้ครอบครองเรื่องราวและข้อแลกเปลี่ยนสำหรับวัตถุประสงค์
- เจ้าของ KR: เป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลเมตริก, คุณภาพการอัปเดต, และเป้าหมายถัดไป
- ผู้นำ/พันธมิตรเชิงหน้าที่: รับผิดชอบการพึ่งพาและการตัดสินใจด้านทรัพยากรภายในพื้นที่ของตน
- ผู้สนับสนุนระดับผู้บริหาร (ตามความจำเป็น): เข้าร่วมในการโทรที่มีความสำคัญสูงและการยกระดับปัญหา
พร้อมกับการปรับปรุงมาตรฐาน (สิ่งที่รวมอยู่ในการอัปเดต KR ทุกครั้ง):
- มูลค่าปัจจุบันเทียบกับเป้าหมาย พร้อมแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง
- สถานะ (เป็นไปตามแผน / เสี่ยง / ไม่เป็นไปตามแผน) พร้อมเหตุผลที่ชัดเจน
- อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่การตรวจสอบครั้งล่าสุด
- ผู้ขัดขวางและคำขอที่ชัดเจน (ใคร, อะไร, ภายในเมื่อไหร่)
- เป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ถัดไปและวันที่คุณคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายนั้น
เพื่อให้รูปแบบการเป็นเจ้าของมีความน่าเชื่อถือ คุณจำเป็นต้องมีอีกหนึ่งชั้น: ความแตกต่างระหว่างการแก้ไขโดยตรงกับการดูเพียงอย่างเดียวClickUp Permissionsทำให้ความแตกต่างนี้ชัดเจนอย่างไม่น่าเชื่อ
ใช้เพื่อสะท้อนรูปแบบการเป็นเจ้าของของคุณในพื้นที่ทำงาน เช่น:
- เจ้าของโปรแกรม: มีสิทธิ์แก้ไขเต็มรูปแบบในเอกสารเพลย์บุ๊ก, แม่แบบ, และโครงสร้าง OKR สำหรับการมาตรฐาน
- เจ้าของวัตถุประสงค์: แก้ไขการเข้าถึงหน้าวัตถุประสงค์, เนื้อหา, และฟิลด์สถานะ รวมถึงการเข้าถึงการแสดงความคิดเห็นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เจ้าของ KR: แก้ไขการเข้าถึงฟิลด์เมตริก KR, อัปเดตส่วนต่างๆ และหลักฐานที่เชื่อมโยง พร้อมกฎที่ชัดเจนว่าอะไรสามารถแก้ไขได้และอะไรเป็นแบบอ่านอย่างเดียว เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของเมตริก
- ผู้สนับสนุนระดับผู้บริหาร: ดูการเข้าถึงโดยค่าเริ่มต้น
3. ตัดสินใจว่าจะวัดความก้าวหน้าและให้คะแนนอย่างสม่ำเสมออย่างไร
เริ่มต้นการมาตรฐานการวัดผลให้เหมือนกันในทุกทีม. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ คุณอาจพิจารณาการนำมาใช้ของกรอบการวัดผลที่ทีมสามารถปฏิบัติตามได้ เช่น:
|สิ่งที่ต้องกำหนด
|ความหมาย
|ตัวอย่าง
|ค่าพื้นฐาน
|จุดเริ่มต้นสำหรับ KR
|อัตราการเปิดใช้งาน 12%
|เป้าหมาย
|เป้าหมายสิ้นรอบ
|อัตราการเปิดใช้งาน 20%
|จังหวะเมตริก
|มันถูกอัปเดตบ่อยแค่ไหน
|ทุกวันศุกร์
|เหตุการณ์สำคัญ
|จุดตรวจสอบชั่วคราวที่แสดงการเคลื่อนไหว
|14%, 16%, 18%, 20%
|ตัวกระตุ้นความเสี่ยง
|เมื่อ KR กลายเป็น 'มีความเสี่ยง'
|ปรับลดราคา 2 ครั้งสำหรับการอัปเดตที่พลาดหรือเป้าหมายสำคัญที่ไม่ได้บรรลุ
จากนั้นเลือกวิธีการให้คะแนนหนึ่งวิธีและใช้ให้คงที่ตลอดทั้งทีมในรอบนี้
|แนวทางการให้คะแนน
|เมื่อพอดี
|วิธีการอ่าน
|เปอร์เซ็นต์ต่อเป้าหมาย
|เป้าหมายเชิงตัวเลขแบบเส้นตรง
|ความคืบหน้า 50% ต่อเป้าหมาย
|0. 0–1. 0 คะแนน
|เป้าหมายที่หลากหลายในแต่ละทีม
|0. 7 แสดงถึงความก้าวหน้าที่มีความหมาย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเป้าหมายที่ท้าทาย ซึ่งการบรรลุผลสำเร็จอย่างเต็มที่นั้นเกิดขึ้นได้ยากโดยเจตนา)
|เดลต้าสัมบูรณ์
|เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นสำคัญ
|+3 คะแนนในเดือนนี้
เมื่อทุกคนใช้คำนิยามเดียวกันแล้ว สิ่งต่อไปที่คุณต้องการคือที่เก็บคำนิยามเหล่านั้นไว้ได้อย่างน่าเชื่อถือทุกสัปดาห์ นี่คือจุดที่ClickUp Tasksเข้ามาช่วย
สรุปสั้น ๆ:
- นำ KR ไปใช้ในภารกิจโดยตรงโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp สำหรับข้อมูลพื้นฐาน, ค่าปัจจุบัน, เป้าหมาย, ระยะเวลา, และแหล่งข้อมูล
- ทำให้ความเสี่ยงมองเห็นได้ชัดเจนในพริบตาด้วยการเชื่อมโยงสถานะของเพลย์บุ๊กของคุณกับสถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อกำหนดว่าสัญญาณอยู่ในขั้นตอนใด
- เปลี่ยน 'การวัดจังหวะ' ให้เป็นกิจวัตรด้วยงานที่ทำซ้ำใน ClickUp(เช่น ทุกวันศุกร์) เพื่อให้การอัปเดตเกิดขึ้นตามกำหนดเวลาโดยไม่ต้องมีใครคอยติดตาม
⭐ โบนัส: วิธีการดำเนินกระบวนการวางแผน OKR
4. ดำเนินการติดตามความถี่
คุณสามารถสร้างจังหวะการติดตามที่สอดคล้องกับกระบวนการตัดสินใจของบริษัทของคุณได้แล้ว และเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
⏰ การเช็คอินรายสัปดาห์ (30–45 นาที)
- เริ่มต้นด้วย KR ที่ถูกทำเครื่องหมายว่ามีความเสี่ยงหรือออกนอกเส้นทาง
- ทบทวนการเปลี่ยนแปลงในตัวชี้วัดและสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
- ยืนยันเป้าหมายถัดไปและแผนการที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น
- การขอและเจ้าของการพึ่งพาของระบบ
⏰ การทบทวนประจำเดือน (60–90 นาที)
- ดูแนวโน้ม KR ของแต่ละทีมโดยรวม ไม่ใช่การอัปเดตทีละบรรทัด
- ทบทวนความพึ่งพาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ
- จัดสรรทรัพยากรและลำดับการโทรในขณะที่ยังมีเวลาสำหรับการกู้คืน
⏰ ปิดไตรมาส (60–120 นาที)
- ยืนยันคะแนนสุดท้ายและหลักฐาน
- บันทึกสิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ไม่ได้ผล และสิ่งที่ควรนำไปใช้ต่อ
- ตัดสินใจว่าอะไรเป็นงานปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการจริง และอะไรควรคงไว้เป็นเป้าหมาย OKR
5. จัดตั้งแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริง
เพื่อป้องกันไม่ให้ทีมคาดเดา ให้กำหนดสถานที่เดียวสำหรับ OKR และนำระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจนมาใช้
โดยสรุปแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องควรประกอบด้วย:
- วัตถุประสงค์และคำจำกัดความของ KR, เจ้าของ, ฐานเริ่มต้น, และเป้าหมาย
- ประวัติการอัปเดต (บันทึกประจำสัปดาห์และภาพรวมเมตริก)
- บันทึกการพึ่งพาและบันทึกการตัดสินใจ
- ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลและแดชบอร์ด
หลังจากแต่ละไตรมาส ให้อัปเดตเฉพาะสิ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเท่านั้น รวมถึงคำจำกัดความของ KR ที่ไม่ชัดเจน การให้คะแนนที่ไม่ชัดเจน หรือช่องว่างของเครื่องมือ
การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงการติดตาม OKR
61% ของพนักงานกล่าวว่าAI ทำให้งานของพวกเขาน่าเบื่อน้อยลงและมีกลยุทธ์มากขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมจึงควรใช้ AI เพื่อปรับปรุงการติดตาม OKR ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งที่เราหมายถึงคือ:
|กรณีการใช้งาน AI
|ปัจจัยในการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
|สิ่งที่ควรวัด
|การอัปเดต OKR รายสัปดาห์โดยอัตโนมัติจากกิจกรรมการทำงาน
|ลดการเขียนสถานะด้วยตนเอง
|เวลาในการผลิตการอัปเดต; % อัปเดตที่ส่งตรงเวลา
|สรุปความคืบหน้าจากงาน/เอกสาร/ตั๋ว
|ลดการค้นหาและคัดลอก-วาง
|การอัปเดตที่เชื่อมโยงกับหลักฐาน (ร้อยละที่มีลิงก์แหล่งที่มา); ต้องการการแก้ไขจากผู้ตรวจสอบ
|ความเสี่ยงจากธง (การลื่น, สิ่งกีดขวาง, งานที่หยุดชะงัก)
|การแทรกแซงก่อน
|ระยะเวลาล่วงหน้าของความเสี่ยง (วัน); จำนวนความเสี่ยงที่ตรวจพบก่อนการตรวจสอบ
|คาดการณ์เส้นทางของ KR
|การวางแผนและการตัดสินใจที่ดีขึ้น
|ความแม่นยำของการคาดการณ์ (คะแนนที่คาดการณ์เทียบกับคะแนนจริง)
|สร้างรายการการกระทำสำหรับสัปดาห์หน้า
|การดำเนินการต่อเนื่องที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
|อัตราการดำเนินการเสร็จสิ้น; เวลาจากการตัดสินใจจนถึงการสร้างงาน
|มาตรฐานการรายงานระหว่างทีม
|ความไม่สม่ำเสมอที่น้อยลง
|% ทีมที่ใช้รูปแบบการอัปเดตเดียวกัน; คำถามชี้แจงในการตรวจสอบน้อยลง
📮 ClickUp Insight: 47% ของทีมไม่ได้วัดผลกระทบของ AI และมีเพียง 10% เท่านั้นที่ติดตามผลลัพธ์ด้วยตัวชี้วัดที่แท้จริง.
ในหลายกรณี ผู้นำมักไม่ได้เห็นว่าการใช้เครื่องมือ AI กำลังสร้างคุณค่าในจุดใดบ้าง หรืออาจไม่ได้สร้างคุณค่าเลย
ClickUp Brainเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ด้วยการนำ AI เข้ามาอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวที่ทุกการกระทำ, การอัปเดต, และผลลัพธ์เชื่อมต่อถึงกัน และผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจน: มากกว่า 150,000 บริษัท รวมถึง Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM, และ Fortinet ใช้ ClickUp Brain เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่วัดได้
ทีมรายงานการประหยัดค่าใช้จ่ายสูงถึง 88%, ประหยัดเวลาได้ 1.1 วันต่อสัปดาห์, และทำงานเสร็จเร็วขึ้น 3 เท่า เนื่องจาก Brain สามารถแทนที่เครื่องมือที่เชื่อมต่อกันไม่ได้หลายสิบตัวด้วย AI ตัวเดียวที่ทำงานได้ทั่วทั้งกระบวนการทำงานของพวกเขา
เครื่องมือติดตาม OKR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
นี่คือเครื่องมือบางอย่างที่ช่วยอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทำงาน OKR ของคุณให้ราบรื่นขึ้น 👇
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการและติดตาม OKR ในพื้นที่ทำงานที่รวมเข้ากับ AI)
ขอให้ใครสักคนพาคุณทบทวนการเช็คอิน OKR ครั้งล่าสุด และฟังว่ามีคำถามเดิมซ้ำทุกครั้งหรือไม่: แล้ว... สถานะที่แท้จริงคืออะไร?
ช่องว่างนั้นคือปัญหาหลักในการติดตาม OKR
ผลลัพธ์หลักอยู่ในที่เดียว งานที่แนบไว้กับมันอยู่ในที่อื่น
ตลอดเวลาที่ผ่านมา การสนทนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถูกแยกไปอยู่ในเครื่องมือแชทต่างหากนี่คือการกระจายตัวของเครื่องมือที่ค่อยๆ กัดกินประสิทธิภาพของ OKR ของคุณอยู่
ClickUpก้าวเข้ามาเป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์เพื่อปิดช่องว่างนั้นอย่างถาวร
มาดูกันให้ละเอียดว่าทำไม ClickUp ถึงเป็นซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุด👇
ให้ทุก OKR มีการแยกย่อยที่สามารถดำเนินการได้ ด้วย ClickUp Tasks
ClickUp Tasks เปลี่ยน OKR ระดับสูงให้กลายเป็นงานที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้ สร้างงานเฉพาะเพื่อแทนวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์สำคัญ มอบหมายเจ้าของ เพิ่มสถานะที่กำหนดเอง ความสำคัญ วันที่ครบกำหนด ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
เจาะลึกและแยก KR ที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย (เช่น 'ดำเนินการสำรวจลูกค้า' หรือ 'ปรับปรุงโมเดลราคา') และใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกรายละเอียดเฉพาะของ OKR เช่น ไตรมาส แผนก ระดับความมั่นใจ หรือตัวชี้วัดเป้าหมาย
ใช้ความคิดเห็นภายในงานสำหรับสนทนาต่อเนื่อง, ใช้การกล่าวถึง (@mentions)เพื่อแจ้งให้เพื่อนร่วมทีมทราบ, และแนบไฟล์เพื่อเชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้อง—ทำให้ทุกบริบทอยู่ในที่เดียว
ใช้แดชบอร์ดในตัวสำหรับติดตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือกำหนดเอง
แดชบอร์ดของ ClickUpให้การตรวจสอบแบบภาพและเรียลไทม์ของ OKRs ในทุกระดับ—คิดถึงระดับบุคคล, ทีม, หรือทั้งบริษัท
เพิ่มวิดเจ็ตที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งของคุณเอง:
- บัตรรายการงานช่วยให้คุณสามารถกรอง อัปเดต และเจาะลึกไปยังงานต่างๆ ได้โดยตรงจากแดชบอร์ด
- บัตรพอร์ตโฟลิโอให้มุมมองระดับสูงของโฟลเดอร์หรือรายการ OKR
- บัตรแผนภูมิ (แท่ง, พาย, เส้น) ติดตามความคืบหน้าตามแผนก, ผู้รับผิดชอบ, หรือหมวดหมู่
- บัตรคำนวณนับวัตถุประสงค์/ผลลัพธ์สำคัญที่กำลังดำเนินการอยู่
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เมื่อคุณได้ตั้งค่ามุมมองแดชบอร์ดของคุณแล้วการ์ด AI ของ ClickUpจะช่วยให้คุณดึงเรื่องราวเบื้องหลังตัวเลขออกมาได้
คุณมี:
- สมอง AI: รันคำสั่ง AI แบบกำหนดเอง (เหมาะสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับ OKR เช่น 'ระบุ KR ที่ไม่ตรงเป้าหมายและเหตุผล')
- AI StandUp: สรุปกิจกรรมล่าสุดของคุณในช่วงเวลาที่เลือก
- การประชุมทีม AI: สรุปกิจกรรมล่าสุดของบุคคลหรือทีมที่เลือกในช่วงเวลาที่กำหนด
- สรุปผู้บริหารโดย AI: สร้างสรุปผู้บริหารที่ทันสมัย แสดงสถานะและสุขภาพของแผนก ทีม หรือโครงการของคุณ
อัปเดตโครงการ AI: สร้างภาพรวมระดับสูงของสถานะและความคืบหน้าของโครงการ
ซูเปอร์เอเจนต์คือเพื่อนร่วมงาน AI ของคุณ
ClickUp Super Agentsคือเพื่อนร่วมทีม AI ที่มีความเป็นมนุษย์และทำงานได้อย่างอิสระ ซึ่งถูกสร้างขึ้นภายในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง พวกเขาทราบทุกเรื่องเกี่ยวกับงาน เอกสาร การสนทนา และเป้าหมายของคุณ (ไม่ว่าคุณจะเรียกอะไรก็ตาม)
คุณสามารถ @mention พวกเขาได้เหมือนกับเพื่อนร่วมงานทั่วไป มอบหมายงาน หรือตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อกระตุ้นให้พวกเขาดำเนินการด้วยตนเอง นอกจากนี้ พวกเขายังเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอด้วยหน่วยความจำที่ไม่มีที่สิ้นสุด
สำหรับการติดตาม OKR ให้สร้าง Super Agents ของคุณเองเพื่อติดตามความคืบหน้า แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับความเสี่ยง (เช่น ผลลัพธ์หลักที่หยุดชะงัก) ปลดบล็อกปัญหา หรือแม้แต่แนะนำการปรับเปลี่ยนตามข้อมูล
สร้างซูเปอร์เอเจนต์คนแรกของคุณด้วย ClickUp:
ClickUp Brain สำหรับการอัปเดตความคืบหน้าและข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติ
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่อยู่รอบตัวคุณ ฝังอยู่ในทุกส่วนของพื้นที่ทำงาน (และมากกว่านั้น) มันจะสแกนงาน เอกสาร ความคิดเห็น และแดชบอร์ด เพื่อส่งการอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อคุณต้องการ
ถามคำถามในภาษาธรรมชาติ เช่น 'ความคืบหน้า OKR ไตรมาส 1 ของเราเป็นอย่างไรบ้าง?' เพื่อสรุปข้อมูลทันที หรือให้ระบบสร้างรายงานสถานะ ไฮไลท์แนวโน้ม และแนะนำขั้นตอนถัดไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การปรับให้สอดคล้องกับ OKR และการติดตามความก้าวหน้า: กำหนดวัตถุประสงค์และเชื่อมโยงแต่ละ KR เป็นเป้าหมายที่วัดผลได้ผ่านงานใน ClickUp เมื่องานที่เชื่อมโยง (หรือเป้าหมายเชิงตัวเลข) มีการเปลี่ยนแปลง ความคืบหน้าจะถูกสรุปผลโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถเห็นการเสร็จสิ้นแบบเรียลไทม์และติดตามว่างานในระดับทีมส่งผลต่อผลลัพธ์ขององค์กรอย่างไร
- เก็บกลยุทธ์และการอัปเดตไว้ในที่เดียว: ใช้ClickUp Docsสำหรับบริบทเบื้องหลัง OKR ของคุณ—พันธกิจ, ลำดับความสำคัญรายไตรมาส, คำจำกัดความของ KR, วาระการประชุม และการตรวจสอบรายสัปดาห์ เชื่อมโยงงานโดยตรงในเอกสาร ติดแท็กผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างเนื้อหาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อจำเป็น
- ทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างรับผิดชอบ: ใช้ความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUpเพื่อบันทึกอุปสรรคหรือการตัดสินใจและกำหนดความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสม ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติมากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,
เพียงคลิกเดียว. นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติ, การแจ้งเตือน, และการสื่อสารกับทีมของฉัน ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของความง่ายและสะดวกสบาย ดังนั้นเราจึงกำลังพิจารณาที่จะยกเลิกแอปพลิเคชันการสื่อสารอื่น ๆ ของเรา! ทั้งบริษัทใช้ ClickUp ตลอดทั้งวัน ทุกวัน ดังนั้นการมีคุณสมบัติเหล่านี้และใช้งานง่ายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง. ฉันต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับบางสิ่งที่ฉันไม่สามารถแก้ไขได้ และพวกเขาตอบกลับอย่างรวดเร็ว สุภาพ และมีความรู้ พร้อมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดของฉันได้อย่างรวดเร็ว การนำไปใช้งานค่อนข้างง่าย และการปรับแต่งก็ทำได้อย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี้ยังมีบทแนะนำมากมายที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ
เพียงคลิกเดียว. นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติ, การแจ้งเตือน, และการสื่อสารกับทีมของฉันก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของความง่ายและสะดวกสบาย ดังนั้นเราจึงกำลังพิจารณาการยกเลิกแอปพลิเคชันการสื่อสารอื่น ๆ ของเรา! ทั้งบริษัทใช้ ClickUp ตลอดทั้งวัน ทุกวัน ดังนั้นการมีคุณสมบัติเหล่านี้และใช้งานง่ายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง. ฉันต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับบางสิ่งที่ฉันไม่สามารถแก้ไขได้ และพวกเขาตอบกลับอย่างรวดเร็ว สุภาพ และมีความรู้ พร้อมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดของฉันได้อย่างรวดเร็ว การนำไปใช้งานค่อนข้างง่าย และการปรับแต่งก็ตรงไปตรงมา นอกจากนี้ยังมีบทช่วยสอนมากมายให้ใช้เพื่อช่วยเหลืออีกด้วย
⭐ โบนัส: นี่คือซอฟต์แวร์ OKR บางตัวที่คุณสามารถตรวจสอบได้
2. WorkBoard (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินการ OKR ในองค์กรขนาดใหญ่ พร้อมสกอร์การ์ดที่พร้อมสำหรับผู้นำ)
WorkBoard เป็นแพลตฟอร์มการดำเนินการตามเป้าหมายและกลยุทธ์ (OKR) ที่ช่วยให้ผู้นำมองเห็นความก้าวหน้า ระบุความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ และเชื่อมโยงงานกับผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์สองประการ
ประการแรก, Heatmap View ของมันทำหน้าที่เป็นตัวตรวจสอบสุขภาพขององค์กรทั้งหมด ผู้นำสามารถสแกนสิ่งที่อยู่ในเส้นทางที่ดีเทียบกับสิ่งที่เสี่ยงและเจาะลึกถึงสิ่งที่ขับเคลื่อนสถานะแต่ละอย่างได้ ประการที่สอง, การผสานรวมของ WorkBoard สามารถทำให้การอัปเดต KR เป็นอัตโนมัติจากระบบที่ทีมระบบใช้อยู่แล้ว (เช่น Azure DevOps หรือ Jira) มันสามารถแสดง OKRsและการอัปเดตการทบทวนธุรกิจได้โดยตรงภายใน Microsoft Teams สำหรับการตรวจสอบที่รวดเร็วขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ WorkBoard
- มุมมองแผนที่ความร้อนสำหรับการสแกนสุขภาพ OKR ทั่วทั้งองค์กรที่ช่วยให้ผู้นำสามารถมองเห็นพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นคลิกเข้าไปยังความเสี่ยงและอุปสรรคที่ซ่อนอยู่เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที
- Biz Reviews ที่สร้างหน้าแสดงรีวิวแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ พร้อมแผนภูมิแนวโน้มแบบไดนามิกสำหรับOKR และ KPI เพื่อให้การสนทนา MBR/QBR มีพื้นฐานอยู่บนผลการดำเนินงานจริง
- OKR Canvas พร้อมระบบโค้ชในตัว เพื่อช่วยให้ทีมเขียนวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ด้วยโครงสร้างที่มีคำแนะนำ
ข้อจำกัดของ WorkBoard
- สกอร์การ์ดและ OKR Canvas อาจรู้สึกมีข้อบกพร่องในบางครั้ง และประสบการณ์การนำทางยังมีพื้นที่ให้ปรับปรุง โดยเฉพาะเมื่อคุณพยายามรวมข้อมูลหรือเจาะลึกลงไปในแต่ละระดับ
- การควบคุมของผู้ดูแลระบบอาจรู้สึกจำกัดไปบ้าง โดยบางทีมอาจต้องการการเข้าถึงที่ละเอียดมากขึ้น การกำหนดค่า และการควบคุมรายวันในฐานะผู้ดูแลระบบของ WorkBoard
ราคาของ WorkBoard
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ WorkBoard
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,
Workboard ช่วยในการจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระเบียบและทำให้ง่ายต่อการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ มันให้ภาพที่ชัดเจนของเป้าหมาย ลำดับความสำคัญ และความก้าวหน้า ดังนั้นในวิธีนี้เราสามารถเห็นได้ว่างานของเราเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ใหญ่ของบริษัทอย่างไร
Workboard ช่วยในการจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระบบ และทำให้ง่ายต่อการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ มันให้ภาพที่ชัดเจนของเป้าหมาย ลำดับความสำคัญ และความก้าวหน้า ดังนั้นเราจึงสามารถเห็นได้ว่างานของเราเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ของบริษัทอย่างไร
3. มูนแคมป์ (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบ OKR ที่มีโครงสร้าง)
Mooncamp รวมศูนย์การวางแผน การดำเนินการ และการทบทวน OKR ของคุณไว้ในที่เดียว คุณไม่จำเป็นต้องใช้สเปรดชีต OKR หลายไฟล์หรือเอกสารกลยุทธ์ที่แยกส่วนกันอีกต่อไป
ใช้ Mooncamp เพื่อกำหนดการแจ้งเตือนการเช็คอินผ่านอีเมล, Slack หรือ Microsoft Teams ตรวจสอบความคืบหน้าในแดชบอร์ดที่สามารถกรองเพื่อแสดงเป้าหมายที่ยังไม่ได้อัปเดต, ไม่สอดคล้อง หรือมีความเสี่ยง
หากคุณต้องการให้ตัวเลขอยู่ใกล้กับแหล่งข้อมูลความจริงมากขึ้น Mooncamp ยังสามารถอัปเดตเป้าหมายโดยอัตโนมัติจากการเชื่อมต่อต่าง ๆ เช่น การดึงข้อมูลจากเซลล์เฉพาะใน Google Sheets หรือการซิงค์ความคืบหน้าจากงานที่เชื่อมโยงกับ Asana
คุณสมบัติเด่นของ Mooncamp
- ใช้มุมมอง Goal Tree เป็นกระดานวาดภาพ แสดงเป้าหมายที่สอดคล้องกันทุกเป้าหมายเป็นบัตรที่คุณสามารถลากและวางเพื่อจัดระเบียบเสาหลัก, พื้นที่โฟกัส, เป้าหมาย, และโครงการริเริ่มในลำดับชั้นเดียว
- ใช้คุณสมบัติที่กำหนดเองเพื่อมาตรฐานวิธีการบันทึกเป้าหมายและการตรวจสอบในองค์กรของคุณ (ฟิลด์ที่ตรงกับภาษา/กระบวนการภายในของคุณ) จากนั้นใช้คุณสมบัติเหล่านั้นเป็นฟิลเตอร์ภายในมุมมองและแดชบอร์ด
- อัปเดต OKR จาก Slack โดยใช้บอท Mooncamp รวมถึงดึงเป้าหมายของคุณและบันทึกความคืบหน้าผ่านคำสั่ง /mooncamp goals
ข้อจำกัดของ Mooncamp
- มุมมองมีความตระหนักถึงวงจร ซึ่งหมายความว่าเป้าหมายอาจหายไปจากมุมมองอย่างเงียบๆ หากตัวกรองวงจรไม่ตรงกับที่คุณคาดหวัง ดังนั้นคุณจำเป็นต้องตรวจสอบการตั้งค่าวงจรอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการคิดว่ามีบางสิ่งหายไป
- บางคนกล่าวว่าโมดูลการเช็คอินจำเป็นต้องพัฒนาเป็นกระบวนการที่มีลักษณะคล้าย CFR ที่สมบูรณ์มากขึ้น (การสะท้อนผลที่ลึกซึ้งขึ้น, ข้อเสนอแนะ, และการกระตุ้นให้ติดตามผล ไม่ใช่เพียงแค่การอัปเดตความคืบหน้า)
ราคาของ Mooncamp
- จำเป็น: €6/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: €10/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Mooncamp
- G2: 4. 8/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,
มันช่วยให้คุณทราบได้อย่างสมบูรณ์แบบว่าคุณต้องการบรรลุเป้าหมายใด รวมถึงกระบวนการทั้งหมดที่คุณได้ดำเนินการเพื่อทำงานนั้นให้สำเร็จ ตลอดจนความถี่ในการใช้งาน
มันช่วยให้คุณทราบได้อย่างสมบูรณ์แบบว่าคุณต้องการบรรลุเป้าหมายใด รวมถึงกระบวนการทั้งหมดที่คุณได้ดำเนินการเพื่อทำงานนั้นให้สำเร็จ ตลอดจนความถี่ในการใช้งาน
ข้อผิดพลาดทั่วไปในการติดตาม OKR
❌ การตั้งเป้าหมายต่อไตรมาสมากเกินไป: ทีมที่ติดตามเป้าหมาย 8-10 ข้อ มักจะกระจายความสนใจมากเกินไป ทำให้ไม่มีความคืบหน้าที่มีความหมายในสิ่งใดเลย ขณะเดียวกันก็รายงานความคืบหน้าแบบผิวเผินในทุกเรื่อง
✅ แก้ไข: จำกัดเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ 3-5 เป้าหมายต่อทีมต่อไตรมาส แต่ละเป้าหมายควรเป็นตัวแทนของลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ หากทุกอย่างดูเหมือนสำคัญทั้งหมด ให้จัดลำดับความสำคัญของโครงการและเลื่อนเป้าหมายที่มีความสำคัญน้อยกว่าไปยังไตรมาสถัดไป
❌ การปฏิบัติต่อผลลัพธ์สำคัญเสมือนเป็นงาน: การเขียนผลลัพธ์สำคัญเช่น 'เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่' หรือ 'จ้างวิศวกร' เป็นการติดตามกิจกรรมแทนที่จะเป็นผลกระทบทางธุรกิจที่คุณต้องการบรรลุ
✅ แก้ไข: กรอบผลลัพธ์สำคัญทุกข้อให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถวัดผลได้ แทนที่จะเขียนว่า 'เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่' ให้เขียนว่า 'เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกจาก 10,000 เป็น 25,000 คนต่อเดือน'
❌ การถ่ายทอด OKRs แบบลำดับชั้นที่เข้มงวดเกินไป: เมื่อผู้นำกำหนด OKRs ของทุกทีมโดยไม่รับฟังความคิดเห็น คุณจะได้รับการปฏิบัติตามคำสั่งมากกว่าความมุ่งมั่น และพลาดข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากมุมมองของพนักงาน
✅ แก้ไข: ให้ทำงานร่วมกัน! ผู้นำกำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัท 3-5 ข้อ จากนั้นให้ทีมต่างๆ เสนอ OKR ของตนเองที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เหล่านั้นโดยอิงจากความรู้ในระดับปฏิบัติการ ตรวจสอบและเจรจาเพื่อให้สอดคล้องกันแทนที่จะกำหนดรายละเอียดเฉพาะ
❌ การสื่อสารเป้าหมาย OKR ที่ท้าทายผิดพลาด: เมื่อทีมตั้งเป้าหมายที่ท้าทายโดยไม่ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าการบรรลุ 70% ถือเป็นความสำเร็จ (ไม่ใช่ความล้มเหลว) อาจทำให้เกิดความสับสน ขาดแรงจูงใจ หรือความคาดหวังที่ไม่ตรงกันระหว่างทีมที่เกี่ยวข้อง
✅ แก้ไข: สื่อสารอย่างเปิดเผยในระหว่างการวางแผนว่าเป้าหมายเหล่านี้เป็นเป้าหมายที่ต้องใช้ความพยายามสูงและมีความเสี่ยงสูง กำหนดเกณฑ์ความสำเร็จล่วงหน้า (เช่น คะแนนเฉลี่ย 0.6–0.7 = ผลงานยอดเยี่ยม) เพื่อให้ทีมเชื่อมั่นในความทะเยอทะยานโดยไม่กลัวการลงโทษหากบรรลุผลได้เพียงบางส่วน
❌ การสับสนระหว่างวัตถุประสงค์กับคำประกาศเจตนารมณ์: วัตถุประสงค์ที่เขียนว่า 'สร้างความประทับใจให้ลูกค้าทุกวัน' ฟังดูสร้างแรงบันดาลใจ แต่ไม่ได้ให้ทิศทางที่ชัดเจนว่าจะต้องทำอะไรในไตรมาสนี้
✅ แก้ไข: แทนที่จะเขียนว่า 'สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า' ให้เขียนว่า 'สร้างการสอดคล้องระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาดในกลุ่มลูกค้าองค์กร' เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่ดีควรตอบคำถามเช่น 'เราต้องการให้ถึงสถานะใดภายในสิ้นไตรมาส?'
วิธีวัดความสำเร็จของ OKR
ในรายงานการเปรียบเทียบ OKRที่อิงจากผู้ดำเนินการสตาร์ทอัพกว่า 200 ราย ทีมที่ทำการตรวจสอบความคืบหน้าทุกสัปดาห์สามารถบรรลุ OKR ได้มากกว่าทีมที่ไม่ทำถึง 43% ซึ่งเป็นการเตือนว่าความสำเร็จของ OKR เป็นทั้งผลลัพธ์และจังหวะการดำเนินงานที่อยู่เบื้องหลัง
แล้วคุณวัดประสิทธิภาพของทีมคุณอย่างไร?
มองข้ามคะแนนสุดท้ายและถามสองสิ่งนี้: ผลลัพธ์หลักได้เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ทางธุรกิจที่คุณให้ความสำคัญหรือไม่? ระบบของคุณทำให้ความก้าวหน้าปรากฏให้เห็นได้เร็วพอที่จะปรับ (จังหวะ, ความรับผิดชอบ, และการตัดสินใจ) หรือไม่?
คุณควรวัด:
- การบรรลุผลลัพธ์หลัก: ร้อยละที่บรรลุตามแต่ละ KR พร้อมคะแนนรวม (เช่น: 0. 0–1. 0 เฉลี่ย)
- การเคลื่อนไหวของผลลัพธ์: การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับค่าพื้นฐานในตัวชี้วัดหลักทางธุรกิจที่วัตถุประสงค์มีเจตนาที่จะส่งผลกระทบ
- อัตราการบรรลุเป้าหมายสำคัญ: ร้อยละของเป้าหมายสำคัญที่วางแผนไว้ซึ่งบรรลุตามกำหนดเวลา (ต่อ KR)
- ความสดใหม่ของการอัปเดต: จำนวนวันเฉลี่ยนับตั้งแต่การอัปเดต KR ครั้งล่าสุด (และ % ของ KR ที่ล้าสมัย)
- ความครอบคลุมด้านความเป็นเจ้าของ: ร้อยละของ OKR ที่มีเจ้าของรับผิดชอบโดยตรงเพียงคนเดียว
- อัตราการสอดคล้อง: ร้อยละของ OKR ของทีมที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ระดับสูงของบริษัท
- การครอบคลุมของโครงการตามเป้าหมาย: ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการอยู่ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับเป้าหมายอย่างน้อยหนึ่งเป้าหมาย (และในทางกลับกัน)
- ระยะเวลาการแก้ไขปัญหาโดยผู้กีดขวาง: ระยะเวลาเฉลี่ยจากเวลาที่ผู้กีดขวางถูกแจ้งจนถึงเวลาที่ปัญหาได้รับการแก้ไข
- การเรียนรู้ + การลงมือทำ: จำนวนครั้งที่ทำการปรับหลักสูตรในระหว่างรอบ (การเปลี่ยนแปลงขอบเขต, การปรับเกณฑ์การประเมินใหม่) และสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการปรับ
ทำให้การติดตาม OKR เป็นไปอย่างราบรื่นด้วย ClickUp
ระบบ OKR ที่ได้ผลจริงมีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่ง: ความชัดเจน ทุกคนรู้ว่าอะไรสำคัญ งานของพวกเขาเชื่อมโยงกับมันอย่างไร และสถานะของสิ่งต่างๆ เป็นอย่างไรโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ClickUp สนับสนุนความชัดเจนในลักษณะนั้นโดยการยึด OKRs ไว้ในการทำงานประจำวัน ผลลัพธ์หลักไม่ได้อยู่ในเอกสารแยกต่างหาก แต่จะเชื่อมโยงโดยตรงกับงานที่ทีมกำลังดำเนินการอยู่ พร้อมแสดงผู้รับผิดชอบและความคืบหน้าให้เห็นได้ชัดเจนเมื่องานดำเนินไป
เมื่อการดำเนินการดำเนินไป ความคืบหน้าไม่จำเป็นต้องถูกเชื่อมต่อกันด้วยมือ ผู้นำสามารถเห็นได้ว่าเป้าหมายกำลังดำเนินไปอย่างไรในเวลาจริง ทีมสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และการอัปเดตเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในงาน AI จะช่วยปิดช่องว่างโดยการนำเสนอสรุป ไฮไลท์ความเสี่ยง และรักษาความสอดคล้องไว้โดยไม่ต้องพึ่งพาการเตือนหรือการประชุมสถานะ
ผลลัพธ์ที่ได้คือกระบวนการ OKR ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่กระบวนการที่ต้องดูแลควบคู่กันไป
หากคุณกำลังมองหาการติดตาม OKR ที่เชื่อมโยงกับวิธีการทำงานจริงลองใช้ ClickUp ฟรี
คำถามที่พบบ่อย
เมื่อเขียน OKRs ให้เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแต่ละ KR ให้กลายเป็นจุดตรวจสอบที่สามารถตรวจสอบได้เป็นกลางทุกสัปดาห์: ตัวชี้วัดที่ชัดเจน, แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง, และเป้าหมายที่สามารถวัดได้ในอนาคต. จากนั้นให้เพิ่มการอัปเดตเพื่อรวมค่าปัจจุบันกับเป้าหมาย, สิ่งที่เปลี่ยนแปลง, และสิ่งที่คุณจะปรับเปลี่ยนต่อไป. เมื่อสิ่งนี้มีความสม่ำเสมอแล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงการทำงานประจำวันกับเป้าหมายขององค์กรได้.
ระยะเวลาการทบทวนทั่วไปอาจประกอบด้วย: รายสัปดาห์ (15–30 นาที): อัปเดตตัวเลข, ระบุอุปสรรค, ยืนยันเป้าหมายถัดไปรายเดือน (45–60 นาที): ทบทวนแนวโน้ม, ความเสี่ยงด้านความพึ่งพา, และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสิ้นไตรมาส: ให้คะแนนพร้อมหลักฐานและบันทึกบทเรียน หากรอบการทำงานของคุณช้าลง สามารถทบทวนทุกสองสัปดาห์ได้—แต่อย่าให้การทบทวนที่ถี่เกินไปทำลายวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่ทำให้เป้าหมายของทีมยังคงสมจริงและสามารถควบคุมได้
ติดตามกิจกรรมแทนผลลัพธ์: มีงานจำนวนมากที่เสร็จสิ้น แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวชี้วัดเป้าหมายผลลัพธ์ไม่ชัดเจน: ไม่มีเกณฑ์เริ่มต้น เป้าหมาย หรือคำนิยามของความสำเร็จที่ชัดเจนการอัปเดตไม่สม่ำเสมอ: รูปแบบการรายงานแตกต่างกันในแต่ละทีมไม่มีช่องทางในการยกระดับปัญหา: บล็อกเกอร์ถูกบันทึกไว้แต่ไม่เคยได้รับการแก้ไข มี OKR มากเกินไป: ความสนใจกระจายและไม่เกิดผลลัพธ์การละเลย 'ทำไม': เป้าหมายกลายเป็นเพียงช่องทำเครื่องหมายภายในที่ไม่สะท้อนผลกระทบต่อผู้ใช้ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า
เครื่องมือ OKR ที่เฉพาะทางมักจะกำหนด OKR, ให้คะแนน, และดำเนินการทบทวน ClickUp ครอบคลุมมากกว่าเพราะเป็น Converged AI Workspace ที่ออกแบบมาเพื่อลดการกระจายตัวของแอปพลิเคชัน งานจะถูกแบ่งย่อย KRs ให้เป็นเป้าหมายที่เล็กกว่าและจัดการได้ ระบบอัตโนมัติเพื่อรักษาความสม่ำเสมอในการอัปเดต แดชบอร์ดเพื่อติดตามความคืบหน้าตั้งแต่ระดับทีมไปจนถึงระดับบริษัท สิ่งที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันคือชั้น AI ที่เข้าใจบริบท ClickUp Brain ช่วยสร้างสรุปและดึงข้อมูลเชิงลึกจากงานที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ทำงานของคุณ ClickUp Super Agents ทำหน้าที่เสมือนเพื่อนร่วมงาน AI ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ ซึ่งคุณสามารถ @mention หรือมอบหมายงานให้ (เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามความเคลื่อนไหวของ KPI การแจ้งเตือนความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ และการร่างอัปเดตประจำสัปดาห์)