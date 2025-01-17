กลยุทธ์การวางแผนประจำปีสำหรับผู้นำธุรกิจ

ตามสุภาษิตทหารยอดนิยม หรือที่รู้จักกันในชื่อ 7Ps
การวางแผนล่วงหน้าอย่างเหมาะสมช่วยป้องกันการทำงานที่แย่
การวางแผนล่วงหน้าอย่างเหมาะสมช่วยป้องกันการทำงานที่แย่
แม้ว่าไม่ใช่ทุกองค์กรจะปฏิบัติตามหลักการบังคับบัญชาเดียวของกองทัพหรือมีศัตรูที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียวที่ต้องเอาชนะ แต่ความสำคัญของการวางแผนนั้นเป็นสิ่งสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ที่มีมุมมองอนาคตจำกัดเพียงสิบสองปีเท่านั้น
การศึกษาของ EY ระบุว่าอายุเฉลี่ยของบริษัทในดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯเมื่อ 80 ปีก่อนอยู่ที่ 67 ปี ปัจจุบันเหลือเพียง 15 ปีเท่านั้น! กล่าวคือ หากคุณวางแผนธุรกิจ 15 ปีสำหรับบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งได้ 1 ปี คุณอาจไม่มีโอกาสได้ใช้แผนนั้นเลยด้วยซ้ำ!
ในขณะที่โลกกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีกลายเป็นของเก่าในเวลาเพียงไม่กี่เดือน และลูกค้าต้องการประสบการณ์ใหม่ ๆ แผนการต่าง ๆ จำเป็นต้องสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความน่าเชื่อถือและความสามารถในการปรับตัว
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจวิธีที่คุณสามารถใช้กลยุทธ์การวางแผนประจำปีต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นได้อย่างแน่นอน!
⏰ สรุป 60 วินาที
หากคุณมีเวลาเพียง 60 วินาทีในการเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนประจำปี นี่คือสรุปอย่างรวดเร็ว:
การวางแผนประจำปีคือกระบวนการจัดการขององค์กรในการกำหนดเป้าหมาย กิจกรรม และทรัพยากรสำหรับปีที่จะมาถึง โดยทั่วไปเริ่มต้นจากข้อกำหนดทางการเงินของการรายงานต่อผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การวางแผนประจำปีได้ขยายขอบเขตออกไปเพื่อมอบประโยชน์ที่หลากหลายมากขึ้น
แผนโครงการที่ดีประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:
- เป้าหมาย
- งบประมาณ
- แผนปฏิบัติการ
- บทบาทและความรับผิดชอบ
- ตัวชี้วัดและกลไกการทบทวน
สำหรับการวางแผนประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ ให้พิจารณาขั้นตอนต่อไปนี้
- การทบทวน: การตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา
- เป้าหมาย: การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สามารถบรรลุได้
- แผนปฏิบัติการ: การออกแบบกิจกรรมและโครงการที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายประจำปี
- เครื่องมือ: เทคโนโลยีและระบบที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามแผนประจำปี
- การติดตาม: การรายงานและแดชบอร์ดสำหรับการติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
ตอนนี้ มาเข้าสู่รายละเอียดที่ลึกซึ้งกันเถอะ
การเข้าใจการวางแผนประจำปี
แนวคิดของการวางแผนประจำปีอาจฟังดูค่อนข้างชัดเจน—คุณวางแผนสำหรับปีถัดไป 🤷 ยกเว้นว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้น ขึ้นอยู่กับธุรกิจของคุณ ขนาดขององค์กร และตลาดที่คุณอยู่ ลักษณะของการวางแผนประจำปีอาจแตกต่างกันอย่างมาก มาดูกันว่ามันเป็นอย่างไร
การวางแผนประจำปีคืออะไร?
การวางแผนประจำปีคือกระบวนการกำหนดเป้าหมาย กิจกรรม จุดสำคัญ งบประมาณ และทรัพยากรสำหรับช่วงเวลาสิบสองเดือนข้างหน้า ลักษณะสำคัญบางประการของการวางแผนประจำปีมีดังนี้
- เน้นด้านการเงิน: มักขับเคลื่อนโดยผลการดำเนินงานทางการเงินและแผนงานขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานต่อผู้ถือหุ้น/การปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับปี
- ขับเคลื่อนด้วยการทบทวน: แผนประจำปีจะดำเนินการตามการทบทวนผลการดำเนินงานอย่างละเอียดในปีที่ผ่านมา
- การไหลลง: แผนประจำปีจะถูกจัดทำขึ้นก่อนในระดับองค์กร จากนั้นจึงค่อยๆ กระจายลงไปยังหน่วยงานแนวดิ่ง แผนก ทีม และบุคคล
- 360 องศา: แผนการประจำปีระบุสิ่งที่ต้องทำ วิธีการ ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากรที่ใช้
ความแตกต่างระหว่างการวางแผนประจำปีกับการวางแผนกลยุทธ์
ในการบริหารธุรกิจ คำว่ากลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ แผนการ และคำผสมของคำเหล่านี้มักถูกใช้แทนกันบ่อยครั้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนโดยไม่จำเป็น ดังนั้น ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการวางแผนประจำปี ขอให้เราทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าสิ่งนี้แตกต่างจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างไร
ในตอนหนึ่งของพอดแคสต์ HBR ที่มีชื่อว่า"แผนไม่ใช่กลยุทธ์" โรเจอร์ มาร์ติน อดีตคณบดีของโรงเรียนการจัดการโรทมานแห่งมหาวิทยาลัยโตรอนโต กล่าวว่า:
กลยุทธ์คือชุดของการตัดสินใจที่ผสานรวมกันซึ่งวางตำแหน่งคุณในสนามแข่งขันที่คุณเลือกในลักษณะที่คุณชนะ...กลยุทธ์มีทฤษฎี
กลยุทธ์คือชุดของการเลือกที่ผสมผสานกันซึ่งวางตำแหน่งคุณในสนามแข่งขันที่คุณเลือกในลักษณะที่คุณชนะ...กลยุทธ์มีทฤษฎี
ดังนั้น กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ส่วนใหญ่จึงเกี่ยวกับการสร้างทฤษฎี กล่าวคือ การตัดสินใจครั้งใหญ่เกี่ยวกับเหตุผลที่คุณทำสิ่งที่คุณทำ ลูกค้าของคุณคือใคร อะไรที่ทำให้คุณดีกว่าคู่แข่งของคุณ เป็นต้นแม่แบบการวางแผนกลยุทธ์บางแบบจะช่วยให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้น
ในทางกลับกัน กระบวนการวางแผนประจำปีคือการดำเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าวตลอดระยะเวลาสิบสองเดือนข้างหน้า
|การวางแผนเชิงกลยุทธ์
|การวางแผนประจำปี
|ไทม์ไลน์
|ระยะยาว (3/5/10 ปี)
|ระยะกลาง (หนึ่งปี)
|วัตถุประสงค์
|การกำหนดรากฐานของธุรกิจและการดำรงอยู่ของมัน
|การระบุการดำเนินการที่ต้องทำและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับมัน
|แรงผลักดัน
|การวางตำแหน่งทางการตลาดและวิสัยทัศน์
|การวางแผนทางการเงินและการรายงาน
|การจัดแนว
|สู่ทิศทางธุรกิจโดยรวมและวิสัยทัศน์ระยะยาว
|สู่กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ดูเทมเพลตเป้าหมายประจำปีของเราได้ที่นี่
แม้ว่าการวางแผนประจำปีอาจไม่ได้มีลักษณะเชิงกลยุทธ์อย่างสมบูรณ์ แต่การวางแผนประจำปีก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในวงจรชีวิตขององค์กรด้วยเหตุผลหลายประการ
ประโยชน์ของการวางแผนประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ
การวางแผนประจำปีที่มีประสิทธิภาพคือแผนที่นำทางธุรกิจตลอดระยะเวลาสิบสองเดือนข้างหน้า ด้วยแผนนี้ สมาชิกทุกคนในทุกทีมจะทราบถึงจุดหมายปลายทาง หลักชัย และเส้นทางที่จะไปถึงเป้าหมายนั้น ซึ่งมอบประโยชน์มากมาย เช่น:
ทิศทาง: กระบวนการวางแผนประจำปีที่มีประสิทธิภาพจะกำหนดทิศทางให้กับองค์กรทั้งหมด โดยทำให้มั่นใจว่าทุกคนมีความสอดคล้องกับแผนของทีม ซึ่งสอดคล้องกับแผนของแผนก และต่อเนื่องกันไป
ความชัดเจนของการดำเนินการ: แผนประจำปีที่ดีจะระบุสิ่งที่ต้องบรรลุและวิธีการที่จะบรรลุอย่างชัดเจน ช่วยขจัดความคลุมเครือเกี่ยวกับวิธีการที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมาย
ตัวอย่างเช่น หากการเติบโตของลูกค้าผ่านการเข้าซื้อกิจการเป็นเป้าหมาย แผนประจำปีจะระบุกิจกรรมต่างๆ เช่น งานอีเวนต์ การโฆษณา การตลาดเนื้อหา ฯลฯ พร้อมด้วยงบประมาณและทรัพยากรสำหรับแต่ละกิจกรรม
จากจุดนี้ ทีมต่างๆ มีความชัดเจนเกี่ยวกับงานที่ต้องทำตลอดทั้งปี
ความรับผิดชอบ: แผนประจำปีจะกำหนดความรับผิดชอบต่อวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ต่างๆ ให้กับบุคคลเฉพาะ ซึ่งส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและทีม
ความสามารถในการวัดผล: แผนประจำปีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวัดความสำเร็จขององค์กร เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปี
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร: การจัดสรรงบประมาณ, บุคลากร, เครื่องมือ, และทรัพยากรอื่น ๆ จะมีประสิทธิภาพหากอยู่ในความสนใจของแผนที่แข็งแกร่ง
การจัดการความเสี่ยง: โดยพื้นฐานแล้ว แผนประจำปีก็เป็นกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงเช่นกัน มันช่วยให้ผู้นำสามารถคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในปีหน้า (หรือในอนาคต) ได้อย่างสมเหตุสมผล และสร้างมาตรการลดความเสี่ยงในวันนี้
เพื่อให้ได้รับประโยชน์ข้างต้นและมีประสิทธิภาพ แผนงานจำเป็นต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจน มาดูรายละเอียดกัน
องค์ประกอบหลักของการวางแผนประจำปีที่มีประสิทธิภาพ
แผนประจำปีที่ประสบความสำเร็จต้องครอบคลุมอย่างครบถ้วนโดยไม่เป็นข้อกำหนดที่เคร่งครัดเกินไป ต้องครอบคลุมองค์ประกอบต่อไปนี้อย่างละเอียดพอสมควร
เป้าหมาย
การวางแผนประจำปีเริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นการกำหนดลำดับความสำคัญของธุรกิจเพื่อให้แต่ละทีมสามารถมุ่งเน้นความพยายามได้อย่างเหมาะสมต่อไปนี้คือตัวอย่างเป้าหมายสำหรับระยะเวลา 1 ปี 5 ปี และ 10 ปีเพื่อเป็นแนวทางเริ่มต้น
งบประมาณ
งบประมาณ ในแผนประจำปี กำหนดกรอบทางการเงินไว้ งบประมาณให้ข้อจำกัดทางการเงิน, ทางเทคนิค, และทรัพยากรบุคคลที่ทีมต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตน
แผนปฏิบัติการ
เมื่อแผนประจำปีขององค์กรถูกถ่ายทอดลงไปยังแผนก ทีม และบุคคลแต่ละคน แผนงานนี้ยังระบุถึงกิจกรรมที่แต่ละคนต้องดำเนินการด้วย
บทบาทและความรับผิดชอบ
แผนประจำปียังระบุบทบาทและความรับผิดชอบของทุกคนที่เกี่ยวข้อง พร้อมเป้าหมายและความคาดหวังของพวกเขา ในระหว่างขั้นตอนการวางแผน หากไม่มีทรัพยากรที่เหมาะสม ก็จะเปิดโอกาสสำหรับการจ้างงาน
ตัวอย่างเช่น หากคุณมีแผนที่จะเพิ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมาก คุณอาจต้องการวิศวกรเพิ่มเติม แผนประจำปีจะช่วยให้ทีมการเงินมีงบประมาณ ทีมบุคลากรมีอำนาจหน้าที่ และผู้จัดการฝ่ายสรรหาพร้อมที่จะสัมภาษณ์และจ้างงาน
ตัวชี้วัดและกลไกการทบทวน
ส่วนนี้ของแผนประจำปีได้ระบุขั้นตอนที่จะใช้ในการติดตามความก้าวหน้าตลอดทั้งปี คุณจะทราบได้อย่างไรว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายของคุณ? ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และกลไกการทบทวน แน่นอน!
แม่แบบแผนการเติบโตเหล่านี้ให้ตัวอย่างที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีที่องค์ประกอบเหล่านี้ทำงานร่วมกัน
แผนสำรอง
แผนที่ดีควรมีแนวคิดสำหรับสิ่งที่ควรทำเมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยพื้นฐานแล้ว ส่วนนี้จะครอบคลุมถึงทางเลือกในการดำเนินการอื่น ๆ ในกรณีที่แผน A ไม่ประสบผลสำเร็จ
เมื่อได้กำหนดบริบทเรียบร้อยแล้ว มาดูกันว่าท่านสามารถนำการวางแผนประจำปีของท่านไปปฏิบัติได้อย่างไร
ขั้นตอนสู่การวางแผนประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังที่เราได้เห็นมาก่อน แผนประจำปีเป็นแผนที่นำทางสำหรับองค์กรทั้งหมด มันนำทุกคนมารวมกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน การสร้างแผนเช่นนี้จำเป็นต้องมีแนวทางที่ครอบคลุม เช่นเดียวกับที่เราจะอธิบายด้านล่างนี้
1. ทบทวนปีที่ผ่านมา
ก่อนที่จะทำแผนใด ๆ ให้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของปีที่แล้ว. ให้ดูที่สิ่งต่อไปนี้.
- เป้าหมายที่คุณได้ตั้งไว้ และคุณทำสำเร็จไปแล้วมากน้อยเพียงใด
- งบประมาณและการใช้จ่ายจริง
- กิจกรรมที่คุณได้วางแผนไว้และการทบทวนแต่ละกิจกรรม
- ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของแต่ละกิจกรรม/หมวดค่าใช้จ่าย
- ผลงานของแต่ละบุคคลในทีม
รวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวบรวมตัวเลขต่าง ๆ พร้อมทั้งเก็บความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและวิธีการด้วย
ตัวอย่างเช่น อย่าเพียงแค่ถามว่ายอดขายของปีที่แล้วเป็นเท่าไร ให้ถามด้วยว่าทำไมถึงทำได้หรือไม่ได้ตามเป้าหมายยอดขาย อะไรที่ได้ผล ผู้ที่มีผลงานดีเยี่ยมทำอย่างไรถึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้ เป็นต้น
ใช้ข้อมูลนี้เป็นรากฐานสำหรับปีหน้าของคุณ หากการแปลงจากช่องทางกิจกรรมแบบพบหน้าดีกว่าการสัมมนาออนไลน์ คุณควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับช่องทางแรก หรือหากช่องทางเนื้อหาไม่ได้สร้างผลลัพธ์ใด ๆ เลย คุณอาจต้องพิจารณาเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ใหม่และตรวจสอบว่าเหมาะสมจริงหรือไม่
การทบทวนเช่นนี้จะช่วยให้การปิดปีเก่าเป็นไปอย่างชัดเจน และเป็นการเริ่มต้นใหม่ในปีใหม่
2. การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
โดยใช้การทบทวนของปีที่แล้วเป็นบริบทโดยรวมของธุรกิจ ถึงเวลาที่จะตั้งเป้าหมายแล้ว
ใช้วิธีการตั้งเป้าหมายแบบ SMART
ทำให้เป้าหมายของคุณมีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ บรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ แทนที่จะตั้งเป้าหมายว่า "หาลูกค้า" ให้ตั้งเป้าหมายแบบ SMART: เพิ่มการได้มาซึ่งลูกค้า 5% ต่อเดือนผ่านช่องทางโฆษณาออนไลน์
ใช้แบบจำลองลำดับชั้น
ขั้นแรก กำหนดเป้าหมายในระดับสูงสุดก่อน เช่น สำหรับทั้งองค์กร จากนั้นจึงแบ่งย่อยเป้าหมายลงเป็นแต่ละระดับ หากเป้าหมายขององค์กรคือการหาลูกค้าใหม่ เป้าหมายนี้จะถูกแบ่งย่อยออกเป็น:
เป้าหมายของแผนก: เป้าหมายด้านการตลาดจะเน้นไปที่การเพิ่มจำนวนการแสดงผล, ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ และการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า เป้าหมายด้านการสรรหาบุคลากรจะเน้นไปที่การจ้างสมาชิกทีมขายเพิ่มเติม เป้าหมายด้านความสำเร็จของลูกค้าจะเน้นไปที่การได้รับการแนะนำเพิ่มเติม เป็นต้น
เป้าหมายของทีม: ทีมการตลาดจะทำการแบ่งแยกเป้าหมายเหล่านี้ให้ละเอียดขึ้น ทีมโฆษณาค้นหาจะสร้างงบประมาณสำหรับแต่ละช่องทางและออกแบบแคมเปญของตน ทีมคอนเทนต์จะวางแผนทรัพยากรสำหรับการสร้างลีด ทีมโซเชียลมีเดียจะวางแผนเพื่อเพิ่มจำนวนการมองเห็น อาจใช้ความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพล (อินฟลูเอนเซอร์)
เป้าหมายส่วนบุคคล: ตามผลลัพธ์ที่คาดหวังของทีม สมาชิกทีมแต่ละคนจะตั้งเป้าหมายของตนเอง เช่น จำนวนบทความที่นักเขียนแต่ละคนจะสร้างขึ้น หรือเป้าหมายการแปลงสำหรับแต่ละแคมเปญ
3. การสร้างแผนปฏิบัติการ
เมื่อเป้าหมายได้ถูกกำหนดไว้แล้ว ถึงเวลาที่จะต้องคิดหาวิธีที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น คือ การทำแผนโครงการ
จัดโครงสร้างโครงการของคุณ: แบ่งกิจกรรมของคุณออกเป็นโครงการย่อยที่ง่ายและจัดการได้ คุณสามารถสร้างโครงการของคุณโดยเน้นการสร้างเนื้อหา การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย จดหมายข่าวทางอีเมล ฯลฯ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างโครงการสำหรับแต่ละแคมเปญ กิจกรรม หรือเป้าหมายสำคัญได้อีกด้วย
นี่คือแม่แบบแผนโครงการที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
สร้างงาน: กรอกงานลงในโครงการของคุณ
ตัวอย่างเช่น สำหรับแต่ละแคมเปญในฐานะโครงการ คุณอาจมีงานที่ต้องทำสำหรับ:
- การคิดค้นแคมเปญ
- การออกแบบภาพและสื่อสิ่งพิมพ์
- การเขียนข้อความโฆษณา
- การเผยแพร่และการจัดจำหน่าย
- การนำกลับมาใช้ใหม่และการแจกจ่ายใหม่
- รายงาน
จัดการการดำเนินการ: มอบหมายงานเหล่านี้ให้กับบุคคลที่เหมาะสม กำหนดวันที่เริ่มต้นและกำหนดเส้นตาย ระบุการพึ่งพาหากมี
4. เครื่องมือและวิธีการสำหรับการวางแผนประจำปี
หากคุณกำลังใช้เอกสารและสเปรดชีตที่ผ่านการทดสอบตามเวลาสำหรับการวางแผนประจำปีของคุณ คุณไม่สามารถถูกตำหนิได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและทรงพลังมากขึ้นมากมายที่สามารถช่วยในการวางแผนประจำปีได้
เครื่องมือการจัดการโครงการ
แผนประจำปีคือการรวบรวมโครงการที่เชื่อมโยงกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดี เช่นClickUp สามารถช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมได้โดยไม่พลาดรายละเอียดที่สำคัญ
ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถสร้างแผนงานโครงการ ตั้งค่างาน มอบหมายผู้ใช้ กำหนดเส้นตาย ประมาณการและติดตามเวลา และเพิ่มลำดับความสำคัญหรือแท็ก ตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ เพิ่มรายการตรวจสอบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และนำไปใช้โดยอัตโนมัติกับงานประเภทเฉพาะ เชื่อมโยงงานที่คล้ายกันหรือเพิ่มเหตุการณ์สำคัญ
เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
การดำเนินการตามแผนประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างง่ายดายแบบเรียลไทม์ ClickUp มีวิธีการหลากหลายในการทำเช่นนี้ในบริบทที่เหมาะสม สำหรับการเริ่มต้น คุณสามารถสนทนาในรูปแบบความคิดเห็นที่ซ้อนกันภายในแต่ละงานได้
สำหรับการสนทนาแบบเรียลไทม์และไดนามิกมากขึ้น ลองใช้ClickUp Chat สนทนาในช่องทางเฉพาะของโครงการต่างๆ เชื่อมโยงงานกับการสนทนาของคุณและทำให้เพื่อนร่วมงานของคุณนำทางได้ง่าย เริ่มการโทรแบบคลิกเดียวจากภายใน ClickUp สร้างสรุปและรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติ
เครื่องมือติดตามเป้าหมาย
วิธีที่ง่ายที่สุดในการบรรลุเป้าหมายของคุณคือการทำให้เป้าหมายนั้นมองเห็นได้และเข้าถึงได้ตลอดเวลาClickUp Goalsเป็นแอปติดตามเป้าหมายที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้และอื่นๆ ได้อีกมากมาย
ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อติดตามความสำเร็จของคุณ อาจเป็นเป้าหมายงาน (เช่น งานในสปรินต์หรือแคมเปญ) เป้าหมายตัวเลข (เช่น จำนวนบทความที่ต้องเขียน) เป้าหมายทางการเงิน (เช่น ยอดรายได้) หรือเป้าหมายแบบใช่/ไม่ใช่ (เช่น สถานที่จัดงานจองแล้วหรือยัง)
จัดการเป้าหมายทั้งหมดของคุณในที่เดียว จัดระเบียบในโฟลเดอร์ และมองเห็นความก้าวหน้าโดยรวม
5. การดำเนินการตามแผนประจำปี
จนถึงตอนนี้ เราได้พูดถึงการวางแผนแล้ว ถึงเวลาที่จะก้าวไปอีกขั้นและพูดถึงการนำไปปฏิบัติ
ทีมประจำบนเรือ
เริ่มต้นด้วยการนำสมาชิกในทีมทั้งหมดมารวมกันบนแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ
ฝึกอบรมการใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานสำหรับ:
- อัปเดตสถานะงาน
- การประมาณเวลาที่ใช้
- การติดตามเวลา
- การใช้รายการตรวจสอบเพื่อการควบคุมคุณภาพ
- กรอกข้อมูลในช่องที่กำหนดเอง (ถ้ามี)
รวมข้อมูล
เพื่อดำเนินต่อจากบริบทของปีก่อนหน้า (หรือหลายปีก่อนหน้า) เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรวบรวมข้อมูลบางส่วนไว้ด้วยกัน ในการทำเช่นนี้:
- ผสานเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM), เครื่องมือการขาย, เป็นต้น
- เขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) บนClickUp Docsและแชร์อย่างปลอดภัยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- ฝังเอกสารภายนอก เช่น สเปรดชีต หรือให้ลิงก์ไปยังเอกสารสำคัญ
ทบทวนเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพ
สร้างวิธีการที่ง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อติดตามประสิทธิภาพตลอดทั้งปี.ClickUp Dashboardsช่วยให้คุณสามารถมองเห็นข้อมูลได้ครอบคลุมหลายด้าน.
มองเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดได้ทันทีภายใน ClickUp เช่น งาน, ปริมาณงาน, บันทึกเวลา, ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, และประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคล. ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการภายนอกได้หลายสิบตัวเพื่อสร้างแดชบอร์ดที่รวมข้อมูลไว้ที่เดียว เช่น รายงานการขาย, การแสดงข้อมูลจากระบบ CRM, ประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด, เป็นต้น. ผู้ใช้แต่ละคนสามารถตั้งค่าแดชบอร์ดส่วนตัวเพื่อวัดประสิทธิภาพของตัวเองได้เช่นกัน.
สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุด ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแผนของคุณตลอดทั้งปี ปรับงบประมาณใหม่จัดสรรทรัพยากรใหม่ หรือปรับกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ สำหรับการเริ่มต้นที่รวดเร็วขึ้นใช้แบบแผนการดำเนินงานเพื่อจัดโครงสร้างการดำเนินการของคุณ
แผนประจำปีที่ดีประกอบด้วยหลายส่วนที่เคลื่อนไหวได้ ซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทายหากขาดการสนับสนุนที่เหมาะสม
ความท้าทายในการวางแผนประจำปี
นี่คือความท้าทายในการบริหารโครงการที่พบบ่อยที่สุดที่คุณอาจพบในการวางแผนประจำปีของคุณและวิธีการเอาชนะพวกมัน
การคาดการณ์ที่ไม่ถูกต้อง: บางครั้งทีมอาจประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไปในปีหนึ่ง ดังนั้นพวกเขาจึงคาดการณ์ทุกอย่าง รวมถึงงบประมาณ ทรัพยากร และกิจกรรมต่างๆ อย่างไม่ถูกต้อง
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ควรคาดการณ์โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่จริง ควรตั้งเป้าหมายอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังไว้ก่อน
การไม่สอดคล้อง: ทุกคน ทุกทีม และทุกแผนกจำเป็นต้องปรับเป้าหมายของตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ที่สำคัญกว่านั้น ยังต้องสอดคล้องกับแผนธุรกิจโดยรวมอีกด้วย เมื่อสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้น มันจะกลายเป็นความท้าทายครั้งใหญ่
วิธีที่ง่ายที่สุดในการเอาชนะสิ่งนี้คือการใช้เทคนิคการวางแผน เช่น วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKR) หรือสมดุลคะแนนการ์ด (Balanced Scorecard) ซึ่งช่วยให้เป้าหมายและกิจกรรมของทุกคนสอดคล้องกับเป้าหมายเดียวกัน
โบนัส:แม่แบบแผนธุรกิจฟรีสำหรับคุณใช้งาน
ข้อจำกัดทางงบประมาณ: เป็นเรื่องที่หายากมากที่ทุกทีมจะได้รับงบประมาณตามที่ขอไว้ นั่นหมายความว่าทีมต้องบรรลุเป้าหมายของตนด้วยงบประมาณที่มีอยู่
ในการทำเช่นนี้ ให้ทำการจำลองสถานการณ์หลายๆ ครั้ง พิจารณาการผสมผสานงบประมาณต่างๆ ก่อนที่จะเลือกวิธีที่ดีที่สุด
การจัดการเวลา: ยอมรับกันเถอะ การวางแผนต้องใช้เวลา ในขณะที่คุณมีงานประจำวันมากมายอยู่แล้ว การแบ่งเวลาเพื่อวางแผนสำหรับอนาคตอาจเป็นเรื่องที่ขอมากทีเดียว
เอาชนะความท้าทายนี้โดยการสร้างเวลาสำรองเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเว้นเวลาสองสามสัปดาห์ในเดือนธันวาคมไว้ในแผนประจำปีสำหรับวางแผนธุรกิจประจำปีของปีถัดไป
ผู้นำทางธุรกิจสามารถมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือทีมให้สามารถเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้
บทบาทของภาวะผู้นำในการวางแผนประจำปี
ผู้นำที่ดีเข้าใจว่าทีมอยู่ใกล้กับความเป็นจริงและมีความรู้ที่มั่นคงเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจมากกว่า
ดังนั้น แทนที่จะเป็นผู้สอนหรือผู้วางแผน ผู้นำจะรับบทบาทเป็นผู้ขับเคลื่อนและผู้อำนวยความสะดวกในการวางแผนประจำปี
- การตั้งคำถาม: ผู้นำอำนวยความสะดวกในการทบทวนปีที่ผ่านมาโดยการตั้งคำถามที่เกี่ยวข้อง
- การเสนอแนวคิด: พวกเขานำประสบการณ์ของตนมาเสนอแนะและแนวคิด
- การแก้ไขความขัดแย้ง: พวกเขาช่วยให้ทีมบรรลุฉันทามติในเรื่องที่มีความเห็นไม่ตรงกัน
- การกำกับดูแล: พวกเขาสังเกตกระบวนการวางแผนเพื่อระบุช่องว่างและแจ้งให้ทีมทราบ
วางแผนเส้นทางสู่ความสำเร็จด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำกองทหารหรือทีมฝึกงานการตลาด แผนงานที่ดีคือรากฐานของผลงานที่ดี มันช่วยให้ทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไร ทำไม อย่างไร เมื่อไร ใครทำ และต้องทำถึงมาตรฐานใด มันขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้า
นี่คือเหตุผลที่การวางแผนองค์กรเป็นส่วนสำคัญของบทบาทหน้าที่ของผู้นำธุรกิจทุกคน เป็นวิธีที่คุณจะกำหนดทิศทางและนำทีมไปสู่เป้าหมาย
อย่างไรก็ตาม หนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือการคิดว่าการวางแผนประจำปีเป็นกิจกรรมที่ทำเพียงครั้งเดียว แม้ว่าแผนกลยุทธ์จะถูกสร้างขึ้นในตอนต้นของปี แต่คุณจำเป็นต้องดูแลการนำไปใช้ตลอดระยะเวลาสิบสองเดือน
ในการทำเช่นนี้ คุณจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มการวางแผนและการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง เช่น ClickUp ด้วยระบบการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ การจัดทำเอกสาร การวิเคราะห์ ฟีเจอร์ AI และเทมเพลตที่ใช้งานง่าย ClickUp มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อดำเนินการตามแผนประจำปีของคุณลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้