บล็อก ClickUp

คู่มือการติดตาม OKR: วิธีปรับเป้าหมายให้สอดคล้องและวัดความก้าวหน้า

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
7 กุมภาพันธ์ 2569

65% ของทีมยอมรับว่า OKR ของพวกเขาไม่ได้เชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัท 🤯

พูดง่ายๆ คือ: สองในสามทีมกำลังตั้งเป้าหมาย ติดตามผลลัพธ์สำคัญ และตรวจสอบเป้าหมายที่ท้าทาย แต่เป้าหมายเหล่านี้ไม่มีความเชื่อมโยงกับคุณค่าทางธุรกิจที่ชัดเจน

คุณอาจเริ่มต้นไตรมาสด้วย OKR ที่ชัดเจนและความตั้งใจที่ดี

แต่ช่องว่างในการดำเนินการ OKR จะเริ่มปรากฏขึ้นเมื่อแรงกดดันในการดำเนินงานเข้ามาแทนที่ และเป้าหมายเหล่านั้นถูกมองข้ามไป

คู่มือนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้างระบบดังกล่าว—คู่มือการติดตาม OKR สำหรับเป้าหมายที่กว้างขึ้นของบริษัท

⭐ แม่แบบแนะนำ

เทมเพลต OKR และเป้าหมายของบริษัทใน ClickUpมอบพื้นที่ทำงานที่พร้อมใช้งานให้คุณสำหรับดำเนินการ OKR ในรูปแบบรายการวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก พร้อมเจ้าของงาน วันที่ครบกำหนด และความคืบหน้าที่แสดงอยู่ภายใต้ที่เดียว

จัดการเป้าหมายองค์กร เป้าหมายหลัก และความก้าวหน้าทั้งหมดในองค์กรได้ในที่เดียวด้วยเทมเพลต OKRs และเป้าหมายสำหรับบริษัทของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการเป้าหมายองค์กร, เป้าหมายหลัก, และความคืบหน้าทั้งหมดในที่เดียวด้วยเทมเพลต OKRs และเป้าหมายของบริษัทจาก ClickUp

ใช้ วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามเป้าหมายแต่ละรายการเป็นรายการหลัก และจัดลำดับผลลัพธ์สำคัญ (รวมถึงขั้นตอนการทำงานทีละขั้นตอน) ไว้ใต้เป้าหมายนั้น เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpเช่น แผนก, ระดับชั้น, และไฮไลท์ เพื่อให้บริบทของงานยังคงอยู่ พร้อมด้วยคอลัมน์ความคืบหน้าที่จะช่วยให้สแกนการเสร็จสิ้นงานได้ง่ายขึ้น

อะไรคือ OKRs และเหตุใดจึงมีความสำคัญ

OKRs (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก)เป็นกรอบการตั้งเป้าหมายที่ช่วยให้ทีมและองค์กรสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและท้าทาย พร้อมทั้งติดตามผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เป้าหมายขององค์กรและการตัดสินใจในแต่ละวันเชื่อมโยงกันทั่วทั้งองค์กร

กล่าวอีกนัยหนึ่ง 'วัตถุประสงค์' คือคำตอบสำหรับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ (สร้างแรงบันดาลใจและกำหนดเวลา) ในขณะที่ 'ผลลัพธ์หลัก' คือคำตอบสำหรับวิธีที่คุณจะรู้ว่าคุณบรรลุเป้าหมายแล้ว (ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงและวัดได้)

📌 มาดู ตัวอย่าง OKR กัน

วัตถุประสงค์: ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าสำหรับแอปพลิเคชันมือถือของเราในไตรมาสนี้

  • KR1: เพิ่มคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) จาก 30 เป็น 45
  • KR2: ลดอัตราการเกิดข้อผิดพลาดของแอปโดยเฉลี่ยจาก 2% เป็น <0.5%
  • KR3: เพิ่มอัตราการคงอยู่ 30 วันจาก 18% เป็น 25%

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเขียน OKR ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดหรือไม่? ชมวิดีโอนี้ได้เลย 👇

⭐ โบนัส: วิธีใช้ ClickUp สำหรับการตั้งเป้าหมาย

ทำไม OKRs ถึงมีความสำคัญ?

มีหลายเหตุผลที่การนำ OKRs มาใช้ช่วยรักษาความสอดคล้องและให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจน ได้แก่ 👇

  • กำหนดความหมายของ 'เสร็จสิ้น' ไว้ล่วงหน้า: เปลี่ยนความสำเร็จให้เป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน (ตัวเลข, เกณฑ์, จุดสำคัญ) เพื่อให้มั่นใจว่าไตรมาสจะสิ้นสุดลงไม่ได้หากไม่มีหลักฐานที่แสดงถึงสิ่งที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์
  • บังคับให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่แท้จริง: จำกัดจำนวนผลลัพธ์ที่คุณสามารถรับผิดชอบได้ ซึ่งทำให้เห็นชัดเจนว่างานใดควรเลื่อนออกไป ตัดทิ้ง หรือไม่เริ่มทำเลย
  • จัดแนวทีมผ่านความพึ่งพา: ทำให้กระบวนการจัดแนววัตถุประสงค์ง่ายขึ้นโดยแสดงให้เห็นว่างานของทีมหนึ่งส่งผลกระทบต่ออีกทีมอย่างไร ช่วยให้สามารถระบุอุปสรรคที่ซ่อนอยู่ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และทำให้มั่นใจว่าเป้าหมายยังคงอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
  • ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางได้ตั้งแต่เนิ่นๆ: เนื่องจาก 'ผลลัพธ์หลัก' ถูกติดตามเป็นรายสัปดาห์ คุณสามารถเห็นได้ทันทีภายในสัปดาห์ที่สองว่าคุณกำลังล่าช้าหรือไม่ และสามารถกระตุ้นให้ทีมปรับเปลี่ยนแผนได้ทันท่วงทีในขณะที่ยังมีเวลาสำหรับการกู้คืน
  • สร้างบันทึกการเรียนรู้ที่คุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้: ความสำเร็จและความผิดพลาดกลายเป็นข้อมูล (สิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ไม่ได้ผล หรือสิ่งที่ขัดขวางความก้าวหน้า) ทำให้การเดินทางของ OKR ครั้งต่อไปชัดเจนขึ้นและลดความสุ่มเสี่ยง

🎯 ตัวอย่าง OKR ในโลกจริง: ในปี 1979–1980Intelกำลังเผชิญกับภัยคุกคามทางการแข่งขันอย่างรุนแรงจาก Motorola 68000 ซึ่งลูกค้าเห็นว่ามีความเร็วสูงกว่าและง่ายต่อการเขียนโปรแกรม Intel ต้องการการผลักดันทั่วทั้งองค์กรเพื่อปรับปรุงการยอมรับโดยไม่รอรอบผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด

นั่นคือสิ่งที่ผลักดันให้พวกเขาตั้งเป้าหมาย

วัตถุประสงค์: จัดตั้ง 8086 ให้เป็นตระกูลไมโครโปรเซสเซอร์ 16 บิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลลัพธ์สำคัญ:

  • พัฒนาและเผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานห้าชุดที่แสดงประสิทธิภาพเหนือกว่าของตระกูล 8086 (แอปพลิเคชัน)
  • บรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ตระกูล 8086 ทั้งหมด (ฝ่ายการตลาด)
  • นำชิ้นส่วน 8MHz เข้าสู่การผลิต (ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายการผลิต)
  • ทดสอบตัวอย่างหน่วยประมวลผลร่วมทางคณิตศาสตร์ไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน (ฝ่ายวิศวกรรม)

มันได้ผลเพราะOKR สำหรับการเติบโตไม่ได้เป็นเพียงความทะเยอทะยานที่คลุมเครืออย่าง 'เอาชนะ Motorola' แต่ละ KR มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงและอย่างน้อยหนึ่งกรณีมีกำหนดเวลาที่แน่นอน (15 มิถุนายน)

คลังแม่แบบ: แม่แบบ OKR ฟรีใน Excel, Word และ ClickUp

ความท้าทายทั่วไปในการติดตาม OKR

นี่คือความท้าทายทั่วไปในการจัดการ OKR ที่คุณต้องตระหนัก:

⚠️ วัตถุประสงค์ขาดเกณฑ์ที่สามารถวัดได้

เมื่อวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่วัดผลได้ (KRs) พึ่งพาคำเช่น 'ปรับปรุง', 'เสริมสร้าง', หรือ 'เพิ่มประสิทธิภาพ' จะไม่มีวิธีที่เป็นวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบผลลัพธ์ ซึ่งทำให้ไม่สามารถวัดความก้าวหน้าได้อย่างสม่ำเสมอและทำให้การทบทวนกลายเป็นเพียงการอภิปรายตามความคิดเห็น

⚠️ ผลลัพธ์สำคัญติดตามเฉพาะงานที่ดำเนินการแล้วเท่านั้น

ทีมมักจะกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้รอบ ๆ งานการส่งมอบมากกว่าการเปลี่ยนแปลงในด้านการยอมรับ, รายได้, หรือการรักษาลูกค้า น่าเสียดายที่สิ่งนี้เพียงสร้างการเคลื่อนไหวโดยปราศจากความรู้ว่ามีผลกระทบที่สำคัญหรือไม่

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: หมุดหมายสำคัญมีมาตั้งแต่สมัยโบราณจริงๆ!ถนนโรมันมีการทำเครื่องหมายทุกไมล์ด้วยหิน และคำว่า 'mile' มีรากศัพท์มาจากคำว่า mille ซึ่งหมายถึง 1,000 ก้าว

⚠️ ความคืบหน้าได้รับการทบทวนไม่บ่อยพอที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

หากผู้นำเพียงแค่ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ทีมจะสูญเสียความสามารถในการติดตามความคืบหน้าในขณะที่ยังมีเวลาในการเปลี่ยนทิศทางได้ เมื่อปัญหาปรากฏให้เห็นแล้ว ความสามารถในการดำเนินการก็หมดไปแล้ว

⚠️ มีความคืบหน้าให้เห็น แต่ผลงานที่สนับสนุนยังไม่ปรากฏ

บางครั้ง คุณอาจเห็นได้ว่าตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่สามารถระบุได้ว่ามาตรการใดเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนั้น นี่คือช่วงเวลาที่ยากต่อการตัดสินใจว่าจะทุ่มเททรัพยากรเพิ่มเติมกับอะไร หรือควรหยุดอะไรไว้

⚠️ ผลลัพธ์หลักไม่เพียงพอ

นี่คือหนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด (และสร้างความเสียหายมากที่สุด) ของ OKR

เมื่อวัตถุประสงค์มีผลลัพธ์หลัก (Key Results) น้อยเกินไป การติดตามผลจะตื้นเขินและอาจทำให้เข้าใจผิดได้ คุณอาจ "บรรลุ" KR ได้ในทางเทคนิค แต่ยังคงพลาดเจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์นั้น

📌 ตัวอย่าง: วัตถุประสงค์: ปรับปรุงประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า ❌ KR: เพิ่มอัตราการเสร็จสิ้นการเริ่มต้นใช้งานเป็น 80%

สิ่งนี้พลาดสัญญาณสำคัญ เช่น เวลาที่ใช้ในการสร้างคุณค่า คุณภาพการเริ่มต้นใช้งาน และภาระการสนับสนุน คุณอาจบรรลุ 80% แต่ยังคงมอบประสบการณ์ที่ไม่ดี

✅ สิ่งที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร: แต่ละวัตถุประสงค์ควรมี ผลลัพธ์หลักที่เสริมกัน 3–5 ข้อ ที่:

  • วัดมิติต่าง ๆ ของความสำเร็จ
  • สมดุลตัวชี้วัดนำและตัวชี้วัดตาม
  • ทำให้ความก้าวหน้าสามารถมองเห็นได้สัปดาห์ต่อสัปดาห์

กฎทั่วไป: หากมี KR หนึ่งที่สามารถเป็นสีเขียวได้ในขณะที่เป้าหมายยังล้มเหลวอยู่ แสดงว่าคุณมีผลลัพธ์หลักไม่เพียงพอ

⚠️ OKRs ในอดีตไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการวางแผนในอนาคต

แม้ว่าวงจรทางประวัติศาสตร์จะถูกเก็บไว้ แต่พวกมันมักไม่ได้รับการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องในการประมาณการหรือในแบบแผนของการดำเนินการ และการละเลยเช่นนี้มักเป็นอุปสรรคต่อความสามารถขององค์กรในการปรับปรุงวิธีการตั้งเป้าหมาย OKR ในอนาคต

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้ติดตาม OKRsโดยใช้รอบเวลาที่แน่นอนทุกสัปดาห์แทนการอัปเดตแบบไม่สม่ำเสมอ กำหนดเวลาการประชุมประจำสัปดาห์ 15 นาทีในวันจันทร์หรือวันศุกร์เพื่อทบทวนความคืบหน้า อัปเดต KRs และแจ้งปัญหาที่ขัดขวางก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม

⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ �

ชี้แจงวัตถุประสงค์ แยกแยะผลลัพธ์สำคัญ และติดตามความคืบหน้าอย่างชัดเจนด้วยเทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp

คุณสามารถดูสถานะปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วด้วยสถานะง่ายๆ เช่น 'เป็นไปตามแผน' 'มีความเสี่ยง' และ 'ล่าช้า' พร้อมด้วยเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าสำหรับการตรวจสอบเป็นประจำ

กรอบการติดตาม OKR ที่มีประสิทธิภาพ

ตอนนี้เรามาพูดถึงวิธีที่จะติดตามความก้าวหน้าของคุณกัน:

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (เชิงคุณภาพ)

ในกระบวนการตั้งเป้าหมาย OKR วัตถุประสงค์คือผลลัพธ์เชิงคุณภาพที่คุณมุ่งมั่นที่จะบรรลุ มันคือข้อความที่ว่า 'อะไรควรจะแตกต่างเมื่อสิ้นสุดรอบ'

ตัวอย่าง:

  • การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม: ให้บริการตนเองเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับความต้องการสนับสนุนทั่วไป
  • เพิ่มความเร็ว: ลดระยะเวลาในการดำเนินการสำหรับการปรับปรุงที่ลูกค้าเห็น
  • ปรับปรุงคุณภาพและความน่าเชื่อถือ: ทำให้การเปิดตัวสามารถคาดการณ์ได้และมีความเสี่ยงต่ำ
  • เพิ่มการยอมรับและการรักษาผู้ใช้: ช่วยให้ผู้ใช้ใหม่เข้าถึงคุณค่าแรกได้เร็วขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพ: ลดการส่งต่อข้อมูลด้วยมือระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงาน

สังเกตว่าสิ่งเหล่านี้ทำอะไร? พวกมันกำลังสร้างทิศทางที่ชัดเจนโดยไม่กำหนดวิธีแก้ปัญหา

ตัวอย่างเช่น 'ทำให้การเปิดตัวมีความคาดการณ์ได้และมีความเสี่ยงต่ำ' อาจหมายถึงการกำหนดเกณฑ์การยอมรับที่เข้มงวดขึ้น การมีส่วนร่วมของ QA ตั้งแต่เนิ่นๆ หรือการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานในนาทีสุดท้ายให้น้อยลง

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: หลังจากที่คุณระบุการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการแล้ว ให้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่เป้าหมายที่ทุกคนเข้าใจตรงกัน

เข้าสู่ClickUp Brain นี่คือวิธีที่มันช่วยให้คุณสร้าง OKR ที่ดียิ่งขึ้น:

  • ให้บริบทดิบ ๆ แล้วมันจะร่างตัวเลือกที่เป็นกลางออกมาภายในไม่กี่นาที คุณจึงไม่ต้องมานั่งประดิษฐ์ถ้อยคำใหม่ทั้งหมด
  • สรุปประเด็นหลักที่เชื่อมโยงกันในบันทึกของคุณ และมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่จะเขียนเนื้อหาที่คลุมเครือหรือเน้นการเสนอทางแก้ไขเป็นหลัก
ClickUp Brain: คู่มือการติดตาม OKR
ร่างวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมุ่งเน้นผลลัพธ์จากข้อมูลที่กระจัดกระจายโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain

2. การกำหนดผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้ (เชิงปริมาณ)

ผลลัพธ์หลักประกอบด้วยสามส่วน: ตัวชี้วัด, ฐานเริ่มต้น, และเป้าหมาย ฐานเริ่มต้นยึดคุณไว้กับความเป็นจริง เป้าหมายกำหนดความสำเร็จ ตัวชี้วัดทำให้การติดตามรายสัปดาห์เป็นไปได้

ในความเป็นจริง ผลลัพธ์สำคัญที่ควรบันทึกคือผลลัพธ์สุดท้าย ไม่ใช่กิจกรรม

โปรดจำไว้: กำหนดตัวชี้วัดก่อนที่ไตรมาสจะเริ่มต้น

📌 ตัวอย่าง: เพื่อแยกแยะ ให้สมมติว่า

  1. วัตถุประสงค์: ช่วยให้ผู้ใช้ใหม่เข้าถึงค่าแรกได้เร็วขึ้น
  2. รายงานกิจกรรม (ไม่ใช่ผลลัพธ์หลัก): คุณออกแบบหน้าจอการเริ่มต้นใช้งานใหม่ ส่งการสอน และเผยแพร่เอกสาร

นั่นหมายความว่าผลลัพธ์หลักกำลังช่วยคุณวัดผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง. ในกรณีนี้:

  • อัตราการเปิดใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 22% เป็น 30%
  • เวลาที่ใช้จนถึงค่าแรกลดลงจาก 2 วันเหลือ 6 ชั่วโมง
  • การเสร็จสิ้นการอบรมเพิ่มขึ้นจาก 40% เป็น 55%

3. การตรวจสอบและทบทวนความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อผลลัพธ์หลักของคุณถูกกำหนดแล้ว คำถามต่อไปคือ: ฉันจะดูผลลัพธ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพียงพอเพื่อกำหนดทิศทางบ่อยแค่ไหน?

อย่างไรก็ตาม ให้เตรียมข้อมูลสามประการมาในทุกการทบทวน:

  • มูลค่าปัจจุบันของแต่ละผลลัพธ์สำคัญ ถัดจากเป้าหมาย
  • หนึ่งประโยคเกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่การตรวจสอบครั้งล่าสุด
  • การปรับเปลี่ยนครั้งต่อไปที่คุณจะต้องทำก่อนการทบทวนครั้งถัดไป

หากผลลัพธ์สำคัญไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเวลาสองรอบการตรวจสอบ อย่าเพิ่มกิจกรรมเข้าไปเพื่อเติมเต็มการอัปเดต แต่ให้ถือว่านี่เป็นสัญญาณเตือน คุณอาจกำลังทำงานผิดจุด วัดสิ่งที่ผิด หรือมีอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้า

แต่ถ้าเกิดมีใครสักคนในทีมของคุณลืมเช็คอินตรงเวลาล่ะ?ClickUp Automationsจะเข้ามาช่วยคุณในสถานการณ์นี้

ระบบอัตโนมัติ
ทำให้การตรวจสอบ OKR การแจ้งเตือน และการติดตามผลตามสถานะเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

สิ่งที่เราหมายถึงคือ:

  • เมื่อถึงกำหนดงานอัปเดต KR → เพิ่มความคิดเห็นเตือนความจำ/แจ้งเตือนเจ้าของ (รักษาความสม่ำเสมอของจังหวะการทำงาน)
  • เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น "มีความเสี่ยง" หรือ "ไม่ตรงตามเป้าหมาย" → ให้เพิ่มความคิดเห็นโดยอัตโนมัติพร้อมคำแนะนำให้กรอกข้อมูล 3 รายการ (ปัจจุบันเทียบกับเป้าหมาย, อะไรที่เปลี่ยนแปลง, การปรับครั้งต่อไป) และ @mention เจ้าของงานและผู้บังคับบัญชา
  • เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์ที่กำหนดเองที่สำคัญ (เช่น ความเชื่อมั่นลดลง, ตั้งค่าสถานะความเสี่ยง) → แจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือส่งต่อเพื่อตรวจสอบ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า 'Deadline' เดิมทีหมายถึง'เส้นตาย' ตามตัวอักษรในค่ายกักกันช่วงสงครามกลางเมืองอเมริกา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตที่คุณสามารถข้ามได้แต่เสี่ยงที่จะถูกยิง ก่อนที่จะกลายมาเป็นกำหนดเวลา

4. การปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นตามผลการดำเนินงาน

ต่างจาก KPI แบบดั้งเดิมซึ่งมักถูกกำหนดเป็นรายปีและคงที่, OKRs ถูกออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่น.

📌 ตัวอย่าง: ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้กำลังออกจากระบบระหว่างการเริ่มต้นใช้งาน ข้อมูลย้อนกลับเบื้องต้นบ่งชี้ว่ากระบวนการมีคำถามมากเกินไป ทีมจึงสันนิษฐานว่าความซับซ้อนเป็นปัญหา หลังจากตรวจสอบเพิ่มเติม พวกเขาพบข้อบกพร่องที่ทำให้ประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานปิดลงก่อนเวลาอันควรสำหรับผู้ใช้บางส่วน

แทนที่จะเขียนกระบวนการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด OKR จะถูกปรับปรุงให้ละเอียดขึ้น:

  • วัตถุประสงค์ยังคงมุ่งเน้นไปที่การเปิดใช้งานที่ประสบความสำเร็จ
  • ผลลัพธ์หลักได้รับการอัปเดตเพื่อให้ความสำคัญกับการแก้ไขข้อบกพร่องและการตรวจสอบอัตราการเสร็จสิ้น
  • เมื่อความเสถียรได้รับการฟื้นฟูแล้ว ทีมงานจะกลับมาทบทวนการลดแรงเสียดทานในกระบวนการ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส โปรดระบุลิงก์หลักฐานหนึ่งลิงก์ต่อการอัปเดตแต่ละครั้ง พร้อมประโยคอธิบายการเปลี่ยนแปลงนั้น การทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันการอัปเดตที่คลุมเครือซึ่งฟังดูมั่นใจแต่ไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้

สิ่งที่ควรรวมไว้ในคู่มือการติดตาม OKR คืออะไร?

กรอบงานนั้นมีประโยชน์ แต่คุณต้องมีส่วนผสมที่เหมาะสมเพื่อให้มันทำงานได้ คู่มือ OKR ของคุณควรประกอบด้วย:

  • การติดตามจังหวะ: ซึ่งรวมถึงกำหนดการตรวจสอบรายสัปดาห์ (สิ่งที่ต้องทบทวนและลำดับการทบทวน) กำหนดการทบทวนรายเดือน (สิ่งที่ต้องทบทวนซ้ำกับสิ่งที่คงเดิม) และการปิดไตรมาส (วิธีการให้คะแนน ความหมายของคำว่า 'เสร็จสิ้น' และสถานที่บันทึกบทเรียนที่ได้เรียนรู้)
  • ความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ: กำหนดเจ้าของเพียงหนึ่งคนต่อวัตถุประสงค์ พร้อมระบุว่าใครเป็นผู้อัปเดตสถานะ แก้ไขการพึ่งพา และดูแลระบบติดตาม เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ OKR ติดขัดจากความรับผิดชอบที่แบ่งปันกัน
  • คำจำกัดความและกฎการติดตามที่ใช้ร่วมกัน: กำหนดมาตรฐานว่าอะไรคือผลลัพธ์เชิงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก อะไรคือ 'เป็นไปตามแผน' หรือ 'มีความเสี่ยง' หลักฐานที่ยอมรับได้คืออะไร และวิธีการบันทึกระดับความมั่นใจอย่างไรให้การอัปเดตไม่กลายเป็นเรื่องอัตวิสัย
  • มาตรฐานการเขียน OKR: รวมตัวอย่างที่ชัดเจนของวัตถุประสงค์ที่แข็งแกร่งและผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้ พร้อมคู่มือการเขียนใหม่ที่จะแสดงรูปแบบที่อ่อนแอที่พบบ่อยและวิธีการแก้ไข
  • รูปแบบการอัปเดตสถานะ: กำหนดโครงสร้างการอัปเดตให้เป็นแบบสม่ำเสมอ เช่น ค่าปัจจุบันเทียบกับเป้าหมาย อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่การอัปเดตครั้งล่าสุด อะไรเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง อุปสรรค และขั้นตอนถัดไปที่ส่งผลโดยตรงต่อตัวชี้วัด
  • เป้าหมายและคะแนน: อธิบายวิธีการแบ่งผลลัพธ์สำคัญออกเป็นเป้าหมายที่สามารถวัดได้, มาตรการการให้คะแนนที่คุณใช้, ความหมายของคะแนนต่าง ๆ, และวิธีการตีความการบรรลุเป้าหมายบางส่วนโดยไม่ทำให้คะแนนดูสูงเกินจริง
  • การควบคุมการเปลี่ยนแปลงและความสมบูรณ์: ระบุให้ชัดเจนว่าเมื่อใดที่ยอมรับได้ในการแก้ไขผลลัพธ์สำคัญ วิธีการบันทึกการเปลี่ยนแปลง และมาตรการป้องกันใดที่ป้องกันไม่ให้เป้าหมายเปลี่ยนแปลงกลางไตรมาส
  • ธุรกิจตามปกติ vs. งาน OKR: กำหนดสิ่งที่ควรอยู่ในงาน BAU กับ OKRs, จุดที่ควรพิจารณาว่า OKRs แบบธุรกิจตามปกติมีความเหมาะสม และวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ OKRs เพื่อเปลี่ยนการส่งมอบงานประจำให้เป็นผลลัพธ์

⚡ คลังแม่แบบ:แม่แบบเช็คอินรายสัปดาห์ฟรี 20 แบบ เพื่อติดตามความก้าวหน้า

👀 คุณรู้หรือไม่?บทสรุปงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยโดมินิกันรายงานว่า การเขียนเป้าหมายลงและเพิ่มการตรวจสอบความรับผิดชอบรายสัปดาห์ช่วยเพิ่มความสำเร็จของเป้าหมายได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ไม่ได้เขียนไว้

วิธีสร้างคู่มือการติดตาม OKR

ถึงเวลาที่จะนำทฤษฎีมาปฏิบัติจริง นี่คือวิธีการสร้างคู่มือการติดตาม OKR ของคุณเอง (ขั้นตอนสำคัญเมื่อคุณนำ OKR ไปใช้ในหลายทีม):

1. กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต

คู่มือการติดตาม OKR คือชุดของกฎที่ช่วยให้ OKR สามารถวัดผลได้ ทบทวนได้ และเปรียบเทียบได้ระหว่างทีมต่างๆ

ก่อนที่คุณจะออกแบบการประชุมหรือแดชบอร์ด ให้ชี้แจงให้ชัดเจนว่าการติดตามจะบรรลุผลอะไรในองค์กรของคุณ

รวม:

  • วัตถุประสงค์หลักของการติดตาม OKR คือการให้การมองเห็นความคืบหน้า, การตรวจจับความเสี่ยงล่วงหน้า, และการจัดให้สอดคล้องกันของผู้นำ
  • ขอบเขตในการไม่ใช้ OKRs (เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการจ่ายค่าตอบแทน)
  • ขอบเขตของ OKRs ทั่วทั้งองค์กร (ไม่ว่าจะนำไปใช้ในระดับบริษัท ทีม หรือระดับบุคคล)
  • กรอบเวลาที่สม่ำเสมอสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบความก้าวหน้าได้อย่างมีความหมายระหว่างทีม

พร้อมกันนี้ ให้แน่ใจว่าได้กำหนดขอบเขตไว้ด้วย ตัดสินใจว่าอะไรถือเป็นงาน OKR (ความก้าวหน้าที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์หลัก) และอะไรที่อยู่นอกคู่มือ (การดำเนินงานตามปกติ เว้นแต่ว่าจะส่งผลโดยตรงต่อ KR)

นี่คือเพื่อให้ความสนใจของคุณมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อทำให้จุดมุ่งหมายและขอบเขตชัดเจนขึ้น วาดภาพจุดมุ่งหมายเป็นขั้นตอนง่ายๆ เช่น การมองเห็น → ความเสี่ยงเบื้องต้น → การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น จากนั้นวาดเส้นแบ่งระหว่างความก้าวหน้าเชื่อมโยงกับ OKR และการดำเนินงานตามปกติ

ClickUp whiteboard:คู่มือการติดตาม OKR
แผนที่วัตถุประสงค์และขอบเขตของ OKR โดยใช้ ClickUp Whiteboards

2. กำหนดความเป็นเจ้าของ

เมื่อขอบเขตชัดเจนแล้ว ให้พยายามเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของให้ชัดเจนยิ่งขึ้น นั่นหมายถึงการมีแบบจำลองความเป็นเจ้าของที่แสดง:

  • เจ้าของโปรแกรม: ดูแลคู่มือการดำเนินงาน, จังหวะการทำงาน, และมาตรฐาน
  • เจ้าของวัตถุประสงค์: เป็นผู้ครอบครองเรื่องราวและข้อแลกเปลี่ยนสำหรับวัตถุประสงค์
  • เจ้าของ KR: เป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลเมตริก, คุณภาพการอัปเดต, และเป้าหมายถัดไป
  • ผู้นำ/พันธมิตรเชิงหน้าที่: รับผิดชอบการพึ่งพาและการตัดสินใจด้านทรัพยากรภายในพื้นที่ของตน
  • ผู้สนับสนุนระดับผู้บริหาร (ตามความจำเป็น): เข้าร่วมในการโทรที่มีความสำคัญสูงและการยกระดับปัญหา

พร้อมกับการปรับปรุงมาตรฐาน (สิ่งที่รวมอยู่ในการอัปเดต KR ทุกครั้ง):

  • มูลค่าปัจจุบันเทียบกับเป้าหมาย พร้อมแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง
  • สถานะ (เป็นไปตามแผน / เสี่ยง / ไม่เป็นไปตามแผน) พร้อมเหตุผลที่ชัดเจน
  • อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่การตรวจสอบครั้งล่าสุด
  • ผู้ขัดขวางและคำขอที่ชัดเจน (ใคร, อะไร, ภายในเมื่อไหร่)
  • เป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ถัดไปและวันที่คุณคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายนั้น

เพื่อให้รูปแบบการเป็นเจ้าของมีความน่าเชื่อถือ คุณจำเป็นต้องมีอีกหนึ่งชั้น: ความแตกต่างระหว่างการแก้ไขโดยตรงกับการดูเพียงอย่างเดียวClickUp Permissionsทำให้ความแตกต่างนี้ชัดเจนอย่างไม่น่าเชื่อ

ใช้เพื่อสะท้อนรูปแบบการเป็นเจ้าของของคุณในพื้นที่ทำงาน เช่น:

  • เจ้าของโปรแกรม: มีสิทธิ์แก้ไขเต็มรูปแบบในเอกสารเพลย์บุ๊ก, แม่แบบ, และโครงสร้าง OKR สำหรับการมาตรฐาน
  • เจ้าของวัตถุประสงค์: แก้ไขการเข้าถึงหน้าวัตถุประสงค์, เนื้อหา, และฟิลด์สถานะ รวมถึงการเข้าถึงการแสดงความคิดเห็นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • เจ้าของ KR: แก้ไขการเข้าถึงฟิลด์เมตริก KR, อัปเดตส่วนต่างๆ และหลักฐานที่เชื่อมโยง พร้อมกฎที่ชัดเจนว่าอะไรสามารถแก้ไขได้และอะไรเป็นแบบอ่านอย่างเดียว เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของเมตริก
  • ผู้สนับสนุนระดับผู้บริหาร: ดูการเข้าถึงโดยค่าเริ่มต้น

3. ตัดสินใจว่าจะวัดความก้าวหน้าและให้คะแนนอย่างสม่ำเสมออย่างไร

เริ่มต้นการมาตรฐานการวัดผลให้เหมือนกันในทุกทีม. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ คุณอาจพิจารณาการนำมาใช้ของกรอบการวัดผลที่ทีมสามารถปฏิบัติตามได้ เช่น:

สิ่งที่ต้องกำหนดความหมายตัวอย่าง
ค่าพื้นฐานจุดเริ่มต้นสำหรับ KRอัตราการเปิดใช้งาน 12%
เป้าหมายเป้าหมายสิ้นรอบอัตราการเปิดใช้งาน 20%
จังหวะเมตริกมันถูกอัปเดตบ่อยแค่ไหนทุกวันศุกร์
เหตุการณ์สำคัญจุดตรวจสอบชั่วคราวที่แสดงการเคลื่อนไหว14%, 16%, 18%, 20%
ตัวกระตุ้นความเสี่ยงเมื่อ KR กลายเป็น 'มีความเสี่ยง'ปรับลดราคา 2 ครั้งสำหรับการอัปเดตที่พลาดหรือเป้าหมายสำคัญที่ไม่ได้บรรลุ

จากนั้นเลือกวิธีการให้คะแนนหนึ่งวิธีและใช้ให้คงที่ตลอดทั้งทีมในรอบนี้

แนวทางการให้คะแนนเมื่อพอดีวิธีการอ่าน
เปอร์เซ็นต์ต่อเป้าหมายเป้าหมายเชิงตัวเลขแบบเส้นตรงความคืบหน้า 50% ต่อเป้าหมาย
0. 0–1. 0 คะแนนเป้าหมายที่หลากหลายในแต่ละทีม0. 7 แสดงถึงความก้าวหน้าที่มีความหมาย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเป้าหมายที่ท้าทาย ซึ่งการบรรลุผลสำเร็จอย่างเต็มที่นั้นเกิดขึ้นได้ยากโดยเจตนา)
เดลต้าสัมบูรณ์เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นสำคัญ+3 คะแนนในเดือนนี้

เมื่อทุกคนใช้คำนิยามเดียวกันแล้ว สิ่งต่อไปที่คุณต้องการคือที่เก็บคำนิยามเหล่านั้นไว้ได้อย่างน่าเชื่อถือทุกสัปดาห์ นี่คือจุดที่ClickUp Tasksเข้ามาช่วย

งานใน ClickUp
จัดการงานที่สามารถดำเนินการได้พร้อมความรับผิดชอบ สถานะ และกรอบเวลาที่ชัดเจนโดยใช้ ClickUp Tasks

สรุปสั้น ๆ:

  • นำ KR ไปใช้ในภารกิจโดยตรงโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp สำหรับข้อมูลพื้นฐาน, ค่าปัจจุบัน, เป้าหมาย, ระยะเวลา, และแหล่งข้อมูล
  • ทำให้ความเสี่ยงมองเห็นได้ชัดเจนในพริบตาด้วยการเชื่อมโยงสถานะของเพลย์บุ๊กของคุณกับสถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อกำหนดว่าสัญญาณอยู่ในขั้นตอนใด
คู่มือการติดตาม OKR
มองเห็นขั้นตอนความเสี่ยงอย่างชัดเจนด้วยการเชื่อมโยงสัญญาณจากเพลย์บุ๊กไปยังสถานะที่กำหนดเองใน ClickUp
  • เปลี่ยน 'การวัดจังหวะ' ให้เป็นกิจวัตรด้วยงานที่ทำซ้ำใน ClickUp(เช่น ทุกวันศุกร์) เพื่อให้การอัปเดตเกิดขึ้นตามกำหนดเวลาโดยไม่ต้องมีใครคอยติดตาม

โบนัส: วิธีการดำเนินกระบวนการวางแผน OKR

4. ดำเนินการติดตามความถี่

คุณสามารถสร้างจังหวะการติดตามที่สอดคล้องกับกระบวนการตัดสินใจของบริษัทของคุณได้แล้ว และเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

⏰ การเช็คอินรายสัปดาห์ (30–45 นาที)

  • เริ่มต้นด้วย KR ที่ถูกทำเครื่องหมายว่ามีความเสี่ยงหรือออกนอกเส้นทาง
  • ทบทวนการเปลี่ยนแปลงในตัวชี้วัดและสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
  • ยืนยันเป้าหมายถัดไปและแผนการที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น
  • การขอและเจ้าของการพึ่งพาของระบบ

การทบทวนประจำเดือน (60–90 นาที)

  • ดูแนวโน้ม KR ของแต่ละทีมโดยรวม ไม่ใช่การอัปเดตทีละบรรทัด
  • ทบทวนความพึ่งพาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ
  • จัดสรรทรัพยากรและลำดับการโทรในขณะที่ยังมีเวลาสำหรับการกู้คืน

ปิดไตรมาส (60–120 นาที)

  • ยืนยันคะแนนสุดท้ายและหลักฐาน
  • บันทึกสิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ไม่ได้ผล และสิ่งที่ควรนำไปใช้ต่อ
  • ตัดสินใจว่าอะไรเป็นงานปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการจริง และอะไรควรคงไว้เป็นเป้าหมาย OKR

5. จัดตั้งแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริง

เพื่อป้องกันไม่ให้ทีมคาดเดา ให้กำหนดสถานที่เดียวสำหรับ OKR และนำระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจนมาใช้

โดยสรุปแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องควรประกอบด้วย:

  • วัตถุประสงค์และคำจำกัดความของ KR, เจ้าของ, ฐานเริ่มต้น, และเป้าหมาย
  • ประวัติการอัปเดต (บันทึกประจำสัปดาห์และภาพรวมเมตริก)
  • บันทึกการพึ่งพาและบันทึกการตัดสินใจ
  • ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลและแดชบอร์ด

หลังจากแต่ละไตรมาส ให้อัปเดตเฉพาะสิ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเท่านั้น รวมถึงคำจำกัดความของ KR ที่ไม่ชัดเจน การให้คะแนนที่ไม่ชัดเจน หรือช่องว่างของเครื่องมือ

การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงการติดตาม OKR

61% ของพนักงานกล่าวว่าAI ทำให้งานของพวกเขาน่าเบื่อน้อยลงและมีกลยุทธ์มากขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมจึงควรใช้ AI เพื่อปรับปรุงการติดตาม OKR ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งที่เราหมายถึงคือ:

กรณีการใช้งาน AIปัจจัยในการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสิ่งที่ควรวัด
การอัปเดต OKR รายสัปดาห์โดยอัตโนมัติจากกิจกรรมการทำงานลดการเขียนสถานะด้วยตนเองเวลาในการผลิตการอัปเดต; % อัปเดตที่ส่งตรงเวลา
สรุปความคืบหน้าจากงาน/เอกสาร/ตั๋วลดการค้นหาและคัดลอก-วางการอัปเดตที่เชื่อมโยงกับหลักฐาน (ร้อยละที่มีลิงก์แหล่งที่มา); ต้องการการแก้ไขจากผู้ตรวจสอบ
ความเสี่ยงจากธง (การลื่น, สิ่งกีดขวาง, งานที่หยุดชะงัก)การแทรกแซงก่อนระยะเวลาล่วงหน้าของความเสี่ยง (วัน); จำนวนความเสี่ยงที่ตรวจพบก่อนการตรวจสอบ
คาดการณ์เส้นทางของ KRการวางแผนและการตัดสินใจที่ดีขึ้นความแม่นยำของการคาดการณ์ (คะแนนที่คาดการณ์เทียบกับคะแนนจริง)
สร้างรายการการกระทำสำหรับสัปดาห์หน้าการดำเนินการต่อเนื่องที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอัตราการดำเนินการเสร็จสิ้น; เวลาจากการตัดสินใจจนถึงการสร้างงาน
มาตรฐานการรายงานระหว่างทีมความไม่สม่ำเสมอที่น้อยลง% ทีมที่ใช้รูปแบบการอัปเดตเดียวกัน; คำถามชี้แจงในการตรวจสอบน้อยลง

📮 ClickUp Insight: 47% ของทีมไม่ได้วัดผลกระทบของ AI และมีเพียง 10% เท่านั้นที่ติดตามผลลัพธ์ด้วยตัวชี้วัดที่แท้จริง.

ในหลายกรณี ผู้นำมักไม่ได้เห็นว่าการใช้เครื่องมือ AI กำลังสร้างคุณค่าในจุดใดบ้าง หรืออาจไม่ได้สร้างคุณค่าเลย

ClickUp Brainเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ด้วยการนำ AI เข้ามาอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวที่ทุกการกระทำ, การอัปเดต, และผลลัพธ์เชื่อมต่อถึงกัน และผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจน: มากกว่า 150,000 บริษัท รวมถึง Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM, และ Fortinet ใช้ ClickUp Brain เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่วัดได้

ทีมรายงานการประหยัดค่าใช้จ่ายสูงถึง 88%, ประหยัดเวลาได้ 1.1 วันต่อสัปดาห์, และทำงานเสร็จเร็วขึ้น 3 เท่า เนื่องจาก Brain สามารถแทนที่เครื่องมือที่เชื่อมต่อกันไม่ได้หลายสิบตัวด้วย AI ตัวเดียวที่ทำงานได้ทั่วทั้งกระบวนการทำงานของพวกเขา

เครื่องมือติดตาม OKR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

นี่คือเครื่องมือบางอย่างที่ช่วยอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทำงาน OKR ของคุณให้ราบรื่นขึ้น 👇

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการและติดตาม OKR ในพื้นที่ทำงานที่รวมเข้ากับ AI)

ขอให้ใครสักคนพาคุณทบทวนการเช็คอิน OKR ครั้งล่าสุด และฟังว่ามีคำถามเดิมซ้ำทุกครั้งหรือไม่: แล้ว... สถานะที่แท้จริงคืออะไร?

ช่องว่างนั้นคือปัญหาหลักในการติดตาม OKR

ผลลัพธ์หลักอยู่ในที่เดียว งานที่แนบไว้กับมันอยู่ในที่อื่น

ตลอดเวลาที่ผ่านมา การสนทนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถูกแยกไปอยู่ในเครื่องมือแชทต่างหากนี่คือการกระจายตัวของเครื่องมือที่ค่อยๆ กัดกินประสิทธิภาพของ OKR ของคุณอยู่

ClickUpก้าวเข้ามาเป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์เพื่อปิดช่องว่างนั้นอย่างถาวร

มาดูกันให้ละเอียดว่าทำไม ClickUp ถึงเป็นซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุด👇

ให้ทุก OKR มีการแยกย่อยที่สามารถดำเนินการได้ ด้วย ClickUp Tasks

ClickUp Tasks เปลี่ยน OKR ระดับสูงให้กลายเป็นงานที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้ สร้างงานเฉพาะเพื่อแทนวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์สำคัญ มอบหมายเจ้าของ เพิ่มสถานะที่กำหนดเอง ความสำคัญ วันที่ครบกำหนด ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

งานใน ClickUp
เปลี่ยน OKRs ให้เป็นงานที่ติดตามได้พร้อมเจ้าของ สถานะ ลำดับความสำคัญ และความสัมพันธ์ระหว่างงานด้วย ClickUp Tasks

เจาะลึกและแยก KR ที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย (เช่น 'ดำเนินการสำรวจลูกค้า' หรือ 'ปรับปรุงโมเดลราคา') และใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกรายละเอียดเฉพาะของ OKR เช่น ไตรมาส แผนก ระดับความมั่นใจ หรือตัวชี้วัดเป้าหมาย

ใช้ความคิดเห็นภายในงานสำหรับสนทนาต่อเนื่อง, ใช้การกล่าวถึง (@mentions)เพื่อแจ้งให้เพื่อนร่วมทีมทราบ, และแนบไฟล์เพื่อเชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้อง—ทำให้ทุกบริบทอยู่ในที่เดียว

ใช้แดชบอร์ดในตัวสำหรับติดตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือกำหนดเอง

แดชบอร์ดของ ClickUpให้การตรวจสอบแบบภาพและเรียลไทม์ของ OKRs ในทุกระดับ—คิดถึงระดับบุคคล, ทีม, หรือทั้งบริษัท

แดชบอร์ด ClickUp: คู่มือการติดตาม OKR
ติดตามสถานะการขอแก้ไขและพัฒนาโครงการแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Dashboards

เพิ่มวิดเจ็ตที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งของคุณเอง:

  • บัตรรายการงานช่วยให้คุณสามารถกรอง อัปเดต และเจาะลึกไปยังงานต่างๆ ได้โดยตรงจากแดชบอร์ด
  • บัตรพอร์ตโฟลิโอให้มุมมองระดับสูงของโฟลเดอร์หรือรายการ OKR
  • บัตรแผนภูมิ (แท่ง, พาย, เส้น) ติดตามความคืบหน้าตามแผนก, ผู้รับผิดชอบ, หรือหมวดหมู่
  • บัตรคำนวณนับวัตถุประสงค์/ผลลัพธ์สำคัญที่กำลังดำเนินการอยู่

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เมื่อคุณได้ตั้งค่ามุมมองแดชบอร์ดของคุณแล้วการ์ด AI ของ ClickUpจะช่วยให้คุณดึงเรื่องราวเบื้องหลังตัวเลขออกมาได้

ClickUp Ai Cards
อธิบายแนวโน้มและเผยข้อมูลเชิงลึกเบื้องหลังเมตริกของคุณโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp AI Cards

คุณมี:

  • สมอง AI: รันคำสั่ง AI แบบกำหนดเอง (เหมาะสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับ OKR เช่น 'ระบุ KR ที่ไม่ตรงเป้าหมายและเหตุผล')
  • AI StandUp: สรุปกิจกรรมล่าสุดของคุณในช่วงเวลาที่เลือก
  • การประชุมทีม AI: สรุปกิจกรรมล่าสุดของบุคคลหรือทีมที่เลือกในช่วงเวลาที่กำหนด
  • สรุปผู้บริหารโดย AI: สร้างสรุปผู้บริหารที่ทันสมัย แสดงสถานะและสุขภาพของแผนก ทีม หรือโครงการของคุณ

อัปเดตโครงการ AI: สร้างภาพรวมระดับสูงของสถานะและความคืบหน้าของโครงการ

ซูเปอร์เอเจนต์คือเพื่อนร่วมงาน AI ของคุณ

ClickUp Super Agentsคือเพื่อนร่วมทีม AI ที่มีความเป็นมนุษย์และทำงานได้อย่างอิสระ ซึ่งถูกสร้างขึ้นภายในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง พวกเขาทราบทุกเรื่องเกี่ยวกับงาน เอกสาร การสนทนา และเป้าหมายของคุณ (ไม่ว่าคุณจะเรียกอะไรก็ตาม)

คู่มือการติดตาม OKR สำหรับ ClickUp Super Agents
ทำงานร่วมกับทีม AI อิสระที่เข้าใจงาน เอกสาร การแชท และเป้าหมายด้วย ClickUp Super Agents

คุณสามารถ @mention พวกเขาได้เหมือนกับเพื่อนร่วมงานทั่วไป มอบหมายงาน หรือตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อกระตุ้นให้พวกเขาดำเนินการด้วยตนเอง นอกจากนี้ พวกเขายังเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอด้วยหน่วยความจำที่ไม่มีที่สิ้นสุด

รับความจำไม่จำกัดด้วย ClickUp Super Agents

สำหรับการติดตาม OKR ให้สร้าง Super Agents ของคุณเองเพื่อติดตามความคืบหน้า แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับความเสี่ยง (เช่น ผลลัพธ์หลักที่หยุดชะงัก) ปลดบล็อกปัญหา หรือแม้แต่แนะนำการปรับเปลี่ยนตามข้อมูล

สร้างซูเปอร์เอเจนต์คนแรกของคุณด้วย ClickUp:

ClickUp Brain สำหรับการอัปเดตความคืบหน้าและข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติ

ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่อยู่รอบตัวคุณ ฝังอยู่ในทุกส่วนของพื้นที่ทำงาน (และมากกว่านั้น) มันจะสแกนงาน เอกสาร ความคิดเห็น และแดชบอร์ด เพื่อส่งการอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อคุณต้องการ

คลิกอัพ เบรน
รับการอัปเดตความคืบหน้าอัตโนมัติโดยการสแกนงาน เอกสาร ความคิดเห็น และแดชบอร์ดด้วย ClickUp Brain

ถามคำถามในภาษาธรรมชาติ เช่น 'ความคืบหน้า OKR ไตรมาส 1 ของเราเป็นอย่างไรบ้าง?' เพื่อสรุปข้อมูลทันที หรือให้ระบบสร้างรายงานสถานะ ไฮไลท์แนวโน้ม และแนะนำขั้นตอนถัดไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การปรับให้สอดคล้องกับ OKR และการติดตามความก้าวหน้า: กำหนดวัตถุประสงค์และเชื่อมโยงแต่ละ KR เป็นเป้าหมายที่วัดผลได้ผ่านงานใน ClickUp เมื่องานที่เชื่อมโยง (หรือเป้าหมายเชิงตัวเลข) มีการเปลี่ยนแปลง ความคืบหน้าจะถูกสรุปผลโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถเห็นการเสร็จสิ้นแบบเรียลไทม์และติดตามว่างานในระดับทีมส่งผลต่อผลลัพธ์ขององค์กรอย่างไร
  • เก็บกลยุทธ์และการอัปเดตไว้ในที่เดียว: ใช้ClickUp Docsสำหรับบริบทเบื้องหลัง OKR ของคุณ—พันธกิจ, ลำดับความสำคัญรายไตรมาส, คำจำกัดความของ KR, วาระการประชุม และการตรวจสอบรายสัปดาห์ เชื่อมโยงงานโดยตรงในเอกสาร ติดแท็กผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างเนื้อหาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อจำเป็น
  • ทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างรับผิดชอบ: ใช้ความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUpเพื่อบันทึกอุปสรรคหรือการตัดสินใจและกำหนดความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสม ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติมากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,

เพียงคลิกเดียว. นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติ, การแจ้งเตือน, และการสื่อสารกับทีมของฉัน ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของความง่ายและสะดวกสบาย ดังนั้นเราจึงกำลังพิจารณาที่จะยกเลิกแอปพลิเคชันการสื่อสารอื่น ๆ ของเรา! ทั้งบริษัทใช้ ClickUp ตลอดทั้งวัน ทุกวัน ดังนั้นการมีคุณสมบัติเหล่านี้และใช้งานง่ายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง. ฉันต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับบางสิ่งที่ฉันไม่สามารถแก้ไขได้ และพวกเขาตอบกลับอย่างรวดเร็ว สุภาพ และมีความรู้ พร้อมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดของฉันได้อย่างรวดเร็ว การนำไปใช้งานค่อนข้างง่าย และการปรับแต่งก็ทำได้อย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี้ยังมีบทแนะนำมากมายที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ

เพียงคลิกเดียว. นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติ, การแจ้งเตือน, และการสื่อสารกับทีมของฉันก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของความง่ายและสะดวกสบาย ดังนั้นเราจึงกำลังพิจารณาการยกเลิกแอปพลิเคชันการสื่อสารอื่น ๆ ของเรา! ทั้งบริษัทใช้ ClickUp ตลอดทั้งวัน ทุกวัน ดังนั้นการมีคุณสมบัติเหล่านี้และใช้งานง่ายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง. ฉันต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับบางสิ่งที่ฉันไม่สามารถแก้ไขได้ และพวกเขาตอบกลับอย่างรวดเร็ว สุภาพ และมีความรู้ พร้อมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดของฉันได้อย่างรวดเร็ว การนำไปใช้งานค่อนข้างง่าย และการปรับแต่งก็ตรงไปตรงมา นอกจากนี้ยังมีบทช่วยสอนมากมายให้ใช้เพื่อช่วยเหลืออีกด้วย

⭐ โบนัส: นี่คือซอฟต์แวร์ OKR บางตัวที่คุณสามารถตรวจสอบได้

2. WorkBoard (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินการ OKR ในองค์กรขนาดใหญ่ พร้อมสกอร์การ์ดที่พร้อมสำหรับผู้นำ)

แดชบอร์ด WorkBoard: คู่มือการติดตาม OKR
ผ่านทางWorkBoard

WorkBoard เป็นแพลตฟอร์มการดำเนินการตามเป้าหมายและกลยุทธ์ (OKR) ที่ช่วยให้ผู้นำมองเห็นความก้าวหน้า ระบุความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ และเชื่อมโยงงานกับผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์สองประการ

ประการแรก, Heatmap View ของมันทำหน้าที่เป็นตัวตรวจสอบสุขภาพขององค์กรทั้งหมด ผู้นำสามารถสแกนสิ่งที่อยู่ในเส้นทางที่ดีเทียบกับสิ่งที่เสี่ยงและเจาะลึกถึงสิ่งที่ขับเคลื่อนสถานะแต่ละอย่างได้ ประการที่สอง, การผสานรวมของ WorkBoard สามารถทำให้การอัปเดต KR เป็นอัตโนมัติจากระบบที่ทีมระบบใช้อยู่แล้ว (เช่น Azure DevOps หรือ Jira) มันสามารถแสดง OKRsและการอัปเดตการทบทวนธุรกิจได้โดยตรงภายใน Microsoft Teams สำหรับการตรวจสอบที่รวดเร็วขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ WorkBoard

  • มุมมองแผนที่ความร้อนสำหรับการสแกนสุขภาพ OKR ทั่วทั้งองค์กรที่ช่วยให้ผู้นำสามารถมองเห็นพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นคลิกเข้าไปยังความเสี่ยงและอุปสรรคที่ซ่อนอยู่เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที
  • Biz Reviews ที่สร้างหน้าแสดงรีวิวแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ พร้อมแผนภูมิแนวโน้มแบบไดนามิกสำหรับOKR และ KPI เพื่อให้การสนทนา MBR/QBR มีพื้นฐานอยู่บนผลการดำเนินงานจริง
  • OKR Canvas พร้อมระบบโค้ชในตัว เพื่อช่วยให้ทีมเขียนวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ด้วยโครงสร้างที่มีคำแนะนำ

ข้อจำกัดของ WorkBoard

  • สกอร์การ์ดและ OKR Canvas อาจรู้สึกมีข้อบกพร่องในบางครั้ง และประสบการณ์การนำทางยังมีพื้นที่ให้ปรับปรุง โดยเฉพาะเมื่อคุณพยายามรวมข้อมูลหรือเจาะลึกลงไปในแต่ละระดับ
  • การควบคุมของผู้ดูแลระบบอาจรู้สึกจำกัดไปบ้าง โดยบางทีมอาจต้องการการเข้าถึงที่ละเอียดมากขึ้น การกำหนดค่า และการควบคุมรายวันในฐานะผู้ดูแลระบบของ WorkBoard

ราคาของ WorkBoard

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ WorkBoard

  • G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,

Workboard ช่วยในการจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระเบียบและทำให้ง่ายต่อการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ มันให้ภาพที่ชัดเจนของเป้าหมาย ลำดับความสำคัญ และความก้าวหน้า ดังนั้นในวิธีนี้เราสามารถเห็นได้ว่างานของเราเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ใหญ่ของบริษัทอย่างไร

Workboard ช่วยในการจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระบบ และทำให้ง่ายต่อการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ มันให้ภาพที่ชัดเจนของเป้าหมาย ลำดับความสำคัญ และความก้าวหน้า ดังนั้นเราจึงสามารถเห็นได้ว่างานของเราเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ของบริษัทอย่างไร

3. มูนแคมป์ (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบ OKR ที่มีโครงสร้าง)

แดชบอร์ด mooncamp: คู่มือการติดตาม OKR
ผ่านทางMooncamp

Mooncamp รวมศูนย์การวางแผน การดำเนินการ และการทบทวน OKR ของคุณไว้ในที่เดียว คุณไม่จำเป็นต้องใช้สเปรดชีต OKR หลายไฟล์หรือเอกสารกลยุทธ์ที่แยกส่วนกันอีกต่อไป

ใช้ Mooncamp เพื่อกำหนดการแจ้งเตือนการเช็คอินผ่านอีเมล, Slack หรือ Microsoft Teams ตรวจสอบความคืบหน้าในแดชบอร์ดที่สามารถกรองเพื่อแสดงเป้าหมายที่ยังไม่ได้อัปเดต, ไม่สอดคล้อง หรือมีความเสี่ยง

หากคุณต้องการให้ตัวเลขอยู่ใกล้กับแหล่งข้อมูลความจริงมากขึ้น Mooncamp ยังสามารถอัปเดตเป้าหมายโดยอัตโนมัติจากการเชื่อมต่อต่าง ๆ เช่น การดึงข้อมูลจากเซลล์เฉพาะใน Google Sheets หรือการซิงค์ความคืบหน้าจากงานที่เชื่อมโยงกับ Asana

คุณสมบัติเด่นของ Mooncamp

  • ใช้มุมมอง Goal Tree เป็นกระดานวาดภาพ แสดงเป้าหมายที่สอดคล้องกันทุกเป้าหมายเป็นบัตรที่คุณสามารถลากและวางเพื่อจัดระเบียบเสาหลัก, พื้นที่โฟกัส, เป้าหมาย, และโครงการริเริ่มในลำดับชั้นเดียว
  • ใช้คุณสมบัติที่กำหนดเองเพื่อมาตรฐานวิธีการบันทึกเป้าหมายและการตรวจสอบในองค์กรของคุณ (ฟิลด์ที่ตรงกับภาษา/กระบวนการภายในของคุณ) จากนั้นใช้คุณสมบัติเหล่านั้นเป็นฟิลเตอร์ภายในมุมมองและแดชบอร์ด
  • อัปเดต OKR จาก Slack โดยใช้บอท Mooncamp รวมถึงดึงเป้าหมายของคุณและบันทึกความคืบหน้าผ่านคำสั่ง /mooncamp goals

ข้อจำกัดของ Mooncamp

  • มุมมองมีความตระหนักถึงวงจร ซึ่งหมายความว่าเป้าหมายอาจหายไปจากมุมมองอย่างเงียบๆ หากตัวกรองวงจรไม่ตรงกับที่คุณคาดหวัง ดังนั้นคุณจำเป็นต้องตรวจสอบการตั้งค่าวงจรอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการคิดว่ามีบางสิ่งหายไป
  • บางคนกล่าวว่าโมดูลการเช็คอินจำเป็นต้องพัฒนาเป็นกระบวนการที่มีลักษณะคล้าย CFR ที่สมบูรณ์มากขึ้น (การสะท้อนผลที่ลึกซึ้งขึ้น, ข้อเสนอแนะ, และการกระตุ้นให้ติดตามผล ไม่ใช่เพียงแค่การอัปเดตความคืบหน้า)

ราคาของ Mooncamp

  • จำเป็น: €6/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • มืออาชีพ: €10/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Mooncamp

  • G2: 4. 8/5 (250+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,

มันช่วยให้คุณทราบได้อย่างสมบูรณ์แบบว่าคุณต้องการบรรลุเป้าหมายใด รวมถึงกระบวนการทั้งหมดที่คุณได้ดำเนินการเพื่อทำงานนั้นให้สำเร็จ ตลอดจนความถี่ในการใช้งาน

มันช่วยให้คุณทราบได้อย่างสมบูรณ์แบบว่าคุณต้องการบรรลุเป้าหมายใด รวมถึงกระบวนการทั้งหมดที่คุณได้ดำเนินการเพื่อทำงานนั้นให้สำเร็จ ตลอดจนความถี่ในการใช้งาน

ข้อผิดพลาดทั่วไปในการติดตาม OKR

การตั้งเป้าหมายต่อไตรมาสมากเกินไป: ทีมที่ติดตามเป้าหมาย 8-10 ข้อ มักจะกระจายความสนใจมากเกินไป ทำให้ไม่มีความคืบหน้าที่มีความหมายในสิ่งใดเลย ขณะเดียวกันก็รายงานความคืบหน้าแบบผิวเผินในทุกเรื่อง

แก้ไข: จำกัดเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ 3-5 เป้าหมายต่อทีมต่อไตรมาส แต่ละเป้าหมายควรเป็นตัวแทนของลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ หากทุกอย่างดูเหมือนสำคัญทั้งหมด ให้จัดลำดับความสำคัญของโครงการและเลื่อนเป้าหมายที่มีความสำคัญน้อยกว่าไปยังไตรมาสถัดไป

การปฏิบัติต่อผลลัพธ์สำคัญเสมือนเป็นงาน: การเขียนผลลัพธ์สำคัญเช่น 'เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่' หรือ 'จ้างวิศวกร' เป็นการติดตามกิจกรรมแทนที่จะเป็นผลกระทบทางธุรกิจที่คุณต้องการบรรลุ

แก้ไข: กรอบผลลัพธ์สำคัญทุกข้อให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถวัดผลได้ แทนที่จะเขียนว่า 'เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่' ให้เขียนว่า 'เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกจาก 10,000 เป็น 25,000 คนต่อเดือน'

การถ่ายทอด OKRs แบบลำดับชั้นที่เข้มงวดเกินไป: เมื่อผู้นำกำหนด OKRs ของทุกทีมโดยไม่รับฟังความคิดเห็น คุณจะได้รับการปฏิบัติตามคำสั่งมากกว่าความมุ่งมั่น และพลาดข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากมุมมองของพนักงาน

แก้ไข: ให้ทำงานร่วมกัน! ผู้นำกำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัท 3-5 ข้อ จากนั้นให้ทีมต่างๆ เสนอ OKR ของตนเองที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เหล่านั้นโดยอิงจากความรู้ในระดับปฏิบัติการ ตรวจสอบและเจรจาเพื่อให้สอดคล้องกันแทนที่จะกำหนดรายละเอียดเฉพาะ

การสื่อสารเป้าหมาย OKR ที่ท้าทายผิดพลาด: เมื่อทีมตั้งเป้าหมายที่ท้าทายโดยไม่ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าการบรรลุ 70% ถือเป็นความสำเร็จ (ไม่ใช่ความล้มเหลว) อาจทำให้เกิดความสับสน ขาดแรงจูงใจ หรือความคาดหวังที่ไม่ตรงกันระหว่างทีมที่เกี่ยวข้อง

✅ แก้ไข: สื่อสารอย่างเปิดเผยในระหว่างการวางแผนว่าเป้าหมายเหล่านี้เป็นเป้าหมายที่ต้องใช้ความพยายามสูงและมีความเสี่ยงสูง กำหนดเกณฑ์ความสำเร็จล่วงหน้า (เช่น คะแนนเฉลี่ย 0.6–0.7 = ผลงานยอดเยี่ยม) เพื่อให้ทีมเชื่อมั่นในความทะเยอทะยานโดยไม่กลัวการลงโทษหากบรรลุผลได้เพียงบางส่วน

การสับสนระหว่างวัตถุประสงค์กับคำประกาศเจตนารมณ์: วัตถุประสงค์ที่เขียนว่า 'สร้างความประทับใจให้ลูกค้าทุกวัน' ฟังดูสร้างแรงบันดาลใจ แต่ไม่ได้ให้ทิศทางที่ชัดเจนว่าจะต้องทำอะไรในไตรมาสนี้

แก้ไข: แทนที่จะเขียนว่า 'สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า' ให้เขียนว่า 'สร้างการสอดคล้องระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาดในกลุ่มลูกค้าองค์กร' เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่ดีควรตอบคำถามเช่น 'เราต้องการให้ถึงสถานะใดภายในสิ้นไตรมาส?'

วิธีวัดความสำเร็จของ OKR

ในรายงานการเปรียบเทียบ OKRที่อิงจากผู้ดำเนินการสตาร์ทอัพกว่า 200 ราย ทีมที่ทำการตรวจสอบความคืบหน้าทุกสัปดาห์สามารถบรรลุ OKR ได้มากกว่าทีมที่ไม่ทำถึง 43% ซึ่งเป็นการเตือนว่าความสำเร็จของ OKR เป็นทั้งผลลัพธ์และจังหวะการดำเนินงานที่อยู่เบื้องหลัง

แล้วคุณวัดประสิทธิภาพของทีมคุณอย่างไร?

มองข้ามคะแนนสุดท้ายและถามสองสิ่งนี้: ผลลัพธ์หลักได้เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ทางธุรกิจที่คุณให้ความสำคัญหรือไม่? ระบบของคุณทำให้ความก้าวหน้าปรากฏให้เห็นได้เร็วพอที่จะปรับ (จังหวะ, ความรับผิดชอบ, และการตัดสินใจ) หรือไม่?

คุณควรวัด:

  • การบรรลุผลลัพธ์หลัก: ร้อยละที่บรรลุตามแต่ละ KR พร้อมคะแนนรวม (เช่น: 0. 0–1. 0 เฉลี่ย)
  • การเคลื่อนไหวของผลลัพธ์: การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับค่าพื้นฐานในตัวชี้วัดหลักทางธุรกิจที่วัตถุประสงค์มีเจตนาที่จะส่งผลกระทบ
  • อัตราการบรรลุเป้าหมายสำคัญ: ร้อยละของเป้าหมายสำคัญที่วางแผนไว้ซึ่งบรรลุตามกำหนดเวลา (ต่อ KR)
  • ความสดใหม่ของการอัปเดต: จำนวนวันเฉลี่ยนับตั้งแต่การอัปเดต KR ครั้งล่าสุด (และ % ของ KR ที่ล้าสมัย)
  • ความครอบคลุมด้านความเป็นเจ้าของ: ร้อยละของ OKR ที่มีเจ้าของรับผิดชอบโดยตรงเพียงคนเดียว
  • อัตราการสอดคล้อง: ร้อยละของ OKR ของทีมที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ระดับสูงของบริษัท
  • การครอบคลุมของโครงการตามเป้าหมาย: ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการอยู่ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับเป้าหมายอย่างน้อยหนึ่งเป้าหมาย (และในทางกลับกัน)
  • ระยะเวลาการแก้ไขปัญหาโดยผู้กีดขวาง: ระยะเวลาเฉลี่ยจากเวลาที่ผู้กีดขวางถูกแจ้งจนถึงเวลาที่ปัญหาได้รับการแก้ไข
  • การเรียนรู้ + การลงมือทำ: จำนวนครั้งที่ทำการปรับหลักสูตรในระหว่างรอบ (การเปลี่ยนแปลงขอบเขต, การปรับเกณฑ์การประเมินใหม่) และสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการปรับ

ทำให้การติดตาม OKR เป็นไปอย่างราบรื่นด้วย ClickUp

ระบบ OKR ที่ได้ผลจริงมีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่ง: ความชัดเจน ทุกคนรู้ว่าอะไรสำคัญ งานของพวกเขาเชื่อมโยงกับมันอย่างไร และสถานะของสิ่งต่างๆ เป็นอย่างไรโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ClickUp สนับสนุนความชัดเจนในลักษณะนั้นโดยการยึด OKRs ไว้ในการทำงานประจำวัน ผลลัพธ์หลักไม่ได้อยู่ในเอกสารแยกต่างหาก แต่จะเชื่อมโยงโดยตรงกับงานที่ทีมกำลังดำเนินการอยู่ พร้อมแสดงผู้รับผิดชอบและความคืบหน้าให้เห็นได้ชัดเจนเมื่องานดำเนินไป

เมื่อการดำเนินการดำเนินไป ความคืบหน้าไม่จำเป็นต้องถูกเชื่อมต่อกันด้วยมือ ผู้นำสามารถเห็นได้ว่าเป้าหมายกำลังดำเนินไปอย่างไรในเวลาจริง ทีมสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และการอัปเดตเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในงาน AI จะช่วยปิดช่องว่างโดยการนำเสนอสรุป ไฮไลท์ความเสี่ยง และรักษาความสอดคล้องไว้โดยไม่ต้องพึ่งพาการเตือนหรือการประชุมสถานะ

ผลลัพธ์ที่ได้คือกระบวนการ OKR ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่กระบวนการที่ต้องดูแลควบคู่กันไป

หากคุณกำลังมองหาการติดตาม OKR ที่เชื่อมโยงกับวิธีการทำงานจริงลองใช้ ClickUp ฟรี

คำถามที่พบบ่อย

เมื่อเขียน OKRs ให้เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแต่ละ KR ให้กลายเป็นจุดตรวจสอบที่สามารถตรวจสอบได้เป็นกลางทุกสัปดาห์: ตัวชี้วัดที่ชัดเจน, แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง, และเป้าหมายที่สามารถวัดได้ในอนาคต. จากนั้นให้เพิ่มการอัปเดตเพื่อรวมค่าปัจจุบันกับเป้าหมาย, สิ่งที่เปลี่ยนแปลง, และสิ่งที่คุณจะปรับเปลี่ยนต่อไป. เมื่อสิ่งนี้มีความสม่ำเสมอแล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงการทำงานประจำวันกับเป้าหมายขององค์กรได้.

ระยะเวลาการทบทวนทั่วไปอาจประกอบด้วย: รายสัปดาห์ (15–30 นาที): อัปเดตตัวเลข, ระบุอุปสรรค, ยืนยันเป้าหมายถัดไปรายเดือน (45–60 นาที): ทบทวนแนวโน้ม, ความเสี่ยงด้านความพึ่งพา, และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสิ้นไตรมาส: ให้คะแนนพร้อมหลักฐานและบันทึกบทเรียน หากรอบการทำงานของคุณช้าลง สามารถทบทวนทุกสองสัปดาห์ได้—แต่อย่าให้การทบทวนที่ถี่เกินไปทำลายวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่ทำให้เป้าหมายของทีมยังคงสมจริงและสามารถควบคุมได้

ติดตามกิจกรรมแทนผลลัพธ์: มีงานจำนวนมากที่เสร็จสิ้น แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวชี้วัดเป้าหมายผลลัพธ์ไม่ชัดเจน: ไม่มีเกณฑ์เริ่มต้น เป้าหมาย หรือคำนิยามของความสำเร็จที่ชัดเจนการอัปเดตไม่สม่ำเสมอ: รูปแบบการรายงานแตกต่างกันในแต่ละทีมไม่มีช่องทางในการยกระดับปัญหา: บล็อกเกอร์ถูกบันทึกไว้แต่ไม่เคยได้รับการแก้ไข มี OKR มากเกินไป: ความสนใจกระจายและไม่เกิดผลลัพธ์การละเลย 'ทำไม': เป้าหมายกลายเป็นเพียงช่องทำเครื่องหมายภายในที่ไม่สะท้อนผลกระทบต่อผู้ใช้ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า

เครื่องมือ OKR ที่เฉพาะทางมักจะกำหนด OKR, ให้คะแนน, และดำเนินการทบทวน ClickUp ครอบคลุมมากกว่าเพราะเป็น Converged AI Workspace ที่ออกแบบมาเพื่อลดการกระจายตัวของแอปพลิเคชัน งานจะถูกแบ่งย่อย KRs ให้เป็นเป้าหมายที่เล็กกว่าและจัดการได้ ระบบอัตโนมัติเพื่อรักษาความสม่ำเสมอในการอัปเดต แดชบอร์ดเพื่อติดตามความคืบหน้าตั้งแต่ระดับทีมไปจนถึงระดับบริษัท สิ่งที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันคือชั้น AI ที่เข้าใจบริบท ClickUp Brain ช่วยสร้างสรุปและดึงข้อมูลเชิงลึกจากงานที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ทำงานของคุณ ClickUp Super Agents ทำหน้าที่เสมือนเพื่อนร่วมงาน AI ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ ซึ่งคุณสามารถ @mention หรือมอบหมายงานให้ (เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามความเคลื่อนไหวของ KPI การแจ้งเตือนความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ และการร่างอัปเดตประจำสัปดาห์)