Asana vs Notion สำหรับแม่แบบ CRM: อันไหนทำงานได้ดีที่สุด?

คุณตั้งค่าแม่แบบ CRM ในเครื่องมือออนไลน์ และในหนึ่งสัปดาห์ มันรู้สึกสมบูรณ์แบบ จากนั้นงานจริงก็เริ่มขึ้น
หัวหน้าขอใบเสนอราคาฉบับแก้ไข และมีการบันทึกโน้ตการประชุมไว้ในหน้าอื่น ขั้นตอนต่อไปถูกพูดคุยกันในแชท แต่ไม่เคยถูกกำหนดให้เป็นงานที่ต้องทำ ทันใดนั้น กระบวนการของคุณก็ดูเหมือน "เป็นไปได้" แต่ขั้นตอนถัดไปกลับหายไป ล้าสมัย หรือติดค้างอยู่ในแชท
ช่องว่างนั้นพบได้บ่อยกว่าที่ทีมส่วนใหญ่คิด
การวิจัยล่าสุดของ Salesforce ในหัวข้อ State of Sales พบว่า ตัวแทนขายใช้เวลาเพียงประมาณ 28% ของสัปดาห์ในการขายอย่างจริงจัง ส่วนที่เหลือใช้ไปกับการจัดการเอกสารและงานอื่น ๆ นี่คือจุดที่เทมเพลต CRM ที่ดีสามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดเวลาในโครงการต่าง ๆ ได้
ในคู่มือนี้ เราจะเปรียบเทียบ Asana กับ Notion สำหรับเทมเพลต CRM โดยอิงจากสิ่งที่ทำให้ CRM น้ำหนักเบาใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันและสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ
สิ่งที่คุณต้องการในระบบ CRM น้ำหนักเบา
ระบบ CRM ช่วยคุณจัดการการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพ. ระบบเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า, ประวัติการกระทำ, และการติดตามผลไว้ในที่เดียว.
หากคุณต้องการระบบ CRM ที่มีน้ำหนักเบาภายในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ คุณต้องมีสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ไม่กี่อย่าง:
- บันทึกการติดต่อที่สามารถใช้งานได้ เพื่อให้คุณสามารถเก็บรายละเอียดการติดต่อและบันทึกการโต้ตอบได้โดยไม่ต้องสร้างฐานความรู้ที่ยุ่งเหยิง
- ท่อส่งที่มีขั้นตอนชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถดำเนินข้อตกลงผ่านขั้นตอนง่ายๆ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว
- การจัดการงานสำหรับการติดตามผล เพื่อให้คุณสามารถมอบหมายงาน กำหนดวันครบกำหนด และสร้างงานที่เกิดซ้ำสำหรับการตรวจสอบหรือการต่ออายุ
- มุมมองโครงการที่สอดคล้องกับวิธีการขายของคุณ เพื่อให้คุณสามารถใช้บอร์ดสำหรับกระบวนการขายและใช้รายการหรือตารางสำหรับการอัปเดตอย่างรวดเร็ว
- การรายงานและการมองเห็นที่ง่ายดาย เพื่อให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการหลายโครงการได้ ไม่ใช่แค่รายการข้อตกลงเดียว
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนที่ทำซ้ำได้ เพื่อให้การแจ้งเตือน การส่งต่องาน และการเปลี่ยนแปลงสถานะไม่ต้องพึ่งพาการจดจำของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
- การร่วมมือและการจัดทำเอกสารในบริบท เพื่อให้บันทึกการประชุมและเอกสารภายในอยู่ใกล้กับบันทึกการเจรจา
- การผสานรวมที่เหมาะกับระบบของคุณ เพื่อให้ไฟล์และเครื่องมือสื่อสารเช่น Google Workspace ไม่ถูกตัดออกจากกระบวนการ
- การควบคุมการปรับขนาดโดยผู้ดูแลระบบ เพื่อให้คุณสามารถจัดการการเข้าถึงและการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ได้เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น (มักเชื่อมโยงกับแผนชำระเงินหรือแผนสำหรับองค์กร)
หากคุณทำพื้นฐานเหล่านี้ถูกต้อง คุณสามารถใช้ระบบ CRM ที่เบาในเครื่องมือเดียวกับที่คุณใช้จัดการโครงการได้ คุณยังลดเส้นทางการเรียนรู้ได้ด้วย เพราะกระบวนการทำงานเหมาะกับวิธีที่ทีมของคุณจัดการงานและติดตามความคืบหน้าของโครงการอยู่แล้ว
Asana vs Notion: เกณฑ์เปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของ Notion และ Asana ผ่านมุมมองของเทมเพลต CRM นี่คือเกณฑ์ที่แน่นอนที่เราเปรียบเทียบในส่วนถัดไป
|เกณฑ์การเปรียบเทียบ
|อาสนะสำหรับแม่แบบ CRM
|แนวคิดสำหรับแม่แบบ CRM
|การติดตามท่อส่งที่แม่นยำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์
|จัดการข้อเสนอเหมือนกับงาน ดังนั้นเจ้าของ, วันที่ครบกำหนด, และขั้นตอนต่อไปจะยังคงมองเห็นได้
|จัดการดีลเหมือนกับบันทึกฐานข้อมูลที่มีหน้าต่าง ๆ ทำให้บันทึกและบริบทอยู่ใกล้กับกระบวนการ
|บันทึกการติดต่อและการทำธุรกรรมที่ไม่ยุ่งเหยิง
|ร้านค้าจัดการข้อมูลดีล/บัญชีในช่องงานและความคิดเห็น แต่กระทู้ยาวอาจทำให้บริบทถูกฝังอยู่
|สร้างฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างสำหรับดีล, ติดต่อ, และบัญชีที่มีความสัมพันธ์
|การติดตามผลและการรักษาความสะอาดของกระบวนการทำงานภายในเทมเพลต CRM
|ใช้การมอบหมายงาน วันที่ครบกำหนด งานที่เกิดซ้ำ และกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้การติดตามผลอยู่ในสายตา
|ทำงานได้ดีเมื่อทรัพย์สินได้รับการดูแลรักษา แต่สามารถกลายเป็นงานที่ต้องทำด้วยตนเองได้หากการอัปเดตหลุดรอดไป
|การนำเข้าข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่ช่วยให้เทมเพลต CRM ของคุณมีความสม่ำเสมอ
|ใช้แบบฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่มีโครงสร้างและส่งไปยังโครงการในท่อการขาย (แผนชำระเงิน)
|ใช้แม่แบบและคุณสมบัติของฐานข้อมูล แต่การนำเข้าข้อมูลมักต้องทำด้วยมือมากขึ้น เว้นแต่คุณจะสร้างกระบวนการเฉพาะ
|การขยายระบบ CRM ที่ใช้เทมเพลตโดยไม่ต้องดูแลตลอดเวลา
|รักษาโครงสร้างผ่านการเป็นเจ้าของ, วันครบกำหนด, และกฎเกณฑ์เมื่อมีเพื่อนร่วมทีมเข้าร่วมมากขึ้น
|ขึ้นอยู่กับวินัยของทีมมากกว่าในการรักษาความถูกต้องของฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
อาสนะสำหรับแม่แบบ CRM
Asana เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีโครงสร้าง ดังนั้นแม่แบบ CRM ของมันจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อ "CRM" ของคุณเป็นกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับการจัดการงานของทีม
นั่นทำให้ Asana เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งเมื่อทีมของคุณให้ความสำคัญกับการติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ ความชัดเจนในการรับผิดชอบ และการติดตามโครงการในขณะที่ข้อตกลงกำลังดำเนินไปสู่การปิดดีล
Asana ยังให้คุณมีมุมมองโครงการหลายแบบ เช่น รายการ กระดาน ปฏิทิน และไทม์ไลน์ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยแผนฟรี แต่แผนชำระเงินจะปลดล็อกฟีเจอร์ขั้นสูงที่ช่วยในการจัดการโครงการที่มีโครงสร้างและการจัดการทรัพยากร
วิธีที่ Asana เข้าถึง CRM
อาสนะไม่ใช่ระบบ CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ แต่คุณสามารถสร้างระบบ CRM แบบเบา ๆ ได้โดยใช้เทมเพลตโครงการผ่านแบบจำลองที่ง่าย ๆ:
- หนึ่งโครงการ = หนึ่งท่อส่ง
- หนึ่งงาน = หนึ่งโอกาสทางการขาย, หนึ่งดีล, หรือหนึ่งบัญชีลูกค้า
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง = รายละเอียด CRM ของคุณ
- กฎ = กระบวนการทำงานอัตโนมัติของคุณ
✅ นี่คือตัวอย่างในทางปฏิบัติ:
- เรียกใช้กระบวนการในมุมมองบอร์ด: ตั้งค่าแต่ละคอลัมน์เป็นขั้นตอน (ลูกค้าใหม่, ผ่านการคัดกรอง, ข้อเสนอ, การเจรจา, ปิดการขาย) ย้ายงานข้ามบอร์ดเมื่อดีลดำเนินไป
- บันทึกข้อมูล CRM ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง: เพิ่มฟิลด์สำหรับมูลค่าดีล, วันที่ปิดการขาย, แหล่งที่มาของลีด, ลำดับความสำคัญ, เจ้าของ, และขั้นตอนต่อไป ฟิลด์ที่กำหนดเองมีให้บริการในแพ็กเกจแบบเสียค่าใช้จ่าย เช่น Starter ขึ้นไป ไม่ใช่ในแผนฟรี
- จัดการงานสำหรับการติดตามผลและการส่งต่อ: ใช้กำหนดส่งงาน, งานย่อย, และความสัมพันธ์ระหว่างงานเพื่อให้ขั้นตอนถัดไปชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อมีหลายโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ทับซ้อนกัน
- นำลูกค้าเป้าหมายเข้ามาผ่านแบบฟอร์ม (ฟีเจอร์ที่ต้องชำระเงิน): หากคุณต้องการรับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ Asana Forms สามารถรวบรวมรายละเอียดที่เป็นระบบและสร้างงานในโครงการที่อยู่ในขั้นตอนต่อไปได้ แบบฟอร์มมีให้บริการในแพ็กเกจ Starter, Advanced และแพ็กเกจที่สูงกว่า
- ใช้กฎเพื่อลดการบำรุงรักษาด้วยตนเอง: กฎสามารถกำหนดเจ้าของ ย้ายขั้นตอน หรืออัปเดตฟิลด์เมื่อเกิดทริกเกอร์ กฎมีให้บริการในแพ็กเกจแบบชำระเงิน และเครื่องมือสร้างกฎแบบกำหนดเองมีให้บริการในแพ็กเกจ Starter ขึ้นไป
📮ClickUp Insight: 35% ของผู้ตอบแบบสอบถามเปลี่ยนจากสเปรดชีตไปใช้เครื่องมืออื่นและยังคงใช้งานอยู่ และอีก 25% กำลังพิจารณาเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือใหม่อย่างจริงจัง
ระดับของการเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ว่าทีมไม่ได้ผูกติดกับสเปรดชีตมากเท่ากับที่พวกเขาผูกติดกับความคุ้นเคย หลายทีมดูเหมือนกำลังมองหาวิธีการที่ให้การสนับสนุนมากขึ้นเมื่อการทำงานมีความซับซ้อนมากขึ้น
ClickUpมอบวิธีการให้ทีมสามารถเปลี่ยนผ่านได้โดยไม่สูญเสียแรงขับเคลื่อน แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการติดตามโครงการ, CRM, การจัดการสินค้าคงคลัง, การจัดการเวลา และกรณีการใช้งานอื่นๆ อีกหลายร้อยกรณี ช่วยให้ทีมเริ่มต้นด้วยแนวทางที่มีโครงสร้างแทนที่จะต้องสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด
มุมมองของ ClickUpเช่น รายการ ตาราง กระดาน และแกนต์ จะคุ้นเคยกับผู้ใช้สเปรดชีต ในขณะที่ การทำงานอัตโนมัติ ความช่วยเหลือจาก AI และ แดชบอร์ด ClickUpที่ผสานรวมและไม่ต้องเขียนโค้ด ช่วยให้ทีมเติบโตเกินกว่าการอัปเดตด้วยตนเอง
เทมเพลต CRM ของ Asana
Asana ไม่ได้มาพร้อมกับระบบ CRM แบบเต็มรูปแบบ ดังนั้นเทมเพลตจึงทำหน้าที่หลักในการจัดการงานที่ซับซ้อน เทมเพลต CRM ของ Asana ที่ดีจะมอบให้คุณ:
- โครงสร้างท่อส่งที่มีหลายขั้นตอนและเจ้าของหลายราย
- ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายละเอียดดีล
- มุมมองโครงการที่ช่วยให้การทบทวนรายสัปดาห์ง่ายขึ้น
- การตั้งค่าโปรแกรมจัดการงานที่ช่วยให้การติดตามงานไม่หลุดรอด
ด้านล่างนี้คือห้าตัวเลือกที่แข็งแกร่งจากแกลเลอรีเทมเพลตของ Asana:
1. แม่แบบกระบวนการขายโดย Asana
เทมเพลต Sales Pipeline โดย Asana มอบพื้นที่เดียวให้คุณติดตามลูกค้าเป้าหมายตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย แทนที่จะต้องอัปเดตเอกสารและข้อความที่กระจัดกระจาย คุณสามารถเคลื่อนย้ายแต่ละดีลผ่านแต่ละขั้นตอน พร้อมเก็บบริบทล่าสุดของงานไว้อย่างครบถ้วน
คุณสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น มูลค่าดีลและเจ้าของ เพิ่มงานที่ต้องทำในขั้นตอนถัดไป และสลับมุมมองให้ตรงกับวิธีการทำงานของคุณ มุมมองต่างๆ เช่น รายการ กระดาน ปฏิทิน และไทม์ไลน์ ช่วยคุณติดตามความคืบหน้าและเห็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจในสัปดาห์นี้เทียบกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์ถัดไป
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามโอกาสตามขั้นตอนด้วยมุมมองโครงการที่ยืดหยุ่น
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับมูลค่า สถานะลูกค้าเป้าหมาย ลำดับความสำคัญ และเจ้าของ
- ติดตามร้านค้าและบันทึกข้อมูลได้โดยตรงบนงาน เพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหาย
- ทำการอัปเดตโดยอัตโนมัติด้วยกฎ เช่น การมอบหมายงานใหม่และการเปลี่ยนแปลงฟิลด์เมื่อเกิดทริกเกอร์
- เชื่อมต่อระบบของคุณกับแอปพลิเคชันเช่น Salesforce, HubSpot, Zendesk, และ ServiceNow
✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ต้องการวิธีง่ายๆ ในการติดตามความคืบหน้าของงานขายและรายการที่ต้องดำเนินการในบัญชีลูกค้าเฉพาะภายใน Asana
2. แม่แบบการติดตามบัญชีโดย Asana
เทมเพลตการติดตามบัญชีโดย Asana ช่วยให้คุณบริหารจัดการบัญชีของคุณเหมือนกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ คุณเก็บรายละเอียดบัญชี, ผู้รับผิดชอบ, และขั้นตอนต่อไปไว้ในที่เดียว ทำให้การต่ออายุและการขายเพิ่มไม่ต้องพึ่งพาความจำ
คุณสามารถจัดกลุ่มบัญชีตามระดับ, ระยะของวงจรชีวิต, หรือภูมิภาค จากนั้นใช้ภารกิจเพื่อวางแผนการตรวจสอบ, การประชุมสรุปประจำไตรมาส (QBR), และเป้าหมายการเริ่มต้นใช้งาน. แบบแผนนี้ช่วยให้งานของลูกค้าสามารถมองเห็นได้สำหรับทีมทั้งหมด แม้ในกรณีที่คุณกำลังจัดการกับบัญชีหลายบัญชีพร้อมกัน.
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ดูบัญชีในมุมมองรายการ, บอร์ด, ปฏิทิน หรือไทม์ไลน์
- กรองมุมมองตามขั้นตอน, ลำดับความสำคัญ, ประเภทบัญชี, หรือเจ้าของ
- ติดตามความคืบหน้าของแทร็กเป็นงาน ดังนั้นรายการที่ต้องดำเนินการจะไม่หายไป
- บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงาน ทำให้บริบทของบัญชีค้นหาได้ง่าย
✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมความสำเร็จของลูกค้าที่ต้องการวิธีการติดตามบัญชีและรายการที่ต้องดำเนินการใน Asana อย่างง่ายดาย
🤔 คุณทราบหรือไม่ Asana จำกัดกฎไว้ที่ 50 กฎต่อโปรเจ็กต์ข้อจำกัดนี้ใช้ได้กับทุกแพ็กเกจ ไม่ว่าคุณจะใช้แพ็กเกจใดก็ตาม ดังนั้นเทมเพลต CRM ที่มีกฎเยอะมากอาจต้องถูกทำให้เรียบง่ายหรือแยกเวิร์กโฟลว์ออก
3. แม่แบบการสนับสนุนข้อตกลงก่อนการขายโดย Asana
เทมเพลตสนับสนุนดีลก่อนการขายโดย Asana ช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่ดีลจะพร้อมปิดการขาย คุณสามารถรวบรวมคำขอต่างๆ เช่น การตรวจสอบความปลอดภัย การสาธิตแบบกำหนดเอง การอนุมัติราคา และการให้ข้อมูลสำหรับข้อเสนอไว้ในที่เดียว เพื่อให้งานไม่สูญหายไปตามข้อความต่างๆ
คุณสามารถแยกแต่ละคำขอออกเป็นงานย่อย มอบหมายให้กับเจ้าของที่เหมาะสม และกำหนดวันที่ครบกำหนดให้สอดคล้องกับไทม์ไลน์ของดีลของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมอย่างชัดเจนว่างานใดเสร็จแล้ว งานใดกำลังรอ และงานใดที่กำลังขัดขวางขั้นตอนถัดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีหลายทีมที่สนับสนุนโอกาสทางธุรกิจเดียวกัน
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- แสดงคำขอทุกประการก่อนการขาย, ผู้รับผิดชอบงาน, และวันครบกำหนดให้ชัดเจน
- ส่งคำถามไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมโดยไม่ต้องมีการตอบกลับและส่งต่อเป็นเวลานาน
- ติดตามตัวบล็อกและสิ่งที่ต้องพึ่งพาเพื่อให้ขั้นตอนสำคัญไม่หยุดชะงัก
- รวมบันทึก, ลิงก์, และการอัปเดตไว้ภายในงานของดีล
- รักษาความรับผิดชอบเมื่อมีหลายทีมสนับสนุนดีลที่ดำเนินการอยู่
✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ต้องการการสนับสนุนก่อนการขายที่มีโครงสร้างชัดเจนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งรักษาเส้นเวลาและรายการที่ต้องดำเนินการให้ชัดเจน
4. แบบฟอร์มส่งมอบหลังการขาย โดย Asana
เทมเพลตการส่งต่อหลังการขายโดย Asana ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับช่วงเวลาที่ CRM ส่วนใหญ่ที่มีฟีเจอร์น้อยมักจะประสบปัญหา: การเปลี่ยนจาก "เราชนะการขาย" ไปสู่ "เรากำลังส่งมอบสิ่งที่เราสัญญาไว้" โดยไม่สูญเสียรายละเอียดสำคัญ
มันมอบกระบวนการส่งมอบงานที่มีโครงสร้างชัดเจน โดยความรับผิดชอบแต่ละส่วนถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน บริบทสำคัญยังคงอยู่กับงาน และขั้นตอนในการรับช่วงงานใหม่จะไม่ถูกมองข้าม
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกขอบเขต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อผูกพันก่อนการประชุมเริ่มต้น
- กำหนดขั้นตอนในการเริ่มต้นงานเพื่อให้เจ้าของทุกคนทราบถึงความรับผิดชอบของตน
- บันทึกการส่งต่อและบริบทแนบกับเวิร์กโฟลว์เดียวกัน
- ติดตามไทม์ไลน์และการดำเนินการถัดไปโดยไม่ต้องคอยติดตามการอัปเดตในแชท
- ลดการแก้ไขงานซ้ำโดยชี้แจงให้ชัดเจนระหว่างสิ่งที่ขายกับสิ่งที่ส่งมอบ
✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมขายและทีมลูกค้าที่ต้องการการส่งต่อข้อมูลที่ชัดเจนในการเริ่มต้นใช้งาน พร้อมความรับผิดชอบและกรอบเวลาที่ชัดเจน
5. แม่แบบการนำไปใช้ของลูกค้า โดย Asana
เทมเพลตการดำเนินการของลูกค้าโดย Asana ช่วยให้คุณดำเนินการต้อนรับเข้าสู่ระบบได้อย่างเป็นขั้นตอน คุณสามารถวางแผนการดำเนินการทั้งหมดเป็นงานย่อยได้ ทำให้ทุกขั้นตอนชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการใช้งานจริง สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อคุณจัดการหลายโครงการและต้องการกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับลูกค้าใหม่แต่ละราย
คุณสามารถมอบหมายงานให้กับเจ้าของภายใน กำหนดวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าขณะที่งานดำเนินไปตามแต่ละขั้นตอนได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมโยงทรัพยากรสำคัญ บันทึกย่อ และการอัปเดตต่างๆ ไว้กับแผนเดียวกัน เพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและประสบการณ์ของลูกค้าคงความสม่ำเสมอ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- วางแผนขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานโดยกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการจนถึงการเปิดใช้งานจริง
- มอบหมายงานให้กับเจ้าของงาน เพื่อไม่ให้การส่งต่องานล่าช้า
- ติดตามความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงานโดยไม่สูญเสียการมองเห็นภาพรวม
- รวมลิงก์ เอกสาร และบันทึกไว้ที่เดียวเพื่อการส่งมอบที่รวดเร็วขึ้น
- รักษาความสอดคล้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาหรือเมื่อมีความเสี่ยงปรากฏขึ้น
✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมความสำเร็จของลูกค้าและการดำเนินงานที่ต้องการแผนการเริ่มต้นใช้งานที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับทุกโครงการของลูกค้าใหม่
จุดแข็งของการใช้ Asana เป็นระบบ CRM
Asana สามารถทำงานได้ดีในฐานะ CRM ที่มีน้ำหนักเบาเมื่อกระบวนการขายของคุณเน้นการดำเนินการเป็นหลัก หากคุณต้องการให้ข้อตกลงมีลักษณะเหมือนงานที่ต้องทำ โมเดลการจัดการงานของ Asana จะช่วยให้การติดตามผลเป็นไปได้ง่ายขึ้นทั่วทั้งทีม
นี่คือจุดที่เทมเพลต Asana CRM มักจะโดดเด่น:
- การติดตามผลรู้สึกเป็นธรรมชาติภายในตัวจัดการงาน: คุณสามารถมอบหมายงาน ตั้งวันครบกำหนด และใช้การตั้งเวลาซ้ำสำหรับงานตรวจสอบเพื่อให้ขั้นตอนต่อไปไม่ต้องพึ่งพาความจำ
- มุมมองโครงการช่วยให้การตรวจสอบท่อส่งง่ายขึ้น: คุณสามารถรันท่อส่งในมุมมองบอร์ด จากนั้นสลับไปยังรายการหรือปฏิทินสำหรับการวางแผนรายสัปดาห์ ในแผนแบบชำระเงินเช่น Starter คุณยังได้รับไทม์ไลน์และการพึ่งพาซึ่งช่วยให้การจัดการโครงการเป็นระบบมากขึ้น
- ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้รายละเอียดของดีลคงที่: เมื่อคุณเพิ่มฟิลด์เช่นมูลค่าของดีล, ความสำคัญ, วันที่ปิดการขาย, หรือแหล่งที่มาของลีด, คุณสามารถจัดเรียงและค้นหาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเปลี่ยน CRM ของคุณให้กลายเป็นบันทึกแบบอิสระ. ฟิลด์ที่กำหนดเองรวมอยู่ในแพ็กเกจ Starter และสูงกว่า
- ระบบการทำงานอัตโนมัติช่วยลดการบำรุงรักษาขั้นตอน: กฎช่วยให้คุณดำเนินการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เช่น การมอบหมายเจ้าของหรือการอัปเดตฟิลด์ กฎนี้รวมอยู่ในแผน Starter ขึ้นไป
- เทมเพลตช่วยให้ทีมมาตรฐานได้รวดเร็ว: สำหรับกระบวนการขายและการทำงานกับลูกค้า แกลเลอรีเทมเพลตของ Asana มอบโครงสร้างเริ่มต้นให้คุณสามารถปรับแต่งได้ในเพียงไม่กี่คลิก
ข้อจำกัดของ Asana สำหรับแม่แบบ CRM
Asana ยังคงเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเป็นหลัก ดังนั้นแม้ว่ามันจะสามารถรองรับการทำงานแบบ CRM ได้ แต่บางส่วนของประสบการณ์ "CRM แท้จริง" อาจต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติม นิสัยการใช้งานที่เข้มงวดขึ้น หรือการอัปเกรดไปยังแผนชำระเงิน
ข้อจำกัดสำคัญที่ควรคำนึงถึง:
- องค์ประกอบหลักของระบบ CRM มักต้องการแผนแบบเสียค่าใช้จ่าย: แผนเริ่มต้นประกอบด้วยคุณสมบัติหลักที่ช่วยให้ระบบ CRM ทำงานได้ เช่น แบบฟอร์ม, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, กฎ, และการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูล หากทีมของคุณต้องการคุณสมบัติเหล่านี้เพื่อให้ระบบ pipeline มีความน่าเชื่อถือ แผนฟรีอาจรู้สึกจำกัด
- กฎเกณฑ์ช่วยได้ แต่คุณอาจถึงขีดจำกัดของระบบอัตโนมัติ: เอกสารช่วยเหลือของ Asana ระบุว่าสามารถมีกฎได้สูงสุด 50 ข้อต่อโครงการ โดยไม่คำนึงถึงระดับแผนการใช้บริการ หากคุณพึ่งพากระบวนการทำงานอัตโนมัติที่มีรายละเอียดสูงมาก คุณอาจจำเป็นต้องทำให้ตรรกะง่ายขึ้นหรือแบ่งกระบวนการออกเป็นหลายโครงการ
- บันทึกข้อตกลงและการติดต่อไม่ใช่ "วัตถุ CRM" โดยค่าเริ่มต้น: ในการตั้งค่าส่วนใหญ่ ข้อตกลงจะเป็นงาน และลูกค้าจะเป็นงานหรือโครงการ ซึ่งสามารถใช้งานได้ แต่ขึ้นอยู่กับระเบียบของกระบวนการ ฟิลด์ที่กำหนดเองที่สอดคล้องกัน และการตั้งชื่อที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้บริบทถูกฝังอยู่
- อีเมลเวิร์กโฟลว์ไม่ใช่กล่องข้อความ CRM ต้นฉบับ: คุณสามารถเชื่อมต่อแอปของบุคคลที่สามและเครื่องมืออีเมลเพื่อสร้างงานและเก็บบริบทไว้ใกล้เคียงได้ แต่คุณยังคงจัดการการติดต่อสื่อสารในระบบอีเมลของคุณแทนที่จะทำภายในกล่องข้อความขายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
- การขยายขนาดอาจผลักดันให้คุณไปสู่การควบคุมในระดับที่สูงขึ้น: หากคุณต้องการการกำกับดูแลที่เข้มงวดมากขึ้น เช่น การจัดการผู้ดูแลระบบขั้นสูง การจัดการสิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ หรือการควบคุมแบบแผนสำหรับองค์กร คุณอาจต้องเลือกใช้แผนราคาที่สูงกว่าที่ทีมขนาดเล็กคาดไว้
แนวคิดสำหรับแม่แบบ CRM
Notion เป็นพื้นที่ทำงานจัดการความรู้ที่เน้นฐานข้อมูลเป็นหลัก ซึ่งมีความสำคัญสำหรับแม่แบบ CRM เพราะ "CRM" ของคุณไม่จำเป็นต้องทำงานเหมือนโครงการที่เต็มไปด้วยงาน แต่สามารถทำงานเหมือนชุดของบันทึกที่เชื่อมโยงกัน
ในเทมเพลต CRM ของ Notion แต่ละดีลมักจะเป็นรายการในฐานข้อมูล คุณสามารถดูรายการเหล่านั้นเป็นตารางเพื่อแก้ไขอย่างรวดเร็ว เป็นบอร์ดสำหรับขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการ หรือเป็นไทม์ไลน์เมื่อวันที่เป็นปัจจัยกำหนดสัปดาห์ของคุณ
แนวทางนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทสตาร์ตอัพ, เอเจนซี, และทีมขายหรือทีมปฏิบัติการที่ต้องการบริบทของดีลใกล้เคียงกับระบบ. บันทึกการประชุม, เอกสาร, ลิงก์, และเอกสารภายในของคุณจะถูกเก็บไว้ด้วยกันในหน้าดีลเดียวกัน แทนที่จะกระจายอยู่ในเทมเพลตโครงการต่าง ๆ.
วิธีที่ Notion เข้าถึง CRM
Notion ไม่ใช่ CRM แบบดั้งเดิม คุณสร้างเทมเพลต CRM โดยการเปลี่ยนกระบวนการของคุณให้เป็นฐานข้อมูล จากนั้นตัดสินใจว่า "ข้อมูลที่ดี" สำหรับทีมของคุณควรมีลักษณะอย่างไร
นี่คือรูปแบบการตั้งค่าทั่วไป:
- ใช้มุมมองบอร์ดเป็นระบบงานของคุณ: จัดกลุ่มรายการฐานข้อมูลตามคุณสมบัติ เช่น ขั้นตอน จากนั้นย้ายการ์ดข้ามคอลัมน์เมื่อดีลดำเนินไป
- จัดเก็บรายละเอียด CRM ของร้านค้าเป็นคุณสมบัติฐานข้อมูล: ติดตามเจ้าของ, วันที่ปิด, มูลค่าดีล, ขั้นตอนถัดไป, และแหล่งที่มาของลีดเป็นฟิลด์ที่มีโครงสร้างเพื่อให้คุณสามารถกรองและจัดเรียงได้อย่างรวดเร็ว
- สลับมุมมองตามงาน: ใช้มุมมองแบบตารางสำหรับการแก้ไขและทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว มุมมองแบบบอร์ดสำหรับการตรวจสอบขั้นตอนต่าง ๆ และมุมมองแบบไทม์ไลน์เมื่อคุณต้องการดูระยะเวลาของดีลในแต่ละสัปดาห์หรือเดือน
- มาตรฐานบันทึกด้วยเทมเพลตฐานข้อมูล: สร้างรูปแบบที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับบันทึกการค้นพบ ข้อคัดค้าน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรายละเอียดการส่งต่อ เพื่อให้ทุกหน้าดีลมีความสอดคล้องกัน
- เพิ่มการทำงานอัตโนมัติเมื่อคุณต้องการลดการอัปเดตด้วยตนเอง: การทำงานอัตโนมัติของฐานข้อมูล Notion มีให้บริการในแผนแบบชำระเงิน ผู้ใช้แผนฟรีสามารถสร้างการทำงานอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนใน Slack ได้ แต่ไม่สามารถสร้างประเภทอื่นได้
หากคุณใช้ Notion อยู่แล้วและต้องการพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรสำหรับทั้งการจัดทำเอกสารและการติดตามดีลที่ไม่ซับซ้อน วิธีการที่เน้นฐานข้อมูลเป็นหลักนี้อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ข้อควรพิจารณาคือ กระบวนการทำงานของคุณจะแม่นยำก็ต่อเมื่อทีมมีการอัปเดตข้อมูลคุณสมบัติต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
เทมเพลต CRM ของ Notion
เทมเพลต Notion ช่วยทำงานหนักส่วนใหญ่ได้ หากกรณีการใช้งานตรงกับความต้องการของคุณ เทมเพลต CRM ของ Notion ที่ดีจะมอบให้คุณ:
- ฐานข้อมูลการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- มุมมองพร้อมใช้งาน เช่น บอร์ดและตาราง
- โครงสร้างที่สม่ำเสมอสำหรับหน้าดีลและบันทึก
- การทำงานอัตโนมัติแบบเลือกได้ ขึ้นอยู่กับเทมเพลตและแผนของคุณ
หากคุณไม่ต้องการสร้างระบบ CRM ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น คุณสามารถดูเทมเพลต CRM ที่สามารถปรับแต่งได้จาก Notion ด้านล่างนี้:
1. เทมเพลต CRM สำหรับการขาย โดย Notion
หากการติดตามยอดขายของคุณในปัจจุบันกระจายอยู่ในสเปรดชีต, โน้ตที่ยุ่งเหยิง, และความจำของใครบางคน, เทมเพลตนี้จะมอบจุดเริ่มต้นที่สะอาดกว่าให้กับคุณ เทมเพลต CRM ด้านการขายโดย Notion วางตำแหน่งตัวเองเป็นวิธีในการจัดการกระบวนการขายของคุณโดยไม่ต้องรู้สึกเหมือนใช้ "SaaS ที่หนัก" ในขณะที่ยังคงรักษาสิ่งพื้นฐานไว้ในที่เดียว
คุณจะได้รับโครงสร้างที่เรียบง่ายเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายด้วยฟิลด์ที่คุณสนใจเท่านั้น และแต่ละรายการสามารถเป็นหน้า Notion ของตัวเองสำหรับบันทึกและบริบทของดีลได้ นอกจากนี้ยังเป็นตัวเลือกยอดนิยมในตลาด Notion ซึ่งสร้างความมั่นใจเมื่อคุณต้องการเทมเพลตที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและปรับแต่งภายหลังได้
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ตั้งค่าไปป์ไลน์แบบเบาโดยไม่ต้องสร้างฐานข้อมูลจากศูนย์
- เก็บทุกข้อตกลงเป็นหน้าสำหรับบันทึก, การอัปเดต, และบริบท
- ติดตามเฉพาะคุณสมบัติที่คุณต้องการ จากนั้นเพิ่มเพิ่มเติมในภายหลัง
- มาตรฐานการติดตามผลโดยการเปลี่ยนขั้นตอนต่อไปให้กลายเป็นงานที่มองเห็นได้
- ทำให้ระบบ CRM ของคุณปรับได้ง่ายเมื่อกระบวนการขายของคุณเปลี่ยนแปลง
✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็กที่ต้องการระบบ CRM ที่เรียบง่ายบน Notion โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
2. เทมเพลตบัญชีทั้งหมดของ Notion
เทมเพลตบัญชีทั้งหมดของ Notion มอบวิธีง่ายๆ ในการจัดการบัญชีลูกค้าทุกบัญชีไว้ในที่เดียว แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างหน้าและแท็บเพื่อค้นหาข้อมูลล่าสุด คุณสามารถรวมรายละเอียดบัญชีสำคัญไว้ที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการรักษาความสม่ำเสมอ
สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทสตาร์ตอัพ, และเอเจนซี, นี่คือทางเลือกที่เป็นประโยชน์แทนการใช้เครื่องมือ CRM แบบเต็มรูปแบบเมื่อคุณต้องการเพียงการมองเห็น. คุณสามารถติดตามการเป็นเจ้าของ, สถานะ, และงานที่กำลังดำเนินอยู่, จากนั้นบันทึกบันทึกและอัปเดตไว้กับบันทึกบัญชีเดียวกันเมื่อสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง.
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- เก็บทุกบัญชีลูกค้าไว้ในมุมมองพื้นที่ทำงานที่จัดระเบียบไว้อย่างเรียบร้อย
- ติดตามเจ้าของบัญชีเพื่อให้ความรับผิดชอบชัดเจนทั่วทั้งทีม
- บันทึกข้อมูลสำคัญเพียงครั้งเดียว จากนั้นนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั่วทั้งกระบวนการทำงาน
- บันทึกการอัปเดตและหมายเหตุภายในหน้าบันทึกข้อมูลของแต่ละบัญชี
- สแกนสุขภาพบัญชีอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสร้างการตั้งค่าใหม่ทุกสัปดาห์
✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็ก, สตาร์ทอัพ, และเอเจนซี่ที่จัดการบัญชีลูกค้าหลายรายและมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
3. ท่อการขายพร้อมระบบอัตโนมัติโดย Notion
กระบวนการขายพร้อมระบบอัตโนมัติโดย Notion เป็นเทมเพลตสำหรับสัปดาห์ที่กระบวนการขายของคุณดูดี แต่การติดตามผลกลับหลุดลอยไปเพราะไม่มีใครอยากอัปเดตข้อมูลด้วยตนเอง มันมอบกระบวนการขายที่พร้อมใช้งานภายใน Notion พร้อมระบบอัตโนมัติของฐานข้อมูลที่ฝังอยู่ในตั้งค่า ทำให้ขั้นตอนที่เป็นกิจวัตรรู้สึก "ไม่หนักงานธุรการ"
สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทสตาร์ตอัพ, และเอเจนซี นี่คือวิธีที่เป็นประโยชน์ในการทำให้การเจรจาดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ CRM แบบเต็มรูปแบบ คุณสามารถติดตามขั้นตอนต่าง ๆ ในมุมมองของระบบท่อ, เก็บบริบทของดีลไว้ในแต่ละบันทึก, และพึ่งพาการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้ระบบสะอาดขึ้นเมื่อทีมของคุณมีงานมากขึ้น
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- เริ่มต้นด้วยระบบท่อส่งข้อมูลที่พร้อมสำหรับการทำงานอัตโนมัติแทนการสร้างขึ้นใหม่จากศูนย์
- รักษาความสอดคล้องของบันทึกการทำธุรกรรมแต่ละรายการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและเจ้าของ
- ลดการอัปเดตด้วยตนเองเมื่อทีมของคุณจัดการกับดีลหลายรายการ
- บันทึกบันทึกและลิงก์ไว้ภายในหน้าบันทึกข้อตกลงเดียวกัน
- ทำให้การตรวจสอบท่อส่งข้อมูลเร็วขึ้นด้วยฟิลด์ที่มีโครงสร้างและมุมมอง
✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมขายและทีมปฏิบัติการที่ต้องการระบบจัดการงานขายที่เรียบง่ายพร้อมระบบอัตโนมัติเพื่อลดการอัปเดตด้วยตนเอง
4. ระบบ CRM ส่วนบุคคล 2026 โดย Notion
The Personal CRM 2026 by Notion เป็นเทมเพลตที่เน้นไปที่แง่มุมของ "CRM" ที่การตั้งค่าแบบเบาๆ มักมองข้าม: การจดจำว่าใครคือใคร, สิ่งที่คุณได้พูดคุยครั้งล่าสุด, และเวลาที่คุณควรติดตามผล แทนที่จะต้องจัดการกับบันทึกที่กระจัดกระจาย คุณจะมีที่เดียวในการติดตามบุคคลและการโต้ตอบอย่างต่อเนื่องกับพวกเขา
สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทสตาร์ตอัพ, เอเจนซี, และทีมขายหรือทีมปฏิบัติการ, นี่คือตัวช่วยที่เป็นประโยชน์สำหรับเทมเพลตของระบบจัดการการขาย. คุณสามารถใช้มันเพื่อจัดการกับคู่ค้า, ลูกค้าที่มีโอกาสเป็นลูกค้า, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของลูกค้าได้เมื่อคุณไม่ต้องการกล่องข้อความขายแบบเต็มรูปแบบ แต่คุณยังต้องการให้การติดตามยังคงสม่ำเสมอ.
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามผู้ติดต่อและรายละเอียดสำคัญโดยไม่ต้องสร้างฐานข้อมูลแบบกำหนดเอง
- บันทึกการสนทนาเพื่อให้คุณจำบริบทได้ก่อนการโทรครั้งต่อไป
- กำหนดช่วงเวลาติดตามผลเพื่อให้ความสัมพันธ์ไม่เงียบหายไป
- เก็บรักษาข้อมูลติดต่อส่วนตัวและทางธุรกิจให้เป็นระเบียบในระบบเดียว
- รักษาความสม่ำเสมอในการติดต่อสื่อสาร แม้ในช่วงสัปดาห์ที่มีโครงการยุ่ง
✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการเครื่องมือติดตามความสัมพันธ์แบบเบาสำหรับคู่ค้า, ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, และลูกค้าภายใน Notion อย่างรวดเร็ว.
5. Rolodex ส่วนบุคคลโดย Notion
สมุดรายชื่อส่วนตัวโดย Notion เป็นเทมเพลตที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้คุณหยุดการสูญเสียการติดตามบุคคลที่คุณพบเจอ ทำงานด้วย หรือวางแผนจะติดต่อ เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บรายละเอียดการติดต่อและบริบทไว้ในที่เดียว ดังนั้นคุณจะไม่ต้องค้นหาอีเมลเก่าและบันทึกที่กระจัดกระจายก่อนการติดตามผล
สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและเอเจนซี่ เทมเพลตนี้ทำงานได้ดีควบคู่ไปกับกระบวนการเจรจาธุรกิจของคุณ คุณสามารถใช้เพื่อติดตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของลูกค้า ติดต่อพันธมิตร และลูกค้าที่มีแนวโน้มสูง จากนั้นบันทึกโน้ตสั้นๆ เกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ CRM แบบเต็มรูปแบบ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบรายละเอียดการติดต่อโดยไม่ต้องสร้างฐานข้อมูลที่ซับซ้อน
- บันทึกโน้ตสั้น ๆ เพื่อช่วยให้คุณจดจำบริบทก่อนติดตามงาน
- ติดตามความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า พันธมิตร และลูกค้าเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย
- ทำให้การติดต่อสื่อสารภายนอกมีความสม่ำเสมอมากขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่มีการจัดส่งและขายสินค้าที่คึกคัก
- ค้นหาคนที่ใช่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อโอกาสเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน
✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็กที่ต้องการติดตามความสัมพันธ์ที่สำคัญและบริบทของติดต่อใน Notion โดยไม่มีเครื่องมือ CRM แบบเต็มรูปแบบ
จุดแข็งของการใช้ Notion เป็นระบบ CRM
Notion ทำงานได้ดีในฐานะ CRM ที่มีน้ำหนักเบาเมื่อคุณต้องการให้ทั้งกระบวนการขายและบริบทอยู่ในที่เดียวกัน แทนที่จะบังคับให้ข้อตกลงต่างๆ เข้าไปในตัวจัดการงาน คุณสามารถจัดการแต่ละข้อตกลงเป็นระเบียนฐานข้อมูล จากนั้นเปิดมันเหมือนหน้าสำหรับบันทึกการประชุม ลิงก์ ไฟล์ และเอกสารภายใน
จุดที่เทมเพลต CRM ของ Notion มักจะมีความแข็งแกร่งที่สุด:
- บันทึก CRM ยังคงเป็นระเบียบ แม้ว่าคุณจะเพิ่มบริบท: รายละเอียดของดีลจะถูกเก็บไว้ในคุณสมบัติของฐานข้อมูล ทำให้คุณสามารถจัดเรียง, ค้นหา, และติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างเป็นบันทึกแบบอิสระ
- คุณสามารถปรับรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับกระบวนการขายของคุณได้: Notion ช่วยให้คุณตั้งค่ามุมมองฐานข้อมูลได้หลายแบบ ดังนั้นคุณสามารถดำเนินกระบวนการขายในมุมมองบอร์ด จัดการข้อมูลในมุมมองตาราง และตรวจสอบวันที่ในมุมมองปฏิทินหรือไทม์ไลน์ได้ตามวิธีที่ทีมของคุณบริหารโครงการ
- ฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกันสามารถลดการซ้ำซ้อนได้: เมื่อคุณเชื่อมโยงผู้ติดต่อ ข้อเสนอ และบัญชีโดยใช้ความสัมพันธ์และการรวมข้อมูล คุณสามารถนำรายละเอียดผู้ติดต่อกลับมาใช้ซ้ำในหลายโครงการได้แทนที่จะต้องป้อนข้อมูลเดิมซ้ำทุกครั้ง
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับทีมที่ขายและบันทึกข้อมูลร่วมกัน: Notion มีประสิทธิภาพสูงเมื่อกระบวนการขายต้องพึ่งพาฐานความรู้ร่วมกัน เนื่องจากบันทึกการขายสามารถเก็บบันทึกการประชุมและบริบทการตัดสินใจไว้เคียงข้างกับระบบจัดการการขายได้
- การผสานรวมช่วยให้คุณดึงไฟล์เข้าสู่เครื่องมือเดียวกัน: Notion รองรับการผสานรวมผ่านแกลเลอรีของมันเอง รวมถึงตัวเลือกเช่น Google Drive และ Slack ซึ่งช่วยได้เมื่อทีมของคุณทำงานข้ามแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม
ข้อจำกัดของ Notion สำหรับแม่แบบ CRM
Notion อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเทมเพลต CRM แต่ยังไม่ถือเป็น CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ การตั้งค่าของคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณออกแบบฐานข้อมูลได้ดีเพียงใด ทีมของคุณอัปเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอแค่ไหน และคุณใช้แผนราคาแบบใด
ข้อจำกัดหลักที่ควรพิจารณาคือ:
- ระบบอัตโนมัติมีข้อจำกัดในแผนฟรี: Notion ระบุว่า ระบบอัตโนมัติของฐานข้อมูลมีให้บริการในแผนชำระเงินเท่านั้น ในแผนฟรี ผู้ใช้สามารถสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนผ่าน Slack ได้ แต่ไม่สามารถสร้างระบบอัตโนมัติประเภทอื่นได้
- แผนฟรีของ Notion อาจถึงขีดจำกัดสำหรับทีม: ศูนย์ช่วยเหลือของ Notion อธิบายว่า พื้นที่ทำงานในแผนฟรีที่มีเจ้าของพื้นที่ทำงานตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจะมีขีดจำกัดบล็อก 1,000 บล็อกต่อพื้นที่ทำงาน เมื่อถึงขีดจำกัดนี้ คุณจะต้องอัปเกรดเพื่อเพิ่มบันทึก CRM และเนื้อหาใหม่
- การติดตามผลอาจรู้สึกว่าบังคับใช้น้อยกว่าเครื่องมือที่เน้นงานก่อน: คุณสามารถติดตามขั้นตอนถัดไปเป็นคุณสมบัติและสร้างงานในฐานข้อมูลได้ แต่ทีมมักจะปล่อยให้ฟิลด์ต่างๆ ลอยไปลอยมาได้ง่าย เว้นแต่คุณจะสร้างนิสัยที่เข้มแข็งในการอัปเดตสถานะ เจ้าของ และวันที่ของขั้นตอนถัดไป
- การสร้างเกินความจำเป็นเป็นเรื่องง่าย: Notion มอบอิสระในการสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นเรื่องดี แต่ก็อาจทำให้การเรียนรู้ซับซ้อนขึ้นได้ หากแต่ละคนตั้งค่ามุมมอง คุณสมบัติ หรือรูปแบบการตั้งชื่อที่แตกต่างกันในเทมเพลต CRM เดียวกัน
- การควบคุมผู้ดูแลระบบขั้นสูงช่วยให้คุณก้าวไปสู่ระดับธุรกิจหรือองค์กร: หากคุณต้องการ SAML SSO (Security Assertion Markup Language Single Sign-On) และการกำกับดูแลที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเมื่อคุณขยายทีมขนาดใหญ่ Notion จะจัดวางฟีเจอร์เหล่านี้ไว้ในแผนธุรกิจและแผนองค์กร
🤔 คุณรู้หรือไม่? เกณฑ์มาตรฐานของ HubSpotระบุว่าอัตราการปิดการขายเฉลี่ยในปี 2024 อยู่ที่ 29%ซึ่งทำให้การดูแลความเรียบร้อยของกระบวนการขายมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น
Asana เทียบกับ Notion: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ตอนนี้คุณคงเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนแล้วว่าเครื่องมือเหล่านี้ "ทำ CRM" กันอย่างไร
- Asana เปลี่ยนเทมเพลต CRM ให้เป็นกระบวนการทำงานของโครงการ ที่ซึ่งดีลต่างๆ จะทำงานเหมือนกับงานและติดตามผลได้เชื่อมโยงกับการเป็นเจ้าของและกำหนดเวลา
- โนชั่น เปลี่ยนเทมเพลต CRM ให้กลายเป็นฐานข้อมูล ที่ซึ่งดีลต่างๆ ทำงานเหมือนกับบันทึกข้อมูล และบันทึกย่อ เอกสาร และบริบทการประชุมจะอยู่ภายในแต่ละหน้าดีล
ต่อไป มาเปรียบเทียบ Notion กับ Asana ในส่วนที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างหรือทำลายระบบ CRM ที่มีน้ำหนักเบา เมื่อมีคนเริ่มใช้งานมากขึ้น
คุณสมบัติ #1: การติดตามสถานะงานที่แม่นยำต่อเนื่องทุกสัปดาห์
อาสนะ
Asana ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อกระบวนการของคุณขับเคลื่อนด้วยการกระทำ แต่ละดีลคืองานหนึ่งงาน ดังนั้นคุณสามารถมอบหมายงาน กำหนดวันครบกำหนด และให้ขั้นตอนถัดไปมองเห็นได้ชัดในมุมมองเดียวกับที่ทีมของคุณใช้จัดการงานและบริหารโครงการ การติดตามงานจะไม่สูญหายได้ง่าย เมื่อมีการกำหนดผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาไว้กับดีลอย่างชัดเจน
โนชั่น
Notion ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อกระบวนการของคุณต้องการบริบท ไม่ใช่แค่ขั้นตอนเท่านั้น แต่ละดีลเป็นบันทึกฐานข้อมูลที่เปิดออกเป็นหน้า ทำให้ทีมของคุณสามารถเก็บบันทึกการประชุม เอกสารภายใน และลิงก์สำคัญไว้ใกล้กับกระบวนการได้ ข้อแลกเปลี่ยนคือความแม่นยำของกระบวนการขึ้นอยู่กับการที่ผู้คนอัปเดตคุณสมบัติที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ
🏆 ผู้ชนะ: เสมอ
เลือก Asana หากคุณต้องการติดตามงานในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ให้ความรู้สึกเหมือนการจัดการงาน
เลือก Notion หากคุณต้องการติดตามสถานะงานพร้อมหน้าดีลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับการจัดทำเอกสาร
คุณสมบัติที่ 2: บันทึกการติดต่อและการทำธุรกรรมที่ไม่ยุ่งเหยิง
อาสนะ
ใน Asana, "ดีล" หรือ "บัญชี" มักจะเป็นงาน คุณสามารถจัดเก็บรายละเอียดที่มีโครงสร้างโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองในแผนแบบชำระเงินและเก็บการอัปเดตในความคิดเห็น มันจะสะอาดเมื่อทีมของคุณปฏิบัติต่องานเป็นแหล่งข้อมูลหลัก แต่ความคิดเห็นที่ยาวสามารถฝังบริบทที่สำคัญไว้ได้เมื่อเวลาผ่านไป
โนชั่น
Notion ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้าง คุณสามารถเก็บข้อมูลการขาย รายชื่อติดต่อ และบัญชีแยกเป็นฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้ จากนั้นเชื่อมต่อข้อมูลเหล่านั้นด้วยความสัมพันธ์และการรวมข้อมูล เพื่อให้บริบทของรายชื่อติดต่อเดียวกันสามารถแสดงในหลายโครงการได้ ซึ่งให้รูปแบบที่คล้ายกับระบบ CRM โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทีมของคุณใช้ Notion เป็นฐานความรู้ด้วย
🏆 ผู้ชนะ: Notion เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว Notion ทำหน้าที่จัดระเบียบข้อมูล CRM ได้ดีกว่า
คุณสมบัติที่ 3: การติดตามผลและการจัดการขั้นตอนการทำงานให้เป็นระเบียบภายในเทมเพลต CRM
อาสนะ
อาสนะมีความแข็งแกร่งที่นี่เพราะการติดตามผลเป็นสิ่งที่เครื่องมือทำงานโดยธรรมชาติ คุณสามารถมอบหมายงาน เพิ่มงานย่อย ตั้งวันครบกำหนด และใช้การทำงานซ้ำสำหรับจุดติดต่อที่ต้องทำซ้ำได้ ในแผนชำระเงิน คุณยังสามารถเพิ่มกฎที่กระตุ้นการดำเนินการ เช่น การมอบหมายเจ้าของหรือการอัปเดตฟิลด์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง
โนชั่น
Notion สามารถรองรับการติดตามผลได้ แต่ระบบจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อทีมของคุณอัปเดตข้อมูลคุณสมบัติต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ระบบอัตโนมัติของฐานข้อมูลสามารถช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองบางส่วนได้ แต่จะมีให้ใช้เฉพาะในแผนแบบเสียค่าใช้จ่ายเท่านั้น ผู้ใช้แผนฟรีสามารถสร้างระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน Slack ได้ แต่ไม่สามารถสร้างประเภทอื่นได้
🏆 ผู้ชนะ: Asana, เพราะการติดตามงานตามภารกิจยังคงมองเห็นได้และบังคับใช้ได้ง่ายกว่า
คุณสมบัติที่ 4: การรับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่ช่วยให้แม่แบบ CRM ของคุณมีความสอดคล้องกัน
อาสนะ
Asana จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเมื่อคุณต้องการให้การรับข้อมูลเริ่มต้นเป็นระบบตั้งแต่แรก ด้วยAsana Forms คุณสามารถรวบรวมข้อมูลในฟิลด์เดิมทุกครั้ง (ชื่อ, บริษัท, ขนาดดีล, แหล่งที่มา, ความเร่งด่วน) และสร้างงานใหม่ได้โดยตรงในโปรเจกต์ pipeline ของคุณ เพื่อให้แม่แบบ CRM มีความสม่ำเสมอในทีมทุกคน Forms มีให้บริการในแผนแบบเสียค่าใช้จ่าย เช่น Starter ขึ้นไป
โนชั่น
Notion สามารถทำให้การรับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายเป็นมาตรฐานได้ แต่โดยปกติแล้วจะต้องใช้เวลาในการตั้งค่ามากขึ้น คุณสามารถสร้างเทมเพลตฐานข้อมูล "ลูกค้าเป้าหมายใหม่" ที่มีคุณสมบัติที่จำเป็นและรูปแบบหน้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ความท้าทายคือการนำข้อมูลลูกค้าเป้าหมายเข้าสู่ฐานข้อมูลนั้นโดยไม่ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม ระบบอัตโนมัติของ Notion สามารถช่วยได้ แต่ระบบอัตโนมัติสำหรับฐานข้อมูลนั้นเป็นฟีเจอร์ที่มีเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น โดยมีข้อจำกัดสำหรับแผนฟรี
🏆 ผู้ชนะ: Asana, เพราะแบบฟอร์มช่วยให้การรับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายมีความสม่ำเสมอมากขึ้นภายในเวิร์กโฟลว์ของเทมเพลต CRM
คุณสมบัติที่ 5: การขยายระบบ CRM ที่ใช้เทมเพลตโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง
อาสนะ
Asana มักจะขยายตัวได้อย่างราบรื่นมากขึ้นเมื่อมีคนจำนวนมากเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการทำงาน ข้อเสนอจะทำงานเหมือนกับงานทั่วไป ดังนั้นการเป็นเจ้าของและการแจ้งเตือนสมาชิกในทีมจึงถูกฝังอยู่ในขั้นตอนการทำงาน กฎต่างๆ ยังสามารถบังคับใช้มาตรฐานพื้นฐาน เช่น การกำหนดเจ้าของหรือการอัปเดตฟิลด์เมื่อข้อเสนอเปลี่ยนสถานะ แม้ว่ากฎจะมีขีดจำกัดในทางปฏิบัติต่อโครงการก็ตาม
โนชั่น
Notion สามารถขยายได้ดีเมื่อทีมของคุณมีวินัยในการรักษาคุณสมบัติของฐานข้อมูลและมุมมองต่างๆ แต่เมื่อมีคนเข้าร่วมมากขึ้น ฐานข้อมูลก็อาจเริ่มเปลี่ยนแปลงไปได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนสร้างมุมมองของตัวเอง กฎการตั้งชื่อ หรือทางลัดต่างๆ
🏆 ผู้ชนะ: Asana เพราะสามารถรักษาเทมเพลต CRM ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องได้ง่ายขึ้นเมื่อมีเพื่อนร่วมทีมเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดโดยตรงสำหรับ Asana และ Notion สำหรับแม่แบบ CRM
หากคุณกำลังพยายามใช้ CRM ที่มีเทมเพลต ส่วนที่ยากที่สุดมักไม่ใช่ตัวเทมเพลตเอง แต่เป็นการขยายงานที่ไร้ทิศทาง ลูกค้าเป้าหมายถูกพูดคุยกันในแชท และขั้นตอนถัดไปก็ไปกองอยู่ในกล่องข้อความของใครสักคน ในขณะที่บันทึกล่าสุดกลับอยู่ในเอกสารอีกที่หนึ่ง
จากนั้นก็มาถึงการขยายตัวของ AI คุณต้องจ่ายเงินสำหรับเครื่องมือ AI หนึ่งตัวเพื่อเขียน อีกตัวเพื่อสรุป และอีกตัวเพื่อจัดระเบียบ แต่พวกมันไม่แบ่งปันบริบท คุณจึงยังคงต้องใช้เวลาในการทำความสะอาดสิ่งต่าง ๆ และป้อนข้อมูลเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ในเครื่องมือต่าง ๆ
ClickUp,พื้นที่ทำงานแบบรวม AI, ถูกสร้างขึ้นเพื่อดำเนินการเวิร์กโฟลว์การขายและการส่งมอบในที่เดียวกัน ซึ่งมีความสำคัญเมื่อคุณต้องการระบบ CRM ที่เบาและแม่นยำโดยไม่ต้องทำความสะอาดเพิ่มเติม
และเมื่อคุณต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ClickUp ยังมีเทมเพลต CRM ที่พร้อมใช้งานให้คุณสามารถปรับใช้สำหรับลูกค้าเป้าหมาย, ข้อตกลง, และการติดตามบัญชีผู้ใช้ รวมถึงห้องสมุดเทมเพลต Sales & CRM ที่ครบครันให้คุณเลือกเทมเพลตตามความต้องการของคุณ
ClickUp's One Up #1: ClickUp CRM สำหรับทีม
เทมเพลต CRM ของคุณอาจพังทลายได้เมื่อกระบวนการขายอยู่ในที่หนึ่ง และงานที่ขับเคลื่อนดีลให้ก้าวหน้าอยู่ในที่อื่นClickUp CRM สำหรับทีมถูกออกแบบมาเพื่อให้การติดตามและดำเนินการของกระบวนการขายอยู่รวมกันในที่เดียว คุณจึงไม่ต้องดูแล "โลก CRM" แยกออกจากงานจริงที่ต้องทำ
คุณยังได้รับมุมมองที่ยืดหยุ่นมากกว่า 10 แบบสำหรับกรณีการใช้งาน CRM รวมถึงรายการ กระดานคัมบัง และตาราง ซึ่งช่วยได้เมื่อผู้ใช้ต่างกันต้องการมุมมองโครงการที่แตกต่างกันสำหรับกระบวนการเดียวกัน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายด้วยแบบฟอร์ม ClickUp แล้วจัดการงานโดยอัตโนมัติ
ใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายด้วยฟิลด์ที่คุณต้องการอย่างแม่นยำ (เช่น ขนาดดีล แหล่งที่มา และความสำคัญ) จากนั้นส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยังรายการในกระบวนการที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ระบบ CRM ของคุณสะอาดและเป็นระเบียบตั้งแต่วันแรก
จากนั้นคุณสามารถจับคู่สิ่งนี้กับClickUp Automationsเพื่อกำหนดเจ้าของที่เหมาะสมและสร้างงานขั้นตอนถัดไปเมื่อดีลถึงขั้นตอนเฉพาะ ทำให้การติดตามผลเกิดขึ้นแม้ในช่วงสัปดาห์ที่ยุ่งมาก
ClickUp One Up #2: งานใน ClickUp และการทำงานอัตโนมัติใน ClickUp
Asana และ Notion สามารถใช้งานเทมเพลต CRM ได้ทั้งคู่ แต่ทีมมักจะประสบปัญหาเดียวกัน: การติดตามผลเป็นเรื่องที่พูดคุยได้ง่าย แต่ก็ลืมได้ง่ายเช่นกัน
ClickUp ผลักดันการติดตามผลให้เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานโดยตรง:
- งานใน ClickUpจะเคลื่อนผ่าน สถานะ ที่แสดงถึงความคืบหน้า และคุณสามารถสร้างสถานะที่กำหนดเองเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการของคุณได้
- งานประกอบด้วยฟิลด์ต่างๆ เช่น ผู้รับผิดชอบ, ลำดับความสำคัญ, วันที่เริ่มต้นและวันครบกำหนด, และความเชื่อมโยงระหว่างงาน เพื่อให้ขั้นตอนต่อไปสามารถมองเห็นได้ในเครื่องมือเดียวกันที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วในการจัดการงาน
- สามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ในระดับต่าง ๆ (รายการ, โฟลเดอร์, พื้นที่, หรือพื้นที่ทำงาน) ทำให้คุณสามารถติดตามรายละเอียด CRM ได้อย่างสม่ำเสมอในหลายโครงการ
จากนั้น ClickUp Automations ช่วยลดงานธุรการที่ซ้ำซ้อนโดยการทำงานอัตโนมัติในขั้นตอนที่ทำซ้ำ เช่น การมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ การโพสต์ความคิดเห็น และการเปลี่ยนสถานะ รวมถึงตัวเลือกอื่น ๆ เช่น ผู้รับมอบหมายแบบไดนามิก
ClickUp One Up #3: ClickUp Brain และ ClickUp Dashboards
แม่แบบ CRM จะกลายเป็นความยุ่งเหยิงเมื่อรายละเอียดที่สำคัญที่สุดกระจัดกระจายอยู่ในโน้ตต่างๆ คุณอาจจำได้ว่ามีการสนทนาเกี่ยวกับข้อกำหนดสำคัญหรือข้อจำกัดด้านราคา แต่กลับหาไม่เจอเมื่อต้องการใช้ClickUp Brainช่วยนำ AI เข้ามาในพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อให้คุณสามารถค้นหาคำตอบและเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นขั้นตอนถัดไปโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านหน้าและเธรดที่ยาวเหยียด
หลังจากจัดระเบียบข้อมูลแล้ว การมีมุมมองที่รวดเร็วเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานในกระบวนการเป็นสิ่งสำคัญClickUp Dashboards ช่วยให้คุณติดตาม ดีล การติดตามผล และประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างรวดเร็วในภาพรวม คุณจึงไม่ต้องพึ่งพาความรู้สึกหรือข้อมูลอัปเดตจากสัปดาห์ที่แล้ว
สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก สตาร์ทอัพ เอเจนซี่ และทีมขายหรือทีมปฏิบัติการ นี่หมายความว่าคุณสามารถรักษาการรายงาน CRM ให้มีความเรียบง่ายในขณะที่ยังคงมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหว สิ่งที่หยุดชะงัก และสิ่งที่ต้องการความสนใจต่อไป
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ ClickUp Brain MAX เพื่อรักษาเทมเพลต CRM ของคุณให้สะอาด ค้นหาได้ง่าย และพร้อมสำหรับการดำเนินการ
ClickUp Brain MAXช่วยให้คุณติดตามการอัปเดต CRM ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเปลี่ยนทุกการติดตามผลให้กลายเป็นงานที่ซ้ำซ้อน แทนที่จะต้องค้นหาข้อมูลจากบันทึกที่กระจัดกระจายหรือเขียนบริบทเดิมซ้ำในหลายที่ คุณสามารถจับข้อมูล หาข้อมูล และดำเนินการกับข้อมูลดีลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- บันทึกการอัปเดตดีลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย Talk to Text: เพิ่มบันทึกการโทร ข้อคัดค้าน ขั้นตอนถัดไป หรือการอัปเดตจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเสียง จากนั้นบันทึกโดยตรงไปยังงานหรือเอกสารของดีลที่ถูกต้อง เพื่อให้ CRM ของคุณทันสมัยอยู่เสมอแม้ในระหว่างประชุม
- ถามคำถามที่ดึงข้อมูลเชิงลึกจากบริบท CRM ของคุณ: กระตุ้น ClickUp BrainGPT ด้วยคำถามเช่น "ดีลใดที่ไม่มีขั้นตอนถัดไป?" หรือ "บัญชีใดที่รอการอนุมัติราคา?" เพื่อระบุช่องว่างก่อนที่มันจะกลายเป็นการติดตามที่พลาดไป
- ค้นหาหลักฐานได้ทันทีด้วย การค้นหาภายในองค์กร: ค้นหาข้ามงาน เอกสาร และความคิดเห็นสำหรับสิ่งต่างๆ เช่น "การตรวจสอบความปลอดภัย" "การแก้ไขข้อบกพร่องทางกฎหมาย" หรือ "การต่ออายุ" เพื่อให้คุณสามารถดึงบริบทได้ในไม่กี่วินาทีระหว่างการส่งต่อและตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน
- เลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงาน: ใช้โมเดลที่แตกต่างกันตามลักษณะงาน เช่น การร่างอีเมลติดตามผลที่กระชับ การสรุปบันทึกการโทรยาวให้เหลือเพียงข้อปฏิบัติ หรือการทดสอบจุดสำคัญของข้อเสนอด้วยมุมมองเชิงวิเคราะห์ที่เข้มข้นขึ้น
เทมเพลต CRM ของ ClickUp
หากคุณต้องการการตั้งค่าที่เร็วกว่าการสร้างจากศูนย์ เทมเพลตของ ClickUp จะให้จุดเริ่มต้นที่มีโครงสร้างสำหรับเวิร์กโฟลว์ CRM คุณสามารถเลือกเทมเพลตที่ตรงกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ จากนั้นปรับแต่งได้ตามที่กระบวนการของคุณชัดเจนขึ้น
1. เทมเพลต CRM ของ ClickUp
เทมเพลต CRM ของ ClickUpมอบโฟลเดอร์สำเร็จรูปให้คุณจัดการลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง และความสัมพันธ์กับลูกค้าในที่เดียว แทนที่จะต้องสร้างระบบ CRM ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น คุณจะได้รับโครงสร้างที่จัดระเบียบพร้อมสถานะที่กำหนดเอง ฟิลด์ที่กำหนดเอง และมุมมองหลากหลาย เพื่อให้คุณสามารถเริ่มจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณได้ทันที
สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทสตาร์ตอัพ, เอเจนซี, และทีมขายหรือทีมปฏิบัติการ, แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถรักษาความสม่ำเสมอได้ง่ายขึ้น คุณสามารถเก็บข้อมูลติดต่อไว้ในที่เดียว, จัดลำดับความสำคัญของงานติดตามตามขั้นตอน, และใช้มุมมองเช่นกระบวนการขายและงานที่ได้รับมอบหมายของฉันเพื่อให้ขั้นตอนต่อไปสามารถมองเห็นได้ทั่วทั้งทีม
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางธุรกิจผ่านแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย พร้อมสถานะที่ชัดเจน
- บันทึกข้อมูลติดต่อในช่องข้อมูลที่กำหนดเองเพื่อการกรองและอัปเดตอย่างรวดเร็ว
- สลับระหว่างมุมมองรายการ, กระบวนการขาย, และงานที่ฉันได้รับมอบหมายได้อย่างง่ายดาย
- ใช้การแจ้งเตือนและการทำงานอัตโนมัติเพื่อไม่ให้การติดตามผลหลุดรอดไป
- ติดตามกิจกรรม CRM ด้วยแดชบอร์ดเพื่อการตรวจสอบสถานะงานในไปป์ไลน์ที่รวดเร็วขึ้น
✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการระบบ CRM ที่มีโครงสร้างชัดเจนและใช้เทมเพลต ซึ่งสามารถใช้งานได้ทุกวันภายใน ClickUp
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ ClickUp Super Agents เพื่อรักษาเทมเพลต CRM ของคุณให้สะอาดโดยไม่ต้องคอยติดตามการอัปเดต
ClickUp Super Agentsถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายใน Workspace ของคุณ โดยมีการควบคุมการเข้าถึงผ่านสิทธิ์และการตั้งค่าของ ClickUp
นี่คือวิธีที่เป็นมิตรกับระบบ CRM ในการใช้งานในเวิร์กสเปซแบบครบวงจร:
- สร้าง "ซูเปอร์เอเจนต์ดูแลความสะอาดของระบบงานขาย" ที่จะตรวจสอบดีลที่ขาดขั้นตอนถัดไป เจ้าของ หรือวันที่ติดตามผล แล้วแจ้งเตือนเพื่อให้ตรวจสอบ
- เพิ่มทริกเกอร์เพื่อให้ทำงานหลังจากสถานะดีลเปลี่ยนแปลง จากนั้นสร้างงานติดตามที่เหมาะสมและ @mentions เจ้าของที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยการกำหนดเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้ (เช่น อนุญาตให้อัปเดตงานแต่บล็อกการแก้ไขเอกสาร)
นี่เป็นประโยชน์เมื่อทีมของคุณกำลังดำเนินโครงการหลายโครงการและคุณต้องการให้เทมเพลต CRM ยังคงถูกต้องโดยไม่ต้องพึ่งพาให้ทุกคนจำทุกการอัปเดต
2. แม่แบบติดตามการขาย ClickUp
เทมเพลตติดตามการขายของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมของทีมขายได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนการรายงานให้เป็นปัญหาประจำสัปดาห์ คุณจะได้รับรายการที่พร้อมใช้งานเพื่อบันทึกความคืบหน้าการขาย ตรวจสอบเป้าหมาย และจัดระเบียบข้อมูลการขายที่สำคัญโดยใช้สถานะงานที่กำหนดเอง ฟิลด์ที่กำหนดเอง และมุมมองหลายแบบที่สร้างขึ้นเพื่อการติดตามประสิทธิภาพ
สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทสตาร์ตอัพ, เอเจนซี, และทีมขายหรือทีมปฏิบัติการ, แบบฟอร์มนี้ช่วยให้การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบการจัดลำดับการขายง่ายขึ้นและสามารถอธิบายเหตุผลได้ชัดเจนขึ้น คุณสามารถมองเห็นสิ่งที่ทำงานได้ดี, รู้ว่าความพยายามถูกใช้ไปอย่างสูญเปล่าที่ไหน, และติดตามประสิทธิภาพของบุคคลหรือทีมได้ในที่เดียว, ทำให้คุณไม่ต้องดึงข้อมูลจากเครื่องมือต่าง ๆ ถึงห้าตัวก่อนการทบทวนทุกครั้ง
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามความคืบหน้าของยอดขายด้วยสถานะที่ชัดเจน เช่น "บรรลุเป้าหมาย" และ "ดำเนินการอยู่"
- บันทึกยอดขายและรายละเอียดสินค้าโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อการวิเคราะห์ที่รวดเร็วขึ้น
- ตรวจสอบแนวโน้มประสิทธิภาพด้วยมุมมองปริมาณการขายต่อเดือน
- เปรียบเทียบผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วด้วยมุมมองสถานะการขายตามผลิตภัณฑ์
- แชร์การอัปเดตกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้การติดตามและการรายงานที่สม่ำเสมอ
✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการระบบง่าย ๆ สำหรับติดตามผลการขายและความคืบหน้าของงานใน ClickUp
3. แม่แบบการติดตามค่าคอมมิชชั่น ClickUp
เทมเพลตการติดตามค่าคอมมิชชั่นของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามค่าคอมมิชชั่นตั้งแต่การได้ลูกค้าเป้าหมายจนถึงการปิดการขาย โดยไม่ต้องสร้างสเปรดชีตที่ซับซ้อน คุณสามารถบันทึกรายละเอียดของดีล คำนวณค่าคอมมิชชั่นได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และติดตามการจ่ายเงินทุกครั้งให้ตรงกับตัวแทนและไทม์ไลน์ที่ถูกต้อง
สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทสตาร์ตอัพ, เอเจนซี, และทีมขายหรือทีมปฏิบัติการ, แบบฟอร์มนี้ช่วยให้การติดตามประสิทธิภาพรู้สึกไม่วุ่นวายเกินไป คุณสามารถติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย, ตรวจหาช่องว่างในกระบวนการ, และทำให้การหารือเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นโปร่งใส, ทำให้ไม่มีใครต้องตามหาตัวเลขในตอนสิ้นเดือน
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามค่าคอมมิชชั่นตามสถานะการปิดการขายด้วยสถานะที่กำหนดเอง
- บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น วันที่ปิดและค่าคอมมิชชั่น
- เปรียบเทียบลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วในมุมมองตารางเพื่อการรายงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- วางแผนไทม์ไลน์ในมุมมองปฏิทินและไทม์ไลน์เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
- ติดตามผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายของแต่ละบุคคลได้โดยไม่ต้องใช้สเปรดชีตเพิ่มเติม
✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ต้องการวิธีการที่ชัดเจนและสามารถทำซ้ำได้ในการติดตามค่าคอมมิชชั่นและประสิทธิภาพการทำงานใน ClickUp
4. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
เทมเพลต ClickUp Sales Pipelineมอบพื้นที่ทำงานที่พร้อมใช้งานให้คุณเพื่อบริหารจัดการกระบวนการขายของคุณเหมือนระบบจริง คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดในที่เดียว และจัดการข้อมูลลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดด้วยการลากและวางที่ง่ายดาย
หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็ก, สตาร์ทอัพ, หรือเอเจนซีที่ต้องจัดการกับหลายดีลพร้อมกัน, แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอได้โดยไม่ต้องทำเอกสารเพิ่มเติม. คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของลีดตามความเร่งด่วนหรือมูลค่า, ดูสิ่งที่ต้องการความสนใจในสัปดาห์นี้, และติดตามการติดตามให้เชื่อมโยงกับเจ้าของที่ถูกต้องเพื่อให้ระบบของคุณไม่หยุดชะงักในความเงียบ.
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามความเคลื่อนไหวของดีลด้วยสถานะที่กำหนดเอง 30 รายการตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการ
- จัดเก็บบริบทความสัมพันธ์กับร้านค้าด้วยฟิลด์กำหนดเอง "ติดต่อครั้งล่าสุด" ที่ติดตั้งไว้แล้ว
- สลับระหว่างมุมมองรายการ, มุมมอง SOP การขาย, และมุมมองกล่องสำหรับการเช็คอินที่แตกต่างกัน
- จัดลำดับความสำคัญของลีดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการจัดเรียงและกรองดีลตามความเร่งด่วนหรือศักยภาพ
- เชื่อมโยงงานขายกับงานที่ต้องทำ, บริบทของอีเมล, และการร่วมมือกับทีม
✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการมุมมองของกระบวนการที่มีโครงสร้างภายใน ClickUp พร้อมขั้นตอนที่ชัดเจนและผู้รับผิดชอบ
5. แม่แบบ CRM สำหรับการขายของ ClickUp
เทมเพลต ClickUp Sales CRMเหมาะสำหรับส่วนของการขายที่มักจะยุ่งเหยิง: การติดตามการสนทนาและการรักษาบริบทของดีลให้ค้นหาได้ง่าย มันให้กับการตั้งค่าแบบฐานข้อมูลที่ไม่ต้องการการเขียนโค้ด พร้อมมุมมองที่ช่วยให้คุณจัดการทั้งการเคลื่อนไหวของท่อการขายและการดำเนินการขายในแต่ละวัน
หากคุณกำลังพยายามใช้ระบบ CRM ที่มีน้ำหนักเบาโดยไม่ต้องซื้อแพลตฟอร์ม CRM แบบเต็มรูปแบบ แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้คุณรักษาความเป็นระเบียบและหลีกเลี่ยงการอัปเดตที่กระจัดกระจาย คุณสามารถเก็บรายละเอียดลูกค้าไว้ในที่เดียว ติดตามความคืบหน้าของแต่ละการขายด้วยสถานะที่มีโครงสร้าง และใช้มุมมองต่าง ๆ สำหรับการตรวจสอบท่อการขายอย่างรวดเร็วหรือการตรวจสอบดีลอย่างละเอียด
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามความคืบหน้าของดีลด้วยสถานะที่กำหนดเอง 20 รายการ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ เช่น กำลังเจรจา และกำลังเริ่มงาน
- บันทึกข้อมูลการสนทนาของลูกค้าโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้บันทึกมีความสม่ำเสมอ
- ใช้มุมมองเช่น สรุป, บอร์ด, รายการ, และคู่มือเริ่มต้นเพื่อตั้งค่าอย่างรวดเร็ว
- ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองโดยเชื่อมโยงกิจกรรมการขายกับงานและขั้นตอนของกระบวนการ
- ปรับปรุงการมองเห็นในการโต้ตอบกับลูกค้าและการดำเนินการถัดไปทั่วทั้งทีม
✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมขายและทีมปฏิบัติการที่ต้องการระบบการทำงานแบบ CRM ใน ClickUp โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
6. แม่แบบรายงานการขาย ClickUp
เทมเพลตรายงานการขายของ ClickUpช่วยให้คุณเปลี่ยนกิจกรรมในกระบวนการขายให้เป็นสิ่งที่สามารถตรวจสอบและดำเนินการได้จริง แทนที่จะต้องไล่ตามตัวเลขจากแท็บต่างๆ คุณสามารถรวบรวมตัวชี้วัดการขายที่สำคัญไว้ในรายงานเดียว แสดงแนวโน้มด้วยแผนภูมิ และมองเห็นโอกาสหรือช่องว่างได้เร็วขึ้น
หากคุณจัดการงานลูกค้าและการขายในสัปดาห์เดียวกัน การรายงานมักเป็นจุดที่เกิดปัญหา เทมเพลตนี้จะช่วยให้การรายงานเป็นเรื่องง่ายและทำซ้ำได้ เพื่อให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานได้ตลอดเวลาและแบ่งปันข้อมูลอัปเดตกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยไม่ต้องสร้างรายงานใหม่ตั้งแต่ต้นทุกเดือน
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามความคืบหน้าของงานด้วยสถานะที่กำหนดเองอย่างง่าย เช่น เปิดอยู่ และเสร็จสมบูรณ์
- จัดเก็บข้อมูลรายงานของร้านค้าด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง 10 รายการ รวมถึงภูมิภาคการขาย, ปี และไตรมาส
- ตรวจสอบข้อมูลในมุมมองรายงานหลายรูปแบบ รวมถึงรูปแบบรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
- ใช้แผนภูมิภาพเพื่อสังเกตแนวโน้มและโอกาสโดยไม่ต้องจัดรูปแบบด้วยตนเอง
- ให้ตัวแทนขายรับผิดชอบด้วยการรายงานที่สม่ำเสมอและตัวชี้วัดที่ชัดเจน
✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการรายงานการขายอย่างรวดเร็วภายใน ClickUp โดยไม่ต้องอยู่ในสเปรดชีตตลอดเวลา
7. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
เทมเพลตกระบวนการขายของ ClickUpช่วยให้คุณกำหนดขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณ และทำตามขั้นตอนเหล่านั้นได้จริง ๆ เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อติดตามความคืบหน้าผ่านแต่ละขั้นตอน จัดเก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลผู้ติดต่อไว้ในฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่สามารถทำงานร่วมกันได้ และทำให้กระบวนการขายของคุณมองเห็นได้ตลอดเวลา ทำให้ไม่มีขั้นตอนใด ๆ ที่ถูกข้ามไป
หากคุณเป็นสตาร์ทอัพหรือทีมขนาดเล็กที่กำลังสร้างความสม่ำเสมอ เทมเพลตนี้จะมอบโครงสร้างให้กับคุณโดยไม่เพิ่มแรงเสียดทาน คุณสามารถใช้มันเพื่อรับพนักงานใหม่เข้าสู่ทีมได้เร็วขึ้น ทำให้การส่งต่องานชัดเจนขึ้น และระบุจุดที่การเจรจาชะลอตัวลงได้ เพราะแต่ละขั้นตอนมีงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องติดไว้
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณด้วยสถานะที่กำหนดเองตามแต่ละขั้นตอน
- จัดเก็บข้อมูลการขายในร้านค้าด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง 8 รายการ เช่น โอกาสทางธุรกิจ อีเมล และหมายเลขติดต่อ
- สร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณด้วยมุมมองต่างๆ เช่น รายการ แผนงาน กราฟภาระงาน และปฏิทิน
- รักษาความสม่ำเสมอของกระบวนการเพื่อไม่ให้ขั้นตอนใดถูกข้ามไปในช่วงสัปดาห์ที่งานยุ่ง
- ทำให้การเริ่มต้นใช้งานง่ายขึ้นโดยให้ตัวแทนมีระบบที่ชัดเจนว่า "อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป"
✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการเทมเพลตกระบวนการขายที่สามารถทำซ้ำได้และปรับปรุงได้เมื่อทีมเติบโตขึ้น
📹️ ดูวิดีโอ: อยากรู้เกี่ยวกับ AI ในการขาย แต่เบื่อคำแนะนำที่คลุมเครือซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงการทำงานประจำวันของคุณ?
วิดีโอนี้นำเสนอขั้นตอนการใช้งาน ClickUp อย่างเป็นระบบโดยใช้ ClickUp Brain, ClickUp CRM,AI Notetaker,ClickUp Docs และ Dashboards พร้อมด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป เช่น รายงานยอดขายประจำวันและการคาดการณ์ยอดขาย เพื่อให้คุณสามารถดูแลสุขภาพของกระบวนการขาย การติดตามงาน และการรายงานผลได้ทั้งหมดในที่เดียว
แม่แบบการโทรขายของ ClickUp
เทมเพลตการโทรขายของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป็นจำนวนมากและต้องการการติดตามการโทรเพื่อให้ข้อมูลเป็นระเบียบ มันช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อ ติดตามการโทร และเชื่อมโยงแต่ละการสนทนาไปยังงานติดตามผล เพื่อให้ผลลัพธ์ของการโทรไม่สูญหายไปในบันทึกของใครบางคน
หากคุณกำลังพยายามใช้เทมเพลตเป็นระบบ CRM แบบเบา การติดตามการโทรมักจะเป็นส่วนที่ขาดหายไป เทมเพลตนี้จะช่วยจัดระเบียบกิจกรรมการโทรและขั้นตอนถัดไปของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถติดตามผลได้เร็วขึ้น รักษาการดำเนินดีลให้ราบรื่น และรักษาความสม่ำเสมอระหว่างพนักงานขายทุกคน
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามโอกาสด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น การโทรขาย, การคัดกรอง, ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, และปิดการขายสำเร็จ
- บันทึกข้อมูลการโทรและติดต่อโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น วันที่ติดตามผลและอีเมล
- ใช้มุมมองเช่นสรุปและท่อการขายเพื่อการมองเห็นการโทรสู่การปิดการขายอย่างรวดเร็ว
- มอบหมายการติดตามผลเป็นงานทันทีเพื่อให้รายการที่ต้องดำเนินการยังคงมองเห็นได้
- รักษาการติดตามการโทรให้สอดคล้องกันระหว่างตัวแทนโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการการติดตามการโทรและการติดตามผลที่เชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ CRM ที่เรียบง่ายใน ClickUp
เทมเพลตติดตามการขาย ClickUp
เทมเพลต ClickUp Sales Trackerช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมและประสิทธิภาพการขายได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเปลี่ยนให้เป็นโครงการรายงานข้อมูล มันถูกออกแบบให้เป็นตัวติดตามแบบรายการที่มีสถานะชัดเจน ฟิลด์ที่มีโครงสร้าง และมุมมองหลายแบบ เพื่อให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและสังเกตแนวโน้มได้อย่างรวดเร็ว
หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็ก, สตาร์ทอัพ, หรือเอเจนซีที่ต้องการการมองเห็นแต่ไม่ต้องการระบบ CRM ที่ซับซ้อน, แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้การติดตามของคุณง่ายขึ้น. คุณสามารถเห็นได้ว่าความพยายามในการขายกำลังให้ผลตอบแทน, วัดประสิทธิภาพในระยะยาว, และตัดสินใจเกี่ยวกับ pipeline ได้ดีขึ้นโดยใช้พื้นที่ทำงานเดียวกับที่คุณใช้เพื่อจัดการงานอยู่แล้ว.
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามความก้าวหน้าของยอดขายด้วยสถานะต่างๆ เช่น เป้าหมายบรรลุแล้ว, เป้าหมายไม่บรรลุ, และกำลังดำเนินการ
- บันทึกข้อมูลการขายในร้านค้าพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเอง 12 รายการ รวมถึงเป้าหมายการจัดส่งและกำไร
- ตรวจสอบแนวโน้มโดยใช้มุมมองปริมาณการขายต่อเดือนเพื่อการติดตามประสิทธิภาพที่ชัดเจนขึ้น
- เปรียบเทียบผลลัพธ์โดยใช้มุมมองสถานะการขายต่อผลิตภัณฑ์เพื่อการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
- รายงานให้สอดคล้องกันโดยไม่ต้องสร้างตัวติดตามใหม่ทุกสัปดาห์
✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการการติดตามการขายแบบเบาภายใน ClickUp พร้อมมุมมองที่ชัดเจนและการมองเห็นประสิทธิภาพที่เรียบง่าย
10. แม่แบบการจัดการกระบวนการขายด้วย ClickUp
ติดตามและจัดการโอกาสที่เข้ามา ซึ่งดูแลโดย AE และ BDR ด้วยเทมเพลตการจัดการกระบวนการขายของ ClickUp
เทมเพลตการจัดการกระบวนการขายของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการโอกาสที่เข้ามาเมื่อมีหลายคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขาย เป็นโฟลเดอร์ที่พร้อมใช้งานซึ่งช่วยให้ AE และ BDR สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกันเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเข้ามา สิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ และสิ่งที่ต้องการการผลักดันต่อไป
หากระบบของคุณมีงานเข้ามาอย่างรวดเร็ว เทมเพลตนี้จะมอบโครงสร้างให้คุณโดยไม่ทำให้ช้าลง คุณจะได้รับระบบตั้งค่าไว้ล่วงหน้าพร้อมขั้นตอนของระบบมากมาย ฟิลด์ที่เตรียมไว้สำหรับข้อมูลการขาย และระบบอัตโนมัติที่รวมไว้ ทำให้กระบวนการทำงานรู้สึกเป็นระเบียบตั้งแต่วันแรก
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดการโอกาสขาเข้าในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันซึ่งสร้างขึ้นสำหรับกระบวนการทำงานของ AE และ BDR
- ติดตามความคืบหน้าของดีลด้วยสถานะ 25 รายการสำหรับขั้นตอนในกระบวนการที่ละเอียดยิ่งขึ้น
- บันทึกข้อมูลข้อตกลงโดยใช้ 18 ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อการติดตามและรายงานที่สม่ำเสมอ
- ใช้ระบบอัตโนมัติที่รวมมาเพื่อลดการอัปเดตท่อส่งข้อมูลที่ซ้ำซ้อน
- รักษาความเป็นเจ้าของและการส่งต่อให้ชัดเจนเมื่อมีตัวแทนหลายคนทำงานในท่อเดียวกัน
✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่จัดการโอกาสในช่องทางเข้า (inbound) ระหว่าง BDR และ AE ที่ต้องการมองเห็นโอกาสในท่อการขายร่วมกัน
จัดการทุกอย่างใน Clickup ไม่ต้องเปิดหลายแท็บ
หากคุณกำลังเลือกระหว่าง Asana กับ Notion สำหรับเทมเพลต CRM ทั้งสองสามารถใช้งานได้ แต่ทำงานด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน
เมื่อคุณใช้ระบบ CRM เป็นเครื่องมือติดตามอย่างแท้จริง คุณจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้น ระบบ CRM จะช่วยให้การจัดการโครงการของคุณง่ายขึ้น เพราะการจัดการดีลจะเหมือนกับการจัดการงาน คุณสามารถมอบหมายงาน ตั้งวันครบกำหนด และติดตามงานของทีมได้ตลอดเวลา
Notion จะรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นเมื่อ CRM ของคุณต้องการบริบทที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ข้อเสนอจะทำงานเหมือนบันทึก ทำให้คุณสามารถวางข้อมูลในท่อการขายไว้ข้างเอกสารภายใน บันทึกการประชุม และฐานความรู้แบบเบาได้
ข้อควรระวังคือความสม่ำเสมอ ด้วยการตั้งค่าแบบใช้เทมเพลต กระบวนการของคุณจะแม่นยำก็ต่อเมื่อทุกคนอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ในทุกโครงการ ClickUp เหมาะกว่าหากคุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์ CRM ของคุณเชื่อมโยงโดยตรงกับการดำเนินงานภายในพื้นที่ทำงานเดียวแบบครบวงจร
ลงทะเบียนบน ClickUpตอนนี้เพื่อการทำงานที่เป็นระเบียบมากขึ้น!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
Asana ทำงานเหมือนกับแม่แบบ CRM ที่เน้นงานเป็นอันดับแรก ข้อตกลงจะกลายเป็นงาน และการติดตามผลจะอยู่ในงานที่ได้รับมอบหมาย วันที่ครบกำหนด และมุมมองโครงการ Notion ทำงานเหมือนกับแม่แบบ CRM ที่เน้นฐานข้อมูลเป็นอันดับแรก ข้อตกลงจะกลายเป็นบันทึก และบริบทจะอยู่ภายในหน้า หากคุณต้องการทั้งการติดตามการทำงานและบริบทของข้อตกลงรวมกัน แม่แบบ CRM ของ ClickUp ผสมผสานการทำงานของงานและการติดตามแบบ CRM ไว้ในที่เดียว
หากทีมของคุณมีโครงการที่มีโครงสร้างอยู่แล้วในตัวจัดการงาน Asana มักจะตั้งค่าได้เร็วกว่าด้วยกระดาน, ฟิลด์ไม่กี่ตัว, และขั้นตอนที่ชัดเจน Notion ต้องใช้การออกแบบมากขึ้นเพราะคุณต้องสร้างโครงสร้างฐานข้อมูล, มุมมอง, และคุณสมบัติต่างๆ ClickUp มักจะเร็วที่สุดหากคุณต้องการแม่แบบโครงการที่คุณสามารถเปิดตัวและปรับแต่งได้โดยไม่ต้องสร้างระบบจากศูนย์
ใช่ Asana มีแม่แบบโครงการแบบ CRM เช่น Sales Pipeline และ Account Tracking ซึ่งทำงานโดยการจับคู่ดีลและบัญชีกับงานภายในโครงการ หากคุณต้องการคลังแม่แบบการขายและ CRM ที่ใหญ่ขึ้นซึ่งสร้างขึ้นเพื่อการติดตามท่อการขาย การติดตามผล และการรายงาน ClickUp มีตัวเลือกเพิ่มเติมในรูปแบบนั้น
ใช่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทีมขายของคุณต้องการหน้าดีลที่มีบันทึก หมายเหตุ ลิงก์ และการจัดการความรู้ที่เชื่อมโยงกัน สิ่งสำคัญคือความสะอาดของกระบวนการ Notion ช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูลที่สะอาดได้ แต่ความถูกต้องแม่นยำขึ้นอยู่กับการอัปเดตคุณสมบัติและขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ ClickUp อาจเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อคุณต้องการบันทึกเหล่านั้นพร้อมกับการจัดการงานที่เข้มงวดสำหรับการติดตามผล
โดยทั่วไปแล้ว Asana จะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการทำงานอัตโนมัติที่เน้นงาน เนื่องจากกฎจะถูกสร้างขึ้นรอบการเคลื่อนไหวของงาน การมอบหมายงาน และการเปลี่ยนแปลงสถานะ Notion มีระบบการทำงานอัตโนมัติของฐานข้อมูล แต่ความลึกจะขึ้นอยู่กับแผนการชำระเงินของคุณและวิธีการจัดโครงสร้างฐานข้อมูลของคุณ ClickUp เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งเมื่อคุณต้องการการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงโดยตรงกับงาน สถานะ และขั้นตอนติดตามผลภายในพื้นที่ทำงาน CRM ของคุณ
หากงานของลูกค้าของคุณขึ้นอยู่กับการดำเนินการ, กำหนดเวลา, และการมีเจ้าของที่ชัดเจน, Asana อาจเป็นเครื่องมือที่ง่ายต่อการใช้งานเพราะเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีโครงสร้างเป็นแกนกลาง. หากงานของลูกค้าของคุณขึ้นอยู่กับความบริบูรณ์ของบริบทและเอกสารภายใน, Notion อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะกว่า. หากคุณต้องการจัดการลูกค้าและการติดตาม CRM ในเครื่องมือเดียว, ClickUp มักจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกัน.